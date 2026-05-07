El mejor ratón para juegos de Logitech en 2025: 9 opciones rápidas

Conclusiónlos mejores productos para juegos de Logitech Un ratón puede transformar por completo tu experiencia de juego. Elegir un modelo puede ser toda una tarea.. Con tantas opciones disponibles, es difícil saber cuál ofrece la combinación perfecta de velocidad, comodidad y rendimiento. Logitech es conocida por sus increíbles ratones, que satisfacen todas las necesidades, desde un seguimiento de precisión hasta la comodidad y la durabilidad.

Esta guía te facilita la decisión al destacar los mejores modelos de Logitech para cada necesidad en el ámbito de los videojuegos. Todas las recomendaciones aquí incluidas han sido verificadas, por lo que puedes estar seguro de que obtendrás una excelente relación calidad-precio con las mejores opciones de ratones Logitech.

Nuestra selección de ratones para juegos de Logitech

Elegir el El mejor ratón para juegos de Logitech No es tarea fácil, con tantos modelos excelentes disponibles en el mercado. Por eso, tras una exhaustiva investigación y algunas pruebas, he elaborado una amplia lista de ratones para juegos de Logitech. En esta sección, he reducido la selección a tres opciones destacadas que se adaptan a diferentes necesidades, preferencias y presupuestos.

Logitech G Pro X Superlight — el sueño de cualquier deportista de esports. Con su diseño ultraligero, el sensor HERO para un seguimiento preciso y una batería de larga duración, es perfecto para los jugadores que buscan movimientos rápidos y precisos. Ratón para juegos con cable Logitech G203 — una opción asequible que no renuncia a la calidad, con un rendimiento con cable fantástico, un sensor HERO muy sensible y un diseño sencillo pero eficaz. Es perfecta para los gamers que necesitan un rendimiento fiable sin gastarse una fortuna. Ratón para juegos Logitech G300s – un modelo versátil y personalizable que destaca por sus botones programables, sus ajustes de DPI regulables y su cómodo diseño ambidiestro. Es una opción muy sólida en todos los aspectos, ideal para los jugadores que buscan flexibilidad y control.

Cada uno de estos ratones de Logitech, con sus características únicas, destaca por encima de la mayoría de los ratones para juegos del mercado. Con características como sensores de alto rendimiento, una batería de larga duración y diseños ergonómicos, todos ellos son opciones excelentes para cualquiera que desee mejorar su equipo de juego. Si estás listo para llevar tu juego al siguiente nivel, estos son los mejores candidatos.

El mejor ratón para juegos de Logitech: 9 opciones fantásticas

Ahora que ya has echado un vistazo a mis tres ratones para juegos de Logitech favoritos, vamos a ponernos manos a la obra y a conocerlos mejor, junto con algunos modelos más.

1. Ratón para juegos Logitech G Pro X Superlight [El mejor ratón para juegos de Logitech en general]

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Inalámbrico (LIGHTSPEED) Duración de la batería Hasta 70 horas Cancelación de ruido N/A Versión de Bluetooth N/A Peso 63g Micrófono N/A Tiempo de carga 2 horas

The Logitech G Pro X Superlight es una opción de primera categoría si lo que buscas es uno de los los mejores ratones para juegos de alto rendimiento sin el peso adicional. Este ratón ultraligero (solo 63g) es ideal para profesionales de los deportes electrónicos y jugadores competitivos, ya que cuenta con el Sensor HERO 25K for seguimiento ultraprecisoy nosin ningún tipo de suavizado.

Este ratón también incluye LIGHTSPEED inalámbrico, lo que garantiza un sin equipo conexión, sesiones de juego excelentes o trepidantes en las que cada milisegundo cuenta.

Lo que distingue a este ratón es esta fantástica combinación de velocidad, precisión y resistencia, todo ello en un diseño ligero y ergonómico. Su duración de la batería es impresionante, por decirlo suavemente. Con hasta 70 horas Gracias a la duración de la batería, podrás jugar durante largos periodos de tiempo sin tener que preocuparte por recargarla.

Por qué lo elegimos Es superligero, increíblemente rápido y perfecto para partidas competitivas en las que cada milisegundo cuenta. Además, se adapta a mi mano como si estuviera hecho a medida. Una tecnología fantástica, un agarre cómodo, sin florituras. ¿Qué más se puede pedir?

The G Pro X Superlight ofertasrendimiento excepcional, tanto en PC como en Mac, por lo que es una opción ideal para todos los jugadores, sean del nivel que sean.

Pros Cons ✅ Ultraligero, con solo 63 g, lo que reduce la fatiga durante las sesiones prolongadas ✅ Sensor HERO 25K para una precisión milimétrica en el juego competitivo ✅ Conexión inalámbrica sin retrasos con tecnología LIGHTSPEED ✅ Mayor duración de la bateríahasta 70 horas ✅ Diseño ergonómico ofrece comodidad incluso durante las sesiones de juego más intensas ❌ Precio superior, pero las prestaciones de alta gama justifican el precio

Veredicto final:The Logitech G Pro X Superlightes elEl mejor ratón de Logitech que combina un diseño ultraligero, una precisión milimétrica y un rendimiento inalámbrico sin retrasos, lo que la convierte en la mejor opción para los jugadores exigentes que buscan velocidad, comodidad y resistencia.

2. Ratón para juegos con cable Logitech G203 [El mejor ratón para juegos de Logitech a un precio asequible]

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9.8

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable (USB) Duración de la batería N/A (Conexión por cable) Cancelación de ruido N/A Versión de Bluetooth N/A Peso 85g Micrófono N/A Tiempo de carga N/A

The Ratón para juegos con cable Logitech G203 es la prueba fehaciente de que no hace falta gastarse una fortuna para obtener un buen rendimiento. Cuenta con el Sensor HERO de 8000 ppp, que destaca por ofrecer un seguimiento preciso y con gran capacidad de respuesta. Esto es justo lo que buscan los jugadores: un dispositivo que permita realizar disparos precisos y certeros mientras se juega FPS o te ayuda a dominar las complejas estrategias de los juegos MOBA.

Esta joya a un precio asequible también cuenta con LIGHTSYNC RGB personalizable iluminación, lo que te permite expresar tu estilo o incluso combinar la combinación de colores del ratón con la de tu equipo. Cuenta con 6 botones programables que te permiten personalizar tus mecánicas para adaptarlas al juego al que estés jugando.

Por qué lo elegimos El Logitech G203 es un ratón para juegos excelente y asequible. Es fiable, elegante y, teniendo en cuenta su precio, ofrece unas opciones de personalización sorprendentes. Cumple perfectamente con lo que necesitas y, sinceramente, supera con creces las expectativas para su gama de precios.

Aunque tiene un precio asequible, el G203 ofrece una sensación de gran calidad, gracias a su diseño ergonómico que hace que tus largas sesiones de juego sean cómodas, y el versión con cableofrecesin latencia. Aunque carezca de algunas de las funciones de gama alta que ofrecen los ratones más caros, como la tecnología inalámbrica, su rendimiento y sus posibilidades de personalización lo compensan.

Pros Cons ✅ Sensor HERO de 8000 ppp para un seguimiento preciso y ágil ✅ LIGHTSYNC RGB personalizable para darle un toque personal ✅ 6 botones programables para un mejor control en los videojuegos ✅ Precio asequible y, al mismo tiempo, ofrece un rendimiento competitivo ✅ Diseño cómodo para sesiones de juego prolongadas ❌ No hay opción inalámbrica, pero la conexión por cable ofrece una experiencia fiable y sin retrasos

Veredicto final: The Logitech G203 demuestra que un gran rendimiento en los videojuegos no tiene por qué ser caro, ya que ofrece un seguimiento preciso, funciones personalizables y un diseño muy cómodo a un precio asequible.

3. Ratón para juegos Logitech G300s [El mejor ratón para juegos de Logitech en cuanto a personalización]

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9.5

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable (USB) Duración de la batería N/A (Conexión por cable) Cancelación de ruido N/A Versión de Bluetooth N/A Peso Ciento treinta y seis gramos Micrófono N/A Tiempo de carga N/A

The Ratón para juegos Logitech G300s es tu mejor opción si personalización es tu prioridad. Este fantástico ratón con cable incluye 9 controles programables que llevará tu experiencia de juego a otro nivel.

Puedes personalizar tu experiencia de juego asignando todo tipo de comandos a los botones. Esto supone una gran ventaja, sobre todo al jugar a juegos de disparos trepidantes o a juegos de estrategia complejos.

Ahora, hablemos del diseño. Este modelo estrella de Ligitech viene con Iluminación RGB, por lo que puedes elegir entre muchas opciones de color para personalizar tu experiencia de juego o combinarla con tu equipo.

Cualquier configuración que te guste y quieras conservar a largo plazo, puedes guardarla en su memoria interna. Es ideal para llevarte tus perfiles personalizados allá donde vayas.

En mi opinión, la mejor característica de este ratón con cable es su excelente Sensor de 5K que ofrece un rendimiento preciso y milimétrico cada vez que mueves el ratón. Y, además, G300s is ambidiestroapto tanto para zurdos como para diestros.

Por qué lo elegimos El Logitech G300s es asequible, muy versátil y logra el equilibrio perfecto entre precisión y personalización. Si te encanta ajustar tu configuración y buscas un ratón que esté a la altura sin costar una fortuna, esta es una elección obvia.

Aunque quizá no ofrezca algunas de las funciones más avanzadas de los modelos de ratón más sofisticados, el Logitech G300s te ofrece un nivel increíble de control y personalización a un precio asequible.

Pros Cons ✅ 9 botones programables para un control personalizado ✅ Iluminación RGB que se adapte a tu configuración o estilo personal ✅ Memoria interna para guardar tu configuración dondequiera que estés ✅ Sensor Precise 5K para una precisión milimétrica ✅ Diseño ambidiestropara todos los usuarios ✅ Precio asequible para un ratón de alto rendimiento y personalizable ❌ Conexión por cable limita la movilidad en comparación con las opciones inalámbricas, pero ofrece un rendimiento fiable sin latencia

Veredicto final:The Logitech G300s es un ratón para juegos ambidiestro y altamente personalizable que ofrece un rendimiento preciso, una personalización RGB llamativa y un control excepcional a un precio asequible.

4. Ratón inalámbrico para juegos Logitech G903 LIGHTSPEED W [El mejor ratón Logitech para jugadores ambidiestros]

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Inalámbrico (LIGHTSPEED + Bluetooth) Duración de la batería Más de 140 horas (recargable) Cancelación de ruido N/A Versión de Bluetooth Bluetooth 5.0 Peso 110 g (ultraligero) Micrófono N/A Tiempo de carga 2 horas

The Ratón inalámbrico para juegos Logitech G903 LIGHTSPEED es la primera opción de cualquier jugador para ambidexteridad. Da igual si eres zurdo o diestro, disfrutarás de la misma experiencia increíble rendimiento, precisión, and comodidad de esta obra maestra.

Otra gran característica de este exquisito ratón inalámbrico para videojuegoses suSensor HERO 25K, que ofrece precisión al píxel, ideal para partidas de alto nivel. Su precisión destaca en distintos niveles de DPI, lo que te garantiza un rendimiento fluido en intensas partidas de FPS o RTS.

Esta bestia tiene un diseño ultraligero (110 g), y gracias a eso, disfrutas de una gran agilidad. Esto significa que siempre tienes el control. Es como si se convirtiera en parte de ti.

Es más,G903 LIGHTSPEED’s Más de 140 horas de autonomía con la batería recargable es un sueño hecho realidad. Puedes jugar durante días y días sin tener que preocuparte por recargar la batería. Da igual si estás usando LIGHTSPEED inalámbrico para jugar sin retrasos, o Bluetooth para tu uso general, el G903 ofrece un rendimiento rápido en todos tus dispositivos.

Por qué lo elegimos El Logitech G903 LIGHTSPEED ofrece una respuesta excelente, pesa muy poco y la batería dura muchísimo. Da igual si eres diestro o zurdo: este ratón te ofrece un control total sin concesiones.

Por último, pero no por ello menos importante, al igual que muchos de los ratones para juegos de esta lista, G903 también tienebotones laterales personalizables, a los que puedes asignar los controles que prefieras para adaptarlos a tu estilo de juego.

Pros Cons ✅ Diseño ambidiestro tanto para usuarios diestros como zurdos ✅ Sensor HERO 25K para un rendimiento con una precisión milimétrica ✅ Más de 140 horas de autonomía con la batería recargable



✅ Diseño ultraligero para movimientos rápidos ✅ Botones laterales personalizables para un control flexible ✅ LIGHTSPEED inalámbrico para jugar sin retrasos ✅ Compatibilidad con Bluetooth por su versatilidad ❌ Rango de precios quizá resulte un poco caro para los jugadores ocasionales, pero el rendimiento justifica el precio

Veredicto final: The Logitech G903 LIGHTSPEED Ofrece una precisión excepcional, una autonomía de batería ultralarga y una comodidad verdaderamente ambidiestra, lo que la convierte en una opción de primera categoría para los jugadores que buscan un rendimiento óptimo.

5. Ratón inalámbrico para juegos Logitech G Pro [El mejor ratón para juegos de Logitech para competiciones]

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8.5

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Inalámbrico (LIGHTSPEED) Duración de la batería Hasta 60 horas Cancelación de ruido N/A Versión de Bluetooth N/A Peso 80 g (ultraligero) Micrófono N/A Tiempo de carga 2 horas

The Ratón inalámbrico para juegos Logitech G Proes ella mejor opción para los jugadores competitivos. Es unpreciso, fijo, yfiableInalámbrico, ideal para los deportes electrónicos y las partidas de alta intensidad.

La razón por la que este ratón es la mejor opción para los deportes electrónicos es que se ha desarrollado en colaboración con profesionales de este ámbito. Se ha fabricado con rendimiento excepcionalteniendo esto en cuenta.

The Sensor HERO 25K ofrece una precisión excepcional, por lo que cada movimiento que realices se registrará a la perfección. G Pro Wireless también está equipado con Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED que ofrece una conexión rápida, superior a la de la mayoría de los ratones para videojuegos.

Este modelo es extremadamente ligero, con un peso de tan solo 80g, lo que permite movimientos rápidos y sin esfuerzo. Además, cuenta con un Diseño ambidiestro lo que lo convierte en una opción ideal tanto para usuarios diestros como zurdos. Para disfrutar de una experiencia de juego sin igual, elige este ratón ambidiestro para jugar a los mejores juegos de Xbox para juegos de alta precisión.

Todas estas magníficas cualidades, combinadas con su gran autonomía de la bateríade hasta60 horas, haz que elG Pro Wireless resistente y extremadamente fiable.

Por qué lo elegimos El Logitech G Pro Wireless está diseñado para los momentos decisivos. Es increíblemente preciso, superligero y se adapta perfectamente a la mano. Si te gustan los videojuegos competitivos o buscas algo que no te frene en plena partida, esta es una elección obvia.

Un consejo de experto: Combina este ratón con el el mejor monitor para videojuegos para disfrutar de una experiencia inmersiva que combina movimientos precisos y unos efectos visuales impresionantes.

Pros Cons ✅ Sensor HERO 25K para un seguimiento ultrapreciso ✅ Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED para un rendimiento sin retrasos ✅ Diseño ultraligero (80 g) para movimientos más rápidos ✅ Diseño ambidiestropara todos los usuarios ✅ Hasta 60 horas de autonomía para sesiones prolongadas ✅ Resistente y sensible para un rendimiento a nivel de esports ❌ No dispone de Bluetooth para dispositivos móviles, pero esto no afecta a su rendimiento en juegos

Veredicto final: The Logitech G Pro Wireless combina una precisión propia de los esports, un diseño ultraligero y un rendimiento inalámbrico sin retrasos, lo que la convierte en un arma de confianza para los jugadores competitivos que exigen velocidad y precisión.

6. Ratón inalámbrico para juegos Logitech G502 Lightspeed [El mejor ratón inalámbrico para juegos de Logitech]

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Inalámbrico (LIGHTSPEED) Duración de la batería Hasta 60 horas Cancelación de ruido N/A Versión de Bluetooth N/A Peso 114 g (con las pesas) Micrófono N/A Tiempo de carga 2 horas

The Logitech G502 Lightspeedes elel mejor ratón inalámbrico para juegos entre todas estas excelentes opciones. Funciona con el Sensor HERO 25K, ideal para los jugadores que buscan precisión excepcional, personalización sin igual, yrendimiento de élite.

Diseñado para jugadores de élite, el G502 HERO combina comodidad y rendimiento con un diseño ergonómico y un reposapulgares, lo que garantiza un agarre cómodo durante largas sesiones de juego.

Este ratón no solo destaca por su rendimiento; está fabricado con personalizaciónopciones en mente. Tiene 11 botones programables para que tengas un control total sobre tus acciones en el juego. El Lightsync RGB le da a tu ratón un toque único con efectos de iluminación personalizables.

¿Qué distingue al G502 Lightspeed una de las características que la distingue de otros ratones para juegos es su compatibilidad con PowerPlay, lo que significa que puedes cargarla de forma inalámbrica mientras juegas. Con un autonomía de hasta 60 horas, ni siquiera volverás a pensar en la batería.

Por qué lo elegimos El Logitech G502 Lightspeed es como la navaja suiza de los ratones para juegos: ultrapreciso, totalmente personalizable y completamente inalámbrico. ¿Y la compatibilidad con PowerPlay? Eso es solo la guinda del pastel. Si eres de esos jugadores que lo quieren todo, este modelo te lo ofrece.

Un consejo:Si quieres usar este ratón con un dispositivo fiable, estas son mis recomendaciones para el el mejor portátil para juegos para mejorar tu rendimiento.

Ventajas Contras ✅ Sensor HERO 25K para una precisión y exactitud extremas ✅ 11 botones programables para una personalización total ✅ Pesas ajustables según las preferencias personales ✅ Lightsync RGB para una configuración de iluminación personalizada ✅ Compatibilidad con PowerPlay para la carga inalámbrica mientras juegas ✅ Hasta 60 horas de autonomía para un uso prolongado ❌ Rango de precios es más caro que los modelos básicos, pero las prestaciones de gama alta justifican el precio

Veredicto final: The Logitech G502 Lightspeed ofrece precisión de nivel profesional, una amplia personalización y la comodidad de la conexión inalámbrica, además de PowerPlay dirigido a los jugadores que buscan el máximo control y cero tiempos de inactividad.

7. Ratón inalámbrico para juegos Logitech G705 [El mejor ratón para juegos de Logitech para manos pequeñas]

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7.8

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Inalámbrico (LIGHTSPEED), Bluetooth Duración de la batería Hasta 40 horas Cancelación de ruido N/A Versión de Bluetooth Bluetooth 5.0 Peso 85g Micrófono N/A Tiempo de carga 2 horas

The Ratón inalámbrico para juegos Logitech G705es ella mejor opción para usuarios con manos más pequeñas, que ofrece undiseño compacto que no sacrifica el rendimiento. Es muy ligero y cuenta con un ergonómicoforma, lo que también te proporciona comodidad durante las sesiones de juego prolongadas.

Este ratón está pensado para los jugadores a los que les cuesta manejar ratones más grandes y voluminosos. Además, con un peso ligero de tan solo 85g, este ratón está diseñado para capacidad de adaptación y hace que el agarre con la palma de la mano resulte muy natural. Si quieres combinar este cómodo ratón Dell Premium con una buena alfombrilla, echa un vistazo a nuestra la mejor alfombrilla para ratón gamingguía.

Equipado conTecnología inalámbrica LIGHTSPEED, esto suponerendimiento sin retrasos, para que no te pierdas ni un solo clic mientras juegas. Su Conectividad Bluetooth Esto hace que este ratón sea más versátil y te permite cambiar fácilmente de un dispositivo a otro sin necesidad de adaptadores ni receptores adicionales.

Por qué lo elegimos El ratón inalámbrico para juegos Logitech G705 es una auténtica maravilla para los jugadores con manos pequeñas como yo que no quieren renunciar a nada. Es cómodo, ágil y tiene un aspecto fantástico con su iluminación RGB. En resumen, ofrece un rendimiento impresionante sin ocupar mucho espacio.

En cuanto al estilo, hay más de 16,8 millones de colores entre los que elegir. Esto es gracias a su LIGHTSYNC RGB que te permite personalizar el aspecto del ratón, lo que le da un toque personal a tu equipo. Además, cuenta con seguimiento de precisión, lo que hace que cada movimiento y cada clic sean más precisos.

Pros Cons ✅ Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED para un rendimiento ultrarrápido y sin retrasos ✅ Compacto y ligero diseño, ideal para manos pequeñas ✅ LIGHTSYNC RGB personalizable para una estética personalizada ✅ Conectividad Bluetooth para la compatibilidad con múltiples dispositivos ✅ Seguimiento preciso para disfrutar de una experiencia de juego fluida, incluso en juegos de ritmo trepidante ❌ Duración limitada de la batería de hasta 40 horas, aunque sigue siendo suficiente para sesiones de juego prolongadas

Veredicto final:The Ratón inalámbrico para juegos Logitech G705 combina un diseño compacto y ligero con un rendimiento inalámbrico rápido y opciones de personalización llamativas, lo que la convierte en la opción perfecta para los jugadores con manos más pequeñas que buscan comodidad y precisión.

8. Ratón para juegos Logitech G502 HERO [El mejor ratón para juegos con cable de Logitech]

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7.5

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Con cable (USB) Duración de la batería N/A (Conexión por cable) Cancelación de ruido N/A Versión de Bluetooth N/A Peso 121 g (pesos personalizables) Micrófono N/A Tiempo de carga N/A

The Ratón para juegos Logitech G502 HEROes elel mejor ratón con cable para los jugadores que buscan precisión and personalización. Tiene unSensor 25K HERO que prácticamente garantiza precisión al píxel, lo que lo convierte en una opción excelente para FPS, RTS, yMMO juegos.

Este ratón cuenta con 11 botones programables, por lo que tu experiencia de juego será mucho mejor al tener todas tus acciones complejas asignadas a los botones adecuados. Otra característica fantástica es la pesos personalizables. Puedes ajustarlos manualmente para conseguir el equilibrio perfecto y, de esta forma, controlar cómo se adapta el ratón a tu mano.

En mi opinión, el G502 HERO está diseñado para jugadores de élite, ya que ofrece una combinación perfecta entre comodidad and rendimiento. Suempuñaduras con textura proporcionan un agarre cómodo, incluso durante sesiones de juego prolongadas. Un consejo extra: Personaliza tu configuración con el el mejor televisor para videojuegos para vivir una experiencia épica cuando no estés de viaje.

Por qué lo elegimos El ratón para juegos Logitech G502 HERO es el campeón de los modelos con cable para aquellos jugadores que buscan una precisión milimétrica y un sinfín de opciones de personalización. Si lo que buscas es velocidad fiable y hacer que tu equipo sea realmente único, este ratón te acompañará en cada clic.

La alta velocidad de este modelo conexión por cable Elimina cualquier preocupación sobre la duración de la batería o los retrasos. De esta forma, podrás centrarte únicamente en el juego y mantener tu nivel competitivo.

Pros Cons ✅ Sensor 25K HEROofertasprecisión milimétrica para una experiencia de juego rápida y precisa ✅ 11 botones programables para comandos y macros personalizables ✅ Peso personalizable para un control y una comodidad personalizados ✅ Conexión por cableofrecerendimiento sin retrasos durante sesiones intensas de juego ✅ Diseño ergonómico with empuñaduras con textura para mayor comodidad ❌ Más pesado que otros ratones gracias a los pesos personalizables, aunque esto se puede ajustar según las preferencias

Veredicto final: The Ratón para juegos Logitech G502 HERO Ofrece precisión gracias a su conexión por cable, amplias posibilidades de personalización y opciones de peso ajustable, lo que lo convierte en una opción excelente para los jugadores que buscan control, comodidad y un rendimiento fiable.

9. Ratón inalámbrico para juegos Logitech G305 LIGHTSPEED [El mejor ratón para juegos ultraligero de Logitech]

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7.3

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Especificaciones Detalles Tipo de conexión Inalámbrico (LIGHTSPEED) Duración de la batería Hasta 250 horas Cancelación de ruido N/A Versión de Bluetooth N/A Peso 99 g (ultraligero) Micrófono N/A Tiempo de carga N/A (funciona con una batería recargable)

The Ratón inalámbrico para juegos Logitech G305 LIGHTSPEED destaca como el absoluto el mejor ratón inalámbrico ultraligero para juegos. ¿Por qué? Porque ofrece esta excepcional fusión de velocidad, precisión, yportabilidad. Está pensado para quienes buscan un ligero pero aún así quieres un rendimiento excelente.

Esta bestia está equipada con el Sensor HERO 12K, que ofreceseguimiento ultrapreciso. Ofrece precisión para cualquier tipo de juego, FPS, Aplicación móvil basada en objetos, u otros. Prueba su magia en cualquiera de los títulos de esta lista de los los mejores juegos para PC.

Su tiempo de respuesta es 1ms. Esto garantiza una respuesta rápida, ideal para los jugadores competitivos. Una de las características más impresionantes del ratón es su 250 horas de autonomía, lo que significa que puedes disfrutar de juego sin interrupciones sin preocuparte por el consumo de batería. Combina este modelo con el Los mejores juegos para Nintendo Switch para unos controles fluidos y una experiencia de juego increíble.

The G305es uno de losel más ligero ratones inalámbricos de su categoría, con solo 99g. Esto hace que tus largas sesiones de juego sean mucho más cómodas y reduce la fatiga de las manos.

Por qué lo elegimos El Logitech G305 LIGHTSPEED es el ratón inalámbrico ideal para los gamers que buscan ligereza, velocidad y un rendimiento sólido. Si buscas un compañero portátil con una batería de larga duración y un seguimiento preciso que no te deje sin un euro, este pequeño portento es justo lo que necesitas.

Además, conTecnología inalámbrica LIGHTSPEED, obtienesrendimiento excepcional sin ningún tipo de retraso, pero, lo más importante, sin cables que estorben.

Pros Cons ✅ Sensor HERO 12Kofreceseguimiento preciso para movimientos rápidos y precisos ✅ Ultraligerodiseño de99g para una comodidad y agilidad máximas ✅ 250 horas de autonomía para sesiones de juego prolongadas y sin preocupaciones ✅ LIGHTSPEED inalámbricotecnología pararendimiento sin retrasos ✅ Compacto and portátil diseñado para jugar sobre la marcha ❌ Sin batería recargable, ya que funciona con pilas AA recargables, pero esto contribuye a mantener su diseño ligero

Veredicto final: The Logitech G305 LIGHTSPEED combina un diseño ultraligero, una batería de larga duración y un rendimiento inalámbrico preciso, lo que la convierte en la mejor opción para los gamers que buscan velocidad, comodidad y portabilidad sin el lío de los cables.

¿Son buenos los ratones para juegos de Logitech?

Logitech lleva mucho tiempo siendo una de las marcas líderes en el mundo de los periféricos para videojuegos. Sus ratones para videojuegos no son una excepción. Me da la impresión de que todo el mundo ha tenido un ratón Logitech en algún momento de su vida. El la gran mayoría muchos jugadores aprecian los excepcionales ratones de Logitech con sensores de alta precisión and rendimiento inalámbrico fiable.

1. Precisión del sensor

De LogitechTecnología de sensores HERO ofrece un seguimiento de alta precisión con hasta 25 600 ppp en algunos de los modelos. Esto marca la diferencia en juegos competitivos, donde cada pequeño movimiento es decisivo.

Este sensor también es de bajo consumo, por lo que obtienes un alto rendimiento sin que la batería se agote rápidamente.

2. Rendimiento inalámbrico

Muchos de los ratones de gama alta de Logitech cuentan con Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED, que ofrece un una experiencia de juego sin retrasos que es prácticamente idéntica a las conexiones por cable.

Esta tecnología supone un gran avance para los jugadores que buscan la libertad de las configuraciones inalámbricas, pero no quieren renunciar a capacidad de respuesta.

3. Calidad de fabricación

Los ratones para juegos de Logitech están diseñados pensando en la durabilidad. Su diseños ergonómicos te proporcionará comodidad durante esas largas sesiones de juego.

Logitech utilizamateriales de alta calidad que resisten el desgaste propio de un uso intensivo.

4. Características del software

Los ratones Logitech incluyen Opciones de inicio de sesión+ un software que permite a los jugadores personalizar botones, ajustar la configuración de DPI, y configurarperfiles de iluminación.

Este nivel de personalización es esencial para los jugadores que desean optimizar su configuración para diferentes estilos de juego o títulos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ratón para juegos de Logitech?

Lo mejorLogitech el ratón esLogitech G Pro X Superlight, gracias a su diseño ligero, su precisión y su rendimiento. Ofrece tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que la convierte en la opción ideal para los jugadores competitivos.

¿Qué ratón de Logitech usan los profesionales?

El ratón de Logitech que utilizan los profesionales es el Logitech G Pro X Superlight, por su sensor HERO 25K de gran precisión y su diseño ligero.

Su conexión inalámbrica fiable y su baja latencia son fundamentales para los deportistas de los esports, lo que la convierte en la opción preferida en los torneos de videojuegos profesionales.

¿Por qué es tan popular el Logitech G Pro?

The Logitech G Pro es famoso por su diseño ligero, sensor de alta precisión, yDiseño ambidiestro. Esto lo hace adecuado tanto para jugadores diestros como zurdos.

Es un ratón universal diseñado para ofrecer rendimiento, comodidad y durabilidad, ideal tanto para jugadores ocasionales como para profesionales.

¿Qué ratón es mejor que el G502?

The Logitech G Pro X Superlight podría considerarse una opción mejor que la G502 for juegos competitivos.

Su diseño ultraligero y su sensor HERO 25K ofrecen una precisión y una velocidad aún mayores, lo que te permite disfrutar de una mejor experiencia en juegos de ritmo trepidante, donde la precisión y la capacidad de respuesta son fundamentales.