30 cuchillos de colección «Dreams and Nightmares» en 2026

Eneba Hub contiene enlaces de afiliados, lo que significa que podemos ganar una pequeña comisión si realizas una compra a través de ellos, sin coste adicional para ti. Más información

La colección de cuchillos «Dreams and Nightmares» cuenta con 30 diseños repartidos en cinco tipos de cuchillos, cada uno de ellos disponible en seis acabados distintos. – y esa variedad es precisamente lo que atrae a tantos jugadores a este estuche. Lanzado en enero de 2022, reunió por primera vez en un mismo estuche los cuchillos con acabado Gamma, creando una selección que abarca desde variantes «Butterfly» ultrararas que valen miles hasta opciones más asequibles de «Shadow Daggers» por menos de 100 dólares.

La relación coste-beneficio de los cuchillos de las cajas «Dreams and Nightmares» es clara: la tasa de aparición es del 0,26 %, por lo que abrir cajas es una tarea que lleva mucho tiempo. Los precios varían en función de la oferta del mercado y la demanda estacional, y el valor de fluctuación de cualquier objeto obtenido individualmente puede hacer que su valor suba o baje significativamente. Dicho esto, los cuchillos «Dreams and Nightmares» destacan como uno de los grupos con acabado Gamma más sólidos en Counter-Strike 2 para los jugadores que buscan variedad sin tener que ir a por skins en múltiples cajas.

Nuestra selección de cuchillos «Dreams and Nightmares»

La colección de cuchillos «Caso «Sueños y pesadillas»» incluye 30 diseños repartidos en cinco tipos de cuchillos y seis acabados, que van desde los ultra-raros Dopplers Butterfly Gamma a precios asequibles Dagas de las Sombras. La siguiente selección recoge los mejores cuchillos de la colección «Caso «Sueños y pesadillas»» según su rareza, valor, calidad de acabado y demanda general.

Lee las reseñas completas que aparecen a continuación para conocer los precios, los detalles sobre la rareza y el estado de cada uno de estos 30 cuchillos del estuche «Dreams and Nightmares».

Aviso legal El contenido publicado en Eneba Hub tiene fines meramente informativos y de entretenimiento, y no debe considerarse asesoramiento profesional, financiero ni de inversión. No garantizamos beneficios ni resultados económicos, y los lectores deben tomar sus decisiones de compra de forma responsable y basándose en su propia investigación. Cualquier referencia al retorno de la inversión (ROI), al potencial de valor o a la inversión se refiere a medias estadísticas basadas en datos históricos y no garantiza resultados individuales.

Probabilidades de rareza de los casos

Antes de ir a por los cuchillos de la caja «Sueños y pesadillas», conviene saber exactamente con qué estás trabajando. La tabla siguiente muestra las probabilidades oficiales de obtención de la caja «Sueños y pesadillas», desglosadas por nivel de rareza.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (en %) Mil-Spec ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificado ( Rosa ) 3,2 % Encubierto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas probabilidades son las cifras oficiales publicadas por Valve para Counter-Strike 2 estuches de armas. Se aplican a cada apertura de estuche de forma independiente: no hay «tiempo de gracia» ni protección contra rachas. Cada apertura es un evento independiente y aleatorio.

La tasa del 0,26 % significa que, estadísticamente, puedes esperar obtener uno de los cuchillos de la caja «Dreams and Nightmares» aproximadamente cada 385 aperturas. Al precio actual de la caja, de unos 1,48 $, y con una llave de 2,49 $ (dentro del juego), cada apertura cuesta alrededor de 4,00 $. Abrir 385 cajas supone un gasto medio de aproximadamente 1.540 dólares antes de que aparezca un cuchillo, y ese cuchillo podría ser cualquiera de los 30 que hay en el conjunto. A Cuchillo mariposa | Gamma Doppler Emerald En «Factory New», el precio supera los 8.000 dólares, por lo que las cuentas pueden salir a favor de los cuchillos más exclusivos de la colección «Caso «Sueños y pesadillas»», pero la mayoría de los resultados corresponden a acabados y estados de menor valor. Lo más sensato es considerarlo un gasto en ocio más que una estrategia de inversión.

Los mejores cuchillos de la serie «Dreams and Nightmares» de Case: reseñas completas

En esta sección se recogen todos los cuchillos de la serie «Caso «Sueños y pesadillas»» que figuran en esta lista, desde opciones económicas por debajo de 50 dólares – Dagas de las Sombras | Agua Brillante – hasta pieles exclusivas con un valor superior a los 8.000 dólares, como la Cuchillo mariposa | Gamma Doppler Emerald. Todos los diseños que aparecen aquí se pueden conseguir en la caja «Sueños y pesadillas» utilizando la llave de la caja «Sueños y pesadillas». Las selecciones que se muestran a continuación combinan rareza, estado y precio para satisfacer tanto a los jugadores que desean un cuchillo de la caja «Sueños y pesadillas» para usar en el juego como a los coleccionistas que buscan un valor a largo plazo.

Precio del producto: ~512,43–1 996,37 dólares / ~463–1 806 euros / ~399–1 556 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo mariposa | Historia tiene uno de los rangos de precios más amplios entre los cuchillos de la caja «Dreams and Nightmares», y esa diferencia se debe casi en su totalidad al valor de fluctuación. El acabado «Lore» combina ricos tonos dorados y ámbar a lo largo de la hoja, con un patrón que presenta diferencias notables entre los ejemplares «Factory New» y los «Field-Tested». Un ejemplar «FN» con baja flotación y la saturación del color intacta puede acercarse a €2,000, mientras que la versión «Battle-Scarred» sigue apareciendo por encima €500 – lo que pone de manifiesto lo sólida que es la demanda básica.

Por qué lo elegimos The Cuchillo mariposa | Historia es la mejor elección general de la gama Butterfly, con uno de los acabados en tonos cálidos más llamativos de Counter-Strike 2 y una fuerte demanda en el mercado en todas las condiciones de desgaste.

El patrón «Lore» no tiene un sistema de fases, pero la distribución aleatoria del degradado de color a lo largo de la hoja hace que algunas gotas presenten una mayor cobertura de color ámbar, mientras que otras tienden hacia tonos rojos más intensos. El Cuchillo mariposa | Historia Se encuentra entre los cinco cuchillos más caros del estuche «Dreams and Nightmares», muy por encima de todas las variantes de Bowie, Falchion, Huntsman y Shadow Daggers disponibles. Hay versiones con StatTrak disponibles, que alcanzan un precio considerablemente más alto.

★ El mejor cuchillo mariposa de tonos cálidos de esta selección Cuchillo mariposa – Historia Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~709,34–1.434,35 dólares / ~641–1.298 euros / ~553–1.119 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Resolución del caso «Sueños y pesadillas»

El acabado Autotronic es uno de los más reconocibles en Counter-Strike 2 – a hoja roja, profunda y mecánicacon untextura de superficie dura que resiste bien en la mayoría de las condiciones de uso. En el Cuchillo mariposa | Autotronic, ese acabado, combinado con la animación de giro única de la «Butterfly», da lugar a uno de los cuchillos más llamativos visualmente de la colección «Dreams and Nightmares». El precio de «Factory New» ronda actualmente los 709–1 434 dólares con un contenido de flotantes muy bajo, que conservan un rojo más intenso que se degrada visiblemente en las versiones «Field-Tested» y superiores.

Aunque esta carcasa supone una inversión considerable, ocupa un lugar único en el mercado. No se encuentra exactamente entre las más Fundas para cuchillos económicas en CS2 – al contrario, de hecho se encuentra entre los cinco cuchillos más caros de la caja «Dreams and Nightmares». En cuanto a la actividad constante en el mercado, se sitúa por encima de todos los diseños que no sean «Butterfly» de este grupo en condiciones equivalentes. Los jugadores que busquen un cuchillo de esta caja con tonos rojos y de alto prestigio a un precio más asequible encontrarán en este la mejor opción disponible. El Automáticoaparece en múltiples modelos y se considera generalmente un acabado de alta calidad en cualquier tipo de hoja.

★ El mejor cuchillo mariposa con acabado rojo de este estuche Cuchillo mariposa – Autotronic Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~499,49–591,55 dólares / ~452–535 euros / ~389–461 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Resolución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo mariposa | Bright Water es el más asequible de los cuchillos mariposa de la colección «Dreams and Nightmares». El acabado «Bright Water» aplica un diseño tipo camuflaje en azul y azul marino oscuro a lo largo de la hoja, lo que le confiere un aspecto elegante y discreto que la distingue de los acabados más llamativos de los modelos superiores de la gama Butterfly. En ~499–592 dólares Nuevo de fábrica: esta es la opción ideal para quienes buscan un cuchillo mariposa de esta gama al precio más bajo posible, ya que las versiones con «desgaste mínimo» tienen un precio considerablemente inferior. €499.

El acabado «Bright Water» está presente en los cinco tipos de cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares», y el «Butterfly» supera con creces en precio a sus equivalentes: el «Bowie», el «Huntsman», el «Falchion» y las «Shadow Daggers». El mismo acabado en las «Shadow Daggers» tiene un precio inicial de tan solo €42, lo que pone de manifiesto hasta qué punto el precio está ligado al propio marco «Butterfly». Los jugadores interesados en Cuchillos Fever Case encontrarás una selección de acabados diferente, por lo que esta caja sigue siendo la principal fuente de skins «Butterfly» de nivel Gamma.

★ La navaja mariposa con la mejor relación calidad-precio en el estuche «Dreams And Nightmares» Cuchillo mariposa – Bright Water Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~544,05–676,96 dólares / ~492–612 euros / ~424–528 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Resolución del caso «Sueños y pesadillas»

El acabado «Freehand» utiliza un estilo gráfico pintado a mano con unhoja moradatratado enilustración detallada en blanco y negro y plata, realizada con trazos que recubre toda la superficie. En el Cuchillo mariposa | Freehand, el diseño presenta un característico acabado artesanal con escamas con mango morado eso es lo que lo distingue de los acabados metálicos o con vetas de madera que presentan el resto de cuchillos de la colección «Caso «Sueños y pesadillas»». Los precios de los productos nuevos de fábrica rondan los 544–677 dólares, situándolo por encima del Agua Brillante punto de entrada en el nivel «Butterfly».

Para los jugadores que busquen un cuchillo con una identidad artística única, en lugar de un acabado metálico o degradado, el Cuchillo mariposa | Freehand es la mejor opción en este caso, teniendo en cuenta su precio. La versión «Butterfly» se vende a un precio considerablemente superior al de los cuchillos equivalentes de la caja «Dreams and Nightmares», y los jugadores interesados en Cuchillos «Fracture Case» Allí también encontrarás el acabado «Freehand», muy útil si quieres comparar precios entre los distintos tipos de cuchillos antes de decidirte.

★ El mejor acabado pintado a mano en un cuchillo mariposa Cuchillo mariposa – A mano alzada Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~555,55–867,35 dólares / ~502–785 euros / ~433–677 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Resolución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo mariposa | Laminado negro cuenta con unhoja limpia y oscura con undiseño con vetas de madera en negro y gris que muchos jugadores prefieren por su sutileza. A diferencia de los acabados más llamativos de esta colección, el «Black Laminate» resulta discreto, lo cual es precisamente lo que buscan los jugadores que desean un cuchillo Butterfly de gran calidad sin un aspecto demasiado llamativo. Los ejemplares nuevos de fábrica se venden a un precio que oscila entre €555 and €867, un rango más reducido que el de la mayoría de las demás opciones de la gama «Butterfly» de los cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares», lo que refleja una demanda relativamente estable y una menor sensibilidad a las fluctuaciones.

El acabado oscuro no muestra signos de desgaste tan evidentes como los acabados más claros, por lo que incluso las versiones «Minimal Wear» y «Field-Tested» tienen un aspecto presentable, lo que supone una ventaja práctica para los compradores que quieren controlar su gasto. Laminado negro Aparece en los cinco tipos de cuchillos de la colección «Caso «Sueños y pesadillas»», pero la variante «Butterfly» es, con diferencia, la que tiene el valor mínimo más alto.

★ Una navaja mariposa sencilla y discreta de esta colección Cuchillo mariposa – Laminado negro Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~1 766,00–1 913,17 $ / 1 598,00–1 730,00 € / 1 375,00–1 490,00 £

Rareza: Objeto especial y poco común

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Resolución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo mariposa | Gamma Doppler es la joya de la corona de la colección de cuchillos «Caso «Sueños y pesadillas»», y la razón principal por la que esta colección sigue siendo relevante años después de su lanzamiento en 2022. El acabado Gamma Doppler se presenta en cuatro fases estándar, cada una de las cuales produce un cambio de color distintivo: Fase 1 (azul y morado con tonos verdes ahumados), Fase 2 (verde azulado intenso/verde esmeralda con motivos difuminados), Fase 3(verde azulado brillante y verde con motivos más claros), yFase 4(verde azulado/cian, que oscila entre el azul y el verde) – además del extremadamente raro Esmeraldavariante con su cambio totalmente ecológico. La Fase 4 y la Fase 2 son las más codiciadas, y las unidades de fase estándar «Factory New» se cotizan en torno a 1.766–1.913 dólares, mientras que el Emerald se sitúa en un nivel completamente distinto, con aproximadamente 8.200–8.568 dólaresNuevo, recién salido de fábrica.

El cuchillo mariposa es uno de los tipos de cuchillo más caros de todo Counter-Strike 2, y al combinarlo con el acabado Gamma Doppler, los precios superan a los de casi cualquier otro cuchillo de la colección «Caso «Sueños y pesadillas»». El valor de «Float» es muy importante: el «Float» máximo de 0,07 significa que la diferencia entre «Factory New» y «Minimal Wear» es visible especialmente en la Fase 4, donde la saturación del color verde azulado se ve más afectada por el desgaste de la superficie. Las versiones StatTrak tienen un valor añadido en todas las fases.

★ El mejor cuchillo Gamma Doppler en CS2 Cuchillo mariposa – Gamma Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~82,77–197,36 dólares / ~75–179 euros / ~64–154 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Bowie | Historiatrae elAcabado «Lore» en dorado y ámbar a un rango de precios más asequible, y el cuchillo’s hoja grande de un solo filo es una de las mejores superficies para ello de todo el conjunto de «Caso «Sueños y pesadillas»». La hoja más ancha muestra el Grabados celtas a lo largo de una superficie más extensa e ininterrumpida que cualquier otro tipo de cuchillo con este acabado, razón por la cual algunos coleccionistas prefieren específicamente la versión Bowie frente a las equivalentes Huntsman o Falchion.

El valor de «float» juega aquí un papel importante: los tonos cálidos pierden intensidad más rápidamente con valores de «float» más altos, en comparación con otros acabados de los cuchillos de la caja «Dreams and Nightmares». Los jugadores que quieran el Estética de la historia Quienes no cuenten con la suscripción premium de Butterfly descubrirán que esta es la mejor relación calidad-precio en este tipo de acabado, fuera de la categoría Butterfly.

★ El acabado «Lore» con la mejor relación calidad-precio fuera del nivel «Butterfly» Cuchillo Bowie – Historia Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~85–247 dólares / ~77–224 euros / ~66–193 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Bowie | Autotronicaplica elacabado mecánico de color rojo intenso a lo largo de la ancha hoja del Bowie, con un característico borde azul claro del lomo and asa de color gris oscuro. El diseño «Autotronic» del Bowie resulta más limpio que en los cuchillos más pequeños, ya que su mayor superficie permite apreciar mejor la textura roja metalizada sin que el patrón resulte recargado.

Que ~85–247 dólares Nuevo de fábrica; su precio es similar al del Bowie | Lore, situándose los ejemplares «Factory New» de baja flotación en la parte alta de ese rango. El acabado Autotronic conserva su aspecto razonablemente bien en todas las condiciones de desgaste de la gama de cuchillos «Caso «Sueños y pesadillas»», aunque las versiones «Field-Tested» sí muestran una pérdida de intensidad en el tono rojo. Los jugadores que busquen el aspecto «Autotronic» a un precio inferior al del equivalente de «Butterfly» encontrarán en este modelo la mejor opción disponible en la colección. Navegando CS2 sitios de comercio puede servir para comparar los anuncios de esta skin en distintas plataformas.

★ El mejor acabado «Autotronic» en un cuchillo Bowie Cuchillo Bowie – Autotronic Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~56–200 dólares / ~51–181 euros / ~44–156 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Bowie | Bright Water es la opción básica de la gama Bowie dentro de la colección de cuchillos «Caso «Sueños y pesadillas»». El diseño de camuflaje se extiende por la hoja ancha y plana del Bowie de forma más amplia que en cualquier otro tipo de cuchillo de la vitrina, lo que le da el acabado una sensación más amplia y diáfana en comparación con las superficies más estrechas de los equivalentes «Huntsman» o «Falchion».

Que ~€56 para condiciones de menor desgaste y hasta ~€200 En el caso de los ejemplares «Factory New» de tirada muy limitada, el precio de referencia viene determinado por el tipo de cuchillo y no por el acabado: el mismo acabado en los «Shadow Daggers» cuesta menos de la mitad. Entre los cuchillos de la colección «Among Dreams and Nightmares», el Bowie Bright Water es la opción más clara por debajo de los 100+, sobre todo en estado «Battle-Scarred» o «Well-Worn». Los jugadores que también sigan la tendencia más general CS2 El mercado de la piel podría encontrar Las mejores skins para el AWP una referencia útil para comprender cómo varían los precios según las distintas categorías de armas.

★ El mejor cuchillo Bowie económico de esta selección Cuchillo Bowie – Bright Water Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~68–200 dólares / ~62–181 euros / ~53–156 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Bowie | A mano alzadalleva el Ilustración a trazo, acabado a mano alzadaen el superficie de la hoja más ancha entre los cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares». Su mayor anchura proporciona al diseño gráfico más espacio para desarrollarse que en los tipos de cuchillos más estrechos: se aprecia una mayor parte del motivo desde cada ángulo, lo que convierte a este modelo en una de las presentaciones de la gama Freehand con un aspecto más completo de toda la colección.

Que ~€68 desde el nivel más bajo (Marcado por la batalla) hasta ~€200 (FN de baja flotación), cuyo precio se sitúa en la gama media de los acabados Bowie de la serie «Dreams and Nightmares». El volumen de ventas se mantiene estable en la mayoría de los estados de uso, y los jugadores que prefieran los acabados de estilo artístico frente a las opciones metálicas o brillantes encontrarán que el A mano alzadauna opción única en este rango de precios.

★ El mejor acabado pintado en la categoría de cuchillos Bowie Cuchillo Bowie – A mano alzada Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~56–200 dólares / ~51–181 euros / ~44–156 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Bowie | Laminado negropone el motivo de vetas de madera oscura a lo largo de la superficie de la hoja más ancha de la serie «Dreams and Nightmares», y el resultado es una de las variantes de laminado negro con mayor presencia visual del mercado. La Bowie’s hoja grande de un solo filo permite que las vetas grises y negras se extiendan por la superficie sin interrupciones, razón por la cual algunos jugadores eligen específicamente este tipo de cuchillo en lugar del Huntsman o el Falchion para este acabado.

Que ~56–200 dólares «Factory New»: este es uno de los rangos de precios más amplios entre los cuchillos de la serie «Caso «Sueños y pesadillas»». Los ejemplares «Factory New» con poco flotamiento y un veteado oscuro uniforme se sitúan en el extremo superior de ese rango. Las versiones «Battle-Scarred» se sitúan en el extremo inferior y siguen teniendo un aspecto respetable, ya que el patrón oscuro no se decolora con el uso, a diferencia de lo que ocurre con los acabados más brillantes. Los jugadores que siguen sitios de confianza para vender CS2 carcasas descubrirá que este tipo de acabado tiene una demanda constante por parte de los compradores.

★ El mejor acabado oscuro y discreto para un cuchillo Bowie Cuchillo Bowie – Laminado negro Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~193,45–259,98 dólares / ~175–235 euros / ~151–203 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Bowie | Gamma Doppler es el cuchillo más caro de la categoría «Bowie» dentro de la colección de cuchillos «Caso «Sueños y pesadillas»». El superficie ancha y plana permite que cada fase muestre todo su cambio de color sin interrupciones. La amplia superficie de la hoja hace que cada fase se aprecie con mayor intensidad que en los cuchillos de menor tamaño, y la variante Emerald se sitúa en una categoría de precios totalmente distinta.

Que ~193–260 dólares Nuevo de fábrica; supone una importante bajada de precio respecto a su equivalente de la serie Butterfly. Las fases 4 y 2 tienen un precio más elevado que las fases 1 y 3. Este es uno de los cuchillos más asequibles de la colección «Dreams and Nightmares» que aún conserva el acabado Gamma Doppler, lo que lo convierte en una opción muy popular entre los jugadores que buscan casos populares que se pueden abrir en CS2 que buscan ese acabado concreto a una fracción del precio de Butterfly.

★ El mejor cuchillo Bowie de la colección «Dreams And Nightmares» Cuchillo Bowie – Gamma Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~95,61–152,90 dólares / ~87–138 euros / ~75–119 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Falchion | Historiase sitúa en ~96–153 dólares Nuevo de fábrica y presenta el Acabado «Lore» en oro con grabados celtas de una forma que lo distingue de otros cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares» que presentan el mismo acabado. La curva del vientre del Falchion concentra los detalles del grabado en torno a la parte más ancha de la hoja, enmarcándola de forma diferente a como lo hacen el Bowie, de hoja plana, o el Huntsman, de hoja recta, lo que hace que el diseño resulte más compacto y centrado en este tipo de cuchillo.

Para los jugadores que buscan la estética de Lore sin tener que pagar los precios de las series Bowie o Butterfly, el Falchion ofrece un acabado equivalente a un precio más asequible. La diferencia entre este y el Huntsman | Historia es relativamente pequeña en la mayoría de las situaciones, por lo que la elección suele reducirse a la preferencia por la forma de la hoja entre los jugadores que comparan cuchillos en la caja «Dreams and Nightmares».

★ Cuchillo asequible con acabado «Lore» y una forma de hoja única Cuchillo Falchion – Historia Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~103–213 dólares / ~93–193 euros / ~80–166 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Falchion | Autotronic es el Falchion sin Doppler Gamma más caro de la caja «Dreams and Nightmares», con un precio de ~103–213 dólares Nuevo de fábrica. El acabado presenta un hoja griscon unfranja decorativa roja en negrita a lo largo del filo, y la curvatura del vientre del Falchion le confiere un carácter ligeramente diferente al del Autotronic en las hojas de filo recto.

A este precio, el Falchion | Autotronic compite directamente con el Huntsman | Autotronic y ofrece un acabado similar a un precio similar. El Falchion registra un volumen de ventas superior al de la mayoría de los demás acabados de Falchion entre los cuchillos de la caja «Dreams and Nightmares», lo que indica una demanda constante por parte de los compradores en múltiples plataformas. Los jugadores que busquen un cuchillo rojo por menos de 200 dólares y prefieran la forma de la hoja del Falchion encontrarán en este la opción más consistente en ese rango de precios.

★ El mejor cuchillo falchion del caso «Sueños y pesadillas» Cuchillo Falchion – Autotronic Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~70–130 dólares / ~63–118 euros / ~55–101 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Falchion | Bright Water es el modelo más económico de la gama Falchion de cuchillos «Caso «Sueños y pesadillas»». La parte curvada de la hoja del Falchion rompe la diseño de camuflaje de una forma propia de este tipo de cuchillo: el color se distribuye de manera diferente en torno al punto más ancho de la hoja, lo que le confiere un carácter ligeramente distinto al de las superficies planas de los modelos Bowie o Huntsman con el mismo acabado. Los profundos tonos acuáticos de este camuflaje invitan de forma natural a crear combinaciones coordinadas, lo que lleva a muchos jugadores a combinar el cuchillo con el Las mejores skins azules para el M4A1-S para lograr una estética visual totalmente unificada.

El estampado de camuflaje mantiene un aspecto impecable en cualquier estado de desgaste, lo que convierte a las versiones con menor desgaste en una opción práctica para los compradores que buscan un precio asequible. Esta y la Black Laminate son las dos opciones de Falchion que no superan los 100 dólares, y para cualquiera que esté buscando qué cuchillos hay en la caja «Dreams and Nightmares» con un presupuesto más ajustado, esas son las dos que vale la pena tener en cuenta. La Falchion Bright Water registra un elevado volumen de ventas en comparación con otros acabados de Falchion; de hecho, es una de las skins de Falchion más anunciadas en plataformas de terceros.

★ El mejor cuchillo falchion económico de esta selección Cuchillo Falchion – Bright Water Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~75–160 dólares / ~68–145 euros / ~58–125 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Falchion | A mano alzadaes elque más depende de la forma de los cinco cuchillos Freehand del estuche «Dreams and Nightmares». El curva del abdomende la hoja del Falchion interrumpe el iDibujos ilustrados a trazo de una forma que ningún otro tipo de cuchillo lo hace: el diseño se curva alrededor del punto más ancho de la hoja, lo que confiere a esta versión un aspecto compositivamente diferente al del Bowie plano o al del Huntsman recto, que presentan el mismo acabado.

Que ~75–160 dólares En el caso de los «Factory New», la diferencia de precio se debe en parte al valor de la superficie flotante y a la disposición del diseño: algunos ejemplares «Factory New» muestran una mayor parte del diseño ilustrado en la cara principal visible de la hoja. Los jugadores que prefieran los acabados artísticos pintados a los metálicos lisos y busquen un cuchillo de la colección «Dreams and Nightmares» por menos de 200 dólares encontrarán en este modelo una opción distintiva.

★ El mejor acabado artístico de una falchion en este caso Cuchillo Falchion – A mano alzada Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~63–104 dólares / ~57–94 euros / ~49–81 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Falchion | Laminado negro es la opción de gama media de Falchion dentro de la colección de navajas «Dreams and Nightmares», con un precio de ~63–104 dólares Nuevo de fábrica. La curva del vientre del Falchion le da al motivo de vetas de madera oscura un ritmo diferente al de cuchillas rectas – Las vetas siguen la curva de la hoja, lo que hace que parezca que la veta envuelve el punto más ancho en lugar de discurrir en línea recta.

En este rango de precios, el Falchion | Laminado negro es uno de los cuchillos con acabado oscuro más accesibles de la caja «Dreams and Nightmares», aparte del nivel «Shadow Daggers». La baja sensibilidad de flotación del Laminado negroEsto significa que incluso los ejemplares «probados en el terreno» o «muy usados» tienen buen aspecto, lo que supone una ventaja práctica para los compradores que desean reducir al mínimo el gasto relacionado con el estado del producto.

★ El falchion con acabado oscuro más asequible de esta colección Cuchillo Falchion – Laminado negro Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~120–200 dólares / ~109–181 euros / ~94–156 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo Falchion | Gama Doppler es el Falchion de gama alta entre todos los cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares». A diferencia de las superficies planas del Bowie o del lomo largo del Huntsman, el Falchion… curva abdominal marcada Esto significa que el efecto de cambio de color del Gamma Doppler se distribuye de forma diferente a lo largo de la hoja: cada fase capta la luz en un ángulo ligeramente distinto, lo que confiere a esta versión un carácter distintivo entre los cinco cuchillos Gamma Doppler del estuche «Dreams and Nightmares».

Que ~120–200 dólares Nuevo de fábrica; las primas de fase se aplican de la misma forma que en el resto de cuchillos Doppler Gamma del estuche «Dreams and Nightmares», siendo los de Fase 4 y Fase 2 los que alcanzan los precios más altos. Los jugadores que estén buscando CS2 temas de anime puede que les resulte atractiva la forma de la hoja del Falchion para combinarla con aspectos de armas temáticos en su equipamiento general.

★ El mejor acabado Gamma Doppler del nivel Falchion Cuchillo Falchion – Gama Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~90,19–164,28 dólares / ~82–149 euros / ~70–128 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo de cazador | Historia Es uno de los cuchillos con acabado «Lore» más asequibles de la caja «Dreams and Nightmares», con un precio bastante inferior al de los equivalentes «Bowie» y «Butterfly». La hoja de punta clip-point presenta el Grabados celtas hacia la punta, donde la curvatura de la punta resalta los tonos dorados de forma más marcada que en las hojas de borde recto, lo que confiere a esta versión un aspecto ligeramente más cónico y elegante en ~90–164 dólares Nuevo, de fábrica.

La sensibilidad al deslizamiento es moderada: las muestras con clasificación «FN» y «desgaste mínimo» conservan una buena intensidad de color, mientras que en condiciones de mayor desgaste el acabado pierde brillo. Para los jugadores que controlan skins destacadas del M4A4 o otros artículos de gama alta, además de su colección de cuchillos, esa guía ofrece información útil sobre el valor de los productos en rangos de precios similares.

★ El mejor cuchillo de cazador en su estuche Cuchillo de cazador – Historia Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~95,48–204,66 dólares / ~86–185 euros / ~74–160 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo de caza | Autotronic es la opción con acabado rojo de la gama Huntsman, que cuenta con un hoja de color rojo intensocon un característico borde dentado de color azul claro en el lomo and asa de color gris oscuro. Que ~95–205 dólares Es un producto nuevo de fábrica y su precio es similar al del Huntsman | Historia, y la punta en forma de clip sirve de punto focal natural para resaltar los detalles del acabado.

Los jugadores que quieran los cuchillos rojos de la caja «Dreams and Nightmares», pero no puedan permitirse los precios de los modelos «Butterfly» o «Bowie» Autotronic, encontrarán en la versión «Huntsman» una alternativa práctica. Merece la pena estar atento al acabado Autotronic en todos los tipos de cuchillos de esta caja en CS2 sitios web de apuestas con «skin» si utilizas skins como objeto de apuesta, ya que su característico acabado rojo suele gozar de una amplia aceptación en la plataforma.

★ El mejor acabado «Red Autotronic» en un cuchillo Huntsman Cuchillo de caza – Autotronic Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~55–110 dólares / ~50–100 euros / ~43–86 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo de caza | Bright Water es el acabado Huntsman más económico de los cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares», con un precio que ronda los ~55–110 dólares Nuevo de fábrica. En el Huntsman’s hoja más larga y más estrecha, eldiseño de camuflaje se extiende a lo largo de todo el cuchillo de una forma más lineal que en el Bowie, más ancho, o en el Falchion, que es curvo, lo que lo convierte en uno de los variantes de Bright Water con un aspecto más limpio en este caso.

El acabado presenta un desgaste mínimo para su gama de precios, lo que convierte a las opciones «Minimal Wear» o «Field-Tested» en una elección práctica para los jugadores que quieren controlar su presupuesto. En comparación con el Dagas de las Sombras | Agua Brillante, el modelo «Huntsman» tiene un precio notablemente más elevado debido a la prima que conlleva este tipo de cuchillo; el mismo acabado en las dagas dobles tiene un precio inicial de unos 42 dólares.

★ El cuchillo de cazador más asequible de esta selección Cuchillo de caza – Bright Water Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~60–120 dólares / ~54–109 euros / ~47–94 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Resolución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo de caza | A mano alzadaestira eldibujo lineal ilustrado con una superficie más larga y estrecha que la de la mayoría de los demás cuchillos Freehand del estuche «Dreams and Nightmares». El punta de tipo «clip-point»hace que el diseño se centre en un punto más definido que en el Bowie o el Falchion, lo que confiere a esta versión una composición más lineal y alargada ideal para los jugadores que prefieren un diseño tradicional de una sola hoja con un acabado artístico.

Su precio ronda los ~60–120 dólares Nuevo de fábrica; su valor es similar al del «Black Laminate» del mismo tipo de cuchillo. Entre los cuchillos del estuche «Dreams and Nightmares», el «Freehand» y el «Black Laminate» son los dos acabados de Huntsman más cotizados después del «Lore». Si buscas algo con un poco más de personalidad en este rango de precios, el «Freehand» es una opción más recomendable que el «Black Laminate» para cualquiera que prefiera un aspecto pintado en lugar de uno oscuro.

★ El mejor acabado artístico en la categoría de cuchillos Huntsman Cuchillo de cazador – A mano alzada Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~60–120 dólares / ~54–109 euros / ~47–94 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo de caza | Laminado negroaplica elmotivo de vetas de madera oscura a una de las formas de hoja más tradicionales de la colección «Dreams and Nightmares». La combinación de la silueta del cuchillo de caza del Huntsman y el acabado «Black Laminate», sobrio y sin adornos, confiere a este cuchillo un aspecto más sobrio y funcional que casi cualquier otro de la gama, lo que resulta atractivo para los jugadores que buscan un cuchillo que parezca práctico en lugar de decorativo.

El acabado «Black Laminate» resiste bien en diversas condiciones de desgaste, una característica común a todos los cuchillos de la colección «Caso «Sueños y pesadillas»» que presentan este acabado. La variante «Huntsman» es muy popular entre los jugadores que buscan un cuchillo en buen estado a un precio inferior a 100 dólares, especialmente en condiciones de «desgaste mínimo» o «probado en el campo».

★ El mejor cuchillo con acabado oscuro y precio asequible de esta selección Cuchillo de caza – Laminado negro Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~120–210 dólares / ~109–190 euros / ~94–164 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Cuchillo de caza | Gamma Doppler es la opción más exclusiva de la gama Huntsman dentro de los cuchillos de la colección «Caso «Sueños y pesadillas»». El cuchilla de punta recortada canaliza el desplazamiento cromático del efecto Doppler gamma a lo largo de su borde superior y su lomo de una forma exclusiva de este tipo de cuchillo —más estrecho que el Bowie y más recto que el Falchion—, y las fases se interpretan como más nítido y más lineal a lo largo de la superficie de la hoja.

Que ~120–210 dólares De fábrica, el nivel «Huntsman» se sitúa por debajo del nivel «Bowie» en el acabado «Gamma Doppler», lo que refleja el menor prestigio inicial del «Huntsman» en el Counter-Strike 2 Jerarquía de cuchillos. Comprobación CS2 puntos de apertura de cajas te puede ayudar a comparar los costes de apertura antes de decidirte por una estrategia de apertura para este cuchillo.

★ El mejor acabado del Gamma Doppler en el nivel Huntsman Cuchillo de caza – Gamma Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~65–120 dólares / ~59–109 euros / ~51–94 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Dagas de las Sombras | Historia es la única versión del acabado «Lore» que divide el motivo dorado con grabados celtas entre dos hojas, en lugar de una sola. De todos los cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares», ninguna otra variante de la serie «Lore» funciona así: cada daga presenta una parte del diseño de forma independiente, lo que significa que ninguna superficie muestra el patrón completo, lo que convierte a este modelo en la opción de entrada más asequible de la serie «Lore» a ~entre 65 y 120 dólares Nuevo, de fábrica.

A este precio, este es uno de los cuchillos con acabado «Lore» más asequibles de la caja «Dreams and Nightmares». Los jugadores que quieran la estética «Lore» en un formato de doble hoja sin tener que pagar los precios más elevados de los cuchillos de una sola hoja encontrarán en este una opción viable. Y si estás haciendo un resumen de los cuchillos que hay en la caja «Dreams and Nightmares», el Lore Se sitúa por encima de los modelos Autotronic, Freehand, Bright Water y Black Laminate dentro de la gama Shadow Daggers, aunque el Gamma Doppler sigue siendo el mejor de toda la gama.

★ El mejor cuchillo de doble hoja en tonos cálidos de este caso Dagas de las Sombras – Historia Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~57–114 dólares / ~52–103 euros / ~44–89 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Shadow Daggers | Autotronictrae el racabado mecánico al formato de doble hoja, con asas y protectores rojos en negrita en contraste con cuchillas grises/plateadas. Que ~57–114 dólares «Factory New»: su precio es inferior a 100 dólares en la mayoría de los casos, salvo en el caso de los ejemplares «Factory New» con muy poca fluctuación.

Para los jugadores que busquen específicamente un cuchillo rojo de la colección «Caso «Sueños y pesadillas»» por menos de 100 dólares, esta es una de las pocas opciones disponibles. Para los compradores que cuiden su presupuesto, la versión «Field-Tested», que cuesta alrededor de 56–65 dólares Es la opción ideal y, además, te permite hacerte con uno de los cuchillos más llamativos de la colección «Dreams and Nightmares».

★ El mejor cuchillo de doble hoja con acabado rojo a un precio asequible Shadow Daggers – Autotronic Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~42–72 dólares / ~38–65 euros / ~33–56 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Caso «Sueños y pesadillas» — Resumen

The Dagas de las Sombras | Agua Brillante es el cuchillo más asequible de toda la colección de cuchillos de la caja «Dreams and Nightmares». El formato de doble hojadivide el diseño de camuflaje repartido en dos superficies más pequeñas en lugar de en una hoja continua: cada daga presenta su propia parte del diseño, lo que confiere a esta versión un aspecto más fragmentado y simétrico en comparación con los cuchillos «Bright Water» de una sola hoja que aparecen en Caso «Sueños y pesadillas». Que ~42–72 dólares Recién salido de fábrica: esta es, sin duda, la opción más asequible para los jugadores que quieran cualquier cuchillo de esta caja sin gastarse más de 50 dólares.

El acabado resiste bien el desgaste, lo que lo convierte en una opción práctica para el uso diario para los jugadores que cuidan su presupuesto. El mismo acabado «Bright Water» en una navaja mariposa cuesta más de 499 dólares, mientras que la versión de doble daga cuesta menos de 50 dólares, lo que ilustra cómo la categoría del tipo de navaja influye en las decisiones de compra de la caja «Dreams and Nightmares» mucho más que la elección del acabado.

★ El cuchillo más accesible de la colección «Dreams And Nightmares» Dagas de sombra – Agua brillante Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~48–85 dólares / ~43–77 euros / ~37–66 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Dagas de las Sombras | A mano alzada es la única versión del Ilustración a trazo, acabado a mano alzada entre los cuchillos «Caso «Sueños y pesadillas»», es decir distribuido entre dos palas. Cada daga presenta una parte independiente del motivo gráfico, lo que significa que el diseño completo nunca se ve en una sola superficie —una característica exclusiva de este tipo de cuchillo que le confiere un carácter diferente al del resto de cuchillos Freehand de la colección.

Que ~48–85 dólares Recién salida de fábrica, esta es una de las carcasas para cuchillos más económicas de todo el catálogo. Para los jugadores que buscan un acabado artístico con un presupuesto ajustado, la Dagas de sombra a mano alzada Es uno de los tres cuchillos de la colección «Caso «Sueños y pesadillas»» más baratos que hay en el mercado, y las dagas dobles «Freehand» aparecen constantemente en la mayoría de las principales plataformas.

★ El cuchillo de doble hoja con el mejor acabado pintado y a un precio asequible Dagas de las sombras – A mano alzada Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~48–90 $ / ~43–81 € / ~37–70 £

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

Entre los cuchillos de la colección «Entre sueños y pesadillas», el Dagas de las Sombras | Laminado negro es la única versión del acabado en madera oscura que aparece en dos palas a la vez. El diseño con rayas grises y negras se extiende de forma independiente a lo largo de cada puñal, lo que confiere al par un aspecto armonioso y simétrico exclusivo de este tipo de cuchillo —y a ~48–90 dólares Nuevo de fábrica: es la forma más económica de hacerte con el acabado laminado negro de esta carcasa.

Para los jugadores que quieran un cuchillo con acabado oscuro de esta caja al precio más bajo posible, el Dagas «Sombra» de laminado negro competir codo con codo con el Dagas de la Sombra del Agua Brillante para la ranura más accesible. La versión «Black Laminate» suele gustar a los jugadores que prefieren un aspecto más oscuro y sobrio frente al patrón de camuflaje de la «Bright Water». Ambas son opciones sólidas si el presupuesto es el criterio principal a la hora de elegir cuchillos de la caja «Dreams and Nightmares».

★ El mejor cuchillo oscuro de doble hoja en este caso Dagas de las Sombras – Laminado negro Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: ~110–138,83 dólares / ~100–126 euros / ~86–108 libras

Rareza: Artículo especial de Rare

Fuente: Caso «Sueños y pesadillas»

Clave del caso: Solución del caso «Sueños y pesadillas»

The Shadow Daggers | Gamma Doppler es el acabado más caro de las «Shadow Daggers» de la colección «Dreams and Nightmares» y el único modelo de esta gama que supera de forma constante la barrera de los 100 dólares en estado «Factory New». Con el cambio de color repartido entre dos palas más pequeñas En lugar de una superficie continua, la presentación de las fases en este caso no se parece a la de ninguna otra navaja Gamma Doppler del mercado: cada fase aparece reflejada simultáneamente en ambas dagas.

Que ~110–139 dólares Nuevo de fábrica; es considerablemente más barato que cualquier cuchillo Gamma Doppler de una sola hoja de la colección «Dreams and Nightmares». La menor superficie de la hoja por daga limita la calidad de acabado percibida en comparación con los equivalentes de tipo Bowie o Butterfly, pero para los jugadores que quieran un cuchillo Gamma Doppler de esta caja por menos de 150 dólares, la versión Shadow Daggers es la única opción disponible.

★ El mejor cuchillo «Shadow Daggers» de este estuche Shadow Daggers – Gamma Doppler Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Los mejores cuchillos de «Best Dreams & Nightmares» en CS2: comparación completa

A continuación se ofrece una visión general comparativa de los 30 cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares», ordenados por tipo de cuchillo y acabado, con los rangos de precios aproximados de fábrica y notas importantes.

Piel de cuchillo Rareza Rango de precios Descripción Cuchillo mariposa | Lore Objeto especial y poco común 512–1 996 dólares Degradado cálido en tonos dorados y ámbar; amplia dispersión de las partículas flotantes Cuchillo mariposa | Automático Objeto especial y poco común 709–1 434 dólares Acabado metálico rojo intenso; buen valor de reventa Cuchillo mariposa | Agua Brillante Objeto especial y poco común 499–592 dólares Butterfly básico; estampado de camuflaje azul marino Cuchillo mariposa |A mano alzada Objeto especial y poco común 544–677 dólares Ilustraciones a trazo; atractivo artístico Cuchillo mariposa | Laminado negro Objeto especial y poco común 555–867 dólares Veteado de madera oscura; demanda estable Cuchillo mariposa | Gama Doppler Objeto especial y poco común 1.766–8.568 $+ La mejor elección; 4 fases + Esmeralda; la mayor demanda en el mercado Cuchillo Bowie| Lore Objeto especial y poco común 83–197 dólares Tonos cálidos en una hoja ancha Cuchillo Bowie|Automático Objeto especial y poco común 85–247 dólares Rojo metalizado; amplio rango de estado Cuchillo Bowie| Agua Brillante Objeto especial y poco común 56–200 dólares Punto de acceso accesible a Bowie Cuchillo Bowie| A mano alzada Objeto especial y poco común 68–200 dólares Pintado; opción de Bowie de gama media Cuchillo Bowie| Laminado negro Objeto especial y poco común 56–200 dólares Gran volumen de ventas; conserva buen aspecto a pesar del desgaste intenso Cuchillo Bowie| Gama Doppler Objeto especial y poco común 193–260 dólares La mejor selección de Bowie; 4 fases disponibles Cuchillo de caza| Lore Objeto especial y poco común 90–164 dólares La espada de una sola hoja de Lore más asequible en su categoría Cuchillo de caza| Automático Objeto especial y poco común 95–205 dólares Acabado en rojo en la punta tipo «clip-point»; volumen de ventas sólido Cuchillo de caza| Agua Brillante Objeto especial y poco común 55–110 dólares La opción más barata de Huntsman Cuchillo de caza| A mano alzada Objeto especial y poco común 60–120 dólares Acabado artístico pintado; elevado volumen de ventas Cuchillo de caza| Laminado negro Objeto especial y poco común 60–120 dólares Opción con acabado oscuro por menos de 100 dólares Cuchillo de caza| Gama Doppler Objeto especial y poco común ~entre 120 y 210 dólares Hoja con punta Clip-point; se aplican recargos por fase Cuchillo Falchion| Lore Objeto especial y poco común 96–153 dólares Gradiente cálido en la hoja curvada del falchión Cuchillo Falchion| Automático Objeto especial y poco común 103–213 dólares El Falchion más caro que no sea de la serie Gamma Cuchillo Falchion| Agua Brillante Objeto especial y poco común 70–130 dólares Gran volumen de ventas; Falchion a un precio muy asequible Cuchillo Falchion| A mano alzada Objeto especial y poco común 75–160 dólares Pintado; la disposición del motivo varía Cuchillo Falchion| Laminado negro Objeto especial y poco común 63–104 dólares Una opción oscura y asequible por menos de 100 dólares Cuchillo Falchion| Gama Doppler Objeto especial y poco común ~entre 120 y 200 dólares Hoja curvada; se aplican recargos por fase Dagas de las Sombras| Lore Objeto especial y poco común 65–120 dólares Opción de doble cuchilla con función de calentamiento Dagas de las Sombras| Automático Objeto especial y poco común 57–114 dólares Opción de cuchillo rojo por menos de 100 dólares Dagas de las Sombras|Agua Brillante Objeto especial y poco común 42–72 dólares El cuchillo más asequible de toda la gama Dagas de las Sombras|A mano alzada Objeto especial y poco común 48–85 dólares Modelo económico artístico de doble hoja Dagas de las Sombras|Laminado negro Objeto especial y poco común 48–90 dólares Cuchilla doble oscura económica Dagas de las Sombras| Gama Doppler Objeto especial y poco común 110–139 dólares El único Doppler Gamma por menos de 150 dólares en este caso

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Los precios reflejan los datos del mercado y variarán en función de la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego. El factor más importante que determina el precio de los 30 cuchillos de la caja «Dreams and Nightmares» es el tipo de cuchillo: el «Butterfly» alcanza un precio mucho más elevado que cualquier diferencia de acabado, mientras que las «Shadow Daggers» se sitúan en el extremo opuesto de la jerarquía, independientemente del acabado. Dentro de cada tipo de cuchillo, los modelos «Gamma Doppler» y «Lore» ocupan sistemáticamente los primeros puestos en cuanto a valor, mientras que los modelos «Bright Water» y «Black Laminate» suelen situarse en los últimos.

Mi valoración general sobre los cuchillos «Caso «Sueños y pesadillas»»

Si te estás preguntando qué cuchillos incluye el estuche «Sueños y pesadillas», la respuesta es que hay 30 diseños distintos repartidos en cinco tipos y seis acabados, uno de los surtidos más amplios de CS2. El tipo de cuchillo influye más en el precio que el acabado, así que aquí tienes los mejores cuchillos de la colección «Caso «Sueños y pesadillas»» de cada tipo de hoja:

Cuchillo mariposa | Gamma Doppler – El cuchillo más solicitado de todo el catálogo. La Fase 4 y la Fase 2 lideran el nivel estándar, y la variante Esmeralda es uno de los objetos más raros del juego.

Cuchillo Bowie | Gamma Doppler – La mejor opción de Bowie entre los cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares». Con un precio de entre 193 y 260 dólares, nuevo de fábrica, es la mejor opción de Gamma Doppler si buscas ese acabado en una hoja ancha y plana sin tener que pagar los precios de los cuchillos Butterfly.

Cuchillo de cazador | Historia – El destacado cuchillo «Huntsman Caso «Sueños y pesadillas»». Con un precio de entre 90 y 164 dólares, nuevo de fábrica, ofrece la estética de Lore al precio más bajo de todos los cuchillos de una sola hoja del estuche.

Cuchillo Falchion | Autotronic – El anuncio de Falchion más activo de forma constante en todas las plataformas, con un elevado volumen de ventas y un rango de precios de 103–213 dólares para productos nuevos de fábrica.

Shadow Daggers | Gamma Doppler – De entre todos los cuchillos de la serie «Dreams and Nightmares», este es el único con acabado Gamma Doppler que puedes conseguir por menos de 150 dólares, lo que lo convierte en la opción más asequible para acceder a ese nivel de acabado.

Decidas lo que decidas, consulta los anuncios actuales antes de comprometerte: los precios de estos cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares» varían con frecuencia.

★ El mejor sitio para comprar cuchillos de la colección «Dreams and Nightmares» Cuchillos «Sueños y pesadillas» Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Preguntas frecuentes