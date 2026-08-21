Systemanforderungen für GTA 6: Kann dein PC das Spiel ausführen?

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Die Systemanforderungen für GTA 6 sind das, wonach PC-Spieler ununterbrochen suchen. Die ehrliche Antwort ist sowohl kompliziert als auch interessant: Rockstar hat keine offiziellen Systemanforderungen für GTA 6 auf dem PC veröffentlicht, da die PC-Version bis Juli 2026 noch nicht angekündigt wurde. Jeder, der euch ein „bestätigtes“ Datenblatt vorlegt, stellt lediglich Vermutungen an.

Was ich euch jedoch geben kann, sind die glaubwürdigsten Prognosen zu den Systemanforderungen für GTA 6, basierend auf bestätigter Konsolenhardware, der bisherigen Engine-Entwicklung von Rockstar und vergleichbaren AAA-Titeln.

In diesem Artikel werden wir die geschätzten Mindestanforderungen für GTA 6 auf dem PC sowie die empfohlenen Spezifikationen aufschlüsseln, erklären, warum sich die PC-Version verzögert, und dir dabei helfen, zu entscheiden, ob du deinen PC jetzt aufrüsten solltest.

Systemanforderungen für GTA 6: Was wir wissen

Stand Juli 2026 ist „GTA 6“ nur für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bestätigt. Der Start ist am 19. November 2026, das Vorab-Herunterladen beginnt am 12. November. Rockstar Games hat die PC-Version noch nicht angekündigt, daher gibt es noch keine offiziellen Systemanforderungen für „GTA 6“.

In Rockstars Vorbestellungsankündigung vom 24. Juni 2026 werden lediglich die PS5 und die Xbox Series X|S aufgeführt. Auch im Geschäftsbericht von Take-Two vom Mai 2026 wird eine PC-Version nicht erwähnt. Was bestätigt ist, ist konkret:

Start am 19. November

Konsolenkompatibilität

Preis der Standard Edition (79,99 $)

Preis der Ultimate Edition (99,99 $)

Fokus auf Einzelspieler-Modus zum Start

Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat, wie IGN berichtet, offen zugegeben, dass „GTA 6“ am ersten Tag nicht für den PC erscheinen wird und dass die Wartezeit eine bewusste geschäftliche Entscheidung und kein technisches Problem ist. Das ist etwas ganz anderes als eine Absage des Spiels für den PC. Zelnick merkte an, dass „praktisch alle unsere Hit-Titel im Laufe der Zeit auf allen Plattformen erscheinen“ und dass jede moderne Rockstar-Veröffentlichung letztendlich auch den Weg auf den PC gefunden hat.

Jede Website, die euch eine bestätigte Tabelle mit den Systemanforderungen für GTA 6 auf dem PC anzeigt, präsentiert Schätzungen der Community und keine offiziellen Informationen von Rockstar – das gilt auch für die hier aufgeführten prognostizierten PC-Spezifikationen für GTA 6. Ich habe jede Prognose deutlich gekennzeichnet, damit ihr immer wisst, was Tatsache und was eine fundierte Analyse ist.

Wenn du vorhast, am ersten Tag direkt auf der Konsole einzusteigen, anstatt auf die verzögerte PC-Portierung zu warten, kannst du auf Eneba offizielle Konsolen-Vorbestellungen und Geschenkgutscheine kaufen, um dir dein Exemplar zu sichern.

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Prognostizierte PC-Systemanforderungen für GTA 6: Leistungs- und Spezifikationsübersicht

Um Ihnen dabei zu helfen, Ihre spezifischen Spielziele zu erreichen, haben wir die voraussichtlichen Systemanforderungen in drei verschiedene Leistungsstufen unterteilt, einschließlich der empfohlenen Systemanforderungen für GTA 6.

Wichtig: Alle unten aufgeführten Spezifikationen sind Schätzungen, die auf der Hardware der PS5 und Xbox Series X|S, der bisherigen Erfahrung mit der RAGE-Engine von Rockstar sowie vergleichbaren AAA-Titeln basieren. Es handelt sich um dieselbe Methode, auf die sich die Analysten von Digital Foundry und die allgemeine Hardware-Community stützen. Diese Seite wird aktualisiert, sobald offizielle Spezifikationen veröffentlicht werden.

Angestrebte Leistungsstufe Voraussichtliche CPU-Anforderungen Voraussichtliche Zielwerte für GPU und VRAM Arbeitsspeicher- und Speicherarchitektur Minimum (1080p / 30–40 fps) AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-9600K NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 (mindestens 8 GB VRAM) 16 GB RAM + 150 GB SSD (NVMe empfohlen) Empfohlen (1440p / 60 fps) AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 7800 XT (mindestens 12 GB VRAM) 32 GB DDR5-RAM + 150 GB Gen 4 NVMe-SSD Ultra / 4K (4K / 60+ fps) AMD Ryzen 7 9800X3D / Intel Core i9-14900K NVIDIA RTX 5080 / NVIDIA RTX 4090 (16 GB+ VRAM) 32 GB–64 GB DDR5-RAM + 200 GB Gen 4/Gen 5 NVMe-SSD

Windows 11 wird für die DirectStorage-Funktion empfohlen, mit der das Spiel Daten von der SSD auf die Grafikkarte übertragen kann, was Ladezeiten verkürzt und Ruckler reduziert.

Die Xbox Series S stellt die praktische Mindestanforderung für den PC dar, da sie die schwächste Konsole ist, die Rockstar unterstützen muss, und über etwa 8 GB Arbeitsspeicher für Spiele verfügt. Mit den Mindest-Systemanforderungen für GTA 6 ist das Spiel zwar spielbar, bietet aber nicht das Erlebnis, das die meisten PC-Spieler erwarten.

Für das Spielerlebnis, das sich die meisten Nutzer tatsächlich wünschen, zielen die empfohlenen Systemanforderungen auf eine stabile Bildrate von 60 fps bei 1440p und hohen Einstellungen ab, wobei Raytracing auf mittlerer Qualitätsstufe aktiviert ist. Dies ist der „Sweet Spot“, auf den sich die meisten Analysten einigen.

Wenn Sie 4K bei 60 fps in der „Ultra“-Stufe anstreben, benötigen Sie für natives 4K ohne Upscaling wahrscheinlich eine RTX 5080 oder besser, obwohl Deep-Learning-Upscaler wie DLSS Quality oder FSR Mittelklasse-Grafikkarten dabei helfen, über ihre Grenzen hinauszuwachsen.

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VRAM-Zuweisungen und Upscaling: Braucht man 32 GB RAM für GTA 6?

Eine häufig gestellte Frage unter PC-Spielern ist, wie viel VRAM „GTA 6“ benötigt und ob ein Upgrade auf 32 GB RAM für „GTA 6“ zwingend erforderlich ist.

Vice City zeichnet sich durch dichte Umgebungen und detaillierte Texturen aus, sodass hochauflösende Texturen den Grafikspeicher schnell auslasten werden. Mit 8 GB VRAM kommt man bei 1080p und niedrigen bis mittleren Texturqualitäten noch zurecht, doch höhere Einstellungen erfordern eine größere VRAM-Zuweisung.

Für eine stabile Leistung sind Deep-Learning-Upscaler wie DLSS Quality und FSR 3.0 unverzichtbare Hilfsmittel, damit Systeme der Mittelklasse auch bei 1440p und 4K flüssige Bildraten aufrechterhalten können, ohne den Grafikspeicherpuffer zu überlasten.

Wenn Sie auf der Suche nach der besten Grafikkarte für GTA 6-PC-Konfigurationen mit 1080p und 1440p sind, sollten Sie sich auf GPU-Modelle wie die NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) oder die AMD Radeon RX 7800 XT (16 GB) ins Auge, stellen Sie sicher, dass Ihr System über genügend Speicherkapazität und Upscaling-Unterstützung verfügt.

Warum die Anforderungen so hoch sind

Die hohen voraussichtlichen Systemanforderungen für „GTA 6“ auf dem PC sind auf anspruchsvolle Updates der RAGE 9-Engine zurückzuführen:

Dichte und KI-Simulation Speicherintensive Simulations-Overhead-Konfigurationen belasten Multi-Core-CPUs bei komplexen Stadtinteraktionen stark. Beleuchtungsinfrastruktur Fortschrittliche Raytracing-basierte globale Beleuchtung und Reflexionsarrays erfordern hohe GPU-Leistung bei nativen und hochskalierten Auflösungen. Asset-Streaming Nahtlose Asset-Streaming-Leistungsschleifen erfordern NVMe-SSD-Geschwindigkeiten; mechanische Festplatten verursachen starke Ruckler. Thermische Belastung des Systems Anhaltende Leistungsanforderungen bringen Komponenten nahe an die thermischen Drosselungsgrenzen der Hardware, wodurch eine effektive Kühlung unerlässlich wird.

GTA 6 ist aufgrund dieser Anforderungen an die Engine stark CPU-gebunden. Ältere Quad-Core-Prozessoren werden in belebten Stadtstraßen Schwierigkeiten haben. Ein Upgrade auf Prozessoren mit leistungsstarken Cache-Designs, wie die AMD X3D-Serie, bietet einen größeren Leistungsschub als der alleinige Einsatz von GPU-Leistung.

GTA 6 – PC-Spezifikationen im Vergleich zur PS5- und Xbox-Hardware

Der beste Weg, die PC-Systemanforderungen für GTA 6 vorherzusagen, ist, bei der Hardware anzusetzen, die wir bereits messen können. Werfen wir einen kurzen Blick darauf, was in den Konsolen der aktuellen Generation steckt:

PS5 PS5 Pro Xbox Series X Xbox Series S CPU 8x AMD Zen 2 mit bis zu 3,5 GHz 8x AMD Zen 2 mit bis zu 3,85 GHz 8x AMD Zen 2 mit 3,8 GHz (3,66 GHz SMT) 8x AMD Zen 2 mit 3,6 GHz (3,4 GHz SMT) GPU-Architektur AMD RDNA 2 Maßgeschneiderte RDNA 2/3 (mit RDNA 4 Raytracing) AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 GPU-Leistung ~10,28 TFLOPs ~16,7 TFLOPs (bzw. 33,5 TFLOPs bei Dual-Issue) 12,15 TFLOPs ~4,0 TFLOPs Speicher 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 + 2 GB DDR5 16 GB GDDR6 10 GB GDDR6

Ein TFLOP ist ein grober Maßstab für den reinen Grafikdurchsatz – je höher der Wert, desto schneller die Leistung. Rein in Bezug auf die GPU-Leistung liegen diese Spezifikationen bei den Konsolen irgendwo zwischen einer RTX 2070 Super und einer RTX 3060 Ti.

Rockstar übernimmt die Konsolenspezifikationen jedoch nicht eins zu eins auf den PC – und genau darin liegt der Schlüssel zum richtigen Verständnis der PC-Anforderungen für GTA 6. Die Konsolenhardware bildet die Grundlage, auf der das Spiel entwickelt wurde, doch die PC-Version muss Tausende von Hardwarekombinationen abdecken und dabei höhere Auflösungen, höhere Bildraten und zusätzliche visuelle Features bieten. Das bedeutet, dass die Mindestanforderungen für den PC über denen der Konsolenhardware liegen und nicht auf dem gleichen Niveau.

Es ist hilfreich zu betrachten, welche Ziele die einzelnen Konsolen tatsächlich anstreben:

PS5 (Basisversion): Laut der Trailer-Analyse von Digital Foundry etwa 1440p bei 30 fps mit Raytracing-Globalbeleuchtung.

Laut der Trailer-Analyse von Digital Foundry etwa 1440p bei 30 fps mit Raytracing-Globalbeleuchtung. PS5 Pro: Verbessertes Raytracing und höhere Bildqualität durch PSSR, wobei aufgrund von CPU-Einschränkungen eher schärfere 30 fps (oder 40 fps) als 60 fps angestrebt werden.

Verbessertes Raytracing und höhere Bildqualität durch PSSR, wobei aufgrund von CPU-Einschränkungen eher schärfere 30 fps (oder 40 fps) als 60 fps angestrebt werden. Xbox Series X: Etwa auf dem gleichen Niveau wie die PS5-Basisversion.

Etwa auf dem gleichen Niveau wie die PS5-Basisversion. Xbox Series S: Erhebliche Abstriche, wahrscheinlich 720p mit reduziertem oder deaktiviertem Raytracing. Die 8 GB für Spiele verfügbarer Arbeitsspeicher sind die absolute Mindestanforderung, die Rockstar erfüllen muss.

Vergleicht man das mit den Prognosen, passt alles zusammen. Wenn eine PS5 bei 1440p und einer Grafikleistung in etwa der Klasse einer RTX 2070 Super 30 fps schafft, dann benötigt ein PC, der selbst bei 1080p 60 fps anstrebt, spürbar mehr Leistungsreserven – und genau deshalb schätzen Community-Analysten das praktische 60-fps-Minimum auf etwa eine RTX 3060 Ti oder RTX 3070.

Noch etwas fällt in den Trailern besonders auf: Die Raytracing-basierte globale Beleuchtung scheint ein zentraler visueller Pfeiler von GTA 6 zu sein – kein Feature, das man einfach ausschalten kann –, und die Analyse von Digital Foundry kommt zu dem gleichen Ergebnis. Allein diese eine Designentscheidung legt die Messlatte für die GPU höher als üblich.

Betrachtet man alle GTA-Spiele der Reihe nach, so hat jede Generation die PC-Hardware weiter vorangetrieben als die vorherige, und der nächste Teil scheint diese Serie fortzusetzen.

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GTA 6 – PC-Anforderungen im Vergleich zu RDR2 und CP2077

Wenn du einen groben Anhaltspunkt suchst, lässt sich die Leistung deines PCs am schnellsten einschätzen, indem du ihn mit zwei Spielen vergleichst, die du bereits heute spielen kannst. Je nachdem, wie dein PC mit „Red Dead Redemption 2“ und „Cyberpunk 2077“ zurechtkommt, wirst du bei „GTA 6“ ungefähr in diesem Bereich liegen.

Red Dead Redemption 2: Der beste Rockstar-Maßstab

„Red Dead Redemption 2“ ist der beste Maßstab, da es sich um ein Spiel von Rockstar selbst handelt. Es läuft auf RAGE 8; „GTA 6“ läuft auf RAGE 9 – derselben Designphilosophie, die jedoch aufgrund einer etwa viermal höheren Vegetationsdichte, einer größeren Karte und Echtzeit-Global Illumination eine deutlich höhere Belastung bewältigen muss.

Zum Vergleich: Die offiziellen PC-Mindestanforderungen für „Red Dead Redemption 2“ sehen eine GTX 770 mit 2 GB, einen i5-2500K, 8 GB RAM und 150 GB Speicherplatz vor. Das sind Komponenten aus dem Jahr 2013 – ein Hinweis darauf, dass Rockstar dazu neigt, großzügige Mindestanforderungen festzulegen.

Die Mindestanforderungen für „GTA 6“ werden deutlich darüber liegen, entsprechend der gestiegenen Komplexität der Engine. Behalten Sie auch den Präzedenzfall der 150 GB Speicherplatz im Hinterkopf: Betrachtet man die Gesamtgröße von „Grand Theft Auto 6“ und den benötigten Speicherplatz, wird der Titel wahrscheinlich mindestens 150–200 GB erfordern – und dieser Bedarf wird mit der Veröffentlichung von Online-Inhalten noch weiter steigen.

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Cyberpunk 2077: Das Branchenvorbild für gestaffelte Systemanforderungen

„Cyberpunk 2077“ ist aus einem anderen Grund von Bedeutung. Das aktualisierte Datenblatt von CD Projekt Red unterscheidet zwischen Konfigurationen mit und ohne Raytracing, schreibt eine SSD vor und verzichtet auf die Unterstützung von Festplatten. Dies ist das deutlichste Beispiel dafür, wie die Systemanforderungen für „GTA 6“ wahrscheinlich aussehen werden.

Die wichtige Erkenntnis für Ihren Geldbeutel: Raytracing verdoppelt in etwa die erforderliche GPU-Leistung bei gleicher Auflösung und Bildrate. Da GTA 6 Raytracing-Beleuchtung so tief in das Spiel integriert, wird diese Unterscheidung eine große Rolle spielen, sobald die offiziellen Systemanforderungen bekannt gegeben werden.

Auch die VRAM-Anforderungen von „Cyberpunk 2077“ bieten einen nützlichen Ausblick:

mindestens 6 GB ohne Raytracing

8 GB empfohlen ohne Raytracing

12 GB für „Ultra“

16 GB für den Raytracing-Overdrive-Modus

GTA 6 wird wahrscheinlich einem ähnlichen Verlauf folgen. Da die empfohlene Konfiguration für „Cyberpunk 2077“ (eine RTX 2060 Super oder RX 5700 XT für 1080p/60 fps bei hoher Einstellung) eine Stufe unter den Anforderungen von GTA 6 liegt, kann man davon ausgehen, dass man für vergleichbare 60 fps mindestens eine Grafikkarte der Klasse RTX 3060 Ti oder RTX 4060 Ti benötigen wird.

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Wann erscheint „GTA 6“ für den PC? Der realistische Zeitplan

„Grand Theft Auto VI“ erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Die PC-Version ist aufgrund der gestaffelten Veröffentlichungspläne von Rockstar, bei denen Konsolenversionen Vorrang haben, nicht im ursprünglichen Veröffentlichungszeitraum enthalten. Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, betonte, dass die Veröffentlichung zuerst auf Konsolen die Reichweite am ersten Tag bei den etablierten Spielergruppen maximiert.

Er wies zudem darauf hin, dass der PC-Markt für Spiele im Konsolenstil wächst und dass „praktisch alle unsere Hit-Titel im Laufe der Zeit auf allen Plattformen erscheinen“. Das kommt einer Bestätigung für die PC-Version ohne konkretes Datum schon ziemlich nahe. Sobald Rockstar die Portierung ankündigt, ist davon auszugehen, dass die offiziellen Systemanforderungen für GTA 6 auf dem PC einige Wochen oder Monate vor dem Veröffentlichungstermin veröffentlicht werden.

Die Vergangenheit liefert einen verlässlichen Anhaltspunkt für die Wartezeit. Bei „Grand Theft Auto V“ dauerte es 19 Monate bis zur PC-Veröffentlichung nach dem Konsolenstart, bei „Red Dead Redemption 2“ waren es etwa 13 Monate. Basierend auf diesen Mustern wird eine PC-Version voraussichtlich zwischen Ende 2027 und Mitte 2028 erscheinen.

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Solltest du deinen PC jetzt für „GTA 6“ aufrüsten?

Die Antwort hängt davon ab, wie leistungsfähig Ihr PC derzeit ist.

Falls Sie noch eine Festplatte nutzen: Das ist die einzige Aufrüstung, die sich heute auf jeden Fall lohnt. Moderne Open-World-Spiele erfordern zunehmend Geschwindigkeiten auf SSD-Niveau, und GTA 6 wird mit ziemlicher Sicherheit dazu gehören. Eine NVMe-SSD verbessert das Laden und Streamen bei allen Spielen, die Sie bereits spielen.

Das ist die einzige Aufrüstung, die sich heute auf jeden Fall lohnt. Moderne Open-World-Spiele erfordern zunehmend Geschwindigkeiten auf SSD-Niveau, und GTA 6 wird mit ziemlicher Sicherheit dazu gehören. Eine NVMe-SSD verbessert das Laden und Streamen bei allen Spielen, die Sie bereits spielen. Wenn dein PC älter als 5–6 Jahre ist: Rüste unabhängig von GTA 6 auf. Die meisten aktuellen Big-Budget-Spiele bringen ältere Hardware bereits an ihre Grenzen, und ein Mittelklasse-PC aus den Jahren 2024 oder 2025 wird deine gesamte Spielebibliothek gut bedienen und dich gleichzeitig optimal auf GTA 6 vorbereiten.

Rüste unabhängig von GTA 6 auf. Die meisten aktuellen Big-Budget-Spiele bringen ältere Hardware bereits an ihre Grenzen, und ein Mittelklasse-PC aus den Jahren 2024 oder 2025 wird deine gesamte Spielebibliothek gut bedienen und dich gleichzeitig optimal auf GTA 6 vorbereiten. Wenn du bereits einen aktuellen Mittelklasse-PC hast (RTX 3060–RTX 4060 Ti oder ein AMD-Äquivalent): Warte noch ab. Basierend auf den prognostizierten Spezifikationen sollte Hardware in dieser Klasse die Mindestanforderungen von GTA 6 erfüllen oder übertreffen. Wenn du jetzt, noch bevor offizielle Zahlen vorliegen, Geld ausgibst, riskierst du, Komponenten zu kaufen, die du gar nicht brauchst. Warte auf die PC-Ankündigung.

Warte noch ab. Basierend auf den prognostizierten Spezifikationen sollte Hardware in dieser Klasse die Mindestanforderungen von GTA 6 erfüllen oder übertreffen. Wenn du jetzt, noch bevor offizielle Zahlen vorliegen, Geld ausgibst, riskierst du, Komponenten zu kaufen, die du gar nicht brauchst. Warte auf die PC-Ankündigung. Wenn du ohnehin einen neuen PC zusammenstellen möchtest: Gehe dabei strategisch vor, statt nur auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Setzen Sie folgende Prioritäten (in dieser Reihenfolge): eine NVMe-SSD, 32 GB RAM, eine 8-Kern-CPU mit großem Cache und eine GPU der Klasse RTX 4070 oder RX 7800 XT oder besser. Diese Konfiguration wird die von Rockstar letztendlich als „empfohlen“ bezeichneten Anforderungen mit reichlich Spielraum erfüllen.

Ebenfalls wissenswert: DLSS 4 und FSR 4 haben sich so weit entwickelt, dass Grafikkarten der Mittelklasse bei 1440p über ihre Klasse hinausleistung erbringen können. Aktivieren Sie „Frame Generation“, eine Funktion, die KI-generierte Frames zwischen echte Frames einfügt – damit wird ein GPU-Upgrade weniger dringend, wenn 1440p/60 fps Ihr Ziel sind.

Beachten Sie bei der Aufrüstung, dass die offiziellen PC-Systemanforderungen für GTA 6 die einzige verlässliche Orientierungshilfe sein werden; daher wird diese Seite aktualisiert, sobald diese Anforderungen bekannt gegeben werden. Wenn Sie in der Zwischenzeit nicht warten möchten und das Spiel zum Start auf Konsolen spielen wollen, können Sie sich Ihre Ausgabe von GTA VI zu einem günstigen Preis über Eneba sichern.

Die PC-Gaming-Landschaft im Jahr 2026: Wo die meisten Spieler stehen

Die Steam-Hardware-Umfrage vom Juni 2026 liefert den besten Überblick darüber, welche Hardware die Spieler tatsächlich nutzen, und vermittelt ein gutes Bild der Systemanforderungen für GTA 6 im Jahr 2026.

GPU RTX 4060 Laptop (4,02 %)RTX 3060 (3,88 %)RTX 4060 Desktop (3,65 %)RTX 5070 (3,29 %)RTX 3050 (3,23 %) RAM 16 GB (41,57 %) 32 GB (36,79 %) CPU 6-Kern (27,64 %)8-Kern (27,47 %) Betriebssystem Windows 11 (70,44 %) Windows 10 (23,56 %) Auflösung 1080p (51,12 %) 1440p (21,44 %) VRAM 8 GB (25,64 %) 16 GB (24,50 %) 12 GB (13,01 %)

Der typische Steam-Spieler Mitte 2026 nutzt eine 6-Kern-/8-Kern-CPU, 16/32 GB RAM und eine GPU der Klasse RTX 3060/RTX 4060. Im Vergleich zu den prognostizierten Spezifikationen liegt dies im Bereich zwischen den Mindest- und den empfohlenen Anforderungen: Man bleibt nicht zurück, aber ein Erlebnis mit maximalen Einstellungen zum Start ist ohne einige Abstriche bei den Einstellungen nicht garantiert.

Auch AMD ist einen Blick wert: Der Marktanteil der GPUs des Unternehmens ist von einem Tiefstand von 10,6 % auf etwa 19 % gestiegen, wobei die Modelle RX 9070 XT und RX 9060 XT als besonders preiswerte Optionen hervorstechen. Wenn Sie eine RTX 4060 besitzen und die 8 GB VRAM im Blick haben: Bei 1080p und mittleren Einstellungen sowie deaktiviertem Raytracing reicht das aus, aber für 1440p oder Raytracing sind 12 GB oder mehr die sicherere Wahl.

Wenn du dich fragst: „Kann mein Gaming-Laptop GTA 6 ausführen?“, hängt die Antwort von thermischer Drosselung und VRAM ab. Eine RTX 4060 Laptop-GPU bewältigt 1080p bei mittleren Einstellungen, höhere Auflösungen erfordern jedoch Aggressives Upscaling.

Bereit für GTA 6? Hier ist der aktuelle Stand

Fassen wir alles zusammen, was wir bisher über GTA 6 und die Systemanforderungen von GTA 6 wissen:

Bis Juli 2026 gibt es keine offiziellen Systemanforderungen für GTA 6 auf dem PC. Jede Website, die etwas anderes behauptet, zeigt dir lediglich Schätzungen an.

Die prognostizierten Mindestanforderungen konzentrieren sich auf eine GPU der Klasse RTX 2060 oder RX 6600, eine moderne 6-Kern-CPU, 16 GB RAM und eine SSD mit mindestens 150 GB.

Die voraussichtlichen empfohlenen Spezifikationen sehen eine Grafikkarte der Klasse RTX 4070 oder RX 7800 XT, 32 GB RAM und eine Gen-4-NVMe-SSD vor.

Eine PC-Veröffentlichung ist realistisch gesehen erst für 2027 bis 2028 zu erwarten, basierend auf Rockstars eigener Geschichte.

Die CPU-Leistung und die SSD-Geschwindigkeit sind die beiden am meisten unterschätzten Faktoren in Rockstars Engine.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sowohl diese Seite als auch die offizielle Support-Seite von Rockstar Games zu Ihren Lesezeichen hinzufügen. Auf letzterer werden die tatsächlichen PC-Systemanforderungen veröffentlicht, sobald die Portierung angekündigt wird – genau wie es bei „Red Dead Redemption 2“ der Fall war.

Und wenn du nicht einfach abwarten möchtest, kannst du dir dein Exemplar von „Grand Theft Auto VI“ über Eneba zu einem günstigen Preis sichern und auf der Konsole spielen, während dein PC sich auf die spätere Portierung vorbereitet.

Alle weiteren Neuigkeiten zu GTA 6, je näher die PC-Veröffentlichung rückt, findest du in unserem GTA-6- Hub.

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Häufig gestellte Fragen