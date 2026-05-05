Alle roten Handschuhe in CS2 im Jahr 2026

Die besten roten Handschuhe finden CS2 Bei Skins geht es darum, dein Messer anzupassen, eine themenbezogene Ausrüstung zu vervollständigen und ein Paar auszuwählen, das in verschiedenen Umgebungen gut zur Geltung kommt. Rote Handschuhe CS2 Skins gehören zu den beliebtesten Kosmetikprodukten in Counter-Strike 2, was darauf zurückzuführen ist, dass Spieler Kombinationen aus roten und schwarzen Handschuhen zusammenstellen oder diese mit Messern wie dem „Crimson Web“ oder dem „Slaughter“ kombinieren. Die Preise reichen von unter 80 Dollar für preisgünstige Optionen bis zu fast 10.000 Dollar für Premium-Paare mit „Clean-Float“-Status, und jeder dieser Handschuhe hat die Seltenheitsstufe „Extraordinary“ – die Drop-Chance für die Gold-Stufe liegt bei 0,26 %.

Dieser Leitfaden behandelt alle CS2 Handschuhe in roter Farbgebung in den Kategorien Spezial-, Fahrer-, Motorrad- und Sporthandschuhe . Egal, ob Sie die besten roten Handschuhe suchen CS2 Ob Sammler nach Schnäppchen oder günstigen Einstiegsmöglichkeiten suchen – bei jedem Tipp werden Preisgestaltung, Herkunft der Kartons und Verfügbarkeit im Handel genau aufgeführt.

Unsere Top-Auswahl an roten Handschuhen in CS2

Ich habe die Preise, die Verfügbarkeit im Handel und die optische Wirkung aller roten Handschuhe miteinander verglichen CS2 Skins, um die besten Optionen einzugrenzen. Zu diesen neun gehören sowohl hochwertige Sammlerstücke als auch günstige rote Handschuhe CS2Einstiegspunkte.

Jeder Handschuh hat eine Gold-Tier-Wahrscheinlichkeit von 0,26 %, doch Herkunft der Kiste, Verfügbarkeitsspanne und Nachfrage führen zu enormen Preisunterschieden zwischen den einzelnen Exemplaren. Das Verständnis dieser Faktoren ist entscheidend, um die besten roten Handschuhe zu finden CS2 Angebote zum richtigen Preis. Ganz gleich, ob Sie hochwertige rote Handschuhe vergleichen CS2 Wenn man nach Schalen oder günstigen roten Handschuhen sucht, sind der äußere Zustand und die Platzierung der Muster wichtiger als die Oberfläche selbst.

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Fälle – Seltenheiten – Wahrscheinlichkeiten

Die Wahrscheinlichkeit, rote Handschuhe auszupacken CS2 Die Skins sind in allen Waffenkoffern identisch Counter-Strike 2. Wenn man diese Preise im Voraus kennt, kann man realistische Erwartungen entwickeln – ganz gleich, ob man Kisten öffnet oder sich stattdessen für den Direktkauf auf dem Markt entscheidet.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Prozentsätze stammen aus einer Community-Umfrage in Über 10.000 Öffnungen pro Karton. Die Handschuhe liegen auf 0,26 %oder ungefährin 1 von 385 Fällen. Da jeder rote Handschuh CS2 Leder von außergewöhnlicher Seltenheit – darunter auch Sporthandschuhe CS2 Optionen – Die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Paar zu ziehen, ist äußerst gering, was ihre hohen Marktpreise erklärt.

Alle roten CS2-Handschuhe: Die vollständige Liste

Alle roten Handschuhe CS2 die Haut unterhalb der Waage visuelle Wirkungwith Barrierefreiheitauf verschiedenen Außenflächen. Die Liste umfasst alle CS2 Handschuhe in roter Farbgebung, darunter mehrere Sporthandschuhe CS2 Optionen daneben Fachkraft, BetreiberundPersonTypen. Preisunterschiede zwischen Skins derselben Seltenheitsstufe hängen von der Nachfrage, der Herkunft der Boxen und davon ab, wie sich Abnutzungserscheinungen auf die rote Oberfläche auswirken. Handschuhe aus nicht mehr erhältlichen Boxen sind aufgrund des begrenzten Angebots teurer, während Optionen aus aktiven Drops wie die Revolution-Hülle günstige rote Handschuhe im Angebot CS2 Einstiegspunkte. Durch die weniger abgenutzte Außenfläche bleiben die roten Einsätze sauberer und der Kontrast zwischen roten und schwarzen Handschuhen deutlicher, weshalb Exemplare in neuwertigem Zustand deutlich höhere Preise erzielen als stark abgenutzte Versionen.

Preisspanne:129,57 $ – 1.391,40 $ / 119,21 € – 1.280,09 € / 102,36 £ – 1.099,21 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse oder Kurbelgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Drehzahlgehäuse

The Spezialhandschuhe Crimson Web are die Unterschriftrote Handschuhe CS2 Spieler jagen. Die tiefrote Grundfarbe with schwarze Netzstruktur macht diese rot und schwarz Handschuhe, die man sofort erkennt, und sie passen perfekt zu den Karambit Crimson Web oder jedes rote Messer. Die Preise liegen zwischen €129.57 bei „Battle-Scarred“ €1,391.40 bei Factory New.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Spezialhandschuhe Crimson Web den bekanntesten roten Look in Counter-Strike 2, das kultige Webdesign mit erschwinglichen Preisen und einer starken Nachfrage auf dem Secondhand-Markt verbindet.

Sauberere Platzierungen auf dem Handschuh, die sich auf die Fingerknöchel konzentrieren, erzielen selbst innerhalb derselben Farbvariante höhere Preise, weshalb die Musteridentifikation beim Vergleich roter Handschuhe eine wichtige Rolle spielt CS2Einträge. DieRevolution-Hülle hält diesen Skin im aktiven Prime-Pool, sodass BS-Kopien bei unter 150 $ starten – einer der erschwinglicheren, günstigeren roten Handschuhe CS2 Einstiegsmodelle. Neuwertige Exemplare mit gut platzierten Verstärkungen gehören zu den besten roten Handschuhen CS2 ein begehrtes Sammlerstück mit langfristigem Wert.

Was sagen die Spieler dazu?

Roter Ausrüstungskönig

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Die Crimson-Web-Handschuhe sind der klassische rote Flex in CS2. Ich habe meine mit einem Crimson-Web-Karambit kombiniert, und diese Kombination ist unschlagbar. Battle-Scarred sieht immer noch krass aus, wenn man das Netz gut platziert.

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Preisspanne:78,95 $ – 859,50 $ / 72,63 € – 790,74 € / 62,37 £ – 679,01 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Entsprechender Schlüssel: „Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Fahrerhandschuhe „Rezan the Red“ sind die besten günstigen roten Handschuhe CS2aus allen auswählenCS2 Handschuhe mit einem purpurroten Finish. Ab €78.95 Bei „Battle-Scarred“ sind sie die günstigsten außergewöhnlichen roten Handschuhe auf dem Markt. Dank zahlreicher aktiver Kisten-Drops bleibt das Angebot stabil und der Preis moderat, wobei der optimale Preis bei „Minimal Wear“ oder „Field-Tested“ liegt.

The Die Silhouette des „Driver Glove“ sorgt für eine klare Sicht auf die Finger und passt perfekt zu Ausrüstungen, die auf roten und schwarzen Handschuhen basieren. Zu den besten roten Handschuhen CS2Wertoptionen,Rezan der Rote bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei roten Handschuhen CS2 Käufer mit begrenztem Budget.

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Preisspanne:268,24 $ – 5.427,97 $ / 246,78 € – 4.993,73 € / 211,91 £ – 4.288,10 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Handschuh-Etui oder „Operation Hydra“-Etui

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Handschuhfach oder Schlüssel für das „Operation Hydra“-Fach

The Fahrerhandschuhe Crimson Weave bietet den kultigsten roten Leder-Look von allen CS2Handschuhe. Diegewebtes Purpur Texturdeckt die gesamte Oberfläche ab, und sowohl die Handschuhhülle and Fall „Operation Hydra“ werden aus dem Sortiment genommen – es kommt kein neues Angebot auf den Markt. Die Preise beginnen bei €268.24BS und Reichweite €5,427.97 Anm.: Spieler, die Spaß daran haben Spiele wieCounter-Strike verstehen, warum Kosmetika wie diese eine so große Rolle spielen.

Bei den hochwertigen Kombinationen aus roten und schwarzen Handschuhen sorgt die durchgehende rote Beschichtung dafür, dass Purpurrotes Gewebe sauberer als gemusterte Alternativen. FN-Exemplare mit niedrigen Float-Werten gehören zu den meistgehandelten roten Handschuhen CS2 Skins auf Drittanbieter-Marktplätzen – ein absolutes Muss unter den besten roten Handschuhen CS2 Angebote für Sammler, die Wert auf eine lückenlose Abdeckung aller roten Weine legen CS2Handschuhe.

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Preisspanne:107,10 $ – 759,30 $ / 98,53 € – 698,56 € / 84,61 £ – 599,85 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Entsprechender Schlüssel: „Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Moto-Handschuhe BlutdruckFunktion Entwurf eines medizinischen Herzmonitors mit roten Akzenten auf dunklerem Grund – eine etwas andere Interpretation roter Handschuhe im Vergleich zu einfarbigen, tiefroten Modellen. Die Preise reichen von €107.10Guten Morgen€759.30 FN. Wählt man diese für eine Ausrüstung aus, sorgt das für einen unverwechselbaren Look für diejenigen, die sich die die besten HandschuheCS2 Markt für etwas, das über die üblichen Unifarben hinausgeht. Drei aktive Bezugsquellen sorgen für eine zuverlässige Versorgung, und das BS-Modell für unter 110 Dollar macht diese roten Handschuhe zu einem Schnäppchen CS2Gebiet.

Die gepanzerten Knöchelschützer der Moto-Silhouette verleihen dem „Blood Pressure“-Design mehr Fläche, und das Design eignet sich gut für rote und schwarze Handschuh-Kombinationen, bei denen Rot eher als Akzent dient als die dominierende Farbe ist. Zu den besten roten Handschuhen CS2 Unter den Angeboten in der Kategorie „Moto“ ist dies die erste Wahl – einzigartig genug, um sich von den üblichen purpurroten Ausführungen abzuheben CS2 Handschuhe. Spieler, die andere Farbkombinationen ausprobieren möchten, finden hier einen ähnlichen Mehrwert in grüne HandschuheCS2 Optionen in vergleichbaren Preisklassen.

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Preisspanne:1.484,29 $ – 9.896,86 $ / 1.365,55 € – 9.105,11 € / 1.172,59 £ – 7.818,52 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Handschuh-Etui oder „Operation Hydra“-Etui

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Handschuhfach oder Schlüssel für das „Operation Hydra“-Fach

The Spezialhandschuhe Crimson Kimonosind dieam teuerstenrote Handschuhe CS2 zu bieten hat, ab €1,484.29 BS und das Erreichen €9,896.86 Anm.: Das japanisch inspirierte Blumenmuster in tiefen Rottönen auf dunklem Leder macht diese Handschuhe zu den prestigeträchtigsten roten Handschuhen in Counter-Strike 2. SpeziellCounter-StrikeSport Fans entdecken sie regelmäßig in den Ausrüstungen der Profis.

Durch ihren dunklen Hintergrund heben sie sich deutlich genug ab, sodass sie häufig neben dem die besten schwarzen Handschuhe CS2 bietet hochwertige Bestände.

Modelle mit einer besonders intensiven roten Färbung an beiden Händen werden zu extrem hohen Aufschlägen über dem Marktdurchschnitt gehandelt. Beide Modelle werden nicht mehr hergestellt, sodass das Angebot begrenzt ist. Für Sammler, die auf der Suche nach den absolut besten roten Handschuhen sind CS2 was man für Geld kaufen kann, das Crimson Kimono gehört unbestritten zur Spitzenklasse unter allen CS2 Handschuhe – das ultimative Prestige-Stück in Rot und Schwarz.

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Preisspanne:236,97 $ – 1.858,86 $ / 218,01 € – 1.710,15 € / 187,21 £ – 1.468,50 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Handschuh-Etui oder „Operation Hydra“-Etui

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Handschuhfach oder Schlüssel für das „Operation Hydra“-Fach

The Handbandagen für die Schlachtungbringe dasklassisches Slaughter-Muster zu Handschuhen – dasselbe rot auf silbernem Metallic-Hintergrund die den „Karambit Slaughter“ und den „M9 Bayonet Slaughter“ zu Kultklassikern gemacht haben. Die Preise reichen von €236.97Guten Morgen€1,858.86 FN. Spieler suchen nach Diamant, Herzundangel Muster in der Oberfläche sowie seltene Musterführungen erzielen Preise, die über dem Marktpreis liegen.

Beide Modelle werden nicht mehr hergestellt, sodass das Angebot begrenzt ist. In Kombination mit einem „Slaughter“-Messer ergeben diese Handschuhe einen einheitlichen Look in Rot und Schwarz, der mit keinem anderen Skin auf dem Markt zu erreichen ist. CS2 Handschuhe. Der Eintrag bei BS unter €237 macht sie zudem zu einer Wahl der Mittelklasse unter den besten roten Handschuhen CS2 für Spieler, die sich das nicht leisten können Crimson Kimono Ebene, ähnlich wie lila HandschuheCS2 Die Skins bieten Einstiegsmodelle der mittleren Preisklasse für verschiedene Handschuhtypen.

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Preisspanne:250,12 $ – 3.838,80 $ / 230,11 € – 3.531,70 € / 197,59 £ – 3.032,65 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Entsprechender Schlüssel: „Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Sport-Handschuhe Slingshotsind diedie saubersten Sporthandschuhe CS2Option für eine rote Ausrüstung und eine der die optisch auffälligsten roten Handschuhe CS2 insgesamt. Fett rote Paneele mit weißen Akzenten einen modernen, sportlichen Look kreieren. Da sie ausschließlich bei FN/MW erhältlich sind, kommen sie als billige rote Handschuhe nicht in Frage – sie scheiden also aus CS2 die Spieler erwerben können – doch jedes Exemplar im Umlauf sieht makellos aus. Die Preise reichen von €250.12Mein Versprechen an dich€3,838.80 Anm.: Sammler kombinieren diese farbenfrohen Handwickel oft mit hochwertigen Waffen wie Die besten AWP-Skins um eine stimmige und hochwertige Ausrüstung zusammenzustellen.

Der Kontrast zwischen Rot und Weiß ist deutlicher als bei den Alternativen in dunklerem Rot und Schwarz. Zu den besten roten Handschuhen CS2 in der Kategorie Sport, die Slingshot bietet die stärkste visuelle Wirkung bei kontrastreichen roten Ausrüstungen. Viele Spieler, die diese lebhafte Farbsättigung schätzen, interessieren sich auch für die die besten lila Handschuhe CS2 um in ihrem Sortiment ein ähnlich markantes Statement zu setzen.

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Preisspanne:203,27 $ – 1.302,71 $ / 187,01 € – 1.198,49 € / 160,58 £ – 1.029,14 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Entsprechender Schlüssel: „Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Sporthandschuhe „Scharlachroter Shamagh“liefernstärkster Kontrast zwischen roten und schwarzen Handschuhen unter den Sporthandschuhen CS2 Optionen. Die tiefroten Farbtöne des „Scharlachroter Shamagh“ bilden eine nahtlose optische Verbindung, wenn er kombiniert wird mit top-tier AK-47 skins mit ähnlichen „Dark Patterns“. Die Muster eines gewebten Shamagh in tiefem Scharlachrot und Schwarz entstehen rote Stoffhandschuhe CS2 ein unverwechselbares Aussehen, das sich von den Alternativen aus Leder abhebt. Die Preise reichen von €203.27 Guten Morgen€1,302.71 FN, und das Gewebe hält auf allen Außenflächen gut.

Drei Bezugsquellen sorgen für eine stabile Versorgung und Preise, die besser sind, als die optische Qualität vermuten lässt. Zwar sind rote Handschuhe nicht gerade billig, CS2 In diesem Gebiet bieten BS-Kopien eine ein erschwingliches Einstiegsmodell der Mittelklasse. Inmitten roter Handschuhe CS2 Optionen im mittleren Preissegment, die Scharlachroter Shamagh liegt zwischen dem Slingshots klare Linien und die Bronze-Morphs Budgetpositionierung, ähnlich wie blaue HandschuheCS2 Modelle der mittleren Preisklasse nehmen in ihrer jeweiligen Farbkategorie einen ähnlichen Platz ein.

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Preisspanne:111,57 $ – 679,90 $ / 102,64 € – 625,51 € / 88,14 £ – 537,12 £

Seltenheit:Außergewöhnlich

Herkunft des Falls:Kupplungsgehäuse oder Kurbelgehäuse

Entsprechender Schlüssel: Schlüssel für das Kupplungsgehäuse oder Schlüssel für das Drehzahlgehäuse

The Sport-Handschuhe Bronze Morphsind dietop günstige rote Handschuhe CS2auswählenin den Sporthandschuhen CS2 Kategorie. Das Morphing-Muster verschmilzt Rot-Bronze-Farbverläufe für eine wärmere Variante des klassischen Rot. Die Preise beginnen bei €111.57BS und Kappe bei€679.90FN, mit demRevolution-Hülle immer noch im aktiven Prime-Drop-Pool, wodurch das Angebot stabil bleibt.

Es wird nicht an die visuelle Wirkung des Slingshot or Scharlachroter Shamagh, aber zu fast der Hälfte des Einstiegspreises ist das Bronze-Variante bietet sportliche Handschuhe in Rottönen an CS2 Eigenes Modell, ohne das Budget zu sprengen. Der Farbverlauf von Rot zu Bronze sorgt für eine wärmere Optik in Rot und Schwarz. Zu den besten roten Handschuhen CS2 Für den kleinen Geldbeutel: Hier treffen Preis-Leistungs-Verhältnis und Stil aufeinander. Sammler suchen oft nach Handfeuerwaffen, die diese einzigartigen Farbverläufe ergänzen, wie zum Beispiel die vielfältigen Optionen, die man unter alle USPS-Skins in CS2 um ihre Ausrüstung zu vervollständigen.

Während diese wärmeren Farbtöne zu bestimmten Ausrüstungskonfigurationen passen, entscheiden sich Spieler, die eine kühlere Optik bevorzugen, oft für blaue HandschuheCS2 um ihre roten Artikel hervorzuheben.

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Die besten roten Handschuhe in CS2, die man haben sollte

Die folgende Tabelle bietet einen statistisch fundierten Überblick über alle roten Handschuhe CS2 Leder in diesem Leitfaden, einschließlich Sporthandschuhe CS2 und Spezialisten-Tipps.

Preise gültig ab Februar 2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Spezialhandschuhe Crimson Web Außergewöhnlich 129 $ – 1.391 $ Klassisches Webmuster; Lieferung in zwei Größen; der beste rote Allround-Handschuh Fahrerhandschuhe „Rezan the Red“ Außergewöhnlich 79 $ – 860 $ Niedrigster Einstiegspreis; drei Herkunftsländer; das beste Preis-Leistungs-Verhältnis Fahrerhandschuhe Crimson Weave Außergewöhnlich 268 $ – 5.428 $ Komplett aus rotem Leder; nicht mehr lieferbare Modelle; höchste Preisklasse bei Fahrhandschuhen Moto-Handschuhe Blutdruck Außergewöhnlich 107 $ – 759 $ Design mit roten Akzenten; drei aktive Fälle; einzigartiges medizinisches Thema Spezialhandschuhe Crimson Kimono Außergewöhnlich 1.484 $ – 9.897 $ Höchste Preisobergrenze; musterbasierter Wert; Premium-Sammlerklasse Handbandagen für die Schlachtung Außergewöhnlich 237 $ – 1.859 $ Klassische Slaughter-Ausführung; Auslaufmodelle; passend zu Slaughter-Messern Sport-Handschuhe Slingshot Außergewöhnlich 250 $ – 3.839 $ Der sauberste rote Sporthandschuh; nur FN/MW; rot-auf-weißer Kontrast Sporthandschuhe „Scharlachroter Shamagh“ Außergewöhnlich 203 $ – 1.303 $ Optimale Kontrastwirkung zwischen Rot und Schwarz; gewebtes Material; Preis im mittleren Segment Sport-Handschuhe Bronze Morph Außergewöhnlich 112 $ – 680 $ Preisgünstiger Sporthandschuh; Lieferung im Aktivkoffer; Farbverlauf Rot-Bronze

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

Die höchsten roten Handschuhe CS2 Die Preise stammen aus Seltenheit plus Nachfrage für den Handschuhtyp – Fachkrafterzielt die höchsten Prämien unter allen CS2 Handschuhe, gefolgt von Sporthandschuhe, BetreiberundPerson. DieCrimson Kimono erreicht fast 10.000 $ FN, während Rezan der Rote ab unter 80 Dollar.

Details zu Schnitt und Design die Preise weiter in die Höhe treiben. Sauberere rote Paneele and stärkerer Kontrast (zum Beispiel in Rot und Schwarz) kosten in der Regel mehr als ähnliche „Extraordinary“-Skins mit weniger auffälligen Farben. Die Slingshots Das rot-auf-weiß-Design hat eine höhere Bodenhöhe als das Bronze-Morphs dezenter Farbverlauf, obwohl beide Modelle hervorragende Sport-Handschuhe sind – bei den roten Handschuhen CS2 Pool. Spieler kombinieren diese aggressive Optik oft mit Waffen, die ein ähnliches taktisches oder dynamisches Design aufweisen, wie zum Beispiel die Die besten MP9-Skins die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Je nach Verfügbarkeit werden die roten Handschuhe aufgeteilt CS2 auch auf dem Markt. All-Exterior-Handschuhe bieten günstige rote Handschuhe an CS2 Zugang über BS-Kopien, doch FN-Prämien können 5- bis 10-mal höher sein. Käufer sollten zunächst den äußeren Zustand und den „Float“ vergleichen – ein Exemplar mit minimaler Abnutzung sieht oft fast genauso aus wie ein FN-Exemplar, kostet aber nur einen Bruchteil davon.

Mein Gesamtfazit zu den roten Handschuhen in CS2

Nachdem ich alle roten Handschuhe verglichen habe CS2 Wenn man die Modelle nach Preis, Aussehen und Verfügbarkeit im Handel betrachtet, stechen drei Optionen besonders hervor:

Spezialhandschuhe Crimson Web – Das insgesamt stärkste rote Thema unter allen CS2 Handschuhe, die Barrierefreiheit mit der Anziehungskraft der kultigen roten und schwarzen Handschuhe verbinden, eine beständige Nachfrage auf dem Gebrauchtmarkt und eines der breitesten Sortimente an Außenmodellen unter den roten Handschuhen CS2Skins.

Fahrerhandschuhe „Rezan the Red“ – Der beste Einstieg in die Welt der günstigen roten Handschuhe CS2 Markt, ab unter 80 Dollar mit drei aktiven Herkunftsorten.

Fahrerhandschuhe Crimson Weave – Die ultimative Wahl unter den komplett roten Ledermodellen. Da die Gehäuse aus auslaufenden Serien stammen und der Neupreis bei über 5.400 Dollar liegt, haben diese Modelle bei Sammlern von „Red Gloves“-Modellen einen hohen Stellenwert. CS2 Markt, insbesondere für Käufer, die einfarbige, tiefrote Oberflächen gegenüber gemusterten Oberflächen bevorzugen.

Vergleichen Sie vor dem Kauf stets die Float-Werte und die Musteranordnung – das richtige Äußere zum richtigen Preis macht den entscheidenden Unterschied bei der Auswahl der besten roten Handschuhe CS2 Skin für dein Inventar.

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Häufig gestellte Fragen