Los 7 mejores portátiles para juegos de MSI: rendimiento de primera categoría en 2025

Encontrar elEl mejor portátil para juegos de MSI es fundamental para disfrutar de una experiencia de juego envolvente. Al fin y al cabo, ¿no es eso con lo que sueña todo jugador? Los portátiles para juegos de MSI destacan por su potente rendimiento, eficientesistemas de refrigeración,y modernodiseños. Estos portátiles de MSI están diseñados para satisfacer las necesidades y exigencias de los jugadores más exigentes.

Teniendo todo esto en cuenta, he elaborado una lista de los mejores modelos para 2025 para ayudarte a encontrar la opción ideal para ti. Esta guía te proporcionará toda la información necesaria para que puedas tomar una decisión con conocimiento de causa. ¡Así que vamos a ello y descubramos la máquina de juegos perfecta para tu próxima aventura!

Nuestras 5 mejores opciones de portátiles para juegos de MSI

A la hora de elegir el El mejor portátil para juegos de MSI, hay un par de cosas que considero las más importantes, empezando por rendimiento, refrigeración, diseño, y por último,valor. Teniendo esto en cuenta, aquí está nuestra lista de los Las 5 mejores portátiles para juegos de MSI.

MSI Raider GE68HX — Destaca por su rendimiento impecable incluso con los juegos más exigentes, gracias a esta tecnología de última generación Unidad central de procesamiento – Unidad de procesamiento gráficoNombre MSI Thin 15 – Una opción muy acertada para los jugadores que cuidan su presupuesto, ya que ofrece rendimiento fiable,y su diseño delgado,ligero Su diseño lo hace perfecto para jugar mientras te desplazas. MSI Titan 18 HX – El portátil para juegos ideal para quienes buscan un dispositivo que pueda rivalizar con los ordenadores de sobremesa para juegos.

Sea cual sea tu estilo de juego o tu presupuesto, estos portátiles MSI son opciones fantásticas para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel. ¡Sigue leyendo para saber más y descubrir más modelos!

Los 7 mejores portátiles para juegos de MSI

Prepárate para sumergirte de lleno en cada uno de nuestros 7 portátiles para juegos de MSI for 2026. He seleccionado cuidadosamente estos modelos por su rendimiento, diseño y relación calidad-precio excepcionales.

Una vez que hayas revisado los detalles y las especificaciones de cada uno, podrás tomar una decisión con toda la información necesaria. ¡Ten por seguro que aquí hay algo para todo tipo de jugador!

1. MSI Raider GE68HX [El mejor portátil MSI en general]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-13980HX (24 núcleos, hasta 5,6 GHz) GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 GB de GDDR6) RAM 32 GB de DDR5 (2 módulos de 16 GB) Almacenamiento SSD NVMe de 2 TB Pantalla 16:9 QHD+ (2560 × 1600), 240 Hz, tecnología IPS Batería 99,9 Wh Peso 2,7 kg

Por qué es el mejor portátil de MSI en general:

The MSI Raider GE68HX destaca sobre otros modelos como el mejor portátil para juegos de MSI. Esto se debe a una magnífica combinación de un rendimiento excepcional para juegos, una excelente calidad de pantalla y un diseño pulido. Si estás buscando nuevos portátiles MSI con el hardware más reciente, esta bestia destaca por su rendimiento de primera categoría y su elegante diseño. Si buscas más opciones dentro de un rango de precios similar, aquí tienes una guía sobre los Los mejores portátiles para juegos por menos de 2000 dólares.

MSI Raider GE68HX viene equipado con un avanzado Intel Core i9-13980HX procesador, Sharp NVIDIA GeForce RTX 4070 gráficos y un colorido Pantalla QHD+ de 16 pulgadas que, en conjunto, ofrecen una experiencia fantástica tanto para jugar como para crear contenidos.

The SSD de 2 TB and 32 GB de RAMson de gran ayuda para realizar varias tareas a la vez y ofrecen un amplio espacio de almacenamiento para todos tus juegos y aplicaciones. Hablando de juegos, para sacar el máximo partido a tu MSI Raider GE68HX, echa un vistazo a nuestra guía de los mejores Juegos para PC.

Para los jugadores que buscan un rendimiento de primera clase, el Raider GE68HX ofrece una experiencia increíblemente fluida y envolvente, perfecta para sumergirse en el los mejores juegos de disparos en primera persona. Supantalla de alta resolución and una GPU potente permiten que incluso los juegos con los gráficos más exigentes funcionen a la perfección, tanto si te decantas por títulos AAA como si te adentras en mundos de realidad virtual.

Ventajas Contras ✅Un rendimiento increíble para los videojuegos: The Intel Core i9-13980HX and NVIDIA GeForce RTX 4070 funcionan conjuntamente para ofrecer una experiencia de juego fluida y permitir, además, una multitarea productiva. ✅Una exposición magnífica: The 16:9 QHD+ con tecnología IPS La pantalla aporta a tus juegos un aspecto vibrante con imágenes nítidas, lo que hace que tu experiencia sea más intensa y agradable. ✅Gran capacidad de memoria y almacenamiento: With 32 GB de RAM DDR5y unSSD de 2 TB… tendrás espacio más que suficiente y acceso rápido a tus juegos, archivos y aplicaciones. ✅Sistema de refrigeración avanzado: Gracias a MSI’s Refuerzo de refrigeración, este portátil se mantiene fresco incluso durante sesiones intensas de videojuegos y al realizar tareas exigentes. ✅Diseño sostenible: El diseño limpio y moderno de este modelo no solo le confiere un aire de alta gama, sino que además está fabricado para resistir el paso del tiempo. ❌Peso: At 2,7 kg, este modelo es un poco más pesado que la mayoría de los portátiles para juegos, lo que podría hacer que resultara menos práctico para jugar fuera de casa.

Veredicto final:

MSI Raider GE68HX se ha creado pensando en un tipo de usuario concreto: un jugador y creador de contenidos que busca obtener la mejor experiencia de juego rendimiento sacar el máximo partido a su máquina, pero a quienes también les gusta transmisión su jugabilidad para su público o incluso crear contenido.

2. MSI Thin 15 [El mejor portátil para juegos de MSI a un precio asequible]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13700H (12 núcleos, hasta 4,7 GHz) GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4 GB de GDDR6) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Pantalla 15,6 pulgadas, FHD, 144 Hz, IPS Batería 52 Wh Peso 1,9 kg

¿Por qué es una opción destacada?

The MSI Thin 15 es, sin lugar a dudas, la mejor opción para jugar sin gastar mucho en 2025, ya que ofrece una excelente combinación de rendimiento, diseño y relación calidad-precio. Equipada con el Intel Core i7-13700H and NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti En cuanto a los gráficos, este modelo es capaz de ejecutar juegos con una configuración de moderada a avanzada.

The IPS de 144 Hzpantalla, junto con el 16 GB de RAM and 512 GB de SSDLa velocidad y la capacidad de almacenamiento hacen que este modelo sea la elección ideal para sesiones de juego intensas, sin tener que salirse del presupuesto. Si buscas opciones más económicas, consulta nuestra guía sobre los Los mejores portátiles para juegos por menos de 1500 dólares.

Para los jugadores con un presupuesto limitado, el MSI Thin 15 ofrece un rendimiento fantástico en los videojuegos. Aunque su potencia no es la de los modelos de gama alta, sigue ofreciendo imágenes fluidas y precisas, incluso en los juegos más exigentes, gracias a su RTX 3050 Tigráficos yCiento cuarenta y cuatro herciospantalla.

El MSI Thin 15 ofrece un gran rendimiento sin renunciar a duración de la batería, lo que permite hasta 10 horasde juego y productividad con una sola carga, lo que lo hace perfecto para largas sesiones de juego fuera de casa. Es una opción inteligente para cualquiera que busque un rendimiento sólido en juegos sin gastarse demasiado.

Ventajas Contras ✅Un rendimiento impresionante: Este portátil es capaz de ejecutar casi todos los juegos recién lanzados sin ningún problema, gracias a su Intel Core i7-13700H and RTX 3050 Ti. ✅Gráficos de gran fluidez: With itsFHD a 144 Hzpantalla, podrás disfrutar de una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta, incluso con títulos exigentes y de ritmo trepidante. ✅Rentable: La razón por la que se trata de una oferta tan buena es que, sin gastar demasiado, obtienes algo muy parecido a las opciones de gama alta. ✅Ligero y portátil: Este modelo es una opción ideal para jugar fuera de casa. Es muy ligero y cabe en cualquier tipo de bolso. ✅Almacenamiento rápido:Con este portátil podrás disfrutar sin problemas de juegos trepidantes, exigentes y competitivos, gracias a su SSD de 512 GB. ❌Duración de la batería:Este modelo incluye un Batería de 52 Wh, que es bastante buena, pero aun así, podría resultar complicado jugar durante largos periodos de tiempo sin tener que recargarla.

Veredicto final:

MSI Thin 15 Es la opción ideal si buscas algo asequible, pero sin renunciar a muchas prestaciones. Este modelo te permite disfrutar de fantásticas experiencias de juego con títulos AAA o simplemente jugar de forma ocasional. Además, es una solución ideal para los jugadores que suelen estar siempre en movimiento, gracias a su diseño ligero.

3. MSI Titan 18 HX [El mejor portátil gaming de MSI para un rendimiento a la altura de un ordenador de sobremesa]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-13900HX (24 núcleos, hasta 5,5 GHz) GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 (16 GB de GDDR6) RAM 64 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 2 TB Pantalla 18 pulgadas, QHD+, MiniLED, 240 Hz Batería 99,9 Wh Peso 4,2 kg

Por qué es imprescindible para los jugadores empedernidos:

MSI Titan 18 HX No es solo un portátil. Como su nombre indica, este modelo es un auténtico MSI titán en comparación con otros portátiles para juegos, ya que garantiza un rendimiento a la altura de un ordenador de sobremesa en el formato de un portátil. Equipado con un Intel Core i9 con un procesador potente y repleto de funciones NVIDIA GeForce RTX 4090, este «titán» es capaz de hacer frente a cualquier tipo de juego o tarea, desde la creación de contenidos hasta los juegos AAA de alta gama.

La pantalla del portátil, una 18″ QHD+ MiniLED with Doscientos cuarenta hercioste permitirá jugar a alta resolución con unos gráficos espectaculares. Y, por último, el portátil cuenta con una gran capacidad de almacenamiento y memoria, gracias a su 64 GB de RAM and SSD de 2 TB, lo que te permite ponerlo a prueba con juegos exigentes y tareas multitarea.

Tu experiencia de juego con el MSI Titan 18 HX será único en su género. El RTX 4090 gráficos, junto con un Doscientos cuarenta hercios pantalla, ofrece una experiencia de juego inolvidable con una jugabilidad fluida y unos gráficos espectaculares. Para disfrutar de una experiencia completa, te recomendamos añadir periféricos de nuestra la mejor configuración para jugarguía.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento excepcional: Este portátil es una auténtica bestia en cuanto a rendimiento, con el Intel Core i9-13900HX and RTX 4090, lo que le permite hacer frente a cualquier tarea, desde la creación de contenidos de gran complejidad hasta los videojuegos AAA de más alto nivel. ✅ Imágenes impresionantes: The 18″ QHD+ MiniLED pantalla conDoscientos cuarenta herciosofrece unas imágenes impresionantes y una jugabilidad fluida. ✅ Gran capacidad de almacenamiento y memoria: Titan 18 HX incluye64 GB de RAMy unSSD de 2 TB, lo que te ofrece espacio suficiente para tus juegos, archivos y aplicaciones, y te facilita la multitarea. ✅ Aguanta el calor como un profesional: With Cooler Boost Titan como sistema de refrigeración, Titan 18 HX es capaz de gestionar cualquier tipo de carga de trabajo sin perder la calma (¡literalmente!). ✅ Diseñado pensando en la durabilidad: Este portátil está diseñado para durar. Su fabricación de alta calidad y su elegante diseño hacen que merezca la pena la inversión. ❌Peso pesado:Con un peso de 4,2 kg, el portátil no es el más ligero, pero esa es la contrapartida de su extraordinario rendimiento.

Veredicto final:

The MSI Titan 18 HX Está pensada para los gamers que han decidido tomarse en serio sus partidas e invertir en un equipo potente y duradero. Es el sustituto perfecto de tu ordenador de sobremesa. Da igual a qué estés jugando o si estás trabajando duro en la creación de contenidos, este equipo estará a la altura. Si buscas una calidad visual excepcional, un gran rendimiento y mucho espacio de almacenamiento, este es tu portátil para juegos ideal.

4. MSI Crosshair 16 [El mejor portátil gaming de alto rendimiento de MSI]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-14650HX (12 núcleos, hasta 4,7 GHz) GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de GDDR6) RAM 32 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Pantalla 16:9 QHD, 165 Hz, IPS Batería ¿Ochenta y dos qué? Peso 2,3 kg

Por qué es el mejor portátil para juegos



The MSI Crosshair 16 es la mejor opción si buscas un rendimiento de primera categoría sin el peso y el volumen excesivos. El portátil cuenta con un potente Intel Core i7-14650HX Una GPU y una GPU excepcional, NVIDIA GeForce RTX 4060. Esta potente combinación te permite ponerte a prueba con juegos exigentes y realizar múltiples tareas a la vez. Además, cuenta con un 16:8 QHDpantalla con unciento sesenta y cinco herciosfrecuencia de actualización, que ofrece una imagen nítida. Por último, con 32 GB de RAM and 1 TB de almacenamiento SSD, elMSI Crosshair 16 no defrauda en cuanto a velocidad de carga y gran capacidad de almacenamiento.

Si lo que buscas es un portátil para jugar con un rendimiento potente, este es el ideal para ti. La excelente combinación entre el RTX 4060 GPU yQHD a 165 HzLa pantalla ofrece una experiencia de juego fluida y nítida, tanto si participas en partidas de alto riesgo como si simplemente disfrutas de hermosas aventuras. Los jugadores más exigentes valoran la potencia que aporta a cada sesión.

Ventajas Contras ✅ Potencia excepcional: Este portátil ofrece un rendimiento fantástico, incluso con los juegos más exigentes, gracias a la Intel Core i7 and RTX 4060 ✅ Una exhibición impresionante: The QHD a 165 HzLa pantalla hace que jugar sea una experiencia muy agradable gracias a sus nítidas imágenes. ✅ Gran capacidad de almacenamiento y memoria: Gracias a la32 GB de RAMy unUn disco duro SSD de un terabyte, este portátil es capaz de ejecutar cualquier tipo de juego y aplicación. ✅ Héroe multitarea: The MSI Crosshair 16 es conocido por ser una buena opción para realizar varias tareas a la vez, ya que puede gestionar múltiples acciones simultáneamente, como crear contenido, editar vídeos o retransmitir tus partidas. ✅ Luz por su potencia: Teniendo en cuenta las prestaciones del portátil, este modelo sigue siendo bastante ligero, con solo 2,3 kg, por lo que también es una buena opción para jugar mientras te desplazas. ❌ Más pesado que otros: Mientras estaba en2,3 kg, este portátil sigue sin ser tan ligero como la mayoría de los modelos más recientes.

Veredicto final:

Este portátil es la mejor opción para los jugadores que buscan un alto rendimiento y, al mismo tiempo, dan prioridad a la portabilidad. Los usuarios valorarán MSI Crosshair 16su capacidad para realizar varias tareas a la vez sin problemas. Es una opción especialmente recomendable para los gamers que también son creadores de contenido y les gusta retransmitir sus partidas.

5. MSI Katana 17 [El mejor portátil gaming de MSI con pantalla grande]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13620H (12 núcleos, hasta 4,9 GHz) GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de GDDR6) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Pantalla 17,3″ FHD, 144 Hz, IPS Batería 53 Wh Peso 2,5 kg

Por qué merece ser destacado:

Si estás buscando un portátil con una pantalla grande y amplia para disfrutar de tus videojuegos a un nivel superior, el MSI Katana 17 ¡Cumple con todas las expectativas! Este portátil tiene una enorme 17,3″ FHD pantalla y una frecuencia de actualización de Ciento cuarenta y cuatro hercios, que destaca por sus excelentes gráficos y su fluidez, algo que encanta a los jugadores. Cuenta con un Intel Core i7 procesador, y sus excelentes gráficos proporcionados por RTX 4060 te dará la oportunidad de probar cualquier tipo de juego sin el más mínimo problema.

La sensación que se tiene al jugar en MSI Katana 17 es incomparable. Su pantalla panorámica te hace sentir como si estuvieras realmente dentro del juego. El Ciento cuarenta y cuatro herciosLa frecuencia de actualización hace que cada movimiento del juego se vea realista, sobre todo en los juegos de acción trepidante. Si buscas un rendimiento fiable a un precio asequible, el MSI Katana 15 es una opción muy recomendable. Si quieres descubrir más opciones económicas, aquí tienes una guía sobre el Los mejores portátiles para juegos por menos de 1000 dólares para encontrar grandes ofertas.

Ventajas Contras ✅ Pantalla gigante: The 17,3″ FHD La pantalla te sumerge en una experiencia de juego envolvente. ✅ Jugabilidad fluida: Podrás disfrutar de una acción fluida y con poco retraso gracias a la Ciento cuarenta y cuatro hercios frecuencia de actualización y RTX 4060 gráficos. ✅ Rendimiento fiable: Este portátil es capaz de realizar múltiples tareas y ejecutar juegos a un alto nivel, gracias a su Intel Core i7procesador y16 GB de RAM. ✅Amplio espacio de almacenamiento: The SSD de 512 GBofrece una carga rápida y mucho espacio para tus juegos y aplicaciones. ✅ Gran valor de entretenimiento: Gracias a su gran pantalla, este portátil es una opción ideal también para otras cosas, no solo para jugar. Podrás disfrutar viendo películas o contenido en streaming sin ningún problema. ❌Duración de la batería: Con una serie de 53 Wh, este portátil, aunque ofrece un rendimiento increíble, es posible que no sea capaz de soportar juegos muy exigentes.

Veredicto final:

MSI Katana 17 Está pensada para quienes disfrutan jugando en una pantalla panorámica y quieren sentirse como si estuvieran dentro del juego. Este portátil funciona a la perfección tanto en las tareas cotidianas como en los juegos más exigentes.

6. MSI Katana 15 [El mejor portátil MSI de gama media]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13620H (12 núcleos, hasta 4,9 GHz) GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB de GDDR6) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Pantalla 15,6″ FHD, 165 Hz, IPS Batería 53 Wh Peso 2,1 kg

Por qué les encanta a los jugadores:

The MSI Katana 15 es tu mejor opción si buscas un portátil MSI de gama media. Es similar al MSI Katana 17, aunque muchas de sus características son de un tamaño ligeramente más reducido. Este portátil viene con un Intel Core i7 and RTX 4060 gráficos, junto con un Pantalla FHD de 165 Hz, lo que lo convierte en una opción sólida para jugar sin problemas, al tiempo que se disfruta de unas imágenes nítidas. Su gran 16 GB de RAM and SSD de 512 GBte ofrece espacio y velocidad más que suficientes, sin tener que gastar demasiado dinero.

The MSI Katana 15 ofrece un rendimiento impresionante para su precio. Disfrutarás de unas imágenes nítidas tanto en tus juegos AAA como en tus partidas ocasionales, gracias a su RTX 4060 andPantalla de 165 Hz.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio: Equipado con el Intel Core i7 and Reloj en tiempo real 4060, elMSI Katana 15 te garantiza una experiencia de juego divertida y, además, te permite ahorrar mucho dinero. ✅ Jugabilidad fluida: Este modelo ofrece imágenes fluidas, lo cual es especialmente importante en los juegos de acción, gracias a su 165 Hz FHDpantalla. ✅ Una excelente relación calidad-precio para los jugadores de nivel medio: With 16 GB de RAM and SSD de 512 GB, ofrece un rendimiento sólido a un precio razonable. ✅Viajes–amable: Con un peso de tan solo 2,08 kg,the MSI Katana 15 es una opción ideal para jugar mientras te desplazas. ✅ Almacenamiento fiable: ElSSD de 512 GB Se carga rápidamente y el espacio es más que suficiente para que pruebes cualquier tipo de juego o aplicación. ❌ Duración de la batería: The 53 Wh La batería no es necesariamente débil; simplemente no es tan potente como la de la mayoría de los portátiles para juegos con especificaciones similares.

Veredicto final:

El usuario ideal para el MSI Katana 15 es un jugador que busca un equipo potente y fiable sin renunciar a una buena relación calidad-precio. Tanto si te gustan los juegos llenos de acción como si simplemente te encanta explorar mundos abiertos, este portátil está a la altura de todo. Gracias a su diseño ligero, puedes llevártelo fácilmente a una cafetería y disfrutar de una partida allí mismo.

7. MSI Cyborg 15 [El mejor portátil gaming de MSI en cuanto a relación calidad-precio a largo plazo]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-13620H (12 núcleos, hasta 4,9 GHz) GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4 GB de GDDR6) RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB Pantalla 15,6 pulgadas, FHD, 144 Hz, IPS Batería 51 Wh Peso 2 kg

Por qué es la mejor opción para los jugadores que cuidan su presupuesto

The MSI Cyborg 15 es la opción ideal para durabilidad rentable. Con suIntel Core i7-13620H procesador yRTX 3050 Ti En cuanto a los gráficos, este portátil destaca por su rendimiento en casi todos los juegos de reciente lanzamiento. Su FHD a 144 Hz La pantalla te permite disfrutar de los videojuegos con unas imágenes excepcionales, y la 16 GB de RAM and SSD de 512 GB te ofrece una gran capacidad de almacenamiento y un acceso rápido a todo, y todo ello a un precio muy razonable.

The MSI Cyborg 15 ofrece a los jugadores un rendimiento fiable sin que ello suponga un gran gasto. Su RTX 3050 Ti ofrece unos gráficos fantásticos en la mayoría de los títulos, y suCiento cuarenta y cuatro herciosLa pantalla garantiza una experiencia de juego fluida, sobre todo en partidas intensas. Al igual que muchos de los mejores MSI ordenadores portátiles para juegos, los MSI Cyborg 15funciona conProcesadores AMD Ryzen, que ofrece un rendimiento de primera categoría.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio: The Intel Core i7 and RTX 3050 Ti te ofrece una experiencia de juego fiable sin renunciar a demasiado. ✅ Jugabilidad fluida: The FHD a 144 HzLa pantalla ofrece imágenes nítidas, perfectas para los juegos competitivos. ✅ La multitarea, ahora más fácil: With 16 GB de RAM and SSD de 512 GB, podrás disfrutar de la magia de una verdadera multitarea. Podrás jugar, ver contenido en streaming o realizar tus tareas diarias sin ningún tipo de retraso. ✅ Diversión con los videojuegos portátiles: Gracias a lo ligero que es el portátil, solo 1,9 kg, puedes llevártelo contigo a cualquier parte. ✅Asequible:MSI Cyborg 15 ofrece unas prestaciones impresionantes a un precio asequible. Es la mejor opción para los jugadores que buscan un dispositivo de gaming potente sin gastarse demasiado. ❌ Duración de la batería:Este ordenador portátil viene con un Batería de 51 Wh, y aunque es aceptable, puede que no sea lo suficientemente potente para juegos exigentes.

Veredicto final:

The MSI Cyborg 15 es la opción ideal para todos los jugadores que valoran un rendimiento sólido, pero que tampoco quieren gastarse demasiado dinero en ello. Este portátil garantiza fiabilidad, potencia y portabilidad, lo que lo convierte en la opción definitiva para los jugadores ocasionales o para quienes les gusta probar títulos de gama alta sin gastarse una fortuna.

¿Cómo elegir un portátil para juegos de MSI?

Para que puedas tomar una decisión con la que te sientas satisfecho al final, asegúrate de tener en cuenta estos factores clave:

– CPU

– GPU

– RAM

– Pantalla

Analicemos cada componente para que te sientas seguro a la hora de consultar las especificaciones de cada modelo.

1. Identificar los componentes principales: CPU y GPU

A la hora de decidir sobre un Portátil para juegos MSI, tanto elCPU (Unidad Central de Procesamiento) y GPU (Unidad de procesamiento gráfico) son esenciales para disfrutar de una experiencia de juego satisfactoria. A los jugadores les gusta referirse a la CPU como el cerebro del portátil y a la GPU como el escenógrafo. Si buscas más opciones y comparativas para las mejores CPU y GPU para juegos, echa un vistazo a nuestras guías detalladas aquí:

Para la gama altaMil cuatrocientos cuarenta or 4K juegos, lo mejor es optar por una de primera categoría GPU, como elRTX 4060 or RTX 4090, y un potente CPU, igual the Intel Core i9 (MSI Raider GE68HX, MSI Titan 18 HX).

Por otra parte, para juegos de gama media en Full HD, puedes inclinarte por GPUes igualRTX 3060 or Radeon RX 6700M y una CPU de gama estándar, como una Intel Core i7.

Recuerda que la CPU determinará el rendimiento de tu portátil, mientras que la GPU marcará la calidad de las imágenes. Con una combinación adecuada de ambas, podrás llegar a un punto en el que te sientas satisfecho con tu elección de equipo.

2. Elige una pantalla: aspecto visual y capacidad de respuesta

La pantalla es otro componente importante. Los aspectos que hay que tener en cuenta con respecto a las pantallas son: a ustedes, resolución, frecuencia de actualización, tiempo de respuesta, ytipo de panel.

Característica Recomendación A ustedes Depende de tu estilo de juego. Si buscas una experiencia de juego envolvente, opta por 15,6″ or 17,3″Para mayor portabilidad: elige una pantalla más pequeña Resolución Mil cuatrocientos cuarenta or 4K para juegos de alta gamaFull HD es una buena opción para juegos de gama media Frecuencia de actualización Ciento cuarenta y cuatro herciosor ciento sesenta y cinco hercios para juegos de acción trepidantes; las frecuencias de actualización más bajas son adecuadas para juegos casuales o menos exigentes Tiempo de respuesta Busca una pantalla con 1ms to 3ms tiempo de respuesta para un mejor rendimiento en los juegos competitivos Tipo de panel TN Estos monitores son ideales para los jugadores que buscan velocidadIPS Estas pantallas ofrecen mejores colores y ángulos de visión más amplios, lo que permite disfrutar de una experiencia visual más rica

3. Adquiere memoria RAM y almacenamiento

RAM and almacenamiento son fundamentales para el rendimiento y el tiempo de carga.

Componente Use Recomendación RAM Juegos + multitarea, streaming, creación de contenidos 32 GB de DDR5 Juegos estándar Como mínimo16 GB Almacenamiento Amplia biblioteca de juegos, tiempos de carga rápidos, rendimiento de primera categoría SSD de 1 TB – 2 TB Necesidades de los jugadores de gama media Como mínimoSSD de 512 GB

Si consigues encontrar un buen equilibrio entre la memoria RAM y el almacenamiento, tendrás garantizado un rendimiento fluido y un acceso rápido a todos tus juegos y archivos.

4. Busca un buen sistema de refrigeración

Un sistema de refrigeración adecuado es otro componente muy importante a tener en cuenta para garantizar un buen rendimiento del portátil. Dado que los nuevos portátiles para juegos de MSI te permiten jugar a títulos más exigentes, esto significa que la CPU y la GPU estarán trabajando a pleno rendimiento constantemente para poder hacer frente a esos juegos. Esto podría provocar un sobrecalentamiento, lo que se traduce en una disminución del rendimiento y en caídas en la tasa de fotogramas.

Por suerte,MSI cuentan con estos sistemas de refrigeración de gran solidez,Refuerzo de refrigeración. Dos de los refrigeradores más destacados son Cooler Boost 5 and Cooler Boost Titan. Elegir cualquiera de estos dos sistemas de refrigeración garantiza que tu ordenador portátil funcione a pleno rendimiento durante largos periodos de tiempo. Al mantener el sistema refrigerado, podrás disfrutar de una experiencia de juego fluida durante sesiones prolongadas.

Serie MSI y filosofía de diseño

MSI ofrece una amplia gama de portátiles para juegos, y todos ellos se adaptan a las diferentes necesidades de los jugadores.

—Serie Raider/GE: Para los jugadores que buscan un rendimiento de primera categoría con potentes CPU, GPU y otras características de alta gama, la serie Raider/GE cumple e incluso supera sus expectativas. Estos modelos cuentan con Iluminación RGB, algo que los jugadores que buscan lo mejor en potencia y estilo valoran mucho.

– Serie Katana/Crosshair: Estos portátiles para juegos ofrecen un equilibrio fantástico entre rendimiento y precio. Son perfectos para los jugadores que buscan un rendimiento sólido sin gastarse una fortuna, tanto para el juego competitivo como para el ocasional. Si el precio es tu prioridad, esta guía sobre los las mejores portátiles para juegos a buen precio puede ayudarte a tomar una decisión.

– Serie Cyborg/Thin: Estos modelos son una buena opción para los jugadores que buscan portátiles para juegos de gama básica y dan prioridad a la portabilidad. Son asequibles y presentan un diseño renovado. Y lo más importante de todo: son muy ligeros y compactos, perfectos para jugar fuera de casa.

MSI Los portátiles están diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en los videojuegos y satisfacer las exigencias de los jugadores más exigentes. Para mejorar aún más tu equipo de juego, echa un vistazo a nuestra guía sobre el los mejores portátiles para juegos para ver más opciones.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor portátil para juegos de MSI?

The MSI Raider GE68HX se considera el mejor portátil de MSI, ya que ofrece un equilibrio entre rendimiento excepcional with especificaciones avanzadasy un espectacular exhibición. Es la opción ideal para los jugadores que buscan un rendimiento y unos gráficos de primera categoría.

¿Es MSI un buen portátil para juegos?

Sí,MSI es conocida por su rendimiento de primera categoría entre los mejores portátiles para juegos que ofrecen hardware de primera calidad, genialcalidad de fabricación, yimágenes espectaculares. Son una opción muy popular entre los jugadores y ofrecen diferentes modelos que se adaptan a distintas necesidades y presupuestos.

¿Qué es MSI Game Boost?

MSI Game Boost es un componente que mejora el rendimiento y ajusta la configuración del sistema y mejora el rendimiento de la CPU y la GPU, lo que garantiza una experiencia de juego fluida durante sesiones prolongadas.

¿Cuánto cuesta un portátil para juegos de MSI?

MSI portátiles para juegos tienen diferentes precios, a partir de un precio inicial asequible de €800, que es una buena opción para los jugadores principiantes, y que abarca desde €3000 modelos, perfectos para juegos de alto nivel con funciones avanzadas.