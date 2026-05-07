El mejor ratón Razer: los 7 mejores para mejorar tu juego en 2025

Encontrar el ratón para juegos perfecto puede ser complicado, pero merece la pena. El ratón Razer adecuado puede mejorar tu experiencia de juego y darte una ventaja significativa en el juego. Los ratones Razer gozan de gran popularidad entre los jugadores, ya que son conocidos por ofrecer la precisión y la velocidad necesarias para el juego competitivo. Tanto si te gustan los juegos de disparos en primera persona, los MOBA o los battle royale, contar con la herramienta adecuada marca una gran diferencia cuando cada milisegundo cuenta.

He dedicado innumerables horas a investigar cuáles son los mejores ratones de Razer y a recabar opiniones de jugadores de PC que conocen bien su equipo. Una cosa está clara: no todos los ratones de Razer se valoran por igual. Algunos están diseñados para la velocidad, otros para la comodidad y otros vienen repletos de opciones de personalización. Tu elección debe reflejar tu estilo de juego y tus prioridades a la hora de jugar.

Entonces, ¿cuál será tu próximo compañero de juego? Desde diseños ergonómicos, estructuras ligeras y botones personalizables hasta el mejor ratón de Razer para juegos FPS o MMO, mi lista a continuación lo abarca todo

En esta guía, te voy a presentar los mejores ratones de Razer que podrían ayudarte a sacar todo tu potencial en los videojuegos y mejorar tu comodidad. ¿Listo para sumergirte en el mundo de los accesorios para gamers? ¡Vamos a encontrar el ratón para gamers definitivo de Razer!

Nuestras mejores recomendaciones de ratones Razer

Elegir el ratón Razer adecuado no es fácil, así que he seleccionado las mejores opciones para distintos estilos de juego y preferencias. Estas son mis recomendaciones:

Razer DeathAdder V3 Pro – El mejor en general por su rendimiento excepcional y su diseño ergonómico. Razer DeathAdder Essential – El mejor ratón Razer económico, que ofrece una excelente relación calidad-precio sin renunciar a la calidad. Razer Naga V2 Pro – Ideal para jugadores de MMO gracias a sus botones personalizables y su versatilidad.

Pero no te decidas todavía. Desplázate hacia abajo para ver la lista completa y las reseñas detalladas, que incluyen las características principales y las especificaciones técnicas.

¿Cuál es el mejor ratón de Razer? 7 opciones para todo tipo de jugadores

La gama de productos de Razer ofrece precisión, velocidad y comodidad para jugar, tanto para los jugadores competitivos de FPS como para los estrategas de MMO.

Tanto si buscas una agilidad ultraligera, controles personalizables u otras funciones sofisticadas, hay un ratón Razer que se adapta a tus objetivos como jugador.

1. Razer DeathAdder V3 Pro [El mejor ratón para videojuegos]

Especificaciones Detalles Sensor Focus Pro 30K Peso 63g Conectividad Inalámbrico DPI Hasta 30 000 Duración de la batería 90 horas

El Razer DeathAdder V3 Pro es el mejor ratón Razer para jugar, que combina un diseño ergonómico con un rendimiento de primera categoría. Su sensor Focus Pro 30K garantiza un seguimiento preciso, mientras que su diseño ligero de 63 g mejora la maniobrabilidad, lo que hace que los movimientos rápidos en los juegos de disparos en primera persona y de rol resulten increíblemente fluidos, como si estuvieras mejorando tu equipo en tiempo real. La verdad es que me sorprendió lo ligera que resulta. Es uno de esos ratones que se funden con la mano de la mejor manera posible.

El ratón es tan sensible y cómodo que enseguida da la sensación de ser un el movimiento de tu mano, lo que te proporciona ese una ventaja de una fracción de segundo con lo que sueñan los gamers. Esto te permitirá aguantar una sesión maratoniana de Call of Duty, con sin fatiga. Sin rigidez, sin tensión, solo rendimiento puro. No esperaba que la conexión inalámbrica fuera tan rápida. Es como si siguiera conectado por cable.

Más allá de la rapidez y la precisión, Su forma ergonómica está pensada para largas sesiones de juego, lo que proporciona un agarre natural y cómodo. La superficie mate texturizada garantiza un agarre seguro, incluso en los momentos más intensos. Y gracias a la tecnología HyperSpeed Wireless de Razer, la latencia es inexistente, por lo que cada disparo, cada movimiento y cada reacción son tan rápidos como tus reflejos.

El DeathAdder V3 Pro no solo destaca por su rendimiento, sino también por su excelente calidad de fabricación y su experiencia de usuario. Tanto si compites a alto nivel como si juegas de forma ocasional con amigos, este ratón se adapta a la perfección a tu estilo.

The La duración de la batería es impresionante además, lo que te garantiza que puedas seguir conectado de forma inalámbrica durante horas sin necesidad de recargar el dispositivo a mitad de la sesión. Con memoria integrada y ajustes de DPI personalizables, ofrece flexibilidad desde el primer momento. Es el tipo de ratón que marca la diferencia no solo en el juego, sino también en la comodidad y la seguridad con las que te sientes mientras juegas.

Ventajas Contras ✅ Diseño ergonómico para mayor comodidad ✅ Sensor de alta precisión ✅ Bajo retraso de entrada para juegos competitivos ✅ Ligero, para un manejo sencillo ✅ Batería de larga duración ✅ Botones personalizables ❌ Opciones de color limitadas

Veredicto final:Probablemente elel mejor ratón para juegos Fabricado por Razer, el DeathAdder V3 Pro ofrece un rendimiento, una precisión y una comodidad excepcionales, lo que lo convierte en un producto imprescindible para los jugadores más exigentes, a pesar de su elevado precio.

2. Razer DeathAdder Essential [La mejor opción económica]

Especificaciones Detalles Sensor Óptico Peso 96g Conectividad Con cable DPI Hasta 6.400 Botones 5

El Razer DeathAdder es el ratón inalámbrico más económico de Razer, pero tiene mucha garra. Su El sensor óptico de 6.400 ppp garantiza un seguimiento fluido y preciso, lo que la convierte en una opción sólida tanto para jugadores ocasionales como para los más competitivos. Además, su diseño ergonómico garantiza la comodidad durante las sesiones prolongadas, por lo que no hay que sacrificar la funcionalidad en aras de un precio asequible. No esperaba que un modelo económico resultara tan fiable. La DeathAdder Essential rinde muy por encima de lo que cabría esperar por su precio.

Lo que realmente distingue a este ratón en la categoría económica es cómo coherente y fiable se nota en el día a día de los videojuegos. Tanto si estás explorando los vastos paisajes de los juegos de rol como si estás encadenando disparos a la cabeza en juegos de disparos trepidantes, el DeathAdder Essential responde a la perfección. Es plug-and-play, sin necesidad de una curva de aprendizaje pronunciada ni de software complicado: simplemente un rendimiento sólido desde el primer momento.

The forma clásica, un clásico de la gama DeathAdder, es ideal especialmente para los jugadores que prefieren el agarre con la palma de la mano. Su rueda de desplazamiento táctil y sus clics sensibles hacen que parezca mucho más caro de lo que es. Si eres configuración del presupuesto o simplemente buscas un ratón de repuesto en el que puedas confiar, esta es una elección obvia. Es la prueba de que no hace falta renunciar a la calidad cuando se trata de cuidar el presupuesto. Me ha impresionado de verdad lo agradable que resulta el tacto de los clics para un producto de este rango de precios.

Para cualquiera que quiera iniciarse en los videojuegos para PC sin gastarse una fortuna, el DeathAdder Essential es el mejor ratón de Razer en la gama económica y una excelente opción para empezar.

Ventajas Contras ✅ Precio asequible ✅ Diseño ergonómico ✅ Rendimiento fiable ✅ Fabricación resistente ✅ Fácil de usar ❌ Conexión por cable

Veredicto final:De gran calidad, ratón para juegos a buen precio para quienes buscan un rendimiento fiable sin florituras.

3. Razer Naga V2 Pro [Lo mejor para los jugadores de MMO]

Especificaciones Detalles Sensor Focus Pro 30K Peso ciento diecisiete gramos Conectividad Inalámbrico DPI Hasta 30 000 Botones 12

Jugadores de MMO, os presentamos a vuestro nuevo mejor amigo. El Naga V2 Pro es el mejor ratón de Razer para MMO. Con Con 12 botones programables, convierte las complejas secuencias de habilidades en comandos sencillos y ultrarrápidos. Me encantó lo rápido que convirtió mis torpes secuencias de hechizos en movimientos fluidos, casi instintivos.

Tanto si estás en plena incursión como si estás completando misiones en un excelente juego de rol multijugador en línea, este ratón hace que la estrategia se convierta en algo natural. En juegos como World of Warcraft, puedes gestiona con total fluidez todas tus habilidades y tiempos de recarga sin tener que quitar la mano del ratón en ningún momento: un auténtico punto de inflexión.

La disposición de los botones es intuitiva y está diseñada para reducir al mínimo los clics erróneos y maximizar la eficiencia. Puedes asignar macros, hechizos o atajos a cada botón con facilidad mediante el software Synapse de Razer, lo que hace que sea ideal para el juego de alto nivel y la multitarea. La respuesta táctil te ayuda a mantener el ritmo incluso en los enfrentamientos más caóticos. Me pareció que los botones laterales eran sorprendentemente fáciles de manejar, sin apenas titubeos.

Además de sus botones personalizables, el Naga V2 Pro ofrece libertad inalámbrica sin sacrificar la precisión. La tecnología HyperSpeed Wireless de Razer garantiza una experiencia de juego con baja latencia y una respuesta ultrarrápida, mientras que el sensor Focus Pro 30K ofrece una precisión milimétrica. El placas laterales intercambiables ofrece flexibilidad, lo que lo hace igual de eficaz tanto para los MOBA como para otros géneros.

Este ratón es lo más parecido a una navaja suiza digital: potente, versátil y diseñado para jugadores exigentes que necesitan sacar el máximo partido.

Ventajas Contras ✅ Altamente personalizable ✅ Diseño ergonómico ✅ Sensor de alta precisión ✅ Batería de larga duración ✅ Disposición versátil de los botones ❌ Más pesado que otros modelos

Veredicto final: Perfecto para los jugadores de MMO que buscan una experiencia de juego personalizable y cómoda.

4. Razer Viper V3 Pro [El mejor ratón inalámbrico de Razer]

Especificaciones Detalles Sensor Focus Pro 30K Peso 69g Conectividad Inalámbrico DPI Hasta 30 000 Duración de la batería 70 horas

Olvídate de los cables sin renunciar al rendimiento. El Razer Viper V3 Pro desmiente el mito de que los ratones inalámbricos para juegos no están a la altura, ofreciendo un rUna conexión muy estable y una impresionante autonomía de 70 horas. Tampoco esperaba que fuera tan ligero. Es como si prácticamente se deslizara solo.

Diseñado para ofrecer velocidad y precisión, su estructura ultraligera hace que cada movimiento rápido, cada deslizamiento y cada microajuste se realicen sin esfuerzo, casi como si te leyera la mente. Para los aficionados a los deportes electrónicos y los jugadores competitivos, esta es mi arma preferida.

Su forma está diseñada para ofrecer el máximo control, tanto si estás apuntar con precisión un disparo de francotirador o cruzar la pantalla a toda velocidad en un duelo. El agarre texturizado y la distribución equilibrada del peso hacen que se sienta como una extensión natural de la mano, lo que reduce la fatiga durante las sesiones prolongadas. No sufrí ningún calambre, ni siquiera tras horas de partidos en la pista.

Lo que distingue al Viper V3 Pro es su capacidad para convertir la conexión inalámbrica de una desventaja en una ventaja. Con la tecnología HyperSpeed Wireless de Razer, obtienes baja latencia y capacidad de respuesta propia de los torneos que ofrece la misma velocidad que una conexión por cable. Sin retrasos en la respuesta, sin interrupciones: solo rendimiento puro y sin filtros.

Combínalo con el Focus Pro 30K de Razer sensor óptico y ajustes de DPI personalizables, y tendrás un ratón que se adapta perfectamente a tu estilo de juego. Desde partidas ocasionales hasta torneos competitivos, el Viper V3 Pro está preparado para rendir al más alto nivel. Además, gestionó mis cambios de DPI durante la partida como un auténtico profesional.

Ventajas Contras ✅ Ligero y ágil ✅ Sensor de alta precisión ✅ Batería de larga duración ✅ Diseño ambidiestro ✅ Baja latencia ❌ Personalización limitada de los botones

Veredicto final:Un cambio revolucionario ratón inalámbrico que rompe las barreras del rendimiento inalámbrico gracias a su precisión, su diseño ligero y su conexión a toda prueba.

5. Razer Cobra Pro [El mejor ratón Razer para jugadores de FPS]

Especificaciones Detalles Sensor Focus Pro 30K Peso 58g Conectividad Por cable/Inalámbrico DPI Hasta 30 000 Botones 8

Diseñado para ofrecer velocidad pura, el Razer Cobra Pro es el rifle de francotirador de los ratones para videojuegos, y probablemente el el mejor ratón para juegos de disparos en primera persona que el dinero puede comprar. Me ha dejado alucinado lo ligero que resulta con sus 58 gramos. Hace que cada movimiento y cada deslizamiento se sientan instantáneos. Tanto si estás rastreando enemigos como si estás acertando disparos a la cabeza con una precisión milimétrica, este ratón te ofrecerá una precisión que parecerá una extensión de tus propios reflejos.

En los juegos de disparos en primera persona, donde unos milisegundos marcan la diferencia entre la victoria y la derrota, el Cobra Pro está a la altura. Su sensor Focus Pro 30K garantiza seguimiento impecable, mientras que el HyperSpeed Wireless de Razer ofrece una conexión sin retrasos, reactividad de nivel competitivo. Sin retrasos, sin concesiones: solo velocidad pura y sin filtros.

Lo que realmente distingue al Cobra Pro es su forma elegante y su tacto agradable. Se adapta de forma natural a la mano, lo que permite jugadas agresivas y cambios de posición rápidos sin provocar fatiga. Los botones son precisos y sensibles, y ofrecen una respuesta muy satisfactoria con cada clic. Noté la ventaja al instante, sobre todo en partidas de alto nivel en las que cada movimiento cuenta.

La personalización también desempeña un papel fundamental. Con el software Razer Synapse, puedes ajusta la configuración de DPI, reasigna botones y guarda perfiles directamente en el ratón. Tanto si estás disparando desde una posición elevada en Valorant como si te desplazas lateralmente en Apex Legends, el Cobra Pro se adapta con facilidad a tu forma de jugar y a tu estilo.

Diseñado para la velocidad, optimizado para el control y fabricado para alcanzar la excelencia: el Cobra Pro no solo cumple con las exigencias de los juegos de disparos en primera persona, sino que las redefine. Al terminar, tenía la sensación de que cada milisegundo importaba más y de que tenía una ventaja real sobre la competencia.

Ventajas Contras ✅ Ligero y rápido ✅ Sensor de alta precisión ✅ Conectividad versátil ✅ Botones personalizables ✅ Fabricación resistente ❌ Características ergonómicas limitadas

Veredicto final:Este ratón ultrarrápido ofrece una precisión y una velocidad impresionantes, lo que lo convierte en la opción ideal para los jugadores de juegos de disparos en primera persona.

6. Razer Viper 8 kHz [Mejor rendimiento por cable]

Especificaciones Detalles Sensor Focus Pro 30K Peso 71g Conectividad Con cable DPI Hasta 20 000 Frecuencia de sondeo 8 000 Hz

La tecnología se une a la pasión en el Razer Viper 8 kHz, un ratón que redefine la capacidad de respuesta con sus increíbles 8.000 Hz frecuencia de sondeo. No podía creer lo rápido que se reflejaba cada movimiento en la pantalla. Es como si el ratón se anticipara a tu próximo movimiento. Todo se capta con precisión milimétrica, lo que elimina el retraso en la respuesta y garantiza que lo que hagas se refleje al instante en la pantalla.

Esto es elel ratón perfecto para un torneo de alto nivel de Rainbow Six Siege – Los disparos se registrarán más rápido, los movimientos se percibirán con mayor nitidez y las reacciones serán fluidas. Noté una diferencia notable durante los partidos de ritmo rápido.

Cuando Unos milisegundos separan la victoria de la derrota… esta velocidad supone un gran avance, lo que convierte al Viper 8K en uno de los mejores ratones para juegos con cable del mercado.

El Viper 8K no solo destaca por su velocidad, sino que también… increíblemente ligero, haciendo que los movimientos rápidos y los ajustes instantáneos resulten muy sencillos. En combinación con el Sensor óptico Focus+, ofrece una precisión milimétrica para disparos a la cabeza, seguimiento y jugadas trepidantes. Los interruptores táctiles son diseñado para ofrecer durabilidad y fiabilidad, ideal para jugadores que buscan precisión bajo presión.

Las opciones personalizables a través de Razer Synapse te permiten personaliza el ratón según tus preferencias exactas, desde perfiles DPI hasta la reconfiguración de botones. Tanto si te estás preparando para partidas clasificatorias como si compites en el escenario, el Viper 8K te ofrece esa ventaja de una fracción de segundo que distingue a los jugadores de élite.

Ventajas Contras ✅ Tiempo de respuesta ultrarrápido ✅ Sensor de alta precisión ✅ Diseño ligero ✅ Diseño ambidiestro ✅ Resistente ❌ Personalización limitada de los botones

Veredicto final: El Razer Viper 8 kHz es la mejor opción para los gamers que buscan el mejor ratón con cable de Razer del mercado.

7. Razer Basilisk V3 [Lo mejor en diseño ergonómico]

Especificaciones Detalles Sensor Focus Pro 30K Peso ciento un gramos Conectividad Con cable DPI Hasta 26 000 Botones 11

La comodidad se une al rendimiento en el Razer Basilisk V3, un ratón diseñado para encajar como un guante. Me sorprendió lo rápido que me pareció una extensión natural de mi mano. Las largas sesiones de juego dejan de parecer una prueba de resistencia y se convierten en un control puro y sin esfuerzo. Con 11 botones personalizables: tu experiencia de juego se adapta a tu estilo personal, lo que hace que cada comando sea más rápido, fluido e intuitivo.

Tanto si estás recargando en un juego de disparos trepidante Ya sea para navegar por los complejos menús de un juego de rol, la flexibilidad del Basilisk V3 garantiza que tus comandos estén siempre al alcance de la mano. El Los botones son sensibles y ergonómicos, lo que reduce el riesgo de lesiones y proporciona una respuesta precisa.

¿Quién dice que los ratones ergonómicos para juegos no pueden ser emocionantes? El Basilisk V3 demuestra que la comodidad y el alto rendimiento no son incompatibles. Con una precisión Sensor Focus+ de 26 000 ppp and Volante Razer HyperScroll Tilt, ofrece tanto velocidad como precisión, tanto si estás ejecutando macros complejas como si te desplazas rápidamente hacia tu próximo objetivo. Los ajustes de alta resolución (DPI) garantizan que se capte hasta el más mínimo movimiento, lo que proporciona precisión sin igual durante las sesiones de juegos competitivos.

El cIluminación RGB personalizable aporta un toque personal, lo que te permite combinar el ratón con tu equipo de juego o incluso crear efectos basados en lo que ocurra en el juego. Su forma ergonómica, combinada con la tecnología de Razer diseño ligero, ayuda a mantener la comodidad durante largas horas, lo que te da ventaja en cada sesión. Tanto si juegas de forma ocasional como si vas a por la próxima gran victoria, el Basilisk V3 se adapta a ti.

Ventajas Contras ✅ Diseño ergonómico ✅ Sensor de alta precisión ✅ Botones personalizables ✅ Fabricación resistente ✅ Versátil para diferentes juegos ❌ Más pesado que otros modelos

Veredicto final:El Basilisk V3 es el mejor ratón de Razer en cuanto a comodidad, sin que por ello tengas que renunciar al rendimiento.

Cómo un ratón Razer puede mejorar tu experiencia de juego: una guía sobre DPI, sensores y ergonomía

Los ratones Razer hacen mucho más que mover el cursor: mejoran tu experiencia de juego. La primera vez que cambié mi viejo ratón de oficina por uno de Razer, me pareció que antes mi puntería había estado lastrada. De repente, los disparos rápidos eran más fluidos, las macros se ejecutaban sin ningún contratiempo y, al final de la noche, mi mano ya no parecía haber peleado diez asaltos con un ladrillo.

En esta guía, te explicaré qué es lo que realmente importa a la hora de elegir el mejor ratón Razer para tus sesiones de juego: DPI, sensores, ergonomía y cómo influye cada uno de estos aspectos en tu juego.

DPI: algo más que simples cifras

Lo has visto por todas partes: «¡hasta 30 000 DPI!», como si ese número por sí solo bastara para que tu ratón esté preparado para los esports. La verdad es que los DPI (puntos por pulgada) no son un dato del que presumir. Se trata de la gran distancia que recorre el cursor con solo mover ligeramente la mano.

Un DPI más alto te permite desplazarte rápidamente por la pantalla con movimientos muy ligeros, lo cual es ideal para los juegos de disparos de ritmo trepidante si sabes manejarlo bien. Por otro lado, un DPI más bajo te ofrece un control más preciso para el francotirador o para tareas que requieran detalle.

En mi opinión,En la mayoría de los juegos utilizo una resolución de entre 1600 y 2400 ppp, pero lo dejo de lado cuando estoy encadenando disparos a la cabeza milimétricos en CS2. Si quieres ajustar eso, echa un vistazo a la el mejor ratón paraCS2. Algunos modelos de Razer destacan especialmente.

¿Cuál es la conclusión principal? No te obsesiones con alcanzar el valor más alto. Hazte con un ratón Razer con DPI ajustable, encuentra tu punto óptimo y fíjalo.

Uso y estilo de juego

Los distintos estilos de juego requieren diferentes características en el ratón. Los jugadores de FPS se benefician de ratones ligeros que permiten movimientos rápidos, mientras que los jugadores de MMO necesitan botones programables para gestionar sus habilidades.

Por ejemplo, si eres un aficionado a los juegos de disparos en primera persona (FPS), un ratón como el Razer Cobra Pro, conocido por su velocidad y precisión, podría ser la opción ideal. Por otro lado, los jugadores de MMO quizá prefieran el Razer Naga V2 Pro por su amplia personalización de botones, que permite ejecutar secuencias de comandos complejas.

Recuerda que tu equipo para jugar no está completo sin un cómodo y funcional alfombrilla para ratón gaming, lo que puede mejorar aún más tu control y precisión.

Forma y ergonomía

Si sientes que se te acalambra la mano después de una larga sesión de juego, no siempre es culpa de tu forma de sujetar el ratón. A veces, el problema está en el ratón. Razer hace un gran trabajo al ofrecer diferentes formas para los estilos de agarre «en garra», «con la palma» y «con las yemas de los dedos».

Yo ya pasé por esa etapa en la que me obligaba a adaptar mi mano a un ratón «para gamers» que simplemente no me iba bien. No lo hagas. Encuentra la forma que mejor se adapte a tu agarre natural, y podrás jugar más tiempo sin que tu muñeca te envíe cartas de protesta. Además, no te saltes la superficie. A una alfombrilla para ratón genial puede hacer que incluso un ratón Razer de gama media parezca que acaba de subir de nivel. Deslizamiento suave, mejor seguimiento: es más importante de lo que crees.

Con cable o inalámbrico

La tecnología inalámbrica de Razer ha avanzado mucho. ¿Lag? Hoy en día es prácticamente inexistente. Era escéptico hasta que probé uno para tiradores de competición y, sinceramente, no noté ninguna diferencia, salvo que mi escritorio tenía un aspecto mucho más ordenado.

Si eres un fiel seguidor de la televisión por cable, genial. Si no es así, Razer Cobra Pro te espera en el primer puesto de mi guía sobre el los mejores ratones inalámbricos para videojuegospor ahí.

Botones programables y personalización

Los botones programables mejoran la eficiencia en los videojuegos, especialmente en los juegos MMO y RTS. Un botón programable Ratón para MMO te permite personalizar comandos y macros, mejorando tu experiencia de juego y tu productividad.

El Razer Naga V2 Pro, con sus 12 botones programables, es un claro ejemplo de cómo la personalización puede mejorar tu experiencia de juego. Piensa en los comandos que utilizas con más frecuencia en tus juegos y en cómo los botones programables pueden agilizar tus acciones.

Peso y calidad de fabricación

El peso del ratón influye en el control y la precisión. Los modelos ligeros son ideales para los juegos de disparos en primera persona de ritmo trepidante, mientras que los más pesados se adaptan mejor a los juegos MMO o de estrategia que requieren clics precisos.

Asegúrate de que la calidad de fabricación sea resistente para garantizar un rendimiento duradero. El Razer Cobra Pro, con un peso de tan solo 58 gramos, es perfecto para quienes necesitan reflejos rápidos, mientras que el Razer Naga V2 Pro ofrece una sensación de mayor solidez para quienes prefieren un poco más de peso.

Rendimiento del sensor

Aquí es donde las afirmaciones de Razer realmente tienen peso. Su Los sensores Focus+ son algunos de los más fiables que he probado. Mantienen el seguimiento de forma constante, incluso durante movimientos rápidos y bruscos, y la distancia de despegue suele ser perfecta nada más sacarlos de la caja.

Un buen sensor no se mide por si «funciona», sino por si «alguna vez te falla». He probado muchos excelentes ratones inalámbricos para videojuegos que prometía una precisión digna de los deportes electrónicos, pero fallaba bajo presión. Modelos como el Razer Cobra Pro rara vez cometen ese error.

Si te gustan los MMO o las macros, algunos ratones de Razer también combinan ese sensor con botones programables adicionales. Esas cosas pueden ahorrarte tener que hacer malabarismos con los dedos en plena incursión. Para más información al respecto, consulta el el mejor ratón para MMO las selecciones que he probado recientemente (¡atención, spoiler!) El Razer Naga V2 Hyperspeed es mi favorito, ¿te atreves a adivinar por qué?).

Económico o Premium

No hace falta gastarse más de cien euros para conseguir un ratón Razer decente. Algunos de sus modelos básicos ofrecen un rendimiento muy superior a lo que cuesta, sobre todo si se combinan con una buena alfombrilla. Razer DeathAdder V3 Essential es mi primera opción para el el mejor ratón para juegos económicoen general.

Pero si te tomas en serio los juegos de disparos en primera persona o buscas esas pequeñas ventajas que facilitan el uso (conexión inalámbrica de baja latencia, carcasa ultraligera, perfiles integrados), vale la pena echar un vistazo a sus productos de gama alta.

Cómo ajustar la configuración de tu ratón Razer

Ni siquiera el mejor ratón de Razer te resultará cómodo nada más sacarlo de la caja hasta que lo configures a tu gusto. Estos son los pasos básicos:

Empieza por los ppp – Si lo pones demasiado alto, te pasarás en cada tiro; si lo pones demasiado bajo, te parecerá que estás arrastrando un ladrillo. Prueba diferentes ajustes en Synapse hasta que encuentres el punto óptimo para tu juego.

– Si lo pones demasiado alto, te pasarás en cada tiro; si lo pones demasiado bajo, te parecerá que estás arrastrando un ladrillo. Prueba diferentes ajustes en Synapse hasta que encuentres el punto óptimo para tu juego. Ajusta también la frecuencia de sondeo – Para la mayoría, 1000 Hz resulta bastante ágil, pero a los jugadores de juegos de disparos competitivos les puede venir bien subirlo un poco más.

– Para la mayoría, 1000 Hz resulta bastante ágil, pero a los jugadores de juegos de disparos competitivos les puede venir bien subirlo un poco más. Configura perfiles personalizados para diferentes juegos – No hay nada peor que cambiar de CS2 jugar a un MMO y darte cuenta de que los botones del pulgar no hacen nada.

Conclusión

Al fin y al cabo, un ratón Razer no te convertirá por arte de magia en un prodigio de los esports, pero sí puede darte una ventaja que un ratón de oficina torpe nunca te dará. El sensor adecuado garantiza que tus movimientos precisos den en el blanco, la forma adecuada mantiene la mano firme incluso en sesiones prolongadas, y los botones adecuados eliminan los movimientos innecesarios. He puesto a prueba estos ratones a fondo, y la diferencia es más que evidente. Es como el día y la noche cuando estás acostumbrado a algo barato y impreciso. Si ya estás echando un vistazo a la mejor gama de ratones Razer, ya tienes medio camino recorrido: ahora se trata de encontrar el que se adapte a tu forma de jugar.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor ratón de Razer?

El mejor ratón Razer depende de tus necesidades específicas a la hora de jugar. Si buscas un modelo versátil, el Razer DeathAdder V3 Pro es muy recomendable por su diseño ergonómico, su cómodo agarre y su sensor Focus Pro 30K de alta precisión. Es perfecto tanto para jugadores ocasionales como para los competitivos, ya que ofrece una precisión y una comodidad excepcionales para sesiones de juego prolongadas.

¿Cuál es el ratón Razer más rápido?

El ratón más rápido de Razer es el Razer Viper 8 kHz, que cuenta con una frecuencia de sondeo increíblemente alta de 8.000 Hz. Esto significa que ofrece tiempos de respuesta ultrarrápidos y un retraso de entrada mínimo, lo que lo hace ideal para los juegos competitivos, donde cada milisegundo cuenta. Tanto si juegas a shooters en primera persona como a juegos de estrategia de ritmo trepidante, el Viper 8K Hz te dará la ventaja que necesitas.

¿Cómo restablecer un ratón Razer?

Para restablecer un ratón Razer, basta con desconectarlo del ordenador. A continuación, mantén pulsados los botones izquierdo, derecho y de la rueda de desplazamiento al mismo tiempo durante unos 10 segundos. Una vez soltados los botones, vuelve a conectar el ratón y se restablecerá a su configuración predeterminada. Esto puede ayudar a resolver problemas o a restablecer la configuración de fábrica del ratón.

¿Por qué mi ratón Razer se desconecta constantemente?

Si tu ratón Razer se desconecta constantemente, el problema puede estar relacionado con controladores obsoletos, problemas con los puertos USB o un cable defectuoso. En primer lugar, asegúrate de que los controladores estén actualizados. Prueba a conectar el ratón a otro puerto USB para descartar que el problema esté en el puerto. Por último, revisa el cable para ver si presenta algún daño visible que pueda estar provocando las desconexiones.

¿Cómo se cambia el DPI de un ratón Razer?

Para cambiar los DPI de un ratón Razer, necesitarás el software Razer Synapse. Abre el software en tu ordenador, selecciona el ratón en la lista de dispositivos y ve a la sección de configuración de DPI. Puedes ajustar los niveles de DPI según tus preferencias, y algunos ratones Razer incluso te permiten configurar varios ajustes de DPI para diferentes situaciones de juego.

Para actualizar un ratón Razer, primero abre el software Razer Synapse y asegúrate de que el ratón esté conectado. Ve a la sección «Configuración» o «Dispositivo» y comprueba si hay actualizaciones de firmware disponibles. Si hay una actualización disponible, sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para instalarla. Mantener el firmware actualizado ayuda a mejorar el rendimiento y a resolver cualquier posible problema con el ratón.