Revolution Case-Handschuhe: Der einzige Leitfaden, den Sie brauchen

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Wenn du es mit deiner CS2-Ausrüstung ernst meinst, stehen die Handschuhe aus dem Revolution-Hülle ganz oben auf deiner Wunschliste – 24 Skins der Stufe „Extraordinary“, verteilt auf sechs Handschuhtypen, die alle nur aus dem Revolution-Hülle oder dem Clutch Case gezogen werden können. Das Sortiment umfasst „Fahrerhandschuhe“, „Hand Wraps“, „Hydra Gloves“, „Moto Gloves“, „Spezialhandschuhe“ und „Sport Gloves“ – die seltensten und teuersten tragbaren Kosmetikgegenstände, die das Spiel zu bieten hat.

Die Preise reichen von etwa 38 $ für ein Paar „Battle-Scarred Hydra-Handschuhe | Rattler“ bis zu über 9.000 $ für ein Paar „Factory New Sport-Handschuhe | Vice“ – eine Spanne, die vom Handschuhtyp, dem Float-Wert und der Komplexität des Musters abhängt. Falls ihr euch gefragt habt, welche Handschuhe im „Revolution-Hülle““ enthalten sind oder wie sich die Preise über alle 24 Skins hinweg verhalten, findet ihr in diesem Leitfaden alles – von den Gründen für die atemberaubenden „Factory New“-Preise bis hin zu den preiswertesten Empfehlungen für jeden Handschuhtyp.

Unsere Top-Auswahl: Die besten „Revolution-Hülle““-Handschuhe in CS2

Nachfolgend findest du die vollständige Liste aller 24 in CS2 verfügbaren Handschuhe aus dem „Revolution-Hülle““, die jeden Handschuhtyp im Pool abdeckt. Jeder Eintrag enthält einen Link zur vollständigen Aufschlüsselung weiter unten auf der Seite.

Alle 24 oben aufgeführten „Revolution-Hülle““-Handschuhe werden weiter unten auf dieser Seite ausführlich beschrieben, einschließlich Preisaufschlüsselungen nach Float, Designhinweisen und Preis-Leistungs-Empfehlungen für jedes Budget. Lies weiter, um den vollständigen Leitfaden zu erhalten, oder springe direkt zu einem Skin, der dir ins Auge gefallen ist.

Haftungsausschluss Die auf Eneba Hub veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und sind nicht als professionelle, finanzielle oder Anlageberatung zu verstehen. Wir übernehmen keine Garantie für Gewinne oder finanzielle Ergebnisse, und Leser sollten Kaufentscheidungen verantwortungsbewusst und auf der Grundlage eigener Recherchen treffen. Alle Angaben zu ROI, Wertsteigerungspotenzial oder Investitionen sind statistische Durchschnittswerte auf der Grundlage historischer Daten und garantieren keine individuellen Ergebnisse.

Revolution-Fall: Drop-Wahrscheinlichkeiten und Seltenheitsverteilung

Bevor wir uns die vollständige Aufschlüsselung der Handschuhe aus dem „Revolution-Hülle““ genauer ansehen, ist es hilfreich zu verstehen, wie selten die Handschuhe in diesem Case tatsächlich sind. Der „Revolution-Hülle““ folgt der Standard-Drop-Struktur von CS2-Cases, wobei jede Seltenheitsstufe eine feste Wahrscheinlichkeit aufweist – und Handschuhe ganz oben in dieser Hierarchie stehen.

Seltene Skins Drop-Wahrscheinlichkeiten Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Geheim ( Rosa ) 3,2 % Geheim ( rot ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26

Diese Wahrscheinlichkeiten basieren auf von der Community verifizierten Daten aus Zehntausenden von Öffnungen von Revolution-Kisten. Ein „Extraordinary“-Drop – die Stufe, zu der alle Handschuh-Skins aus Revolution-Kisten gehören – hat eine Wahrscheinlichkeit von etwa 0,26 % pro geöffneter Kiste. Bei dem aktuellen Schlüsselpreis von etwa 2,50 $ pro „Revolution-Hülle““-Schlüssel müsstet ihr statistisch gesehen etwa 385 Kisten öffnen, um einen einzigen Handschuh-Skin zu erhalten, was die erwarteten Kosten allein für die Schlüssel auf etwa 960 $ beläuft. Der direkte Kauf über den Steam-Community-Marktplatz oder einen Drittanbieter-Marktplatz ist fast immer die kostengünstigere Variante.

Alle Handschuhe aus dem „Revolution-Hülle““: Kompletter Leitfaden

Die Handschuh-Skins aus dem Revolution-Fall decken alle Handschuh-Skins der Stufe „Extraordinary“ ab, die im Revolution-Fall erhältlich sind – diese sind auch über das Clutch-Case erhältlich. Zu wissen, welche Handschuhe im „Revolution-Hülle““ enthalten sind, ist der erste Schritt: Alle 24 Skins sind in jedem Zustand erhältlich, von „Factory New“ bis hin zu „Battle-Scarred“, was zu großen Preisunterschieden zwischen den makellosesten und den am stärksten abgenutzten Exemplaren führt. Die folgenden Empfehlungen bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Handschuhtyp, Designqualität und Preis und richten sich sowohl an Sammler als auch an Spieler, die diesen hochwertigen Look wünschen, ohne zu viel zu bezahlen.

Produktpreis: 193,27–1.266,00 $ / ~175,00–1.148,00 € / ~151,00–990,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Koffer oder Revolution-Koffer

Koffer-Schlüssel: „Clutch Case“-Schlüssel oder „Revolution-Hülle““-Schlüssel

Die Fahrerhandschuhe | Imperial Plaid gehören zu den Premium-Modellen unter den Handschuhen aus dem Revolution-Koffer, deren Preisklasse ihrem Status gerecht wird. Exemplare im Zustand „Battle-Scarred“ beginnen bei etwa 193 $, während Exemplare im Zustand „Factory New“ die 1.266 $-Marke überschreiten – eine Spanne, die sich beim Zustand „Field-Tested“ erheblich verengt, der typischerweise im Bereich von 300 $ bis 500 $ liegt und ein deutlich makelloseres Aussehen zu einem Bruchteil der Kosten bietet. Als „Extraordinary“-Raritäts-Skin gehört „Imperial Plaid“ zur höchsten Drop-Stufe in CS2 – gemeinsam mit allen 24 Handschuhen aus dem Revolution-Fall in diesem Pool.

Why we chose it Die „Fahrerhandschuhe | Imperial Plaid“ zeichnen sich in Counter-Strike 2 durch ihr raffiniertes Karomuster, ihre hohe Wertbeständigkeit und ihre breite Beliebtheit sowohl bei stilbewussten Spielern als auch bei Skin-Sammlern aus.

Das Karomuster ist ausschlaggebend für den Preis: Es ist detailreich, optisch unverwechselbar und nutzt sich bei stärkerer Abnutzung nicht so stark ab wie manche anderen Designs – daher sehen auch „Well-Worn“-Exemplare noch ansehnlich aus und kosten deutlich weniger als „Factory New“. Der „Imperial Plaid“ gehört durchweg zu den am häufigsten nachgefragten Handschuhen im Revolution-Fall-Pool, und für alle, die ein hochwertiges CS2-Inventar mit Schwerpunkt auf „Fahrerhandschuhe“ aufbauen möchten, bleibt er die erste Wahl, wenn es um puren Stil geht.

★ DIE BESTEN FAHRERHANDSCHUHE FÜR EINEN STILVOLLEN LOOK Autofahrerhandschuhe „Imperial Plaid“ Bei SkinBaron kaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 151,02 $ – 3.434,81 $ / ~137,00 € – 3.115,00 € / ~118,00 £ – 2.690,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Case-Schlüssel oder Revolution-Fall-Schlüssel

Die „Fahrerhandschuhe“ | „Königsnatter“ weist die größte Preisspanne aller „Driver Gloves“-Skins im Revolution-Fall-Pool auf und reicht von etwa 151 US-Dollar im Zustand „Battle-Scarred“ bis zu atemberaubenden 3.434 US-Dollar im Zustand „Factory New“. Diese Preisspanne ist auf die Schlangenhaut-Textur zurückzuführen – ein natürliches Muster aus hellbraunen und dunkelbraunen Schuppen –, das stark auf das „Float“ reagiert. Stark abgenutzte Exemplare sehen deutlich mitgenommen aus, während „Factory New“-Exemplare mit einem Wert unter 0,10 die volle Tiefe und Detailtreue der Schlangenhaut-Oberfläche zeigen.

Wenn Sie nicht unbedingt nach „Factory New“ suchen, bietet ein „Field-Tested“ King Snake im Preisbereich von 200–350 US-Dollar ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – die Schlangenhauttextur hält auch bei mittlerem Verschleiß gut stand, und die neutrale hellbraun-braune Farbgebung passt hervorragend zu einer Vielzahl von CS2-Waffenoberflächen. Das unverwechselbare Schlangenhaut-Design gehört zu den bekanntesten in der Kategorie der Fahrhandschuhe und sorgt für eine anhaltende Nachfrage bei Sammlern, unabhängig vom Zustand der Handschuhe.

★ DIE HOCHWERTIGSTEN FAHRERHANDSCHUHE VON SKIN Fahrerhandschuhe King Snake Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 63,64 $–420,18 $ / ~57,75 €–381,00 € / ~49,80 £–329,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Kisten-Schlüssel: „Clutch Case“-Schlüssel oder „Revolution-Hülle““-Schlüssel

Die „Fahrerhandschuhe | Overtake“ sind das Mittelklasse-Arbeitstier der „Driver Gloves“-Reihe im Handschuhsortiment des „Revolution-Hülle““. Exemplare mit Gebrauchsspuren sind ab etwa 63 $ erhältlich, während fabrikneue Exemplare knapp über 420 $ kosten – eine Preisobergrenze, die deutlich erschwinglicher ist als beim „Imperial Plaid“ oder „King Snake“. Für Spieler, die wissen möchten, welche Handschuhe im Revolution-Hülle in der mittleren Preisklasse erhältlich sind, ist der „Overtake“ die Antwort unter den Driver Gloves.

Das Design kombiniert dunkelbraunes Leder auf dem Handrücken mit bernsteinfarbenen/orangefarbenen Textileinsätzen im Rautenmuster auf der Handfläche und den Fingern – ein klarer, vom Rennsport inspirierter Look, der auch bei mittleren Float-Werten gut altert. Praxiserprobte Exemplare im Preisbereich von 90 bis 150 $ stellen einen starken Kompromiss zwischen Preis und optischer Qualität dar. Für CS2-Spieler, die Driver-Handschuhe ohne vierstelliges Budget und ohne komplizierte, vom Muster abhängige Preisgestaltung suchen, bietet der Overtake durchweg das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in seiner Preisklasse.

★ DIE BESTEN FAHRERHANDSCHUHE DER MITTLEREN PREISKLASSE Fahrerhandschuhe bei SkinBaron Bei SkinBaron kaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 38,91 $–331,99 $ / ~35,30 €–301,00 € / ~30,45 £–259,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die „Fahrerhandschuhe | Racing Green“ sind das Einstiegsmodell in der Kategorie „Fahrerhandschuhe“, wobei „Battle-Scarred“-Exemplare bereits unter 40 US-Dollar erhältlich sind – der niedrigste Preis im gesamten „Driver Gloves“-Sortiment. Trotz des niedrigeren Preises tragen sie die volle Seltenheitsstufe „Extraordinary“; der Preis spiegelt eher eine geringere Sammlernachfrage wider als einen Rückgang bei Qualität oder Verfügbarkeit.

Die gedeckte, an britisches Renn-Grün angelehnte Farbgebung ist zurückhaltend, aber klar, und Exemplare im Zustand „Well-Worn“ sehen nach wie vor solide aus, da sich diese Farbgebung nicht so stark abnutzt wie hellere Ausführungen. Ein Exemplar in der „Well-Worn“-Ausführung im Preisbereich von 60 bis 80 Dollar sieht deutlich besser aus als ein Exemplar in der „Battle-Scarred“-Ausführung und kostet dennoch deutlich unter 100 Dollar – damit ist der „Racing Green“ der günstigste Einstieg in die „Extraordinary“-Klasse der Fahrerhandschuhe in ganz CS2.

★ DIE BESTEN FAHRERHANDSCHUHE IM PREISGÜNSTIGEN SEGMENT Fahrerhandschuhe Racing Green Bei SkinBaron kaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 55,21 $–254,98 $ / ~50,10 €–231,00 € / ~43,20 £–199,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die Handbandagen | Arboreal sind das preisgünstigste Modell unter den Hand Wraps Revolution-Hülle-Handschuhen, mit einem Preis für gebrauchte Exemplare von knapp über 55 US-Dollar und einem Höchstpreis für fabrikneue Exemplare von unter 255 US-Dollar. Damit gehören sie zu den erschwinglichsten Handschuhen der „Extraordinary“-Klasse im gesamten Angebot und sind eine gute Wahl für Spieler, die die fingerlose Handwickel – Silhouette gegenüber sperrigeren Alternativen bevorzugen. Das Design ist ein Wald-Tarnmuster – ein lebhaftes Militär-Camouflage in Grün, Beige und Braun.

Das Wald-Tarnmuster ist lebhafter als bei den meisten anderen Handbandagen – Designs im Sortiment, was dem Handschuh einen unverwechselbaren militärischen Look verleiht, der aus der Ego-Perspektive deutlich zu erkennen ist. Das Camouflage-Muster hält verschiedenen Abnutzungszuständen gut stand, und selbst stark abgenutzte Exemplare behalten die charakteristische Farbblockierung bei. Ein Exemplar der Stufen „Field-Tested“ oder „Well-Worn“ im Preisbereich von 70 bis 100 US-Dollar ist ein kluger Einstieg für neue CS2-Handschuhkäufer, die ein unverwechselbares Design ohne Sammlerpreise suchen. Wenn Sie Skins außerhalb des Steam-Marktes beschaffen möchten, können Sie durch einen Blick auf die besten CS2-Case-Opening-Seiten alternative Wege zu Drops der Stufe „Extraordinary“ zu wettbewerbsfähigen Preisen finden.

★ DIE BESTEN PREISGÜNSTIGEN HANDWICKEL Handbandagen Arboreal Bei SkinBaron kaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 210,54 $ – 1.450,00 $ / ~191,00 € – 1.315,00 € / ~164,80 £ – 1.135,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Case-Schlüssel oder Revolution-Fall-Schlüssel

Die Handbandagen | Kobalt-Totenköpfe sind das herausragende Sammlerstück in der Kategorie „Hand Wraps“ der Revolution-Hülle-Handschuhe, mit Preisen zwischen etwa 210 US-Dollar im Zustand „Battle-Scarred“ und 1.450 US-Dollar im Zustand „Factory New“. Die tief kobaltblaue Umhüllung in Kombination mit einem aufwendigen Totenkopfmuster schafft eines der optisch auffälligsten Handschuhdesigns in ganz CS2, und die Preise spiegeln diese Nachfrage wider. Spieler, die irgendwann einmal hochwertige Skins wie diesen verkaufen möchten, sollten vor dem Kauf wissen, wo man CS2-Skins am besten verkauft, da die Wiederverkaufsspannen am oberen Ende dieser Preisspanne je nach Plattform erheblich variieren können.

Im Gegensatz zu einfarbigen Ausführungen ist das „Cobalt Skulls“-Muster dicht und detailreich und kommt in der Ego-Perspektive besonders gut zur Geltung – der Unterschied zwischen einem „Battle-Scarred“-Exemplar für 200 $ und einem „Factory New“-Exemplar für 1.000 $ ist sofort erkennbar. Unter allen Handschuhen im „Revolution-Hülle““ zahlen Sammler, die auf den makellosesten „Float“ abzielen, hier den höchsten Aufpreis, doch selbst „Floats“ der mittleren Preisklasse sehen beeindruckend aus. Für Spieler, die Wert auf die Komplexität des Designs und einen langfristigen Wert erhalten legen, ist der „Cobalt Skulls“ die beste Option unter den Hand Wraps in diesem Pool.

★ DIE BESTEN HANDWRAPS FÜR SAMMLER Handwickelbänder „Cobalt Skulls“ Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 58,43–578,99 $ / ~53,00–525,00 € / ~45,70–453,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Case-Schlüssel oder Revolution-Fall-Schlüssel

Die Handbandagen | Klebeband weisen eine der größten Preisspannen im Sortiment der „Hand Wraps Revolution-Hülle“-Handschuhe auf, die von unter 60 US-Dollar bei „Battle-Scarred“ bis zu fast 580 US-Dollar bei „Factory New“ reicht. Für alle, die nach Handschuhen im „Revolution-Hülle““ unter 100 Dollar suchen, ist der „Duct Tape“ eine naheliegende Wahl – „Well-Worn“- und „Field-Tested“-Exemplare liegen deutlich unter dieser Schwelle.

Das verwitterte, industrielle Design – Streifen aus Klebeband, die über den Fingerknöcheln und dem Handrücken übereinandergelegt sind – verleiht diesem Handschuh einen einzigartig rauen Charakter im Spiel. Dank der Used-Optik wirken Exemplare mit stärkerer Abnutzung nicht deplatziert, wodurch die Preisklasse mit niedrigerem Float attraktiv bleibt. Spieler, die Skins lieber über den Peer-to-Peer-Tausch als durch Direktkauf erwerben möchten, finden auf den besten CS2-Tauschseiten nützliche Ressourcen, um „Well-Worn“- und „Field-Tested“-Angebote für Handschuhe wie diesen unter dem Marktpreis zu finden.

Wenn ihr „Extraordinary“-Handschuhe sucht, ohne mehr als 100 Dollar auszugeben, ist der „Duct Tape“ in den Zuständen „Field-Tested“ oder „Well-Worn“ eine der besten Optionen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in der gesamten Kategorie „Hand Wraps“.

★ DIE BESTEN HANDBINDER UNTER 100 $ Handbandagen aus Klebeband Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 98,27–519,17 $ / ~89,15–471,00 € / ~76,90–406,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Koffer oder Revolution-Koffer

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die „Handbandagen | Aufdruck“ liegen im oberen Mittelfeld der Kategorie „Hand Wraps Revolution-Hülle“-Handschuhe, wobei der Mindestpreis für ein „Battle-Scarred“-Exemplar knapp unter 100 Dollar und der Höchstpreis für ein „Factory New“-Exemplar bei etwa 519 Dollar liegt. Damit liegt er über den preisgünstigen Modellen, aber unter den „Cobalt Skulls“, was ihn zur erschwinglichsten Option für Spieler macht, die ein auffälliges, komplexes Design wünschen, ohne Sammlerpreise zahlen zu müssen.

Das Design zeichnet sich durch ein türkis-cyanfarbenes und dunkles, kantiges Mosaikmuster aus – sich überlappende geometrische Kacheln in Blaugrüntönen, die sich über die gesamte Oberfläche des fingerlosen Handwraps erstrecken. Diese auffällige Farbgebung ist in der Ego-Perspektive von CS2 sofort erkennbar. Ein „Field-Tested Overprint“ im Preisbereich von 130 bis 180 Dollar bietet wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Hand-Wraps- Sortiment – er ist unverwechselbar, komplex und erschwinglich genug, um langfristig als fester Bestandteil des Bestands zu dienen. Der „Overprint“ ist ein starker Anker für eine umfassendere Handschuhkollektion, und der Leitfaden „Die besten Handschuhe in CS2“ ist die naheliegende nächste Lektüre für jeden, der sich eine solche Kollektion über mehrere Fallpools hinweg aufbaut.

★ DIE BESTE AUSWAHL AN MUSTERN FÜR HANDWRAPS Handwickel mit Aufdruck Bei SkinBaron einkaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 75,94 $–432,16 $ / ca. 68,90 €–392,00 € / ca. 59,40 £–338,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die „Hydra-Handschuhe | Einsatzgehärtet“ sind die erste Wahl für Musterjäger in der „Hydra Gloves Revolution-Hülle“-Handschuhserie, deren Preise von etwa 76 US-Dollar bei „Battle-Scarred“ bis zu über 432 US-Dollar bei „Factory New“ reichen. Im Gegensatz zu den meisten Skins in diesem Pool weist die „Case Hardened“-Oberfläche ein zufälliges, blau-lila eloxiertes Muster auf, was bedeutet, dass blaudominante Exemplare einen erheblichen Preisaufschlag gegenüber durchschnittlichen oder goldlastigen Mustern erzielen.

Dies ist einer der wenigen Handschuhe im „Revolution-Hülle““, bei denen der Musterindex genauso wichtig ist wie der Float – ein „Battle-Scarred“-Exemplar mit einem stark blauen Muster kann teurer sein als ein „Factory New“-Exemplar mit einem dezenten Muster, eine Dynamik, die jedem bekannt ist, der in CS2 schon einmal nach AK-47 mit blauen Edelsteinen gesucht hat. Die Jagd nach blau-dominanten Mustern geht weit über diesen Skin hinaus, und der CS2-Leitfaden zu den blauen Handschuhen deckt die gesamte Cross-Case-Landschaft für alle ab, die ein blau-fokussiertes Loadout zusammenstellen möchten. Für Standardkäufe ohne Musterjagd bietet ein Exemplar mit „Field-Tested“-Zustand und mittlerem Float im Preisbereich von 100 bis 150 US-Dollar ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis.

★ DIE BESTE SUCHE NACH HYDRA-HANDSCHUH-MUSTERN Hydra-Handschuhe, einsatzgehärtet Bei SkinBaron kaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 44,74 $ – 228,07 $ / ~40,60 € – 206,90 € / ~35,00 £ – 178,50 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die „Hydra-Handschuhe | Smaragd“ bestehen aus dunklem, mit Nieten besetztem Leder und sind fingerlos gestaltet – das markante optische Element ist das leuchtende Grün: grüne Mesh-Einsätze, ein grünes Emblem mit Schlangenprägung auf dem Handrücken sowie grüne Zierkanten, die sich vom dunklen Grundton abheben. Es handelt sich nicht um eine einheitlich grüne Oberfläche, doch die grünen Details heben sich deutlich vom dunklen Leder ab und verleihen dem Handschuh im Spiel eine klare und unverwechselbare Präsenz.

Dieses kontrastreiche Design macht den „Emerald“ zu einem der wiedererkennbarsten Handschuhe aus dem „Revolution-Hülle““, trotz seines erschwinglichen Preises – selbst ein Exemplar in „Field-Tested“-Zustand für 55–75 US-Dollar behält die leuchtend grünen Details deutlich bei. Der „Emerald“ ist Teil eines breiteren Marktes für grüne Handschuhe, der mehrere Modelle umfasst, die alle in der CS2-Übersicht zu grünen Handschuhen behandelt werden – einen Blick darauf lohnt es sich, bevor man sich speziell für dieses Modell entscheidet. Wenn Sie einen unverwechselbaren „Hydra Gloves“-Skin suchen, ohne mehr als 100 $ auszugeben, ist der „Emerald“ die klare Wahl mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in der Produktpalette.

Produktpreis: 38,01 $–201,00 $ / ~34,50 €–182,30 € / ~29,75 £–157,20 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Mit einem Preis, der nur wenige Cent über dem des Rattler liegt, gehören die Hydra-Handschuhe | Mangrove zu den günstigsten Revolution-Fall-Handschuhen im Hydra-Gloves-Sortiment, mit einem „Battle-Scarred“-Mindestpreis von knapp über 38 US-Dollar und einem „Factory New“-Höchstpreis von rund 201 US-Dollar. Diese Obergrenze von unter 200 $ im „Factory New“-Zustand gehört zu den niedrigsten aller „Extraordinary“-Handschuhe im CS2-Pool, was den „Mangrove“ zur ersten Wahl für Spieler mit sehr knappem Budget macht.

Der Mangrove besteht aus dunkeloliv-khakifarbenem, genopptem Leder – ähnlich wie die anderen Skins die Hydra-Handschuhe – mit einem bronzenen Schlangenemblem auf dem Handrücken und einer insgesamt dezenten Farbpalette. Er ist eher zurückhaltend als mit Camouflage-Muster versehen, was genau der Grund für den niedrigen Preis ist. Der niedrige Preis ist eher auf die geringere Nachfrage seitens der Sammler zurückzuführen als auf irgendwelche Designmängel. Ein „Field-Tested“-Exemplar für etwa 50–65 US-Dollar ist der erschwinglichste „Extraordinary“-Handschuh im gesamten Revolution-Fall-Handschuh-Pool. Dieser äußerst zugängliche Preis macht den „Mangrove“ zweifellos zu einer herausragenden Option unter den günstigsten Handschuhen, die CS2 zu bieten hat.

★ DIE BESTEN HYDRA-HANDSCHUHE FÜR DEN KLEINEN BUDGET Hydra-Handschuhe Mangrove Bei SkinBaron kaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 37,94 $–223,10 $ / ~34,43 €–202,40 € / ~29,70 £–174,60 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Case-Schlüssel oder Revolution-Fall-Schlüssel

Die Hydra-Handschuhe | Der „Rattler“ konkurriert mit dem „Mangrove“ um den Titel des günstigsten „Revolution-Hülle““-Handschuhs im Hydra-Sortiment und ist bei Battle-Scarred bereits ab knapp unter 38 $ erhältlich. Der FN-Höchstpreis von rund 223 $ liegt geringfügig über dem des „Mangrove“, doch die Wahl zwischen den beiden Modellen hängt in der Regel eher von der Optik als vom Preis ab.

Die von Klapperschlangenschuppen inspirierte Textur verleiht dem Rattler im Vergleich zu den anderen Designs der Hydra-Handschuhe ein raueres, strukturierteres Aussehen. Die Farbpalette reicht von Oliv-Beige bis hin zu Nietenverzierungen an den Fingerknöcheln und einem bronzefarbenen Schlangenemblem, was ihm einen verwitterteren Charakter verleiht als dem Mangrove. „Well-Worn“-Exemplare sind in CS2 im Preisbereich von 45 bis 60 Dollar zu finden – doch angesichts der Drop-Wahrscheinlichkeiten ist der direkte Kauf fast immer die klügere Wahl. Hier wird das Wissen um die besten Kisten zum Öffnen in CS2 für preisbewusste Käufer wirklich nützlich.

Produktpreis: 113,41 $ – 709,12 $ / ~102,90 € – 643,30 € / ~88,75 £ – 554,70 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die „Moto-Handschuhe | Polygon“ sind das Premium-Sammlerstück im Sortiment der „Moto Gloves Revolution-Hülle“-Handschuhe, deren Preise von etwa 113 US-Dollar (Battle-Scarred) bis zu über 709 US-Dollar (Factory New) reichen. Das Design zeichnet sich durch ein fragmentiertes Camouflage-Muster in Blau und Marineblau aus, das sich über den gesamten Handschuh erstreckt – ein Mosaik aus eckigen Formen in Blautönen, das eine unverwechselbare, moderne Militärästhetik schafft, die sich deutlich von den sonst in der Moto Gloves-Kategorie vorherrschenden, von Leder dominierten Designs unterscheidet.

Das blaue, fragmentierte Camouflage-Muster ist in der Ego-Perspektive von CS2 gut sichtbar, und „Factory New“-Exemplare, bei denen die volle Tiefe des Musters zum Tragen kommt, zeigen am besten, was diesen Skin so begehrt macht. Der „Float“-Faktor spielt hier eine überdurchschnittlich große Rolle – bei hohem Verschleißgrad verliert das Muster an Schärfe. Ein „Minimal Wear Polygon“ im Preisbereich von 200 bis 350 US-Dollar bietet den größten Teil der optischen Wirkung von „Factory New“ zu etwa der Hälfte des Preises. Der „Recoil Case“-Pool umfasst eine vergleichbare Auswahl an Moto-Handschuhen der mittleren Preisklasse – es lohnt sich, die Aufschlüsselung der „Recoil Case“-Handschuhe zu prüfen, wenn Sie vor einer Entscheidung die Optionen beider Pools vergleichen möchten.

★ DIE BESTEN MOTORRADHANDSCHUHE FÜR SAMMLER Motorradhandschuhe Polygon Bei SkinBaron kaufen Steam-Gutscheine Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 74,28–842,54 $ / ~67,40–764,50 € / ~58,10–659,30 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Case-Schlüssel oder Revolution-Fall-Schlüssel

Die „Motorradhandschuhe | POW!“ haben den höchsten „Factory New“-Höchstwert aller „Moto Gloves“-Skins im Handschuh-Pool des „Revolution-Hülle““ und erreichen über 842 $. Das Pop-Art-Comic-Design hüllt den Handschuh in eine Explosion aus Orange-, Rot-, Creme- und Brauntönen – Textblasen im Comic-Stil, Aktionslinien und markante grafische Elemente überziehen die gesamte Oberfläche. Dies macht ihn zu einem der auf den ersten Blick am leichtesten erkennbaren Designs in ganz CS2, was eine starke Nachfrage nach unbeschädigten Exemplaren im Zustand „Factory New“ aufrechterhält.

Exemplare im Zustand „Battle-Scarred“ liegen bei etwa 74 $, während die dramatische Preisdifferenz zum „Factory New“-Zustand ausschließlich darauf zurückzuführen ist, wie stark die grafischen Details bei starker Abnutzung verblasst sind. Der „POW!“ ist Teil eines breiteren Marktes für rotdominierte Handschuhe – der CS2-Leitfaden für rote Handschuhe bietet einen umfassenden Überblick über alle Fälle für alle, die ein rotgetöntes Loadout darum herum aufbauen möchten. Ein Exemplar in „Field-Tested“-Zustand im Preisbereich von 95 bis 130 US-Dollar bietet eine solide Annäherung an das gesamte Pop-Art-Design zu einem Bruchteil des Preisaufschlags für „Factory New“-Exemplare.

★ DIE BESTEN MOTORRADHANDSCHUHE – EINZIGARTIGES DESIGN Motorradhandschuhe POW! Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba kaufen

Produktpreis: 47,83 $–352,67 $ / ~43,40 €–319,90 € / ~37,40 £–275,90 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Koffer oder Revolution-Koffer

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die Motorradhandschuhe | Transport sind das preisgünstige Einstiegsmodell in der Kategorie der Moto Gloves Revolution-Hülle-Handschuhe, mit einem „Battle-Scarred“-Preis von knapp unter 48 US-Dollar und einem FN-Höchstpreis von rund 353 US-Dollar – die erschwinglichste Moto Gloves-Option im Sortiment. Das Design besteht aus einem hellbraunen/khakifarbenen Militär-Camouflage-Muster im Multicam-Stil, das den gesamten Handschuh bedeckt und ihm einen taktischen Look verleiht, der zwar zurückhaltend, aber wirklich clean wirkt.

Die warme Multicam-Farbpalette in Beige und Khaki ist die zurückhaltendste Optik unter den „Moto Gloves Revolution-Hülle“-Handschuhen, was die geringere Nachfrage und den erschwinglichen Preis erklärt. Diese unauffällige Eigenschaft ist zugleich ihre Stärke – es handelt sich um ein vielseitiges Paar „Extraordinary“-Handschuhe, das sich ohne optische Konflikte mit nahezu jedem CS2-Waffen-Finish kombinieren lässt. Ein praxiserprobtes Modell in der Preisklasse von 65 bis 90 US-Dollar ist einer der kostengünstigsten Wege zu „Extraordinary “-Moto-Glove-Handschuhen.

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Produktpreis: 76,44 $ – 669,83 $ / ~69,35 € – 607,60 € / ~59,80 £ – 524,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die Motorradhandschuhe | Turtle gehören zum mittleren Preissegment der Moto Gloves Revolution-Hülle-Handschuhe, wobei das „Battle-Scarred“-Einstiegsmodell bei etwa 76 US-Dollar und das „Factory New“-Topmodell bei knapp 670 US-Dollar liegt. Das Design besteht aus dunkelgrünen Moto-Handschuhen mit orangefarbenen Akzentstreifen entlang der Finger und einem knöchelschützenden Design im „Armor“-Stil – ein Look, der über dem Preisniveau liegt und deutlich unter dem der Modelle „POW!“ oder „Polygon“ ansiedelt, obwohl es sich um eines der markantesten Motorradhandschuh-Designs in dieser Kategorie handelt.

Der grün-orangefarbene Farbkontrast ist einheitlich und bei allen Sichtverhältnissen gut erkennbar, auch wenn bei stärker abgenutzten Exemplaren die orangefarbenen Akzente bereits stärker verblasst sind. Bei „Field-Tested“ in CS2 liegt der „Turtle“ in der Regel im Bereich von 100 bis 150 $ – ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen gut gestalteten „Extraordinary“-Handschuh mit einer Farbkombination, die sonst kaum in diesem Pool zu finden ist. Es lohnt sich, ihn mit einem Messer aus einem neueren Case zu kombinieren, und die Übersicht über die Messer aus dem „Fever Case“ umfasst mehrere Klingen, deren Oberflächen besonders gut zur grün-orangefarbenen Farbpalette des „Turtle“ passen.

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Produktpreis: 57,96 $ – 337,09 $ / ~52,60 € – 305,80 € / ~45,35 £ – 263,70 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die „Spezialhandschuhe | Buckshot“ sind das günstigste Modell in der Kategorie „Revolution-Hülle““-Handschuhe von Specialist Gloves. „Battle-Scarred“-Exemplare sind bereits ab 58 US-Dollar erhältlich, während der Höchstpreis für fabrikneue Exemplare bei etwa 337 US-Dollar liegt. Der „Specialist Gloves“-Typ ist bekannt für sein längeres, figurbetontes Design, das einen größeren Teil des Unterarms bedeckt – und der „Buckshot“ ist der einfachste Einstieg in diese Reihe. Das Design zeichnet sich durch einen dunkelolivgrünen Grundton mit einem orange-roten und braunen Blumen-Camouflage-Print auf den Stoffpartien, Knöchelschutz aus dunklem Leder und ein markantes TORTUE-Logo entlang des Unterarms aus.

Der Preis wird fast ausschließlich durch die Marktverfügbarkeit bestimmt, da es keine Komplexität beim Musterindex gibt. Die Farbkombination aus Oliv und Orange ist markant genug, um in der Ego-Perspektive in CS2 aufzufallen, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Durch die dunkle Lederkonstruktion reiht sich der „Buckshot“ in die Riege der Skins ein, die im Leitfaden zu den besten schwarzen Handschuhen in CS2 vorgestellt werden – eine nützliche Lektüre für alle, die sich für dezente, dunkel getönte „Extraordinary“-Handschuhe aus verschiedenen Case-Pools interessieren. Ein Exemplar in „Well-Worn“-Zustand im Preisbereich von 70 bis 100 US-Dollar ist ein solider Kauf für Spieler, die das „Spezialhandschuhe“-Design wünschen, ohne die 100-Dollar-Marke zu überschreiten.

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Produktpreis: 127,00 $ – 1.447,49 $ / ~115,25 € – 1.313,30 € / ~99,35 £ – 1.132,40 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Case-Schlüssel oder Revolution-Fall-Schlüssel

Der „Spezialhandschuhe | Crimson Web“ ist einer der musterempfindlichsten Handschuhe im Revolution-Fall-Pool. Das rote Netzmuster auf dunklem Leder ist direkt mit dem ikonischen Crimson-Web-Messermuster vergleichbar, und hochwertige Exemplare in „Factory New“-Zustand mit zentriertem Netzmuster können den angegebenen Höchstpreis von 1.447 $ deutlich übersteigen. Der Wert hängt davon ab, wie viele Netzmuster sichtbar sind und wie zentriert sie liegen – je auffälliger und zentrierter die Netzmuster, desto höher der Preis.

Zu wissen, welche Revolution-Fall-Handschuhe im Hochleistungssport im Trend liegen, kann Ihre Kaufentscheidungen schärfen – die Counter-Strike-E-Sport-Szene beeinflusst direkt die Nachfrage nach bestimmten Handschuhtypen und -mustern. Screenshots und genaue Prüfungen des Webmusters sind unerlässlich, bevor Sie sich zum Kauf eines „Crimson Web“-Handschuhs in den höheren Preisklassen entschließen.

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Produktpreis: 157,00 $ – 2.291,83 $ / ~142,40 € – 2.079,60 € / ~122,80 £ – 1.793,10 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die „Spezialhandschuhe | Fade“ haben mit über 2.291 US-Dollar die höchste Preisobergrenze für fabrikneue Handschuhe in der Kategorie „Revolution-Hülle““ der „Spezialhandschuhe““. Der durchgehende Farbverlauf verläuft über die gesamte Handschuhoberfläche hinweg in Violett-, Orange- und Goldtönen. Wer sich zu diesem violetten Ende des Farbspektrums hingezogen fühlt, sollte auch den CS2-Leitfaden für violette Handschuhe durchstöbern, um vergleichbare Optionen in anderen Case-Pools zu finden. Fades mit höherem Prozentsatz – bei denen mehr vom gesamten Farbverlauf sichtbar ist – erzielen die höchsten Aufschläge. Ein „Battle-Scarred“-Modell für etwa 157 US-Dollar bietet das Design zu einem Bruchteil der Kosten der Spitzenklasse.

Wie das „Crimson Web“ verfügt auch der „Fade“ über ein prozentbasiertes Bewertungssystem – Exemplare mit einem höheren Fade-Prozentsatz zeigen mehr vom gesamten Farbverlauf und nähern sich der Obergrenze von über 2.000 $, während Exemplare mit niedrigeren Prozentsätzen selbst im Zustand „Factory New“ deutlich im Preis fallen. Unter allen Handschuhen im „Revolution-Hülle““ bietet kein anderes Design die gleiche Komplexität des Farbverlaufs wie die „Spezialhandschuhe““-Silhouette.

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Produktpreis: 113,36 $–739,27 $ / ~102,85 €–670,80 € / ~88,70 £–578,50 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die „Spezialhandschuhe | Mogul“ sind das herausragende Modell der Mittelklasse in der Kategorie „Revolution-Hülle““-Handschuhe von Specialist Gloves, mit einem Mindestpreis für gebrauchte Exemplare (Battle-Scarred) von etwa 113 US-Dollar und einem Höchstpreis für fabrikneue Exemplare (Factory New) von knapp 739 US-Dollar. Das Design zeichnet sich durch ein dunkelblau-graues, fragmentiertes Tarnmuster auf dem Handschuhkörper mit gelb-goldenem taktischem Logo aus – eine klare, urbane Tarnoptik, die im Spiel eine hohe Sichtbarkeit gewährleistet, ohne dass die Preisgestaltung von bestimmten Mustern abhängt.

Der „Mogul“ liegt preislich komfortabel zwischen dem günstigen „Buckshot“ und den Premium-Skins „Fade“ und „Crimson Web“. Ein „Field-Tested“-Exemplar im Preisbereich von 150–225 US-Dollar bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Spieler, die sich in CS2 einen unverwechselbaren „Spezialhandschuhe“-Haut wünschen, ohne dabei in den Sammlerbereich vorzudringen. Wenn Sie das breitere CS2-Ökosystem betrachten, kann die Auseinandersetzung mit Spielen wie „Counter-Strike“ dabei helfen, den Markt für Handschuh-Investitionen ins rechte Licht zu rücken.

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Produktpreis: 304,50 $ – 3.256,52 $ / ~276,25 € – 2.955,30 € / ~238,20 £ – 2.548,50 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Koffer-Schlüssel oder Revolution-Koffer-Schlüssel

Die „Sport-Handschuhe | Amphibious“ sind einer der vier „Sport-Handschuhe“ – Skins im Handschuh-Pool der „Revolution-Hülle““, und die Kategorie „Sport Gloves“ weist die durchweg höchsten Mindestpreise aller Handschuhtypen auf. Der Preis für die „Amphibious“ beginnt bei 304 $ in der Zustandsklasse „Battle-Scarred“, während Exemplare in der Zustandsklasse „Factory New“ die 3.256 $-Marke überschreiten. Das Design besteht aus einem tiefblauen Grundton, der mit filigranen weißen und silbernen mechanischen Linienmustern überzogen ist – feine, an Leiterplatten erinnernde Linienführungen und geometrische Formen erstrecken sich über die gesamte Handschuhoberfläche und verleihen ihm einen unverwechselbaren, von der Technik inspirierten Look, der sich von allen anderen Modellen im Pool abhebt.

Das filigrane weiße Muster auf dem blauen Grundton ist bei allen Exemplaren einheitlich – hier gibt es keine Komplexität bei der Mustererkennung, und die „Float“-Bewertung ist die wichtigste Preisvariable. Der „Amphibious“ ist einer der optisch auffälligsten Handschuhe im oberen Segment des „Revolution-Hülle““-Pools und erfreut sich in CS2 einer starken Sammlernachfrage, unabhängig vom äußeren Zustand.

Produktpreis: 127,87 $ – 1.078,92 $ / ca. 118,40 € – 999,00 € / ca. 100,64 £ – 849,15 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Case-Schlüssel oder Revolution-Fall-Schlüssel

Die „Sport-Handschuhe | Bronze Morph“ liegen in einer deutlich niedrigeren Preisklasse als die anderen „Sport Gloves“ im Revolution-Fall-Pool, dessen Einstiegspreis für „Battle-Scarred“-Exemplare bei etwa 128 US-Dollar liegt und dessen Höchstpreis für „Factory New“-Exemplare knapp über 1.079 US-Dollar – deutlich unter dem Mindestpreis von 304 US-Dollar für die „Amphibious“. Damit sind sie das erschwinglichste „Sport-Handschuhe“ –Modell im gesamten Handschuhsortiment des Revolution-Hülle. Das Design besteht aus einer kräftigen rot-purpurroten Grundfarbe mit einem lebhaften, grün gesprenkelten organischen Muster, das den Handschuh bedeckt – eines der optisch auffälligsten und auf den ersten Blick erkennbaren Designs im gesamten Revolution-Fall-Handschuhsortiment.

Die kontrastreiche rot-grüne Farbkombination ist in der Ego-Perspektive von CS2 bei allen Float-Stufen klar erkennbar. Es gibt keine Komplexität hinsichtlich Muster oder Farbverläufen – der Float ist der einzige preisbestimmende Faktor. Das auffällige zweifarbige Design polarisiert: Spieler lieben entweder die Kühnheit oder bevorzugen etwas Zurückhaltenderes, aber für diejenigen, die sich von ihren Sport Gloves maximale visuelle Wirkung wünschen, ist der „Bronze Morph“ eine der auffälligsten Optionen im Angebot.

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Produktpreis: 191,30 $ – 2.183,75 $ / ~173,60 € – 1.981,80 € / ~149,70 £ – 1.709,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Case-Schlüssel oder Revolution-Fall-Schlüssel

Mit einem „Battle-Scarred“-Preis von rund 191 US-Dollar gehören die „Sport-Handschuhe | Omega“ zu den erschwinglicheren Revolution-Fall-Handschuhen in der Kategorie „Sport Gloves“ – und liegen damit deutlich unter dem Einstiegspreis von 304 US-Dollar für das Modell „Amphibious“. Das Design besticht durch einen dunkelgrauen/anthrazitfarbenen Grundton mit einem Textilmuster aus goldenen und bernsteinfarbenen Rauten über den Fingern und der Handfläche sowie markanten goldenen Chevron- und geometrischen Akzenten – eine hochwertig wirkende Farbkombination, die im Spiel klar erkennbar ist.

Der Kontrast zwischen dunklem Anthrazit und Gold hält sich gut, sodass „Field-Tested“-Exemplare im Preisbereich von 250 bis 400 $ in CS2 immer noch schick aussehen. Die FN-Obergrenze von über 2.183 $ bestätigt ihren Status als Premium-Handschuhe aus dem „Revolution-Hülle““, selbst am unteren Ende der Preisskala für „Sport Gloves“. Für Spieler, die Sport Gloves suchen, ohne gleich über 300 $ auszugeben, ist der „Omega“ die naheliegende Wahl – und die goldenen Details verleihen ihm einen Look, der weit über seinem Preisniveau liegt.

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Produktpreis: 369,67 $–9.053,14 $ / ~335,50 €–8.212,00 € / ~289,30 £–7.083,00 £

Seltenheit: Außergewöhnlich

Quelle: Clutch-Kiste oder Revolution-Kiste

Koffer-Schlüssel: Clutch-Case-Schlüssel oder Revolution-Fall-Schlüssel

Die „Sport-Handschuhe | Vice“ sind die teuersten Handschuhe im gesamten Revolution-Hülle – und für alle, die sich fragen, welche Handschuhe im Revolution-Hülle ganz oben stehen: Das ist die Antwort. Neuwertige Exemplare übersteigen 9.053 $ und gehören damit eindeutig zur Kategorie der Investitionsobjekte. Selbst im Zustand „Battle-Scarred“ liegt der Mindestpreis von 369 $ für die „Vice“ noch über dem Einstiegspreis fast aller anderen Skins im Revolution-Fall-Handschuhsortiment.

Der Neon-Pastell-Farbverlauf – Rosa, Blaugrün und Lila, die sich über die Silhouette der Sport Gloves vermischen – ist in CS2 sofort erkennbar. Sie sind die einzigen „Revolution-Hülle““-Handschuhe, die durchweg Preise im fünfstelligen Bereich erzielen, was auf den Aufschlag für den „Sport-Handschuhe“ –Typ, die unverwechselbare Farbgebung und das chronisch geringe Angebot an „Factory New“-Exemplaren zurückzuführen ist. In dieser Preisklasse kommt es darauf an, wie du dein Inventar verwaltest und verkaufst – es lohnt sich, die besten CS2-Skin-Wettseiten zu kennen, wenn hochwertige Skins wie dieser eine Rolle dabei spielen, wie du dein Inventar nutzt. Ganz gleich, ob du ein Flaggschiff-Inventar aufbaust oder eine Sammlung vervollständigst: Die „Sport-Handschuhe | Vice“ sind die definitive Prestige-Wahl unter den Handschuhen aus dem Revolution-Hülle.

Die besten Handschuhe aus dem Revolution-Fall: Vollständiger Vergleich

Die folgende Tabelle bietet einen statistisch fundierten Überblick über alle Handschuhe aus dem „Revolution-Hülle““ in CS2 und umfasst alle sechs Handschuhtypen sowie alle 24 verfügbaren Skins. Wenn ihr euch schon einmal gefragt habt, welche Handschuhe im „Revolution-Hülle““ enthalten sind und wie sie sich hinsichtlich Preis und Seltenheit unterscheiden, ist dies eure Referenz. Die Spalten zeigen den Produktnamen, die Seltenheit, die Preisspanne und einen kurzen Hinweis darauf, was den Wert der jeweiligen Skin ausmacht.

Preise Stand: 04/2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Fahrerhandschuhe „Imperial Plaid“ Außergewöhnlich 193–1.266 US-Dollar Detailliertes Karomuster; kursempfindlich mit starker langfristiger Sammlernachfrage. Fahrerhandschuhe „King Snake“ Außergewöhnlich 151–3.434 Naturbelassene, hellbraune Schlangenhautoptik; höchster möglicher FN-Wert bei Fahrerhandschuhen, dramatische kursbasierte Preisschwankungen. Fahrerhandschuhe „Overtake“ Außergewöhnlich 63–420 Dunkelbraunes Leder mit bernsteinfarbenen Textileinsätzen im Rautenmuster; Mittelklasse, ausschließlich floatzugesteuert. Fahrerhandschuhe Racing Green Außergewöhnlich 38–331 Fahrerhandschuhe der untersten Preisklasse; dezentes Finish, das sich bei stärkerer Abnutzung leicht abnutzt. Handbandagen „Arboreal“ Außergewöhnlich 55–254 Militär-Woodland-Tarnmuster in Grün, Beige und Braun; preisgünstig und mit starker optischer Wirkung. Handbandagen „Cobalt Skulls“ Außergewöhnlich 210–1.450 Aufwendiges Totenkopf- und Kobalt-Muster; höchste Sammlernachfrage in der Kategorie Handwickel. Handwickel „Duct Tape“ Außergewöhnlich 58–578 Industriedesign; starkes Preis-Leistungs-Verhältnis unter 100 $, große Preisspanne bei FN. Handwraps mit Aufdruck Außergewöhnlich 98–519 Türkis/cyanfarbenes, eckiges Mosaikmuster; das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf die optische Komplexität im Hand-Wraps-Sortiment. Hydra-Handschuhe, gehärtet Außergewöhnlich 75–432 Preisgestaltung abhängig vom Muster; Exemplare mit hohem Blauanteil erzielen einen erheblichen Aufpreis. Hydra-Handschuhe „Emerald“ Außergewöhnlich 44–228 Dunkles, mit Nieten besetztes Leder mit leuchtend grünen Mesh-Einsätzen und Schlangenemblem; kontrastreicher Look zum günstigen Preis. Hydra-Handschuhe Mangrove Außergewöhnlich 38–201 Olivgrünes/khakifarbenes Leder mit Nieten und bronzefarbenem Schlangenemblem; niedrigster FN-Höchstwert bei den Hydra-Handschuhen. Hydra-Handschuhe Rattler Außergewöhnlich 37–223 Oliv-braune Schlangenhautoptik mit Nieten an den Fingerknöcheln; konkurriert mit dem Modell „Mangrove“ um den Titel des günstigsten Modells. Moto-Handschuhe Polygon Außergewöhnlich 113–709 Blaues, fragmentiertes Tarnmuster; überdurchschnittliche Aufprallfestigkeit, Musterdeutlichkeit lässt bei starker Abnutzung nach. Moto-Handschuhe POW! Außergewöhnlich 74–842 Pop-Art-Explosion in Orange, Rot und Creme; höchster FN-Höchstwert bei den Moto-Handschuhen, die Schwimmfähigkeit ist stark beeinträchtigt. Moto-Handschuhe Transport Außergewöhnlich 47–352 Beige/Khaki-Multicam-Militärtarnmuster; das erschwinglichste Einstiegsmodell bei den Moto Gloves. Moto-Handschuhe „Turtle“ Außergewöhnlich 76–669 Dunkelgrün mit orangefarbenen Akzentstreifen; markante Farbkombination, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im mittleren Preissegment. Spezialhandschuhe „Buckshot“ Außergewöhnlich 57–337 Dunkelolivgrüner Grund mit orange-rotem und braunem floralen Camouflage-Print; niedrigster Preis bei Specialist Gloves, floatangetriebene Preisgestaltung. Spezialhandschuhe Crimson Web Außergewöhnlich 127–1.447 Das netzartige Muster sorgt für hohe Preise; Muster vor dem Kauf prüfen. Spezialhandschuhe Fade Außergewöhnlich 157–2.291 Farbverlauf in Lila, Orange und Gold; der Fade-Anteil beeinflusst den Preis neben dem Float. Spezialhandschuhe „Mogul“ Außergewöhnlich 113–739 Dunkelblau-graues, fragmentiertes Camouflage-Muster mit goldenem Logo; keine Musterkomplexität, unaufgeregtes Mittelklasse-Produkt. Sport-Handschuhe „Amphibious“ Außergewöhnlich 304–3.256 Tiefblau mit aufwendigen weißen mechanischen Strichzeichnungen; Mindestpreis bei über 300 $ mit starker Sammlernachfrage. Sport-Handschuhe „Bronze Morph“ Außergewöhnlich 128–1.079 Kräftige rot-purpurrote Grundfarbe mit lebhaftem grünem Fleckenmuster; das optisch auffälligste „Sport-Handschuhe“ –Design. Sport-Handschuhe Omega Außergewöhnlich 191–2.183 US-Dollar Dunkles Anthrazit mit goldenem Rautenmuster und Chevron-Akzenten; das erschwinglichste Design von Sport Gloves. Sport-Handschuhe Vice Außergewöhnlich 369–9.053 Neon-Pastell-Farbverlauf; der teuerste „Revolution-Hülle““-Handschuh, höchster FN-Höchstwert im Pool.

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Updates im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder deren Richtigkeit noch deren zukünftigen Wert garantieren können.

Die Preise für Handschuhe aus dem „Revolution-Hülle““ hängen vom Handschuhtyp, der Komplexität der Oberflächengestaltung und dem „Float“ ab. Sport-Handschuhe weisen die höchsten Mindestpreise im gesamten Angebot auf, wobei „Sport-Handschuhe Vice“ mit über 9.000 $ im Zustand „Factory New“ die höchste Preisobergrenze erreicht. Mustergestaltete Skins wie „King Snake“, „Cobalt Skulls“, „Crimson Web“ und „Fade“ erzielen Aufschläge, die über den reinen „Float“ hinausgehen. Für Spieler, die nach Handschuhen aus dem „Revolution“-Case mit begrenztem Budget suchen, bieten „Hydra“- oder „Moto“-Handschuhe in den Zuständen „Field-Tested“ oder „Well-Worn“ das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im gesamten Angebot.

Über die Handschuhe in diesem speziellen Sortiment hinaus bietet die Vielfalt aller Messer im „Gallery Case“ noch mehr Möglichkeiten, eine hochwertige Ausrüstung individuell zusammenzustellen.

Abschließende Gedanken zu den Handschuhen aus dem „Revolution-Hülle““

Mit 24 Skins der Stufe „Extraordinary“ verteilt auf sechs Handschuhtypen decken die Handschuhe aus dem Revolution-Fall jedes Budget und jeden Stil in CS2 ab. Die drei Top-Empfehlungen aus dieser Liste:

Sport-Handschuhe | Vice – Die unbestrittene Prestige-Wahl unter den Handschuhen im Revolution-Hülle. Der Neon-Pastell-Farbverlauf ist in CS2 sofort erkennbar, und kein anderer Skin im Sortiment kommt auch nur annähernd an seinen „Factory New“-Höchstwert von über 9.000 Dollar heran. Wenn das Budget keine Rolle spielt, ist dies die richtige Wahl.

Handbandagen | Cobalt Skulls – Die herausragende Wahl für Sammler in der Kategorie „Handbandagen“. Das filigrane Totenkopfmuster auf tiefem Kobaltblau ist eines der optisch komplexesten Designs im Sortiment, und der Unterschied zwischen einem „Battle-Scarred“- und einem „Factory New“-Exemplar ist sofort erkennbar – was die Jagd nach Floats hier wirklich lohnenswert macht.

Motorradhandschuhe | POW! – Die beste Wahl für alle, die Wert auf Persönlichkeit legen, im Sortiment der „Revolution-Hülle““-Handschuhe. Das Pop-Art-Comic-Design ist unter allen sechs Handschuhtypen einzigartig, und ein Exemplar im Zustand „Field-Tested“ im Preisbereich von 95 bis 130 US-Dollar macht es zu einer der erschwinglichsten Möglichkeiten, einen wirklich unverwechselbaren „Extraordinary“-Skin zu erwerben.

Egal, ob du ein Flaggschiff-Inventar aufbaust oder dir dein erstes Paar „Extraordinary“-Handschuhe zulegst – im Handschuh-Pool des „Revolution-Hülle““ ist für jedes Budget etwas dabei. Kaufe CS2-Handschuhe aus dem „Revolution-Hülle““ bei Skin Baron und finde die besten Preise für jeden Zustand.

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Häufig gestellte Fragen