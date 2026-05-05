Todas las skins de USPS en CS2 en 2026

Todas las plantillas de USPS en CS2 abarcan toda la gama de precios, desde las escasas Coverts de coleccionista hasta las mejores pegatinas baratas del USPS CS2 que los jugadores pueden conseguir por solo unos pocos dólares. La USP-S es el arma secundaria predeterminada del equipo CT, lo que convierte a su mercado de skins en uno de los más activos entre las pistolas. Tanto si buscas llamativas skins rojas de la USP-S, elegantes skins azules o atrevidas skins moradas, hay un diseño para cada equipamiento y presupuesto.

Las mejores skins de USPS combinan una identidad visual sólida con niveles de rareza que van desde «Restringida» hasta «Secreta», lo que influye directamente en su precio. Como nuevoUSP-S | Muerte confirmada es líder en precio entre todas las skins de USPS, mientras que las mejores opciones para los jugadores que buscan skins de USPS baratas incluyen la USP-S | Plan. Factores como el estado de los sellos sin usar, la oferta y la demanda determinan si una compra es una buena inversión o si se está pagando de más. La combinación de colores también es muy importante: los sellos del USPS en rojo intenso causan una impresión diferente a los de color azul claro o a los de un púrpura intenso, y cada uno atrae a un tipo diferente de comprador.

Por qué son tan populares los skins de USPS en CS2

La USP-S es la pistola más habitual en el ámbito de las fuerzas de seguridad en Counter-Strike 2. Casi siempre aparece en pantalla, lo que convierte a su aspecto en uno de los cosméticos más vistos en cualquier partida. Esa visibilidad constante genera una gran demanda de todos los aspectos de USPS en todos los niveles de rareza.

A continuación se ofrece un desglose de todos los diseños de USPS que aparecen en esta guía:

Estas carcasas se han seleccionado para abarcar opciones de alta gama para coleccionistas, opciones elegantes de gama media y opciones económicas dentro de toda la gama de carcasas de USPS. La lista incluye carcasas rojas de USPS como Neo-noir and Mezcla de monstruos, diseños azules de USPS como Plano, y diseños morados de USPS como El traidor. Entender cómo factores como el color o el desgaste afectan a la calidad visual es fundamental a la hora de comparar las mejores carcasas de USPS en cualquier categoría.

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Probabilidades de rareza de los casos

Cada estuche de armas en Counter-Strike 2 utiliza una estructura de rareza fija. Tanto si abres un El caso de la sombrapara unUSP-S | Muerte confirmadao unCaso de fracturapara elUSP-S | Printstream, estas tasas de entrega se aplican a todos los envoltorios de USPS.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas cifras proceden de un seguimiento agregado de la comunidad basado en más de 10 000 aperturas de cajas por tipo de caja. Con una probabilidad de obtener un «Covert» (~0,64 %), cabría esperar aproximadamente un aspecto «Covert» por cada 156 aperturas. Comprar directamente en el mercado suele ser casi siempre más rentable que abrir cajas para conseguir un aspecto «USPS» concreto.

Rareza de los aspectos y probabilidades de aparición

Las mejores skins de USPS que hay aquí combinan atractivo visual, rareza, yaccesibilidad. Secretolos artículos más exclusivos son los que tienen mayor demanda, mientras que Clasificadoand Acceso restringidoestas opciones ofrecen precios más asequibles. El origen de la piel también es importante: las pieles procedentes de modelos descatalogados son más difíciles de conseguir, lo que garantiza la durabilidad de sus suelos a lo largo del tiempo.

Las mejores skins de USPS para CS2: la lista completa

La siguiente lista incluye selecciones de coleccionista de alta gama, favoritos de los aficionados de gama media y las mejores carcasas baratas de USPS CS2 que los jugadores pueden comprar hoy mismo. Los precios varían en función del nivel de rareza, el origen de la caja, el estado de conservación y la demanda de los jugadores.

Precio del producto:90 $ – 600 $+ / 84 € – 558 €+ / 72 £ – 480 £+

Rareza:Secreto

Origen del caso:El caso de la sombra

Clave correspondiente: Clave del estuche Shadow

The USP-S | Muerte confirmada es actualmente el la mejor opción sin lugar a dudas de todas las plantillas de USPS en CS2. Presentado con el El caso de la sombraen 2015, cuenta con un carcasa minimalista totalmente negra with sutiles detalles en gris lo que le confiere una de las siluetas más limpias de todas las skins de armas en Counter-Strike 2. Los precios oscilan entre €90 en Battle-Scarred hasta Más de 600 $ en Factory New.

Por qué lo elegimos The USP-S | Muerte confirmada ocupa el primer puesto entre todas las plantillas de USPS en Counter-Strike 2 por su diseño minimalista, su exclusividad y la demanda de los coleccionistas, que se ha mantenido firme desde su lanzamiento.

The El caso de la sombra ya no forma parte de la rotación activa de lanzamientos, lo que limita de forma permanente la oferta de nuevas unidades. Esa escasez, unida a la estética minimalista del diseño, confiere a las copias «Factory New» una prima considerable. Su diseño totalmente negro es también uno de los el más versátil de entretodas las plantillas de USPS porque combina con todo: se adapta a casi cualquier combinación de cuchillo y guante sin restar protagonismo. Las versiones probadas sobre el terreno ofrecen la mejor relación entre precio y calidad estética, ya que el acabado oscuro conserva bien su aspecto incluso con un uso moderado.

¿Qué opinan los jugadores?

KillConfirmedFN

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«The Kill Confirmed» es el mejor skin para la USP-S en CS2. Su diseño totalmente negro nunca pasa de moda y combina con todo. Me he hecho con una copia «FT» y, en el juego, tiene un aspecto impecable, como si fuera nueva de fábrica.

★ EL MEJOR SKIN DE USPS EN CS2 USP-S | Muerte confirmada Compra en SkinBaron

Precio del producto:80 $ – 500 $+ / 74 € – 465 €+ / 64 £ – 400 £+

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso de fractura

Clave correspondiente: Caso de fractura: clave

The USP-S | Printstreames elel mejor diseño de alta gama en todas las plantillas de USPS en CS2 en 2026. Lanzado junto con el Caso de fracturaen 2020, presenta un diseño limpio diseño futurista en blanco y negro with detalles de los circuitos impresos. Los precios parten de unos €80 en Battle-Scarred y subir por encima €500 para «Factory New». El acabado Printstream es uno de los más reconocibles en Counter-Strike 2 – la misma familia de diseños aparece en el M4A1-S y otras armas, lo que genera una demanda constante en todo el sector.

Las copias «Factory New» son el estándar entre los coleccionistas: la base blanca se degrada visiblemente a niveles de flotación más bajos, lo que convierte a las FN en la opción de compra más recomendable para cualquiera que considere esta pieza como una inversión a largo plazo. Para los jugadores que estén probando skins azules de USPS y configuraciones de CT con colores vivos, el Flujo de impresión«Su estética cromada y blanca combina a la perfección con los guantes y los cuchillos en tonos azules. Es mi favorita de todas las carcasas de la USPS para conseguir un conjunto de pistola limpio y profesional.»

★ EL MEJOR DISEÑO PREMIUM DE USPS USP-S | Printstream Compra en SkinBaron

Precio del producto: 70–450 $ / 65–420 € / 56–360 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Funda para armas de caza

Clave correspondiente: El caso Huntsman: clave

The USP-S | Orion is una de las skins más antiguas y respetadas entre todas las plantillas de USPS en Counter-Strike 2. Publicado junto con el Funda para armas de caza en 2014, cuenta con un diseño en negro y naranja with líneas geométricas limpias. Los precios de entrada empiezan en €70 en Battle-Scarred, donde los ejemplares «Factory New» alcanzan €450. Su fabricación se ha dejado de producir, lo que reduce progresivamente la oferta de unidades nuevas y da lugar a que el Oriónuna mayor estabilidad de precios.

La combinación de colores negro y naranja es sencilla y versátil, y combina muy bien con cuchillos con detalles en naranja y equipamientos CT de estilo agresivo. Hay ejemplares probados en el campo por ahí Entre 80 y 120 dólaresrepresentan el la mejor relación entre calidad visual y precio. Para los coleccionistas que comparan todas las carátulas de USPS del segmento medio-alto, el Orión«Su fecha de lanzamiento anticipada y su valor de colección a largo plazo lo convierten en una de las opciones más fiables de esta gama».

★ EL DISEÑO MÁS ELEGANTE PARA EL SISTEMA DE CORREOS DE EE. UU. USP-S | Orion Compra en SkinBaron

Precio del producto:20–150 $ / 19–140 € / 16–120 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso «Zona de peligro»

Clave correspondiente: Caja «Danger Zone»

The USP-S | Neo-noir is una de las apariencias más llamativas desde el punto de vista artístico en todas las versiones de USPS de su gama de precios. Lanzado con el Caso «Zona de peligro» en 2018, cuenta con un estilizadoilustración gráfica de estilo noiren negritanegro, blanco, yred tonos. Los precios oscilan entre €20 en Battle-Scarred hasta €150 para Factory New, lo que la convierte en una de las mejores skins de USPS CS2 Los jugadores pueden adquirirlo en el nivel «Covert».

Con su estilo noir de ambiente sombrío, este diseño encaja a la perfección en configuraciones de CT más oscuras y combina a la perfección con detalles rojos de las skins de USPS, como cuchillos y guantes rojos. Copias probadas en el campo disponibles 40–60 dólares ofrece la mejor relación calidad-precio: la ilustración se mantiene en perfecto estado incluso con un desgaste moderado. Para los jugadores que buscan una carcasa del USPS con un aspecto de alta gama sin gastarse demasiado, laNeo-noir es, sin duda, el siguiente paso.

★ LA FUNDA PARA EL COVERT DE USPS CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO USP-S | Neo-noir Compra en SkinBaron

Precio del producto:10–80 $ / 9–75 € / 8–64 £

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Caja del embrague

Clave correspondiente: Clave de la caja del embrague

The USP-S | Cortexes eldestacado en la gama media Selección de USPS. Publicado con el Caja del embrague en 2018, presenta un llamativo ilustración con temática cerebralen colores vivosnaranja, Verde azulado, yamarillosobre un fondo oscuro, y su degradado de verde azulado a morado la convierte en una de las carcasas moradas de USPS más llamativas en este rango de precios. Los ejemplares con marcas de batalla cuestan a partir de €10, y «Factory New» alcanzando €80. ElCaja del embrague sigue estando disponible en el mercado, lo que mantiene los precios asequibles para los jugadores que buscan skins baratas de USPS.

El diseño del cerebro es detallado y colorido; a primera vista, parece más caro de lo que realmente es. Para los jugadores que buscan específicamente skins moradas de USPS, el Cortezaes el la mejor opción por menos de 20 dólares en estado «Field-Tested», y una de las mejores carcasas de USPS para aquellos jugadores que buscan colores vivos sin tener que pagar un precio elevado. A juego con los vibrantes tonos rosa y morado del Cortex con los mejores guantes enCS2 crea una estética coherente que resalta las detalladas ilustraciones de la diapositiva.

Para mantener este nivel de impacto visual en todo tu arsenal de pistolas, normalmente es necesario combinar tu pistola con algunas skins de primera categoría para el M4A1-S para que tu rifle principal tenga el mismo aspecto impecable durante las rondas de compra.

★ EL SKIN DE NIVEL MEDIO MÁS ATRACTIVO DE USPS USP-S | Cortex Compra en SkinBaron

Precio del producto: 20–140 $ / 19–131 € / 16–112 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso «Operación Colmillo Roto»

Clave correspondiente: Caso del Colmillo Roto: La clave

The USP-S | Mezcla de monstruosquedauna de las propuestas más creativas y con más personalidad en todas las plantillas de USPS. Introducido con el Caso «Operación Colmillo Roto» En 2020, envuelve la pistola en un ilustración colorida al estilo grafiticonmonstruos de dibujos animadosen colores vivosreds, verduras, yamarillos. Los precios empiezan en €20 en Battle-Scarred y subir a €140 para productos nuevos de fábrica.

La ilustración de dibujos animados conserva bien el color con un desgaste moderado: hay ejemplares probados en el campo por ahí Entre 35 y 50 dólares ofrecen una buena relación calidad-precio. Su escaso uso hace que su precio se mantenga por encima del nivel habitual de los anuncios clasificados, a pesar de su Funcionamientoorigen, lo que refleja el gran atractivo que la obra tiene para la comunidad. Los colores vivos y la estética de arte urbano de esta pieza la convierten en un complemento ideal para diversas Skins de primera categoría para la MP9 que comparten un estilo similar de grafiti o ilustración. Para los coleccionistas que desean descubrir todas las carátulas de USPS y buscan una identidad de diseño única, la Mezcla de monstruosdestaca entre los temas más minimalistas que encabezan la lista.

★ EL SKIN MÁS EXPRESIVO DE USPS USP-S | Mezcla de monstruos Compra en SkinBaron

Precio del producto:1–10 $ / 0,93–9,30 € / 0,80–8 £

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:Colección «Operación Riptide»

Clave correspondiente: Caso clave de la Operación Riptide

The USP-S | Plan is el punto de acceso más accesible en todas las plantillas de USPS en Counter-Strike 2. Publicado junto con el Colección «Operación Riptide» En 2021, es una de las mejores skins azules de USPS para los jugadores con un presupuesto ajustado y la más accesible de todas las skins azules de USPS del juego: una diseño de plano técnico en blanco y negro en unbase azul oscuro.

Los precios oscilan entre €1 en «Marcado por la batalla» a €10 en Factory New. Las diferencias en el estado de las cartas son mínimas, por lo que incluso las copias con marcas de uso parecen impecables durante el juego gracias a su sencilla ilustración. Echa un vistazo a nuestra guía sobre el los mejores casos para abrir en CS2 para obtener más información sobre la piscina Riptide. Para cualquiera que esté montando un equipo CT económico con skins azules de USPS, el Plano es el punto de partida ideal y uno de los mejores temas de USPS por menos de 10 dólares.

★ LA MEJOR CARCASA DE USPS A PRECIO ASEQUIBLE USP-S | Plan Compra en SkinBaron

Precio del producto: 20–120 $ / 19–112 € / 16–96 £

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:Gama 2 Case

Clave correspondiente: Clave de la carcasa Gama 2

The USP-S | Cyrex supera con creces su categoría «Restringido» en cuanto a impacto visual. Lanzado con el Gama 2 Caseen 2016, cuenta con un cuerpo blancowith motivos geométricos en naranja y gris con motivos de calaveras. Los precios de entrada empiezan en €20 en Battle-Scarred, donde los ejemplares «Factory New» alcanzan €120. ElGama 2 Caseya no se incluye en la rotación activa, lo que limita gradualmente la oferta de nuevas unidades y mantiene los precios por encima de la mayoría de las skins de nivel «Restricted» de USPS. Aunque estas opciones del bando CT ofrecen una gran utilidad, los jugadores que buscan completar sus equipamientos para las rondas de pistola suelen recurrir a Skins de Glock de primera categoría CS2 para mantener también un acabado estético de alta calidad en el lado en T.

Ejemplares probados en la práctica 40–60 dólares ofrecen la mejor relación calidad-precio: el diseño geométrico se mantiene intacto incluso con un uso moderado. La base blanca con detalles en naranja combina a la perfección con una amplia variedad de cuchillas y guantes. Para los jugadores que buscan alternativas a las pieles azules de USPS a un precio similar, Plano es la opción más obvia para crear contraste, pero Cyrex es la mejor opción de gama media de todas las skins de USPS en general. Si estás montando un equipo completo de CT, nuestra guía sobre el el más baratoCS2 fundas para cuchillos combina bien con cualquiera de estas opciones de gama media.

★ LA PELICA MÁS VERSÁTIL USP-S | Cyrex Compra en SkinBaron

Precio del producto:30–250 $ / 28–233 € / 24–200 £

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso de mordedura de serpiente

Clave correspondiente: Clave de casos de mordeduras de serpiente

The USP-S | El traidorse podría decir quela piel más artística en todas las plantillas de USPS en CS2. Presentado con el Caso de mordedura de serpiente en 2021, cuenta con un ilustración al estilo de las cartas del tarot en tonos morados intensos con detalles dorados, lo que le confiere el aspecto más lujoso de todos carcasas moradas de USPS en el juego. Los precios van desde €30 en Battle-Scarred hasta €250 para Factory New. El estilo ilustrado tiene un gran atractivo para todos los públicos, y la estética del tarot lo convierte en uno de los diseños más característicos de USPS en cualquier CS2 inventario.

Los coleccionistas que aprecian estos intrincados diseños en su pistola suelen buscar un valor similar para su rifle principal buscando en la Las mejores skins baratas para el M4A1-S para completar un equipamiento de combate coordinado.

El estado de conservación es un factor muy importante en este caso: la calidad de la ilustración se deteriora visiblemente por debajo del nivel «Minimal Wear». Se recomienda comprar ejemplares en estado «Factory New» o «Minimal Wear». Para los jugadores que deseen skins moradas de USPS en el segmento superior de la gama media, El traidores la opción más atractiva visualmente de todas las skins de USPS y, posiblemente, la mejor de todas las skins moradas de USPS en CS2. Combina a la perfección con guantes en tonos morados y equipamientos oscuros; y si eres nuevo en el ecosistema de skins del juego, nuestro Counter-StrikeGuía de los deportes electrónicos es un buen punto de partida para comprender cómo funciona el valor de inventario en un contexto competitivo.

★ EL DISEÑO MÁS ARTÍSTICO DE USPS USP-S | El traidor Compra en SkinBaron

Todas las skins de USPS en CS2: tabla resumen

La siguiente tabla compara todas las skins de USPS incluidas en esta guía según su rareza, rango de precios, origen de la caja y notas clave. Úsala para comparar las skins de USPS más económicas con las opciones premium, o para localizar rápidamente todas las skins de USPS rojas, azules y moradas de un solo vistazo.

Precios actualizados a marzo de 2026.

Nombre del tema Rareza Rango de precios Origen del caso Notas USP-S | Muerte confirmada Secreto 90 $ – 600 $ o más El caso de la sombra Totalmente negro; una de las piezas más codiciadas por los coleccionistas; modelo descatalogado USP-S | Printstream Secreto Entre 80 y más de 500 dólares Caso de fractura Diseño futurista en blanco; demanda constantemente elevada USP-S | Orion Clasificado 70 $ – 450 $ Funda para armas de caza Negro y naranja; edición anticipada; favorito de los coleccionistas USP-S | Neo-noir Secreto 20 $ – 150 $ Caso «Zona de peligro» Ilustraciones de estilo noir; la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio USP-S | Cortex Clasificado 10 $ – 80 $ Caja del embrague Obras de arte llamativas con temática cerebral; la mejor opción de gama media USP-S | Mezcla de monstruos Secreto 20 $ – 140 $ Operación «Caso Colmillo Roto» Arte de monstruos en grafitis; demanda constante USP-S | Plan Acceso restringido 1–10 dólares Colección Op. Riptide Diseño en azul; el más asequible USP-S | Cyrex Acceso restringido 20 $ – 120 $ Gama 2 Case Diseño geométrico de calaveras; oferta moderada USP-S | El traidor Secreto 30 $ – 250 $ Caso de mordedura de serpiente Ilustraciones de tarot; la plantilla más artística de USPS

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

El precio de todas las carátulas de USPS depende principalmente del origen de la caja y del estado de conservación. Las carátulas de cajas descatalogadas como USP-S | Muerte confirmada and USP-S | Orion ofrecen los suelos más estables. Las opciones limitadas como USP-S | Plan siguen estando disponibles gracias a unas tasas de obtención más altas y a una oferta más amplia.

Reflexiones finales sobre todos los aspectos de USPS en CS2

Todas las plantillas de USPS en Counter-Strike 2 abarcan un amplio abanico, desde menos de 2 dólaresSelecciones restringidas a Más de 600 $ Coleccionista Coverts. Tres destacan como los más destacados en general:

USP-S | Muerte confirmada – La mejor skin de USPS en general en CS2. Su diseño minimalista totalmente negro ha mantenido una gran demanda entre los coleccionistas desde 2015, y su versatilidad lo convierte en la opción más versátil de todas las plantillas de USPS.

USP-S | Printstream – El mejor diseño de alta gama de todas las carcasas de USPS. El acabado futurista en blanco y cromo forma parte de CS2«Es la familia de aspectos más reconocible, y la demanda constante tanto de coleccionistas como de jugadores competitivos la mantiene en lo más alto».

USP-S | Orion – La mejor elección de la gama Classified entre todas las skins de USPS. El diseño en negro y naranja tiene un valor de colección duradero que la mayoría de las skins Classified no pueden igualar.

Sea cual sea tu presupuesto —tanto si buscas carcasas rojas, azules o moradas de USPS—, hay una opción excelente entre todas las carcasas de USPS en Counter-Strike 2. Si quieres descubrir más opciones para completar tu equipamiento, echa un vistazo a nuestra CS2 carcasascatálogo.

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