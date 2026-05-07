Las 11 mejores consolas de videojuegos de 2025: ¿quién es la reina de las consolas?

Las mejores consolas de videojuegos del momento están encabezadas por la Xbox Series X. Es el sistema más potente del mercado, diseñado para jugar en pantallas grandes sin renunciar a nada. Pero la potencia bruta no lo es todo. El Nintendo Switch Lite Azul destaca por sus títulos exclusivos para consolas portátiles, mientras que la Steam Deck OLED ofrece la misma libertad que en un ordenador para jugar en dispositivos portátiles.

Las he probado todas a fondo para ver cómo se comparan. En esta guía, te voy a presentar mis opciones favoritas, te explicaré qué es lo que distingue a cada consola y te mostraré qué debes tener en cuenta antes de decidirte por tu próxima consola.

¿Quiénes son los tres grandes del sector de los videojuegos?

Todo el mundo da por hecho que «los tres grandes» se refiere a PlayStation, Xbox, yNintendo. Pero la cuestión es que: el PS5 para mí, simplemente no da la talla. Es potente, sin duda, pero entre la escasez de productos, los juegos exclusivos tan caros y la falta de innovación real, me parece más una actualización sin riesgos que una consola que revolucione el mercado.

En este momento, para mí los tres grandes son:

Xbox Series X – Tiempos de carga rápidos, juegos en 4K y una relación calidad-precio inigualable con Game Pass. Nintendo Switch Lite Azul – Asequible, ideal para los niños y repleta de títulos exclusivos emblemáticos de Nintendo. Steam Deck OLED – Disfruta de toda tu biblioteca de Steam en formato portátil con unos gráficos espectaculares.

Cada uno destaca en su ámbito, y por eso los he incluido en mi lista. Sigue leyendo para descubrir si te pueden servir.

Las 11 mejores consolas de videojuegos: ¿qué consola comprar ahora mismo?

Por eso, te alegrará saber que todas las consolas de esta lista han sido analizadas con mucho detalle. Vamos a echar un vistazo a su rendimiento, sus características y mucho más. Es hora de sumergirse en las reseñas completas.

1. Xbox Series X [La mejor consola de videojuegos en general]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución Hasta 4K / 120 fps Almacenamiento SSD de 1 TB (ampliable) Rendimiento AMD Zen 2 personalizado + RDNA 2 RAM 16 GB de GDDR6 Títulos exclusivos Sí (Halo Infinite, Starfield) Servicios en línea Xbox Game Pass, Xbox Live Formato Consola doméstica

De todas las consolas de videojuegos que he probado, la Xbox Series X sigue marcando la pauta. El arranque es casi instantáneo, y puedes jugar a juegos como Forza Horizon 5 en cuestión de segundos.

The Xbox Game Pass Este servicio te da acceso a cientos de títulos exclusivos y a juegos físicos clásicos. No hay que esperar a que se descarguen los archivos digitales cuando estés listo para empezar. Y con Xbox Play Anywhere, puedes comprar el juego una sola vez y jugar en tu consola Xbox, en tu PC o en dispositivos portátiles compatibles sin ningún coste adicional. Xbox Play Anywherepara desarrolladores Además, te permite publicar tu juego en la plataforma y llegar a millones de jugadores de todo el mundo.

Si eres como yo y juegas a títulos de diferentes generaciones, la retrocompatibilidad es inigualable. Incluso hace que los títulos más antiguos se vean mejor gracias al Auto HDR y a las mejoras de rendimiento. Y la fluidez del juego online también es digna de mención. El ecosistema de Xbox da para mucho, incluso si estoy en una partida multijugador competitiva mientras mi pareja navega por Netflix en la misma red

Puedes usar la consola tanto con conexión por cable como por wifi. La experiencia sigue siendo fluida y sin interrupciones. Además, si sigues siendo fan de los juegos retro o quieres sumergirte en la biblioteca de juegos de Xbox 360 Hoy en día, todo está aquí: conservado y mejorado.

Juegos comoHalo Infinite and Starfield Se inicia en cuestión de segundos, gracias al SSD personalizado. Los gráficos son impresionantes, con una resolución 4K completa y una velocidad de fotogramas constante de entre 60 y 120 FPS. Esta consola hace que los títulos más antiguos parezcan nuevos gracias a la retrocompatibilidad, y cargar tu biblioteca digital es muy sencillo. Para los jugadores más exigentes, esta es la consola a batir.

Pruébalo, en serio. Puedes alternar entre juegos físicos y digitales, y la consola no da ningún fallo. Se maneja de maravilla en el modo online, incluso durante las incursiones multijugador masivas. Puedes estar seguro de que el ecosistema de Xbox lo mantiene todo sincronizado, tanto si te sumerges en juegos retro como si pruebas nuevos títulos exclusivos. ¿Quieres jugar a juegos multijugador con amigos en línea? Todo va sobre ruedas.

Además, no se puede comprar ninguna consola Xbox sin el los mejores auriculares para Xbox Series X selecciones. La experiencia no estaría completa.

Ventajas Contras ✅ Potente hardware interno para un rendimiento de última generación ✅ Compatibilidad total con versiones anteriores ✅ Acceso inmediato a la biblioteca de Xbox Game Pass ✅ Ideal tanto para el modo multijugador online como para los juegos físicos ✅ Optimizado tanto para jugadores empedernidos como para jugadores ocasionales ✅ Es compatible tanto con juegos digitales como con juegos en disco ❌ Es posible que su gran tamaño no quepa en espacios reducidos

Veredicto final: The Xbox Series X es la definición misma de un sistema de juego «todo en uno». Ofrece el equilibrio perfecto entre potencia preparada para el futuro y compatibilidad con los clásicos.

An opción alternativasería elXbox Series S, sobre todo si buscas algo más pequeño y fácil de transportar. Además, esta consola es más asequible.

2. Nintendo Switch Lite — Azul [La mejor consola de videojuegos económica]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución Hasta 720p (modo de mano) Almacenamiento 32 GB de memoria interna (ampliable) Rendimiento Procesador Tegra personalizado de NVIDIA RAM 4GB Títulos exclusivos Sí (Zelda, Animal Crossing) Servicios en línea Nintendo Switch Online Formato Consola portátil

The Nintendo Switch Lite Edición Azul probablemente superará todas tus expectativas. Aunque quizá te decidas por él principalmente por su precio y su portabilidad, tiene mucho más que ofrecer. Se trata de una consola de videojuegos completa que incluye múltiples juegos, todo ello en un formato ideal para viajar. ¿Tienes pensado acurrucarte en el sofá o quizá hacer un vuelo de cinco horas? Perfecto, la batería de la Lite tiene una autonomía de entre 5 y 7 horas.

Así tendrás tiempo de sobra para sumergirte en Zelda: El despertar de Link, Animal Crossing e incluso juegos de terceros de ritmo trepidante como Hades or Dead Cells sin ningún contratiempo. Para la mayoría de los jugadores, sobre todo los más jóvenes o los que juegan de forma ocasional, esta podría ser la mejor consola por menos de 200 dólares. El modo de uso manual es ligero, resistente e increíblemente cómodo para sesiones prolongadas.

No se puede acoplar a una base como otras consolas de Nintendo, pero eso tiene su lado positivo, y quizá sea incluso una ventaja. No estás atado al televisor. ¡Puedes jugar literalmente en cualquier sitio! Eso la convierte en una de las mejores consolas portátiles para quienes juegan sobre la marcha o para aprovechar el tiempo en los desplazamientos y los descansos. Puedes descargar juegos digitales de la eShop y cambiar de género sin ningún problema.

Hay espacio de almacenamiento suficiente para lo imprescindible y siempre se puede ampliar con una tarjeta microSD. Compartir la consola con la familia también es una buena opción, ya que este dispositivo está pensado para jugar en familia. Es muy fácil pasársela a otro para una carrera rápida en Mario Kart o turnarse para explorar Stardew Valley. Incluso el modo multijugador online funciona de maravilla en los juegos que lo admiten (siempre que la conexión wifi sea buena).

Si tienes un presupuesto ajustado pero aún así quieres disfrutar de una gran variedad de juegos, de los últimos lanzamientos y de lo mejor de la experiencia Nintendo Switch, la Lite ofrece una relación calidad-precio increíble. Es una consola potente envuelta en una carcasa muy mona. Así que, no, no te dejes engañar por su tamaño.

Ventajas Contras ✅ Diseño ligero y resistente ✅ Gran autonomía de la batería ✅ Permite jugar a los juegos más recientes y a los independientes ✅ Ideal para jugar en cualquier lugar ✅ Compatibilidad fluida con el modo multijugador online ✅ Ideal para los aficionados a las consolas portátiles ❌ Sin salida de TV ni base de conexión

Veredicto final: ElNintendo Switch Lite es la opción ideal para jugar en familia y para cualquiera que busque una experiencia divertida y portátil.

¿Quieres unalternativo? El Xbox Series X merece la pena actualizarse para disfrutar de toda la potencia de una consola doméstica 4K.

3. ​​Steam Deck OLED [La mejor consola portátil]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución Hasta 800p (OLED) Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB / 1 TB Rendimiento APU de AMD (Zen 2 + RDNA 2) RAM 16 GB de LPDDR5 Títulos exclusivos No (Acceso a la biblioteca de Steam) Servicios en línea Steam Formato PC híbrido portátil / de mano

The Steam Deck OLED realmente parece un ordenador portátil para juegos disfrazado. La nueva pantalla OLED no es ningún truco publicitario. Verás que los negros son profundos, los colores resaltan y los gráficos son realistas en Cyberpunk 2077, Elden Ring, yControl Tienen un aspecto espectacular. Te llevas una consola portátil de gran calidad con tu biblioteca de Steam incluida. Esto va más allá de la simple comodidad y supone un auténtico servicio para los jugadores.

Si a eso le sumamos un hardware interno mejorado, el resultado es un dispositivo que arranca rápidamente y carga juegos de gran tamaño sin tirones. Además, permite ajustar la configuración de rendimiento igual que en un ordenador de sobremesa. No es de extrañar que ya se la considere uno de los mejores lanzamientos en el ámbito de las consolas para disfrutar de juegos al estilo de los ordenadores portátiles. Esta popular consola atrae a los jugadores empedernidos que desean llevarse experiencias AAA a cualquier parte. Pero también es ideal para toda la familia.

Así que, como tú y tu familia querréis estar todo el rato pegados a él, seguramente te preocupe la duración de la batería. Por suerte para ti, la autonomía de la batería también es muy buena. Puedes disfrutar de entre 6 y 8 horas de juego con una configuración media y títulos poco exigentes, lo que supone una mejora notable con respecto a los modelos anteriores.

Si eres como yo y te gusta sumergirte en la nostalgia de la SNES, estás de enhorabuena. Ejecuta la mayoría de los juegos de Steam sin problemas. Este aparato lo aguanta todo. Para la mayoría de los jugadores, sobre todo para aquellos que buscan flexibilidad sin renunciar al rendimiento, el Steam Deck OLED Es una auténtica bestia. No se puede considerar simplemente como una consola portátil más. Es, sin duda, una auténtica potencia portátil que puedes llevarte a cualquier parte.

Ventajas Contras ✅ Impresionante pantalla OLED ✅ Ejecuta juegos de gran tamaño sin problemas ✅ Personalización y potencia a nivel de PC ✅ Notables mejoras en la duración de la batería ✅ Admite juegos con gráficos realistas ✅ Ideal para jugadores empedernidos ❌ Se nota un poco voluminoso al cogerlo

Veredicto final: ElSteam Deck OLED es ideal para usuarios avanzados que buscan un ordenador de mano de alta gama.

The Nintendo Switch Litees una granopción alternativa para jugar sobre la marcha, sobre todo si tu presupuesto es más ajustado.

4. PlayStation 5 (PS5) Pro [La mejor consola PS5 para un rendimiento óptimo]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución Hasta 4K / 120 fps Almacenamiento SSD de 1 TB (ampliable) Rendimiento AMD Zen 2 personalizado + RDNA 3 RAM 16 GB de GDDR6 Títulos exclusivos Sí (Spider-Man 2, Demon’s Souls) Servicios en línea PlayStation Plus Formato Consola doméstica

Actualización a la PlayStation 5 Pro Es en ese momento cuando por fin te das cuenta de lo que significa tener una consola de videojuegos de primera categoría. Desde tiempos de carga ultrarrápidos hasta unas imágenes espectaculares en 4K, esta consola es la viva imagen de la próxima generación. Y sí, no es el más barato. Pero obtienes lo que pagas: tecnología de última generación. Si quieres sumergirte en el mundo cinematográfico de Final Fantasy XVI or Horizon: El Oeste Prohibido En todo su esplendor, esta consola te lo ofrece.

Cada momento del juego resulta más intenso y envolvente, sobre todo si se combina con un buen sistema de sonido envolvente (o el los mejores auriculares para videojuegos(en la cubierta).

Lo que realmente la distingue es su versatilidad. Podrás jugar a juegos digitales y físicos con total facilidad y, gracias a su total compatibilidad con versiones anteriores, no tendrás que dejar de lado tus títulos favoritos de PS4. Si tus fines de semana giran en torno a los juegos multijugador, notarás que las sesiones online son más fluidas, que el emparejamiento es rápido y que no se producen ralentizaciones cuando la acción se intensifica.

Además, es una opción ideal para las familias. Puedes cambiar de perfil al instante, jugar en modo cooperativo local y disfrutar de un rendimiento impecable en todos los aspectos. Tanto si te gusta el combate táctico, los juegos exclusivos con una historia bien desarrollada o las misiones en mundos abiertos, el PS5 Pro está a la altura de cualquier reto.

Y una vez que lo enciendas y veas con qué facilidad ejecuta incluso los juegos más exigentes, ya no habrá vuelta atrás. Se convierte en el nuevo referente de cómo debe ser la experiencia de juego.

Ventajas Contras ✅ Impresionantes gráficos realistas ✅ SSD de alta velocidad para una carga instantánea ✅ Excelente compatibilidad con versiones anteriores ✅ Montones de títulos exclusivos ✅ Ideal para jugar en familia ✅ Compatibilidad con sonido envolvente nítido ❌ Sigue siendo una consola grande

Veredicto final: Si estás buscando la mejor consola para disfrutar de los gráficos y el rendimiento de última generación, la PlayStation 5 Pro ofrece.

¿Prefieres la portabilidad? El Steam Deck OLEDes un una excelente alternativa.

5. Pantalla LCD de Steam Deck [Consola de videojuegos portátil y versátil]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución 1280 x 800 (LCD) Almacenamiento SSD de 64 GB / 256 GB / 512 GB Rendimiento APU de AMD (Zen 2 + RDNA 2) RAM 16 GB de LPDDR5 Títulos exclusivos No (acceso al juego para PC) Servicios en línea Steam Formato PC híbrido portátil / de mano

A primera vista, el Pantalla LCD de Steam Deck No parece muy potente, pero dale solo 10 segundos. En cuanto se inicie Elden Ring or Hades, te darás cuenta de que esta consola portátil no es ningún juguete. Es cierto que no tiene pantalla OLED, pero las imágenes siguen impresionando por sus gráficos realistas y su nitidez. Lo que la hace destacar es su hardware interno: lo suficientemente potente como para ejecutar juegos de gran envergadura y títulos independientes. Y, por supuesto, incluso exclusivas de consola mediante emulación.

Si te gusta la versatilidad, puede que esta sea la mejor consola que nunca te hayas planteado comprar. Puedes pasar de Steam a las ROM retro y a otras consolas sin sentir que te estás perdiendo nada. Para los jugadores empedernidos, este dispositivo supone un punto de inflexión. Y si tienes familiares que se unen de vez en cuando, la Steam Deck se maneja de maravilla con los juegos cooperativos locales y los de puzles.

La batería no dura eternamente, pero aguanta lo suficiente para viajar, pasar el rato en el sofá o echar unas partidas rápidas en los descansos. Pero, sinceramente, lo que más destaca del dispositivo es su flexibilidad. Ofrece flexibilidad sin renunciar a la potencia propia de un ordenador. Ya no tienes que elegir entre portabilidad y rendimiento.

Para la mayoría de los jugadores (sobre todo para los que juegan fuera de casa), es el término medio ideal entre un ordenador de sobremesa y una consola portátil. Y si te importa la calidad gráfica, combinarlo con el El mejor monitor para la Xbox Series X lleva la experiencia a un nivel superior.

Puede que la Steam Deck OLED parezca más llamativa, pero no te olvides de la versión con pantalla LCD. No se queda atrás. Conéctala mediante USB-C para mejorar la experiencia.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Hardware interno potente ✅ Disfruta de los grandes partidos dondequiera que estés ✅ Ideal para compartir entre familiares ✅ Buena duración de la batería ✅ Funciona en diferentes consolas ❌ Menor calidad de pantalla

Veredicto final: ElPantalla LCD de Steam Deck es una compra inteligente para los jugadores que buscan un ordenador portátil para juegos sin florituras.

Si quieres unopción alternativa si quieres una pantalla mejor, opta por el Steam Deck OLED.

6. PlayStation 5 Slim [La PlayStation de nueva generación]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución Hasta 4K / 120 fps Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Rendimiento AMD Zen 2 personalizado + RDNA 2 RAM 16 GB de GDDR6 Títulos exclusivos Sí (Horizon, Ratchet & Clank) Servicios en línea PlayStation Plus Formato Consola doméstica delgada

The PlayStation 5 Slim Puede que sea más pequeño, pero tiene todo lo necesario para jugar. Solo que viene en un diseño más silencioso y elegante. EstoPlayStation Esta consola ofrece un rendimiento impresionante y unos gráficos realistas que superan con creces lo que cabría esperar de su tamaño. Verás que cuando cargues juegos antiguos del catálogo de PS+ o incluso cuando disfrutes de títulos exclusivos como Spider-Man 2.

Si te gusta jugar en familia o sueles jugar a juegos multijugador con tus amigos, la Slim es la opción ideal. No se calienta durante las sesiones largas, incluso cuando tu salón se convierte en un campo de batalla durante el fin de semana. Podrás cambiar de juego sobre la marcha, y la conexión de los mandos Joy-Con (sí, con un adaptador) funciona sorprendentemente bien para jugar de forma relajada en el sofá.

El acceso digital también es fluido. Puedes descargar tus juegos digitales favoritos directamente desde la PlayStation Store sin tener que estar cambiando de disco. Tanto si eres un jugador empedernido como ocasional, podrás disfrutar de combates cinematográficos en una consola que maneja los videojuegos como debe ser. Es perfecta en todos los sentidos. Además, sinceramente, PlayStation Las exclusivas son lo más.

A pesar de ser más compacto, el Slim no renuncia a la calidad de la experiencia. Seguirás disfrutando de unos gráficos espectaculares, una jugabilidad fluida y una conectividad a toda prueba. Además, su diseño más pequeño se adapta a espacios reducidos sin sacrificar potencia ni estilo. Incluso la duración de la batería de los accesorios parece mejorar cuando el sistema se calienta menos.

Esta es la consola ideal si buscas versatilidad, rendimiento y diseño, todo en uno. Perfecta tanto para jugadores en solitario como para familias y aficionados ocasionales.

Ventajas Contras ✅ Diseño más delgado y ligero ✅ Una experiencia multijugador online fluida ✅ Excelente rendimiento con diferentes juegos ✅ Ideal para jugar en familia ✅ Ejecuta juegos antiguos sin problemas ✅ Impresionantes gráficos realistas ❌ No incluye versión en disco

Veredicto final: ElPlayStation 5 Slim ofrece un rendimiento de última generación en un diseño más compacto.

Si quieres una renovación visual completa, el PlayStation 5 Pro is LA opción alternativa.

7. PlayStation 5 Digital Edition (modelo delgado) [Opción PS5 Slim sin unidad de disco]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución Hasta 4K / 120 fps Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Rendimiento AMD Zen 2 personalizado + RDNA 2 RAM 16 GB de GDDR6 Títulos exclusivos Sí (por ejemplo, Returnal, Ratchet & Clank) Servicios en línea PlayStation Plus Formato Consola doméstica delgada (sin unidad de disco)

The PlayStation 5 Edición Digital (Slim) es lo que necesitas si te has pasado por completo a los videojuegos digitales y buscas un sistema elegante y sin discos que, aun así, ofrezca la potencia de la próxima generación. Funciona igual que su versión en disco, pero sin tanto lío. Podrás jugar a títulos multijugador directamente desde PS+ o sumergirte en grandes juegos como God of War: Ragnarök con un tiempo de carga prácticamente nulo. Se trata de una auténtica consola de videojuegos diseñada para un acceso rápido y una experiencia de juego orientada al futuro.

Si dispones de poco espacio o simplemente buscas algo minimalista, esta es una de las consolas de videojuegos más prácticas que puedes comprar. Su diseño es compacto, y su rendimiento sigue siendo capaz de ejecutar a la perfección títulos exclusivos y los juegos más recientes sin sobrecalentarse ni hacer ruido como un motor a reacción. Seguirás disfrutando de características como el sonido envolvente y una nítida resolución 4K… solo que sin unidad de disco.

Este modelo también es perfecto para jugar en familia. Cambiar de usuario es muy sencillo, la interfaz es intuitiva y la disposición de la consola hace que pasar de los juegos retro a los éxitos de PS5 y a los juegos online sea muy fácil. Y no te preocupes por tus títulos antiguos: la retrocompatibilidad sigue estando totalmente garantizada para las descargas digitales, lo que significa que no perderás el acceso a tus PS4 favoritos.

¿Estás pensando en renovar tu sistema o vas a comprar tu primera consola? Pues bien, esta podría ser la mejor consola para los jugadores empedernidos que dan prioridad al contenido digital. Ofrece una experiencia sencilla sin renunciar a la potencia ni a la calidad. Combínala con unos auriculares de nuestra los mejores auriculares para PS5 Añádela a tu lista y déjate llevar por su sonido envolvente en las salas de juego online.

Ventajas Contras ✅ Diseño fino y minimalista ✅ Carga ultrarrápida gracias al SSD ✅ Una excelente relación calidad-precio para los usuarios que solo utilizan dispositivos digitales ✅ Rendimiento fluido en los juegos online ✅ Compatible con todos los títulos exclusivos ✅ Ideal para coleccionistas de videojuegos ❌ No hay opción de juegos físicos

Veredicto final: Si no te ciñes a los discos y quieres un rendimiento de última generación en un diseño compacto, el PS5 Digital Slim es una elección acertada.

¿Prefieres los soportes físicos? Prueba el PlayStation 5 Procomo un opción alternativaen su lugar.

8. PlayStation 5 (PS5) — Edición digital «Fortnite Cobalt Star» [Lo mejor para los jugadores de Fortnite]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución Hasta 4K / 120 fps Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Rendimiento AMD Zen 2 personalizado + RDNA 2 RAM 16 GB de GDDR6 Títulos exclusivos Sí + Paquete de aspectos de Fortnite Servicios en línea PlayStation Plus Formato PS5 estándar con diseño especial

The PS5 Fortnite Cobalt Star Edition es una bestia lista para la acción, diseñada para los juegos en línea. Esta consola especial ofrece un retraso de entrada ultrabajo y una tasa de fotogramas por segundo (FPS) muy estable, sobre todo en partidas multijugador de alta intensidad. Notarás la diferencia en la precisión de puntería durante las intensas batallas de construcción, y el paquete exclusivo de Fortnite con V-Bucks y un aspecto raro es una fantástica ventaja adicional.

Para quienes se adentran por primera vez en el mundo de las consolas de videojuegos, esta edición ofrece el equilibrio perfecto entre atractivo visual y potencia. Su elegante diseño queda genial en cualquier configuración, e incluso puedes adaptarla a tu gusto con algunas de las mejores ideas para montar un espacio de juego. Si tu objetivo es crear un espacio llamativo y de alto rendimiento que destaque, esta consola te ofrece tanto funcionalidad como flexibilidad.

Puedes iniciar juegos digitales al instante o disfrutar de títulos exclusivos como Spider-Man 2 and Horizon: El Oeste Prohibido en una impresionante resolución 4K. Y sí, sigue siendo compatible con tus juegos clásicos y tus favoritos de PS4. También es ideal para jugar en familia, ya que los perfiles múltiples, la interfaz de usuario intuitiva y el cambio rápido entre ellos la hacen perfecta para jugadores de todos los niveles.

Si lo combinas con sonido envolvente, tendrás una de las mejores configuraciones de consola para videojuegos que hay hoy en día. Tanto si eres un asiduo de Fortnite como si simplemente buscas uno de los mejores packs de consola del mercado, esta edición cumple todos los requisitos: desde el estilo hasta el rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Skin y paquete exclusivos de Fortnite ✅ Multijugador online muy fluido ✅ Acceso completo a títulos exclusivos ✅ Ideal para Fortnite y juegos ocasionales ✅ Hardware rápido y silencioso ❌ Se trata principalmente de una mejora estética

Veredicto final: EstoPS5 Edición Cobalt Star es perfecto para cualquiera que sea un fanático de Fortnite y de los juegos online.

¿Buscas potencia pura? Prueba el PlayStation 5 Procomo tu opción alternativa en su lugar.

9. Nintendo Switch (modelo OLED) [La mejor experiencia Premium en Switch]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución Hasta 1080p en modo portátil / 4K en modo acoplado Almacenamiento 64 GB (ampliable mediante tarjeta microSD) Rendimiento NVIDIA Tegra X1 personalizado RAM 4GB Títulos exclusivos Sí (Zelda: TOTK, Mario Odyssey) Servicios en línea Nintendo Switch Online Formato Portátil híbrido

The Nintendo Switch OLED es la consola portátil que por fin da en el clavo. Si has jugado al modelo original, pasar al modelo OLED es como cambiar tus viejas gafas de sol por una pantalla de cine. La pantalla de 7 pulgadas hace que los juegos digitales como Metroid Dread and Lágrimas del Reino Ponte en marcha. La pantalla cobra vida con negros más profundos y colores vibrantes en cada fotograma. Una vez que pruebas a jugar en modo portátil con esta pantalla, es difícil volver atrás.

Te encantará lo sensibles que son ahora los mandos Joy-Con, sobre todo cuando esquivas a los enemigos en juegos de plataformas con niveles muy estrechos o compites contra tus amigos en Mario Kart 8 Deluxe. Esta versión encaja a la perfección en el ecosistema de Nintendo Switch. Se sincroniza fácilmente con todos tus accesorios anteriores y es compatible con la misma amplia biblioteca de juegos. Eso significa que no tendrás que renunciar a nada si decides actualizar tu consola.

Como consola familiar, es un sueño. Puedes conectarla a un televisor para jugar en modo cooperativo desde el sofá o llevártela de viaje y jugar en modo de mesa gracias al soporte integrado. Todo está pensado para ofrecer flexibilidad. Si eres de esos jugadores a los que les encantan las consolas portátiles pero que, aun así, buscan una experiencia de primera, este es tu modelo.

La versión OLED mejora la calidad de la imagen y optimiza la experiencia de juego en cualquier entorno, desde las largas sesiones nocturnas hasta las partidas informales en familia. ¿En resumen? Es la mejor Switch hasta la fecha y una de las mejores opciones para la mayoría de los jugadores que buscan una experiencia integral con unos gráficos impresionantes.

Ventajas Contras ✅ Preciosa pantalla OLED ✅ Una experiencia de juego excelente en modo portátil ✅ Ligero y fácil de llevar de viaje ✅ Títulos clásicos de Nintendo Switch ✅ Mandos Joy-Con con respuesta táctil ✅ Ideal para jugar en familia ❌ Almacenamiento interno limitado

Veredicto final: Si buscas una consola portátil con una pantalla de alta calidad y una gran variedad de juegos, esta es la mejor consola del Interruptoralineación.

The Pantalla LCD de Steam Deck merece la pena echarle un vistazo como opción alternativa si quieres disfrutar de una experiencia de juego más profunda a nivel de PC.

10. Nintendo Switch – Pack Mario Kart 8 Deluxe [La mejor consola portátil con un clásico de las carreras]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución Hasta 1080p (televisión) / 720p (dispositivos portátiles) Almacenamiento 32 GB (ampliable mediante tarjeta microSD) Rendimiento NVIDIA Tegra X1 RAM 4GB Títulos exclusivos Sí (Mario Kart 8, Zelda, Smash) Servicios en línea Nintendo Switch Online Formato Portátil híbrido

El pack de Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe es una de las mejores formas de iniciarse en el mundo de los videojuegos sin complicaciones. Abres la caja, conectas los mandos Joy-Con y, en cuestión de minutos, ya estás corriendo por Rainbow Road. Sin largas instalaciones ni configuraciones complicadas, por lo que es una opción ideal para los jugadores ocasionales. ¡Juego portátil al instante, tan divertido como rápido! Porque, sinceramente, muchos de nosotros no tenemos tiempo.

Este paquete es una opción estupenda y muy acertada, sobre todo si buscas algo que te permita acceder al juego al instante. Es ideal para jugar en familia, para regalar o para una noche de partidas multijugador entre amigos. El Nintendo Switch La interfaz es lo suficientemente intuitiva como para que los jugadores más jóvenes puedan usarla sin necesidad de instrucciones. Pasa fácilmente del modo acoplado al portátil, adaptándose a tu forma de jugar.

Además, obtienes un gran valor. Puede que la pantalla no sea OLED, pero la imagen sigue siendo nítida, y los juegos digitales como Mario Kart 8 Deluxe funciona a la perfección. Este pack es ideal para todo tipo de jugadores, tanto para quienes juegan en solitario como para los que lo hacen en grupo. Si estabas esperando para comprar una consola portátil, ahora es el momento perfecto. Este pack te ofrece la consola, el juego y la libertad de jugar donde quieras.

Ventajas Contras ✅ Incluye Mario Kart 8 Deluxe ✅ Listo para usar: diversión inmediata ✅ Ideal para jugar en cualquier lugar ✅ Una introducción estupenda a la Nintendo Switch ✅ Ideal para las noches de juegos en familia ✅ Paquete con una excelente relación calidad-precio ❌ Menos espacio de almacenamiento

Veredicto final: Esta es la forma más fácil de adentrarse en el mundo de Nintendo Switchjuegos.

Prueba elNintendo Switch OLED como un opción alternativa para una pantalla mejorada, sobre todo si buscas más potencia y una mejor calidad de imagen.

11. Xbox Series S [Los mejores juegos compactos para Xbox]

Especificaciones Detalles Asistencia técnica para la resolución Hasta 1440p / 120 fps Almacenamiento SSD de 512 GB (ampliable) Rendimiento AMD Zen 2 personalizado + RDNA 2 RAM 10 GB de GDDR6 Títulos exclusivos Sí (Halo Infinite, Starfield) Servicios en línea Xbox Game Pass / Xbox Live Formato Consola digital compacta

La XCaja Serie Ses la mejor opción si quieres jugar a videojuegos en formato digital sin gastarte una fortuna ni ocupar espacio. A mí, personalmente, me encantó la Series S. ¡Pude llevármela en viajes largos porque es portátil! Y no tuve que renunciar a la potencia de mi consola por ello. Esta bestia sigue permitiéndome jugar con unos gráficos espectaculares y una fluidez total. Si siempre estás de viaje, la Xbox Series S es una auténtica maravilla.

Es un dispositivo compacto y totalmente digital Xbox una consola que sorprende por lo rápido y fluido que ejecuta los grandes títulos. La tuve con Xbox Game Pass Y solo por el acceso a juegos de otros desarrolladores, esta consola ya es una recomendación segura. Puede que Xbox no cuente con tantos títulos exclusivos tan espectaculares como PlayStation, pero en Xbox Game Pass encontrarás un montón de joyas ocultas.

Te encantará lo fácil que es de transportar y lo bien que encaja en una configuración minimalista. Es perfecta para familias que buscan una consola fiable para el salón o para jugadores que quieren un sistema secundario además de una PlayStation o un PC para juegos. Me pasé el día jugando sin parar y la duración de la batería de la Mando inalámbrico de Xbox funcionó a la perfección, sin caídas ni cortes de conexión.

Esta consola es también una apuesta segura para los jugadores noveles o más jóvenes. Se inicia rápidamente, ejecuta sin problemas todos los títulos de la biblioteca de Game Pass y no se sobrecalienta incluso bajo presión. La Series S tiene potencia suficiente para ofrecer una experiencia de juego de alta calidad a un precio asequible.

Ventajas Contras ✅ Compacto y ligero ✅ Rendimiento fluido a 120 fps ✅ Excelente relación calidad-precio con Xbox Game Pass ✅ Funciona bien con todos los juegos de terceros ✅ La opción perfecta de consola Xbox Digital ✅ Buena autonomía de la batería con los accesorios ❌ Espacio de almacenamiento interno limitado

Veredicto final: ElXbox Series S es totalmente portátil y ofrece un rendimiento sólido.

¿Quieres más potencia y compatibilidad con discos? El Xbox Series Xes ununa alternativa válida.

¿Cómo sé qué consola de videojuegos debo comprar?

Lo entiendo, elegir el la consola de videojuegos adecuada puede resultar complicado. Y es aún más difícil cuando, para empezar, no eres precisamente una persona muy decidida. Quizás quieras una consola nueva y ya tengas una, o quizás seas un principiante total (y estés perdido).

Sea lo que sea, lee todo esto y adquirirás unos conocimientos que te vendrán muy bien.

¿Cómo puedo elegir la mejor consola de videojuegos según mis preferencias?

Tus hábitos y preferencias a la hora de jugar deberían ayudarte a decidir qué consola te conviene más. Ten en cuenta lo siguiente:​

Juegos exclusivos : Si te atraen determinadas franquicias, la exclusividad es importante. Por ejemplo, PlayStation ofrece títulos como God of War and The Last of Us, mientras que Xbox presume de Hola and ¡Ánimo!.​

: Si te atraen determinadas franquicias, la exclusividad es importante. Por ejemplo, PlayStation ofrece títulos como God of War and The Last of Us, mientras que Xbox presume de Hola and ¡Ánimo!.​ Preferencias de género : Es posible que algunas consolas se adapten mejor a determinados géneros. Nintendo Switch es conocida por sus juegos para toda la familia y de plataformas, mientras que PlayStation y Xbox destaca en los géneros de acción y de disparos.

: Es posible que algunas consolas se adapten mejor a determinados géneros. Nintendo Switch es conocida por sus juegos para toda la familia y de plataformas, mientras que PlayStation y Xbox destaca en los géneros de acción y de disparos. Modo para un jugador frente a modo multijugador: Si prefieres las aventuras en solitario, te recomendamos que te decantes por consolas con una amplia oferta de juegos para un solo jugador. Si eres un entusiasta del modo multijugador, tendrás que fijarte en los servicios en línea y el apoyo de la comunidad que ofrece cada consola.

¿Quieres conocer más detalles interesantes sobre la Xbox y la PS5? Echa un vistazo ya a esta guía comparativa entre la Xbox Series X y la PS5. Es mejor estar bien informado antes de comprar nada, ¿no?

¿Qué hay que tener en cuenta al elaborar un presupuesto?

El presupuesto desempeña un papel fundamental en tu proceso de toma de decisiones. Esto es lo que debes tener en cuenta:​

Xbox Series X Rendimiento de primera calidad a un precio más elevado Xbox Series S Más asequible con acceso exclusivamente digital PS5 Una experiencia de juego de alta gama con un precio acorde PS5 Edición Digital Versión solo digital, un poco más económica Nintendo Switch Precios de gama media con una portabilidad única Nintendo Switch Lite Opción económica, solo para dispositivos móviles

Los títulos nuevos suelen costar entre 50 y 70 dólares. Los servicios de suscripción como Xbox Game Pass y PlayStation Plus ofrecen acceso a una biblioteca de juegos a cambio de una cuota mensual. Los gastos adicionales en mandos, auriculares y tarjetas de memoria también pueden suponer un gasto considerable. Invertir en material de calidad mejora tu experiencia de juego.

¿Qué consola de videojuegos ofrece el mejor rendimiento?

Comprender los aspectos técnicos te garantiza elegir una consola que satisfaga tus expectativas de rendimiento:​

Gráficos y resolución : AmbosXbox Series X y PS5 apoyo Juegos en 4K , con unos gráficos impresionantes. La Series X tiene una ligera ventaja en cuanto a potencia bruta, pero la diferencia es mínima para la mayoría de los usuarios.

: AmbosXbox Series X y PS5 apoyo , con unos gráficos impresionantes. La Series X tiene una ligera ventaja en cuanto a potencia bruta, pero la diferencia es mínima para la mayoría de los usuarios. Tiempos de carga y almacenamiento : Las unidades de estado sólido (SSD) de estas consolas reducen drásticamente los tiempos de carga. Xbox Series Xofertas 1 TB de almacenamiento, mientrasPS5ofrece Ochocientos veinticinco gigabytes La Nintendo Switch utiliza cartuchos y almacenamiento interno, centrándose más en la jugabilidad que en las prestaciones técnicas.

: Las unidades de estado sólido (SSD) de estas consolas reducen drásticamente los tiempos de carga. Xbox Series Xofertas mientrasPS5ofrece La Nintendo Switch utiliza cartuchos y almacenamiento interno, centrándose más en la jugabilidad que en las prestaciones técnicas. Diferencias clave: Xbox Series X destaca la compatibilidad con versiones anteriores y la integración con Game Pass. La PS5 se centra en los títulos exclusivos y en una nueva interfaz de usuario. La Nintendo Switch ofrece portabilidad y una experiencia de juego única.

Si estás pensando en una configuración más personalizable, echa un vistazo a nuestra guía de los mejores ordenadores para juegos, donde encontrarás opciones de alto rendimiento.​

Ecosistemas y servicios

Cada consola ofrece servicios exclusivos que mejoran la experiencia de juego:​

Ecosistema Xbox Game Pass acceso a una amplia biblioteca de juegos por una cuota mensual. Ecosistema PlayStation PlayStation Plus para disfrutar del modo multijugador online, juegos mensuales gratuitos y descuentos exclusivos. Juego remotopara transmitir partidas a otros dispositivos de tu red. El ecosistema de Nintendo Nintendo Switch Online para jugar en línea, catálogos de juegos clásicos y guardado en la nube.

Multijugador online y comunidad

Esto va dirigido a los jugadores sociales. ¿Necesitas una comunidad de jugadores? Discord no es tu única opción.

Requisitos de suscripción : Se requiere una suscripción a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate para jugar en línea. Se requiere una suscripción a PlayStation Plus. Se necesita una suscripción a Nintendo Switch Online.​

: Se requiere una suscripción a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate para jugar en línea. Se requiere una suscripción a PlayStation Plus. Se necesita una suscripción a Nintendo Switch Online.​ Selección de juegos para el modo multijugador: Todas las plataformas ofrecen títulos multijugador populares, pero las exclusivas varían. Ten en cuenta qué plataforma cuenta con los juegos a los que juegan tus amigos o los títulos que más te interesan.

¿Cuál es el mejor formato para los videojuegos?

Depende de ti. Si en tu hogar hay varios dispositivos conectados a la vez, MU-MIMO (Multi-usuario, múltiples entradas, múltiples salidas) marca una gran diferencia. Permite a los routers comunicarse con varios dispositivos al mismo tiempo, en lugar de ponerlos en cola uno por uno.

Eso significa que es más fluido juegos en línea, menospuntas, y una másconexión estable, incluso durante las descargas, las actualizaciones o cuando otras personas están viendo Netflix en streaming en la habitación de al lado. A continuación te explicamos cómo se adaptan las diferentes configuraciones de consola a tu estilo de vida:

Xbox Series X y PlayStation 5: Diseñado para disfrutar de la experiencia clásica de los videojuegos en la televisión. De gran tamaño, ideal para centros de entretenimiento. Prioriza la potencia, las imágenes y el rendimiento.

Nintendo Switch y Switch OLED: Una consola híbrida portátil y de sobremesa. Ofrece juego portátil, modo de sobremesa y juego conectado al televisor. Perfecta para familias o personas que se desplazan a diario y buscan flexibilidad.

Xbox Series S y PS5 Edición Digital: Consolas compactas y exclusivamente digitales. No tienen unidad de disco física, por lo que todo es digital. Ideales para jugadores con poco espacio o con bibliotecas de juegos digitales.

Elegir el adecuado formato influirá directamente en lo envolvente y cómoda que sea tu experiencia.

Procesador y memoria RAM

Si eres jugador de PC y quieres ir más allá de las consolas, echa un vistazo a nuestra guía sobre el el mejor portátil para juegos. Se trata de una alternativa flexible y de alto rendimiento que pone a tu alcance unos gráficos y una potencia de última generación. Por otra parte, detrás de toda experiencia de juego de primer nivel se esconde una potente combinación de CPU and RAM.

Xbox Series X y PlayStation 5 Equipado con procesadores AMD Zen 2 personalizados de 8 núcleos. 16 GB de memoria RAM GDDR6 para un rendimiento ultrarrápido. Nintendo Switch Incorpora un procesador NVIDIA Tegra personalizado. 4 GB de memoria RAM LPDDR4. Xbox Series S y PS5 Edición Digital La Serie S cuenta con 10 GB de RAM, frente a los 16 GB de la Serie X, lo que afecta a la compatibilidad con 4K.

Ambos utilizan las mismas CPU que sus modelos de gama alta.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor consola de videojuegos?

La mejor consola de videojuegos depende de tus prioridades. La Xbox Series X ofrece un rendimiento de primera, la PS5 destaca por sus títulos exclusivos y la Nintendo Switch es versátil y ligera.

¿Cuál es la consola Xbox más reciente?

La consola Xbox más reciente es la Xbox Series X, lanzada en 2020. Es la consola más potente de Microsoft, que ofrece juegos en 4K, cargas rápidas gracias al SSD e integración con Game Pass.

¿Está Nintendo desarrollando una nueva consola?

Sí, la Nintendo Switch 2 saldrá a la venta en junio de 2025. Es posible que los juegos tengan un precio inicial de 80 dólares.

¿Cuál fue la primera consola de videojuegos?

La primera consola de videojuegos doméstica fue la Magnavox Odyssey, lanzada en 1972. En ella se introdujeron los primeros juegos con gráficos básicos y de pistola óptica.

¿Cómo se abre la consola de Steam?

Para abrir la consola de Steam, utiliza el «steam://open/console» Introduce la URL en tu navegador o ejecútalo mediante el acceso directo de Steam añadiendo «-console» en las opciones de inicio.

¿Está Xbox desarrollando una nueva consola?

Sí, Xbox Según se informa, está trabajando en su consola de nueva generación. Microsoft confirmó durante recientes presentaciones que se está desarrollando nuevo hardware, pero no se ha dado a conocer ninguna fecha oficial de lanzamiento.

¿Cuáles son las cuatro consolas de videojuegos más populares?

Las cuatro consolas más populares en la actualidad son las PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, yXbox Series S, según las ventas mundiales y el número de jugadores activos.

¿Qué es mejor, el PC o la Xbox?

Depende de tus necesidades. Los ordenadores ofrecen más potencia y flexibilidad, pero Xbox ofrece una experiencia «plug-and-play» con las ventajas de Game Pass. Elige en función de tu presupuesto, tus preferencias y los títulos exclusivos.