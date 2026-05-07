Portátiles Dell frente a HP: lo que recomiendan los expertos en 2025

Dell vs HP La elección de un ordenador portátil es uno de los principales dilemas para los clientes. A veces resulta difícil decidirse entre una u otra opción. El objetivo de nuestro artículo es comparar estas marcas en función de los dispositivos que ofrecen.

Echaré un vistazo a la gama de Dell vs HP los portátiles disponibles en el mercado y comparar sus gamas de productos en categorías como productividad, juegos, diseño, durabilidad y asistencia técnica.

Si alguna vez te has visto en la encrucijada entre un Dell vs HP si estás pensando en comprar un ordenador portátil, esta guía te puede ayudar a decidirte en función de tus necesidades en 2025.

Dell frente a HP: gamas de portátiles

Dell and HP Los ordenadores portátiles se ofrecen en una amplia variedad de opciones, cada una dirigida a un público y un uso distintos. Entre ellos hay modelos de gama alta, modelos resistentes y robustos, ordenadores portátiles de nivel profesional e incluso algunos de los mejores portátiles para juegos, aptos para una amplia gama de presupuestos.

Dell tiene elXPS la gama de gama alta, la serie Inspiron para usuarios con un presupuesto más ajustado, y Alienware para jugar.

Por otro lado, HP cuenta con el Spectre en su línea premium, el Pabellónuna línea para quienes buscan precios asequibles, y la Omen para funciones de gaming de gama alta. Te guiaré por todas estas gamas para ayudarte a decidir.

Grupos de productos de Dell

Dell has 6 líneas principales de productos para sus clientes. Cada uno está diseñado para un uso concreto y funciona de forma diferente según cómo se utilice. Te recomendamos que elijas un Dell Elige un ordenador portátil en función de el uso que le vayas a dar para obtener los mejores resultados.

XPS is Dellla gama alta de portátiles de la marca. Estos modelos ocupan un lugar único en Dellde la gama, situándose a medio camino entre un portátil de gama profesional y una opción más económica. Estos modelos destacan por su excelente rendimiento y su diseño cómodo y de alta gama.

is Dellla gama alta de portátiles de la marca. Estos modelos ocupan un lugar único en Dellde la gama, situándose a medio camino entre un portátil de gama profesional y una opción más económica. Estos modelos destacan por su excelente rendimiento y su diseño cómodo y de alta gama. Inspiración , por otro lado, es la gama más económica. Estos portátiles convencionales son versátiles y funcionan bien a pesar de su hardware de gama baja, por lo que son perfectos para estudiantes y para quienes solo quieren navegar por Internet.

, por otro lado, es la gama más económica. Estos portátiles convencionales son versátiles y funcionan bien a pesar de su hardware de gama baja, por lo que son perfectos para estudiantes y para quienes solo quieren navegar por Internet. Latitud Los portátiles empresariales son conocidos por su seguridad y resistencia. Este es el portátil ideal para dirigir una empresa tecnológica o programar a un nivel avanzado. Si no quieres pasarte a la gama profesional, Latitudfunciona perfectamente para la mayoría de las tareas.

Los portátiles empresariales son conocidos por su seguridad y resistencia. Este es el portátil ideal para dirigir una empresa tecnológica o programar a un nivel avanzado. Si no quieres pasarte a la gama profesional, Latitudfunciona perfectamente para la mayoría de las tareas. Precisión es una estación de trabajo de nivel profesional certificada para funcionar al máximo rendimiento. Estos ordenadores cuentan con los mejores procesadores y configuraciones de hardware para ofrecer una potencia verdaderamente profesional.

es una estación de trabajo de nivel profesional certificada para funcionar al máximo rendimiento. Estos ordenadores cuentan con los mejores procesadores y configuraciones de hardware para ofrecer una potencia verdaderamente profesional. Alienware Los ordenadores portátiles son equipos de gaming de gama alta que ofrecen un rendimiento comparable al de un ordenador de sobremesa en la mayoría de los juegos modernos. Suelen incorporar las últimas tarjetas gráficas y ofrecen la mejor potencia de procesamiento de la actual generación de juegos.

Los ordenadores portátiles son equipos de gaming de gama alta que ofrecen un rendimiento comparable al de un ordenador de sobremesa en la mayoría de los juegos modernos. Suelen incorporar las últimas tarjetas gráficas y ofrecen la mejor potencia de procesamiento de la actual generación de juegos. Serie G de Dell es una gama de gaming más modesta que combina rendimiento y relación calidad-precio. Se trata de un portátil para juegos convencional y bastante común que ofrece un buen rendimiento en la mayoría de los juegos, pero que carece de funciones avanzadas como el trazado de rayos.

Si quieres recomendaciones sobre modelos concretos, consulta nuestra el mejorDell ordenadores portátiles Guía de las mejores opciones en XPS, Inspiración, Latitud, y mucho más.

Grupos de productos de HP

HP has 8 líneas de productos que abarcan un abanico más amplio de usos. La mayoría adapta sus productos a un segmento de consumidores muy concreto.

Espectro Está pensado para creadores y para un uso de alta gama, con un alto rendimiento y diseños únicos que destacan.

Está pensado para creadores y para un uso de alta gama, con un alto rendimiento y diseños únicos que destacan. Envidia Los portátiles son modelos de gama alta destinados al público general que ofrecen un buen rendimiento para las tareas cotidianas. Aunque estos modelos no están pensados para ejecutar los juegos más recientes ni para procesar vídeo con especial eficacia, sí que permiten realizar las tareas habituales sin problemas.

Los portátiles son modelos de gama alta destinados al público general que ofrecen un buen rendimiento para las tareas cotidianas. Aunque estos modelos no están pensados para ejecutar los juegos más recientes ni para procesar vídeo con especial eficacia, sí que permiten realizar las tareas habituales sin problemas. Pabellón es la gama principal de portátiles. Estos modelos sirven para la mayoría de las tareas cotidianas y son especialmente adecuados para usuarios con un presupuesto más ajustado.

es la gama principal de portátiles. Estos modelos sirven para la mayoría de las tareas cotidianas y son especialmente adecuados para usuarios con un presupuesto más ajustado. Omen compite conDell’s Alienware la línea como la opción de gama alta más destacada para juegos de HP. Este portátil apenas se calienta y ofrece un buen rendimiento incluso con los juegos más recientes. El diseño de estilo «gamer» es un plus muy agradable.

compite conDell’s Alienware la línea como la opción de gama alta más destacada para juegos de HP. Este portátil apenas se calienta y ofrece un buen rendimiento incluso con los juegos más recientes. El diseño de estilo «gamer» es un plus muy agradable. Derrotado fabrica algunos de los las mejores portátiles para juegos a buen precio en el mercado, sobre todo para los consumidores generales que no juegan a videojuegos con gráficos muy exigentes.

fabrica algunos de los en el mercado, sobre todo para los consumidores generales que no juegan a videojuegos con gráficos muy exigentes. EliteBook es la línea de negocio principal de HP. Estos portátiles son seguros y transmiten una sensación de alta calidad, con un diseño elegante y profesional en todos los aspectos.

es la línea de negocio principal de HP. Estos portátiles son seguros y transmiten una sensación de alta calidad, con un diseño elegante y profesional en todos los aspectos. ProBook es la gama de portátiles empresariales pensada para quienes buscan una buena relación calidad-precio. Estos portátiles son potentes, pero es posible que no alcancen el mismo nivel de rendimiento que otros modelos empresariales.

es la gama de portátiles empresariales pensada para quienes buscan una buena relación calidad-precio. Estos portátiles son potentes, pero es posible que no alcancen el mismo nivel de rendimiento que otros modelos empresariales. ZBook is HPEl portátil empresarial más potente del mercado. Su diseño y rendimiento son de lo más exclusivo que se puede encontrar. Incorpora los componentes más potentes del mercado para que tu jornada laboral transcurra sin problemas.

Si quieres ver una selección de los modelos más destacados de estas gamas, echa un vistazo a nuestra los mejores portátiles de HP guía.

Dell frente a HP: Productividad

La mayoría de los ordenadores portátiles incluidos en el Dell vs HP El debate gira en torno a que son ideales para la productividad. Aunque todos estos portátiles pueden utilizarse para trabajar, reducir las opciones puede ayudarte a conseguir los resultados específicos que buscas. Ambas empresas cuentan con algunas líneas de productos diseñadas específicamente para la productividad.

Dell’s Inspiraciónand XPS son sus portátiles más productivos.

Inspiración es una solución económica que sigue siendo cómoda de usar y ofrece una gran autonomía, pero es posible que no ofrezca el mismo nivel de capacidad de respuesta. Los portátiles Inspiron pueden funcionar con lentitud y es posible que no sean adecuados para la creación de contenidos, a menos que utilices navegadores web para la mayoría de tus aplicaciones de productividad.

es una solución económica que sigue siendo cómoda de usar y ofrece una gran autonomía, pero es posible que no ofrezca el mismo nivel de capacidad de respuesta. Los portátiles Inspiron pueden funcionar con lentitud y es posible que no sean adecuados para la creación de contenidos, a menos que utilices navegadores web para la mayoría de tus aplicaciones de productividad. The XPSlíneacuenta con teclados cómodos, trackpads sensibles y opciones de pantalla que facilitan la visualización de todas las ventanas a la vez. Las baterías de estos modelos no duran tanto, pero son suficientes para cualquier tarea ligera de creación de contenidos o navegación web que necesites.

HPLas líneas de producción de… son las Espectroy elPabellón. A menudo se les compara con Lenovolos portátiles de productividad de (lo que ha suscitado la ya conocida Lenovo vs HP debates).

Espectro es una línea de2-en-1 Portátiles que también funcionan como tabletas, lo que ofrece un control total en cuanto a edición de imágenes y portabilidad. Son capaces de realizar la mayoría de las tareas diarias con facilidad, siempre y cuando no se editen vídeos a nivel profesional.

es una línea de2-en-1 Portátiles que también funcionan como tabletas, lo que ofrece un control total en cuanto a edición de imágenes y portabilidad. Son capaces de realizar la mayoría de las tareas diarias con facilidad, siempre y cuando no se editen vídeos a nivel profesional. Pabellón, la gama económica, es ideal para alargar la duración de la batería y navegar por Internet sin exigirle mucho al ordenador. Puede que sea capaz de manejar algunas aplicaciones de oficina, pero la mayoría Pabellónlos modelos no pueden con el trabajo pesado como el Espectrolínea.

Portátil Dell XPS 13 9350 [El mejor portátil Dell compacto por su portabilidad]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-6500U (varía según la configuración) GPU Gráficos Intel HD 520 integrados RAM 8 GB o 16 GB de LPDDR3 (soldada) Almacenamiento SSD PCIe de 256 GB – 512 GB Pantalla Pantalla táctil InfinityEdge de 13,3 pulgadas con resolución QHD+ (3200 x 1800) o FHD (1920 x 1080) Frecuencia de actualización 60 Hz Batería Hasta unas 11 horas (varía según el tipo de pantalla) Peso 1,22 kg Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, Thunderbolt 3, USB 3.0, lector de tarjetas SD, conector combinado de 3,5 mm

The Dell XPS 13 9350 es uno de los ultrabooks más portátiles y equilibrados Dell que haya lanzado jamás. Sigue siendo una de las favoritas entre profesores, estudiantes y profesionales que buscan un dispositivo de alta gama que nunca les frene. Su diseño ligero de aluminio y fibra de carbono se adapta perfectamente a la mano, y la pantalla ultradelgada InfinityEdge sigue luciendo moderna hoy en día.

Lo que más destaca es la facilidad con la que gestiona las tareas cotidianas —documentos, presentaciones, pestañas de investigación y videollamadas— sin dar nunca la sensación de ser voluminoso o complicado. Si pasas mucho tiempo yendo de un aula a otra, de cafetería en cafetería o de casa en casa, este es el tipo de portátil que se desvanece en tu bolso hasta que lo necesitas.

Pros Cons ✅ Diseño de alta calidad y ligero facilita los desplazamientos y el transporte diario ✅ La pantalla InfinityEdge sigue luciendo nítida y moderna, especialmente el modelo con pantalla táctil QHD+ ✅ SSD rápido y rendimiento ágil para la productividad diaria ✅ Excelente teclado y trackpad para sesiones de trabajo prolongadas ✅ Compatibilidad con Thunderbolt 3 permite el uso de unidades externas de alta velocidad o estaciones de acoplamiento ✅ Funcionamiento silencioso y sin calor durante condiciones de trabajo normales ❌ No está diseñado para juegos ni para aplicaciones creativas exigentes, pero ideal para la productividad y el trabajo escolar ❌ CPU de generaciones anteriores, aunque sigue funcionando con fluidez para las tareas cotidianas

A pesar de su pequeño tamaño, el XPS 13 9350 te permite realizar las tareas diarias con total confianza y es fácil de llevar de una clase a otra.

Veredicto final

The Dell XPS 13 9350 sigue siendo un potente y compacto dispositivo de productividad, perfecto para cualquiera que busque un portátil ligero y fiable para escribir, investigar y realizar las tareas diarias. Su diseño de alta calidad, su nítida pantalla y su fluido rendimiento lo convierten en una opción ideal para estudiantes, profesores y profesionales que valoran la portabilidad sin renunciar a la calidad.

Portátil 2 en 1 HP Spectre x360 con tecnología de IA [El mejor portátil HP para la productividad]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Ultra 7 155H GPU Gráficos integrados Intel Arc RAM 32 GB (LPDDR5X integrada) Almacenamiento SSD de 2 TB Pantalla Pantalla táctil OLED de 14,0 pulgadas con resolución 2,8K (2880 x 1800) Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Batería 68 Wh, 13 horas de autonomía media Peso 1,43 kg Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 3.1 tipo A (x 1), Thunderbolt 4 (x 2), conector combinado para auriculares y micrófono

En elDell vs HP la carrera por la productividad, la HP Spectre x360 quizá esté ganando. Tiene un un SSD de 2 TB y 32 GB de RAM para un procesamiento rápido y un espacio de almacenamiento prácticamente ilimitado. Si solo guardas documentos e imágenes, no necesitarás ampliar tu espacio de almacenamiento a corto plazo.

Pros Cons ✅ Incluye un lápiz Bluetooth y un concentrador USB, por lo que no tendrás que comprar accesorios adicionales ✅ La pantalla táctil te permite un mayor control sobre tu productividad ✅ Portátil 2 en 1 también sirve como tableta cuando necesitas más flexibilidad ✅ Teclado retroiluminado para trabajar en lugares con poca luz ✅ GrandeSSD de 2 TB espacio de almacenamiento para todos tus proyectos creativos ✅ 32 GB de RAM se encarga de cualquier tarea con rapidez y sin esfuerzo ❌ El precio es un poco elevado, pero las prestaciones adicionales (incluidos los componentes mejorados) bien merecen el coste extra.

La batería puede durar hasta 13 horas con un uso normal, pero cambiar entre el modo portátil y el modo tableta táctil reduce esta autonomía a la mitad. Aun así, es fiable: teniendo en cuenta todo lo que ofrece, me sorprende que la batería dure tanto. Este modelo también incluye un lápiz Bluetooth para manejar fácilmente la pantalla táctil y un concentrador USB para disponer de puertos adicionales.

Veredicto final:

The HP Spectre x360 Es rápido, flexible y está diseñado para proyectos de gran envergadura. Con una gran capacidad de almacenamiento, una memoria potente y una pantalla táctil que también funciona como tableta, es una opción ideal si buscas un portátil que lo haga todo. El precio es elevado, pero sus prestaciones lo compensan.

Dell frente a HP: rendimiento en juegos

Los portátiles para juegos son difíciles de conseguir, pero ambos Dell y ellos mejores portátiles para juegos de HP son una excelente opción para sustituir tu ordenador de sobremesa para juegos. Ambas empresas utilizan la gama de GPU GeForce de NVIDIA para obtener una gran potencia gráfica. Ambas utilizan Tarjetas RTX de las series 40 y 50 (por ejemplo, las 4080 y las 5070) para crear mundos gráficos envolventes.

La potencia de procesamiento es tan importante como la GPU. Dell’s Alienware usos de la líneaProcesadores Intel Core i9, mientras queHP usosProcesadores AMD Ryzen 9. Tampoco te preocupes por las pantallas pequeñas. Ambos modelos cuentan con pantallas más grandes en sus gamas para juegos, pero también incluyen varios puertos para conectar tu portátil para juegos a tu mi televisor favorito para jugar. Sus pantallas nativas tienen una frecuencia de actualización media de 144 Hz.

Dell’s Alienware Esta gama es distintiva y popular, ya que ofrece un rendimiento más puro y un mayor potencial de mejora en comparación con HPlos portátiles para juegos. Suelen contar con tarjetas gráficas más potentes, un procesamiento de CPU más rápido y mayor capacidad de almacenamiento y memoria.

HP’s OMEN Esta gama goza de una buena reputación entre los jugadores, pero las opciones mejoradas no suelen estar disponibles al mismo nivel que las Alienware línea.

Uno de los factores más importantes que marcan la diferencia en el rendimiento para juegos de estos portátiles tiene que ver con el control de la temperatura durante sesiones prolongadas.

The Alienware Estructura de la cámara criogénica utiliza ventiladores más grandes para aumentar el flujo de aire sin que se sobrecaliente. Esta estructura se encuentra en la parte inferior del portátil e incluye una cubierta de cristal transparente.

utiliza ventiladores más grandes para aumentar el flujo de aire sin que se sobrecaliente. Esta estructura se encuentra en la parte inferior del portátil e incluye una cubierta de cristal transparente. The OMENEl sistema Tempest Cooling Pro utiliza tecnología de ventiladores autolimpiables, pasta térmica avanzada y ajuste dinámico para evitar el sobrecalentamiento de los componentes.

Echa un vistazo a esta lista de los el mejorDell portátiles para juegos para que sean más potentes y estén bien refrigerados Alienware opciones aptas para sesiones maratonianas.

Dell Alienware 16X Aurora [El mejor portátil para juegos Alienware compacto]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX (24 núcleos) GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 con 12 GB de GDDR6 RAM 32 GB de DDR5 (doble canal) Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Pantalla 16:8 QHD+ (2560 x 1600) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Batería 90 Wh Peso ~2,8 kg Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth, USB-C (x1), Thunderbolt 4 (x1), USB-A (x2), HDMI 2.1, ranura para tarjetas SD, puerto Ethernet, salida de audio de 3,5 mm

The Dell Alienware 16X Aurora Aprovecha toda la potencia de la serie M, pero en un formato más portátil de 16 pulgadas. Su pantalla de alta frecuencia de actualización (240 Hz) y su GPU RTX 4080 lo convierten en el compañero ideal para los juegos competitivos, permitiéndote mantener la concentración cuando cada fotograma cuenta. El diseño del Legend 3 le confiere un aspecto elegante, mientras que el sistema de refrigeración inteligente garantiza un rendimiento estable durante las largas sesiones de juego.

A pesar de su tamaño más reducido, el 16X Aurora sigue siendo un pilar fundamental Alienware Puntos fuertes: una calidad de fabricación de primera categoría, un diseño llamativo y una ingeniería térmica que supera a la de la mayoría de los portátiles para juegos compactos.

Pros Contras ✅ Pantalla QHD+ a 240 Hz para una experiencia de juego ultrafluida en títulos competitivos ✅ La combinación de RTX 4080 y Core i9 ofrece un rendimiento comparable al de un ordenador de sobremesa ✅ Diseño más elegante y portátil en comparación con los modelos Alienware de 17-18 pulgadas ✅ Su sólido diseño térmico mantiene un alto número de fotogramas por segundo incluso bajo cargas intensas ✅ Teclado de alta calidad con un recorrido y una comodidad excelentes ❌ Sigue siendo más pesado que los portátiles de 16 pulgadas que no son para juegos, pero su potencia lo justifica

Además, cuenta con una rápida memoria RAM DDR5, almacenamiento SSD ampliable y excelentes conexiones de E/S para múltiples monitores o configuraciones de realidad virtual. El potente sistema de refrigeración garantiza un rendimiento silencioso y estable, incluso durante las partidas clasificatorias, las maratones o los títulos que exigen mucho al hardware.

Veredicto final:

The Alienware 16X Aurora es la opción ideal para los gamers que buscan un rendimiento de primera categoría en un formato más compacto. Si buscas un potente equipo para juegos portátil con la potencia de un ordenador de sobremesa, este es el que debes elegir.

Portátil para juegos HP OMEN 17,3 RTX 5070 AI Pro [El mejor portátil HP para juegos]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen AI 9 365 GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 de 8 GB con GDDR6 RAM 32 GB instalados, hasta 64 GB disponibles Almacenamiento SSD de 1 TB (ampliable hasta 4 TB) Pantalla 17,3″ FHD (1920 x 1080) Frecuencia de actualización 144 Hz Batería 83 Whr con carga rápida y aproximadamente 3 horas de autonomía Peso 2,95 kg Conectividad WiFi, Bluetooth, USB-A (x3), USB-C (x1), HDMI (x1), RJ-45 (x1), conector combinado para auriculares y micrófono

The HP Omen tiene un diseño sorprendentemente atractivo. Su chasis de alta calidad destaca sobre el resto de HPde la gama de productos de la marca, y con razón. Este portátil cuenta con unas especificaciones realmente Gráficos impresionantes gracias a la tarjeta NVIDIA GeForce RTX 5070.

The Pantalla de 17,3 pulgadas con resolución 1080p te ofrece un amplio espacio para disfrutar del paisaje. Para refrescar el ambiente, utiliza HPla arquitectura Tempest Cooling PRO, exclusiva de la marca, para permitir sesiones de juego más prolongadas. Para una comparación más amplia de las prestaciones de la gama para gamers de HP, consulta nuestra guía sobre los mejores portátiles para juegos de HP.

Pros Cons ✅ Varias opciones con diferentes capacidades de almacenamiento y memoria RAM ✅ Se vende en paquetes que incluyen accesorios adicionales, como un SSD portátil ✅ Tarjeta gráfica de última generación y gran potencia de procesamiento ✅ La memoria ampliable permite una mayor personalización y flexibilidad ✅ GrandePantalla de 1080pen un santiaménFrecuencia de actualización de 144 Hz ✅ Diseño sorprendentemente ligero ❌ Incluye unDisco duro de 1 TB, pero hay muchas formas de ampliar la capacidad de almacenamiento (o elegir una opción con más capacidad desde el principio)

The los mejores juegos de mundo abierto se ven de maravilla en este portátil, y este paquete también incluye un SSD portátil y una copia de Windows 11 Pro.

Veredicto final:

The HP Omen 17,3 Es una opción ideal para los gamers que buscan velocidad, potencia y una pantalla grande. Con su tarjeta gráfica RTX 5070 y su procesador Ryzen AI 9, es capaz de ejecutar los juegos más recientes con facilidad. Además, permite ampliar la memoria y el almacenamiento, por lo que está preparada para durar. La batería no tiene mucha autonomía, pero eso es habitual en los portátiles para juegos. En general, es uno de los mejores HP ordenadores portátiles para juegos.

Dell frente a HP: diseño y experiencia de usuario

Dell and HP Ambas cuentan con años de innovación en diseño a sus espaldas. Sus ordenadores portátiles son modernos, con diseños elegantes y sencillos que siguen evolucionando al ritmo de la tecnología. Dell Sin embargo, suele utilizar materiales de fabricación de mayor calidad. La mayoría de sus portátiles de gama alta utilizan fibra de carbono en lugar de plástico siempre que pueden para mejorar la calidad.

Aunque los portátiles destinados al uso doméstico suelen ser bastante delgados, lo que realmente importa si quieres llevarte el trabajo contigo es el peso de cada uno de ellos.

Dell los ordenadores portátiles de , incluyendo el XPS 13, son un poco más portátiles. En cuanto a la portabilidad, son similares a los portátiles de Lenovo (un detalle que vale la pena mencionar si estás pensando en Lenovo vs Dell ).

, incluyendo el XPS 13, son un poco más portátiles. En cuanto a la portabilidad, son similares a los portátiles de Lenovo (un detalle que vale la pena mencionar si estás pensando en ). HPlos modelos de suelen ser un poco más voluminosos y pesar más, lo que los hace menos adecuados para llevarlos de un lado a otro.

DellLos teclados de… suelen ser plano y empotrado para facilitar el acceso, mientras queHP favorecimientosteclas tipo chiclet en sus ordenadores portátiles. En gran medida, se trata de una cuestión de gustos personales, pero puede ser un factor importante para quienes utilizan sus ordenadores portátiles con frecuencia.

Ambos portátiles vienen con un software fácil de usar preinstalado, pero HP Los ordenadores portátiles vienen con más programas de los que quizá no utilices. Esto puede suponer un problema de almacenamiento. Sin embargo, es un detalle relativamente menor si tenemos en cuenta todo lo demás que estos ordenadores portátiles hacen bien.

Al analizar el diseño y la experiencia de usuario de estos dos gigantes, también conviene destacar la importancia de una pantalla externa. Aunque ambas marcas ofrecen portátiles elegantes y portátiles, conectarlos a una el mejor monitor para juegos puede mejorar las capacidades multitarea y ofrecer una experiencia visual más envolvente.

En general, ambosDell and HP utilizan elementos de diseño que encajan bien con la estética general de sus productos. Esta estética puede variar de una línea de productos a otra.

Dell XPS 13 [El mejor portátil Dell para diseño]

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Especificaciones Detalles CPU Snapdragon X Elite GPU GPU Qualcomm Adreno RAM 32 GB (LPDDR6X) Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 13,4 pulgadas FHD+ (1920 x 1200), sin función táctil Frecuencia de actualización 30–120 Hz Batería 55 W·h, 18 horas Peso 1,18 kg Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, Thunderbolt 3 (x2)

Si buscas un portátil que tenga un diseño tan atractivo como su rendimiento, el Dell XPS 13 debería ser tu primera opción. Este portátil bordes de pantalla finos y un diseño moderno y limpio ampliar los límites de lo que puede llegar a ser el diseño de un ordenador portátil.

Esto es especialmente cierto en el caso del teclado retroiluminado, ya que algunas teclas empotradas se extienden hasta el borde del chasis inferior. Queda genial, pero además te permite disfrutar de un teclado completo y cómodo en un portátil más fácil de transportar.

Pros Cons ✅ Biseles finos en la pantalla del Pantalla de 13,4 pulgadas ✅ Diseño elegante del teclado que lleva las teclas hasta el borde del portátil ✅ Integración de Copilot+XPS para una mayor velocidad y una optimización más ágil ✅ Multitarea impecable gracias a Paquete de software Windows 11 Pro ✅ Un SSD mejorado te ofrece mucho espacio para tus aplicaciones ✅ Diseño del chasis de alta calidad, con un aspecto moderno y un acabado impecable ❌ No dispone de HDMI ni DisplayPort, pero los puertos Thunderbolt 3 permiten la conectividad DisplayPort si se utiliza un adaptador

Este portátil ha sido diseñado pensando tanto en el diseño como en la funcionalidad. Incluye un SSD mejorado para ofrecer una mayor capacidad de almacenamiento, y el software integrado Copilot+PC permite Optimización mediante IA en cada tarea.

Es tan delgado y ligero que te lo puedes llevar a cualquier parte, pero siempre necesito más espacio en la pantalla. Por suerte, puedes convertir este portátil en una estación de trabajo completa gracias a los dos puertos Thunderbolt situados a ambos lados del chasis. Conecta tu Mis monitores Dell favoritos para una navegación más envolvente.

Veredicto final:

The Dell XPS 13 Es una de las mejores opciones si buscas un portátil con un aspecto moderno y un rendimiento rápido. Es delgado, ligero y cuenta con un diseño limpio que transmite una sensación de alta calidad. Aunque no dispone de HDMI, los puertos Thunderbolt facilitan la conexión de pantallas adicionales y permiten convertirlo en una estación de trabajo completa. Si buscas estilo, velocidad y portabilidad en un solo dispositivo, este portátil es difícil de superar.

HP ZBook Firefly G11 [El mejor portátil HP en cuanto a movilidad y fiabilidad]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 155U GPU Gráficos Intel integrados RAM 32 GB de LPDDR5x (soldada) Almacenamiento Un SSD PCIe NVMe de 1 TB Pantalla 14″ WUXGA (1920 × 1200) antirreflejos Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 51 Wh (compatible con carga rápida HP) Peso 1,35 kg Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, Thunderbolt 4 (x2), USB-A (x2), HDMI 2.1 (x1), lector de tarjetas inteligentes, toma de audio

The HP ZBook Firefly G11 Es una opción excelente para profesionales, docentes y estudiantes que necesitan la fiabilidad de una estación de trabajo en un dispositivo ultraligero. Su diseño resistente, su rápida CPU Core Ultra y sus componentes de calidad profesional facilitan la multitarea, tanto si trabajas con aplicaciones de diseño, realizas videollamadas o gestionas varios documentos a la vez.

La pantalla WUXGA antirreflejos ofrece una imagen nítida tanto en interiores como en exteriores, y su marco delgado la hace ideal para llevarla de una clase a otra, de una oficina a otra o a las obras.

Pros Contras ✅ Su chasis ligero y resistente lo hace perfecto para viajar y para el teletrabajo ✅ El rendimiento de Core Ultra gestiona con facilidad la multitarea y los flujos de trabajo creativos ✅ Funciones de seguridad profesionales, como el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente y huella dactilar ✅ La pantalla WUXGA antirreflejos mejora la visibilidad en ambientes luminosos ✅ Amplia gama de puertos, incluyendo HDMI 2.1 y dos puertos Thunderbolt 4 ✅ La función HP Fast Charge te permite recargar el dispositivo hasta el 50 % en poco tiempo ❌ La memoria RAM está soldada, por lo que no se puede ampliar más adelante

Con una excelente autonomía de la batería, un sistema de refrigeración eficiente y seguridad de nivel empresarial, el ZBook Firefly G11 Está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable incluso bajo presión. Su estructura ligera contrasta con su potencia, lo que lo convierte en una estación de trabajo portátil de confianza para una productividad óptima.

Veredicto final:

The HP ZBook Firefly G11 Es la elección perfecta para estudiantes, profesores y profesionales que buscan un ordenador portátil ligero sin renunciar al rendimiento ni a la fiabilidad. Con una seguridad sólida, componentes rápidos y un diseño ideal para viajar, es el compañero perfecto para trabajar con eficacia dondequiera que estés.

Dell frente a HP: durabilidad y calidad de fabricación

Un ordenador portátil es una inversión, así que, por supuesto, quieres que te dure. Dell and HP incluyen muchas características de resistencia en sus ordenadores portátiles, pero estas características pueden variar en función de líneas de productos específicas. Líneas de negocio como la Dell Latitude and HP EliteBook suelen ser más robustos físicamente. A menudo se caracterizan por materiales de mayor calidad y una bisagra más resistente.

Sin embargo,Dell’s LatitudEstos modelos tienen fama de ser muy duraderos, ya que HP EliteBook La línea no acaba de encajar. En sus modelos de gama alta utilizan fibra de carbono, lo que da lugar a un chasis más rígido y resistente.

Ambas empresas se toman muy en serio la seguridad, por lo que tanto tu software como tu información personal están protegidos, al igual que tu dispositivo. HPWolf Security Suite y funciones como los lectores de huellas dactilares mantienen tus datos a buen recaudo. Dellsu completo software de seguridad Se pueden adquirir al comprar el ordenador portátil de la empresa y pueden incluir lectores táctiles y lectores de tarjetas inteligentes.

Aunque hay muchos modelos de ambas marcas que han mejorado sus características de durabilidad, DellLas mejoras de serie en el chasis hacen que sean un poco más resistentes para viajar. Dell Los ordenadores portátiles también tienen fama de funcionar durante más tiempo sin problemas graves, aunque esto también puede depender del uso que se les dé.

Si estás buscando portátiles de grado militar capaces de soportar prácticamente cualquier cosa, Dell and HP ofrecen gamas de portátiles resistentes, ideales para un uso intensivo en todo tipo de condiciones. Sus modelos resistentes se someten a pruebas en condiciones extremas, por lo que es mejor que busques ahí si lo que necesitas es una durabilidad excepcional.

Dell Latitude 5500 [El portátil Dell más resistente]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Ultra 5–125U GPU Gráficos integrados compartidos de Intel RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla Pantalla LCD IPS de 15,6″ (1920 x 1080) Frecuencia de actualización 60 Hz Batería 54 Wh, 11 horas de autonomía Peso 4 lb (1,81 kg) Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45, HDMI (1 puerto), Thunderbolt 4 (2 puertos), lector de tarjetas micro SD, conector combinado para micrófono y auriculares

El potente y resistente Dell Latitude 5500 facilita la gestión de tu negocio, estés donde estés. Puedes atender una llamada de Zoom desde tu cabaña en la playa o editar fotos en una cafetería sin ningún problema, ni siquiera que se te quede sin batería.

Este portátil utiliza aceleración por IA en múltiples aplicaciones, como Zoom, programas de edición de fotos y asistentes de IA, para reducir el consumo de energía mientras se utilizan.

Pros Cons ✅ Funciones de seguridad y detección de amenazas basadas en inteligencia artificial para tu empresa ✅ Videollamadas profesionales con funciones eficaces de reducción de ruido basadas en IA ✅ Hasta 11 horas de autonomía en condiciones normales de uso ✅ VívidoPantalla de 15,6 pulgadas con revestimiento antirreflejos, para que puedas trabajar en cualquier lugar ✅ Ideal para tareas de edición sencillas, el día a día y la productividad basada en la inteligencia artificial ✅ Fabricación robusta, capaz de soportar viajes constantes ❌ No tiene puerto Ethernet, pero sus potentes prestaciones de wifi y sus funciones de seguridad hacen que el uso de redes wifi públicas no suponga ningún riesgo.

Tampoco tienes que preocuparte por los riesgos de seguridad mientras trabajas. Este portátil utiliza todas las Dellsus funciones de seguridad mejoradas, entre las que se incluyen SafeID, SafeBIOS, lector de huellas dactilares, detección de miradas indiscretas, cortinas de privacidad y mucho más. No importa cómo trabajes ni dónde lo hagas; este portátil es robusto, seguro y te facilita el trabajo.

Estas características también se basan en materiales sostenibles, como plástico reciclado, fibra de carbono y baterías de cobalto reciclado al 50 %, pensadas para el usuario comprometido con el medio ambiente.

Veredicto final:

The Dell Latitude 5500 Es un portátil robusto y fiable para el trabajo. Está diseñado para durar, protege tus datos y gestiona las tareas diarias con facilidad. La batería tiene una gran autonomía, la pantalla es nítida y su diseño resistente lo hace perfecto para quienes viajan o trabajan desde distintos lugares.

HP ZBook Firefly G11 [El mejor portátil HP para movilidad y trabajo creativo]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 155U GPU Gráficos Intel integrados RAM 32 GB de LPDDR5x Almacenamiento Un SSD PCIe NVMe de 1 TB Pantalla 14″ WUXGA (1920 x 1200) antirreflejos Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 51 Wh, hasta 12 horas Peso 1,35 kg Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, Thunderbolt 4 (x2), USB-A (x2), HDMI 2.1 (x1), lector de tarjetas inteligentes, toma de audio

The HP ZBook Firefly G11 demuestra que una estación de trabajo portátil y ligera puede ofrecer una fiabilidad de nivel profesional. Con su chasis resistente, su rápido procesador Core Ultra y su calidad de fabricación propia de una estación de trabajo, está diseñada para docentes, creadores y profesionales que necesitan un rendimiento fiable allá donde vayan.

La pantalla WUXGA antirreflejos ofrece una imagen nítida tanto en interiores como en exteriores, lo que la convierte en una excelente compañera para viajar o para el teletrabajo.

Los profesionales que necesiten un portátil resistente y portátil sabrán apreciar cómo el Firefly G11 combina resistencia y movilidad. Es lo suficientemente ligero como para llevarlo contigo todo el día, lo suficientemente potente como para hacer frente a cargas de trabajo exigentes y cuenta con seguridad de nivel empresarial para proteger tus datos, independientemente de dónde trabajes.

Pros Contras ✅ Chasis resistente y ligero, ideal para viajar y para el desplazamiento diario ✅ El procesador Core Ultra ofrece un rendimiento fluido en tareas multitarea y creativas ✅ La pantalla antirreflejos de 14 pulgadas mejora la visibilidad en ambientes luminosos ✅ Excelente selección de puertos, con HDMI 2.1 y dos puertos Thunderbolt 4 ✅ Potente paquete de seguridad que incluye inicio de sesión mediante huella dactilar y compatibilidad con tarjetas inteligentes ✅ SSD rápido de 1 TB y 32 GB de RAM para cargas de trabajo profesionales intensivas ❌ La memoria RAM está soldada y no se puede ampliar posteriormente

Seguridad, portabilidad y rendimiento profesional se combinan a la perfección en este portátil de nivel profesional. Tanto si estás haciendo una presentación, editando o cambiando entre varias aplicaciones, el Firefly G11 se mantiene firme y fiable durante todo el día.

Veredicto final:

The HP ZBook Firefly G11 Es una opción excelente para profesionales y estudiantes que necesitan una estación de trabajo ligera pero potente. Su diseño resistente, su seguridad de nivel empresarial y su gran rendimiento la convierten en la opción perfecta para el trabajo híbrido, los viajes y las tareas creativas sin renunciar a nada.

Dell frente a HP: asistencia y servicio

La asistencia y el servicio son factores importantes a tener en cuenta a la hora de decidir si quieres un Dell or HP ordenador portátil. Todas las empresas ofrecen una garantía estándar para sus ordenadores portátiles, pero existen servicios adicionales que se pueden contratar para obtener una asistencia técnica más amplia o exhaustiva.

Cuando compras un Dell portátil, tendrás acceso a su servicio de asistencia básica. Esto incluye:

Solución de problemas y diagnóstico de hardware durante el horario comercial

durante el horario comercial Reparación in situ tras el diagnóstico , pero la fiabilidad y la accesibilidad de esta función pueden variar

, pero la fiabilidad y la accesibilidad de esta función pueden variar Software de supervisión de PC SupportAssist

Hay dos niveles adicionales disponibles para los particulares, con un coste adicional que puede variar.

Dell Care Plus características Asistencia técnica para hardware y software las 24 horas del día, los 7 días de la semana , Reparación in situ en 1-2 días laborables , asistencia para copias de seguridad y funciones de SupportAssist, como la supervisión del estado del sistema y algoritmos de IA que te avisan si tu hardware o software podrían fallar.

características , , asistencia para copias de seguridad y funciones de SupportAssist, como la supervisión del estado del sistema y algoritmos de IA que te avisan si tu hardware o software podrían fallar. Dell Care Premium cuenta con todas las características de Dell Care Plus, pero también incluye asistencia para el control parental, reparación en caso de accidente, protección antivirus y contra malware, y optimización remota.

Además,Dell’s clientes empresariales tener acceso a la Garantía básica, ProSupport para servicios adicionales, y el ProSupport Plus plan para una protección y un apoyo óptimos.

HP Los ordenadores portátiles también incluyen una serie de servicios ampliables. Todos HP Los ordenadores portátiles incluyen una garantía básica de un año que cubre asistencia técnica limitada, defectos y problemas de fabricación. Los clientes pueden optar por adquirir un Care Pack o un plan de posgarantía para obtener protección adicional, pero estos solo están disponibles en el momento de la compra del dispositivo.

HPCare Pack es un servicio de suscripción que protege tu dispositivo mientras mantengas la suscripción. Entre sus características se incluyen:

Servicios de protección contra daños accidentales

Protección avanzada de datos, que incluye LoJack, un servicio que bloquea tus datos si denuncias el robo de tu ordenador portátil

Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana

Servicio de reparación in situ mejorado

Servicios de recogida y devolución para ordenadores portátiles averiados y su reparación

Dell frente a HP: innovación y características especiales

Dell and HP ambas innovan con frecuencia para seguir siendo relevantes, sobre todo en un mercado repleto de otras marcas tecnológicas. El sector tecnológico es un ámbito muy competitivo, pero Dell siempre sale ganando en lo que respecta a sus innovaciones en el servicio al cliente y a la alta calidad de sus materiales.

AunqueDell avanza a pasos agigantados en materia de atención al cliente y variedad de productos, HPSu pilar fundamental es el desarrollo de portátiles 2 en 1. Un número sorprendente de los portátiles de su gama de productos incorporan tecnología táctil y permiten convertir el portátil en una tableta de alto rendimiento siempre que se necesite mayor flexibilidad. Estas pantallas suelen ser más fluidas y nítidas, y ofrecen una experiencia de usuario mucho más sencilla que las pantallas no táctiles.

Por otro lado, Los portátiles de Dell son más fáciles de personalizar. Al comprar un portátil Dell en la tienda de Dell, la mayoría de los modelos ofrecen múltiples opciones de configuración. Puedes elegir el procesador, la tarjeta gráfica, la memoria RAM y el almacenamiento que mejor se adapten a tus necesidades. Aunque HP también ofrece opciones de personalización, las configuraciones disponibles al finalizar la compra son mucho menos numerosas.

Las marcas de Booth se están decantando por modelos de IA que ayudan a diagnosticar problemas y a resolver las incidencias de atención al cliente en una fase temprana. Algunos modelos incorporan teclas de asistente de IA en sus teclados para facilitar el acceso a programas populares como CoPilot de Microsoft. Ambas marcas también utilizan la IA para mejorar la calidad de imagen de las cámaras web, ofrecer un mejor reconocimiento facial y de huellas dactilares, y optimizar el audio para reuniones y trabajo a distancia.

Al mismo tiempo, cada empresa ha perfeccionado sus sistemas de refrigeración exclusivos para mantener sus portátiles para juegos a una temperatura más baja durante sesiones prolongadas.

Delllos portátiles para juegos de la marca, especialmente la gama Alienware, dar prioridad al flujo de aire para la refrigeración con ventiladores más grandes y una mejor gestión de la energía.

con ventiladores más grandes y una mejor gestión de la energía. HP usosuna combinación de técnicas para gestionar el calor, incluyendo una mejor circulación del aire, sensores que regulan automáticamente la velocidad del ventilador y fórmulas avanzadas de pasta térmica.

Dell frente a HP: relación calidad-precio y gama de precios

The HP vs Dell El debate suele centrarse en los precios y la relación calidad-precio, por lo que sería una negligencia por mi parte no tener en cuenta estos factores. HP tiene fama de ofrecer una gama más amplia de opciones asequibles. El el mejorHP ordenadores portátiles tienen un precio similar al de algunos de Delllas mejores opciones.

Es importante tener en cuenta que tanto Dell and HP permiten cierto grado de personalización en el momento de la compra. A través de sus respectivas tiendas online, puedes seleccionar diferentes configuraciones que se adapten a tus necesidades. HP te permite seleccionar componentes individuales, pero Dell ofrece la opción de «crea tu propio paquete» para una mayor personalización.

En primer lugar, voy a echar un vistazo a los precios de referencia de sus opciones económicas. Dell’s Inspiraciónordenadores portátiles yHP’s PabellónLos portátiles son modelos económicos que ofrecen un rendimiento similar. Su precio parte más o menos de lo mismo, ya que ambos cuestan menos de 1 000 dólares. Por supuesto, el precio puede variar considerablemente en función de las opciones de personalización que elijas.

Aunque sus opciones económicas son similares, el los mejores portátiles para juegos de ambas empresas difieren considerablemente. El portátil para juegos con mejor rendimiento de Dell, elPortátil para juegos Alienware 18 Area-51, cuesta casi el doble que el de mayor rendimiento HP Omen.

Sin embargo, es importante aportar algo más de contexto.

Dell ’s Alienware línea cuenta con materiales de fibra de carbono y otros elementos de alta calidad en su fabricación. Además, tiene una marca más reconocida, una imagen de marca llamativa, y su modelo más caro incluye un Tarjeta SD de 8 TB , 64 GB de RAM , y un Pantalla de 18 pulgadas .

cuenta con materiales de fibra de carbono y otros elementos de alta calidad en su fabricación. Además, tiene una marca más reconocida, una imagen de marca llamativa, y su modelo más caro incluye un , , y un . HP’s Omen línea utiliza estructuras resistentes, pero muchas no ofrecen la misma calidad de fabricación que Alienware. Por eso son más ligeros. El Omen más caro incluye un SSD de 4 TB, 32 GB de RAM, y unPantalla de 16 pulgadas.

La conclusión es que Dell ofrece opciones de gama alta más completas y una mejor calidad de fabricación, pero HPEl modelo de precios más orientado al presupuesto no supone un gran paso atrás.

Veredicto final

En definitiva, la respuesta a la Dell vs HP La decisión es tuya.

For productividad , creoHP tiene una gama de productos mejor. Su2-en-1 Los ordenadores portátiles aportan un nuevo nivel a tu flujo de trabajo.

, creoHP tiene una gama de productos mejor. Su2-en-1 Los ordenadores portátiles aportan un nuevo nivel a tu flujo de trabajo. Sin embargo, jugadores quizá te convenga ahorrar un poco más para comprarte un Alienware. Esta línea rivaliza con algunas de las los mejores ordenadores para juegos en cuanto a hardware y rendimiento, aunque al final acabes pagando un poco más.

quizá te convenga ahorrar un poco más para comprarte un Alienware. Esta línea rivaliza con algunas de las en cuanto a hardware y rendimiento, aunque al final acabes pagando un poco más. HP para mí, lo que más me convence es diseño y experiencia de usuario . Es difícil superar el diseño y el rendimiento de algunos de sus modelos empresariales de gama media, económica y básica.

. Es difícil superar el diseño y el rendimiento de algunos de sus modelos empresariales de gama media, económica y básica. Si necesitas unresistente, seguro un ordenador portátil que puedes llevarte a cualquier parte, DellLas líneas de negocio de la empresa son algo mejores. Utilizan fibra de carbono y otros materiales de alta gama para ofrecer una experiencia de primera calidad que permite alcanzar altos niveles de productividad.

En mi caso, las prefiero a todas por igual. No me quedaría solo con una de estas marcas para todos los casos de uso, y tampoco te recomendaría que lo hicieras. Algunas de lasel mejorLenovo ordenadores portátiles ¡incluso podría superar a estas opciones en todas las categorías! A la hora de elegir entre Dell vs HP, tus necesidades son el factor más determinante. Lo mismo ocurre con Portátiles Lenovo frente a Dell así que échale un vistazo también.

Preguntas frecuentes