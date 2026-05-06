Los 10 mejores juegos de rol para PC que merecen la pena en 2026

Los mejores juegos de rol para PC no solo se caracterizan por sus vastos mundos y sus árboles de habilidades, sino que se centran en la las historias que creas, los compañeros a los que acabas queriendo (o odiando) y las configuraciones con las que te obsesionas hasta altas horas de la noche. Te dejan meter la pata, improvisar y salvar la situación con 2 caballos de potencia.

He dedicado cientos de horas a los árboles de diálogo, las pantallas de inventario y las misiones secundarias que probablemente debería haber ignorado, y no cambiaría nada de ello. Mis favoritos son aquellos que se me han quedado grabados, mucho después de haber vencido al jefe final.

A continuación, voy a hablar de los grandes éxitos que han dado en el clavo con la fórmula de los juegos de rol y que merecen un lugar permanente en tu colección de videojuegos.

Nuestra selección de los mejores juegos de rol para PC

Los mejores juegos de rol para PC te sumergen en un mundo y te retan a descubrirlo. Estos tres han redefinido las posibilidades del género, con sistemas que premian la curiosidad, un guion que te deja huella y suficientes opciones como para hacerte cuestionarlo todo.

Elden Ring (2022) – Sin ayuda, sin mapas recargados, sin piedad. Solo tú, un mundo en ruinas y un millón de formas de morir. Elden Ring es pura exploración: un mundo enorme, misterioso y repleto de pasadizos ocultos y secretos que la mayoría de los jugadores nunca descubrirán. Y sí, ¿esa extraña cueva que ignoraste hace 30 horas? Probablemente conduzca a todo un reino. Baldur’s Gate 3 (2023) – Este es el referente por excelencia de los juegos de rol centrados en la historia. Cada decisión cuenta, cada personaje tiene algo que decir y cualquier situación puede dar un giro inesperado. Es como dirigir un D&D una campaña en la que el director de juego te deja probar las ideas más descabelladas… y a veces funcionan. Disco Elysium – The Final Cut (2019) – Sin combates, solo ambiente y crisis morales. Eres un detective con la cabeza hecha un lío y un asesinato que resolver, pero sobre todo estás discutiendo contigo mismo. Es extraño, muy prolijo y uno de los juegos de rol más inteligentes que se han creado jamás.

Estos tres títulos tienen cada uno su propio estilo, pero todos ellos demuestran hasta dónde puede llegar el género. Y esto no ha hecho más que empezar. En esta lista aún quedan muchas más opciones, caos y alguna que otra crisis existencial por descubrir.

Los 10 mejores juegos de rol para PC para los jugadores más empedernidos

Estos son los mejores títulos para PC del género RPG que más me han marcado: los juegos que me ofrecieron opciones, consecuencias y motivos para volver a empezar solo por probar algo nuevo.

Sin relleno, sin elecciones por nostalgia, solo títulos con un diseño de juego increíble, fuertes elementos de rol y una creación de personajes muy elaborada. Aquí están los 10 mejores juegos de rol para PC que siguen estando a la altura hoy en día.

1. Elden Ring

Nuestra puntuación

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador FromSoftware Duración media de la partida 80-150+ horas Características únicas Un mundo abierto enorme, progresión no lineal, gran variedad de opciones de personalización, mazmorras ocultas, sin indicadores de misiones

Si pensabas que…Dark Souls fue agotador, espera a ver Elden Ring te sumerge en su un enorme mundo abierto en el que no hay más que una vaga idea de hacia dónde ir y una espada que probablemente no sea lo suficientemente buena. Esa es la clave. Así es FromSoftware en su máxima expresión: un juego difícil y un un gran juego de rol que respete tu inteligencia y tu paciencia.

Recorrerás pantanos envenenados, castillos encantados, torres al revés y zonas enteras que ni siquiera sabías que existían. Aquí no hay ninguna lista de tareas. Al juego no le importa adónde vayas ni qué hagas. Tú creas tu propio camino – Quizás te conviertas en un «cañón de cristal» que lanza fuego, o quizás seas un duende con una gran espada que aguanta bien los golpes y nunca se tira los dados. Todo es posible.

Las batallas contra los jefes son brutales, pero justas… la exploración resulta infinitamente gratificante, y la historia del juego es enigmática, de esa forma tan peculiar que te hace devorar vídeos sobre ella a las dos de la madrugada. Aquí hay historias, pero tendrás que buscarlas; y eso es parte de la magia. Juegos similares a Elden Ring son poco frecuentes y debemos valorar las que tenemos.

Por qué les gustará a los aficionados a los juegos de rol:

Elden Ring Es lo que ocurre cuando un juego de rol se pasa al modo «descúbrelo por ti mismo» y, de alguna manera, consigue que resulte increíble. Puedes jugarlo muchas veces antes de llegar a ver el juego al completo. Si te encanta explorar, experimentar o simplemente que te dé una paliza un pájaro con una espada, este juego es imprescindible.

★ un reto brutal Elden Ring Compra en Eneba

2. Baldur’s Gate 3

Nuestra puntuación

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Larian Studios Duración media de la partida 80-150+ horas Características únicas Control total del grupo, opciones cinematográficas, combate por turnos, modo cooperativo, gran interactividad

Baldur’s Gate 3 es increíblemente buena. Esto es digital D&D, con tiradas de dados, el caos de la alineación y ese tipo de flexibilidad narrativa con la que la mayoría de los juegos de rol solo pueden soñar. Puedes salir airoso de las peleas con tu labia, enamorarte de un demonio de verdad o tirar a un compañero de tu grupo por un precipicio solo para ver qué pasa.

El combate por turnos es ágil, táctico y muy satisfactorio una vez que le coges el truco. Cada combate parece un rompecabezas, sobre todo cuando te das cuenta de que puedes prender fuego a los enemigos con un barril volcado y un rayo de fuego bien dirigido. O transformarlos en ovejas. Tú decides.

Lo que lo distingue es su reactividad, que es algo juegos parecidos a Baldur’s Gate 3 son los más difíciles de imitar. Los PNJ recuerdan lo que haces. Las decisiones tienen repercusiones en todos los actos. Y cada compañero tiene suficiente personalidad como para protagonizar su propio juego. Shadowheart, Astarion, Gale… los ames o los odies, sin duda te despertarán algún tipo de emoción.

Además, es precioso para ver. Aunque técnicamente es un un juego indie genialAdemás, «Baldur’s Gate 3» también puede considerarse un título AAA, teniendo en cuenta su presupuesto y su equipo de desarrollo. Si a eso le sumamos un modo cooperativo fluido para cuatro jugadores, el resultado es una campaña que puede ser tan caótica o seria como tú quieras.

Por qué les gustará a los aficionados a los juegos de rol:

Se trata de una joya poco común: un juego de rol en el que todo funciona a la perfección. La historia, el combate, la libertad y el acabado alcanzan el más alto nivel. Tanto si eres un fan acérrimo D&D ¿un empollón o simplemente alguien a quien le gusta Juegos para PC que reaccionan ante tus tonterías, Baldur’s Gate 3cumple lo prometido.

★ Narrativa basada en las decisiones del jugador Baldur’s Gate 3 Compra en Eneba

3. Disco Elysium – The Final Cut

Nuestra puntuación

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2019 Desarrollador ZA/UM Duración media de la partida 20-40 horas Características únicas Sin combates, 24 «voces de habilidades» internas, diálogos con ramificaciones y una construcción del mundo político muy detallada

Disco Elysium no está aquí para llevarte de la mano, sobre todo porque ya tienes la mano ocupada con una botella medio vacía y un sentido de la moral más que cuestionable. Juegas en el papel de un detective acabado que intenta resolver un asesinato (y quizá, de paso, descubrir quién eres) en una ciudad tan destrozada como tú.

No hay combate tradicional. En cambio, la acción tiene lugar en tu cabeza, literalmente. Tus 24 «habilidades» son voces internas, como el drama, la electroquímica y la empatía, cada uno de los cuales lucha por controlar tus decisiones. A veces te ayudan. Otras veces, te arrastran a espirales existenciales por el color de tu corbata.

Lo que realmente hace que Disco Elysium lo que destaca es su escritura. Es agudo, filosófico, oscuramente divertido y, a menudo, incómodamente realista. Puedes jugar con seriedad, pasarte al fascismo, al comunismo o al nihilismo más absoluto: el juego se adapta a tu locura. Y lo recuerda.

El corte final La actualización ha incorporado doblaje completo y nuevas misiones relacionadas con tus creencias políticas, lo que hace que un juego ya de por sí excelente sea aún mejor. Es un un viaje con mucho texto, pero cada línea se ha ganado su lugar.

Por qué les gustará a los aficionados a los juegos de rol:

No hay nada que se le parezca. Disco Elysium es lo que pasa cuando alguien pregunta: «¿Y si…?» Planescape: Torment «¿Se emborrachó y se presentó a las elecciones?» Si te gustan los árboles de diálogo complejos, la ambigüedad moral y el caos interior, este es un juego que no olvidarás.

★ Para los que reflexionan en profundidad Disco Elysium – The Final Cut Compra en Eneba

4. Star Wars: Caballeros de la Antigua República

Nuestra puntuación

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, Xbox, Switch, iOS, Android Año de estreno 2003 Desarrollador BioWare Duración media de la partida 30-50 horas Características únicas Sistema moral del lado luminoso y el lado oscuro, combate por equipos, tramas con ramificaciones, giro argumental emblemático

Antes de que BioWare creara romances a escala galáctica y simuladores de caza de dragones, nos regaló uno de los el mejorLa Guerra de las Galaxiashistorias que se haya contado jamás. Y no hizo falta ni un solo Skywalker para contarla. SUCIO te transporta miles de años antes de las películas, en una galaxia donde los Jedi y los Sith están por todas partes y tus decisiones realmente importan.

Empiezas sin memoria (el clásico) y poco a poco vas descubriendo quién eres mientras reúnes una tripulación de inadaptados. Explorarás planetas como Tatooine y Kashyyyk, y te verás envuelto en decisiones morales que te llevarán hacia el lado luminoso o el lado oscuro. ¿Serás un héroe Jedi o estrangularás con la Fuerza a todos tus problemas hasta que desaparezcan?

The El combate por turnos combina lo clásico D&D mecánicas con sables láser y poderes de la Fuerza. Para los estándares actuales resulta un poco anticuado, pero sigue siendo satisfactorio, sobre todo cuando empiezas a lanzar rayos o a convencer a los soldados imperiales con un simple gesto de la mano.

Sin embargo, lo que realmente destaca es el guion. SUCIOda en el clavoLa Guerra de las Galaxias un ambiente especial sin caer en la nostalgia. Y sí, cuenta con uno de los mejores giros argumentales de la historia de los videojuegos: aunque ya lo conozcas, la experiencia sigue siendo impactante.

Por qué les gustará a los aficionados a los juegos de rol:

Esto es BioWare en su máxima expresión, en su máxima expresión La Guerra de las Galaxias, y lo mejor del diseño de los juegos de rol. Si buscas un juego que te permita salir de un enfrentamiento con la labia y luego lanzarte a un duelo con sables láser, SUCIO sigue estando a la altura. Es un ejemplo de cómo se debe hacer un juego de rol con licencia.

★ Nostalgia de la ciencia ficción Star Wars: Caballeros de la Antigua República Compra en Eneba

5. Divinity: Original Sin II

Nuestra puntuación

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2017 Desarrollador Larian Studios Duración media de la partida 60-100 horas Características únicas Un mundo totalmente interactivo, modo cooperativo para cuatro jugadores, un sistema de combate por turnos muy completo y personajes originales con historias personales

Este es el juego al que la gente se refiere cuando dice que los CRPG no han desaparecido, sino que solo necesitaban que Larian subiera el listón. Divinity: Original Sin II es un juego de mundo abierto increíblemente detallado en el que casi todo lo que haces tiene una reacción, para bien o, mucho, mucho peor.

Empiezas eligiendo (o creando) un personaje de una lista de inadaptados, cada uno con sus propias misiones. O bien puedes crear tu propia abominación desde cero y llevarte a unos cuantos mercenarios para que te acompañen en la aventura. Sea como sea, Eres un hechicero fugitivo en un mundo que odia profundamente a los hechiceros – así que la situación se complica rápidamente.

The El combate por turnos es una joya táctica. El entorno es tu terreno de juego (o tu trampa mortal): electrifica la sangre, congela el agua, enciende el veneno… todo funciona y todo cuenta. Cada combate se vive como un rompecabezas, y se te anima a resolverlo con configuraciones creativas y combinaciones insólitas.

Fuera del combate, lo importante es la libertad¿Matar a los PNJ? Claro. ¿Robar todo lo que no esté clavado al suelo? Adelante. ¿Hacer estallar por accidente un pueblo entero y luego viajar en el tiempo para deshacerlo? Ocurre más a menudo de lo que crees.

Por qué les gustará a los aficionados a los juegos de rol:

Pocos juegos de rol te ofrecen tanta libertad de acción y realmente la llevan a cabo. Cada decisión tiene consecuencias, todos los sistemas funcionan a la perfección entre sí, y el modo cooperativo te permite echarlo todo por la borda junto a tus amigos. Si Baldur’s Gate 3 te dejó alucinado, aquí es donde Larian afiló sus espadas.

★ profundidad táctica Divinity: Original Sin II Compra en Eneba

6. Mass Effect: Edición Legendaria

Nuestra puntuación

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, Xbox One (compatible con PS5 y Series X/S) Año de estreno 2021 Desarrollador BioWare Duración media de la partida Entre 80 y 120 horas para los tres juegos Características únicas Un único archivo de guardado, gráficos mejorados, sistema de moralidad, narrativa con ramificaciones, combate por escuadrones

Esta es la mejor forma de disfrutar de una de las trilogías de juegos de rol de ciencia ficción más emblemáticas que se han creado jamás. Mass Effect: Edición Legendaria reúne los tres juegos en un único paquete mejorado. Ofrece un aspecto más limpio, controles más precisos y algunos ajustes que mejoran la experiencia de uso.

Juegas en el papel del comandante Shepard, un tipo duro de la galaxis intentando impedir que una antigua raza de máquinas acabe con toda forma de vida. Por el camino, formarás un equipo de bichos raros, extraterrestres y futuros amigos (o amantes), tomarás decisiones imposibles y te enfrentarás a un montón de tipos del espacio.

El combate se inclina más hacia la acción que hacia la táctica, sobre todo en los últimos títulos, pero lo realmente interesante son las decisiones que hay que tomar. Puedes ser noble, despiadado o algo intermedio – y esas decisiones se reflejan en los tres juegos. Hay personajes que viven o mueren en función de lo que hagas, y la recompensa en el último juego es muy gratificante si has seguido adelante.

Por qué les gustará a los aficionados a los juegos de rol:

No hay nada como crear tu propia epopeya de ciencia ficción a lo largo de tres juegos de rol completos. Es Star TrekcumpleCaballeros de la Antigua República, pero con mejores escenas de acción y más romance. Tanto si te interesa el drama político, las bromas de la tripulación del Normandy o simplemente dar un puñetazo a un periodista, Edición Legendariaes fundamental.

★ un drama espacial épico Mass Effect: Edición Legendaria Compra en Eneba

7. The Witcher 3: La caza salvaje

Nuestra puntuación

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Desarrollador CD Projekt Red Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas o más Características únicas Caza de monstruos, misiones con ramificaciones, Gwent, expansiones a gran escala

A Geralt de Rivia no le importa la política, pero la política no deja de arrastrarlo a ella. En The Witcher 3, Juegas en el papel de un cazamonsters gruñón que intenta localizar a Ciri, tu hija adoptiva desaparecida, mientras el mundo se desmorona. Los reyes caen, los monstruos prosperan y las hechiceras se comportan de forma muy dramática. Este es el escenario de una de las los mejores juegos de rol de acciónde todos los tiempos.

¿Las misiones? Realmente vale la pena hacerlas. Incluso las misiones secundarias más aleatorias parecen personales. En un momento estás persiguiendo a un fantasma en un pozo y, al siguiente, estás desentrañando una tragedia familiar en la que se ven envueltos un árbol parlante y un barón borracho.

El combate es sólido, con duelos con espadas, pociones y hechizos. Prepárate para los combates como un auténtico brujo: infórmate sobre los monstruos, elabora aceites y coloca trampas. O simplemente improvisa y espera que todo salga bien. Ah, y Gwent está ahí.

Por qué les gustará a los aficionados a los juegos de rol:

Cuenta con personajes que realmente te importarán, un mundo que parece cobrar vida y decisiones que no se andan con rodeos. Además, es uno de los pocos juegos de rol en los que tanto «conquistar a una hechicera» como «acabar con una bestia del pantano» son prioridades igualmente válidas.

★ una narrativa envolvente The Witcher 3: La caza salvaje Compra en Eneba

8. The Elder Scrolls V: Skyrim

Nuestra puntuación

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Desarrollador Bethesda Game Studios Duración media de la partida 40-200++ horas Características únicas Exploración en un mundo abierto, progresión basada en habilidades, compatibilidad con mods, dragones y un sinfín de misiones secundarias

Skyrim es un segundo hogar para cualquiera que alguna vez haya derribado a un dragón del cielo. Juegas como el Dragonborn, un guerrero elegido con el poder de absorber almas de dragón y hacer que los enemigos caigan por los acantilados (literalmente).. También puedes hacer caso omiso de todo eso y limitarte a robar ruedas de queso durante 80 horas. Skyrim figura en nuestra lista de los Los mejores juegos para un jugador para PCpor una razón.

La historia principal está ahí, si quieres, pero lo mejor del juego está en las misiones secundarias y la exploración. Te toparás con una casa encantada, te adoptará un gremio de asesinos o te verás envuelto en extrañas situaciones daédricas sin siquiera proponértelo.

El sistema de progresión te permite personalizar tu personaje como quieras¿Un mago que blande la espada? ¿Un arquero sigiloso que se lleva todo lo que ve? Adelante. Y con compatibilidad con mods —sobre todo en PC— Skyrim se convierte en el juego que tú quieras que sea, desde un simulador de supervivencia hasta Thomas el Trenuna pesadilla.

Por qué les gustará a los aficionados a los juegos de rol:

Hay una razón Skyrim se relanza más veces de las que la mayoría de los juegos reciben actualizaciones. Es flexible, ofrece una rejugabilidad infinita y, más de una década después, sigue estando lleno de sorpresas. Tanto si te atraen los dragones, la historia o el caos, encontrarás algo en lo que sumergirte.

★ Exploración total The Elder Scrolls V: Skyrim Compra en Eneba

9. Dragon Age: Orígenes

Nuestra puntuación

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Desarrollador Bethesda Game Studios Duración media de la partida 40-200+ horas Características únicas Exploración en un mundo abierto, progresión basada en habilidades, compatibilidad con mods, dragones y un sinfín de misiones secundarias

Dragon Age: Orígenes Es la clásica magia de los juegos de rol de BioWare, con espadas, hechizos y demasiados héroes melancólicos. Empiezas como un Guardián Gris, uno de los últimos defensores frente a una fuerza oscura llamada la Plaga – Básicamente, un apocalipsis zombi con dragones. Tu misión es reunir aliados, tomar decisiones difíciles e intentar que no te apuñalen.

Eliges a tu equipo (magos, pícaros, guerreros) y cada combate es como una partida de ajedrez mezclada con un poco de espectáculo pirotécnico. Además, ya que hablamos de juegos de rol, Tus decisiones realmente importan. ¿Quieres seducir, mentir o simplemente abrirte paso a base de asesinatos brutales? El juego te dice: «Adelante». Las relaciones, las rivalidades e incluso quién vive o muere dependen de lo que hagas.

En cuanto a la trama,Es una telenovela de fantasía oscura con dragones, demonios y mucho drama más densa que la barba de un enano. El mundo parece muy vivo, con misiones que te sorprenden, como cuando ese «pequeño favor» acaba desencadenando un caos político.

Por qué les gustará a los aficionados a los juegos de rol:

Dragon Age: Orígenes demuestra que los mejores juegos de rol no separan una narrativa excelente de la jugabilidad táctica. Si te encantan los juegos de rol centrados en los personajes, en los que tus decisiones realmente cambian el mundo, este sigue siendo imprescindible. Además: los paquetes de contenido descargable aportan un gran valor añadido y algunos de los momentos más oscuros de la serie.

★ fantasía clásica Dragon Age: Orígenes Compra en Eneba

Nuestra puntuación

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 (actualización importante en 2023) Desarrollador CD Projekt Red Duración media de la partida 40-70 horas Características únicas Una ciudad de estilo «neon-noir» de mundo abierto, con sistemas de juego de rol muy completos y una mecánica de juego renovada

Cyberpunk 2077 fue aclamado como uno de los Los mejores juegos parecidos a Mass Effect, pero en su lanzamiento fue un desastre. El juego daba la sensación de estar sin terminar y no estuvo a la altura de las expectativas desmesuradas que se habían creado en torno a él. Eso cambió tras el parche 2.0 y Libertad Fantasma.

Juegas como V, un mercenario que se abre paso por las caóticas calles de Night City – un parque de atracciones futurista bañado en luces de neón, negocios turbios y decisiones trascendentales. ¿La historia? Es en parte un atraco, en parte espionaje y, sobre todo, una aventura trepidante. Libertad Fantasma te sumerge en un thriller de espionaje lleno de tensión y giros inesperados. El mundo reacciona a tus decisiones, desde cómo gestionas las misiones hasta en quién confías. Huelga decir que te esperan alguna que otra sorpresa.

El combate y la conducción han recibido una renovación muy necesaria. Los tiroteos son más intensos y conducir por la ciudad resulta mucho más fluido. Puedes combinar el hacking, el sigilo y los tiroteos puros y duros que se adapte a tu estilo.

Por qué les gustará a los aficionados a los juegos de rol:

Si te apetece un juego de rol de gran envergadura con estilo, carácter y una ciudad que nunca duerme (en serio, la vida nocturna es una locura), De Cyberpunk lo tuyo. Además, Libertad Fantasma subirá la tensión con una historia de espionaje que te mantendrá en vilo hasta el final. Pero ten cuidado: Night City no perdona los errores.

★ Ambiente futurista Cyberpunk 2077 Compra en Eneba

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de rol para PC?

Elden Ring es el mejor juego de rol para PC. Ofrece un amplio mundo abierto, un sistema de combate sólido, una gran variedad de estilos de juego y numerosas opciones de personalización.

¿Hay algún juego de rol multiplataforma para PC?

Sí, títulos como Baldur’s Gate 3 admite el juego entre plataformas. Divinity: Original Sin II También permite el juego cruzado de forma limitada. Sin embargo, se trata de excepciones, ya que los juegos de rol suelen concebirse como experiencias en solitario.