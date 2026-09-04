Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth“ 2026: Ein wunderschöner Roadtrip über einen sterbenden Planeten

Meine Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth“ beginnt mit einem Geständnis: Ich bin mit extrem hohen Erwartungen an das Spiel herangegangen. Das lag zum einen einfach daran, dass „Final Fantasy VII Remake“ so gut war; zum anderen daran, dass angedeutet wurde, dass sich das Schicksal geliebter Charaktere wie Zack und Aerith ändern könnte.

Das Spiel wurde 2024 von Square Enix veröffentlicht und 2025 für den PC portiert; die Versionen für Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S folgten 2026. ist „Rebirth“ der zweite Teil der FFVII-Remake-Trilogie und knüpft genau dort an, wo das Remake endete: Cloud und seine Gefährten lassen Midgar hinter sich und begeben sich in eine weitläufige Welt, die aus miteinander verbundenen Regionen auf dem gesamten Planeten besteht.

In mancher Hinsicht hat das Spiel diese Erwartungen bei weitem übertroffen: Die sorgfältige Umsetzung wichtiger Handlungselemente, die Vertiefung der Beziehungen innerhalb der Gruppe und der unglaublich schöne, überarbeitete Soundtrack haben mich beeindruckt. In anderer Hinsicht hat es mich, wie ich zugeben muss, enttäuscht, und genau diese Schwachstellen werden wir im weiteren Verlauf dieses Testberichts zu „Final Fantasy VII Rebirth“ genauer unter die Lupe nehmen.

TL;DR-Version meiner Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth“

Bevor wir uns in die vollständige Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth““ vertiefen, hier eine kurze Zusammenfassung aller wichtigen Informationen zum Spiel, einschließlich der verfügbaren Plattformen und der Spieldauer.

Genre Action-RPG, JRPG Erscheinungsdatum 29. Februar 2024 Entwickler Square Enix Creative Business Unit I Herausgeber Square Enix Plattformen PS5, PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S Spieldauer Etwa 50 Stunden für die Hauptgeschichte; 100–150+ Stunden mit umfangreichen Nebeninhalten und Aktivitäten für Perfektionisten Spielablauf Erkunde halboffene Regionen, treibe die Geschichte Kapitel für Kapitel voran, bestreite ATB-Kämpfe in Echtzeit, widme dich Nebeninhalten und Minispielen und passe deine Gruppe mithilfe des Materia-Systems an Größte Stärken Fesselnde Kämpfe, hervorragende Chemie innerhalb der Gruppe und eine gigantische, wunderschöne Welt Größte Schwächen Sich wiederholende Aufgabenlisten und einige enttäuschende Änderungen an klassischen Elementen Fazit Eines der ambitioniertesten und umfangreichsten Action-RPGs der heutigen Zeit, das das Remake in fast jeder Hinsicht übertrifft, wird jedoch vor allem durch überflüssige Füllinhalte und eine Handvoll fragwürdiger Designentscheidungen gebremst

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Eine Reise weit über Midgar hinaus

„Rebirth“ ist die direkte Fortsetzung von „Final Fantasy VII Remake“ und lässt dich sofort wieder spüren, warum dir das Spiel am Herzen lag. Die Geschichte beginnt nach der Flucht aus Midgar und folgt Clouds Gruppe auf ihrer Reise quer über den Planeten auf der Jagd nach Sephiroth.

Was mir bei meiner Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth“ als Erstes auffiel, ist, wie schnell sich der Umfang des Spiels ausweitet. Das Abenteuer führt dich durch ikonische Schauplätze wie Kalm, Junon, den Cosmo Canyon und die Vergessene Hauptstadt, die alle liebevoll und mit einem Detailgrad nachgebaut wurden, von dem das Original nur träumen konnte.

Falls ihr den Originaltitel von 1997 – eines der besten Rollenspiele aller Zeiten – noch nie gespielt habt, macht euch keine Sorgen: Das Spiel enthält eine Zusammenfassung der Ereignisse aus dem Remake für Neulinge. Von da an konzentriert sich „Rebirth“ weitaus mehr auf die Charakterentwicklung und die Beziehungen zwischen den Figuren als auf ständige Handlungswendungen.

Über weite Strecken reist die Gruppe einfach nur, unterhält sich und wächst zusammen – und gerade in diesen ruhigeren Momenten glänzt das Drehbuch am meisten. Der Rhythmus ähnelt eher einem Roadmovie als einem Thriller, in dem man zwischen den großen actiongeladenen Szenen Zeit hat, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Diese Geduld zahlt sich bis zum Finale enorm aus.

Ich möchte an dieser Stelle in meiner Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth“ kurz darauf hinweisen, dass einige neue Story-Elemente und Änderungen an der ursprünglichen Erzählung langjährige Fans spalten werden. Das Spiel spielt mit Schicksal, Erinnerung und – was für mich am frustrierendsten ist – mit Erwartungen auf eine Weise, die manche Spieler belohnen und andere frustrieren wird.

Insbesondere das Ende ist emotional komplex und bewusst geheimnisvoll – genau die Art von Finale, über die man stundenlang diskutieren möchte. Es hat mich in gewisser Weise frustriert, mir aber gerade genug Hoffnung gelassen, um zu glauben, dass das nächste Spiel alles perfekt zusammenführen wird. Abgesehen davon lasse ich die Spoiler dort, wo sie hingehören: unberührt.

Kämpfe, die niemals stillstehen

Das Kampfsystem in „Rebirth“ hat sich zu einem meiner Lieblings-RPG-Systeme der letzten Jahre entwickelt. Es basiert auf Echtzeit-Action in Kombination mit klassischer ATB-Mechanik, bei der sich die ATB-Leiste während des Kampfes füllt und für Fähigkeiten, Zaubersprüche und Gegenstände eingesetzt werden kann.

Es fühlt sich schnell und dynamisch an, aber das In-Pause-Gehen, um den richtigen Befehl auszuwählen, zahlt sich dennoch aus – genau wie in rundenbasierten Rollenspielen. Du kannst jederzeit zwischen den Gruppenmitgliedern wechseln, sodass es im Kampf weniger darum geht, einen einzelnen Helden zu steuern, als vielmehr darum, das gesamte Team zu leiten.

Auf dieser Grundlage bauen die Systeme auf, die „Rebirth“ seine Tiefe verleihen. Jeder Charakter hat einen eigenen Kampfstil, weshalb es sich lohnt, je nach Situation zwischen ihnen zu wechseln. Cloud ist ein ausgewogener Frontkämpfer, Tifa ist darauf spezialisiert, Stagger-Windows zu maximieren, Barret kontrolliert das Schlachtfeld aus der Ferne, und der Rest der Besetzung bringt seine eigenen Stärken ein.

Synergie-Fertigkeiten und Synergie-Fähigkeiten bauen auf diesen individuellen Eigenschaften auf und ermöglichen kraftvolle Team-Moves zwischen zwei Charakteren, wodurch kluge Gruppenzusammensetzungen belohnt werden. Das wiederkehrende Materia-System lässt dich Zauber, Fähigkeiten und Elementareffekte individuell anpassen, um jeden Charakter ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Limit Breaks belohnen Geduld mit vernichtenden Spezialangriffen, während Beschwörungen als filmreife, überlebensgroße Verbündete in große Schlachten eingreifen.

All das wird durch den „Druck-und-Verwirrung“-Zyklus unterstützt: Nutze die Schwächen eines Gegners aus, um Druck auf ihn auszuüben, und bringe ihn dann ins Wanken, um ein Zeitfenster für massiven Schaden zu schaffen. Die Intel-Informationen und Chadleys Kampfsimulator regen dazu an, die Stärken und Schwächen jedes Gegners kennenzulernen. Dank der einstellbaren Schwierigkeitsstufe kannst du dich ganz auf diese Strategie konzentrieren oder sie zurücknehmen und einfach das Spektakel genießen.

Es ist ein Kampfsystem mit bemerkenswerter Tiefe, das mich bis zum Abspann immer wieder überrascht hat und dem Spiel in meiner Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth““ Bestnoten eingebracht hat.

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Ein Planet, der es wert ist, gerettet zu werden

Ähnlich wie bei Open-World-Spielen für die PS5 ist die Welt riesig. „Rebirth“ besteht aus mehreren großen Regionen auf dem gesamten Planeten, darunter die Graslandschaften, Junon, Corel, Cosmo Canyon, Gongaga und Nibel. Jede Region beginnt mit einem linearen Story-Abschnitt, bevor sie sich allmählich zu einem großen, halboffenen Gebiet entfaltet, das dir die Freiheit zum Erkunden bietet.

Ein häufiger Kritikpunkt in anderen Rezensionen zu „Final Fantasy VII Rebirth“ ist, dass die Erkundung mit optionalen Aktivitäten überladen ist, vielleicht sogar bis zum Übermaß: Remnawave-Türme, Beschwörungsschreine, Kampfherausforderungen, Verstecke, Chocobo-Farmen und längere Questketten wie das Protorelic-Phänomen.

Chocobos dienen euch als Reittiere, und verschiedene Regionen bieten jeweils eigene Herausforderungen bei der Fortbewegung, wie zum Beispiel Gleiten, Klettern oder das Überspringen von Hindernissen in der Umgebung, sodass sich die Fortbewegung nie gleich anfühlt. Das „World Intel“-System verbindet all dies miteinander und belohnt Neugier mit Verbesserungen für Beschwörungen, Materia, Party-EXP und vielem mehr.

Mein größter Kritikpunkt in diesem Testbericht zu „Final Fantasy VII Rebirth“ ist, dass die schiere Menge an Inhalten zu Wiederholungen führen kann. Das Absolvieren jedes Turms und jedes Schreins in jeder Region ist der schnellste Weg, den Zauber des Spiels zu zerstören. Mein Rat ist, die Karte eher als Buffet denn als To-do-Liste zu betrachten – dann bleibt die Welt voller Wunder.

Eine Gruppe, die jede Szene stiehlt

Wenn der Kampf das Gehirn von „Rebirth“ ist, dann ist die Gruppe zweifellos sein Herz – und das ist ein wichtiger Faktor für meine abschließende Bewertung von „Final Fantasy VII Rebirth““. Cloud ist als widerwilliger, zurückhaltender Protagonist der Anker der Geschichte, aber es ist das Ensemble um ihn herum, das mich begeistert hat.

Tifas Herzlichkeit, Barrets Großspurigkeit, Aeriths Schelmerei, Red XIII.s Würde und Yuffies Chaos. Jedes Mitglied bekommt Raum zum Atmen, und der ständige Schlagabtausch verwandelt eine lange Reise in etwas, das sich wie echte Freundschaft anfühlt.

Die Dialoge und kleinen Handlungsmomente vertiefen diese Beziehungen im Laufe der Zeit. Die Charaktere entwickeln sich weiter, geraten aneinander, vergeben einander und verändern sich. Am Ende hatte ich das Gefühl, diese Charaktere weitaus besser zu verstehen, als es das Original jemals zugelassen hat. Das ist Geschichtenerzählen mit Geduld und Selbstvertrauen – etwas, das in anderen großartigen Open-World-RPGs manchmal fehlt.

Diese Persönlichkeiten übertragen sich auch auf den Kampf, wo sich jeder Held einfach anders anfühlt. Cloud und Tifa bringen körperliche Stärke im Nahkampf mit; Barret glänzt als widerstandsfähiger Fernkämpfer; und Aerith ist eine magische „Glaskanone“ und Heilerin. Wie in jeder alten „Final Fantasy VII“-Rezension oft erwähnt, ist Cait Sith die Überraschungskarte, ein wirklich seltsamer kleiner Gimmick-Charakter, der irgendwie zum Liebling wird. Der Wechsel zwischen ihnen fühlt sich nie so an, als würde man nur Statistiken austauschen; es fühlt sich eher so an, als würde man den Controller einem anderen Freund übergeben.

Unter der Oberfläche brodelt sogar ein subtiles Beziehungssystem. Wie man mit seinen Gefährten spricht und sie behandelt, prägt still und leise die Bindungen zueinander und gipfelt in einem der denkwürdigsten Schlüsselmomente des Spiels im Gold Saucer. Es ist eine kleine Feinheit, die mich dazu gebracht hat, meinen Dialogoptionen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, und genau diese Art des Geschichtenerzählens ist es, die mich immer wieder zu dieser Serie zurückkehren lässt.

Ein Spektakel für die Sinne

Ich kann es in dieser Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth““ gar nicht genug betonen: Was die Optik und den Sound angeht, steht das Spiel den besten Fantasy-RPGs in nichts nach.

Es ist zweifellos eines der grafisch beeindruckendsten Spiele auf der PS5, mit weitläufigen Landschaften, atemberaubendem Ausmaß und Charaktermodellen, die so detailliert sind, dass man jede hochgezogene Augenbraue erkennen kann. Die filmreifen Zwischensequenzen und die Qualität der Animationen verleihen den großen Wendepunkten der Geschichte das Gewicht, das sie verdienen. Schon allein der Moment, in dem man einen Hügel erklimmt und eine neue Region vor sich auftaucht, ist eine Belohnung für sich.

Der Soundtrack ist vielleicht sogar noch besser und hat meine Bewertung für „Final Fantasy VII Rebirth““ nach oben getrieben. „Rebirth“ bietet mitreißende Neuarrangements klassischer FFVII- Stücke sowie kühne, experimentelle neue Kompositionen. Tifas Thema, Aeriths Thema, „JENOVA“ und „One-Winged Angel“ in dieser Größenordnung neu interpretiert zu hören, ist genau das, was langjährigen Fans Gänsehaut bereitet.

Er reiht sich stolz in die Riege der besten Videospiel-Soundtracks ein. In Verbindung mit starken Synchronisationsleistungen ist die gesamte Produktionsqualität herausragend und hat hier in meiner Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth“ einen bedeutenden Eindruck hinterlassen.

Auf dem PC bietet die Portierung DLSS-Unterstützung, verbesserte Beleuchtung und Texturen sowie erweiterte Grafikoptionen, mit Unterstützung für bis zu 4K-Auflösung und 120 FPS auf leistungsfähiger Hardware. Das ist eine echte Verbesserung gegenüber dem Konsolenerlebnis, sofern dein Rechner damit zurechtkommt.

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Eine Flut von Minispielen

Keine Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth“ wäre vollständig, ohne die Minispiele zu erwähnen, die in einigen der besten „Final Fantasy“-Spiele immer zu finden sind. Und davon gibt es eine ganze Menge. Das Kartenspiel „Queen’s Blood“ hat Spaß gemacht, während mich das Klavier-Minispiel auf verschiedene Weise herausgefordert und mich den Soundtrack noch mehr schätzen ließ.

Abgesehen von diesen beiden ist die Welt vollgepackt mit optionalen Herausforderungen und einzigartigen Aktivitäten, die in jeder Region für Spieler versteckt sind, die eine Karte gerne bis zum letzten Detail auskosten – darunter Fort Condor und die zahlreichen Attraktionen des Gold Saucer.

All das sorgt für echte Abwechslung und verhindert, dass das lange Abenteuer jemals in Monotonie versinkt. Doch wie auch in anderen Rezensionen zu „Final Fantasy VII Rebirth“ angemerkt wurde, ist nicht jedes Minispiel ein Volltreffer. Einige sind eher lästig als charmant, aber die schiere Fülle an Minispielen ist einfach bewundernswert.

Dennoch würde ich dieser Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth“ Unrecht tun, wenn ich nicht zugeben würde, dass mich die schiere Menge an Minispielen trotz des großzügigen Inhaltsangebots während meines Durchspiels zunehmend ermüdet hat.

Nehmen wir zum Beispiel den Gold Saucer. Er ist sowohl im Original als auch in „Rebirth“ einer der kultigsten Schauplätze. Wenn man auf beliebige „Final Fantasy VII“-Rezensionen von vor Jahren zurückblickt, war dieser riesige Vergnügungspark stets vollgepackt mit Ablenkungen wie dem Moogle-Minispiel, Basketball, Chocobo-Rennen und Motorradrennen.

Viele davon kehren in „Rebirth“ zurück, doch ein Großteil des Charmes ist verloren gegangen. Man springt bereits während des Hauptabenteuers von einem Minispiel zum nächsten, sodass die Ankunft in einem ganzen Park, der um diese herum aufgebaut ist, sich weniger wie ein Vergnügen anfühlt, sondern eher wie mehr vom Gleichen.

Früher habe ich Stunden im Gold Saucer verbracht, um mich von den Kämpfen zu erholen und einfach nur Spaß zu haben. Jetzt ertappe ich mich hin und wieder dabei, wie ich ein paar Kämpfe annehme, nur um mich von den Minispielen zu erholen.

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Mein Fazit: Lohnt sich „Final Fantasy VII Rebirth““?

Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Ja, es lohnt sich. Als der Abspann lief, hatte sich meine Rezension zu „Final Fantasy VII Rebirth“ auf eine einfache Schlussfolgerung festgesetzt: Dies ist eines der ambitioniertesten und lohnendsten Action-RPGs der heutigen Zeit. Es baut in fast jeder Hinsicht auf dem Remake auf – mit einer größeren Welt, tiefgründigeren Kämpfen und einer Besetzung, von der ich mich nur ungern verabschieden wollte. Selbst wenn man das Gefühl hat, „Final Fantasy VII“ schon einmal gesehen zu haben, lässt „Rebirth“ die Reise wie neu erscheinen.

Ich habe sowohl die PS5- als auch die PC-Version gespielt. Auf dem PC lassen DLSS, verbesserte Beleuchtung und Texturen sowie erweiterte Grafikoptionen ein ohnehin schon wunderschönes Spiel noch mehr glänzen – allerdings benötigt man dafür leistungsfähige Hardware. Die PC-Portierung läuft insgesamt gut, mit nur gelegentlichem Pop-in und den für ein Spiel dieser Größenordnung üblichen hohen Anforderungen an die Hardware.

Die mit Füllinhalten überladene Handlung ist der einzige wiederkehrende Schwachpunkt, aber sie reicht bei weitem nicht aus, um all das zunichte zu machen, was das Spiel richtig macht, und beeinträchtigt mein Fazit zu „Final Fantasy VII Rebirth““ nicht wesentlich.

Vorteile Nachteile ✅ Ausdrucksstarker, tiefgründiger Kampf mit Synergie-Moves



✅ Hervorragende Teamdynamik und Story



✅ Riesige, wunderschöne Welt



✅ Neu interpretierter Soundtrack, der einen mitreißt



✅ Großzügige, abwechslungsreiche Nebeninhalte (Hallo, „Queen’s Blood“) ❌ Die Aufgabenlisten werden eintönig, wenn man alles



abgehakt hat ❌ Polarisierendes, bewusst rätselhaftes Ende



❌ Einige Minispiele wirken wie Lückenfüller



❌ Die PC-Version benötigt leistungsstarke Hardware für die beste Grafik

„Final Fantasy VII Rebirth““ ist ideal für:

„Final Fantasy“-Fans, die sich eine kühne, erweiterte Interpretation der klassischen Geschichte wünschen.

JRPG-Liebhaber, die ein riesiges Abenteuer mit unvergesslichen Charakteren suchen.

Action-RPG-Spieler, die tiefgehende Kampfsysteme schätzen, die meisterhaftes Spiel belohnen.

Einsteiger in FFVII, die dank der integrierten Zusammenfassung direkt einsteigen möchten.

Weniger geeignet ist es jedoch für:

Spieler, die Routineaufgaben in offenen Welten und sich wiederholende Aktivitäten auf der Karte nicht mögen.

Spieler, die kurze, lineare Kampagnen gegenüber weitläufigen Abenteuern bevorzugen.

Spieler, die eine geradlinige Nacherzählung der ursprünglichen FFVII-Geschichte erwarten.

Letztendlich ist das Spiel am besten, wenn man sich auf seinen Umfang, seine Umwege und seine Bereitschaft einlässt, eine Geschichte neu zu erfinden, die man vielleicht bereits kennt – all das wird hier in meinem Testbericht zu „Final Fantasy VII Rebirth““ hervorgehoben.