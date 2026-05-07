Die 13 besten Gaming-Monitore im Jahr 2025: Maximale Bildwiederholrate und Spitzenleistung

Wenn Sie auf der Suche nach dem bester Gaming-Monitor… dann weißt du bereits, dass nicht alle Bildschirme gleich sind. Die Wahl eines neuen Gaming-Monitors kann den Unterschied zwischen flüssiger Leistung und frustrierenden Verzögerungen ausmachen.

Ich habe die technischen Daten analysiert und echtes Feedback von Spielern ausgewertet, um diese Liste der besten Monitore für jeden Spielertyp zusammenzustellen.

Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen, brillanten OLED-Bildschirm bist oder nach einem Modell, das zwar günstiger ist, aber dennoch zahlreiche Funktionen und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, dann bist du hier genau richtig. Ich werde dir alles über die technischen Daten, Vor- und Nachteile sowie alles andere erzählen, was du vor dem Kauf wissen musst!

Ich habe außerdem alternative Optionen und wichtige Informationen für diejenigen zusammengestellt, die sich verschiedene Monitore ansehen möchten und klare Fakten wünschen. Dieser Leitfaden hilft dir dabei, den besten Monitor für Gaming zu finden, ohne dass du deinen Kauf hinterfragen musst.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten Gaming-Monitores

Die Wahl desbester Gaming-Monitor Das hängt von Ihren Bedürfnissen ab: hohe Bildwiederholraten, OLED-Schärfe oder Erschwinglichkeit? Unsere fünf Top-Anwärter überzeugen in all diesen Bereichen:

ASUS ROG Swift 32-Zoll-4K-Gaming-Monitor – Ein hochwertiger 4K-QD-OLED-Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, HDR600 und HDMI 2.1 für Gaming der nächsten Generation. LG 45GR65DC-B UltraGear 45″ – Ein beeindruckender 45-Zoll-Ultrawide-Monitor im 32:9-Format mit einer Bildwiederholfrequenz von 200 Hz, tiefem Schwarz und geringer Eingangsverzögerung. Sony 27” INZONE M9 – Ein 27-Zoll-4K-IPS-Gaming-Monitor mit Full-Array-Local-Dimming, HDR600 und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für ein gestochen scharfes und lebendiges Spielerlebnis.

Scrollen Sie nach unten für ausführliche Rezensionenim gesamten Gaming-BereichMonitore, die es auf diese Liste geschafft haben.

Die 13 besten Gaming-Monitore im Test

Ich stelle jedes Modell im Detail vor, damit Sie das für Sie passende Modell finden. Sie erhalten Informationen zu:

Technische Daten: Bildschirmgröße, Auflösung, Bildschirmtyp usw.

Bildschirmgröße, Auflösung, Bildschirmtyp usw. Vor- und Nachteile: I die wichtigsten Vor- und Nachteile der einzelnen Monitore aufzeigen.

die wichtigsten Vor- und Nachteile der einzelnen Monitore aufzeigen. Gründliche Bewertung der Leistung des Monitors: Ich gehe auf Farben, Bildgestaltung, Performance und vieles mehr ein.

Lassen Sie uns loslegen.

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 32 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ QD-OLED-Panel Reaktionszeit 1 ms (MPRT) / ~4 ms GtG Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Bildwiederholfrequenz 144 Hz (mit Übertaktung bis zu 155 Hz) Helligkeit 450 Nits SDR, 600 Nits Spitzenwert (HDR600) Gewicht 6,1 kg (13,45 lbs)

The ASUS ROG Swift 32″ 4K ist derzeit der beste Gaming-Monitor auf dem Markt. Seine technischen Daten überzeugen auf Anhieb. Er verfügt über ein 32-Zoll-IPS-Panel, das ein Full-4K-UHD-Bild mit bis zu 144 Hz wiedergibt, sodass Spiele unglaublich scharf und dennoch flüssig. In der Praxis hält der Gaming-Monitor, was er verspricht, und eignet sich hervorragend für PC, PS und Xbox Series X – Monitor.

Die Farben werden allgemein als satt und naturgetreu gelobt; ein Nutzer hat im Wesentlichen gemessen, dass 99 % Adobe RGB- und 92 % DCI-P3-Farbraumabdeckung, wobei er anmerkte, dass „der große Farbraum jede Spielwelt lebendig und naturgetreu erscheinen lässt“. Die Werkskalibrierung ist perfekt. HDR-Inhalte kommen dabei besonders gut zur Geltung. Die DisplayHDR 600-Technologie und die 16-Zonen-Dimmung sorgen für kräftige Lichter und ansehnliche Schwarztöne.

HDR-Spiele wieCyberpunk 2077 bietet dir blendende Neonlichter vor dem Hintergrund eines pechschwarzen Nachthimmels; die Der HDR-Kontrast wirkt „hervorragend“ für einen Monitor dieser Klasse. Nur in den dunkelsten Szenen fallen die begrenzten Zonen auf (hier und da ein schwacher Lichthof), was jedoch ein geringfügiger Nachteil ist. Wo die Die ROG Swift glänzt vor allem durch ihre Bewegungsleistung.

Dank einer echten nativen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz (und einer optionalen Übertaktung auf 155 Hz) fühlt sich rasante Action butterweich. Wettbewerbsorientierte FPS-Titel wie Bewertung or Apex Legends weisen praktisch keine Unschärfe oder Geisterbilder auf. Die Eingabeverzögerung ist so gut wie nicht vorhanden, und die 1-ms-MPRT-Reaktionszeit des Panels sowie die Unterstützung von Adaptive-Sync bedeuten auch keine Bildreißen oder Ruckeln. Wenn die Bildraten schwanken, Der G-Sync-kompatible Modus sorgt für ein flüssiges Spielerlebnis.

Dank HDMI 2.1-Unterstützung ist Gaming in voller 4K-Auflösung bei 120 Hz auf der PS5 und der Xbox Series X möglich, während DisplayPort 1.4 (mit DSC) Spitzenleistung für den PC bietet. Konsolenspieler profitieren von der VRR-Unterstützung, und PC-Spieler erhalten Extras wie Shadow Boost für bessere Sichtbarkeit in dunklen Bereichen.

Pros Nachteile ✅Atemberaubende 4K-Bildqualität ✅Hervorragender HDR-Kontrast ✅Hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ✅High-Definition Multimedia Interface 2.1 Unterstützung für 4K-Gaming mit 120 Hz auf PS5/XSX ✅Geringe Eingabeverzögerung und Adaptive Sync ❌Etwas langsamere Pixelreaktionszeit als bei einigen kleineren 4K-IPS-Bildschirmen

Fazit: ASUS ROG Swift 32-Zoll-4K-Gaming-Monitor ist für die nächste Generation gerüstet und überzeugt durch hochwertige Verarbeitung und Ausstattung.Wenn du einalternative Möglichkeit, the Acer Predator XB283K ist ein fantastischer, hochwertiger Gaming-Monitor zu einem günstigeren Preis.

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 45 Zoll (gebogen, Radius 1500R) Seitenverhältnis 32:9 „Super Ultrawide“ Panel-Typ VA-Panel (Vertikale Ausrichtung) Reaktionszeit 1 ms GtG (VA-Panel) Beschluss Dual-QHD 5120 × 1440 Bildwiederholfrequenz Max. 200 Hz (Adaptive-Sync, VRR-Bereich 48–200 Hz) Helligkeit 400 Nits SDR / 600 Nits Spitzenhelligkeit (DisplayHDR 600) Gewicht 8,8 kg (19,4 lbs)

Ich kann mit Sicherheit sagen, dass LG 45GR65DC-Bdas Biest ist dasbester Gaming-Monitor mit gebogenem Bildschirm für Liebhaber von Ultra-Widescreens. Mit einer Diagonale von 45 Zoll und einem Seitenverhältnis von 32:9 entspricht er zwei 27 Zoll, 1440pDie Monitore sind durchgebrannt. Das Ergebnis ist absolut fesselnd. Die Krümmung von 1500R und die enorme Breite füllen Ihr gesamtes peripheres Sichtfeld aus.

Jedes Spiel, das von einem weiten Sichtfeld profitiert, kommt auf diesem Monitor besonders gut zur Geltung. Spiele wie Flugsimulatoren, Open-World-Spiele und Rennspiele. Reddit-Nutzer beschrieben es als „eine echte Revolution. Das ist so, als würde man von einem normalen Fernseher auf eine hochwertige Kinoleinwand umsteigen„…“ Auf der Grundlage umfangreicher Untersuchungen und Analysen stimme ich dem voll und ganz zu. Natürlich geht es beim Eintauchen nicht nur um die Größe. Der Monitor untermauert dies mit beachtliche Leistung.

Es verfügt über ein kontrastreiches VA-Panel, das tiefes, pechschwarzes Schwarz und ein Kontrastverhältnis von 3000:1. Dunkle Szenen in Spielen sehen fantastisch aus; das Erkunden von Höhlen oder des Weltraums in Star Citizen… die fast OLED-ähnlichen Schwarzwerte des Monitors sorgen für ein unglaublich stimmungsvolles Erlebnis. Mit unserem ausführlichen Leitfaden zum Thema bester OLED-Gaming-Monitor. Im Gegensatz zu den meisten VA-Monitoren, LG 45GR65DC-Bzum einenfest. LG hat es auf ein 200 Hz Bildwiederholfrequenz mit einer angegebenen Reaktionszeit von 1 ms.

In der Praxis ist die Bewegungsdarstellung hervorragend: Rasante Shooter und Actionspiele laufen flüssig mit kaum Unschärfe oder Geisterbilder. Selbst bei schwierigen Übergängen in dunklen Bereichen zeigte das Display eine gute Leistung; nur wenn man bei sehr dunklen Hintergründen genau hinschaut, ist ein ganz leichter VA-Pixel-Nachleuchten-Effekt („Black Smear“) zu erkennen. Die Eingabeverzögerung ist gering und das Gerät unterstützt FreeSync Premium Pro (und G-SYNC-kompatibel).

Das Gameplay fühlt sich an leicht und ohne Tränen zu jeder Zeit. Eine Auflösung von 5120×1440 bei 200 fps erfordert eine leistungsstarke GPU. Dank VRR gibt es jedoch kein Bildreißen oder Ruckeln, sondern lediglich flüssige Bewegungen auf dem riesigen Bildschirm. Was die Funktionen angeht, so gebogener Gaming-Monitor verfügt über die Funktionen „Picture-by-Picture“ und „Picture-in-Picture“. Sie können zwei Signale gleichzeitig anzeigen (jetzt haben Sie zwei Bildschirme in einem).

Insgesamt ist es großartig, aber man braucht Platz auf dem Schreibtisch und einen leistungsstarken PC, um es voll und ganz genießen zu können.

Pros Nachteile ✅ Unglaublich fesselnder, gebogener 32:9-Bildschirm ✅ Hohe „Dual-QHD“-Auflösung (5120×1440) ✅ 200 Hz Bildwiederholfrequenz + 1 ms Antwort ✅ Hervorragender Kontrast und HDR600 ✅ Adaptive-Sync + Geringe Eingangsverzögerung = ruckelfreies, reaktionsschnelles Gameplay selbst bei dieser enormen Größe ❌ Benötigt viel Platz auf dem Schreibtisch; riesige Breite von 45 Zoll ❌ Begrenzte Verfügbarkeit von 32:9-Inhalten (nicht alle Spiele unterstützen Ultrawide ohne Anpassungen)

Fazit: Der LG 45GR65DC-B UltraGear 45″ – ein riesiger 45-Zoll-Bildschirm verfügt über ein gebogenes VA-Panel mit einem Ultrawide-Seitenverhältnis von 32:9 was es zudem zum best ultrawide gaming monitor in dieser Preisklasse. Es ermöglicht die Nutzung von zwei Eingängen.

Eine weitere Möglichkeitwäre dasAOC Agon PRO AG346UCD bietet ein 34-Zoll-Ultrawide-Gaming-Erlebnis zu einem günstigeren Preis.

★ Bester Gaming-Monitor mit gebogenem Bildschirm LG 45GR65DC-B UltraGear 45″ Bei Amazon erhältlich

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll (IPS, Full-Array Local Dimming – 96 Zonen) Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ LCD-Panel mit In-Plane-Switching-Technologie Reaktionszeit 1 ms GtG (Fast IPS) Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Bildwiederholfrequenz 144 Hz (120 Hz bei PS5/XSX über HDMI 2.1) Helligkeit ~600 Nits Spitzenhelligkeit (DisplayHDR 600-zertifiziert) Gewicht 6,8 kg (14,99 lbs)

“Lohnt es sich?„Das war meine große Frage, als ich mich auf den Weg machte zu dem…“ Sony INZONE M9, angesichts des höheren Preises für einen 27-Zoll-Monitor. Die Antwort lautet eindeutig „Ja“. Dieser Monitor bietet ein Erlebnis, das es rechtfertigt, als bester 4K-Gaming-Monitor seiner Klasse gekürt zu werden. Der Star der Show ist der Full-Array-Local-Dimming (FALD)-Hintergrundbeleuchtung. Die Helligkeit lässt sich dynamisch regulieren.

Diese Funktion verleiht HDR-Inhalten eine ganz besondere Wirkung: Zum Beispiel, Cyberpunk 2077Die Leuchtreklamen leuchten intensiv vor dem Hintergrund der wirklich dunklen Straßen der Stadt – etwas, das herkömmliche IPS-Monitore mit Seitenbeleuchtung einfach nicht leisten können. Ein Rezensent stellte fest, dass das HDR des M9 „ein verbessertes HDR-Erlebnis“ im Vergleich zu anderen 4K-IPS-Panels.

Im normalen Spielbetrieb und bei Filmsequenzen wirkt das Local Dimming Wunder. Es steigert den Kontrast auf beeindruckende Weise. Sie werden staunen, wie viel satter das Bild wirkt, fast wie ein Pseudo-HDR(aber mit besserer Tiefenwiedergabe in den Schatten). Diese Fähigkeit hebt den INZONE M9 von anderen ab von Mitbewerbern wie dem LG 27GP950 or Gigabyte M28U.

Der INZONE M9 verfügt über ein Fast-IPS-4K-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz. Er ist messerscharf and butterweich. Bei einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll ergibt die 4K-Auflösung eine Pixeldichte von 163 ppi. Spiele und Text wirken äußerst scharf. Apropos Spiele, dieses Der Monitor isthergestelltfür die PS5.Sony hat das Gerät mit zwei HDMI-2.1-Anschlüssen ausgestattet, sodass es 4K bei 120 Hz von der PS5 und der Xbox Series X problemlos verarbeitet.

Außerdem unterstützt es das automatische HDR-Tone-Mapping der PS5. Wenn Sie eine PS5 anschließen, erkennt die Konsole den M9 automatisch und optimiert die HDR-Ausgabe entsprechend.

Pros Nachteile ✅ Hervorragende 4K-HDR-Bildqualität für diese Bildschirmgröße ✅ HDMI-2.1-Anschlüsse für 4K mit 120 Hz, automatisches HDR-Tone-Mapping und genrebezogene Bildmodi für die PS5 ✅ 144 Hz + 1 ms IPS für flüssige Bewegungen und geringe Eingabeverzögerung ✅ G-SYNC-kompatibel und FreeSync Premium ✅ Der integrierte KVM-USB-Hub erleichtert die Verwendung einer einzigen Tastatur und Maus ❌ Eingeschränkte Verstellmöglichkeiten des Ständers: nur Neigung und Höhe, keine Dreh- oder Schwenkfunktion

Fazit: The Sony 27” INZONE M9 isFür die PS5 optimiert with Auto-HDR-Tonwertumwandlung and 4K, 120 Hz, HDMI 2.1Unterstützung. Es gilt als das Der beste Monitor für die PS5 aufgrund seiner technischen Daten, Funktionen und Leistung.

A gute Alternativewäre das Acer Predator XB283K bietet 4K-Auflösung bei 144 Hz und HDMI 2.1-Unterstützung zu einem günstigeren Preis.

★ Der beste 4K-Gaming-Monitor Sony 27” INZONE M9 Bei Amazon erhältlich

4. AOC Agon PRO AG346UCD 34 Zoll [Best Ultrawide Gaming Monitor]

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 34 Zoll QD-OLED (1800R-Krümmung) Seitenverhältnis 21:9 Ultrawide Panel-Typ QD-OLED-Panel Reaktionszeit 0,03 ms GtG Beschluss 3440 × 1440 Bildwiederholfrequenz 175 Hz (Adaptive Sync, LFC-Unterstützung) Helligkeit ~250 Nits im Vollbildmodus (HDR True Black 400) Gewicht 7,65 kg (16,87 lbs)

Gaming auf demAOC Agon PRO AG346UCD ist ein wahres Vergnügen. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es sich um einen der ausgewogensten Ultrawide-Gaming-Monitore handelt, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Du erlebst ein ultrabreites Eintauchen in das Geschehen und eine atemberaubende Bildqualität. Das verdanken Sie dem 34-Zoll-Curved-Bildschirm und der QD-OLED-Technologie. Die Bildqualität ist atemberaubend.

The Der tiefe und unendliche Kontrast lässt jedes Element auf dem Bildschirm dramatisch erstrahlen. Bei hellen Lichtquellen oder HUD-Elementen vor dunklem Hintergrund entstehen keine Lichthöfe oder Unschärfeeffekte. Jedes Pixel leuchtet für sich. AOCDie Umsetzung erfolgt mithilfe der QD-OLED-Technologie. Sie verfügt über eine Quantenpunkt-Verstärkung für die Farbwiedergabe. Praktisch gesehen bedeutet das, dass die Farben richtig zur Geltung kommen. Die satten, kräftigen Farben behalten dennoch ihre Nuancen. Insgesamt wirken die Farben tief und vielschichtig.

The 21:9 ultrawide format das allein ist schon ein riesiger Pluspunkt. Du wirst Erleben Sie echtes Eintauchen damit. In den unterstützten Spielen ist das erweiterte Sichtfeld ein echter Vorteil. Man kann Man nimmt mehr Gegner im peripheren Sichtfeld wahr, und das Gefühl für die Größe der Umgebung in Open-World-Spielen vervierfacht sich. Auch die Auflösung von 3440 × 1440 trifft genau den richtigen Punkt.

Es istweitaus weniger anspruchsvoll als 4K, Mit einer ordentlichen Grafikkarte ist es also möglich, die Bildwiederholfrequenz von 175 Hz zu erreichen. Dennoch bleibt das Bild auf dem 34-Zoll-Bildschirm sehr scharf. Letztendlich ist das AOC Agon PRO AG346UCDgehört zur Spitzenklasseultrawide gaming monitor Damit genießen Sie Geschwindigkeit, Leistung, Bildqualität und ein intensives Erlebnis. Bei diesem Monitor müssen Sie keine Kompromisse eingehen, denn Sie bekommen ALLES. Es ist zwar eine Investition, aber sie zahlt sich aus.

Pros Nachteile ✅ Atemberaubende OLED-Bildqualität ✅ Quantum-Dot-OLED-Panel = leuchtende, reine Farben und hohe Spitzenhelligkeit ✅ Praktisch keine Bewegungsunschärfe ✅ 175 Hz Ultrawide Erfahrungen mit Adaptive-Sync, das Bildreißen bei allen Bildwiederholraten verhindert ✅ Ultrabreites 21:9-Seitenverhältnis dass 3440×1440 ❌ Es fehlt die Bandbreite von HDMI 2.1. Konsolen laufen mit 1440p und 120 Hz, nicht mit 4K

Endgültiges Urteil: Die AOC Agon PRO AG346UCD 34 Zoll Der Monitor bietet atemberaubende QD-OLED-Bilder und eine Bildwiederholfrequenz von 175 Hz für flüssiges Gameplay.

Wenn du möchtest eine günstigere Alternative, the LG 45GR65DC-B bietet ein 45-Zoll-VA-Panel und einen hohen Kontrast zu einem günstigeren Preis.

★ Best Ultrawide Gaming Monitor AOC Agon PRO AG346UCD 34 Zoll Bei Amazon erhältlich

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll IPS (blendfrei) Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ IPS (In-Plane Switching) Reaktionszeit ~4 ms GtG (1 ms MPRT durch Stroboskopeffekt der Hintergrundbeleuchtung) Beschluss 2560 × 1440 (QHD 1440p) Bildwiederholfrequenz 165 Hz (übertaktet auf 170 Hz) mit ELMB-Synchronisation Helligkeit ~350 Nits SDR / HDR10-Unterstützung (Spitzenwert 400 Nits) Gewicht 5,8 kg (12,8 lbs)

Wenn du einein preisgünstiger 27-Zoll-Monitor mit 1440p-Auflösung, der dir butterweiche Bildläufe und hohe Bildwiederholraten bietet, dann haben Sie mit dem ASUS TUF Gaming VG27AQ. Er steht in diesem Bereich stets ganz oben auf der Empfehlungsliste. Das liegt daran, dass er Ihnen das bietet, was Sie brauchen – und das zu einem deutlich günstigeren Preis. Dieser preiswerte Gaming-Monitor bietet eine großes, scharfes Bild das schont die GPU mehr als 4K.

Außerdem ist der Preis angesichts der Leistung, die er bietet, wirklich ein Schnäppchen, was Gaming-Monitore angeht. Die Auflösung von 2560 × 1440 bei einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll ist genau richtig. Alles sieht deutlich schärfer als 1080p, ohne dass dafür extrem leistungsstarke Hardware erforderlich ist. Du wirst Spiele wie The Witcher 3 bei 1440p und erreicht auf einer Grafikkarte der mittleren bis oberen Leistungsklasse deutlich über 100 fps. Spieler, die weite digitale Landschaften erkunden, haben oft einen zweiten Bildschirm im Hochformat in der Nähe stehen. A Hochwertiger vertikaler Monitor ermöglicht es Ihnen, detaillierte Karten und Strategie-Wikis auf einen Blick einzusehen.

Nach umfangreichen Recherchen und Analysen stellten Käufer fest, dass der Wechsel zu diesem Monitor die Auflösung und Bildwiederholfrequenz erheblich steigerte. Für Gamer, die rasante Spiele mögen, bedeutet dies, dass die Bildschärfe bei schnellen Bewegungen hervorragend sein wird. In puncto Bildqualität und Laufruhe überzeugt er auf jeden Fall. Darüber hinaus besticht das IPS-Panel des VG27AQ durch lebendige Farben und große Betrachtungswinkel.

Aber wo dies TUF Die wahre Stärke dieses Monitors liegt in der Bewegungsdarstellung. Es handelt sich um ein 165-Hz-Panel, das auf etwa 170 Hz übertaktet werden kann, und die Reaktionszeiten sind sehr gut, insbesondere bei ASUSder Overdrive richtig eingestellt ist. Zu guter Letzt ist dies ASUS TUF Das Modell hat sich einen Ruf erworben für hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Zuverlässigkeit. Er ist oft deutlich günstiger als andere High-End-Monitore mit 1440p, bietet aber 95 % des Erlebnis.

Pros Nachteile ✅ Hervorragende 1440p-Bildqualität ✅ 165 Hz Bildwiederholrate + geringe Eingabeverzögerung ✅ Einzigartige ELMB-Sync-Technologie ermöglicht die gleichzeitige Reduzierung von Bewegungsunschärfe und Adaptive Sync ✅ Adaptive-Sync funktioniert einwandfrei ✅ Bietet High-End-Funktionen (165 Hz, HDR, ELMB) zu einem Preis der Mittelklasse ❌ IPS-PanelsKontrast und Schwarzwerte sind mittelmäßig; dunkle Szenen in einem dunklen Raum wirken gräulich (typisch für IPS) ❌ Kein USB-C und kein KVM. Die Anschlussmöglichkeiten sind begrenzt und beschränken sich auf die wichtigsten HDMI-/DP-Anschlüsse

Fazit: The ASUS TUF VG27AQ bietet Ihnen gestochen scharfe Bilder, schnelle Bildwiederholraten und lebendige IPS-Farben.

Eine weitere Möglichkeitwäre das ASUS ROG Strix 27”. Es bietet noch besseres HDR für ein noch intensiveres Erlebnis.

★ Der beste 1440p-Gaming-Monitor ASUS TUF 27” Bei Amazon erhältlich

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Fast IPS (Aura Sync-Beleuchtung) Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ IPS (In-Plane Switching) Reaktionszeit 0,5 ms GtG (Fast IPS mit Overdrive) Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Bildwiederholfrequenz 270 Hz (OC) / 240 Hz nativ – Integrierter NVIDIA Reflex Latency Analyzer Helligkeit 400 Nits SDR / HDR400 (Spitzenwert über 450 Nits) Gewicht 5,8 kg (12,8 lbs)

Lernen Sie einen der schnellsten Gaming-Monitore kennen, der sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für Profis erhältlich ist. Der ASUS ROG Strix 27” XG27AQM ist DER 27-Zoll-Gaming-Monitor, den es zu schlagen gilt, besonders wenn Sie im Wettkampf-Gaming aktiv sind. Er nutzt die eine ohnehin schon hervorragende Basis: ein 27-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 1440 × 1440 und einer unglaublichen Bildwiederholfrequenz von 270 Hz. Das Ergebnis ist eine Darstellung, die sich unglaublich schnell und flüssig anfühlt und auch tatsächlich so ist.

Also, direkt in die Spiele von Bewertung and Counter-Strike: Global Offensive… der Unterschied zwischen 144 Hz und 270 Hz ist ganz leicht wahrnehmbar.

Für einen Profispieler können diese kleinen Unterschiede in der Summe über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Eingabe fühlt sich einen Hauch schneller an, und das Verfolgen von Zielen bei schnellen Schüssen fällt einfach um einiges leichter. Vor allem, wenn die Bildrate mit deinen Reaktionen Schritt halten kann. Die Bewegungsschärfe bei hoher Bildwiederholfrequenz ist hervorragend.

The Das schnelle IPS-Panel, das ASUS hier verwendet, gehört zu den schnellsten, die je getestet wurden. Ich habe festgestellt, dass die Reaktionszeiten bei etwa 4 ms oder besser liegen, was für 240 Hz+ hervorragend ist. Außerdem lässt sich mit der Overdrive-Einstellung die Die visuelle Bewertung ist hervorragend. In der PraxisBei 270 Hz ist Ghosting im Grunde kein Thema.

Was mich jedoch am meisten beeindruckt hat, ist, dass ASUS diese Geschwindigkeit erreicht hat, ohne dabei Abstriche bei Farbe und Auflösung zu machen! Der Monitor liefert wirklich wunderschöne Bilder mit satten Farben (er deckt fast 97 % des DCI-P3-Farbraums ab).

Insgesamt ist dieASUS ROG Strix XG27AQMveranschaulichtÜbertreibung im besten Sinne. Es gehört zu den besten 27-Zoll-Gaming-Monitore für alle, die kompromisslose Leistung wollen. Damit erhalten SieHohe Auflösung, hohe Bildwiederholfrequenz und hohe Reaktionsgeschwindigkeit in einem.

Pros Nachteile ✅ Blitzschnelle Bildwiederholrate von 270 Hz… gehört zu den höchsten Werten bei 1440p ✅ Fast IPS mit 0,5 ms GtG , hervorragende Bewegungsschärfe bei minimalen Geisterbildern ✅ Hervorragende Farbwiedergabe und Genauigkeit für ein Display mit hoher Bildwiederholfrequenz ✅ UnterstütztELMB-Synchronisierung (Backlight-Strobing + VRR) ✅ Hochwertige ROG-Ausführung: unverwechselbares Strix-Design, RGB-Hintergrundbeleuchtung und integrierter Latenz-Analysator für eSports-Tuning ❌ Erfordert eine leistungsstarke GPU, um 240–270 Hz bei 1440p voll auszunutzen ❌ Höherer Preis als bei herkömmlichen 27-Zoll-Monitoren mit 144 Hz (man zahlt für die Geschwindigkeit)

Fazit: The ASUS ROG Strix 27” XG27AQM ist der ultimative 27-Zoll-Monitor für Wettkampfspieler.

As an alternative, der Sony INZONE M9 ist ein weiterer hochwertiger 27-Zoll-4K-Gaming-Monitor mit Full-Array-Local-Dimming für eine hervorragende HDR-Leistung.

★ Der beste 27-Zoll-Gaming-Monitor ASUS ROG Strix 27” Bei Amazon erhältlich

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 32 Zoll Rapid IPS (mit Quantum-Dot-Technologie) Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ QD-OLED-Panel Reaktionszeit 1 ms GtG (Fast IPS) Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Bildwiederholfrequenz 144 Hz (120 Hz über HDMI 2.1 für Konsolen) Helligkeit 400 Nits SDR / 600 Nits Spitzenhelligkeit (VESA DisplayHDR 600) Gewicht 7,5 kg (16,5 lbs)

Betreten Sie die große OLED Ein Breitbildmonitor könnte genau das neue Teil sein, das Sie für Ihr Gaming-Setup brauchen. Der Der MSI MPG 321UR-QD-Monitor überzeugt durch seine Größe, Farbdarstellung und Kompatibilität mit zahlreichen Geräten und Konsolen. Das System des Monitors wurde so konzipiert, dass es eine beeindruckende Bildschirmgröße für Gaming-Anwendungen mit hoher Bildschärfe in Einklang bringt. Der Pixeldichte (~140 ppi) ist höher als bei einem 27-Zoll-Bildschirm mit 1440p, also Die Spiele und der Text sehen sehr scharf aus.

4K-Inhalte kommen auf diesem Monitor besonders gut zur Geltung und Sie werden von den feinen Details begeistert sein, die auf einem so großen Bildschirm sichtbar werden. Außerdem trägt dieses Modell den Namen „Xbox Edition“, da MSI hat es stark an die Konsolenkompatibilität angepasst: Über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse kannst du deine PS5 oder Series X mit voller 4K-Auflösung und 120 Hz sowie VRR betreiben.

Das IPS-Panel mit Quantum-Dot-Technologie ist eines der das Beste, was ich in Sachen Farbwiedergabe gesehen habe. Es ist extrem farbintensiv (im positiven Sinne) und deckt einen breiten Farbraum ab. Es ist vollständiger Adobe-RGB-Farbraum und etwa 97 % des DCI-P3-Farbraums. Wir sind beeindruckt. Was die Funktionen angeht, verfügt der Monitor über eine satte 6 USB-Anschlüsse (3 Upstream-Anschlüsse, wenn man den USB-B-Anschluss für KVM mitzählt, und 3 Downstream-Anschlüsse für Geräte).

Es fungiert im Grunde genommen als Dreh- und Angelpunkt für alles. Außerdem gibt es OSD-Funktionen für Gamer: Fadenkreuz-Overlays, ein Timer, ein Zähler für die Bildwiederholfrequenz und sogar ein „Nachtsicht“-Modus (MSI(Bezeichnung für die Schattenaufhellung, um dunkle Bereiche aufzuhellen). Viele andere Die 32-Zoll-Gaming-Monitore der Spitzenklasse Modelle mit ähnlichen technischen Daten sind teurer und bieten weniger Funktionen als das MSI MPG 321UR-QD. Insgesamt ist das MSI MPG 321UR-QD bietet Ihnen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Pros Nachteile ✅ Wunderschönes 4K-Bild auf einem 32-Zoll-Bildschirm, ein großer Bildschirm mit hoher Pixeldichte sorgt für ✅ Quantum-Dot-IPS-Panel erzeugt eine unglaublich satte Farbgebung ✅ Schnelle Bildwiederholrate von 144 Hz und 1 ms Reaktionszeit ✅ Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, ausgelegt für PS5/XSX in 4K 120 Hz mit VRR ✅ Geringe Eingabeverzögerung und FreeSync Premium Pro ❌ Die große Größe von 32 Zoll bedeutet geringere Pixeldichte als kleinere 4K-Monitore (immer noch ~140 PPI, was durchaus detailreich ist, aber nicht „Retina“-Qualität wie bei einem 27-Zoll-4K-Bildschirm) ❌ OSD kann aufgrund der Vielzahl an Funktionen etwas komplex sein

Fazit: The MSI MPG 321UR-QD ist ein funktionsreiches 32-Zoll-4K-Gaming-Monitor ideal für Gaming- und Workstation-Konfigurationen mit mehreren Geräten.

A eine günstigere Alternative? Acer Predator XB283K bietet dir 4K bei 144 Hz, HDMI 2.1 sowie hervorragende Farbgenauigkeit – und das zu einem günstigeren Preis.

★ Der beste 32-Zoll-Gaming-Monitor MSI MPG 321URX QD-OLED Bei Amazon erhältlich

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 49 Zoll QD-OLED (1800R-Krümmung, ultrabreites 32:9-Format) Seitenverhältnis 32:9 Panel-Typ QD-OLED Reaktionszeit ~0,03 ms GtG (sofortige Pixelreaktionszeit bei OLED) Beschluss 5120 × 1440 (Dual-QHD) Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Helligkeit 250 Nits im Vollbildmodus / ~1000 Nits Spitzenwert Gewicht 14,1 kg (31,1 lbs)

The Samsung Odyssey OLED G9 ist besonders beeindruckend, was die Bilddarstellung und das immersive Erlebnis angeht. Dieses gigantische 49-Zoll-Display besteht im Grunde aus zwei miteinander verbundenen 27-Zoll-Monitoren mit 1440p-Auflösung. Dieser Gaming-Monitor verfügt über eine sanfte 1800er-Wölbung. Wenn man davor sitzt, ist es das EINZIGE, was man sieht. Das sorgt für ein immersives Erlebnis der Extraklasse.

Ein Spiel wie Cyberpunk 2077 or Flight Simulator 2020 Auf diesem Monitor ist das ein ganz neues Erlebnis. Die Welt umgibt dich, und dank der perfekten Schwarztöne und satten Farben des OLED-Bildschirms fühlt es sich fast so an, als blicke man durch ein Fenster in eine andere Realität. Das Samsung Odyssey OLED G9bringt dasKinoähnliche Bildqualität von OLED-Fernsehern in einem Monitor-Formfaktor und bietet die hohe Bildwiederholfrequenz, die Gamer benötigen.

Auch die Gaming-Leistung ist erstklassig. Das Display läuft mit 240 Hertz, was bei einem 49-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 5120 × 1440 einfach umwerfend ist. Bei 240 Hz kannst du davon ausgehen, dass die Bewegungsdarstellung eine ganz neue Dimension an Flüssigkeit erreicht. Kombiniert man diese Bildwiederholfrequenz mit der sofortigen Pixelreaktionszeit von OLED, erhält man eine Bewegungsdarstellung, die völlig verwacklungsfrei ist. Schnell bewegende Objekte in Call of Duty: Warzone lassen sich leichter steuern und das Fahrgefühl ist einfach unglaublich geschmeidig.

Alles in allem ist die Der Odyssey OLED G9 bietet ein unvergleichliches Spielerlebnis. Er gehört zweifellos zu den besten Super-Ultrawide-Monitoren, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

Pros Nachteile ✅ 49-Zoll-OLED-Bildschirm mit gebogener Oberfläche ✅ Perfekte Schwarztöne und unbegrenzter Kontrast ✅ Ultraschnelle Bildwiederholfrequenz von 240 Hz + Reaktionszeit von nahezu null ✅ Quantum-Dot-OLED-Farben ✅ Unterstützung für HDR10+ beim Gaming für dynamisches HDR-Tone-Mapping ❌ Hoher Preis ❌ Benötigt viel Platz

Fazit: The Samsung Odyssey OLED G9ist ein 49-Zoll-QD-OLED-Ultrawide-Monitor mit perfektem Schwarz, lebendigen Farben und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz.

An Alternativeist das AOC Agon PRO AG346UCD. Es bietet QD-OLED-Bildqualität und eine Bildwiederholfrequenz von 175 Hz in einem kompakteren 34-Zoll-Ultrawide-Format (und zu einem günstigeren Preis).

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 32 Zoll WOLED (Flachbildschirm, entspiegelt) Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ Nano IPS Reaktionszeit ~0,03 ms (OLED – sofort) Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Bildwiederholfrequenz 240 Hz (nativ) Helligkeit ~250 Nits im Vollbildmodus / über 800 Nits Spitzenwert (DisplayHDR True Black 400) Gewicht 6,9 kg (15,2 lbs)

The LG UltraGear 32GS95UV hat es wirklich in sich. Dieser Monitor bietet LGdie renommierte OLED-Technologie des Unternehmens (wie man sie von dessen Fernsehern kennt) und optimiert sie für Desktop-Gaming auf eine Weise, wie es bisher noch nicht gemacht wurde. Zunächst einmal die Optik: Wie von OLED zu erwarten, ist das Bild einfach großartig. Da jedes Pixel sein eigenes Licht ausstrahlt, sind die Schwarztöne ganz schwarz.

Der Kontrast und die Farbtreue sind atemberaubend; der Monitor deckt 133 % des sRGB-Farbraums und ca. 95 % des DCI-P3-Farbraums ab, sodass die Farben sowohl satt als auch präzise sind. Was den 32GS95UV jedoch wirklich auszeichnet, ist die Leistung und die Dual-Mode-Funktion. Die native Auflösung dieses Monitors beträgt 4K bei 240 Hz: eine bereits bahnbrechende Spezifikation, da es sich um das erste Gerät seiner Art handelt. Das Spielen mit 240 Hz in 4K ist ein wahres Vergnügen (vorausgesetzt, Ihr System kann eine hohe Bildrate liefern).

Selbst bei niedrigeren Bildraten in anspruchsvolleren Spielen sorgt die Kombination aus VRR und der schnellen Reaktionszeit des OLED-Displays dafür, dass sich alles flüssig anfühlt. Aber LG Das war aber noch nicht alles: Sie fügten noch ein 480-Hz-Modus bei 1080p Für echte Hardcore-Gamer! Mit einem schnellen Hotkey oder über das OSD-Menü kannst du den Monitor auf eine Auflösung von 1920×1080 und eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 480 Hz umschalten.

Es gibt sogar Optionen, den Anzeigebereich bei dieser 1080p-Auflösung auf 27 Zoll oder 24 Zoll (mit schwarzen Balken) zu verkleinern, was den Eindruck vermittelt, als säße man weiter entfernt von einem kleineren Bildschirm. Die Idee dahinter ist, dass die Augen bei eSports wie CS:GO oder Valorant den gesamten Bildschirm mühelos erfassen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die LG 32GS95UV is Zweifellos der beste OLED-Gaming-Monitor gerade jetzt, weil er die Stärken von OLED (Kontrast, Farbe, Reaktionsgeschwindigkeit) mit speziell auf Gamer zugeschnittenen Innovationen (Dual-Mode 480 Hz usw.) verbindet, die kein anderer Monitor bietet.

Pros Nachteile ✅ Atemberaubendes OLED-Bild ✅ Dual-Modus 480 Hz … Diese einzigartige Funktion ermöglicht es Wettkampfspielern, auf 1080p umzuschalten bei einer verrückt 480 Hz mit Optionen zur Simulation einer Bildschirmgröße von 27″ oder 24″ für konzentriertes Spielen ✅ 240 Hz bei 4K ✅ Nahezu sofortige Reaktionszeiten (0,03 ms) = keinerlei Bewegungsunschärfe oder Geisterbilder ✅ HDMI 2.1 und VRR vollständig unterstützt ❌ Teures Flaggschiff (preislich vergleichbar mit High-End-Fernsehern) ❌ Mögliche Einbrennerscheinungen (typisch für OLED)

Fazit: The LG UltraGear 32GS95UV eignet sich perfekt für beides immersives Gaming und rasante eSports denn es handelt sich um einen bahnbrechenden OLED-Gaming-Monitor mit 4K-Auflösung und 240 Hz Bildwiederholfrequenz.

Eine Alternative? The MSI MPG 321UR-QD bietet 4K-Auflösung bei 144 Hz sowie HDMI 2.1-Unterstützung und liefert Ihnen damit hervorragende Leistung zu einem günstigeren Preis.

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10. KTC G27P6 27-Zoll-OLED [Der beste Gaming-Monitor mit Lautsprechern]

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll OLED (Flachbildschirm, entspiegelt) Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ Nano IPS Reaktionszeit ~0,03 ms (praktisch augenblicklich, kein Nachbild) Beschluss 2560 × 1440 (QHD 1440p) Bildwiederholfrequenz 240 Hertz Helligkeit ~250 Nits Spitzenwert (HDR10-Unterstützung – Kontrast pro Pixel) Gewicht 6,9 kg (15,2 lbs)

Falls Sie noch nichts von KTC, du bist nicht allein. Ich war anfangs skeptisch gegenüber dieser eher unbekannten Marke. Aber ihre G27P6 OLED Dieser Monitor hat sich als eine der besten Investitionen für Gamer erwiesen, vor allem angesichts seines Preises und seiner Funktionen. Beginnen wir mit dem Spielerlebnis: Mit seinem 27-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 1440p und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz trifft er genau den richtigen Punkt für sowohl Wettkampf- als auch immersives Gaming.

Die Bildqualität ist einfach umwerfend. Diese Tafel wurde hergestellt von LG (KTC bezieht es, ähnlich wie Dell (wie es auch andere tun), sodass du in den Genuss dieser OLED-Magie kommst. Perfektes Schwarz und nahezu unbegrenzter Kontrast. Wenn du ein Spiel wie Elden Ring or Batman: Arkham Knight, Nachtszenen oder dunkle Verliese werden mit tiefschwarzen Schatten dargestellt, ohne den Hauch von Graustufen, den man bei IPS- oder sogar VA-Bildschirmen sieht.

Die Gaming-Leistung ist hervorragend. Die Reaktionszeit ist praktisch sofort, sodass die Bewegungsdarstellung besser ist als bei jedem 240-Hz-LCD, das ich bisher gesehen habe. Eine Overdrive-Optimierung oder eine Reduzierung von Bewegungsunschärfe ist nicht erforderlich; selbst in rasanten Shootern wie Quake Champions or Apex Legends, bewegte Objekte bleiben scharf.

Die integrierten Lautsprecher eines Monitors sind meist nur ein Nebengedanke, doch KTC hat sich diesem Trend widersetzt. Der G27P6 verfügt über zwei 5-W-Lautsprecher, die sich für Spiele und Medien eignen. Der Klang ist „kraftvoll und geschmeidig“, wie KTC wirbt. Das KTC G27P6 27” bietet die wesentlichen Vorteile von OLED und überzeugt darüber hinaus mit wirklich guten integrierten Lautsprechern und einer umfangreichen Anschlussausstattung.

Pros Nachteile ✅ Hervorragende Bildqualität ✅ Hohe Bildwiederholfrequenz von 240 Hz bei 1440p mit einer Pixelreaktionszeit von nahezu null ✅ Beeindruckende integrierte Lautsprecher , zwei 5-W-Lautsprecher sorgen für einen satten, beeindruckenden Klang ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet OLED-Leistung zu einem Preis, der weit unter dem der großen Marken liegt



✅ Geringe Eingabeverzögerung und einwandfreies VRR ❌ Die Spitzenhelligkeit ist eher gering und eignet sich nicht ideal für HDR-Lichter in sehr hellen Umgebungen ❌ Erfordert Einbrennschutz (OLED-Panel)

Fazit: The Der KTC G27P6 ist ein 27-Zoll-OLED-Bildschirm Gaming-Monitor mit flüssige 240-Hz-Darstellung und der unglaubliche Kontrast des OLED-Displays, dazu überraschend gute integrierte 5-W-Lautsprecher, die es von anderen abheben.

Eine weitere Möglichkeit is the LG UltraGear 32GS95UV. Er bietet 4K-Leistung bei 240 Hz, einen 1080p-Dual-Modus mit 480 Hz sowie erstklassige OLED-Qualität.

★ Der beste Gaming-Monitor mit Lautsprechern KTC G27P6 27-Zoll-OLED Bei Amazon erhältlich

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 15,6 Zoll OLED (tragbar, schlankes Design) Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ OLED Reaktionszeit ~0,1 ms (praktisch augenblicklich, kein Nachbild) Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Helligkeit ~400 Nits Spitzenhelligkeit (HDR10-Unterstützung – lebendige Kontraste) Gewicht 1,8 kg (3,9 lbs)

Wenn Sie auf der Suche nach ein tragbarer Gaming-Monitor das Spitzenleistung mit Mobilität verbindet, das ViewSonic VX1655-4K-OLED ist eine tolle Wahl. Es ist ein 15,6-Zoll-OLED with 4K-Auflösung, sodass Sie auch unterwegs kristallklare Bilder und scharfe Details genießen können.

The OLED-DisplayAngebotetiefes Schwarz und leuchtende, lebendige Farben die deine Spiele richtig zur Geltung bringen. Egal, ob du actiongeladene Spiele spielst oder eine neue Welt erkundest – der Kontrast und die Farben sind atemberaubend und lassen alles realistischer und eindringlicher wirken. Die 4K-Auflösung sorgt für noch mehr Übersichtlichkeit und lässt Sie Details erkennen, die Ihnen auf kleineren Bildschirmen entgehen würden.

Auch die Leistung ist beeindruckend. Das Die Reaktionszeit ist extrem schnell, was bedeutet, dass du weder Geisterbilder noch Bewegungsunschärfe siehst, selbst wenn es in Spielen wie Fortnite or Call of Duty. DieBildwiederholfrequenz von 60 Hz mag im Vergleich zu manchen Gaming-Monitoren gering erscheinen, doch dieses Display sorgt dennoch für flüssiges und reaktionsschnelles Gaming.

Was den Ton betrifft, so ist der ViewSonic VX1655 im Lieferumfang enthaltenintegrierte Lautsprecher die für einen tragbaren Monitor überraschend gut abschneiden. Die beiden Lautsprecher liefern einen ordentlichen Klang, sodass Sie ein flüssiges Hörerlebnis ohne dass Kopfhörer oder zusätzliche Lautsprecher erforderlich sind. Der Monitor ist kompaktandleicht zu transportierenEgal, ob du in einem Café oder bei einem Freund spielst – du hast alles dabei, was du brauchst.

Pros Nachteile ✅ Wunderschönes OLED-Display mit lebendigen Farben und tiefem Schwarz ✅ Ultraschnelle Reaktionszeit für flüssiges Gameplay ✅ Praktische integrierte Lautsprecher für mobiles Gaming ✅ Leicht und einfach zu transportieren ✅ 4K-Auflösung für gestochen scharfe Bilder ❌ Etwas geringere Helligkeit, nicht ideal für extrem helle Umgebungen

Fazit: The ViewSonic VX1655-4K-OLED is ein fantastischer tragbarer Gaming-Monitor mit seiner scharfen4K-OLED-Display, hervorragender Farbkontrastundkurze Reaktionszeit. Es ist ideal für alle, die ein erstklassiges Erlebnis ohne sperrige Geräte suchen. Für diejenigen, die noch größere Bildschirme suchen, ist das Acer Predator X27 bietet ein großes 4K-Display mit einer noch höheren Bildwiederholfrequenz und mehr Funktionen.

★ Bester tragbarer Gaming-Monitor ViewSonic VX1655-4K-OLED 15,6 Zoll Bei Amazon erhältlich

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll IPS (hochwertige, entspiegelte Beschichtung) Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ IPS Reaktionszeit ca. 5 ms (schnell und klar) Beschluss 5120 × 2880 (5K UHD) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Helligkeit 500 cd/m² (ideal für helle Umgebungen) Gewicht 6,8 kg (15 lbs)

Wenn Sie auf der Suche nach ein erstklassiger 5K-Gaming-Monitor, der LG 27MD5KL-B Ultrafine 5K ist kaum zu übertreffen. Das 27-Zoll-BildschirmAngebote ultra-scharfe 5K-Auflösung das eignet sich perfekt für detailreiche Grafiken und fesselnde Spielerlebnisse.

The 5K-Auflösung erweckt jedes Spiel mit gestochen scharfer Bildqualität zum Leben. Von von lebendigen Landschaften bis hin zu feinen Details Selbst bei rasanten Action-Szenen meistert dieser Monitor alles.

The IPS-Panelbietetfarbgetreue Darstellung and große Betrachtungswinkel, sodass du beim Zocken oder beim Anschauen von Filmen stets ein helles und klares Bild erhältst. Dank der Helligkeit von 500 cd/m² eignet es sich zudem perfekt zum Arbeiten oder Zocken in hellen Räumen, sodass dir selbst bei Tageslicht keine Details entgehen.

Die Leistung ist stark und schnell Reaktionszeit von etwa 5 ms, wodurch er reaktionsschnell genug für Gelegenheitsspiele ist. Allerdings bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz… eignet es sich am besten für Spieler, die Spiele mit einem eher gemächlichen Tempo mögen. Zum Beispiel Spiele wie The Witcher 3 or Civilization VI auf diesem Bildschirm fantastisch aussehen werden, während schnellere Spiele wie Counter-Strike: Global Offensive ist möglicherweise nicht so flüssig wie bei Monitoren mit höherer Bildwiederholfrequenz.

Dieser Monitor wird außerdem mit Thunderbolt 3 and USB-Typ-C-Anschlüsse, wodurch Sie über zuverlässige Verbindungsmöglichkeiten verfügen, insbesondere für macOSBenutzer. Und das Paket enthält sogar ein Bildschirm-Reinigungsset, damit Ihr Bildschirm immer frisch und makellos aussieht.

Pros Nachteile ✅ 5K-Auflösung für unglaubliche Schärfe und Detailtreue ✅ IPS-Panel mit hervorragender Farbgenauigkeit und großen Betrachtungswinkeln ✅ Hervorragende Helligkeit für helle Räume ✅ Thunderbolt 3- und USB-Typ-C-Anschlüsse für schnelle Verbindungen ✅ Im Lieferumfang ist ein Bildschirmreinigungsset enthalten ❌ Etwas schwerer, wodurch es weniger handlich ist

Fazit: The LG 27MD5KL-B Ultrafine the Der beste 5K-Monitor für Gamer und Kreative, die ein scharfes, hochwertiges Display benötigen.

Er bietet hervorragende Bildschärfe, ausgezeichnete Farbgenauigkeit und solide Leistung, insbesondere bei Spielen mit gemächlicherem Tempo oder bei kreativen Arbeiten. Wenn Sie einen Monitor suchen, der stärker auf Gaming ausgerichtet ist und eine höhere Bildwiederholfrequenz bietet, sollten Sie sich vielleicht den Acer Predator XB273K.

★ Der beste 5K-Gaming-Monitor LG 27MD5KL-B Ultrafine 5K-Monitor Bei Amazon erhältlich

13. Acer Predator XB283K 28″ [Der beste preisgünstige Gaming-Monitor]

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Technische Daten Details Bildschirmgröße 28 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ Agile-Splendor IPS-Panel Reaktionszeit 1 ms GtG (Fast IPS) Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Bildwiederholfrequenz 144 Hz (VRR FreeSync Premium) Helligkeit 400 Nits Spitzenhelligkeit (HDR400-zertifiziert) Gewicht 4,8 kg (10,58 lbs)

Einenein preisgünstiger 4K-Gaming-Monitor, der keine Abstriche bei der Ausstattung macht kann sich unmöglich anfühlen, aber das Acer Predator XB283Kliefert das Richtige4K-Gaming-Leistung mit 144 Hz zu einem günstigen Preis. Für einen fairen Preis von rund 400 Dollar (im Angebot) bietet es Ihnen scharfe Details und lebendige Farben. Es verfügt über ein beeindruckendes Agile-Splendor-IPS-Panel, dem die hervorragende Bildqualität zu verdanken ist.

Sie werden sofort die besondere Klarheit und die 90 % DCI-P3-Farbraum bietet ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Die HDR-Unterstützung (DisplayHDR 400) sorgt für eine spürbare Steigerung der Helligkeit. Mit einer Spitzenhelligkeit von 400 Nits Es schützt gut vor Blendung und bietet für ein IPS-Panel einen ordentlichen Kontrast. Das Wichtigste ist jedoch, wo die Predator XB283Kwirklichglänzt, und das wäre dann in seiner Gaming-Leistung.

Rasante Spiele wie DOOM Eternal die Ihrem Gerät viel abverlangen, laufen unglaublich flüssig. Das ist alles dank eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, eine Reaktionszeit von 1 ms sowie G-Sync-/FreeSync-Unterstützung. Es ist mit nur minimalen Unschärfen und Geisterbildern zu rechnen. Bei Titeln wie Halo Infinite Auch auf der Xbox Series X bei 4K und 120 Hz sollte das Erlebnis nahtlos sein. Das verdanken Sie High-Definition Multimedia Interface 2.1 Unterstützung dafür.

Alles in allem ist dieser Monitor ein eine hervorragende Wahl für Wettkampfspiele.Es bietetgeringe Eingabeverzögerung und hervorragende Bewegungsdarstellung. Es wirkt keineswegs billig verarbeitet, auch wenn es sich um ein preisgünstiges Modell handelt. Der Ständer ist stabil und gut justiert. A USB-C-Anschluss mit 65 W Leistung and ein KVM-Switch machen den Wechsel zwischen einem Gaming-PC und einem Laptop zum Kinderspiel. Außerdem sind die zusätzlichen USB-A-Anschlüsse ein netter Bonus. Die integrierten Lautsprecher sind zwar einfach, reichen aber für gelegentliche Aufgaben aus.

Pros Nachteile ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für 4K und 144 Hz ✅ Scharfes und farbenfrohes IPS-Display ✅ HDMI 2.1-Anschlüsse 4K-Gaming mit 120 Hz auf PS5/XSX aktivieren ✅ Flüssige, verwacklungsarme Bewegungen ✅ Integrierter KVM-Switch und USB-Hub die Einrichtung mehrerer Geräte vereinfachen ❌ DisplayHDR 400 bietet nur eine mäßige HDR-Wirkung ❌ Die Lautsprecher funktionieren, aber es fehlt der Bass

Fazit:Acer Predator XB283K 28″ ist ein preisgünstiger 4K-Gaming-Monitor mit 144 Hz mit HDMI 2.1 für Konsolen der nächsten Generation.

Wenn du eine ähnliche Option suchst, entscheide dich für die ASUS TUF 27”. Das ist bei weitem das bester preisgünstiger Gaming-Monitor das mit einer Auflösung von 1440p und hohen Bildwiederholraten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

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Wichtige technische Daten und Funktionen, die Sie vor dem Kauf des besten Gaming-Monitors beachten sollten

Mehrere WICHTIGE technische Daten beeinflussen die Leistung, die Bildschärfe, das Eintauchpotenzial und das gesamte Spielerlebnis Ihres Monitors, ähnlich wie bei der die besten Gaming-Fernseher. Lassen Sie uns ein paar wichtige Punkte näher betrachten, damit Sie diese beim Kauf eines neuen Gaming-Monitors im Hinterkopf behalten.

1. Die Bildschirmgröße ist entscheidend: Die richtige Monitorgröße für Gaming finden

The die richtige Bildschirmgröße für Spiele Das hängt von deiner Konfiguration und deinen Vorlieben beim Gaming ab.

24–27 Zoll : Ideal für Wettkampfspiele; so bleibt alles im Blickfeld.

: Ideal für Wettkampfspiele; so bleibt alles im Blickfeld. 32 Zoll : Ideal für fesselnde Einzelspieler- und Konsolenspiele.

: Ideal für fesselnde Einzelspieler- und Konsolenspiele. 34 Zoll+ (Ultrawide): Ideal für Simulationsspiele und Multitasking.

2. Bildwiederholraten verstehen: Warum 144 Hz und 240 Hz für Gamer wichtig sind

Die Bildwiederholfrequenz steht in direktem Zusammenhang damit, wie flüssig sich Bewegungen in Spielen auf dem Bildschirm darstellen. Eine höhere Bildwiederholfrequenz sorgt für flüssigere Bewegungen und ein besseres Spielerlebnis. Eine höhere Bildwiederholfrequenz bedeutet zudem eine bessere Reaktionsgeschwindigkeit und weniger Bildreißen.

60 Hz: Ein einfacher Standard, aber nicht ideal für rasante Spiele.

Ein einfacher Standard, aber nicht ideal für rasante Spiele. 120 Hz–144 Hz: Ideal für die meisten Gamer: flüssigere Animationen, weniger Bewegungsunschärfe.

Ideal für die meisten Gamer: flüssigere Animationen, weniger Bewegungsunschärfe. 240 Hz+:Ideal für E-Sport und Ego-Shooter.

3. Auflösungsoptionen: Ein Vergleich von 1080p-, 1440p- und 4K-Monitoren

A höhere Auflösung verbessert die Bildschärfe, erfordert aber auch mehr GPU-Leistung!

Full HD (1080p) : Ideal für preisgünstiges Gaming und hohe Bildwiederholraten.

: Ideal für preisgünstiges Gaming und hohe Bildwiederholraten. 1440p (QHD: Eine ausgewogene Mischung aus Leistung und gestochen scharfer Grafik; ideal für die meisten Gamer.

Eine ausgewogene Mischung aus Leistung und gestochen scharfer Grafik; ideal für die meisten Gamer. Ultra-High-Definition: Bietet eine hohe Detailtreue, erfordert jedoch eine leistungsstarke Grafikkarte, um das Spiel optimal nutzen zu können (und um flüssig zu laufen).

4. Panel-Typen im Überblick: IPS vs. TN vs. VA für Gaming

Die Art des Bildschirms wirkt sich auf die Farbgenauigkeit Ihres Monitors aus. Außerdem beeinflusst sie die Reaktionszeiten und die Blickwinkel. Für die meisten Gamer sind IPS-Bildschirme ideal. Sie bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Bildqualität.

IPS (In-Plane Switching) : Hervorragende Farbgenauigkeit und große Betrachtungswinkel – ideal für RPGs und ein intensives Spielerlebnis.

: Hervorragende Farbgenauigkeit und große Betrachtungswinkel – ideal für RPGs und ein intensives Spielerlebnis. TN (Twisted Nematic) : Schnellste Reaktionszeiten, aber schwächere Farben. Ideal für wettkampforientierte FPS-Spiele.

: Schnellste Reaktionszeiten, aber schwächere Farben. Ideal für wettkampforientierte FPS-Spiele. VA (vertikale Ausrichtung): Besserer Kontrast als bei IPS, aber langsamere Reaktionszeiten können zu Geisterbildern führen.

5. OLED vs. Mini-LED vs. LCD: Welche Display-Technologie hat die Nase vorn?

Displaytechnologien beeinflussen Helligkeit, Kontrast und Farbtiefe unmittelbar. OLED eignet sich in der Regel am besten für eine erstklassige Bildqualität. Mini-LED hingegen bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Helligkeit und Kontrast, ohne dass man sich Gedanken über Einbrenneffekte machen muss.

OLED : Perfekte Schwarztöne, nahezu sofortige Reaktionszeit, aber teuer und mit Einbrennrisiken verbunden.

: Perfekte Schwarztöne, nahezu sofortige Reaktionszeit, aber teuer und mit Einbrennrisiken verbunden. Mini-LED : Heller als OLED, verbesserter Kontrast, jedoch keine echte Beleuchtung pro Pixel.

: Heller als OLED, verbesserter Kontrast, jedoch keine echte Beleuchtung pro Pixel. Flüssigkristallanzeige (mit LED-Hintergrundbeleuchtung): Am günstigsten, bietet jedoch nicht die tiefen Schwarztöne und den Kontrast von OLED und Mini-LED.

6. Die Bedeutung der Reaktionszeit beim Gaming

A Reaktionszeit des Monitors beeinflusst, wie schnell die Pixel ihre Farbe wechseln, was sich wiederum auf die Bewegungsschärfe auswirkt. Für Wettkampfspiele ist eine Reaktionszeit von 1 ms oder weniger ideal.

1 ms GtG : Ideal für rasante Ego-Shooter und E-Sport; verhindert Bewegungsunschärfe.

: Ideal für rasante Ego-Shooter und E-Sport; verhindert Bewegungsunschärfe. 4–5 ms GtG : Für die meisten Spieler noch akzeptabel, kann jedoch leichte Geisterbilder aufweisen.

: Für die meisten Spieler noch akzeptabel, kann jedoch leichte Geisterbilder aufweisen. Acht Millisekunden oder mehr: Nicht für Spiele empfohlen, da es zu deutlichen Bewegungsunschärfen kommen kann.

7. Die Bedeutung von Bittiefe und Farbgenauigkeit bei Gaming-Monitoren

Sowohl die Bittiefe als auch die Farbgenauigkeit beeinflussen den visuellen Realismus. Eine Farbtiefe von 8 Bit oder mehr sorgt in der Regel für lebendigere und naturgetreuere Bilder.

6-Bit + FRC (Frame Rate Control) : Grundlegende Farbtiefe, jedoch keine echte 8-Bit-Qualität.

: Grundlegende Farbtiefe, jedoch keine echte 8-Bit-Qualität. 8-Bit-nativ : Der Standard für die meisten Gaming-Monitore, der 16,7 Millionen Farben bietet.

: Der Standard für die meisten Gaming-Monitore, der 16,7 Millionen Farben bietet. 10 Bit: Ideal für HDR-Gaming und die Erstellung von Inhalten, mit einer Farbwiedergabe von über 1 Milliarde Farben.

8. HDR bei Gaming-Monitoren: Lohnt sich die Investition?

HDR ist eine lohnende Investition, wenn Sie einen Monitor suchen, der in puncto Helligkeit, Farbtiefe und Kontrast eine erstklassige Bildqualität bietet. Für echtes HDR-Gaming sollten Sie nach DisplayHDR 600 oder höher Ausschau halten.

Hoher Dynamikumfang 10 : HDR für Einsteiger , besserer Kontrast als bei SDR, aber nur begrenzte tatsächliche Wirkung.

: , besserer Kontrast als bei SDR, aber nur begrenzte tatsächliche Wirkung. DisplayHDR 600+ : Deutliche Verbesserungen bei Helligkeit und Tiefenschärfe.

: Deutliche Verbesserungen bei Helligkeit und Tiefenschärfe. HDR1000 / True Black: Die beste HDR-Qualität, wie sie bei Premium-OLED- und Mini-LED-Monitoren zu finden ist.

9. Zwei Monitore vs. Ultrawide-Monitor vs. gebogener Monitor: Was ist das Beste für Gamer?

Die beste Konfiguration hängt letztendlich von dir und deinem Spielstil ab.

Zwei Monitore : Ideal für Multitasking, hat aber Rahmen zwischen den Bildschirmen.

: Ideal für Multitasking, hat aber Rahmen zwischen den Bildschirmen. Ultrawide (21:9 oder 32:9) : Nahtloses Spielerlebnis für Rennspiele, Flugsimulatoren und Rollenspiele.

: Nahtloses Spielerlebnis für Rennspiele, Flugsimulatoren und Rollenspiele. Gebogene Monitore: Steigern Sie das Eintauchen in das Spielerlebnis und verringern Sie die Belastung für die Augen.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Gaming-Monitor?

The ASUS ROG Swift 32-Zoll-4K-Gaming-Monitor ist der beste Gaming-Monitor insgesamt und vereint scharfes 4K-UHD-Display, Bildwiederholfrequenz von 144 Hzsowie eine hervorragende HDR-Leistung für PC- und Konsolenspieler. Er bietet atemberaubende Bildqualität, geringe Eingabeverzögerung und HDMI 2.1-Unterstützung für Gaming der nächsten Generation mit 4K und 120 Hz.

Worauf sollte ich bei einem Gaming-Monitor achten?

Achten Sie bei einem Gaming-Monitor auf die Bildwiederholfrequenz, die Reaktionszeit, die Auflösung und den Panel-Typ. Eine hohe Bildwiederholfrequenz ab 144 Hz (oder mehr) sorgt für flüssigeres Gameplay, ebenso wie eine kurze Reaktionszeit (1–5 ms). Bestimmte Panel-Typen wie OLED, IPS oder QD-OLED bieten eine verbesserte Bildqualität und eine hohe Farbgenauigkeit.

Welcher Bildschirmtyp eignet sich am besten für Spiele?

Welcher Bildschirmtyp sich am besten für Gaming eignet, hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Leistungsorientierte Gamer entscheiden sich für höhere Bildwiederholraten und Reaktionszeiten, während Gelegenheitsspieler in der Regel Wert auf eine verbesserte Bildqualität legen.

Was ist eine gute Bildwiederholfrequenz für Spiele?

Für Spiele sind Bildwiederholraten ab 144 Hz oder höher empfehlenswert. Höhere Bildwiederholraten verringern Bewegungsunschärfe und sorgen für ein flüssigeres Spielerlebnis.

Was ist eine gute Reaktionszeit für einen Gaming-Monitor?

Eine gute Reaktionszeit für einen Gaming-Monitor liegt zwischen 1 ms und 5 ms, da kürzere Reaktionszeiten Geisterbilder und Bewegungsunschärfe reduzieren. OLED- und QD-OLED-Panels verfügen über nahezu sofortige Reaktionszeiten. IPS- und TN-Panels bieten in der Regel Reaktionszeiten von 1 ms bis 3 ms.

Welche Monitorgröße eignet sich am besten zum Zocken?

24–27 Zoll → Ideal für Wettkampfspiele, da alles im Blickfeld bleibt.

→ Ideal für Wettkampfspiele, da alles im Blickfeld bleibt. 32 Zoll → Bietet ein intensiveres Spielerlebnis und eignet sich hervorragend für Einzelspieler- und filmische Titel.

→ Bietet ein intensiveres Spielerlebnis und eignet sich hervorragend für Einzelspieler- und filmische Titel. Ultrawide (34 Zoll und mehr) → Hervorragend geeignet für Rennspiele, Simulatoren und die Erkundung offener Welten.

Haben Gaming-Monitore Lautsprecher?

Manche haben zwar Lautsprecher, diese sind jedoch meist sehr einfach gehalten. Für anspruchsvolles Gaming oder ein intensives Klangerlebnis sind ein gutes Headset oder externe Lautsprecher die weitaus bessere Wahl.

Eignen sich Gaming-Monitore für die Arbeit?

Ja. Dank ihrer hohen Bildwiederholraten laufen das Scrollen und Multitasking flüssiger, und Modelle mit hoher Auflösung und präziser Farbwiedergabe eignen sich hervorragend für kreative Arbeiten oder produktives Arbeiten. Achten Sie auf ergonomische Ständer, wenn Sie die Monitore über längere Zeit nutzen möchten.

Ist ein Monitor zum Zocken besser als ein Fernseher?

Ja, manche Gaming-Monitore verfügen über integrierte Lautsprecher, doch deren Klangqualität ist in der Regel eher mäßig.

Ja, ein Gaming-Monitor eignet sich besser zum Zocken als ein Fernseher, wenn dir schnellere Reaktionszeiten, höhere Bildwiederholraten und geringere Eingabeverzögerung wichtig sind.

Wer stellt die besten Gaming-Monitore her?

ASUS, LG, Samsung, Acer, MSI und AOC sind dafür bekannt, Monitore mit hohen Bildwiederholraten, geringer Eingabeverzögerung und erstklassiger Panel-Technologie herzustellen. OLED- und QD-OLED-Modelle von LG, MSI und Samsung sind derzeit die beste Wahl für High-End-Gaming.

Welche Monitore verwenden Profispieler?

Profi-Gamer verwenden in der Regel Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz, von 240 Hz bis 360 Hz. Sie entscheiden sich meist für Monitore mit geringer Eingangsverzögerung und schnellen Reaktionszeiten.