Los 7 mejores monitores Asus de 2025 para trabajar o jugar

Cómo elegir el mejor monitor ASUS puede suponer un reto. Tanto si te dedicas a los videojuegos, a crear contenido o a maximizar tu productividad, ASUS tiene algo que ofrecer a cada usuario.

Cualquiera puede beneficiarse de una pantalla de alta calidad, no solo los gamers o los profesionales. En esta guía te presentamos los mejores monitores ASUS disponibles actualmente, para ayudarte a encontrar el que mejor se adapte a tu configuración.

Nuestras mejores recomendaciones de monitores Asus

He seleccionado una lista con los mejores monitores de ASUS:

ASUS ROG Strix XG27ACS – Un dispositivo versátil y polivalente, perfecto tanto para jugar como para trabajar. ASUS VA27EHF – Un monitor Full HD asequible, ideal para configuraciones de doble pantalla. ASUS ROG Swift PG32UCDM – Una pantalla OLED de alta gama, ideal para una experiencia de juego envolvente.

El mejor monitor de Asus: las 7 mejores opciones para satisfacer las necesidades de todos

A continuación te presentamos una selección de los mejores monitores ASUS del mercado. Tras una exhaustiva investigación, he recopilado esta lista de modelos de alto rendimiento para todo tipo de configuraciones. Esto te ayudará a decidir qué tipo de monitor ASUS se adapta mejor a tus necesidades y te servirá de guía para tomar la decisión correcta.

1. ASUS ROG Strix de 27 pulgadas XG27ACS [El mejor monitor ASUS en general]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta 1 ms (GtG) Resolución 2560 x 1440 (QHD) Frecuencia de actualización ciento ochenta hercios Brillo 400 noches Peso 5,5 kg

The ASUS ROG Strix XG27ACS destaca como un modelo excepcionalmente versátil dentro de la gama de monitores de gama alta de ASUS. Diseñada para los gamers que buscan tanto velocidad como calidad de imagen, esta pantalla IPS de 27 pulgadas ofrece una experiencia estelar Resolución QHDa un nivel elevadofrecuencia de actualización de 180 Hz. Tanto si estás compitiendo en arenas de esports como Valorant como si estás disfrutando de épicas aventuras con una gran trama como Cyberpunk 2077, la nitidez y la fluidez son realmente de otro nivel.

Para sacar el máximo partido a este monitor es necesario equipo para videojuegos de primera categoría con componentes de alta gama. Para garantizar que dispongas de la la mejor GPU del mercado te permitirá ajustar la configuración del juego a un nivel superior, lo que hará que la calidad visual brille con todo su esplendor. Aunque tener un CPU potente garantizará que los tiempos de carga sean óptimos, que la capacidad para realizar varias tareas a la vez y el rendimiento general estén siempre al máximo.

XG27ACSSu tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) reduce al mínimo el desenfoque de movimiento, y cuenta con características como ELMB Sync garantiza una experiencia de juego fluida incluso durante las secuencias de acción trepidante típicas de los juegos FPS. La certificación VESA Display HDR 400 realza la profundidad visual con colores vivos y un gran contraste, lo que ofrece una calidad de imagen increíble. Además, el soporte totalmente ajustable te ayuda a encontrar el ángulo ergonómico perfecto.

Lo que más me gusta es la inclusión de Conectividad USB-C, lo que la convierte en una opción versátil para los jugadores que también necesitan conectar un ordenador portátil u otros dispositivos modernos. Además, es Compatible con G-Sync, lo que permite disfrutar de una experiencia de juego sin interrupciones a los usuarios de GPU NVIDIA.

Ventajas Contras ✅ Frecuencia de actualización de 180 Hz para un movimiento ultrafluido ✅ El tiempo de respuesta GtG de 1 ms reduce al mínimo el desenfoque de movimiento ✅Certificación VESA DisplayHDR 400 para unas imágenes vibrantes ✅ELMB Sync para una imagen nítida y sin retrasos, además de sincronización adaptativa ✅Soporte ergonómico totalmente ajustable ✅ La compatibilidad con USB-C ofrece una conectividad versátil ❌No cuenta con un módulo G-Sync integrado (solo es compatible con G-Sync)

Veredicto final: Este modelo logra el equilibrio perfecto entre rendimiento, calidad visual y conectividad, lo que lo convierte en el El mejor monitor de ASUS en general.

2. ASUS 27” VA27EHF [El mejor monitor ASUS económico]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta 1 ms (MPRT) Resolución 1920 x 1080 (Full HD) Frecuencia de actualización Cien hercios Brillo 250 noches Peso 4,2 kg

The ASUS VA27EHF es una de las mejores opciones si estás buscando un un monitor de calidad a un precio asequible. A pesar de su precio asequible, ofrece una experiencia de juego y de uso diario sorprendentemente fluida con un Frecuencia de actualización de 100 Hz and 1 ms MPRT tiempo de respuesta. No es un monitor que incluya todas las funciones adicionales que se esperan de un modelo de gama alta, lo cual no supone un inconveniente para quienes tienen un ordenador de gama media. En cambio, el ASUS VA27EHF se trata de sacar el máximo partido a su rendimiento visual sin arruinarte, algo en lo que destaca especialmente cuando se combina con uno de los sistemas Wi-Fi en malla para una navegación fluida por Internet.

Para los jugadores ocasionales o los usuarios de oficina, la resolución Full HD de este modelo ofrece un buen rendimiento, sobre todo si se combina con la vibrante reproducción del color y los amplios ángulos de visión del panel IPS. La ausencia de 4K puede parecer una omisión extraña en un monitor moderno, pero en una pantalla de 27 pulgadas, la resolución de 1080p sigue ofreciendo una imagen nítida y limpia. Está equipado con ASUS Eye Care tecnología que cuenta con la certificación TÜV de baja emisión de luz azul y funcionamiento sin parpadeos, lo que hace que pasar muchas horas frente a la pantalla resulte mucho más agradable para la vista.

Lo que más me ha impresionado es cómo supera con creces lo que cabría esperar por su precio, con Adaptive-Sync soporte. No es algo que se suela encontrar en este rango de precios, y ayuda a eliminar el tearing y los tirones, sobre todo en títulos de ritmo trepidante como los juegos de disparos en primera persona, tales como Overwatch 2 o durante la reproducción de un vídeo.

Ventajas Contras ✅La frecuencia de actualización de 100 Hz supone una mejora notable con respecto a los 60 Hz ✅ El MPRT de 1 ms mejora la capacidad de respuesta en escenas de movimiento rápido ✅ La compatibilidad con Adaptive-Sync reduce el efecto de «tearing» en la pantalla ✅Tecnología para el cuidado de la vista con certificación TÜV ✅El diseño sin marcos mejora las configuraciones con varios monitores ❌Ajustes ergonómicos limitados

Veredicto final:Si dispones de un presupuesto ajustado pero no quieres renunciar a la calidad, el De muy alta frecuenciaes una opción fantástica para principiantes y una de las Los mejores monitores ASUS en relación calidad-precio.

3. ASUS ROG Swift PG32UCDM [El mejor monitor OLED de ASUS]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 81 cm Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel OLED Tiempo de respuesta 0,03 ms (GtG) Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Frecuencia de actualización Doscientos cuarenta hercios Brillo 1000 nits de pico (HDR) Peso 7,9 kg

The ASUS ROG Swift PG32UCDM es una auténtica maravilla para los jugadores que buscan lo último en rendimiento y gráficos. Con su enorme Panel OLED de 32 pulgadas, ofrece un contraste infinito, colores vivos y tiempos de respuesta inigualables, al tiempo que mantiene una calidad de imagen increíble. La tecnología OLED se ha convertido en el nuevo estándar tanto para monitores como para televisores, gracias a su increíble contraste y nitidez.

Tanto si estás jugando a títulos de gran calidad visual como Starfield como si intentas escalar posiciones en las clasificaciones de juegos de disparos en primera persona como Rainbow Six Siege, este monitor ofrece un rendimiento de primer nivel para juegos, ya que mejora cada fotograma y saca el máximo partido a la los mejores ordenadores para juegos, lo que te permite disfrutar de tus juegos favoritos tal y como los concibieron sus creadores.

La pantalla QD-OLED de este monitor para juegos de ASUS es la estrella del espectáculo, ya que ofrece una nitidez de primer nivel y unos negros profundos que aportan a las escenas una profundidad increíble. Con una Frecuencia de actualización de 240 Hz and Tiempo de respuesta de 0,03 ms, el retraso de entrada es prácticamente inexistente, lo que te proporciona una ventaja competitiva significativa en los juegos PvP. La experiencia de juego con HDR también es fenomenal, gracias a su brillo máximo de 1000 nits y DisplayHDR True Black 400 certificación. Cuando todas estas características se combinan, el resultado es uno de los mejores monitores para jugadores empedernidos o profesionales.

La conectividad también es de primera categoría, con opciones como DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 y USB-C, además de Smart KVM para cambiar fácilmente entre varios dispositivos.

Ventajas Contras ✅Pantalla OLED con contraste infinito y negros profundos ✅Tiempo de respuesta GtG ultrarrápido de 0,03 ms ✅La frecuencia de actualización de 240 Hz ofrece una fluidez de primer nivel ✅Compatible con G-Sync y FreeSync Premium Pro ✅ASUS Smart KVM para la conmutación de entradas entre varios dispositivos ✅Conectividad USB-C y DisplayPort 1.4 ❌Gama de precios superior

Veredicto final:Según mi experiencia en la investigación sobre pantallas OLED, esto es lo El mejor monitor OLED de ASUS si buscas unos gráficos de vanguardia y una jugabilidad fluida.

4. Pantalla ASUS ProArt PA24US [El mejor monitor profesional de ASUS]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 60 centímetros Relación de aspecto 16:10 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta 5 ms (GtG) Resolución 1920 x 1200 (WUXGA) Frecuencia de actualización sesenta hercios Brillo 500 noches Peso 3,4 kg

The Pantalla ASUS ProArt PA24US Está diseñada específicamente para profesionales creativos que exigen un color preciso y un flujo de trabajo eficiente en su ordenador. Con su precisión cromática calibrada de fábrica (Delta E <2) y su amplia gama de colores (99 % de AdobeRGB y 95 % de DCI-P3), está pensada para impresionar tanto a fotógrafos como a editores de vídeo y diseñadores.

El extraaltoFormato de pantalla 16:10 ofrece más espacio en la pantalla en sentido vertical, lo que me ha resultado especialmente útil para tareas de productividad como editar líneas de tiempo o trabajar con lienzos de diseño de gran tamaño. La compatibilidad con HDR400 y el brillo uniforme en toda la pantalla hacen que las tareas creativas de alto nivel resulten más envolventes visualmente y más fiables.

La compatibilidad con HDR400 y el brillo uniforme en toda la pantalla hacen que las tareas creativas de alto nivel resulten más envolventes y fiables desde el punto de vista visual, y también permiten disfrutar de juegos de estilo cinematográfico como Red Dead Redemption 2 or The Witcher 3 a la vida con colores vivos y precisos.

Este monitor también viene equipado con diversas opciones de conectividad, entre las que se incluyen dos puertos Thunderbolt 4, un puerto DisplayPort y una entrada SDI, lo que te permite conectar varias estaciones de trabajo y dispositivos de gama alta. Según mis observaciones, el ProArt PA24US es una auténtica potencia para los profesionales que necesitan resultados precisos y uniformes. La conectividad desempeña un papel fundamental para los usuarios que dependen del ecosistema de Apple para su trabajo creativo. La perfecta integración de Thunderbolt posiciona a este modelo como el el mejor monitor para MacBook Pro propietarios que desean mantener la uniformidad del color en todos sus dispositivos.

Ventajas Contras ✅Precisión del color calibrada de fábrica (Delta E <2) ✅99 % de AdobeRGB y 95 % de DCI-P3 para una amplia cobertura cromática ✅Compatibilidad con Thunderbolt 4 y entradas SDI ✅Brillo uniforme para entornos de edición homogéneos ✅Soporte ergonómico con ajuste de altura, inclinación, giro y rotación ❌No es ideal para juegos de ritmo rápido debido a su frecuencia de actualización de 60 Hz

Veredicto final:Esto es elEl mejor monitor ASUS para profesionales, sobre todo aquellos que dan prioridad a la precisión del color y a una conectividad de primera calidad.

5. ASUS TUF Gaming VG27AQM5A [El mejor monitor ASUS de 27 pulgadas para juegos]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS fijo Tiempo de respuesta 1 ms (GtG) Resolución 2560 x 1440 (QHD) Frecuencia de actualización Doscientos setenta hercios Brillo 400 noches Peso 5,8 kg

Si estás buscando un monitor con una alta frecuencia de actualización que no sacrifique la calidad del color, el ASUS TUF Gaming VG27AQM5A ofrece una de las mejores experiencias en 1440p que he probado. Esta pantalla Fast IPS de 27 pulgadas admite una impresionante Frecuencia de actualización de 270 Hz, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes quieran jugar al los mejores juegos para PCigualMonster Hunter Wilds o para los jugadores competitivos que buscan un rendimiento fluido sin tener que bajar la resolución.

Lo que distingue a este monitor es su combinación de velocidad y nitidez. El Resolución QHD ofrece un gran nivel de detalle en la imagen, mientras que el tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms y G-Sync La compatibilidad garantiza una experiencia de juego fluida como la mantequilla. Me pareció que la reproducción del color era sorprendentemente precisa para ser una pantalla de videojuegos, y su DisplayHDR 400 La certificación aporta mayor profundidad a los juegos y contenidos multimedia compatibles.

Además, cuenta con ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), que ayuda a reducir el desenfoque de movimiento sin afectar a la sincronización adaptativa. Además, el soporte ergonómico te permite ajustar la altura, la inclinación, el giro y el giro horizontal, lo que resulta ideal para largas sesiones de juego o configuraciones de escritorio híbridas.

Según mi investigación, este monitor logra un equilibrio poco común entre resolución y precio, lo que le permite competir eficazmente con el los mejores monitores para videojuegos del mercado. Es una opción práctica tanto para los jugadores de consola como para los de PC que quieran disfrutar de unas imágenes nítidas sin salirse del presupuesto.

Ventajas Contras ✅ Resolución 4K UHD para un nivel de detalle increíble ✅Panel IPS con colores vivos y amplios ángulos de visión ✅Compatibilidad con HDR10 y Shadow Boost para una mayor nitidez visual ✅Adaptive-Sync para una experiencia de juego más fluida ✅Excelente relación calidad-precio para una pantalla 4K ❌Es posible que la frecuencia de actualización de 60 Hz no satisfaga a los jugadores competitivos

Veredicto final:El ASUS VG289Q es el El mejor monitor para juegos de 27 pulgadas de ASUS para los jugadores que buscan imágenes nítidas y vivas sin tener que pagar un precio elevado.

6. ASUS VP327Q de 31,5″ con 4K y HDR [El mejor monitor 4K de ASUS]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 79,9 cm Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel VA Tiempo de respuesta 4 ms (GtG) Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Frecuencia de actualización sesenta hercios Brillo 350 noches Peso 7,1 kg

The ASUS VP327Q ofrece una experiencia visual nítida en 4K a la altura incluso de los los mejores televisores para videojuegos, sin el elevado precio que suele caracterizar a los monitores UHD. Su gran Pantalla IPS de 31,5 pulgadas Este monitor para juegos de ASUS ofrece un nivel de detalle impresionante, un excelente rendimiento cromático y amplios ángulos de visión, lo que lo hace ideal para la productividad, el streaming y el uso general.

Es compatible con HDR10 e incorpora las tecnologías ASUS Splendid y VividPixel, lo que te permite ajustar la pantalla con precisión para distintos tipos de contenido. El tiempo de respuesta de 4 ms es más que aceptable para juegos no competitivos, y la compatibilidad con Adaptive-Sync ayuda a minimizar el efecto de «tearing» durante el juego, especialmente en títulos centrados en la historia como Deathloop.

Este modelo también cuenta con ASUS Eye Care tecnología para reducir la fatiga visual durante un uso prolongado. El diseño es minimalista y elegante, con un bisel fino que se adapta bien a las configuraciones de doble monitor. Carece de puerto USB-C y de ajustes ergonómicos avanzados, pero lo compensa con su gran superficie de pantalla y su alta resolución. Los bordes finos resultan especialmente ventajosos para quienes deseen minimizar el espacio entre pantallas. La combinación de dos de estas pantallas crea el La mejor configuración de dos monitores para usuarios que necesitan un espacio de trabajo amplio y sin interrupciones para proyectos complejos o para disfrutar de contenidos multimedia de forma inmersiva.

Según mis pruebas prácticas y reseñas, este monitor es ideal para usuarios que buscan una alta resolución para trabajar o disfrutar del entretenimiento sin tener que pagar un precio desorbitado. Los aficionados que dan prioridad a la fluidez de movimiento y a los tiempos de respuesta rápidos para los juegos competitivos suelen optar por un monitor para juegos de 32 pulgadas de gama alta diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento de alto nivel.

Ventajas Contras ✅Gran pantalla de 31,5 pulgadas con resolución 4K UHD ✅Compatibilidad con HDR10 para un mejor rango dinámico ✅Excelente relación calidad-precio para una pantalla UHD ✅Panel IPS con colores vivos y amplios ángulos de visión ✅Adaptive-Sync reduce el efecto tearing ❌Soporte básico con opciones de ajuste limitadas

Veredicto final:Si necesitas el máximo espacio en pantalla y una imagen nítida para realizar varias tareas a la vez o disfrutar de contenidos multimedia, el VP327Q es elEl mejor monitor 4K de ASUSpor el precio.

7. ASUS ZenScreen MB16AC [El mejor monitor portátil de ASUS]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 39,6 cm Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta 5 ms (GtG) Resolución 1920 x 1080 (Full HD) Frecuencia de actualización sesenta hercios Brillo 220 noches Peso 0,78 kg

Si sueles estar siempre en movimiento pero necesitas una pantalla adicional, el ASUS ZenScreen MB16ACV es el mejor monitor portátil de ASUS que hay en el mercado. Su Pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas Es delgado, ligero y se alimenta por USB-C, lo que lo hace perfecto para nómadas digitales, estudiantes o profesionales que teletrabajan.

Una de las características que más valoro es el soporte plegable integrado en el panel trasero. Ofrece suficiente ajuste de inclinación para un uso habitual sin añadir volumen. El único Conexión USB-C transmite tanto la alimentación como la señal de vídeo, lo que simplifica la instalación del cableado.

Aunque no está diseñado para juegos ni para trabajos en los que el color sea fundamental, el ZenScreen destaca por aumentar la productividad. Tanto si amplías la pantalla de tu portátil durante las reuniones como si organizas las ventanas para realizar varias tareas a la vez, aporta un valor añadido real. Además, el revestimiento antirreflejos y ASUS Eye Care hacen que las sesiones prolongadas resulten mucho más agradables para la vista.

Por mi experiencia con pantallas portátiles, esta me parece increíblemente práctica y fácil de llevar. No se trata de especificaciones llamativas, sino de funcionalidad y portabilidad, lo que la hace ideal para jugar de forma ocasional mientras te desplazas o para ver títulos en streaming como Minecraft: Edición Bedrock.

Ventajas Contras ✅Diseño ligero y ultraportátil ✅Conectividad USB-C para una configuración con un solo cable ✅Soporte integrado con una inclinación adecuada ✅Panel IPS con amplios ángulos de visión ✅Sin parpadeos y con bajo nivel de luz azul para mayor comodidad ocular ❌Brillo y frecuencia de actualización limitados

Veredicto final:Si necesitas una segunda pantalla cuando estás fuera de casa, el ZenScreen MB16ACVes elel mejor monitor portátil de ASUSpara el puesto.

Requisitos mínimos de los monitores ASUS para juegos

A la hora de elegir tu monitor ASUS, ten en cuenta algunos aspectos clave que te garantizarán que cumples con los requisitos mínimos necesarios para disfrutar de una experiencia de juego óptima. Factores como resoluciónand frecuencia de actualización deben ser una prioridad, ya que son los factores que más influyen en la calidad de la imagen. Si tu ordenador no es capaz de ejecutar juegos a 4K y 120 fps, quizá no merezca la pena comprar un monitor con esas especificaciones. Ten siempre en cuenta los requisitos específicos de tu configuración personal.

Resolución mínima aceptable

Una resolución de 1920 × 1080 (Full HD) se considera el mínimo imprescindible para jugar. Ofrece una calidad de imagen aceptable y exige muchos menos recursos a la GPU que las resoluciones más altas. Mientras que 1440p y 4K (ASUS ROG Swift PG32UCDM) ofrecen una mayor nitidez, 1080p (ASUS ROG Swift PG32UCDM) sigue siendo una opción sólida para los jugadores con un presupuesto ajustado o para quienes utilizan equipos de gama baja.

Frecuencia de actualización mínima para una visualización fluida

Para disfrutar de una experiencia de juego fluida, un monitor debe ofrecer una frecuencia de actualización mínima de 60 Hz. Aunque la frecuencia de 60 Hz sigue estando presente en muchas pantallas económicas como la Pantalla ASUS ProArt PA24US and ASUS ZenScreen MB16AC, frecuencias de actualización más altas, como 120 Hz o 144 Hzencontrado en el ASUS ROG Strix 27” XG27ACS, mejoran notablemente la nitidez de movimiento y la capacidad de respuesta, sobre todo en juegos de ritmo trepidante.

Tiempo de respuesta imprescindible para evitar el desenfoque

Un tiempo de respuesta de 5 ms (GtG) es el estándar mínimo para evitar el efecto fantasma que distrae en los videojuegos. Los jugadores competitivos que busquen tiempos de respuesta rápidos se beneficiarán de 1ms (ASUS ROG Strix de 27 pulgadas XG27ACS), lo que elimina el desenfoque de movimiento y proporciona una imagen más nítida durante los movimientos rápidos.

Tipos de paneles viables

Para jugar,IPS (ASUS ROG Strix de 27 pulgadas XG27ACS) y Fast IPS(ASUS TUF Gaming VG27AQM5A) paneles ofrecen una excelente reproducción del color y amplios ángulos de visión, además de tiempos de respuesta mejorados. Paneles VA (ASUS VP327Q de 31,5 pulgadas, 4K y HDR) proporcionan un mayor contraste, mientras que Pantallas OLED como el que se encuentra en el ASUS ROG Swift PG32UCDM se caracterizan no solo por su alto contraste, sino también por su capacidad para mostrar un negro auténtico. Las pantallas IPS son las más equilibradas para la mayoría de los jugadores.

Adaptive Sync

Aunque no es estrictamente necesario, la compatibilidad con AMD FreeSync o NVIDIA G-Sync Es muy recomendable. Adaptive Sync elimina el tearing y los tirones de imagen sincronizando la frecuencia de actualización del monitor con la salida de la GPU, lo que mejora la inmersión y la experiencia de juego en todos los géneros.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor monitor de ASUS?

El mejor monitor de ASUS en general es el ROG Strix XG27ACS, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre frecuencia de actualización, resolución y precio. Este monitor se adapta a cualquier configuración y mejora el rendimiento visual.

¿Es bueno el monitor ASUS TUF?

Sí, los monitores ASUS TUF, como el VG27AQM5A, ofrecen un rendimiento y unas prestaciones excelentes en relación con su precio, y son perfectas para los jugadores competitivos.

¿Qué es mejor, la ROG Swift o la Strix?

ROG Swift los monitores suelen ser de gama alta y de última generación, mientras que Búho ofrece un gran rendimiento a precios ligeramente más bajos. Eso significa que el Búho debería adaptarse a cualquier configuración y dar lo mejor de sí, mientras que el Swift está pensado sobre todo para quienes buscan el máximo rendimiento.