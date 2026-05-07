Die beste Maus für Fortnite im Jahr 2025: 7 Modelle, mit denen du der Konkurrenz einen Schritt voraus bist

Die beste Maus für Fortnite ist subjektiv und hängt weitgehend von deinem Spielstil ab. Unabhängig davon, ob du ein ambitionierter Spieler oder ein Neuling bist, der gerade erst einsteigt, bleibt eines unverändert: Du brauchst eine gute Gaming-Maus, um das Spiel in vollen Zügen genießen zu können. FortniteErfahrung.

Und um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir einige der besten Gaming-Mäuse der Branche zusammengestellt, darunter Razer, LogitechundHyperX an vorderster Front.

Also, ohne lange Umschweife: Werfen wir einen Blick auf sieben äußerst geeignete und zuverlässige Kandidaten, die bereit sind, Ihr volles Potenzial zu entfalten!

Unsere Top-Empfehlungen für Fortnite-Mäuse

Bei unserer Auswahl haben wir nicht nur die Eignung der einzelnen Produkte für Gaming berücksichtigt, sondern auch ihre allgemeine Attraktivität unter Berücksichtigung von Preis, Funktionen und technischen Daten, um nur einige Aspekte zu nennen. Jede Maus verfügt über mindestens eine Besonderheit, die sie von der Masse abhebt. Schaut euch also unten unsere Top-Empfehlungen an.

Logitech G Pro X Superlight 2 – Mit bis zu 44.000 DPI, einer maximalen Abtastrate von 8000 Hz undLogitechsauf dem neuesten Stand der TechnikLIGHTSPEED-Funktechnologie, das ganz ohne Seil auskommt – dieses Teil ist und sollte ein fester Bestandteil der Ausrüstung für jeden sein, der klettern möchte Fortnites wettbewerbsorientierte Interessengruppen. Glorious Modell O Wireless – Mit seinem Wabenmuster, der individuell anpassbaren RGB-Beleuchtung rundum und einer Betriebsdauer von bis zu 71 Stunden mit einer einzigen Akkuladung ist das Modell O Man kann tagelang bequem spielen, ohne an eine Stromquelle angeschlossen sein zu müssen – also ganz ohne Kabel! Logitech G305 LIGHTSPEED – Nicht jeder ist bereit, Hunderte von Dollar für eine kabelgebundene Gaming-Maus auszugeben. Manche von uns wollen einfach nur eine preisgünstige kabellose Maus mit zuverlässiger Leistung, um vor dem Schlafengehen noch ein paar einfache Spiele zu spielen. Genau hier kommt die G305 LIGHTSPEED kommt herein.

Unsere Auswahl ist nur ein kleiner Ausschnitt; den Rest des Sortiments sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Machen wir weiter!

Die beste Maus für Fortnite: 7 Modelle, die dein Gaming-Erlebnis verbessern

Fortnite muss man nicht extra vorstellen. Es ist einer dieser Titel, der jedem Gamer schon mindestens einmal untergekommen ist. Von Spielern mit Milchzähnen bis hin zu glücklichen Streamer-Vätern im Ruhestand, Fortnite hat eine ganze Reihe von schießwütigen Spielern, die nur darauf warten, einzusteigen.

Wenn Sie zu dieser Zielgruppe gehören, helfen wir Ihnen dabei, die beste Gaming-Maus für Fortnite!

1. Razer Viper V3 Pro [Die beste Gaming-Maus für Fortnite]

Technische Daten Details Sensor Der optische Sensor Focus Pro 35K von Razer Gewicht 55g Schaltflächen 8 programmierbare Tasten Konnektivität Razer HyperSpeed – kabellos, kabelgebunden Akkulaufzeit 95 Std. Abmessungen Länge: 127,1 mm Breite: 63,9 mm Höhe: 39,9 mm Extras Optische Maus mit Schaltern der 3. Generation, 8000 Hz Hyperpolling-Rate, geringes Gewicht

The Razer Viper V3 Pro hat seine Position als unangefochtener Spitzenreiter im E-Sport behauptet. Razer hat dieses Monster als Reaktion auf Logitechs GPX Superlight 2. Wenn dieSuperlight 2 bot gegenüber seinem Vorgänger lediglich geringfügige Verbesserungen, das Razer Viper V3 Pro stach als vollwertiges Update gegenüber dem Razer Viper V2 Pro.

Während dieRazer V2 Pro hatte ein aggressiveres Aussehen, Razer V3 Pro setzt auf Schlichtheit mit einer kantigeren Form, einem runderen Buckel und der Möglichkeit einer Kabelverbindung. Außerdem ist es nur ein kleines bisschen größer als das Razer V2, aber gleichzeitig überraschend leichter als dieses. Das zeigt Razersseine Bereitschaft, auf seine Fans einzugehen, da sich viele darüber beschwert hatten, dass die Razer Viper V2 Pro war ergonomisch nicht optimal, was E-Sport-Profis daran hinderte, im Spiel wirklich ihr Bestes zu geben.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Razer Viper V3 Pro ist der beste Allrounder seiner Klasse, der auf Basis des Feedbacks von Profispielern optimiert und für lange, intensive Gaming-Sessions ausgelegt wurde.

Somit gilt mit derViper V3 Pro, das zweifellos zu den am bestenRazerMausAuswahl,Razer kehrten an den Zeichenblock zurück und entwickelten einen praxisorientierteren Ansatz – sie vereinfachten das Erscheinungsbild und verbesserten die Funktionen. Auch wenn das schlichtere Design auf manche vielleicht etwas altmodisch wirkt, macht es dies durch Leistung und Benutzerfreundlichkeit wieder wett.

Mit nur 54 Gramm ist sie leichter als ihre Konkurrenten, hebt sich aber durch Funktionen wie eine Abtastrate von 8000 Hz, optische Schalter der dritten Generation und Razers Flaggschiff unter den optischen Sensoren.

Vorteile Nachteile ✅ Bessere Ergonomie als sein Vorgänger ✅ Größer yetleichter ✅ Achttausend Hertz Die Abfragefrequenz beträgt einer der schnellsten kannst du auf den Markt kommen ✅ Kabelgebundene VerbindungOption ✅ Mein Favoritim E-Sport ❌ Das Design wirkt veraltet, aber Razer hat dies getan, um die Ergonomie erheblich zu verbessern

Fazit: Das ist die beste Gaming-Maus, um deine Gegner im Wettkampfspiel zu vernichten, besonders in den Build-Modi, wo man die Kamera superschnell schwenken muss, um die Gebäude einzufangen und sie aus der Vogelperspektive zu zeigen.

2. Logitech G305 LIGHTSPEED [Die beste preisgünstige Maus für Fortnite]

Technische Daten Details Sensor Hero 12K-Optiksensor Gewicht 99g Schaltflächen 6 programmierbare Tasten Konnektivität USB Akkulaufzeit 250 Std. Abmessungen Länge: 116,6 mmBreite: 62,15 mmHöhe: 38,2 mm Extras Integrierter Speicher, mechanisches Spannsystem mit Knopf

The Logitech G305 ist eine weitere gelungene Ergänzung zur die beste kabellose Gaming-Maus Auswahl, die derzeit verfügbar ist. Die G305FunktionenLogitechs LIGHTSPEED drahtlose Verbindungstechnologie, die ein verzögerungsfreies Spielerlebnis bietet. Sie müssen lediglich den mitgelieferten USB-Stecker an Ihren Computer anschließen und können sofort loslegen.

Seine integrierteHERO-Sensor bietet eine präzise Abtastung mit bis zu 12.000 DPI, und die Maus überzeugt durch eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 250 Stunden mit einer einzigen AA-Batterie. All das, und dazu ist sie noch die die beste preisgünstige Gaming-Maus in seiner Kategorie macht das Logitech G305 LIGHTSPEED eine gute Wahl für jeden Gamer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Viele angehende Gamer betrachten heute teurere Gaming-Mäuse als die beste Lösung für ihre Ausrüstung. Die G305 ist deutlich günstiger, bietet aber dieselben Funktionen. Es ist die klügere Wahl.

Was allein den Akku betrifft, Diese Gaming-Maus ist die beste Wahl, wenn du vorhast, die Nächte mit langen Gaming-Sessions durchzuziehen. Der einzige mögliche Nachteil ist der Mangel an Anpassungsmöglichkeiten für die RGB-Beleuchtung (ein Bereich, in demRazers (die anderen Mäuse liegen zurück). Diese kabellose Gaming-Maus ist jedoch darauf ausgelegt, mit einer einzigen Akkuladung am längsten durchzuhalten, daher ist es nur logisch, dass Logitech hat das Hinzufügen von Flair nicht als Priorität auf seiner Funktionsliste angesehen.

Neben den klassischen Farben Weiß und Schwarz ist das Logitech G305 ist in Blau, Flieder und Mint erhältlich.

Vorteile Nachteile ✅ 250 Stundenauf einemeine AA-Batterie ✅ HatLogitechs LIGHTSPEED Technologie für drahtlose Verbindungen ✅ Erhältlich in einerFarbauswahl ✅ MechanischKnopfspannsystem ✅ Präzise Nachverfolgung von bis zu12.000 DPI ❌ Es gibt zwar keine Anpassungsmöglichkeiten für die RGB-Beleuchtung, aber die längere Akkulaufzeit macht das wieder wett

Fazit: Wenn Sie klettern möchten Fortnite Wenn du alles in einem Rutsch erledigen willst, ohne dass dir dabei der Akku ausgeht, ist diese raffinierte kabellose Gaming-Maus genau das Richtige für dich!

3. Logitech G Pro X Superlight 2 [Die beste Maus für Fortnite-Profis, die höchste Leistung verlangen]

Technische Daten Details Sensor Hero 2 Optischer Sensor Gewicht 60g Schaltflächen 5 programmierbare Tasten Konnektivität USB Akkulaufzeit 95 Std. Abmessungen Höhe: 125 mmBreite: 63,5 mmTiefe: 40 mm Extras LIGHTSPEED-Funktechnologie, LIGHTFORCE-Hybridschalter, integrierter Speicher, PTFE-Gleiter ohne Zusatzstoffe, geringes Gewicht

Nichts drückt so gut aus: „Mein Name ist eine Ansammlung von total coolen Wörtern“, wie der Logitech G Pro X Superlight 2. Ja, das klingt übertrieben, nicht wahr? Funktioniert bei the Die besten Battle-Royale-Spiele, aber!

The GPX Superlight 2 macht seinem Namen alle Ehre und hebt sich durch seine Funktionen deutlich von der Konkurrenz ab. Mit nur 60 Gramm ist es extrem leicht und verfügt über LIGHTSPEED drahtlose USB-Technologie, eine Held Zwei Sensor mit bis zu 32.000 DPI, einer Abtastrate von 8 kHz und einer hybriden optisch-mechanischen Technologie LIGHTFORCE-Schalter.

Pro-Tipp Verbinden Sie diese Gaming-Maus mit dem Logitech G HUB und schalte zusätzliche Funktionen und Optimierungen frei – damit bist du bestens gerüstet!

Zudem bietet die Gaming-Maus eine Akkulaufzeit von bis zu 95 Stunden und ist frei von Zusatzstoffen PTFE-Füße für mehr Kontrolle und Präzision. Dank des integrierten Speichers können Sie es über Logitech G HUB software. Und dazu kommt noch POWERPLAY – kabelloses Laden… und schon hat man ein wahres Kraftpaket vor sich.

Vorsicht, halte den Atem nicht zu lange an.

The GPX Superlight 2 ist dank seiner beidhändigen Bedienbarkeit für verschiedene Spielstile ausgelegt, doch besonders in der E-Sport-Szene sticht es hervor. Wettkampforientiert Fortnite Gamer LIEBEN diese Gaming-Maus wegen ihrer schnellen Reaktionszeiten, und das geringere Gewicht ist eine willkommene Ergänzung zu den ohnehin schon beeindruckenden Funktionen.

Vorteile Nachteile ✅ Superleicht ✅Acht KilohertzAbtastrate ✅ Ohne Zusatzstoffe PTFE-Füße ✅ POWERPLAY kabellos Aufladen ✅ Anpassbarvia Logitech G HUB software ❌ Sieht seinem Vorgänger sehr ähnlich, bietet aber unter der Haube verbesserte Technik

Fazit: Wenn du auf der Suche nach einer professionellen kabellosen Gaming-Maus bist, mit der du dich wie ein Teil eines E-Sport-Profi-Teams fühlst, ist dies eine lohnende Anschaffung.

4. Razer Basilisk V3 Pro [Die beste Maus für Fortnite-Fans, die Makros und präzise Steuerung lieben]

Technische Daten Details Sensor Der optische Sensor Focus Pro 30K von Razer Gewicht einhundertzwölf Gramm Schaltflächen 11 programmierbare Tasten Konnektivität Bluetooth, Razer HyperSpeed Wireless Akkulaufzeit 140 Std. Abmessungen Länge: 130 mmBreite: 75 mmHöhe: 42,55 mm Extras HyperScroll-Tilt-Wheel, optische Schalter der 3. Generation, Razer Chroma RGB

The Razer Basilisk V3 Pro ist für erfahrene Gamer kein Unbekannter. Razers Basilisk Die Maus-Serie ist seit langem dafür bekannt, dass sie in puncto Design und Funktionen kompromisslos einzigartig ist. Ganz gleich, ob Sie eher den Palm- oder den Fingergriff bevorzugen, die Razer Basilisk V3 Proist eines derDie besten FPS-Mäuse wenn du im E-Sport die Karriereleiter erklimmen möchtest.

Für uns ist jedoch die beeindruckendste Neuerung, dass eine professionelle kabellose Gaming-Maus von Razer erreicht mühelos eine Abtastrate von bis zu 4000 Hz. Das bedeutet, dass du ein schnelleres Feedback erhältst, wenn du im Spiel mehrere Gegner gleichzeitig ausschaltest. Heranzoomen, herauszoomen, die Kamera schwenken oder anvisieren –Razers Basilisk verbindet seine Fähigkeiten mit deinen, um die Kämpfe im Spiel so flüssig wie nie zuvor zu gestalten.

Pro-Tipp Verwenden Sie ein dunkles Mauspad, wenn Sie die Razer Basilisk V3 Pro Dadurch leuchten die Farben auf der Oberfläche viel stärker. Das sorgt für eine tolle Atmosphäre bei langen Gaming-Sessions!

Das Einzige, worüber sich Kunden manchmal ärgern, ist das Gewicht. 112 g sind nicht gerade wenig, aber Razers Die kabellose Maus rechtfertigt ihr Gewicht durch die darin verbaute Hardware. Mal ehrlich, sogar das Scrollrad hat eine Doppelfunktion, was sie zu einer der besten macht RazerMäuse!

Vorteile Nachteile ✅ Hyperscroll-Neigung Rad ✅ Chroma RGB ✅140 Std.Batterie ✅ 11 programmierbare Tasten ✅ GroßartigErgonomie ❌ Eine ziemlich schwere Maus, aber das ist angesichts der Vielzahl an Funktionen, die darin stecken, durchaus gerechtfertigt

Fazit: Ziehen Sie den Kauf dieses Modells in Betracht, wenn Sie Ihre Ausrüstung um eine funktionsreiche, RGB-kompatible kabellose Gaming-Maus erweitern möchten. Einrichtung eines Gaming-Monitors. Komplett mit eigenem Dock und Dongle-Anschluss, bereitgestellt von Razer.

5. HyperX Pulsefire Haste 2 Pro [Die beste Maus für „Fortnite“-Baumeister, die schnelle, präzise Bewegungen brauchen]

Technische Daten Details Sensor HyperX 26K optischer Sensor Gewicht 61g Schaltflächen 6 programmierbare Tasten Konnektivität 2,4 GHz USB, Bluetooth Akkulaufzeit 90 Std. Abmessungen Länge: 124,3 mmBreite: 66,8 mmHöhe: 38,2 mm Extras Doppelte WLAN-Verbindung, geringes Gewicht

Blitzschnelle Reflexe sind beim Spielen von Bau-Modi ein Muss. Für solche Momente ist das HyperX Pulsefire Haste 2 Pro ist dein treuer Begleiter für schnelle Spielzüge, bis du schließlich eine glänzende Krone auf dem Kopf trägst.

The Pulsefire Haste 2 Pro ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Mit einem Gewicht von nur 61 Gramm ermöglicht diese kabellose Gaming-Maus blitzschnelle Bewegungen, und dank ihrer sechs programmierbaren Tasten kannst du im Handumdrehen spielentscheidende Entscheidungen treffen. Dabei sieht sie auch noch gut aus. Stell diese Maus neben eine leistungsstarker Gaming-Laptop in Grau, Silber oder Schwarz – und schon hast du ein Gaming-Setup, das genauso gut aussieht, wie es funktioniert.

Pro-Tipp Wechseln Sie zwischen der 2,4-GHz-Funkverbindung und Bluetooth Modus dieser Gaming-Maus. Finde heraus, welche Option hinsichtlich der Latenz am besten funktioniert, und bleib dabei.

Diese kabellose Gaming-Maus hat eine Akkulaufzeit von 90 Stunden – mehr als genug, um zu spielen, ohne ständig nachsehen zu müssen, wie viel Akku noch übrig ist. HyperX hat dieses Gerät mit einer nativen 4K-Abtastrate ausgestattet, die es mit Razer Basilisk V3 Pro, sodass du es über deinen Schreibtisch gleiten lassen kannst und spürst, wie dein Charakter genauso schnell reagiert.

Vorteile Nachteile ✅ Doppeltdrahtlose Verbindung ✅ Superleicht ✅ 4KAbtastrate ✅ FlottRücklaufquote ✅ 90 Std.Batterie ❌ Teuer, aber die Funktionen machen es absolut lohnenswert

Fazit: Ein absolutes Muss für Wettkampfspieler, deren Handgröße mit überdimensionierten Mäusen nicht gut zurechtkommt. Der Preis ist zwar stolzer, aber das sollte kein Problem sein, wenn man bedenkt, wie viel Leistung man bei einer kabellosen Gaming-Maus wie dieser in einem klaren, eleganten Design erhält.

6. Pulsar x Demon Slayer X2V2 Mini [Die beste Maus für Fortnite-Spieler, die auf der Suche nach Höchstgeschwindigkeit im Anime-Stil sind]

Technische Daten Details Sensor PAW3395-Sensor Gewicht 51g Schaltflächen 5 programmierbare Tasten Konnektivität 2,4-GHz-USB-Verbindung, kabellos Akkulaufzeit 90 Std. Abmessungen Länge: 115,6 mmBreite: 60,6 mmHöhe: 36,7 mm Extras Verbesserte Konstruktion, optische Schalter, Pulsar Blue-Encoder, geringes Gewicht

Aufruf an alleDämonentöter AND Fortnite Fans! Diese Maus ist für unsere Anime-Fans gedacht.Drücken in Zusammenarbeit mit Koyoharu Gotouges Dämonentöter um drei unterschiedliche Geschmacksrichtungen in sein X2V2 Mini Wireless Leichte Gaming-Mäuse, die alle dem berüchtigten Trio aus dem Anime nachempfunden sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Demon Slayer“ Der nächste große Handlungsbogen, „Infinity Castle“, soll irgendwann im September Premiere feiern, und da man weiß, Fortnite, dann kannst du darauf wetten, dass sie mit Dämonentöter etwa zu dieser Zeit. Diese Maus wäre das perfekte Geschenk für Fans, die ihre Lieblingsserie feiern möchten, indem sie DämonentöterSkins in Fortnite!

Was die technischen Daten angeht, bekommst du PAW3395 von PixArt Sensor mit integriertem Motion-Sync-Technologie, darunter eine Geschwindigkeit von 650 IPS, eine Beschleunigung von 50 g, eine programmierbare DPI-Einstellung von bis zu 26.000 und eine schnelle Abtastrate von 1000 Hz. Man könnte die Abtastrate auf 4K erhöhen, dafür ist jedoch ein 4K-Dongle erforderlich, der separat erhältlich ist.

The X2V2 mini Diese Gaming-Maus eignet sich besonders für einen eher klauenartigen Griffstil. Wenn Sie relativ große Hände haben, sollten Sie bei dieser Gaming-Maus die mittelgroße Variante in Betracht ziehen.

Vorteile Nachteile ✅ Entwickelt fürAnime-Fans ✅ Entwickelt fürkleinere Hände ✅ Motion-Sync-Technologie for kurze Reaktionszeiten ✅ Superleicht ✅ 90 Std.Batterie ❌ Es ist ein 4K-Dongle erforderlich, um die Abtastrate auf 4000 Hz zu erhöhen, aber ein Spiel wie Fortnite läuft auch mit 1000 Hz einwandfrei

Fazit: Wenn dein Kind im Teenageralter auf Anime steht (oder wenn du es bist, denn wir machen da keine Unterschiede), dann ist das die beste Gaming-Maus für deine Spielweise. Sie macht professionellen kabellosen Mäusen wie der Razer Basilisk or Logitech G Pro X Superlight 2, jedoch zu einem günstigeren Preis und mit vielen der gleichen Funktionen.

7. Glorious Modell O Wireless [Die beste Maus für Fortnite-Spieler, die Geschwindigkeit und RGB-Effekte wollen]

Technische Daten Details Sensor Der großartige BAMF-Optiksensor Gewicht 69g Schaltflächen 6 programmierbare Tasten Konnektivität 2,4 GHz Funk Akkulaufzeit 71 Stunden Abmessungen Länge: 128 mmBreite: 61 mmHöhe: 37,5 mm Extras Wabenmuster, RGB, beidhändig bedienbar, leicht

The Glorious Modell O Wireless ist ideal, um einem professionelles Mauspad. Was das Design angeht, ist diese kabellose Gaming-Maus unübertroffen. Nicht nur, dass sie eine ganze Reihe ein Wabenmuster, das sich über die gesamte Länge des Rückens erstreckt, verfügt aber auch über markante RGB-Leuchtstreifen rund um das Gehäuse.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Wabendesign in Verbindung mit der RGB-Beleuchtung ist eine einzigartige Kombination. Es handelt sich um eine rundum gelungene Maus, auch wenn sie optisch ganz klar aus der Masse heraussticht.

Dank ihres beidhändig nutzbaren und leichten Designs wird diese Gaming-Maus deine Konkurrenz in vielen der Die besten FPS-Spieleda draußen!

Was die Leistung angeht, so ist das Modell O Wireless Diese Maus verfügt über die geringste Funkverzögerung aller Mäuse ihrer Klasse und ermöglicht so eine noch präzisere Steuerung in Echtzeit. Millimetergenaue Präzision dank einer Abtastgeschwindigkeit von 400 IPS, einer maximalen DPI-Auflösung von 19.000 und einer Abtastrate von bis zu 1.000 Hz – all das sind Merkmale einer Maus, mit der Sie im Spiel Ihr Bestes geben können.

Vorteile Nachteile ✅ WabenMuster ✅Beidhändig ✅ 400 Bilder pro SekundeVerfolgungsgeschwindigkeit ✅Hat die geringste Funkverzögerung von jeder Maus ihrer Klasse ✅ AllroundRGB-Beleuchtung ❌ Sie hat zwar nicht allzu viele programmierbare Tasten, aber diese Maus wurde auf Stil und Leistung ausgelegt, daher ist ein kleiner Verzicht auf Funktionalität in Ordnung.

Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach einer reaktionsschnellen, farbenfrohen Maus sind, die für mittelgroße bis große Hände konzipiert ist, dann ist die Modell O Wireless bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt.

So wählst du die beste Maus für Fortnite aus

Leichtbauweise in den Vordergrund stellen

Eine leichte Maus ist entscheidend für flüssige Bewegungen in „Victory Royale“-Spielen wie Fortnite. Wenn deine Maus zu schwer ist, brauchst du vielleicht einen Tick länger, um deine Gegner räumlich zu erfassen, und genau das entscheidet darüber, wer den ersten Schuss abgibt.

Sorgen Sie für eine erstklassige Sensorleistung

Ein reaktionsschneller Sensor sorgt dafür, dass deine Handbewegungen schnell ins Spiel übertragen werden. Spieler in Ranglistenspielen Fortnite Man braucht diese Leistung, um Gegner schnell auszuschalten.

Ziehen Sie programmierbare Seitentasten in Betracht

Das kann entscheidend sein, wenn man schnell entscheiden muss, ob man ein Gebäude baut oder die Waffe wechselt. Man muss sie lediglich für die jeweilige Aufgabe im Spiel programmieren und spart so ein paar (sehr wichtige) Sekunden.

Beurteilen Sie die Ergonomie und die Griffigkeit

Nicht jede Maus bietet die optimale Ergonomie für deinen Griff. Die Größe deiner Hand, die Position der Handfläche und die Art des Griffs spielen alle eine Rolle, wenn es darum geht, die bequemste Maus zum Zocken zu finden. Wenn du bereit bist, stundenlang Fortnite… du brauchst etwas, das sich in der Hand weich anfühlt und nicht stachelig.

Bewertung der Haltbarkeit bei hoher APM

Wenn es hart auf hart kommt, zeigen die Harten, was sie draufhaben! Wenn du in der Klemme steckst, wirst du natürlich wie wild auf deine Maus hämmern, um um dein Leben zu kämpfen. Doch nicht jede Maus hält diesen massiven physischen Angriffen stand. Du solltest sicherstellen, dass die Maus, die du benutzt, robust genug für diese nervenaufreibenden Momente ist.

Kabelgebunden oder kabellos mit geringer Latenz

Nicht jeder ist von kabellosen Mäusen begeistert. Manche gehen mit einer kabelgebundenen Maus lieber auf Nummer sicher. Aber eine Verbindung mit geringer Latenz von Logitech G Pro X Superlight 2 könnte einer kabelgebundenen Maus Konkurrenz machen. Informieren Sie sich gründlich, wenn Ihnen dieser Aspekt besonders wichtig ist.

Häufig gestellte Fragen

Welche Maus eignet sich am besten für Fortnite?

Das hängt weitgehend von der persönlichen Vorliebe ab. Vor allem davon, wie man das Spiel spielt. Für manche ist es vielleicht eine Maus mit einem supertollen optischen Sensor wie Die Razer Viper V3 Pro, und für manche ist es vielleicht eine leichte Maus, die gut in der Hand liegt, ähnlich wie die Das großartige Modell O.

Welche Maus verwenden die Fortnite-Profis?

Fortnite Profis finden leichte, leistungsstarke Gaming-Mäuse oft gut für ihr Spiel. Logitech G Pro X Superlight 2und die Razer Viper V3 Pro sind gute Beispiele dafür.

Was ist die beste Maus-Hz-Einstellung für Fortnite?

For FortniteIm Allgemeinen wird eine Abtastrate von 1000 Hz für die Maus empfohlen; diese gilt als idealer Kompromiss zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Leistung, und genau das sollten Sie anstreben.

Welche Maus-DPI verwenden Fortnite-Profis?

Die meistenFortnite Profis verwenden eine Maus-DPI-Einstellung von entweder 400 oder 800. Viele Spieler sind der Meinung, dass niedrigere DPI-Einstellungen wie 400 oder 800 in Kombination mit einer angemessenen Empfindlichkeit im Spiel ein gutes Gleichgewicht zwischen Präzision und Kontrolle bieten, was ein präzises Zielen ermöglicht Fortnite.

Wie zielt man in Fortnite besser mit der Maus?

Eine Empfindlichkeit von etwa 5 ist ein guter Ausgangspunkt, um deine Zielgenauigkeit mit einer neuen Maus einzuschätzen. Wenn du deine Ziele nicht schnell genug triffst, versuche, die Empfindlichkeit ein wenig zu erhöhen (auf 6 oder 7) und es erneut zu versuchen. Nach ein paar Spielen wirst du wissen, welche Einstellung du wählen musst, um besser zu zielen.