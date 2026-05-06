Die 8 besten „Monster Hunter“-Spiele im Ranking: Die besten Titel im Jahr 2025

Das Beste finden Monster Hunter Das ist gar nicht so einfach, wenn die Serie einen Knaller nach dem anderen herausbringt, aber ich habe genug Stunden damit verbracht, Klingen zu schärfen und Konter zu verfehlen, um zu wissen, welche Teile wirklich deine Zeit wert sind.

Von chaotischen PSP-Jagden bis hin zu modernen, filmreifen Showdowns hat sich „Monster Hunter“ zu einer wilden Mischung aus Strategie, Grind und purem Dopamin entwickelt . Ich habe sie auf Handhelds, Konsolen und dem PC gespielt und dabei jeden Rang, jede Waffe und jede nächtliche SOS-Katastrophe gemeistert.

Hier ist also die eigentliche Auswahlliste. Egal, ob du ganz neu bist oder wie ein Verrückter nach Kronengrößen jagt, das sind die Monster Hunter Spiele, die es wert sind, aufgespürt zu werden (das Wortspiel ist definitiv beabsichtigt).

Unsere Top-Empfehlungen für Monster-Hunter-Spiele

Neugierig, welcheMonster Hunter Welche Spiele heben sich tatsächlich von der Masse ab? Hier sind die Top-Empfehlungen unseres Teams – drei echte Schwergewichte, die zu den beliebtesten Action-RPGs aller Zeiten zählen. Ideal für Neulinge, perfekt für Veteranen und garantiert genau das Richtige, um das Verlangen nach Monsterjagd zu stillen.

Monster Hunter Wilds (2025) – wohl der beste Titel in der Monster Hunter bisherige Teile der Serie und bietet eine bessere Grafik, Kampfmechanik, Monster-KI und eine charakterbasierte Handlung als seine Vorgänger. Monster Hunter: World (2018) – dieMonster Hunter Der erste große Erfolg der Serie, der ihr den Durchbruch zum Mainstream bescherte und den Fans optimierte Jagdmechaniken, eine verbesserte Charakteranpassung, eine intensivere Erzählung sowie eine riesige Erweiterung bot, die man fast schon als eigenständiges Spiel bezeichnen könnte. Monster Hunter Rise (2021) – bietet rasante, actiongeladene Jagden, die durch eine im Vergleich zu allen anderen modernen Titeln überlegene Optimierung für alle Plattformen ergänzt werden.

Du bist anderer Meinung? Dann scroll einfach weiter nach unten und schau dir fünf weitere Monster Hunter Spiele, die die Serie so beliebt gemacht haben, wie sie heute ist, wobei jeder Titel überzeugende Argumente dafür liefert, warum er stattdessen den ersten Platz verdienen sollte.

Die 8 besten „Monster Hunter“-Spiele für deine nächste große Jagd

Im Folgenden finden Sie das Allerbeste, was Monster Hunter was die Serie zu bieten hat – acht großartige Spiele, die anhand von Community-Feedback, Spielspaß und meiner persönlichen Erfahrung mit der Reihe bewertet wurden, sowie die Gründe, warum sie ihren Platz in any top Monster HunterSpieleliste.

1. Monster Hunter Wilds [Das beste Monster Hunter-Spiel insgesamt]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X und Series S, GeForce Now, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2025 Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden Die besten Funktionen Grafik der nächsten Generation, intelligentere Monster-KI, nahtloser Cross-Play-Koop-Modus, optimierte Verbesserungen der Spielqualität

Monster Hunter Wilds, obwohl es noch ganz neu auf dem Markt ist, hat sich als der bisher beste Titel der gesamten Reihe erwiesen.

Es handelt sich zweifellos um eine umfassende Verbesserung der gesamten Spielreihe in Bezug auf Grafik, Handlung, Kartengröße, Online-Multiplayer und Komfortfunktionen. Es ist eines der besten Spiele des Jahres 2025 und wird bei den diesjährigen Game Awards mit ziemlicher Sicherheit mindestens einige Nominierungen erhalten.

Dieses Spiel steht aufgrund seiner […] ganz oben auf meiner Liste. wunderschöne, moderne Grafik auf Resident-Evil-Niveau (danke, RE Engine!), eine relativ kurze, aber gut geschriebene Hauptstory und eine im Vergleich zu früheren Titeln interaktivere offene Welt.

Capcom ist vielleicht eher für seine Horror- und Spitzen-Kampfspiele, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft Monster Hunter Das ist ein echter Franchise-Hit!

Mein Fazit: Monster Hunter Wilds Es scheint, als hätte Capcom endlich die richtige Formel gefunden. Die offenen Gebiete wirken lebendig, die Monster schlagen härter zu, und die gesamte Jagd verläuft flüssig, ohne die früheren Unterbrechungen. Die Waffen fühlen sich schwer an, die Fortbewegung ist flüssiger, und die Welt reagiert auf dich, anstatt dich nur zu beherbergen. Wenn du das Monster Hunter Ein Erlebnis der Extraklasse – groß, mutig und flexibel: Wilds ist das, was ich ohne zu zögern empfehlen würde.

2. Monster Hunter: World [Das beste Monster-Hunter-Spiel für moderne Spieler]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Durchschnittliche Spielzeit 144 Stunden Die besten Funktionen Riesige lebendige Ökosysteme, flüssiges Waffen-Handling, ein Koop-Modus, der wirklich funktioniert, sowie eine gleichmäßige Schwierigkeitskurve, die neue Spieler in ihren Bann zieht

Der ersteMonster Hunter Das Spiel, das sich weltweit zu einem Riesenerfolg entwickelte, ist kein anderes als Monster Hunter: World – der Titel, der wohl verhalf der Franchise zu großer Popularitätund gehört zu den Die besten Action-RPGs Für alle Abenteuerlustigen da draußen.

Es ist das ersteMH Spiel, das im Mittelpunkt steht Mehrere Speicherplätze und verkürzte Ladezeiten, was für ein actionreicheres und flüssigeres Spielerlebnis sorgt. Hier triffst du auf bekannte Monster aus früheren Spielen, wie beispielsweise Kushala Daora und Teostra – eine tolle Anspielung auch für langjährige Fans der Serie.

Ich halte es auch für das am bestenMH Ein Spiel für Anfänger, mit dem man gut anfangen kann. Wenn Sie Ihre Jagdtage beginnen möchten, ohne dabei im Vergleich zu Wilds or Aufstieg, dann solltest du in Erwägung ziehen, ein neues Spiel auf Monster Hunter: World Probier es erst einmal aus und schau dann, ob es dir gefällt Monster Hunterdes patentierten Spielablaufs.

Mein Fazit: Monster Hunter: World hat die Reihe von einem Nischen-Grindfest zu einer weltweiten Sensation gemacht. Die Karten wirken lebendig, die Monster verhalten sich wie echte Raubtiere, und jede Waffe schwingt mit unglaublicher Eleganz, sobald man das richtige Timing herausbekommen hat. Das Spieltempo macht es zum einfachsten Einstieg für alle, die heute einsteigen wollen. Es ist ausgefeilt, großzügig und fühlt sich auch Jahre später noch unglaublich an.

3. Monster Hunter Rise [Das beste rasante Monster-Hunter-Spiel]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Durchschnittliche Spielzeit 80 Stunden Die besten Funktionen Wirebug-Mobilität, elegante vertikale Karten, aggressives Monsterverhalten, flüssige Online-Jagden, umfangreiches Crafting

WährendMonster Hunter: World setze dasMonster Hunter die Marke weltweit bekannt zu machen, Monster Hunter Rise sorgte dafür, dass der Hype-Zug weiterrollte, was schließlich dazu führte, dass Monster Hunter Wilds„rekordverdächtiger Erfolg“. Es steht auf unserer Liste der Die besten Multiplayer-Spiele Das hat schließlich seinen Grund.

Die hier vorgestellte „Wirebug“-Mechanik bot den Spielern bessere Mobilität und mehr Möglichkeiten, ein Monster anzugreifen, sodass Sie Angriffskombinationen flüssiger aneinanderreihen and Jagden schneller abschließen als ältere Spiele. Dies ist ein Streitpunkt für Liebhaber des gemächlicheren Kampfgeschehens, das die Old-School-Spiele Monster Hunter hatte. Trotzdem hat es mir gefallen, und das würde auch anderen Fans so gehen, die diesen Ansatz dem anderen vorziehen MHdie üblichen Schlagabtausche.

Es gilt allgemein als das am einfachstenMonster HunterSpiel (zumindest was die Kampfmechanik angeht). Ich empfehle zwar nach wie vor, mit Monster Hunter: World Wenn Sie neu in der Reihe sind, Monster Hunter Rise ist ein besserer Ausgangspunkt, wenn du feststellst, dass WeltweitDie Jagd ist mühsam.

Mein Fazit: Aufstieg is Monster Hunter mit einem Koffeinkick. Der Wirebug verwandelt jeden Kampf in eine Parkour-Schlägerei, und sobald man das richtige Timing raus hat, flitzt man um die Monster herum, als hätte man etwas Besseres zu tun. Die Karten sind auf Geschwindigkeit ausgelegt, die Monster warten nicht ab, und der gesamte Spielablauf scheint auf Spieler zugeschnitten zu sein, die sofort Action wollen. Wenn du es schneller und spektakulärer Monster Hunter das nie langweilig wird, Aufstieg ist dein Spielplatz.

4. Monster Hunter World: Iceborne [Die beste „Monster Hunter“-Erweiterung aller Zeiten]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Durchschnittliche Spielzeit 167 Stunden Die besten Funktionen Monster der Master-Rangstufe, brutale Schwierigkeitssprünge, spannende Klauenmechaniken, ein riesiger Endgame-Loop, dichte Schneebiome

Monster Hunter World: Iceborne ist die erweiterte Version von Monster Hunter: World, doch die meisten Fans der Serie betrachten es aufgrund der eine riesige Menge an Story-Inhalten es verschafft dir Zugang zu, ganz zu schweigen von den Verbesserungen der Lebensqualität und ergänzende Funktionen enthalten, wie zum Beispiel die Ergänzung um „Endemic Life“ (im Grunde genommen MH(das Begleiter-System) und die berüchtigte Clutch Claw. Obwohl es sich um eine Erweiterung handelt, halte ich es immer noch für eines der Die besten Abenteuerspiele an sich.

Nun, ich weiß, dass mich einige Hardcore-Fans vielleicht an den Pranger stellen werden, weil ich das C-Wort überhaupt als eines der besten Features dieser Erweiterung erwähne. Dennoch hatte ich nichts gegen die Einführung der Klaue einzuwenden und sah darin ein lobenswertes Feature für Endgame-Inhalte. Außerdem zeigte es, dass Capcom zumindest bereit war, neue Dinge auszuprobieren mit MHsich im Kampf zu behaupten, anstatt auf Nummer sicher zu gehen, was, wie wir in den nachfolgenden Titeln gesehen haben Icebornehat sich eindeutig ausgezahlt.

Mein Fazit: Iceborne is Monster Hunter: World im Hard-Modus. Der Sprung in den Master-Rang trifft einen sofort mit voller Wucht, und die Monster wirken aggressiver, schneller und weitaus unberechenbarer. Die Greifklaue verleiht jeder Waffe eine ganz neue Dimension, und sobald man den Dreh raus hat, werden die Jagden zu einem fesselnden taktischen Erlebnis. Diese Erweiterung macht Welt vom „tollen Einstieg“ bis hin zum „ernsthaften Engagement“, und der Endkampf ist unglaublich befriedigend. Wenn du bereit bist für die echte Herausforderung, Iceborne liefert es ohne Umschweife.

5. Monster Hunter 4 Ultimate [Das beste klassische Monster-Hunter-Erlebnis]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 2014 Durchschnittliche Spielzeit 154 Stunden Die besten Funktionen Vertikale Kämpfe, Reittiersystem, riesige Auswahl an Monstern, anspruchsvolle Quests für hohe Ränge, ausgewogene Waffenbalance

ZuvorMonster Hunter 4 Ultimate, wirkten vertikale Bewegung und Kämpfe eher wie ein nachträglicher Einfall, da es das erste Spiel ist, das Luftkampf und das Reiten von Monstern. Mit diesem Titel wurden uns außerdem zwei neue Waffentypen vorgestellt – die Insektenklinge, die sich besonders bei Luftangriffen bewährt, und das „perfekt ausbalancierte“ Ladeschwert, die beide in allen nachfolgenden Spielen fester Bestandteil geworden sind.

Mir gefällt besonders, wie sich die auf die Karawane ausgerichtete Handlung nahtlos in die Welt von Monster Hunter. Hier schlüpfst du in die Rolle eines umherziehenden Jägers, der die verschiedenen Schauplätze erkundet, mit einige der unvergesslichsten NPCs der Serie in deiner Truppe und natürlich unterwegs gegen Monster kämpfen.

Obwohl es sich um einen älteren Titel handelt, Monster Hunter 4 Ultimate bietet eine sehr solide Monster Hunter Ein Erlebnis, das einen Einblick in die Richtung gibt, in die sich die Serie in Sachen Kampf entwickelt, und dabei gleichzeitig dem klassischen Stil treu bleibt MH…s größtenteils langsamer, aber dennoch bedächtiger Kampfablauf.

Mein Fazit: Monster Hunter 4 Ultimate war der Moment, in dem die altbewährte Formel ihren Höhepunkt erreichte. Die vertikalen Karten haben alles verändert und ermöglichten es dir, wie ein Verrückter zu klettern, dich fallen zu lassen und auf Monster zu reiten. Die Auswahl an Charakteren ist riesig, die Quests werden schnell knifflig, und die Waffen liegen gut in der Hand, ohne dabei den klassischen MH Knack. Es ist härter, schärfer und technischer als die modernen Veröffentlichungen, und genau deshalb schwören die Fans immer noch darauf. Wenn du den puren, vor-Welt Monster HunterIdentität,4U ist derjenige, den es zu schlagen gilt.

6. Monster Hunter Rise: Sunbreak [Die beste Erweiterung für erfahrene Monster-Jäger]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Durchschnittliche Spielzeit 102 Stunden Die besten Funktionen Anspruchsvolle Jagden im Master-Rang, wechselnde Fertigkeiten, aggressiv überarbeitete Monster, optimierter Wirebug-Ablauf, umfangreicher Endgame-Grind

Genau wieIceborne, Monster Hunter Rise: Sunbreak wurde als Erweiterung zur ursprünglichen Version veröffentlicht und erwies sich als würdiger Nachfolger des renommierten DLC-Erweiterungspakets, das ihm vorausging. Dieses bietet eine eine ganze Menge an Story-Inhalten, die einem eigenständigen Spiel entsprechen, jede Menge neue und bekannte Endgegnersowie die „Skill Switch“-System zum schnellen Wechseln von Fähigkeiten, was gerade dazu geführt hat, dass Aufstieg…s rasante Kämpfe noch flüssiger und kombinationsfreundlicher.

The Sunbreak Erweiterung wurde ebenfalls vorgenommen Aufstiegeines derDie besten Einzelspieler-Spiele in der Serie (wenn nicht the (am besten), wie du siehst Als Einzelspieler lassen sich die Jagden noch leichter bewältigen dank des optimierten Kampfsystems, des verbesserten Buddy-Systems und der Begleiter-Quests. Hier ist das Koop-Spiel selbst bei anspruchsvollen Inhalten des Master-Rangs wirklich optional – zumindest im Vergleich zu jedem anderen Titel der Serie.

Mein Fazit: SunbreakdauertRise’s (ohnehin schon) rasante Spielmechanik und schaltet sie auf den vollen Expertenmodus hoch. Im Master-Rang schlagen die Schläge härter zu, die Monster lassen einem keine Verschnaufpause und das System zum Wechseln der Fähigkeiten verwandelt jede Waffe in eine Fundgrube für wilde Kombos. Sunbreak belohnt Spieler, die es lieben, ihre Builds und ihr Timing bis an die Grenzen auszureizen, und der Endgame-Spielablauf ist ein echter Nervenkitzel. Wenn Aufstieghab dich am Haken,Sunbreak wird dich monatelang auf Trab halten.

7. Monster Hunter Freedom Unite [Der beste Grind im klassischen Monster Hunter-Stil]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PlayStation Portable, Android, PlayStation Vita, iOS Erscheinungsjahr 2008 Durchschnittliche Spielzeit 197 Stunden Die besten Funktionen Riesige Anzahl an Quests, klassische Schwierigkeitskurve, legendäre Jagden aus der PSP-Ära, tiefgehende Waffenbeherrschung, brutale Endgegner

Wenn du wissen möchtest, wie die Jagden in den früheren Titeln abliefen, dann Monster Hunter Freedom UnitDas wird mir eine ziemlich gute Erinnerung sein – und zwar eine BRUTALE. Das war mein erstes MH Spiel, und ich muss sagen, dass es definitiv einer der härtesten Monster HunterSpiele, die es zu schlagen gilt, nicht nur wegen der schieren Menge an Inhalten und den anspruchsvolleren Missionen, sondern zugegebenermaßen auch wegen des Mangels an Komfortfunktionen und Kampfoptimierungen.

Abgesehen von der umständlichen Steuerung und den ungenauen Trefferzonen ist es immer noch eines der kultigsten Spiele der Reihe, das Jagdabenteuer, die jede Menge Spaß machen und dennoch eine Herausforderung darstellen, ganz zu schweigen davon kann auf Mobilgeräten gespielt werden heutzutage. Es ist ein absolutes Muss für Neulinge, die die meisten aktuellen Titel durchgespielt haben und auf der Suche nach ihrem nächsten MH sowohl für Neulinge als auch für langjährige Fans, die sich an die guten alten Zeiten erinnern möchten – und vielleicht auch, um zu verdeutlichen, wie weit sich die Serie entwickelt hat.

Mein Fazit: Freedom Unite ist rein, ungefiltert Monster Hunter – genau die Art von Grind, die den Ruf dieser Serie geprägt hat, lange bevor die QoL-Ära Einzug hielt. Die Quests scheinen endlos, die Monster schlagen zu wie Lastwagen, und jedes Upgrade fühlt sich verdient an, weil man sich jeden einzelnen Schritt hart erkämpft hat. Es ist langsamer, härter und absolut unerbittlich. Wenn du die Serie in ihrer ursprünglichsten und anspruchsvollsten Form erleben möchtest, Freedom Unite versorgt einen mit einem ordentlichen Schuss Nostalgie, der es in sich hat.

8. Monster Hunter Generations Ultimate [Das beste Monster Hunter-Spiel für Waffenmeister]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Nintendo Switch, Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 2017 Durchschnittliche Spielzeit 170 Stunden Die besten Funktionen Jäger-Fähigkeiten und -Stile, riesige Monsterauswahl, Abweichler-Jagden, große Vielfalt an Charakterkonfigurationen, ultimative Flexibilität im Endspiel

Wenn du Spiele magst, die eine schier überwältigende Vielfalt an Monstern bieten, die du jagen kannst, dann ist die unglaublich vielfältige Auswahl an Monster Hunter Generations Ultimate wird dich sicher umhauen. Mit 129 einzigartige Monster zu jagen undvier Dörfer aus früheren Spielen von allen Titeln der Reihe ist es das Spiel, das den früheren Titeln am meisten Tribut zollt.

Neben der Jagd auf Monster verschiedener Arten und Größen bietet diese erweiterte Version des Originals Monster Hunter G Außerdem kannst du hier zum ersten Mal den „Brave“-Stil und den „Alchemy“-Stil erleben sowie Ausrüstung mithilfe des „Armor Fusion“-Systems umgestalten.

MHG and Tag der Mütter, Väter und GroßelternDie Einführung von „Hunter Arts“ war ebenfalls ein entscheidender Wendepunkt, da sie den Jägern mehr Möglichkeiten bot, Jagden mit spektakulären Spezialangriffen und aggressiveren Kombos zu meistern. Diese Funktion war einzigartig für beide Spiele, was sie zu zwei der besten macht MH Spiele, die man sich noch einmal ansehen sollte, wenn man die neuesten Titel durchgespielt hat.

Mein Fazit: Generations Ultimate ist der ideale Spielplatz für Spieler, die es lieben, das Letzte aus ihren Waffen herauszuholen. Mit dem „Styles and Arts“-System kannst du dein gesamtes Moveset neu erfinden. Die Auswahl an Monstern ist gigantisch, die Kämpfe gegen die Deviants sind knallhart und die Vielfalt an Charakterkonfigurationen nimmt schnell überhand. Wenn du es liebst, an deinen Charakteren herumzubasteln, sie zu meistern und zu optimieren, GU ist ein absoluter Genuss.

Mein Gesamtfazit zum besten Monster-Hunter-Spiel

Monster Hunter Das Spiel wirkt ganz unterschiedlich, je nachdem, was du suchst – knallharte Herausforderungen, präzise Bewegungen, Old-School-Grind oder große, filmreife Showdowns. Hier sind meine Empfehlungen, je nachdem, welcher Jäger-Typ du bist:

Für moderne Slayer → Monster Hunter Wilds . Weite Landschaften, intelligentere Monster, dynamisches Wetter. Die Serie zeigt sich hier in Bestform. Wenn du das ausgefeilteste „Current-Gen“-Spiel suchst Monster Hunter Wenn du Lust hast, fang hier an.

→ . Weite Landschaften, intelligentere Monster, dynamisches Wetter. Die Serie zeigt sich hier in Bestform. Wenn du das ausgefeilteste „Current-Gen“-Spiel suchst Monster Hunter Wenn du Lust hast, fang hier an. Für angehende Jäger → Monster Hunter: World . Reibungsloser Einstieg, riesige Ökosysteme und ein Spielmechanismus, der einen sofort in seinen Bann zieht. Welt ist nach wie vor der einfachste Einstieg für Jagdneulinge, die große Jagderlebnisse ohne großen Aufwand suchen.

→ . Reibungsloser Einstieg, riesige Ökosysteme und ein Spielmechanismus, der einen sofort in seinen Bann zieht. Welt ist nach wie vor der einfachste Einstieg für Jagdneulinge, die große Jagderlebnisse ohne großen Aufwand suchen. Für Mobilitätsbegeisterte → Monster Hunter Rise . Wirebugs stellen die ganze Jagd auf den Kopf. Schnell, vertikal, stilvoll – Aufstieg ist für Spieler gedacht, die sofort Action wollen und keine Wartezeiten zwischen den Kämpfen.

→ . Wirebugs stellen die ganze Jagd auf den Kopf. Schnell, vertikal, stilvoll – Aufstieg ist für Spieler gedacht, die sofort Action wollen und keine Wartezeiten zwischen den Kämpfen. Für alle, die Herausforderungen lieben → Monster Hunter World: Iceborne. Der Master-Rang ist knallhart, die Monster bleiben aggressiv und das Endgame zieht sich in die Länge. Iceborne is Weltweit Brutal Evolution – ideal für Jäger, die richtig ins Schwitzen kommen wollen.

Ganz gleich, welcher Art von Jäger Sie sind (modern, mobil, strategisch oder hartnäckig nostalgisch) – diese Auswahl bietet Ihnen den perfekten Einstieg. Die Monster Hunter Die Reihe ist riesig, aber diese vier Titel sind der beste Weg zu deinem nächsten großartigen Abenteuer.

Häufig gestellte Fragen