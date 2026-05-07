Die beste Logitech-Gaming-Maus im Jahr 2025: 9 schnelle Empfehlungen

Ergebnisdie besten Gaming-Produkte von Logitech Eine Maus kann dein gesamtes Spielerlebnis verändern. Die Entscheidung für ein bestimmtes Modell kann eine ziemliche Herausforderung sein. Bei so vielen Optionen ist es schwer zu sagen, welche die richtige Mischung aus Geschwindigkeit, Komfort und Leistung bietet. Logitech ist bekannt für seine hervorragenden Mäuse, die allen Anforderungen gerecht werden – von präziser Abtastung bis hin zu Komfort und Langlebigkeit.

Dieser Leitfaden erleichtert Ihnen die Entscheidung, indem er die besten Logitech-Modelle für jeden Gaming-Bedarf vorstellt. Jede Empfehlung hier wurde sorgfältig geprüft, sodass Sie sicher sein können, dass Sie mit den besten Logitech-Mäusen ein echtes Schnäppchen machen.

Unsere Top-Empfehlungen für Gaming-Mäuse von Logitech

Die Wahl des Die beste Gaming-Maus von Logitech Das ist keine leichte Aufgabe, da es so viele hervorragende Modelle auf dem Markt gibt. Deshalb habe ich nach umfangreichen Recherchen und einigen Tests eine umfassende Liste mit Gaming-Mäusen von Logitech zusammengestellt. In diesem Abschnitt habe ich die Auswahl auf drei herausragende Modelle eingegrenzt, die unterschiedlichen Gaming-Anforderungen, Vorlieben und Budgets gerecht werden.

Logitech G Pro X Superlight – der Traum eines jeden E-Sportlers. Mit seinem ultraleichten Design, dem HERO-Sensor für präzises Tracking und einer langen Akkulaufzeit ist er perfekt für Gamer, die schnelle, reaktionsschnelle Bewegungen wünschen. Logitech G203 – kabelgebundene Gaming-Maus – eine preisgünstige Option, die keine Abstriche bei der Qualität macht, mit einer fantastischen Leistung im kabelgebundenen Modus, einem reaktionsschnellen HERO-Sensor und einem schlichten, aber effektiven Design. Sie ist perfekt für Gamer, die zuverlässige Leistung benötigen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Logitech G300s Gaming-Maus – ein vielseitiges und individuell anpassbares Modell, das sich durch programmierbare Tasten, einstellbare DPI-Werte und ein komfortables, beidhändig nutzbares Design auszeichnet. Es ist eine rundum solide Wahl, ideal für Gamer, die Flexibilität und Kontrolle suchen.

Jede dieser Logitech-Mäuse sticht mit ihren einzigartigen Funktionen gegenüber den meisten Gaming-Mäusen auf dem Markt hervor. Mit Funktionen wie leistungsstarken Sensoren, langer Akkulaufzeit und ergonomischem Design sind sie alle eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ihr Gaming-Setup aufwerten möchten. Wenn Sie bereit sind, Ihr Spiel auf ein neues Niveau zu heben, sind dies die besten Kandidaten.

Die beste Gaming-Maus von Logitech: 9 fantastische Modelle

Nachdem ihr euch meine drei besten Logitech-Gaming-Mäuse angesehen habt, lasst uns die Ärmel hochkrempeln und mehr über sie sowie über einige weitere Modelle erfahren.

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10

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Technische Daten Details Verbindungstyp Wireless (LIGHTSPEED) Akkulaufzeit Bis zu 70 Stunden Geräuschunterdrückung N/A Bluetooth-Version N/A Gewicht 63g Mikrofon N/A Ladezeit 2 Stunden

The Logitech G Pro X Superlight ist eine erstklassige Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem der die besten leistungsstarken Gaming-Mäuse ohne zusätzliches Gewicht. Diese ultraleichte Maus (nur 63g) ist ideal für E-Sport-Profis und ambitionierte Gamer, da es über die HERO 25K-Sensor for hochpräzise Verfolgungund neinkeinerlei Glättung.

Diese Maus wird außerdem mit LIGHTSPEED Wireless, was eine lag-frei Verbindung, für hervorragende oder rasante Gaming-Sessions, bei denen jede Millisekunde zählt.

Was diese Maus auszeichnet, ist diese fantastische Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und Ausdauer, und das alles in einem leichten, ergonomischen Design. Sein Akkulaufzeit ist, gelinde gesagt, beeindruckend. Mit bis zu 70 Stunden Dank der langen Akkulaufzeit kannst du stundenlang spielen, ohne dir Gedanken über das Aufladen machen zu müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist superleicht, unglaublich schnell und perfekt für Wettkämpfe, bei denen jede Millisekunde zählt. Außerdem liegt es in meiner Hand, als wäre es dafür gemacht. Tolle Technik, bequemer Griff, schnörkellos. Was will man mehr?

The G Pro X Superlight Angebotehervorragende Leistung, sowohl auf dem PC als auch auf dem Mac, sodass es eine großartige Option für alle Spieler ist, egal auf welchem Niveau.

Pros Nachteile ✅ Ultraleicht… mit nur 63 g, was die Belastung bei langen Trainingseinheiten verringert ✅ HERO 25K-Sensor für höchste Präzision im Wettkampf ✅ Verzögerungsfreie WLAN-Verbindung mit LIGHTSPEED-Technologie ✅ Längere Akkulaufzeitbis zu 70 Stunden ✅ Ergonomisches Design bietet Komfort auch bei intensiven Gaming-Sessions ❌ Premium-Preis, aber die hochwertigen Funktionen rechtfertigen den Preis

Fazit:The Logitech G Pro X Superlightist dasdie beste Logitech-Maus die eine Kombination aus ultraleichtem Design, höchster Präzision und verzögerungsfreier kabelloser Leistung bietet und damit die beste Wahl für passionierte Gamer ist, die Geschwindigkeit, Komfort und Ausdauer erwarten.

2. Logitech G203 – kabelgebundene Gaming-Maus [Die beste preisgünstige Gaming-Maus von Logitech]

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9.8

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (USB) Akkulaufzeit k. A. (Kabelverbindung) Geräuschunterdrückung N/A Bluetooth-Version N/A Gewicht 85g Mikrofon N/A Ladezeit N/A

The Logitech G203 – kabelgebundene Gaming-Maus ist der beste Beweis dafür, dass man kein Vermögen ausgeben muss, um eine gute Leistung zu erzielen. Es verfügt über die HERO-Sensor mit 8.000 DPI, das für seine präzise und reaktionsschnelle Abtastung bekannt ist. Genau das ist es, was Gamer suchen: ein Gerät, das beim Spielen für einen guten, präzisen Schuss sorgt FPS oder hilft dir dabei, dich in den komplexen Strategien von MOBA-Spielen zurechtzufinden.

Dieses preiswerte Juwel bietet außerdem anpassbares LIGHTSYNC RGB Beleuchtung, sodass du deinen Stil zum Ausdruck bringen oder sogar das Farbschema deiner Maus an das deines Setups anpassen kannst. Sie verfügt über 6 programmierbare Tasten die dir die Möglichkeit bieten, deine Spielmechanik an das jeweilige Spiel anzupassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Logitech G203 ist eine großartige, preisgünstige Gaming-Maus. Sie ist zuverlässig, elegant und für ihren Preis überraschend anpassbar. Sie erfüllt genau die Anforderungen, die man an sie stellt, und übertrifft, ehrlich gesagt, die Erwartungen in dieser Preisklasse.

Auch wenn es zu einem erschwinglichen Preis angeboten wird, ist das G203 vermittelt durch seine ergonomisches Design das sorgt dafür, dass deine langen Gaming-Sessions bequem sind, und das Kabelgebundene Versionbietetkeine Verzögerung. Auch wenn ihr einige der Premium-Funktionen teurerer Mäuse, wie beispielsweise die kabellose Technologie, fehlen, machen ihre Leistung und ihre Anpassungsmöglichkeiten dies wieder wett.

Pros Nachteile ✅ HERO-Sensor mit 8.000 DPI für eine genaue und reaktionsschnelle Nachverfolgung ✅ Anpassbares LIGHTSYNC RGB für eine persönliche Note ✅ 6 programmierbare Tasten für eine verbesserte Spielsteuerung ✅ Günstiger Preis und dabei eine wettbewerbsfähige Leistung bietet ✅ Komfortables Design für lange Gaming-Sessions ❌ Keine WLAN-Option, doch die kabelgebundene Verbindung sorgt für ein zuverlässiges, verzögerungsfreies Erlebnis

Fazit: The Logitech G203 beweist, dass hervorragende Gaming-Leistung nicht teuer sein muss, und bietet präzises Tracking, anpassbare Funktionen und ein äußerst komfortables Design zu einem erschwinglichen Preis.

3. Logitech G300s Gaming-Maus [Die beste Logitech-Gaming-Maus für individuelle Anpassungen]

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9.5

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (USB) Akkulaufzeit k. A. (Kabelverbindung) Geräuschunterdrückung N/A Bluetooth-Version N/A Gewicht Einhundertsechsunddreißig Gramm Mikrofon N/A Ladezeit N/A

The Logitech G300s Gaming-Maus ist die beste Wahl, wenn Anpassung steht bei Ihnen an erster Stelle. Diese fantastische kabelgebundene Maus verfügt über 9 programmierbare Steuerungen das wird dein Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben.

Du kannst dein Spiel an deine Bedürfnisse anpassen, indem du den Tasten verschiedene Befehle zuweist. Das ist ein riesiger Vorteil, besonders bei intensiven Shootern oder komplexen Strategiespielen.

Kommen wir nun zum Aussehen. Dieser Ligitech-Star verfügt über RGB-Beleuchtung, sodass du aus vielen Farboptionen wählen kannst, um dein Spielerlebnis individuell zu gestalten oder es an dein Setup anzupassen.

Jede Einstellung, die dir gefällt und die du langfristig beibehalten möchtest, kannst du in ihrer integrierter Speicher. So kannst du deine benutzerdefinierten Profile überallhin mitnehmen.

Wenn du mich fragst, ist das Beste an dieser kabelgebundenen Maus ihre hervorragende 5K-Sensor die bei jeder Mausbewegung präzise und pixelgenaue Leistung bietet. Und als Bonus, G300s is beidhändigsowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Logitech G300s ist preisgünstig, äußerst vielseitig und bietet die perfekte Balance zwischen Präzision und Individualisierung. Wenn du gerne an deinem Setup feilst und eine Maus suchst, die mithalten kann, ohne ein Vermögen zu kosten, ist dieses Modell die ideale Wahl.

Auch wenn sie vielleicht nicht über einige der fortgeschritteneren Funktionen der hochwertigeren Mausmodelle verfügt, ist die Logitech G300s bietet Ihnen ein unglaubliches Maß an Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten zu einem erschwinglichen Preis.

Pros Nachteile ✅ 9 programmierbare Tasten für eine individuelle Steuerung ✅ RGB-Beleuchtung passend zu Ihrer Einrichtung oder Ihrem persönlichen Stil ✅ Interner Speicher um Ihre Einstellungen auch unterwegs zu speichern ✅ Präziser 5K-Sensor für pixelgenaue Präzision ✅ Beidhändiges Designfür alle Nutzer ✅ Günstiger Preis für eine leistungsstarke, individuell anpassbare Maus ❌ Kabelgebundene Verbindung schränkt die Mobilität im Vergleich zu kabellosen Lösungen ein, bietet jedoch eine zuverlässige Leistung ohne Verzögerung

Fazit:The Logitech G300s ist eine hochgradig anpassbare, beidhändig bedienbare Gaming-Maus, die präzise Leistung, lebendige RGB-Anpassungsmöglichkeiten und außergewöhnliche Kontrolle zu einem erschwinglichen Preis bietet.

4. Logitech G903 LIGHTSPEED kabellose Gaming-Maus W [Die beste Logitech-Maus für beidhändige Gamer]

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9

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Technische Daten Details Verbindungstyp Drahtlos (LIGHTSPEED + Bluetooth) Akkulaufzeit Über 140 Stunden (wiederaufladbar) Geräuschunterdrückung N/A Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 Gewicht 110 g (ultraleicht) Mikrofon N/A Ladezeit 2 Stunden

The Logitech G903 LIGHTSPEED kabellose Gaming-Maus ist die erste Wahl für jeden Gamer, wenn es um Beidhändigkeit. Egal, ob du Linkshänder oder Rechtshänder bist, du bekommst das gleiche tolle Leistung, Präzision, and Komfort aus diesem Meisterwerk.

Eine weitere großartige Eigenschaft dieses exquisiten kabellose Gaming-Mausist seinHERO 25K-Sensor, das Folgendes bietet pixelgenaue Präzision, ideal für Spiele mit hohem Einsatz. Ihre Präzision überzeugt bei verschiedenen DPI-Stufen und sorgt für eine flüssige Leistung in intensiven FPS- oder RTS-Spielen.

Dieses Biest hat ein ultraleichte Bauweise (110 g), und dank dessen genießt du schnelle Bewegungen. Das bedeutet, dass du immer die Kontrolle behältst. Es ist, als würde es ein Teil von dir werden.

Außerdem,G903 LIGHTSPEED’s Über 140 Stunden Betriebsdauer mit wiederaufladbarem Akku ist ein wahr gewordener Traum. Du kannst tagelang spielen, ohne dir Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Egal, ob du LIGHTSPEED Wireless für ruckelfreies Gaming oder Bluetooth für den allgemeinen Gebrauch, die G903 bietet eine schnelle Leistung auf all Ihren Geräten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Logitech G903 LIGHTSPEED reagiert blitzschnell, wiegt fast nichts und der Akku hält einfach ewig. Egal, ob du Links- oder Rechtshänder bist – dieses Modell bietet dir volle Kontrolle ohne Kompromisse.

Zu guter Letzt, genau wie viele Gaming-Mäuse aus dieser Liste, G903 hat außerdemindividuell anpassbare Seitentasten, denen Sie beliebige Tastenbelegungen zuweisen können, um sie an Ihren Spielstil anzupassen.

Pros Nachteile ✅ Beidhändiges Design sowohl für Links- als auch für Rechtshänder ✅ HERO 25K-Sensor für eine pixelgenaue Darstellung ✅ Über 140 Stunden Betriebsdauer mit wiederaufladbarem Akku



✅ Ultraleichte Bauweise für schnelle Bewegungen ✅ Anpassbare Seitentasten für eine flexible Steuerung ✅ LIGHTSPEED Wireless für verzögerungsfreies Gaming ✅ Bluetooth-Kompatibilität wegen seiner Vielseitigkeit ❌ Preisklasse mag für Gelegenheitsspieler etwas hoch sein, aber die Leistung rechtfertigt den Preis

Fazit: The Logitech G903 LIGHTSPEED bietet außergewöhnliche Präzision, extrem lange Akkulaufzeit und echten Komfort für Rechts- und Linkshänder und ist damit die erste Wahl für Gamer, die auf hohe Leistung setzen.

5. Logitech G Pro Wireless Gaming-Maus [Die beste Logitech-Gaming-Maus für Wettkämpfe]

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8.5

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Technische Daten Details Verbindungstyp Wireless (LIGHTSPEED) Akkulaufzeit Bis zu 60 Stunden Geräuschunterdrückung N/A Bluetooth-Version N/A Gewicht 80 g (ultraleicht) Mikrofon N/A Ladezeit 2 Stunden

The Logitech G Pro Wireless Gaming-Mausist dasdie erste Wahl für ambitionierte Spieler. Es ist eingenau, festundzuverlässigkabellos – ideal für E-Sport und Gaming unter hohem Druck.

Der Grund, warum diese Maus die beste Wahl für den E-Sport ist, liegt darin, dass sie in Zusammenarbeit mit E-Sport-Profis entwickelt wurde. Sie wurde hergestellt mit hervorragende Leistungim Hinterkopf.

The HERO 25K-Sensor bietet eine hervorragende Genauigkeit, sodass jede Ihrer Bewegungen einwandfrei erfasst wird. G Pro Wireless ist außerdem ausgestattet mit LIGHTSPEED-Funktechnologie die eine schnelle Verbindung bietet, die besser ist als die der meisten Gaming-Mäuse.

Dieses Modell ist extrem leicht und wiegt nur 80g, was schnelle und mühelose Bewegungen ermöglicht. Außerdem verfügt es über eine Beidhändiges Design Das macht sie zu einer hervorragenden Wahl sowohl für Links- als auch für Rechtshänder. Für ein unvergleichliches Spielerlebnis sollten Sie sich für diese beidhändig bedienbare Maus entscheiden, wenn Sie Die besten Xbox-Spiele für präzises Gaming.

All diese großartigen Eigenschaften, kombiniert mit seiner lange Akkulaufzeitvon bis zu60 Stunden, erstellen Sie dieG Pro Wireless langlebig und äußerst zuverlässig.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Logitech G Pro Wireless ist wie geschaffen für entscheidende Momente. Sie ist unglaublich präzise, superleicht und liegt einfach perfekt in der Hand. Wenn du gerne wettkampfmäßig spielst oder ein Gerät suchst, das dich mitten im Spiel nicht im Stich lässt, ist diese Maus die perfekte Wahl.

Hier ein Profi-Tipp: Kombinieren Sie diese Maus mit der bester Gaming-Monitor für ein fesselndes Erlebnis, das präzise Bewegungen und atemberaubende Grafik vereint.

Pros Nachteile ✅ HERO 25K-Sensor für hochpräzise Verfolgung ✅ LIGHTSPEED-Funktechnologie für eine verzögerungsfreie Leistung ✅ Ultraleichte Bauweise (80 g) für schnellere Bewegungen ✅ Beidhändiges Designfür alle Nutzer ✅ Bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit für längere Sitzungen ✅ Langlebig und reaktionsschnell für Leistung auf E-Sport-Niveau ❌ Keine Bluetooth-Option für mobile Geräte, was jedoch keinen Einfluss auf die Spieleleistung hat

Fazit: The Logitech G Pro Wireless vereint Präzision auf E-Sport-Niveau, ultraleichtes Design und verzögerungsfreie kabellose Leistung und ist damit eine bewährte Waffe für Wettkampfspieler, die Geschwindigkeit und Genauigkeit verlangen.

6. Logitech G502 Lightspeed – kabellose Gaming-Maus [Die beste kabellose Gaming-Maus von Logitech]

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8

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Technische Daten Details Verbindungstyp Wireless (LIGHTSPEED) Akkulaufzeit Bis zu 60 Stunden Geräuschunterdrückung N/A Bluetooth-Version N/A Gewicht 114 g (mit Gewichten) Mikrofon N/A Ladezeit 2 Stunden

The Logitech G502 Lightspeedist dasdie beste kabellose Gaming-Maus unter diesen großartigen Optionen. Angetrieben wird es von der HERO 25K-Sensor, ideal für Gamer, die höchste Ansprüche stellen außergewöhnliche Präzision, unübertroffene AnpassungsmöglichkeitenundSpitzenleistung.

Die G502 HERO wurde speziell für Elite-Gamer entwickelt und vereint Komfort und Leistung mit einem ergonomischen Design und einer Daumenauflage, die auch bei langen Gaming-Sessions für einen bequemen Halt sorgt.

Diese Maus besticht nicht nur durch ihre Leistung, sie ist auch so konstruiert, dass AnpassungOptionen im Hinterkopf. Es hat 11 programmierbare Tasten damit Sie die volle Kontrolle über Ihre Aktionen im Spiel haben. Das Lightsync RGB verleiht deiner Maus mit anpassbaren Lichteffekten eine ganz besondere Note.

Was zeichnet das G502 Lightspeed Im Vergleich zu anderen Gaming-Mäusen zeichnet sie sich durch ihre Kompatibilität mit PowerPlay, was bedeutet, dass du es während des Spielens kabellos aufladen kannst. Mit einem eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden, dann wirst du nie wieder an deine Batterie denken müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Logitech G502 Lightspeed ist so etwas wie das Schweizer Taschenmesser unter den Gaming-Mäusen: ultrapräzise, vollständig anpassbar und komplett kabellos. Die PowerPlay-Kompatibilität? Das ist nur das Tüpfelchen auf dem i. Wenn du zu den Spielern gehörst, die alles wollen, ist dieses Modell genau das Richtige für dich.

Pro-Tipp:Wenn Sie diese Maus mit einem zuverlässigen Gerät verwenden möchten, sind hier meine Empfehlungen für die bester Gaming-Laptop um Ihre Leistung zu steigern.

Vorteile Nachteile ✅ HERO 25K-Sensor für höchste Präzision und Genauigkeit ✅ 11 programmierbare Tasten für eine vollständige Anpassung ✅ Einstellbare Gewichte je nach persönlichen Vorlieben ✅ Lightsync RGB für eine individuelle Beleuchtungskonfiguration ✅ PowerPlay-Kompatibilität zum kabellosen Laden während des Spielens ✅ Bis zu 60 Stunden Akkulaufzeit für den dauerhaften Einsatz ❌ Preisklasse ist zwar teurer als die Basismodelle, doch die Premium-Ausstattung rechtfertigt den Preis

Fazit: The Logitech G502 Lightspeed bietet professionelle Präzision, umfassende Anpassungsmöglichkeiten und kabellosen Komfort sowie PowerPlay Ein Angebot für Gamer, die maximale Kontrolle und absolut keine Ausfallzeiten wollen.

7. Logitech G705 kabellose Gaming-Maus [Die beste Logitech-Gaming-Maus für kleine Hände]

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7.8

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Technische Daten Details Verbindungstyp Drahtlos (LIGHTSPEED), Bluetooth Akkulaufzeit Bis zu 40 Stunden Geräuschunterdrückung N/A Bluetooth-Version Bluetooth 5.0 Gewicht 85g Mikrofon N/A Ladezeit 2 Stunden

The Logitech G705 kabellose Gaming-Mausist dasdie beste Wahl für Nutzer mit kleineren Händen, daskompakte Bauweise das keine Kompromisse bei der Leistung eingeht. Es ist sehr leicht und verfügt über eine ergonomischForm, die dir auch bei längeren Gaming-Sessions Komfort bietet.

Diese Maus ist für Gamer gedacht, denen größere, schwerere Mäuse Probleme bereiten. Außerdem ist sie mit einem geringen Gewicht von nur 85gDiese Maus wurde speziell für Anpassungsfähigkeit und sorgt dafür, dass sich der Handgriff so natürlich anfühlt. Wenn Sie diese komfortable Dell Premium-Maus mit einem schönen Mauspad kombinieren möchten, schauen Sie sich unser das beste Gaming-MauspadLeitfaden.

Ausgestattet mitLIGHTSPEED-Funktechnologie, es bringtverzögerungsfreie Leistung, damit dir beim Spielen kein einziger Klick entgeht. Seine Bluetooth-Verbindung macht diese Maus vielseitiger und ermöglicht es Ihnen, nahtlos zwischen Geräten zu wechseln, ohne dass Dongles oder zusätzliche Empfänger erforderlich sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die kabellose Gaming-Maus Logitech G705 ist ein absoluter Volltreffer für Gamer mit kleinen Händen wie mich, die keine Kompromisse eingehen wollen. Sie ist bequem, reaktionsschnell und sieht mit ihrer RGB-Beleuchtung einfach toll aus. Kurz gesagt: Sie hat es wirklich in sich, ohne viel Platz wegzunehmen.

Was das Design angeht, stehen über 16,8 Millionen Farben zur Auswahl. Dies ist dem LIGHTSYNC RGB mit der Sie das Aussehen der Maus individuell anpassen können, was Ihrem Setup eine persönliche Note verleiht. Außerdem verfügt sie über präzise Verfolgung, wodurch jede Bewegung und jeder Klick präziser wird.

Pros Nachteile ✅ LIGHTSPEED-Funktechnologie für ultraschnelle Leistung ohne Verzögerungen ✅ Kompakt und leicht Design, ideal für kleinere Hände ✅ Anpassbares LIGHTSYNC RGB für eine individuelle Optik ✅ Bluetooth-Verbindung für die Unterstützung mehrerer Geräte ✅ Präzise Verfolgung für flüssiges Gameplay, selbst bei rasanten Spielen ❌ Begrenzte Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden, was jedoch für längere Spielsitzungen immer noch ausreicht

Fazit:The Logitech G705 kabellose Gaming-Maus vereint ein kompaktes und leichtes Design mit schneller kabelloser Leistung und vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten und ist damit ideal für Gamer mit kleineren Händen, die Wert auf Komfort und Präzision legen.

8. Logitech G502 HERO Gaming-Maus [Beste kabelgebundene Gaming-Maus von Logitech]

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7.5

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Technische Daten Details Verbindungstyp Kabelgebunden (USB) Akkulaufzeit k. A. (Kabelverbindung) Geräuschunterdrückung N/A Bluetooth-Version N/A Gewicht 121 g (Gewichte individuell einstellbar) Mikrofon N/A Ladezeit N/A

The Logitech G502 HERO Gaming-Mausist dasdie beste kabelgebundene Maus für Gamer, die sich danach sehnen Genauigkeit and Anpassung. Es verfügt über eine25K HERO-Sensor das praktisch garantiert pixelgenaue Genauigkeit, was es zu einer hervorragenden Wahl für FPS, RTSundMMO Gaming.

Diese Maus verfügt über 11 programmierbare Tasten, sodass dein Spielerlebnis deutlich besser wird, wenn all deine komplexen Aktionen den richtigen Tasten zugewiesen sind. Eine weitere fantastische Funktion ist die individuell einstellbare Gewichte. Du kannst sie manuell anpassen, um die perfekte Balance zu finden, und so selbst bestimmen, wie sich die Maus in deiner Hand anfühlt.

Meiner Meinung nach ist die G502 HERO ist konzipiert für Elite-Gamer, da es eine perfekte Mischung aus Komfort and Leistung. Seinprofilierte Griffe sorgen für einen bequemen Halt, selbst bei längeren Gaming-Sessions. Hier noch ein kleiner Tipp: Passen Sie Ihre Konfiguration mit dem bester Gaming-Fernseher für ein unvergessliches Erlebnis, wenn du mal nicht unterwegs bist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Logitech G502 HERO Gaming-Maus ist der kabelgebundene Champion für Gamer, die höchste Präzision und unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten suchen. Wenn du Wert auf zuverlässige Geschwindigkeit legst und dein Setup ganz nach deinen Wünschen gestalten möchtest, ist diese Maus bei jedem Klick dein treuer Begleiter.

Die hohe Geschwindigkeit dieses Modells Kabelverbindung So musst du dir keine Gedanken mehr über die Akkulaufzeit oder Verzögerungen machen. Auf diese Weise kannst du dich ganz auf das Spiel konzentrieren und wettbewerbsfähig bleiben.

Pros Cons ✅ 25K HERO-SensorAngebotemillimetergenaue Präzision für schnelles und präzises Gameplay ✅ 11 programmierbare Tasten für anpassbare Befehle und Makros ✅ Anpassbare Gewichte für individuelle Steuerung und Komfort ✅ Kabelgebundene Verbindungbietetverzögerungsfreie Leistung beim intensiven Zocken ✅ Ergonomisches Design with profilierte Griffe für noch mehr Komfort ❌ Schwerer als manche andere Mäuse aufgrund der individuell einstellbaren Gewichte, wobei dies nach Belieben angepasst werden kann

Fazit: The Logitech G502 HERO Gaming-Maus bietet kabeltypische Präzision, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und einstellbare Gewichtsoptionen und ist damit eine hervorragende Wahl für Gamer, die Wert auf Kontrolle, Komfort und zuverlässige Leistung legen.

9. Logitech G305 LIGHTSPEED kabellose Gaming-Maus [Die beste ultraleichte Gaming-Maus von Logitech]

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7.3

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Technische Daten Details Verbindungstyp Wireless (LIGHTSPEED) Akkulaufzeit Bis zu 250 Stunden Geräuschunterdrückung N/A Bluetooth-Version N/A Gewicht 99 g (ultraleicht) Mikrofon N/A Ladezeit k. A. (mit austauschbarem Akku)

The Logitech G305 LIGHTSPEED kabellose Gaming-Maus sticht als das absolute Die beste ultraleichte kabellose Gaming-Maus. Warum? Weil es diese außergewöhnliche Mischung aus Geschwindigkeit, PräzisionundPortabilität. Es ist für alle gedacht, die sich nach einem leicht Maus, aber trotzdem eine hervorragende Leistung wünschen.

Dieses Biest ist mit dem HERO 12K-Sensor, dashochpräzise Verfolgung. Es überzeugt durch Präzision bei jeder Art von Spiel, FPS, Objektbasierte mobile Anwendungoder andere. Erleben Sie die Faszination in einem der Titel auf dieser Liste der Die besten PC-Spiele.

Die Reaktionszeit beträgt 1ms. Dies garantiert schnelle Reaktionen – ideal für Wettkampfspieler. Eine der beeindruckendsten Eigenschaften der Maus ist ihre 250 Stunden Akkulaufzeit, was bedeutet, dass Sie Gaming ohne Unterbrechung ohne sich Gedanken über den Akkuverbrauch machen zu müssen. Kombinieren Sie dieses Modell mit dem Die besten Nintendo Switch-Spiele für nahtlose Steuerung und ein fantastisches Spielerlebnis.

The G305ist eines deram leichtesten drahtlose Mäuse in dieser Kategorie, wobei nur 99gDadurch werden Ihre langen Gaming-Sessions wesentlich angenehmer und Ihre Hände ermüden weniger.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Logitech G305 LIGHTSPEED ist die ideale kabellose Maus für Gamer, die Wert auf geringes Gewicht, Schnelligkeit und zuverlässige Leistung legen. Wenn du einen handlichen Begleiter mit langer Akkulaufzeit und präziser Abtastung suchst, der dein Portemonnaie nicht belastet, ist dieses kleine Kraftpaket genau das Richtige für dich.

Außerdem mitLIGHTSPEED-Funktechnologie, erhältst duhervorragende Leistung ohne Verzögerungen, aber vor allem ohne Kabelsalat.

Pros Nachteile ✅ HERO 12K-Sensorliefertpräzise Verfolgung für schnelle und präzise Bewegungen ✅ UltraleichtDesign bei99g für maximalen Komfort und Agilität ✅ 250 Stunden Akkulaufzeit für lange, sorgenfreie Gaming-Sessions ✅ LIGHTSPEED WirelessTechnologie fürverzögerungsfreie Leistung ✅ Kompakt and tragbar Entwickelt für Gaming unterwegs ❌ Kein Akku, da es mit austauschbaren AA-Batterien betrieben wird, was jedoch dazu beiträgt, das leichte Design beizubehalten

Fazit: The Logitech G305 LIGHTSPEED vereint ultraleichtes Design, lange Akkulaufzeit und präzise kabellose Leistung und ist damit die erste Wahl für Gamer, die Geschwindigkeit, Komfort und Mobilität ohne lästiges Kabelgewirr suchen.

Ist Logitech eine gute Wahl für Gaming-Mäuse?

Logitech ist schon seit langem ein führender Anbieter im Bereich der Gaming-Peripheriegeräte. Die Gaming-Mäuse des Unternehmens bilden da keine Ausnahme. Ich habe das Gefühl, dass wohl jeder schon einmal in seinem Leben eine Logitech-Maus besessen hat. Die die überwiegende Mehrheit Viele Gamer schätzen die hervorragenden Mäuse von Logitech mit Hochpräzisionssensoren and zuverlässige WLAN-Leistung.

1. Genauigkeit des Sensors

LogitechsHERO-Sensortechnologie bietet hochpräzise Verfolgung mit bis zu 25.600 DPI bei einigen Modellen. Das macht den entscheidenden Unterschied aus Wettkampf-Gaming, wo jede noch so kleine Bewegung entscheidend ist.

Dieser Sensor ist ebenfalls energieeffizient, sodass Sie hohe Leistung erhalten, ohne dass der Akku schnell leer wird.

2. WLAN-Leistung

Viele der Spitzenmodelle unter den Mäusen von Logitech verfügen über LIGHTSPEED-Funktechnologie, das eine ein verzögerungsfreies Spielerlebnis das ist fast identisch mit kabelgebundenen Verbindungen.

Diese Technologie ist ein echter Meilenstein für Spieler, die die Freiheit kabelloser Setups genießen möchten, ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen bei Reaktionsfähigkeit.

3. Verarbeitungsqualität

Die Gaming-Mäuse von Logitech sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Ihre ergonomische Designs sorgt für Komfort bei langen Gaming-Sessions.

Logitech verwendethochwertige Materialien die den Belastungen intensiven Spielens standhalten.

4. Softwarefunktionen

Logitech-Mäuse werden geliefert mit Logi Options+ Software, mit der Spieler Schaltflächen anpassen, DPI-Einstellungen anpassenund einrichtenBeleuchtungsprofile.

Dieser Grad an Individualisierung ist für Gamer unverzichtbar, die ihre Ausrüstung für verschiedene Spielstile oder Spiele optimieren möchten.

Häufig gestellte Fragen

Welche ist die beste Gaming-Maus von Logitech?

Das BesteLogitech Die Maus istLogitech G Pro X Superlight, dank seines leichten Designs, seiner Präzision und seiner Leistungsfähigkeit. Es bietet extrem schnelle Reaktionszeiten, was es ideal für Wettkampfspieler macht.

Welche Logitech-Maus verwenden Profis?

Die Logitech-Maus, die Profis verwenden, ist die Logitech G Pro X Superlight, wegen seines hochpräzisen HERO 25K-Sensors und seines leichten Designs.

Die zuverlässige WLAN-Verbindung und die geringe Latenz sind für E-Sportler von entscheidender Bedeutung, weshalb es bei professionellen Gaming-Turnieren die erste Wahl ist.

Warum ist die Logitech G Pro so beliebt?

The Logitech G Pro ist bekannt für seine leichte Bauweise, HochpräzisionssensorundBeidhändiges Design. Dadurch eignet es sich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder.

Es handelt sich um eine universelle Maus, die auf Leistung, Komfort und Langlebigkeit ausgelegt ist und sich sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Profispieler eignet.

Welche Maus ist besser als die G502?

The Logitech G Pro X Superlight könnte als bessere Option angesehen werden als die G502 for Wettkampf-Gaming.

Dank ihres ultraleichten Designs und des HERO 25K-Sensors bietet sie noch mehr Präzision und Geschwindigkeit, sodass du in rasanten Spielen, in denen Genauigkeit und Reaktionsschnelligkeit entscheidend sind, ein noch besseres Spielerlebnis genießt.