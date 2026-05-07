Los 9 mejores accesorios para Steam Deck con los que mejorarás tu experiencia de juego en 2025

Hacerse con los mejores accesorios para la Steam Deck puede mejorar considerablemente el rendimiento en los juegos, la versatilidad, la protección y la portabilidad de tu Steam Deck, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de fantásticas mejoras de terceros que ya hay disponibles. Así es: hoy en día es muy fácil convertir tu Steam Deck en una máquina más potente y flexible. if Ya sabes en qué fijarte.

Como soy un fan incondicional de Valve, me he propuesto estar al tanto de todo lo relacionado con su magnífica consola portátil, desde que salió al mercado la Steam Deck original con pantalla LCD. Como es lógico, también me he mantenido al día de las novedades sobre todo tipo de accesorios para la Steam Deck, y he visto de todo, desde productos mediocres que rozan la estafa hasta accesorios de primera categoría que realmente son útiles.

Tras realizar un análisis de mercado más exhaustivo, por fin he recopilado en esta lista todos los accesorios imprescindibles que he encontrado, desde la mejor tarjeta microSD para ampliar la capacidad de tu Steam Deck hasta la funda de terceros más fiable. Cada uno de los accesorios que aparecen a continuación ofrece la mejor relación calidad-precio en comparación con otros productos similares y, en pocas palabras, es un complemento más que digno para una consola ya de por sí increíble como es la Steam Deck.

Además, para ayudarte a tomar decisiones acertadas de cara a tus futuras compras, también te daré algunos consejos sobre qué aspectos debes priorizar a la hora de elegir accesorios para tu propia Steam Deck. Al fin y al cabo, no todos son iguales, y cualquier jugador que se precie debería saber cómo protegerse de productos poco fiables o, sencillamente, inútiles que acabarás sin usar en absoluto.

Ahora que ya sabes lo que te espera, ¡ponte cómodo, relájate y déjame ayudarte a encontrar unas mejoras geniales para tu Steam Deck!

Los 9 mejores accesorios para la Steam Deck para mejorar la experiencia de juego portátil

A continuación te presentamos nueve accesorios excepcionales para tu Steam Deck con los que sacarás el máximo partido a tu inversión. También encontrarás todas las ventajas y desventajas de cada producto, así como mi opinión sobre por qué merecen la pena y por qué destacan por encima del resto.

1. Tarjeta microSD Samsung EVO Select [La mejor tarjeta SD para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Número de modelo Cable Micro B a USB 3.1 Tipo C (1 m) Espacio de almacenamiento 1 TB / 512 GB / 256 GB / 64 GB Velocidades de lectura y escritura 130 Mbps / 160 Mbps Color Azul Clase de velocidad Clase 10 / U3 / A1 Interfaz de hardware MicroSDXC Dimensiones 15 x 11 x 1 mm Peso 0,25 g Extras Adaptador para tarjetas microSD ¿Hay garantía? Sí (10 años, garantía limitada)

The Tarjeta microSD Samsung EVO Select es, con diferencia, uno de los Las tarjetas microSD más rentables para Steam Deck que puedas conseguir. Es la opción ideal si tienes cualquiera de los modelos originales de Steam Deck (64 GB, 256 GB o 512 GB con pantalla LCD) con menos capacidad de almacenamiento, o si simplemente quieres ampliar aún más tu modelo de 1 TB.

Es barata, fiable (al fin y al cabo, es una tarjeta Samsung) y te permite almacenar tantos archivos y aplicaciones como quieras, dependiendo de cuánto estés dispuesto a gastarte. Basándome en mi propia experiencia con las tarjetas microSD, te recomiendo encarecidamente que compres la versión de 160 Mbps, ya que le dará a tu Steam Deck un pequeño aumento de rendimiento.

En concreto, con la variante más rápida, notarás tiempos de carga e instalación mucho más rápidos, así como una experiencia de juego más fluida con menos apariciones repentinas de texturas. No obstante, no dudes en optar por la variante de 130 Mbps, ya que sigue siendo una velocidad de lectura y escritura muy sólida para las Steam Decks en general.

Ventajas Contras ✅ Las velocidades de lectura y escritura ultrarrápidas, de entre 130 y 160 Mbps, son ideales para jugar ✅ Ofrece una excelente relación capacidad de almacenamiento-precio a un precio asequible ✅ Samsung es una marca fiable y reconocida en el ámbito de las tarjetas microSD ✅ Incluye una garantía de 10 años que cubre los defectos de fabricación y los problemas de durabilidad ✅ Se adapta perfectamente a la ranura microSD de la Steam Deck ✅ Incluye un adaptador gratuito, lo que lo hace compatible con otros dispositivos ❌ Hay tarjetas microSD más rápidas en el mercado, pero o bien son excesivas para una Steam Deck o no resultan tan rentables como esta tarjeta

Veredicto final: The Samsung EVO Select Es una tarjeta microSD muy conocida y asequible para la Steam Deck que no te defraudará, sobre todo porque cuenta con protección contra el polvo y una amplia garantía de 10 años. ¿Eres de los que acumulan juegos y películas? ¡Entonces esta es una compra imprescindible para ti!

2. ProtoArc XKM01 [El mejor ratón y teclado para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Número de modelo XKM01 Colores Negro / Gris oscuro / Negro plateado / Azul / Verde Conectividad Doble Bluetooth / USB Tipo de tecla (teclado) Teclado de tipo tijera (105 teclas) Niveles de DPI (ratón) 1000 ppp / 1600 ppp / 2400 ppp ¿Plegable? (Teclado) Yes Dimensiones 0,79 x 2,33 x 4,25 pulgadas (ratón)15,21 x 4,71 x 0,49 pulgadas (teclado)8,48 x 4,71 x 0,82 pulgadas (teclado – plegado) Extras Estuche de viaje

¿El teclado virtual en pantalla del Deck no te convence? Bueno, no te preocupes, ya que el ProtoArc XKM01 prácticamente elimina la necesidad de cualquier otro teclado, sobre todo si te gusta jugar fuera de casa. Este conjunto de teclado y ratón plegables, silencioso y minimalista, es muy fácil de transportar Y, además, incluye una funda de viaje de regalo.

Aunque no está totalmente optimizado para los videojuegos, el teclado plegable es una opción aceptable teclado para juegos funciona perfectamente por sí solo y se adapta muy bien a una base de acoplamiento. Puedes guardarlo donde quieras (es compacto, tanto plegado como desplegado) y sacarlo cuando quieras jugar con tu Deck acoplado y conectado a un monitor externo.

Lo mismo ocurre con el ratón, que, a pesar de contar solo con tres ajustes de DPI nativos, resulta igual de adecuado para jugar. Y además durante mucho tiempo, ya que tanto el ratón como el teclado ofrecen una gran autonomía, optimizada para largas sesiones de juego, maratones de series o trabajo.

Ventajas Contras ✅ Muy fácil de transportar: el teclado y el ratón plegables caben perfectamente en la funda de viaje incluida ✅ Ofrece una conexión fluida mediante 2,4 GHz + Bluetooth + emparejamiento Bluetooth, lo que te permite conectarte a tres dispositivos a la vez ✅ Tanto el teclado como el ratón son silenciosos, lo que los hace ideales para su uso en lugares públicos ✅ Duración de la batería aceptable en uso ✅ Plug-and-play: compatible con el modo escritorio de Steam Deck ✅ Ideal para configuraciones minimalistas ❌ No permite personalizar el DPI del ratón de forma nativa, pero puedes solucionarlo ajustando la sensibilidad dentro del juego o la velocidad del puntero del ratón en el modo de escritorio

Veredicto final: En cuanto a los conjuntos de periféricos compatibles con Deck, el ProtoArc XKM01 destaca con creces sobre la mayoría de los demás productos y, para mí, es una recomendación muy fácil de hacer, teniendo en cuenta lo bien que su diseño ligero y minimalista combina con los dispositivos portátiles en general.

3. Mecanismo Deckmate 7 en 1 [El mejor soporte para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Materiales Policarbonato de alta resistencia a los impactos Soportes para tarjetas SD 2 Todos los componentes Soportes adhesivos (x2)Soporte de pared (x1)Soporte VESA (x1)Empuñadura para Steam Deck (x1)Soporte plegable (x1)Empuñadura universal (x1) Flexibilidad del soporte De 0 a 120 Tipo de montaje VESA 75 x 75 mm (estándar) Compatibilidad con otros accesorios (Deckmate Grip) Solo Steam DeckJSAUX Dock Compatibilidad con otros accesorios(Agarre universal) Steam Deck sin accesorios | Base oficial | Base JSAUX | Fundas de plástico rígido ¿Resistente a los arañazos? Yes

The Mecanismo Deckmate 7 en 1 El kit incluye todo tipo de soportes, empuñaduras y un pie de apoyo, lo que te ofrece un montón de opciones de personalización para tu Steam Deck nada más sacarlo de la caja. ¿Quieres colgar tu Deck en la pared mientras juegas o lo ves cómodamente desde tu sillón? Los soportes adhesivos de alta resistencia se encargarán de ello. ¿Y si prefieres mantenerlo en posición vertical sobre una mesa? ¡Fácil! Solo tienes que usar el pie de apoyo.

Como soy un auténtico acaparador de juegos, me encanta que se puedan «recargar» las tarjetas de memoria según los archivos o aplicaciones a los que quieras acceder, gracias a las ranuras microSD del Deckmate Grip.

Ventajas Contras ✅ Juega en cualquier momento y en cualquier lugar: ofrece una versatilidad extrema con múltiples opciones de montaje ✅ Las empuñaduras incluidas son compatibles con muchos otros accesorios ✅ Fabricado con un material duradero y resistente a los arañazos ✅ Diseño compatible con la ventilación: los componentes no interfieren con el sistema de refrigeración de la Steam Deck ✅ La carcasa cuenta con dos ranuras para tarjetas microSD, lo que te permite ampliar fácilmente el espacio de almacenamiento cuando lo necesites ✅ Todos los componentes son compatibles tanto con los modelos Steam Deck con pantalla LCD como con los de pantalla OLED ❌ Es bastante caro, pero lo que obtendrás de este kit de montaje modular justifica con creces su precio

Veredicto final: Difícilmente encontrarás un kit de montaje más completo y seguro para la Steam Deck que el Mecanismo Deckmate 7 en 1, y he visto un lot de ellos mientras recorres el mercado. También es compatible con otros dispositivos portátiles, lo que lo convierte en un auténtico producto «multifuncional» que no te puedes perder si tienes al menos otro dispositivo portátil consola de videojuegos.

4. Batería externa magnética Antank [El mejor cargador portátil para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Tipo de conector USB tipo C Capacidad de la batería 20 000 mAh Color Negro Carga rápida USB Power Delivery 3.0, 45 W Cables incluidos Cable USB-C de 1 m (1 u.) Cable USB-C corto en ángulo recto (1 u.) ¿Compatible con Air Vent? Yes Dimensiones 15,8 x 6,5 x 2,5 cm Extras Clip magnético de fijación trasera

Es fácil entender por qué el Batería externa magnética Antank Se encuentra entre los mejores cargadores portátiles optimizados para la Steam Deck. Cuenta con una potente batería de 20 000 mAh, pero sigue siendo bastante ligero. Lo más impresionante es que también se puede acoplar a la parte trasera de la Steam Deck mientras juegas.

Basándome en mi propia experiencia con los cargadores portátiles, me parece estupendo ver un cargador optimizado específicamente para el propio dispositivo. Este cargador portátil no solo es fácil de llevar, sino que además está diseñado de tal manera que el sistema de fijación magnética en la parte trasera no tapa las rejillas de ventilación del Deck, lo cual es genial.

Ventajas Contras ✅ Fijación magnética en la parte trasera: se puede acoplar de forma segura a la parte trasera de tu Steam Deck mientras juegas ✅ Impresionante capacidad: su batería de 20 000 mAh puede recargar completamente tu Steam Deck hasta 1,5 veces ✅ Su carga rápida PD 3.0 de 45 W es la potencia máxima óptima para la Steam Deck ✅ Incluye dos puertos USB-C (45 W + 18 W) ✅ No obstaculiza el funcionamiento del ventilador si se instala correctamente en la parte trasera ✅ Es compatible tanto con los modelos Steam Deck con pantalla LCD como con los que tienen pantalla OLED ❌ Puede resultar demasiado voluminoso para algunos usuarios, pero sigue siendo bastante portátil y cabe fácilmente incluso en una funda de transporte estándar

Veredicto final: Para aquellos de vosotros que viajáis mucho y os gusta jugar mientras os desplazáis, el Batería externa magnética Antank seguro que te dejará boquiabierto. Al fin y al cabo, es uno de los primeros cargadores portátiles diseñados específicamente para el Deck, y está pensado para funcionar a la perfección con él.

5. UGREEN Uno [El mejor cargador para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Número de modelo seiscientos ochenta y ocho Tensión de entrada Doscientos cuarenta voltios Color Negro Tecnología de conectividad Powerline Puertos Puertos USB-C (3) Puerto USB-A (1) Carga rápida USB Power Delivery 3.0, 100 W Características de seguridad Protección contra sobrecargasProtección contra sobrecorrientesProtección contra sobretensionesProtección contra sobrecalentamientoProtección contra cortocircuitosProtección contra interferenciasCarcasa ignífugaProtección contra rayos Sistema Thermal Guard Yes Dispositivos compatibles Steam Deck / Nintendo Switch / AirPods / Teléfonos inteligentes / Tabletas / Ordenadores portátiles

En lo que respecta a la portabilidad y la utilidad, UGREEN Uno encabeza mi lista de los cargadores de pared de mayor calidad para la Steam Deck. Según mis investigaciones, no solo es uno de los cargadores más seguros del mercado (cuenta con ocho funciones de seguridad integradas), sino que también es capaz de suministrar los 45 W que admite la Steam Deck, con energía de sobra para otros tres dispositivos.

Es pequeño, rápido y, gracias a su tecnología GaN, ofrece un mayor rendimiento térmico en comparación con otros cargadores de pared. También me encanta su pantalla inteligente, que sustituye los iconos y números tradicionales por emojis como indicadores de estado, que son tan precisos como adorables.

Ventajas Contras ✅ La potencia máxima de 100 W supera los 45 W de potencia máxima de la Steam Deck ✅ Increíblemente compacto: más pequeño y ligero que otros cargadores para Steam Deck ✅ Cuenta con ocho funciones de protección diferentes que garantizan la seguridad y la durabilidad ✅ Eficiencia térmica: la tecnología GaN regula la temperatura y la eficiencia energética durante la carga ✅ Cuenta con cuatro puertos USB que admiten carga rápida y disponen de distribución inteligente de la energía ✅ Cuenta con una pantalla TFT Smart Display de diseño estilizado con cinco simpáticos emojis que indican el estado del dispositivo ❌ Es caro, pero es una solución muy eficaz y portátil si no te gusta tener que llevar varios cargadores de pared para tus dispositivos

Veredicto final:Considero que UGREEN Uno Un accesorio indispensable si buscas una solución ultraportátil y versátil para tus problemas con los adaptadores de corriente. Con él, no tendrás que llevar contigo cargadores de pared para tu Steam Deck, portátiles y teléfonos, ya que proporciona energía más que suficiente para hasta cuatro dispositivos Y, además, tiene un diseño muy atractivo.

6. Bolso bandolera JSAUX [La mejor mochila para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Número de modelo B0BL2SVTBY Dispositivos compatibles Steam Deck / ROG Ally / ROG Ally X / PS5 Portal / Nintendo Switch (OLED) Color Negro Capas 2 Compartimentos Compartimento para Steam Deck (x1) Subcompartimentos (x4) Compartimento oculto lateral (x1) Bolsillo de malla (x1) Dimensiones 350 × 140 × 130 mm Peso 960 g Materiales Tejido Oxford, tela Jiaji y EVA ¿A prueba de óxido? Yes ¿Es resistente al agua? Yes

Mientras elaboraba esta lista, he visto muchas bandoleras diseñadas para llevar el móvil, pero ninguna tan funcional y fiable como la Bolso bandolera JSAUX – al menos en su gama de precios. Su exterior resistente al agua y a los golpes es estupendo, pero lo que realmente destaca es que su interior acolchado con espuma y resistente a los arañazos cuenta con todos los compartimentos y bolsillos que necesitas.

Las bandas elásticas también son un buen complemento, ya que te permiten acceder fácilmente a tus cosas sin tener que preocuparte de que se caigan, se estropeen o te hagan pasar vergüenza en público, todo de un tirón, solo por haber bajado demasiado la cremallera.

Ventajas Contras ✅ Cuenta con bandas elásticas que evitan que el contenido se salga cuando se abre por completo ✅ Compatible con otras consolas portátiles como la Nintendo Switch, la ROG Ally / Ally X y la PlayStation Portal ✅ Cuenta con fundas impermeables, cremalleras resistentes al óxido y tejido duradero ✅ Diseño perfecto: su interior acolchado tiene espacio de sobra para las Steam Decks ✅ Cuenta con bolsillos de almacenamiento adicionales en los que se pueden guardar accesorios de tamaño pequeño a mediano ✅ Ajustable: puedes ajustar las correas para que se adapten mejor a la forma de tu cuerpo ❌ Puede que le cueste sujetar accesorios más grandes, pero no supone un gran problema, ya que la mayoría de los accesorios de Deck están pensados para ser fáciles de transportar

Veredicto final: The Bolso bandolera JSAUX es otro accesorio más que recomendaría a para quienes salen a menudo al aire libre y les gusta llevarse sus dispositivos portátiles a todas partes. No solo tiene espacio más que suficiente para tu Steam Deck, sino que también cuenta con numerosos compartimentos donde puedes guardar el resto de tus accesorios.

7. JSAUX 6 en 1 [La mejor base para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Número de modelo Proyecto de ley de la Cámara de Representantes n.º 0603 Dispositivos compatibles Steam Deck / ROG Ally / Legion Go / MSI Claw Puertos HDMI 2.0 (x1) USB-A 3.0 (x3) USB-C PD de 100 W (x1) Gigabit Ethernet (x1) Resoluciones compatibles 4K a 60 Hz, 2K a 120 Hz Dimensiones 140 x 65 x 28 mm Peso 150 g Materiales TPE y aluminio Velocidad de Ethernet Hasta 1000 Mbps

Como era de esperar, JSAUX vuelve a aparecer en mi lista con elJSAUX 6 en 1 una estación de acoplamiento, que es un concentrador Ethernet, HDMI y USB casi perfecto y a un precio razonable para la Deck. Como puedes ver, su gama de funciones es bastante impresionante, y me gusta especialmente que admita resolución 4K para monitores externos.

Con esta base, podrás jugar a videojuegos que consumen mucha batería o ver películas sin límite a través de HDMI en un monitor para videojuegos de gama alta o un televisor. Tampoco hay que preocuparse por tener que salir del modo acoplado con la batería baja en caso de emergencia, ya que su compatibilidad con PD de 100 W garantiza que tu Deck se cargue por completo con bastante rapidez y con un consumo mínimo de batería.

Ventajas Contras ✅ Admite conexiones HDMI 4K a 60 Hz fluidas y nítidas, así como conexiones Gigabit Ethernet ultrarrápidas ✅ Excelente compatibilidad: es compatible con otros tres dispositivos portátiles además de la Steam Deck ✅ Cuenta con tres puertos USB 3.0 para garantizar una conexión estable con los periféricos ✅ Su potencia de 100 W cubre los 45 W de potencia máxima de la Steam Deck ✅ Elegante y resistente: fabricado con una carcasa exterior de aleación de aluminio de primera calidad ✅ La base de goma mantiene tu Steam Deck estable y seguro mientras está acoplado ❌ Habría estado bien que incluyera compatibilidad con múltiples pantallas, salida USB-C y lector de tarjetas SD, pero esta base sigue siendo la más «completa» en su rango de precios

Veredicto final:The JSAUX 6 en 1se erige con orgullo entre los las mejores bases para Steam Deck no solo porque lo fabrica una marca reconocida en la que puedes confiar, sino también porque, sencillamente, destaca mucho más que la competencia en cuanto a la relación calidad-precio.

8. Skull & Co. GripCase [La mejor funda para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Dispositivos compatibles Solo para Steam Deck Colores Gris coyote / Negro / Morado galáctico Diseño del stand 75 grados Dimensiones 28 x 12 x 4,3 cm Peso 130 g Materiales Poliuretano termoplástico Aberturas en los puertos Bases originales y bases de otros fabricantes ¿Funda de transporte? Opcional

The Skull & Co. GripCase es una alternativa de terceros discreta, pero fenomenal, a la funda protectora de la Steam Deck. Soy un gran fan de las fundas minimalistas porque, en general, combinan muy bien con el diseño de la Deck, y debo decir que esta funda en concreto cumple todos mis requisitos.

Dejando a un lado mi preferencia por la estética discreta, no la he incluido en esta lista solo por su aspecto. Al fin y al cabo, es difícil no quedar impresionado por una funda ligera, flexible y resistente que, además, cuenta con un diseño ergonómico y compatible con las bases de carga. Incluso puedes optar por la variante Galactic Purple si prefieres un diseño más llamativo. ¡Tú decides!

Ventajas Contras ✅ Fabricado con TPU, un material flexible, amortiguador y resistente al calor ✅ Compatible con la base oficial y con las bases de otros fabricantes ✅ Diseño ergonómico: juega o ve vídeos sin necesidad de sujetar el dispositivo, ya que este se mantiene en un ángulo de 75 grados ✅ Agarradores texturados y antideslizantes: ¿te sudan las manos? ¡No hay problema! ✅ Diseñado para facilitar su transporte: apenas añade peso ni volumen a tu Steam Deck ✅ Se puede adquirir con una práctica funda de transporte con interior de microfibra resistente a los arañazos ❌ El soporte fijo de 75 grados es menos flexible que los soportes tradicionales de múltiples ángulos, pero es más que suficiente para jugar a juegos de mesa

Veredicto final: La funda GripCase de Skull & Co. es una Funda resistente para Steam Deck, sobre todo por su excelente relación calidad-precio en comparación con otras carcasas del mercado de accesorios. Esta te va a encantar, sobre todo si te gustan las carcasas con diseños menos llamativos, pero muy funcionales.

9. JSAUX, paquete de 2 [El mejor protector de pantalla para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Nivel de dificultad 9H Tamaño de la pantalla 18 cm Dispositivos compatibles Steam Deck OLED, Steam Deck Tipo de acabado Brillante Materiales Vidrio templado Dimensiones 106,4 x 173,4 mm Espesor 0,33 mm Peso 174 g ¿Resistente a los arañazos? Yes ¿Antihuellas? Yes

The JSAUX, paquete de 2cubre muy bien las grandes pantallas de la Steam Deck y es totalmente capaz de convertirla en un dispositivo más resistente y a prueba de arañazos, por lo que no tendrás que preocuparte tanto por ella. Mi exhaustiva investigación indica que se trata de uno de los protectores de pantalla más fiables del mercado, y el hecho de que esté fabricado por JSAUX eso solo refuerza su argumento, ya que sus accesorios son simplemente queBien.

Por si fuera poco, este protector de pantalla también tiene un acabado transparente y brillante y es resistente a las huellas dactilares, lo que garantiza que la calidad visual de tu Deck siga siendo tan envolvente como debe ser.

Ventajas Contras ✅ Nítido y envolvente: ofrece hasta un 99,99 % de la transparencia original gracias a su acabado brillante ✅ Fácil de instalar: incluye un marco guía. ¡Adiós a las burbujas! ✅ Cuenta con una capa oleofóbica galvanizada que evita las manchas ✅ Compatible tanto con los modelos LCD como con los OLED ✅ Incorpora un robusto cristal templado de 9H que es increíblemente resistente y a prueba de arañazos ✅ La caja incluye dos protectores de pantalla, por lo que tendrás uno de repuesto por si necesitas cambiarlo ❌ Para algunos usuarios, instalar Bubble-Free puede resultar un poco complicado, pero si se siguen las instrucciones y se utiliza la herramienta de alineación con cuidado, este problema se reduce al mínimo.

Veredicto final: The JSAUX: Pack de 2 protectores de pantalla para Steam Deck es increíblemente resistente, no deja huellas y es muy fácil de instalar gracias al marco guía. Es asequible, fácil de colocar y lo suficientemente resistente para el uso diario; probablemente sea el El mejor protector para Steam Deck una opción que cualquier propietario de una Steam Deck debería tener en cuenta.

7 consejos que debes tener en cuenta a la hora de elegir accesorios para la Steam Deck

A pesar de que la Steam Deck es una tecnología relativamente nueva, hay una lot de los accesorios que se comercializan actualmente para este producto. Es cierto que algunos de los más destacados son muy útiles, pero uno puede acabar realmente decepcionado con otros que son mediocres o directamente terrible productos si no sabes qué es lo que debes buscar.

Para ayudarte con esto, aquí tienes algunos consejos sobre qué aspectos debes tener en cuenta a la hora de elegir accesorios para videojuegos para tu Steam Deck:

Consejo n.º 1: Ten en cuenta cuál es tu uso principal

De todos los accesorios que puedes comprar para tu Steam Deck, la funda es con la que más estarás en contacto y la que más usarás. Tú debe elige una funda con la que estés dispuesto a quedarte a largo plazo, por eso deberías Ten en cuenta lo siguiente a la hora de comprar una funda:

¿Tiene todos los recortes necesarios para el modo de acoplamiento?

¿Es fácil de sujetar, incluso mientras se juega?

¿Es lo suficientemente resistente como para soportar golpes, arañazos o caídas?

¿Se resbalará fácilmente cuando te suden las manos?

¿Es compatible con tu modelo de Steam Deck (LCD / OLED)?

¿Tiene un soporte, o al menos es compatible con uno?

¿Es lo suficientemente ligero y fino como para no añadir un volumen excesivo a tu Steam Deck?

¿Te gusta el aspecto general o el estilo de su diseño?

Por otro lado, aunque sea un tema menor, me he encontrado con algunos usuarios que… alérgico a los puños de goma en particular, así que te recomiendo que compruebes si tienes alguna reacción adversa al contacto prolongado con el caucho antes de tomar cualquier decisión.

Consejo n.º 2: Da prioridad a la protección

Asegurarte de que tu Steam Deck esté protegido frente a todo tipo de riesgos físicos es otro aspecto fundamental que debe figurar entre las prioridades de tu lista de verificación a la hora de comprar accesorios.

Si quieres proteger tu terraza, te recomiendo encarecidamente que Hazte con una funda resistente a los golpes y un protector de pantalla lo antes posible como mínimo. Tampoco escatimes en ellos, te va a salir caro way más si lo intentas.

Consejo n.º 3: Mejora la portabilidad

Una vez que tengas la funda principal y el protector de pantalla, te interesará centrarte en adquirir accesorios que faciliten el transporte de tu Steam Deck o que estén pensados para llevarla contigo.

Esto abarca desde Comprar una mochila para tu Steam Deck y sus accesorios para asegurarte de que tú Compra únicamente accesorios que incorporen funciones de portabilidad, como los cargadores portátiles magnéticos o los productos que incluyen su propio estuche de transporte.

Consejo n.º 4: Amplía el espacio de almacenamiento

Otro aspecto importante a tener en cuenta, sobre todo si tienes una versión del Steam Deck con menos capacidad de almacenamiento, es el espacio de almacenamiento. Elegir una tarjeta microSD para ampliar el almacenamiento es bastante sencillo: cuanto mayores sean las velocidades de lectura y escritura y el espacio de almacenamiento, mejor.

También te recomiendo que No compres productos de marcas desconocidas, ya que, aunque puedan ser más baratas y tengan buenas reseñas (algunas de las cuales probablemente sean falsas), estarías corriendo un riesgo innecesario a cambio de muy poco. ¿Mi consejo? Quédate con marcas de tarjetas microSD de confianza como Samsung or SanDisk.

Consejo n.º 5: Personaliza tu configuración

Una vez que te hayas ocupado de lo básico, ya puedes personalizar tu Steam Deck como más te guste. Lo único que te queda por hacer es Asegúrate de que las futuras actualizaciones…

…son compatibles con el resto de tus accesorios

…mejora la ergonomía de tu baraja

…optimiza el modo de acoplamiento de tu Deck

…no pongas en peligro la seguridad de tu terraza (ten en cuenta que las modificaciones arriesgadas pueden anular la garantía)

Tener ella mejor estación de acoplamiento para tu Steam Deck, en concreto, te proporcionará un gran control sobre cómo juegas o ves contenidos. ¿Tienes algún Ideas geniales para montar un equipo de gaming ¿Que requieren varias conexiones por cable? Una estación de acoplamiento versátil se encargará de eso, ¡así que hazte con la mejor que puedas!

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mejores accesorios para la Steam Deck?

Los mejores accesorios para la Steam Deck son los JSAUX, paquete de 2para proteger la pantalla, el Tarjeta microSD Samsung EVO Select para ampliar la memoria, el Mecanismo Deckmate 7 en 1 para un montaje versátil, y el Skull & Co. GripCase, que es una funda fiable y ergonómica. Otros accesorios como el Bolso bandolera JSAUX, JSAUX 6 en 1, UGREEN Uno, ProtoArc XKM01, yBatería externa magnética Antank también son opciones estupendas.

¿Qué accesorios incluye la Steam Deck?

Los accesorios que incluyen los modelos Steam Deck LCD de 256 GB y OLED de 512 GB son los siguientes: un cargador USB-C de 45 W, una funda de transporte, un paño de microfibra y un paquete de perfiles de Steam. La Steam Deck OLED de 1 TB, sin embargo, incluye todos los accesorios mencionados anteriormente, además de una película de inicio exclusiva, un tema exclusivo para el teclado virtual, una pequeña funda de transporte para el cargador y una funda rígida de tamaño completo equipada con un forro extraíble.

¿Necesita el Steam Deck un ventilador?

No, la Steam Deck no necesita un ventilador externo, ya que todos los modelos de Steam Deck ya vienen equipados con un ventilador de refrigeración interno, tubos de calor y rejillas de ventilación. Puedes plantearte mejorar la refrigeración utilizando accesorios de terceros, como ventiladores USB, placas traseras de aleación de aluminio y almohadillas térmicas modificadas, pero estos son opcionales, ya que las Steam Deck ya cuentan con una refrigeración propia suficiente.

¿Qué se necesita para tener una Steam Deck?

No es necesario contar con accesorios de terceros para la Steam Deck, pero hay muchos que pueden mejorar considerablemente tu comodidad y tu experiencia de juego. Por ejemplo, las fundas antideslizantes, los kits de montaje y los protectores de pantalla aportan mayor flexibilidad, seguridad y ergonomía, mientras que accesorios como baterías externas, cargadores de pared, periféricos inalámbricos y fundas de transporte son excelentes opciones para llevar la consola contigo.