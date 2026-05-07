¿Quién gana? Mac frente a PC para gamers y profesionales en 2025

Uno de los debates más antiguos y destacados del mercado informático es el siguiente: Mac frente al PC. Se trata de una comparativa con muchos matices, por lo que lanzarse a la aventura sin informarse bien es una decisión muy poco acertada.

E incluso si uno es mejor que el otro según ciertos factores, eso no significa automáticamente que sea mejor para ti.

Por eso estoy aquí para ayudarte. Para ayudarte a tomar decisiones de compra acertadas a la hora de elegir tu nuevo ordenador, compararemos y analizaremos las Mac y los ordenadores personales en diversos ámbitos para mostrar sus ventajas; esperamos que, de este modo, encuentres el ordenador que más te convenga.

Mac frente a PC: experiencia de usuario e interfaz

Empecemos el concurso evaluando ambos Mac y el ordenador en cuanto a experiencia de usuario e interfaz; al fin y al cabo, un ordenador no sirve de nada si no se puede usar con facilidad:

Facilidad de uso. En cuanto a la facilidad de uso, macOS es muy intuitivo y ofrece una integración perfecta con muchas de sus piezas. El Windows Aunque la interfaz no es tan intuitiva, a la larga ofrece más posibilidades.

En cuanto a la facilidad de uso, macOS es muy intuitivo y ofrece una integración perfecta con muchas de sus piezas. El Windows Aunque la interfaz no es tan intuitiva, a la larga ofrece más posibilidades. Accesibilidad. AmbosmacOS and Windows disponen de herramientas de fácil acceso (sobre todo si sabes dónde buscarlas). Ambos sistemas operativos también incluyen un montón de opciones para personalizar tu experiencia.

AmbosmacOS and Windows disponen de herramientas de fácil acceso (sobre todo si sabes dónde buscarlas). Ambos sistemas operativos también incluyen un montón de opciones para personalizar tu experiencia. Estética. Ambos sistemas operativos tienen buen aspecto, pero macOS por lo general, ofrece una experiencia más fluida y pulida. Windows sigue siendo sólida, pero se queda un poquito por detrás de lo buena que es una Mac se siente.

Ambos sistemas operativos tienen buen aspecto, pero macOS por lo general, ofrece una experiencia más fluida y pulida. Windows sigue siendo sólida, pero se queda un poquito por detrás de lo buena que es una Mac se siente. Potencia y funcionalidad. Windows se lleva la victoria en este caso, pero al igual que con la estética, Mac no se queda muy atrás. La clave aquí es la experiencia: cuanto más tiempo utilices un sistema operativo, más dominio tendrás sobre él.

Dicho esto, creo que hay no hay un claro ganador en cuanto a la experiencia de usuario y la interfaz. Más bien, se trata de acostumbrarse a las características específicas que tanto Mac and Windows Oferta de ordenadores.

Mac frente a PC: hardware y ecosistema

A continuación, abordaremos la cuestión del hardware y, por extensión, del ecosistema. Esto significa que analizaremos no solo los componentes internos y las opciones que ofrecen, sino también su rendimiento Mac y el ordenador es compatible con dispositivos externos.

Analicémoslo en varios puntos clave:

Arquitectura.Mac En los ordenadores, todas las componentes están soldadas a una sola placa: la placa base, la CPU, la GPU y la RAM.

Esto se denomina un Apple Configuración de silicio. Los ordenadores personales, por su parte, son independientes y modulares: cada componente está separado de los demás y funciona por su cuenta.

Potencia.Macs ofrecen diseños estandarizados y completos que destacan por su solidez gracias a su uniformidad.

Sin embargo,Macs no puede competir con los ordenadores personales en cuanto a potencia bruta. No solo es el Apple El diseño de silicio es restrictivo, pero también significa que es mucho más fácil actualizar los componentes de los ordenadores personales.

Personalización de piezas. Una vez más, el Apple La arquitectura de silicio tiene problemas para funcionar correctamente con dispositivos externos.

Suponiendo que tuMac si es que se puede modificar, esto se limita a De Appleproductos propios. En cuanto a los ordenadores personales, sin embargo, no faltan opciones de hardware; solo hay que asegurarse de que sean compatibles entre sí.

Ecosistema.Gracias aApple silicio,Macs se limitan casi exclusivamente a Apple productos para periféricos y dispositivos externos.

Los ordenadores, por su parte, no tienen ese tipo de limitaciones: hay una amplia gama de accesorios y componentes intercambiables, desde nuevos componentes internos hasta altavoces, auriculares, Android conectividad, e incluso magníficos monitores ASUS o en otros dispositivos de visualización.

En este sentido, Ganan los PC,sin hacer preguntas. Es el carácter modular de los ordenadores personales eso les da una clara ventaja en esta competición: si un usuario de PC necesita actualizar su equipo, lo único que tiene que hacer es cambiar algunas piezas, and tienen una gama más amplia de piezas entre las que elegir que un Mac usuario.

Mac frente a PC: rendimiento y optimización

El hardware es una cosa, pero el rendimiento real del software y la optimización del sistema son otra muy distinta.

Analicemos los puntos uno por uno:

Rendimiento. AmbosMac y los ordenadores personales están diseñados para soportar programas exigentes, pero la modularidad de estos últimos acaba imponiéndose: los usuarios de ordenadores personales pueden sustituir los componentes que no rinden lo suficiente, mientras que Mac los usuarios tendrán que hacerse con un dispositivo completamente nuevo.

AmbosMac y los ordenadores personales están diseñados para soportar programas exigentes, pero la modularidad de estos últimos acaba imponiéndose: los usuarios de ordenadores personales pueden sustituir los componentes que no rinden lo suficiente, mientras que Mac los usuarios tendrán que hacerse con un dispositivo completamente nuevo. Requisitos de optimización. Macs, gracias a su diseño todo en uno, ofrecen un rendimiento fluido desde el primer momento.

Optimizar los ordenadores personales requiere un poco más de trabajo, pero esto potencia aún más su ya formidable rendimiento.

Facilidad de optimización. Mac es más fácil de optimizar gracias a su mayor facilidad de uso, pero los ordenadores personales suelen ofrecer opciones más completas.

Ten en cuenta que ambos Mac Además, tanto los dispositivos móviles como los ordenadores cuentan con aplicaciones integradas y de terceros que te ayudan a configurarlos tal y como te gusta.

Multitarea. Es muy difícil valorarlo, ya que las diferencias arquitectónicas complican las cosas, pero ambos Mac y los ordenadores personales ofrecen un buen rendimiento en este sentido.

Al igual que con el rendimiento, en general, Los Mac son funcionan con mayor fluidez y los ordenadores son más potentes.

Dicho esto, hay no hay un claro ganador en cuanto al rendimiento, ya que ambosMacs y los ordenadores personales ofrecen diferentes ventajas en este ámbito. Esto significa que tendrás que preguntarte si te importa más un rendimiento más fluido o uno más potente.

Lenovo ThinkPad E16 2.ª generación [El mejor ordenador para un rendimiento óptimo]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 7735HS; la mayoría de los modelos utilizan Intel Core Ultra 7 125U/155U GPU Integrado RAM 8 GB, 12 GB, 32 GB, 64 GB Almacenamiento 1TB Pantalla Alta definición plus Frecuencia de actualización Sin especificar, probablemente 60 Hz Batería 57 Wh Peso 1,76 kg/3,90 lb Tamaño de la pantalla 16 pulgadas Conectividad Bluetooth, Wi-Fi, 2 puertos USB-A 3.2, 1 puerto USB-C, 1 puerto HDMI 2.1, 1 conector combinado de 3,5 mm, 1 puerto Ethernet RJ45

Si buscas un portátil que ofrezca un rendimiento fiable y de alta gama en cualquier circunstancia, no busques más: el Lenovo ThinkPad E16 2.ª generación.

La modularidad de los ordenadores se aplica aquí al máximo, ya que este de primer nivelLenovoordenador portátil ofrece una amplia variedad de CPU entre las que elegir: ya sea la de este paquete AMD Ryzen 7 7735HS o el sistema basado en IA Intel Core Ultra 7 con funciones de IA. Potencia Windows Los usuarios sin duda preferirán esta última opción, ya que las funciones de productividad asistidas por IA marcan la diferencia.

Para más información Como ya se ha mencionado, la modularidad de los ordenadores de sobremesa se aplica plenamente a este portátil. Lenovo Hay muchas versiones de este ordenador a la venta, así que infórmate bien y valora si realmente necesitas una CPU con tecnología de IA y toda esa memoria RAM.

En cuanto a los gráficos, el Lenovo ThinkPad E16 2.ª generación solo viene con tarjeta gráfica integrada. Mientras que los ordenadores de sobremesa son modulares, los portátiles lo son menos, y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Sin embargo, las tarjetas gráficas solo son realmente importantes para los videojuegos o para trabajos que exigen un gran rendimiento visual, por lo que, si solo vas a utilizar este portátil para tareas profesionales, la tarjeta gráfica no tendrá importancia.

En cuanto a la memoria RAM, este portátil puede llegar hasta 64 GB, aunque yo diría que eso es demasiado para un portátil de negocios. 16 GBes más que suficiente para un portátil destinado exclusivamente al trabajo, y las tareas más exigentes deberían funcionar sin problemas con Treinta y dos gigabytesLa decisión es tuya, pero recuerda que siempre puedes ampliar la memoria RAM más adelante. Otra ventaja de la modularidad de los ordenadores.

Por último, pero no por ello menos importante, está la certificación MIL-STD 810H, que permite Lenovo para seguir siendo competitivos en el Lenovo vs Dell carrera. Esta certificación significa que el Lenovo ThinkPad E16 2.ª generación ha sido sometida a pruebas rigurosas para evaluar su resistencia al calor, la humedad, los golpes y la altitud – todas las cuales ha superado con nota, lo que convierte a este portátil en el compañero ideal para tareas personales exigentes, vayas donde vayas.

Ventajas Contras ✅ Un portátil de trabajo sólido y sin florituras ✅ Al tratarse de un diseño de PC, la CPU y la RAM se pueden personalizar ✅ Calidad de fabricación de grado militar ✅ El puerto RJ45 te permite utilizar Ethernet si necesitas una conexión a Internet estable ✅ No es demasiado caro ❌ El puerto RJ45 hace que el dispositivo sea un poco grande, aunque yo diría que la mayor estabilidad de la conexión Ethernet merece la pena

Apple MacBook Pro 2024 [El mejor Mac en cuanto a rendimiento]

Especificaciones Detalles CPU Apple M4 Pro/Apple M4 Max GPU Apple M4 Pro/Apple M4 Max RAM 24 GB, 32 GB, 48 GB (unificado) Almacenamiento 512 GB, 1 TB Pantalla 3456 × 2234 Frecuencia de actualización 120 Hz (adaptativo) Batería Cien vatios-hora Peso 2,14 kg/4,7 lb Tamaño de la pantalla 16 pulgadas Conectividad Bluetooth, Wi-Fi, 3 puertos Thunderbolt 5, 1 ranura para tarjetas SDXC, 1 puerto HDMI, 1 conector combinado de 3,5 mm

As Apple como ella misma afirma: «Con el MacBook Pro, nada te detendrá». En ningún otro sitio queda esto mejor reflejado que en el modelo de 2024 MacBook, que esthe La estación de trabajo portátil definitiva para las tareas creativas y computacionales más exigentes.

Para más información Es muy fácil caer en la trampa de pensar que «cuantas más prestaciones, mejor». Evalúa tus necesidades con mucho cuidado antes de decidirte por una compra.

AppleLa gama de chips de la empresa ha experimentado un avance espectacular en los últimos años, que ha culminado en la última versión de su chip, el M4, en 2024. Este chip ofrece mejoras significativas en casi todos los aspectos de un Mac (recuerdaApple (silicio), y cuando se lleva al límite, los resultados son sencillamente espectaculares.

The 2024 MacBook es un ejemplo de ello. Este ordenador portátil ofrece un rendimiento sin concesiones que iguala o supera al de los ordenadores de sobremesa, gracias a su chip M4 Pro o Max. Para que te hagas una idea, un chip M4 Max a plena potencia tiene una CPU de 16 núcleos y GPU de 40 núcleos, lo que la convierte en una auténtica líder del sector.

En cuanto a la memoria RAM, este pack de MacBook incluye 24, 32 o 48 GB de RAM. Incluso en el caso de la memoria unificada, esto es enorme– pero ten en cuenta que el Apple La arquitectura de silicio implica que se necesitará un chip más potente para cantidades mayores de RAM. A modo de referencia, una versión M4 Max de este MacBook tiene un límite deCiento veintiocho gigabytes.

Que no quepa duda: esto MacBook is un giganteen lo que respecta al rendimiento puro. Si necesitas un único ordenador potente que sirva de núcleo de tu negocio, probablemente sea este.

Ventajas Contras ✅ Potencia y velocidad sin igual ✅ Enorme capacidad de memoria unificada ✅ Gestiona la multitarea y las cargas pesadas con facilidad ✅ Es bueno contar con Apple Intelligence ✅ Batería de duración sorprendentemente larga ❌ Es bastante caro, pero la calidad justifica el precio

Mac frente a PC: productividad y trabajo creativo

En lo que respecta a la productividad y el trabajo creativo, la competencia de Mac En el caso del PC, la cuestión es más compleja. Estos son los puntos que debes tener en cuenta:

Productividad general. Ninguno de los dosMac ni el PC ni el portátil tienen una ventaja notable sobre el otro en lo que respecta a las tareas generales de productividad.

Ninguno de los dosMac ni el PC ni el portátil tienen una ventaja notable sobre el otro en lo que respecta a las tareas generales de productividad. Facilidad de uso. En este sentido, Macs llevarse la victoria sin problemas. Gracias a la configuración integrada que ofrece Apple silicio,Macs están listas para funcionar nada más sacarlas de la caja. Y aunque los ordenadores son más potentes, requieren una configuración más compleja.

En este sentido, Gracias a la configuración integrada que ofrece Apple silicio,Macs están listas para funcionar nada más sacarlas de la caja. Y aunque los ordenadores son más potentes, requieren una configuración más compleja. Dimensiones reducidas. Macs Aprovecha la oportunidad: no hace falta buscar más componentes como buenos monitores para juegos para gráficos de alta fidelidad cuando tu Mac viene con estos accesorios (y más) nada más sacarlo de la caja. Y aunque los ordenadores personales pueden competir, una vez más, tendrás que configurarlos; es más, no solo tendrás que comprar dispositivos por separado, sino también configurarlos.

Macs Aprovecha la oportunidad: no hace falta buscar más componentes como buenos monitores para juegos para gráficos de alta fidelidad Y aunque los ordenadores personales pueden competir, una vez más, tendrás que configurarlos; es más, no solo tendrás que comprar dispositivos por separado, sino también configurarlos. Portabilidad. Esta va a estar reñida, ya que, aunque Mac Aunque antes las máquinas portátiles (especialmente las destinadas a artistas) marcaban la pauta, los ordenadores personales las han alcanzado rápidamente. Ninguna de las dos tiene una ventaja clara sobre la otra en este aspecto, así que no hay puntos.

Esta va a estar reñida, ya que, aunque Mac Aunque antes las máquinas portátiles (especialmente las destinadas a artistas) marcaban la pauta, los ordenadores personales las han alcanzado rápidamente. Ninguna de las dos tiene una ventaja clara sobre la otra en este aspecto, así que no hay puntos. Aplicaciones de productividad. AmbosMacs and Windows Los ordenadores personales ofrecen una amplia variedad de opciones de software para el trabajo creativo o las tareas cotidianas. Además, ambos cuentan con numerosas aplicaciones propias y soluciones de terceros, como Microsoft Office o cualquierAdobe software.

Por estas razones, puedo decir que Mac se lleva la victoria por los pelos en cuanto a productividad y, sobre todo, al trabajo creativo, gracias a su facilidad de uso y su diseño. Sin embargo, añadiré que con experienciaWindows and Mac es posible que los usuarios apenas noten diferencias en lo que respecta al trabajo creativo independientemente de cuál de los dos elijan.

Por último, debo añadir que, en lo que respecta al trabajo en general, excelentes portátiles para juegos pueden ofrecer un rendimiento igual de bueno, si no mejor, que los portátiles de trabajo específicos.

Dell XPS 13 9345 (2025) [El mejor portátil con Windows para la productividad]

Especificaciones Detalles CPU Snapdragon X Plus GPU Qualcomm Adreno RAM 16 GB Almacenamiento 512 GB, 1 TB, 2 TB Pantalla Alta definición plus Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Batería 55 Wh Peso 1,17 kilogramos / 2,60 libras Tamaño de la pantalla 13 pulgadas Conectividad Bluetooth, Wi-Fi, 2 puertos USB-C 4 con DisplayPort y Power Delivery

Como demuestra el Dell XPS 13 9345 (2025), Windows Los ordenadores no son necesariamente malos para el arte; de hecho, están ganando terreno y empiezan a ponerse al nivel de De Appleproductos de alta gama. Este ordenador cuenta con Mac los usuarios suelen valorar más, y es uno de los los mejores portátiles de Dell para la productividad.

En cuanto a potencia bruta, el Dell XPS 13 9345 (2025) demuestra su valía con una tecnología asistida por IA de ocho núcleosSnapdragon X Plus CPU y unos gráficos bastante buenos gracias a su tarjeta integrada Qualcomm Adreno tarjeta gráfica. La memoria RAM se mantiene firme 16 GB, aunque puedes elegir una unidad con una capacidad de entre 512 GB y 2 TB; yo siempre recomiendo optar por más espacio.

Para más información Aunque este portátil cuenta con una combinación de CPU y GPU bastante decente, hay que tener en cuenta que estas especificaciones no dan la talla cuando se trata de juegos de PC.

Aunque esta configuración ya es estupenda, lo que realmente lo hace irresistible es el Dell XPS 13 9345 (2025) es la potencia de cálculo que ofrece su CPU. El Snapdragon X Plus cuenta con un respetable 45 CAMISETAS (billones de operaciones por segundo) gracias a su NPU, lo que hará que las tareas cotidianas de productividad sean pan comido.

En el ámbito creativo, el Dell XPS 13 9345 (2025) tiene un diseño delgado que pesa solo 1,17 kilogramos / 2,60 libras. Aunque no es tan práctico como un equivalente Mac, la gran portabilidad que ofrecen el diseño y el peso de este portátil son una gran ventaja.

Ten en cuenta elImpresionante pantalla InfinityEdge de 120 Hz, y tendrás un compañero con potencia de sobra y una pantalla espectacular; aunque siempre puedes conectarlo a un Un monitor Dell estupendo si necesitas una pantalla más grande.

La guinda del Dell XPS 13 9345 (2025) es subatería de varios días. Este portátil puede que solo tenga una capacidad de 50 Wh, pero su rendimiento energético es muy eficiente. Esto significa que, incluso con una carga reducida, el Dell XPS 13 9345 (2025) seguirá ofreciendo su eficiencia de vanguardia.

Ventajas Contras ✅ La CPU Copilot+ garantiza tanto la compatibilidad con futuras tecnologías como un rendimiento excepcional ✅ Su diseño ligero pero resistente lo hace perfecto para los profesionales que se desplazan con frecuencia ✅ Un consumo energético extremadamente eficiente, lo que se traduce en una autonomía mucho mayor de lo esperado ✅ InfinityEdge mejora considerablemente la calidad de la pantalla ✅ Incluye un programa antivirus integrado ❌ Las tarjetas gráficas integradas no son una buena opción para los gamers y los artistas, aunque son suficientes para trabajar

MacBook Air de 13 pulgadas (2025) [El mejor portátil Mac para la productividad]

Especificaciones Detalles CPU Apple M4 GPU Apple M4 RAM 16 GB, 24 GB (unificado) Almacenamiento 256 GB, 512 GB Pantalla 2560 × 1664 Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 53,8 Wh Peso 1,24 kg/2,73 lb Tamaño de la pantalla 13,6 pulgadas Conectividad Bluetooth, Wi-Fi, 2 puertos Thunderbolt 4 USB-C, 1 conector combinado de 3,5 mm, 1 puerto MagSafe 3

Como su nombre indica, el MacBook Air es un dispositivo ligero y desenfadado; incluso me atrevería a decir que es el ultraportátil por excelencia Mac.

Lo más importante de este ordenador es el ultrarrápido Chip M4 de Apple.SegúnApple, este chip alcanza hasta Un 50 % más de potencia de CPU y cuatro veces más potencia de GPU en comparación con el anterior Chip M3. El chip M4 también cuenta con funciones de IA que garantizan un rendimiento diario excepcional y una velocidad difícil de superar.

El chip M4 continúa la Apple La tendencia en el sector del silicio es que los chips sean a la vez un sistema en un chip (SoC) y un sistema en un paquete (SiP). Esto significa que todo lo que hay en el MacBook Air funciona en un solo sistema, y como ya comentamos, hace que funcione con mayor fluidez, aunque a costa de que todo quede en una sola placa.

Para más información Si tienes pensado realizar tareas exigentes con este portátil, es recomendable que optes por el Veinticuatro gigabytesversión inicial, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un Mac.

Por último, en cuanto al espacio, puedes elegir entre 256 o 512 GB. Siempre recomendaré que se consiga más espacio, ya que es mejor tenerlo y no necesitarlo.

A continuación viene el13,6 pulgadaspantalla, que cuenta con una brillante pantalla Liquid Retina con una alta densidad de puntos y, por lo tanto, la densidad de píxeles. AppleEl eslogan que han elegido para esto es «amor a primera vista», y es difícil no estar de acuerdo, aunque si necesitas una pantalla más grande, siempre puedes conectarlo a un una televisión ideal para jugar o en otra pantalla grande.

El diseño completa el conjunto. A pesar del rapidísimo chip M4, los impresionantes gráficos y la excelente autonomía de la batería, este portátil sigue siendo ligero y fácil de transportar, lo que lo convierte en el el compañero ideal tanto para estudiantes como para profesionales.

Ventajas Contras ✅ Un ordenador potente, a pesar de lo que pueda parecer a simple vista ✅ Incorpora el nuevo chip M4 de Apple ✅ Apple Intelligence mejora la facilidad de uso ✅ Pantalla excelente ✅ No es demasiado caro ❌ La frecuencia de actualización se queda en 60 Hz, por lo que no es ideal para jugar, aunque este portátil es fantástico para trabajar

Mac frente a PC: videojuegos

Ahora hablemos de los videojuegos, quizá uno de the factores clave en el debate.

Aunque puedes jugar en ambos, ten en cuenta lo siguiente:

Modularidad. Ya he hablado de esto en numerosas ocasiones, y es the el factor más importante a la hora de elegir Mac o en el ordenador. Ejecutar los mejores juegos en el ordenador es pan comido, ya que siempre puedes cambiar y actualizar los componentes si no dan la talla.

Además, hay un montón de configuraciones de hardware disponibles, desde nuevas CPU y tarjetas gráficas hasta nuevas unidades de almacenamiento.

Compatibilidad.La mayoría de los juegos se desarrollan primero para PC y luego se adaptan a Mac, si es que hay alguno.

¿Por qué preocuparse por Mac compatibilidad, cuando basta con usar un ordenador capaz de ejecutar una amplia variedad de títulos, desde juegos independientes hasta los mejores juegos para PC?

Rendimiento . Dado que los videojuegos se desarrollan principalmente para PC, se recurren a métodos probados y contrastados para optimizar sus juegos (especialmente los títulos AAA modernos) y hacer que funcionen mejor, por no hablar del potente hardware con el que cuentan los ordenadores.

. Dado que los videojuegos se desarrollan principalmente para PC, se recurren a métodos probados y contrastados para optimizar sus juegos (especialmente los títulos AAA modernos) y hacer que funcionen mejor, por no hablar del potente hardware con el que cuentan los ordenadores. Tamaño de la biblioteca.Estreno elMac supone costes adicionales para los desarrolladores y editores: no solo tendrán que reescribir el código para que el juego funcione correctamente en Mac, pero también llegarán a un mercado más reducido.

Al fin y al cabo, la mayoría de los ordenadores son PC.

Para que conste: En este tema, estoy totalmente del lado de la corrección política, y ni siquiera hay color. Ya sea unun portátil para juegos muy asequible o como máquina para juegos, los ordenadores personales casi siempre superan en rendimiento Macs.

Sin embargo, estas razones no significan que no puedes jugar en un Mac. Mientras juegas en el ordenador o Windows los ordenadores portátiles sí que ofrecen una ventaja significativa, Macs aún puede ejecutar muchos juegos.

ASUS ROG Strix G16 (2025) [El mejor ordenador para una experiencia de juego de alta gama]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-12900H GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti RAM 16 GB Almacenamiento 1TB Pantalla Alta definición plus Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Batería 90 Wh Peso ~2,5 kg/5,51 lb Tamaño de la pantalla 16 pulgadas Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth, 3 puertos USB-A 3.2, 1 puerto USB-C 3.2, 1 puerto Thunderbolt 4, 1 puerto HDMI 2.1, 1 conector combinado de audio de 3,5 mm

Uno de los nombres más destacados en el ámbito de los equipos para juegos de PC es el ROG gama de ordenadores portátiles que ASUS ofertas. Cada una de estas máquinas es una un auténtico monstruo en lo que a videojuegos se refiere, y todos ellos son candidatos al título de el mejorASUS portátil para juegos.

Para más información Si este modelo se sale de tu presupuesto, no te preocupes: hay lot of ASUS ROG ordenadores portátiles disponibles con especificaciones más modestas y a un precio más asequible.

Esta versión actualizada del ROG Strix G16 viene con un12.ª generaciónIntel Core i9-12900H y unNvidia GeForce RTX 3070 Ti, y ambas son excelentes. Sin embargo, al tratarse de un ordenador, existen múltiples configuraciones para la CPU y la GPU, lo que te permite ajustar al detalle la potencia del portátil, así como jugar con su precio.

En cuanto a la memoria RAM, esta formidable máquina para juegos viene equipada con 16 GB, ampliables hasta 64 GB. 1 TB Disponer de espacio de almacenamiento es un buen comienzo, pero te conviene ampliarlo, ya que tanto los juegos modernos como el sistema operativo ocupan mucho espacio.

Para ofrecer una experiencia de juego de alta gama sin igual, el ROG Strix G16 incluye varios de ASUSInnovaciones en materia de refrigeración: una cámara de vapor para una dispersión del calor de amplio alcance, un avanzado sistema de ventilación Tri-Fan y refrigeración por metal líquido.

Aunque elROG Strix G16 Es, ante todo, un portátil para juegos, pero hay que tener en cuenta que sus especificaciones son realmente impresionantes. Esto le permite desempeñar también la función de ordenador para tareas exigentes, como la edición de vídeo.

Ventajas Contras ✅ Excelente rendimiento sin ser demasiado caro ✅ Sus potentes prestaciones permiten que este portátil sirva tanto para trabajar como para el ocio ✅ Incorpora tecnologías de refrigeración innovadoras para maximizar la disipación del calor ✅ Diseño elegante y resistente ✅ El teclado RGB permite configurar la iluminación de cada tecla por separado ❌ Voluminoso y pesado: ese es el precio que hay que pagar por un hardware robusto

iPad Pro de 11 pulgadas (M4) [La mejor tableta de Apple para juegos ocasionales]

Especificaciones Detalles CPU Apple M4 GPU Apple M4 RAM 8 GB (unificada) Almacenamiento 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB Pantalla Pantalla Ultra Retina XDR, Frecuencia de actualización 120 Hz (adaptativo) Batería 31,29 Wh Peso 0,44 kg/0,98 lb Tamaño de la pantalla 11 pulgadas Conectividad Bluetooth, Wi-Fi 6E, 5G, conexión móvil (en determinados modelos), 1 puerto Thunderbolt 4, 1 puerto USB 4, 1 puerto USB 3, 1 puerto DisplayPort

Aunque jugar a videojuegos en el PC no es tan bueno en un Mac, en cambio, los videojuegos casuales son otra historia. iPads No solo han dominado el mercado de los videojuegos casuales, sino que lo han redefinido, y en ningún sitio resulta esto más evidente que en el iPad Pro de 11 pulgadas (M4).

Al igual que en elMacBook Air 2025, este iPad utiliza el Chip M4 de Apple.Ya hemos hablado mucho de este chip (sobre todo de sus versiones Pro y Max), pero incluso su versión básica es más o menos 30% ofrece un mejor rendimiento que sus predecesores. Debo añadir, sin embargo, que aunque es suficientemente potente para los juegos en el móvil, este chip no ofrecerá el mismo nivel de rendimiento que el los mejores ordenadores para juegos.

Para más información Ten en cuenta que todo este rendimiento hace que el iPad Pro de 11 pulgadas (M4) Es caro. Es recomendable hacer una lista de las razones por las que necesitarías un dispositivo móvil tan potente antes de decidirte a comprarlo.

En cuanto a la memoria RAM, eliPad Pro de 11 pulgadas (M4) tiene una memoria de 8 GB, pero hay que tener en cuenta que es unificada. Al igual que con otros Apple En estos dispositivos, un chip M4 más potente implica una mayor capacidad de RAM, así que, si necesitas más RAM, no lo dudes.

Apple Los productos también son muy bonitos, y este no es una excepción. El iPad Pro de 11 pulgadas (M4) Completa el conjunto con una carcasa resistente y elegante (en color plata o negro espacial), que combinan a la perfección con su pantalla de 11 pulgadas. Dicha pantalla cuenta con una tecnología Ultra Retina XDR y con la tecnología ProMotion para una frecuencia de actualización adaptativa, lo cual es realmente impresionante.

Todo este poder podría dar la impresión de que el iPad Pro de 11 pulgadas (M4) parece voluminoso, pero no. Todas sus especificaciones caben perfectamente en un chasis ultradelgado y portátil que pesa solo 0,44 kg/0,98 lb. Esto significa que el iPad Pro de 11 pulgadas (M4) No solo es un dispositivo móvil superpotente, sino que además te lo puedes llevar a cualquier parte.

Ventajas Contras ✅ Aprovecha el nuevo chip M4 de Apple para ofrecer un rendimiento sin igual ✅ Muy fácil de usar ✅ Las frecuencias de actualización adaptativas de ProMotion garantizan una imagen nítida y clara ✅ Diseño ultradelgado y ligero ✅ Acabado elegante ❌ Limitado a los juegos para móviles, salvo para el streaming, aunque en este aspecto es excelente

Mac frente a PC: disponibilidad de software y aplicaciones (general)

Como se ha mencionado anteriormente, hay muchos más juegos disponibles para los ordenadores personales. Lo mismo ocurre con el software: los programas y las aplicaciones suelen desarrollarse primero para el ordenador personal y luego se adaptan a Mac.

Para explicar mejor el concepto de disponibilidad del software, analicemos el tema por partes:

Disponibilidad general del software. No se trata solo de juegos: En general, hay más software disponible para PC. Dado que la mayoría de los ordenadores de sobremesa y portátiles son PC, tiene sentido desarrollar software principalmente para PC. Dicho esto, Mac Sí que existen equivalentes y adaptaciones.

Aplicaciones especializadas. Aquí es donde la cosa se complica. Aunque hay programas habituales tanto para PC como para Mac, Las herramientas más especializadas podrían suponer un problema. Y, una vez más, escribir programas para Mac puede resultar complicado para algunos desarrolladores, sobre todo teniendo en PC, ya que la mayoría de la gente va a jugar en PC de todos modos.

Aquí es donde la cosa se complica. Aunque hay programas habituales tanto para PC como para Mac, Y, una vez más, escribir programas para Mac puede resultar complicado para algunos desarrolladores, sobre todo teniendo en PC, ya que la mayoría de la gente va a jugar en PC de todos modos. Navegadores web. Tanto en PC como enMac son compatibles con una amplia variedad de navegadores web. Aunque ambos sistemas operativos cuentan con sus propios navegadores (Edge para Windows Ordenadores, Safari para Mac ordenadores), los navegadores de terceros como Chrome, Firefox, Opera y Brave funcionarán perfectamente tanto en PC como en Mac.

Tanto en PC como enMac son compatibles con una amplia variedad de navegadores web. Aunque ambos sistemas operativos cuentan con sus propios navegadores (Edge para Windows Ordenadores, Safari para Mac ordenadores), los navegadores de terceros como Chrome, Firefox, Opera y Brave funcionarán perfectamente tanto en PC como en Mac. Bibliotecas de software. Encontrar software para cualquiera de estos sistemas operativos es fácil. No solo puedes buscar en Internet aplicaciones de terceros, sino que también puedes visitar la App Store o la Microsoft Tienda con soluciones integrales.

Todo esto significa que Los ordenadores personales se llevan la palma en cuanto a disponibilidad de software y aplicaciones.

En pocas palabras,A diferencia de los videojuegos, la compatibilidad del software rara vez es un problema en este debate. Salvo en el caso de algún software muy especializado, la mayoría de las aplicaciones de productividad se diseñan teniendo en cuenta ambos sistemas operativos; y si no encuentras una versión adaptada, probablemente encontrarás un sustituto que funcione igual de bien.

Mac frente a PC: seguridad y privacidad

Ningún ordenador, ya sea el último MacBook, un iPad o de primer nivelLenovoportátil para juegos… no está completa sin seguridad.

Aunque ambosMac Aunque tanto los dispositivos móviles como los ordenadores ofrecen numerosas opciones de seguridad entre las que elegir —software antivirus, funciones de seguridad integradas y mucho más—, existen algunas diferencias clave en lo que respecta a la seguridad de tus archivos y datos personales:

Visibilidad.Aunque los ordenadores personales tienen ventaja en cuanto al software, el hecho de ser un mercado tan grande también tiene sus inconvenientes.

Dado que cada vez más personas utilizan Windows ordenadores en lugar deMacs, Mac ofrece una mayor seguridad simplemente por tener una cuota de mercado menor. Si estuviera creando malware, querría que afectara al mayor número posible de ordenadores.

Funciones de seguridad integradas. Tanto en PC como enMac ofrecen sólidas funciones de seguridad que vienen integradas en sus sistemas operativos.

Los ordenadores personales son fiables Windows Defender, aunque Mac Los sistemas incluyen Xprotect. Aunque estos sistemas son buenas medidas de seguridad, en última instancia, es tu responsabilidad mitigar las amenazas a la seguridad mediante prácticas seguras.

Funciones de seguridad secundarias. Siempre es recomendable contar con varias capas de medidas de seguridad y, afortunadamente, ambos sistemas operativos las incluyen. MacGatekeeper verifica las firmas de las aplicaciones y garantiza que tengas el software adecuado en tu ordenador.

Windows Los ordenadores personales, por su parte, no tienen un programa específico igualMac. Sin embargo, elMicrosoft Store cuenta con algunas medidas de seguridad.

Protección de datos.Sin lugar a dudas, Mac ofrece a sus usuarios mayor privacidad. Windows Se considera el más agresivo de los dos, y no hay que ir muy lejos para encontrarlo: basta con fijarse en los anuncios que aparecen en el ordenador.

Ten en cuenta que túpuede ajustar la configuración de recopilación de datos de usuario para ambosMacy PC.

Dicho todo esto, en lo que respecta a la seguridad y la privacidad, Mac los ordenadores son mejores.

Pero aunqueMacsson mejores,sé inteligente: no hagas clic en enlaces sospechosos, comprueba que tus archivos procedan de una fuente segura, infórmate sobre las últimas medidas de seguridad, refuerza la seguridad si manejas datos confidenciales y actualiza siempre tu software antivirus.

Mac frente a PC: asistencia técnica y mantenimiento

Tanto si eres un Windows ¿Un radical de la política de corrección política o un Mac usuario, la cuestión sigue siendo la misma: todos los ordenadores se estropean con el tiempo.

Veamos lo fácil que es arreglar las dos cosas Macsy ordenadores:

Atención al cliente. AmbosMac and Windows Ofrecen atención al cliente tanto en línea como por teléfono. Aunque esto no siempre resolverá tu problema, es un buen punto de partida.

AmbosMac and Windows Ofrecen atención al cliente tanto en línea como por teléfono. Aunque esto no siempre resolverá tu problema, es un buen punto de partida. Apoyo secundario. Ambas partes cuentan además con una gran variedad de recursos complementarios, ya sean vídeos en YouTube o publicaciones en Reddit.

Ambas partes cuentan además con una gran variedad de recursos complementarios, ya sean vídeos en YouTube o publicaciones en Reddit. Reparación de ordenadores de sobremesa. La modularidad de los ordenadores vuelve a ganar por goleada. Si se estropea algo en tu ordenador, abre la carcasa y cambia la pieza. Si algo en tu Mac si se rompe, es difícil saber si se podrá reparar (Apple Silicon realiza reparaciones de piezas sueltas mucho (más difícil) o si tendrás que comprar un dispositivo nuevo.

La modularidad de los ordenadores vuelve a ganar por goleada. Si se estropea algo en tu ordenador, abre la carcasa y cambia la pieza. Si algo en tu Mac si se rompe, es difícil saber si se podrá reparar (Apple Silicon realiza reparaciones de piezas sueltas (más difícil) o si tendrás que comprar un dispositivo nuevo. Reparación de ordenadores portátiles. Los ordenadores personales siguen por delante. Aunque incluso el el mejorHP portátil para juegos or ASUS ROG Aunque su configuración no es tan modular como la de un ordenador de sobremesa, siguen siendo más fáciles de reparar que un Macordenador portátil.

Reparación de sistemas operativos.Ninguna de las dos opciones es mejor que la otra en este caso: Macs tienen una opción de restablecimiento de fábrica, mientras que Windows Los ordenadores pueden reparar o desinstalar su sistema operativo. Además, ambos disponen de métodos alternativos para arrancar en caso de que falle la unidad de arranque.

Mantenimiento del sistema. Macs superan ligeramente a los ordenadores personales, gracias a Apple la perfecta integración de Silicon. En general, sin embargo, el mantenimiento del sistema no supone ningún problema en ninguno de los dos casos.

Todo esto para decir que Los ordenadores son mejores que Macs en lo que respecta al soporte técnico y el mantenimiento.

Si vas a decir «otra vez con la modularidad», entonces sí. La modularidad es el mayor punto fuerte del ordenador, y gracias a la naturaleza independiente de sus componentes, sustituir o reparar la pieza defectuosa es fácil.

Mac frente a PC: innovación y perspectivas de futuro

Por último, hablemos de las innovaciones y de la orientación futura de ambos Mac y PC. Tanto si utilizas un ordenador portátil como uno de sobremesa, te interesará saber si tu equipo está preparado para el futuro.

AI.AmbosMac y PC están dando pasos de gigante para integrar la IA en sus sistemas informáticos. MacusosApple Inteligencia para mejorar la experiencia del usuario.

Los ordenadores personales son iguales, pero además integran la IA directamente en el hardware, tal y como demuestra el La serie de tarjetas gráficas Nvidia RTX y las CPU AMD Ryzen con IA, entre otros.

Innovación.Tampoco hay un claro ganador en lo que respecta a la innovación.

Apple se esfuerza constantemente por hacer que cada nueva versión del iPad sea mejor que la generación anterior; en el ámbito de los ordenadores personales, tanto los fabricantes de hardware como Windows estudian sin descanso cómo hacer que tanto los componentes como los sistemas operativos sean más ligeros, más elegantes y más eficaces.

Perspectivas de futuro. Una vez más, es difícil elegir un claro ganador. Ambos Mac y PC han puesto su mirada en horizontes lejanos, y puedes estar seguro de que aprovecharán cualquier oportunidad para superarse mutuamente y hacerse con una mayor cuota de mercado.

Ya que ambosMac y PC se esfuerzan por mejorar continuamente los servicios que ofrecen, No hay un ganador claro en lo que respecta a quién lleva la delantera en innovación y orientación futura.

No obstante, ten por seguro que, gracias a la competencia entre ellos, (con suerte) los clientes saldrán ganando al final.

Veredicto final

Es hora de hacer balance, pero repasemos rápidamente los datos:

Los ordenadores personales destacan en cuanto a opciones de hardware, juegos, disponibilidad de software y asistencia técnica y mantenimiento.

Macs obtener resultados positivos en materia de productividad y medidas de seguridad.

Ambos están a la par en cuanto a experiencia de usuario, rendimiento e innovación.

Esto nos da 4 puntos para los personajes y 2 puntos para Macs. Por lo tanto, si solo utilizamos una base puntual, puedo decir que Los ordenadores son mejores que Macs.

But como habrás podido ver a lo largo de este artículo, Hay casos de uso muy diferentes tanto para los ordenadores personales como para Macs, por lo que no podemos afirmar con certeza que uno sea claramente superior al otro.

En definitiva, esto significa que, a la hora de decidir si comprar un PC o un Mac depende tanto de tus necesidades y tus preferencias personales. El ordenador adecuado es siempre aquel que… lo que más te conviene.

Preguntas frecuentes

¿Qué es mejor: Mac o PC?

Ya sea que unMac Que te convenga más un ordenador o una PC depende de lo que busques. Si quieres un equipo para juegos y uso general con componentes intercambiables, opta por una PC.

Si buscas un dispositivo todo en uno de alta calidad, ideal para artistas, el desarrollo de software y el trabajo de oficina, un Mac esa es la mejor opción.

¿Qué es mejor, macOS o Windows?

The macOS or Windows El debate es similar al MacEl debate entre PC y consolas.

The macOS Este sistema operativo es fácil de usar y goza de gran popularidad entre quienes buscan una experiencia fluida y sin complicaciones. Windows, por otro lado, se considera más personalizable.

¿Por qué deberías comprar un PC en lugar de un Mac?

Deberías comprar un ordenador en lugar de un Mac si vas a utilizar el ordenador principalmente para jugar. Gracias a su fácil compatibilidad y a las actualizaciones modulares, los ordenadores personales son, sin duda, la mejor opción en este caso.

¿Por qué la gente usa Mac?

La gente utilizaMacs por su alta calidad, fiabilidad y su carácter multifuncional. Mac Los usuarios valoran su facilidad de uso y las prestaciones que ofrece. Mac La estandarización hace que resulten muy útiles en entornos de oficina o de trabajo.

¿Qué dura más, un Mac o un Windows?

En cuanto a la vida útil, Macs suelen durar más que Windows Los ordenadores personales, debido a su diseño estandarizado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los ordenadores personales son más fáciles de reparar si se estropea alguna pieza.