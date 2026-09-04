Rezension zu „33 Immortals“: Eine Rebellion mit 33 Spielern, die irgendwie tatsächlich funktioniert

33 völlig Fremde in einen einzigen Roguelike-Lauf zu stecken, klingt nach einem Rezept für eine sofortige Katastrophe. Stattdessen funktioniert das Konzept schon nach wenigen Minuten. Eine volle Lobby mündet in einen gewaltigen Bosskampf, Fähigkeiten blitzen über den Bildschirm, und irgendwie drängen sich alle gerade noch rechtzeitig auf das richtige, leuchtende Synergiefeld.

Dieser Testbericht zu „33 Immortals“ befasst sich mit dem bislang gewagtesten Kurswechsel von Thunder Lotus Games. Das Studio, das für die ruhige, emotionale Reise in „Spiritfarer“ bekannt ist, schlägt nun eine radikale neue Richtung in Richtung Online-Raids ein. Das Ergebnis ist ein Top-Down-Action-Roguelike, das für rasantes Koop-Spiel konzipiert ist.

„33 Immortals“ erscheint zeitgleich mit „Kepler“ und bietet eine handgezeichnete Interpretation von Dantes „Göttlicher Komödie“. Nur liegt der Fokus diesmal ganz klar auf spannungsgeladenem Teamwork statt auf stiller Besinnung.

Das Spiel erreichte am 10. Juni 2026 die vollständige Version 1.0 auf Steam, im Epic Games Store und auf der Xbox Series X|S mit vollständigem Crossplay, nachdem es 15 Monate lang im Early Access war .

Der Standardpreis liegt bei 14,99 $ (optional sind die Editionen „Immortal Menagerie Pack“ und „Fanpaket“ erhältlich), und das Spiel war für Abonnenten des „33 Immortals Game Pass“ bereits am ersten Tag verfügbar, sodass sich alle ersten Bewertungen zu „33 Immortals“ stark auf das Preis-Leistungs-Verhältnis konzentrierten.

Der Hauptreiz liegt hier in der puren Einfachheit nach dem Motto „einfach loslegen und raiden“. Das Matchmaking erfolgt nahezu sofort, die Spiele dauern etwa 25 Minuten, und die Koordination erfolgt über schnelle Pings, Emotes und gemeinsame Kartenziele statt über einen obligatorischen Voice-Chat. Man erhält das Ausmaß eines großen MMO-Raids, ohne sich den Kopf über die Terminplanung zerbrechen zu müssen.

Das frühe Feedback der Steam-Spieler pendelte sich bei einer „größtenteils positiven“ Bewertung für „33 Immortals“ ein (etwa 75 % positive Rezensionen), was mit meiner Einschätzung in der Rezension zu „33 Immortals“ übereinstimmt. Das Multiplayer-Konzept wirkt wirklich frisch, auch wenn Fragen zum langfristigen Spielverlauf offen bleiben.

Begleiten Sie mich in dieser Rezension zu „33 Immortals“, in der ich die Folterkammern, die „Wrath of God“-Begegnungen, die Aufstiegskämpfe, das Arsenal aus 14 Waffen, die Sünden und Tugenden, den Fortschritt in den „Dark Woods“, die Plattformleistung sowie die Frage analysiere, ob diese Rebellion genug Substanz hat, um Ihre Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten.

Kurzfazit: Das 33-Spieler-Experiment, das funktioniert

Bevor wir uns mit den detaillierten Spielmechaniken befassen, hebt mein kurzes Fazit zur „33 Immortals“-Rezension eine seltene Koop-Leistung hervor.

Anstatt komplexe Klassenrollen aufzuzwingen, verwandelt „33 Immortals“ groß angelegte Raids in ein intuitives Zahlenspiel. Man verbringt 20 Minuten damit, in kleinen Trupps die Mini-Dungeons „Torture Chambers“ zu bewältigen, temporäre Relikte zu sammeln und gemeinsame Koop-Kräfte aufzubauen.

Anschließend zwingt die Karte alle 33 Spieler in eine einzige „Ascension“-Arena. Dieses erstaunliche Roguelike-Spiel schließt die Lücke zwischen Arcade-Prügelspielen und MMO-Begegnungen und bietet sofortige Befriedigung, egal ob du mit einem vollständigen Vierer-Team antrittst oder ganz alleine in die Warteschlange gehst.

Genre Ein Top-Down-Koop-Action-Roguelike für bis zu 33 Spieler. Spiel solo über das Matchmaking oder lade bis zu vier Freunde ein Spielablauf Wähle eine Waffe aus, nimm an einem gemeinsamen Lauf teil, bewältige die Folterkammern, überstehe den Zorn Gottes, stelle dich den Aufstiegskämpfen, besiege den Boss und gib dann deine Beute in den Dunklen Wäldern aus, bevor du erneut loslegst Größte Stärke Eine frische Multiplayer-Idee, die tatsächlich funktioniert, unterstützt durch wunderschöne handgezeichnete Grafiken, schnelles Matchmaking und einen sehr erschwinglichen Preis Größte Schwäche Dünner Langzeitinhalt und ein Fortschrittssystem, das nach den ersten paar Stunden ins Stocken gerät; Monotonie und Grind; Bugs in der Startphase; fehlender Voice-Chat schränkt die Koordination ein; die Gesundheit hängt von der Spielerzahl ab Fazit Ein lebhaftes, preiswertes Koop-Experiment: ein klares „Ja“ für Gruppen-Spieler und Game-Pass-Abonnenten, aber eher abwartend für alle, die auf der Suche nach einem tiefgehenden, langfristigen Grind sind Veröffentlichungsdatum 10. Juni 2026 (vollständige Version 1.0; Early Access begann am 18. März 2025) Plattformen PC über Steam und den Epic Games Store sowie Xbox Series X|S, mit Crossplay Preis 14,99 $ für die Standardausgabe Am besten geeignet für Koop-Spieler; Game-Pass-Abonnenten; Roguelike-Fans, die Spektakel statt Grind bevorzugen; preisbewusste Multiplayer-Käufer Game Pass Von Tag eins an im Xbox Game Pass / PC Game Pass enthalten Spieldauer Bis zu 33 Spieler pro Durchgang; Sitzungen dauern etwa 25 Minuten

Das Verständnis des Spielablaufs ist für jede Rezension von „33 Immortals“ unerlässlich, da das Spiel Mini-Dungeons mit großen Raids in Einklang bringt. Das Gameplay kommt am besten zur Geltung, wenn sich die Lobbys schnell füllen und alle gemeinsam auf die Ziele auf der Karte hinarbeiten.

Man braucht keine herausragenden spielerischen Fähigkeiten, um einen Beitrag zu leisten. Selbst ein weniger erfahrener Spieler kann einen Lauf noch wenden, indem er während eines wichtigen Bosskampfs eine Wiederbelebung einsetzt oder ein leuchtendes Synergie-Kärtchen hält.

Stellt eure Erwartungen eher auf ein rasantes Social-Action-Roguelike ein als auf eine langsame, storygetriebene Einzelspieler-Kampagne. Im Rahmen meines Testberichts zu „33 Immortals“ habe ich geprüft, wie gut sich diese Systeme unter Druck bewähren.

Der Kern des Spielablaufs dreht sich speziell um spontane Raids und die Dynamik gemeinsamer Durchläufe, was bedeutet, dass seine Lebensdauer vollständig davon abhängt, dass die Spieler weiterhin auf die Matchmaking-Aufrufe reagieren.

Die Hölle war noch nie so überfüllt

Zu Beginn dieser „33 Immortals“-Rezension werden Sie direkt in eine unwahrscheinliche Rebellion hineingeworfen. Sie spielen eine verdammte Seele, die in der Hölle gefangen ist und ewiger Strafe ausgesetzt ist. Doch anstatt Ihr Schicksal zu akzeptieren, schließen Sie sich anderen Sündern an, um die Tore des Himmels zu stürmen.

Es ist eine düstere, stilisierte Interpretation von Dantes „Göttlicher Komödie“, die von Anfang an hohe Einsätze verspricht. Du spielst nicht als legendäre Halbgötter oder heilige Helden. Du bist einfach nur Teil einer wütenden Meute, die um Erlösung kämpft.

„33 Immortals“ ist kein traditioneller MMO-Raid. Du wirst keine Stunden damit verbringen, Gildentermine zu koordinieren, Klassenlisten zu organisieren oder in langweiligen Partyfinder-Lobbys zu sitzen. Es ist kein komplexes, ausrüstungslastiges Rollenspiel, bei dem du stundenlang Statistik-Tabellen analysierst oder endlose Inventarbildschirme verwaltest.

Es handelt sich auch nicht um eine storyreiche, erzählgetriebene Einzelspieler-Kampagne wie bei Thunder Lotus’ vorherigem Hit „Spiritfarer“. Wie ich in dieser Rezension zu „33 Immortals“ betone: Wer eine tiefgründige Einzelspieler-Story oder ein klassisches „Lock-and-Cast“-System erwartet, wird enttäuscht sein.

Mechanisch gesehen funktioniert ein Run wie ein umgekehrtes Battle Royale. Alle Spieler verteilen sich auf einer weitläufigen, offenen Karte und teilen sich in kleinere Trupps auf, um Mini-Dungeons zu bewältigen und Boni zu sammeln, bevor Gefahren auf der Karte die gesamte Lobby wieder zusammenzwingen. Wie ich in meiner Rezension zu „33 Immortals“ angemerkt habe, zwingt diese Dynamik die Spieler dazu, auf natürliche Weise zusammenzukommen.

Zwar ist das Erkunden weitläufiger Welten auf Handheld-Konsolen immer ein Vergnügen – ähnlich wie beim Spielen der besten Open-World-Spiele für die Switch –, doch konzentriert sich dieses Spiel ausschließlich auf das groß angelegte Multiplayer-Erlebnis.

Anstatt dich auf starre Klassen wie Panzer oder Heiler festzulegen, bleibt deine Rolle völlig flexibel und ändert sich spontan, je nachdem, welche Waffe du ausrüstest und auf welche Synergie-Kacheln du gemeinsam mit Teamkollegen in deiner Nähe trittst.

Pro tip Schon nach dem Ausprobieren der Demo überzeugt? Der günstigste Weg, das Spiel auf den PC zu holen, ist der „33 „Immortals“ – Schlüssel bei Eneba, der in der Regel unter dem Direktpreis bei Steam liegt.

Etwas, das ich in dieser „33 Immortals“-Rezension besonders hervorheben möchte, ist, wie sehr sich das Spiel auf clevere visuelle Hinweise, gemeinsame Kartenziele und kontextbezogene Signale stützt. Selbst wenn ein paar Teamkameraden früh ausscheiden, hält die schiere kollektive Kraft der Gruppe den Schwung aufrecht – ein zentraler Designvorteil, der auch in vielen anderen positiven „33 Immortals“- Re zension en hervorgehoben wird.

Diese unmittelbare Zugänglichkeit macht es einfach, ins Spiel einzusteigen, ohne dabei an Spannung einzubüßen.

Man kann für eine kurze Runde vorbeischauen, eine gewaltige Schlacht mit 33 Spielern erleben und wieder aussteigen, ohne in Gildendramen verwickelt zu werden. Thunder Lotus hat den Kern des Spiels perfekt getroffen: Online-Raids schnell, zugänglich und spannend für alle Beteiligten zu gestalten.

Raid, Wipe, Repeat – gemeinsam

Im Mittelpunkt des Kampfgeschehens steht ein Arsenal aus 14 Waffen, das streng zwischen den 7 Todsünden und den 7 himmlischen Tugenden aufgeteilt ist. Das Ausprobieren dieser Kombinationen war ein Highlight meiner Rezension zu „33 Immortals“.

Sündenwaffen wie das Schwert des Zorns mit hoher Krit-Chance oder die schweren Dolche des Neides verfügen über aggressive Flächenangriffe, die darauf ausgelegt sind, gegnerische Schilde zu zerfetzen. Tugendwaffen wie der Bogen des Mitgefühls oder der Stab der Barmherzigkeit legen den Schwerpunkt stark auf Teamschutz, Flächenheilung und Betäubungen zur Gruppenkontrolle.

Das Meistern dieser Waffen schaltet permanente Meisterschaftsfähigkeiten und einzigartige Koop-Kräfte frei; während meiner Testphase für den Testbericht zu „33 Immortals“ ermöglichte mir dies, meine Ausrüstung individuell anzupassen, je nachdem, ob ich lieber als Initiator an der Front oder als Heiler im Hintergrund agieren wollte.

Jeder Durchlauf entfaltet sich in verschiedenen Phasen, die die Spannung stetig steigern. Wie ich im Laufe meines „33 Immortals“-Tests festgestellt habe, ermöglicht es das Festhalten an kleineren Trupps während der anfänglichen Erkundungsphase, ein Maximum der weitläufigen „Purgatory“-Karte abzudecken.

In den Folterkammern stellen sich bis zu sechs Spieler wellenbasierten Arenakämpfen, um Relikttruhen freizuschalten und „Dust“ für Stat-Boosts während des Durchlaufs zu sammeln. Das Abwägen dieses Risikos ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Durchlauf und ein zentraler Schwerpunkt meiner „33 Immortals“-Rezension.

Gier hat jedoch ihren Preis: Das Absolvieren und Verlassen dieser Kammern löst auf der gesamten Karte schwerwiegende Umweltgefahren aus, wodurch eine risikoreiche Dynamik entsteht, bei der ein zu langes Verweilen andere überlebende Trupps direkt bedroht.

Was das Gameplay in meiner Rezension zu „33 Immortals“ so überzeugend macht, ist das visuell auf Synergie ausgelegte Design ohne Fadenkreuz. Anstatt komplexe Tab-Target-Hotbars zu verwalten, werden deine Fähigkeiten in Form von leuchtenden Kanalisierungsringen und Synergie-Kacheln direkt auf das Schlachtfeld gelegt.

Wenn ein Teamkollege herüberläuft und auf dein aktives Kachelfeld tritt, verwandelt sich dein Basisangriff in eine gewaltige Teamfähigkeit, die den gesamten Bildschirm räumt. Ein einfacher heiliger Schlag wird zu einem umlaufenden Lichtstrahl, ein zerbrechlicher Schutzzauber dehnt sich zu einer massiven Barriere aus, die ein Dutzend Spieler schützt, oder ein einfacher Regenerations-Tick wird zu einer riesigen Heilungszone.

Dieses nahtlose Koop-/Multiplayer-Design von „33 Immortals“ ermutigt völlig Fremde, zusammenzuhalten und wie eine erfahrene Gilde zu spielen, ohne sich jemals über Voice-Chat abstimmen zu müssen.

Während dein Team das Reich erkundet und Macht sammelt, wehrt sich das Reich selbst durch einen ständig tickenden Kartentimer. „God’s Wrath“ korrumpiert stetig die äußeren Ränder des Fegefeuers, löst göttliche Blitzeinschläge aus und schrumpft die Sicherheitszonen wie bei einem Top-Down-Battle-Royale.

Dieser Druck durch die Umgebung treibt alle überlebenden Trupps zu den Aufstiegstoren. Jede gründliche Rezension zu „33 Immortals“ muss hervorheben, wie nahtlos diese Mechanik die Action vorantreibt. Um in die nächste Zone vorzudringen, müssen die Spieler Schulter an Schulter innerhalb leuchtender Kanalisierungssiegel stehen und dabei Elite-Champions sowie aggressive Monsterschwärme abwehren.

Sobald man das letzte Tor passiert hat, werden alle überlebenden Spieler in eine riesige Arena geworfen, wo ein mehrstufiger Bosskampf gegen göttliche Erzengel und kolossale Wächter stattfindet. Wie jede auf das Gameplay fokussierte Rezension zu „33 Immortals“ hervorheben wird, sind diese mehrstufigen Kämpfe der absolute Höhepunkt des Spielerlebnisses.

Die Bosse entfesseln bildschirmfüllende „Bullet-Hell“-Muster, weitreichende Lasergitter und „Wipe“-Mechaniken, die ausdrücklich darauf ausgelegt sind, die gemeinsame Positionierung der Spieler auf die Probe zu stellen. Während meiner gesamten „33 Immortals“-Rezension musste ich ständig zwischen Angriffsmöglichkeiten und chaotischen Ausweichmanövern sowie Umweltgefahren abwägen. Wenn ihr euch an kniffligen Begegnungen erfreut, können diese Kämpfe mit einigen der härtesten Videospiel-Bosse mithalten.

Trotz des gnadenlosen Schwierigkeitsgrades dieser Kämpfe bedeutet ein einziger Fehler nicht gleich „Game Over“. Die eigentliche Heldenmechanik des Kampfes ist das Sofort-Wiederbelebungssystem. Wenn ein Spieler tödlichen Schaden erleidet, wird er nicht zurück ins Menü geworfen; stattdessen bleibt sein Geist auf dem Spielfeld zurück, sodass jeder Teamkollege in der Nähe eine schnelle Wiederbelebung durchführen kann.

Während intensiver Endboss-Phasen kommt es häufig vor, dass die Hälfte der 33-Spieler-Lobby durch einen einzigen verheerenden Angriff ausgelöscht wird. Genau hier setzt der ultimative Dopamin-Kick ein: Überlebende Spieler können den heranstürmenden Projektilen ausweichen, entscheidende Wiederbelebungen für mehrere Spieler durchführen und zwanzig tote Teamkollegen gerade noch rechtzeitig zurück in den Kampf ziehen, um eine abschließende Schadensphase auszuführen.

Diese Wechselwirkung zwischen totaler Katastrophe und dramatischer Wende sorgte während meiner Testrunden zu „33 Immortals“ dafür, dass sich jeder erfolgreiche Kill wahnsinnig lohnend anfühlte.

Alle Ressourcen, die ich während meiner „33 Immortals“-Durchläufe gesammelt habe – also Knochen, Staub und dunkle Seelen –, werden zwischen den Durchläufen zum Hub „Dark Woods“ zurückgebracht. Hier gibst du deine Währungen in permanenten Upgrade-Bäumen aus, um deine Grundgesundheit zu steigern, neue Waffenbaupläne freizuschalten und das Aussehen deines Charakters anzupassen.

Das garantiert, dass du selbst dann, wenn deine Gruppe frühzeitig ausgelöscht wird, dennoch mit permanenten Fortschritten davonkommst, die deinen nächsten Sprung in die Hölle ein wenig erleichtern. Für Spieler, die sich fragen, ob sich „33 Immortals“ für langfristiges Spielen lohnt, bietet dieser persistente Hub-Zyklus ein zufriedenstellendes Sicherheitsnetz für deine investierte Zeit.

Diese Zugänglichkeit erstreckt sich direkt auf die Spielweise. Das Sofort-Queue-System verzichtet gänzlich auf komplexe Gruppenmenüs und lässt dich direkt in gewaltige göttliche Schlachten eintauchen, egal ob du allein oder mit einer Gruppe ins Spiel einsteigst.

Da der Titel direkt im „33 Immortals Game Pass“ startet, kostet das Ausprobieren des Massen-Wiederbelebungssystems und der lokalisierten Synergie-Mechaniken für Abonnenten nichts extra. Letztendlich wird die Langlebigkeit des Spiels davon abhängen, wie zuverlässig der Server-Matchmaker weiterhin verstreute Sünder in den Kampf zieht.

Dantes Komödie, neu interpretiert

Wenn ihr schon andere Spiele von Thunder Lotus gespielt habt, wisst ihr, dass sie normalerweise sanfte, handgezeichnete Welten erschaffen, die euch direkt ins Herz treffen. Aber wie ich bei meiner Rezension zu „33 Immortals“ erfahren habe, werfen sie euch auch mal eine sanfte Tragödie hin und reichen euch stattdessen eine riesige Streitaxt in die Hand.

Die Erzählung greift klassische italienische Epen des 14. Jahrhunderts auf – insbesondere Dante Alighieris „Inferno“ und „Purgatorio“ – und verwandelt sie in einen Heavy-Metal-Aufstand. Du spielst eine verdammte Seele, die in den höllischen Tiefen der Hölle gefangen ist.

Was ich an diesem Konzept besonders schätze, ist, wie das Studio seine Geschichte erzählt, ohne den Spielfluss zu unterbrechen. Du wirst nicht herum sitzen und endlose, nicht überspringbare Textwände lesen müssen, während dein Trupp darauf wartet, dass du auf den „Bereit“-Knopf drückst.

Hier kommt die Weltgestaltung durch ein düsteres mittelalterliches visuelles Design, eindringliche Gegner-Ästhetik und subtile Beschreibungen der Gegenstände zum Ausdruck . Die Hintergrundgeschichte ist direkt in deine Ausrüstung eingewoben. Jede Waffe, jedes Relikt und jeder Vorteil verkörpert bestimmte historische Sünden oder Tugenden, sodass du die Geschichte des Jenseits im Laufe deiner Kämpfe Stück für Stück zusammenfügen kannst.

Beim Verfassen dieser Rezension zu „33 Immortals“ ist mir vor allem aufgefallen, wie geschickt die Entwickler klassische literarische Figuren modernisieren. Anstatt als passive Geistführerin durch das Fegefeuer zu schweben, wurde Beatrice als wilde, kampferprobte Feldkommandantin neu interpretiert, die eure gesamte Rebellion anführt.

Charon ist nicht nur ein schattenhafter Fährmann, der über den Fluss Styx rudert; er ist ein eleganter, schlagfertiger Händler, der dir mit einem verschmitzten Lächeln kosmetische Upgrades und dauerhafte Vorteile verkauft. Virgil hingegen tritt als gelehrter Verbündeter auf, der dir hilft, die tief verborgenen Geheimnisse der Reiche zu entschlüsseln.

Zwischen deinen waghalsigen Vorstößen in feindliches Gebiet dient dir der Dunkle Wald als Hauptstützpunkt. Es ist ein stimmungsvoller, geheimnisvoller Friedhof, der als ruhiger Zufluchtsort für gefallene Rebellen dient. Hier kannst du eine Verschnaufpause einlegen, um dauerhafte Upgrades freizuschalten, deine Ausrüstung zu wechseln und mit Beatrice zu sprechen, bevor du deinen nächsten Versuch startest.

Für meine Rezension zu „33 Immortals“ bot der Dunkle Wald einen willkommenen Moment, um mich neu zu orientieren und die subtilen erzählerischen Akzente der Welt auf mich wirken zu lassen, bevor ich mich wieder ins Getümmel stürzte.

Der Dunkle Wald bietet dir einen willkommenen Moment, um dich neu zu orientieren und die subtilen erzählerischen Akzente der Welt auf dich wirken zu lassen, bevor du dich wieder ins Getümmel stürzt.

Sobald du einen Durchlauf startest, erinnern dich die umgebenden Landschaften ständig daran, dass der Himmel wütend ist. Ein Detail, das ich in meiner Rezension zu „33 Immortals“ hervorheben muss, ist, wie du dich durch düstere Folterkammern, die den Kreisen der Hölle nachempfunden sind, durch verwüstete Landschaften des Fegefeuers und riesige himmlische Kontrollpunkte kämpfst.

Die Monster sind nicht einfach nur generische Fantasiewesen, sondern buchstäbliche Manifestationen göttlichen Gerichts, die herabgesandt wurden, um deinen Aufstand zu zerschlagen. Arrogante Erzengel und göttliche Wächter blicken auf deine Meute herab wie auf Abschaum der unteren Klasse und verleihen der Geschichte damit eine deutliche Note des Klassenkampfs, die meinen Durchlauf für die „33 Immortals“-Rezension wirklich bereichert hat.

Dieser narrative Rahmen hebt das gesamte Multiplayer-Erlebnis von „33 Immortals“ auf eine neue Ebene. Man spielt nicht als auserwählter Halbgott, der dazu bestimmt ist, das Universum im Alleingang zu retten. Man ist nur ein namenloser Sünder in einer wütenden, verzweifelten Bauernarmee.

Das Besiegen göttlicher Wächter fühlt sich weniger wie ein typischer Bosskampf in einem Videospiel an, sondern eher wie ein echter Aufstand gegen unüberwindbare Widrigkeiten. Dieses Thema des kollektiven Überlebens verleiht jedem Meilenstein eine thematische Tiefe, die man in gewöhnlichen Online-Kampfspielen selten findet.

Zwar bietet das Spiel unglaubliche Koop-Momente, doch Spieler, die auf Sonys Konsole nach filmreifen Einzelspieler-Abenteuern suchen, sollten sich vielleicht lieber die besten PS5-Einzelspieler-Spiele ansehen.

Lohnt sich „33 Immortals“?

Nachdem ich einige Zeit damit verbracht habe, mich in Runs zu stürzen, Waffen freizuschalten und gemeinsam mit Dutzenden von Fremden gegen göttliche Wächter zu kämpfen, lautet mein Urteil in diesem Testbericht zu „33 Immortals“ ein klares Ja – vor allem, wenn ihr rasante Multiplayer-Spiele liebt, die eure Zeit tatsächlich respektieren.

Was diesen Titel auszeichnet, ist, wie effizient er hochintensiven Spielspaß bietet. Bei traditionellen MMO-Raids muss man normalerweise ganze Abende einplanen, Teamrollen koordinieren und endlose Vorbereitungen über sich ergehen lassen, bevor man überhaupt eine Waffe schwingen kann. Wie ich in meinem Testbericht zu „33 Immortals“ bereits angemerkt habe, hat Thunder Lotus all diese administrativen Kopfschmerzen beseitigt.

Man startet das Spiel, klickt auf „Matchmaking“ und taucht innerhalb von Sekunden in eine riesige Schlägerei mit 33 Spielern ein. Das grandiose Spektakel eines riesigen Raids in eine übersichtliche 25-minütige Session zu packen, ist ein riesiger Gewinn für jeden, der einen vollen Terminkalender hat.

Auch die Zugänglichkeit spielt bei diesem Gesamtwert eine große Rolle. Wenn du bereits ein Abonnement hast, ist es ein absolutes Kinderspiel, dieses Experiment am ersten Tag über den „33 Immortals“-Game-Pass auszuprobieren. Es besteht praktisch kein finanzielles Risiko, sodass du und deine Freunde ohne Bedenken direkt in die Hölle eintauchen könnt.

Für die meisten PC-Spieler ist der „33 „Immortals“ – Schlüssel bei Eneba der günstigste Einstieg. Wenn dein Game Pass abgelaufen ist, umfasst ein Xbox Game Pass „33 Immortals“ sowie den Rest der Bibliothek für weniger als den Preis vieler Einzelspiele. Überprüfe einfach den aktuellen Tarif, die regionale Verfügbarkeit und die Preise, bevor du dich festlegst.

Während meines Tests von „33 Immortals“ habe ich festgestellt, dass der langfristige Spielspaß hier von Endgame-Läufen mit hohem Einsatz abhängt. Das Erreichen höherer „Feat“-Stufen schaltet „Ordeals“ frei: brutale Match-Modifikatoren, die verstärkte Gegner und „Agony“-Effekte gegen Beute der Spitzenklasse eintauschen. Zwischen diesen eskalierenden Herausforderungsstufen und regelmäßigen Waffendrops gibt es reichlich Spielraum, um auch lange nach deinem ersten Durchlauf noch verrückte Build-Synergien zu entwickeln.

Mit einem Grundpreis von 14,99 US-Dollar bietet es ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie jeder praktische Testbericht zu „33 Immortals“ bestätigen wird, trifft es genau den richtigen Nerv für alle, die große Teamkämpfe lieben, ohne dabei zermürbendes Grinden in Kauf nehmen zu müssen.

Wenn deine ideale Spielsession einen komplexen Handlungsbogen oder Aktionsleisten mit fünfzig Tasten erfordert, ist das hier nichts für dich. Aber wenn du einfach nur reinspringen, dich einer riesigen Truppe anschließen und sofort damit anfangen willst, göttliche Wächter zu vernichten, ist das ein absoluter Knaller.

Welche Version solltet ihr kaufen?

Bevor du dich für eine Plattform entscheidest, denk daran, dass „33 Immortals“ ein reiner Always-Online-Titel ist. Im Einstellungsmenü wirst du keinen Offline-Modus finden, daher ist eine stabile Internetverbindung unerlässlich, egal wo du spielst. Positiv ist, dass nahtloses Crossplay die globale Spielerbasis über Steam, den Epic Games Store und die Xbox Series X|S hinweg vereint.

Deine Plattformwahl hängt also eher vom Preis, deinen Vorlieben hinsichtlich des Ökosystems und davon ab, wo sich deine Freunde aufhalten, als von einer geteilten Spielerbasis. Für reine PC-Käufer ist Steam die einfachste Empfehlung. Du erhältst unkomplizierte Controller-Unterstützung, Erfolge, schnelle Patch-Updates und einen regen Community-Hub, in dem du aktuelles Feedback und die Anzahl der aktiven Spieler einsehen kannst.

Die Hardware-Anforderungen sind überraschend gering, was bedeutet, dass man keinen High-End-PC benötigt, um die göttlichen Schlachten flüssig laufen zu lassen. Das Spiel wird auf dem Steam Deck als spielbar eingestuft, was es zu einer großartigen Wahl macht, um auch mal schnell ein paar Runden einzuschieben, wenn man gerade nicht an seinem Haupt-PC sitzt.

Allerdings bedeutet „spielbar“ nicht gleich „fehlerfrei“; Handheld-Spieler sollten die Bildrate auf 30 FPS begrenzen, um Leistungseinbrüche bei effektreichen Bosskämpfen zu vermeiden. Der Epic Games Store ist eine solide Alternative, wenn ihr lieber Epic Rewards oder vorhandene Guthaben nutzen möchtet, und dank vollständigem Crossplay bleibt euer Matchmaking-Pool identisch, unabhängig davon, wo ihr das Spiel kauft.

Für die meisten Käufer ist der „33 „Immortals“ – Schlüssel bei Eneba jedoch der preisgünstigere Einstieg, wenn er günstiger ist als die Option im Direkt-Store. Das ist die PC-Empfehlung in diesem „33 Immortals“-Test: Kauft dort, wo das Angebot Sinn macht, und spielt dann mit wem auch immer ihr möchtet.

Auf der Xbox ist der Weg noch klarer, wenn du ein aktives Abonnement hast. Wenn du den „33 Immortals“-Game-Pass-Weg wählst , kannst du ohne zusätzliche Kosten einsteigen: perfekt, um ein ganzes Team für einen Test zusammenzutrommeln, ohne dich im Voraus festlegen zu müssen. Das passt mühelos zum Design des Spiels mit kurzen Spielsitzungen.

Lade es herunter, spiele ein paar Raids und schau, ob es sich einen Platz in deiner wöchentlichen Rotation verdient. Falls dein Abonnement abgelaufen ist, ist ein Xbox Game Pass bei Eneba die sinnvollste Wahl, da er neben einer viel größeren Spielebibliothek auch „33 Immortals“ umfasst.

Behalte ein paar Realitäten von Live-Service-Spielen im Hinterkopf. In der ersten Zeit nach dem Start gab es kleinere Synchronisationsprobleme, zufällige Verbindungsabbrüche und per Hotfix behobene Speicherfehler. Das sollte die Wahl einer bestimmten Plattform nicht zunichte machen, macht aber deutlich, dass die tatsächliche Leistung ebenso sehr von der Serverstabilität abhängt wie von der reinen Bildrate.

Meine Empfehlung: Entscheide dich für Steam, wenn du das Spiel auf dem PC besitzen möchtest, wähle den Game Pass, wenn du auf der Xbox spielst oder bereits das passende Abonnement hast, und mach dir keine allzu großen Gedanken über Plattformtreue. Cross-Play erfüllt hier die wichtige Aufgabe: dafür zu sorgen, dass die Rebellion gut besucht bleibt.

Was Kritiker und Spieler sagen

Das Bewertungsbild von „33 Immortals“ ist positiv, aber nicht durchweg begeisternd. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels:

Steam-Nutzerbewertungen: Das Spiel erreicht eine „größtenteils positive“ Bewertung von 74 % bei mehr als 2.000 Spielerbewertungen.

erreicht eine „größtenteils positive“ bei mehr als 2.000 Spielerbewertungen. Metacritic: Erreicht einen Metascore von 71 auf dem PC, was eine allgemein positive, wenn auch zurückhaltende Resonanz der Kritiker widerspiegelt.

Erreicht einen auf dem PC, was eine allgemein positive, wenn auch zurückhaltende Resonanz der Kritiker widerspiegelt. OpenCritic: Der durchschnittliche Höchste Bewertung der Kritiker liegt bei 73, wobei etwa 57 % der Kritiker das Spiel empfehlen.

Diese Streuung ist nachvollziehbar. „33 Immortals“ basiert auf einer großartigen Idee, kann sich jedoch nicht vollständig den Problemen entziehen, die damit einhergehen, diese Idee über Dutzende von Stunden hinweg umzusetzen. Das Lob ist ziemlich einheitlich. Kritiker und Spieler genießen die schiere Neuartigkeit, dass 33 Personen gemeinsam einen Roguelike-Lauf bestreiten, besonders wenn eine volle Lobby eine chaotische Begegnung übersteht und schließlich alles ins Räderwerk greift.

Die handgezeichneten Grafiken finden großen Anklang, ebenso wie die Orchesterbegleitung und die Art und Weise, wie das Spiel einen in einen Durchlauf einführt, ohne die Zusammenstellung der Gruppe zur lästigen Pflicht zu machen. Auch der günstige Preis trägt dazu bei. Dies ist ein Spiel, das nur einen relativ geringen anfänglichen Aufwand erfordert, bevor es einem zeigt, was es so besonders macht.

Die Kritikpunkte sind ebenso einheitlich. Der Inhaltspool kann sich begrenzt anfühlen, sobald die anfängliche Begeisterung nachlässt, und der Spielfortschritt wird oft als zu früh stagnierend beschrieben. Manche Spieler genießen es, Durchläufe zu wiederholen, um Waffen und Builds zu testen; andere geraten in denselben Rhythmus und empfinden das Spiel bald als mühsam.

Auch Startprobleme, Verbindungsstörungen und das Fehlen eines Voice-Chats tauchen in den Rezensionen zu „33 Immortals“ immer wieder auf. Das Ping- und Emote-System ist clever, kann aber nicht immer das Problem lösen, dass 33 Fremde versuchen, denselben Kampf auf unterschiedliche Weise zu interpretieren.

Gibt es also langfristig genug zu tun? Das hängt derzeit davon ab, wie sehr euch der Kernmechanismus anspricht. Wenn ihr schnelle Koop-Sessions liebt und gerne durch Wiederholung besser in einem Spiel werdet, könnt ihr jede Menge Spaß daraus ziehen. Wenn ihr jedoch einen ständigen Strom an neuen Karten, Systemen und Belohnungen benötigt, könnte euch die Spielzeit zu kurz vorkommen.

Die Frage nach der Spielerzahl ist schwieriger zu beantworten. Das Spiel ist stärker auf aktives Matchmaking angewiesen als die meisten Roguelikes, daher würde eine kleinere Spielerbasis das Spielerlebnis beeinträchtigen. Thunder Lotus hat eine Roadmap bis 2026 veröffentlicht und angekündigt, dass es auch nach Version 1.0 den Server-Support, Fehlerbehebungen und Patches fortsetzen wird.

Allerdings wurde Version 1.0 auch als funktionsvollständige Version dargestellt; Spieler, die auf einen umfangreichen Inhaltsplan nach der Veröffentlichung hoffen, sollten ihre Erwartungen daher realistisch halten. Das Spiel befindet sich derzeit in einer guten Lage; ob dies so bleibt, hängt davon ab, wie gut die Spielergemeinde zusammenhält.

Wunderschön, brutal, biblisch

Die handgezeichneten Grafiken leisten in „33 Immortals“ ganze Arbeit. Die Hölle ist voller Folterbilder, Dämonen und Kreaturen, die einen wirklich miesen Tag haben – doch das Ganze versinkt nie in einem braun-grauen Brei. Die Farben sind kräftig, die Figuren haben klare Silhouetten, und die Designs der Gegner bleiben auch dann noch erkennbar, wenn der Bildschirm vollgestopft ist.

Es sieht definitiv nach einem Thunder-Lotus-Spiel aus – nur dass hier warmer Tee und Trauer gegen Feuer, Heiligenscheine und 32 andere Spieler eingetauscht wurden, die neben einem in Panik geraten. Die Reise durch drei Welten verhindert zudem, dass das Spiel wie eine endlose Wanderung durch denselben höllischen Korridor wirkt.

„Inferno“ ist voller Hitze, Bedrohung und grellen Rottönen. „Purgatorio“ verändert die Stimmung, ohne die religiöse Schwere zu verlieren, während „Paradiso“ heller und seltsamer wird. Dieser Kontrast ist wichtig. Jede Welt hat ihre eigene visuelle Identität, sodass sich das Vordringen in die Tiefe des Spiels wie ein echter Ortswechsel anfühlt und nicht wie ein neues Biom mit einem anderen Filter.

Natürlich kann das Gameplay von „33 Immortals“ ziemlich viel zu verarbeiten sein. Eine riesige Lobby bedeutet sich überschneidende Angriffe, Gegner-Effekte, Pings, Wiederbelebungen und Ziele, die um deine Aufmerksamkeit buhlen. In „God’s Wrath“ ist diese Spannung am deutlichsten spürbar.

Die groß angelegten Rätsel sind spannend, weil die gesamte Gruppe reagieren muss, doch ihre Lösungen lassen sich oft nur schwer erfassen, wenn auf dem Schlachtfeld bereits in sechs Richtungen gleichzeitig die Hölle losbricht. Für mich ist das eher ein Problem der Größenordnung als ein künstlerisches Problem. Das Spiel ist ausgefeilt; es verlangt lediglich von deinen Augen , mit einer kleinen Apokalypse Schritt zu halten.

Der Soundtrack trägt dazu bei, dieses Chaos zu unterstreichen. Er verbindet orchestrale Schwingungen mit dramatischen Kirchenorgelklängen und steigert beides bei Bosskämpfen noch weiter. Das Ergebnis verleiht der Action eine angemessen gewichtige, religiöse Note, ohne dass sich jeder Kampf übermäßig ernst anfühlt. Es ist eine Musik, die genau weiß, wann sie grandios klingen muss und wann sie dem Chaos Raum zum Atmen lassen sollte.

Auch das Fehlen eines Voice-Chats ist eine interessante Entscheidung in Sachen Audio. Anstatt 33 Leute gleichzeitig rufen zu hören, verlässt man sich auf Emotes, Pings und visuelle Hinweise. Das macht es einfacher, mit Fremden ins Spiel einzusteigen, und es wirkt viel weniger einschüchternd für Spieler, die nicht mit einer Lobby sprechen möchten.

Der Nachteil liegt auf der Hand: Die Koordinationsmöglichkeiten sind begrenzt. Ein guter Ping kann zwar „Komm her“ signalisieren, aber er kann keinen komplizierten Plan erklären, während ein Boss versucht, alle zu vernichten.

Aktuelle Patches zeigen, dass Thunder Lotus weiterhin an der Übersichtlichkeit arbeitet. Das Update 1.0 verbesserte das Kameratiming bei „Wrath of God“, bereinigte Effekte, die nicht korrekt ausblendeten, und entfernte einige Platzhaltergrafiken.

Frühere Updates machten es neuen Spielern zudem leichter, die Ziele der Kammern auf der Karte zu erkennen, fügten nützlichere Tipps auf dem Ladebildschirm hinzu und verbesserten die UI-Hinweise zu den Spielmechaniken. Die aktuelle Liste der bekannten Probleme weist immer noch auf eine Überlappung der „Ready“-Anzeige am „Eternal Gate“ hin, sodass noch nicht jeder Randfall in der Benutzeroberfläche beseitigt ist.

Dennoch würde ich für diese Rezension zu „33 Immortals“ die visuellen Störungen nicht als Ausschlusskriterium bezeichnen. Sie sind der Preis für den Umfang des Spiels, und meistens ist das Spektakel den zusätzlichen Aufwand wert.

„33 Immortals“ ist ein preiswertes Koop-Experiment, dessen Erfolg oder Misserfolg von seiner Community abhängt

Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Im besten Fall verwandelt „33 Immortals“ eine Prämisse, die so klingt, als hätte jemand eine Wette verloren, in etwas wirklich Unvergessliches. Dreiunddreißig Fremde, die gemeinsam einen Roguelike-Lauf bestreiten, sollten eigentlich ein Rezept für Chaos sein.

Stattdessen fühlt es sich wie ein echtes Ereignis an, wenn eine volle Lobby sich für einen Boss zusammenschließt, Gefallene wiederbelebt und irgendwie im richtigen Moment die richtige Koop-Fähigkeit einsetzt. Meine Rezension zu „33 Immortals“ zeigt sich beeindruckt davon, wie gut Thunder Lotus diese große Idee umgesetzt hat, ohne jede Sitzung zu einem MMO-Verpflichtungsspiel zu machen.

Die Stärken liegen auf der Hand. Die handgezeichnete Welt hat echte Persönlichkeit, das Matchmaking bringt einen schnell ins Geschehen, und der Kampf beinhaltet genug Teamwork, damit sich Siege wie gemeinsame Erfolge anfühlen. Mit einem Preis um die 15 Dollar ist es zudem so kalkuliert, als wüsste das Spiel um sein eigenes Risiko. Man muss nicht den vollen Kaufpreis für ein unbewährtes Live-Service-Konzept riskieren.

Lohnt sich „33 Immortals“ also? Für Koop-Spieler mit einer festen Gruppe und für alle, die bereits Game Pass haben, auf jeden Fall. Es ist ein Spiel, das man leicht für ein paar schnelle Durchläufe starten kann, und es bietet viel mehr Spielspaß, wenn die Spieler bereit sind, zusammenzuarbeiten.

Für alle anderen lautet die Antwort: ein bedingtes Ja. Der Inhaltspool ist nicht umfangreich genug, um endlosen Spielfortschritt zu versprechen, und aufgrund der Always-Online-Struktur des Spiels hängt dessen Zukunft davon ab, dass das Matchmaking weiterhin gut besucht bleibt.

Die geteilten Meinungen zu „33 Immortals“ hängen davon ab, was Spieler von einem Roguelike erwarten. Wenn du es liebst, einen starken Kampfzyklus zu wiederholen, mit jeder Waffe ein bisschen besser zu werden und absurde Spielstände mit Freunden zu teilen, dann ist die Wiederholung Teil des Reizes.

Wenn ihr hingegen einen langen Solo-Grind, ein umfangreiches Endgame oder eine Geschichte braucht, die das Spielerlebnis trägt, könnte der Reiz schneller nachlassen, als euch lieb ist.

Vorteile Nachteile ✅ Großartiger Koop-Modus, der funktioniert: Verwandelt den Wahnsinn mit 33 Spielern in flüssige, übersichtliche Action



✅ Wunderschöne audiovisuelle Darstellung: Atemberaubende handgezeichnete Grafik gepaart mit einer epischen Orchesterbegleitung



✅ Keine Probleme beim Matchmaking: Man wird direkt ins Geschehen geworfen, ohne langwierige Wartezeiten



in der Lobby ✅ Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis: Günstiger Preis von 14,99 $ sowie Verfügbarkeit



im Game Pass ab dem ersten Tag ✅ Vereinte Community: Vollständiges Crossplay über Steam, Epic und Xbox sorgt für volle Lobbys ❌ Kurzlebiger Spielfortschritt: Man stößt schnell an ein Plateau, sobald man den Hauptspielablauf



durchgespielt hat ❌ Schnell monoton: Sich wiederholende Laufstrukturen beginnen bei längeren Spielsitzungen, sich zu vermischen.



❌ Stille Trupps: Es fehlt ein integrierter Voice-Chat, was knifflige Entscheidungen im Endgame zu einem Glücksspiel macht

Ideal für:

Koop-Gruppen, Game Pass-Abonnenten und Roguelike-Fans, die Spektakel und kurze Spielsitzungen einem langwierigen Grind vorziehen.

Preisbewusste Multiplayer-Spieler, die einen besonderen Spieleabend ohne hohe Anschaffungskosten suchen.

Weniger geeignet für:

Spieler, die einen tiefgehenden, langfristigen Solo-Fortschritt, komplexe, statistiklastige Charakteraufbauten wie in den besten CRPGs oder eine storygetriebene Kampagne suchen.

Alle, die nicht auf ein stets online erforderliches Matchmaking angewiesen sein möchten.

Bereit, dich der Rebellion anzuschließen? Der „33 „Immortals“ – Schlüssel auf Eneba ist der günstigste Weg für den PC; Xbox-Spieler sind bereits über den Game Pass abgedeckt. Dank Crossplay müssen Freunde nicht auf derselben Plattform spielen, was eines der üblichen Probleme beim Koop-Spiel beseitigt.

Es gibt noch keine detaillierte öffentliche Roadmap für Inhalte nach Version 1.0, daher wäre es verfrüht, eine große Erweiterung des langfristigen Spielzyklus zu versprechen. Thunder Lotus hat sich zu Serverunterstützung, Fehlerbehebungen und Patches nach Version 1.0 verpflichtet.

Wenn diese Unterstützung dafür sorgt, dass die Spielergemeinschaft aktiv bleibt und den Spielern gute Gründe liefert, wiederzukommen, könnte sich „33 Immortals“ zu einem Spiel mit echtem Durchhaltevermögen entwickeln. Derzeit ist es ein risikoarmer, äußerst charmanter Koop-Abend, den man am besten genießt, wenn die Lobby voll ist.