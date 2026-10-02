Die 11 besten Spiele wie „Monster Hunter“: Die besten Alternativen im Jahr 2026

Wenn du ein gleichgesinnter Gamer bist, der spannende Jagden, atemberaubende Grafik und Action-RPG-Kämpfe liebt, die dein Blut in Wallung bringen, habe ich hier zehn der besten Spiele zusammengestellt, die „Monster Hunter“ ähneln. Ich habe mich bereits 2010 in die Serie verliebt – die riesige Auswahl an Monstern, die Ausrüstung, die man herstellen konnte, und diese knallharten, fast schon tanzartigen Bosskämpfe haben mich sofort in ihren Bann gezogen.

Die schiere Freiheit und die riesige Menge an Inhalten haben mich jahrelang am Spielen gehalten. Natürlich habe ich mich auf die Suche nach ähnlichen Erlebnissen gemacht, und die folgenden Titel sind die besten, die ich gefunden habe. Wenn du dieselbe Spannung suchst, bist du hier genau richtig, und diese Spiele werden dich nicht enttäuschen.

Unsere Top-Auswahl an Spielen wie „Monster Hunter“

Du bist ein Gamer, der keinen Unsinn duldet und nur das Beste will? Dann wirf einen Blick auf die Top-Empfehlungen unseres Teams für die Titel, von denen wir glauben, dass sie dir unter all den „Monster Hunter“-ähnlichen Spielen am besten gefallen werden:

1 Horizon Zero Dawn 2017 Arguably the closest game to Monster Hunter in terms of gameplay loop, innovative monster designs, and just how stunning and diverse its vast open world is. Jetzt kaufen 2 Dragon’s Dogma: Dark Arisen 2012 Has a sizable variety of monsters for you to hunt and features combat mechanics that share some similarities with Monster Hunter’s, such as monster climbing and a body part-based weakness system. Jetzt kaufen 3 Wild Hearts 2023 A direct competitor to Monster Hunter and rocks the same hunt-craft-repeat style of play, but also does its own thing in several areas. Jetzt kaufen

Hat dir keiner unserer Vorschläge gefallen? Nun, ich würde mir noch keine Sorgen machen, denn ich habe sieben weitere Spiele vorbereitet, die genauso viel Spaß machen und für „Monster Hunter“-Fans sehr empfehlenswert sind – schau sie dir weiter unten an.

11 Spiele wie „Monster Hunter“, in denen du epische Bestien erlegen kannst

Hier sind die zehn besten Spiele, die du spielen solltest, wenn dir der charakteristische Spielablauf, das Kampfsystem, die Monstervielfalt und das allgemeine Eintauchen in die Spielwelt von „Monster Hunter“ gefallen. Etwas gewagt? Scrolle nach unten und erfahre, warum ich jedes Spiel auf diese Liste gesetzt habe und warum du sie als Nächstes spielen solltest!

1. Horizon Zero Dawn: Complete Edition [Die beste Open-World-Alternative zum Monsterjagen]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, PC Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 52 Stunden Am besten geeignet für Fans von Open-World-Monsterjagd-Spielen, die riesige mechanische Bestien suchen

Wenn es um riesige Monster geht, deren Bezwingung Geschick, Geduld und Vorbereitung erfordert, können nur sehr wenige Monsterjagd-RPGs mit den wunderschön gestalteten Maschinen-Fauna-Hybriden von „Horizon Zero Dawn“ mithalten.

Hier kannst du RIESIGE Monster jagen und sie besiegen, indem du ihre verwundbarsten Körperstellen ins Visier nimmst – was präzises Zielen und den strategischen Einsatz deines Arsenals erfordert. Die Kämpfe sind stärker auf Fernkampf ausgerichtet als in „Monster Hunter“, aber angesichts der vielfältigen Waffenauswahl dieses Spiels dennoch genauso umfangreich.

Im Gegensatz zu den meisten „Monster Hunter“-Titeln ist „Horizon Zero Dawn“ zudem ein echtes Open-World-Spiel, in dem man eine riesige, zusammenhängende Karte nahtlos erkunden kann. Es besticht zudem durch eine großartige Geschichte, wunderschöne Grafik und ein relativ einfaches, aber fesselndes Handwerkssystem. Die Spieltiefe wird durch den DLC „The Frozen Wilds“ (in der Complete Edition enthalten) noch weiter ausgebaut, der eine neue, eisige Region mit aggressiveren Maschinenbedrohungen und hochstufiger Ausrüstung zum Meistern einführt.

Mein Fazit: Was Umfang, Atmosphäre und taktische Kämpfe angeht, kommt dieses Spiel „Monster Hunter“ so nahe wie kaum ein anderes. Wenn du Spaß an riesigen, mehrphasigen Kämpfen und dem Erkunden gewaltiger Welten hast, ist „Horizon Zero Dawn“ deine Zeit auf jeden Fall wert.

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Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2012 Entwickler Capcom, Capcom Durchschnittliche Spielzeit 53 Stunden Am besten geeignet für Fans klassischer Action-RPGs mit riesigen Fantasy-Monstern

In „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ kannst du deine Abenteuer ganz nach deinen Vorstellungen gestalten: Dir stehen neun verschiedene Klassen (sogenannte „Vocations“) zur Auswahl, zwischen denen du auch während des Spiels frei wechseln kannst, sowie vollständig anpassbare Begleiter, die du ganz nach den Bedürfnissen deiner Gruppe konfigurieren kannst.

Egal, ob du gerne NPCs packst und sie zum Spaß über Klippen wirfst oder jedes Monster auf deinem Weg zum Endboss niedermetzelst – „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ ist eines der spannendsten Rollenspiele, das ich jedem „Monster Hunter“-Veteranen empfehlen würde.

Hier erwarten dich jede Menge epische Jagden und kolossale Monster sowie unvergessliche NPCs (mit einigen davon kannst du sogar eine Romanze eingehen), die die gut geschriebene Geschichte dieses Spiels umso fesselnder machen.

Mein Fazit: „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ bietet einzigartige Action-RPG-Mechaniken und epische Monsterbegegnungen, die ein ähnliches Spielgefühl wie „Monster Hunter“ vermitteln . Seine Wiederspielbarkeit und die Freiheit im Kampf machen es auch heute noch zu einem herausragenden Erlebnis.

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3. Wild Hearts [Bester moderner Konkurrent im Bereich Monsterjagd]

Unsere Bewertung Enebameter 9.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Omega Force / Koei Tecmo, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 52 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich einen modernen, rasanten Konkurrenten zu „Monster Hunter“ wünschen

Nachdem ich „Monster Hunter Rise: Sunbreak“ gespielt hatte, kam „Wild Hearts“ genau zum richtigen Zeitpunkt und bescherte mir unzählige Stunden voller Spaß, während ich „geduldig“ auf den Veröffentlichungstermin von „Monster Hunter Wilds“ wartete.

Es ist eine erfrischende Neuinterpretation des Monsterjagd-Genres, die denselben Spielablauf, strategische Kämpfe und das Koop-Online-Multiplayer-Erlebnis bietet wie die MH-Spiele, sich aber durchaus traut, von der bewährten Formel abzuweichen. Fans von intensiven, geschicklichkeitsbasierten Kämpfen könnten auch Freude daran haben, sich einige der besten Action-RPGs anzusehen, die ähnliche rasante Gameplay-Elemente bieten.

Besonders gut hat mir hier die Umsetzung des Karakuri-Systems gefallen, das ein tiefgreifenderes Crafting ermöglichte als die meisten anderen „Monster Hunter“-Spiele. Damit kannst du deine ganz eigene Operationsbasis von Grund auf aufbauen und alle möglichen Werkzeuge, Fallen und ausgefallene Gadgets herstellen, die dir bei deinen Jagden helfen und das Durchqueren der Karte erleichtern.

Es unterstützt zudem Crossplay (PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5), was es zu einer großartigen MH-Alternative macht, wenn du gerne mit deinen Freunden im Koop-Modus spielst.

Mein Fazit: „Wild Hearts“ ist der modernste Konkurrent zu „Monster Hunter“ und bietet schnelle, kreative Jagden mit ganz eigener Identität. Wenn ihr etwas Vertrautes und doch erfrischend Anderes sucht, ist dieses Spiel eine klare Empfehlung.

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4. God Eater 3 [Das beste Monsterjagd-Erlebnis im Anime-Stil]

Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo Switch, PS4, PC Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Bandai Namco Studios, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 35 Stunden Am besten geeignet für Fans von Action-RPGs im Anime-Stil, die stilvolle, rasante Kämpfe mögen

„God Eater 3“ wird euch umhauen , wenn ihr auf ARPGs mit spannenden Kampfmechaniken, knallharten Bossen und einer soliden Geschichte mit düsteren Themen steht. Ich habe einen der ältesten Vorgänger, „God Eater Burst“, damals auf der PSP neben „Monster Hunter Freedom Unite“ ziemlich ausgiebig gespielt.

Da ich eher zu Einzelspieler-Spielen mit stärkerem Fokus auf die Erzählung neige, habe ich GEB tatsächlich gegenüber MHFU bevorzugt (ich weiß, das ist fast schon ein Sakrileg). Jahre später war ich froh zu sehen, dass „God Eater 3“ immer noch denselben Charme besitzt, nur dass es jetzt noch schönere Anime-Grafiken, flüssigere Kämpfe und optimierte Handwerksmechaniken bietet.

Auch wenn mir die modernen „Monster Hunter“-Spiele mittlerweile besser gefallen, wird es immer ein Riesenspaß sein, einen God Arc zu schwingen, der umso stärker wird, je mehr Aragami ich jage.

Mein Fazit: „God Eater 3“ ist perfekt für Spieler, die schnelle, stilvolle Kämpfe im Anime-Stil bevorzugen statt langsamerer, schwerfälliger Schlachten. Es ist eine großartige Alternative, wenn ihr ein Monsterjagd-Gameplay sucht, das energiegeladen und charakterorientiert ist.

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5. Toukiden 2 [Bestes, von der Mythologie inspiriertes Monster-RPG]

Unsere Bewertung Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, PS3, PS Vita, PC Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Omega Force, Koei Tecmo Durchschnittliche Spielzeit 32 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die sich für von der Mythologie inspirierte Monster und Nahkampf begeistern

Apropos fantastisch aussehende, mächtige Waffen, die man aufrüsten kann: Das riesige Arsenal von „Toukiden 2“ mit 11 verschiedenen Waffentypen, von denen jeder über einzigartige Movesets verfügt, wird euch mit Sicherheit umhauen.

Abgesehen von seiner beeindruckenden Waffenvielfalt und dem Fokus auf intensive Nahkämpfe bietet „Toukiden 2“ auch einige der besten Bosskämpfe, die man je in einem Monsterjagd-RPG erleben kann. Spieler, die gerne große, immersive Umgebungen erkunden, werden vielleicht auch einige der besten Open-World-Spiele zu schätzen wissen, die ähnlich weitläufige Abenteuer bieten.

Klar, selbst die schwierigeren Jagden hier erreichen in Sachen Schwierigkeitsgrad nicht ganz das Niveau von „Monster Hunter“, aber das wirkt sich aufgrund der Art und Weise, wie die Geschichte deinen Hauptcharakter präsentiert, tatsächlich positiv aus.

Es ist ein solofreundliches Spiel mit weniger strapaziösen, aber dennoch mitreißenden Kämpfen und – was noch wichtiger ist – einem knallharten Protagonisten, in den man sich hineinversetzen kann. Mehr muss man dazu nicht sagen!

Mein Fazit: „Toukiden 2“ bietet intensive Nahkämpfe, unvergessliche Bosskämpfe und von der Mythologie inspirierte Monster. Es ist eine hervorragende Wahl für Spieler, die es lieben, in ihrem eigenen Tempo zu basteln, zu kämpfen und die Welt zu erkunden.

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6. Final Fantasy Explorers [Bestes Handheld-Abenteuer zur Monsterjagd]

Unsere Bewertung Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Nintendo 3DS Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Square Enix, Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden Am besten geeignet für Handheld-Spieler, die sich eine „Final Fantasy““-Variante der Monsterjagd wünschen

Nachdem ihr nun von all den großartigen Spielen gehört habt, die auf mehreren Plattformen laufen, wie wäre es mit einem, das zwar exklusiv für Konsolen erhältlich ist, aber trotz seiner eingeschränkten Verfügbarkeit einfach zu gut ist, um es auszulassen?

In „Final Fantasy: Explorers“ kannst du nicht nur einige der kultigsten Monster der Reihe jagen, sondern dein anpassbarer Hauptcharakter kann sich im Trance-Modus des Spiels auch in beliebte „Final Fantasy““-Charaktere wie Cloud, Squall und Tidus verwandeln. In unserer Liste der besten „Final Fantasy“-Spiele könnt ihr außerdem weitere herausragende Titel der Reihe entdecken.

Ich habe mich schon immer gefragt, wie ein „Monster Hunter“-Spiel im Squenix-Stil wohl aussehen würde. Zwar bieten Titel wie „Final Fantasy XV“ und „Final Fantasy“ VII“ gute Inhalte zur Monsterjagd, doch „Final Fantasy: Explorers“ ist nach wie vor der „Final Fantasy““-Titel, der in Bezug auf das Kern-Gameplay „Monster Hunter“ am nächsten kommt.

Mein Fazit: „Final Fantasy: Explorers“ verbindet charmante FF-Nostalgie mit Monsterjagd-Mechaniken, die auf dem Handheld wunderbar funktionieren. Wenn ihr „Final Fantasy““ und kooperative Jagden liebt, ist dieses Spiel absolut einen Kauf wert.

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7. Elden Ring [Die beste „Soulslike“-Alternative für Monster-Hunter-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2022 Entwickler FromSoftware, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 100 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die anspruchsvolle, „Soulslike“-Kämpfe gegen riesige Gegner suchen

Wenn du als „Monster Hunter“-Fan nach einer etwas anderen, aber dennoch weitgehend vertrauten Herausforderung suchst, dann bist du bei den „Dark Souls“-Spielen – insbesondere bei „Elden Ring“ – genau richtig. Es bietet Next-Gen-Grafik, ausgefeilte Kampfmechaniken und eine große, zusammenhängende Karte mit verschiedenen Biomen, die unbestreitbar trostloser und feindseliger sind als das, was man normalerweise in „Monster Hunter“-Spielen sieht.

Einfach ausgedrückt: Hier findest du genau dieselbe Formel aus „epischen Kämpfen + knallharten Monstern + Build-Optimierung = jede Menge Spaß“, nur dass „Elden Ring“ sowohl im Kampf als auch in der Hintergrundgeschichte Magie und andere Fantasy-Elemente einbindet und in seiner Erzählung durchgehend reifere Themen behandelt.

Mein Fazit: „Elden Ring“ vermittelt dasselbe Gefühl von Gefahr, Belohnung und Meisterschaft wie die härtesten Kämpfe in „Monster Hunter“. Wenn du dich für methodische Kämpfe und kolossale Bosse begeisterst, wird dich dieses Spiel sofort in seinen Bann ziehen.

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8. The Witcher 3: Wild Hunt [Das beste storybasierte Monsterjagd-Erlebnis]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC Erscheinungsjahr 2015 Entwickler CD Projekt Red, CD Projekt Durchschnittliche Spielzeit 103 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die auf die Handlung Wert legen und Spaß an der Monsterjagd im Rahmen von Aufträgen haben

„The Witcher 3: Wild Hunt““ zählt zu Recht zu den besten Einzelspieler-Spielen aller Zeiten. Seine monsterzentrierten Elemente ähneln stark denen von „Monster Hunter“ – angefangen bei den Vorbereitungen, die man für bestimmte Bosse treffen muss, bis hin zu den auf Aufträgen basierenden Monsterjagden, die man über Nebenquests absolvieren kann.

Dieses Spiel hat mich so beeindruckt, dass ich euch empfehle, auch die vorherigen Teile zu spielen, da alle drei Spiele eine phänomenale Geschichte, eine großartige Monstervielfalt und jede Menge Inhalte bieten , die es zu entdecken gilt.

Dennoch ist „The Witcher 3: Wild Hunt““ zweifellos der beste Titel der Reihe und bietet eine der besten Geschichten, die jedem „Monster Hunter“-Fan garantiert gefallen wird. Es ist das perfekte Spiel für alle Jäger, die gerne solo spielen.

Mein Fazit: „The Witcher 3: Wild Hunt““ ist kein traditionelles Monsterjagd-Spiel, aber sein Auftragssystem sorgt für einige der unvergesslichsten Begegnungen des Genres. Spieler, denen die Story am Herzen liegt und die dennoch Wert auf taktische Vorbereitung legen, werden es lieben.

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Unsere Bewertung Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS4, PC, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Mobilgeräte Erscheinungsjahr Geschichten: 2016 / Geschichten 2: 2021 Entwickler Capcom & Marvelous, Capcom Durchschnittliche Spielzeit Stories: 51 Stunden / Stories 2: 61 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die eine storyreiche, rundenbasierte Variante von „Monster Hunter“ suchen

Sowohl „Monster Hunter Stories“ als auch „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ sind „Monster Hunter“-Ableger, die der Serie neues Leben eingehaucht haben. Sie unterscheiden sich in ihren Kernmechaniken erheblich von den Haupttiteln, sind jedoch die besten Alternativen, wenn man tiefer in die Welt von „Monster Hunter“ eintauchen möchte. Einen genaueren Einblick in die weitere Entwicklung der Reihe bietet der Testbericht zu „Monster Hunter Stories 3““.

In diesen Spielen geht es nicht darum, aktiv Monster zu jagen, sondern als „Monstie-Reiter“ eins mit der Natur und ihren Geschöpfen zu werden. Sie sind zudem eine hervorragende Brücke zu den besten „Monster Hunter“-Spielen, falls du vorhast, anschließend die Hauptserie zu erkunden.

Natürlich kannst du immer noch gegen Monster kämpfen und ihre Teile zum Herstellen von Ausrüstung sammeln, wenn auch in weniger intensiven, rundenbasierten Kämpfen im Pokémon-Stil. Außerdem darfst du besiegte Monster einfangen, sie deinem Team hinzufügen und sie für Kämpfe sowie zur Fortbewegung auf der Karte einsetzen.

Mein Fazit: „Monster Hunter Stories“ und „Stories 2“ bieten eine leichtere, storyreiche Variante der Reihe, während sie gleichzeitig den Geist des Entdeckens am Leben erhalten. Sie sind ideal für Spieler, die MH-inspirierte Abenteuer ohne die Intensität von Echtzeit-Jagden suchen.

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10. Die unsichtbare Achse [Das beste Indie-Erlebnis rund um die Monsterjagd]

Unsere Bewertung Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen Xbox One, PS4, PC Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Just Purkey Games, Just Purkey Games Durchschnittliche Spielzeit 30 Stunden Am besten geeignet für Fans von atmosphärischen, horrorlastigen Abenteuern auf der Jagd nach Monstern

Jeder „Elder Scrolls“-Titel von Bethesda Game Studios wäre aufgrund seiner hervorragenden Monsterauswahl und klassischen RPG-Mechaniken eine großartige Ergänzung dieser Liste gewesen, aber wie sieht es mit einem herausragenden Monsterjagd-RPG von einem Ein-Mann-Softwareentwickler aus, der früher an einigen der kultigsten Titel von Bethesda mitgearbeitet hat?

„Die unsichtbare Achse“ ist ein absolutes Muss für „Monster Hunter“-Fans, die sich auch für fantastische Indie-Spiele begeistern, die mit Leidenschaft für das Genre und einer unverfälschten künstlerischen Vision entwickelt wurden. Hier kannst du folkloristisch inspirierte Monster aufspüren und jagen, während du eine riesige, atmosphärische offene Welt erkundest.

Seid jedoch vorsichtig, denn dieses Spiel wird auch als Heavy-Metal-Horror-Spiel eingestuft, was bedeutet, dass ihr die Monster hier vielleicht etwas … beunruhigender findet, als ihr es wahrscheinlich gewohnt seid.

Mein Fazit: „Die unsichtbare Achse“ verbindet atmosphärische Erkundung mit spannender Monsterjagd und schafft so ein frisches Erlebnis für Fans, die nach etwas anderem suchen. Sein unheimlicher Ton und sein einzigartiges Design machen es zu einer herausragenden Indie-Empfehlung.

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11. Wuchang: Gefallene Federn [Beste von Dark Souls inspirierte Alternative zur Monsterjagd]

Unsere Bewertung Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Leenzee Games, Leenzee Games Durchschnittliche Spielzeit 35–45 Stunden (geschätzt) Am besten geeignet für Fans von Soulslike-Spielen, die sich nach düsterer, strategischer Monsterjagd sehnen

Wenn dir die Mischung aus Präzisionskämpfen und atmosphärischer Erkundung in „Monster Hunter“ gefällt, ist „Wuchang: Gefallene Federn“ eine fantastische Ergänzung zu deiner jagdlastigen Spielesammlung. Dieses Action-RPG spielt in einer düsteren, von einer Seuche heimgesuchten Welt, die vom China der späten Ming-Dynastie inspiriert ist, und lässt dich gegen groteske, monströse Gegner antreten, die durch eine mysteriöse Federkrankheit verwandelt wurden. Jeder Kampf erfordert Geduld, gutes Timing und strategisches Ressourcenmanagement – ganz im Sinne des taktischen, bossorientierten Designs von „Monster Hunter“.

Was „Wuchang“ wirklich auszeichnet, ist sein „Soulslike“-Einfluss, der den Kämpfen ein schwereres, anspruchsvolleres Gefühl verleiht, während aggressives Spiel und das Experimentieren mit Waffen dennoch belohnt werden. Die Welt ist dicht und unheimlich, voller Geheimnisse, Upgrades und visuell beeindruckender Umgebungen, die das Gefühl der Entdeckung verstärken. Fans, die die Intensität von „Monster Hunter“ lieben, sich aber eine dunklere, stärker storygetriebene Variante wünschen, werden sich hier sofort zu Hause fühlen.

Mein Fazit: „Wuchang: Gefallene Federn“ verbindet den Schwierigkeitsgrad eines „Soulslike“-Spiels mit monströsen Gegnern in einer düsteren, atmosphärischen Welt. „Monster Hunter“-Fans, die überlegte Kämpfe mit hohem Einsatz schätzen, werden hier viel zu lieben finden.

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Mein Fazit zu Spielen wie „Monster Hunter“

Um die besten Spiele wie „Monster Hunter“ zu finden, muss man zunächst verstehen, welche Art von Jäger man selbst ist. Ob man sich nach riesigen Bestien, tiefgründigen Kampfsystemen, einer fesselnden Geschichte oder einer echten Herausforderung sehnt – jedes Spiel auf dieser Liste fängt einen anderen Aspekt dessen ein, was „Monster Hunter“ so unvergesslich macht. So wählst du deine nächste große Jagd aus.

Für Open-World-Abenteurer: „Horizon Zero Dawn“ bietet riesige Kreaturen, strategisches Zielen und dasselbe Gefühl von Weite, das die Kämpfe in „Monster Hunter“ so unvergesslich macht.

Für Fans von Action-RPGs: „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ und „Wild Hearts“ bieten beide strategische Kämpfe, abwechslungsreiche Gegnerbegegnungen und viel Spielraum, um mit verschiedenen Waffen und Spielstilen zu experimentieren.

Für storyorientierte Spieler: „The Witcher 3: Wild Hunt““ und „Monster Hunter Stories 2“ bieten reichhaltige Erzählungen und monsterfokussierte Quests – perfekt für Fans, die sich mehr Weltgestaltung und Hintergrundgeschichte wünschen.

Für alle, die die Herausforderung suchen: „Elden Ring“ und „Wuchang: Gefallene Federn“ bieten durchdachte, hochriskante Kämpfe gegen brutale Gegner, die an die Intensität der härtesten Jagden in „Monster Hunter“ erinnern.

Jedes dieser Spiele fängt einen anderen Aspekt dessen ein, was „Monster Hunter“ so besonders macht – sei es der Nervenkitzel des Kampfes, die Befriedigung beim Herstellen von Gegenständen oder die Freude am Erkunden gefährlicher Welten. Kein einzelnes Spiel kann die Serie ersetzen, aber Top-Spiele wie „Lethal Company“ bieten ähnliche Spannung und zusammen sorgen sie für unzählige neue Jagden, die es wert sind, unternommen zu werden.

Häufig gestellte Fragen