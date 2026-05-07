El mejor ratón inalámbrico para juegos de 2026: las 7 mejores opciones para una experiencia de juego fluida

Tanto si eres jugador como si no, estás buscando el mejor ratón inalámbrico para juegos que puedas comprar, pero estás perdido y no sabes qué opciones hay. Es hora de salir de la confusión, porque te voy a presentar los mejores ratones inalámbricos para juegos. Vivas donde vivas, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, necesitas un buen hardware para tener una buena configuración. Y para eso estoy aquí: para orientarte en la dirección correcta.

Vamos a ver unos ratones fantásticos que ofrecen tecnología inalámbrica, una capacidad de respuesta increíble, una gran autonomía y mucho más. Si tu alfombrilla te parece un poco sosa, no te pierdas este artículo y léelo hasta el final. Voy a entrar en todos los detalles técnicos. Tras una exhaustiva investigación, pruebas y análisis de las opiniones de los usuarios, he seleccionado los ratones inalámbricos para juegos con mejor rendimiento en 2026 (y algunos a buen precio).

El tamaño del ratón que elijas puede marcar la diferencia, sobre todo cuando la comodidad y la facilidad de uso son aspectos fundamentales. En el competitivo mundo de los videojuegos, la rapidez con la que responde un ratón es un factor realmente importante. Las marcas no dejan de anunciar sus últimas tecnologías, pero no todas están a la altura de las expectativas. Esta guía tiene como objetivo ir más allá de las palabras y ofrecerte lo que realmente funciona.

Nuestras mejores recomendaciones de ratones inalámbricos para juegos

Estos son los mejores ratones inalámbricos para juegos de 2026. Ofrecen un rendimiento de sensor de primera clase, una conectividad de primer nivel y diseños adaptados a todo tipo de jugadores.

Razer Cobra Pro – La mejor opción inalámbrica, con una precisión y una autonomía excepcionales. HyperX Pulsefire Haste – Asequible y ultraligera, ideal para jugadores de competición. Logitech G PRO X – Ideal para los aficionados a los juegos de disparos en primera persona, gracias a su capacidad de respuesta y velocidad sin igual.

Hay muchos más ratones en esta lista, así que sigue leyendo para ver el desglose completo de todos los productos.

¿Cuál es el mejor ratón inalámbrico para juegos? Estos son mis 7 favoritos

Aquí tienes la lista completa con todo lo que necesitas saber. He analizado las especificaciones (todas las relevantes), la experiencia de uso y he profundizado en los detalles de las características más destacadas. Cuando termines de leer, sabrás exactamente en qué se diferencia cada producto del resto. También te he ofrecido un montón de alternativas.

1. Razer Cobra Pro [El mejor ratón inalámbrico para juegos en general]

Especificaciones Detalles Tipo de sensor Razer Focus Pro 30K Óptico Rango de DPI 100–30 000 Conectividad Inalámbrico (HyperSpeed 2,4 GHz / Bluetooth) Duración de la batería Hasta 100 horas Botones programables 10 botones Frecuencia de sondeo 1000 Hz (respuesta de 1 ms) Peso ~77 gramos (2,72 oz) Iluminación RGB Yes

El Razer Cobra Pro se erige como la número uno. Es la mejor opción global entre los ratones inalámbricos para juegos y una elección especialmente acertada para los jugadores profesionales que se toman en serio los juegos competitivos. Si tus principales prioridades son la comodidad y el rendimiento, este ratón inalámbrico ofrece unos resultados impresionantes en todos los aspectos necesarios.

La comodidad se consigue, entre otras cosas, gracias a su diseño y tacto bien logrados. El rendimiento depende de diversos factores, como el sensor y la capacidad de respuesta, así que, ¿qué es lo que lo hace tan especial exactamente? El rendimiento del sensor es sencillamente extraordinario, gracias a la Sensor óptico Razer Focus Pro 30K. Ofrece una precisión milimétrica y una capacidad de respuesta excepcional, algo fundamental en las intensas partidas de FPS o en las jugadas precisas de los MOBA.

junto contecnología inalámbrica de baja latencia (Razer HyperSpeed 2,4 GHz), disfrutarás de una experiencia de juego fluida y sin retrasos. ¿Qué más se puede pedir? Pero espera, porque hay más. Lo que hace que el Cobra Pro Lo que hace que un ratón para juegos sea realmente excelente es su versatilidad. Te ofrece un completo conjunto de 10 botones programables. Es ideal para personalizar macros y comandos complejos para diferentes situaciones de juego.

Además, su diseño es con un diseño ergonómico para largas sesiones de juego. Esto ayuda a reducir cualquier sensación de incomodidad que pueda surgir cuando se juega durante mucho tiempo. Un aspecto en el que esto un ratón para juegos Razer excepcional lo que lo destaca frente a un ratón más barato es su impresionante autonomía, que puede tienen una autonomía de hasta 100 horas por carga. Si quieres disfrutar de sesiones de juego sin interrupciones y dedicar menos tiempo a cargar el ratón, este modelo es tu mejor aliado.

Por último, también incluye iluminación RGB personalizable, por si te importa la estética. Es un producto versátil de primera categoría que te dejará satisfecho en todos los aspectos. Es un ratón increíble y es posible que tenga todo lo que estás buscando.

Opción alternativa: Considera la posibilidad de comprar el HyperX Pulsefire Haste si buscas una opción más económica. Es ligero y tiene prestaciones similares a las del Razer Cobra Pro.

Ventajas Contras ✅ Precisión superior del sensor con el Razer Focus Pro 30K ✅ Excelente autonomía de 100 horas ✅ Diseño ergonómico para mayor comodidad durante un uso prolongado ✅ Conexión inalámbrica HyperSpeed de latencia ultrabaja ✅ Altamente personalizable con botones programables ❌ Precio elevado en comparación con las opciones económicas, aunque no es de extrañar tratándose de un ratón para juegos de calidad

Veredicto final: Razer Cobra Pro Es un ratón de alta gama que ofrece una precisión excepcional del sensor y una autonomía muy prolongada. Es un ratón ideal para jugadores profesionales.

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2. HyperX Pulsefire Haste [El mejor ratón inalámbrico para juegos a un precio asequible]

Especificaciones Detalles Tipo de sensor Pixart PAW3335 Óptico Rango de DPI 200–16 000 Conectividad Inalámbrico (Lightspeed a 2,4 GHz / Bluetooth) Duración de la batería Hasta 100 horas Botones programables 6 botones Frecuencia de sondeo 1000 Hz (respuesta de 1 ms) Peso ~62 gramos (2,19 oz) Iluminación RGB Yes

The HyperX Pulsefire Hastepodría ser elel mejor ratón para juegos económico que puedas encontrar. Pruébalas y verás que te ofrecen sin duda alguna una relación calidad-precio inmejorable y prestaciones de alta calidad que normalmente solo encontrarías en alternativas más caras. Entonces, ¿qué es lo que hace que este producto sea un éxito? Hay varios aspectos que destacan, sobre todo teniendo en cuenta su precio más asequible.

Este ratón inalámbrico para videojuegos es ultraligero. Pesa unos 62 gramos, por lo que es perfecto para partidas rápidas. Las maniobras rápidas y los disparos precisos son fundamentales en los juegos competitivos, así que, si eres un jugador empedernido, este ratón podría convertirse en tu aliado ideal. Además, aunque su diseño es ligero, mantiene una excelente calidad de fabricación. No da la sensación de ser un producto barato en absoluto. Sin duda, su ligereza también te ayudará en otros aspectos, como la comodidad y la portabilidad.

Its Pixart PAW3335 El sensor óptico ofrece una precisión y una capacidad de respuesta fiables. Esto es fundamental para mantener un rendimiento constante durante el juego. A diferencia de la mayoría de los ratones inalámbricos de gama económica, este ratón ofrece tanto un Conexión Bluetoothy unOpción inalámbrica Lightspeed de 2,4 GHz de gran rendimiento. Disfrutarás de toda la flexibilidad que necesitas sin que la calidad de la conexión se vea afectada.

Otra característica destacada es la rueda de desplazamiento táctil y precisa. Es ideal para cambiar de arma y navegar con precisión. Además, con una impresionante autonomía de la batería de hasta 100 horas con una sola carga, podrás jugar durante más tiempo sin interrupciones frecuentes.

Opción alternativa: Para quienes busquen tecnología de sensores de alta gama y más botones, el Razer Cobra Pro es una actualización recomendada.

Ventajas Contras ✅ Extremadamente ligero para una experiencia de juego ágil ✅ Sensor óptico Pixart de gran fiabilidad ✅ Doble conectividad (Bluetooth y Lightspeed a 2,4 GHz) ✅ Excelente duración de la batería ✅ Excelente calidad de fabricación para su gama de precios ❌ Pocos botones programables; las opciones de iluminación RGB son básicas, aunque pronto se convertirá en uno de los favoritos por su elegante diseño

Veredicto final: HyperX Pulsefire Haste es la mejor opción para los compradores que buscan un ratón de nivel competitivo a un precio más asequible.

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3. Logitech G PRO X [El mejor ratón inalámbrico para jugadores de FPS]

Especificaciones Detalles Tipo de sensor HERO 25K Óptica Rango de DPI 100–25 600 Conectividad Inalámbrico (Lightspeed 2,4 GHz) Duración de la batería Hasta 70 horas Botones programables 5 botones Frecuencia de sondeo 1000 Hz (respuesta de 1 ms) Peso ~63 gramos (2,22 oz) Iluminación RGB Yes

The Logitech G Pro X se gana sin duda un puesto como el el mejor ratón para juegos de disparos en primera persona del mercado (o al menos uno de ellos). Es la opción ideal para quienes necesitan un ratón para tareas exigentes. Te ofrecerá una precisión y una velocidad de primer nivel para los juegos competitivos. Este ratón ofrece realmente un rendimiento excepcional y es notablemente más sensible en comparación con opciones más económicas. Entonces, ¿en qué destaca en cuanto a rendimiento?

En primer lugar, echemos un vistazo a su sensor. El Sensor HERO 25K destaca por su seguimiento preciso y su notable consistencia durante las partidas más intensas. Cuando la pruebas en juegos de disparos en primera persona como CS:GO y Valorant, the G PRO X ofrecerá una precisión impresionante. Te proporciona una precisión milimétrica sin retrasos ni fluctuaciones en la respuesta. Y, por supuesto, para una experiencia de juego realmente óptima, el ratón no tiene molestos cables. Te ofrece libertad gracias a su conectividad inalámbrica de baja latencia.

Otra característica destacada es su forma ergonómica, cuidadosamente diseñada para adaptarse a distintos estilos de agarre. Está fabricado para ser versátil, flexible y cómodo. Te sentirás cómodo incluso tras largas sesiones de juego. Su diseño ultraligero (63 gramos) aporta agilidad sin sacrificar la resistencia. Esto es justo lo que necesitan los jugadores de FPS para tener reacciones ultrarrápidas.

El táctilbotones laterales están colocados de forma inteligente, lo que hace que el cambio de armas sea rápido y natural. Además, la batería ofrece una autonomía impresionante hasta 70 horas de juego. Por último, cuenta con una iluminación RGB sutil pero atractiva. Ofrece un diseño estético sin distraer demasiado. Con una gran potencia, comodidad, ligereza y capacidad de respuesta para largas sesiones de juego, el Logitech G Pro X Es un ratón que no te puedes perder.

Opción alternativa: El ASUS ROG Spatha X es una alternativa para los jugadores de MMO que buscan una amplia personalización de los botones.

Ventajas Contras ✅ Sensor de gran sensibilidad para un apuntado preciso ✅ Diseño ultraligero ✅ Conexión inalámbrica Lightspeed de confianza ✅ Batería de larga duración con hasta 70 horas de autonomía ✅ Diseño cómodo, pensado especialmente para los videojuegos de disparos en primera persona ❌ Su precio es más elevado que el de algunos competidores, pero la calidad lo compensa

Veredicto final: El Logitech G Pro X es ideal para los jugadores empedernidos de juegos de disparos en primera persona, ya que ofrece precisión, capacidad de respuesta y una ergonomía cómoda.

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4. ASUS ROG Spatha X [El mejor ratón inalámbrico para jugadores de MMO]

Especificaciones Detalles Tipo de sensor Sensor óptico PAW3370 Rango de DPI 100–19 000 Conectividad Inalámbrico (RF de 2,4 GHz/Bluetooth) Duración de la batería Hasta 67 horas Botones programables 12 botones Frecuencia de sondeo 1000 Hz (respuesta de 1 ms) Peso ~168 gramos (5,93 oz) Iluminación RGB Yes

Si estás buscando un ratón fiable para MMO, entoncesASUS ROG Spatha X es probablemente una de las mejores opciones del mercado. Si estás buscando el ratón ideal con funciones de macro y un alto nivel de personalización, entonces el Spatha X es tu mejor opción. Los ratones más sencillos no pueden compararse con el diseño robusto y la disposición superior de los botones de este ratón. Realmente mejora la experiencia de juego en los MMO gracias a sus ventajas.

Cuenta con 12 botones programables y botones laterales estratégicamente situados. Te permite ejecutar habilidades complejas y macros sin ningún esfuerzo. Para juegos como World of Warcraft or Final Fantasy XIV, la versatilidad de los botones de este ratón puede optimizar tu experiencia de juego, ya que permite giros más fluidos y respuestas más rápidas. Los botones son muy sensibles y ofrecen una respuesta táctil.

Y por si fuera poco, la precisión del sensor es excepcional. Cuenta con el Sensor óptico PAW3370 para una precisión fiable. El seguimiento siempre resulta preciso y exacto, incluso durante los movimientos rápidos del cursor. Es ideal para enfrentamientos llenos de acción o interacciones detalladas con la interfaz de usuario. No tendrás que preocuparte por los tirones ni los retrasos, y podrás sumergirte por completo en una experiencia de juego fluida.

El ratón es robusto conectividad inalámbrica (2,4 GHz o Bluetooth) garantiza un rendimiento estable sin latencias ni interferencias apreciables. Sin cables, sin problemas. Además, su peso considerable (168 gramos) y su forma ergonómica te proporcionan una gran comodidad (incluso si llevas tres días sin salir de casa). Por otra parte, ASUS ofrece iluminación RGB personalizable y carga magnética. Esto te permite disponer de más energía sin tener que conectar cables de carga con frecuencia. El La batería dura 67 horas.

Opción alternativa: Los aficionados a los juegos de disparos en primera persona que necesiten ratones más ligeros deberían plantearse el Logitech G PRO X para una mayor agilidad.

Ventajas Contras ✅ Amplias funciones programables, ideales para juegos MMO ✅ Conectividad inalámbrica fiable ✅ Diseño muy ergonómico. La carga magnética permite una gestión cómoda de la energía ✅ Precisión excepcional del sensor y capacidad de seguimiento ❌ Es un producto de gama alta, pero la calidad lo compensa

Veredicto final: ASUS ROG Spatha X Es un ratón inalámbrico para MMO de alto rendimiento. Combina un sensor de gran precisión con 12 botones programables. Cuenta con una excelente ergonomía para mayor comodidad.

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5. Razer DeathAdder V3 Pro [El mejor ratón inalámbrico para juegos para manos grandes]

Especificaciones Detalles Tipo de sensor Sensor óptico Focus Pro 30K Rango de DPI 100–30 000 Conectividad Inalámbrico (Razer HyperSpeed) Duración de la batería Hasta 90 horas Botones programables 5 botones Frecuencia de sondeo 1000 Hz (respuesta de 1 ms) Peso ~63 gramos (2,22 oz) Iluminación RGB No

Si tienes las manos grandes y buscas un ratón inalámbrico para juegos que realmente se adapte perfectamente a tu mano, el Razer DeathAdder V3 Pro merece tu atención. Enseguida te darás cuenta de que este modelo destaca por su forma cómoda y su diseño ergonómico. Es como si lo hubieran fabricado específicamente para quienes lo sujetan con la palma de la mano. Al compararlo con otros modelos del mercado, realmente da la sensación de que se ha diseñado pensando en manos más grandes.

El verdadero potencial de este ratón reside en el Sensor óptico Focus Pro 30K. El sensor ofrece un seguimiento fluido y preciso, incluso a gran velocidad. Este nivel de rendimiento parece casi irreal. Especialmente cuando estás metido de lleno en una partida de un shooter trepidante o un MOBA, donde el tiempo de reacción es fundamental, el ratón funciona de maravilla. Es como si estuviera hecho para destacar justo cuando más lo necesitas. Y mientras que muchos ratones inalámbricos tienen dificultades para igualar la fiabilidad de los con cable, este lo clava. La conexión es sólida como una roca y ofrece la misma capacidad de respuesta que esperarías de un dispositivo con cable.

La duración de la batería es otro aspecto en el que el Razer DeathAdder V3 Prodestaca. Conhasta 90 horas de autonomía, Permite jugar durante más tiempo sin la molestia constante de tener que recargarlo. Además, la conectividad inalámbrica resulta tan fiable como cualquier configuración por cable, por lo que podrás jugar sin preocuparte por el retraso en la respuesta o los clics fallidos. Las características del ratón lo convierten en una inversión bastante buena si priorizas el rendimiento y la comodidad en tu equipo de sobremesa.

En definitiva, aunque su precio es un poco elevado, la calidad y la consistencia que ofrece merecen la pena.

Opción alternativa: Si prefieres algo un poco más pequeño y ligero, te recomiendo que pruebes el Logitech G705 como una excelente alternativa.

Ventajas Contras ✅ Diseño ergonómico ideal para manos grandes ✅ Potente sensor Focus Pro 30K con seguimiento preciso ✅ Hasta 90 horas de autonomía ✅ Conexión inalámbrica rápida y fiable ✅ Fabricación de primera calidad ❌ Pocos botones programables, pero no pasa nada si eso no te interesa

Veredicto final: El Razer DeathAdder V3 Pro ofrece un rendimiento excepcional y un diseño ergonómico, ideal para jugadores con manos grandes. Si buscas una alternativa más pequeña y ligera, te recomendamos el Logitech G705.

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6. Logitech G705 [El mejor ratón inalámbrico para juegos para manos pequeñas]

Especificaciones Detalles Tipo de sensor Sensor óptico de Logitech Rango de DPI 200–8 200 Conectividad Inalámbrico (Lightspeed y Bluetooth) Duración de la batería Hasta 40 horas (RGB activado) Botones programables 6 botones Frecuencia de sondeo 1000 Hz (respuesta de 1 ms) Peso ~85 gramos (2,99 oz) Iluminación RGB Yes

El Logitech G705 destaca como uno de los mejores ratones inalámbricos para gamers con manos más pequeñas (a mí me gusta decir «más monas»). Este ratón tiene una forma compacta y un diseño ergonómico que resulta muy cómodo al tacto. Su conectividad inalámbrica garantiza una conexión fiable. No importa si eres un jugador competitivo o un usuario ocasional de PC. En cuanto a su velocidad, puedes dar las gracias a Lightspeed Wireless y Bluetooth.

El rendimiento del ratón es especialmente impresionante teniendo en cuenta lo pequeño que es. Ofrece un manejo ágil gracias a un sensor sensible que funciona de maravilla en la mayoría de los juegos y géneros. Puedes probarlo tú mismo en varios títulos y comprobarlo por ti mismo (si finalmente lo compras). Su seguimiento y velocidad están a la altura de los ratones más grandes. La batería es aceptable, pero se queda un poco corta, ya que solo con una autonomía de hasta 40 horas en comparación con otros más resistentes. Sin embargo, sigue siendo robusto. Además, cuenta con iluminación RGB.

Logitech G705 También es una opción bastante buena si tenemos en cuenta sus prestaciones y su precio. No está pensada exclusivamente para los jugadores empedernidos de los FPS, pero ofrece suficiente potencia y flexibilidad para satisfacer las necesidades de la mayoría de los jugadores. Es un ratón inalámbrico compacto, fiable y bien diseñado que demuestra que las cosas buenas pueden venir en frascos pequeños.

Opción alternativa: Si necesitas algo más adecuado para manos grandes, el Razer DeathAdder V3 Pro es una alternativa fantástica.

Ventajas Contras ✅ Diseño ergonómico optimizado para manos pequeñas ✅ Doble conectividad (Lightspeed y Bluetooth) ✅ Seguimiento fiable y con respuesta rápida ✅ Precio asequible en relación con su calidad ❌ La batería tiene menos autonomía que la de los modelos de gama alta, pero esto te animará a tomarte descansos saludables entre sesiones intensas de juego

Veredicto final: El Logitech G705 Está perfectamente diseñada para jugadores con manos más pequeñas. Ofrece un rendimiento excelente gracias a su forma compacta, un sensor sensible y una conectividad inalámbrica fiable.

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7. El magnífico Modelo O [El mejor ratón inalámbrico ligero para juegos]

Especificaciones Detalles Tipo de sensor Sensor óptico BAMF Rango de DPI 100–19 000 Conectividad Inalámbrico (2,4 GHz) y por cable (USB-C) Duración de la batería Hasta 71 horas Botones programables 6 botones Frecuencia de sondeo 1000 Hz (respuesta de 1 ms) Peso ~69 gramos (2,43 oz) Iluminación RGB Yes

Si estás buscando un ratón para juegos que combine velocidad, precisión y un rendimiento sólido, entonces el El magnífico Modelo O deberías tenerlo en cuenta. Sin duda, es una de las opciones más populares entre los jugadores y en el ámbito de los videojuegos competitivos. Cuenta con un diseño y fabricación ultraligeros, con un peso de 69 gramos. Este ratón te parecerá una extensión de tu mano (ahora ya puedes presumir de ser un cyborg). Te ayudará a reaccionar con rapidez y precisión en los momentos más decisivos.

Lo que realmente hace que este ratón funcione tan bien es el Sensor óptico BAMF, diseñado para un seguimiento preciso y una velocidad ultrarrápida. Si te gustan los juegos de disparos en primera persona de ritmo trepidante, la capacidad de respuesta de este ratón te parecerá revolucionaria. Su eficiencia energética es igual de impresionante, con hasta 71 horas de autonomía con una sola carga. Además, la tecnología inalámbrica dual y la conexión por cable(cable USB-C)Estas opciones te garantizan que nunca te quedes sin una conexión fiable.

Su forma simétrica ofrece una comodidad excepcional. La iluminación es un bonito detalle y le da un toque elegante a tu escritorio. Aunque el El magnífico Modelo O Aunque quizá no alcance los niveles de DPI desorbitados de algunos modelos de gama alta, sus características y su rendimiento siguen siendo impresionantes. Esto es especialmente cierto si tenemos en cuenta su precio. Además, los botones laterales son sensibles y están bien situados.

Para quienes buscan un ratón ergonómico para juegos, el El magnífico Modelo O ofrece una comodidad y una precisión excepcionales.

Opción alternativa: Para quienes buscan un mejor relación calidad-precio, elHyperX Pulsefire Haste es una alternativa fantástica y asequible.

Ventajas Contras ✅ Diseño ultraligero para movimientos rápidos ✅ Excelente seguimiento gracias al sensor óptico BAMF ✅ Doble conectividad (inalámbrica a 2,4 GHz y USB-C) ✅ Impresionante autonomía de hasta 71 horas ✅ Precio asequible para su alta calidad ❌ Menos botones programables en comparación con los modelos de gama alta

Veredicto final: ElEl magnífico Modelo O ofrece el equilibrio perfecto entre velocidad, precisión y comodidad, lo que la convierte en el ratón inalámbrico ideal para los jugadores que prefieren los diseños ultraligeros.

Espero que esta lista te haya dado nuevas ideas sobre posibles opciones para un el mejor ratón para juegos. No olvides volver a consultar las especificaciones para dar con el modelo ideal para ti. Sigue bajando para ver una guía de compra que te ayudará a saber qué características podrías necesitar.

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Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un ratón inalámbrico para videojuegos

Elegir el ratón para juegos adecuado puede resultar complicado si no sabes en qué fijarte, pero encontrar el perfecto te permitirá sacar el máximo partido a tu experiencia de juego (sea cual sea el género).

1. Rendimiento del sensor

El corazón de cualquier ratón para juegos es su sensor.

Sensores ópticos: La opción más habitual y fiable. Ofrece un seguimiento preciso sin problemas de aceleración.

La opción más habitual y fiable. Ofrece un seguimiento preciso sin problemas de aceleración. Sensores láser: Funcionan en una mayor variedad de superficies, pero pueden presentar una ligera aceleración. Esto hace que no sean la mejor opción para los juegos de disparos en primera persona.

Funcionan en una mayor variedad de superficies, pero pueden presentar una ligera aceleración. Esto hace que no sean la mejor opción para los juegos de disparos en primera persona. Los mejores modelos de sensores: Razer Focus Pro 30K, Pixart PAW3395 y HERO 25K.

2. DPI (sensibilidad) y personalización

DPI, oPuntos por pulgada, determina la sensibilidad de un ratón para juegos al movimiento. Cuanto mayor sea el DPI, más rápido se moverá el cursor por la pantalla.

Bajo DPI (400-1600): Ideal para apuntar con precisión en Juegos de disparos en primera persona .

Ideal para apuntar con precisión en . Rango medio de DPI (1600–8000): Ideal para juegos en general y para realizar varias tareas a la vez.

Ideal para juegos en general y para realizar varias tareas a la vez. Alto DPI (8000–30 000): Ideal para movimientos ultrarrápidos, especialmente en Juegos MOBA o de estrategia .

Ideal para movimientos ultrarrápidos, especialmente en . Perfiles personalizables: Muchos ratones para juegos te permiten cambiar de nivel de DPI sobre la marcha.

3. Frecuencia de sondeo

Los mejores periféricos para videojuegos suelen tener una frecuencia alta, ya que esto está relacionado con su rendimiento y velocidad.

1000 Hz (1 ms): Es el estándar en la mayoría de los ratones inalámbricos para videojuegos, lo que garantiza un seguimiento fluido y preciso.

Es el estándar en la mayoría de los ratones inalámbricos para videojuegos, lo que garantiza un seguimiento fluido y preciso. 2000 Hz–8000 Hz: Disponible en determinados modelos de gama alta para mejorar la capacidad de respuesta, aunque solo se aprecia en pantallas con alta frecuencia de actualización.

Para la mayoría de los jugadores, un Frecuencia de sondeo de 1000 Hz es más que suficiente para un funcionamiento preciso.

4. Ergonomía y comodidad

La forma, el peso y el tipo de agarre de un ratón pueden influir en tu experiencia general. Dicho esto, echa un vistazo a esta lista de los las mejores alfombrillas para ratón de gaming en el mercado. Tu equipo no estaría completo sin él.

Tipos de agarre:

Agarre de palma: Ideal para personas con manos grandes, ya que ofrece un apoyo completo para la mano.

Ideal para personas con manos grandes, ya que ofrece un apoyo completo para la mano. Agarre en garra: Ideal para ratones más pequeños, ya que permite un mayor control en los clics rápidos.

Ideal para ratones más pequeños, ya que permite un mayor control en los clics rápidos. Agarre con la yema del dedo: Funciona mejor con ratones ligeros para movimientos rápidos.

Consideraciones sobre el peso:

Ratones ultraligeros (menos de 70 gramos): Ideal para juegos FPS de ritmo trepidante.

Ideal para juegos FPS de ritmo trepidante. Ratones de peso medio (70-100 gramos): Una opción equilibrada para la mayoría de los juegos.

Una opción equilibrada para la mayoría de los juegos. Ratones pesados (más de 100 gramos): Ideal para un control preciso y fluido en juegos MMO o RTS.

5. Duración de la batería y recarga

Una batería de larga duración es esencial para poder jugar sin interrupciones.

Autonomía de la batería:

Modelos básicos: Hasta 40 horas.

Hasta 40 horas. Modelos de gama media: Entre 70 y 100 horas por carga.

Entre 70 y 100 horas por carga. Modelos de gama alta: Más de 100 horas gracias a los modos de ahorro de energía.

Opciones de carga:

USB-C: Tiempos de carga más rápidos, algo más habitual en los modelos más recientes.

Tiempos de carga más rápidos, algo más habitual en los modelos más recientes. Carga inalámbrica: Disponible en los modelos de gama alta con bases o alfombrillas de carga.

6. Número de botones y personalización

El número de botones programables puede marcar la diferencia, sobre todo para los jugadores de MMO y los aficionados a la productividad.

Ratones estándar: Suelen tener entre 2 y 6 botones programables.

Suelen tener entre 2 y 6 botones programables. Ratones para MMO: Suele contar con entre 10 y 20 botones programables, ideales para macros y atajos.

Suele contar con entre 10 y 20 botones programables, ideales para macros y atajos. Software de personalización: Fabricantes como Razer, Logitech y Corsair ofrecen software que te permite programar botones, ajustar los DPI y configurar la iluminación RGB.

7. Conectividad y latencia

Opciones de conectividad puede afectar tanto a la comodidad como al rendimiento.

Conexión inalámbrica de 2,4 GHz: La opción más fiable para conexiones de alta velocidad y baja latencia.

La opción más fiable para conexiones de alta velocidad y baja latencia. Bluetooth: Es más versátil, pero tiene una latencia ligeramente superior, por lo que resulta más adecuado para un uso general que para los juegos competitivos.

Es más versátil, pero tiene una latencia ligeramente superior, por lo que resulta más adecuado para un uso general que para los juegos competitivos. Doble conectividad: Algunos ratones ofrecen ambas cosas Opciones de 2,4 GHz y Bluetooth para mayor flexibilidad.

Si lo que más te importa es la capacidad de respuesta, elige un ratón con tecnología inalámbrica de última generaciónigualRazer HyperSpeed o Lightspeed Wireless de Logitech.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ratón inalámbrico para juegos?

Lo mejorratón inalámbrico para videojuegos depende de tus preferencias, pero el Razer Cobra Pro es la opción preferida por la mayoría de los usuarios. Te ofrece una excelente rendimiento del sensor, baja latencia y funciones personalizables.

¿Son los ratones inalámbricos adecuados para jugar?

Sí, los ratones inalámbricos son ideales para jugar, ya que la ausencia de cable suele reducir las limitaciones de movimiento. Además, gracias a los avances en la tecnología inalámbrica, hay excelentes opciones disponibles, como el Logitech G Pro X, que ofrece una latencia prácticamente nula y una conexión muy estable.

¿Cómo se conecta un ratón inalámbrico para videojuegos?

Conecta el receptor USB al puerto USB de tu ordenador de sobremesa o portátil. También puedes utilizar el Bluetooth activando el modo Bluetooth del ratón y emparejándolo a través de los ajustes de tu dispositivo.

¿Cómo se conecta un ratón inalámbrico para juegos de Logitech?

Para conectar un ratón Logitech, enchufa el receptor USB o utiliza Bluetooth si es compatible. Para las conexiones Bluetooth, enciende el ratón, activa el modo de emparejamiento y selecciónalo en los ajustes de Bluetooth de tu dispositivo. En el software Logitech G Hub, personaliza los ajustes, la asignación de botones y los niveles de DPI una vez conectado.

¿Qué es el DPI en un ratón?

DPI, oPuntos por pulgada, mide la sensibilidad de un ratón. Un valor de DPI más alto significa que el cursor se desplaza más rápido por la pantalla con menos movimiento físico.