Las 10 mejores skins para la MP9 en CS2 en 2026

Elegir las mejores skins para la MP9 es más importante de lo que la mayoría de los jugadores cree en un principio, sobre todo al comparar las mejores skins para la MP9 CS2 que utilizan los jugadores en diferentes rangos de precios. El MP9 es una metralleta de disparo rápido y bajo coste diseñada para rondas «eco» y jugadas agresivas en Counter-Strike 2 – Acaba en tus manos con mucha más frecuencia de lo que su precio sugiere, lo que significa que la pantalla se usa mucho en cada sesión.

Las skins del MP9CS2 Los precios en el mercado oscilan entre menos de 1 dólar y casi 3000 dólares, por lo que es fundamental saber cuáles son las mejores skins para la MP9 que se pueden comprar, teniendo en cuenta su rareza y su demanda. Las skins se pueden adquirir abriendo cajas, a través del Mercado de Steam o en plataformas de terceros; la mejor opción depende de tu presupuesto y de cómo sigas la evolución de su valor de mercado.

Nuestra selección de los mejores aspectos para la MP9 en CS2

Esta lista recoge las mejores skins para la MP9 en CS2, desde opciones asequibles hasta piezas de coleccionista de alta gama que definen las mejores skins para la MP9 CS2 mercado actual. A continuación, te ofrecemos una breve descripción general antes de profundizar en cada uno de ellos:

Las diferentes diseños del MP9 CS2 En el ecosistema de la MP9, estas selecciones representan las mejores skins para todos los bolsillos, desde opciones básicas hasta inversiones de gama alta. Antes de pasar a las reseñas completas, la sección sobre probabilidades de rareza que figura a continuación explica cómo las probabilidades de obtención determinan la oferta de cada skin y influyen directamente en las diferencias de precio que se observan.

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse como asesoramiento profesional, financiero o de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión, al potencial de valor o a la inversión se trata de medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Probabilidades de rareza de los casos

CadaCS2 Este caso utiliza el mismo sistema de probabilidad de aparición. La tabla siguiente muestra las probabilidades estándar por nivel; las cifras son medias a largo plazo obtenidas a partir de decenas de miles de aperturas registradas por la comunidad. Las skins secretas aparecen aproximadamente una vez cada 3.800 aperturas, por lo que skins como la MP9 | Protector Starlight mantener su precio mínimo independientemente de la intensidad con la que se aborde un caso.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Los mejores diseños para la MP9 en CS2

Las mejores skins para la MP9 en CS2 Los elementos de esta lista se han seleccionado por su combinación decalidad visual, presencia en el juego, yvaloren el mercado de skins para el MP9 en CS2. No hay una única skin «mejor» para el MP9: la elección adecuada depende del presupuesto y de los gustos de cada uno.

Las diferentes diseños del MP9 CS2 mercado,nivel de rareza establece el precio máximo, pero la popularidad del diseño, el estado exterior y el origen de la carcasa influyen de forma independiente en el valor real. Valor en coma flotanteand Índice de patrones pueden influir considerablemente en los precios, incluso dentro de una misma oferta, así que comprueba siempre esas cifras antes de comprar, sobre todo en el caso de los skins sin origen de caja, cuya oferta es fija. Por eso es importante comparar los mejores skins para la MP9 CS2 Para evaluar el uso que hacen los jugadores, hay que ir más allá de la mera rareza.

Rango de precios:11,82–19,34 $ / ~10,93–17,87 € / ~9,34–15,28 £

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:Caja de armas de la Ofensiva de Invierno

Clave correspondiente: Caso «Ofensiva de Invierno»

The MP9 | Rosa Hierro se sitúa sistemáticamente entre los Las mejores skins para la MP9 CS2 se debe a su limitada gama de uso y a la estabilidad de sus precios. Solo está disponible en las condiciones «Como nuevo», «Desgaste mínimo» y «Probado en el campo»; no hay opciones de «Con marcas de combate» ni «Muy usado». La condición «Como nuevo» se sitúa entre €16 and €19.34, con «Probado en la práctica» alrededor de €11.82. Lanzado en diciembre de 2013 como parte de la Caja de armas de la Ofensiva de Invierno, tiene una rareza «Restringida» y un motivo floral de hierro que goza de un reconocimiento constante por parte de la comunidad, aunque suscita opiniones encontradas en cuanto a su estética.

Por qué lo elegimos The MP9 | Rosa Hierro se gana el primer puesto entre las mejores skins para la MP9 en Counter-Strike 2 por una razón clara: su escasa disponibilidad, una gama de uso reducida a tres niveles y sus orígenes en el Caja de armas de la Ofensiva de Invierno le aporta una estabilidad de la que suelen carecer las skins más llamativas y caras. Esto la convierte en una de las mejores skins para la MP9 CS2 en los que los jugadores confían para obtener un valor a largo plazo.

La limitación de desgaste en tres niveles es un mecanismo de restricción de la oferta, no un defecto: no existen ejemplares con los niveles «Battle-Scarred» ni «Well-Worn», por lo que la oferta más barata es siempre la de «Field-Tested». Esto ha contribuido a que los ejemplares «Factory New» mantengan mejor su precio mínimo que otras carátulas restringidas comparables con rangos de desgaste más amplios, lo que hace que el Rose Iron una apuesta segura, tanto para jugar como para coleccionar.

★ EL MEJOR SKIN PARA LA MP9 MP9 Rose Iron Compra en SkinBaron

Rango de precios:6,23–34,74 $ / ~5,76–32,10 € / ~4,92–27,44 £

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:Caso «Operación Riptide»

Clave correspondiente: Clave del caso «Operación Riptide»

The MP9 | Monte Fuji es uno de los mejores diseños para la MP9 CS2 los jugadores eligen por su diseño visual y gama de precios flexible. Abarca las cinco condiciones exteriores desde €6.23 en «Marcado por la batalla» a €34.74 en Factory New. Esa amplia variación en el precio de un skin «Restricted» se debe a la sensibilidad al desgaste: el Grabado en madera con un paisaje de montaña se degrada notablemente a niveles de flotación más altos, por lo que merece la pena pagar un poco más por copias de mejor calidad. Lanzado con Operación Riptide En septiembre de 2021, el suministro de fundas dejó de crecer cuando la operación concluyó a principios de 2022, lo que provocó una disminución gradual de la disponibilidad con el paso del tiempo.

Para los jugadores que buscan algo visualmente distintivo sin tener que pagar el precio de los modelos «Covert», ofrece un buen equilibrio entre la calidad del diseño y la asequibilidad. Mi recomendación es el estado «Minimal Wear»: el diseño se mantiene en buen estado en ese nivel sin tener que pagar la prima del «Factory New», y la diferencia de precio es lo suficientemente notable como para que resulte relevante para la mayoría de los presupuestos. Dentro de la gama más amplia de carcasas para la MP9 CS2 Dentro de la gama, destaca como uno de los mejores diseños para la MP9 para presupuestos medios.

★ EL SKIN MÁS ESPECTACULAR PARA LA MP9 MP9 Monte Fuji Compra en SkinBaron

Rango de precios:61,96–106,43 $ / ~57,25–98,37 € / ~48,95–84,08 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso «Sueños y pesadillas»

Clave correspondiente: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The MP9 | Protector Starlight is el único aspecto de rareza «Covert» en esta lista. Como uno de los mejores diseños para la MP9 CS2 de las que hay disponibles, representa el nivel de rareza más alto disponible para esta arma. Los precios oscilan entre €61.96 en «Marcado por la batalla» y €106.43 en Factory New, independientemente de la actividad del mercado de segunda mano. Desde el Caso «Sueños y pesadillas» (Enero de 2022), incluye un estilo artístico cósmico oscuro with dibujos luminosos de mapas estelares a lo largo deMP9cuerpo.

El diseño se hace merecedor de su categoría premium tanto por su calidad visual como por su exclusividad: es uno de los mejores aspectos para la MP9 que justificaría su precio incluso en una categoría inferior. Mantiene su nivel en las cinco condiciones de aspecto y hace que la decisión sobre la sensibilidad al desgaste resulte menos complicada en comparación con opciones como la El monte Fuji. Protector Starlight sigue siendo uno de los mejores diseños para la MP9 CS2 lo que buscan los coleccionistas cuando se fijan en objetos de nivel «Covert».

★ LA MEJOR SKIN DISCRETA PARA LA MP9 MP9 Protector Starlight Compra en SkinBaron

4. MP9 | Lirio silvestre

Rango de precios:2.187,36–2.983,46 $ / ~2.021,32–2.756,71 € / ~1.728,01–2.356,93 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:N/A (no se puede obtener de ningún recipiente)

Clave correspondiente: N/A

The MP9 | Lirio silvestrees elel más caroAspecto del MP9 in CS2 por un amplio margen. No tiene origen en ningún caso concreto: todos los ejemplares entraron en circulación a través de Counter-Strike: Global Offensive«el sistema de intercambio de cartas heredado, y no se pueden crear nuevas copias. Los precios oscilan entre €2,187 en Marcado por las batallas, a poco menos de €2,984 en Factory New, aunque las copias de Factory New con bajo índice de flotación pueden superar ese límite dependiendo del diseño. Esto la convierte en una de las skins más caras y mejores de la MP9 CS2 que los coleccionistas buscan constantemente.

A pesar de ser «clasificado» en lugar de «secreto», el Lirio silvestre supera en miles de dólares al Protector Starlight – una prueba de que el origen de la caja determina el valor independientemente del nivel. Para los coleccionistas, se trata tanto de una inversión a largo plazo como de un objeto de colección: no sale nada nuevo al mercado y la demanda constante ha mantenido estable su precio mínimo. Los factores que determinan el valor son muy similares a los de la el más caroCS2 fundas para cuchillos – Oferta limitada, gran interés por parte de la comunidad y ausencia de dilución de los personajes. Entre todos los aspectos del MP9 CS2 De entre todas las ofertas, pocas pueden igualar su rareza y su escasez a largo plazo.

Para comprender mejor cómo se relacionan los diseños como este con la oferta y los precios, vale la pena consultar el el mejorCS2 puntos de recogida de envases.

★ LAS MEJORES SKINS PARA LA MP9 Aspectos del MP9 Compra en SkinBaron

Rango de precios:3,57–36,94 $ / ~3,30–34,13 € / ~2,82–29,18 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Caso de mordedura de serpiente

Clave correspondiente: Clave de casos de mordeduras de serpiente

The MP9 | Cadena alimentaria destaca entre las mejores skins para la MP9 CS2 los jugadores tienen en cuenta opciones económicas de la categoría «Clasificados». Its Caso de mordedura de serpiente El origen garantiza que el suministro se reponga continuamente, lo que permite mantener precios asequibles en cualquier circunstancia: €3.57 en Marcado por las batallas, €36.94 en Factory New. Lanzado en mayo de 2021, incluye un una escena vívida de la vida salvaje entre depredadores y presas Es un diseño atrevido: o te conquista al instante o no, según los gustos.

La sensibilidad de flotación es superior a la media en este caso; los detalles del diseño pierden nitidez cuando el nivel de desgaste es elevado, por lo que conviene buscar un «Desgaste mínimo» o superior. Para los jugadores que buscan el mejor skin para la MP9 con rareza «Clasificada» pero sin tener que gastarse una fortuna, esta es, sin duda, la opción más rentable de la lista. Su precio medio también deja margen para accesorios: se puede combinar con uno de los mejores CS2 guantes rojos puede crear una llamativa combinación de colores en el juego. Cadena alimentariaEs, sin duda, uno de los mejores aspectos para la MP9 para aquellos jugadores que buscan ahorrar pero que, aun así, quieren un aspecto de alta rareza.

★ EL SKIN MÁS ATRACTIVO PARA LA MP9 Cadena alimentaria MP9 Compra en SkinBaron

Rango de precios: 0,37–2,37 $ / ~0,34–2,19 € / ~0,29–1,87 £

Rareza:Calidad militar

Origen del caso:N/A (no se puede obtener de ningún recipiente)

Clave correspondiente: N/A

The MP9 | Paisley cobalto no se puede sacar de ningún envase – la oferta es fija de forma permanente, como la Lirio silvestre, pero con especificaciones militares, por lo que los precios se mantienen bastante menos de 3 $ en todas las condiciones (€0.37 Marcado por las batallas, €2.37 (Nuevo de fábrica). El intrincado estampado de cachemira en azul cobalto está bien fabricado para su rango de precios y aguanta bien el desgaste moderado sin mostrar signos evidentes de deterioro. En cuanto a las fundas del MP9 CS2 En el mercado, sigue siendo una de las mejores opciones económicas.

«Field-Tested» es el punto óptimo en cuanto a practicidad: un resultado impecable al precio más bajo. Para presupuestos ajustados CS2equipamientos, elPaisley cobalto Es difícil superar esta skin de la MP9, y combina a la perfección con CS2 guantes azules si estás combinando por colores.

★ LA MEJOR CARCASA AZUL PARA LA MP9 A UN PRECIO ASEQUIBLE MP9 Cobalto Paisley Compra en SkinBaron

Rango de precios:0,33–1,87 $ / ~0,30–1,73 € / ~0,26–1,48 £

Rareza:Calidad militar

Origen del caso:N/A (no se puede obtener de ningún recipiente)

Clave correspondiente: N/A

The MP9 | Desmenuzadotiene ellímite máximo de precio en la lista:€1.87 Nuevo de fábrica. Igual que el Paisley cobalto, no procede de ningún caso concreto y entró en circulación a través del antiguo sistema de entrega de munición, lo que mantuvo el suministro en el nivel especificado por las normas militares. El acabado industrial desgastadose adapta aMP9Su diseño redondeado y ecológico queda bien y se ve con claridad en la vista en primera persona, a pesar de su precio reducido.

At menos de 0,35 $ En el caso de «Battle-Scarred», no hay prácticamente ningún motivo para no tener una copia si juegas MP9con regularidad enCounter-Strike 2. Se gana su lugar por su practicidad más que por su prestigio, y combina bien con otras opciones económicas sin funda, como la el más baratoCS2 fundas para cuchillos siguen la misma lógica de oferta fija y demanda estable. Para los jugadores que buscan skins del MP9 en CS2 sin gastarse mucho, esta es una de las recomendaciones más sencillas.

★ EL MEJOR SKIN PARA LA MP9 POR MENOS DE 2 $ MP9 desmenuzado Compra en SkinBaron

Rango de precios:4,53–16,86 $ / ~4,19–15,57 € / ~3,58–13,32 £

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:N/A (no se puede obtener de ningún recipiente)

Clave correspondiente: N/A

The MP9 | Arctic Tri-Tonees ella piel más limpia de la lista: a diseño minimalista en tres colores en blanco, gris y azul acero, que se lee con claridad en la vista en primera persona. Disponible en las cinco condiciones desde €4.53 to €16.86, sin origen en cajas: categoría «Restringida», con un límite de suministro permanente. Esto le confiere un precio mínimo más estable que el de la mayoría de las skins de la categoría «Restringida», cuyo valor puede verse diluido por la apertura continua de cajas.

Minimal Wear es mi elección en este caso: un diseño elegante sin el sobreprecio de «Factory New». Para los jugadores que prefieren las carcasas más discretas para la MP9 en lugar de diseños llamativos, la Arctic Tri-Tone es el skin más fiable para la MP9 CS2 opción para mantener una apariencia uniforme en todos los mapas. CS2 Guantes verdes quedan muy bien con la gama de colores más fríos de aquí si estás combinando un equipo completo. Entre los diseños sencillos de los skins del MP9 CS2 categoría,Arctic Tri-Tone sigue siendo una opción destacada.

★ EL SKIN MÁS LIMPIO PARA LA MP9 MP9 Arctic Tri-Tone Compra en SkinBaron

Rango de precios:20,29–253,08 $ / ~18,74–233,85 € / ~16,03–199,93 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Paquete de recuerdo del tren de Austin 2025 / Paquete de recuerdo del tren de Budapest 2025

Clave correspondiente: N/A

The MP9 | Latte Rush is la única skin de origen «souvenir» de esta lista. Se reparten paquetes de recuerdo a CS2 espectadores durante los partidos en directo de los Major, personalizados con un mapa y un evento concretos, lo que hace que cada copia del Leche Rush un efecto directo derivado de cualquiera de los Austin 2025 or Paquete de recuerdo del tren de Budapest 2025. Esto la convierte en una de las skins más originales del MP9 CS2 ofertas. Rango de precios €20.29 to €253.08, una diferencia de más de 230 dólares que se debe a la disponibilidad en el mercado, al origen del torneo y a la presencia de pegatinas de jugadores profesionales en el ejemplar, más que a la rareza de la carta en sí.

Para los coleccionistas, es la única forma de hacerse con una pieza de un determinado CS2 Una tirada importante —y un ejemplar de tirada limitada con una pegatina destacada— puede superar con creces el precio máximo indicado. El Counter-Strikedeportes Vale la pena analizar este panorama para comprender cómo los resultados de los torneos siguen influyendo en el valor de las skins de recuerdo a lo largo del tiempo.

★ LA MP9 MÁS GENIAL MP9 Latte Rush Compra en SkinBaron

Rango de precios:0,92–5,24 $ / ~0,85–4,84 € / ~0,73–4,14 £

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:Funda Spectrum 2

Clave correspondiente: Carcasa Spectrum 2 Key

The Buenos días cierra la lista como una de las mejores relaciones calidad-precio Diseños para la MP9 CS2 ofertas. Rara restringida de la Funda Spectrum 2, disponible en todas las condiciones bajo €5.25. Eldiseño abstracto de una masa viscosa de color verde brillante Se distingue de inmediato en la vista en primera persona: es el tipo de skin para la MP9 que parece más cara de lo que realmente es. Las aperturas de cajas activas desde 2017 mantienen una oferta constante y unos precios estables desde €0.92 to €5.24.

Para los jugadores que buscan un diseño para la MP9 llamativo y reconocible sin tener que pagar los precios de los diseños «Classified» o «Covert», el Goo es, con diferencia, la opción de la categoría «Restringida» más accesible. Queda muy bien en equipamientos de colores vivos – Fundas para cuchillos karambit en acabado Doppler o Gamma Doppler, combinan a la perfección con colores de alta saturación CS2 Opciones de skins para la MP9 como esta. Entre las mejores skins para la MP9 CS2 Según recomiendan los jugadores, esta es una de las opciones más accesibles.

★ EL MEJOR SKIN PARA EL MP9 POR MENOS DE 5 $ Buenos días Compra en SkinBaron

Las mejores skins para la MP9 en CS2 que debes tener

En la siguiente tabla se clasifican las diez mejores skins del MP9 en CS2, comparando su posición dentro de los diseños del MP9 CS2 mercado basado en la rareza, el precio y la demanda. Las columnas incluyen el nombre del producto, la rareza, el rango de precios y una breve nota sobre por qué cada skin tiene ese precio.

Precios actualizados a marzo de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Por qué tiene ese precio MP9 | Rosa Hierro Acceso restringido 11,82–19,34 dólares Origen de la caja + solo 3 niveles de desgaste limitan el suministro MP9 | Monte Fuji Acceso restringido 6,23–34,74 dólares El origen de los casos de uso impulsa la demanda de colectores MP9 | Protector Starlight Secreto 61,96 $ – 106,43 $ Una rareza oculta en una codiciada caja de «Dreams & Nightmares» MP9 | Lirio silvestre Clasificado 2.187–2.983 dólares Sin origen de la caja; oferta limitada de forma permanente MP9 | Cadena alimentaria Clasificado 3,57 $ – 36,94 $ Aunque se trata de un producto de gama alta, su disponibilidad lo hace asequible MP9 | Paisley cobalto Calidad militar 0,37–2,37 dólares Sin origen en ningún caso; asequible y con suministro limitado MP9 | Desmenuzado Calidad militar 0,33–1,87 dólares Solo venta directa; el precio máximo más bajo de la lista MP9 | Arctic Tri-Tone Acceso restringido 4,53–16,86 dólares Sin funda; el diseño limpio en tres tonos mantiene una demanda constante MP9 | Latte Rush Clasificado 20,29 $ – 253,08 $ Los recuerdos de origen aportan valor a los torneos reales de CS2 Buenos días Acceso restringido 0,92–5,24 $ Origen de la funda Spectrum 2; su amplia gama de precios se adapta a la mayoría de los presupuestos

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Las mejores skins para la MP9 en CS2, el precio depende del nivel de rareza, el origen de la caja y la demanda del diseño. Incluso dentro de los skins del MP9 CS2 mercado, dos aspectos clasificados como MP9 | Lirio silvestre and MP9 | Cadena alimentaria pueden tener una diferencia de miles de dólares porque uno no tiene existencias, mientras que el otro sigue bajando de precio; algo que notarás al mirar el los mejores casos para abrir CS2.

El suministro también desempeña un papel fundamental en los aspectos de MP9 CS2, sobre todo para las máscaras sin origen en un caso concreto como MP9 | Desmenuzadoand MP9 | Paisley cobalto, donde la disponibilidad está limitada de forma permanente. El MP9 | Latte Rush ocupa una categoría aparte relacionada con los botines de los torneos, mientras que el valor de flotación sigue siendo un factor clave a la hora de comparar las mejores skins del MP9 CS2 los jugadores deben tener en cuenta, sobre todo si tienes pensado hacer intercambios siguiendo guías como cómo venderCS2 carcasas.

Mi opinión general sobre los mejores skins para la MP9 en CS2

The MP9 tiene suficiente tiempo en pantalla en Counter-Strike 2 que vale la pena elegir con cuidado el mejor diseño para la MP9. Mis tres recomendaciones principales:

MP9 | Rosa Hierro – la mejor opción global para cualquier jugador que desee un aspecto «Restricted» de origen de caja con un atractivo constante para los coleccionistas y un rango de uso reducido que garantiza un valor a largo plazo superior al de la mayoría de las opciones de este rango de precios.

MP9 | Monte Fuji – la mejor opción para los jugadores que buscan uno de los mejores diseños para la MP9 CS2 ofrece, con una identidad visual marcada y una política de precios flexible, un diseño atractivo que conserva bien su valor incluso tras múltiples usos.

MP9 | Protector Starlight – la elección natural para los jugadores que buscan una rareza «Covert» auténtica para su MP9. La calidad visual justifica el precio independientemente de la mecánica de rareza, y el Caso «Sueños y pesadillas» Su origen le confiere un historial de pertenencia a una comunidad que resulta importante para los coleccionistas.

Tanto si te estás preparando para el juego competitivo como si estás montando un equipo con un presupuesto limitado, aquí encontrarás un skin para la MP9 ideal para cada presupuesto. Si buscas inspiración para equipos más allá de la MP9, esta guía sobre juegos comoCounter-Strike es un buen paso a seguir. Las mejores skins para la MP9 CS2 La elección de los jugadores suele depender de sus preferencias personales y de su conocimiento del mercado: elige el tuyo y equípalo.

★ EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR SKINS PARA LA MP9 SkinBaron Compra en SkinBaron

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