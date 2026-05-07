Los 11 mejores accesorios para gaming de nivel profesional en 2025

Hola, gamers, ¿listos para potenciar vuestro equipo con los mejores accesorios para juegos? Tanto si sois principiantes que os estáis iniciando en Fortnite, un jugador ocasional que se lo pasa en grande en Animal Crossing, o un profesional que arrasa Valoración¡Con el equipo adecuado, cada sesión puede ser épica!

Mi guía recopila los mejores ratones, auriculares, teclados, monitores y mucho más para mejorar tu experiencia de juego en consola o PC. Desde un sonido nítido que te sumerge en Elden Ring a los teclados de juego sensibles para momentos decisivos Apex Legends Ya sea que busques cualquier tipo de música, tengo opciones para todos los gustos y presupuestos.

Cada recomendación aborda problemas habituales —como retrasos en la respuesta o un sonido apagado— para que puedas jugar con comodidad y confianza. Ya sea en PC o en consola, para jugadores ocasionales o empedernidos, nuestra guía optimizada para SEO te facilita la búsqueda de accesorios de gaming que se adapten a tu estilo.

¡Despídete de los equipos mediocres y da la bienvenida a aventuras inmersivas y sin retrasos: tu próxima victoria está a solo un clic de distancia! ¡Sumérgete y descubre el equipo que transformará tu mundo de los videojuegos!

Nuestra selección de los mejores accesorios para videojuegos

¿Listo para mejorar tu equipo de gaming? Nuestra selección de los mejores accesorios para gaming incluye productos de primera categoría que destacan por su rendimiento, comodidad e inmersión en todas las categorías.

Desde escritorios y sillas ergonómicos que te mantienen cómodo durante las sesiones maratonianas hasta discos SSD de alta velocidad y mandos con gran capacidad de respuesta para una acción sin retrasos, cada artículo destaca por sí mismo y está diseñado para mejorar tu experiencia de juego en PC o consola.

EUREKA Aero-63: Un escritorio para gamers elegante y espacioso, con un diseño ergonómico y sistema de organización de cables. Secretlab Titan Evo Lite: Una silla cómoda y ergonómica con soporte lumbar ajustable. SteelSeries Arena 9: Potentes altavoces con sonido envolvente 5.1 que ofrecen un audio envolvente para una experiencia de juego épica.

Esto es solo un pequeño adelanto: desplázate hacia abajo para descubrir la descripción completa de estos accesorios para videojuegos.

Disfruta de un sonido nítido en auriculares y altavoces, de una respuesta precisa en teclados y ratones para juegos, y de controles realistas para simuladores de carreras o de vuelo, todo ello pensado para principiantes, jugadores ocasionales o profesionales de los deportes electrónicos.

¡Encuentra el equipamiento necesario para dominar tus juegos favoritos con un estilo y un rendimiento inigualables!

Los 11 mejores accesorios para juegos de PC que no te puedes perder

Mejora tu equipo y lleva tu experiencia de juego a otro nivel con estos accesorios para PC de primera categoría. Desde dispositivos de precisión hasta complementos que te sumergen de lleno en el juego, aquí tienes los imprescindibles que todo jugador debería conocer.

1. EUREKA Aero-63 [El mejor escritorio para gamers]

Especificaciones Detalles Dimensiones 63″ de ancho x 27,6″ de profundidad x 30″ de alto Materiales Tapa con textura de fibra de carbono, estructura de acero Capacidad de carga 90 kg Características Organizador de cables, portavasos, gancho para auriculares Ajustabilidad Altura fija, no regulable Opciones de color Negro

The EUREKA Aero-63se encuentra entre loslos mejores escritorios para gamers ¡para convertir tu equipo de gaming en un espacio elegante y bien organizado! Su enorme 63 pulgadas La superficie con textura de fibra de carbono ofrece un montón de espacio para dos monitores de gaming, un teclado de tamaño completo y todos tus Elden Ring accesorios, para mantener tu escritorio ordenado y listo para la acción.

La robusta estructura de acero soporta hasta 200 kilos, por lo que puedes colocarle el ordenador, las consolas o incluso una mininevera sin que se tambalee. Las bandejas y las abrazaderas integradas para organizar los cables ocultan el desorden de los cables, lo que te permite concentrarte en acertar en los disparos a la cabeza en Apex Legends en lugar de desenredar cables.

Un práctico portavasos mantiene tu bebida energética en su sitio, evitando que se derrame sobre el teclado durante las discusiones acaloradas Rocket League partidos, mientras que el gancho para auriculares garantiza que tus auriculares estén siempre a mano para Among Uschats de equipo.

El llamativo diseño negro del escritorio, combinado con una sutil iluminación RGB, le da un aire futurista propio de los gamers profesionales, perfecto para retransmitir en Twitch o presumir de tu equipo ante tus amigos. Aunque no permite ajustar la altura, su altura fija de 76 cm está diseñada ergonómicamente para adaptarse a la mayoría de los gamers, garantizando la comodidad durante las maratones Stardew Valleysesiones.

Su sólida construcción y sus bien pensadas características lo convierten en el sueño de cualquier jugador de PC o consola, ya sea ocasional o competitivo, que desee crear un espacio de juego envolvente para PC en 2025.

Ventajas Contras ✅ Su amplia superficie de 63 pulgadas es ideal para configuraciones de gaming con varios monitores ✅ Con una capacidad de 90 kg, es ideal para equipos de gaming pesados ✅ La organización de los cables mantiene tu instalación ordenada ✅ El portavasos evita que se derramen las bebidas durante los partidos más intensos ✅ Gancho para auriculares que facilita su uso ✅ La elegante iluminación RGB realza la atmósfera de juego ❌ Altura fija, pero se adapta a las necesidades ergonómicas de la mayoría de los jugadores

Veredicto final: ElEUREKA Aero-63 Es el mejor escritorio para gamers gracias a su diseño espacioso y resistente y a sus funciones inteligentes, lo que lo convierte en un elemento imprescindible para disfrutar de una experiencia de juego en PC envolvente y sin desorden.

2. Secretlab Titan Evo Lite [La mejor silla para gamers]

Especificaciones Detalles Dimensiones Regular: 85,1 cm (largo) x 72,4 cm (ancho) x 38,1 cm (alto); XL: 87,9 cm (largo) x 77,5 cm (ancho) x 38,1 cm (alto) Materiales Prime 2.0: piel sintética o tejido SoftWeave Capacidad de carga Talla normal: 100 kg; XL: 180 kg Ajustabilidad Inclinación (85-165°), reposabrazos 4D, soporte lumbar fijo Garantía 3 años (ampliable a 5 años) Peso 33 kg (talla normal), 37,5 kg (talla XL)

Jugadores, pónganse cómodos con el Secretlab Titan Evo Lite, uno de loslas mejores sillas para gamers ¡para disfrutar de una comodidad y un estilo increíbles! Tanto si estás dándolo todo League of Legendso relajándome enAnimal Crossing, su asiento de espuma moldeada en frío y su amplia base en forma de guijarros te envuelven durante horas de juego sin perder la forma.

Disponible en talla normal (1,70 m – 1,88 m)y XL(hasta 2,06 m) tallas, admite hasta 395 libras, lo que la hace ideal para casi cualquier jugador. La Prime 2.0 Leatherette se limpia fácilmente después de comer aperitivos Asociación Internacional de Fútbol sesiones, mientras que el tejido transpirable SoftWeave te mantiene fresco durante los momentos de mayor sudoración Overwatchcoincidencias.

Los reposabrazos 4D se ajustan en todas las direcciones, lo que alivia la tensión en las muñecas y permite una mayor precisión Counter-Strike 2 películas, y el 165° La función de reclinación es perfecta para relajarse mientras Stardew Valley tiempo de inactividad. Una almohada cervical de espuma viscoelástica magnética se acopla para ofrecer un soporte cervical personalizable, lo que mejora la comodidad durante largos Cyberpunk 2077misiones.

Aunque es posible que algunos tengan que ajustar el respaldo lumbar fijo, sigue siendo ergonómico para la mayoría. El montaje es sencillo, con instrucciones claras, y el elegante diseño de la silla, inspirado en los coches de carreras, realza cualquier espacio, ya sea informal o preparado para el streaming.

Con el respaldo de un5 años garantía (al compartirla en redes sociales), esta silla está diseñada para resistir años de uso intensivo en juegos de PC, lo que la convierte en la mejor opción tanto para principiantes como para profesionales.

Ventajas Contras ✅ Espuma moldeada en frío para una comodidad duradera ✅ Los reposabrazos 4D reducen la tensión durante las largas sesiones de juego ✅ Reclinación de 165° para jugar o relajarse ✅ Materiales resistentes y fáciles de limpiar ✅ Almohada magnética para la cabeza con soporte ajustable para el cuello ✅ Se adapta a una amplia gama de tallas (Normal/XL) ❌ Respaldo lumbar fijo, pero sigue siendo cómodo para la mayoría

Veredicto final: ElSecretlab Titan Evo Lite es la mejor silla para gamers, ya que combina comodidad ergonómica, durabilidad y estilo para ofrecer una experiencia de juego épica.

3. SteelSeries Arena 9 [Los mejores altavoces para videojuegos]

Especificaciones Detalles Configuración Sonido envolvente 5.1 (2 altavoces frontales, 1 central, 2 traseros y 1 subwoofer) Conectividad USB, Bluetooth 5.0, óptico, 3,5 mm Potencia de salida 400 W en total (100 W en el subwoofer) Características Iluminación RGB, centro de control OLED, audio espacial Respuesta en frecuencia 35 Hz – 20 kHz Peso 13,4 kg (sistema completo)

Amantes del audio, el SteelSeries Arena 9es ellos mejores altavoces para videojuegos ¡Prepárate para que tus juegos suenen increíblemente bien! Este sistema de sonido envolvente 5.1 ofrece un sonido espectacular Cuatrocientos vatios, con unCien vatios subwoofer que ofrece unos graves que hacen temblar el suelo para Call of Dutyexplosiones oDOOM Eternallos riffs de heavy metal de…

Los dos altavoces delanteros, el central y los traseros crean un auténtico 360° escenario sonoro, lo que te permite oír los pasos del enemigo en Rainbow Six Siegeo déjate llevar porHollow Knightsu inquietante banda sonora. Bluetooth 5.0, USB, óptico y tres mil quinientos milímetros sus entradas facilitan enormemente la conexión al ordenador, PS5, oXbox, mientras que el centro de control OLED te permite ajustar la configuración del ecualizador para Starfieldel ambiente de ciencia ficción de Among Usclaridad de la voz.

El audio espacial te sumerge aún más en Horizon: El Oeste Prohibidoel exuberante mundo del juego, y la iluminación RGB personalizable se sincroniza con tu equipo para crear un ambiente de juego lleno de vida.

At 29.5 Aunque el sistema es bastante pesado, resulta manejable, con unos altavoces compactos que caben en la mayoría de los escritorios, aunque puede que haya que ingeniárselas para colocar las unidades traseras. La configuración es sencilla, con instrucciones claras, y su construcción resistente garantiza años de sonido cinematográfico.

Perfecto para los gamers que prefieren un sonido envolvente en lugar de los auriculares, el Arena 9 convierte tu espacio en una sala de juegos, ideal para jugar de forma ocasional Asociación Internacional de Fútbol aficionados o de competición Valoración para los aficionados que buscan paisajes sonoros envolventes.

Ventajas Contras ✅ Sonido envolvente 5.1 para una experiencia de juego inmersiva ✅ El subwoofer de 100 W ofrece unos graves profundos y potentes ✅ El audio espacial localiza con precisión los sonidos del juego ✅ Centro de control OLED para personalizar fácilmente el audio ✅ Bluetooth/USB para una conectividad versátil ✅ La iluminación RGB realza el aspecto estético del montaje ❌ Los altavoces traseros necesitan espacio, pero el diseño compacto ayuda

Veredicto final: ElSteelSeries Arena 9 Es el mejor sistema de altavoces para videojuegos, ya que ofrece un sonido envolvente 5.1 de calidad cinematográfica y funciones personalizables para disfrutar de un audio épico en tus partidas.

4. Logitech G29 [El mejor volante de carreras]

Especificaciones Detalles Compatibilidad PlayStation 5, PlayStation 4, PC Rotación 900° de giro de extremo a extremo Retroalimentación de fuerza Sistema de doble motor con engranajes helicoidales Pedales Acelerador, freno, embrague (freno no lineal) Materiales Volante forrado en cuero, pedales de acero Conectividad USB con cable (cable de 1,8 m) Características Esfera de 24 puntos, indicador de revoluciones por minuto con LED, levas de cambio

El Logitech G29es elel mejor volante para juegos de simulación de carreras para sumergirse en Forza Horizon 5 or Gran Turismo 7¡Es900° La rotación de extremo a extremo imita la conducción real, lo que te permite un control preciso en las curvas cerradas Assetto Corsaesquinas.

La retroalimentación de fuerza de doble motor con engranajes helicoidales ofrece sensaciones realistas y intensas: siente cada bache y cada derrape en iRacing. El volante forrado en cuero transmite una sensación de alta calidad, con 20 botones programables, incluyendo levas de cambio y un 24 puntos el dial, lo que te permite ajustar la configuración en plena carrera sin perder el ritmo.

El juego de pedales incluido, con acelerador, freno y embrague, destaca por su pedal de freno no lineal, que se vuelve más duro a medida que se pisa, simulando así el frenado real para F1 2024 precisión. Los pedales de acero inoxidable y el sistema de sujeción con alfombrilla garantizan su estabilidad, aunque la fijación rígida es ideal para una conducción agresiva. El software Logitech G Hub te permite reasignar botones o ajustar la sensibilidad, lo que resulta perfecto para Dirt Rally o para paseos tranquilos.

At 11.2 libras; la robusta base de la rueda se fija fácilmente a los escritorios, pero un soporte de competición reduce al mínimo las oscilaciones. Aunque carece de conectividad inalámbrica, el 1,80 m El cable USB garantiza un rendimiento sin retrasos. Tanto para principiantes como para pilotos de simulación experimentados, el G29 Su precio asequible, su durabilidad y su tacto auténtico lo convierten en una de las mejores opciones, transformando tu equipo en una cabina virtual. Las largas sesiones de carreras pueden beneficiarse de un entorno cómodo que vaya más allá del mero hardware, y combinar tu equipo con un Humidificador de alta gama para habitaciones grandes ayuda a mantener una calidad del aire agradable que te permite mantener la concentración y la relajación vuelta tras vuelta.

Ventajas Contras ✅ Rotación de 900° para una conducción realista ✅ La vibración del doble motor ofrece una sensación intensa y envolvente ✅ El pedal de freno no lineal mejora la precisión de frenado ✅ 20 botones programables para ajustes durante la carrera ✅ Fabricado en cuero y acero resistentes, dura años ✅ Software G Hub para personalizar la sensibilidad ❌ No hay opción inalámbrica, pero la conexión por cable garantiza una experiencia sin retrasos

Veredicto final: El Logitech G29 es el el mejor volante de carreras, que ofrece una respuesta realista, una estructura resistente y controles personalizables para disfrutar de una experiencia de simulación de carreras inmersiva y asequible.

5. SanDisk Extreme PRO [El mejor SSD externo para juegos]

Especificaciones Detalles Capacidad Un terabyte, dos terabytes, cuatro terabytes Interfaz USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps) Velocidad de lectura Hasta 2000 MB/s Velocidad de escritura Hasta 2000 MB/s Durabilidad Resistencia al agua y al polvo (IP65), protección contra caídas de hasta 2 metros Características Cifrado AES de 256 bits, chasis de aluminio Peso 79 g

Jugadores, elSanDisk Extreme PROes uno de loslos mejores SSD externos para juegos, ¡con tiempos de carga ultrarrápidos y una fiabilidad a toda prueba! Con velocidades de lectura y escritura de hasta 2000 MB/s a través de USB 3.2 Gen 2×2, reduce drásticamente las pantallas de carga en Cyberpunk 2077 or Call of Duty: Black Ops 6, lo que te permite ponerte manos a la obra al instante.

Disponible en1TB, 2TB, o4TB, almacena enormes catálogos de juegos; piensa en Starfield and Baldur’s Gate 3 – sin perder velocidad. El chasis de aluminio con clasificación IP65 resiste el agua, el polvo y caídas desde una altura de 2 metros, lo que lo hace perfecto para fiestas LAN o viajes. Con un peso de tan solo 80 gramos, es ultraportátil y cabe en el bolsillo para jugar sobre la marcha con el PC, PS5 o Xbox.

The 256 bits El cifrado AES protege tus partidas guardadas, lo que lo hace ideal para configuraciones compartidas. Su anilla de mosquetón de aluminio forjado permite engancharlo fácilmente a tu mochila, y su elegante diseño queda genial junto a tu equipo. La aplicación Memory Zone de SanDisk simplifica las copias de seguridad, manteniendo a salvo tu progreso.

Aunque requiere un puerto USB-C para alcanzar la máxima velocidad (se incluyen adaptadores), es compatible con versiones anteriores de puertos USB más lentos. Tanto para jugadores ocasionales como para profesionales de competición, la velocidad, la durabilidad y la portabilidad de este SSD lo convierten en un producto revolucionario, garantizando que tu biblioteca esté siempre lista.

Ventajas Contras ✅ Velocidades de 2000 MB/s para una carga instantánea de los juegos ✅ Resistencia IP65: soporta caídas y salpicaduras ✅ Capacidades de 1 TB a 4 TB para almacenar bibliotecas enormes ✅ Diseño ligero de 80 g para facilitar su transporte ✅ El cifrado de 256 bits protege tus datos ✅ Elegante diseño de aluminio con anilla de mosquetón ❌ Requiere USB-C para alcanzar la máxima velocidad, pero incluye adaptadores

Veredicto final: ElSanDisk Extreme PROes elel mejor SSD externo para juegos, que ofrece velocidades ultrarrápidas, una gran resistencia y una enorme capacidad de almacenamiento para disfrutar de una experiencia de juego fluida en cualquier lugar.

6. Turtle Beach Stealth 700 3.ª generación [Los mejores auriculares para videojuegos]

Especificaciones Detalles Conductores Altavoces duales Eclipse de 60 mm Conectividad Inalámbrico a 2,4 GHz (dos adaptadores), Bluetooth 5.2 Duración de la batería Hasta 80 horas Micrófono Auscultadores abatibles con cancelación de ruido por IA Compatibilidad PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Peso 400 g Características Audio espacial, Audición sobrehumana, aplicación Swarm II

The Turtle Beach Stealth 700 3.ª generaciónes uno de loslos mejores auriculares para videojuegos ¡por su excelente calidad de sonido y su versátil conectividad! Su 60 mm Los altavoces Eclipse Dual Drivers ofrecen un amplio campo sonoro, lo que hace que Escapar de Tarkovsigue sus pasos con total claridad y God of War: RagnarökLa épica banda sonora de…

El audio espacial realza las señales direccionales, lo que te da una ventaja en Valoraciónsus tiroteos tácticos. Con doble 2,4 gigahercios dongles y Bluetooth 5.2, puedes cambiar sobre la marcha entre PS5, PC oXbox y recibir llamadas de Discord en tu teléfono mientras The Witcher 3 sesiones. La batería, con una autonomía de 80 horas, dura semanas de Plantilla ofrece una gran autonomía y la carga rápida permite obtener horas de uso en cuestión de minutos. El micrófono abatible con cancelación de ruido por IA garantiza una comunicación nítida en World of Warcraft las incursiones, aislando el ruido de fondo, como el de teclear.

La aplicación Swarm II ofrece preajustes de ecualización y ajustes de micrófono, lo que permite personalizar el sonido para Chromakopiamúsica oDOOM Eternal caos. Las almohadillas de espuma viscoelástica con tecnología adaptada a las gafas te mantienen cómodo durante Monster Hunter Wilds es agotador, aunque a algunas personas la diadema tan ajustada les obligue a hacer pausas.

At 14.1 Con un peso de solo 150 gramos, es resistente pero manejable, y presenta un diseño elegante y sin logotipos. La excelente calidad de sonido, la batería de larga duración y la compatibilidad con múltiples plataformas de estos auriculares los convierten en una de las mejores opciones tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos.

Ventajas Contras ✅ Altavoces de 60 mm para un sonido envolvente y nítido ✅ El audio espacial mejora la precisión en el juego ✅ Batería de 80 horas para semanas de juego ✅ El micrófono con IA elimina el ruido para que las conversaciones en equipo sean más claras ✅ Dos adaptadores para cambiar de plataforma sin problemas ✅ Aplicación Swarm II para perfiles de sonido personalizados ❌ La diadema queda un poco apretada, pero las almohadillas alivian las molestias

Veredicto final: Los Turtle Beach Stealth 700 3.ª generación son los los mejores auriculares para videojuegos, que combina un sonido excepcional, una batería de larga duración y una conectividad versátil para una experiencia de juego épica.

7. Xbox Elite Series 2 Core [El mejor mando para videojuegos]

Especificaciones Detalles Compatibilidad Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Android, iOS Conectividad Inalámbrico (protocolo inalámbrico de Xbox), Bluetooth, USB-C Duración de la batería Hasta 40 horas (recargable) Personalización 4 paletas programables, 3 ranuras para perfiles, joysticks ajustables Peso 345 g Características Gatillos de respuesta ultrarrápida, empuñadura envolvente, aplicación Accesorios de Xbox

El Xbox Elite Series 2 Core es el mejor mando para videojuegos en cuanto a precisión y comodidad. Sus empuñaduras de goma resultan muy cómodas durante las largas Destiny 2 sesiones, mientras que el de 40 horas La batería te permite seguir jugando sin tener que recargar constantemente. Elige entre Bluetooth, Xbox Wireless o USB-C para una conexión fluida con el PC o Xboxreproducir.

Cuatro paletas programables y topes de gatillo ajustables te permiten ejecutar combos rápidos en Tekken 8 o ajustar los parámetros de Diablo IV. La aplicación «Accesorios de Xbox» facilita enormemente la reconfiguración de los botones, ya que permite guardar tres perfiles para cambiar al instante entre las configuraciones de carreras y de juegos de disparos.

La tensión ajustable de los joysticks garantiza una precisión milimétrica para Halo Infinite la puntería, y su robusta estructura resiste el uso intensivo Madden NFL 25coincidencias.

Aunque no cuenta con joysticks intercambiables, el De Core’s Sus características principales ofrecen un rendimiento de primera a un precio más asequible. Perfecto tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos, la versatilidad y el diseño ergonómico de este mando lo convierten en un imprescindible.

Ventajas Contras ✅ Batería de 40 horas para largas sesiones de juego ✅ Teclas programables para combos rápidos ✅ Joysticks ajustables para un apuntado preciso ✅ La aplicación de Xbox para personalizarla fácilmente ✅ Empuñaduras cómodas para manos de cualquier tamaño ✅ Opciones de conectividad versátiles ❌ No tiene joysticks intercambiables, pero destaca por sus funciones principales

Veredicto final: Este mando inalámbrico de Xbox es el mejor del mercado en la actualidad y ofrece una personalización y una comodidad inigualables para dominar cualquier juego de PC o Xbox.

8. Micrófono SteelSeries Alias [El mejor micrófono para juegos]

Especificaciones Detalles Tipo Micrófono de condensador USB (patrón cardioide) Conectividad USB-C (cable de 2 metros) Respuesta en frecuencia 50 Hz – 20 kHz Frecuencia de muestreo 48 kHz / 24 bits Características Cancelación de ruido con IA, indicador RGB de silencio, aplicación Sonar Compatibilidad PC, Mac, PS5, PS4 Peso 695 g (con soporte)

Streamers y jugadores de equipo, los Micrófono SteelSeries Aliasse encuentra entre loslos mejores micrófonos para videojuegos para un sonido nítido. Su micrófono de condensador cardioide capta tu voz con gran claridad, ideal para charlas estratégicas o retransmisiones en Twitch Rocket League.

La cancelación de ruido con IA elimina los clics del teclado y el zumbido del ventilador, lo que garantiza que tu Destiny 2 Las notificaciones no distraen. El indicador RGB de silencio se ilumina en rojo cuando el micrófono está silenciado, por lo que nunca se transmitirán comentarios accidentales durante Street Fighter 6pérdidas.

La aplicación Sonar te permite ajustar la ecualización para conseguir un sonido de calidad profesional en Genshin Impact y su frecuencia de muestreo de 48 kHz/24 bits rivaliza con la de los micrófonos de estudio. La configuración USB-C «plug-and-play» funciona al instante en PC, Mac o PS5, y su resistente soporte antivibraciones lo mantiene estable sobre el escritorio.

At 1.54 pounds; es pesado, pero portátil, aunque el tamaño del soporte puede resultar un estorbo en configuraciones más reducidas. El elegante diseño y el rendimiento de primera categoría de este micrófono lo convierten en un imprescindible para los gamers que quieren sonar tan bien como juegan.

Ventajas Contras ✅ Sonido nítido para retransmisiones y chats profesionales ✅ Cancelación de ruido mediante IA para disfrutar de un sonido sin distracciones ✅ Indicador RGB de silencio para comprobar fácilmente el estado ✅ Aplicación Sonar para perfiles de audio personalizados ✅ Listo para usar en PC, Mac y PS5 ✅ Fabricación resistente para un uso duradero ❌ Soporte grande, pero ajustable para la mayoría de los escritorios

Veredicto final: El Micrófono SteelSeries Alias es el el mejor micrófono para videojuegos, que ofrece un sonido nítido y sin ruidos para disfrutar de una experiencia de streaming y multijugador excepcional.

9. Corsair K70 RGB PRO [El mejor teclado para videojuegos]

Especificaciones Detalles Tipo de interruptor Cherry MX Red (lineal) Conectividad Cable USB-C (1,8 m, desmontable) Teclas PBT de doble inyección Frecuencia de sondeo Hiper-sondeo a 8000 Hz Características Iluminación RGB, software iCUE, teclas multimedia Compatibilidad Ordenador personal, Macintosh Peso 1,12 kg

The Corsair K70 RGB PROes uno de loslos mejores teclados para videojuegos ¡si buscas velocidad y estilo! Sus interruptores Cherry MX Red ofrecen una pulsación suave y lineal, perfecta para escribir rápidamente Counter-Strike 2 entradas o escritura Skyrim mods.

La frecuencia de actualización de 8000 Hz garantiza una respuesta casi instantánea, lo que te da una ventaja en Tekken 8 batallas. La llamativa iluminación RGB por tecla se sincroniza con Helldivers 2 acción a través del software iCUE, que también te permite programar macros para Dota 2 combinaciones. Las teclas de PBT de doble inyección son resistentes al desgaste, lo que mantiene tu teclado como nuevo durante Palworldmolidos.

Las teclas multimedia específicas y el control giratorio de volumen facilitan el ajuste Kādomon: Hyper Auto Battlers disfrutar de la música es muy fácil. El cable USB-C desmontable facilita los desplazamientos, y la estructura de aluminio le da un toque de calidad.

Aunque el software puede resultar complicado para los principiantes, se aprende fácilmente con unos tutoriales rápidos. La capacidad de respuesta y el estilo de este teclado lo convierten en una de las mejores opciones para los jugadores de PC.

Ventajas Contras ✅ Interruptores Smooth MX Red para una respuesta rápida ✅ Frecuencia de actualización de 8000 Hz para una respuesta instantánea ✅ Iluminación RGB vibrante para un estilo envolvente ✅ Teclas de PBT para una mayor durabilidad ✅ Teclas multimedia para controlar fácilmente el audio ✅ Cable desmontable para facilitar su transporte ❌ La curva de aprendizaje del software iCUE, aunque es manejable

Veredicto final: El Corsair K70 RGB PRO es el el mejor teclado para videojuegos, que combina un rendimiento ultrarrápido y un estilo personalizable para una experiencia de juego épica.

10. Thrustmaster T-Flight Hotas One [El mejor joystick de vuelo para videojuegos]

Especificaciones Detalles Compatibilidad PC, Xbox Series X/S, Xbox One Conectividad Cable USB (2,1 m) Controles 14 botones de acción, 5 ejes, joystick de 8 direcciones Características Acelerador desmontable, timón giratorio en el eje Z Resistencia Resistencia ajustable del palo Peso 2,2 kg

Pilotos, el Thrustmaster T-Flight Hotas One es el el mejor joystick para PC ¡para una experiencia de vuelo envolvente y asequible! Su joystick ergonómico y su acelerador desmontable ofrecen un control fluido para Microsoft Flight Simulator 2024en PC oXbox, con un cable USB de 2,1 metros para facilitar la instalación.

The 14 botones programables y de 8 vías ¿Qué opción te permite gestionar? Star Wars: Escuadroneslos sistemas complejos del juego sin tocar el teclado, mientras que el timón giratorio del eje Z garantiza un giro preciso para los combates aéreos. La resistencia ajustable de la palanca te permite configurar la sensación perfecta para Ace Combat 7los aviones de alta velocidad de Kerbal Space Programlos peculiares cohetes de. El sistema de timón doble, que incluye una palanca de aceleración, aporta versatilidad para War Thundermaniobras.

At 4.85 pounds; su estructura de plástico es ligera pero resistente, aunque puede crujir ligeramente durante los tirones más intensos. El diseño «plug-and-play» y el software de controladores de Thrustmaster (solo para PC) facilitan enormemente la personalización, lo que lo hace ideal para principiantes o aficionados ocasionales a los simuladores.

El precio asequible y el sólido rendimiento de este HOTAS lo convierten en una opción ideal para los aspirantes a pilotos que buscan un control similar al de una cabina de mando sin tener que pagar un precio desorbitado.

Ventajas Contras ✅ 14 botones para un control total durante el juego ✅ Timón del eje Z para un giro preciso ✅ Resistencia ajustable para una experiencia personalizada ✅ Acelerador desmontable para una mayor flexibilidad en la configuración ✅ Plug-and-play para PC y Xbox ✅ Asequible para los jugadores novatos ❌ La estructura de plástico cruje, pero aguanta bien

Veredicto final: El Thrustmaster T-Flight Hotas One es el el mejor joystick de vuelo para videojuegos, que ofrece controles intuitivos y personalizables para simuladores de vuelo envolventes a un precio excepcional.

11. Logitech G Pro frente a Superlight [El mejor ratón para videojuegos]

Especificaciones Detalles Sensor Hero 25K, 25 600 ppp Conectividad Inalámbrico a 2,4 GHz, carga por USB-C Botones 5 botones programables Frecuencia de sondeo Hasta 1000 Hz Duración de la batería Hasta 70 horas Peso 63 g

El Logitech G Pro X Superlight es uno de los el mejor ratón para juegos ¡para una precisión ultrarrápida! Por solo 63 gramos, este ratón inalámbrico se desliza sin esfuerzo por Apex Legends capturas rápidas, gracias al sensor Hero 25K con 25 600 ppp para un seguimiento milimétrico en Rainbow Six Siege.

Sus cinco botones programables, personalizables a través de Logitech G Hub, te permiten ejecutar La final se desplaza al instante, y sus patas de PTFE garantizan un desplazamiento suave sobre cualquier superficie. El 2,4 gigahercios La conexión ultrarrápida ofrece una capacidad de respuesta similar a la de una conexión por cable, y la batería de 70 horas te permite seguir conectado Punto muerto partidos durante todo el fin de semana.

Su diseño simétrico y minimalista se adapta a cualquier tipo de agarre, lo que reduce la fatiga durante Path of Exile maratones, aunque la falta de compatibilidad con Bluetooth podría limitar su uso fuera del ámbito de los videojuegos. Al no tener iluminación RGB, se centra exclusivamente en el rendimiento, sin florituras, lo que la hace perfecta para jugadores competitivos. Su diseño ultraligero y su sensor impecable la convierten en una opción de nivel profesional para dominar los campos de batalla de los FPS y los MOBA.

Ventajas Contras ✅ Peso de 63 g para movimientos rápidos y sin esfuerzo ✅ Sensor Hero 25K para un seguimiento impecable ✅ Batería de 70 horas para sesiones prolongadas ✅ Patas de PTFE lisas aptas para cualquier superficie ✅ G Hub para configurar fácilmente los botones ✅ Forma simétrica para todos los tipos de agarre ❌ No tiene Bluetooth, pero Lightspeed destaca

Veredicto final: El Logitech G Pro X Superlight es el mejor ratón para juegos, ya que combina un diseño ultraligero con un rendimiento de primera categoría para ofrecer una precisión competitiva insuperable.

Consejos para elegir los mejores accesorios para videojuegos

Elegir los mejores accesorios para juegos de PC puede transformar tu equipo, tanto si juegas en PC, en consola o en dispositivos portátiles. Desde auriculares hasta escritorios, el equipo adecuado mejora la comodidad, el rendimiento y la inmersión de cualquier jugador, ya sea un jugador ocasional o un profesional de los deportes electrónicos.

El ambiente de tu habitación es otro factor clave que influye de manera significativa en tu resistencia a la hora de jugar. A humidificador de alta gama regula los niveles de humedad para evitar la sequedad ocular y garantizar tu comodidad incluso durante las sesiones más largas.

Esta guía concisa ofrece consejos prácticos y priorizados para ayudarte a elegir los accesorios que mejor se adapten a tus necesidades, presupuesto y estilo de juego. Al centrarte en factores clave como la compatibilidad y la rentabilidad a largo plazo, podrás crear una configuración que mejore cada sesión, desde intensas partidas de FPS hasta acogedoras aventuras de RPG. A continuación te explicamos cómo elegir con acierto y crear un equipo de juego que parezca hecho a medida.

Enfoque en la ergonomía : Elige accesorios como sillas o ratones para videojuegos con diseños cómodos para evitar la fatiga durante las sesiones prolongadas.

: Elige accesorios como sillas o ratones para videojuegos con diseños cómodos para evitar la fatiga durante las sesiones prolongadas. Adáptalo a tu estilo de juego : Elige el equipo adecuado para tus juegos, como ratones de precisión para juegos de disparos en primera persona o accesorios para la Nintendo Switch si juegas en modo portátil.

: Elige el equipo adecuado para tus juegos, como ratones de precisión para juegos de disparos en primera persona o accesorios para la Nintendo Switch si juegas en modo portátil. Asegúrate de que los dispositivos sean compatibles : Comprueba que los accesorios sean compatibles con tu plataforma, como los accesorios para PC, Xbox o Steam Deck destinados al juego portátil.

: Comprueba que los accesorios sean compatibles con tu plataforma, como los accesorios para PC, Xbox o Steam Deck destinados al juego portátil. Encontrar el equilibrio entre el coste y la calidad : Invierte en material resistente y de buena calidad que se ajuste a tu presupuesto para evitar tener que cambiarlo con frecuencia.

: Invierte en material resistente y de buena calidad que se ajuste a tu presupuesto para evitar tener que cambiarlo con frecuencia. Diseño orientado a la durabilidad : Elige los mejores accesorios para juegos de PC, fabricados con materiales resistentes que aguanten años de uso intensivo.

: Elige los mejores accesorios para juegos de PC, fabricados con materiales resistentes que aguanten años de uso intensivo. Da prioridad a la calidad del sonido : Elige auriculares o altavoces con un sonido nítido para mejorar la inmersión y la comunicación.

: Elige auriculares o altavoces con un sonido nítido para mejorar la inmersión y la comunicación. Personalizar para mejorar la eficiencia : Aprovecha las ideas de configuración para gamers para organizar los cables y optimizar el espacio del escritorio, y así poder concentrarte mejor.

: Aprovecha las ideas de configuración para gamers para organizar los cables y optimizar el espacio del escritorio, y así poder concentrarte mejor. Personalizar la estética : Elige accesorios con iluminación RGB o diseños elegantes que reflejen tu estilo y personalidad.

: Elige accesorios con iluminación RGB o diseños elegantes que reflejen tu estilo y personalidad. Prueba antes de confirmar : Pruébate los complementos en la tienda o pídelos prestados a tus amigos para asegurarte de que te quedan bien.

: Pruébate los complementos en la tienda o pídelos prestados a tus amigos para asegurarte de que te quedan bien. Investiga a fondo: Lee las opiniones en sitios de confianza para comprobar el rendimiento y la fiabilidad antes de comprar.

Si sigues estos consejos, podrás crear una colección de accesorios para juegos de PC que mejorarán tu rendimiento y harán que cada sesión sea más agradable, independientemente de la plataforma o el género.

Preguntas frecuentes

¿Qué accesorios para videojuegos son imprescindibles?

Unos auriculares, un ratón, un teclado y una silla ergonómica son fundamentales para disfrutar de una experiencia de juego envolvente y cómoda. Añade un escritorio espacioso y un SSD rápido para mejorar el rendimiento y la organización en todos los géneros.

¿Qué necesitan los jugadores de PC?

Para jugar en PC se necesita un ratón preciso, un teclado mecánico, unos auriculares de calidad y un monitor para juegos con una alta frecuencia de actualización. Una silla cómoda y un SSD externo mejoran la comodidad y reducen los tiempos de carga, lo que permite una experiencia de juego fluida y competitiva.

¿Qué es lo más importante en el mundo de los videojuegos?

La comodidad, la compatibilidad y el rendimiento son fundamentales para los videojuegos. El equipamiento ergonómico, los accesorios para PC compatibles con todas las plataformas y los controles sensibles garantizan una experiencia de juego envolvente y sin retrasos, adaptada a tu estilo de juego.