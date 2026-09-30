20 herausragende Jagdspiele im Jahr 2025 für nonstop Spaß

Wenn du auf der Suche nach den besten Jagdspielen bist, bist du hier genau richtig. Von atemberaubenden offenen Welten bis hin zu spannenden Ausdauer-Erlebnissen – diese Titel fangen den Nervenkitzel der Jagd ein. Ob du Rehe durch realistische Wälder aufspürst, Dinosaurier erlegst, mythische Bestien jagst oder dich mit anderen Monsterjägern zusammentust – hier ist für jeden Jägertyp etwas dabei.

Diese Liste präsentiert die fesselndsten, actionreichsten und lohnendsten Jagderlebnisse, die du spielen kannst. Mach dich bereit für eine Mischung aus Realismus, Strategie und Fantasie, die dich immer wieder zurückkommen lässt.

Unsere Top-Auswahl an Jagdspielen

Jagdspiele gibt es in allen Formen. Von hyperrealistischen Simulationen, die das echte Leben widerspiegeln, bis hin zu weitläufigen offenen Welten, in denen die Jagd nur ein Teil des Abenteuers ist. Diese fünf Titel stechen als die besten Jagdspiele hervor, und jeder von ihnen glänzt aus unterschiedlichen Gründen. Ganz gleich, wonach du suchst – hier erwartet dich ein episches Erlebnis.

theHunter: Der Ruf der Wildnis (2017) – Nach wie vor der Maßstab für realistische Expeditionen. Das Spiel bietet weitläufige Landschaften, authentisches Tierverhalten und fesselnde Fährtenlesesysteme. Es ist nach wie vor die erste Wahl für Spieler, die ein Erlebnis suchen, das einer echten Jagd so nahe wie möglich kommt. Jagd-Simulator 2 (2020) – Eine zugänglichere Option, die Realismus und Spielspaß in Einklang bringt. Mit einer großen Auswahl an lizenzierten Schusswaffen und Ausrüstung eignet es sich hervorragend für Spieler, die Abwechslung ohne steile Lernkurve suchen. Der Weg des Jägers (2022) – Legt den Schwerpunkt auf Ökologie und Gleichgewicht. Die fotorealistischen Umgebungen und dynamischen Tierpopulationen schaffen eine lebendige Welt, die umsichtige Jäger belohnt. Deer Hunter Reloaded (2017) – Ein Jagd-Simulator aus der Ego-Perspektive, in dem man Großwild in realistischen Umgebungen mit authentischen Waffen und Ausrüstung aufspürt und erlegt. Red Dead Redemption 2 (2018) – Zwar kein reiner Jagdsimulator, setzt das Spiel jedoch Maßstäbe im Bereich der Open-World-Abenteuer. Jedes Detail ist fein abgestimmt. In Kombination mit der fesselnden Geschichte und der filmreifen Welt bietet es das fesselndste Erlebnis auf dem Markt.

Egal, ob du Realismus, Fantasy oder ein storygetriebenes Spielerlebnis suchst – diese Spiele bieten das beste Gameplay, das du finden kannst. Scrolle weiter, um die vollständige Liste zu sehen und herauszufinden, welches Jagd-Genre vielleicht deine nächste Leidenschaft wird.

Die 20 besten Jagdspiele für Fans von Survival und Abenteuer

Hier ist die ultimative Zusammenstellung unserer Top-Auswahl. Dieser Abschnitt enthält die vollständige Liste der Titel und bietet dir eine große Auswahl, ganz gleich, welche Art von Nervenkitzel du suchst. Hat es dein Lieblings-Jagdspiel auf die Liste geschafft?

Unsere Bewertung 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Weite Welten Herausgeber Avalanche Studios Am besten geeignet für Fans von Realismus Metacritic-Bewertung 64

Nur wenige Titel fangen den stillen Nervenkitzel der Jagd so ein wie „theHunter: Der Ruf der Wildnis““. Das von Weite Welten entwickelte Spiel macht seinem Namen alle Ehre und bietet eines der fesselndsten PC-Spiele überhaupt. Man wird mitten in den eisigen Yukon versetzt, und die Kälte ist förmlich durch den Bildschirm zu spüren. Wenn ihr die Hitze des Wilden Westens bevorzugt oder lieber in einem Sumpf auf die Jagd geht, ist das ebenfalls möglich.

In diesem riesigen Open-World-Spiel zählt jedes Geräusch, jeder Fußabdruck und jeder abgebrochene Zweig. Du kannst durch die Landschaft streifen, eine entspannte Jagd unternehmen oder Trophäen sammeln. Der Erfolg beruht auf einer methodischen Herangehensweise: Spuren deuten, Wind und Geruch einkalkulieren und den richtigen Moment für den Schuss abwarten.

Was diese Simulation auszeichnet, ist ihre Atmosphäre. Die Grafik ist malerisch und die Klangwelt strotzt nur so vor lebensechten Tierrufen. Das dynamische Wetter verleiht dem Erlebnis eine weitere authentische Ebene. Dazu kommen anpassbare Waffen, Ausrüstung und sogar Trophäen-Lodges – für engagierte Spieler entsteht so ein tiefes Gefühl des Fortschritts.

Why we chose it Ultrarealistische Tierverfolgung und riesige offene Welten machen es zum besten Jagdsimulator.

Es ist ein Spiel, das sich langsam entfaltet – viel durchdachte Erkundung, unterbrochen von nervenaufreibenden Begegnungen. Die Lernkurve ist steil, aber Missionen und Fähigkeiten sorgen dafür, dass sich das Spielen lohnt.

Fazit: Ein tiefgründiges, atmosphärisches Verfolgungsspiel, bei dem sich Geduld und kluge Entscheidungen auszahlen. Wenn ihr das fesselndste und realistischste Erlebnis sucht, ist dies genau das Richtige für euch.

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Unsere Bewertung 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, GeForce Now Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Neopica, Nacon Studio Ghent, Neopica BV Herausgeber Nacon Am besten geeignet für Spieler, die strategische Abenteuer mit Hunden mögen Metacritic-Bewertung 54

Bumm, bumm. Du hörst deinen Herzschlag, während du zielst und auf den Schuss wartest. „Jagd-Simulator 2“ ist eines der besten Simulationsspiele. Für jede Jagd benötigst du Lizenzen, und Bußgelder sorgen für die Einhaltung ethischer Praktiken.

Der Simulator bietet offizielle Ausrüstung, lizenzierte Waffen und treue Jagdhunde. Du kannst einen Labrador, einen Beagle oder einen Deutsch Kurzhaar mitnehmen, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten zum Aufspüren, Aufstöbern und Apportieren verfügen.

Es gibt Dutzende von Tierarten, von Hirschen und Elchen bis hin zu Pumas und Wölfen. Pirschen Sie sich in ihrem natürlichen Lebensraum an Ihre Beute heran – von den Ebenen Colorados bis hin zu den dichten europäischen Wäldern. Es ist ein echtes Simulationserlebnis. Technik wird belohnt, und Ausdauer ist entscheidend. Sie pirschen sich an, deuten Spuren und folgen Fährten, während Sie den Wind im Auge behalten.

Pro tip Setzen Sie Hunde ein, um Beute aufzuspüren, aufzuscheuchen und zu bergen; kombinieren Sie dies mit Windrichtung und Deckung, um höhere Erfolgsraten zu erzielen.

Es gibt eine ansprechende Mischung aus Realismus und Abwechslung. Lizenzierte Ausrüstung sorgt für mehr Authentizität, und die Hunde bringen einen frischen Spielstil und Gesellschaft mit sich. Schießstände und Trophäenlodges bieten dir Raum, um Waffen zu testen und deine Erfolge zu präsentieren.

Fazit: Mit lizenzierter Ausrüstung, treuen Hunden und strengem Realismus ist dies die erste Wahl für Spieler, die ein lebensechtes Erlebnis suchen.

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3. Der Weg des Jägers [Bester realistischer Open-World-Jagd-Simulator]

Unsere Bewertung 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, GeForce Now Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Nine Rocks Games Herausgeber THQ Nordic Am besten geeignet für Open-World-Abenteurer, die Wert auf ein realistisches Ökosystem legen Metacritic-Bewertung 65

„Der Weg des Jägers“ bietet ein Höchstmaß an Immersion und versetzt dich in die Wildnis des pazifischen Nordwestens oder nach Transsilvanien. Berge, Flüsse und Wälder sehen atemberaubend aus, besonders auf einem leistungsstarken Gaming-Laptop. Es handelt sich um einen realistischen Jagdsimulator, in dem Ökosysteme dynamisch auf deine Entscheidungen reagieren. Rehe, Bären und Vögel verhalten sich natürlich und reagieren auf Geräusche, Gerüche und sogar die Tageszeit.

Wer rücksichtslos jagt, stört das Gleichgewicht. Sorgfältige Beobachtung, Tarnung und Planung werden belohnt, und der „Hunter Sense“ hilft beim Aufspüren und Zielen. Kopfschüsse werden nicht gefördert, stattdessen erhältst du detailliertes Feedback, damit du dich mit jedem Versuch verbesserst. Ein Story-Modus verwebt Familiendramen in das Spiel und verleiht deinen Expeditionen eine persönliche Tiefe.

Why we chose it Fotorealistische Natur und komplexe Ökosysteme schaffen ein unvergleichliches Open-World-Erlebnis.

Nicht jeder Schuss trifft, und verwundete Tiere entkommen, wenn du es überstürzt. Aber genau das macht den Reiz aus – und jede Entscheidung zählt.

Fazit: Eine Simulation, die lebendig wirkt, mit intelligenten Ökosystemen und einer storygetriebenen Tiefe. Perfekt für Spieler, die sich bei jeder Quest Realismus, Herausforderungen und emotionale Tiefe wünschen.

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4. Deer Hunter Reloaded [Bestes spannendes Jagdspiel]

Unsere Bewertung 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Game Mechanic Studios Herausgeber GameMill Entertainment Am besten geeignet für Einsteiger und Spieler, die schnelle Herausforderungen im Arcade-Stil suchen Metacritic-Bewertung 56

„Deer Hunter Reloaded“ bringt den Nervenkitzel der Jagd in einem unkomplizierten, arcadeartigen Paket zurück. Wenn Sie auf der Suche nach schnellen Aufgaben ohne Lernkurve sind, sind Sie hier genau richtig. Sie jagen Weißwedelhirsche, Elche, Bären und mehr in ganz Nordamerika und darüber hinaus.

Das Abenteuer belohnt nach wie vor Genauigkeit und Ausdauer, insbesondere bei sich bewegenden Zielen. Schüsse auf lebenswichtige Organe bringen hohe Punktzahlen, während schlechtes Zielen eine verpasste Trophäe oder ein verwundetes Tier bedeutet. Es gibt eine Mischung aus geführten Herausforderungen und freiem Spiel, sodass du deine Fähigkeiten in deinem eigenen Tempo verbessern kannst.

Pro tip Konzentriere dich auf missionsspezifische Taktiken und die Auswahl der Ausrüstung, um die Punktzahl und die Belohnungen zu maximieren.

Es ist keine realistische Jagdsimulation, aber genau das macht den Reiz aus. Es ist das klassische Spielerlebnis: leicht zu erlernen, unterhaltsam und bietet endlosen Wiederspielwert.

Fazit: Ein unterhaltsamer, rasanter Simulator im Arcade-Stil. Ideal für Spieler, die schnelle Herausforderungen ohne steile Lernkurve suchen.

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Unsere Bewertung 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Rockstar Games Herausgeber Rockstar Games Am besten geeignet für Fans von Action-Adventures, die fesselnde Abenteuer lieben Metacritic-Bewertung 97

Die Umgebung in „Red Dead Redemption 2“ wirkt lebendig. Dieses Open-World-Meisterwerk spielt im Wilden Westen und verbindet Jagd, Handwerk und Durchhaltevermögen mit filmreifen Schießsequenzen aus der Third-Person-Perspektive, die es mit den besten TPS-Spielen aufnehmen können. Dank seines Realismus und seiner Atmosphäre hat es sich über die Jahre bewährt.

Von der eindringlichen Filmmusik bis hin zum Rauschen der Natur – jedes Detail zieht dich in seinen Bann. Herden wandern, Raubtiere pirschen sich an ihre Beute heran, und die Überjagung zwingt die Natur zum Gegenangriff. Jede Verfolgung zählt.

Nutze „Eagle Eye“, um Hirsche, Bisons und Pumas durch Wälder, Sümpfe und Berge zu verfolgen. Perfekte Schüsse bringen makellose Felle ein, während Fleisch und Häute deine Ausdauer stärken. Verkaufe, spende oder stelle wichtige Ausrüstung her, um im Wilden Westen zu überleben.

Why we chose it Dieses Wild-West-Abenteuer verbindet eine facettenreiche Geschichte mit detaillierten Jagd- und Handwerksmechaniken.

Das Spiel ist etwas gemächlicher, was jedoch zu seiner Authentizität beiträgt. Die etwas klobige Steuerung ist der einzige Makel, passt aber gut zur bodenständigen Bewegungsweise der Figur.

Fazit: Es ist ein lebendiger, atmender Wilder Westen. Wenn ihr ein Pioniererlebnis sucht, das Expeditionen, Willenskraft und Storytelling vereint, gibt es nichts Vergleichbares.

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Unsere Bewertung 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, Xbox One, GeForce Now Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Capcom Herausgeber Capcom Am besten geeignet für Koop-Spieler, Monsterjäger und RPG-Fans Metacritic-Bewertung 90

Taucht in „Monster Hunter: World““ in eine sich ständig verändernde Wildnis ein. Schließt euch mit bis zu drei Freunden oder anderen Monsterjägern zusammen, um fantastische, kolossale Bestien zu besiegen. Oder stellt euch als Einzelspieler einer echten Herausforderung. Jedes Monster verfügt über einzigartige, unvorhersehbare Angriffe, sodass sich jede Herausforderung frisch anfühlt.

Das Handwerks- und Fortschrittssystem bildet den Kern des Spielablaufs. Besiege Monster, um dich mit stärkerer Rüstung und Ausrüstung auszustatten. Von schnellen Doppelklingen über schwere Hämmer bis hin zu Fernkampf-Bogenwaffen – für jeden Spielstil gibt es die passende Feuerkraft.

Entdecke nahtlos ineinander übergehende, wunderschöne Biome in einem der lohnendsten RPG-Spiele. Jedes davon strotzt vor Leben, das du fangen, anlocken oder bekämpfen kannst. Wenn du neu in der Serie bist und dich fragst, welcher Teil als das beste „Monster Hunter“-Spiel gilt, ist „World“ nach wie vor die erste Wahl.

Pro tip Schließt euch in Koop-Herausforderungen zusammen und konzentriert euch auf monsterspezifische Strategien, um seltene Ausrüstung effizient herzustellen.

Im Gegensatz zu den meisten Jagdspielen legt „Monster Hunter“ großen Wert auf Koordination, sodass du und deine Freunde gemeinsam Monster bekämpfen könnt, die zu groß sind, um sie alleine zu besiegen. Je besser deine Ausrüstung wird, desto größere und gefährlichere Bestien kannst du in Angriff nehmen, was für endlosen Wiederspielwert sorgt.

Fazit: Eine spannende Mischung aus riesigen Monstern, umfangreichem Handwerkssystem und Koop-Abenteuern. Ideal für Spieler, die endlose Jagden und eine sich weiterentwickelnde Ausrüstungsprogression suchen.

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7. Monster Hunter Wilds [Bestes dynamisches Jagdspiel]

Unsere Bewertung 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS5, Xbox Series X/S, GeForce Now Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Capcom Herausgeber Capcom Am besten geeignet für Monsterjäger, die dynamische Ökosysteme in der Spielwelt suchen Metacritic-Bewertung 88

„Monster Hunter: Wilds“ verlegt die Jagd in lebendige, sich ständig verändernde offene Welten. Schauplatz sind die sich ständig wandelnden Verbotenen Lande. Die Umgebungen wechseln zwischen den Phasen „Fülle“, „Brache“ und „Unbilden“, wobei jede Phase das Verhalten der Monster und deren Interaktion mit den Spielern beeinflusst.

Du wirst kolossale Monster aufspüren und bekämpfen, und die Wahl der Waffen liegt ganz bei dir. Du kannst sogar mitten in der Jagd über dein Seikret-Reittier die Ausrüstung wechseln. Die lebendige Welt wirkt reaktiv. Monster folgen Routinen, geraten miteinander in Konflikt und reagieren auf deine Handlungen.

Das Handwerk steht nach wie vor im Mittelpunkt. Sammle Ressourcen von Monstern und aus der Wildnis, um bessere Ausrüstung und Rüstungen herzustellen, und arbeite dich langsam nach oben, um immer mächtigere Gegner herauszufordern. Ob Multiplayer oder plattformübergreifendes Spielen – das Spiel ist für epische Team-Abenteuer oder Solo-Expeditionen konzipiert.

Why we chose it Nahtlose offene Welten der nächsten Generation und dynamische Ökosysteme machen es zu einem herausragenden Jagd-RPG.

Das Leben pulsiert überall um dich herum, und deine Entscheidungen prägen jedes Abenteuer. Als Monsterjäger ist es dein Ziel, die Gewohnheiten der Monster zu ergründen und dich mit hochwertiger Ausrüstung auszustatten, um in diesem dynamischen Ökosystem zu bestehen. Wer Monsterkämpfe liebt, wird auch andere epische Spiele wie „Monster Hunter“ genießen.

Fazit: Für Monsterjäger, die es lieben, zu sehen, wie das lebendige Ökosystem auf jede Aktion reagiert. Wenn du eine dynamische, teamorientierte Welt voller epischer Monsterherausforderungen suchst, bist du hier genau richtig.

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Unsere Bewertung 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler IllFonic Herausgeber Sony, IllFonic, PlayStation Studios Am besten geeignet für PvP-orientierte Taktiker Metacritic-Bewertung 56

Begeben Sie sich in den Dschungel und erleben Sie die Verfolgungsjagd aus beiden Perspektiven. Bei „Predator: Hunting Grounds“ dreht sich alles um rasante, asymmetrische PvP-Action. Ein Spieler schlüpft in die Rolle des tödlichen außerirdischen Predators. Die anderen vier bilden ein Fireteam und versuchen, Aufgaben zu erfüllen, bevor sie ausgeschaltet werden.

Die Umgebungen sind dicht und detailreich, mit Vegetation, die sowohl Deckung als auch Gefahr bietet. Das Fireteam muss zusammenarbeiten, um Aufgaben wie das Sammeln von Intel oder das Ausschalten von Zielen zu erfüllen – und das alles, ohne entdeckt zu werden.

Pro tip Als Fireteam bewegt ihr euch heimlich und teilt euch die Aufgaben auf (Intel sammeln, Ziele erreichen, den Predator aufspüren). Als Predator plant ihr Hinterhalte und nutzt dabei eure Beweglichkeit und Sehfähigkeiten, um maximale Wirkung zu erzielen.

Als Predator zu spielen ist ein Nervenkitzel mit hohem Einsatz. Als Predator bist du nur in kurzen Blitzen sichtbar. Nutze die Wärmebildsicht und die Tarnung, um die Menschen zu verfolgen – und schlage dann unerwartet zu!

Die Beweglichkeit des Predators, der durch Bäume springt und von oben herabfällt, sorgt für eine spannende und unvorhersehbare Verfolgungsjagd. Angehende Monsterjäger werden die Stealth-Mechaniken zu schätzen wissen – genau die Art von rasanter Multiplayer-Action, bei der das beste VPN-Protokoll für Gaming dazu beitragen kann, die Verbindung stabil zu halten.

Das Spiel ist nicht ganz frei von Mängeln – Bugs, Wartezeiten und die Spielbalance können die Matches beeinträchtigen. Und obwohl es keinen Einzelspielermodus gibt, sorgt der Fokus auf den Multiplayer-Modus dafür, dass das Spiel interessant bleibt.

Fazit: Ein spannendes, asymmetrisches PvP-Erlebnis für alle, die auf der Suche nach den besten FPS-Spielen sind. Perfekt für Spieler, die sich nach Multiplayer-Action mit hohem Einsatz sehnen.

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Unsere Bewertung 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Digital Dreams Entertainment Herausgeber Digital Dreams Entertainment Am besten geeignet für Dinosaurierjäger Metacritic-Bewertung 50

Begeben Sie sich auf den Planeten FMM UV-32 und jagen Sie die tödlichsten Kreaturen, die jemals die Erde bevölkerten. „Carnivores: Dinosaurierjäger“ ist ein Jagd-Simulator aus der Ego-Perspektive. Hier können Sie kolossale Bestien wie Triceratops und T-Rex jagen.

Erkunde Dschungel, Wüsten und felsige Ebenen. Jede Umgebung wirkt vertraut und ist doch wild genug, um dich in Atem zu halten. Dir stehen Gewehre, Armbrüste, Tarnkleidung und Ausrüstung zur Geruchsmaskierung zur Verfügung . Sogar ein Radar hilft dir dabei, die Chancen auszugleichen. Die prähistorischen Kreaturen reagieren auf Sicht, Geräusche und Gerüche. Manche fliehen, andere greifen an, wenn sie provoziert werden.

Pro tip Studiere ihr Verhalten und nutze Tarnung, um erfolgreiche Schüsse auf gefährliche Kreaturen abzugeben.

Das Gameplay ist methodisch und spannend. Der „Überlebensmodus“ heizt die Lage richtig an und stürzt dich in Wellen aggressiver Bisse und Brülllaute. Pirsche dich mit Geduld und Strategie an dein Ziel heran, dann hast du vielleicht eine Chance zu überleben. Eine Herausforderung, die jedem wagemutigen Monsterjäger gerecht wird.

Fazit: Ein klassischer Jagdsimulator mit prähistorischen Ungeheuern, die deinen Mut und dein strategisches Geschick auf die Probe stellen. Das ultimative Dinosaurier-Spiel für Spieler, die den Nervenkitzel suchen, diese zu bezwingen.

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Unsere Bewertung 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2019 Entwickler CyberLight Game Studio Herausgeber CyberLight Game Studio Am besten geeignet für Koop-Monsterjäger mit Ausdauer-Elementen Metacritic-Bewertung noch nicht bekannt

Bigfoot versetzt das Genre in die Welt der Mythen und gefährlicher Begegnungen. Anstelle von Rehen oder Raubtieren ist dein Ziel das legendäre Wesen, das sich tief im Wald versteckt. Bigfoot verbindet Horror und Überlebenskampf zu einem spannenden Multiplayer-Erlebnis. Es ist perfekt für Monsterjäger , die auf der Suche nach unheimlichen, kooperativen Herausforderungen sind.

Die Spieler können alleine spielen oder sich im Koop-Modus mit Freunden zusammentun, doch Bigfoot ist keine leichte Beute. Veteranen von Hardcore-Spielen wie „Rust“ werden sich angesichts der Spannung und der Taktik hier sofort zu Hause fühlen. Dichter Baumbestand, Nebel und die umgebende Tierwelt schaffen eine unheimliche Atmosphäre. Jäger müssen leise bleiben, Fallen koordinieren und auf raschelndes Gebüsch und fernes Gebrüll achten.

Why we chose it Der Koop-Kampf gegen den legendären Bigfoot sorgt für ein spannendes, fesselndes Erlebnis.

Gleichzeitig ist er schlau, aggressiv und schlägt zu, wenn man es am wenigsten erwartet. Das zwingt dich dazu, Heimlichkeit und Feuerkraft gegeneinander abzuwägen . Das Spiel trifft den Nagel auf den Kopf, was Spannung und Atmosphäre angeht, doch eine unausgewogene KI und eine steile Lernkurve können neue Spieler frustrieren. Wenn alles klappt, fühlt sich jede Jagd wie eine atemberaubende Verfolgungsjagd durch die dunklen Wälder an.

Fazit: Eine Horror-Variante des Genres, die dich in Atem hält. Wenn du unheimliche Spannung und eine Koop-Herausforderung gegen eine legendäre Kreatur suchst, ist „Bigfoot“ genau das Richtige.

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Unsere Bewertung 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Play Mechanix Herausgeber GameMill Entertainment Am besten geeignet für Gelegenheitsspieler, die auf Arcade-artige Jagdspiele stehen Metacritic-Bewertung noch nicht bekannt

„„Big Buck Hunter“-Spielhalle“ bringt die klassische Arcade-Jagd zu Ihnen nach Hause. Das Prinzip ist einfach: Schnell zielen, Hirsche und Enten abschießen und die Hirschkühe nicht treffen. Die Herausforderung besteht in schnellen Reflexen und hoher Treffsicherheit.

Die Grafik besticht durch helle, farbenfrohe Umgebungen, die das Arcade-Erlebnis authentisch wiedergeben. Jede Runde ist kurz und voller Action. Das Spiel eignet sich perfekt für kurze Spielsitzungen oder freundschaftliche Duelle. Bonusrunden und Kopf-an-Kopf-Modi sorgen für hohen Wiederspielwert und einen Hauch von freundschaftlichem Wettbewerb.

Why we chose it Das rasante Arcade-Gameplay mit einfacher Steuerung sorgt für den klassischen Nervenkitzel bei der Hirschjagd.

Es fängt das Lightgun-Feeling des Originals zwar nicht ganz ein, doch das schmälert den Reiz keineswegs. Der rundenbasierte oder simultane Mehrspielermodus steigert die Spannung und weckt Nostalgie für den Arcade-Nervenkitzel der alten Schule.

Fazit: Schnell, farbenfroh und wettbewerbsorientiert. Ein perfekter Rückblick für Spieler, die klassische Arcade-Jagdspiele vermissen. Ideal für kurze Spielrunden oder Kopf-an-Kopf-Duelle.

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12. Far Cry Primal [Bestes Jagdspiel aus der Steinzeit]

Unsere Bewertung 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, Xbox One, GeForce Now, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Ubisoft Montreal Herausgeber Ubisoft Am besten geeignet für Fans von Action-Adventures in prähistorischer Kulisse Metacritic-Bewertung 76

„Far Cry Primal“ versetzt dich zurück ins Jahr 10.000 v. Chr. in das wilde Tal von Oros. Du schlüpfst in die Rolle von Takkar, einem Jäger ohne Feuerwaffen – nur mit selbstgefertigten Speeren, Bögen, Keulen und einem wachsenden Stamm.

Die Atmosphäre wirkt wild und lebendig. Mammuts donnern über die Ebenen, Säbelzahntiger lauern dir nachts auf. Jede Jagd ist ein Kampf ums Überleben. Stelle Ausrüstung aus Knochen und Stein her, zähme Wölfe oder Großkatzen und setze Feuer ein, um zu jagen oder deine Farm zu schützen.

Pro tip Zähme und setze Tiere strategisch ein, um dir bei Expeditionen und gefährlichen Begegnungen Vorteile zu verschaffen.

Die Landschaften wirken uralt und lebendig, mit detailreich gestalteten Wäldern, Flüssen und Bergen. Der urwüchsige Kampf hält dich bei jeder Begegnung in Atem. Diese Steinzeit-Variante von „Far Cry“ ist ein herausragender Teil der Reihe, auch ohne moderne Waffen.

Fazit: Eine brutale Jagd in der Steinzeit, bei der jedes Handwerksstück hart erkämpft und jedes Tier tödlich ist. Perfekt für Spieler, die sich ursprüngliche Kämpfe und den Aufbau eines Stammes wünschen.

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Unsere Bewertung 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, iOS, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Biart Herausgeber Biart Am besten geeignet für Unterwasserabenteuer und Schatztaucher Metacritic-Bewertung noch nicht bekannt

„Depth Hunter 2: Tieftauchgang“ entführt Sie mit einer Harpune in der Hand und einer Kamera um den Hals unter die Wellen. Tauchen Sie ab in die Riffe Thailands, in die Gewässer Südafrikas oder in die Atolle der Bahamas.

Fische, fotografiere Meereslebewesen oder suche inmitten von Seetang, Korallen und Lichtstrahlen nach verlorenen Schätzen. Die Kulisse ist atemberaubend, besonders auf einem brillanten Gaming-Monitor. Es ist friedlich und entspannend – bis dir der Sauerstoff ausgeht.

Die Expeditionen reichen von Speerfischen über die Bergung von Artefakten bis hin zur Unterwasserfotografie. Du verwaltest den Sauerstoffvorrat, rüstest Harpunen und Kameras auf. Wechsle zwischen rasanten Jagden und ruhigen Momenten, in denen du die Landschaft bewunderst.

Pro tip Plane deine Tauchroute, verwalte den Sauerstoffvorrat und konzentriere dich zuerst auf besonders wertvolle Ziele, um jeden Unterwasserausflug optimal zu nutzen.

Es eignet sich hervorragend, um am Ende eines hektischen Tages abzuschalten. Es ist ein ruhiges, fesselndes Erlebnis, auch wenn die Kampagne eher kurz ist und sich die Aufgaben manchmal etwas eintönig anfühlen können.

Fazit: Ein einzigartiges Speerfisch- und Unterwasserabenteuer, das ruhige Erkundungen mit spannendem Sauerstoffmanagement verbindet. Ideal für Spieler, die auf der Suche nach einem frischen, entspannenden Erlebnis sind.

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Unsere Bewertung 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS3, Wii U, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Cauldron Herausgeber Activision Am besten geeignet für Trophäenjäger Metacritic-Bewertung noch nicht bekannt

„Cabela’s Big Game Hunter: Pro Hunts“ versetzt Sie zurück in die Zeit der Wohnzimmerjagden der 2000er Jahre. Samstagnachmittage bedeuteten damals, Elche zu pirschen oder den perfekten Schuss auf einen Weißwedelhirsch anzusetzen. Das Spiel verbindet den Charme der alten Schule mit authentischen Tipps, die Ihre Fähigkeiten verbessern. Schlüpfen Sie in die Rolle eines Fährtenlesers – mit Ratschlägen der legendären Jäger Jim Shockey und Wade Middleton.

Why we chose it Professionelle Anleitung und realistische Spielmechanik sorgen gemeinsam für ein erstklassiges Trophäenjagd-Erlebnis.

Entdecke vier klassische Regionen in ganz Nordamerika, von Kiefernwäldern bis hin zu offenen Savannen. Jede davon ist voller trofeenwürdiger Wildtiere wie Elche, Bären und Wildschweine. Der Spielverlauf fühlt sich vertraut und befriedigend an. Ausrüstung freischalten, die Treffsicherheit verbessern und größere Herausforderungen meistern. Und wenn die Zeitlupen-Kugelkamera anspringt, ist es genau wie in den Momenten, die Veteranen der Serie nur allzu gut kennen.

Fazit: Ein klassisches Trophäenjagd-Erlebnis mit fachkundiger Anleitung und realistischen Spielmechaniken. Ideal für Spieler, die strukturierte Expeditionen und einen Einblick in die professionelle Jagd suchen.

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Unsere Bewertung 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Creepy Jar, FOREVER ENTERTAINMENT Herausgeber Creepy Jar, FOREVER ENTERTAINMENT Am besten geeignet für Hardcore-Dschungel-Abenteurer Metacritic-Bewertung 78

Der Dschungel ist der Feind. „Green Hell“ versetzt dich in den dichten, gnadenlosen Amazonas-Regenwald. Jeder Schritt ist ein Kampf ums Überleben, bei dem das Stellen von Fallen, das Sammeln und das Herstellen von Gegenständen keine Option sind. Sie sind deine einzigen Rettungsleinen.

Mit Speeren, Bögen und Fallen kannst du Beute erlegen, während jede Pflanze, die du erntest, dich heilen … oder töten kann. Hinter jedem Schatten lauert Gefahr. Schlangen, Blutegel, Dehydrierung oder Halluzinationen können dich treffen, wenn du unvorsichtig bist. Es ist ein Kampf zwischen Natur und Mensch.

Pro tip Konzentriere dich darauf, wichtige Ausrüstung und Fallen herzustellen, um effizient zu jagen und im Dschungel zu überleben.

„The Watch“ überwacht deine Ernährung und Gesundheit, während Lagerfeuer und Unterkünfte im Chaos des Überlebenskampfes unverzichtbar sind. Mit der Zeit schärfen sich deine Instinkte, aber der Dschungel hat nur ein Ziel und hört nie auf, dich zu töten.

Fazit: Ein spannendes und fesselndes Dschungel-Abenteuer, bei dem jede Jagd zählt. Perfekt für Spieler, die ihre Ausdauer unter Beweis stellen wollen, während sie sich durch ein gefährliches, lebendiges Ökosystem bewegen.

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16. Stranded Deep [Bestes Überlebens- und Jagdspiel im Ozean]

Unsere Bewertung 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, Xbox One, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Beam-Team-Spiele Herausgeber Beam-Team-Spiele Am besten geeignet für Spieler, die Ausdauer und Erkundung auf dem Meer lieben Metacritic-Bewertung 65

In „Stranded Deep“ strandest du nach einem Flugzeugabsturz im weiten Pazifik. Du bist nur mit deinem Verstand, einem Floß und allem, was du finden kannst, ausgerüstet. Du erkundest zufällige tropische Inseln, fischst dir dein Abendessen, jagst Haie und plünderst Schiffswracks, während du dich um lebenswichtige Bedürfnisse wie Flüssigkeitszufuhr und Unterkunft kümmerst.

Der Ozean wirkt lebendig und gefährlich. Haie kreisen unter dir, Stürme können dein Floß umwerfen, und jedes Mal, wenn du schwimmst, ist es ein Moment voller Spannung. Das Basteln ist wichtig: Baue Flöße, Unterkünfte, Wasserdestillierapparate und sogar einen Gyrokopter, wenn du genügend Ressourcen sammelst. Die Flucht von den Inseln wird zu einer Open-World-Quest für sich.

Pro tip Beobachte die Strömungen, erkunde Inseln und stelle Fischfallen auf. Konzentriere dich vorrangig auf lebenswichtige Ressourcen wie Süßwasser und essbare Fische, um die erste Phase der Expedition zu überstehen.

Das Spiel schafft einen guten Ausgleich zwischen spannungsgeladenen Prüfungen und entspannender Erkundung. Die Schönheit des Ozeans zieht einen in ihren Bann, auch wenn sich die Spielmechanik manchmal etwas holprig anfühlt.

Fazit: Ein Ausdauer-Abenteuer auf offener See, bei dem sich jeder Fang und jede Jagd entscheidend anfühlt. Ideal für Spieler, die abgelegene Inseln erkunden, angeln und dort überleben möchten.

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Unsere Bewertung 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Fun Labs, 505 Games Herausgeber 505 Games Am besten geeignet für Gelegenheitsspieler, die auf Überlebensjagden stehen Metacritic-Bewertung 56

„Open Country“ verbindet das Überleben mit der Jagd auf Wildtiere und Abenteuern in einer weitläufigen Wildnis. Du jagst Hirsche, Elche und andere Wildtiere, doch um zu überleben, reicht gutes Zielen allein nicht aus. Du musst fischen, um Nahrung zu beschaffen, Ressourcen sammeln und Lager aufschlagen, während du immer tiefer in die Wildnis vordringst.

Quests und NPCs sorgen für eine strukturierte Spielatmosphäre. Sie führen dich durch Herausforderungen, Erkundungsziele und den Fortschritt deiner Fähigkeiten. Das Errichten von Lagern vermittelt den Eindruck von langfristiger Durchhaltefähigkeit, während Handwerk und Ressourcenmanagement dich auf Trab halten.

Pro tip Plane Routen in der Nähe von Nahrungs- und Wasserquellen. Richte mehrere Lager ein und wechsle zwischen den Gebieten, um den Ressourcenfluss und das Sammeln zu optimieren.

Wenn du die ungezähmte Natur vom Sofa aus erleben möchtest, fängt das Spiel Wälder, Flüsse und Berge in lebendiger, rauer Realitätsnähe ein. Du bekommst das Gefühl, wirklich abseits der Zivilisation zu sein.

Fazit: Eine entspannte Outdoor-Simulation mit Angeln, Lagerbau und Quests. Perfekt für Spieler, die es genießen, in offenen Landschaften in ihrem eigenen Tempo zu spielen – mit viel Freiheit und bewussten Entscheidungen.

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18. ARK: Survival Evolved [Bestes Spiel zum Zähmen und Jagen von Tieren]

Unsere Bewertung 7.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, iOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Studio Wildcard, Instinct Games, Efecto Studios und Virtual Basement LLC Herausgeber Studio Wildcard, Snail Games USA Am besten geeignet für Fans von Dinosaurier-Zähmung und Survival-Spielen Metacritic-Bewertung 70

Stell dir vor, du betrittst eine wilde, unberührte Insel, auf der riesige Schatten durch die Bäume huschen und das Gebrüll eines T-Rex den Boden erbeben lässt. „ARK: Survival Evolved“ versetzt dich in eine prähistorische Welt, in der das Überleben nicht garantiert ist. Nackt und allein musst du Werkzeuge herstellen und Unterkünfte bauen, um dich als echter Monsterjäger in einem Land voller Gefahren durchzuschlagen.

Why we chose it Das Zähmen und Überleben inmitten prähistorischer Bestien in einer gefährlichen Welt macht das Spiel zum ultimativen Erlebnis im Kampf gegen die Bestien.

Doch der wahre Reiz liegt darin, die Bestien um dich herum zu zähmen. Von Raptoren, die im Unterholz lauern, bis hin zu hoch aufragenden Brontosauriern, die die Graslandschaften beherrschen – jede Jagd ist eine Chance, ein Raubtier in einen Partner zu verwandeln. Der Aufbau von Bindungen zu diesen Kreaturen verändert das Abenteuer grundlegend.

Dein bescheidenes Lager wird zur Festung, dein erster Speer weicht Sätteln und Jagden zu Pferd. Es ist ehrlich gesagt eines der schwierigsten Überlebensspiele, die du je spielen wirst.

Durch das Einrichten einer privaten Welt mit dem besten ARK-Server-Hosting kannst du jeden Aspekt des prähistorischen Ökosystems an deinen Spielstil anpassen.

Fazit: Wenn du jemals davon geträumt hast, mit Dinosauriern zusammenzuleben, dich mit ihnen zusammenzuschließen und in einer verlorenen Welt zu gedeihen, lässt dieses Spiel diesen Traum Wirklichkeit werden.

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19. Mittelalterliche Dynastie [Bestes mittelalterliches Jagdspiel]

Unsere Bewertung 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Render Cube Herausgeber Toplitz Productions, GS2 Games Inc. Am besten geeignet für Fans von mittelalterlichen Jägern und Dorfaufbau-Spielen Metacritic-Bewertung 73

Tauchen Sie in „Mittelalterliche Dynastie“ als unerfahrener Jäger und Holzschnitzer, der zum Dorfgründer wird, in das Mittelalter ein. Sie beginnen ganz allein und jagen Rehe und Wildschweine mit selbstgefertigten Bögen und Speeren.

Die Jahreszeiten wechseln, während du ein Zuhause baust, Werkzeuge herstellst, Getreide erntest und die Wildnis zähmst. Jede Ernte, jedes erlegte Reh und jede geschmiedete Axt sichern dir und deiner Familie das Überleben. Es ist eines der besten Mittelalter-Spiele, in denen Expeditionen und Dorfmanagement Hand in Hand gehen.

Why we chose it Das Sammeln, der Dorfaufbau und die Gründung einer Dynastie verbinden Ausdauer und Planung auf einzigartige Weise.

Die Landschaft ist üppig und wandelt sich ständig. Schnee fällt auf deine noch junge Siedlung, und Flüsse fließen an Holzgebäuden vorbei. Die Wälder wimmeln nur so von Lebewesen und verborgenen Ressourcen.

Das Sammeln dient nicht nur dem Überleben; damit versorgst du deinen Clan mit Nahrung, treibst Handel und baust ihn aus. Mit der Zeit rekrutierst du Dorfbewohner, führst deine Dynastie über Generationen hinweg und formst deinen Erben sogar nach deinem Vorbild.

Fazit: Ein mittelalterlicher Dynastie-Aufbau-Titel für Spieler, die Taktik, Handwerk und ein persönliches Pioniererlebnis miteinander verbinden möchten.

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Unsere Bewertung 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Facepunch Studios, Double Eleven Herausgeber Facepunch Studios, Double Eleven, Plaion, Proxima Beta Pte. Limited Am besten geeignet für Hardcore-PvP-Survival-Fans Metacritic-Bewertung 69

„Rust“ ist pure, brutale Wildnis. Hier bedeutet Überleben, dass man ständig zwischen der Tierwelt und anderen Überlebenden lavieren muss. Man beginnt nackt, nur mit einem Stein und einer Fackel ausgestattet, und ist auf das Sammeln, Herstellen und Erlegen von Tieren angewiesen, um am Leben zu bleiben. Rehe, Wildschweine, Bären und Wölfe sind nicht die einzigen Bedrohungen.

Tiere spielen eine doppelte Rolle. Sie können als Nahrungsquelle und Materialquelle gejagt werden – oder zu deinem Verhängnis werden. Bären und Wölfe sind gefährlich, und obwohl ihre Jagd risikoreich ist, sind ihr Fleisch, ihr Fell und ihr Fett unverzichtbar für das frühe Handwerk und die Ausrüstung.

Pro tip Koordiniere Ressourcenjagden und PvP-Strategien, um im Hardcore-Multiplayer-Ausdauer-Modus zu bestehen.

Das Handwerk ist umfangreich: von einfachen Bögen und Speeren bis hin zu Feuerwaffen und befestigten Stützpunkten. Die Biome der Welt – Dschungel, Wüsten, Grasland, Tundra – erfordern jeweils unterschiedliche Strategien. Und wenn du nicht aufpasst, können andere Spieler deinen Stützpunkt jederzeit überfallen.

Fazit: Wenn du eine brutale Jagd mit hohem Einsatz suchst, bei der jeder Schuss, jede Falle und jedes Bündnis zählt, ist „Rust“ als eines der intensivsten Sandbox-Spiele auf dem Markt genau das Richtige für dich.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Jagdspiel?

„theHunter: Der Ruf der Wildnis““ gilt aufgrund seiner ultrarealistischen Fährtenverfolgung, riesigen offenen Welten und immersiven Ökosysteme weithin als das beste Jagderlebnis. Es ist ideal für Spieler, die ein lebensechtes Erlebnis suchen. Es belohnt Strategie, Ausdauer und Beobachtungsgabe.

Was ist das einfachste Jagdspiel?

„Deer Hunter Reloaded“ ist perfekt für Anfänger. Sein Gameplay im Arcade-Stil bietet schnelle Jagden, einfache Steuerung und eine flache Lernkurve. Es ist leicht zu erlernen und zu spielen, ohne dass fortgeschrittene Jagdfähigkeiten oder Kenntnisse erforderlich sind.

Gibt es VR-Jagdspiele?

Ja. Mehrere VR-Titel wie „theHunter: Der Ruf der Wildnis“ VR“ und „Duck Season“ ermöglichen es den Spielern, in immersiven virtuellen Umgebungen zu jagen. Sie bieten realistische Fährtenverfolgung, Schießmechaniken und interaktive Ökosysteme für ein umfassendes, hautnahes Erlebnis.