Los mejores skins para el AK-47 en CS2 en 2026

AK-47 Los skins son los elementos cosméticos para armas más codiciados en Counter-Strike 2. ElAK-47 es el rifle del bando T en todas las partidas competitivas: el arma que los jugadores sostienen, examinan y lucen más en todos los niveles, desde las partidas clasificatorias hasta Counter-Strike 2 deportes electrónicos. Esa visibilidad es precisamente la razón por la que los mejores AK-47 carcasasCS2 cuenta con una demanda constante tanto en el mercado de lo raro AK-47 fundas en el extremo del colector y las mejores y más baratas AK carcasasCS2 que los jugadores llevan a diario.

Lo mejor AKcarcasasCS2 ha oscilado entre unos pocos dólares, en el caso de las opciones económicas que cumplen con las especificaciones militares, y decenas de miles, en el caso de los modelos raros AK-47 carcasas con diseños Covert basados en patrones. Esta guía recoge lo mejor AK-47 skins para todos los bolsillos: piezas de coleccionista de primera categoría, favoritas de la escena competitiva y las mejores opciones económicas AKcarcasasCS2 los jugadores llevan realmente.

Nuestras mejores recomendaciones de skins para el AK-47 en CS2

He seleccionado estos once mejores AK-47 skins según la calidad del diseño, el desgaste, el nivel de rareza y el valor de mercado actual en Counter-Strike 2. La lista abarca todo el espectro de precios, desde los más prestigiosos y exclusivos AK-47 apuestas a la baja AK carcasasCS2 que los jugadores pueden adquirir hoy mismo, sea cual sea su presupuesto.

Estos onceAK-47 Se seleccionaron diseños para adaptarse a todos los presupuestos realistas en el AK-47 mercado: desde piezas de colección con calificación de inversión hasta opciones para el día a día por menos de 5 dólares. Cada una de ellas se evaluó en función del impacto de su diseño, la calidad del acabado en los distintos grados de acabado exterior, su rareza y su posición en el mercado general CS2 comunidad dedicada al intercambio de skins.

Tanto el estado de la carcasa como el estado exterior influyen considerablemente en el precio: «Como nuevo de fábrica» AK-47 | Redline puede costar varias veces más que una copia de «Field-Tested», y los casos descatalogados como el Caso «Operación Bravo»significa que no hay nada nuevoSerpiente de fuego las copias pasan a formar parte del stock. Tanto si buscas lo mejor AK carcasasCS2 tiene en la gama alta o entre los mejores productos económicos AK carcasasCS2 tiene al final del presupuesto, los once AK-47 Las skins que se incluyen en esta guía abarcan todas las opciones posibles.

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Casos, rarezas y probabilidades

Cada estuche de armas en Counter-Strike 2 utiliza el mismo sistema de rareza fija. Tanto si abres un Prisma 2 Casas buscando algo barato AK-47una piel como laLa Legión de Anubiso unCaso «Operación Bravo» en busca de lo más raro AK-47 si se arriesga, las probabilidades de cada nivel son idénticas.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas cifras proceden de datos agregados a nivel comunitario sobre más de 10 000 casos abiertos por tipo de caso. Con un 0,64 %, un Covert AK-47 La piel aparece aproximadamente una vez cada 156 aperturas; esta es la razón principal por la que la mayoría de los jugadores la compran AK-47 pieles directamente del mercado, en lugar de depender de los botines de las cajas. Las probabilidades se aplican por igual en todos los AK-47 aspecto, independientemente de su antigüedad o nivel de rareza.

Las mejores skins para el AK-47 en CS2: la lista completa

The AK-47 Las carcasas que se muestran a continuación son las mejores AK carcasasCS2 que los usuarios eligen en todos los rangos de precios, combinando el atractivo visual y el precio en diferentes acabados exteriores, lo que permite que cada tipo de CS2 una opción real para todos los bolsillos. Varias opciones populares y económicas AK carcasasCS2 los jugadores confían en ellos aparecen aquí junto a los de primera calidad y los raros AK-47 carcasas.

Las diferencias de precio entre AK-47 Los precios de los aspectos del mismo nivel de rareza dependen de tres factores principales: la demanda de los jugadores, la disponibilidad en el mercado y el origen de la caja. Los aspectos de cajas descatalogadas como la Caso «Operación Bravo» or Caja de armas de CS:GO han limitado de forma permanente la oferta, lo que ha contribuido a mantener unos precios mínimos que los mejores productos baratos AK carcasasCS2 Los casos de «active-drop» no se pueden reproducir. Comprar AK-47carcasas queCS2 Si tienes en cuenta estas variables a la hora de elegir, encontrarás sistemáticamente mejores ofertas de lo que sugiere el precio de venta.

Rango de precios:Entre 600 y 2500 $ o más

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso «Operación Bravo»

Clave correspondiente: Clave del caso «Operación Bravo»

The AK-47 | Serpiente de Fuegoes elmás prestigioso AK-47 piel in Counter-Strike 2. Los ejemplares nuevos de fábrica suelen superar €2,500, mientras que las versiones «Battle-Scarred» ofrecen una pieza de colección de alrededor de €600. Esa diferencia existe porque el verde ilustración de un dragón La calidad de la imagen en el receptor se degrada considerablemente con el modo «Float»: el intrincado diseño de la serpiente en espiral es lo más destacado, y se desvanece notablemente por debajo del nivel «Field-Tested».

Por qué lo elegimos The AK-47 | Serpiente de Fuego se lleva el primer puesto por raroAK-47carcasas enCS2 – un complejo diseño de dragón, una caja de una serie ya descatalogada y una demanda por parte de los coleccionistas que no tiene parangón AK La piel ha quedado perfecta. El referente de lo mejor AK-47carcasasCS2 objeto de interés para los coleccionistas.

El precio se justifica por la escasez. El Caso «Operación Bravo» se dejó de fabricar en 2013; no hay nuevos Serpientes de fuego entrar en el mercado. Todos los ejemplares que hay hoy en circulación se sacaron de su embalaje hace años, y la pérdida de existencias debido a los intercambios reduce constantemente el inventario disponible. Para los jugadores que quieren armar un equipo de prestigio con el AK a base de piezas raras AK-47pieles, noAK-47enCounter-Strike 2coincide con elSerpiente de fuego. Es el punto de referencia con respecto al cual se miden todos los mejores AK-47carcasasCS2 Los colectores miden el resto.

★ EL MEJOR SKIN RARO DEL AK-47 EN CS2 AK-47 | Serpiente de Fuego Compra en SkinBaron

Rango de precios:Entre 200 y más de 150 000 dólares

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caja de armas de CS:GO

Clave correspondiente: Clave de caja de CS:GO

The AK-47 | Cementado has una de las gamas de precios más amplias de cualquierAK-47enCS2, generadas íntegramente a partir de una semilla de patrón. Las copias estándar oscilan entre €200 para exteriores desgastados varios cientos para «Factory New», pero las semillas de primera calidad de Blue Gem se venden por unidades AK-47 valores de piel que alcanzan las decenas de miles. El acabado proviene del modelo descatalogado Caja de armas de CS:GO, lo que limita de forma permanente la nueva oferta.

Es fundamental comprobar el patrón específico antes de comprar: dos ejemplares con un aspecto exterior idéntico pueden presentar diferencias notables en la cobertura azul. Incluso un ejemplar FT estándar sin una «Blue Gem» destacable te ofrece un Covert auténtico. AK-47 skin con estatus de legado. Para los jugadores que traten AK-47carcasas comoactivos negociables… las copias con endurecimiento superficial de color azul intenso siguen siendo las piezas con mayor valor garantizado entre las mejores AK-47carcasasCS2 que ofrece.

★ EL MEJOR DISEÑO PARA EL SKIN DEL AK-47 AK-47 | Cementado Compra en SkinBaron

Rango de precios:200 $ – 1 200 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda para armas de caza

Clave correspondiente: Clave del caso Huntsman

The AK-47 | Vulcanes elde referencia, competitivo AK-47piel– blanco, negro, ynaranjaángulos geométricos que se perciben con nitidez en primera persona en prácticamente cualquier exterior. Aunque no se cuentan entre los pocos AK-47 en cuanto a skins, se encuentra sin duda entre las mejores AK-47carcasasCS2 ofrece a los jugadores competitivos. Los precios oscilan entre €200 en «Marcado por la batalla» a €1,200 «Como nuevo de fábrica, probado en el terreno»: el nivel de compra preferido por la comunidad para este producto AK-47piel.

Su atractivo atrae tanto a jugadores ocasionales como a jugadores competitivos, y su frecuente aparición en Counter-Strike 2 Esports Inventories consolida su posición como AK-47 un tejido que transmite el sabor sin llamar la atención. El Funda para armas de caza ya no está en activo: una limitación estructural de la oferta que mantiene el precio del Vulcan por encima de la mayoría AK-47 las skins de este nivel. Es mi favorita AK-47 cuenco para un montaje limpio y profesional, y siempre figura entre los mejores AK carcasasCS2 que llevan los jugadores de competición.

★ EL MEJOR SKIN COMPETITIVO PARA EL AK-47 AK-47 | Vulcan Compra en SkinBaron

Rango de precios:40 $ – 250 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso Horizon

Clave correspondiente: Clave del estuche Horizon

The AK-47 | Neon Rider is uno de los el más llamativo visualmente AK-47 carcasas En Covert Rarity: una ilustración de cuerpo entero de un motociclista cyberpunk en vivos tonos rosas, azules y morados. En €40 to €250 en todos los exteriores, esto AK-47 En cuanto al diseño, «Skin» supera con creces lo que cabría esperar de su rango de precios. La edición «Factory New» ofrece la saturación más intensa, pero las copias «Field-Tested» conservan el material gráfico con suficiente calidad para la mayoría de los jugadores.

¿Qué es lo que hace que el Neon Rider destaque entre los modelos económicos? AK carcasasCS2 lo que los jugadores utilizan realmente es el calidad de la ilustración en relación con su precio. ElCaso Horizon La oferta mantiene los precios asequibles, mientras que las cuotas de Covert mantienen el valor de mercado por encima de los niveles más económicos. Lo mejor en cuanto a calidad artística AK-47 por menos de 100 dólares.

★ EL MEJOR SKIN CYBERPUNK PARA EL AK-47 AK-47 | Neon Rider Compra en SkinBaron

Rango de precios:80 $ – 400 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso Spectrum

Clave correspondiente: Clave del estuche Spectrum

The AK-47 | Bloodsportofrece un identidad de carreras futuristaa laAK-47 mercado de carcasas: líneas angulares rojas y blancas que recubren todo el cuerpo del rifle. Con un precio que oscila entre €80 and €400, se sitúa en el punto óptimo de la AK-47 mercado de skins: Una rareza discreta sin necesidad de invertir cuatro cifras. El patrón geométrico se aprecia claramente en primera persona y ha mantenido una fuerte demanda desde el Caso Spectrum lanzado en 2017. Uno de los mejores AK carcasasCS2 ofertas de este nivel. Sus detalles técnicos y su estética llamativa suelen hacer que se la sitúe a la altura de de primer nivelCS2fundas de anime gracias a su llamativo diseño de inspiración japonesa.

El estado exterior es importante en este caso AK-47 piel: Factory New ofrece el los tintos más limpios and el contraste más marcado, mientras que «Marcado por la batalla» atenúa notablemente ambos. «Probado en el campo de batalla» es el nivel de compra recomendado para el Deportes sangrientos– Las ilustraciones conservan su viveza, y la diferencia de precio con respecto a FN es considerable.

★ EL MEJOR SKIN DE GAMA MEDIA PARA EL AK-47 AK-47 | Bloodsport Compra en SkinBaron

Rango de precios:90 $ – 600 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:Funda Spectrum 2

Clave correspondiente: Clave de la carcasa Spectrum 2

The AK-47 | La Emperatrizse encuentra entre losla más ambiciosa desde el punto de vista artístico AK-47 carcasas in Counter-Strike 2 – a Ilustración de cuerpo entero inspirada en el tarot en tonos dorados intensos, rojos y negros. La densidad de los detalles es inusual para una AK-47 en perfecto estado, y los ejemplares «Factory New» a unos 600 dólares son una de las rarezas más codiciadas AK-47 Las skins del nivel «Covert» entre los coleccionistas que crean configuraciones artísticas.

La amplia diferencia de precios —de 90 dólares en «Marcado por la batalla» a 600 dólares en FN— refleja hasta qué punto se desdibuja la ilustración en los modelos con un estado exterior inferior. FN o «desgaste mínimo» son los niveles de compra más recomendables para este artículo. AK-47 skin. Para los jugadores que estén creando equipamientos de temática oscura o mística, La Emperatrizes el más fuerte AK-47 opción de piel en este rango de precios.

★ EL MEJOR SKIN ARTÍSTICO PARA EL AK-47 AK-47 | La Emperatriz Compra en SkinBaron

Rango de precios:70 $ – 350 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso «Zona de peligro»

Clave correspondiente: Clave del caso «Zona de peligro»

The AK-47 | Asimovpertenece auno deCS2las familias de diseño más reconocidas. La línea Asiimov —con motivos de ciencia ficción en blanco, negro y naranja— ha aparecido en los modelos AWP y M4, y el AK Esta variante tiene el mismo formato de lectura inmediata AK-47 Estética cutánea. Los precios oscilan entre €70 en «Marcado por la batalla» a €350 en Factory New. No se encuentra entre los ejemplares raros AK-47 no son las únicas, pero sí se encuentran entre las más reconocidas.

The Caso «Zona de peligro» El origen garantiza una oferta en el mercado suficiente para mantener el precio del Asiimov por debajo del de Vulcan, mientras que la tasa de aparición del Covert mantiene su precio mínimo por encima de las alternativas clasificadas. La combinación de colores, con predominio del naranja, conserva su carácter en los precios más bajos mejor que muchas otras más recargadas AK-47 carcasas: una opción fiable de Covert AK-47 piel en Field-Tested. Los coleccionistas que aprecian esta estética minimalista suelen buscar el Las mejores skins baratas para el AWP para complementar la combinación de colores blanco y naranja del Asiimov.

★ EL MEJOR SKIN DE CIENCIA FICCIÓN PARA EL AK-47 AK-47 | Asimov Compra en SkinBaron

Rango de precios:6–20 dólares

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Prisma 2 Casas

Clave correspondiente: Prisma 2 Case Key

The AK-47 | Legión de Anubises eluna de las mejores opciones entre pensamientoAK carcasasCS2 ofertas en la sección de anuncios clasificados. Ilustraciones de la mitología egipcia en tonos dorados oscuros, negros y azules apagados recubre el cuerpo del rifle por solo €6 to €20 – Una calidad de diseño que realmente supera su rango de precios. Las unidades nuevas de fábrica, a unos 20 dólares, están al alcance de prácticamente cualquier jugador.

Los precios se mantienen bajos porque el Prisma 2 Casas ha generado una fuerte oferta en el mercado, y los anuncios clasificados AK-47 Las caídas de las acciones se sitúan en un 3,2 % frente al 0,64 % de Covert, lo que supone una diferencia de cinco veces en la dinámica de la oferta. Una acción realmente infravalorada AK-47 una piel que parece mucho más cara de lo que cuesta.

★ EL MEJOR SKIN ECONÓMICO PARA EL AK-47 AK-47 | Legión de Anubis Compra en SkinBaron

Rango de precios:8–35 dólares

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Caso del arma de la Operación Fénix

Clave correspondiente: Caso «Operación Fénix»

The AK-47 | Redlinees el el más popular y económico AK enCS2 – una base de color gris plomo oscuro con rayas geométricas rojas que lleva años presente tanto en el ámbito competitivo como en los inventarios de los jugadores ocasionales. Con un precio que oscila entre los 8 y los 35 dólares, es la opción más clara para cualquier jugador que busque algo económico AK carcasasCS2 queda muy bien junto a piezas de equipamiento más caras.

La elección de un arma corta fiable sigue una lógica similar, ya que el valor que el Las mejores carcasas para Glock CS2 Estas ofertas garantizan que tu kit T-side mantenga una imagen coherente sin necesidad de una inversión excesiva.

El acabado oscuro apenas varía entre «Field-Tested» y «Factory New» en primera persona, lo que convierte a FT en la opción más práctica. El más versátil y económico AK-47enCounter-Strike 2. Entre los mejores y más económicos AK carcasasCS2 los jugadores llevan consigo independientemente de su presupuesto, el Redline es el vendedor más fiable y constante en el segmento económico AK carcasasCS2 corchete.

★ EL MEJOR SKIN BARATO PARA EL AK-47 AK-47 | Redline Compra en SkinBaron

Rango de precios:2–8 dólares

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:Caso de mordedura de serpiente

Clave correspondiente: Clave de casos de mordeduras de serpiente

The AK-47 | Slatees ella mejor opción para proyectos de manualidades con pegatinas – un negro mate impecable AK-47 una skin de rareza «Restringida» sin elementos visuales que puedan restar protagonismo a las ubicaciones de las pegatinas premium. En €2 to €8, es una de las más baratas AK-47 Son carcasas que vale la pena elegir a propósito, y su textura mate combina muy bien con las pegatinas holográficas y metalizadas.

El acabado conserva su aspecto en prácticamente todos los exteriores, ya que el diseño básico es deliberadamente minimalista. La versión «Battle-Scarred Slate» ofrece prácticamente la misma experiencia de juego que la «Factory New», lo que la convierte en una opción con una relación calidad-precio realmente excelente entre las opciones más económicas. AK diseños para creadores de inventarios que quieran que sus pegatinas destaquen visualmente.

★ LA MEJOR PELÍCULA ADHESIVA PARA EL AK-47 AK-47 | Slate Compra en SkinBaron

Rango de precios:0,25 $ – 2,50 $

Rareza:De especificación militar

Origen del caso:Funda Chroma 2

Clave correspondiente: Llave de la carcasa Chroma 2

The AK-47 | Configuración de élitees elmás accesible AK-47pielen esta lista: un camuflaje verde oscuro de estilo militar con una rareza de nivel Mil-Spec para €0.25 to €2.50. Es elpunto de entradapara cualquier nuevoCounter-Strike 2 jugador que quiere algo para su rifle sin gastar dinero real. No entre los objetos raros AK-47 fundas en cualquier sentido de la palabra, pero las más prácticas de entre todas las mejores y más baratas AK carcasasCS2 con lo que empiezan los jugadores.

Los coleccionistas suelen citar este diseño concreto como una de las mejores opciones entre los Las mejores skins económicas para el AK-47 para equipamientos que priorizan la relación calidad-precio.

Los precios se mantienen tan bajos porque el Funda Chroma 2 está bien distribuido y cumple con las especificaciones militares AK-47 Las skins se obtienen con una probabilidad del 79,92 %: es el nivel más común del juego. Una oferta elevada implica precios bajos. La configuración «Elite» te permite acceder a la CS2 mantener el ecosistema de tu tienda a un coste casi nulo, dejando margen presupuestario para inversiones más rentables a medida que crezca tu inventario.

★ EL MEJOR SKIN BÁSICO PARA EL AK-47 AK-47 | Configuración de élite Compra en SkinBaron

Las mejores skins para el AK-47 que debes tener

La siguiente tabla ofrece un resumen basado en estadísticas de cada AK-47 skins en esta guía. Compara el nombre del producto, la rareza, el rango de precios y las características que definen a cada uno AK-47 el valor de mercado de la piel en CS2.

Precios actualizados a marzo de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción AK-47 | Serpiente de Fuego Secreto Entre 600 y 2500 $ o más Edición descatalogada; el diseño se degrada con el paso del tiempo; pieza imprescindible para coleccionistas AK-47 | Cementado Secreto Entre 200 y más de 150 000 dólares La calidad de la semilla determina el valor; las «Blue Gems» alcanzan precios muy elevados AK-47 | Vulcan Secreto Entre 200 y 1200 dólares Estética de los deportes electrónicos; la carcasa Huntsman, ya descatalogada; demanda constante AK-47 | Neon Rider Secreto Entre 40 y 250 dólares Un diseño cyberpunk impactante; la mejor opción de Covert por menos de 100 dólares AK-47 | Bloodsport Secreto Entre 80 y 400 dólares Diseño de carreras futurista; recomendado por FT AK-47 | La Emperatriz Secreto 90–600 dólares Ilustración de tarot; con gran atención al detalle AK-47 | Asimov Secreto 70–350 dólares Una línea de ciencia ficción emblemática; mantiene el carácter en los flotadores inferiores AK-47 | Legión de Anubis Clasificado 6–20 dólares Obras de arte egipcias: la gran oferta mantiene los precios bajos AK-47 | Redline Clasificado 8–35 dólares Clásico rojo oscuro; el skin más popular y económico para el AK AK-47 | Slate Acceso restringido 2–8 dólares Negro mate; lienzo ideal para manualidades con pegatinas AK-47 | Configuración de élite De especificación militar 0,25–2,50 $ La opción más económica; amplia oferta; ideal para principiantes

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

El mayordiferencias de precioen elAK-47 El mercado de la piel proviene de rarezajunto con las características propias de cada tipo de piel factor específico que impulsa la demanda. EncubiertoAK-47 carcasas de modelos descatalogados – las Serpiente de fuego and Cementado Por encima de todo, ofrecen precios mínimos que los aspectos de caída aleatoria no pueden igualar, ya que una oferta limitada de forma permanente frente a una demanda constante genera una estabilidad real de los precios. Los aspectos basados en patrones, como el «Case Hardened», añaden otra variable: dos ejemplares con el mismo aspecto exterior pueden diferir en miles de unidades solo por la cantidad de Gemas Azules que contengan. Estos son los factores que distinguen a los mejores AK-47carcasasCS2 ofrece en la gama alta, desde los mejores modelos económicos AK carcasasCS2 tiene en el apartado presupuestario.

La complejidad del diseño define el nivel intermedio. El Emperatriz and Vulcano Ambas tienen la rareza «Covert», pero a diferentes niveles de precio: la Empress es sensible al desgaste porque su valor reside en la ilustración, mientras que la geometría angular de la Vulcan se mantiene prácticamente en cualquier estado de desgaste. Para los que buscan algo barato AK skins CS2 Los jugadores suelen hacerlo a diario: compara siempre los precios de FT y FN antes de comprar. La diferencia visible en la primera persona rara vez justifica el sobreprecio de FN, a menos que estés creando una colección de calidad de exposición.

Mi opinión general sobre los mejores diseños para el AK-47

The AK-47mercado de la piel enCounter-Strike 2 ofrece opciones realmente sólidas en todos los rangos de precios. Mi top 3 por orden de preferencia:

AK-47 | Serpiente de Fuego – El límite máximo de la prima para los objetos raros AK-47 carcasas enCS2. El cese de su fabricación, su complejo diseño de dragón y la demanda constante por parte de los coleccionistas lo convierten en el más prestigioso AK piel, independientemente del presupuesto. El referente de lo mejor AK-47carcasasCS2 a quienes se dirigen realmente los cobradores.

AK-47 | Cementado – El mejor diseño para el AK-47 basado en patrones. El descatalogado Caja de armas de CS:GO Origin Caps garantiza el suministro de forma permanente, y las semillas Blue Gem se venden por unidades AK-47 valores de piel que llegan a las decenas de miles. Incluso una copia estándar te ofrece un AK Covert clásico con un patrón único cada vez.

AK-47 | Vulcan – El mejor de gama media-alta AK-47 skin. Estética limpia y competitiva, descatalogado Funda para armas de caza origen, y una demanda constante por parte de jugadores serios a una fracción del Serpiente de fuegoprecios.

Sea cual sea tu presupuesto, hay un AK-47 enCounter-Strike 2 merece la pena tener. Empieza con un skin que se ajuste a tu presupuesto actual y ve mejorándolo a medida que crezca tu inventario: el mercado recompensa a los jugadores que saben valorar cada nivel. Echa un vistazo a nuestros más baratos CS2 Guía de fundas para cuchillos, por si quieres completar tu equipo sin gastarte demasiado en la hoja.

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