20 juegos de caza imprescindibles en 2025 para una diversión sin límites

Si estás buscando el los mejores juegos de caza, estás en el lugar adecuado. Desde impresionantes mundos abiertos hasta emocionantes pruebas de resistencia, estos títulos capturan la emoción de la caza. Rastrear ciervos por bosques realistas, abatir dinosaurios, perseguir bestias míticas o formar equipo con otros cazadores de monstruos: aquí hay una experiencia para cada tipo de cazador.

Esta lista recoge las experiencias de caza más envolventes, llenas de acción y gratificantes a las que puedes jugar. Prepárate para descubrir una mezcla de realismo, estrategia y fantasía que te hará volver una y otra vez.

Nuestra selección de los mejores juegos de caza

Los juegos de caza adoptan formas muy diversas. Desde simuladores hiperrealistas que reflejan la vida real hasta vastos mundos abiertos en los que la caza es solo una parte de la aventura. Estas cinco propuestas destacan por ser las los mejores juegos de caza, y cada una destaca por motivos distintos. Te espera una experiencia épica, busques lo que busques.

theHunter: La llamada de la selva (2017) – Sigue siendo el referente en cuanto a expediciones realistas. Cuenta con paisajes inmensos, un comportamiento animal auténtico y sistemas de rastreo envolventes. Sigue siendo la opción preferida para los jugadores que buscan la experiencia más cercana a una persecución real. Simulador de caza 2 (2020) – Una opción más accesible que combina el realismo con la diversión. Con una amplia selección de armas de fuego y equipamiento con licencia, es ideal para los jugadores que buscan variedad sin una curva de aprendizaje demasiado pronunciada. El camino del cazador (2022) – Hace hincapié en la ecología y el equilibrio. Los entornos fotorrealistas y las poblaciones animales dinámicas crean un mundo vivo que recompensa a los cazadores reflexivos. Deer Hunter: Reloaded (2017) – Un simulador de caza en primera persona en el que rastrearás y abatirás animales de caza mayor en entornos realistas con armas y equipamiento auténticos. Red Dead Redemption 2 (2018) – Aunque no es un simulador de caza en sentido estricto, marca la pauta dentro del género de las aventuras de mundo abierto. Cada detalle está minuciosamente cuidado. En combinación con su apasionante historia y su mundo cinematográfico, ofrece la experiencia más envolvente del mercado.

Tanto si buscas realismo, fantasía o una experiencia inmersiva centrada en la historia, estos son los la mejor jugabilidad que puedas encontrar. Sigue desplazándote para ver la lista completa y descubrir cuáles género de caza podría convertirse en tu próxima obsesión.

Los 20 mejores juegos de caza para los amantes de la supervivencia y la aventura

Aquí tienes el resumen definitivo de nuestras mejores recomendaciones. En esta sección encontrarás la lista completa de títulos, con un montón de opciones para todos los gustos, independientemente del tipo de emoción que busques. ¿Aparece en la lista tu juego de caza favorito?

1. theHunter: La llamada de la selva [El mejor juego de caza]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Año de estreno 2017 Desarrollador Mundos infinitos Editor Avalanche Studios Ideal para Aficionados al realismo Puntuación en Metacritic 64

Pocas obras logran captar la tranquilidad la emoción de la persecuciónigualtheHunter: La llamada de la selva. Desarrollado porMundos infinitos, hacen honor a su nombre y ofrecen una de las juegos de PC inmersivos. Al sumergirte en el gélido Yukón, el frío se te mete por la pantalla. Si prefieres el calor del Salvaje Oeste o aventurarte en un pantano, también puedes hacerlo.

En este juego de mundo abierto a gran escala cada ruido, cada huella y cada ramita rota cuentan. Puedes dar un paseo por, tienen unpresa fácil or luchar por los trofeos. El éxito se consigue con un enfoque metódico, interpretando las señales, controlando el viento y el olor, y eligiendo el momento adecuado para disparar.

Lo que distingue a este simulador es su atmósfera. Los gráficos son pintorescos y el paisaje sonoro está repleto de cantos de animales muy realistas. El condiciones meteorológicas cambiantes añade otra capa de autenticidad a la experiencia. Si a eso le sumamos armas y equipamiento personalizables, e incluso cabañas de caza, tenemos una profunda sensación de avance para jugadores comprometidos.

Por qué lo elegimos El seguimiento ultrarrealista de las criaturas y los vastos mundos abiertos lo convierten en el mejor simulador de caza.

Es un juego que va poco a poco, con mucha exploración reflexiva salpicada de encuentros trepidantes. La curva de aprendizaje es pronunciada, pero las misiones y las habilidades hacen que merezca la pena a medida que juegas.

Veredicto final: Una aventura profunda y evocadora en la que la paciencia y la toma de decisiones dan sus frutos. Si buscas la experiencia más envolvente y realista, esta es la tuya.

2. Simulador de caza 2 [El mejor juego de caza realista]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, GeForce Now Año de estreno 2020 Desarrollador Neopica, Nacon Studio Ghent, Neopica BV Editor Nacon Ideal para Jugadores a los que les gustan las aventuras estratégicas con perros Puntuación en Metacritic 54

¡Pum, pum!. Puedes oír los latidos de tu corazón mientras apuntas y esperas a disparar. Simulador de caza 2es uno de los los mejores juegos de simulación. Se necesitan licencias para cada cacería, y las multas garantizan el cumplimiento de las normas éticas.

El simulador incluye equipamiento oficial, armas con licencia, and perros de caza leales. Puedes traer contigo un labrador, un beagle o un pointer alemán de pelo corto, cada uno con habilidades únicas para el rastreo, la salida y la recuperación.

Hay docenas de especies, desde ciervos y alces hasta pumas y lobos. Acecha a tu presa en su hábitat natural, desde las llanuras de Colorado hasta los densos bosques europeos. Es una experiencia de simulación pura. Es premia la técnica y la resistencia es fundamental. Tendrás que acechar, interpretar las señales y seguir los rastros de olor, sin perder de vista el viento.

Para más información Utiliza perros para localizar, acorralar y recuperar las presas; ten en cuenta la dirección del viento y la cobertura del terreno para aumentar las probabilidades de éxito.

Hay algo que resulta atractivo mezcla de realismo y variedad. El equipamiento de marca aporta credibilidad, y los perros aportan un nuevo estilo de juego y compañía. Los campos de tiro y los alojamientos de caza te ofrecen un espacio para probar armas y presumir de tus trofeos.

Veredicto final: Con equipamiento oficial, perros fieles y un realismo riguroso, esta es la opción ideal para los jugadores que buscan una experiencia realista.

3. El camino del cazador [El mejor simulador realista de caza en mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, GeForce Now Año de estreno 2022 Desarrollador Nine Rocks Games Editor THQ Nordic Ideal para Aventureros de mundos abiertos que valoran el realismo de los ecosistemas Puntuación en Metacritic 65

El camino del cazador is inmersión total, transportándote a la costa noroeste del Pacífico o a los parajes salvajes de Transilvania. Las montañas, los ríos y los bosques lucen impresionantes, especialmente en un potente portátil para juegos. Es un simulador de búsqueda de colapsos en el que los ecosistemas reaccionan de forma dinámica según tus elecciones. Los ciervos, los osos y las aves se comportan de forma natural, reaccionando al sonido, al olor e incluso a la hora del día.

Si cazas sin cuidado, romperás el equilibrio. Ten cuidado. La observación, el sigilo y la planificación se ven recompensados, y «Instinto de cazador» ayuda a seguir el rastro y a apuntar. No se recomienda apuntar a la cabeza, sino que, en su lugar, se recomienda comentarios detallados así que vas mejorando con cada intento. El modo historia entrelaza el drama familiar, lo que añade un toque personal a tus expediciones.

Por qué lo elegimos La naturaleza fotorrealista y los complejos sistemas ecológicos crean una experiencia de mundo abierto sin igual.

No todos los disparos dan en el blanco, y las criaturas heridas se escapan si te precipitas. Pero ahí reside la emoción, y cada decisión cuenta.

Veredicto final: Una simulación que parece cobrar vida, con ecosistemas inteligentes y una trama profunda. Perfecta para los jugadores que buscan realismo, desafío y emoción en cada misión.

4. Deer Hunter: Reloaded [El mejor juego de caza lleno de emoción]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Desarrollador Game Mechanic Studios Editor GameMill Entertainment Lo mejor para Principiantes y jugadores que buscan retos rápidos al estilo arcade Puntuación en Metacritic 56

Deer Hunter: Reloaded te devuelve la emoción de la persecución de una forma sencilla, paquete al estilo de los juegos de arcade. Si estás buscando misiones rápidaswith sin curva de aprendizaje, esto es lo que buscas. Podrás cazar ciervos de cola blanca, alces, osos y muchas otras especies por toda Norteamérica y más allá.

La aventura sigue premiando la precisión y la perseverancia, sobre todo con los objetivos en movimiento. Los disparos a órganos vitales dan lugar a puntuaciones altas, mientras que una puntería deficiente se traduce en un trofeo perdido o un animal herido. Hay una mezcla de actividades dirigidas y juego libre, lo que te permite perfeccionar tus habilidades a tu propio ritmo.

Para más información Céntrate en las tácticas específicas de cada misión y en la elección del equipo para maximizar la puntuación y las recompensas.

No es un simulador de caza realista, pero eso es parte de su encanto. Es el una experiencia clásica, fácil de aprender, divertido de jugar y al que se puede volver una y otra vez.

Veredicto final: Un simulador divertido, trepidante y al estilo arcade. Ideal para jugadores que buscan retos rápidos sin una curva de aprendizaje demasiado pronunciada.

5. Red Dead Redemption 2 [El mejor juego de caza de mundo abierto]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Desarrollador Rockstar Games Editor Rockstar Games Ideal para Amantes de la acción y la aventura que disfrutan con las expediciones inmersivas Puntuación en Metacritic 97

El ambiente parece cobrar vida en Red Dead Redemption 2. Ambientada en elEl Salvaje Oeste, estoobra maestra de mundo abierto combina la caza, la artesanía y la perseverancia con una acción de disparos en tercera persona de estilo cinematográfico que rivaliza con la los mejores juegos de TPS. Su realismo y su atmósfera le han permitido resistir el paso del tiempo.

Desde la evocadora banda sonora hasta el susurro de la naturaleza, cada detalle te sumerge en el juego. Las manadas migran, los depredadores acechan a sus presas y la caza excesiva obliga a la naturaleza a defenderse. Cada persecución cuenta.

Utiliza «Ojo de águila» para cazar ciervos, bisontes y pumas por bosques, pantanos y montañas. Los disparos certeros te proporcionarán pieles impecables, mientras que la carne y las pieles te darán fuerzas para seguir adelante. Vende, dona o fabrica el equipo necesario para sobrevivir en la frontera.

Por qué lo elegimos Esta aventura del Salvaje Oeste combina una narrativa rica con mecánicas detalladas de caza y artesanía.

Esde ritmo más pausado, pero eso le da más autenticidad. Los controles poco precisos son su único defecto, aunque se adaptan bien al movimiento realista del personaje.

Veredicto final: Es un auténtico Lejano Oeste. Si buscas una experiencia de frontera que combine expediciones, fuerza de voluntad y narraciones, no hay nada que se le acerque.

6. Monster Hunter: World [El mejor juego de caza de rol]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, GeForce Now Año de estreno 2018 Desarrollador Capcom Editor Capcom Ideal para Jugadores en modo cooperativo, cazadores de monstruos y aficionados a los juegos de rol Puntuación en Metacritic 90

Entra en ununa naturaleza en constante cambio in Monster Hunter: World. Únete a hasta tres amigos o cazadores de monstruos para acabar con bestias fantásticas y colosales. O juega en solitario si buscas un verdadero desafío. Cada monstruo tiene ataques únicos e impredecibles, por lo que cada reto resulta novedoso.

The artesanía y progresión El sistema es el núcleo del juego. Derrota a los monstruos para equiparte con armaduras y objetos más potentes. Desde rápidas espadas dobles hasta pesados martillos o arbaletas de largo alcance, hay una potencia de fuego para cada estilo de juego.

Descubrebiomas magníficos y sin fisurasen uno de los los juegos de rol más gratificantes. Cada uno está lleno de vida que puedes capturar, atraer o con la que puedes luchar. Si eres nuevo en la serie y te preguntas qué entrega destaca como la el mejor juego de Monster Hunter, Mundo sigue siendo la opción más recomendada.

Para más información Únete a otros jugadores en desafíos cooperativos y céntrate en estrategias específicas para cada monstruo con el fin de fabricar de forma eficaz equipo exclusivo.

A diferencia de la mayoría de los juegos de caza, Monster Hunter destaca la coordinación, lo que te permite a ti y a tus amigos enfrentarte a monstruos demasiado grandes como para derrotarlos en solitario. A medida que mejora tu equipo, podrás enfrentarte a bestias aún más grandes y peligrosas, lo que añade rejugabilidad infinita.

Veredicto final: Una emocionante combinación de monstruos gigantes, un sistema de creación muy completo y aventuras cooperativas. Ideal para jugadores que buscan cacerías sin fin y una progresión de equipamiento en constante evolución.

7. Monster Hunter Wilds [El mejor juego de caza dinámico]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S, GeForce Now Año de estreno 2025 Desarrollador Capcom Editor Capcom Ideal para Cazadores de monstruos en busca de ecosistemas dinámicos Puntuación en Metacritic 88

Monster Hunter: Wilds lleva la persecución hasta mundos abiertos llenos de vida y en constante cambio. Ambientada en el siempre cambiante Tierras Prohibidas. Los entornos cambian entre Muchas, En barbecho, y ásperoInclemency fases, cada una de las cuales modifica el comportamiento de los monstruos y su interacción con los jugadores.

Vas aacecha y lucha contra monstruos colosales, y tú eliges las armas. Incluso puedes cambiar de equipo en plena persecución gracias a tu montura Seikret. El mundo vivo parece interactivo. Los monstruos siguen rutinas, se enfrentan entre sí y reaccionan a tus acciones.

La artesanía sigue siendo fundamental. Reúne recursos de los monstruos y la naturaleza para forjar mejores equipos y armaduras, y ve subiendo de nivel poco a poco para enfrentarte a enemigos cada vez más poderosos. Juego multijugador o multiplataforma, está diseñado para épicas aventuras en equipo o expediciones en solitario.

Por qué lo elegimos Sus mundos abiertos sin transiciones de última generación y sus ecosistemas dinámicos lo convierten en un juego de rol de caza que destaca sobre el resto.

La vida bulle a tu alrededor, y tus decisiones marcan el rumbo de cada aventura. Como cazador de monstruos, tu objetivo es conocer los hábitos de los monstruos y equiparte con material de calidad para sobrevivir en este ecosistema dinámico. A quien le gusten las batallas contra monstruos también le encantarán otras juegos épicos como Monster Hunter.

Veredicto final: Para los cazadores de monstruos a los que les apasiona ver cómo reacciona el ecosistema vivo ante cada acción. Si buscas un mundo dinámico, pensado para jugar en equipo y repleto de desafíos épicos contra monstruos, este es tu juego.

8. Predator: Caza en el terreno [El mejor juego de caza en modo PvP]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador IllFonic Editor Sony, IllFonic, PlayStation Studios Ideal para Estrategas especializados en el PvP Puntuación en Metacritic 56

Adéntrate en la selva y vive la emoción de la persecución desde ambos bandos. Predator: Caza en el terrenose centra enPvP trepidante y asimétrico acción. Un jugador se convierte en el alienígena letal Depredador. Los otros cuatro forman un Equipo de combate e intenta completar las misiones antes de que desaparezcan.

Los entornos son denso y detallado, con una vegetación que ofrece tanto refugio como peligro. El Equipo de combate debemos unir fuerzas para llevar a cabo tareas como recabar información o neutralizar objetivos. Todo ello sin que nos descubran.

Para más información Como equipo de combate, muévanse con sigilo y repartan las tareas (inteligencia, objetivos, localizar al Predator). Como Predator, planifiquen emboscadas aprovechando la movilidad y las habilidades de visión para lograr el máximo impacto.

Jugando como elDepredador es una emoción de alto riesgo. Como Depredador solo se te ve en destellos. Usa visión térmica y camuflaje para acechar a los humanos… ¡y luego atacar por sorpresa!

TheDepredadorSu agilidad, saltando entre los árboles y lanzándose desde las alturas, mantiene la persecución llena de tensión e imprevisible. Los aspirantes a cazadores de monstruos sabrán apreciar las mecánicas de sigilo: ese tipo de acción multijugador trepidante en la que tener la El mejor protocolo VPN para jugar puede ayudar a mantener la estabilidad de las conexiones.

No está exento de defectos: los errores, los tiempos de espera y el equilibrio pueden afectar a las partidas. Y, aunque no hay modo para un solo jugador, el énfasis en el modo multijugador hace que el juego siga siendo interesante.

Veredicto final: Una experiencia de PvP tensa y asimétrica para todos aquellos que se atrevan a explorarla los mejores juegos de disparos en primera persona. Perfecto para los jugadores que buscan acción multijugador de alto nivel.

9. Carnívoros: A la caza de dinosaurios [El mejor juego de caza prehistórica]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Desarrollador Digital Dreams Entertainment Editor Digital Dreams Entertainment Ideal para Cazadores de dinosaurios Puntuación en Metacritic 50

Pisa el planeta FMM UV-32 y cazar a las criaturas más letales que jamás hayan pisado la Tierra. Carnívoros: Cazador de dinosaurioses unsimulador de caza en primera persona. Te permitecazar bestias colosales entre ellos el Triceratops y el T-Rex.

Explora selvas, desiertos y llanuras rocosas. Cada uno de ellos te resultará familiar, pero lo suficientemente salvaje como para mantenerte en vilo. Tendrás rifles, ballestas, camuflaje y equipo para enmascarar olores. Incluso un radar para equilibrar las fuerzas. Estas criaturas prehistóricas reaccionan ante lo que ven, oyen y huelen. Algunas huyen, pero otras atacan si se las provoca.

Para más información Estudia el comportamiento de las criaturas peligrosas y aprovecha el sigilo para acertarles con tus disparos.

La jugabilidad es metódica y llena de tensión. «Modo Supervivencia» aumenta la tensión, sumergiéndote en una sucesión de mordiscos agresivos y rugidos. Acecha a tu presa con paciencia y estrategia y podrás podría sobrevivir. Un desafío a la medida de cualquier cazador de monstruos audaz.

Veredicto final: Un simulador clásico de caza con bestias prehistóricas que pondrán a prueba tu temple y tu estrategia. El el mejor juego de dinosaurios para los jugadores que buscan la emoción de vencerlos.

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Windows Año de estreno 2019 Desarrollador CyberLight Game Studio Editor CyberLight Game Studio Ideal para Cazadores de monstruos en modo cooperativo de resistencia Puntuación en Metacritic TBD

Bigfoot lleva el género al mundo de mitos y encuentros peligrosos. En lugar de ciervos o depredadores, tu objetivo es la criatura legendaria que se esconde en lo más profundo del bosque. Bigfootmezclasel terror y la supervivencia, en ununa emocionante experiencia multijugador. Es perfecto para los cazadores de monstruos que buscan retos inquietantes y cooperativos.

Los jugadores pueden irindividual o por equipos jugar con amigos en modo cooperativo, pero Bigfoot no es presa fácil. Los veteranos de juegos hardcore como Rust se sentirán como en casa con la tensión y las tácticas que se viven aquí. Los frondosos árboles, la niebla y los sonidos de la fauna crean una atmósfera inquietante. Los cazadores deben permanecer en silencio, coordinar las trampas y estar atentos al susurro de los matorrales y a los rugidos lejanos.

Por qué lo elegimos Su modo cooperativo de resistencia contra el legendario Bigfoot ofrece una experiencia tensa y envolvente.

Al mismo tiempo, es inteligente, agresivo y ataca cuando menos te lo esperas. Eso te obliga a encontrar el equilibrio sigilo y potencia de fuego. La experiencia logra crear una gran tensión y una atmósfera envolvente, pero la IA irregular y una curva de aprendizaje pronunciada pueden resultar frustrantes para los jugadores noveles. Cuando todo funciona, cada cacería se convierte en una persecución trepidante por los bosques oscuros.

Veredicto final: Una versión de terror de resistencia que te mantendrá en vilo. Si buscas una tensión inquietante y un desafío cooperativo contra una criatura legendaria, Bigfootcumple lo prometido.

11. Big Buck Hunter: La máquina recreativa [El mejor juego de caza de arcade]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Desarrollador Juega a Mechanix Editor GameMill Entertainment Ideal para Cazadores de estilo arcade y informal Puntuación en Metacritic TBD

Big Buck Hunter: La máquina recreativatrae elBúsqueda de juegos clásicos de arcade en tu casa. La clave es sencilla: apunta rápido, dispara a los ciervos y a los patos, y no le des a las ciervas. El reto es rápidos reflejos y gran precisión.

Los gráficos se caracterizan por entornos luminosos y coloridos que recrean fielmente la experiencia de los juegos de arcade. Cada ronda es breve y está repleta de acción. Es perfecto para partidas rápidas o duelos amistosos. Las rondas extra y los modos cara a cara añaden rejugabilidad y un toque de sana rivalidad.

Por qué lo elegimos Una jugabilidad arcade trepidante con controles sencillos que ofrece la emoción clásica de la caza del dinero.

Aunque no recrea a la perfección la sensación de jugar con una pistola óptica del juego original, eso no le resta atractivo. El modo multijugador por turnos o simultáneo aumenta la emoción y la nostalgia por las sensaciones de los arcades de toda la vida.

Veredicto final: Rápido, colorido y competitivo. Un juego que evoca el pasado, perfecto para los jugadores que echan de menos las clásicas partidas de arcade. Ideal para sesiones cortas o enfrentamientos cara a cara.

12. Far Cry Primal [El mejor juego de caza de la Edad de Piedra]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, GeForce Now, Amazon Luna Año de estreno 2016 Desarrollador Ubisoft Montreal Editor Ubisoft Ideal para Juegos de acción y aventura ambientados en la prehistoria Puntuación en Metacritic 76

Far Cry Primal te transporta a 10 000 a. C.en su hábitat naturalValle de Oros. Juegas comoGracias, un cazador sin armas de fuego, solo con lanzas, arcos y garrotes fabricados a mano, y una tribu en expansión.

El ambiente es salvaje y vibrante. Los mamuts atraviesan a toda velocidad las llanuras, y los tigres dientes de sable te acechan por la noche. Cada cacería es una luchar por sobrevivir. Fabrica herramientas con huesos y piedra, domestica lobos o grandes felinos, y utiliza el fuego para cazar o proteger tu granja.

Para más información Domestica y utiliza a los animales de forma estratégica para obtener ventajas en las expediciones y los encuentros peligrosos.

Los paisajes transmiten una sensación de antigüedad y vitalidad, con bosques, ríos y montañas representados con gran detalle. Por su parte, el combate primitivo te mantiene en vilo en cada enfrentamiento. Esto Edad de Piedrauna variante deFar Cry es una entrega destacada de la franquicia, incluso sin armas modernas.

Veredicto final: Una caza brutal de la Edad de Piedra en la que cada habilidad se gana a pulso y cada bestia es letal. Perfecto para los jugadores que buscan combates primitivos y la construcción de tribus.

13. Depth Hunter 2: Inmersión profunda [El mejor juego de caza submarina]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Windows, iOS, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2016 Desarrollador Biart Editor Biart Ideal para Aventuras submarinas y buceadores en busca de tesoros Puntuación en Metacritic TBD

Depth Hunter 2: Inmersión profundate llevabajo las olas con un fusil submarino en la mano y una cámara colgada al cuello. Sumérgete en los arrecifes de Tailandia, las aguas de Sudáfrica o los atolones de las Bahamas.

Pesca, fotografía la vida marina o busca tesoros perdidos entre las algas, los corales y los rayos de luz. El paisaje es impresionante, sobre todo en un monitor para videojuegos con imágenes nítidas. Estranquilo y relajante– hasta que se te acabe el oxígeno.

Las expediciones pueden consistir en pesca submarina, recuperación de artefactos o fotografía submarina. Tendrás que controlar los niveles de oxígeno y mejorar los arpones y las cámaras. Cambia entre cacerías trepidantes y momentos de tranquilidad admirando el paisaje.

Para más información Planifica tu ruta de buceo, gestiona el oxígeno y da prioridad a los objetivos más importantes para sacar el máximo partido a cada inmersión.

Es ideal para relajarse al final de un día ajetreado. Es un una experiencia tranquila y envolvente, aunque la campaña es un poco corta y las misiones pueden resultar repetitivas.

Veredicto final: Una experiencia única de pesca submarina y aventura bajo el agua que combina la exploración tranquila con la gestión del oxígeno en situaciones de alto riesgo. Ideal para jugadores que buscan una experiencia novedosa y relajante.

14. Cabela’s Big Game Hunter: Cacerías profesionales [El mejor juego de caza de trofeos]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Windows, PS3, Wii U, Xbox 360 Año de estreno 2014 Desarrollador Caldero Editor Activision Ideal para Cazadores de trofeos Puntuación en Metacritic TBD

Cabela’s Big Game Hunter: Cacerías profesionales te transporta a las cacerías en el salón de los años 2000. Las tardes de los sábados se dedicaban a acechar alces o a apuntar al ciervo de cola blanca para dar el tiro perfecto. Combina el encanto de la vieja escuela con consejos de verdad que te ayudarán a perfeccionar tus habilidades. Ponte en la piel de un rastreador con los consejos de los legendarios cazadores Jim Shockey y Wade Middleton.

Por qué lo elegimos La orientación profesional y una mecánica realista se combinan para ofrecer una experiencia de caza de trofeos de primer nivel.

Descubre cuatro regiones clásicas de América del Norte, desde bosques de pinos hasta sabanas abiertas. Todas ellas repletas de fauna digna de un trofeo, como alces, osos y jabalíes. La progresión resulta familiar y satisfactoria: desbloquear equipo, mejorar la puntería y enfrentarse a retos cada vez mayores. Y cuando eso… cámara de alta velocidad Cuando empieza, es igual que esos momentos que los veteranos de la serie conocen tan bien.

Veredicto final: Una experiencia clásica de caza de trofeos con guía experto y una mecánica realista. Ideal para jugadores que buscan expediciones bien organizadas y quieren saborear lo que es una caza profesional.

15. El infierno verde [El mejor juego de caza de Amazon]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Windows, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now Año de estreno 2019 Desarrollador Creepy Jar, FOREVER ENTERTAINMENT Editor Creepy Jar, FOREVER ENTERTAINMENT Lo mejor para Aventureros empedernidos de la selva Puntuación en Metacritic 78

La selva es el enemigo. El infierno verde te sumerge en la densa e implacable selva amazónica. Cada paso es una lucha por la supervivencia, donde caza, recolección y artesanía No son opcionales. Son tu único salvavidas.

Las lanzas, los arcos y las trampas te permiten abatir a tus presas, mientras que cada planta que recolectes puede curarte… o matarte. Cada sombra esconde un peligro. Las serpientes, las sanguijuelas, la deshidratación o las alucinaciones pueden acecharte si no tienes cuidado. Es la naturaleza contra el ser humano.

Para más información Da prioridad a la fabricación de equipo y trampas esenciales para cazar con eficacia y sobrevivir en la selva.

The Ver controla tu alimentación y tu salud, mientras que las hogueras y los refugios son fundamentales en el caos que supone sobrevivir. Con el tiempo, tus instintos se agudizan, pero la selva solo tiene un objetivo y nunca deja de intentar matarte.

Veredicto final: Una tensa y envolvente aventura en la selva en la que cada caza cuenta. Perfecta para los jugadores que quieran poner a prueba su resistencia mientras se adentran en un ecosistema peligroso y lleno de vida.

16. Atrapado en las profundidades [El mejor juego de supervivencia y caza en el océano]

Nuestra puntuación 7.5

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, macOS, Linux Año de estreno 2020 Desarrollador Juegos del Equipo Beam Editor Juegos del Equipo Beam Ideal para Empresas dedicadas a la exploración y la navegación de larga distancia Puntuación en Metacritic 65

Atrapado en las profundidades te deja abandonado en el inmenso Pacífico tras un accidente aéreo. Armado únicamente con tu ingenio, una balsa y todo lo que puedas encontrar. Explorarás islas tropicales al azar, pescarás para cenar, cazarás tiburones y rebuscarás en naufragios, al tiempo que te ocupas de necesidades vitales como la hidratación y el refugio.

El océano transmite una sensación de vida y peligro. Los tiburones merodean en las profundidades, las tormentas pueden volcar tu balsa y cada baño es un momento lleno de suspense. La artesanía es fundamental: construye balsas, refugios, destiladores de agua e incluso un girocóptero si consigues reunir los recursos suficientes. Salir de las islas se convierte en una aventura en sí misma en este mundo abierto.

Para más información Explora las corrientes, recorre las islas y coloca trampas de pesca. Da prioridad a los recursos esenciales, como el agua dulce y el pescado comestible, para sobrevivir durante las primeras etapas de la expedición.

Logra un equilibrio entre pruebas tensas y exploraciones tranquilizadoras. La belleza del océano te cautiva, aunque la mecánica del juego puede resultar un poco irregular en ocasiones.

Veredicto final:Una aventura de resistencia en mar abierto en la que cada captura y cada caza cobran un sentido vital. Ideal para jugadores que quieran explorar, pescar y sobrevivir en islas remotas.

17. Campo abierto [El mejor juego de supervivencia, aventura y caza]

Nuestra puntuación 7.2

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Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador Fun Labs, 505 Games Editor 505 Games Ideal para Cazadores ocasionales de supervivencia Puntuación en Metacritic 56

Campo abierto combina el hecho de seguir con vida con actividades relacionadas con la naturaleza y la aventura en una extensa zona salvaje. Cazarás ciervos, alces y otros animales salvajes, pero sobrevivir requiere algo más que una buena puntería. Tendrás que pescar para alimentarte, recolectar recursos y montar campamentos a medida que te adentras en la naturaleza.

Las misiones y los PNJ le dan un aspecto estructurado. Te guían a través de los retos, los objetivos de exploración y el desarrollo de habilidades. La construcción de campamentos transmite una sensación de permanencia a largo plazo, mientras que la artesanía y la gestión de recursos te mantienen en vilo.

Para más información Planifica rutas cerca de fuentes de comida y agua. Establece varios campamentos y ve alternando las zonas para optimizar el flujo de recursos y la recolección.

Si quieres disfrutar de la naturaleza salvaje desde el sofá, te ofrece bosques, ríos y montañas con un realismo vívido y auténtico. Te da la sensación de estar realmente desconectado del mundo.

Veredicto final: Un simulador de vida al aire libre de estilo relajado que incluye pesca, construcción de campamentos y misiones. Perfecto para jugadores a los que les gusta recorrer paisajes abiertos a su propio ritmo, con total libertad y tomando decisiones meditadas.

18. ARK: Supervivencia Evolucionada [El mejor juego de caza y domesticación de bestias]

Nuestra puntuación 7.2

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Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, iOS, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Desarrollador Studio Wildcard, Instinct Games, Efecto Studios y Virtual Basement LLC Editor Studio Wildcard, Snail Games USA Ideal para Aficionados al adiestramiento de dinosaurios y a la supervivencia Puntuación en Metacritic 70

Imagina que entras en un isla salvaje y virgen donde las sombras gigantes se mueven entre los árboles y el rugido de un tiranosaurio sacude el suelo. ARK: Supervivencia Evolucionada te lanza contra un el mundo prehistórico donde la supervivencia no está garantizada. Desnudo y solo, fabricarás herramientas y construirás refugios para sobrevivir como un auténtico cazador de monstruos en una tierra plagada de peligros.

Por qué lo elegimos Domesticar y sobrevivir entre bestias prehistóricas en un mundo peligroso lo convierte en la experiencia definitiva de caza de bestias.

Pero la verdadera magia reside en domesticar a las bestias que te rodean. Desde los raptores que acechan entre la maleza hasta los imponentes brontosaurios que dominan las praderas, cada caza es una oportunidad para convertir a un depredador en un compañero. Establecer vínculos con estas criaturas transforma la aventura.

Tu humilde campamento se convierte en una fortaleza, tu primera lanza da paso a las sillas de montar y a las cacerías a caballo. Sinceramente, es una de las los juegos de supervivencia más difíciles que jamás jugarás.

Configuración de un mundo privado con el top ARKservidor de alojamiento te permite personalizar cada aspecto del ecosistema prehistórico para adaptarlo a tu estilo de juego.

Veredicto final: Si alguna vez has soñado con vivir junto a los dinosaurios, formar equipo con ellos y prosperar en un mundo perdido, esto hace que ese sueño se haga realidad.

19. Dinastía medieval [El mejor juego de caza medieval]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Año de estreno 2020 Desarrollador Cubo de renderizado Editor Toplitz Productions, GS2 Games Inc Ideal para Los cazadores medievales y los aficionados a la construcción de aldeas Puntuación en Metacritic 73

Entra en elEdad Media como un novato en la caza y el tallado que acabó fundando un pueblo en Dinastía medieval. Empiezas solo, acechando ciervos y jabalíes con arcos y lanzas hechos a mano.

Las estaciones van pasando mientras construyes tu hogar, fabricas herramientas, recolectas cosechas y dominas la naturaleza. Cada cosecha, cada ciervo cazado y cada hacha fabricada os mantienen a ti y a tu familia con vida. Es una de las los mejores juegos medievales donde las expediciones y la gestión de las aldeas van de la mano.

Por qué lo elegimos Las reuniones, la construcción de aldeas y la creación de dinastías combinan de forma única la resistencia y la planificación.

El paisaje es frondoso y está en constante cambio. La nieve cae sobre tu incipiente asentamiento y los ríos fluyen junto a las construcciones de madera. Los bosques rebosan de criaturas y recursos ocultos.

La recolección no solo sirve para sobrevivir; es la forma de alimentar, comerciar y hacer crecer a tu clan. Con el tiempo, reclutarás aldeanos, guiarás a tu dinastía a lo largo de generaciones e incluso moldearás a tu heredero a tu imagen y semejanza.

Veredicto final: Un juego de construcción de dinastías medievales para jugadores que quieran combinar la táctica, la creación de objetos y una experiencia personal en la frontera.

20. Tranquilidad [El mejor juego de caza PvP hardcore]

Nuestra puntuación 7

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Plataformas PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, macOS, Linux Año de estreno 2018 Desarrollador Facepunch Studios, Double Eleven Editor Facepunch Studios, Double Eleven, Plaion, Proxima Beta Pte. Limited Ideal para Cazadores de supervivencia en PvP extremo Puntuación en Metacritic 69

Tranquilidad es una naturaleza salvaje y despiadada. Aquí, sobrevivir significa estar constantemente sorteando a los animales salvajes y evitando a otros supervivientes. Empiezas desnudo, con solo una piedra y una antorcha, y tendrás que recurrir a la recolección, la fabricación de objetos y la caza de animales para mantenerte con vida. Los ciervos, los jabalíes, los osos y los lobos no son tus únicas amenazas.

Los animales cumplen una doble función. Se pueden cazar para obtener comida y materiales, o pueden acabar siendo tu perdición. Los osos y los lobos son peligrosos, y aunque cazarlos entraña riesgos, su carne, su piel y su grasa son fundamentales para las primeras fases de la artesanía y el equipamiento.

Para más información Coordina la obtención de recursos y las estrategias de PvP para triunfar en el modo multijugador de resistencia hardcore.

La artesanía es muy completa: desde simples arcos y lanzas hasta armas de fuego y bases fortificadas. Cada uno de los biomas del mundo —selvas, desiertos, praderas, tundra— requiere estrategias diferentes. Y, si no tienes cuidado, otros jugadores pueden asaltar tu base en cualquier momento.

Veredicto final: Si lo que buscas es una caza salvaje y de alto riesgo en la que cada disparo, cada trampa y cada alianza cuente, Tranquilidad se erige como uno de los los juegos de mundo abierto más intensos por ahí.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de caza?

theHunter: La llamada de la selva Es considerado por muchos como la mejor experiencia de caza gracias a su sistema de rastreo ultrarrealista, sus enormes mundos abiertos y sus ecosistemas envolventes. Es ideal para los jugadores que buscan una experiencia realista. Premia la estrategia, la perseverancia y la capacidad de observación.

¿Cuál es el juego de caza más fácil?

Deer Hunter: Reloaded es perfecto para principiantes. Su jugabilidad al estilo arcade ofrece cacerías rápidas, controles sencillos y una curva de aprendizaje mínima. Es fácil de aprender y jugar sin necesidad de tener conocimientos ni habilidades avanzadas de caza.

¿Hay algún juego de realidad virtual sobre caza?

Sí. Varios títulos de realidad virtual como theHunter: La llamada de la selva (VR) and Temporada de caza del pato permiten a los jugadores cazar en entornos virtuales inmersivos. Ofrecen un seguimiento y un disparo realistas, así como ecosistemas interactivos, para una experiencia totalmente inmersiva.