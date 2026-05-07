Comparativa de portátiles Lenovo y Dell en 2025: ¿qué portátil deberías elegir?

The Lenovo vs Dell El debate es más relevante que nunca, sobre todo ahora que ambas marcas están lanzando equipos de alto rendimiento dirigidos tanto a profesionales como a estudiantes y gamers.

Lenovo es conocido por su robustez ThinkPads, flexibleYoga 2 en 1, y un enfoque centrado en el negocio, que ofrece Excelentes teclados, gran autonomía y funciones de nivel empresarial .

Dell, por otro lado, destaca por su diseño elegante y potente XPS gama, y su Alienware La división sigue impresionando a los jugadores más exigentes.

Si estás pensando en comprar un nuevo ordenador portátil este año, esta guía te ayudará a ir al grano y centrarte en lo que realmente importa, según tu uso específico y tus prioridades.

Lenovo frente a Dell: Productividad

En lo que respecta a la productividad, tanto Lenovo and Dell cuentan con motores muy resistentes, pero atraen a públicos algo diferentes.

Tras años de poner a prueba ambos, hemos observado algunas diferencias que podrían ser decisivas a la hora de tomar una decisión, dependiendo de dónde y cómo trabajes.

Lenovo productos, especialmente el ThinkPad and Yoga estas marcas son auténticas máquinas de productividad:

Velocidad de procesamiento: Los usuarios empresariales pueden elegir entre Intel Core i5/i7 and AMD Ryzen Pro, que ofrece un equilibrio entre velocidad y eficiencia energética.

Memoria RAM y almacenamiento: ThinkPads suelen apoyarhasta 64 GB de RAM anddobleSSD opciones, perfectas para tareas que requieren un gran volumen de datos.

Opciones de puerto: Puerto USB-A, USB-C, HDMI e incluso Ethernet de sobra para estaciones de acoplamiento.

Experiencia con el teclado: Los teclados de Lenovo son los mejores del sector (cursores con un recorrido profundo, muy sensibles y cómodos para los dedos, incluso tras horas escribiendo).

Funciones para empresas: ThinkShutter protectores para cámaras web, vPro El soporte técnico y las potentes herramientas de cifrado hacen que estos sistemas estén a la altura de las salas de juntas.

Según nuestra experiencia, si te dedicas a escribir, programar o dar charlas, Lenovo simplemente hace que sea más fácil mantener la concentración.

The Latitudy las líneas XPS de Dell También resultan atractivas para los profesionales creativos y los trabajadores híbridos por estas razones:

Rendimiento:XPS Los ordenadores portátiles utilizan componentes de alto rendimiento Unidades centrales de procesamiento and GPU de NVIDIA, ideal para creadores de contenido, diseñadores gráficos y editores.

Calidad de la pantalla: UltraSharp 4K monitores que rozan la perfección en cuanto a píxeles, prácticamente impecables. Si quieres descubrir las mejores pantallas UltraSharp, no te pierdas nuestro resumen de las el mejorDell monitores para el trabajo, el diseño y el entretenimiento.

Compilación y portabilidad: Las estructuras de aluminio de perfil fino y la mayor duración de la batería hacen que Dell ideal para quienes están siempre de viaje.

Seguridad y gestión de TI: Dell ofrece seguridad a nivel de BIOS e integración en sistemas empresariales.

Si te dedicas al diseño o al mundo multimedia, las pantallas de borde a borde y la potencia de procesamiento de Dell son difíciles de superar.

Lenovo ThinkPad E16 2.ª generación [El mejor portátil Lenovo en relación calidad-precio para empresas]

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Especificaciones Detalles Procesador Intel Core i7-13700H (14 núcleos) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD PCIe de 512 GB (ampliable) Pantalla 16″ WUXGA (1920 × 1200), antirreflejos Gráficos Intel Iris Xe integrado Duración de la batería Hasta unas 10-12 horas (depende de la carga de trabajo) Peso ~1,77 kg Funciones de seguridad Lector de huellas dactilares, TPM 2.0, obturador de privacidad Puertos Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet Sistema operativo Windows 11 Pro

Si buscas un portátil profesional fiable, con una excelente relación calidad-precio y de probada eficacia ThinkPad durabilidad, la Lenovo ThinkPad E16 2.ª generación es el modelo que recomiendo. Ofrece el característico ThinkPad una experiencia —un teclado excelente, una seguridad sólida y una construcción robusta— a un precio más asequible que el de la serie X1 de gama alta.

Tras probarlo en la práctica, he descubierto que el E16 Gen 2 es ideal para profesionales, estudiantes y usuarios de oficina que buscan un rendimiento rápido y una amplia pantalla de 16 pulgadas sin gastar de más.

Por qué lo elegimos The ThinkPad E16 2.ª generación ofrece un rendimiento empresarial excepcional a un precio de gama media, con una gran potencia de procesamiento, un teclado cómodo y una gran durabilidad. Es una opción ideal para los usuarios que buscan ThinkPad disfrutar de la misma experiencia sin el coste adicional del X1 or T-serie.

La pantalla WUXGA de 16 pulgadas te ofrece un amplio espacio para hojas de cálculo, documentos y la multitarea, lo que la hace perfecta para el trabajo productivo. El revestimiento antirreflejos ayuda a mantener la legibilidad de la pantalla bajo la intensa iluminación de la oficina, y la tarjeta gráfica Iris Xe integrada gestiona las tareas cotidianas con facilidad.

Una de las cosas en las que Lenovo sigue destacando es la calidad del teclado, y el E16 Gen 2 no es una excepción. Las teclas ofrecen una sensación de precisión y buena respuesta, lo que hace que las sesiones de escritura prolongadas resulten notablemente más cómodas. La amplia gama de puertos —que incluye HDMI 2.1 y Ethernet de tamaño estándar— hace que no se necesiten adaptadores adicionales para las configuraciones habituales en el lugar de trabajo.

La seguridad también está bien cubierta gracias al lector de huellas dactilares, la tapa de privacidad de la cámara web y el cifrado TPM 2.0 de nivel empresarial integrado.

Ventajas Contras ✅ El procesador Intel i7 de 14 núcleos ofrece un gran rendimiento en la multitarea ✅ Excelente teclado ThinkPad, ideal para la productividad empresarial ✅ Chasis resistente con fiabilidad de grado militar ✅ Gran pantalla de 16 pulgadas, ideal para realizar varias tareas a la vez y para el trabajo de oficina ✅ Amplia variedad de puertos, incluyendo HDMI 2.1 y Ethernet ✅ Almacenamiento y RAM ampliables para una mayor vida útil ❌ Es más pesado que los ultrabooks, aunque la pantalla más grande y los puertos lo compensan ❌ La pantalla no es OLED, pero el panel WUXGA antirreflejos ofrece una imagen nítida y brillante

The E16 Gen 2 ofrece la experiencia clásica de ThinkPad —fiable, segura y eficiente— sin el elevado precio de los modelos insignia. Su rendimiento, la calidad del teclado y su amplia pantalla facilitan mantener la productividad a lo largo del día.

Veredicto final: The Lenovo ThinkPad E16 2.ª generación es un equipo fiable y resistente para profesionales y estudiantes que buscan un gran rendimiento y una durabilidad de nivel empresarial a un precio razonable. Está diseñado para durar, es fácil de actualizar y cómodo de usar, lo que lo convierte en uno de Lenovolos portátiles con la mejor relación calidad-precio de la gama empresarial.

Portátil Dell Inspiron 16 Plus [El mejor portátil Dell para la productividad]

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Especificaciones Detalles Procesador Intel Core i7-13700H RAM 64 GB de DDR5 Almacenamiento SSD PCIe NVMe de 1 TB Pantalla 16″ 2,5K (2560 x 1600) WQXGA IPS Gráficos NVIDIA GeForce RTX 4060 Duración de la batería Hasta 10 horas Peso 2,24 kg Puertos Ranura para tarjeta micro SD, conector para auriculares, 2 puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A, ranura de seguridad, conector de alimentación, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 2 Tipo C Funciones de seguridad Lector de huellas dactilares, TPM 2.0 Sistema operativo Windows 11 Home

Cuando revisé el Dell Inspiron 16 Plus, lo que más llamó la atención de inmediato fue su equilibrio entre rendimiento y facilidad de uso. Es lo suficientemente potente para tareas creativas como la edición de fotos o trabajos de vídeo sencillos, pero sigue siendo accesible y eficiente para estudiantes o usuarios que trabajan desde casa.

La pantalla 3K es sin duda uno de los aspectos más destacados y ofrece una experiencia nítida y con colores precisos que da vida tanto a los contenidos como a las aplicaciones de productividad.

Por qué lo elegimos El Dell Inspiron 16 Plus logra el equilibrio perfecto entre potencia, calidad de pantalla y facilidad de uso en el día a día. Es una opción ideal para profesionales y estudiantes que necesitan un rendimiento fiable sin tener que entrar en la gama de precios de gama alta.

Basándome en mi experiencia, la pantalla grande, combinada con Cobertura del 100 % del espacio de color sRGB facilita la multitarea y resulta visualmente atractivo. El amplio 32 GB deRAM andfijo SSD eso significa que no se ralentiza bajo presión, ni siquiera con varias aplicaciones o pestañas del navegador abiertas.

Tanto si estás asistiendo a clases en línea, editando un lote de imágenes RAW o viendo contenido en streaming de forma ocasional, el Inspiron 16 Plus ofrece un rendimiento constante.

Para aquellos que buscan más potencia para jugar, Dell también cuenta con ofertas destacadas en ese ámbito. Echa un vistazo a nuestras recomendaciones para el el mejorDell portátil para juegos para encontrar el equilibrio adecuado entre rendimiento, refrigeración y relación calidad-precio.

Ventajas Contras ✅ La amplia pantalla de 16″ y 3K ofrece una claridad y una precisión cromática excelentes ✅ Los 32 GB de RAM DDR5 y el SSD de 1 TB ofrecen una gran capacidad para la multitarea y el almacenamiento ✅ Thunderbolt 4 y HDMI 2.1 garantizan una amplia conectividad para los accesorios ✅ El cómodo teclado y el amplio panel táctil mejoran la experiencia del usuario ✅ Fabricación de primera calidad con un diseño minimalista y moderno ✅ Ideal para estudiantes, creadores de contenido y para realizar varias tareas a la vez en el día a día ❌ La tarjeta gráfica integrada limita el rendimiento en los videojuegos, pero funciona bien para las tareas cotidianas.

Veredicto final:The Dell Inspiron 16 Plus Es un portátil robusto y fiable con una pantalla grande y nítida. Sus 32 GB de RAM y su rápido disco SSD lo convierten en una opción ideal para realizar varias tareas a la vez. El teclado y el panel táctil resultan cómodos para sesiones de trabajo prolongadas. Es perfecto para estudiantes o para cualquiera que necesite un buen portátil para el día a día.

¿Qué opinan los usuarios?

BitingMamba01

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El rendimiento y la construcción son realmente buenos, y casi no se producen reducciones de velocidad por sobrecalentamiento. El teclado, el panel táctil y los altavoces funcionan bien. La pantalla no es un gran problema para mí, pero para algunos puede ser un factor decisivo a la hora de comprar.

Lenovo frente a Dell: rendimiento en juegos

En lo que respecta a portátiles de calidad para jugar, tanto Portátiles Lenovo and Portátiles Dell se han labrado una sólida reputación en el mercado. Cada uno fabricante de ordenadores portátiles adopta un enfoque ligeramente diferente en cuanto al rendimiento, la refrigeración y las funciones pensadas para los jugadores.

Gráficos y potencia bruta

Portátiles para juegos de Dell , especialmente la gama Alienware, están diseñadas para los aficionados. Por lo general, ofrecen NVIDIA GeForce Opciones con tarjetas RTX 4080/4090 y potentes procesadores Intel Core o AMD Ryzen, perfectas para quienes quieran sacar el máximo partido a la velocidad de fotogramas en ellos mejores juegos para PC.

, especialmente la gama Alienware, están diseñadas para los aficionados. Por lo general, ofrecen Opciones con tarjetas RTX 4080/4090 y potentes procesadores Intel Core o AMD Ryzen, perfectas para quienes quieran sacar el máximo partido a la velocidad de fotogramas en ellos mejores juegos para PC. La serie Legion de Lenovo, por otro lado, ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y precio, ya que suelen utilizar las mismas GPU, pero con configuraciones de CPU más modestas. Aun así, se encuentran entre los mejores portátiles de Lenovo para los jugadores que también valoran la versatilidad.

Refrigeración, software y montaje

El sistema de refrigeración Cryo-Tech de Dell es muy eficaz y ayuda a mantener el rendimiento durante sesiones de juego prolongadas.

Lenovo responde con su sistema Coldfront y ofrece apoyo a los jugadores a través del software Lenovo Vantage.

Ambas marcas ofrecen productos personalizables teclado iluminación, macros y centros de juegos, pero el Command Center de Alienware ofrece un poco más de control.

iluminación, macros y centros de juegos, pero el Command Center de Alienware ofrece un poco más de control. En lo que respecta a calidad de fabricación, los equipos Alienware de Dell transmiten una sensación de mayor calidad, mientras que Lenovo logra un equilibrio práctico ideal tanto para jugar como para ordenadores portátiles para empresas.

Expositores y diseño

Los modelos de gama alta de Dell cuentan con frecuencias de actualización de hasta 480 Hz para una experiencia de juego ultrafluida.

Lenovo tiene un límite de unos 240 Hz, pero destaca por la precisión del color, lo que lo hace ideal si tu nuevo ordenador portátil cumple una doble función como negocios o una estación de trabajo creativa.

Lenovo Legion Pro 7i 10.ª generación [El mejor portátil Lenovo para juegos]

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Especificaciones Detalles Procesador Intel Core Ultra 9 RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 de 2 TB Pantalla 16:9 WQXGA (2560 x 1600), 240 Hz, 500 nits Gráficos NVIDIA GeForce RTX 5090 Duración de la batería Hasta 8 horas (modo híbrido) Peso 2,8 kg Puertos 3 puertos USB-A, 2 puertos USB-C, HDMI 2.1, Ethernet, audio Sistema de refrigeración Legion ColdFront 5.0 con cámara de vapor Teclado Retroiluminación RGB de 4 zonas

The Lenovo Legion Pro 7i 10.ª generación es un modelo de alto rendimiento diseñado para quienes desean dominar los títulos competitivos sin renunciar a nada.

Según mis investigaciones y mi experiencia con la serie Legion de Lenovo, este último modelo sube el listón con una de las configuraciones de hardware más potentes disponibles actualmente en el mercado.

Por qué lo elegimos Hemos elegido el Lenovo Legion Pro 7i 10.ª generación porque es la opción ideal para los jugadores exigentes, ya que ofrece un rendimiento ultrarrápido, imágenes fluidas con una alta frecuencia de actualización y un sistema de refrigeración que no se queda atrás cuando la acción se intensifica. Está diseñado para dominar sin ningún esfuerzo. Si quieres ver cómo se compara con otros Lenovo máquinas recreativas, echa un vistazo a nuestra guía completa sobre las el mejorLenovo portátil para juegosmodelos.

Its Intel Core Ultra 9 and RTX 5090 Una combinación que prácticamente arrasa con los juegos AAA, lo que te permite ajustar la configuración al máximo sin sacrificar la velocidad de fotogramas. Lo que más me gusta es la pantalla WQXGA de 16 pulgadas con una frecuencia de actualización de 240 Hz, que ofrece una experiencia de juego fluida, imágenes nítidas y sin tearing, incluso en las secuencias de acción más trepidantes.

El teclado RGB de 4 zonas aumenta la sensación de inmersión y ofrece numerosas opciones de personalización para crear tu configuración ideal.

Otra característica destacada es el avanzado sistema de refrigeración. El Legion ColdFront 5.0 La tecnología de refrigeración, que incluye una cámara de vapor completa, te permite jugar durante más tiempo sin que el rendimiento se vea reducido ni te moleste el ruido del ventilador. Aunque no es precisamente ligera, esta computadora portátil es más bien un sustituto del ordenador de sobremesa para los gamers que exigen especificaciones de primera categoría cuando están fuera de casa.

Por supuesto, si tu presupuesto es más ajustado, también hay opciones excelentes en el el mejor portátil para juegos económico una categoría que ofrece una excelente relación calidad-precio sin apostar por especificaciones de gama alta.

Ventajas Contras ✅ La GPU RTX 5090 ofrece un rendimiento ultraalto para títulos AAA y de esports ✅ La pantalla WQXGA de 240 Hz ofrece imágenes fluidas y una respuesta rápida ✅ El sistema de refrigeración Legion ColdFront 5.0 garantiza un rendimiento máximo constante ✅ Generosa memoria RAM DDR5 de 32 GB y SSD de 2 TB: preparada para el futuro durante años ✅ La iluminación RGB por tecla y el teclado táctil mejoran la inmersión en el juego ✅ Excelente variedad de puertos para configuraciones con varios monitores o periféricos ❌ Más pesado de lo habitual, pero dentro de lo normal para su categoría y potencia

Veredicto final:The Lenovo Legion Pro 7i 10.ª generación es una auténtica bestia para los gamers. El RTX 5090 and Intel Core Ultra 9 hacen que los juegos se vean fluidos, y la pantalla de 240 Hz garantiza una imagen nítida en las escenas de acción rápida.

La refrigeración funciona bien y las luces del teclado son divertidas. Es un poco pesado, pero merece la pena por su excelente rendimiento.

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Vuelo como Mike

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Llevo tiempo intentando decirle a la gente que la pantalla OLED de estos portátiles es sencillamente espectacular. Viendo que vengo de un g16 de 2024, esta pantalla es mil veces mejor.

Dell Alienware 16X Aurora [El mejor portátil para juegos Alienware compacto]

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Especificaciones Detalles Procesador Intel Core i9-14900HX (24 núcleos) RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 de 1 TB Pantalla 16:9 QHD+ (2560 × 1600), 240 Hz, 100 % DCI-P3 Gráficos NVIDIA GeForce RTX 4080 (12 GB de GDDR6) Duración de la batería Hasta unas 6-7 horas (modo híbrido) Peso ~2,8 kg Puertos Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet, Audio Sistema de refrigeración Tecnología Cryo-tech avanzada de Alienware con flujo de aire de cuatro ventiladores Teclado Teclado RGB de perfil bajo de Alienware (con interruptores CherryMX opcionales)

Si buscas un ordenador portátil para juegos que ofrezca un rendimiento comparable al de un ordenador de sobremesa, el Alienware 16X Aurora logra ese equilibrio a la perfección. Es la versión más compacta del M18, que ofrece la misma experiencia de alta gama, pero en un formato más ligero que resulta más fácil de transportar y con el que se puede jugar en cualquier lugar.

Equipado con un procesador Intel Core i9-14900HX y una tarjeta gráfica RTX 4080, este portátil rinde a las mil maravillas con los juegos AAA modernos a altos FPS, incluso en resolución QHD+. Da igual si te dedicas a los shooters competitivos o si disfrutas de las últimas aventuras cinematográficas, el 16X Aurora sigue siendo rápido y ágil.

Por qué lo elegimos The Alienware 16X Aurora encuentra el equilibrio perfecto: un rendimiento de élite en un diseño más elegante y portátil. Disfrutarás de altas frecuencias de actualización, imágenes impresionantes y una refrigeración potente, todo ello sin el volumen de un sistema de 18 pulgadas.

La pantalla QHD+ de 240 Hz es una de las características que más me gustan de este modelo. Es increíblemente fluida, precisa y brillante, lo que hace que los movimientos se vean fluidos y que la experiencia de juego sea ultrarresponsiva. El diseño Legend 3.0 le da al portátil un aspecto elegante y futurista, al tiempo que mejora la ventilación gracias a su sistema de refrigeración rediseñado.

Pros Cons ✅ La RTX 4080 y el i9-14900HX ofrecen un rendimiento similar al de un ordenador de sobremesa ✅ La pantalla QHD+ de 240 Hz ofrece una fluidez excepcional y es perfecta para los juegos competitivos ✅ Más elegante y fácil de transportar que los modelos Alienware de mayor tamaño ✅ La potente refrigeración Cryo-tech mantiene un alto número de fotogramas por segundo (FPS) bajo carga ✅ Fabricación de alta calidad con un magnífico sistema RGB y el característico diseño de Alienware ✅ Teclado excelente y almacenamiento SSD ampliable ❌ Sigue siendo más pesado que los portátiles de 16 pulgadas que no son para juegos, pero su potencia justifica el peso

A pesar de ser más pequeño, sigue transmitiendo una sensación de alta calidad: chasis sólido, excelente selección de puertos, almacenamiento ampliable y un teclado cómodo tanto si estás jugando en partidas clasificatorias como si estás escribiendo trabajos. Es la opción ideal si quieres Alienware rendimiento sin tener que cargar con un aparato enorme.

Veredicto final:

The Dell Alienware 16X Aurora Es una opción excelente para los gamers que buscan un rendimiento de gama alta en un formato más compacto. Su pantalla de 240 Hz, su tarjeta gráfica RTX 4080 y su potente sistema de refrigeración lo convierten en una auténtica bestia. Sigue siendo un poco pesado, pero si buscas la potencia de un ordenador de sobremesa con mayor portabilidad que los modelos de 18 pulgadas, este es el modelo ideal.

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Comprador verificado

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Este portátil es increíblemente rápido. La pantalla de 240 Hz hace que los juegos de disparos se vean con una fluidez increíble, y el sistema de refrigeración funciona de verdad: no se ralentiza ni siquiera durante sesiones prolongadas. Es el equilibrio perfecto entre potencia y portabilidad para cualquiera que quiera disfrutar de una experiencia Alienware de primera sin tener que optar por un modelo de 18 pulgadas.

Lenovo frente a Dell: diseño y experiencia de usuario

Lenovo y Dell adoptan enfoques muy diferentes en cuanto al aspecto y el tacto de sus portátiles, y eso se nota claramente en cuanto los tienes en las manos.

Lenovo suele apostar por la practicidad, pero eso no significa que sea aburrida.

The ThinkPad Esta gama tiene un aire sobrio y totalmente profesional. Es el tipo de portátil que se ve tanto en salas de juntas como en oficinas de startups (resistente, fiable y con un diseño un poco clásico).

Esta gama tiene un aire sobrio y totalmente profesional. Es el tipo de portátil que se ve tanto en salas de juntas como en oficinas de startups (resistente, fiable y con un diseño un poco clásico). The Yoga Esta serie da un giro radical con bisagras flexibles, estructuras ligeras y diseños elegantes que resultan perfectos para estudiantes, creativos o cualquier persona que busque un portátil que también pueda funcionar como tableta.

Dell, por su parte, apuesta por la audacia y la belleza.

XPS Estos portátiles parecen sacados de un estudio de diseño. Con marcos ultradelgados, una estructura de aluminio de alta calidad y un estilo minimalista, están hechos para impresionar.

Estos portátiles parecen sacados de un estudio de diseño. Con marcos ultradelgados, una estructura de aluminio de alta calidad y un estilo minimalista, están hechos para impresionar. Si te gustan los videojuegos, Alienware no se anda con rodeos. Estas máquinas cuentan con luces brillantes, ángulos marcados y una estética futurista que prácticamente irradia potencia.

Diseño y comodidad

Ambas marcas utilizan materiales de alta gama, pero sus objetivos son distintos. Lenovo suele incorporar fibra de carbono o aleación de magnesio para lograr un diseño ligero pero resistente, perfecto para llevarlo en la mochila o trabajar sobre la marcha. Las estructuras de aluminio de Dell transmiten una sensación más sólida y de alta calidad, ideal para configuraciones de escritorio y largas jornadas de trabajo. Y si tu prioridad son los videojuegos, no te pierdas nuestra selección de los los mejores ordenadores para juegos para completar la configuración.

Calidad de la pantalla y experiencia diaria

Tanto Lenovo como Dell ofrecen pantallas impresionantes, pero las pantallas de la serie XPS de Dell son realmente envolventes. Gracias al diseño InfinityEdge, prácticamente no hay biseles, lo que hace que todo, desde hojas de cálculo hasta Netflix, se vea increíble. Las nuevas pantallas 16:10 de Lenovo en sus gamas Yoga y ThinkPad te ofrecen más espacio vertical, lo que resulta ideal para escritores, programadores y quienes realizan múltiples tareas a la vez.

Si estás pensando en montar un equipo para juegos, los portátiles Alienware de Dell combinan especialmente bien con monitores externos. Echa un vistazo a nuestra guía sobre el los mejores televisores para videojuegos si estás pensando en llevar tus elementos visuales al siguiente nivel.

Lenovo IdeaPad Slim 3X [El mejor portátil Lenovo para diseño]

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Especificaciones Detalles Procesador Qualcomm Snapdragon 8c Gen 2 RAM 8 GB de LPDDR4X Almacenamiento 128 GB UFS 2.2 Pantalla 14″ FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflejos Gráficos GPU Qualcomm Adreno integrada Duración de la batería Hasta 13,5 horas Peso 1,28 kg OS Windows 11 Home Construir Chasis ultradelgado, elegante y minimalista Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

¿Buscas un ordenador portátil que… parece ¿Tan bien como funciona? El Lenovo IdeaPad Slim 3X se caracteriza por su diseño sencillo, su portabilidad y su rendimiento fiable para las tareas diarias.

Su perfil ultradelgado y su suave acabado mate le confieren un aire de alta gama, incluso a un precio asequible, lo que lo hace perfecto para estudiantes, creativos y profesionales que dan prioridad al estilo sin gastar de más.

Por qué lo elegimos El Lenovo IdeaPad Slim 3X es un portátil con un diseño vanguardista, pensado para un uso diario ligero, que destaca por su gran autonomía, su magnífica pantalla y su tamaño ideal para viajar. Si te interesa una estética limpia y la portabilidad, este portátil ofrece una excelente relación calidad-precio en un diseño elegante.

Desarrollado porSnapdragon 8c Gen 2 Gracias a su procesador y a los 8 GB de RAM, este dispositivo gestiona sin problemas las aplicaciones cotidianas, como la navegación web, el streaming de vídeo, las clases en línea y las herramientas de productividad. La duración de la batería es uno de sus puntos fuertes, ya que suele aguantar todo el día para la mayoría de los usuarios, mientras que la pantalla IPS Full HD hace que las videollamadas, los documentos y el entretenimiento ligero se vean con gran nitidez.

Se trata de una opción asequible con detalles de diseño de alta gama, ideal para cualquiera que valore la portabilidad y el estilo tanto como el rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Diseño elegante y moderno, con un perfil ultradelgado y una estructura ligera ✅ Excelente autonomía de la batería, ideal para trabajar y estudiar sobre la marcha ✅ La pantalla FHD antirreflejos reduce la fatiga visual ✅ Rendimiento óptimo para la navegación web, el streaming y las aplicaciones de productividad ✅ Experiencia integrada de Windows 11 Home optimizada para Snapdragon ❌ Los 128 GB de almacenamiento son insuficientes para archivos multimedia de gran tamaño, pero resultan suficientes para el uso diario y se pueden ampliar.

Veredicto final: The Lenovo IdeaPad Slim 3X Es un portátil elegante y ligero, perfecto para el uso diario. Es fácil de transportar, tiene una batería de larga duración y permite navegar por Internet, ver contenidos en streaming y hacer los deberes sin ningún problema. La escasa capacidad de almacenamiento es un inconveniente, pero, en general, es una opción estupenda y asequible para cualquiera que busque un portátil que tenga tan buen aspecto como rendimiento.

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Las funciones de Copilot AI resultan realmente útiles gracias a la NPU. La duración de la batería es excelente: algunos usuarios llegan a disfrutar de hasta 12 o incluso 15 horas de reproducción de vídeo. La calidad de fabricación es sólida, con una segunda ranura para SSD ampliable y un buen revestimiento antirreflejos. Entre los inconvenientes se encuentran una GPU menos potente, un brillo de pantalla más bajo (unos 300 nits a 60 Hz) y problemas con la calidad de los altavoces.

Portátil Dell XPS 13 9345 AI [El mejor portátil ultraportátil de Dell con pantalla OLED]

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Especificaciones Detalles Procesador Snapdragon X Elite (Copilot+ PC) RAM 16 GB de LPDDR5x Almacenamiento SSD PCIe de 1 TB Pantalla Pantalla táctil OLED de 13,4″ y 3K (2880 x 1800) Gráficos GPU Qualcomm Adreno Duración de la batería Hasta 27 horas Peso 1,17 kg OS Windows 11 Pro Construir Aluminio mecanizado con CNC, Gorilla Glass Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 2 puertos USB-C de tipo Thunderbolt (USB4) Características Cámara web IR + lector de huellas dactilares, integración con Copilot+ AI

Si quieres una pantalla OLED impresionante, una batería de larga duración y un rendimiento de IA de última generación, todo ello en un chasis ligero como una pluma, el Portátil Dell XPS 13 9345 AI es la opción más destacada. La pantalla táctil OLED de 3K ofrece una imagen espectacular tanto para el trabajo como para el entretenimiento, y el chip Snapdragon X Elite garantiza una respuesta inmediata, un funcionamiento silencioso y una eficiencia impresionante.

Por qué lo elegimos The XPS 13 9345 AI Esta edición ofrece una portabilidad de primera clase con una de las mejores pantallas OLED que se pueden encontrar en un portátil de 13 pulgadas. Su procesador Snapdragon X Elite, las funciones de Copilot+ y su autonomía de 27 horas la convierten en un dispositivo excepcionalmente avanzado para viajeros, teletrabajadores y profesionales creativos que se desplazan con frecuencia.

A pesar de su diseño ultradelgado, el rendimiento sigue siendo ágil gracias a la rápida memoria LPDDR5x, la función de activación instantánea y las herramientas de IA con aceleración por hardware integradas en Windows 11 Pro. Y con Wi-Fi 7, un teclado de precisión y una carcasa de aluminio de alta calidad, este portátil resulta tan sofisticado como parece.

Tanto si trabajas a distancia, asistes a reuniones en línea o ves vídeos con una nitidez excepcional en su pantalla FHD+, este portátil es el compañero ideal. Y si quieres mejorar tu equipo al completo, combínalo con uno de los los mejores monitores para videojuegos te permite disponer de aún más espacio en la pantalla sin renunciar al estilo.

Pros Cons ✅ Espléndida pantalla táctil OLED de 3K con negros profundos y colores vivos

resolver el problema ✅ El chip Snapdragon X Elite ofrece un rendimiento rápido y eficiente ✅ Hasta 27 horas de autonomía: algo excepcional en un portátil con pantalla OLED ✅ Diseño ultraligero de aluminio de alta calidad, ideal para viajar ✅ Wi-Fi 7 para conexiones inalámbricas más rápidas y estables ✅ Las herramientas de IA de Copilot+ mejoran la productividad y la capacidad de realizar varias tareas a la vez ✅ Cámara web con infrarrojos + lector de huellas dactilares para un inicio de sesión seguro y sin complicaciones ❌ Solo puertos USB-C, pero se necesitan adaptadores o bases de conexión ❌ No es ideal para juegos AAA exigentes

Este modelo XPS combina un hardware de IA de última generación con materiales de primera calidad y una impresionante pantalla OLED, lo que lo convierte en la opción perfecta para los profesionales que necesitan una batería de larga duración y una portabilidad excepcional sin renunciar al rendimiento.

Veredicto final: El portátil Dell XPS 13 9345 AI es un potente dispositivo ultraportátil diseñado para la productividad moderna. La pantalla OLED 3K es espectacular, el chip Snapdragon X Elite garantiza un funcionamiento fluido y eficiente, y la duración de la batería es excepcional. Si buscas un portátil de gama alta ideal para viajar y con funciones de IA de última generación, este es uno de Delllas mejores opciones.

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DigitalNomad87

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La duración de la batería de este XPS 13 es increíble: aguanté toda una jornada laboral con videollamadas, pestañas abiertas y tomando notas sin tener que enchufarlo ni una sola vez. La pantalla OLED de 3K es sencillamente espectacular, y el portátil se activa al instante en todo momento. Es superligero, superrápido y perfecto para viajar.

Lenovo frente a Dell: durabilidad y calidad de fabricación

Seamos realistas. No todos los portátiles están diseñados para soportar el ajetreo diario. Si lo llevas en la mochila al ir al trabajo, lo abres veinte veces al día en las reuniones o simplemente eres un poco torpe con el café, la resistencia es fundamental.

Lenovo and Dell Ambas marcas son conocidas por la fiabilidad de sus máquinas, pero siguen caminos diferentes para lograrlo.

1. Materiales del chasis

The Lenovo ThinkPadcartel está construido como un «caballo de batalla». La mayoría de los modelos utilizan plástico reforzado con fibra de carbono o aleación de magnesio, materiales elegidos más por su resistencia que por su aspecto llamativo. Son portátiles que se pueden dejar caer (aunque no es recomendable) y en los que se puede confiar para que sigan funcionando.

The Dell XPSserie, por otro lado, es como un coche deportivo de alta gama. Está fabricado en aluminio mecanizado con CNC y cuenta con un reposamanos de compuesto de fibra de vidrio que resulta muy suave al tacto. Queda increíble sobre el escritorio, pero su acabado brillante puede rayarse si no se tiene cuidado al meterlo en un bolso junto con llaves o cargadores.

2. En el alma

ThinkPad sus bisagras son legendarias. Lenovo los somete a decenas de miles de ciclos de apertura y cierre durante las pruebas. Muchos modelos se pliegan en posición horizontal a 180 grados, y Yogaversiones disponibles360 grados. El movimiento es firme, inspira confianza y es poco probable que se vuelva más relajado con el tiempo.

Dell XPSen el alma dan una sensación de alta calidad. Son suaves, silenciosas y tienen la rigidez justa. Pero están diseñadas para ofrecer elegancia, no para soportar un uso intensivo. Darles la vuelta con frecuencia o tratarlas sin cuidado podría desgastarlas más rápido en comparación con la solidez industrial de los mecanismos de Lenovo.

3. Flexibilidad y rigidez

Abrir unThinkPad, presiona la parte superior del teclado y no notarás nada. No se dobla ni cede. Incluso la tapa de la pantalla de los modelos de gama alta resiste la torsión, gracias a ese marco de magnesio.

XPSordenadores portátiles Son finos y dan sensación de solidez al tacto, pero al ejercer presión es posible que notes una ligera flexión en la tapa o en el teclado. No es un factor decisivo, pero es algo a tener en cuenta si tienes la mano pesada.

Lenovo frente a Dell: asistencia y servicio técnico

El servicio de atención al cliente puede marcar la diferencia tras la compra. Al comparar Lenovo y Dell, cada marca aporta sus propios puntos fuertes.

1. Garantía y planes

Lenovoofrece ungarantía estándar de un año, con la posibilidad de prorrogarlo hasta cinco años. Su Asistencia técnica permite resolver los problemas más rápidamente, Acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana para técnicos avanzados, así como funciones orientadas a las empresas, especialmente para los modelos ThinkPad.

Dell incluye opciones más amplias como Asistencia Premium Plus, que cubre daños accidentales, diagnóstico automatizado y servicio prioritario.

2. Experiencia en asistencia técnica

Lenovo ha mejorado sus recursos en línea, pero la atención al cliente puede variar según la región. Algunos usuarios afirman haber recibido una ayuda útil, mientras que otros se enfrentan a largas esperas.

Por el contrario,Dell suele recibir buenas valoraciones por la competencia de sus agentes y la rapidez en la resolución de incidencias, especialmente en lo que respecta a XPS and Latitudpropietarios.

3. Servicio a domicilio y para empresas

Ambas marcas ofrecen un servicio de reparación a domicilio para ordenadores portátiles de empresa, pero Dell destaca por su fiabilidad y rapidez, sobre todo entre los clientes empresariales.

Lenovo ThinkPads disfrutar de un servicio técnico in situ de confianza en Asistencia técnica, aunque la disponibilidad puede ser menos predecible.

4. Comentarios de los usuarios

Dell suele obtener mejores valoraciones en cuanto a la satisfacción con el servicio de asistencia. Sus usuarios premium disfrutan de una atención rápida y de menos problemas. Lenovo Es elogiada por su servicio de clase business, pero recibe críticas dispares por parte de los consumidores habituales.

Si utilizas tu ordenador portátil tanto para trabajar como para el ocio, por ejemplo, para disfrutar de algunos de los los mejores juegos de mundo abierto, contar con un servicio de asistencia fiable es más importante que nunca.

Lenovo frente a Dell: innovación y características especiales

Tanto Lenovo como Dell son conocidas por traspasar los límites, pero lo hacen de formas diferentes.

La ventaja innovadora de Lenovo

Lenovo suele apostar por diseños y formatos atrevidos:

Yoga 9i 10.ª generación, edición Aura – Esta máquina, que destaca claramente en el mundo de los 2 en 1, cuenta con una brillante pantalla OLED de 14 pulgadas, procesadores Intel Lunar Lake o Arrow Lake y hasta 64 GB de RAM. Es delgada, potente y está claramente diseñada para el trabajo híbrido moderno. ThinkPad T14s 2 en 1 – Combina una resistencia de grado militar con materiales ecológicos, como un 55 % de aluminio reciclado. Su bisagra doble de 360 grados lo hace tan flexible como tu jornada laboral. Innovación plegable – Lenovo ha liderado el mercado con el ThinkPad X1 Fold y ha adelantado detalles sobre la tecnología de pantalla enrollable, ideal para quienes sueñan con dispositivos compactos y transformables. Funciones de IA y software – Desde servicios de reparación predictiva hasta la realidad virtual inmersiva con ThinkReality VRX, Lenovo apuesta decididamente por funciones inteligentes basadas en la inteligencia artificial que realmente marcan la diferencia.

El enfoque perfeccionado de Dell

La visión de Dell sobre la innovación es un poco más sutil, pero no por ello menos impresionante:

Serie XPS 2 en 1 – Conocidos por su diseño de precisión, los portátiles convertibles XPS de Dell ofrecen una transición fluida al modo tableta, compatibilidad con lápiz óptico y un rendimiento con certificación Evo, todo ello en una carcasa de aluminio de alta calidad. Dell Optimizer – Esta herramienta basada en inteligencia artificial mejora discretamente el rendimiento de tu portátil aprendiendo cómo trabajas, optimizando el consumo energético y garantizando que tus aplicaciones más utilizadas funcionen sin problemas. Refrigeración y alimentación – Dell suele recurrir a la refrigeración por cámara de vapor y a la gestión inteligente de la batería, sobre todo en sus equipos de alto rendimiento, finos y ligeros.

Lenovo frente a Dell: relación calidad-precio y gama de precios

A la hora de comprar un ordenador, el precio es tan importante como el rendimiento. Tras comparar Lenovo y Dell en detalle, e incluso echar un vistazo a algunos modelos de otras marcas como HP, he llegado a unas conclusiones claras que pueden ayudarte a tomar una decisión bien fundamentada.

1. La estrategia de precios de Lenovo

Lenovo sabe cómo ofrecer una buena relación calidad-precio. Sus gamas IdeaPad y ThinkBook ofrecen un rendimiento excelente a precios asequibles. He visto cómo portátiles de Lenovo por menos de 700 dólares superaban en pruebas reales a modelos de Dell y HP de precio similar, con una mejor construcción, un rendimiento más fluido e incluso una mayor autonomía de la batería.

Si estás comparando portátiles basándote en la potencia en lugar del precio, también vale la pena echar un vistazo al el mejor portátil para juegos opciones disponibles en el mercado, que ofrecen un rendimiento por euro considerablemente superior para los usuarios que necesitan tarjetas gráficas de gama alta.

Si te mueves en un entorno profesional, la serie ThinkPad de Lenovo (especialmente las gamas T y X) ofrece algo más. Están diseñadas para durar, con una resistencia que aguanta años de actualizaciones del BIOS y un uso diario intensivo.

2. La estrategia de precios de Dell

Dell tiende a posicionarse en el segmento de gama alta. Incluso los portátiles Inspiron más económicos suelen costar un poco más que sus equivalentes de Lenovo y no siempre ofrecen más por el mismo precio. Sin embargo, Dell se ha ganado su reputación con la gama XPS.

Estos modelos son magníficos, desde su elegante acabado en aluminio hasta sus impresionantes pantallas. Si trabajas con software de Microsoft todo el día y quieres un portátil con un aspecto y un tacto de primera categoría, el XPS 13 o el 15 son una excelente opción.

3. Entonces, ¿cuál es la mejor opción?

Si buscas una buena relación calidad-precio, Lenovo es difícil de superar, sobre todo por debajo de los 1000 dólares. Simplemente te ofrece más prestaciones por menos dinero.

Pero si te gusta el diseño de alta gama y no te importa gastarte un poco más, la gama XPS de Dell no tiene nada que envidiar a ninguna otra marca. En cualquier caso, ambas son opciones muy válidas; solo tienes que elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. ¿Quieres ver más comparativas de Dell? Echa un vistazo a Dell contra HP un ordenador portátil para obtener aún más información.

Veredicto final

AmbosLenovo and Dell aportan mucho, pero se centran en prioridades ligeramente diferentes. Lenovo destaca por su durabilidad y su relación calidad-precio. Si eres estudiante, teletrabajador o viajas por negocios y necesitas algo fiable y eficiente, un ThinkPad or IdeaPad es una buena elección. Dell, por otro lado, da una sensación de mayor calidad.

SuXPS Esta gama destaca especialmente por su diseño elegante y su excelente rendimiento, ideal para profesionales creativos o para cualquiera que valore la estética y la potencia.

Si buscas un portátil ligero y de alto rendimiento con una excelente autonomía y la resistencia necesaria para el ámbito empresarial, el Lenovo ThinkPad X1 Carbon 12.ª generación es una elección sencilla. Es ideal para el trabajo, los viajes y todo lo demás.

En resumen:

Estudiantes y profesionales que viajan mucho: EligeLenovo ThinkPad, igualLenovo ThinkPad X1 Carbon 12.ª generación.

EligeLenovo ThinkPad, igualLenovo ThinkPad X1 Carbon 12.ª generación. Diseñadores y creadores de contenidos: Sin duda, el Dell XPS, sobre todo el Dell XPS 13 9345.

Sin duda, el Dell XPS, sobre todo el Dell XPS 13 9345. Compradores con un presupuesto ajustado: Lenovo IdeaPad Slim 3X es una opción más económica a un precio más bajo.

Lenovo IdeaPad Slim 3X es una opción más económica a un precio más bajo. Jugadores:De DellAlienware La serie es la mejor opción para jugar en serio. Consulta la Alienware M18 R12.

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