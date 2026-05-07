Las 5 mejores opciones de ratones para juegos FPS en 2025: precisión de nivel profesional

Si te gustan los juegos de disparos competitivos, ya sabes lo importante que puede ser contar con el mejor ratón para FPS. Disponer de esa combinación perfecta de rendimiento y comodidad puede ser el factor decisivo para lograr ese tiro decisivo y asegurarte la victoria cuando más lo necesitas.

Lo importante es la sensación, el rendimiento del sensor, el peso y la respuesta de los botones en los momentos de mayor intensidad . Al fin y al cabo, incluso los detalles más insignificantes, como la distancia de despegue o una rueda de desplazamiento que funcione bien, pueden decidir el resultado final.

Hay un montón de opciones en el mercado: ratones con cable, ratones inalámbricos para juegos, modelos ultraligeros y todo lo que puedas imaginar. Lo que buscas es un ratón que se adapte a tu forma de sujetarlo y que, al mismo tiempo, te ofrezca la velocidad, la precisión y la forma ergonómica que hacen que el ratón se sienta como una extensión de tu mano.

Desde el deslizamiento suave de una buena alfombrilla hasta los clics fiables de los interruptores ópticos, cada detalle cuenta. Sin embargo, lo que es aún más importante es encontrar lo que mejor se adapta a ti. Por eso, hoy te traigo un análisis en profundidad de algunas de las mejores opciones de ratones para juegos de disparos en primera persona (FPS). No te vayas, porque en un momento encontraremos la opción perfecta para ti.

Las 5 mejores opciones de ratones para juegos FPS para un dominio absoluto

¿Eres un jugador experimentado de juegos de disparos en primera persona que sabe exactamente lo que busca? ¿O quizá acabas de adentrarte en este mundo y quieres asegurarte de empezar con buen pie?

Puede que seas todo eso o alguien completamente diferente. Sin embargo, una cosa está clara: no necesitas cualquier ratón para juegos que sea bueno. No, lo que buscas es un ratón para juegos de FPS de verdad que rinda al máximo cada vez que lo necesites. Por eso estás aquí. ¿Me equivoco?

Pues bien, no tiene sentido darle más vueltas. Vamos a ponernos manos a la obra y a encontrar el compañero de juego ideal que tanto has estado esperando. ¡El ratón definitivo para juegos de disparos en primera persona te está esperando!

1. Logitech G Pro X Superlight 2 [El mejor ratón para juegos de disparos en primera persona]

Especificaciones Detalles Conectividad Cable USB-C a USB-A, conexión inalámbrica de 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 95 horas Peso 2,12 onzas Esperanza de vida Alrededor de 50 millones de clics Orientación de la mano Diseño ambidiestro Número de botones 5 botones programables Totalmente Sistemas operativos compatibles Windows 10 o una versión posterior

A la hora de comprar el mejor ratón para juegos de disparos en primera persona, hay que tener en cuenta aspectos fundamentales como los componentes que influyen en el rendimiento y la resistencia. Y déjame decirte que ningún otro ratón cumple tantos requisitos para los gamers como el Logitech G Pro X Superlight 2.

Desde su peso ultraligero hasta la precisión milimétrica de su sensor HERO 2, todo en este ratón está pensado para el juego competitivo de alto nivel. Durante las primeras horas con mi configuración de monitor de 240 Hz, noté de inmediato la diferencia en el seguimiento y la capacidad de respuesta en comparación con mi antiguo ratón. Es uno de esos hallazgos excepcionales que consigue ser ultrarrápido y, al mismo tiempo, transmitir una sensación de solidez en la mano.

Lo que realmente lo hace destacar es la combinación de su ligereza y su forma ergonómica. Es increíblemente fácil de controlar, mientras que la latencia de clic prácticamente nula y los interruptores ópticos ofrecen una respuesta rapidísima sin resultar demasiado rígido. Yo, personalmente, lo sujeto con la yema de los dedos, y esta forma me ha permitido un control preciso, aunque imagino que a quienes lo sujetan con los dedos extendidos les encantará aún más.

Otro aspecto destacado es la duración de la batería, que ofrece hasta 95 horas de juego con una sola carga. Y con la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED, no tienes la sensación de estar renunciando a nada en comparación con un ratón con cable. Una cosa que me sorprendió: tras una semana de uso diario, la batería no se agotó tan rápido como temía, lo cual fue una agradable sorpresa.

Independientemente del tipo de agarre que utilices, el Logitech G Pro X Superlight 2 es más o menos ratón para juegos impecable que se adapta a la perfección. Ofrece esa sensación de baja fricción y gran control que es difícil de encontrar en la mayoría de los ratones para juegos.

Ventajas Contras ✅ El sensor avanzado HERO 2 ofrece un seguimiento preciso con una sensibilidad increíble ✅ Los interruptores híbridos LIGHTFORCE ofrecen una respuesta rápida y un tacto muy agradable ✅ Admite una frecuencia de sondeo de hasta 4.000 Hz para una mayor capacidad de respuesta ✅ Gran autonomía de la batería: hasta 95 horas con una sola carga ✅ Su diseño ambidiestro lo hace perfecto tanto para jugadores diestros como zurdos ❌ Es un poco caro, pero la calidad y el rendimiento lo compensan con creces

Veredicto final: ElLogitech G Pro X Superlight 2 Es un ratón para juegos de disparos en primera persona (FPS) de primera categoría, pensado para aquellos jugadores a los que les gustan los juegos de ritmo trepidante en los que cada milisegundo cuenta para alcanzar el éxito.

2. Cooler Master MM710 [El mejor ratón para FPS económico]

Especificaciones Detalles Conectividad Con cable USB-A Duración de la batería N/A Peso 2,12 onzas Esperanza de vida Alrededor de 20 millones de clics Orientación de la mano Diseño ambidiestro Número de botones 6 botones programables Totalmente Sistemas operativos compatibles Windows 7 o una versión posterior

¿Buscas unratón para juegos económico y resistente Encontrar un juego de disparos en primera persona que no parezca un compromiso de mala calidad puede parecer a veces una tarea imposible. Afortunadamente, el Cooler Master MM7102 es una auténtica joya que hace casi todo tan bien como sus homólogos de gama alta, pero a una fracción de su precio.

Es un modelo con cable, pero el cable es suave y flexible, por lo que no se enreda ni estorba como otros más gruesos. Las patas de PTFE se deslizan muy bien sobre prácticamente cualquier alfombrilla para ratón gaming, y al combinarlo con su sensor óptico, se consigue un seguimiento fluido y preciso sin molestos saltos. En mi configuración (una alfombrilla de tela de baja fricción con una frecuencia de sondeo de 1000 Hz), el seguimiento fue impecable incluso durante movimientos rápidos de 180°.

Además de la precisión del sensor, sorprendentemente alta, el ratón es también muy ligero, lo que lo hace ideal para juegos FPS de ritmo trepidante. Notarás la diferencia al instante, sobre todo si has estado utilizando un ratón más pesado. Normalmente prefiero uno de unos 65 g para tener más control, pero este es aún más ligero, y tras unas horas, la fatiga en la muñeca era notablemente menor de lo habitual.

Su forma ergonómica resulta ideal tanto para el agarre en forma de garra como para el de yemas de los dedos, y la rueda de desplazamiento ofrece la resistencia justa para garantizar la precisión sin resultar rígida. No cuenta con muchos extras llamativos, pero Lo que sí obtienes es un ratón robusto y duradero, diseñado para ofrecer un gran rendimiento, que no te va a dejar en bancarrota.. ¿La única pega durante las pruebas? La carcasa con diseño de panal de abeja atrae el polvo, lo que implica tener que limpiarla con más frecuencia.

Se ha reducido a lo esencial, pero eso es precisamente lo que hace que funcione tan bien. Es un ratón para juegos de disparos en primera persona ideal para cualquiera que busque un rendimiento de juego de primera sin gastarse una fortuna.

Ventajas Contras ✅ El sensor óptico PixArt PMW3389 ofrece un seguimiento preciso y un amplio rango de DPI ✅ El cable Ultraweave, ligero y flexible, reduce al mínimo el arrastre y la resistencia ✅ Su diseño ultraligero reduce la fatiga de la muñeca durante las sesiones de juego prolongadas ✅ La carcasa de nido de abeja, de gran resistencia, mantiene la integridad estructural y garantiza una larga vida útil ✅ Su diseño ambidiestro lo hace perfecto tanto para jugadores diestros como zurdos ❌ Es posible que su tamaño compacto no resulte ideal para algunos usuarios

Veredicto final: Cool Master MM710 es el ratón para juegos económico ideal para quienes buscan un excelente ratón para juegos de disparos en primera persona que no escatime en rendimiento, pero que mantenga un precio considerablemente más bajo que el de la competencia.

3. Razer DeathAdder V3 Pro [El mejor ratón inalámbrico para juegos de disparos en primera persona]

Especificaciones Detalles Conectividad Cable USB-C a USB-A, conexión inalámbrica de 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 90 horas Peso 62,5 gramos Esperanza de vida Alrededor de 90 millones de clics Orientación de la mano Diseño para diestros Número de botones 5 botones programables Sistemas operativos compatibles Windows 10 o una versión posterior

No hay nada como la libertad de no tener cables. Por eso, si estás buscando el el ratón inalámbrico para juegos más impresionante Para un juego de disparos en primera persona que logra el equilibrio perfecto entre rendimiento y comodidad, el Razer DeathAdder V3 Pro debería ser una de tus prioridades. Lo probé en una configuración de 1440p/240 Hz con una frecuencia de sondeo de 1000 Hz, y respondió sin problemas, incluso en momentos de gran intensidad Picopelículas.

Es el tipo de ratón que parece desaparecer en la mano durante las sesiones más intensas. Es ligero, suave y tiene una forma que se adapta a cualquier tipo de agarre. Soy un gran fan de los ratones ultraligeros, y unos 63 g es el peso ideal para mí: lo suficientemente rápido para los juegos de disparos competitivos sin dar la sensación de ser un juguete.

¿Qué distingue a este Ratón para juegos Razer lo que la diferencia de otros ratones inalámbricos para videojuegos es su precisión. Su sensor óptico está diseñado para ofrecer precisión, y cada pequeño movimiento resulta natural y fluido. Los interruptores ópticos también aportan mayor rapidez, con clics táctiles a la izquierda y a la derecha que no resultan blandos ni presentan retrasos.

No está repleto de funciones adicionales, pero para los juegos competitivos, eso suele ser lo que importa. Las llamativas luces RGB se sacrifican a cambio de una mayor duración de la batería y un chasis más ligero. Sinceramente, no esperaba que se cargara tan rápido. Enchufarlo durante un breve descanso me devolvió horas de juego sin interrumpir mi ritmo. También cuenta con cinco botones programables, una conexión inalámbrica fiable y una rueda de desplazamiento que realmente responde bien.

Si buscas un ratón inalámbrico para juegos de alto rendimiento sin distracciones, el Razer DeathAdder V3 Pro es una de las mejores opciones del mercado. Es el tipo de ratón que destaca por su diseño limpio y sencillo, y que está hecho para ganar.

Ventajas Contras ✅ Los interruptores ópticos de tercera generación evitan los clics dobles ✅ Diseño inalámbrico y ligero para una experiencia de juego más cómoda ✅ Diseño ligero y flexible para facilitar los movimientos de la mano ✅ Batería de muy larga duración: hasta 90 horas con una sola carga ✅ El sensor óptico Ocus Pro 30K ofrece un seguimiento muy preciso ❌ Se ha prescindido de la iluminación RGB para lograr una mayor autonomía de la batería y un diseño más ligero

Veredicto final: ElRazer Viper V3 Pro Es, sin duda, el mejor ratón inalámbrico para gamers que buscan una conexión inalámbrica ultrarrápida y de baja latencia que ofrezca el máximo rendimiento, incluso para el juego competitivo.

4. ENDGAME GEAR OP1 [El mejor ratón con cable para juegos de disparos en primera persona]

Especificaciones Detalles Conectividad Cable USB-C a USB-A Duración de la batería N/A Peso 50 gramos Esperanza de vida Alrededor de 80 millones de clics Orientación de la mano Diseño ambidiestro Número de botones 5 botones programables Sistemas operativos compatibles Windows 10 o una versión posterior

¿Tu prioridad absoluta es un rendimiento constante y no te importa en absoluto prescindir de los extras llamativos para conseguirlo? Entonces tengo justo lo que necesitas, porque cuando se trata de juegos de disparos en primera persona, ENDGAME GEAR OP1 es el ratón para juegos con cable por excelencia que te ofrece exactamente lo que necesitas.

Tiene ese aspecto limpio y minimalista, pero por dentro está diseñado para el gaming competitivo de alto nivel. Es ligero sin dar sensación de fragilidad, y la calidad de fabricación se nota realmente refinada. Con sus 50 g, es un poco más ligero de lo que suelo usar, pero no me ha afectado en las partidas. En mi configuración de 1440p/240 Hz, junto con una alfombrilla Artisan Zero, ha respondido sin problemas durante largas Valoraciónsesiones.

La precisión del sensor y el rendimiento general del seguimiento son prácticamente impecables. Los movimientos responden a la perfección, mientras que los interruptores ópticos ofrecen una respuesta táctil muy satisfactoria y un menor retraso en el rebote. Lo que más me sorprendió fue el cable. Es uno de los más flexibles que he probado, hasta el punto de que, al cabo de unas horas, casi ni notaba que llevaba cable.

Además, el cable es muy flexible y no se enreda, lo que significa que puedes combinarlo con una buena alfombrilla y olvidarte de que es con cable. Por otra parte, los botones del ratón son táctiles y están bien situados: ni demasiado duros ni demasiado blandos.

Por supuesto, no hay que esperar un montón de funciones adicionales, como iluminación RGB o pesas ajustables, pero en eso consiste precisamente. Es un ratón para juegos de alto rendimiento diseñado para quienes valoran la precisión por encima de los artificios.

Si has probado otros ratones pero sigues sintiendo que siempre les faltaba algo, creo que el OP1 será, de hecho, esa actualización sencilla y específica que has estado buscando.

Ventajas Contras ✅ La excelente precisión del sensor garantiza un seguimiento fluido y fiable ✅ Los interruptores ópticos reducen considerablemente el retraso de entrada durante el juego ✅ El diseño ultraligero no compromete la integridad estructural ✅ Cable flexible tipo paracord que ofrece una resistencia mínima, lo que permite un movimiento casi como si fuera inalámbrico ✅ Su diseño minimalista lo hace perfecto para configuraciones de competición ❌ Falta de funciones adicionales para los jugadores que desean personalizar el aspecto visual

Veredicto final: ElENDGAME GEAR OP1 Es el equipo perfecto para los gamers que buscan un ratón para juegos de gran solidez, con un tacto increíble, un software sencillo y que se adapta a la perfección a los juegos FPS de ritmo trepidante.

5. Glorious Model D Wireless [El mejor ratón ergonómico para juegos de disparos en primera persona]

Especificaciones Detalles Conectividad Cable USB-C a USB-A, conexión inalámbrica de 2,4 GHz Duración de la batería Hasta 71 horas Peso 69 gramos Esperanza de vida Alrededor de 80 millones de clics Orientación de la mano Diseño para diestros Número de botones 6 botones programables Sistemas operativos compatibles Windows 7 o una versión posterior

Cuando las sesiones de juego se alargan, el cansancio puede convertirse en un verdadero problema. Por eso, para los jugadores que valoran tanto la comodidad como el rendimiento, el Glorious Model D Wireless es una auténtica joya que ofrece precisamente eso y mucho más.

Su diseño ergonómico destaca especialmente durante las sesiones prolongadas. La curva se adapta a la mano de forma natural, su diseño ligero permite moverse con rapidez y facilidad, y el sensor ofrece un seguimiento fluido y preciso, lo que la convierte en una combinación perfecta. Yo prefiero el agarre con los dedos, y esta forma se adapta perfectamente a mi estilo, aunque a quienes utilizan el agarre con la palma les puede resultar un poco incómoda. Sigo sin gustarme la carcasa de nido de abeja: acumula polvo y suciedad de las manos rápidamente, y limpiarla es una auténtica pesadilla.

Por supuesto, no todo se reduce a la comodidad. Se trata de un ratón para juegos de alto rendimiento que no se queda atrás ni siquiera en los tiroteos más intensos. Los clics son precisos y la calidad de fabricación se mantiene muy bien con el paso del tiempo. Durante mis pruebas en una configuración de 1440p y 240 Hz, el sensor funcionó a la perfección incluso en disparos rápidos, lo cual fue una grata sorpresa.

Los seis botones programables resultan muy prácticos si quieres acceder rápidamente a elementos como granadas o teclas de habilidades. Y aunque no tiene el diseño más llamativo, es un ratón muy sólido y fiable, diseñado para el juego competitivo, sin distracciones que te impidan conseguir esa victoria.

Si buscas algo que combine un diseño ergonómico con auténtica potencia para juegos, Glorious Model D Wireless Así es. Ya sea para juegos de disparos en primera persona o para cualquier otra cosa, este ratón ergonómico para juegos es uno de los mejores en su categoría.

Ventajas Contras ✅ Su forma ergonómica permite que se adapte de forma natural y reduce la fatiga ✅ Diseño ultraligero, especialmente para un ratón inalámbrico ✅ El sensor BAMF de alta precisión ofrece una precisión de seguimiento muy fiable ✅ La conectividad inalámbrica de muy baja latencia ofrece una respuesta casi tan rápida como la conexión por cable ✅ Una autonomía realmente impresionante de hasta 71 horas con una sola carga ❌ Solo disponible en versión para diestros debido a su forma altamente ergonómica

Veredicto final: ElGlorious Model D Wireless Es, sin duda, el mejor ratón ergonómico para gamers que buscan la máxima comodidad y un rendimiento de primera categoría en juegos de disparos en primera persona (FPS), todo ello en un dispositivo de gran durabilidad.

¿Cómo elegir el mejor ratón para juegos FPS?

Cuando se trata de los videojuegos de disparos en primera persona (FPS), elegir un ratón realmente bien optimizado es sencillamente fundamental. Mejora tu experiencia de juego en general al ofrecer velocidad, movimientos cómodos de la mano y precisión. Y cuando juegas a títulos competitivos que exigen tiempos de reacción instantáneos y la máxima precisión del sensor para salir victorioso, no hay nada mejor que contar con un equipo en el que sabes que puedes confiar.

Hay varios factores que son fundamentales a la hora de elegir el ratón para juegos de disparos en primera persona más adecuado para ti, y todos ellos deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión final:

1. Ergonomía y comodidad

En lo que respecta a los juegos de disparos en primera persona, la ergonomía y la comodidad pueden marcar una gran diferencia. Un ratón que se adapte a tu forma de sujetarlo te ofrece un mayor control y te cansa menos. Créeme cuando te digo que la forma y el peso son tan importantes como las especificaciones del sensor.

Si le preguntas a casi cualquier jugador profesional, te dirá que un ratón que se adapte bien a tu mano puede marcar una gran diferencia en tu puntería y tu tiempo de reacción. Y, para ir un paso más allá, combínalo con una buena alfombrilla para juegos y disfruta de un movimiento y una precisión aún mejores.

Una configuración cómoda no solo resulta agradable, sino que te ayuda a mantener la concentración y el enfoque durante los partidos intensos.

2. Botones y diseño

Puede que no siempre lo parezca, pero cuando cada segundo cuenta, disponer de la disposición adecuada de botones en el ratón puede acabar siendo fácilmente el factor decisivo para el resultado de la partida.

Lo que buscas es algo que resulte natural, en lo que tus dedos no tengan que estirarse ni dudar. Si los botones del ratón te permiten recargar, disparar o cambiar de arma rápidamente, sin perder la concentración, ya tienes ventaja, sobre todo con Ratones MMO.

Y si el ratón tiene botones programables, mejor que mejor. Puedes personalizar la configuración exactamente a tu gusto, convirtiendo el ratón en una extensión de tu mano.

3. Tipo de sensor y ajustes de DPI

Ningún buen ratón para juegos de disparos en primera persona puede prescindir de un sensor óptico fiable, con un seguimiento preciso y una aceleración mínima. Esto aporta consistencia a tus movimientos, por lo que sabes que el punto de mira irá exactamente donde debe ir.

Los ajustes de DPI también son importantes. Sin embargo, en este caso, más no significa necesariamente mejor. Lo importante es disponer de un rango que puedas adaptar a tu estilo de juego. Un DPI más bajo ayuda a apuntar con precisión, mientras que los ajustes más altos son más adecuados para movimientos rápidos y amplios.

La mejor opción en este caso es hacerse con un ratón que permita cambiar el DPI sobre la marcha y ofrezca un rendimiento estable en todos los niveles. La combinación adecuada de sensor y DPI te proporciona control y seguridad, lo que se traduce en una experiencia de juego realmente fluida.

4. Calidad de fabricación y durabilidad

Es obvio que un ratón bien fabricado dura más tiempo. Pero no olvides que también mejora el rendimiento al mantenerte en plena forma, clic tras clic, para que puedas concentrarte en el juego y no en el equipo.

Lo que buscas es un dispositivo que se sienta sólido al tacto y que mantenga su rendimiento incluso tras meses de uso diario, sobre todo en sesiones intensas de juegos de disparos en primera persona. Para ello, lo mejor suele ser optar por carcasas de materiales resistentes, interruptores duraderos y patas que se deslicen con suavidad.

Además, busca ratones con componentes internos reforzados y revestimientos de alta calidad que resistan mejor el uso intensivo. Incluso podrías optar por agarres texturizados o acabados resistentes al sudor, lo que te proporcionará aún más comodidad con el paso del tiempo.

5. Con cable frente a inalámbrico

La elección entre una conexión por cable o inalámbrica suele reducirse a una cuestión de libertad y fiabilidad, lo cual depende en gran medida de tus necesidades.

Los ratones con cable son sencillos. Solo hay que conectarlos y ya están listos para usar, sin necesidad de mantenimiento. No llevan pilas, no se pierden señales y suelen tener una latencia menor, lo que es precisamente lo que les confiere ese rendimiento de primera categoría.

Sin embargo, los ratones inalámbricos para videojuegos de gama alta han recuperado terreno rápidamente. Además de la libertad y la flexibilidad que ofrecen, muchos incorporan ahora tecnología sin retrasos y cuentan con una excelente autonomía.

Si te molesta tener que lidiar con los cables, un modelo inalámbrico con bajo retraso podría ser ideal para ti. Pero si necesitas una fiabilidad insuperable, lo mejor es optar por uno con cable.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ratón para juegos de disparos en primera persona?

El Logitech G Pro X Superlight 2 es, en la actualidad, el mejor ratón para juegos de disparos en primera persona del mercado. Es ultraligero, increíblemente preciso y está diseñado para el juego competitivo, con un sensor de primera categoría, clics rápidos y una forma que se adapta a la mayoría de los estilos de agarre sin añadir volumen innecesario.

¿Qué ratón para juegos de disparos en primera persona (FPS) es bueno y barato?

El Cooler Master MM710 es un ratón para juegos de disparos en primera persona realmente excelente y asequible. Es ultraligero, cuenta con un sensor óptico fiable y ofrece un rendimiento sólido para su precio, lo que lo convierte en una opción ideal y económica para los juegos de disparos de ritmo trepidante.

¿Cómo se debe sujetar el ratón para jugar a los FPS?

La mejor forma de sujetar el ratón para los juegos de disparos en primera persona es utilizando un agarre que combine control y velocidad. La mayoría de los jugadores prefieren el agarre «en garra», «con las yemas» o «con la palma», pero lo más importante es mantener la muñeca relajada, los dedos ligeros sobre los botones y un movimiento fluido del brazo.

¿Es un ratón de 100 g adecuado para los juegos de disparos en primera persona?

Sí, un ratón de 100 g puede servir para los juegos de disparos en primera persona (FPS), pero muchos jugadores prefieren opciones más ligeras para poder moverse con mayor rapidez y cansarse menos. Los ratones más ligeros, normalmente de menos de 80 g, suelen ser los preferidos para apuntar con rapidez y realizar disparos más precisos en los juegos competitivos de disparos en primera persona.

¿Son suficientes 3200 ppp para un ratón de FPS?

Sí, 3200 ppp es una buena resolución para un ratón de juegos de disparos en primera persona. Ofrece la sensibilidad suficiente para movimientos rápidos, al tiempo que permite un control preciso, sobre todo si se combina con una configuración adecuada en el juego y una alfombrilla de ratón adecuada.