Las mejores skins para el AWP en CS2 en 2026

Las mejores skins para el AWP en Counter-Strike 2 se encuentran entre los cosméticos más codiciados del juego: el papel del AWP como rifle de francotirador dominante hace que su skin esté siempre a la vista, siempre llame la atención y sea siempre toda una declaración de intenciones. Tanto si estás creando un equipamiento temático, compitiendo al más alto nivel o simplemente mejorando el equipamiento predeterminado, los mejores aspectos del AWP aportan un prestigio que ninguna otra arma en CS2no se corresponde del todo.

El mercado de skins para el AWP abarca una enorme variedad de precios y niveles de rareza. Las skins baratas para el AWP empiezan por menos de 5 dólares en el nivel «Battle-Scarred», mientras que las piezas exclusivas de colecciones y de recuerdo, como «Dragon Lore» y «Gungnir», alcanzan cifras de cinco y seis dígitos. La rareza va desde «Restricted» pasando por «Classified» hasta «Covert», y los estados de conservación, desde «Factory New» hasta «Battle-Scarred», crean diferencias de precio adicionales en cada nivel. Los skins se pueden adquirir abriendo cajas, comprándolos directamente en el mercado o intercambiándolos.

Nuestra selección de las mejores skins para el AWP en CS2

Estas diez selecciones abarcan todo el abanico de las mejores skins para el AWP CS2 que habrá en 2026: desde piezas de coleccionista extremadamente raras hasta los aspectos de AWP más asequibles y económicos que ofrece el mercado.

Todas las skins aquí incluidas se han seleccionado por su impacto visual, la demanda de la comunidad y su valor en los exteriores. En conjunto, ofrecen una panorámica del mejor mercado de skins para el AWP: exclusivas de colecciones, skins Coverts de cajas y las mejores skins para el AWP en todos los rangos de precios.

Comprender cómo se determina el precio óptimo de los aspectos de AWP CS2El sistema de rareza del juego determina la disponibilidad y el precio, lo que ayuda a establecer unas expectativas antes de la compra. El desglose que se muestra a continuación se aplica a todos los casos del juego.

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Probabilidades de rareza de los casos

Todos los casos enCounter-Strike 2 funciona con las mismas probabilidades de aparición, así que tanto si abres unCasas Falchiona la caza deHiperbestiao unCaso «Zona de peligro»en busca deNeo-noir, las probabilidades de conseguir las mejores skins para el AWP nunca cambian.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas cifras se basan en un seguimiento de la comunidad que abarca más de 10 000 aperturas de cajas por caso. Con un porcentaje del 0,64 % para los skins «Covert», las probabilidades de conseguir el mejor skin de AWP para ti con un aspecto exterior deseable son muy bajas, razón por la cual los más cotizados tienen los precios mínimos que tienen. Para la mayoría de los jugadores que buscan skins de AWP baratos, comprar directamente en el mercado sigue siendo la forma más rentable de conseguir un acabado concreto.

Los mejores aspectos para el AWP en CS2

Las mejores skins para el AWP en CS2combinaratractivo visual, reconocimiento de la comunidad, yvalor de mercado duradero. El nivel de rareza, la temática del diseño y la demanda determinan en gran medida el precio, pero el valor de flotación, el estado exterior y el patrón de identificación crean un nivel de precios secundario. Una copia «Factory New» con un patrón bien definido puede costar bastante más que una copia «Battle-Scarred» del mismo skin, así que revisa siempre cada anuncio en particular antes de lanzarte a comprar cualquier skin buena para el AWP.

Rango de precios:1.857,77 $ – 4.955,10 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:No se puede conseguir abriendo ningún recipiente. Forma parte de la colección «Dioses y monstruos».

Clave correspondiente: N/A

Pocas skins logran hacerse un hueco entre las mejores skins del AWP en Counter-Strike 2 solo por el diseño gráfico – el AWP | Medusa lo hace. El borde envolvente Diseño de la gorgona griega cubre cada centímetro del rifle y, al ser una pieza exclusiva de la colección, nunca se fabricará otra igual. Su precio de venta es de €1,857.77 (Marcado por la batalla) a €4,955.10 (Nuevo de fábrica), su rareza «Covert» y su disponibilidad limitada a través de La colección «Dioses y monstruos» lo consolida como uno de los aspectos de la AWP más geniales que hay. Dado que no pueden salir al mercado nuevas copias mediante la apertura de cajas, la oferta se limita de forma permanente a lo que ya existe.

Por qué lo elegimos The AWP | Medusa se lleva el primer puesto entre las mejores skins de AWP CS2 destaca por la exclusividad de su colección, sus ilustraciones de mitología icónicas y el valor que le aportan sus diseños.

Colocación del patrón añade un valor añadido: las piezas en las que se aprecia claramente el rostro de Medusa en el lateral del visor se cotizan a un precio notablemente superior al habitual en el mercado. Para los coleccionistas que arman conjuntos de prestigio en CS2, elMedusa es, sin duda, el mejor aspecto de AWP con temática mitológica: visualmente único e imposible de conseguir abriendo cajas.

★ EL MEJOR SKIN PARA EL AWP AWP | Medusa Compra en SkinBaron

Rango de precios:78,81 $ – 246,06 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso del arma de la Operación Fénix

Clave correspondiente: Caso del arma de la Operación Fénix: Clave

The AWP | Asimoves elel más reconocible El mejor diseño para el AWPen el ámbito competitivoCS2– elDiseño geométrico de ciencia ficción en blanco, naranja y negro ha sido un elemento imprescindible tanto en el ámbito profesional como en las configuraciones de la comunidad desde los primeros días de CS2 Intercambio de pieles. Disponible únicamente en las versiones «Probado en el campo», «Bien usado» y «Marcado por la batalla» de la Caso del arma de la Operación Fénix, los precios oscilan entre €78.81 to €246.06. La escasez de ejemplares «Factory New» y «Minimal Wear» limita, como es lógico, el precio máximo, lo que convierte a los ejemplares «Field-Tested» en la opción ideal en cuanto a relación calidad visual-precio.

Para los jugadores que se preguntan qué es lo que hace que un skin del AWP tenga una demanda duradera por parte de la comunidad, el Asimoves la respuesta más clara. Ha aparecido en Counter-Strike deportes Lleva años figurando en las listas de favoritos y sigue siendo el AWP más mencionado en los debates de la comunidad sobre las mejores skins para el AWP. Su precio mínimo de menos de 100 $ lo convierte en el Covert AWP con el precio más competitivo de esta lista.

★ EL SKIN MÁS EMBLEMÁTICO DEL AWP AWP | Asimov Compra en SkinBaron

Rango de precios:39,51 $ – 89,41 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso «Zona de peligro»

Clave correspondiente: Clave del caso «Zona de peligro»

The AWP | Neo-noiris uno de los más elegantes Las mejores skins para el AWPdisponible enCS2– eldiseño monocromático inspirado en las novelas gráficas los llamativos toques de color le confieren al rifle una identidad de estilo art-noir que lo distingue de los temas de criaturas y mitología que predominan en la gama alta del mercado de los AWP. La paleta de colores oscuros combina especialmente bien con guantes rojos para los jugadores que quieran montar un equipo monocromático de alto contraste. Los precios oscilan entre €39.51 Marcado por la batalla €89.41 Nuevo de fábrica, con todos los acabados exteriores disponibles en el Caso «Zona de peligro».

Las copias «Factory New» y «Minimal Wear» ofrecen el máximo nivel de detalle en el dibujo lineal, pero las versiones «Field-Tested» ofrecen una gran calidad visual por menos de 60 $. Si buscas skins geniales para el AWP que ofrezcan una estética de primera sin superar los 90 $, ni siquiera en la versión «Factory New», la «Neo-Noir» es la opción «Covert» más destacada en este rango de precios.

★ EL SKIN MÁS ELEGANTE PARA EL AWP AWP | Neo-noir Compra en SkinBaron

Rango de precios:34,43 $ – 260,00 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:Casas Falchion

Clave correspondiente: Clave de la caja Falchion

The AWP | Hyper Beast is uno de los más queridos y Las mejores skins para el AWP in CS2historia – laIlustración de una criatura multicolor El diseño que recubre todo el rifle crea un aspecto llamativo y lleno de energía que se ha mantenido como una de las opciones más cotizadas para el Covert AWP desde su lanzamiento en elCasas Falchion. Los precios oscilan entre €34.43 Marcado por la batalla €260.00 Nuevo de fábrica, con todos los acabados exteriores disponibles.

El detallado diseño de la criatura conserva su identidad incluso con valores de flotación más altos: las copias «Battle-Scarred» mantienen su aspecto característico, lo que convierte al precio mínimo de estas, por debajo de los 40 dólares, en una de las mejores opciones de skins baratas de AWP con rareza «Covert». Las copias «Factory New», a 260 dólares, ofrecen una saturación de color notablemente más intensa. Para el los mejores casos para abrir en CS2 con el objetivo de conseguir un buen skin para el AWP, el Casas Falchionle da una oportunidad directa de enfrentarse a este favorito de los aficionados.

★ EL SKIN DE LA AWP PREFERIDO POR LOS FANS AWP | Hyper Beast Compra en SkinBaron

Rango de precios:56,29 $ – 875,39 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:Caso de la Red Destrozada

Clave correspondiente: Clave del estuche «Shattered Web»

The AWP | Brecha en la contención destaca entre todos los Las mejores skins para el AWP por su estética de ciencia ficción y biotecnología – el diseño de advertencia de peligro con naranja y negro El uso de bloques de color da lugar a un aspecto futurista y atractivo para el AWP que se aprecia con nitidez en primera persona. Los precios oscilan entre €56.29 en «Marcado por la batalla» a €875.39 En el estado «Factory New», se observa la mayor variación de precios de esta lista para un único diseño Covert. Las unidades en estado «Factory New» conservan la nitidez de las marcas de seguridad y la intensidad del color naranja de los paneles, mientras que los grados de desgaste más avanzados suavizan el contraste de forma notable.

Las copias de «Battle-Scarred» por menos de 60 dólares son una buena opción para los jugadores que buscan un buen skin para el AWP de la Caso de la Red Destrozada sin comprometerse a adquirir la prima completa de FN. La distribución inicial limitada del producto hace que la oferta en el mercado secundario sea más escasa que en los lanzamientos de gran volumen. Explorar el el más baratoCS2 fundas para cuchillos de la misma serie pueden ayudar a completar un equipamiento completo a un precio asequible.

★ LA MEJOR SKIN DE CIENCIA FICCIÓN PARA EL AWP AWP | Brecha en la contención Compra en SkinBaron

Rango de precios:4.781,52 $ – 434.238,00 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:Paquete de recuerdo «Cobblestone» de Atlanta 2017, paquete de recuerdo «Cobblestone» de Boston 2018, paquete de recuerdo «Cobblestone» de Colonia 2016

Clave correspondiente: N/A (Paquete de recuerdos)

Entre las mejores skins de AWP en CS2, elAWP | La leyenda del dragón ocupa el primer puesto en cuanto a precio, gracias a su legendario diseño inspirado en dragones. La intrincada Ilustraciones de mitología de dragones lo ha convertido en el producto cosmético de prestigio por excelencia del sector desde su lanzamiento. Los precios parten de €4,781.52 para las copias de «Marcado por la batalla» y «Alcance» €434,238 para los ejemplares nuevos de fábrica más excepcionales. Su método de adquisición exclusivo como recuerdo es el factor clave que determina su precio: la carta aparece exclusivamente en tres paquetes de recuerdos «Cobblestone» de torneos ya retirados, y cada ejemplar incluye cromos de equipos que influyen aún más en su valor individual.

En lo que respecta a los aspectos geniales del AWP, pocos son tan exclusivos o tan codiciados por los coleccionistas como las versiones de recuerdo «Factory New» con sus icónicas combinaciones de pegatinas de torneos. Para los compradores que quieran combinarlo con el el más caroCS2 fundas para cuchillos, elLa tradición de los dragonesrepresenta la máxima expresión de lo que hace que un skin de AWP sea excelente al más alto nivel: las copias de recuerdo en perfecto estado marcan el listón más alto para CS2 recolección de piel.

★ EL SKIN MÁS CARO DEL AWP AWP | La leyenda del dragón Compra en SkinBaron

Rango de precios:4,10 $ – 21,61 $

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Caja del embrague

Clave correspondiente: Llave de la caja del embrague

The AWP | Fallecidoes elmás fuerteskin barata para el AWPen esta lista– a partir de€4.10 Marcado por las batallas de Caja del embrague, ofrece un detallado diseño de calavera oscura al precio más bajo de esta guía. Con una rareza «Classified», el Fallecióse sitúa un peldaño por debajo de las «Covert» entre las mejores skins del AWP, pero esa diferencia es prácticamente imperceptible en primera persona. Eldiseño góticose conserva bien con un mayor número de cartas en juego, por lo que las copias en estado «Battle-Scarred» y «Well-Worn» ofrecen un aspecto muy similar al de «Factory New» a una fracción del precio.

The Caja del embrague sigue distribuyéndose activamente, lo que mantiene estable la oferta y hace que los precios sean predecibles. Para los jugadores que buscan los mejores estuches para abrir en CS2 si tienes un presupuesto limitado, el Caja del embrague es una de las opciones más accesibles, y aprender cómo venderCS2 carcasas Vale la pena saber qué skins vas desempaquetando por el camino si quieres ir subiendo de nivel hasta conseguir la mejor skin de AWP de esta lista.

★ EL MEJOR SKIN BARATO PARA EL AWP AWP | Fallecido Compra en SkinBaron

Rango de precios:7.677,53 $ – 13.027,14 $

Rareza:Secreto

Origen del caso:No se puede obtener abriendo ningún recipiente. Parte de la colección «La colección nórdica».

Clave correspondiente: N/A

The AWP | Gungnires elUna pieza exclusiva de la colección, de gran rareza entre las mejores skins de AWP en CS2– elDiseño inspirado en la mitología nórdica que representa la legendaria lanza de Odín es uno de los acabados artísticamente más detallados disponibles para el AWP. Al igual que el de Medusa, solo se puede conseguir a través de La colección nórdica, sin necesidad de clave de caja, lo que limita el suministro de forma permanente. Los precios oscilan entre €7,677.53 en «Marcado por la batalla» a €13,027.14 en su estado «Factory New». Incluso en «Battle-Scarred», sigue siendo un skin del AWP realmente bueno por su característico diseño de inspiración nórdica.

Para los jugadores que estén pensando en comercioCS2 skins a cambio de dinerorelacionado con elGungnir, en este rango de precios, el estado de cada ejemplar es fundamental, al igual que ocurre con todos los mejores skins de AWP de gama alta. Los detalles nórdicos pintados a mano se aprecian con mayor claridad en los ejemplares «Factory New» y «Minimal Wear», y los ejemplares en perfecto estado alcanzan precios muy elevados. El Gungnir es la elección de prestigio definitiva para los coleccionistas que buscan un skin genial para el AWP en el nivel «Mitología», distinto del La tradición de los dragones. Muchos lo combinan con Fundas para cuchillos karambit para completar un equipamiento de alta gama.

★ SKIN ULTRA RARA DEL AWP AWP | Gungnir Compra en SkinBaron

Rango de precios:13,80 $ – 36,00 $

Rareza:Clasificado

Origen del caso:Caso Spectrum

Clave correspondiente: Clave del estuche Spectrum

The AWP | Sueño febriles elel más expresivo visualmente skin barata para el AWPen esta lista –ilustraciones de estilo graffiti envuelve el rifle en vivos tonos rosa, azul y morado, con una energía urbana que lo distingue de todos los demás diseños de esta guía. Sus tonos vivos combinan a la perfección con guantes verdes para los jugadores que se decantan por una estética llamativa. Con precios a partir de €13.80 (Marcado por la batalla) a €36.00 (Nuevo, sin usar) de la Caso Spectrum, destaca como una de las mejores skins de AWP de la rareza «Classified». La paleta de colores vivos se mantiene bien en los escenarios exteriores, y la versión «Factory New» ofrece la mayor saturación.

La mayoría de las opciones de AWP por debajo de los 40 dólares se decantan por el camuflaje militar o los estampados geométricos lisos: elSueño febriles una de las pocas skins de AWP de calidad a este precio que ofrece algo verdaderamente artístico y llamativo. Gracias a la Caso Spectrumsu distribución limitada, Sueño febril destaca entre los mejores aspectos de AWP de esta gama, con precios estables en el mercado secundario y una volatilidad mínima. Muchos jugadores que buscan esta estética concreta también buscan el Las mejores carcasas para Glock CS2 características para encontrar una pistola que esté a la altura de esta energía desbordante.

★ EL MEJOR SKIN DE AWP ESTILO GRAFFITI AWP | Sueño febril Compra en SkinBaron

Rango de precios:3,83 $ – 37,46 $

Rareza:Acceso restringido

Origen del caso:Prisma Case

Clave correspondiente: Prisma Case Key

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TheAtheris es la opción con la mejor relación calidad-precio de entre todos los mejores skins para el AWP de esta guía; a partir de €3.83 Marcado por las batallas de Prisma Case, la textura de escamas de serpiente en tonos verdes y marrones ofrece un diseño del AWP verdaderamente distintivo al precio de entrada más bajo del mercado. Los ejemplares nuevos de fábrica alcanzan un precio máximo de €37.46, lo que lo mantiene claramente dentro de la categoría de skins baratas para el AWP en todos los fondos. El detalle de las texturas se aprecia bien en todas las resoluciones, incluida la de baja calidad, que conserva la esencia de las escamas de reptil sin una pérdida significativa de calidad.

The Prisma Case permanece en el fondo Prime activo, lo que mantiene una oferta sólida y unos precios asequibles a largo plazo, lo que hace que el Atheris una de esas skins geniales para el AWP que siempre se mantienen asequibles. Para los jugadores que buscan una buena skin para el AWP con un aspecto realmente cuidado —sin tener que llegar a los precios de las categorías «Classified» o «Covert»—, la Atheris es la mejor opción de la categoría «Restricted» en CS2.

★ EL SKIN DE AWP CON MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Atheris Compra en SkinBaron

Las mejores skins para el AWP en CS2 que debes tener

La tabla siguiente resume todas las mejores skins para el AWP de esta guía por rareza, rango de precios y el principal factor que determina su valor; utilízala para compararlas de un vistazo antes de lanzarte al mercado. En esta lista hay skins de AWP de calidad en todos los rangos de precios, así que no des por sentado que tienes que gastarte mucho dinero para conseguir algo que merezca la pena; pero si vas a ir a por todas, también te mostrará exactamente qué es lo que hace que las mejores skins de AWP de gama alta merezcan ese precio superior.

Los precios son válidos a fecha de marzo de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción AWP | Medusa Secreto 1.858 $ – 4.955 $ Exclusivo de la colección; ilustraciones mitológicas; valor basado en los motivos AWP | Asimov Secreto 79 $ – 246 $ Diseño icónico de ciencia ficción; Caja «Operation Phoenix»; solo FT/WW/BS AWP | Neo-noir Secreto 40 $ – 89 $ Estética art-noir; carcasa «Danger Zone»; todos los elementos exteriores AWP | Hyper Beast Secreto 34 $ – 260 $ Ilustraciones de criaturas favoritas de los fans; Estuche Falchion; aspecto totalmente exterior de colores vivos AWP | Brecha en la contención Secreto 56 $ – 875 $ Diseño biotecnológico de ciencia ficción; estuche «Shattered Web»; amplia variedad de precios AWP | La leyenda del dragón Secreto 4.782 $ – 434.238 $ Solo de recuerdo; el AWP más exclusivo; pieza de prestigio de la mitología del dragón AWP | Fallecido Clasificado 4 $ – 22 $ La opción más económica; diseño de calavera; funda tipo clutch; todos los exteriores AWP | Gungnir Secreto 7.678 $ – 13.027 $ Exclusivo de la colección Norse; nivel de coleccionista premium AWP | Sueño febril Clasificado 14–36 dólares Arte de estilo graffiti; carcasa Spectrum; diseño exterior llamativo Atheris Acceso restringido 4 $ – 37 $ La opción más económica; textura de escamas de serpiente; funda Prisma

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar en función de la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Los cazadores de skins baratas para el AWP pueden centrarse en el Fallecióand Atheris como las mejores opciones para principiantes. Aquellos que busquen skins de AWP de calidad con un diseño atractivo a precios razonables deberían echar un vistazo a Sueño febril and Neo-noir.

Diferencias de precio En el mercado de las mejores skins de AWP, los precios dependen principalmente de la rareza, la demanda y el diseño visual. Dos skins de Covert del mismo nivel pueden venderse a precios totalmente diferentes cuando una presenta un diseño icónico reconocido por la comunidad y la otra carece de una demanda comparable: la Asimovand Falla en el sistema de contención lo ilustran claramente. A pesar de pertenecer al mismo nivel de rareza, ambas se consideran skins geniales del AWP por motivos distintos.

Exclusividad de la colección and complejidad de la obra hacen que los precios superen lo que se explica únicamente por su rareza, y eso es lo que distingue a los buenos skins de AWP de los que son verdaderamente irreemplazables. El AWP |La tradición de los dragones, AWP | Medusa, yAWP | Gungnir todas proceden de colecciones o paquetes de recuerdo, en lugar de de estuches de armas estándar, lo que limita de forma permanente la oferta y hace que los precios alcancen cifras de cinco y seis dígitos, muy por encima del alcance de los aspectos baratos para el AWP. ElLa tradición de los dragonesLas pegatinas de recuerdo de «…» son ejemplares únicos que constituyen auténticas piezas de colección en CS2.

Estado exterior sigue siendo la variable que más influye en los compradores con un presupuesto concreto. Las versiones «Factory New» suelen costar varias veces más que los ejemplares «Battle-Scarred» del mismo mejor skin para el AWP, aunque el arma ofrece el mismo rendimiento en el juego. Para la mayoría de los jugadores, los aspectos «Field-Tested» o «Minimal Wear» ofrecen el mejor equilibrio entre calidad visual y precio, lo que los convierte en la opción ideal para conseguir buenos skins para el AWP en general.

Mi opinión general sobre los mejores aspectos para el AWP

Tras analizar las mejores skins para el AWP de esta lista, hay tres opciones que destacan por su diseño, relación calidad-precio y rango de precios:

AWP | Medusa – La elección definitiva y exclusiva de la colección. Sus ilustraciones de temática mitológica, su oferta limitada y su valor basado en la exclusividad la convierten en la skin de AWP más prestigiosa y la mejor de esta lista.

AWP | Asimov – El aspecto más emblemático y molón del AWP en el ámbito competitivo CS2. Su escaso número de ejemplares y un precio mínimo en el mercado secundario inferior a 100 dólares lo convierten en la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio de toda la lista.

AWP | Neo-noir – El mejor skin para el AWP si buscas estilo sin gastarte mucho. Su diseño art-noir, la disponibilidad de todas las variantes y un precio máximo de «Factory New» por debajo de los 90 $ lo convierten en la opción más elegante de Covert en este rango de precios.

Ten claro tu presupuesto, adapta el diseño a tu equipamiento y comprueba la flotabilidad antes de decidirte. Tanto si vas a comprar uno de los el más baratoCS2 fundas para cuchillos para completar una configuración o para localizar un La tradición de los dragones, el mejor diseño de AWP para ti hará que cada aparición en el registro de bajas cuente.

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