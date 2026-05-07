Los 9 mejores portátiles HP de 2025: una guía sencilla para una compra inteligente

Lo mejor de este año HPordenador portátil Estas selecciones ponen de manifiesto lo lejos que ha llegado la marca. Hewlett Packard, lleva décadas fabricando portátiles de gama alta. Sin embargo, su última gama se nota que está notablemente mejorada. Pabellón, Envidia, yEspectro (algunas de las series más longevas de HP) están siendo retiradas del mercado.

En su lugar, HP ha presentado dos nuevas familias: OmniBook para los usuarios habituales y EliteBook para entornos empresariales y flujos de trabajo profesionales. Y, en lugar de seguir las modas e incluir extras innecesarios, la empresa se ha centrado en el rendimiento.

El resultado es una experiencia más ágil con menos calor y mayor autonomía de la batería . Es un claro paso en la dirección correcta. Así que, si estás pensando en comprarte un nuevo portátil, ahora es un buen momento para echar un vistazo a lo que HPque ofrece.

Nuestras mejores recomendaciones de portátiles HP

No todos los portátiles tienen que servir para todo. Algunos deben ser rápidos, mientras que otros solo tienen que seguir el ritmo cuando estás haciendo cinco cosas a la vez. He pasado mucho tiempo con HP ordenadores portátiles, y es fácil entender por qué la marca sigue manteniendo su posición. Teniendo en cuenta el rendimiento y la facilidad de uso en general, estos tres HP Los ordenadores portátiles se sitúan a la cabeza:

Portátil HP de 15,6 pulgadas con pantalla FHD y procesador Intel de 4 núcleos – Una opción ideal para la mayoría de los usuarios. Si buscas un portátil que funcione nada más sacarlo de la caja y sin complicaciones, este es el tuyo. Portátil HP 255 G10 – Un portátil asequible sin dar la sensación de ser de baja calidad. Con la potencia de AMD Ryzen y el equilibrio perfecto entre almacenamiento y memoria RAM, el HP 255 G10 es una excelente opción para estudiantes o para cualquiera que realice tareas cotidianas. Portátil 2 en 1 HP Spectre x360 con tecnología de IA – Sin lugar a dudas, este portátil es el sueño de cualquiera que realice varias tareas a la vez. Maneja todo, desde herramientas de diseño hasta hojas de cálculo, sin retrasos, por lo que no tendrás que estar esperando a que el portátil se ponga al día.

Si nada de lo que aparece arriba te llama la atención, no te preocupes. ¡Aún te quedan opciones! Hay más cosas que ver, y HPLa gama de [marca] tiene mucho que ofrecer. La lista no termina aquí, y las siguientes propuestas podrían ser justo lo que has estado buscando.

Los 9 mejores portátiles HP de 2025 para juegos, trabajo y estudios

Puedes leer todas las especificaciones que quieras, pero, a menos que lo hayas probado de verdad, es difícil saber si estará a la altura. He probado estos HP portátiles y reduje la selección a aquellos que no solo tenían buenas especificaciones, sino que también estaban a la altura cuando más importaba.

1. Portátil HP de 15,6 pulgadas con pantalla FHD y procesador Intel de 4 núcleos [El mejor portátil de HP en general]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1334U (13.ª generación, 10 núcleos) GPU Gráficos Intel® Iris® Xᵉ integrados (80 unidades de ejecución, hasta 1,25 GHz) RAM 8 GB de DDR4 Pantalla 15,6″ Full HD (1920 x 1080), antirreflejos Almacenamiento Un SSD PCIe NVMe M.2 de 1 TB Batería Batería de polímero de iones de litio de 3 celdas y 41 Wh; admite carga rápida (al 50 % en unos 45 minutos) Peso Aprox. 1,59 kg (3,5 lb)

The Portátil HP de 15,6 pulgadas con pantalla FHDes elel mejorHPordenador portátilpara usuarios que buscan un rendimiento fiable sin tener que pagar por extras que no van a usar. Funciona con un Intel Core i3-1115G4, 8 GB deRAM, y unDoscientos cincuenta y seis gigabytesSSD. Esta configuración te ofrece tiempos de respuesta rápidos y un funcionamiento fluido en el día a día.

Además, cuenta con un 15,6 pulgadasFull HDpantalla que ofrece una imagen nítida sin cansar la vista. Su diseño es práctico y fácil de usar. El portátil es lo suficientemente ligero como para llevarlo a cualquier parte y funciona de forma silenciosa incluso tras muchas horas de uso. Además, cuenta con los puertos que realmente necesitas, como USB-A, Interfaz multimedia de alta definición, y una toma para auriculares. El teclado es cómodo y, en general, el diseño resulta equilibrado para las tareas diarias.

Para más información Cambia al modo de alto rendimiento en Windows para disfrutar de una multitarea más rápida y una mejor capacidad de respuesta.

Otrodigno de mencióncaracterística de laHP de 15,6 pulgadas con resolución FHDel portátil es surendimiento de la batería. La batería aguanta bien con un uso habitual, así que no tendrás que recurrir al cargador con demasiada frecuencia. Además, se recarga rápidamente, lo que resulta muy útil cuando andas corto de tiempo. Para cualquiera que busque un dispositivo sencillo y eficaz que no se ralentice ni se sobrecaliente, este modelo cumple todos los requisitos.

Tras un mes de uso diario, esta es mi opinión definitiva sobre el HP de 15,6 pulgadas con resolución FHD ¿Es este portátil adecuado para jugar de forma ocasional? Sin duda: ejecuta títulos poco exigentes con fluidez, pero no esperes que pueda ejecutar juegos AAA exigentes sin tener que hacer concesiones. Para las tareas cotidianas, el streaming y el trabajo, sigue siendo ágil y fiable.

Ventajas Contras ✅ BorrarFull HDpantalla ✅ Buena duración de la batería ✅ Funcionamiento silencioso incluso durante un uso prolongado ✅ Preinstalado Windows facilita la configuración ✅ El cargador es compacto y fácil de llevar ❌ No es ideal para juegos exigentes, pero los jugadores ocasionales pueden seguir disfrutando de juegos poco exigentes

Veredicto final:The HP Portátil FHD de 15,6 pulgadas que ofrece un rendimiento fiable para el día a día con una pantalla de gran respuesta Intel Core i5 procesador, con 8 GB de memoria RAM, y rápido de 1 TBSSD almacenamiento, lo que lo hace perfecto para trabajar, estudiar y jugar a videojuegos poco exigentes.

Está claroFull HD Su pantalla, su batería de larga duración y su diseño ligero ofrecen una experiencia práctica y sin complicaciones a los usuarios que buscan un portátil eficaz sin extras innecesarios.

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Roseanna B

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Llevo ya un tiempo usándolo a diario y, sinceramente, me ha ido de maravilla para mis tareas habituales, ya sea para manejar un montón de pestañas del navegador, hacer videollamadas o simplemente relajarme viendo Netflix. Se inicia rápido y funciona con fluidez gracias al procesador Intel Core i7 y a los 16 GB de RAM.

2. Portátil HP 255 G10 [El mejor portátil HP económico]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen™ 3 7330U o AMD Ryzen™ 5 7530U GPU Gráficos AMD Radeon™ integrados (Vega 6 o Vega 7, dependiendo de la CPU) RAM 4 GB, 8 GB o 16 GB de DDR4; compatible con doble canal Pantalla 15,6 pulgadas HD o Full HD — Pantalla antirreflejos, bisel estrecho, 250 nits Almacenamiento SSD de 256 GB o 512 GB – Algunos modelos llegan hasta 1 TB Batería 3 celdas, 41 Wh de iones de litio. Carga rápida: ~50 % en 45 minutos Peso Aprox. 1,52 kg (3,3 lb), varía según la configuración

The HP 255 G10 es una opción económica y fiable que cubre lo básico sin escatimar demasiado en calidad. Este portátil funciona con un AMD Ryzen 5 7520U chip with 8GB RAM y unDoscientos cincuenta y seis gigabytesSSD. Esto garantiza un arranque fluido y un rendimiento multitarea estable para el uso diario. La duración de la batería también es aceptable para un dispositivo económico. Puedes esperar varias horas de uso con la batería completamente cargada.

Y si vas con prisa, enchúfalo unos minutos y tendrás suficiente batería para seguir adelante. Su función de carga rápida te ofrece un rendimiento rápido. Así que, si buscas un portátil básico y fiable que no resulte lento ni dé la sensación de ser de baja calidad, el HP 255 G10 es una opción práctica. Pero si piensas utilizarlo para ver contenidos en streaming o jugar a juegos poco exigentes, plantéate combinarlo con un un buen monitor para juegos a buen precio para mejorar tu equipo sin gastar mucho más.

Para más información Para que el SSD funcione correctamente, mantén libre entre un 10 % y un 20 % del espacio de almacenamiento en todo momento.

Los portátiles económicos suelen tener algunas limitaciones, pero este evita las peores. Está bien construido, funciona de forma silenciosa y no da la sensación de estar desfasado. Con múltiples configuraciones disponibles a un precio muy inferior al1000 marcos, es una opción fiable que se adapta a los presupuestos más ajustados sin que resulte demasiado limitada.

¿Es elHP 255 G10 ¿Es adecuado para jugar de forma ocasional o para hacer streaming? Esto es lo que he descubierto tras dos meses de uso: gestiona sin problemas los juegos más ligeros y la reproducción de vídeos, pero los títulos más exigentes lo llevarán rápidamente al límite. Para tareas cotidianas como navegar por Internet, trabajar con ofimática y realizar videollamadas, sigue respondiendo bien y la batería aguanta varias horas. La carga rápida permite recargar el dispositivo rápidamente cuando estás fuera de casa y, en general, este portátil económico de HP demuestra ser fiable con el paso del tiempo.

Ventajas Contras ✅ RAM ranura disponible para ampliar ✅ IncluyeWindows 11 Pro ✅ La cámara web es bastante buena para llamadas básicas ✅ Compatible con la carga rápida ✅ La calidad de fabricación transmite confianza ❌El teclado no tiene retroiluminación, pero eso no afecta a su aspecto

Veredicto final:The HP 255 G10 ofrece una excelente relación calidad-precio para ser un portátil económico, y garantiza un rendimiento fluido en el día a día gracias a su AMD Ryzen procesador, con buena capacidad de respuesta RAM, y rápidoSSD almacenamiento.

Su diseño robusto, su buena autonomía y la compatibilidad con la carga rápida lo convierten en una opción práctica para estudiantes, profesionales o cualquier persona que busque un portátil asequible y fiable sin extras innecesarios.

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El portátil es más ligero de lo que esperaba. Es evidente que la calidad de fabricación no es la mejor, y no recomendaría tratarlo con brusquedad, pero ya han pasado casi cuatro meses y las bisagras aún no se han desprendido, a diferencia de lo que he visto en otros modelos, así que tengo cierta esperanza.

3. Portátil 2 en 1 HP Spectre x360 con tecnología de IA [El mejor portátil HP para realizar varias tareas a la vez]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 155H (hasta 4,8 GHz, 16 núcleos) GPU Gráficos Intel® Arc™ integrados (8 núcleos Xe, con tecnología de IA) RAM 16 GB o 32 GB de LPDDR5x (no ampliable) Pantalla Pantalla táctil OLED de 14″ o 16″ con resolución de 2,8K, frecuencia de actualización variable (48-120 Hz), Gorilla Glass y 500 nits HDR Almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 de 512 GB, 1 TB o 2 TB Batería Hasta 13-17 horas – Carga rápida (50 % en unos 30-45 minutos) Peso Aprox. 1,45 kg (14″) o 1,95 kg (16″)

The HP Spectre x360 destaca entre los usuarios que tienen que hacer malabarismos con múltiples tareas a lo largo del día. Puedes exigirle mucho y seguirá respondiendo con rapidez sin atascarse. Con Intel Core Ultra 7 155H en el fondo, con 16 núcleos y 22 hilos, ofrece un rendimiento de alto octanaje.

Cuenta con IGráficos Intel Arc y unas impresionantes mejoras de IA que agilizan el procesamiento de archivos multimedia. Y te has dado cuenta de que «2 en 1» Lleva ese nombre por una razón: está diseñado para adaptarse. Puedes cambiarlo rápidamente al modo tableta para dibujar o utilizar el2,8 milOLED pantalla táctil para la creación de contenidos. La bisagra da una sensación de gran solidez.

Para más información Utiliza HP Command Center para optimizar los modos de rendimiento de la IA en función de la duración de la batería, la refrigeración o la velocidad.

Además, ofrece suficiente luminosidad para una visualización nítida, ya que alcanza hasta 500 noches. La precisión del color también es excelente, con una gama completa DCI-P3 cobertura. Disfrutarás de una rápida Memoria RAM LPDDR5x y opciones de almacenamiento de hasta 2 TB.

¿Es elHP Spectre x360 ¿Es bueno para realizar varias tareas a la vez? Tras unos meses de uso, esta es mi opinión: gestiona varias aplicaciones y el trabajo creativo sin ralentizarse, el diseño 2 en 1 resulta realmente práctico y la batería dura todo el día, con carga rápida para reponerla en un santiamén.

Ventajas Contras ✅ ResistenteCPU con una excelente capacidad para realizar varias tareas a la vez ✅ Gran autonomía de la batería con carga rápida ✅ Alta velocidadRAM and SSDopciones ✅ Diseño robusto 2 en 1 con la flexibilidad de una tableta ✅ Las mejoras en inteligencia artificial optimizan el rendimiento en tiempo real ❌ La memoria RAM no se puede ampliar, pero la integrada Memoria RAM LPDDR5x puede con cualquier tarea que le eches

Veredicto final: The HP Spectre x360 destaca por su capacidad para realizar varias tareas a la vez, gracias a su potente Intel Core Ultra 7 155H procesador, con tecnología de IA Intel Arc gráficos y rápido Memoria RAM LPDDR5x.

Su versátil diseño 2 en 1, con una impresionante resolución de 2,8K OLED Su pantalla táctil y su batería de larga duración lo convierten en la opción ideal para profesionales, creativos y cualquier persona que necesite un portátil ágil para hacer frente a cargas de trabajo diarias intensas.

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PHLiu

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La calidad de fabricación es excelente. El teclado es mejor que el de Dell, aunque ligeramente peor que el de ThinkPad. El panel táctil es normalito. La pantalla es fantástica. La duración de la batería es estupenda (no hay comparación con un Mac).

4. HP Omen 16 [El mejor portátil HP para juegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX (24 núcleos) GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 (12 GB) RAM Hasta 32 GB de DDR5 a 5600 MHz, 2 ranuras ampliables Pantalla 16″ WQXGA (2560 x 1600) IPS u OLED, frecuencia de actualización de hasta 240 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms, brillo de 400 nits, compatible con G-SYNC Almacenamiento SSD NVMe PCIe de 4.ª generación de hasta 2 TB Batería Hasta 8 horas Peso Aprox. 2,45 kg

Cuando hablamos de la el mejorHPportátiles para juegos, elHP Omen 16 merece un lugar destacado. Diseñado para una experiencia de juego fluida y de alta gama, viene con un Intel Core i7-14650HX y se puede actualizar a la i9-13900HX, según tus necesidades. En combinación con La RTX 4060 de NVIDIA or 4070Esta consola ejecuta títulos AAA sin tirones. Los tiempos de carga son cortos y las caídas de fotogramas no son algo con lo que te vayas a encontrar a menudo.

El portátil se mantiene fresco incluso durante sesiones prolongadas. HP Ha mejorado la gestión térmica, por lo que los ventiladores permanecen silenciosos a menos que le exijas al máximo. La pantalla es nítida y rápida, con una frecuencia de actualización de 165 Hz que hace que todo se vea fluido. Además, cuenta con una amplia variedad de puertos, lo que resulta muy útil si necesitas conectar dispositivos adicionales.

Para más información HabilitarModo de rendimiento in OMEN Gaming Hub para obtener el máximo de FPS y una temperatura estable durante las sesiones de juego intensas.

Además, ¿qué es lo que hace que esto portátil para juegos económico Lo que realmente vale la pena es la estabilidad que ofrece durante el juego. Incluso con los ajustes gráficos al máximo, la experiencia de juego se mantiene fluida. No se producen picos de lag extraños ni problemas de sobrecalentamiento. La alta resolución Pantalla QHD de 16,1 pulgadas te ofrece un amplio espacio para detectar a los enemigos y disfrutar de los detalles del juego sin distracciones.

¿Es elHP Omen 16 ¿Es buena para jugar? Tras un mes de pruebas, esta es mi opinión: ejecuta sin problemas los títulos AAA más actuales, se mantiene fresca incluso durante sesiones prolongadas y la pantalla de 165 Hz garantiza una experiencia de juego nítida. La batería se agota con el uso intensivo, pero la carga rápida te permite volver a la acción enseguida. A día de hoy, es uno de los mejores portátiles para juegos de HP que puedes comprar.

Ventajas Contras ✅ Ejecuta los juegos modernos sin problemas ✅ Gran capacidad de refrigeración bajo carga ✅ La pantalla de 165 Hz ofrece una gran capacidad de respuesta ✅ Teclado espacioso con buen recorrido ✅ Arranque y tiempos de carga rápidos ❌ La batería se agota rápidamente mientras se juega, pero el portátil tarda poco en recargarse

Veredicto final:The HP Omen 16 está diseñado para jugadores exigentes, ya que combina la potencia de un Intel Core i9-14900HX procesador con un NVIDIA GeForce RTX 4080 Una GPU que garantiza un rendimiento fluido y un alto número de fotogramas por segundo en los exigentes títulos AAA.

Con su rápida pantalla de 240 Hz, su eficaz sistema de refrigeración y su capacidad de actualización RAM y el almacenamiento, es lo mejor HP un portátil para los aficionados a los videojuegos que buscan un rendimiento y una fiabilidad de primera categoría.

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Techkrew

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Un portátil para juegos de gama media muy sólido, con un gran rendimiento, un diseño elegante y componentes internos que permiten una buena actualización.

5. HP EliteBook 860 G11 [El mejor portátil HP para empresas]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 165H (16 núcleos) GPU Tarjetas gráficas Intel Arc RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 16:9 WUXGA (1920 x 1200), IPS Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Hasta 19 horas Peso Aprox. 1,7 kg

The HP EliteBook 860 G11se encuentra entreHP«sus modelos de gama alta» y está diseñado exclusivamente para usuarios empresariales. Con tecnología de Intel Core Ultraprocesador, incluye hasta32 GB deRAM and fijoSSDopciones. Esto significa que puede realizar varias tareas a la vez sin retrasos, incluso con varias ventanas y videollamadas abiertas al mismo tiempo.

Aquí la seguridad no es algo secundario. Dispone de acceso biométrico, filtrado de ruido para llamadas más nítidas, una tapa para la cámara web, HP Wolf Security, y herramientas que los administradores de TI pueden gestionar desde cualquier lugar. Su acabado es de primera calidad sin resultar ostentoso. No es de extrañar: en los foros tecnológicos se recomienda ampliamente como uno de HPLos mejores portátiles para empresas.

Para más información Use HP Wolf Security ajustes para mejorar la protección de datos al trabajar en redes públicas o compartidas.

Si vas a cambiar tu antiguo portátil de consumo o un modelo básico, notarás una clara diferencia en cuanto a rendimiento. ¿También piensas utilizarlo fuera del horario laboral? A una televisión ideal para jugar puede completar el conjunto.

¿Es elHP EliteBook 860 G11 ¿Es adecuado para uso profesional? Tras unos meses de uso, esta es mi opinión: gestiona sin problemas la multitarea, las videollamadas y el uso de varias ventanas a la vez; la batería de larga duración aguanta fácilmente una jornada laboral completa, y las funciones de seguridad ofrecen una verdadera tranquilidad. Para los usuarios profesionales, este portátil de HP sigue siendo fiable con el paso del tiempo.

Si vas a cambiar tu antiguo portátil de consumo o un modelo básico, notarás una clara diferencia en el rendimiento. ¿También estás pensando en utilizarlo fuera del horario laboral? A una televisión ideal para jugar puede completar el conjunto.

Ventajas Contras ✅ CPU Intel Core Ultra se encarga rápidamente del trabajo de oficina ✅ La batería de larga duración permite utilizarlo durante todo el día ✅ Pantalla nítida de 16 pulgadas, ideal para realizar varias tareas a la vez ✅ Diseño resistente y ideal para viajar ✅ Funciona Windows 11 Prosin problemas ✅ Diseñado pensando en los modelos de negocio ❌ Puede que resulte un poco caro para algunos, pero merece la pena por sus prestaciones y rendimiento

Veredicto final:The HP EliteBook 860 G11 es un portátil empresarial de gama alta que combina potencia, portabilidad y seguridad de nivel profesional.

Con suIntel Core Ultra 7 procesador, batería de larga duración y sólidas funciones de seguridad como HP Wolf Security, es la opción ideal para los profesionales que necesitan un rendimiento fiable y tranquilidad, todo ello en un diseño elegante y fácil de transportar.

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el_incidente_del_roedor

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Los HP Elitebook suelen estar bien; los llevo usando desde hace años y nunca he tenido ningún problema.

6. Estación de trabajo portátil HP ZBook Studio [La mejor estación de trabajo portátil de HP]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 165H (16 núcleos) GPU Tarjetas gráficas Intel Arc RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 16:9 WUXGA (1920 x 1200), IPS Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Hasta 19 horas Peso Aprox. 1,7 kg

Si trabajas con programas complejos como Herramientas de modelado 3D o CADprogramas, elHP ZBook Studio es uno de los mejores portátiles de HP que puedes comprar. Cuenta con un hardware de primera: an Intel Core Ultra 9 procesador,RTX 4070gráficos, 64 GBRAM, y unfijoSSD de 2 TB. Por lo tanto, no se producen retrasos ni tirones al procesar archivos pesados o al cambiar entre aplicaciones que consumen muchos recursos.

Tiene unPantalla táctil 4K de 16 pulgadas que ofrece un gran nivel de detalle y colores precisos, lo que la convierte en una opción ideal para trabajos creativos y flujos de trabajo visuales. Además, la pantalla garantiza resultados profesionales. Y, a pesar de sus altas prestaciones, la duración de la batería es sorprendentemente buena. El portátil no se calienta demasiado rápido, ni siquiera durante sesiones prolongadas.

Para más información Activar el discreto GPU in BIOS o ajustes de rendimiento para una visualización más fluida y cargas de trabajo en 3D.

The ZBook Studio También destaca por su diseño. Es resistente sin resultar voluminoso y, con un peso inferior a 1,8 kg, es más fácil de transportar que la mayoría de las estaciones de trabajo de su categoría. Diseñado para profesionales para quienes la potencia informática es un requisito imprescindible, este portátil es un ejemplo de ingeniería de precisión. Y si te haces con este portátil con Windows, ya no necesitarás un ordenador de sobremesa para las tareas más exigentes.

Entonces, ¿es elHP ZBook Studio ¿Es adecuado para tareas pesadas en estaciones de trabajo? Tras tres meses de uso, esta es mi opinión: se desenvuelve bien con el modelado 3D, CAD… y otros programas exigentes sin retrasos; la pantalla 4K mantiene su precisión y el chasis sigue siendo sólido, sin dejar de ser sorprendentemente portátil. La batería tiene una autonomía decente y la carga rápida te permite seguir siendo productivo cuando estás fuera de casa.

Ventajas Contras ✅ Ventiladores silenciosos incluso durante los renderizados de gran envergadura ✅ Altavoces de alta calidad con un sonido nítido ✅ Admite varias pantallas externas ✅ Los puertos incluyen Thunderbolt, Bus serie universal tipo C, Interfaz multimedia de alta definición ✅ Chasis resistente con un acabado profesional ❌ La duración de la batería es un poco escasa, pero la velocidad de carga rápida lo compensa

Veredicto final:The HP ZBook Studio es una potente estación de trabajo portátil diseñada para profesionales que necesitan un rendimiento de nivel de ordenador de sobremesa cuando están fuera de la oficina.

Con suIntel Core Ultra 9procesador,RTX 4070 gráficos, pantalla 4K y un diseño ligero pero resistente: es la mejor HP ordenador portátil para tareas exigentes como el modelado 3D, CAD, y los flujos de trabajo creativos.

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bigsmooth66

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Lo compré hace unas dos semanas. Tengo el i7-11850. Me encanta. Cambié mi Dell XPS 9315 2 en 1 por este y no me arrepiento en absoluto.

7. HP OmniBook Snapdragon [El mejor portátil HP con batería de larga duración]

Especificaciones Detalles CPU Snapdragon X Elite (12 núcleos) GPU Gráficos Qualcomm Adreno RAM 16 GB de LPDDR5x Pantalla 14″ 2,2K (2240 x 1400), IPS táctil Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Batería Hasta 34 horas Peso Aprox. 1,34 kg

¿Siempre estás en movimiento y necesitas un portátil que no se quede sin batería a mitad del día? El HP OmniBook Snapdragon es una opción excelente por varias razones.

Lo primero es que funciona con un Snapdragon X Elite chip, que consume muy poca energía sin perder en rapidez. Combinado con 16 GBRAMy 1 TB SSD, está diseñado para realizar múltiples tareas a diario sin el peso de los portátiles Windows más voluminosos. HP ha renovado recientemente su gama, sustituyendo nombres antiguos como HP Pavilion and Envidiacon el nuevoOmniBook etiqueta para sus ordenadores portátiles de uso diario.

Para más información ConservarWindows actualizado para garantizar un rendimiento óptimo y la compatibilidad con Snapdragonlas funciones mejoradas con IA.

Y elHP OmniBook Snapdragon supone una mejora notable en cuanto al rendimiento de la batería. Según afirma hasta 34 horas, y en condiciones de uso moderado, se acerca bastante a esa cifra. Así que puedes trabajar todo el día sin tener que estar buscando enchufes constantemente.

Este top HP El portátil tampoco tiene ventilador, lo que garantiza un funcionamiento silencioso durante sesiones prolongadas. Su Pantalla táctil de 14 pulgadas y 2,2K ofrece un buen nivel de detalle y un buen equilibrio cromático. La pantalla también es táctil y responde bien sin resultar excesivamente sensible, lo que resulta útil a la hora de ampliar detalles pequeños sin necesidad de usar el ratón. Y todo ello en un chasis ligero que cabe fácilmente en una mochila.

HP ha renovado recientemente su gama, sustituyendo nombres antiguos como HP Pavilion and Envidiacon el nuevoOmniBook marca para sus portátiles de uso diario. Y el HP OmniBook Snapdragon supone una mejora notable en cuanto al rendimiento de la batería.

Ventajas Contras ✅ Diseño ligero y compacto ✅ Buena calidad de fabricación ✅ Encendido instantáneo desde el modo de suspensión ✅ Excelente autonomía en modo de espera para pausas prolongadas ✅ ARMEl chip basado en esta tecnología ofrece una sólida compatibilidad con las aplicaciones ❌ No es la mejor opción para jugar, pero es ideal para el uso diario habitual

Veredicto final:The HP OmniBook Snapdragon es la mejor opción para disfrutar de una batería de larga duración, ya que ofrece hasta 34 horas de autonomía con una sola carga en un diseño fino y ligero.

Gracias a su eficiente Snapdragon X Elite Con su procesador, su diseño silencioso sin ventilador y su pantalla táctil de 14 pulgadas y 2,2K de gran capacidad de respuesta, es perfecto para viajeros, estudiantes y profesionales que necesitan rendir al máximo durante todo el día sin preocuparse por la autonomía.

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Es un precio excelente para un portátil de productividad. La calidad de fabricación, la duración de la batería, el teclado y la pantalla táctil de 1400p (aunque un poco apagada) no tienen rival entre los portátiles de este rango de precios.

8. Pantalla HP i5 1334U con tarjeta gráfica, 17 pulgadas, modelo CN3399NR [El mejor portátil HP con pantalla grande]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1334U (10 núcleos) GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 16 GB de DDR4 Pantalla 17,3″ Full HD (1920 x 1080), IPS Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Hasta 8 horas Peso Aprox. 2,1 kg

Si quieres un portátil que te ofrezca más espacio para trabajar, el HP 17-cn3399nr merece la pena examinarlo detenidamente. Su 17,3 pulgadas Full HDpantalla te ofrece una vista amplia ideal para realizar varias tareas a la vez. No tendrás que estar cambiando constantemente de pestaña ni ajustando el tamaño de las ventanas; hay espacio suficiente para tenerlo todo a la vista.

La pantalla utiliza unPanel IPS, lo que se traduce en mejores ángulos de visión y colores más precisos. No hace falta sentarse justo en el centro para verlo todo con claridad. La pantalla se ve bien desde distintos ángulos. Esto supone una gran diferencia en cuanto a comodidad cuando compartes la pantalla o la utilizas durante sesiones más largas.

Para más información Conservarbrillo en torno al 70 % para prolongar la duración de la batería y reducir la fatiga visual causada por el parpadeo de la pantalla.

En su interior, el portátil funciona con un Intel Core i5-1334U procesador con 16 GB de RAM.. Esa combinación permite realizar las tareas diarias o ejecutar aplicaciones de oficina sin ralentizaciones. Además, incluye unQuinientos doce gigabytesSSD para un acceso rápido al almacenamiento. Tiene una autonomía de unas 8 horas y cuenta con los puertos que la mayoría de la gente sigue utilizando.

¿Es elHP 17-cn3399nr¿Merece la pena la pantalla grande? Tras dos meses de uso, esta es mi opinión: la Pantalla IPS de 17,3 pulgadas facilita el trabajo multitarea, los colores se mantienen fieles desde cualquier ángulo y las sesiones prolongadas no cansan la vista. Para cualquiera que valore el espacio en pantalla, este portátil cumple con creces.

Ventajas Contras ✅ Bisagra de buena calidad con tapa resistente ✅ Panel táctil sensible ✅ Teclado resistente a los derrames ✅ Funcionamiento silencioso en las tareas cotidianas ❌ Es un poco pesado, pero no se nota mucho el peso

Veredicto final:The HP 17-cn3399nr es la mejor opción para los usuarios que buscan un portátil espacioso, con una gran pantalla de 17,3 pulgadas Full HD IPS una pantalla que hace que la multitarea y las largas jornadas de trabajo resulten más cómodas.

Desarrollado por unIntel Core i5-1334U procesador, 16 GB RAM, y rápidoSSD En cuanto al almacenamiento, ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y espacio en pantalla, lo que lo convierte en la opción ideal para la productividad, el streaming y el uso diario.

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¡Es un buen portátil! Lo único que no me gusta es lo mucho que se calienta el teclado y que se calienta durante la noche.

9. Pantalla HP Display Graphics Windows 15-fc0502nr [El mejor portátil HP para estudiantes]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 5825U (8 núcleos) GPU Tarjetas gráficas AMD Radeon RAM 8 GB de DDR4 Pantalla 15,6″ Full HD (1920 x 1080), antirreflejos Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Hasta 9 horas Peso Aprox. 1,6 kg

Los estudiantes necesitan un portátil que les siga el ritmo sin ralentizarles. Y este HP El portátil hace precisamente eso. Funciona con un AMD Ryzen 7 procesador y 16 GB de RAM, lo que significa que abre las aplicaciones rápidamente y gestiona el trabajo académico general sin problemas. El portátil viene con un Quinientos doce gigabytesSSD, así que no tendrás que preocuparte por el espacio de momento.

Quinientos doce gigabyteses ideal para tener todo el material de clase en un solo sitio. Además, si tus estudios implican el uso de aplicaciones como MATLAB or Photoshop, no te quedarás sin espacio. El portátil también cuenta con un Full HD Pantalla de 15,6 pulgadas y llega hasta366 noches de brillo. Esto hace que sea lo suficientemente nítida como para leer notas y que no canse la vista durante largas sesiones de escritura.

Para más información Use Configuración gráfica de Windows para asignar un GPU para aplicaciones exigentes que requieren una visualización más fluida.

La mayoría de los estudiantes buscan un ordenador portátil con un teclado en el que puedan confiar para escribir a diario. HP ha construido15-fc0502nr con un teclado de tamaño estándar que resulta cómodo para sesiones prolongadas de escritura. Y lo que realmente lo hace ideal para estudiantes es su precio. Ofrece un rendimiento sólido sin tener que gastar mucho. Cubre bien lo básico y no escatima en lo que más importa.

¿Es elHP 15-fc0502nr ¿Es realmente el mejor portátil para estudiantes? Tras seis meses de uso, esta es mi opinión: gestiona las aplicaciones y los trabajos de clase sin problemas, es lo suficientemente ligero como para llevarlo de una clase a otra y ofrece un rendimiento sólido sin arruinarte. Para los estudiantes, este portátil cumple con todas las expectativas.

Ventajas Contras ✅ AntirreflejosFull HDpantalla ✅ Buena calidad de fabricación Radeongráficos ✅ No se calienta ni bajo presión ✅ Ligero y fácil de transportar ✅ Batería de larga duración para el uso diario ❌ Puede que la calidad de fabricación no sea la de un portátil de gama alta, pero sigue siendo resistente si se cuida bien

Veredicto final: The HP 15-fc0502nr es un portátil fiable y asequible que resulta ideal para los estudiantes. Con su AMD Ryzen 7 procesador, 512 GB de memoria SSD, y gracias a su diseño ligero, permite realizar tareas académicas, tomar apuntes y llevar a cabo trabajos creativos sencillos sin ralentizarse.

Si a esto le sumamos el cómodo teclado de tamaño estándar y la larga duración de la batería, este portátil de HP resulta ser un compañero inteligente y asequible para la vida estudiantil.

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¿Qué opinan los usuarios?

Techkrew

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Es un buen portátil de gama media que ofrece un buen equilibrio entre potencia, precio y fiabilidad.

Características clave para elegir el mejor portátil HP

Comprar un portátil no debería ser como resolver un rompecabezas. En esta sección te lo ponemos fácil. Así podrás encontrar el portátil HP que realmente se adapta a tus necesidades sin tener que lidiar con un sinfín de términos técnicos.

1. Procesador (CPU)

El procesador ayuda a evitar las ralentizaciones cuando estás realizando varias tareas a la vez. Si solo navegas por Internet o realizas tareas sencillas, los procesadores básicos como Ryzen 3 o Core i3 son suficientes. Pero cuando tienes varias ventanas del navegador abiertas, el rendimiento se ralentiza. Si a eso le sumas algunas tareas de oficina o un poco de edición, esos procesadores básicos empezarán a fallar.

Es entonces cuando te darás cuenta de que necesitas algo más potente. Si tienes que realizar tareas más exigentes, como edición de vídeo, diseño o archivos de Excel de gran tamaño, se necesita más potencia. Y los chips de gama media, como Intel Core i5, i7 o AMD Ryzen 5 y 7 están más capacitados para ocuparse de eso.

El programa de este año incluye Intel Core Ultra y Ryzen AI. Te mantienen más fresco. Son más eficientes. Y ofrecen prácticas funciones basadas en la inteligencia artificial. Si vas a utilizar tu portátil durante un tiempo, vale la pena que te plantees estas nuevas alternativas.

2. Memoria (RAM)

La memoria RAM determina cuántos programas o pestañas puede ejecutar tu portátil al mismo tiempo sin ralentizarse. Si solo estás navegando por Internet o escribiendo algo, 8GB es más que suficiente. Además, reproduce vídeos sin problemas. La mayoría de la gente lo elige como punto de referencia.

Aun así, si sueles realizar varias tareas a la vez o tienes varios programas abiertos, es posible que los 8 GB te hagan perder velocidad. En este momento, 16 GB es la opción más segura para la mayoría de la gente. Te ofrece más libertad para realizar varias tareas a la vez sin que el sistema se cuelgue. Puedes trabajar en documentos y editar fotos sin ningún problema. Incluso con muchas pestañas abiertas, el sistema sigue funcionando con fluidez.

Sin embargo, para tareas más exigentes, como la edición de vídeo en 4K, necesitarás más margen de rendimiento.32 GB se encarga de eso, además del trabajo en 3D o las configuraciones de programación complejas. Te ofrece un mejor rendimiento y ayuda a evitar fallos del sistema cuando hay mucha actividad.

3. Almacenamiento (SSD)

Puede que tengas un disco duro de gran capacidad, pero si es uno tradicional, puede ralentizar todo el sistema. Los SSD solucionan ese problema. Notarás la diferencia. Los SSD reducen considerablemente los tiempos de carga. Arrancan tu portátil en segundos y hacen que los programas funcionen con gran rapidez.

El tamaño medio de los discos SSD con los que se comercializan la mayoría de los portátiles nuevos es Doscientos cincuenta y seis gigabytes, lo cual es suficiente si utilizas principalmente el almacenamiento en la nube o no instalas demasiadas aplicaciones pesadas. Si no dependes del almacenamiento en la nube y necesitas espacio para proyectos o descargas, 1 TB es una opción más segura.

4. Gráficos (GPU)

Muchos portátiles de HP también cuentan con ranuras para ampliar la capacidad de almacenamiento. Así que no te quedarás sin opciones si se te acaba el espacio. Además, como los SSD no tienen piezas móviles, son más duraderos y eficientes desde el punto de vista energético, lo que contribuye a prolongar la duración de la batería.

Mucha gente cree que los gráficos solo son importantes en los mejores juegos para PC. Bueno, la verdad es que tu GPU no sirve solo para jugar. Tu tarjeta gráfica te ayuda en más cosas de las que crees. Es compatible con la reproducción de vídeo, las animaciones y también con tareas de diseño más exigentes.

Si estás utilizando algo como Intel Iris Xe o AMD Radeon integradas en el procesador, lo cual está bien para tareas ligeras. Estas opciones también permiten que el portátil sea fino y silencioso, y no consumen mucha energía. Pero si trabajas con proyectos gráficos exigentes o quieres una mayor velocidad de fotogramas en los videojuegos, necesitarás algo más potente.

Una GPU dedicada como NVIDIA GeForce RTX o AMD Radeon RX te da ese empujón extra. Estas patatas fritas se pueden encontrar en algunos de los Los mejores portátiles para juegos por menos de 1500 dólares y te ayudan a conseguir una mayor fluidez en la reproducción de fotogramas durante tareas exigentes. Además, reducen los tiempos de exportación cuando trabajas con archivos de gran tamaño. Algunas de las funciones más recientes, como los filtros de IA o los efectos inteligentes, también dependen de ese plus de potencia gráfica.

5. Pantalla

La pantalla es lo que miras todo el día, así que tiene más impacto del que podrías imaginar. La mayoría de los portátiles siguen viniendo con Pantallas Full HD (1920 × 1080). Tiene una imagen nítida y funciona perfectamente tanto para navegar por Internet como para trabajar con documentos. Además, ayuda a reducir los costes y el consumo energético.

Pero cuando se trata de imágenes muy detalladas, es posible que la resolución básica no sea suficiente. Las pantallas de gama alta, como QHD y superior (como pantallas de 2,8K o 4K) te puede aportar mayor nitidez y más libertad de movimiento. Los colores de las pantallas OLED resaltan más, y las zonas oscuras se ven realmente negras.

También es ideal para tareas como la edición de fotos o simplemente para disfrutar de una película. Pero si juegas a videojuegos de ritmo rápido o simplemente prefieres una experiencia más fluida, busca pantallas con frecuencias de actualización de 120 Hz o superiores, ya que responden más rápido y resultan más agradables a la vista.

6. Puertos y conectividad

Los puertos pueden parecer algo sin importancia, pero te ahorran muchos problemas. Tienes varias opciones, como HDMI, USB-A, USB-C y Thunderbolt 4. El USB-A es útil para dispositivos más antiguos. El USB-C se encarga de la alimentación y de los accesorios más modernos.

Thunderbolt 4, disponible en determinados modelos, es ideal si utilizas unidades de almacenamiento de alta velocidad o monitores adicionales. Luego está el HDMI, que resulta útil si sueles conectarte a un televisor o a una segunda pantalla. Dependiendo de cómo trabajes, también te pueden resultar útiles extras como una toma para auriculares, un lector de tarjetas microSD o un puerto Ethernet.

La tecnología inalámbrica es igual de importante. El Wi-Fi 6 ofrece mayor velocidad y estabilidad de señal, mientras que el Bluetooth 5.2 garantiza conexiones más fluidas con ratones, auriculares y otros dispositivos. Contar con la combinación adecuada reduce la necesidad de utilizar adaptadores y minimiza las ralentizaciones al cambiar de una tarea a otra.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil de HP?

El mejor portátil de HP es Portátil HP de 15,6 pulgadas con pantalla FHD. Cuenta con un procesador Intel Core i3-1115G4 y 8 GB de RAM, lo que te garantiza un rendimiento fluido durante largos periodos de tiempo. Además, gracias a su batería de larga duración, no tendrás que buscar el cargador en mucho tiempo.

¿Qué portátil de HP es de gama alta?

Los portátiles de gama alta de HP pertenecen a las gamas Spectre y EliteBook. Todos ellos son modelos de gama alta de HP. Su diseño transmite solidez y buena calidad de fabricación, y su rendimiento se mantiene óptimo incluso bajo presión. Además, cuentan con numerosas herramientas que facilitan los flujos de trabajo profesionales.

¿Cuál es la mejor serie de HP?

La mejor serie de HP depende de tu uso y tu presupuesto. La serie Spectre es ideal para usuarios exigentes. La serie Envy es la opción perfecta en la gama media. La serie Pavilion es adecuada para las tareas cotidianas. Cada serie se adapta a un tipo de usuario diferente.

¿Cuánto duran los portátiles HP?

Los portátiles HP duran entre 4 y 6 años con un mantenimiento adecuado. Los modelos profesionales y de gama alta suelen durar más que los de gama básica.

¿Qué portátil de HP tiene la mejor batería?

El HP Elite Dragonfly G4 tiene la mejor batería. Este modelo de portátil de HP no pesa mucho, por lo que puedes llevarlo a cualquier parte. Su batería de larga duración resulta muy útil cuando estás lejos de una toma de corriente durante horas.