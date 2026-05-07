Portátiles ASUS frente a Acer: el enfrentamiento definitivo de 2025

The ASUS vs Acer El debate es más relevante que nunca en 2025, ya que ambas marcas están causando un gran revuelo en el mercado de los ordenadores portátiles. Desde ultrabooks ligeros to asequible equipos para videojuegos, se han labrado una reputación gracias a su equilibrio entre rendimiento, precio, and innovación.

En esta guía, voy a explicar donde cada marca destaca and en lo que se quedan cortosa lo largo deproductividad, juegos, ydiseño.

Tanto si eres un jugador competitivo, a teletrabajo profesional, o simplemente necesitas un fiable ordenador portátil para el día a día, esta comparativa te ayudará a elegir el la marca adecuada para tus necesidades en 2025.

ASUS frente a Acer: Productividad

En 2025,ASUS and Acer siguen compitiendo codo con codo en el ámbito de la productividad.

Tanto si estás compaginando hojas de cálculo, vídeo llamadas, o infinitoChrome pestañas, las diferencias se reducen al rendimiento, la comodidad y la calidad de la pantalla.

Unidad central de procesamiento y memoria de acceso aleatorio

ASUS Zenbook reparto (p. ej.,Zenbook A14, Zenbook Duo): Desarrollado por Snapdragon X Elite or Intel Core Ultra 5–7.

Acompañado de 16–32 GB de RAM LPDDR5X.

Diseñado para multitarea fluida en aplicaciones de oficina, servicios en la nube y sesiones de navegador.

Zenbook reparto (p. ej.,Zenbook A14, Zenbook Duo): Acer Swift Catorce / Swift 16 AI: Equipado con Intel Core Ultra 7 o 9.

También es compatible con 16-32 GB de RAM configuraciones. Ideal para videollamadas, edición básica y gestión de documentos.

Swift Catorce / Swift 16 AI:

Calidad de la pantalla

ASUS ofrece: Pantallas táctiles OLED de 2K o 3K con un contraste llamativo. Precisión del color DCI-P3 es ideal para profesionales a los que les importa la estética.

ofrece: Acer pantallas: Características Full HD+ IPS and 2,8K OLED pantallas. Las pantallas OLED ofrecen un color más intenso, pero las IPS pueden resultar más agradables para la vista en sesiones prolongadas.

pantallas:

Teclado y puertos

ASUS ventajas : Teclado retroiluminado con un tacto crujiente. Thunderbolt 4 , Interfaz multimedia de alta definición 2.1 , e incluso un Teclado numérico en algunos modelos.

: Acer diseño : Incluye USB-C, USB-A, HDMI , y una toma para auriculares. Los teclados son funcionales, aunque la respuesta táctil puede resultar algo más suave.

:

Si tu prioridad es la productividad, ambas marcas ofrecen herramientas fiables. ASUSse inclina porpantallas de alta calidad y sistemas de entrada y salida sofisticados, mientras queAcerdestacavalor y equilibrio en el rendimiento.

ASUS ZenBook S 14 [El mejor portátil ASUS para la productividad]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 (Serie 2), hasta 4,8 GHz GPU Tarjeta gráfica Intel Arc 140V integrada RAM 16 GB o 32 GB de LPDDR5X Almacenamiento SSD PCIe 4.0 de hasta 1 TB Pantalla Pantalla táctil OLED de 14″ con resolución 3K (2880 × 1800), 100 % DCI-P3, con certificación TÜV Frecuencia de actualización 120 Hz Batería 72 Wh – hasta 13 horas Peso ~1,18 kg (2,6 libras) Conectividad 2 puertos Thunderbolt 4, 1 puerto USB-A 3.2, HDMI 2.1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

¿Buscas unASUS modelo que equilibra estilo y funcionalidad¿Es este uno de los Las mejores portátiles de ASUS para usuarios centrados en el trabajo que siguen valorando la calidad de la pantalla y el diseño.

Esultraligero, de una fabricación impecable,y cuenta con unImpresionante pantalla táctil OLED de 3K, batería de larga duración y Intel Core Ultra 7 con rendimiento mejorado por IA.

The ASUS ZenBook S 14 está diseñado para usuarios que dan prioridad a portabilidad de primera clase and multitarea eficaz en herramientas de productividad, aplicaciones de contenido y flujos de trabajo en la nube.

Para más información Configurar con32 GB de RAM y 1 TB de SSD si sueles realizar muchas tareas a la vez y tienes pensado conservar este portátil durante varios años.

Si eres de los que van de una tarea a otra, de una reunión a otra y de un viaje a otro, el ASUS ZenBook S 14 es una solución elegante que se adapta a los nuevos tiempos.

The Pantalla OLED 3K hace que las largas jornadas resulten más agradables a la vista, y el Chip Intel Core Ultra gestiona la multitarea sin problemas. Es elegante, potente y está preparado para el futuro.

Ventajas Contras ✅ Ligero como una pluma y delgado: perfecto para el trabajo híbrido o para desplazarse al trabajo. ✅ Pantalla OLED 3K de gran nitidez con cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 y certificación TÜV Eye Care. ✅ Gran autonomía: hasta 13 horas de uso. ✅ Intel Core Ultra con herramientas de copiloto de IA integradas y compatibilidad con GPU integrada. ✅ Conectividad completa con Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y USB-A, sin necesidad de adaptadores. ✅ Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 para una conectividad de última generación. ❌ El recorrido de las teclas es corto para quienes escriben con fuerza.

Veredicto final:Its diseño ultraligero, Pantalla OLED 3K, yChipset preparado para la IAhacerASUS ZenBook S 14 ideal para entornos de trabajo híbridos.

Acer Swift 14 [El mejor portátil Acer para la productividad]

Especificaciones Detalles CPU Qualcomm Snapdragon X Elite (Snapdragon X Plus / X1P-64-100), hasta 12 núcleos GPU Gráficos Adreno X1-85 integrados RAM 16 GB o 32 GB de LPDDR5X Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 de hasta 1 TB Pantalla Pantalla táctil IPS de 14,5 pulgadas y 2,5K (2560 × 1600) a 120 Hz, con opción OLED Batería 75 Wh: hasta unas 17 horas de autonomía para trabajo Peso ~1,32 kg (2,9 lb), dimensiones ~322,6 × 226 × 14,9 mm Conectividad 2 puertos USB-A 3.2, 2 puertos USB-C (compatibles con USB4/Thunderbolt), HDMI 2.1, conector de audio, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

The Copiloto+ PCtraeun rendimiento de la IA que marca un antes y un despuésgracias a suSnapdragon X Elitechip, cuenta conautonomía de varios días, y permaneceultraligero, ideal para usuarios que buscan una eficiencia sin límites en un formato portátil.

The Swift 14 destaca por su inteligente características, premium diseño, ytodo el día eficiencia.

Para más información Da prioridad a los modelos con Snapdragon X Elite and 32 GB de RAM si tienes pensado utilizar funciones de IA, realizar varias tareas a la vez o usar monitores externos de alta resolución con frecuencia.

If AI interactividad, el uso prolongado sin conexión a la red eléctrica y una amplia variedad de puertos te importan más que un peso mínimo, el Acer Swift 14 ofrece una productividad inteligente y fiable.

Se encarga depesado multitarea, vídeo llamadas, ynube flujos de trabajo con facilidad y mantiene la carga durante largas jornadas de trabajo.

Ventajas Contras ✅ Excelente pantalla de 14,5 pulgadas con resolución de 2,5K y cámara web de alta resolución de 1440p. ✅ Autonomía excepcional: hasta 17 horas de uso real. ✅ Diseño térmico silencioso, incluso bajo presión. ✅ Amplia selección de puertos (2× USB-A, 2× USB-C, HDMI 2.1). ✅ Chip Snapdragon X Elite de gran capacidad de respuesta con una eficiente memoria RAM LPDDR5X. ✅ Diseño compacto con Wi-Fi 7 para una conectividad de última generación. ❌ La intensidad del color de la pantalla LCD no es tan intensa (en la versión IPS).

Veredicto final:Acer Swift 14 es uno de los primeros Copiloto+ordenadores portátiles conautonomía de varios días and procesamiento de IA de última generación, ideal para quienes teletrabajan.

Ganador en productividad: ASUS

Ambas marcas ofrecen potentes herramientas de productividad, pero ASUSse impone por un estrecho margenjunto con suvívido OLED pantalla, más ligero chasis, yConfiguración completa de los puertos.

The ZenBook Pág. 14ofrece una mayorrefinado experiencia for multitareaa quienes les importapantalla calidad and premium construir.

ASUS frente a Acer: rendimiento en juegos

In 2025, ordenadores portátiles para juegos de ASUS and Acer ofrecen una gran potencia de fuego, pero las diferencias radican en cómo se manejan calor, frecuencia de fotogramas, ycapacidad de respuesta de la pantalla.

Potencia de la GPU y rendimiento en el juego

The ASUS ROG Strix and TUFcaracterística de la serie NVIDIA GeForce RTX 4060–5080 and AMD Radeon RX 7700M–7900M GPU. En combinación con Intel Core Ultra 9 o Ryzen 9 Las CPU son capaces de ejecutar juegos como Cyberpunk 2077 or Starfield a alta potencia, presionando 120-200 fotogramas por segundo en pantallas de alta frecuencia de actualización.

and GPU. En combinación con Las CPU son capaces de ejecutar juegos como Cyberpunk 2077 or Starfield a alta potencia, presionando en pantallas de alta frecuencia de actualización. Acer se ajusta perfectamente a su Predator Helios and Nitroserie. LaHelios Neo 16 AI ofrece hasta un RTX 5070 Ti, ofreciendo una velocidad de fotogramas por segundo (FPS) similar o superior en títulos como Warzone and Horizon: El Oeste Prohibido, sobre todo en chasis optimizado térmicamente.

Muchos de estos modelos aparecen ahora en las clasificaciones de las mejores portátiles para juegos gracias a su relación calidad-precio.

Diseño de refrigeración y estabilidad térmica

ASUSmantiene marco estabilidad incluso durante ampliado sesiones con sus configuraciones ROG de gama alta, que utilizan triple – fan configuraciones, vapor salas , y líquido metal refrigeración .

incluso durante con sus configuraciones ROG de gama alta, que utilizan – configuraciones, , y . Acerpuntos destacadosflujo de aireen elDepredadorserie, aunqueNitroordenadores portátilespodría get más caliente, sobre todo en prolongado GPU use.

Calidad de la pantalla y funciones para juegos

Ambas marcas ofrecen WQXGA a 240 Hz pantallas con G-SYNC, but ASUSa menudo conduce a precisión del color .

pantallas con but ASUSa menudo conduce a . Programas comoArmería Cajas (ASUS) yNitroSense (Acer) ofrece controles de ventilación y de alimentación diseñados específicamente para los jugadores.

Para los jugadores que buscan una experiencia fluida en pantalla, ambas marcas ofrecen funciones que se ven en los mejores monitores para videojuegos, como la sincronización adaptativa y tiempos de respuesta de 1 ms.

ASUS ROG Strix G16 [El mejor portátil ASUS para juegos]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 9955HX3D (16 núcleos, hasta 5,4 GHz, 128 MB de caché L3) GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (140 W TGP, DLSS 4, Dynamic Boost) RAM 32 GB de DDR5 a 5600 MHz (doble canal, ampliable a 64 GB) Almacenamiento Un SSD NVMe PCIe de 1 TB de cuarta generación + ranura adicional para ampliación Pantalla 16″ WQXGA (2560×1600) ROG Nebula IPS, 240 Hz, 100 % DCI-P3, Dolby Vision HDR Batería 90 Wh: unas 4 horas de juego; mayor autonomía con un uso moderado Peso ~2,4 kg (5,3 libras) Conectividad 2 puertos USB-C/USB-4, 3 puertos USB-A Gen 2, HDMI 2.1, Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

Esta máquina está diseñada para jugadores competitivos que exigen altas frecuencias de fotogramas y una gran estabilidad térmica. La combinación de Ryzen 9 9955HX3D and RTX 5070 Ti garantiza un rendimiento excelente en títulos AAA y pruebas de rendimiento de esports.

Los gráficos los gestiona el NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (hasta 140 W de TGP con Dynamic Boost, compatible con DLSS 4), que, en las pruebas de rendimiento, rivaliza con el rendimiento de la RTX 4080 en tareas con trazado de rayos como Metro Exodus and La sombra de Tomb Raider, sobre todo con resoluciones de 1080p y 1200p.

Para más información Combina esta máquina con un monitor para juegos con alta frecuencia de actualización para aprovechar al máximo su Pantalla de 240 Hz y sacar el máximo partido a juegos trepidantes y competitivos.

Para los aficionados que estén barajando la compra de un portátil de esta gama, este ROG Strix G16 se encuentra entre los los mejores portátiles para juegos gracias a surendimiento constante y las opciones de actualización futuras.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento de nivel de ordenador de sobremesa con la RTX 5070 Ti + DLSS 4. ✅ Impresionante pantalla Nebula WQXGA a 240 Hz con colores precisos. ✅ La refrigeración Tri-Fan con cámara de vapor y metal líquido mantiene una temperatura estable. ✅ Preparado para el futuro, con memoria RAM ampliable y compatibilidad con dos unidades SSD. ✅ Conectividad completa: USB-4, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet y Wi-Fi 6E para una conexión de alta velocidad. ❌ El peso del chasis (aprox. 2,4 kg) limita su portabilidad.

Veredicto final:ASUS ROG Strix G16mezclasespecificaciones de última generación como el Ryzen 9 9955HX3D y la RTX 5070 Ti con corrientes térmicas superiores y una pantalla Nebula de 240 Hz para ofrecer una experiencia envolvente con una alta frecuencia de actualización.

Acer Predator Helios Neo 18 [El mejor portátil Acer para juegos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 9 275HX (hasta 5,4 GHz, 24 núcleos) GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti para portátiles, Dynamic Boost, compatible con DLSS 4 RAM Hasta 64 GB de DDR5 a 6400 MHz Almacenamiento SSD NVMe PCIe 4.0 de hasta 2 TB (doble ranura) Pantalla Mini LED de 18 pulgadas con resolución WQXGA (2560 × 1600), hasta 250 Hz, 1000 nits de brillo, 100 % DCI-P3, G-SYNC Batería 90 Wh – autonomía típica: entre 4 y 5 horas con un uso moderado Peso ~3,2–3,3 kg (~7 libras) – un modelo de gran tamaño que sustituye al ordenador de sobremesa Conectividad Thunderbolt 4, USB 4/USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet, microSD, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

The Predator Helios Neo 18 AImezclasPotencia de un ordenador de sobremesa con la comodidad de poder llevarlo a cualquier partea través de una empresa de primer nivelCPU Intel Ultra 9, GPU RTX® 5070 Ti, and Pantalla Mini-LED. Está diseñado para ofrecer imágenes envolventes y un rendimiento de juego constante, no solo cifras brutas.

Más allá de las especificaciones, destaca en el uso diario gracias a su magnífica luminosidad de 18 pulgadas Quad HD Plus Mini-LED panel, que cuenta con vívido colores, profundo contraste, y hastaLas mil y una noches brillo, que ofrece un impacto visual a la altura de un modelo de gama alta televisión para videojuegos para contenidos HDR y entornos detallados.

Para más información Elige una configuración con Core Ultra 9 + 64 GB de RAMy elPanel Mini LED de 250 Hz para sacar todo el partido a tu potencial en los juegos de disparos en primera persona y disfrutar de un brillo inigualable en el juego competitivo.

Para los jugadores exigentes que buscan un potente ordenador de 18 pulgadas sin concesiones, este modelo se encuentra entre los los mejores portátiles para juegos en su categoría.

Ventajas Contras ✅ La enorme pantalla Mini LED de 18 pulgadas, con una frecuencia de 250 Hz y un brillo de 1000 nits, mejora la nitidez y la visibilidad. ✅ La RTX 5070 Ti, junto con DLSS 4 y la CPU Ultra 9, ofrece unos resultados impresionantes en los títulos AAA. ✅ Ventiladores AeroBlade 3D de 5.ª generación y refrigeración por metal líquido para mantener unas temperaturas estables bajo carga. ✅ Ampliabilidad garantizada: dos ranuras para SSD y hasta 64 GB de RAM. ✅ Amplia variedad de conexiones, entre las que se incluyen HDMI 2.1, Thunderbolt 4, Ethernet y Wi-Fi 6E. ❌ Pesado y voluminoso, más adecuado para instalaciones de escritorio que para viajes frecuentes.

Veredicto final:Con suPantalla Mini LED de 1440p, RTX 5070 Ti, yRendimiento del Intel Ultra 9, elHelios Neo 18 ofrece una de las experiencias de juego más envolventes y técnicamente avanzadas.

Ganador en el ámbito de los videojuegos: ASUS

Es una carrera reñida, pero ASUSse pone en cabeza con una mejor gestión térmica, un diseño más ligero y una ventaja competitiva para el juego a nivel de esports. El ROG Strix G16 Refrigeración con tres ventiladores, Ryzen 9 9955HX3D, yPantalla Nebula de 240 Hz ofrecen una gestión de fotogramas más fluida y una mayor movilidad.

Acer’sPanel Mini LED y la inmersión que ofrece la pantalla grande son impresionantes, pero si lo que buscas es una experiencia constante alta velocidad de fotogramas rendimientosobre la marcha,ASUS gana esta ronda.

ASUS frente a Acer: diseño y experiencia de usuario

En lo que respecta al diseño y a la facilidad de uso en el día a día, ASUS se inclina por lo de gama alta, mientras que Acer se centra en la funcionalidad.

Materiales de construcción y estética

ASUS ZenBook and ROG los modelos suelen incluir Aluminio mecanizado con CNC or aleación de magnesio con acabado cerámico , lo que les confiere un aspecto elegante y de alta gama. Portátiles como el ZenBook S 14 son algunos de losel mejorASUSordenadores portátiles por su elegante chasis y su diseño compacto.

or , lo que les confiere un aspecto elegante y de alta gama. Portátiles como el ZenBook S 14 son algunos de losel mejorASUSordenadores portátiles por su elegante chasis y su diseño compacto. The AcerRápido yDepredadorLa serie logra un equilibrio entre metal y plástico resistente, y suelen dar prioridad a la ventilación y la resistencia frente a un aspecto de alta gama.

Sensación del teclado y el panel táctil

ASUS Los teclados suelen tener un recorrido más profundo y una respuesta táctil satisfactoria , sobre todo en ROG and ZenBook líneas. Los paneles táctiles son precisos, con un Plantilla para el teclado numérico.

, sobre todo en ROG and ZenBook líneas. Los paneles táctiles son precisos, con un Acerofertasteclados con teclas bien espaciadas and panel táctil de superficie lisa, especialmente en el Swift serie. Aunque ofrecen menos respuesta táctil, resultan cómodos para tareas que requieren escribir mucho.

Pantalla y calidad de audio

ASUS suele incluir Pantallas OLED o Mini LED con una cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3, lo que ofrece a los creadores imágenes vibrantes, similares a las que se pueden encontrar en un monitor ASUS de gama alta.

con una cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3, lo que ofrece a los creadores imágenes vibrantes, similares a las que se pueden encontrar en un monitor ASUS de gama alta. Acercontadores con pantallas IPS brillantes y OLED de 2,5K en los modelos Swift y en pantallas de alta frecuencia de actualización en Depredadores .



en los modelos Swift y en pantallas de alta frecuencia de actualización en Depredadores En cuanto al sonido,ASUScolabora conHarman/Kardon, mientras queAcerusosDTS y TrueHarmony altavoces: menos potentes, pero sólidos.

Aspectos destacados en materia de innovación

ASUS: ScreenPad , de doble pantallaZenBook Duo, recubrimientos antihuellas.

, de doble pantallaZenBook Duo, recubrimientos antihuellas. Acer: Con una visión de 360°, Diseño Predator optimizado para la circulación del aire, y bordes del trackpad que reaccionan a la luz en determinados modelos.

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 9-285H (16 núcleos, hasta 5,4 GHz) GPU Tarjeta gráfica integrada Intel Arc 140T RAM 32 GB de LPDDR5X (soldada) Almacenamiento SSD PCIe de 1 TB de cuarta generación Pantalla Pantalla dual OLED de 14″ y 3K (2880×1800), 120 Hz, 100 % DCI-P3, HDR Batería 75 Wh – ~8–9 horas (una pantalla), ~6 horas (ambas pantallas activas) Peso 1,72 kg (3,8 libras) Conectividad 2 puertos Thunderbolt 4, USB-A 3.2, HDMI 2.1, conector de audio, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Una iniciativa pionera portátil con doble pantalladiseñado paramultitarea y creatividad, condos pantallas OLED de tamaño completo de 3K y 120 Hz pantallas táctiles, a teclado ErgoSense desmontable, y unsoporte integrado para una configuración flexible.

EstoEste portátil te ofrece una amplia, intuitivo espacio de trabajoen unelegante, viajes–amableun diseño que essorprendentemente ligero teniendo en cuenta la configuración de doble pantalla. Es propósito–construido for creadores and poder usuariosque quieranescritorio–nivel productividaden unmóvil forma.

Para más información Para maximizar la portabilidad, utiliza solo one pantalladuranteviajes, batería la vida surge de ~6 to Más de 9 horas sin dejar de OLEDclaridad.

Este portátil es ideal para cualquiera que tenga que compaginar aplicaciones creativas, documentos o líneas de tiempo. Su diseño de doble pantalla elimina la necesidad de un segundo monitor, lo que resulta perfecto para optimizar tu flujo de trabajo.

Ventajas Contras ✅ Las dos pantallas táctiles OLED mejoran la multitarea y la creatividad. ✅ La frecuencia de actualización de 120 Hz garantiza una interacción fluida en las tareas visuales. ✅ El teclado desmontable con base magnética mejora la flexibilidad. ✅ Diseño compacto pero de calidad profesional, con un soporte resistente. ✅ I La CPU Intel Ultra 9 + 32 GB de RAM permite realizar tareas multitarea intensivas. ✅ Pantalla con colores vivos y precisos, ideal para trabajos de diseño, fotografía y vídeo. ❌ La batería dura menos cuando ambas pantallas están activas.

Veredicto final:Los ZenBookdoble3K OLED y el teclado desmontable aportan una versatilidad excepcional sin sacrificar la portabilidad.

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 155H o AMD Ryzen AI 9 365 GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 para portátiles RAM Hasta 32 GB de LPDDR5X (soldada) Almacenamiento SSD PCIe de cuarta generación de hasta 2 TB Pantalla OLED de 14,5 pulgadas y 2,8K, 120 Hz, 100 % DCI-P3, VESA DisplayHDR True Black 500 Batería ~7-8 horas (uso ligero), ~5 horas con la GPU en funcionamiento Peso 1,57 kg (3,46 libras) Conectividad 2 puertos Thunderbolt 4, 2 puertos USB-A, HDMI 2.1, microSD, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

Un portátil de aluminio compacto y de alta gama, el Acer Swift X 14 está pensado para usuarios que desean potencia, elegancia y capacidad creativa en un solo dispositivo. La impresionante pantalla OLED de 2,8K ofrece un contraste profundo, una precisión cromática ultraamplia y una fluida frecuencia de actualización de 120 Hz–ideal para editores de vídeo, diseñadores y fotógrafos.

Con el respaldo deLa GPU RTX 5070 de NVIDIAy hasta32 GB de LPDDR5X RAM, se encarga de todo, desde contenido creación todel modelo 3Dg. Y aunque está diseñado para la productividad, también puede ejecutar muchas de las los mejores juegos de mundo abierto a una potencia media-alta gracias a Supermuestreo con aprendizaje profundo apoyo and GPU eficiencia.

Para más información Elige el32 GB de RAM variante si trabajas en Adobe Creativo Nube, Da Vinci Resuelve, oIrreal Motor, menos limitaciones térmicas y un rendimiento más fluido.

Esta máquina es ideal para creativos y profesionales que valoran la fidelidad de la pantalla, GPU rendimiento, y un diseño elegante y portátil. Es la opción ideal para los usuarios que dan prioridad al diseño, pero que también quieren disfrutar de un poco de juego de vez en cuando.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla OLED de 2,8K con 100 % DCI-P3 y 120 Hz. ✅ Diseño ligero de aluminio con una gran calidad de fabricación. ✅ La GPU RTX discreta es ideal para aplicaciones creativas y de videojuegos. ✅ Amplia selección de puertos con Thunderbolt 4 y HDMI 2.1. ✅ Excelente precisión de escritura y un teclado luminoso. ❌ La memoria RAM está soldada y no se puede ampliar. ❌ Se calienta al realizar tareas que exigen un gran rendimiento de la GPU.

Veredicto final:Acer Swift X 14 logra el equilibrio perfecto entre Imágenes OLED, Rendimiento de RTX, ydiseño ligero.

Ganador del premio al diseño: ASUS

ASUSse lleva la victoriajunto con elZenBook Dúos dos pantallas OLED de 3K, un teclado desmontable y un soporte, lo que lleva el diseño de los portátiles mucho más allá de lo habitual. Se trata de una combinación poco común de innovación, fabricación de alta calidad y verdadera facilidad de uso, ideal para creadores y usuarios multitarea que buscan una configuración móvil de doble pantalla sin necesidad de equipos adicionales.

De Acer El Swift X 14 eselegante, capaz, ycolor–preciso with RTX poder en el fondo, pero ASUS simplemente ofrece más innovación en el diseño y flexibilidad en un formato compacto.

ASUS frente a Acer: durabilidad y calidad de fabricación

La durabilidad va más allá de los materiales: se trata de cómo resiste un portátil el desgaste diario, los viajes y el paso del tiempo. En este sentido, ASUS and Acer difieren en su enfoque, aunque ambas ofrecen modelos fiables en 2025.

Materiales de construcción y edificación

ASUSsuele utilizar diseños de carcasa monocasco metálica en suZenbook, ROG, yExpertBook líneas, lo que les confiere un tacto rígido y de alta calidad.

en suZenbook, ROG, yExpertBook líneas, lo que les confiere un tacto rígido y de alta calidad. Acertiende a mezclartapas de aluminio con estructura de plástico, sobre todo en Swift and Nitro modelos. Son resistentes, pero pueden parecer menos sólidos bajo presión en comparación con las estructuras totalmente metálicas.

Certificaciones de grado militar

MuchosASUSlos ordenadores portátiles son Certificado según la norma MIL-STD-810H , lo que significa que han superado pruebas de nivel militar en cuanto a caídas, golpes, temperatura y vibraciones. Modelos como el ExpertBook and ROG Búho cumplir sistemáticamente con estas normas.

, lo que significa que han superado pruebas de nivel militar en cuanto a caídas, golpes, temperatura y vibraciones. Modelos como el ExpertBook and ROG Búho cumplir sistemáticamente con estas normas. Solo unos pocosAcer ordenadores portátiles, en su mayoría de la TravelMate Estas series cuentan con certificaciones similares. Depredadorand Nitro Estos dispositivos se centran más en el rendimiento térmico y de la GPU que en la resistencia.

Garantía y asistencia técnica

ASUSofrece un Garantía internacional de 2 años en muchos modelos de gama media y alta, además de reparación a domicilio en determinados países.

en muchos modelos de gama media y alta, además de en determinados países. Acerofrece unGarantía limitada de 1 año por defecto, pero puedes ampliarlo con Acer Care Plus. Los plazos de reparación y la asistencia regional varían más que ASUS.

Si vas a comprar un ordenador para el trabajo, para viajar o para un uso prolongado, son importantes aspectos como las pruebas según la norma MIL-STD, un diseño de bisagras resistente y la cobertura de la garantía.

Algunos jugadores también dan prioridad a calidad estructural a la hora de invertir en un equipo de gama alta paralos mejores juegos para PC, y ambas marcas ofrecen modelos que no tienen nada que envidiar a los demás.

ASUS TUF Gaming A15[La más resistente]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 9 8945HS o Ryzen 7 8845HS GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 o RTX 4070 para portátil RAM Hasta 32 GB de DDR5 (ampliable) Almacenamiento SSD PCIe de 1 TB de cuarta generación Pantalla IPS FHD de 15,6 pulgadas, 144 Hz o QHD a 165 Hz, 100 % sRGB Batería 90 Wh – ~6–8 horas en modo híbrido de GPU Peso 2,2 kg (4,85 libras) Conectividad USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet, conector de audio, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Diseñado pensando en la resistencia, el ASUS TUF Gaming A15 es uno de los pocos portátiles que realmente hace honor a su nombre. Su Certificación MIL-STD-810H protege contra caídas, vibraciones, humedad y temperaturas extremas, lo que lo hace ideal para estudiantes, viajeros o gamers que no quieren tratar sus dispositivos con demasiado cuidado.

El rendimiento es igual de bueno, gracias a Serie AMD Ryzen 7000CPU yTarjetas gráficas NVIDIA RTX, puede gestionar algunos de los los mejores juegos de disparos en primera persona sin limitación de velocidad. Además, incluye sistema de refrigeración de doble ventilador y componentes internos resistentes al polvo que mejoran la durabilidad térmica.

Para más información Utiliza «Rendimiento Moda» enArmería Cajascuandojuegos on batería, esto compensa FPS and tiempomejor queTurbo moda cuando está desenchufado.

Este modelo es ideal para gamers y profesionales que valoran fiabilidad, capacidad de actualización y potencia bruta en un diseño resistente. Está diseñado para soportar el desgaste, ya sea por sesiones intensas de videojuegos o por el ajetreo de la vida cotidiana.

Ventajas Contras ✅ Probado según las normas militares MIL-STD-810H. ✅ Memoria RAM ampliable y dos ranuras para SSD. ✅ Pantalla de 165 Hz con cobertura completa del espacio de color sRGB. ✅ Buena autonomía de la batería con el interruptor MUX activado. ✅ Varios perfiles de refrigeración para un mejor control térmico. ❌ Más pesado que la mayoría de los portátiles de 15 pulgadas.

Veredicto final:ASUS TUF Gaming A15ofertasresistencia probada en la práctica y la potencia de un ordenador de sobremesa en un chasis sencillo.

Acer Nitro V 15[La más resistente]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13620H o i9-13900H GPU Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 para portátiles RAM 16 GB de DDR5 (ampliable a 32 GB) Almacenamiento SSD PCIe de 4.ª generación de 512 GB a 1 TB Pantalla IPS FHD de 15,6 pulgadas, 144 Hz Batería 57 Wh – ~4–6 horas de uso mixto Peso 2,1 kg (4,63 libras) Conectividad USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Ethernet, conector de audio, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Para los jugadores que buscan un equipo resistente y sin florituras, el Acer Nitro V 15 supera con creces sus posibilidades. Su chasis de plástico reforzado Es resistente a la flexión y aguanta bien el uso diario, lo que lo convierte en una opción ideal para estudiantes, personas que se desplazan a diario al trabajo o jugadores principiantes.

A pesar de su precio asequible, cuenta con Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4050 and Procesadores Intel Core de la serie H, lo que le permite ejecutar muchos de los mejores juegos para PC a 1080p con una velocidad de fotogramas más que aceptable.

Para más información Instalarun segundoSSD M.2para más informaciónjuego almacenamiento and más rápido cargar veces,especialmente útil si tocas en grandes, juegos de mundo abierto.

Este modelo es una buena opción para los jugadores que quieran durabilidad y rendimiento sin gastar de más. Es un ordenador estupendo para el día a día, capaz de hacer frente tanto al trabajo como al ocio con total fiabilidad.

Ventajas Contras ✅ Una excelente relación calidad-precio para jugar a 1080p. ✅ La GPU RTX 4050 ejecuta los títulos más actuales con fluidez. ✅ Ranuras de memoria RAM y almacenamiento ampliables. ✅ Teclado cómodo con retroiluminación. ✅ Refrigeración térmica estable con dos ventiladores. ❌ Chasis de plástico, aunque resistente.

Veredicto final:Asequible, ampliable y resistente, Acer Nitro V 15 es ideal para los jugadores que buscan un equipo básico y fiable.

Ganador en durabilidad: ASUS

Aunque ambas marcas fabrican máquinas fiables, ASUSconduce claramente a en cuanto a durabilidad a largo plazo. El La certificación MIL-STD-810H del TUF Gaming A15, diseño reforzado con metal, y refrigeración resistente al polvo le confiere una resiliencia en el mundo real que De Acer algo que las estructuras fabricadas principalmente con plástico no logran igualar.

Nitro V 15 de Acer se mantiene como una opción resistente y asequible, pero si lo que buscas es una máquina que aguante los golpes y siga funcionando, ASUS es la opción más acertada.

ASUS frente a Acer: innovación

En lo que respecta a la innovación, ASUS and Acer han tomado caminos notablemente diferentes, pero ambas siguen ampliando los límites en 2025.

Diseño y formato

ASUS se ha convertido en líder en modelos con doble pantalla , sobre todo con el ZenBook Duo and ROG Zephyrus Duo líneas. Estos portátiles permiten realizar múltiples tareas de forma prolongada, flujos de trabajo creativos y la flexibilidad de una pantalla táctil, todo ello en un diseño portátil.

, sobre todo con el ZenBook Duo and ROG Zephyrus Duo líneas. Estos portátiles permiten realizar múltiples tareas de forma prolongada, flujos de trabajo creativos y la flexibilidad de una pantalla táctil, todo ello en un diseño portátil. Acer ha probado dispositivos como el ConceptD 7 Ezel, utilizandobisagras convertibles e integración del lápiz óptico para apoyar a los creadores digitales. Aunque menos convencionales, estos diseños reflejan una visión audaz de la productividad visual.

Refrigeración y temperatura

ASUSherramientas refrigeración por metal líquido , De tres ventiladoressistemas, y modelado inteligente del flujo de aire en muchos portátiles de las series ROG y TUF, lo que se traduce en una mejor gestión térmica durante las sesiones de juego.

, De tres ventiladoressistemas, y en muchos portátiles de las series ROG y TUF, lo que se traduce en una mejor gestión térmica durante las sesiones de juego. Acerse basa en suSoftware PredatorSense and configuraciones de doble ventilador con tubos de calor vectoriales, que funcionan bien en portátiles de alto rendimiento como el Predator Helios.

IA, pantallas y ecosistema

ASUSha integrado Cancelación de ruido mejorada con IA , Asistencia para Copilot+, y Pantallas OLED de más de 3K con altas frecuencias de actualización tanto en el ámbito de la productividad como en el de los videojuegos. Su ecosistema también abarca equipos de red, por lo que puedes conectar tu portátil a un ASUS El router garantiza conexiones estables y de alta velocidad tanto para jugar en línea como para trabajar a distancia.

, Asistencia para Copilot+, y tanto en el ámbito de la productividad como en el de los videojuegos. Su ecosistema también abarca equipos de red, por lo que puedes conectar tu portátil a un ASUS El router garantiza conexiones estables y de alta velocidad tanto para jugar en línea como para trabajar a distancia. Acer incorpora herramientas de IA como Acer PurifiedVoice, Pantallas OLED compatibles con DisplayHDR, así como funciones de inteligencia artificial integradas en sus series Swift y Predator.

Tanto si estás buscando gráficos de última generación o descubrir las últimas novedades en Herramientas de IA, ambas marcas siguen marcando el rumbo del futuro de la informática portátil. Esa ventaja es especialmente importante para creadores, jugadores, ylos primeros en adoptar que necesitan ordenadores portátiles diseñados para rendimiento exigente.

Ganador en la categoría de innovación: ASUS

ASUSvictorias por impulsar la innovación en los ordenadores portátiles de uso diario, desde diseños de doble pantalla to Funciones de IA and sistemas de refrigeración avanzados. Estas mejoras no son solo una cuestión de apariencia, sino que mejoran el rendimiento en el uso diario, tanto en tareas de productividad como en juegos.

Acer también aporta ideas ingeniosas, como bisagras convertibles y herramientas de inteligencia artificial, pero su uso no está tan extendido. ASUS simplemente innova con más frecuencia.

ASUS frente a Acer: relación calidad-precio y gama de precios

Para comprender el valor de un ordenador portátil hay que ir más allá de las especificaciones; ASUS and Acer Ambas se dirigen a distintos tipos de usuarios en todo el espectro de precios en 2025.

Gama básica (entre 400 y 800 dólares aproximadamente)

ASUS abarca este nivel con modelos como el Vivobook Go and Chromebook CX14, con un diseño estilizado OLED pantallas , Copiloto+ integración y funcionamiento sin ventilador, todo ello por menos de 500 dólares.

Go and Chromebook CX14, con un diseño estilizado , integración y funcionamiento sin ventilador, todo ello por menos de 500 dólares. Acer compite con el Aspirar 5 and Chromebook Más 514, que suelen tener un precio ligeramente inferior y ofrecen memoria RAM ampliable, ideal para estudiantes o usuarios habituales.

Veredicto: Acer destaca por su precio asequible y productividad básicarendimiento.

Gama media (entre 800 y 1500 dólares aproximadamente)

ASUS Zenbook A14 and TUF Gaming A15 dominar este segmento con Pantallas OLED, procesadores Ryzen o Intel Ultra , y materiales de alta calidad, todo ello por unos 999 dólares.

, y materiales de alta calidad, todo ello por unos 999 dólares. Acer mostradores con el Swift X 14 and Nitro V 15, que son firmes candidatos a las mejores portátiles para juegos a buen precio, que ofrecen tarjetas gráficas RTX 4050 y pantallas de alta frecuencia de actualización por menos de 1200 dólares.

Veredicto: Acertraerendimiento en juegos, mientras queASUS ofrece un diseño más elegante y una mayor autonomía de la batería.

Gama alta (más de 1500 $)

ASUS ROG Strix and Zephyrus los ordenadores portátiles se abren paso en premium territorio with RTX GPU de la serie 50 s, 240 Hz pantallas , y líquido metal refrigeración – que suele aparecer entre los los mejores portátiles para juegos de ASUS.

with s, , y – que suele aparecer entre los los mejores portátiles para juegos de ASUS. De Acer Depredador Helios 18 and Tritónserie ofrecen GPU y especificaciones de pantalla similares, pero a menudo a precios ligeramente más bajos, lo que ofrece un rendimiento similar al de un ordenador de sobremesa, casi a la altura de un ordenador para juegos.

Veredicto: Acer ofrece potencia pura a un precio más asequible, mientras que ASUS apuesta por el refinamiento y las prestaciones a largo plazo.

En resumen

Aceres el la marca preferida de los gamers con un presupuesto ajustado , sobre todo en la gama media.

, sobre todo en la gama media. ASUSgana confunciones premium, tecnología de pantalla y calidad de los materiales, lo que justifica un precio más elevado para algunos usuarios.

Ganador en relación calidad-precio: Acer

En lo que respecta a rendimiento por dólar, Acertoma la iniciativa, sobre todo en los segmentos básico y de gama media. De Chromebooks a precios asequibles to Portátiles para juegos con tarjeta gráfica RTX por menos de 1200 dólares, Acer ofrece siempre más prestaciones por menos dinero.

ASUS justifica su precio más elevado con diseños de alta gama, pantallas OLED y una construcción más duradera. Pero si tu objetivo es sacar el máximo partido a las especificaciones sin salirse del presupuesto, Acer gana en la categoría de relación calidad-precio.

Resumen

AmbosASUS and Acer ofrecerán portátiles destacados en 2025, pero la mejor opción depende totalmente de tus necesidades, presupuesto y expectativas.

Por qué destaca ASUS

Diseño de alta gama y la calidad de fabricación en la mayoría de las gamas

y la calidad de fabricación en la mayoría de las gamas Líder en tecnología de visualización (OLED, pantallas táctiles de 3K+)

(OLED, pantallas táctiles de 3K+) Más coherente en portátiles para creativos y para la productividad



Innovaciones como ZenBooks de doble pantalla y hardware diseñado específicamente para la IA

Por qué destaca Acer

Opciones de videojuegos más asequibles con buenas corrientes térmicas

con buenas corrientes térmicas Potencia de GPU competitiva a un precio más asequible: ideal si estás buscando un el mejor portátil para juegos económico .



Portátiles ligeros de gama media con buenas posibilidades de ampliación

A menudo es mejorbuena relación calidad-precio en la gama básica y mediacategorías

Ideal para…

Jugadores: Go Acer Si lo que buscas son especificaciones básicas a un precio más bajo, ve a… ASUS si quieres funciones premium, como pantallas de mayor calidad o sistemas de refrigeración avanzados

Go Acer Si lo que buscas son especificaciones básicas a un precio más bajo, ve a… ASUS si quieres funciones premium, como pantallas de mayor calidad o sistemas de refrigeración avanzados Profesionales creativos y usuarios empresariales: ASUS destaca por sus pantallas de mayor nitidez y su batería portátil

ASUS destaca por sus pantallas de mayor nitidez y su batería portátil Estudiantes: Acer ofrece portátiles con una excelente relación calidad-precio por menos de 800 dólares

Reflexión final

Sea cual sea tu presupuesto, ambas marcas han demostrado que pueden competir; solo tienes que dar prioridad a lo que más te importa: rendimiento, portabilidad, pantalla o precio.

ASUS se lleva el Face-Off 2025

ASUSse lleva la victoria en esta contienda de 2025, ofreciendo un rendimiento superior en todos los ámbitos más categorías, especialmente en cuanto a diseño, productividad y durabilidad a largo plazo.

Acer sigue siendo una opción excelente, sobre todo para los usuarios que dan prioridad a rendimiento en juegos a un precio asequible and gran autonomía de la batería. Pero si lo que buscas es una calidad de fabricación de primera, funciones avanzadas y una tecnología de pantalla superior, ASUS se lleva el título general.

Desglose por categorías:

Productividad: ASUS – Pantalla mejorada, chasis más ligero, puertos de entrada/salida optimizados

ASUS – Pantalla mejorada, chasis más ligero, puertos de entrada/salida optimizados Videojuegos: ASUS – Termales estables, rendimiento a la altura de los deportes electrónicos

ASUS – Termales estables, rendimiento a la altura de los deportes electrónicos Diseño y experiencia de usuario: ASUS – Dos pantallas, acabado de primera calidad

ASUS – Dos pantallas, acabado de primera calidad Durabilidad: ASUS – Certificación MIL-STD, sistema de refrigeración resistente

ASUS – Certificación MIL-STD, sistema de refrigeración resistente Innovación: ASUS – Funciones más amplias y prácticas en todas las líneas de productos

ASUS – Funciones más amplias y prácticas en todas las líneas de productos Valor y precios: Acer – Especificaciones más potentes en los segmentos de gama media y básica

Preguntas frecuentes

¿Qué portátil es mejor: ASUS o Acer?

Depende de tus prioridades. ASUS se centra más en un diseño y una pantalla de alta gama, mientras que Acer se centra en precios más bajos y en especificaciones básicas para juegos. Ambos ASUS and Acer son buenas marcas que ofrecen portátiles fiables en todas y cada una de las categorías.

¿Acer Aspire o ASUS? ¿Es mejor el VivoBook?

Para las tareas básicas, ambos son fiables. Acer Aspire suele ser más barato, mientras que ASUS VivoBook ofrece una mejor calidad de fabricación y pantallas con colores más vivos. Elige en función de tus necesidades en cuanto a pantalla y rendimiento.

¿ASUS y Acer son la misma empresa?

No. ASUS and Acer son empresas taiwanesas independientes. Cada una cuenta con sus propias gamas de ordenadores portátiles, departamentos de I+D y estrategias de diseño. Son feroces competidoras en el mercado mundial de los ordenadores personales.