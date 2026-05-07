Die 9 besten Steam-Deck-Zubehörteile, um dein Gaming-Erlebnis 2025 zu verbessern

Mit dem besten Steam-Deck-Zubehör kannst du die Spieleleistung, Vielseitigkeit, den Schutz und die Mobilität deines Steam Decks erheblich verbessern – vor allem, wenn man bedenkt, wie viele fantastische Nachrüstungen es bereits auf dem Markt gibt. Ganz genau – dein Steam Deck in ein leistungsstärkeres und flexibleres Gerät zu verwandeln, ist heutzutage ganz einfach if Sie wissen bereits, worauf Sie achten müssen.

Als eingefleischter Valve-Fan habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, alles zu verfolgen, was mit ihrem Meisterwerk unter den Handheld-Konsolen zu tun hat – und zwar schon seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Steam Decks mit LCD-Bildschirm. Natürlich habe ich auch die Entwicklungen rund um das gesamte Steam-Deck-Zubehör verfolgt und dabei alles gesehen, von mittelmäßigen Produkten, die an Betrug grenzen, bis hin zu erstklassigem Zubehör, das tatsächlich nützlich ist.

Nach weiteren Marktrecherchen habe ich endlich alle unverzichtbaren Zubehörteile, die ich gefunden habe, in dieser Liste zusammengefasst – von der besten microSD-Karte zur Erweiterung deines Steam Decks bis hin zur zuverlässigsten Hülle eines Drittanbieters. Jedes einzelne der unten aufgeführten Zubehörteile bietet im Vergleich zu anderen Produkten dieser Art das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und ist, kurz gesagt, eine mehr als lohnenswerte Ergänzung zu der ohnehin schon fantastischen Konsole, die das Steam Deck ist.

Um dir dabei zu helfen, kluge Entscheidungen für deine zukünftigen Anschaffungen zu treffen, gebe ich dir außerdem ein paar Tipps, worauf du bei der Auswahl von Zubehör für dein ganz persönliches Steam Deck achten solltest. Schließlich sind nicht alle Produkte gleich, und jeder Gamer, der etwas auf sich hält, sollte wissen, wie er sich vor unzuverlässigen oder schlichtweg wertlosen Produkten schützen kann, die man am Ende gar nicht nutzt.

Jetzt, da du weißt, was dich erwartet, lehn dich einfach zurück, entspann dich und lass mich dir dabei helfen, ein paar tolle Upgrades für dein Steam Deck zu finden!

Die 9 besten Steam-Deck-Zubehörteile für ein noch besseres Handheld-Spielerlebnis

Im Folgenden findest du neun herausragende Zubehörteile für dein Steam Deck, mit denen du das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhältst. Außerdem erfährst du alle Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte sowie meine Einschätzung, warum sie eine Investition wert sind und warum sie sich von der Masse abheben.

1. Samsung EVO Select microSD [Die beste SD-Karte für das Steam Deck]

Technische Daten Details Modellnummer Micro-B auf USB 3.1 Typ A (Stecker) Stauraum 1 TB / 512 GB / 256 GB / 64 GB Lese-/Schreibgeschwindigkeiten 130 Mbit/s / 160 Mbit/s Farbe Blau Geschwindigkeitsklasse Klasse 10 / U3 / A1 Hardware-Schnittstelle microSDXC Abmessungen 15 × 11 × 1 mm Gewicht 0,25 g Extras MicroSD-Adapter Garantie? Ja (10 Jahre, begrenzt)

The Samsung EVO Select microSD ist mit Abstand eines der Die preiswertesten microSD-Karten für das Steam Deck die du in die Finger bekommst. Es ist die perfekte Lösung, wenn du eines der ursprünglichen Steam-Deck-Modelle (64 GB, 256 GB oder 512 GB mit LCD-Bildschirm) mit geringerem Speicherplatz besitzt oder einfach nur deine 1-TB-Variante noch weiter aufstocken möchtest.

Sie ist günstig, zuverlässig (es ist schließlich eine Samsung-Karte) und bietet dir die Möglichkeit, so viele Dateien und Apps zu speichern, wie du möchtest – je nachdem, wie viel du ausgeben möchtest. Aus meiner eigenen Erfahrung mit microSD-Karten kann ich dir die 160-Mbps-Variante wärmstens empfehlen, da sie deinem Steam Deck einen leichten Leistungsschub verleiht.

Insbesondere bei der schnelleren Variante profitieren Sie von deutlich kürzeren Lade- und Installationszeiten sowie einem flüssigeren Spielablauf mit weniger plötzlichen Texturwechseln. Sie können aber auch gerne bei der 130-Mbps-Variante sparen, da diese für Steam Decks im Allgemeinen immer noch eine sehr solide Lese-/Schreibgeschwindigkeit bietet.

Vorteile Nachteile ✅ Die ultraschnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 130 bis 160 Mbit/s eignen sich hervorragend für Spiele ✅ Bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Speicherkapazität zu einem günstigen Preis ✅ Samsung ist eine zuverlässige, bekannte Marke für microSD-Karten ✅ Mit einer 10-jährigen Garantie, die Herstellungsfehler und Probleme mit der Haltbarkeit abdeckt ✅ Passt perfekt in den microSD-Steckplatz des Steam Decks ✅ Im Lieferumfang ist ein kostenloser Adapter enthalten, sodass das Gerät mit anderen Geräten kompatibel ist ❌ Es gibt zwar schnellere microSD-Karten auf dem Markt, doch diese sind für ein Steam Deck entweder überdimensioniert oder nicht so preiswert wie diese Karte

Fazit: The Samsung EVO Select ist eine bekannte, preisgünstige microSD-Karte für das Steam Deck, die dich nicht im Stich lassen wird, zumal sie über einen 6-fachen Schutz und eine lange Garantie von 10 Jahren verfügt. Bist du selbst ein echter Spiele- und Film-Sammler? Dann ist das hier ein absolutes Muss für dich!

2. ProtoArc XKM01 [Die beste Maus und Tastatur für das Steam Deck]

Technische Daten Details Modellnummer XKM01 Farben Schwarz / Schwarz-Grau / Schwarz-Silber / Blau / Grün Konnektivität Dual-Bluetooth / USB Schaltertyp (Tastatur) Scheren-Schalter (105 Tasten) DPI-Stufen (Maus) 1000 DPI / 1600 DPI / 2400 DPI Zusammenklappbar? (Tastatur) Yes Abmessungen 0,79 x 2,33 x 4,25 Zoll (Maus)15,21 x 4,71 x 0,49 Zoll (Tastatur)8,48 x 4,71 x 0,82 Zoll (Tastatur – zusammengeklappt) Extras Reisetasche

Reicht Ihnen die virtuelle Bildschirmtastatur des Deck nicht aus? Keine Sorge, denn das ProtoArc XKM01 macht andere Tastaturen praktisch überflüssig, vor allem, wenn Sie gerne unterwegs spielen. Dieses leise, minimalistische Set aus klappbarer Tastatur und Maus ist sehr handlich UND wird obendrein mit einer kostenlosen Reisetasche geliefert.

Auch wenn sie nicht vollständig für Spiele optimiert ist, ist die faltbare Tastatur eine gute Wahl Gaming-Tastatur Es ist ein eigenständiges Gerät und lässt sich hervorragend mit einer Dockingstation kombinieren. Du kannst es überall verstauen (es ist kompakt, egal ob zusammengeklappt oder nicht) und es dann einfach herausholen, wenn du mit deinem angedockten Deck spielen und es an einen externen Monitor anschließen möchtest.

Das Gleiche gilt für die Maus, die sich trotz ihrer nur drei fest integrierten DPI-Einstellungen ebenso gut zum Zocken eignet. Und das auch noch über einen langen Zeitraum hinweg, da sowohl die Maus als auch die Tastatur über eine solide Akkulaufzeit verfügen, die für ausgedehnte Gaming-Sessions, Serienmarathons oder Arbeitssitzungen optimiert ist.

Vorteile Nachteile ✅ Äußerst handlich – die faltbare Tastatur und die Maus passen perfekt in die mitgelieferte Reisetasche ✅ Bietet nahtloses 2,4-GHz- + Bluetooth- + Bluetooth-Pairing, sodass Sie gleichzeitig eine Verbindung zu drei Geräten herstellen können ✅ Sowohl die Tastatur als auch die Maus sind leise und eignen sich daher ideal für den Einsatz in der Öffentlichkeit ✅ Ordentliche Akkulaufzeit im Einsatz ✅ Plug-and-Play – kompatibel mit dem Desktop-Modus des Steam Decks ✅ Ideal für minimalistische Setups ❌ Es gibt keine native DPI-Anpassung für die Maus, aber du kannst dies umgehen, indem du die Empfindlichkeit im Spiel oder die Geschwindigkeit des Mauszeigers im Desktop-Modus anpasst

Fazit: Was die mit Deck kompatiblen Peripherie-Sets angeht, so ist das ProtoArc XKM01 hebt sich deutlich von den meisten anderen Produkten ab und ist für mich eine klare Empfehlung, wenn man bedenkt, wie gut sich sein leichtes, minimalistisches Design mit mobilen Geräten im Allgemeinen ergänzt.

3. Mechanismus Deckmate 7-in-1 [Die beste Halterung für das Steam Deck]

Technische Daten Details Material Schlagfestes Polycarbonat SD-Kartenhalter 2 Alle Komponenten Klebehalterungen (2 Stück)Wandhalterung (1 Stück)VESA-Halterung (1 Stück)Steam Deck-Griff (1 Stück)Ständer (1 Stück)Universalgriff (1 Stück) Flexibilität des Ständers 0 bis 120 VESA-Halterungstyp 75 x 75 mm (Standard) Kompatibilität mit anderem Zubehör (Deckmate Grip) Nur Steam DeckJSAUX Dock Kompatibilität mit anderem Zubehör(Universalgriff) Bare Steam Deck, offizielles Dock, JSAUX-Dock, Hartplastikhüllen Kratzfest? Yes

The Mechanismus Deckmate 7-in-1 Das Set enthält alle möglichen Halterungen, Griffe und einen Ständer, sodass du dein Steam Deck direkt nach dem Auspacken auf vielfältige Weise individuell einrichten kannst. Möchtest du dein Deck während des Spielens an die Wand hängen oder es bequem von deinem Sessel aus nutzen? Die starken Klebehalterungen machen das möglich. Oder möchtest du es aufrecht auf einem Tisch aufstellen? Ganz einfach! Verwende einfach den Ständer.

Da ich ein absoluter Spielesammler bin, finde ich es toll, dass man dank der microSD-Steckplätze am Deckmate Grip Speicherkarten praktisch „neu laden“ kann, je nachdem, auf welche Dateien oder Apps man zugreifen möchte.

Vorteile Nachteile ✅ Jederzeit und überall spielen – bietet extreme Vielseitigkeit dank zahlreicher Befestigungsmöglichkeiten ✅ Die mitgelieferten Griffe sind mit zahlreichen anderen Zubehörteilen kompatibel ✅ Hergestellt aus strapazierfähigem, kratzfestem Material ✅ Lüftungsfreundliches Design – die Komponenten beeinträchtigen das Kühlsystem des Steam Decks nicht ✅ Das Gehäuse verfügt über zwei microSD-Kartensteckplätze, sodass Sie bei Bedarf ganz einfach auf zusätzlichen Speicherplatz zugreifen können ✅ Alle Komponenten sind sowohl mit den LCD- als auch mit den OLED-Modellen des Steam Deck kompatibel ❌ Es ist zwar recht teuer, aber der Nutzen, den Sie aus diesem modularen Befestigungsset ziehen, rechtfertigt den Preis mehr als genug

Fazit: Es gibt kaum ein umfassenderes und sichereres Befestigungsset für das Steam Deck als das Mechanismus Deckmate 7-in-1, und ich habe ein lot von ihnen, während man den Markt durchforstet. Es unterstützt auch die Befestigung anderer Handhelds und ist damit ein echtes Allround-Produkt, das ein absolutes Muss ist, wenn man mindestens ein weiteres tragbares Gerät besitzt Spielkonsole.

4. Antank Magnet-Powerbank [Die beste Powerbank für das Steam Deck]

Technische Daten Details Anschlusstyp USB Typ C Akkukapazität 20.000 mAh Farbe Schwarz Schnellladen USB Power Delivery 3.0, 45 W Kabel im Lieferumfang enthalten 3,2-Fuß-USB-C-Kabel (1 Stück) Kurzes USB-C-Kabel mit rechtwinkligem Stecker (1 Stück) Kompatibel mit Air Vent? Yes Abmessungen 15,8 x 6,5 x 2,5 cm Extras Magnethalterung für die Rückseite

Es ist leicht zu verstehen, warum die Antank Magnet-Powerbank gehört zu den besten, für das Steam Deck optimierten tragbaren Akkuladegeräten. Es verfügt über einen leistungsstarken 20.000-mAh-Akku, ist aber dennoch relativ leicht. Beeindruckenderweise lässt es sich auch während des Spielens an der Rückseite des Steam Decks befestigen.

Aus meiner eigenen Erfahrung mit Powerbanks kann ich sagen, dass es einfach toll ist, ein Ladegerät zu sehen, das speziell für das Gerät selbst optimiert ist. Diese Powerbank ist nicht nur tragbar, sondern auch so konzipiert, dass die magnetische Halterung an der Rückseite die Lüftungsschlitze des Deck nicht verdeckt, was ziemlich praktisch ist.

Vorteile Nachteile ✅ Magnetische Rückseitenbefestigung – lässt sich während des Spielens sicher an der Rückseite Ihres Steam Decks befestigen ✅ Beeindruckende Kapazität – mit seinem 20.000-mAh-Akku lässt sich dein Steam Deck bis zu 1,5 Mal vollständig aufladen ✅ Die 45-W-PD-3.0-Schnellladefunktion bietet die optimale Spitzenleistung für das Steam Deck ✅ Mit zwei USB-C-Anschlüssen (45 W + 18 W) ✅ Behindert den Lüfter nicht, wenn er korrekt an der Rückseite montiert ist ✅ Ist sowohl mit den LCD- als auch mit den OLED-Modellen des Steam Deck kompatibel ❌ Für manche Nutzer mag es zu sperrig sein, aber es ist dennoch weitgehend tragbar und passt problemlos sogar in eine gewöhnliche Tragetasche

Fazit: Für alle, die viel unterwegs sind und gerne auch unterwegs spielen, ist das Antank Magnet-Powerbank wird dich garantiert begeistern. Schließlich ist es eine der ersten Powerbanks, die speziell für das Deck entwickelt wurde, und ist darauf ausgelegt, nahtlos mit ihm zusammenzuarbeiten.

5. UGREEN Uno [Das beste Ladegerät für das Steam Deck]

Technische Daten Details Modellnummer sechshundertachtundachtzig Eingangsspannung 240 Volt Farbe Schwarz Konnektivitätstechnologie Powerline Anschlüsse USB-C-Anschlüsse (3)USB-A-Anschluss (1) Schnellladen USB Power Delivery 3.0, 100 W Sicherheitsmerkmale Überlastschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Entstörschutz, flammhemmendes Gehäuse, Blitzschutz Thermal Guard-System Yes Kompatible Geräte Steam Deck / Nintendo Switch / AirPods / Smartphones / Tablets / Laptops

Wenn es um pure Mobilität und Funktionalität geht, UGREEN Uno steht ganz oben auf meiner Liste der hochwertigsten Ladegeräte für das Steam Deck. Meine Recherchen haben ergeben, dass es nicht nur eines der sichersten Ladegeräte auf dem Markt ist (es verfügt über acht integrierte Sicherheitsfunktionen), sondern auch die volle Leistung von 45 W liefern kann, die das Steam Deck verträgt, und dabei noch genügend Leistung für drei weitere Geräte übrig bleibt.

Es ist klein, schnell und dank seiner GaN-Technologie im Vergleich zu anderen Wandladegeräten energieeffizienter. Besonders gut gefällt mir auch das Smart Display, das herkömmliche Symbole und Zahlen durch Emojis als Statusanzeigen ersetzt – diese sind ebenso präzise wie niedlich.

Vorteile Nachteile ✅ Die Spitzenleistung von 100 W deckt die Spitzenleistung des Steam Decks von 45 W ab ✅ Erstaunlich kompakt – kleiner und leichter als andere Steam-Deck-Ladegeräte ✅ Verfügt über acht verschiedene Schutzfunktionen, die für Sicherheit und Langlebigkeit sorgen ✅ Wärmeeffizient – Die GaN-Technologie reguliert die Temperatur und sorgt für Energieeffizienz während des Ladevorgangs ✅ Es verfügt über vier USB-Anschlüsse, die Schnellladen unterstützen und eine intelligente Stromverteilung bieten ✅ Verfügt über ein stilvolles TFT-Smart-Display mit fünf niedlichen Emojis, die den Status des Geräts anzeigen ❌ Es ist zwar teuer, aber eine sehr effektive und praktische Lösung, wenn man es nicht mag, mehrere Ladegeräte für seine Geräte mit sich herumtragen zu müssen

Fazit:Ich bin der Ansicht, dass UGREEN Uno Ein unverzichtbares Accessoire, wenn du nach einer ultraportablen und vielseitigen Lösung für deine Probleme mit Netzteilen suchst. Damit musst du keine separaten Ladegeräte für dein Steam Deck, deine Laptops und Handys mehr mitnehmen, denn es liefert reichlich Strom für bis zu vier Geräte – und sieht dabei auch noch gut aus.

6. JSAUX Umhängetasche [Der beste Rucksack für das Steam Deck]

Technische Daten Details Modellnummer B0BL2SVTBY Kompatible Geräte Steam Deck / ROG Ally / ROG Ally X / PS5 Portal / Nintendo Switch (OLED) Farbe Schwarz Ebenen 2 Fächer Fach für das Steam Deck (1)Unterfächer (4)Verstecktes Seitenfach (1)Netztasche (1) Abmessungen 350 × 140 × 130 mm Gewicht 960 g Material Oxford-Stoff, Jiaji-Stoff und EVA Rostfrei? Yes Wasserdicht? Yes

Beim Erstellen dieser Liste habe ich viele auf Handys ausgerichtete Umhängetaschen gesehen, aber keine war wirklich so funktional und zuverlässig wie die JSAUX Umhängetasche – zumindest in dieser Preisklasse. Das wasserabweisende, stoßdämpfende Äußere ist großartig, aber das Beste daran ist, dass das mit Schaumstoff gepolsterte, kratzfeste Innere über alle Fächer, Unterteilungen und Taschen verfügt, die man braucht.

Auch die elastischen Bänder sind eine willkommene Ergänzung, denn so kommst du ganz einfach an deine Sachen heran, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass sie herausfallen, beschädigt werden oder du dich in der Öffentlichkeit blamierst – und das alles auf einen Schlag, nur weil du den Reißverschluss zu weit geöffnet hast.

Vorteile Nachteile ✅ Verfügt über Gummibänder, die verhindern, dass der Inhalt beim vollständigen Öffnen herausfällt ✅ Kompatibel mit anderen Handheld-Konsolen wie der Nintendo Switch, dem ROG Ally / Ally X und dem PlayStation Portal ✅ Mit wasserabweisenden Bezügen, rostfreien Reißverschlüssen und strapazierfähigem Stoff ✅ Perfektes Design – dank der gepolsterten Innenausstattung bietet es reichlich Platz für Steam Decks ✅ Verfügt über zusätzliche Staufächer, in denen kleine bis mittelgroße Accessoires verstaut werden können ✅ Anpassbar – du kannst die Schultergurte so einstellen, dass sie sich besser an deine Körperform anpassen ❌ Es könnte Schwierigkeiten geben, größeres Zubehör zu halten, aber das ist kein großes Problem, da das meiste Deck-Zubehör ohnehin auf Tragbarkeit ausgelegt ist

Fazit: The JSAUX Umhängetasche ist ein weiteres Accessoire, das ich empfehlen würde für alle, die viel draußen unterwegs sind und ihre Handhelds gerne überallhin mitnehmen. Es bietet nicht nur mehr als genug Platz für dein Steam Deck, sondern verfügt auch über zahlreiche Unterfächer, in denen du dein weiteres Zubehör verstauen kannst.

7. JSAUX 6-in-1 [Das beste Steam Deck-Dock]

Technische Daten Details Modellnummer Gesetzesentwurf 0603 des Repräsentantenhauses Kompatible Geräte Steam Deck / ROG Ally / Legion Go / MSI Claw Anschlüsse HDMI 2.0 (x1) USB-A 3.0 (x3) 100 W USB-C PD (x1) Gigabit-Ethernet (x1) Unterstützte Auflösungen 4K bei 60 Hz, 2K bei 120 Hz Abmessungen 140 × 65 × 28 mm Gewicht 150 g Material TPE und Aluminium Ethernet-Geschwindigkeit Bis zu 1000 Mbit/s

Es überrascht nicht, dass, JSAUX taucht erneut auf meiner Liste auf mit dem JSAUX 6-in-1 Dockingstation, ein preisgünstiger, nahezu perfekter Ethernet-, HDMI- und USB-Hub für das Deck. Wie man sieht, ist die Ausstattung ziemlich beeindruckend, und mir gefällt besonders, dass sie 4K-Auflösung für externe Monitore unterstützt.

Mit dieser Dockingstation kannst du akkubedürftige Spiele spielen oder über HDMI unbegrenzt Filme auf einem High-End-Gaming-Monitor oder einen Fernseher. Auch im Notfall müssen Sie sich keine Sorgen machen, den Docking-Modus bei niedrigem Akkustand verlassen zu müssen, denn dank der 100-W-PD-Unterstützung wird Ihr Deck relativ schnell und mit minimalem Stromverbrauch vollständig aufgeladen.

Vorteile Nachteile ✅ Unterstützt flüssiges, gestochen scharfes HDMI 4K bei 60 Hz und blitzschnelle Gigabit-Ethernet-Verbindungen ✅ Hervorragende Kompatibilität – unterstützt neben dem Steam Deck drei weitere Handhelds ✅ Verfügt über drei USB-3.0-Anschlüsse für stabile Verbindungen mit Peripheriegeräten ✅ Mit einer Leistungsabgabe von 100 W deckt es die maximale Spitzenleistung des Steam Decks von 45 W ab ✅ Stilvoll und langlebig – mit einer Außenhülle aus hochwertiger Aluminiumlegierung ✅ Der gummierte Sockel sorgt dafür, dass dein Steam Deck sicher und stabil in der Dockingstation steht ❌ Unterstützung für mehrere Bildschirme, einen USB-C-Ausgang und einen SD-Kartenleser wären nette Extras gewesen, aber dieses Dock ist in seiner Preisklasse dennoch das „vollständigste“ Modell

Fazit:The JSAUX 6-in-1 ragt stolz aus der Die besten Steam Deck-Docks nicht nur, weil es von einer bekannten Marke stammt, der man vertrauen kann, sondern auch, weil es in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis der Konkurrenz einfach weit überlegen ist.

8. Skull & Co. GripCase [Die beste Hülle für das Steam Deck]

Technische Daten Details Kompatible Geräte Nur für Steam Deck Farben Coyote-Grau / Schwarz / Galaktisches Violett Standgestaltung 75 Grad Abmessungen 28,0 x 12,2 x 4,3 cm Gewicht 130 g Materialien Thermoplastisches Polyurethan Anschlussöffnungen Original-Docks und Docks von Drittanbietern Tragetasche? Optional

The Skull & Co. GripCase ist eine unauffällige, aber dennoch phänomenale Alternative eines Drittanbieters zur Schutzhülle des Steam Decks. Nun bin ich ein großer Fan von minimalistischen Hüllen, da sie sich einfach gut in das Design des Decks einfügen, und ich muss sagen, diese spezielle Hülle erfüllt alle meine Anforderungen.

Abgesehen von meiner Vorliebe für schlichte Ästhetik habe ich es nicht nur wegen seines Aussehens auf diese Liste gesetzt. Schließlich ist es schwer, sich nicht von einer leichten, flexiblen und robusten Hülle beeindrucken zu lassen, die zudem ein ergonomisches, dockfreundliches Design aufweist. Wenn du ein auffälligeres Design bevorzugst, kannst du dich sogar für die Variante in Galactic Purple entscheiden. Die Entscheidung liegt ganz bei dir!

Vorteile Nachteile ✅ Hergestellt aus flexiblem, stoßdämpfendem und hitzebeständigem TPU-Material ✅ Kompatibel mit dem offiziellen Dock und Docks von Drittanbietern ✅ Ergonomisches Design – Spiele oder schau dir Videos freihändig an, während dein Handheld in einem Winkel von 75 Grad steht ✅ Strukturierte, rutschfeste Griffe – schwitzige Hände? Kein Problem! ✅ Auf Mobilität optimiert – erhöht das Gewicht und die Größe Ihres Steam Decks nur minimal ✅ Erhältlich mit einer praktischen Tragetasche, deren Innenseite aus kratzfester Mikrofaser besteht ❌ Der feststehende Ständer mit einem Neigungswinkel von 75 Grad ist zwar weniger flexibel als herkömmliche Ständer mit mehreren Neigungswinkeln, reicht aber für Spiele am Tisch völlig aus

Fazit: Das GripCase von Skull & Co. ist ein robuste Steam-Deck-Hülle, vor allem wegen seines im Vergleich zu anderen Gehäusen aus dem Zubehörmarkt besonders ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Dieses Gehäuse wird dir gefallen, besonders wenn du Gehäuse mit einem eher schlichten, aber dennoch äußerst funktionalen Design bevorzugst.

9. JSAUX 2er-Pack [Der beste Displayschutz für das Steam Deck]

Technische Daten Details Schwierigkeitsgrad 9H Bildschirmgröße 7 Zoll Kompatible Geräte Steam Deck OLED, Steam Deck Oberflächenausführung Glänzend Material Gehärtetes Glas Abmessungen 106,4 × 173,4 mm Dicke 0,33 mm Gewicht 174 g Kratzfest? Yes Fingerabdruckabweisend? Yes

The JSAUX 2er-Packbedeckt die großen Bildschirme des Steam Decks sehr gut und macht es zu einem robusteren, kratzfesten Gerät, um das man sich nicht mehr so viele Sorgen machen muss. Meine umfangreichen Recherchen haben ergeben, dass dies einer der zuverlässigsten Displayschutzfolien auf dem Markt ist, und die Tatsache, dass sie von JSAUX spielt dem Unternehmen nur in die Hände, weil deren Zubehör einfach dassgut.

Und als Krönung verfügt diese Displayschutzfolie zudem über eine klare, glänzende Oberfläche und ist fingerabdruckabweisend, sodass die Bildqualität Ihres Decks so beeindruckend bleibt, wie sie sein sollte.

Vorteile Nachteile ✅ Klar und beeindruckend – bietet dank seiner glänzenden Oberfläche bis zu 99,99 % der ursprünglichen Transparenz ✅ Einfach anzubringen – wird mit einem Führungsrahmen geliefert. Schluss mit Luftblasen! ✅ Verfügt über eine galvanisch aufgebrachte, oleophobe Beschichtung, die Fingerabdrücke verhindert ✅ Kompatibel sowohl mit LCD- als auch mit OLED-Modellen ✅ Mit robustem 9H-Hartglas, das unglaublich langlebig und kratzfest ist ✅ Die Verpackung enthält zwei Displayschutzfolien, sodass du eine Ersatzfolie zur Hand hast, falls du eine neue brauchst ❌ Für manche Nutzer kann die Installation von „Bubble-Free“ etwas schwierig sein, doch wenn man die Anweisungen befolgt und das Ausrichtungswerkzeug sorgfältig einsetzt, lässt sich dieses Problem minimieren

Fazit: The JSAUX 2er-Pack Displayschutzfolie für Steam Deck ist unglaublich strapazierfähig, fingerabdruckabweisend und dank des Führungsrahmens ganz einfach anzubringen. Es ist erschwinglich, leicht zu verlegen und robust genug für den täglichen Gebrauch – wahrscheinlich das Beste Schutzhülle für das Steam Deck etwas, das jeder Steam-Deck-Besitzer in Betracht ziehen sollte.

7 Tipps für die Auswahl von Steam Deck-Zubehör

Obwohl das Steam Deck eine relativ neue Technologie ist, gibt es eine lot der derzeit dafür angebotenen Zubehörteile. Sicher, einige herausragende Produkte sind sehr nützlich, aber man kann sich an mittelmäßigen oder geradezu schrecklichProdukte, wenn Sie nicht wissen, worauf Sie achten sollten.

Um Ihnen dabei zu helfen, finden Sie hier einige Tipps, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten Gaming-Zubehör für dein Steam Deck:

Tipp Nr. 1: Überlegen Sie sich, wofür Sie das Gerät hauptsächlich nutzen möchten

Von all dem Zubehör, das es für dein Steam Deck gibt, ist die Hülle das Teil, mit dem du am häufigsten in Berührung kommst und das du am meisten nutzt. Du muss Such dir eine Hülle aus, an der du auch langfristig Freude haben wirst, weshalb du Beachten Sie beim Kauf eines Gehäuses Folgendes:

Verfügt es über alle erforderlichen Aussparungen für den Docking-Modus?

Lässt es sich auch beim Spielen gut in der Hand halten?

Ist es robust genug, um Stößen, Kratzern oder Stürzen standzuhalten?

Rutscht es leicht aus der Hand, wenn die Handflächen schwitzig werden?

Ist es mit Ihrer Steam-Deck-Variante (LCD/OLED) kompatibel?

Hat es einen Ständer oder ist es zumindest ständerfähig?

Ist es leicht und dünn genug, um dein Steam Deck nicht wesentlich zu beschweren?

Gefällt dir die allgemeine Ästhetik oder die Ausstrahlung des Designs?

Eine kleine, aber dennoch relevante Anmerkung: Ich bin auf einige Nutzer gestoßen, die allergisch gegen gummierte Griffe insbesondere, daher würde ich Ihnen empfehlen, vor einer Entscheidung zu prüfen, ob Sie auf längeren Kontakt mit Gummi allergisch reagieren.

Tipp Nr. 2: Setzen Sie auf Schutz

Ein weiterer wichtiger Punkt, der beim Kauf von Zubehör ganz oben auf Ihrer Checkliste stehen sollte, ist, sicherzustellen, dass Ihr Steam Deck vor allen Arten von physischen Gefahren geschützt ist.

Wenn du dein Deck schützen möchtest, würde ich dir wärmstens empfehlen, dass du Besorg dir so schnell wie möglich eine stoßfeste Hülle und einen Displayschutz zumindest. Sparen Sie auch hier nicht, das wird Sie teuer zu stehen kommen way noch mehr, wenn du es versuchst.

Tipp Nr. 3: Verbessern Sie die Mobilität

Sobald du dich um eine Schutzhülle und einen Bildschirmschutz gekümmert hast, solltest du dich auf Zubehör konzentrieren, das entweder den Transport deines Steam Decks erleichtert oder speziell auf Mobilität ausgelegt ist.

Das umfasst alles von Einen Rucksack für dein Steam Deck und Zubehör besorgen damit du Kaufen Sie nur Zubehör, das über integrierte Funktionen für den mobilen Einsatz verfügt, wie beispielsweise magnetische Powerbanks oder Produkte, die mit einer eigenen Tragetasche geliefert werden.

Tipp Nr. 4: Speicherplatz erweitern

Ein weiterer wichtiger Punkt, den du beachten solltest – insbesondere, wenn du eine Variante des Steam Decks mit geringerem Speicherplatz besitzt –, ist dein Speicherplatz. Die Auswahl einer microSD-Karte zur Speichererweiterung ist ziemlich einfach – Je höher die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sowie der Speicherplatz, desto besser.

Ich empfehle dir außerdem, Halten Sie sich von unbekannten Marken fern, denn auch wenn sie vielleicht günstiger sind und gute Bewertungen haben (von denen einige wahrscheinlich gefälscht sind), würdest du ein unnötiges Risiko eingehen, ohne dafür nennenswerten Gewinn zu erzielen. Mein Rat? Halte dich an renommierte microSD-Marken wie Samsung or SanDisk.

Tipp Nr. 5: Passen Sie Ihre Einrichtung individuell an

Sobald du dich um das Nötigste gekümmert hast, kannst du dein Steam Deck ganz nach Belieben mit Zubehör ausstatten. Jetzt musst du nur noch Stellen Sie sicher, dass weitere Upgrades…

…sind mit all Ihren anderen Zubehörteilen kompatibel

…die Ergonomie deines Decks verbessern

…den Andockmodus Ihres Decks optimieren

…gefährden Sie nicht die Sicherheit Ihres Decks (bedenken Sie, dass riskante Umbauten zum Erlöschen der Garantie führen können)

Wenn manbeste Dockingstation Insbesondere für dein Steam Deck bieten sie dir ein enormes Maß an Kontrolle darüber, wie du Spiele spielst oder Inhalte ansiehst. Hast du irgendwelche Ideen für coole Gaming-Setups die mehrere Kabelverbindungen erfordern? Eine vielseitige Dockingstation löst dieses Problem – also hol dir die beste, die du finden kannst!

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Zubehör für das Steam Deck?

Das beste Zubehör für das Steam Deck ist das JSAUX 2er-Packzum Schutz des Bildschirms, der Samsung EVO Select microSD zur Speichererweiterung, die Mechanismus Deckmate 7-in-1 für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten und die Skull & Co. GripCase, ein zuverlässiges, ergonomisches Etui. Weiteres Zubehör wie das JSAUX Umhängetasche, JSAUX 6-in-1, UGREEN Uno, ProtoArc XKM01undAntank Magnet-Powerbank sind ebenfalls eine gute Wahl.

Welches Zubehör ist im Lieferumfang des Steam Decks enthalten?

Das Zubehör, das im Lieferumfang der Steam Deck-Modelle mit 256 GB (LCD) und 512 GB (OLED) enthalten ist, umfasst Folgendes: ein 45-W-USB-C-Ladegerät, eine Tragetasche, ein Mikrofasertuch und ein Steam-Profil-Paket. Das 1-TB-OLED-Steam-Deck wird hingegen mit all dem oben genannten Zubehör sowie einem exklusiven Startfilm, einem exklusiven Design für die virtuelle Tastatur und einer kleinen Tragetasche für das Ladegerät geliefert; zudem ist die große Hartschalen-Tragetasche mit einem herausnehmbaren Innenfutter ausgestattet.

Braucht das Steam Deck einen Lüfter?

Nein, das Steam Deck benötigt keinen externen Lüfter, da alle Steam-Deck-Modelle bereits mit einem internen Lüfter, Heatpipes und Lüftungsschlitzen ausgestattet sind. Sie können zwar zusätzliche Kühlung durch Zubehör von Drittanbietern wie USB-Lüfter, Rückplatten aus Aluminiumlegierung und modifizierte Wärmeleitpads in Betracht ziehen, diese sind jedoch optional, da Steam Decks bereits über eine ausreichende Eigenkühlung verfügen.

Was braucht man für ein Steam Deck?

Für das Steam Deck ist kein Zubehör von Drittanbietern zwingend erforderlich, doch es gibt eine Vielzahl an Produkten, die deinen Komfort und dein Spielerlebnis erheblich verbessern können. So bieten beispielsweise Schutzhüllen, Halterungssets und Displayschutzfolien zusätzliche Flexibilität, Sicherheit und Ergonomie, während Zubehör wie Powerbanks, Ladegeräte, kabellose Peripheriegeräte und Tragetaschen hervorragende Optionen für unterwegs darstellen.