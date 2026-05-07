Los 6 mejores protectores de pantalla para Steam Deck en 2026: máxima seguridad

Quiero mi Steam Deckpara que la pantalla se mantenga limpia y sin arañazos el mayor tiempo posible. La pantalla de 7 pulgadas es el corazón del dispositivo, y hasta un pequeño arañazo puede resultar molesto. En lugares concurridos, durante los viajes o simplemente al meterlo en una mochila, la pantalla corre un gran riesgo, y un buen protector puede evitar que se raye o incluso se rompa.

Encontrar el modelo adecuado no es tan sencillo como elegir la primera opción que aparece en Internet. El modelo Steam Deck OLED de 1 TB cuenta con una pantalla antirreflejos grabada que puede interactuar con algunos protectores y provocar reflejos no deseados. Lo aprendí por las malas cuando mi primera elección hacía que la pantalla se viera borrosa bajo cierta iluminación.

En esta guía, comparto los resultados de las pruebas de resistencia a las que he sometido diferentes fundas a lo largo del tiempo. Cada una de las opciones aquí seleccionadas ha sido evaluada en función de su relación calidad-precio, su durabilidad y sus características prácticas. He tenido en cuenta aspectos como el grado de dureza, el acabado brillante o antirreflejos, los extras como los aplicadores y cómo se adaptan a los accesorios o a una base de carga.

El protector adecuado debería pasar casi desapercibido mientras juegas, pero a la vez darte tranquilidad cada vez que el mazo sale de tus manos. Esta lista te ayudará a elegir uno que se adapte a tu modelo, a tu entorno y a tu forma de jugar.

Nuestra selección de protectores de pantalla para Steam Deck

Me gusta decir que el mejor protector de pantalla para Steam Decks es el que estás a punto de comprar (ya que cualquier protección es mejor que ninguna), pero estas son mis recomendaciones, si buscas el mejor:

Protector de pantalla JSAUX para Steam Deck – Cristal de buena calidad con un marco guía fácil de usar, ideal para personas con manos temblorosas. Protector de pantalla Benezcap para Steam Deck – más asequibles que otros protectores, sin dejar de incorporar los elementos de protección esenciales. Protector de pantalla Spigen GLAS.tR EZ Fit – La línea EZ Fit se ha diseñado específicamente para adaptarse fácilmente y proteger dispositivos como teléfonos móviles, consolas y, sí, incluso pantallas OLED Steam Decks.

Ten en cuenta que, aunque estos son los que más destacan de la lista, ¡sin duda merece la pena tener en cuenta todos los protectores que aquí se incluyen!

Resumen de los 6 mejores protectores de pantalla para Steam Deck

Aunque no existen normas muy estrictas para Steam Deck En cuanto a los protectores de pantalla, lo único que realmente se les pide es que sean resistentes, fáciles de colocar y, opcionalmente, que tengan propiedades mate o antirreflejos. Es posible que también necesites un poco de ayuda para elegir entre la gran variedad de opciones disponibles.

Teniendo esto en cuenta, aquí tienes seis excelentes protectores de pantalla que puedes comprar ahora mismo:

1. JSAUX: Pack de 2 protectores de pantalla para Steam Deck [El mejor protector de pantalla en general]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 18 cm Espesor 0,33 mm Índice de dureza 9H Tipo de acabado Brillante

El pack de dos protectores de pantalla JSAUX para Steam Deck es una opción excelente para cualquiera que quiera proteger su dispositivo sin renunciar a una pantalla nítida y sensible. Aunque es un poco más caro que otros protectores del mercado, la calidad que ofrece justifica su precio.

Por qué lo elegimos Elegimos el pack de dos protectores de pantalla JSAUX para Steam Deck porque ofrece una instalación sin complicaciones y una protección de primera categoría, lo que te permite concentrarte en el juego sin preocuparte por los arañazos. Personalmente, llevo meses usando este protector y me ha dado mucha tranquilidad. Ya no tengo que estar comprobando constantemente si hay nuevas marcas en la pantalla. Además, la claridad es tan buena que me olvido de que está ahí, lo que me permite disfrutar de una experiencia de juego sin interrupciones.

El protector de pantalla JSAUX ofrece una protección suficiente gracias a su Vidrio templado de 0,33 mm y una dureza de 9H. Está diseñado para proteger la pantalla de tu Steam Deck de arañazos y golpes accidentales. Lo he probado yo mismo y he comprobado que aguanta bien, incluso cuando meto el dispositivo en un bolso sin cuidado o lo dejo sobre la mesa.

Instalar este protector es pan comido, gracias al marco guía incluido. La primera vez que lo utilicé, me impresionó lo sencillo que hacía el proceso. No hay que complicarse para alinear el protector, y el kit de herramientas incluido garantizó que todo saliera a la perfección. Esta es una característica que siempre busco en los protectores de pantalla, y JSAUX lo clava.

A pesar de ser un protector muy resistente, el protector de pantalla JSAUX no afecta a la sensibilidad táctil. Obtienes una puntuación de transparencia del 99,99 %, por lo que la nitidez de la imagen es excelente y no se aprecia ningún cambio en la calidad de lo que se ve en la pantalla. Además, el revestimiento antihuellas mantiene la superficie limpia durante más tiempo, lo cual es una gran ventaja para cualquiera que deteste las manchas.

Aunque su precio es ligeramente superior al de algunos competidores, el protector JSAUX ofrece una excelente relación calidad-precio. Se paga por la calidad, y eso se nota en su rendimiento. Teniendo en cuenta que este pack incluye dos protectores, supone una inversión razonable para una protección a largo plazo, sobre todo si se tiene en cuenta la calidad del cristal.

El uso del protector JSAUX con la Steam Deck también es muy sencillo. El ajuste es perfecto y nunca he tenido ningún problema de compatibilidad, ni siquiera con mi base de conexión. Es uno de esos productos que cumple con su función sin ningún problema, que es justo lo que se espera de un protector de pantalla.

JSAUX sigue innovando con productos como este. La marca ha lanzado recientemente un nuevo embalaje y ha mejorado las herramientas de instalación, lo que hace que todo el proceso sea aún más sencillo que antes.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Asequible, a pesar de ser un poco más caro que otras opciones Fácil instalación gracias al marco guía y al juego de herramientas incluidos 99,99 % de transparencia para una excelente claridad visual Revestimiento resistente con dureza 9H y resistente a los arañazos La función antihuellas mantiene la pantalla más limpia Un poco más caras que los protectores básicos que hay en el mercado Es posible que algunos usuarios prefieran un acabado antirreflejos, del que carece este modelo

Veredicto final:Si buscas una protección resistente, fácil de instalar y con una gran claridad visual, vale la pena que te plantees el pack de dos protectores de pantalla para Steam Deck de JSAUX. Su precio se justifica por su calidad y facilidad de uso. Es una opción ideal para cualquiera que se tome en serio la protección de su Steam Deck frente a posibles daños.

★ Mejor en general JSAUX: Pack de 2 protectores de pantalla para Steam Deck Compra en Amazon

Matt M

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Se obtiene lo que se paga, y por eso este protector es genial. Ni siquiera se nota que lo llevas puesto. Es bonito y transparente, pero no reduce los reflejos. Hay otros productos con acabado mate que sí reducen los reflejos, pero no era lo que buscaba, ya que el acabado mate suele mermar la calidad de la imagen. La plantilla de aplicación encaja a la perfección y hace que ponerlo sea pan comido. Lo recomiendo encarecidamente.

2. Protector de pantalla Benazcap para Steam Deck de 7 pulgadas [El mejor protector de pantalla económico]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 18 cm Espesor 0,33 mm Índice de dureza 9H Tipo de acabado Brillante

Si estás buscando un opción económica Si buscas un protector de pantalla que no renuncie a la calidad, el protector de pantalla Benazcap para Steam Deck es una opción excelente. Este protector te ofrece la tranquilidad de saber que tu pantalla estará a salvo de arañazos, sin que te cueste un ojo de la cara.

Por qué lo elegimos Elegimos el protector de pantalla Benazcap para Steam Deck porque combina un precio asequible con una protección sólida. Según mi experiencia, ofrece una excelente relación calidad-precio y protege la pantalla sin afectar a la sensibilidad táctil. El revestimiento hidrófobo mantiene la pantalla limpia durante más tiempo, algo que valoro mucho durante las largas sesiones de juego.

A unos 3 dólares por protector, la funda Benazcap ofrece una protección sólida para tu Steam Deck. Su grado de dureza 9H significa que es resistente a los arañazos y está diseñada para soportar pequeños golpes. Según mi experiencia, cumple bien su función de evitar arañazos, y no tengo que preocuparme por los golpes ocasionales cuando la llevo en el bolso.

Una de las cosas que más me gustan del protector Benazcap es su revestimiento hidrofóbico y oleofóbico. El agua y la grasa resbalan por la superficie, lo que se traduce en menos manchas y una pantalla más fácil de limpiar. Es una característica sencilla, pero he notado que ayuda a mantener la pantalla limpia, sobre todo durante las sesiones de juego más largas.

Instalar el protector Benazcap es muy sencillo. El kit incluye pegatinas para las bisagras que ayudan a alinear el protector, lo que facilita el proceso en comparación con hacerlo a ojo. Aunque personalmente prefiero un marco guía, las pegatinas para las bisagras funcionan bien para conseguir un buen ajuste, y no se me formaron burbujas durante la instalación.

El protector es transparente y no afecta a la sensibilidad táctil de la pantalla. No he tenido ningún problema con la capacidad de respuesta, lo cual es muy importante a la hora de jugar. El filtro de luz azul es un buen detalle, ya que reduce la fatiga visual durante las sesiones de juego prolongadas.

Teniendo en cuenta su precio, el protector de pantalla Benazcap ofrece una calidad impresionante. Es una opción ideal para cualquiera que quiera proteger su Steam Deck sin gastarse demasiado. Cuenta con características como el revestimiento antiarañazos y la superficie resistente a la grasa, que suelen encontrarse en opciones más caras.

Además, el protector se ajusta perfectamente y, una vez instalado, apenas noto que está ahí. La experiencia táctil sigue siendo fluida y la mayor nitidez no afecta a la calidad visual de mis juegos.

Benazcap sigue recibiendo comentarios positivos por sus protectores de alta calidad y a un precio asequible. Este producto se ha ido actualizando constantemente y sigue siendo una de las mejores opciones para quienes buscan una protección fiable sin salirse del presupuesto.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo A un precio asequible de 3 dólares por protector La dureza 9H ofrece una excelente resistencia a los arañazos El revestimiento hidrofóbico y oleofóbico mantiene la pantalla limpia Fácil instalación con adhesivos para bisagras que facilitan la alineación El filtro de luz azul reduce la fatiga ocular Un cristal más grueso puede afectar ligeramente a la sensibilidad táctil No incluye un marco guía para una alineación perfecta

Veredicto final: Para los jugadores que cuidan su presupuesto y buscan una protección fiable sin gastarse demasiado, el protector de pantalla Benazcap para Steam Deck es una opción excelente. Es asequible, fácil de instalar y ofrece una protección sólida contra arañazos y manchas.

★ La mejor opción económica Protector de pantalla Benazcap para Steam Deck de 7 pulgadas Compra en Amazon

Soy

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

El protector de pantalla es muy resistente; la calidad del cristal templado se nota mucho. Una vez colocado, no hay ningún problema con la pantalla táctil. Apenas se nota que está puesto, se adapta muy bien. El precio es muy razonable y vienen dos protectores de pantalla. El vídeo de instrucciones que se encuentra en su código QR no era exactamente del mismo modelo que el que yo tenía, pero el proceso es muy sencillo: solo hay que despegar la capa adhesiva y aplicarlo sobre la pantalla. La herramienta incluida funcionó muy bien para eliminar una burbuja. ¡Estoy muy contento con el protector de pantalla, y mi Steam Deck también!

3. Protector de pantalla Spigen GLAS.tR EZ Fit [El mejor protector de pantalla para Steam Deck OLED]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla No se especifica, pero probablemente sea de 7 pulgadas Espesor Sin especificar Índice de dureza 9H Tipo de acabado Brillante

El protector de pantalla Spigen GLAS.tR EZ Fit es una opción excelente para cualquiera que tenga una Steam Deck OLED. Ofrece una de las mejores protecciones sin comprometer la nitidez de la pantalla. La característica más destacada de este protector es su enfoque en preservar la Imágenes increíbles de la pantalla OLED y, al mismo tiempo, protegerlo de arañazos y manchas.

Por qué lo elegimos Elegimos el protector de pantalla Spigen GLAS.tR EZ Fit porque ofrece la mejor nitidez visual y, al mismo tiempo, una protección fiable para la pantalla OLED de la Steam Deck. He utilizado este protector en mi propio dispositivo y me ha impresionado lo fácil que fue instalarlo y lo bien que conserva la calidad de la pantalla OLED.

Lo que distingue al protector Spigen GLAS.tR es que está diseñado específicamente para la Steam Deck OLED. El ajuste es perfecto y la calidad visual apenas se ve afectada por el protector. He utilizado este protector en mi propia Steam Deck OLED y me ha impresionado lo bien que se integra, hasta el punto de que casi parece que no lleva protector.

El grado de dureza 9H garantiza protección eficaz contra los arañazos, y el cristal templado es ultratransparente. La calidad visual sigue siendo impresionante, algo fundamental en las pantallas OLED. No he tenido ningún problema de reflejos ni de pérdida de brillo, ni siquiera con luz intensa. El revestimiento oleofóbico ayuda a evitar las huellas dactilares, lo que mantiene la pantalla más limpia durante las sesiones de juego más largas.

La verdadera ventaja del GLAS.tR EZ Fit es el kit de instalación con alineación automática. Con esta herramienta, la instalación es sencilla e infalible. Lo único que hay que hacer es colocar el protector y presionar hacia abajo. He utilizado protectores que requieren más paciencia, pero este sistema ha hecho que el proceso sea sencillo y sin burbujas.

Con un precio de 17,99 dólares por unidad, el Spigen GLAS.tR se sitúa en la franja más cara, pero su enfoque en la claridad y el ajuste perfecto para la pantalla OLED hace que merezca la pena la inversión. Estás pagando por una protección de primera categoría que mejora tu experiencia de juego, especialmente con un dispositivo como la Steam Deck OLED, donde la calidad de la pantalla es tan importante.

Una vez instalado, el protector GLAS.tR no afecta a la sensibilidad táctil ni a la capacidad de respuesta de la pantalla. No noté ningún retraso ni ningún problema mientras jugaba, algo que siempre preocupa a la hora de elegir un protector de pantalla. Su acabado brillante le da un toque estético, aunque puede que se vean más las huellas que en las opciones mates.

En 2025, Spigen renovó la gama EZ Fit con una nueva bandeja de alineación automática que permite una instalación más rápida y precisa tanto en el modelo Steam Deck (2022) como en el OLED (2023), garantizando un ajuste perfecto en todo momento.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Diseñado específicamente para Steam Deck OLED La dureza 9H ofrece una excelente protección contra los arañazos El kit de instalación con alineación automática facilita la configuración El revestimiento oleofóbico reduce las huellas dactilares Mantiene la calidad de visualización nítida de la pantalla OLED Solo hay un protector en el paquete Precio más elevado en comparación con otros protectores

Veredicto final: El protector de pantalla Spigen GLAS.tR EZ Fit es una opción de primera calidad para los usuarios de Steam Deck OLED que dan prioridad a la calidad de la pantalla y a la facilidad de instalación. Si buscas un protector que no comprometa el rendimiento y realce el aspecto de tu pantalla OLED, esta es la mejor opción.

★ La mejor opción de Steam Deck OLED Protector de pantalla Spigen GLAS.tR EZ Fit Compra en Amazon

Svenb352

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Literalmente, encaja a la perfección. Nunca había tenido uno para la Steam Deck, pero me compré uno para mi PS Portal y me gustó tanto cómo quedaba que quise tener uno también para la Deck. ¡Este es fantástico, queda genial! ¡El tacto es perfecto! ¡No puedo recomendarlo lo suficiente! ¡Absolutamente fantástico!

4. Protector de pantalla templado Magglass [El mejor protector de pantalla mate]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 18 cm Espesor Sin especificar Índice de dureza 9H Tipo de acabado Matemáticas

El protector de pantalla templado Magglass es una de las mejores opciones para quienes prefieren un acabado mate en su Steam Deck. Diseñado para reducir los reflejos y ofrecer una mayor durabilidad, este protector es ideal para jugar al aire libre o en entornos muy luminosos.

Por qué lo elegimos El protector de pantalla templado Magglass es perfecto para los jugadores que juegan al aire libre y quieren reducir los reflejos. A mí personalmente me ha gustado usarlo bajo el sol sin tener problemas para ver la pantalla, aunque sí que afecta ligeramente a la intensidad de los colores. Aun así, por su precio y funcionalidad, es una opción estupenda para usos específicos.

El acabado mate es la característica principal del protector Magglass. Si alguna vez has intentado jugar al aire libre en un día soleado, sabes lo frustrante que puede resultar ver la pantalla a través de los reflejos. Este protector resuelve ese problema al reducir los reflejos, lo que te permite disfrutar del juego bajo la luz del sol. Sin embargo, hay una contrapartida: la superficie mate puede difuminar y oscurecer ligeramente la pantalla. Pero, para uso al aire libre, esta reducción del deslumbramiento compensa con creces la ligera pérdida de brillo y nitidez. Yo personalmente uso protectores mates para jugar al aire libre, y la diferencia es notable.

El grado de dureza 9H garantiza que tu Steam Deck permanezca protegido frente a arañazos y pequeños golpes. El cristal templado resulta resistente y soporta sin problemas los golpes que conlleva el uso diario. Se me ha caído el dispositivo varias veces y este protector no se ha agrietado ni astillado. Además, cuenta con un revestimiento oleofóbico que ayuda a evitar las huellas y las manchas, al tiempo que mantiene la pantalla limpia durante más tiempo.

La instalación es muy sencilla con el protector Magglass. El protector de pantalla se adapta perfectamente a la Steam Deck, y el proceso resulta aún más fácil gracias al accesorios. El único inconveniente es que no incluye una guía de alineación, pero el protector en sí es bastante flexible, por lo que sigue siendo fácil de instalar.

Con un precio de unos 16 dólares, el protector de pantalla templado Magglass ofrece una buena relación calidad-precio, sobre todo para quienes buscan un acabado mate. Si buscas un protector de alta calidad que reduzca los reflejos y tenga un precio razonable, este producto ofrece un rendimiento sólido sin arruinarte. Sin embargo, si te preocupa la pérdida de calidad de imagen en interiores, quizá te convenga considerar otras opciones.

Una vez aplicado, el protector Magglass no afecta a la sensibilidad táctil. La superficie mate tiene un tacto suave y no altera demasiado la experiencia de juego, salvo por una ligera disminución del brillo de la pantalla.

Magglass sigue ofreciendo protectores de gran calidad y fiables, y su protector de pantalla mate sigue siendo una opción muy recomendable para los usuarios de Steam Deck, sobre todo para aquellos que juegan al aire libre o en habitaciones muy iluminadas.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Ideal para jugar al aire libre gracias a sus propiedades antirreflejos La dureza 9H ofrece una excelente protección El revestimiento oleofóbico mantiene la pantalla limpia Asequible teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece El acabado mate reduce el brillo y la nitidez de la pantalla Solo hay un protector en el paquete

Veredicto final:Si sueles utilizar la Steam Deck principalmente en entornos muy luminosos o al aire libre, el protector de pantalla templado Magglass es una opción excelente. Aunque el acabado mate reduce el brillo y la nitidez de la pantalla, las ventajas de la reducción de reflejos compensan con creces este pequeño inconveniente.

★ La mejor opción mate Protector de pantalla templado Magglass Compra en Amazon

Raeven

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Como la mayoría de la gente, no suelo escribir reseñas a menos que el producto sea malo y me den ganas de desahogarme. ¡Sin embargo, este protector de pantalla es uno de los pocos artículos que he pedido en Amazon que realmente me ha impresionado! La instalación fue muy sencilla, pero una vez colocado, ¡me quedé sinceramente impresionado por lo bien que funciona la reducción de reflejos! Pedí la versión de 256 GB del dispositivo y es genial, pero el reflejo podía resultar un poco molesto. Sin embargo, con esto instalado, ¡ya no es un problema! ¡Toda la pantalla se ve mejor y ahora también está protegida! ¡Sin duda vale lo que cuesta!

5. JSAUX: Pack de 2 protectores de pantalla antirreflejos [El mejor protector de pantalla antirreflejos]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 18 cm Espesor 0,33 mm Índice de dureza 9H Tipo de acabado Matemáticas

El protector de pantalla antirreflejos JSAUX incluye un versión mate de su protector de pantalla habitual que ofrece la misma excelente calidad, pero incorpora una capa de protección antirreflejos para jugar bajo luces intensas o al aire libre.

Por qué lo elegimos El protector de pantalla antirreflejos de JSAUX es perfecto para cualquiera que utilice su Steam Deck al aire libre o en espacios muy iluminados. A mí personalmente me ha resultado de gran ayuda para jugar al aire libre, aunque tuve que ajustar un poco el brillo. La función antirreflejos añadida lo distingue del protector estándar de JSAUX, lo que lo convierte en una opción destacada para quienes buscan una mejor experiencia de uso en entornos muy iluminados.

La mejora más notable es la función antirreflejos. Si alguna vez has jugado con tu Steam Deck al aire libre o en una habitación muy iluminada, probablemente te haya costado ver la pantalla debido a los reflejos. Este acabado mate ayuda a eliminar los reflejos, por lo que podrás disfrutar de una imagen más nítida incluso en condiciones de iluminación intensa. La desventaja es que el revestimiento mate reduce ligeramente el brillo y la nitidez de la pantalla, pero para muchos, la compensación merece la pena. He utilizado este protector bajo la luz solar directa y, sin duda, ha mejorado la visibilidad, aunque es posible que tengas que aumentar un poco el brillo.

El protector antirreflejos JSAUX ofrece una dureza de 9H y un grosor de 0,33 mm, lo que garantiza que tu Steam Deck quede protegido frente a arañazos e impactos leves. Además, incluye un práctico marco guía que facilita el proceso de instalación. Conseguirás un ajuste perfecto sin la molestia de tener que volver a alinearlo una y otra vez. Para quienes hayan tenido problemas con las burbujas de aire, la tarjeta de retirada incluida facilita una aplicación lisa y limpia.

A pesar de su acabado mate, el protector de pantalla es ultradelgado (0,33 mm) y mantiene una alta sensibilidad al tacto. Además, cuenta con un revestimiento antihuellas que ayuda a mantener la pantalla libre de manchas. He notado que mi Steam Deck se mantiene limpia durante más tiempo en comparación con cuando usaba protectores de cristal normales.

Con un precio de unos 15 dólares por un paquete de dos unidades, el protector antirreflejos JSAUX ofrece una excelente relación calidad-precio. Obtienes una protección de alta calidad, facilidad de instalación y ventajas antirreflejos a un precio razonable. Aunque el acabado mate reduce la nitidez de la pantalla, es una compensación aceptable para los jugadores que necesitan una mejor visibilidad en entornos con mucha luz.

El protector se ajusta a la perfección y no afecta al funcionamiento de la Steam Deck. La instalación es sencilla y la sensibilidad táctil no se ve afectada por el protector. Una vez colocado, notarás enseguida lo fácil que resulta usar tu Steam Deck en entornos muy iluminados.

El protector antirreflejos JSAUX sigue siendo una de las mejores opciones para los gamers que dan prioridad a la visibilidad en condiciones de mucha luz. Se trata de una marca de confianza con un historial probado en la oferta de protecciones para pantallas eficaces y asequibles.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Ideal para jugar en condiciones de mucha luz o al aire libre Ofrece una protección sólida con una dureza de 9H Incluye un marco guía para facilitar la instalación El revestimiento antihuellas mantiene la pantalla limpia Pack de dos a un precio asequible El acabado mate reduce ligeramente el brillo y la nitidez de la imagen

Veredicto final:Si necesitas un protector de pantalla que funcione bien a la luz del sol o bajo luces intensas, el protector de pantalla antirreflejos JSAUX es una opción excelente. Ofrece una protección sólida y facilidad de uso a un precio asequible. La ligera disminución del brillo de la pantalla es un pequeño precio a pagar a cambio de una visibilidad notablemente mejorada.

★ La mejor opción de pantalla antirreflejos JSAUX: Pack de 2 protectores de pantalla antirreflejos Compra en Amazon

David R.

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Son muy fáciles de colocar y no dejan burbujas. El acabado mate también funciona de maravilla. No se reflejan para nada. Me encantan estos protectores de pantalla.

6. Paquete de 2 protectores de pantalla antirreflejos grabados de ivoler [El mejor protector de pantalla contra la luz azul]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 18 cm Espesor 0,3 milímetros Índice de dureza 9H Tipo de acabado Matemáticas

El protector de pantalla antirreflejos grabado de ivoler ofrece una solución asequible para proteger tu Steam Deck y reducir la exposición a la luz azul. Este protector de pantalla está diseñado para adaptarse perfectamente a la Steam Deck y ofrece la misma excelente resistencia a los impactos que la mayoría de los de su categoría. Pero lo que lo distingue es su capacidad para bloquear la luz azul, lo que lo hace ideal para los jugadores que pasan muchas horas frente a sus dispositivos.

Por qué lo elegimos Elegí el protector de pantalla antirreflejos y grabado de ivoler por su precio asequible y sus propiedades de bloqueo de la luz azul. Si eres sensible a la luz azul o a los reflejos, este es un protector estupendo que ofrece un rendimiento sólido sin arruinarte. La ligera disminución de la nitidez de la pantalla es un pequeño precio a pagar por la comodidad y la protección que proporciona.

La característica más destacada de este protector es su capacidad para bloquear la luz azul. Si eres de los que juegan durante horas y horas, sobre todo por la noche, reducir la exposición a la luz azul puede ayudarte a minimizar la fatiga ocular y a mejorar la calidad del sueño. El acabado mate también contribuye a reducir los reflejos, por lo que podrás disfrutar de tus juegos sin las molestias de los destellos, tanto en interiores como en exteriores. Por supuesto, esto conlleva una ligera reducción de la calidad de la imagen, pero la mejora general en la comodidad merece la pena para quienes son sensibles a la luz azul.

Con una dureza de 9H y 0,3 mm de grosorEste protector de pantalla ofrece una protección sólida contra arañazos y golpes leves. Llevo varias semanas usándolo y estoy impresionado por lo bien que aguanta. Sin duda, es lo suficientemente resistente como para evitar que la pantalla se dañe dentro de mi bolso o en caso de caídas ocasionales. El cristal grabado aporta una capa adicional de refuerzo, lo que convierte a este protector en una excelente opción económica para cualquiera que busque una gran durabilidad.

Me sorprendió gratamente lo fácil que resultó el proceso de instalación. El marco de alineación incluido facilitó la colocación sin desajustes ni burbujas de aire. Una vez instalado, la sensibilidad táctil se mantuvo intacta, algo fundamental para jugar. Su grosor ultradelgado de 0,3 mm garantiza que tu Steam Deck siga respondiendo tan bien como siempre.

Por unos 9 dólares el paquete de dos, el protector de pantalla antirreflejos grabado de ivoler ofrece una excelente relación calidad-precio. Para quienes tienen un presupuesto limitado, es una forma estupenda de proteger la pantalla y reducir la luz azul sin gastar demasiado. Aunque es una opción más asequible en comparación con otros protectores de pantalla de gama alta, la calidad no se ve comprometida, sobre todo teniendo en cuenta el precio.

El protector está diseñado para facilitar su instalación, sin que ello afecte a la sensibilidad táctil. La pantalla se ve un poco más oscura debido al acabado mate, pero esto se soluciona fácilmente ajustando el brillo. En general, es fácil de usar y funciona bien con la pantalla de la Steam Deck.

Este protector ha recibido buenas críticas por su protección contra la luz azul y sus propiedades antirreflejos. Si has estado sufriendo fatiga visual o molestias por los reflejos durante largas sesiones de juego, este producto puede marcar una gran diferencia.

Razones para comprarlo Razones para evitarlo Ideal para reducir la exposición a la luz azul Este pack de dos unidades a un precio asequible ofrece una excelente relación calidad-precio El acabado mate reduce los reflejos para ofrecer una mejor visibilidad en condiciones de mucha luz Fácil de instalar con las herramientas incluidas Mantiene la pantalla limpia gracias a su revestimiento antihuellas El acabado mate reduce ligeramente el brillo y la nitidez

Veredicto final: Si buscas una forma asequible y eficaz de reducir la luz azul y los reflejos, a la vez que proteges tu Steam Deck, el protector de pantalla antirreflejos grabado de ivoler es una opción excelente. Es duradero, fácil de instalar y ofrece una excelente relación calidad-precio. Lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que pase muchas horas jugando con su Steam Deck.

★ La mejor opción contra la luz azul Paquete de 2 protectores de pantalla antirreflejos grabados de ivoler Compra en Amazon

uno

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es fácil de instalar y tiene buen aspecto; me gusta el acabado mate. No hay ningún problema.

Factores a tener en cuenta a la hora de elegir un protector de pantalla para Steam Deck

Mientras compraba Steam Deck Elegir protectores de pantalla no es difícil, pero hay algunos factores clave que debes tener en cuenta.

1. Protección

Lo más importante a la hora de comprar un protector de pantalla es el nivel de protección que ofrece. Para hacerte una idea aproximada, fíjate tanto en su índice de dureza como en su grosor.

El índice de dureza indica el grado de resistencia a los arañazos de un cristal templado. Este índice se mide mediante la escala de dureza de Mohs (que mide la capacidad de un mineral para rayar a otro) y va del 1H al 10H. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los protectores de pantalla de cristal templado, si no todos, tienen un índice de 9H.

Lo siguiente es el grosor. En general, cuanto más grueso es un protector de pantalla, más resistente es a los golpes. La mayoría Steam Deck Los protectores tienen un grosor de unos 0,3 mm, ya que es lo justo para proteger la pantalla de los golpes sin alterar demasiado la calidad de la imagen.

2. Nitidez y sensibilidad táctil

A continuación vienen la nitidez y la sensibilidad táctil.

En el caso de la mayoría de los protectores de pantalla, el principal indicador de la claridad es el acabado. Existen dos tipos de acabado: brillante y mate. Los acabados brillantes son muy transparentes, aunque presentan cierta distorsión. Los acabados mates, por su parte, reducen la calidad de la imagen, ya que disminuyen tanto la luz entrante como la saliente. Sin embargo, ofrecen propiedades antirreflejos, lo cual resulta ideal para quienes tengan intención de utilizar su Steam Decks al aire libre o bajo una luz intensa.

La sensibilidad táctil depende en gran medida del grosor del protector; cuanto más fino es el cristal, mayor es su sensibilidad al tacto. Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los protectores de pantalla tienen un grosor de unos 0,3 mm, lo que ofrece un buen equilibrio entre protección y capacidad de respuesta de la pantalla.

3. Instalación

Como la mayoríaSteam Deck Los protectores de pantalla cubren toda la superficie de la pantalla, por lo que cualquier método que facilite su instalación siempre es bienvenido. Muchos protectores de pantalla incluyen herramientas como pegatinas para las bisagras, plantillas de medición e incluso marcos guía que te ayudan a colocarlos a la perfección.

A la hora de colocar un protector de pantalla, debes hacerlo en un entorno lo más limpio y tranquilo posible para evitar que se deposite polvo o suciedad en la pantalla. Aunque algunas motas no estropearán el protector, resulta muy molesto tener que estar quitándolo y volviéndolo a colocar una y otra vez para eliminar esas partículas. La mayoría de los protectores de pantalla incluyen un líquido limpiador o un paño de microfibra para ayudarte a limpiar la pantalla antes de colocar el protector.

También debes tener cuidado con las burbujas de aire. Estas pueden formarse si queda algo atrapado debajo (como polvo, así que asegúrate de utilizar el kit de limpieza) o si el protector se coloca de forma incorrecta. Hay formas de eliminar las burbujas de aire que ya se hayan formado, como el uso de calor o de tarjetas de extracción, y también hay muchos vídeos que muestran cómo utilizarlas para eliminar las burbujas de aire del protector de pantalla.

4. Durabilidad

No hay una forma objetiva de medirlo, ya que dependerá de la frecuencia con la que utilices tu Steam Deck (y del cuidado que le des, o de si se produce algún percance), pero ten en cuenta que la mayoría de los protectores se sustituyen en un plazo de entre seis meses y un año debido al desgaste, como arañazos y grietas.

Por suerte, muchos protectores se venden en paquetes de dos, ¡así que no tendrás que buscar mucho para encontrar uno de repuesto!

5. Características especiales

Por último, puedes echar un vistazo a las características adicionales que incluya el protector de pantalla que te interesa.

La característica más importante de todas ellas es el revestimiento hidrofóbico y oleofóbico. Como su nombre indica, un revestimiento hidrofóbico hace que el protector de pantalla sea resistente al agua (y, de hecho, la repele activamente). El revestimiento oleofóbico, por su parte, es resistente a la grasa, incluida la que produce el cuerpo humano. De este modo, el revestimiento oleofóbico evita que el protector de pantalla se manche con huellas dactilares, lo que a su vez permite disfrutar de una experiencia de juego más fluida.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor protector de pantalla para la Steam Deck?

No existe un protector de pantalla que sea «el mejor» en absoluto; aunque puedan diferir un poco en sus características, «el mejor» es el que estás a punto de comprar: cualquier protección es mejor que ninguna. Dicho esto, a mí personalmente me gusta el protector de JSAUX, ya que no es demasiado caro, viene en un paquete de dos y tiene un marco guía ideal para manos torpes como las mías.

¿Viene la Steam Deck con un protector de pantalla?

No, elSteam Deck No incluye un protector de pantalla. Aunque la pantalla es de cristal templado, es recomendable protegerla con un protector lo antes posible.

¿Debería ponerle un protector de pantalla a la Steam Deck?

Sí, deberías ponerle un protector de pantalla a un Steam Deck. Un simple golpe o arañazo puede estropear una consola muy cara. ¿Por qué escatimar en un pequeño gasto extra si eso te garantiza que tu Steam Deck’s¿Seguridad?

¿Qué durabilidad tiene un protector de pantalla para Steam Deck?

La mayoríaSteam Deck Los protectores de pantalla son muy resistentes, con un grado de dureza de 9H. Ten en cuenta que, dado que los protectores de pantalla son, en esencia, paneles de cristal, son mucho menos resistentes a los golpes que a los arañazos.

¿Qué es mejor, un protector de pantalla mate o brillante?

Tanto los protectores de pantalla mates como los brillantes tienen sus propias ventajas. Los protectores mates ofrecen propiedades antirreflejos, aunque reducen la fidelidad visual, mientras que los brillantes hacen que las imágenes «resalten» más, a cambio de no tener propiedades antirreflejos y de producir fuertes reflejos.