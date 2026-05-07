Las 7 mejores tarjetas MicroSD para Steam Deck en 2025

Las mejores tarjetas microSD para Steam Deck te ofrece tiempos de carga más rápidos, más espacio de almacenamiento y una experiencia de juego más fluida. Nuestra mejor elección es el SAMSUNG PRO Plus, es la mejor tarjeta microSD en general para Steam Deck, que combinan velocidad y fiabilidad con un amplio espacio para tus juegos. Aquí tienes una guía rápida con las mejores opciones que realmente ofrecen velocidad, fiabilidad y una buena relación calidad-precio.

Nuestras mejores recomendaciones de tarjetas microSD para Steam Deck

Todas las recomendaciones de este artículo han sido objeto de un minucioso análisis, así que ya sabes que ninguna de ellas ha llegado hasta aquí por casualidad. Sin embargo, incluso entre las mejores, algunas son sencillamente superiores. Y he aquí las mejores de entre las mejores Steam Deck Selección de tarjetas de memoria:

SAMSUNG PRO Plus – Una velocidad impresionante y una fiabilidad a toda prueba. Un auténtico todoterreno con potencia, rendimiento y durabilidad de nivel profesional para tus partidas. Lexar Blue – Una prueba fehaciente de que no hace falta gastarse una fortuna para disfrutar de un rendimiento espectacular con la Steam Deck. Opciones inmejorables si lo que buscas es la mejor relación calidad-precio. PNY PRO Elite – Disfruta de un rendimiento espectacular y deja atrás los largos tiempos de carga. No hay nada más rápido que esto.

Por supuesto, esta breve lista no significa en absoluto que el resto de tarjetas de memoria que han salido al mercado posteriormente no merezcan tu atención. De hecho, dependiendo de tus preferencias personales, no dudo de que puedas optar por una totalmente diferentelos 3 primeros. Así que te invito a que te desplaces hacia abajo y nos sumerjamos en la lista completa para explorarlo todo con detalle.

Las 7 mejores tarjetas microSD para Steam Deck: saca el máximo partido a tu consola portátil

Si no las examinas con detenimiento, todas las tarjetas de memoria pueden parecer iguales a simple vista. Sin embargo, cuando las analizas un poco más a fondo, te das cuenta de que hay algunos detalles, invisibles a simple vista, que pueden marcar una gran diferencia en tu experiencia de juego y en lo mucho que disfrutas de ella.

Ya sé, ya sé, leer todas estas descripciones puede ser un rollo cuando lo único que te apetece es lanzarte directamente a ese juego que te mueres de ganas de jugar.

Pero créeme, esos pocos minutos que vas a dedicar ahora mismo a esto valdrán la pena con creces. ¿Empezamos?

1. SAMSUNG PRO Plus [La mejor tarjeta microSD para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Quinientos doce gigabytes Velocidad de lectura 180 MB/s Velocidad de escritura 130 MB/s Clase de velocidad U3, 10.º curso Interfaz de hardware MicroSD, microSDXC Características especiales Resistente a los rayos X, a las altas temperaturas y al magnetismo

Si buscas algo que lo haga todo, el SAMSUNG PRO Plus es, sin duda, la mejor tarjeta microSD en general para Steam Deckhay.Su rendimiento es extraordinario, ya que ofrece velocidades de lectura y escritura ultrarrápidas, por lo que los juegos se instalan rápidamente y se cargan con retrasos mínimos.

Con esta tarjeta de memoria, podrás guardar varios juegos AAA sin preocuparte de quedarte sin espacio en breve. Con 512 GB de almacenamiento… hay espacio más que suficiente para todos tus juegos, actualizaciones y archivos multimedia. Es fiable, resistente y está diseñado para soportar el uso diario.

Al mismo tiempo, su gran velocidad garantiza que tu ordenador siga respondiendo con rapidez hagas lo que hagas. Y como es compatible con una amplia gama de dispositivos, puedes utilizarlo en dispositivos como Nintendo Switch, ¡también! Solo ten en cuenta que es muy probable que tengas que formatear la tarjeta, por lo que podrías perder tus datos.

En resumen, elSAMSUNG PRO Plus combina rendimiento, capacidad de almacenamiento y fiabilidad, lo que la convierte en una de las principales candidatas a ser la mejor tarjeta SD para Steam Deck. Es una apuesta segura, y precisamente por eso ocupa el primer puesto en esta categoría.

Ventajas Contras ✅ Velocidades de lectura y escritura ultrarrápidas ✅ Resistente y fiable para un uso prolongado ✅ Tiempos de carga mínimos y instalaciones rápidas ✅ Compatible con múltiples dispositivos ✅ 512 GB de almacenamiento para un montón de juegos y archivos ❌ La velocidad de escritura puede reducirse ligeramente durante un uso intensivo

Veredicto final: The SAMSUNG PRO Plus combina alta velocidad, gran capacidad de almacenamiento y durabilidad en una sola tarjeta que lo tiene todo. Puede que sea un poco más cara que otras opciones, pero al adquirirla estarás preparado para cualquier cosa y durante mucho tiempo.

2. Lexar Blue [La mejor tarjeta microSD económica para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 256 GB Velocidad de lectura 160 MB/s Velocidad de escritura 90 MB/s Clase de velocidad U3, 10.º curso Interfaz de hardware MicroSDXC Características especiales Resistente a los rayos X, a los imanes, al desgaste, a las altas temperaturas y a las caídas

Hayno hay ninguna otra tarjeta SD para Steam Deck que ofrece un equilibrio tan sólido entre velocidad, capacidad y fiabilidad para quienes tienen un presupuesto limitado. Tanto si juegas a joyas indie como a títulos más potentes, no tendrás que esperar ante las pantallas de carga, ya que, gracias a sus rápidas velocidades de lectura, carga tus juegos rápidamente, lo que te permite seguir metido en la acción.

Otra cosa que destaca de Lexar Bluees suuna compatibilidad impresionante. No es solo un Steam Deck hero, ya que funciona a la perfección con el Nintendo Switch, cámaras, tabletas y mucho más. Su tecnología UHS-I garantiza un rendimiento estable, lo que la hace ideal para juegos, contenidos multimedia y el uso diario.

Y por último, pero no por ello menos importante, a pesar de su precio asequible, está hecho para durar, con un diseño resistente que soporta el cambio constante entre dispositivos. Es, sin duda, una tarjeta en la que puedes confiar, tanto en cuanto a rendimiento como a no dejarte la piel. Al fin y al cabo, ¿quién ha dicho que una tarjeta microSD barata no pueda ofrecer también un gran rendimiento?

Ventajas Contras ✅ Asequible sin renunciar al rendimiento ✅ Altas velocidades de lectura para videojuegos ✅ Diseño compacto y resistente ✅ Se mantiene frío incluso tras un uso prolongado ✅ Rendimiento estable con archivos de juegos de gran tamaño ❌ Las velocidades de escritura pueden ser solo ligeramente inferiores a las de las tarjetas de gama alta

Veredicto final:Para todos los jugadores de Steam Deck con un presupuesto ajustado, la Lexar Blue es, con diferencia, la mejor opción de tarjeta microSD económica del mercado, ya que ofrece un rendimiento fiable y una gran durabilidad a un precio increíblemente atractivo. Es, sencillamente, la mejor tarjeta microSD barata, y ninguna otra se le acerca.

3. PNY PRO Elite [La tarjeta microSD más rápida para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Un terabyte y medio Velocidad de lectura 200 MB/s Velocidad de escritura 150 MB/s Clase de velocidad U3, 10.º curso Interfaz de hardware MicroSDXC Características especiales Resistente a los imanes, a los golpes, a las variaciones de temperatura y al agua

No es solo una tarjeta microSD: es una auténtica potencia diseñada para los gamers que no están dispuestos a esperar. Como la mejor tarjeta SD para Steam Deck En cuanto a velocidad pura, carga los juegos más rápido, hace que funcionen con mayor fluidez y maneja incluso los archivos de juego más pesados como si nada. Simplemente supera todos los límites, y eso es precisamente lo que lo hace tan genial.

Pero la velocidad es solo una parte de la historia. Con un la enorme capacidad de almacenamiento de 1,5 TB, es como tener una biblioteca portátil con todos tus juegos favoritos, lista para cuando tú lo estés. Y, por supuesto, si la necesitas para algo más que solo el Steam Deck, ¡además funcionará a la perfección con la mayoría de los demás dispositivos!

Y, por último, pero no por ello menos importante, no olvidemos su gran durabilidad, lo que significa que podrás disfrutar de este rendimiento de primera categoría durante muchos años. Si quieres la tarjeta microSD más rápida para tu Steam Deck sin escatimar en calidad, el PNY PRO Elite es el rival a batir.

Ventajas Contras ✅ Velocidades de lectura y escritura ultrarrápidas ✅ Enorme capacidad de almacenamiento de 1 TB ✅ Fabricación resistente para un uso duradero ✅ Rendimiento fluido para juegos a alta velocidad ✅ Fiable incluso con un uso constante ❌ Precio más elevado por una mayor velocidad y capacidad

Veredicto final: En cuanto a la velocidad, el PNY PRO Elite es la tarjeta microSD por excelencia para la Steam Deck. Aunque es un poco más cara, su velocidad vertiginosa, su rendimiento fiable, su durabilidad y su enorme capacidad de almacenamiento la convierten en una inversión que vale la pena y que te durará muchos años.

4. Serie Gaming Plus de GIGASTONE [La mejor tarjeta microSD de 1 TB para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento un terabyte Velocidad de lectura 150 MB/s Velocidad de escritura 90 MB/s Clase de velocidad U3, 10.º curso Interfaz de hardware MicroSDXC Características especiales Resistente al agua, a los golpes, a las variaciones de temperatura y a los rayos X

Conseguir la cantidad justa de almacenamiento puede ser más complicado de lo que parece. Es obvio que tener muy poco no es nada divertido, pero pagar de más por algo que no vas a usar tampoco es buena idea. Según mi experiencia, un terabyteparece ser el lugar más encantador que se puede encontrar, y aquí, Serie Gaming Plus de GIGASTONE te ofrece la mejor tarjeta microSD para tus videojuegos.

Por supuesto, una gran capacidad de almacenamiento no es lo único que ofrece esta tarjeta. Además, ofrece unas velocidades de lectura y escritura impresionantes, lo que garantiza una experiencia de juego fluida, incluso con títulos de gran envergadura. Los tiempos de carga se reducen y todo se nota más ágil, igual que el Steam Deck esa experiencia estaba destinada a suceder.

Y lo más importante: es fiable. Así que, tanto si estás explorando vastos mundos abiertos como si estás luchando en juegos de disparos trepidantes, puedes estar seguro de que nunca te fallará. Esto sigue siendo así incluso si quieres utilizarlo también en otros dispositivos, como el Nintendo Switch!

Ventajas Contras ✅ Enorme capacidad de almacenamiento de 1 TB ✅ Altas velocidades de lectura y escritura ✅ Optimizado para un rendimiento óptimo en juegos ✅ Fiable para un uso prolongado ✅ Rendimiento fluido con archivos de juegos de gran tamaño ❌ No es la opción más rápida que existe, pero sí es rápida

Veredicto final: The Serie Gaming Plus de GIGASTONE ofrece un rendimiento rápido y una capacidad de almacenamiento enorme, lo que la convierte en una tarjeta micro SD imbatible en lo que respecta al punto óptimo de 1 TB de almacenamiento. Adquirir esta tarjeta significa disfrutar de los videojuegos sin preocupaciones, y eso es exactamente lo que la Steam Deckde qué trata.

5. SanDisk Extreme [La mejor tarjeta microSD de alta capacidad para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Dos terabytes Velocidad de lectura 190 MB/s Velocidad de escritura 130 MB/s Clase de velocidad U3, 10.º curso Interfaz de hardware MicroSDXC Características especiales Resistente al agua, a los rayos X y a las variaciones de temperatura

Aunque para la mayoría 1 TB es la cantidad perfecta de memoria, a algunos jugadores les encanta disponer de un almacenamiento casi ilimitado que puedan llenar hasta los topes, de modo que nunca se queden sin juegos a los que jugar. Si te identificas más con esta última categoría, entonces te encantará SanDisk Extreme, porqueEste portento de 2 TB es un auténtico campeón de peso pesado.

Ideal para el Steam Deck, it te ofrece espacio para toda tu colección de videojuegos, desde joyas independientes hasta títulos AAA. Su clasificación A2 garantiza que las aplicaciones y los juegos se inicien rápidamente, y su clase de velocidad de vídeo V30 asegura un rendimiento fluido, incluso con títulos exigentes.

Diseñada para ofrecer una gran durabilidad, esta tarjeta resiste caídas, golpes, agua y temperaturas extremas, lo que la convierte además en una un compañero resistente para los gamers que se desplazan. Se acabó tener que llevar varias tarjetas o cambiar constantemente de juego: ahora tienes una amplia colección al alcance de la mano. Si buscas la mejor solución de almacenamiento para tu Steam Deck, esta es la tarjeta en la que puedes confiar.

Ventajas Contras ✅ Una capacidad realmente enorme de 2 TB ✅ Clasificación A2 para una carga rápida de las aplicaciones ✅ Clase de velocidad de vídeo V30 para un rendimiento fluido ✅ Diseño resistente y muy duradero ✅ Altas velocidades de lectura y escritura ❌ Precio más elevado debido a su gran capacidad

Veredicto final: A la hora de elegir al campeón del almacenamiento, el SanDisk Extreme es sencillamente indiscutible. Ofrece una capacidad de almacenamiento realmente enorme, a la que se suman una gran velocidad y una durabilidad insuperable, lo que lo convierte en el compañero perfecto para Steam Deck jugadores que se desplazan.

6. SAMSUNG PRO Endurance [La mejor tarjeta microSD multiuso para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento 256 GB Velocidad de lectura 40 MB/s Velocidad de escritura 40 MB/s Clase de velocidad U3, 10.º curso Interfaz de hardware MicroSDXC Características especiales Resistente al agua, a los imanes, a los golpes, a las variaciones de temperatura, a los rayos X y al desgaste

The Samsung PRO Endurancees el La navaja suiza de las tarjetas microSD, y es absolutamente perfecto para quienes dan prioridad absoluta a la fiabilidad y la versatilidad. Ya sea para jugar en tu Steam DeckYa sea para ampliar la capacidad de almacenamiento de tu Nintendo Switch o para grabar sin parar con una cámara para salpicadero, esta tarjeta lo hace todo.

Esta tarjeta está diseñada para durar y, gracias a su excepcional calidad, Podrás vivir y jugar sin preocupaciones, ya que es resistente a temperaturas extremas, al agua, a los imanes, a los golpes y mucho más¡Por eso se lo recomiendo a cualquiera que valore la tranquilidad!

En tuSteam Deck, lo que se traduce en un rendimiento fluido del juego sin tener que cambiar constantemente de dispositivo ni preocuparse por la pérdida de datos. Combínalo con un Steam Deck un protector de pantalla, y ya nada te pillará desprevenido.

Gracias a su diseño orientado a la resistencia, es capaz de soportar innumerables ciclos de escritura, lo que lo convierte en la opción ideal para usuarios que nunca bajan el ritmo. Puede que no tenga 2 TB de memoria, pero dispones de espacio de almacenamiento suficiente para una buena colección de videojuegos, con la tranquilidad de saber que tus datos están a salvo.

Ventajas Contras ✅ Compatible con una amplia gama de dispositivos ✅ Ideal tanto para juegos como para almacenar archivos multimedia ✅ Gran resistencia para la escritura constante de datos ✅ Carga fluida de aplicaciones y juegos ✅ Durabilidad excepcional ❌ Ligeramente más lentas que las tarjetas orientadas al rendimiento

Veredicto final: The Samsung PRO Endurance Es una tarjeta microSD multiuso increíblemente fiable para Steam Deck que lo tiene todo. Diseñada para ofrecer una gran durabilidad y versatilidad, es perfecta independientemente del dispositivo con el que la utilices.

7. Kingston Canvas Go! Plus [La tarjeta microSD más fiable para Steam Deck]

Especificaciones Detalles Capacidad de almacenamiento Ciento veintiocho gigabytes Velocidad de lectura 170 MB/s Velocidad de escritura 170 MB/s Clase de velocidad U3, 10.º curso Interfaz de hardware MicroSDXC Características especiales Resistente al agua, a los rayos X y a las variaciones de temperatura

The Kingston Canvas Go! Plus es la definición de una fiabilidad a toda pruebapara tuSteam Deck. Si eres de los que odian las sorpresas desagradables mientras juegan, esta es tu tarjeta. No se trata solo de velocidad, sino de fiabilidad. Abres un juego y funciona. Sin bloqueos ni cortes.

Puede que no tenga la mayor capacidad de almacenamiento, pero la gente está literalmente encantada con el hecho de que los juegos más pesados funcionen a la perfección y sin ningún tipo de problema. Y eso no es todo. Gracias a su diseño resistente, esta tarjeta microSD aguanta muy bien los viajes, lo que la hace perfecta para quienes se llevan su Steam Deckpor todas partes.

Si además lo combinas con un buen Steam Deck En este caso, tienes un equipo listo para salir al espacio si fuera necesario. Además, es lo suficientemente versátil como para usarse con cámaras y drones, lo que te permite sacar más partido a tu inversión. Y, por supuesto, es KingstonCuenta con el respaldo de su reputación, por lo que sabes que es una tarjeta en la que puedes confiar.

Ventajas Contras ✅ Velocidades de lectura constantes para una experiencia de juego fluida ✅ Excelente fiabilidad para jugar ✅ Eficaz tanto para juegos como para contenidos multimedia ✅ Asequible para el rendimiento que ofrece ✅ La reconocida marca Kingston ❌ No es la tarjeta con mayor capacidad del mercado

Veredicto final:La KIngston Canvas Go! Plus es sinónimo de fiabilidad en lo que respecta a las tarjetas microSD para Steam Deck. Si necesitas una tarjeta en la que puedas confiar pase lo que pase, esta es la solución.

Comprender las especificaciones de las tarjetas microSD para Steam Deck

Elegir la mejor opción, sobre todo entre productos que a primera vista parecen muy similares, como una tarjeta de memoria para tu consola, puede resultar bastante tedioso.

Sin embargo, vale la pena conocer bien el producto que vas a comprar, porque aunque cosas como genialSteam Deck accesorios Depende totalmente de tus gustos, pero una tarjeta microSD es algo que realmente influirá de manera significativa en tu experiencia de juego.

Pero no te preocupes, porque si todo esto te resulta demasiado confuso para tu gusto, aquí tienes algunas explicaciones claras y concisas sobre lo que debes tener en cuenta:

Capacidad

La capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes (GB) y terabytes (TB), con 1 TB equivale a 1 024 GB. Para jugar de forma ocasional, un Una tarjeta de 128 GB puede almacenar entre 10 y 15 juegos de menor tamaño o una combinación de títulos independientes y contenido multimedia. Sin embargo, si tienes pensado jugar a títulos AAA de mayor envergadura, deberías plantearte adquirir una tarjeta de mayor capacidad, sobre todo teniendo en cuenta lo pesados que suelen ser algunos juegos hoy en día.

The Doscientos cincuenta y seis gigabytes and Quinientos doce gigabytes Las opciones de capacidad son lo que te permite empezar a disfrutar de una mayor comodidad, ya que te permiten almacenar una biblioteca más variada sin preocupaciones. Sin embargo, si eres de los que les encanta probarlo todo o grabar partidas, 1TBo incluso2TB puede que sea tu opción preferida.

Recuerda: más capacidad de almacenamiento significa menos tiempo borrando y más tiempo jugando. No se trata solo de espacio, sino de tener la libertad de disfrutar de tus juegos sin límites.

Velocidad

Clase de velocidad (Clases 2, 4, 6 y 10) es la más básica, con La clase 10 es la más rápida, pero eso no es todo. Las clasificaciones de velocidad ultraalta (UHS), como U1 y U3, son más relevantes, siendo la U3 ideal para los videojuegos de alta velocidad. Por último, la clase de velocidad de vídeo (de V6 a V90) está pensada para la grabación de vídeo, pero las de V30 y superiores son excelentes para los videojuegos de alto rendimiento.

Para los gamers, la Clase de Rendimiento de Aplicaciones (A1 y A2) es lo que realmente importa. La A1 es una opción sólida para la mayoría, con 1.500 IOPS de lectura y 500 IOPS de escritura, pero si no te conformas con nada que no sea lo mejor de lo mejor, la A2 es una auténtica bestia, con 4.000 IOPS de lectura y 2.000 IOPS de escritura. Una tarjeta con clasificación A2 significa arranques de juego más rápidos y un rendimiento más fluido directamente desde la tarjeta.

Sistema de archivos

Por último, está el conocimiento de los sistemas de archivos, algo fundamental para sacar el máximo partido a tu tarjeta microSD en Steam Deck. Un sistema de archivos es la forma en que se organizan y almacenan los datos, y afecta a la compatibilidad y al rendimiento. Entre las opciones más comunes se encuentran FAT32, exFAT y NTFS.

FAT32 es un sistema de archivos antiguo, pero muy compatible, aunque tiene un Límite de tamaño de archivo de 4 GB, lo cual dista mucho de ser suficiente para los videojuegos modernos. Luego está el exFAT, que es mejor, ya que admite archivos mucho más grandes sin ese límite, lo que lo hace ideal para la mayoría de los archivos multimedia. Y, por supuesto, no nos olvidemos del NTFS, que es realmente rápido y seguro, pero está pensado principalmente para sistemas Windows.

Pero aquí está el problema: Steam Deck formatea tarjetas microSD al sistema de archivos ext4, un Linux sistema de archivos. Esto significa que cualquier tarjeta que utilices se borrará y se configurará en ext4 para garantizar un rendimiento óptimo en tu consola. Es una ventaja, ya que ext4 es rápido, fiable y perfecto para jugar. Solo asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos antes de insertar la tarjeta, ya que es necesario formatearla.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor tarjeta microSD para la Steam Deck?

El SAMSUNG PRO Pluses el mejorSteam Deck tarjeta microSD disponible actualmente en el mercado. Ofrece altas velocidades de lectura y escritura, un rendimiento fiable y amplias opciones de almacenamiento, lo que la hace perfecta para disfrutar de una experiencia de juego fluida y una carga rápida en Steam Deck.

¿Cualquier tarjeta SD es compatible con Steam Deck?

Sí, la mayoría de las tarjetas SD son compatibles con Steam Deck, pero para obtener el mejor rendimiento, elige una tarjeta microSD compatible con UHS-I y con altas velocidades de lectura y escritura, como las tarjetas con clasificación A2. Evita las tarjetas lentas y de gama baja, ya que pueden provocar tiempos de carga más largos y reducir el rendimiento en los juegos.

¿Es compatible la Steam Deck con tarjetas SD de 2 TB?

Sí, elSteam Deck admite tarjetas microSD de 2 TB, como la SanDisk Extreme. Esta tarjeta ofrece una impresionante capacidad de memoria, además de unas rápidas velocidades de lectura y escritura, lo que la convierte en una opción ideal para disfrutar de un rendimiento fluido en los videojuegos y disponer de un amplio espacio de almacenamiento para grandes colecciones de juegos.

¿Cuál es la capacidad máxima de la tarjeta SD para la Steam Deck?

La capacidad máxima de la tarjeta SD para Steam Deck es de 2 TB. Para obtener el máximo rendimiento, el SanDisk Extreme Se recomienda encarecidamente utilizar una tarjeta microSD debido a sus altas velocidades de lectura y escritura, lo que garantiza una experiencia de juego fluida y ofrece memoria suficiente para una amplia colección de juegos.

¿Tengo que formatear una tarjeta SD para la Steam Deck?

Sí, hay que formatear una tarjeta SD antes de usarla con el Steam Deck. Cuando insertas una nueva tarjeta, el Steam Deck te pedirá que lo formatees para garantizar que sea compatible y esté optimizado para el almacenamiento de juegos, evitando así cualquier posible problema.