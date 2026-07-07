17 skins de Fever Case en CS2 para 2026

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El fondo común de skins «Fever Case» incluye 17 skins de armas diseñadas por la comunidad, repartidas en los niveles de rareza «Mil-Spec Grade», «Restricted», «Classified» y «Covert», con precios que van desde los 0,06 dólares de las opciones «Mil-Spec» más baratas hasta los 567,20 dólares de una «Factory New». AWP | Printstream.

Lanzado el 31 de marzo de 2025, como parte de la actualización «Spring Forward», el Caso de fiebre introdujo una estética agresiva y llena de energía en Counter-Strike 2 – Las llamativas ilustraciones, la paleta de colores psicodélicos y los diseños inspirados en el arte urbano caracterizan a esta colección. La funda Fever CS2 La lista de skins abarca cuatro niveles de rareza y múltiples tipos de armas, desde la AWP | Printstream de gama alta hasta las opciones más económicas de grado Mil-Spec, por lo que esta caja está dirigida a un amplio abanico de jugadores.

Nuestras mejores recomendaciones: las mejores fundas para el Fever Case

La siguiente lista de skins de Fever Case incluye todas las skins de armas del Caso de fiebre, clasificadas por orden de rareza y valor: desde las mejores opciones de Covert hasta las opciones más asequibles de grado Mil-Spec.

La lista de skins de CS2 Fever Case incluye todas las skins de armas que se pueden conseguir en el Caso de fiebre, que abarcan los niveles de rareza «Mil-Spec Grade», «Restricted», «Classified» y «Covert». Las 17 apariencias se pueden obtener directamente desde el Caso de fiebre con una Fever Case Key. Hay tanto skins baratas de Fever Case como opciones premium para coleccionistas; la gama de precios va desde los 0,06 dólares en el extremo inferior hasta los 567,20 dólares en el extremo superior.

El estado es el principal factor que determina el precio en todo el conjunto de skins. Las 17 skins de la caja Fever Case están disponibles en todos los estados (desde «Factory New» hasta «Battle-Scarred»), y las versiones «Factory New» son las que alcanzan los precios más elevados en todas las skins del conjunto de la caja Fever Case de CS2.

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Probabilidades de disminución de los casos de fiebre

Al abrir elCaso de fiebre sigue la misma estructura de probabilidad de aparición que comparten todos los CS2 estuche para armas. A continuación se muestra el desglose completo de las rarezas.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (en %) Mil-Spec ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas probabilidades coinciden con las tasas de aparición reveladas oficialmente por Valve. El nivel «Covert» —donde el AWP | Printstream and FAMAS | Mal viaje sit: baja al 0,64 %, con una media de aproximadamente un aspecto «Covert» por cada 156 aperturas. El nivel de objetos especiales raros (0,26 %) abarca elRed destrozada un «pool» de cuchillos, lo que equivale aproximadamente a un cuchillo por cada 385 aperturas. Al precio actual de 2,49 dólares por llave, cada entrega de un cuchillo cuesta unos 960 dólares solo en llaves, aunque todas las skins de la caja «Fever Case» que se obtienen con rareza «Covert» o «Classified» suelen ofrecer una mejor relación calidad-precio.

Todas las skins de Fever Case CS2: guía completa

En esta sección se recogen todas las fundas Fever Case de esta lista, desde las más económicas, a partir de 0,06 $ (opciones de grado militar como P2000 | Sure Grip and MAG-7 | Reabastecimiento) a la selección premium, la AWP | Printstream, con un precio de entre 45,80 y 567,20 dólares. Las 17 fundas Fever Case CS2 Las skins de esta lista se pueden conseguir abriendo la caja «Fever Case» con una llave «Fever Case Key». No se requiere ningún otro método. Las selecciones abarcan los niveles de rareza «Mil-Spec Grade», «Restricted», «Classified» y «Covert», lo que permite equilibrar la rareza, el estado y el precio tanto para los jugadores del juego como para los coleccionistas que siguen el conjunto completo de skins de la caja «Fever Case».

Precio del producto: ~45,80–567,20 $ / 42,00–520,00 € / 36,00–447,00 £

Rareza:Secreto

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The AWP | Printstream es el skin de Fever Case más valioso de todo el catálogo, por su cuerpo de color blanco puro con motivos decorativos negros de líneas finas, símbolos geométricos y la inscripción «XXXX» que recorre la culata, el cañón y la carcasa de la mira telescópica. El contraste entre la base blanca y limpia y el intrincado diseño gráfico en negro confiere a esta skin una identidad fácilmente reconocible dentro del juego. Las versiones «Factory New» se sitúan en la franja más alta de precios — €45.80 en la planta «Battle-Scarred» hasta €567.20 en su mejor momento, «Factory New», con una sensibilidad al estado que varía considerablemente a lo largo de toda la gama.

Por qué lo elegimos Flujo de impresión es el skin de francotirador encubierto de alta visibilidad con la mejor relación calidad-precio en Counter-Strike 2, que ofrece un diseño gráfico de primera calidad a la altura de los mejores Caso de fiebrepiscina de piel.

Lanzado como parte de la actualización «Spring Forward» de marzo de 2025, el AWP | Printstream ocupa el primer puesto de CS2 Fever Case clasifica las skins según la demanda del mercado y el precio mínimo. Es una de las plataformas con mayor liquidez CS2 Las skins de AWP lanzadas en 2025, con anuncios activos en las principales plataformas. El nivel de desgaste juega un papel importante en este caso: los ejemplares «Factory New» con muy poco desgaste conservan el contraste blanco más nítido, mientras que las versiones más desgastadas presentan un oscurecimiento visible en las zonas impresas. Las versiones StatTrak tienen un valor añadido. Los jugadores que llevan un registro de las Las mejores skins para el AWP Encontrarás este skin entre los últimos lanzamientos más destacados para este tipo de arma.

★ El skin más valioso de «Fever Case» AWP | Printstream Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~44,88–116,82 $ / 41,00–107,00 € / 35,00–92,00 £

Rareza:Secreto

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The FAMAS | Mal viaje es el segundo diseño «Covert» del conjunto de diseños «Fever Case», con un Ilustración de una criatura psicodélica cuyo cuerpo está cubierto de vivos tonos amarillos, rosas, verdes y morados – El diseño hace referencia a la temática visual alucinatoria que sugiere el nombre «Bad Trip». Los precios de Factory New oscilan entre €44.88 en el extremo inferior del rango de condiciones, hasta €116.82 en la gama de alta gama «Factory New». La diferencia de precio entre «Battle-Scarred» y «Factory New» es considerable en este caso, lo que refleja la gran sensibilidad visual del acabado «Gunsmith» al valor de flotación.

The FAMAS | Mal viaje goza de una fuerte demanda en el mercado en comparación con la mayoría de los skins de Covert FAMAS, impulsada por la estética única del skin y la Caso de fiebreLa popularidad inicial de «» en 2025. Hay versiones StatTrak disponibles que alcanzan precios elevados. Los jugadores que estén buscando CS2 Quienes busquen skins de Fever Case principalmente por su impacto visual encontrarán en este el diseño más característico y colorido del nivel «Covert», y combina muy bien con Cuchillos «Fracture Case» para coleccionistas que quieran crear un equipamiento dinámico y lleno de energía.

★ La mejor carcasa «Fever» para FAMAS de Covert FAMAS | Mal viaje Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~4,88–55,24 $ / 4,50–51,00 € / 3,87–43,80 £

Rareza: Anuncios

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The AK-47 | Furia abrasadora Es la skin de categoría «Classified» más cara de la gama Fever Case. Cuenta con motivos de llamas en naranja intenso y rojo a lo largo de la culata de madera con un diseño con superficie carbonizada y chamuscadatratado entexto al estilo graffiti, garabatos, and símbolos de la anarquía y el rostro de una criatura que emerge de las llamas en la portada de la revista – una imagen agresiva y llena de energía que encaja con el Caso de fiebre«La estética general. Los precios de Factory New oscilan entre €4.88 en el extremo inferior hasta €55.24 para ejemplares en perfecto estado, lo que lo sitúa muy por encima de los niveles «Restricted» y «Mil-Spec» en la CS2 Lista de skins de Fever Case.

La rareza «Classified» implica que este skin aparece con una probabilidad aproximada del 3,2 % por cada caja abierta —más o menos un skin «Classified» cada 31 aperturas—, lo que le confiere una ventaja significativa en cuanto a escasez frente a la mayoría de skins de grado «Mil-Spec» del conjunto. Los jugadores que comparen los aspectos de las cajas «Fever Case» del nivel «Classified» descubrirán que esta es la mejor opción para quienes buscan un AK-47 agresivo y muy llamativo a un precio muy inferior al de los aspectos del nivel «Covert». El motivo de madera chamuscada y llamas mantiene un gran impacto visual en la mayoría de las condiciones de desgaste.

★ La mejor carcasa «AK-47 Fever» de Best Classified AK-47 | Furia abrasadora Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~5,00–62,40 $ / 4,60–57,00 € / 3,95–49,00 £

Rareza: Anuncios

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The Glock-18 | Shinobu incorpora una ilustración de un personaje inspirada en el anime a la colección de diseños de la funda Fever Case, con un Base de color morado claro con una ilustración detallada de un personaje femenino, con unos llamativos ojos rosas y una melena oscura que cae suelta sobre la diapositiva. Los precios de los productos nuevos de fábrica son los siguientes: 5,00 $ – 62,40 $, lo que lo sitúa en la misma categoría de anuncios clasificados que el AK-47 | Furia abrasadora.

The Shinobu La sensibilidad de flotación de «design» es mayor que la de la mayoría de las skins clasificadas en CS2 Fundas de «Fever Case»: las versiones «Factory New» conservan perfectamente el fondo morado, mientras que los ejemplares con mayor desgaste presentan un perfil de color notablemente diferente. Los coleccionistas que busquen la versión más impecable del diseño del personaje deberían optar por las versiones «Factory New» o «Minimal Wear». Los jugadores que sigan la evolución de Las mejores carcasas para Glockencontrará elShinobu una de las opciones de Glock más llamativas a nivel visual lanzadas en 2025.

★ La mejor carcasa «Classified Fever» para la Glock-18 Glock-18 | Shinobu Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~4,50–34,37 dólares / 4,10–31,50 euros / 3,54–27,00 libras

Rareza: Anuncios

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The UMP-45 | K.O. Factory completa el nivel «Classified» de los diseños de Fever Case con un Ilustración alegre, al estilo de los dibujos animados, en tonos rosa, verde azulado, amarillo y crema, con detalles mecánicos y de estilo steampunk. en todo el marco del UMP-45. Su identidad visual desenfadada lo convierte en uno de los diseños más alegres de la Caso de fiebre, en contraste con los tonos más oscuros del AK-47 | Furia abrasadora. Los precios de los productos nuevos de fábrica son los siguientes:4,50 $ – 34,37 $, el precio máximo más bajo de las tres skins «Classified CS2 Fever Case».

El estilo de dibujos animados se mantiene bastante bien en todas las condiciones de desgaste, y los colores primarios conservan su impacto visual incluso en el estado «Field-Tested». Se trata de la piel «Classified» más asequible de la colección de pieles de Fever Case para aquellos compradores con un presupuesto limitado que, aun así, desean un arma de rareza «Classified». Los jugadores que siguen el mejorCS2 puntos de apertura de cajas En este caso, se pueden comparar los costes de apertura con los de la compra directa para las tres skins de «Classified».

★ El mejor diseño para la funda «Fever» de la UMP-45 UMP-45 | K.O. Factory Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~0,55–6,09 $ / 0,50–5,58 € / 0,43–4,80 £

Rareza: Restricto

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The Desert Eagle | Serpent Strike desbloquea el nivel «Restringido» de las skins de «Fever Case» con un motivo de serpiente pintado con spray rojo y naranja a lo largo del cuerpo ancho de la Deagle, lo que confiere a la pistola un carácter atrevido, al estilo del arte urbano. El diseño utiliza un acabado tipo pintura en spray, que produce un aspecto ligeramente descolorido, similar al de un grafiti, que se intensifica a niveles de flotación más bajos. El precio de «Factory New» es de 0,55–6,09 dólares, lo que lo sitúa claramente en la categoría de los productos económicos.

Su rareza «Restringida» (con una tasa de aparición del 15,98 %) hace que esta sea una de las skins de «Fever Case» más fáciles de conseguir del conjunto. La sensibilidad de flotación es moderada: los ejemplares «Factory New» presentan detalles más nítidos de la serpiente, mientras que las versiones «Battle-Scarred» muestran un efecto de pulverización más difuso. Como una de las Las mejores skins para la Deagle estrenada en 2025, la Ataque de serpiente ofrece una opción asequible para conseguir un Deagle temático sin salirse del presupuesto.

★ La mejor carcasa económica para Deagle Fever Desert Eagle | Serpent Strike Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~0,45–6,12 $ / 0,41–5,60 € / 0,35–4,82 £

Rareza: Restricto

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The Galil AR | Control Es un diseño limpio y deportivo de la categoría «Restricted» que forma parte de la colección de diseños de la funda «Fever Case», con un Diseño minimalista en blanco y gris con líneas diagonales que recorren el cuerpo. – lo suficientemente sencillo como para proyectos de bricolaje y lo suficientemente elegante como para lucirse por sí solo. Su filosofía de diseño discreto lo convierte en uno de los más neutros CS2 Fundas de «Fever Case» en el nivel «Restricted». Precios de «Factory New» en oferta 0,45–6,12 dólares.

A este nivel de precios, el Galil AR | Control es una de las skins de «Restricted Fever Case» más accesibles del surtido, y compite codo con codo con la Zeus x27 | Tosai para la gama «Restricted». La sensibilidad al deslizamiento es baja: el diseño de líneas diagonales no se deteriora visualmente de forma notable con el desgaste, lo que convierte a las versiones de estado medio en una opción práctica para los jugadores que desean este aspecto sin tener que pagar el sobreprecio de las zapatillas nuevas de fábrica.

★ La mejor carcasa para el Galil AR Fever Galil AR | Control Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~0,45–4,57 $ / 0,41–4,18 € / 0,35–3,60 £

Rareza: Restricto

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The Zeus x27 | Tosai es un diseño destacado de la categoría «Restricted» de las carcasas Fever Case, con dibujos de peces koi en naranja y blanco a lo largo de la diapositiva y la sección delantera, con un estampado de nenúfares en la empuñadura oscura, que evoca a las carpas japonesas nadando en aguas tranquilas. El diseño Tosai aporta una estética claramente japonesa a uno de CS2«Armas utilitarias». Los precios de los productos nuevos de fábrica oscilan entre 0,45–4,57 dólares – el techo más bajo de «Factory New» entre los skins de «Restricted Fever Case».

El Zeus es un objeto de equipamiento más que un arma principal, por lo que el mercado de skins para el Zeus es reducido, pero constante. Para los jugadores que deseen un equipamiento temáticamente completo que incluya el Zeus, el Tosai es la opción más atractiva disponible en CS2 Fundas de «Fever Case». La sensibilidad de flotación es baja debido al diseño de carpas koi dibujado a mano, y las versiones «Battle-Scarred» al precio mínimo siguen siendo visualmente coherentes.

★ La mejor carcasa «Zeus x27 Fever» Zeus x27 | Tosai Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~0,46–7,92 $ / 0,42–7,26 € / 0,36–6,24 £

Rareza: Restricto

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The P90 | Rompeolas es un diseño restringido para subfusiles de asalto que forma parte del conjunto de diseños de la caja «Fever Case» con un diseño deportivo en dos tonos con un verde intenso en la parte delantera y un azul llamativo en la trasera, con las letras «90» en grande a lo largo de la carrocería ancha y distintiva del P90 – limpio y dinámico, con una identidad visual moderna y deportiva. Los precios de «Factory New» oscilan entre 0,46–7,92 dólares, lo que le confiere el mayor diferencial de precios en función de las condiciones entre los cinco Restricted CS2 Fundas de «Fever Case».

La forma única de la montura P90 —ancha y plana— proporciona al patrón ondulado una amplia superficie sobre la que desplegarse, lo que hace que el diseño resulte más llamativo que en las monturas SMG más estrechas. La sensibilidad a la flotación es moderada, y las versiones «Factory New» presentan el contraste ondulado más nítido. El Rompeolas combina bien con skins populares para la MP9 en paletas de colores llamativos similares para un equipamiento de subfusil coordinado.

★ La mejor carcasa para el P90 Fever P90 | Rompeolas Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~0,43–8,50 $ / 0,39–7,79 € / 0,34–6,70 £

Rareza: Restricto

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The Nova | Sol naciente es el skin «Restricted» más caro del conjunto de skins de la caja «Fever Case» en «Factory New», y cuenta con un Un amanecer al estilo de un vitral en la culata, con rayos dorados; suaves flores de sakura de color rosa en el receptor y el cañón; y tonos azules apagados sobre un fondo gris plateado.. La estética del amanecer japonés confiere a este diseño para escopeta una identidad serena y artística que contrasta con los diseños más agresivos que se ven en otras partes del Caso de fiebre. Los precios de los productos nuevos de fábrica son los siguientes: 0,43–8,50 dólares.

El acabado tipo vitral es relativamente resistente al desgaste: su textura lisa y brillante no se deteriora tan drásticamente como los acabados con pintura en spray o personalizados cuando se somete a un mayor desgaste. Para los jugadores que busquen una carcasa Fever Case con un diseño artístico a un precio mínimo restringido, la Sol naciente es la opción visual más impactante de su categoría y combina a la perfección con Guantes Recoil Case en paletas similares de tonos pastel o florales para conseguir un conjunto artístico armonioso.

★ La mejor carcasa para Nova Fever Nova | Sol naciente Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~0,16–4,93 $ / 0,15–4,52 € / 0,13–3,88 £

Rareza: Grado militar

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Caso de fiebre KeY

The USP-S | PC-GRN es una piel de pistola de grado Mil-Spec incluida en el conjunto de pieles de la caja Fever Case con un Diseño limpio de placa de circuito «digital-green» en la empuñadura y el armazón, combinado con un supresor de color plata metalizado – un diseño visual de inspiración tecnológica que encaja con la estética de los componentes de PC que sugiere el nombre. Los precios de Factory New oscilan entre 0,16–4,93 dólares, una de las skins de grado Mil-Spec más caras de la selección. El diseño de la placa de circuitos es minimalista y de aspecto funcional, lo que resulta atractivo para los jugadores que prefieren una estética tecnológica sutil en lugar de diseños llamativos.

La sensibilidad al movimiento es baja en este tipo de diseño: las líneas verdes y nítidas del circuito no se deterioran de forma notable con el uso. Para los jugadores que busquen todas las carcasas Fever Case con calidad Mil-Spec, esta es la que presenta un aspecto más lujoso de las siete opciones con calidad Mil-Spec disponibles y constituye una referencia sólida en cuanto a relación calidad-precio entre todas las máscaras de USP-S para el tipo de arma.

★ La mejor carcasa «Fever Case» para la USP-S conforme a las especificaciones militares USP-S | PC-GRN Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~0,07–4,15 $ / 0,06–3,80 € / 0,05–3,27 £

Rareza: Grado militar

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The M4A4 | Choppa es un diseño para rifle de grado Mil-Spec incluido en la colección de diseños «Fever Case» con un diseño de camuflaje de estilo militar en verde y negro en toda la carrocería del M4A4. La estética de camuflaje táctico confiere a este diseño un carácter sencillo y funcional que contrasta con los diseños gráficos más llamativos que se aprecian en otras partes de la funda Fever Case. El precio de «Factory New» es de 0,07–4,15 dólares, y con un rango de flotación de 0,00 a 1,00, la skin está disponible en las cinco condiciones de aspecto, desde «Factory New» hasta «Battle-Scarred», con versiones StatTrak en cada una de ellas.

The M4A4 | Choppa cuenta con un acabado tipo «Gunsmith», por lo que el camuflaje verde mantiene su contraste incluso con un desgaste considerable, lo que convierte a los ejemplares en estado medio en una opción práctica en la franja más baja de precios. Al ser una de las opciones más asequibles Las mejores skins para el M4A4 estrenada en 2025, la Jefeofrece una opción asequible con un aspecto de camuflaje muy característico para el arma.

★ El mejor diseño económico para la carcasa del M4A4 Fever M4A4 | Choppa Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~0,06–3,71 $ / 0,05–3,40 € / 0,05–2,92 £

Rareza: Grado militar

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The SSG 08 | Conmemoración es un diseño para rifle de francotirador de grado Mil-Spec que forma parte del conjunto de diseños de la caja «Fever Case» junto con tonos apagados de plata y marrón y motivos de guirnaldas grabadas con gran detalle en la carcasa del SSG 08 – una identidad visual más sobria en comparación con los diseños más llamativos de las fundas Fever Case. Los precios de Factory New oscilan entre 0,06–3,71 dólares. La paleta de colores tenues hace que este sea uno de los más discretos CS2 Las skins de Fever Case en la piscina.

Para los jugadores que quieran crear un equipamiento con un aspecto sobrio y discreto, el SSG 08 | Conmemoración es una opción de calidad militar (Mil-Spec) impecable a un precio mínimo que hace que el estado del producto sea una preocupación menor. Su diseño discreto es estable en el agua, y las versiones «Battle-Scarred» conservan el perfil de color esencial. Al ser una de las opciones más asequibles entre las los mejores casos para abrir en CS2, la gama «Fever Case Mil-Spec Grade» ofrece opciones económicas y fiables para los jugadores que empiezan a crear sus colecciones de skins.

★ El mejor diseño para la funda «Fever» del SSG 08 SSG 08 | Conmemoración Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~0,06–2,40 $ / 0,05–2,20 € / 0,05–1,89 £

Rareza: Grado militar

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The MP9 | Nexus es un diseño para subfusil de grado Mil-Spec incluido en el conjunto de diseños de la caja Fever Case con un Cuerpo en gris oscuro y negro con finas rayas azules decorativas y la inscripción táctica «MP9 MODEL 5» en el armazón compacto. La estética industrial y discreta confiere a esta funda una identidad táctica y depurada dentro de la gama Fever Case. El precio de «Factory New» es de0,06–2,40 dólares, una de las fundas Fever Case más baratas de la selección.

Su diseño minimalista mantiene la coherencia visual en la mayoría de las condiciones de uso, lo que convierte a las versiones de estado medio en una opción práctica y económica. Al ser una de las opciones más baratas con especificaciones militares (Mil-Spec) de la selección, el Conexióncombina bien con Cuchillos Fever Case para los jugadores que quieran crear un equipamiento totalmente temático a partir de una sola caja.

★ La mejor carcasa para el MP9 de Fever MP9 | Nexus Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~0,06–1,50 $ / 0,05–1,37 € / 0,05–1,18 £

Rareza: Grado militar

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The XM1014 | Mockingbird es una escopeta de grado Mil-Spec incluida en el conjunto de aspectos «Fever Case» que cuenta con Ornamentadas imágenes de aves y motivos florales grabadas en oro en el cuerpo del arma, combinadas con una culata, una empuñadura y una palanca de recarga de madera pulida oscura, lo que le confiere a esta escopeta de caza una estética clásica.. El estilo grabado confiere a este revestimiento un aire refinado y tradicional en comparación con los diseños geométricos o agresivos que se ven en otras partes de la piscina. El precio de «Fábrica nuevo» es de 0,06–1,50 dólares, el segundo más barato CS2 El grupo «Carcasas para el Fever Case» en la piscina.

En este rango de precios, el estado del artículo es prácticamente irrelevante a la hora de decidir la compra: la diferencia entre «nuevo de fábrica» y «maltrecho» es de 1,44 dólares como máximo. Para los jugadores que quieran un aspecto con nombre para el XM1014 prácticamente sin coste alguno, el Sinsontedestaca entre las mejores fundas Fever Case disponibles en este rango de precios. El diseño grabado de pájaros y flores es uno de los estilos artísticos más característicos dentro de la gama Mil-Spec Grade.

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Precio del producto: ~0,06–1,00 $ / 0,05–0,92 € / 0,05–0,79 £

Rareza: Grado militar

Fuente:Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The MAG-7 | Reabastecimiento es una de las dos skins de Fever Case más baratas de la selección, con un diseño gráfico funcional de una caja de suministros en verde oliva oscuro, con texto en plantilla de color rojo y naranja y marcas militares repartidas por el cuerpo cuadrado del MAG-7 – Funcional y con una estética inspirada en el reabastecimiento militar. Los precios de «Factory New» oscilan entre 0,06–1,00 dólares. Para los jugadores que quieran cualquier skin para la MAG-7 al menor coste posible, esta es la opción ideal en CS2 Fundas de «Fever Case».

El aspecto militar-funcional del diseño es resistente al desgaste: los elementos de estilo plantilla no se deterioran visualmente de forma apreciable con el uso. A precios inferiores a 1 dólar, las carcasas de grado Mil-Spec como la Reabastecimientorecorrer el el mejor sitio para vender CS2 carcasas con valores por transacción constantes, pero muy bajos, dado su volumen de oferta.

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Precio del producto: ~0,06–0,99 $ / 0,05–0,91 € / 0,05–0,78 £

Rareza: Grado militar

Fuente: Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The P2000 | Sure Grip es la más asequible de todas las skins de Fever Case disponibles, con un precio a partir de 0,06 dólares. La skin presenta un Cuerpo de color gris oscuro con un motivo tribal geométrico en la corredera y paneles de empuñadura naranjas con textura, combinados con marcas técnicas de calibre que le confieren una estética táctica y semimoderna.. Los precios de los productos nuevos de fábrica son los siguientes: 0,06–0,99 dólares, el mínimo absoluto para cualquier CS2 Fundas de «Fever Case».

Con un precio inferior a 1 dólar en todo el espectro de condiciones, el P2000 | Sure Grip es una forma muy sencilla de añadir un diseño con nombre a la ranura secundaria del equipamiento. El valor de flotación no influye de forma significativa en las decisiones de compra a este precio. Entre los mejorCS2 sitios de comercio, esta skin es una de las más fáciles de conseguir de Fever Case en cualquier plataforma, gracias a su oferta constante y a su precio mínimo.

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Las mejores carcasas para el Fever: comparación completa

Esta tabla ofrece una visión general completa, basada en estadísticas, de las 17 skins de «Fever Case», incluyendo su nivel de rareza, su rango de precios y una breve explicación de por qué cada skin tiene el precio que tiene.

Piel en caso de fiebre Rareza Rango de precios Descripción AWP | Printstream Secreto 45,80 $ – 567,20 $ Carcasa de color blanco puro con motivos negros de líneas finas, símbolos geométricos y la inscripción «XXXX»; la carcasa Fever Case más solicitada FAMAS | Mal viaje Secreto 44,88 $ – 116,82 $ Ilustración de una criatura psicodélica en vivos tonos amarillos, rosas y morados; gran impacto visual AK-47 | Furia abrasadora Clasificado 4,88–55,24 dólares Motivos de llamas de un intenso color rojo anaranjado sobre un cuerpo de madera carbonizada; primera elección en la categoría «Classified» en CS2 Fundas de «Fever Case» Glock-18 | Shinobu Clasificado 5,00 $ – 62,40 $ Personaje de anime con unos llamativos ojos rosas y una melena oscura que le cae suelta sobre un fondo morado claro; sensible al desplazamiento UMP-45 | K.O. Factory Clasificado 4,50 $ – 34,37 $ Una alegre fábrica de dibujos animados en tonos rosa, verde azulado, amarillo y crema, con detalles steampunk; la más accesible de Anuncios Desert Eagle | Serpent Strike Restrito 0,55–6,09 dólares Motivo de serpiente pintado con spray en rojo y naranja; estética de arte urbano «Restricted» Galil AR | Control Restrito 0,45–6,12 dólares Base blanca con llamativas rayas diagonales naranjas y rojas y la inscripción «CONTROL»; baja sensibilidad de desplazamiento Zeus x27 | Tosai Restrito 0,45–4,57 dólares Peces koi en rojo, blanco y negro con un diseño de nenúfares en la empuñadura oscura; el precio mínimo de «Factory New» en el nivel «Restricted» P90 | Rompeolas Restrito 0,46–7,92 dólares Diseño deportivo en dos tonos, verde y azul, con grandes letras que forman la palabra «90»; la versión más ancha de la línea Restricted CS2 Skins de Caso de fiebre Nova | Sol naciente Restrito 0,43–8,50 dólares Amanecer en un vitral con rayos dorados, flores de sakura y tonos azules apagados; límite máximo de FN restringido USP-S | PC-GRN Calidad militar 0,16–4,93 dólares Diseño digital en verde de la placa de circuito impreso en la empuñadura y el armazón, con supresor plateado metalizado; la púa de grado Mil-Spec con el aspecto más lujoso M4A4 | Choppa Calidad militar 0,07–4,15 dólares Diseño de camuflaje de estilo militar en verde y negro; la única funda de la gama Fever Case que no está disponible en BS SSG 08 | Conmemoración Calidad militar 0,06–3,71 dólares Tonos apagados de plata y marrón con motivos de guirnaldas grabadas de forma ornamentada; estable en el agua MP9 | Nexus Calidad militar 0,06–2,40 dólares Cuerpo en gris oscuro y negro con finas rayas azules decorativas y letras de estilo táctico; opción económica de subfusil XM1014 | Mockingbird Calidad militar 0,06–1,50 dólares Imágenes de aves y motivos florales grabadas en oro sobre un cuerpo de madera oscura pulida; diseño artístico a un precio casi nulo MAG-7 | Reabastecimiento Calidad militar 0,06–1,00 dólares Diseño funcional de una caja de suministros en verde oliva oscuro con marcas estarcidas en rojo y naranja; skin de escopeta económica P2000 | Sure Grip Calidad militar 0,06–0,99 dólares Carcasa de color gris oscuro con un diseño tribal geométrico y paneles de agarre texturizados de color naranja; la funda Fever Case más barata de la gama «pool»

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Las mayores diferencias de precio en Fever Case CS2 Los aspectos dependen del nivel de rareza. El AWP | Printstream (45,80–567,20 dólares) y FAMAS | Mal viaje (44,88–116,82 dólares) se sitúan en la gama alta, mientras que las carcasas de grado militar, como P2000 | Sure Grip (0,06–0,99 dólares) y MAG-7 | Reabastecimiento (0,06–1,00 dólares) son las opciones más asequibles en el CS2 Lista de skins de «Fever Case».

El estado es el principal factor que influye en el precio de las 17 carcasas: las versiones «Factory New» son las que alcanzan los precios más elevados. Todas las carcasas de Fever Case están disponibles en los cinco estados de conservación (desde «Factory New» hasta «Battle-Scarred»), a excepción de la M4A4 | Choppa, cuyo nivel máximo es «Well-Worn».

Las 17CS2 Las skins de Fever Case se pueden conseguir directamente en el Caso de fiebre con una «Fever Case Key». La rareza abarca los niveles «Mil-Spec Grade», «Restricted», «Classified» y «Covert». Para los compradores con un presupuesto limitado, P2000 | Sure Grip (desde 0,06 dólares) y MAG-7 | Reabastecimiento (desde 0,06 $) ofrecen los precios de entrada más bajos. Los jugadores que quieran comparar opciones de compra pueden consultar el Las mejores páginas web para apostar por skins de CS2 para obtener más información sobre las estrategias de mercado.

Reflexiones finales sobre los diseños de «Fever Case»

Todas las skins de Fever Case de la selección atraen a un amplio abanico de jugadores, desde coleccionistas interesados en el AWP | Printstream«La apuesta secreta» para los compradores con un presupuesto ajustado que buscan opciones de grado militar por menos de 1 $. Estas son las tres mejores opciones de la lista:

AWP | Printstream – El skin más valioso y con mayor demanda del catálogo. Su cuerpo de un blanco inmaculado, con finos motivos negros y símbolos geométricos, destaca de inmediato en el juego, y las versiones «Factory New», con un precio máximo de 567,20 dólares, ofrecen la mejor relación calidad-precio al abrir el paquete en CS2 Fundas de «Fever Case».

FAMAS | Mal viaje – La mejor opción de la gama Covert para los compradores que buscan color e impacto visual. La ilustración psicodélica de una criatura en tonos amarillos, rosas y morados es una de las carcasas Fever Case más distintivas lanzadas en 2025.

AK-47 | Furia abrasadora – La mejor elección de «Classified» para los jugadores que buscan un AK-47 de gran impacto sin el precio del modelo «Covert». El llamativo diseño en tonos naranja y rojo se mantiene en buen estado incluso con el desgaste, y su precio oscila entre 4,88 y 55,24 dólares.

Comprueba las ofertas actuales antes de comprar: los precios de todas las skins de Fever Case varían en función de la oferta del mercado y de las actualizaciones del juego. Los jugadores que quieran comparar opciones de compra pueden consultar el mejorCS2 puntos de apertura de cajas sopesar la compra de cajas frente a las compras directas.

Para los compradores que prefieren realizar compras directamente en el mercado, el mejorCS2 sitios de comercio ofrecen otra forma de conseguir skins de Fever Case a un precio adecuado.

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