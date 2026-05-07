Las 7 mejores portátiles para juegos de Lenovo: opciones económicas y de gama alta en 2025

Si hablamos de la relación calidad-precio en términos de FPS, el mejor Lenovo Los portátiles para juegos tienen muy poca competencia, incluso si los comparas directamente con productos excelentes de otras marcas líderes de portátiles para juegos, como ASUS and MSI.

¿Quieres algunas recomendaciones? Pues sin duda has venido al lugar adecuado, ya que he seguido Lenovoha seguido muy de cerca sus lanzamientos en los últimos años, tomando nota de todos sus fantásticos modelos más destacados, de los que ahora cuentan con una amplia gama.

Quédate por aquí y te mostraré todos los portátiles para juegos imprescindibles en Lenovodel catálogo, incluyendo algunos consejos sobre cómo elegir el que más te guste Lenovo un portátil que se adapta perfectamente a tu presupuesto y a las características que buscas.

Nuestra selección de los mejores portátiles para juegos de Lenovo

La gran mayoría de los mejores Lenovo Los portátiles para juegos están diseñados y optimizados exclusivamente para ofrecer una buena relación calidad-precio. Al fin y al cabo, eso es por lo que destaca esta marca: potentes equipos y opciones económicas con un diseño menos llamativo, pero que ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Estas son mis tres opciones favoritas que, en mi opinión, son un buen ejemplo de Lenovolo que más refleja la filosofía de diseño de:

Lenovo Legion Pro 5i – Un portátil de gama alta muy potente que ofrece velocidades de fotogramas dignas de un modelo insignia en juegos AAA gracias a su impresionante combinación de Intel i9-14900HX y RTX 4070. Presenta el diseño sencillo y elegante característico de Legion, con una iluminación RGB discreta y una magnífica pantalla IPS WQXGA de 165 Hz. Lenovo IdeaPad Gaming 3 – Cuenta con una combinación modesta (pero muy fiable) de un Ryzen 5 5500H de 6 núcleos y una RTX 2050, que te ofrecerá una experiencia de juego sólida a 1080p. Se trata de un producto excelente, económico y con una excelente relación calidad-precio, que debería ser tu opción preferida si tu presupuesto es ajustado. Lenovo Legion 5i – Un portátil para juegos de alto rendimiento que combina unas especificaciones potentes, como una tarjeta gráfica RTX 4070 y una pantalla de 240 Hz, con un precio más asequible, lo que lo convierte en una opción inteligente para los jugadores empedernidos que no necesitan todas las prestaciones de la versión Pro.

En el momento de escribir estas líneas, estos productos son, sin duda, los mejores Lenovo que ofrece, ya sea para juegos de alto rendimiento o para obtener la mejor relación calidad-precio en cuanto a FPS. Difícilmente te decepcionará cualquiera de las dos opciones, tal y como les ha ocurrido a miles de usuarios satisfechos antes que tú.

¿Buscas algo más? Sigue bajando para ver otros cuatro portátiles con características y precios distintos, y pronto tendrás más detalles interesantes sobre estos tres. ¿Quién sabe? ¡Quizá sean justo lo que necesitas para tu presupuesto y tus necesidades específicas!

Los 7 mejores portátiles Lenovo para gamers y profesionales creativos

Tal y como prometí, a continuación te presento los mejores Lenovo ordenadores portátiles para juegos de diferentes categorías, desde máquinas de gama alta con un hardware de primera categoría hasta opciones más asequibles y fiables.

También encontrarás mis opiniones sobre cada producto, sus especificaciones, sus características más destacadas y por qué podrían ser el portátil perfecto para TI, concretamente, en función de tu presupuesto, tus diferentes necesidades de uso y otras preferencias.

1. Lenovo Legion Pro 5i [El mejor portátil Lenovo en general]

Especificaciones Detalles CPU Intel i9-14900HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 32 GB / 64 GB (DDR5) Almacenamiento 1 TB / 2 TB / 2 TB + 2 TB Pantalla IPS de 16 pulgadas (WQXGA) Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Batería 80 Wh·h Peso 2,24 kg Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen 2, Ethernet 2,5 G, HDMI 1.4

A pesar de la dura competencia, el Lenovo Legion Pro 5iLa variante Gen 9 ocupa el primer puesto de mi lista tras varias horas buscando el el mejor portátil para juegos in Lenovode toda su gama. De entre todos los portátiles para juegos de gama alta, independientemente de la marca, este es, con diferencia, uno de los más impresionantes desde un punto de vista puramente económico.

En comparación con otros portátiles de gama alta de otros fabricantes, Lenovo Legion Pro 5i realmente pone de manifiesto Lenovosu filosofía centrada en el valor, como probablemente ya habrás podido deducir por su Combinación de Intel i9-14900HX y NVIDIA GeForce RTX 4070.

Es realmente impresionante por su precio, teniendo en cuenta que los portátiles para juegos que cuentan con un procesador y una tarjeta gráfica de este nivel suelen superar con creces los 2.000 dólares.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Combinación de CPU y GPU de alto rendimiento ✅ Pantalla WQXGA envolvente de 16 pulgadas con tecnología Lenovo Puresight ✅ Buena combinación de almacenamiento y RAM (32 GB + 1 TB) ✅ Incorpora la tecnología AI Engine+ de Lenovo, que optimiza el rendimiento en juegos y la refrigeración ✅ Diseño minimalista de alta gama con teclados retroiluminados RGB de 4 zonas ❌ Es un poco cara para ser un portátil de Lenovo, pero resulta mucho más asequible en comparación con otros modelos de gama alta de otras marcas con características similares

Veredicto final:Lenovo Legion Pro 5i es el portátil para juegos más completo del mercado, difícil de superar en cuanto a relación entre fotogramas por segundo y precio. Es el número uno en la gama alta Lenovo Un portátil para juegos que te recomendaría si buscas un equipo de alto rendimiento con unas especificaciones de primera categoría, pero también quieres ahorrar todo lo posible.

2. Lenovo IdeaPad Gaming 3 [El mejor portátil para juegos de Lenovo a un precio asequible]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 5500H GPU GeForce RTX 2050 RAM 16 GB / 32 GB / 64 GB (DDR4) Almacenamiento 1 TB / 2 TB / 4 TB Pantalla IPS de 15,6 pulgadas (FHD) Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Batería 45 Wh/h / 60 Wh/h Peso 2,25 kg Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB 3.2 Gen 1, Ethernet 2,5 G, HDMI 2.0

¿Y qué tal un portátil a un precio aún más asequible? Por ejemplo, way más asequible. Bueno, si tienes un presupuesto muy limitado pero aún así quieres poder jugar con una velocidad de fotogramas razonable, entonces el Lenovo IdeaPad Gaming 3 es elun portátil para juegos increíble y económico te va a encantar.

Aunque los ajustes «ultra» en la mayoría de los juegos con mayores exigencias gráficas son imposibles, Su Ryzen 5 5500H y su RTX 2050 siguen siendo capaces de ejecutar una sorprendente variedad de títulos AAA, comoCyberpunk 2077, Assassin’s Creed Mirage, yRed Dead Redemption 2, con menos de 60 FPS en configuración media, sobre todo si se aprovecha el DLSS.

Es una auténtica bestia a un precio increíble, hasta tal punto que difícilmente encontrarás ningún portátil de otras marcas que pueda igualar su rendimiento en este rango de precios. Y créeme, lo he intentado.

Ventajas Contras ✅ Increíblemente asequible ✅ Gran cantidad de RAM + diversas opciones de almacenamiento en función de tu presupuesto ✅ Teclados retroiluminados con una gran capacidad de respuesta y un tacto excelente ✅ Ofrece una experiencia de juego fluida a 1080p y 144 Hz ✅ Memoria RAM y almacenamiento ampliables ✅ Sólido sistema de refrigeración con cuatro rejillas de ventilación ❌ Tiene dificultades para ejecutar algunos de los juegos AAA más recientes y exigentes con los ajustes al máximo, pero sigue siendo, con diferencia, uno de los portátiles para juegos más potentes en su gama de precios

Veredicto final:Lenovo IdeaPad Gaming 3 es uno de los portátiles para juegos económicos mejor valorados del mercado, lo cual no es ninguna sorpresa si tenemos en cuenta lo impresionantes que son sus componentes para lo que cuesta.

3. Lenovo Legion 5i [El mejor portátil para juegos de alto rendimiento de Lenovo]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-14650HX / Intel Core i9-14900HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 RAM 32 GB (DDR5) Almacenamiento Quinientos doce gigabytes Pantalla IPS de 16 pulgadas (WQHGA) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Batería Hasta 80 Wh Peso 2,4 kg Conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.1, USB 3.2 Gen 2, Ethernet 2,5 G, HDMI 2.1

La RTX 4070 destaca con orgullo entre las las mejores GPU para juegos ordenadores portátiles, por lo que me resulta difícil no incluir la versión no Pro de mi opción favorita, el Lenovo Legion 5i (Génesis 9), en esta lista.

Tiene un precio más asequible Combinación de Core i7-14650HX y RTX 4070 en comparación con el Lenovo Legion 5i Pro, aunque también hay disponible una variante con un Core i9-14900HX si deseas mayor potencia de procesamiento, sobre todo si piensas combinarlo con el la mejor VPN para la seguridad de la red cuando juegas o trabajas en línea.

Si buscas un alto rendimiento a un precio muy razonable y no te importa prescindir de las características de la versión Pro —como una pantalla más brillante y con mayor precisión cromática, un sistema de refrigeración más avanzado para un rendimiento constante y un acabado ligeramente más premium—, entonces esta es una elección obvia.

Ventajas Contras ✅ Una combinación excepcional de GPU y CPU por su precio ✅ Pantalla WQHGA de 16 pulgadas, fluida y espectacular, a 240 Hz ✅ Incorpora la tecnología AI Engine+ de Lenovo, que optimiza el rendimiento en juegos y la refrigeración ✅ Incluye tres meses gratis de Xbox Game Pass Ultimate ✅ Elegante teclado Lenovo TrueStrike con teclas intercambiables ❌ La pantalla es un poco más tenue y menos nítida que la de la versión Pro, pero se trata de una desventaja muy menor teniendo en cuenta su precio y sus características generales

Veredicto final:The Lenovo Legion 5i Es el portátil para juegos ideal para aquellos a los que les gusta el rendimiento de mi opción favorita, pero que no disponen del presupuesto necesario para adquirirla.

4. Lenovo LOQ Pro 15 [El mejor portátil para juegos de Lenovo de gama alta]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 7435HS GPU GeForce RTX 4060 RAM 16 GB / 32 GB / 64 GB (DDR5) Almacenamiento 1 TB / 2 TB / 4 TB Pantalla IPS de 15,6 pulgadas (FHD) Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Batería 60 Wh·h Peso 2,45 – 2,45 kg Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB 3.2 Gen 2, Ethernet 2,5 G, HDMI 2.1

Lenovo LOQ Pro 15es unordenador portátil para juegos de gran calidad por menos de 1.500 dólares que es rentable, pero a la vez increíblemente potente. En pocas palabras, este portátil es el mejor ejemplo de por qué Lenovo Los productos tienen gran éxito en el rango de precios de entre 1000 y 2000 dólares.

Its RTX 4060 y Ryzen 7 7435HS Podrás ejecutar casi cualquier juego que se te ocurra con una configuración alta o máxima, y disfrutarás de una experiencia de juego increíble a 1080p.

Al igual que la mayoría de los de primera categoría Lenovo En cuanto a los portátiles para juegos, este también es totalmente ampliable con componentes no soldados, por lo que puedes optar por la opción más económica de RAM y almacenamiento, y luego cambiar los componentes más adelante si no quieres agotar tu presupuesto.

Ventajas Contras ✅ Su CPU y su GPU pueden ejecutar la mayoría de los juegos AAA con la configuración al máximo ✅ Chip LA1 con IA: optimiza automáticamente la configuración para obtener el máximo número de fotogramas por segundo durante el juego ✅ Sólido sistema de refrigeración con dos ventiladores y una buena variedad de puertos ✅ Teclados con retroiluminación blanca y función anti-ghosting al 100 % para una entrada de datos precisa ✅ Incluye una base de refrigeración para portátil gratuita ❌ Su limitada autonomía y su diseño voluminoso merman un poco su portabilidad, aunque no sale tan mal parado en comparación con la mayoría de los portátiles para juegos de su gama de precios

Veredicto final:Si has estado buscando un portátil para juegos de 1080p de altas prestaciones, con una frecuencia de actualización de 144 Hz y herramientas de IA para mejorar la funcionalidad y la personalización, no busques más. El Lenovo LOQ Pro 15 ¡Esto servirá!

5. Lenovo LOQ 15 [El mejor portátil para juegos de gama media de Lenovo]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-12450HX GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 RAM 12 GB (DDR5) Almacenamiento Quinientos doce gigabytes Pantalla IPS de 5,6 pulgadas (FHD) Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro hercios Batería 60 Wh·h Peso 2,4 kg Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB 3.2 Gen 2, Ethernet 2,5 G, HDMI 2.1

Siguiendo la tendencia de LenovoEl hecho de que la gama no Pro siga siendo una opción imprescindible y con una excelente relación calidad-precio es el Lenovo LOQ 15, que ofrece un producto de calidad para los jugadores con presupuestos aún más ajustados. Al igual que su versión Pro, esta bestia asequible ofrece una experiencia de juego de primera categoría a 1080p.

Aunque cuenta con un conjunto de componentes principales de calidad ligeramente inferior en comparación con mi opción n.º 5, su CProcesador Intel Core i5-12450HX y tarjeta gráfica RTX 3050 siguen siendo una combinación excelente para jugar, capaz de ejecutar algunos de los los mejores juegos para PC a 60 FPS —con la configuración al máximo— sin ningún problema.

Ventajas Contras ✅ Asequible ✅ Ofrece un buen rendimiento para juegos de gama media ✅ Fabricación de gran calidad ✅ Ranuras para memoria RAM y almacenamiento no soldadas y ampliables ✅ Pantalla de 144 Hz con imágenes fluidas y antirreflejos ❌ Una vez más, la duración de la batería de este modelo LOQ deja un poco que desear, pero, de todos modos, la mayoría de los portátiles para juegos funcionan mejor cuando están enchufados

Veredicto final:Para aquellos que estén pensando en comprar un Un portátil para juegos increíble por menos de 1000 dólares, elLenovo LOQ 15 es una opción excelente que deberías tener muy en cuenta, ya que su RTX 3050 sigue siendo muy relevante a día de hoy para los portátiles de gaming económicos y los montajes de PC.

6. Lenovo V15 [El mejor portátil Lenovo para juegos y productividad]

Especificaciones Detalles APU AMD Ryzen 5 5500U GPU integrada Gráficos integrados AMD Radeon Vega 7 RAM 8 GB / 16 GB / 40 GB Almacenamiento 512 GB / 1 TB / 2 TB Pantalla IPS de 15,6 pulgadas (FHD) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 38-45 Wh Peso 1,7 kg Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB 3.2 Gen 1, Ethernet 2,5 G, HDMI 1.4b

El siguiente es el más barato de todos, aunque, en realidad… Lenovomoda,Lenovo V15 demuestra que «barato» no significa necesariamente «de mala calidad».

¿Estás buscando un portátil para juegos ligeros, edición de fotos o vídeos y otras tareas cotidianas de productividad? Lenovo V15 te ofrecerá una solución eficaz, por no decir económica, a todos tus problemas.

Investigué muchísimo sobre este modelo, y no me sorprendió en absoluto descubrir que también es uno de LenovoLos productos mejor valorados. Es así de bueno. Ryzen 5 5500U es una elección muy acertada, y puedo dar fe personalmente de su Radeon Vega 7 yo mismo, ya que he jugado a algunos de mis juegos favoritos (Red Dead Redemption 2 YLa Tierra Media: La sombra de la guerra) en un equipo con esta iGPU. ¡Qué buenos tiempos!

Ventajas Contras ✅ Es lo más asequible que puede ser un portátil para juegos ✅ Increíblemente delgado, ligero y fácil de llevar ✅ Cuenta con una APU muy potente con gráficos integrados Vega 7 ✅ Una amplia variedad de opciones de memoria RAM y almacenamiento para diferentes presupuestos ✅ Buena variedad de opciones de conectividad ❌ Aunque su batería y sus especificaciones generales no están optimizadas para juegos de alta configuración, sigue siendo un portátil básico muy sólido para juegos ligeros, además de ser un potente portátil para el trabajo y los estudios.

Veredicto final:The Lenovo V15 Es imprescindible si buscas un portátil para el día a día muy fácil de transportar, capaz de realizar todas las tareas de productividad que necesitas, además de algunos juegos ligeros.

7. Lenovo Legion 7 [El mejor portátil Lenovo para juegos de ritmo trepidante]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-14700HX GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 RAM 16 GB / 24 GB / 32 GB / 48 GB / 64 GB (DDR5) Almacenamiento 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB Pantalla IPS de 16 pulgadas (WQXGA) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Batería 99,9 Wh Peso 2,24 kg Conectividad WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1

¿Qué tal un coche que tenga buen aspecto por dentro y por fuera? Descúbrelo Lenovo Legion 7 (Génesis 9), que considero que se encuentra entre los Los mejores portátiles para juegos por menos de 2000 dólares es lo que puedes conseguir si buscas un portátil capaz de soportar sesiones de juego intensas con títulos de ritmo trepidante y con unos gráficos impresionantes.

Esta máquina se come sin problemas la mayoría de los juegos que más recursos consumen, por no hablar de los títulos de esports ultraoptimizados gracias a su Pantalla WQXGA de 240 Hz y combinación de RTX 4060 + Core i7-14700HX.

En pocas palabras, es un portátil para juegos que parece un monstruo aterrador, envuelto en una carcasa de color «Glacier White» que parece suave y cómoda, y que me encanta, a pesar de que suelo preferir los modelos de portátiles negros con mucha iluminación RGB.

Ventajas Contras ✅ Buena combinación de CPU y GPU ✅ Gran variedad de opciones de memoria RAM y almacenamiento entre las que elegir ✅ Compatibilidad con Thunderbolt 4 ✅ Precioso diseño exterior en blanco glaciar con teclado de tamaño completo con retroiluminación RGB por tecla ✅ Cuenta con una pantalla IPS (WQXGA) de 16 pulgadas y 240 Hz, ideal para disfrutar de una experiencia de juego fluida y trepidante ❌ Su potente batería de 99,9 Wh deja un poco que desear en cuanto a la autonomía real, aunque se trata de una concesión habitual en los portátiles para juegos de alto rendimiento como este

Veredicto final: Lenovo Legion 7 Es un portátil para juegos de gama alta con una pantalla impresionante que satisfará todas tus necesidades en materia de juegos, trabajo y consumo de contenidos multimedia. Además, es una elección perfecta si prefieres los portátiles blancos a los modelos negros, más habituales.

Cómo elegir un portátil para juegos de Lenovo

Ahora que ya sabes todo sobre el el mejorLenovoordenador portátil Con tantas categorías y rangos de precios diferentes, ¿qué tal si te damos algunos consejos sobre todo lo que debes tener en cuenta antes de comprar tu nuevo portátil para juegos?

Para ayudarte a tomar una decisión más informada antes de gastarte el dinero que tanto te ha costado ganar, aquí tienes los cinco factores más importantes que debes tener en cuenta a la hora de elegir un Lenovoordenador portátil para juegos:

Componentes principales: CPU y GPU

El procesador y la tarjeta gráfica de un ordenador portátil son, con diferencia, los componentes más importantes en cualquier portátil para juegos. Juntas, determinan la mayor parte del rendimiento real del sistema a la hora de jugar, y es precisamente por eso por lo que debes prestar especial atención a la combinación de CPU y GPU del portátil.

Para elprocesador, cualquier valor superior a un Intel Core i7 o AMD Ryzen 7 sería the Las mejores CPU para juegos, aunque los portátiles económicos con especificaciones inferiores siguen siendo válidos siempre y cuando no supongan un cuello de botella para la GPU.

Por suerte, este problema apenas se da al elegir un ordenador portátil, en comparación con lo que ocurriría si se montara un PC desde cero, ya que los fabricantes suelen seleccionar los componentes de los portátiles teniendo en cuenta su compatibilidad sinérgica.

Tu ordenador portátilGPU influye en los FPS y en la calidad visual del juego mucho más que la CPU, así que asegúrate de prestar especial atención a esta especificación en concreto.

Te recomiendo que te compres un portátil con una GPU RTX de la serie 40 o 50 Si buscas un rendimiento de juego de primera categoría, pero, de nuevo, los portátiles con una serie inferior a la 30 o incluso con una iGPU pueden seguir siendo una muy buena opción si tu presupuesto es realmente ajustado.

La pantalla: calidad visual y capacidad de respuesta

Resoluciones de pantalla para ordenadores portátiles Píxeles por ancho x alto 4K UHD (Ultra High Definition) 3840 x 2160 píxeles WQXGA (Wide Quad Extended Graphics Array) 2560 x 1600 píxeles QHD (cuádruple alta definición) 2560 x 1440 píxeles FHD (alta definición completa) 1920 x 1080 píxeles

La tabla anterior muestra los datos más relevantes resoluciones de pantalla con las que te encontrarás al comprar un ordenador portátil. Los ordenadores portátiles con a Las pantallas QHD y de resolución superior son el estándar de referencia para los videojuegos de gama alta ya que ofrecen una fidelidad visual y una sensación de inmersión excepcionales, aunque los portátiles con resolución FHD siguen siendo muy populares en los equipos económicos y de gama media.

Por otro lado, el de tu ordenador portátil tamaño de la pantalla se refiere a las dimensiones físicas de su pantalla (por ejemplo, 16 pulgadas, 15,6 pulgadas, etc.). Portátiles para juegos de 16 pulgadas son los más populares hoy en día, pero te recomiendo que te guíes por tus gustos personales en este sentido.

Por último, si buscas una gran capacidad de respuesta para juegos de ritmo trepidante y una experiencia visual fluida, te recomiendo encarecidamente que te hagas con un portátil concomo mínimo a Frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que supone una mejora notable con respecto a los 60 Hz, que se nota y se aprecia fácilmente al jugar o ver contenidos.

Memoria RAM y almacenamiento

Muchos portátiles para juegos, entre ellos Lenovoya cuentan con 16 GB de RAM y un SSD NVMe de 512 GB como opción mínima, lo que considero unos buenos requisitos básicos a tener en cuenta a la hora de comprar ordenadores portátiles o de sobremesa destinados específicamente a los videojuegos.

En lo que respecta a velocidad de la memoria, la DDR4 sería suficiente para la mayoría de tus necesidades, tanto en juegos como en el ámbito profesional. Pero si quieres optar por la una opción más rápida y con mayor garantía de futuro, cómprate un ordenador portátil con RAM DDR5.

Además, si quieres poder actualizarlo más adelante, asegúrate de que el el ordenador portátil tieneRAM no soldada y ranuras de almacenamiento o expansión.

Sistema de refrigeración

Los portátiles para juegos suelen tener mala fama en lo que respecta a la refrigeración. Sin embargo, eso no significa que debas conformarte con un producto con soluciones de refrigeración deficientes, ya que el exceso de calor no solo afecta al rendimiento de tu equipo a la hora de jugar, sino también a su estado a largo plazo.

Afortunadamente,Lenovo Los ordenadores portátiles son conocidos por sus sistemas de refrigeración muy eficaces, sobre todo los modelos más recientes y de gama alta (por ejemplo, el Lenovo LegionYLegion Pro (serie), que incorporan las últimas versiones de la Tecnología de refrigeración Coldfront, que es el sistema de gestión térmica característico de la marca.

Al fin y al cabo, sin embargo, yo te recomendaría que hazte con una buena base de refrigeración para el portátil Si tienes pensado usar tu equipo durante horas y horas jugando intensamente, te recomendamos que tomes esta precaución adicional para evitar la reducción de rendimiento por sobrecalentamiento o daños a largo plazo derivados de un sobrecalentamiento frecuente.

Gamas de portátiles de Lenovo y filosofía de diseño

Lenovo es conocida sobre todo por sus portátiles para juegos, relativamente económicos, con diseños por lo general más discretos y de aspecto profesional que los típicos modelos llamativos y con iluminación RGB de otras marcas, como ASUS ROG y Dell Alienware.

Haycinco series de portátiles para juegos de Lenovo que debes tener en cuenta:

Serie Modelos destacados Características principales Serie Legion Pro Legion Pro 7, Legion Pro 5 Máximo rendimiento con CPU y GPU de última generación. Pantallas QHD y WQXGA de alta frecuencia de actualización. Últimas versiones del sistema de refrigeración ColdFront. Serie Legion Legión 5, Legión 7 Excelente rendimiento general para juegos. Configuraciones versátiles en diferentes rangos de precios. Sistema de refrigeración ColdFront. Serie Legion Slim Legion Slim 7, Legion Slim 5 Componentes potentes. Chasis fino y ligero. Muy fácil de transportar. Serie LOQ LOQ 15, LOQ 16 Excelente rendimiento en juegos y un precio asequible Serie Ideapad Gaming IdeaPad Gaming 3 Buen rendimiento para juegos, desde el nivel básico hasta el medio; muy asequible

Excelente rendimiento a un precio excelente – eso es lo que puedes esperar de los productos de Lenovo en general, que se adaptan perfectamente a casi cualquier una configuración de gaming excelente por ahí.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para juegos de Lenovo?

Lo mejorLenovo el portátil para juegos es el Lenovo Legion Pro 5i (Gen 9), que cuenta con una combinación de CPU y GPU muy potente a un precio increíblemente asequible, aunque el Lenovo Legion Pro 7i (Gen 9) tiene mejores prestaciones.

¿Es Lenovo una buena marca de portátiles para juegos?

Sí, Lenovo ordenadores portátiles, sobre todo los Legión, LOQ, yIdeapad Los portátiles de la gama gaming se consideran ideales para jugar y están equipados con componentes de alto rendimiento y un sistema de refrigeración eficaz.

¿Se puede jugar a GTA 5 en un Lenovo?

Sí, la mayoríaLenovo los ordenadores portátiles pueden reproducir Grand Theft Auto V, pero depende en gran medida del tipo de tarjeta gráfica o de gráficos integrados que tenga cada portátil.