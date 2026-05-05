20 juegos parecidos a «Dispatch»: aventuras narrativas que te encantarán en 2026

La primera vez que busqué juegos chulos como Envío, quería algo más que simples ramificaciones en la trama. Quería historias que me hicieran reflexionar, decisiones que tuvieran peso y personajes que parecieran auténticamente humanos.

Esta lista refleja esa búsqueda. He recopilado veinte títulos que reflejan el tensión, profundidad emocional y énfasis en la interacción significativa of Envío. Tanto si te gustan las historias de misterio y investigación, como los dramas conmovedores o las situaciones en las que hay que tomar decisiones bajo presión, estos juegos te ofrecerán sin duda experiencias memorables que dependerán de tus acciones.

Puedo decir con toda sinceridad que cada uno de estos títulos me ha llamado la atención por su guion, su atmósfera o su enfoque único en cuanto a las opciones narrativas, y cada uno de ellos ofrece algo realmente cautivador, así que creo que es una lista bastante buena de juegos similares a Envío.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Dispatch

Cuando pensé en los puntos de partida más sólidos de esta lista, se me ocurrieron tres juegos como Envío destacaron de inmediato. Cada una de ellas capta un aspecto diferente de lo que hace que Envío tan apasionante, ya sea por las decisiones emocionales, las conversaciones tensas o los personajes tan bien definidos.

Estos son los juegos que han llegado a lo más alto:

La vida es extraña (2015 – parte de Colección «La vida es extraña Remastered») – Lo elegí en primer lugar porque su enfoque en las relaciones, el impacto de las decisiones y lo que está en juego a nivel personal refleja la esencia de Envío. Las increíbles aventuras del Capitán Spirit (2018) – Este relato breve y gratuito me ha sorprendido por su calidez, su imaginación y su sinceridad emocional… Cuentos de las Fronteras (2014) – La elegí por su brillante guion, la gran química entre los personajes y sus escenas memorables.

Estos títulos ofrecen la mejor combinación de narrativa y atmósfera para los aficionados a Envío te encantarán. Sigue leyendo para descubrir los veinte juegos y encontrar el que mejor se adapte a tu estilo.

20 juegos similares a «Dispatch» para los amantes de las decisiones difíciles y las conversaciones tensas

He hecho esta lista de juegos parecidos a Envío pensado para los jugadores que quieren historias conmovedoras, decisiones difíciles, y narrativas centradas en los personajes que te dejan huella.

A continuación encontrarás veinte títulos que me han llamado la atención por diferentes motivos.

1. La vida es extraña [parte de Colección «La vida es extraña Remastered» – Un drama basado en las decisiones del jugador para los fans de Dispatch]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Narrativa, Aventura Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2015 Creador/es Dontnod Entertainment, Square Enix Ideal para Jugadores que buscan decisiones con carga emocional y tramas de personajes bien desarrolladas

La vida es extraña narra la historia de Max Caulfield, una estudiante de fotografía que descubre que puede rebobinar el tiempo. La mayor parte del juego gira en torno a las conversaciones, la exploración y el descubrimiento de los problemas de Arcadia Bay.

Me llamó la atención cómo en tierra Todo se sentía de verdad. El ambiente de pueblo pequeño, las amistades y los momentos de tranquilidad hacían que cada decisión pesara más. La función de rebobinar te permite reconsiderar lo que dices y haces, pero pronto me di cuenta de que incluso la opción más segura podría acabar siendo dolorosa.

Por qué lo elegimos Captura el carga emocional, enfoque en las relaciones and tensión decisoriaque definenEnvío, pero los presenta a través de una historia de madurez más amplia y profundamente personal.

Visualmente, el estilo pintado a mano le da al mundo un tono suave y emotivo. La banda sonora también desempeña un papel fundamental, ya que se adapta al ambiente de cada capítulo con una precisión casi inquietante.

Lo que más me llamó la atención fue cómo cambiaban los personajes según cómo los tratara. Cada conversación parecía algo personal, y las consecuencias se fueron acumulando poco a poco hasta que acabaron teniendo un impacto realmente fuerte.

Mi veredicto:Si quieres una historia en la que tus decisiones influyan de verdad en la vida de las personas, La vida es extraña es uno de los puntos de partida más sólidos.

★ Un drama basado en las decisiones del espectador para los fans de «Dispatch» Colección «La vida es extraña Remastered» Compra en Eneba

2. Las increíbles aventuras del Capitán Spirit [Una historia breve y emotiva, al estilo de «Dispatch»]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Narrativa, Aventura Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2018 Creador/es Dontnod Entertainment, Square Enix Ideal para Jugadores que prefieren experiencias breves y emocionantes

Las increíbles aventuras del Capitán Spirit es una historia breve y autónoma sobre un niño llamado Chris que recurre a su imaginación para escapar del peso de los problemas del mundo real.

Me sorprendió lo rápido que me enganchó el juego. A pesar de su corta duración, consigue combinar fantasía infantil with sinceridad emocional de una forma que resulte sincera, en lugar de sentimental.

Por qué lo elegimos Ofrece uncompacto, que despierta emociones una experiencia que refleja la sensibilidad y el carácter que los seguidores suelen buscar tras terminar Envío.

La mayor parte del juego consiste en explorar la casa de Chris, interactuar con pequeños objetos y ver cómo su imaginación transforma los espacios cotidianos en escenarios heroicos. El estilo visual cambia entre el realismo y la exageración lúdica, lo que hace que los momentos emotivos calen más.

Lo que más me llamó la atención fue cómo la creatividad de Chris actuaba a la vez como un escudo y como una ventana a aquello de lo que huía.

A pesar de ser un prólogo gratuito de La vida es extraña 2, se erige por sí sola como un arco emocional completo. La escritura se mantiene realista, el ritmo es ágil y las pequeñas decisiones que tomas reflejan el mundo interior de Chris más que cualquier giro argumental importante.

Mi veredicto:Si quieres un relato corto que, aun así, te deje una profunda huella emocional, Las increíbles aventuras del Capitán Spirit es uno de los mejores sitios por donde empezar.

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3. Cuentos de las Fronteras [Un juego narrativo ingenioso similar a Dispatch]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Narrativa, ciencia ficción, aventura Plataformas PlayStation, Xbox, PC, Switch Año de estreno 2014 Creador/es Telltale Games, Gearbox Ideal para Jugadores a los que les guste la narrativa ingeniosa y centrada en los personajes

Cuentos de las Fronteras narra las aventuras de Rhys, un ambicioso empleado de Hyperion, y Fiona, una estafadora que se las arregla para salir adelante gracias a su encanto y su ingenio. Sus puntos de vista chocan en una historia llena de humor, peligro y alianzas cambiantes.

Me llamó la atención lo bien que el guion equilibraba la comedia con la profundidad emocional. Incluso en las escenas más caóticas, los personajes se mostraban realistas y humanos. La mayor parte del juego gira en torno a las opciones de diálogo, las reacciones rápidas y las decisiones morales que determinan la forma en que Rhys y Fiona se tratan el uno al otro.

Por qué lo elegimos Se mezclanarrativa centrada en los personajes, un diálogo memorable, and decisiones importantes, ofreciendo una alternativa más ligera, pero no por ello menos emotiva, para los jugadores que disfrutaron de la tensión a la hora de tomar decisiones en Envío.

Lo que más me llamó la atención fue cómo química entre los personajes marcaron el ritmo. Su dinamismo hizo que incluso las decisiones más sencillas resultaran significativas. El estilo artístico «cel-shading» le da un tono animado, y la estructura episódica dota a la historia de momentos de gran suspense.

A pesar de la fama de caos que tiene el universo de Borderlands, esta entrega se centra más en las relaciones, las motivaciones y los pequeños momentos entre los personajes. Me di cuenta de que me importaba mucho más de lo que esperaba, sobre todo cuando las consecuencias fueron acumulándose a medida que avanzaban los episodios.

Mi veredicto:Si te apetece un juego narrativo que combine el humor con momentos conmovedores, Cuentos de las Fronteras es una de las mejores obras de Telltale.

★ Un juego narrativo ingenioso similar a Dispatch Cuentos de las Fronteras Compra en Eneba

4. El lobo entre nosotros [Un juego de misterio noir al estilo de Dispatch]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Narrativa, Misterio, Aventura Plataformas PlayStation, Xbox, PC, dispositivos móviles Año de estreno 2013 Creador/es Telltale Games, Warner Bros Ideal para Amantes de las historias de cine negro y la tensión moral

El lobo entre nosotros narra las aventuras de Bigby Wolf, sheriff de una comunidad secreta de personajes de cuentos de hadas que viven en un rincón sórdido y bañado en luces de neón de Nueva York.

Me gustó cómo el juego comienza con un enfrentamiento violento y nunca deja que la tensión se disipe del todo. Cada interrogatorio y cada conversación tranquila hacen que el misterio se intensifique, gracias a la estructura de diálogos ramificados que caracteriza al el mejorTelltalejuegos.

Por qué lo elegimos Cumple lo prometidouna intensa atmósfera de misterio, personajes memorables and consecuencias derivadas de las decisiones, lo que se ajusta perfectamente a la tensión emocional que los jugadores valoraban en Envío

Las imágenes estilizadas al estilo cómic acentúan el tono noir, y las interpretaciones dotan a cada personaje de un toque de credibilidad. Las decisiones que debes tomar a menudo te obligan a sopesar el deber frente al impulso, e incluso los pequeños errores pueden hacer que grupos enteros dejen de confiar en ti. Es un mundo en el que todo el mundo miente, y el juego confía en que tú seas capaz de seguir el ritmo.

Lo que más me llamó la atención fue la construcción del mundo. Los personajes conocidos se reimaginan con profundidad y defectos, y el estilo noir hace que cada interacción resulte inestable, en el buen sentido.

Mi veredicto:El lobo entre nosotros Es un juego imprescindible si te gustan los misterios oscuros en los que cada decisión lleva la historia por un camino diferente.

★ Juego de misterio noir al estilo de «Dispatch» El lobo entre nosotros Compra en Eneba

5. Juego de Tronos: Una serie de Telltale Games [Drama político para jugadores a los que les encanta la tensión de las misiones]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Narrativa, drama político Plataformas PlayStation, Xbox, PC, dispositivos móviles Año de estreno 2014 Creador/es Telltale Games, HBO Ideal para Jugadores que buscan una intensa presión política y decisiones morales difíciles

Juego de Tronos: Una serie de Telltale Games narra la historia de la Casa Forrester, una familia noble atrapada entre fuerzas más poderosas en Poniente. La historia me pareció tensa desde el primer momento, ya que la familia se encuentra muy por debajo de las casas poderosas, por lo que cada negociación se percibe como frágil.

La historia alterna entre las perspectivas de varios miembros de la familia, cada uno de los cuales se enfrenta a diferentes dilemas políticos y morales.

Por qué lo elegimos Its tensión política, decisiones difíciles, ysentido de la responsabilidad reflejar la presión de Envío, pero a una escala mucho mayor, que pone en peligro la dinastía.

Las imágenes se ajustan al tono de la serie con texturas pictóricas y una paleta de colores sombría, mientras que la música y la interpretación de las voces refuerzan la atmósfera. La mayor parte de la jugabilidad gira en torno a las opciones de diálogo, las alianzas y los momentos en los que hay que decidir en quién confiar bajo presión. A menudo me sentí dividido entre la lealtad, la supervivencia y las consecuencias a largo plazo.

El ritmo es trepidante y la tensión se mantiene alta en todo momento, con varias escenas cuyo desenlace me han sorprendido de verdad.

Mi veredicto:Si te apetece una historia en la que cada decisión pueda condenar o salvar a toda una familia, Juego de Tronos: Una serie de Telltale Gameses uno deTelltalelos dramas más apasionantes.

★ Un drama político para los jugadores a los que les encanta la tensión de «Dispatch» Juego de Tronos: Una serie de Telltale Games Compra en Eneba

6. Los Guardianes de la Galaxia de Marvel: La serie de Telltale [Un juego de rol por equipos similar a Dispatch]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Narrativa, Aventura Plataformas PlayStation, Xbox, PC, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Creador/es Telltale Games, Marvel Ideal para Jugadores a los que les gusta la interacción entre los personajes y la comedia emotiva

Los Guardianes de la Galaxia de Marvel: La serie de Telltale narra las andanzas de Star-Lord y los Guardianes, que se enfrentan por artefactos antiguos, lealtades personales y el caos que, inevitablemente, van dejando a su paso.

Me gustó cómo el guion combinaba el humor con conflictos reales, sobre todo en las escenas más tranquilas en las que chocan las personalidades de los personajes. Las bromas y el tono encajan a la perfección con lo que muchos jugadores asocian con algunos de los el mejorMarveljuegos, donde los momentos emotivos se esconden tras chistes rápidos y personalidades llamativas.

Por qué lo elegimos Ofreceuna sólida construcción de los personajes, narración centrada en el equipo y una magnífica combinación de humor y conflicto emocional que hace que la historia resulte cautivadora.

La estructura por episodios mantiene la tensión en todo momento, y la historia nunca se queda estancada en un mismo estado emocional durante demasiado tiempo. Las decisiones que tomas influyen sutilmente en la forma en que cada Guardián te ve, lo que le da al juego una mayor profundidad emocional de la que sugiere su tono cómico.

Dado que los miembros del equipo interactúan constantemente entre sí, incluso las decisiones más insignificantes alteran el tono de las escenas posteriores. Esto genera una sensación de gestión continua de las relaciones que me recuerda a la presión interpersonal en Envío.

Mi veredicto:Si buscas una historia más ligera que, aun así, ofrezca decisiones significativas, Los Guardianes de la Galaxia de Marvel: La serie de Telltale es una de las series más entretenidas de Telltale.

★ Juego de historia por equipos similar a Dispatch Los Guardianes de la Galaxia de Marvel: La serie de Telltale Compra en Eneba

7. Lluvia intensa [Thriller policíaco interactivo similar a Dispatch]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Thriller interactivo Plataformas PlayStation, PC Año de estreno 2010 Creador/es Quantic Dream, Sony Ideal para Jugadores que buscan mucha tensión y consecuencias con múltiples ramificaciones

Lluvia intensa entrelaza las historias de cuatro protagonistas en la búsqueda del Asesino del Origami, cada uno con sus propios motivos, miedos y trayectoria a lo largo de la investigación.

Me llamó la atención lo rápido que el juego se decanta por ambigüedad moral. En lugar de opciones claramente correctas o incorrectas, la mayoría de las decisiones resultan complicadas, emotivas y urgentes, lo que me mantuvo totalmente absorto.

Por qué lo elegimos El juegoambiente intenso, lo que está en juego a nivel emocional and sistema de consecuencias permanentes estar a la altura de la importancia de las decisiones que toman los aficionados de EnvíoAgradezco.

El tono es sombrío y cinematográfico, con escenarios empapados por la lluvia, una iluminación tenue y primeros planos que aportan a las escenas un aire crudo y personal. Las secuencias QTE tienen consecuencias reales, y me he encontrado poniéndome tenso incluso durante las interacciones más insignificantes.

Personajes puede morir en cualquier momento, y la historia continúa sin rebobinar ni volver a intentarlo, lo que genera una tensión similar a la de Envíoel estrés en tiempo real.

Lo que más me impresionó fue cómo cada trama se entrelazaba con las demás. Las pequeñas decisiones en la trayectoria de un personaje podían tener repercusiones en la de otro. Me pareció un drama policíaco en el que cada momento era importante.

Mi veredicto:Si te apetece un thriller en el que tus decisiones puedan cambiar por completo el final, Lluvia intensa es una de las mejores opciones de esta lista.

★ Thriller policíaco interactivo similar a «Dispatch» Lluvia intensa Compra en Eneba

8. Más allá: Two Souls [Una historia sobrenatural para los aficionados a los juegos emotivos como Dispatch]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Cinemático, narrativo, de aventuras Plataformas PlayStation, PC Año de estreno 2013 Creador/es Quantic Dream, Sony Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias con ramificaciones emocionales y elementos sobrenaturales

Más allá: Two Souls narra la vida de Jodie Holmes desde la infancia hasta la edad adulta, mientras crece vinculada a una misteriosa entidad llamada Aiden. La historia salta entre diferentes etapas de su vida, creando una estructura fragmentada que me pareció sorprendentemente eficaz.

Los momentos emotivos impactan más porque surgen de improviso, lo que te permite revivir los recuerdos de Jodie tal y como ella los viviría.

Por qué lo elegimos Se mezcladrama humano with lo sobrenatural, que ofrece una mezcla de una narrativa realista y situaciones en las que hay que tomar decisiones tensas que encantarán a los fans de Envío que solemos buscar.

La mayor parte de la jugabilidad gira en torno a las decisiones en los diálogos, la exploración y el control de Aiden para interactuar con el entorno. Me gustó cómo el elemento sobrenatural aportaba tensión constante, lo que me obligó a reflexionar sobre cómo la presencia de Aiden influía en las relaciones de Jodie.

Las interpretaciones mediante captura de movimiento, especialmente las de Elliot Page y Willem Dafoe, aportan a la historia un nivel de expresividad que no se ve a menudo en los videojuegos.

Visualmente, el juego apuesta por una iluminación tenue y unos entornos realistas para resaltar el tono dramático. La estructura te anima a reconstruir la vida de Jodie desde el punto de vista emocional, más que cronológico.

Mi veredicto:Si te apetece una historia centrada en los personajes, con profundidad emocional y una estructura narrativa única, Más allá: Two Souls es una opción excelente.

★ Una historia sobrenatural para los fans de los juegos emotivos como «Dispatch» Más allá: Two Souls Compra en Eneba

9. La desaparición de Ethan Carter [Juego de misterio y aventuras con ambiente de agencia de detectives]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Tipo de juego Misterio, Aventura Plataformas PlayStation, Xbox, PC, Switch Año de estreno 2014 Creador/es Los astronautas Ideal para Jugadores a los que les gustan los misterios de desarrollo lento y con mucho ambiente

La desaparición de Ethan Carter te pone en la piel de Paul Prospero, un detective con un toque sobrenatural, que llega al valle de Red Creek para investigar la desaparición de un niño.

Lo que me llamó la atención de inmediato fue cómo tranquilo Así es el juego. En lugar de guiarte de pista en pista, deja que el entorno hable por sí mismo. Me encontré desentrañando el misterio a través de la exploración, los detalles visuales y los momentos en los que las habilidades de Próspero revelan verdades ocultas.

Por qué lo elegimos Its ambiente melancólico, narración medioambiental and un sutil matiz sobrenatural refleja la tensión latente que los seguidores de Envío que a menudo se agradece.

El mundo es impresionante, creado mediante fotogrametría, lo que confiere a los bosques, los ríos y las estructuras abandonadas un aire onírico. Hay acertijos repartidos por todo el juego, pero nunca resultan mecánicos. Cada uno de ellos contribuye a la narrativa en lugar de distraer de ella.

El tono sigue siendo inquietante, pero sin resultar agobiante, y el ritmo invita a la reflexión más que a la acción constante. Me recordó a momentos de Envío donde la tensión no surge del ruido, sino de lo que no se dice.

Mi veredicto: Si te apetece una novela de misterio que recompense la exploración pausada y reflexiva, La desaparición de Ethan Carter es uno de los juegos con más atmósfera que puedes jugar.

★ Juego de aventuras y misterio con un ambiente de intriga La desaparición de Ethan Carter Compra en Eneba

10. Todo el mundo se ha ido al éxtasis [Un juego narrativo de desarrollo lento al estilo de Dispatch]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Narrativa, Exploración Plataformas PlayStation, PC Año de estreno 2015 Creador/es La habitación china, Sony Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias reflexivas y narradas

Todo el mundo se ha ido al éxtasis tiene lugar en un pueblo inglés abandonado, donde las vidas de los residentes desaparecidos se van desvelando a través de los fragmentos de memoria que han dejado atrás.

Me gustó que la narración se basara casi por completo en el tono, el espacio y el sonido, en lugar de en los recursos narrativos tradicionales. El ritmo lento y meditativo refleja ese tipo de historia arraigada en las emociones experiencias de juegos narrativos que conectan con los jugadores que prefieren las historias tranquilas y reflexivas.

Por qué lo elegimos Its ritmo pausado, misterio basado en la voz, yambiente cargado de emoción lo convierte en una opción ideal para los jugadores que buscan una historia tranquila pero conmovedora.

Las esferas luminosas te guían con delicadeza a lo largo del juego, y la banda sonora coral entrelaza los hilos narrativos con un aire de nostalgia. Aunque nunca te encuentras con los personajes cara a cara, sus miedos, remordimientos y vínculos se perciben claramente en las conversaciones que resuenan por las calles desiertas.

Dado que elEl ritmo es lento y meditativo, me di cuenta de que me centraba más en la carga emocional de cada momento que en cualquier acertijo u objetivo. Me recordó a cómo Envío suele aprovechar los momentos de silencio para crear tensión.

Mi veredicto: Si prefieres una narrativa bien elaborada a la mecánica del juego, Todo el mundo se ha ido al éxtasis es una de las experiencias mejor diseñadas que existen.

★ Un juego narrativo de desarrollo lento al estilo de «Dispatch» Todo el mundo se ha ido al éxtasis Compra en Eneba

11. Una salida [Para quienes disfrutan de los juegos basados en la toma de decisiones, como Dispatch]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Cooperativo, Cinemático, Narrativo Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2018 Creador/es Hazelight Studios, EA Ideal para Jugadores que buscan una historia que se desarrolle a partir de decisiones compartidas

Una salida narra la historia de Leo y Vincent, dos reclusos que forjan una frágil alianza en su camino hacia la libertad. El juego nunca te permite jugar en solitario, lo que convierte incluso las tareas más sencillas en momentos de negociación, sincronización y confianza.

Me gustó cómo este diseño mantenía a ambos jugadores activos, no solo durante las escenas de acción, sino también en las conversaciones más tranquilas en las que chocan las personalidades. Genera ese tipo de tensión compartida que caracteriza a una narrativa cooperativa sólida, el tipo de experiencia que suele asociarse con los mejores juegos cooperativos.

Por qué lo elegimos Its tensión derivada de las relaciones, toma de decisiones compartida y una narración con solidez emocional ofrecen una nueva perspectiva sobre el tipo de presión que se da en Envío.

La presentación en pantalla dividida es uno de los mayores puntos fuertes del juego. Mientras un personaje está inmerso en una escena cinemática, el otro sigue libre para explorar, reaccionar o prepararse. Esto hace que el mundo parezca más vivo y da más intensidad a los momentos dramáticos.

La historia se centra principalmente en la relación entre Leo y Vincent, y me gustó mucho cómo sus personalidades y motivaciones chocaban de forma creíble. El final, sobre todo, depende de las decisiones que toméis tú y tu pareja a lo largo del viaje.

Mi veredicto: Si quieres un juego que ponga a prueba la confianza, la comunicación y el compromiso emocional, Una salida es una de las historias cooperativas más memorables que existen.

★ Para quienes disfrutan de los juegos basados en la toma de decisiones, como «Dispatch» Una salida Compra en Eneba

12. Brothers: Una historia de dos hermanos [Una aventura conmovedora con emociones a flor de piel]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Tipo de juego Emocionante, de aventuras Plataformas PlayStation, Xbox, PC, Switch Año de estreno 2013 Creador/es Starbreeze Studios, 505 Games Ideal para Jugadores a los que les gusta que la jugabilidad transmita historias emotivas

Brothers: Una historia de dos hermanos narra el viaje de dos hermanos marcado por la pérdida, el asombro y las decisiones difíciles. Lo más llamativo es su sistema de control: cada hermano se maneja con un joystick analógico diferente.

Descubrí que este pequeño mecanismo encierra una fuerza emocional sorprendente. La cooperación no es solo un tema, sino una parte tangible de la experiencia. Esa combinación de exploración tranquila y evolución emocional es lo que hace que muchos grandes aventuras narrativas su resistencia, ese ritmo que caracteriza relatos de aventuras de gran calidad.

Por qué lo elegimos Its narración mecánica, carga emocional and un ritmo memorable lo hace ideal para los jugadores que buscan una experiencia intensa pero potente después de Envío.

El mundo tiene un aire de cuento de hadas, en el que se alternan paisajes apacibles con encuentros más sombríos e inquietantes. Aunque no haya diálogo, los gestos y el tono hacen que cada escena resulte clara.

Lo que más me llamó la atención fue cómo la mecánica del juego evoluciona a la par que la historia. Hay un momento concreto, cerca del final, en el que los controles cambian de tal manera que me impacta más que la mayoría de los juegos basados en el diálogo. Es una de las pocas ocasiones en las que la jugabilidad por sí sola me ha provocado una auténtica emoción.

Mi veredicto: Si te apetece una aventura breve con un final que te llegue al corazón, Brothers: Una historia de dos hermanos es una de las historias más impactantes que puedes jugar.

★ Una aventura conmovedora con emociones a flor de piel Brothers: Una historia de dos hermanos Compra en Eneba

13. Hasta el amanecer [Un juego de decisiones de alto riesgo para los aficionados a los dilemas morales en Dispatch]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Tipo de juego Interactivo, Terror, Drama Plataformas PlayStation, PC Año de estreno 2015 Creador/es Supermassive Games, Sony Ideal para Jugadores que buscan mucha tensión, decisiones rápidas y consecuencias permanentes

Hasta el amanecer narra la historia de un grupo de amigos atrapados en una montaña remota mientras la noche se convierte en una espiral de terror. El jugador alterna entre varios personajes, tomando decisiones que pueden salvarlos o matarlos sin previo aviso.

Lo que me llamó la atención de inmediato fue el presión constante. Las decisiones en tiempo real, las reacciones rápidas y las ramificaciones de la trama se combinan para crear una sensación de pánico que se asemeja sorprendentemente a la tensión de Envío, pero vista desde una perspectiva de terror.

Por qué lo elegimos Its estructura ramificada, ritmo trepidante and consecuencias de vida o muerte provoca un tipo de ansiedad diferente, pero familiar, derivada de las decisiones que deben tomar los aficionados de Envíodisfrutan a menudo.

El juego apuesta por una presentación cinematográfica, con interpretaciones magníficas, una iluminación espectacular y entornos detallados que crean una atmósfera inquietante. Me di cuenta de que los elementos de terror nunca eclipsaban las decisiones emocionales. Al contrario, hacen que esas decisiones tengan un mayor impacto, ya que las consecuencias se producen rápidamente y, a menudo, de forma inesperada.

El sistema del «efecto mariposa» implica que incluso una acción insignificante puede alterar las relaciones, cambiar las alianzas o decidir si alguien sobrevivirá a la noche. Esa imprevisibilidad me hizo reflexionar detenidamente sobre cada momento, incluso cuando el juego me obligaba a actuar con rapidez.

Mi veredicto:Si te apetece un thriller cinematográfico en el que tus decisiones realmente cuenten, Hasta el amanecer es uno de los mejores ejemplos del género.

★ Un juego de alto riesgo para los aficionados a los dilemas morales en «Dispatch» Hasta el amanecer Compra en Eneba

14. Erica [Thriller interactivo de acción real al estilo de Dispatch]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego FMV, Interactivo, Suspense Plataformas PlayStation, PC Año de estreno 2019 Creador/es Flavourworks, Sony Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias de misterio con un desarrollo narrativo ramificado

Erica combina el cine de acción real con una narrativa ramificada, y sigue a una joven que se ve envuelta en un misterio psicológico arraigado en su infancia. El enfoque FMV confiere a la historia un carácter realista y humano que no se consigue con los personajes animados.

Cada gesto y cada vacilación parecen intencionados. Este tipo de narrativa centrada en los personajes suele atraer a los jugadores a los que les gusta la estructura dramática de buenos juegos de novela visual, donde las emociones se transmiten a través de pequeños gestos faciales y decisiones silenciosas.

Por qué lo elegimos Cumple lo prometidotensión emocional en tiempo real, narración protagonizada por los actores, y una novela de misterio con un ritmo trepidante que resulta tan personal como Envío hace durante sus cantos más intensos.

El juego utiliza gestos sencillos con el dedo o el cursor en lugar de los controles tradicionales, lo que confiere a cada acción una sensación táctil. Me gustó que la historia avanzara con rapidez sin perder la tensión, y varias ramificaciones de la parte final del juego me sorprendieron por lo marcadas que eran sus divergencias.

La estructura ramificada invita a volver a jugar, ya que muchas escenas e interacciones entre los personajes pueden variar en función de las decisiones tomadas anteriormente. La trama de misterio avanza a buen ritmo, respaldada por unas interpretaciones sólidas y una iluminación atmosférica que le dan a todo un toque ligeramente inquietante.

Mi veredicto: Si te apetece ver un thriller breve y cinematográfico en el que cada gesto cuenta, Erica es una de las mejores experiencias de vídeo de alta definición que hay.

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15. Llamada nocturna [Un juego de detectives noir para quienes disfrutaron de la intimidad de «Dispatch»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Tipo de juego Narrativa, Investigación negra Plataformas PlayStation, Xbox, PC, Switch Año de estreno 2019 Creador/es Monkey Moon, BlackMuffin Studio Ideal para Jugadores a los que les gustan los misterios basados en el diálogo

Llamada nocturna te pone en la piel de un taxista parisino que se ve envuelto en la investigación de un asesino en serie. La mayor parte del juego transcurre dentro de tu taxi, mientras los pasajeros van y vienen, y cada uno de ellos te cuenta historias, te hace confesiones y te da pistas que pueden ayudarte a resolver el caso.

Me encantó cómoíntimo la sensación que se percibía. El entorno reducido convertía cada conversación en un momento de tensión silenciosa.

Por qué lo elegimos Its diseño centrado en la conversación, carga emocional, ypresión a través de la intimidad lo convierten en uno de los momentos espirituales que más se asemejan a los instantes más tranquilos y humanos de Envío.

Tus decisiones influyen en cómo se abren las personas. Algunos pasajeros responden a la empatía, otros a la franqueza sin rodeos o al silencio. Me gustó que el juego me permitiera manejar estas interacciones sin imponer un tono concreto. El llamativo estilo artístico en blanco y negro refuerza el ambiente noir, y la banda sonora inspirada en el jazz contribuye a mantener la atmósfera.

Fuera de la cabina, los elementos de control de la iluminación determinan la distancia que puedes recorrer cada noche, lo que añade un sutil toque de tensión. Nunca llega a ser agobiante, pero hace que tus decisiones parezcan más meditadas.

Mi veredicto: Si te apetece una historia que se desarrolla a través de las voces, las decisiones y una tensión sutil, Llamada nocturna es una novela negra que destaca por su misterio.

★ Un juego de detectives noir para quienes disfrutaron de la intimidad de «Dispatch» Llamada nocturna Compra en Eneba

16. La Bóveda Celeste [Juego de exploración reflexiva similar a Dispatch]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Tipo de juego Narrativa, Arqueología, Aventura Plataformas PlayStation, Switch, PC Año de estreno 2019 Creador/es inkle Ltd Ideal para Jugadores a los que les gusta la narración pausada y reflexiva

La Bóveda Celeste narra la historia de Aliya Elasra, una arqueóloga que desentraña la historia de una antigua nebulosa. Lo más destacado es el sistema lingüístico, que te permite interpretar los glifos basándote en el contexto y la intuición, en lugar de en respuestas fijas.

Me gustó cómo esto creaba una sensación de descubrimiento que iba creciendo de forma lenta y natural, reflejando ese tipo de exploración tranquila y basada en la lógica que se encuentra en el los mejores juegos de rompecabezas.

Viajas de una luna a otra a tu propio ritmo, uniendo las pistas a través de conversaciones, objetos e inscripciones. Me gustó mucho que el juego me permitiera formarme mi propia visión del pasado, en lugar de imponerme una única interpretación.

Por qué lo elegimos Its ritmo bien meditado, mecánicas lingüísticas únicas and interpretación impulsada por los jugadores lo convierte en una opción ideal para los aficionados que disfrutan de las historias introspectivas, como los momentos más tranquilos de Envío.

La mezcla dePersonajes en 2D y mundos en 3D con estilo pictórico confiere a la nebulosa un aspecto etéreo y onírico que encaja a la perfección con el tono reflexivo del juego.

Lo que más me impresionó fue cómo la narrativa se adaptaba a mis interpretaciones. Dado que muchas traducciones son ambiguas, mis decisiones influían sutilmente en las reacciones de los personajes y en el desarrollo de la historia. Esto me hizo sentir una sensación de implicación en el misterio que rara vez experimento en los juegos narrativos.

Mi veredicto:Si quieres una historia que despierte la curiosidad y invite a la reflexión, La Bóveda Celeste es uno de los juegos de aventuras más singulares que hay.

★ Un juego de exploración reflexivo similar a «Dispatch» La Bóveda Celeste Compra en Eneba

17. El regreso del Obra Dinn [Un misterio deductivo para los aficionados a los juegos de investigación como Dispatch]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Deductivo, Rompecabezas, Misterio Plataformas PlayStation, Xbox, PC, Switch Año de estreno 2018 Creador/es Lucas Pope, 3909 LLC Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias basadas en la lógica

El regreso del Obra Dinn Te sitúa a bordo de un barco mercante abandonado, armado únicamente con un reloj de bolsillo que revela los últimos momentos de una persona. El juego nunca destaca las pistas ni confirma las corazonadas, lo que hace que cada deducción se sienta merecida.

La cruda,Estética de 1 bit me llevó a buscar pequeños detalles que podrían pasar fácilmente desapercibidos. Ese tipo de razonamiento minucioso y metódico constituye la esencia de excelentes juegos de detectives, de esas que premian la paciencia más que la rapidez.

Por qué lo elegimos Its enfoque puramente deductivo, trabajos de lógica de alta tensión, yintensidad investigativa discreta crear un tipo de tensión narrativa diferente, pero igual de apasionante, que resulte atractivo para los seguidores de Envío.

Cada destino resuelto te hace ver con otros ojos las relaciones, los motivos y los conflictos de la tripulación. El la historia surge de forma natural de la propia obra, en lugar de una exposición guionizada, y este enfoque me pareció mucho más satisfactorio que las estructuras tradicionales de las novelas de misterio.

Me di cuenta de que la escasez de elementos visuales me hacía prestar más atención al lenguaje corporal, a la posición de los personajes y a los pequeños detalles del entorno. Desentrañar el destino de sesenta personas se convierte en un intrincado rompecabezas lógico en el que cada avance resulta realmente satisfactorio.

En lugar de escenas cinemáticas o explicaciones, eres tú mismo quien construye la historia. Cuanto más descubría, más me sentía como un auténtico investigador que va reconstruyendo la verdad a partir de fragmentos.

Mi veredicto: Si te apetece una novela de misterio que respete tu inteligencia y recompense el razonamiento minucioso, El regreso del Obra Dinn es uno de los juegos más ingeniosos que se han creado jamás.

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18. El asesino del paraíso [Un juego de detectives de formato libre, similar a «Dispatch», con una narrativa elegante]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Tipo de juego Mundo abierto, policíaco, aventura Plataformas PlayStation, Xbox, PC, Switch Año de estreno 2020 Creador/es Kaizen Game Works, Compañero de viaje Ideal para Jugadores a los que les gustan las investigaciones no lineales y la creación de mundos con estilo

El asesino del paraíso te transporta a Paradise Island, una mezcla surrealista de estética vaporwave, rituales ancestrales y arquitectura bañada en luces de neón. Encarnas a Lady Love Dies, una investigadora llamada a regresar de su exilio para resolver un asesinato en masa que amenaza el futuro de la isla.

Lo que me cautivó al instante fue el libertad. No hay una ruta fija, ni un orden obligatorio de sospechosos, ni una secuencia obligatoria de pruebas. Exploré a mi propio ritmo, construyendo el caso a través de la exploración, las entrevistas y las pistas del entorno.

Por qué lo elegimos Its investigación impulsada por los jugadores, negrita, ylibertad para definir la verdad lo convierte en una opción ideal para los aficionados a los que les gustó cómo Envío Dejemos que nuestras decisiones marquen el rumbo de la historia.

Los personajes son excéntricos y memorables, y cada uno de ellos esconde sus motivos tras capas de tradiciones populares. Me gustó que el juego confiara en mí para interpretar las contradicciones y reconstruir la verdad por mí mismo. Incluso la acusación final depende totalmente de las pruebas que decida presentar, lo que hace que el desenlace resulte muy personal.

La banda sonora es uno de los aspectos más destacados, ya que confiere a la isla una atmósfera onírica y peculiar que encaja a la perfección con el misterio.

Mi veredicto:Si te apetece un juego de detectives en el que puedas controlar cada fase de la investigación, El asesino del paraíso es una de las experiencias más singulares que se pueden vivir.

★ Un juego de detectives de formato libre, similar a «Dispatch», con una narrativa elegante El asesino del paraíso Compra en Eneba

19. El detective metamorfo [Juego de investigación sobrenatural similar a Dispatch]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,5/10

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Tipo de juego FMV, Misterio, Aventura Plataformas PlayStation, Xbox, PC, Switch Año de estreno 2018 Creador/es De Avekki Studios, Wales Interactive Ideal para Jugadores a los que les guste la investigación con un toque inusual

El detective metamorfo te pone en la piel de Sam, un investigador capaz de transformarse en otras personas para descubrir información que estas nunca revelarían abiertamente.

Me gustó enseguida lo atrevida que me parecía esta mecánica. En lugar de recabar pistas por los medios tradicionales, a menudo adoptaba la identidad de otra persona solo para saber qué pensaban realmente los demás de ella. Esto añadía una sensación de riesgo, ya que cada rostro prestado me abría nuevas puertas al tiempo que planteaba nuevas cuestiones éticas.

Por qué lo elegimos Its investigación basada en la identidad, conversaciones tensas and narrativa con ramificaciones en FMV lo convierten en una opción ideal para los aficionados a los que les gustó la tensión personal de Envío.

La historia gira en torno a un un asesinato en un pueblo pequeño repleta de personajes misteriosos, entre los que se encuentra un trío de videntes que parecen saber más de lo que admiten. La presentación en FMV le da a la narración un toque realista y humano, y las interpretaciones me parecieron sorprendentemente cautivadoras.

Las conversaciones resultan íntimas, y la estructura ramificada hace que los sospechosos reaccionen de forma diferente según el momento en que hables, el tono que utilices y la identidad que elijas.

El juego invita a volver a jugarlo, ya que muchas escenas cambian en función del personaje que elijas y del momento en que te acerques a cada sospechoso.

Mi veredicto: Si te apetece una novela de misterio concisa con un ingenioso giro sobrenatural, El detective metamorfo destaca entre los juegos de detectives de FMV.

★ Juego de investigación sobrenatural similar a Dispatch El detective metamorfo Compra en Eneba

20. Detroit: Become Human [Una historia cinematográfica basada en las decisiones del jugador, al estilo de «Dispatch»]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Tipo de juego Cinemático, narrativo, drama Plataformas PlayStation y PC Año de estreno 2018 Creador/es Quantic Dream, Sony Ideal para Jugadores que buscan historias con ramificaciones a gran escala

Detroit: Become Human narra las aventuras de tres androides que se mueven en un mundo al borde de un cambio social. Cada trama se desarrolla de forma diferente según las decisiones que tomes, lo que a veces lleva a los personajes a lugares inesperados. Aunque su escala es mucho mayor que la de Envío, la carga emocional suele parecer igual de personal. Al leer un Envíoreseña del juego pone de manifiesto las similitudes en la forma en que ambas obras abordan la toma de decisiones bajo presión.

Me gustó que las decisiones importantes y los momentos interpersonales más tranquilos tuvieran el mismo peso. Este es el tipo de diseño con ramificaciones a gran escala que suele asociarse con el los mejores juegos de historias interactivas, donde las pequeñas decisiones tienen repercusiones importantes.

Por qué lo elegimos Its una narrativa ramificada y ambiciosa, actuaciones destacadas, ytoma de decisiones basada en las emociones crear una experiencia impactante para los jugadores a los que les gustan las historias con grandes consecuencias.

Las interpretaciones son detalladas y expresivas gracias al exhaustivo trabajo de captura de movimiento. El escenario futurista combina una arquitectura depurada con una carga emocional realista, y el sistema de diagramas de flujo ilustra hasta qué punto cada capítulo puede desviarse del argumento principal.

Aunque su escala es mucho mayor que la de Envío, las emociones en juego y los dilemas morales a menudo se perciben como algo igual de personal

Mi veredicto: Si quieres vivir una aventura cinematográfica que depende casi por completo de tus decisiones, Detroit: Become Human es uno de los títulos más emblemáticos del género.

★ Una historia cinematográfica basada en las decisiones del jugador, al estilo de «Dispatch» Detroit: Become Human Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos similares a Dispatch



If te gustóEnvío, sabes que todo gira en torno a decisiones tensas, elecciones significativas y personajes que parecen reales. Los mejores juegos como Envío recogen esos elementos de diferentes maneras, ofreciendo algo para todo tipo de jugador:

Para los amantes de las decisiones emotivas → PruebaLa vida es extraña(o todo elLa vida es extraña Colección remasterizada). Se trata de una historia personal en la que cada decisión cuenta, centrada en las relaciones, las consecuencias y el drama del paso a la madurez.

→ PruebaLa vida es extraña(o todo elLa vida es extraña Colección remasterizada). Se trata de una historia personal en la que cada decisión cuenta, centrada en las relaciones, las consecuencias y el drama del paso a la madurez. Para los amantes de las historias breves y conmovedoras → EligeLas increíbles aventuras del Capitán Spirit. Se trata de una experiencia compacta y gratuita, llena de imaginación y sinceridad emocional, que causa un gran impacto en una partida breve.

→ EligeLas increíbles aventuras del Capitán Spirit. Se trata de una experiencia compacta y gratuita, llena de imaginación y sinceridad emocional, que causa un gran impacto en una partida breve. Para los amantes de los diálogos ingeniosos → ObtenerCuentos de las Fronteras. Cuenta con un guion ingenioso, personajes memorables y un humor inteligente, lo que la convierte en la opción perfecta para los jugadores a los que les gusta participar en conversaciones con resultados significativos.

→ ObtenerCuentos de las Fronteras. Cuenta con un guion ingenioso, personajes memorables y un humor inteligente, lo que la convierte en la opción perfecta para los jugadores a los que les gusta participar en conversaciones con resultados significativos. Para quienes desean libertad de investigación → PruebaEl asesino del paraíso. Te permite explorar, investigar y desentrañar un misterio complejo a tu propio ritmo.

→ PruebaEl asesino del paraíso. Te permite explorar, investigar y desentrañar un misterio complejo a tu propio ritmo. Para los amantes de las historias con ramificaciones→ EligeDetroit: Become Human. Se trata de una experiencia cinematográfica basada en las elecciones del jugador, con múltiples perspectivas, consecuencias importantes y un amplio abanico de decisiones.

Todos estos juegos reflejan lo que hizo que Envíodestacar –opciones significativas, una narrativa centrada en los personajes y decisiones que realmente importan. Pero lo más importante es que demuestran lo variados que se han vuelto los juegos narrativos. Tanto si buscas algo emotivo, experimental o profundamente cinematográfico, no te faltarán historias que te atrapen y te hagan reflexionar dos veces sobre cada decisión.

Si sigues buscando esa misma sensación Envío te di una lista de las mejores películas basadas en videojuegos es el lugar perfecto para empezar, y lo más probable es que, por el camino, encuentres tu próxima historia favorita.

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