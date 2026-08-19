Die 20 schwierigsten Videospiele des Jahres 2026: Der ultimative Leitfaden für Herausforderungen

Die besten und schwierigsten Videospiele haben die Fähigkeit, einen in ihren Bann zu ziehen und nicht mehr loszulassen – ganz gleich, wie oft man scheitert.

Ich habe Bosskämpfe bestritten, die unmöglich schienen, Level, die pixelgenaues Timing erforderten, und Rätsel, bei denen ich viel zu lange auf den Bildschirm gestarrt habe. Das sind keine Spiele, die man zum Entspannen spielt; sie fordern dich heraus, anders zu denken, schneller zu reagieren und Frustrationen zu überwinden, bis du endlich Erfolg hast .

In dieser Liste habe ich Titel zusammengestellt, die sich ihren Ruf als besonders schwierig redlich verdient haben. Jedes einzelne wird eine andere Fähigkeit auf die Probe stellen, sei es strategisches Planen, mechanische Präzision oder pure Ausdauer, wenn die Gegner angreifen. Sie sind brutal, aber genau das macht es so befriedigend, sie zu meistern.

Jetzt bist du an der Reihe – schnapp dir den Controller, stürze dich in diese brutalen Herausforderungen und finde heraus, welches dieser schwierigsten Spiele du bezwingen kannst.

Unsere Top-Auswahl der schwierigsten Videospiele

Wenn es um die schwierigsten Videospiele geht, liegt ein besonderer Reiz darin, Herausforderungen anzunehmen, die deine Geduld, dein Können und deine Entschlossenheit bis an die absoluten Grenzen bringen. Diese Spiele sind nicht nur anspruchsvoll; sie sind legendär für ihren Schwierigkeitsgrad und genießen in Gaming-Communities weltweit einen hervorragenden Ruf.

Einige Flash-Spiele waren überraschend anspruchsvoll, und wenn dir diese gefallen haben, wirst du auch Spaß daran haben, dich an diese modernen, extrem schwierigen Videospiele heranzuwagen.

Sekiro: Shadows Die Twice (2019) – Eine brutale Prüfung von Timing und Präzision, bei der jeder Schwertkampf zählt. Das auf Paraden basierende Kampfsystem erfordert absolute Konzentration, und schon der kleinste Fehler kann zur Niederlage führen. Jeder Sieg ist ein hart erkämpfter Triumph. Dark Souls III (2016) – Unerbittliche, gnadenlose Kämpfe gegen Gegner, die keine Gnade kennen. Das komplexe Leveldesign verbirgt Fallen, tödliche Feinde und Geheimnisse, die nur die aufmerksamsten Spieler belohnen. Der Sieg schmeckt umso süßer, weil das Spiel nichts umsonst verschenkt. Elden Ring (2022) – Ein Open-World-Albtraum, der atemberaubende Erkundung mit erdrückendem Schwierigkeitsgrad verbindet. Du kannst dich frei bewegen, doch hinter jeder Ecke lauern Bosse und Gegner, die bereit sind, deine Reise innerhalb von Sekunden zu beenden. Es ist wunderschön, furchterregend und unvergesslich.

Jedes dieser Spiele fordert dich auf einzigartige Weise heraus – durch präzise Spielmechaniken, unvorhersehbare Gegner oder überwältigende Widrigkeiten. Sie sind nicht einfach nur schwer, um Ausdauer, Strategie und Geschicklichkeit zu belohnen, sondern tun dies auf eine Weise, wie es nur wenige andere Titel vermögen.

Die 20 schwierigsten Videospiele, die all deine Fähigkeiten auf die Probe stellen

Manche Spiele hinterlassen nicht nur wegen ihrer Geschichte oder Grafik einen bleibenden Eindruck, sondern auch deshalb, weil sie deine Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Diese zwanzig Titel sind genau die Art von Spielen, bei denen man immer wieder denkt: „Nur noch einen Versuch“, denn jedes bietet eine einzigartige Mischung aus Herausforderung und Belohnung. Wie viele davon hast du schon gespielt? Sie gehören zu den schwierigsten Videospielen, die je entwickelt wurden.

★ Das schwierigste Videospiel für präzises Schwertkampf Sekiro: Shadows Die Twice Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel mit gnadenlosen, unerbittlichen Kämpfen Dark Souls III Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für Open-World-Leid Elden Ring Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für masochistische Samurai Nioh 2 Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für den Koop-Modus, bei dem man den Controller wegwerfen möchte Battletoads Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für Old-School-Masochisten NINJA GAIDEN 2 Schwarz Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel im Stil der 1930er Jahre Cuphead Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für Metroidvania-Fans Hollow Knight Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für Perfektionisten unter den Plattformspielern Celeste Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für masochistische Speedrunner Super Meat Boy Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für Archäologen Der Mulana Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für Fans von Science-Fiction-Horror Rückkehr Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für taktisches Herzeleid XCOM 2 Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für Bullet-Hell-Fanatiker Die Herrin der Dämonen Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für Roguelike-Fans FTL: Schneller als das Licht Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel unter den Retro-Plattformspielen 1001 Stacheln Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel rund um mittelalterliche Intrigen und Verrat Crusader Kings III Bei Eneba einkaufen

★ Das schwierigste Videospiel für Kung-Fu-Meister Meister Bei Eneba einkaufen

★ Das Videospiel, das am meisten emotionale Traumata verursacht LISA: Der Schmerz Bei Eneba einkaufen

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1. Sekiro: Shadows Die Twice [Das schwierigste Videospiel für präzises Schwertkampfspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-Abenteuer Plattformen PlayStation 4, Windows, Xbox One, Stadia Erscheinungsjahr 2019 (März; Stadia-Port im Oktober 2020) Entwickler FromSoftware (Entwickler), Activision (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~30 Stunden für die Hauptgeschichte; für Perfektionisten eher 47 Stunden

Das Gameplay von „Sekiro“ dreht sich vollständig um das Schwertkampfprinzip „Parieren oder sterben“, wobei das Brechen der Kampfhaltung und perfektes Timing mehr im Vordergrund stehen als rohe Gewalt. Sobald man das Spiel betritt, eröffnet jede erfolgreiche Parade die Möglichkeit für tödliche Gegenangriffe – was sich anfühlt, als stünde man dem Teufel gegenüber –, während ein verpasstes Timing oft zur Niederlage führt. Stealth-Elemente und vertikale Fortbewegung, ermöglicht durch einen Enterhaken, verleihen sowohl dem Kampf als auch der Erkundung zusätzliche Tiefe.

Die visuelle Gestaltung fängt das Japan der Sengoku-Zeit mit stimmungsvoller Beleuchtung, akribisch detaillierten Umgebungen und atmosphärischen Wettereffekten ein, die die Spannung und das Eintauchen in das Spiel verstärken.

Sein hoher Schwierigkeitsgrad und die ausgefeilte Schwertkampfmechanik machen es zu einem Highlight für Fans der besten Soulslike-Spiele.

Außerdem erwähnten die Reddit-Nutzer nach ihren Recherchen, dass „Sekiro“ den Spieler dazu zwingt, auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen (Parieren). In den Reddit-Kommentaren berichten viele Spieler, dass „Sekiro“ die Reflexe neu trainiert, wodurch sich andere Spiele im Vergleich dazu übermäßig nachsichtig anfühlen.

Pro tip Versucht, euer Gehör auf das unverkennbare Klirren zu schärfen, wenn eine Parade gelingt, und spielt das Spiel auf den besten Gaming-Laptops. Dieses akustische Signal hilft dabei, den Rhythmus des Abwehrens von Schlägen zu festigen, insbesondere wenn das Muskelgedächtnis für Kämpfe unter hohem Druck noch verfeinert werden muss.

Fazit: Sekiro ist gnadenlos und verlangt messerscharfes Timing sowie unerschütterliche Gelassenheit – gerade wenn es um die besten Stealth-Spiele geht. Doch wenn die letzte Parade gelingt und der Sieg errungen ist, ist das einer der befriedigendsten Momente, die das Gaming zu bieten hat.

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2. Dark Souls III [Das schwierigste Videospiel mit unerbittlichen, gnadenlosen Kämpfen]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG, Soulslike Plattformen PlayStation 4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Entwickler: FromSoftware

Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 50–100+ Stunden, je nach Spielstärke

„Dark Souls III“ ist eine gnadenlose Herausforderung mit gnadenlosen Gegnern, komplexem Leveldesign und einigen der berüchtigtsten Bosse der Spielegeschichte. Zu Beginn hält das im Vergleich zu früheren „Souls“-Teilen schnellere Tempo der Spieler ständig in Atem und erfordert schnelle Reflexe, kluges Ausdauermanagement und den unerschütterlichen Willen, weiterzumachen.

Dark Souls III kombiniert präzise Nahkämpfe, abwechslungsreiche Waffenkonfigurationen und gnadenlose, auf Ausdauer basierende Spielmechaniken zu einer unerbittlichen Herausforderung.

Bosskämpfe wie gegen den Namenlosen König oder Pontifex Sulyvahn sind Meisterklassen im Auswendiglernen von Angriffsmustern und in der Kunst des Ausweichens. Die gotischen, verfallenen Landschaften voller gespenstischer Kathedralen, aschgrauer Ruinen und flackernder Lagerfeuer schaffen eine düstere, bedrückende Atmosphäre, die dem brutalen Schwierigkeitsgrad des Spiels entspricht.

Why we chose it „Dark Souls III“ vereint brutale Kämpfe, komplexe Umgebungen und unvergessliche Bosse. Es stellt den Höhepunkt der besten „Soulslike“-Spiele dar und belohnt sowohl strategisches Geschick als auch Reflexe

Fazit: Wenn ihr ein Spiel sucht, das jeden Fehler bestraft, aber Meisterschaft mit einem unvergleichlichen Erfolgserlebnis belohnt, dann ist „Dark Souls III“ genau das Richtige für euch. Es ist eine zermürbende, aber zutiefst befriedigende Reise durch eine sterbende Welt, in der das Überleben der ultimative Sieg ist.

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3. Elden Ring [Das schwierigste Videospiel für Open-World-Leiden]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG, Soulslike Plattformen PlayStation 4/5, Xbox One/Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2022 Entwickler FromSoftware (Entwickler), Bandai Namco Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 60–100 Stunden für die Hauptgeschichte; über 150 Stunden für ausführliche Erkundung und DLC

„Elden Ring“ ist das dritte Spiel in der Reihe der schwierigsten Titel, das das Open-World-Soulslike-Genre neu definiert, indem es ausgedehnte Erkundungen mit dem für die Serie typischen Schwierigkeitsgrad verbindet. Die mystischen „Lands Between“ wecken die Neugier, doch jeder versteckte Endgegner, einschließlich der legendären Malenia, hält eine Strafe bereit, die selbst innerhalb der härtesten Titel von FromSoftware legendär ist.

Im Kern verbindet „Elden Ring“ Freiheit und Angst. In diesem Spiel, das zu den besten Open-World-Spielen zählt, reitest du auf Torrent, deinem geisterhaften Ross, durch weitläufige Landschaften, um Halbgöttern, labyrinthartigen Dungeons und Gegnern zu begegnen, die jedes Zögern mit tödlicher Präzision bestrafen.

Visuell besticht das Spiel nicht durch auffällige Grafik, sondern durch Stimmung und Atmosphäre: weitläufige Felder, Burgruinen und eine ätherische Beleuchtung sorgen für eine eindringliche Schönheit, die Respekt einflößt.

In „Elden Ring“ ist Torrent dein treues geisterhaftes Reittier (halb Pferd, halb Ziege), das fast überall in der offenen Welt herbeigerufen werden kann. Der Einsatz von Torrent kann möglicherweise einen großen Unterschied für dein Überleben ausmachen. Im Kampf zu Pferd kannst du Gegner aus der Distanz angreifen, und sein Doppelsprung hilft dir, Klippen zu überwinden, Angriffen auszuweichen oder versteckte Orte zu erreichen.

Pro tip Du kannst Torrents Geschwindigkeit auch nutzen, um schnell zurückzulaufen, dich während Endbosskämpfen neu zu positionieren oder Begegnungen zu entkommen, auf die du noch nicht vorbereitet bist – all das macht das Spiel zu einem der besten Dungeon-Crawler. Wenn du seine Bewegungsabläufe beherrschst, werden riskante Momente zu cleveren, strategischen Spielzügen.

Fazit: Das Spiel fordert dich heraus, seine Welt zu erkunden, und bestraft dich entsprechend. Doch wenn du schließlich Malenia besiegst oder eine verborgene Ruine entdeckst, ist dieses Gefühl des Sieges mit nichts anderem in der Welt der Videospiele zu vergleichen.

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4. Nioh 2 [Das schwierigste Videospiel für Samurai-Masochisten]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-RPG / Hack-and-Slash Plattformen PlayStation 4/5, Windows Erscheinungsjahr 2020 (Gesamtausgabe 2021) Entwickler Team Ninja (Entwickler), Koei Tecmo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden für Hauptspiel + DLCs (variiert je nach Schwierigkeitsgrad)

„Nioh 2“ ist eines der besten Hack-and-Slash-Spiele. Es bietet ein tödliches Ballett aus Kämpfen mit wechselnden Kampfhaltungen, bei denen die Spieler fließend zwischen hoher, mittlerer und niedriger Haltung wechseln; jede ist für unterschiedliche Angriffsarten, Geschwindigkeit und Verteidigung optimiert.

Von brutalen Überkopfschlägen in der hohen Haltung bis hin zu schnelleren, sichereren Schlägen in der niedrigen Haltung – wenn du dieses System beherrschst, kannst du dich mitten in einer Combo anpassen, den Angriff aufrechterhalten und unerbittliche Gegner ausmanövrieren.

Die visuelle Umsetzung vermittelt die mythische Seite des feudalen Japans durch kunstvolle Rüstungen, ätherische Yokai-Motive und schonungslosen Realismus. Die Schauplätze sind vom Krieg zerstörte Burgen, nebelverhangene Schreine und in den Schatten lauernde Dämonen, was das Gefühl verstärkt, zu sterben und wiedergeboren zu werden – um sich in eine weitere brutale Schlacht zu stürzen.

„Nioh 2“ zeichnet sich dadurch aus, dass es aggressives, anpassungsfähiges Spiel belohnt, das schnelles Denken und Reflexe erfordert. Der Wechsel der Kampfhaltungen bestimmt deine Bewegungen in den komplexen, groß angelegten Strategiespielen und hebt diesen Titel im Bereich der anspruchsvollen Action-RPGs von anderen ab.

Pro tip Nutze Yokai-Fähigkeiten und experimentiere mit Kampfhaltungen, um dich an die Schwächen deiner Gegner anzupassen.

Fazit: Für Spieler, die sich nach unerbittlicher Kampftiefe und unzähligen individuellen Anpassungsmöglichkeiten sehnen, ist „Nioh 2“ genau das Richtige. Es erfordert Konzentration, Anpassungsfähigkeit und Rhythmusgefühl, aber die Belohnung ist umso größer, wenn man endlich die perfekte Combo landet und eine weitere Welle von Attentätern überlebt.

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5. Battletoads [Das schwierigste Videospiel, bei dem man im Koop-Modus den Controller wegwerfen möchte]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Beat 'em up / Plattformspiel Plattformen Xbox One, Windows Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Dlala Studios & Rare (Entwickler), Xbox Game Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden

Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Mal in diesem berüchtigten Fahrrad-Level: Nur eine falsche Bewegung, und man war erledigt. „Battletoads“ setzt auf nostalgische Grafik im Stil von Samstagmorgen-Zeichentrickfilmen und kombiniert diese mit einem Gameplay, das einem absolut keine Verschnaufpause gönnt. Man wechselt zwischen Rash, Zitz und Pimple hin und her, von denen jeder seine eigenen albernen Verwandlungen und Kombinationsangriffe hat.

In einem Moment schlägst du dich in einem Beat-’em-up durch eine Horde Schläger, und im nächsten rast du auf einem Hoverbike, spuckst Kaugummi oder ziehst Gegner mit deiner Zunge heran.

Was dieses Reboot auszeichnet, sind jene pixelgenauen Motorradsequenzen , die zum Goldstandard für „Nintendo-Schwierigkeitsgrad“ geworden sind . Sie erfordern messerscharfes Timing; alles andere führt dazu, dass du, bevor du dich versiehst, vom letzten Checkpoint aus neu starten musst.

Trotz seines Humors und Charmes scheut das Spiel nie davor zurück, dir unerwartete Herausforderungen zu stellen. In einem Level befindest du dich vielleicht in einem „Bullet-Hell“-Rausch, während der nächste schnelles Denken erfordert, um bei hoher Geschwindigkeit Oberflächen aneinander anzupassen. Das integrierte Checkpoint-System mildert den Schlag zwar etwas ab, aber täusche dich nicht – dies ist ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, deine Geduld und deine Reflexe auf die Probe zu stellen.

Why we chose it „Battletoads“ fordert die Spieler mit präzisen Plattform-Passagen und pixelgenauen Sequenzen heraus. Das Koop-Chaos und der Retro-Schwierigkeitsgrad machen es zu einem einzigartigen Erlebnis für alle, die auf der Suche nach den härtesten Spielen sind.

Fazit: Wenn du dich nach einer Herausforderung sehnst, die in Cartoon-Charme verpackt ist, bietet Battletoads sowohl jede Menge Spaß als auch Frust – perfekt für Spieler mit nostalgischem Durchhaltevermögen und hartnäckigen Daumen.

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6. NINJA GAIDEN 2 Schwarz [Das schwierigste Videospiel für Old-School-Masochisten]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action / Hack & Slash Plattformen Xbox 360, Xbox One (über Abwärtskompatibilität), Windows Erscheinungsjahr 2008 (schwarze Version) Entwickler Team Ninja (Entwickler), Tecmo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden

„Ninja Gaiden 2 Black“ wirft nicht einfach nur Gegner auf dich; es schickt eine Armee unerbittlicher, deine Eingaben vorhersagender Raubtiere auf dich los, die jedes Zögern gnadenlos bestrafen. Im gesamten Spiel fühlt sich jeder Kampf wie ein Tanz an, bei dem ein einziger Fehltritt teuer zu stehen kommt, und dein einziger Weg nach vorne besteht darin, blitzschnelle Kombos zu meistern, mit perfektem Timing auszuweichen und jedes dir zur Verfügung stehende Mittel einzusetzen.

Das Kern-Gameplay dreht sich um flüssige, rasante Schwertkämpfe, Konter gegen Projektile und Kills durch die Umgebung, die aggressives Spiel belohnen. Die Grafik des Spiels ist von scharfer, stilisierter Gewalt durchdrungen. Gliedmaßen fliegen durch die Luft, Gegner schwärmen aus allen Richtungen heran, und dein Bildschirm verwandelt sich in ein chaotisches Ballett aus Stahl, Blut und blitzschnellen Bewegungen.

Von engen Gängen, gesäumt von Ninja-Attentätern, bis hin zu gewaltigen Bosskämpfen, bei denen dein Charakter winzig wirkt – es ist ein ständiger Adrenalinschub. Es ist kein von Natur aus schwieriges Spiel, das eine „Git Gud“-Mentalität erfordert, aber es gibt eine andere Art von mentaler Herausforderung, bei der du voll bei der Sache bleiben musst.

Im Gegensatz zu vielen modernen Actionspielen warten die Gegner nicht höflich, bis sie an der Reihe sind. Sie passen sich an, flankieren dich und kontern, sobald du einen Fehler machst. Gesundheits-Pickups sind rar, und die Checkpoints scheinen meilenweit voneinander entfernt zu sein, was dich dazu zwingt, klüger statt sicherer zu spielen. Das mag frustrierend sein, aber du musst die Herausforderungen annehmen und meistern.

Pro tip Lerne die Angriffsmuster der Gegner kennen, um Konter effektiv zu verketten und vernichtenden Schaden zu vermeiden.

Fazit: „Ninja Gaiden 2 Black“ ist eine brutale Meisterklasse in präzisem Kampf. Wenn du dich nach einer reinen, schnörkellosen Herausforderung sehnst, die Geschicklichkeit belohnt und Selbstgefälligkeit bestraft, dann ist dies der Ort, an dem du deinen Wert durch Erfolge unter Beweis stellen kannst.

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7. Cuphead [Das schwierigste Videospiel im Stil der 1930er Jahre]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Run-and-Gun / Boss-Rush Plattformen PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Studio MDHR (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden

Cuphead verbindet den Charme handgezeichneter Animationen der 1930er Jahre mit einem der gnadenlosesten Gameplays der modernen Spielewelt. Hinter der skurrilen Grafik und dem jazzigen Soundtrack verbirgt sich eine unerbittliche Run-and-Gun-Herausforderung, bei der Bosse im Rampenlicht stehen und im Laufe des Spiels immer neue Erfolge erzielen.

Jeder Kampf ist eine sorgfältig ausgearbeitete Prüfung von Reflexen, Mustererkennung und Präzision. Da es keine Checkpoints während des Kampfes gibt, schickt dich ein einziger Fehler zurück an den Anfang, und das Spiel scheut sich nicht, die Angriffsmuster genau dann zu ändern, wenn du dich gerade daran gewöhnt hast.

Dein Arsenal ist einfach: eine einfache Erbsenkanone, freischaltbare Waffen, eine Pariermechanik für rosa Objekte und eine „Super“-Anzeige für Spezialangriffe. Die Herausforderung liegt nicht in der Komplexität, sondern darin, alles perfekt auszuführen und dabei einem Sturm aus Kugeln, Feuer und bildschirmfüllenden Gefahren auszuweichen.

Why we chose it Cuphead bietet präzises Plattformspiel und intensive Bosskämpfe im Cartoon-Stil der 1930er Jahre. Der extrem hohe Schwierigkeitsgrad und das Design ohne Checkpoints machen es zu einem Muss für Perfektionisten.

Fazit: Cuphead ist ein Meisterwerk in Stil und Substanz, das wunderschön anzusehen, extrem anspruchsvoll zu spielen und unglaublich befriedigend zu meistern ist. Wenn ihr euch nach einer Herausforderung sehnt, die von Vintage-Charme umhüllt ist, ist dies ein unverzichtbares Erlebnis.

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8. Hollow Knight [Das schwierigste Videospiel für Metroidvania-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Metroidvania / Action-Abenteuer Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Team Cherry (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden (Hauptgeschichte + Erkundung)

„Hollow Knight“ entführt dich in die eindringliche, handgezeichnete Welt von Hallownest – ein wunderschön verfallenes Königreich voller Geheimnisse, kniffliger Plattform-Passagen und unerbittlicher Kämpfe. Du bewegst dich fließend durch miteinander verbundene Höhlen und schaltest Fähigkeiten frei, mit denen du sprinten, springen und Gegner mit höchster Präzision treffen kannst.

Der visuelle Stil ist gotisch und detailreich, mit gedämpften Farbtönen, die das Licht genau richtig einfangen und jeder Wand und jedem Gegner einen Hauch von alter Geschichte verleihen.

Was den Schwierigkeitsgrad von Hollow Knight wirklich ausmacht, ist die Herausforderung durch 42 Bosse, von denen jeder deine Grenzen auf die Probe stellt – ohne die Möglichkeit, zwischendurch zu speichern, selbst wenn du bereits Dutzende zuvor besiegt hast. Es zeugt von wahrer Metroidvania-Ausdauer, wenn man gegen einen Boss kämpft, ihm nahekommt, stirbt und dennoch ohne das Sicherheitsnetz eines Checkpoints weitermacht.

Spieler beschreiben oft das Gefühl, „ständig auf der Kante zu sitzen“, und stellen sich den Anforderungen des Spiels an Geduld, Erkundung und blitzschnelle Reflexe. Kritiker und Fans heben die Mischung aus atmosphärischer Erzählung und Kampfdesign auf Multiplayer-Niveau in „Hollow Knight“ hervor und betonen, dass das Spiel ruhige Beharrlichkeit ebenso belohnt wie blitzschnelle Präzision. Die besten Spiele wie „Hollow Knight“ geben dir den Antrieb, dich der Herausforderung zu stellen und sie zu meistern.

Pro tip Nutze den Schwung des Sprints strategisch, um knifflige Abschnitte zu meistern und wiederholte Todesfälle zu vermeiden.

Fazit: Bei „Hollow Knight“ geht es darum, jede Bewegung zu meistern, sich die Welt einzuprägen und sich allem, was sie einem entgegenwirft, frontal zu stellen. Für Fans der besten Metroidvania-Spiele, bei denen sich jeder Triumph hart erkämpft anfühlt, gehört dieses Spiel zu den großartigsten und anspruchsvollsten Titeln.

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9. Celeste [Das schwierigste Videospiel für Perfektionisten im Plattformgenre]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Plattformspiel Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Maddy Makes Games (jetzt Extremely OK Games) Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden (Hauptgeschichte), über 20 Stunden (mit B- und C-Seiten)

Das Besteigen des Berges in „Celeste“ ist eine Prüfung der Geduld, Präzision und Ausdauer. Jeder Sprung und jeder Sprint muss perfekt getimt sein, denn schon der kleinste Fehler wirft dich zurück.

Während der Pixel-Art-Stil des Spiels und die bewegende Geschichte über die Überwindung innerer Konflikte für emotionale Tiefe sorgen, ist die Schwierigkeitskurve gnadenlos. Für diejenigen, die nach wahrer Meisterschaft streben, treiben die versteckten B- und C-Seiten den Schwierigkeitsgrad auf ein fast unmögliches Niveau und machen Celeste zu einem der schwierigsten und zugleich lohnendsten Plattformspiele, die je entwickelt wurden.

Pro tip Konzentriere dich frühzeitig darauf, das Timing für Sprints und Wandsprünge zu erlernen, denn die Beherrschung dieser beiden Moves ist der Schlüssel zum Überstehen der schwierigsten Abschnitte des Berges.

Fazit: „Celeste“ vereint präzise Steuerung, gnadenlose Levels und eine inspirierende Erzählung und festigt damit seinen Platz als eines der großartigsten (und härtesten) Indie-Plattformspiele aller Zeiten.

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10. Super Meat Boy [Das schwierigste Videospiel für masochistische Speedrunner]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Präzisions-Plattformspiel Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2010 Entwickler Team Meat Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Stunden (Hauptgeschichte), endloser Wiederspielwert für Speedrunner

„Super Meat Boy““ ist eine Herausforderung an Reflexe, Geduld und jene Art von Entschlossenheit, die nur die hartnäckigsten Spieler besitzen. Du spielst als Meat Boy, ein Würfel voller Mut, der sich auf die Mission begibt, Bandage Girl zu retten, und dabei durch Sägeblätter, einstürzende Plattformen und mit Stacheln gespickte Gänge springt.

Die Steuerung ist messerscharf, und nach jedem der tausenden unvermeidlichen Todesfälle geht es sofort weiter – so wird jeder Fehlversuch zu einer Lektion und jeder Erfolg zu einem Adrenalinkick.

Als eines der besten Plattformspiele ist es einfach, aber knallhart: karikaturistisches Blutvergießen, kräftige Farben und rasante Animationen, die zu seinem unerbittlichen Tempo passen. Viele Fans auf Reddit bezeichnen es als „das reinste Plattformer-Erlebnis seit der 8-Bit-Ära“ und als ein Spiel, das „dir durch Schmerz das Muskelgedächtnis beibringt“. Seine auf Schwung basierende Bewegung belohnt flüssiges Spiel und bestraft Zögern, was es zu einem idealen Spielfeld für Speedrunner macht, die nach perfekten Durchläufen streben.

Pro tip Konzentriere dich darauf, den Rhythmus jedes Levels zu erlernen, und setze auf flüssige, kontinuierliche Bewegungen, anstatt anzuhalten und überkorrigieren.

Fazit: „Super Meat Boy““ ist brutal, rasant und macht unendlich süchtig – eine perfekte Kombination für Spieler, die sich für Präzision im Bruchteil einer Sekunde und unerbittliche Wiederholungen begeistern.

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11. La‑Mulana [Das schwierigste Videospiel für Archäologen]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Metroidvania / Rätsel-Plattformspiel Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Wii Erscheinungsjahr 2012 (Remake des Originals von 2005) Entwickler Nigoro Durchschnittliche Spielzeit 25–30 Stunden (Hauptgeschichte), über 50 Stunden für den vollständigen Durchlauf

In „La-Mulana“ schlüpfst du in die Rolle von Lemeza Kosugi, einer peitschenbewehrten Archäologin, die sich auf die Suche nach den Geheimnissen einer antiken Ruine begibt. Das Spiel ist bekannt für seine rätselhaften Puzzles, versteckten Durchgänge und das völlige Fehlen von Hilfestellungen. Jeder Hinweis, jedes Symbol und jedes Detail der Umgebung kann ein entscheidender Teil des großen Rätsels sein, was die Spieler dazu zwingt, wie ein echter Entdecker zu denken, anstatt einfach nur herumzurennen und zu schießen.

Das Plattformspiel ist präzise, aber gnadenlos, mit Fallen, die dich sofort töten können, und Gegnern, die Unachtsamkeit bestrafen. Der Soundtrack passt perfekt zur uralten, geheimnisvollen Atmosphäre und macht jede Entdeckung oder jeden Tod noch einprägsamer. Im Gegensatz zu den meisten modernen Spielen erwartet La-Mulana von dir, dass du dir Notizen machst, Gebiete kartografierst und manchmal sogar eine Pause einlegst, um nachzudenken, bevor du die Antwort findest.

Why we chose it La-Mulana verbindet Erkundung, knifflige Rätsel und Fallen, die den sofortigen Tod bedeuten. Dank seines hohen Schwierigkeitsgrades und seines ausgeklügelten Designs ist es ideal für Fans der besten RPGs und Hardcore-Abenteurer.

Fazit: La-Mulana ist nichts für schwache Nerven. Es ist ein brutaler, aber brillant gestalteter Rätsel-Plattformer, der Ausdauer und Beobachtungsgabe belohnt. Wenn ihr euch nach einer intellektuellen Herausforderung gepaart mit Old-School-Schwierigkeitsgrad sehnt, gibt es kaum ein Spiel, das an seine Tiefe heranreicht.

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12. Returnal [Das schwierigste Videospiel für Sci-Fi-Horror-Fans]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Roguelike / Bullet-Hell / Third-Person-Shooter Plattformen PC, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Housemarque (Entwickler), Sony Interactive Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden (Hauptstory), über 80 Stunden für den vollständigen Durchlauf

„Returnal“ versetzt dich in eine feindselige fremde Welt, die sich bei jedem Tod zurücksetzt. Das Kern-Gameplay verbindet rasante Third-Person-Shooter-Action mit sich verändernden Levels, unvorhersehbaren Gegnermustern und horrorartigen Umgebungen, die von einer unheimlichen Sci-Fi-Atmosphäre durchdrungen sind. Um den Endloszyklus zu überleben, bist du auf schnelle Reflexe, geschicktes Ausweichen und rasche Anpassung an zufällig generierte Level, Waffen und Upgrades angewiesen.

Was „Returnal“ auszeichnet, ist sein Design – eine der besten Kombinationen aus brutalem „Bullet-Hell“-Gameplay und Roguelike-Permadeath. Ein einziger Fehltritt bedeutet, ganz von vorne anzufangen, wobei dir nur deine wachsenden Instinkte und dein Wissen helfen, weiterzukommen. Spieler sprechen von der Spannung bei jedem Durchlauf und davon, wie jeder Raum den Rhythmus verändert. Kritiker heben hervor, wie das eindringliche Sounddesign und die visuellen Verzerrungen der Welt die bedrückende, atmosphärische Angst noch verstärken.

Pro tip Konzentriere dich zu Beginn der Durchläufe darauf, Ausweichmanövern den Vorrang zu geben und das Überleben über aggressive Angriffe zu stellen.

Fazit: „Returnal“ fordert mit jedem Durchlauf Durchhaltevermögen. Es verlangt ständige Anpassung und belohnt Entschlossenheit. Für Fans erstklassiger Sci-Fi-Spiele, die vor gnadenlosem Gameplay nicht zurückschrecken, bietet es einen der spannendsten und lohnendsten Spielzyklen der modernen Gaming-Welt.

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13. XCOM 2 [Das schwierigste Videospiel für taktische Enttäuschungen]

Unsere Bewertung Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Rundenbasierte Taktik / Strategie Plattformen PC, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Firaxis Games (Entwickler), 2K Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 40 bis 80 Stunden

XCOM 2 baut schon ab der ersten Mission Spannung auf. Du leitest ein Widerstandsschiff, erforschst Upgrades und entsendest einen kleinen Trupp auf Karten voller Sichtlinienfallen und zeitlich begrenzter Ziele. Trefferquoten bestimmen jede Entscheidung. Ich habe schon erlebt, wie ein Schuss mit 95-prozentiger Trefferwahrscheinlichkeit sein Ziel verfehlte und einen gut durchdachten Plan in eine hektische Evakuierung verwandelte – und genau diese Momente machen die Grausamkeit des Spiels aus.

Gegner flankieren gnadenlos, Rüstungen federn schlechte Schadenswürfe ab und Timer zwingen dich, Risiken einzugehen. Optisch setzt das Spiel auf düsteren Sci-Fi-Stil mit klar erkennbaren Silhouetten und markanten Fähigkeitseffekten, sodass du immer verstehst, warum sich ein Kampf zu deinen Ungunsten gewendet hat.

Erfahrene Spieler empfehlen oft, in jedem Zug auf Redundanz zu setzen: Granaten für garantierten Schaden, Crowd Control, um hochrangige Ziele außer Gefecht zu setzen. Die Mod-Szene verlängert die Spielzeit um Hunderte von Stunden, aber schon die Basiskampagne haut richtig rein.

Pro tip Gib deinen Soldaten immer Deckung und nutze „Overwatch“, um Fehlschüsse und den Verlust des gesamten Trupps zu minimieren.

Fazit: XCOM 2 ist etwas für Taktiker, die akzeptieren, dass gute Pläne manchmal scheitern, und trotzdem mit einem Lächeln auf „Runde beenden“ klicken. Wenn du kalkulierte Risiken und echte Konsequenzen magst, ist dies ein brutaler Klassiker.

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14. Mushihimesama [Das schwierigste Videospiel für Bullet-Hell-Psychopathen]

Unsere Bewertung Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Bullet-Hell / Shoot ’em Up Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox One Erscheinungsjahr 2004 (Arcade), spätere Portierungen für PC und Konsolen Entwickler Cave (Entwickler), Degica (Herausgeber für PC) Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden für die Hauptmodi, unbegrenzter Wiederspielwert beim Jagen nach Highscores

„Mushihimesama“ ist ein legendärer vertikal scrollender Bullet-Hell-Shooter, der unter Hardcore-Spielern Kultstatus erlangt hat. Die Prämisse ist trügerisch einfach: Steuere Reco, eine Prinzessin auf einem riesigen Käfer, durch eine Welt, die von kolossalen insektoiden Gegnern heimgesucht wird. Sobald das Spiel beginnt, verwandelt sich der Bildschirm in ein wirbelndes Gewirr aus bunten Kugeln, die sich in hypnotischen, aber tödlichen Mustern bewegen.

Das Gameplay erfordert höchste Präzision. Die Spieler müssen ihre Hitbox durch unmöglich enge Lücken in Kugelhageln manövrieren und dabei das Erscheinen von Gegnern, Bosskämpfe und Power-Ups im Auge behalten. Selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad ist „Mushihimesama“ für seine unerbittliche Intensität im Ultra-Modus berüchtigt; es grenzt an visuelle Überlastung, da so viele Projektile auf den Bildschirm prasseln, dass dieser zu einem sich ständig verändernden Mosaik der Gefahr wird.

Optisch ist es ein Fest aus leuchtenden Farben und aufwendig gestalteten Gegnern, wobei sich jede Stufe wie ein fremdartiges Ökosystem anfühlt. Der Soundtrack sorgt für einen hohen Adrenalinspiegel und passt perfekt zum unerbittlichen Tempo des Spiels.

Why we chose it Ein Bullet-Hell-Shooter, bei dem der Bildschirm so voll mit Projektilen ist, dass er wie ein lebendiges Gemälde des Todes wirkt. Es ist hypnotisierend und erschreckend zugleich

Fazit: „Mushihimesama“ ist die pure Meisterschaft des Bullet-Hell-Genres. Es ist gnadenlos, wunderschön und macht für alle, die für Herausforderungen leben, endlos süchtig.

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15. FTL: Schneller als das Licht [Das schwierigste Videospiel für Roguelike-Verzweiflung]

Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Roguelike / Strategie Plattformen PC, Mac, Linux, iPad Erscheinungsjahr 2012 (Update „Advanced Edition“ im Jahr 2014) Entwickler Subset Games Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden pro Durchgang, endloser Wiederspielwert

Deine Mission: Springe von Sektor zu Sektor, wehre Feinde ab, verwalte begrenzte Ressourcen und triff unter Druck kritische Entscheidungen. Jeder Durchlauf wird prozedural generiert, was bedeutet, dass sich Begegnungen, Kartenlayouts und Belohnungen jedes Mal ändern, sodass kein Durchlauf dem anderen gleicht.

Das Gameplay verbindet Echtzeitkämpfe mit einer Pausenmechanik, die es dir ermöglicht, Befehle zu erteilen, die Energie zwischen Waffen, Schilden und Triebwerken umzuverteilen und deine Crew zu koordinieren. Du verhandelst mit außerirdischen Spezies, rettest gestrandete Schiffe und bringst gelegentlich Opfer, um zu überleben.

Der visuelle Stil ist schlicht, aber wirkungsvoll: Knackige 2D-Grafiken lenken den Fokus auf taktische Entscheidungen, während eine übersichtliche Benutzeroberfläche das komplexe Schiffsmanagement intuitiv macht. Der von Spielern oft gelobte Soundtrack sorgt für eine spannungsgeladene und zugleich atmosphärische Untermalung, die perfekt zum Spieltempo passt.

Pro tip Verbessere immer zuerst Schilde und Triebwerke, denn Überlebensfähigkeit ist wichtiger als Feuerkraft

Fazit: FTL ist ein knallhartes, aber süchtig machendes Roguelike, bei dem jede Entscheidung zählt – und das macht es zum besten PC-Spiel. Es ist perfekt für Strategie-Fans, die hohen Wiederspielwert und echte Herausforderungen suchen.

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16. 1001 Spikes [Das schwierigste Videospiel im Retro-Plattform-Genre]

Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Retro-Plattformspiel / Action Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2014 (später erweiterte Ausgaben) Entwickler Nicalis / 8bits Fanatics Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden (Hauptspiel), über 30 Stunden für den vollständigen Durchgang

„1001 Spikes“ treibt das Prinzip „One-Hit-Kills“ auf die Spitze. Du schlüpfst als Tina oder Aban in eine tödliche Welt im Retro-Stil, die bis zum Rand mit Fallen, Stacheln und Überraschungen gefüllt ist. Zwar hast du technisch gesehen 1001 Leben, doch jedes Level ist ein Labyrinth aus raffinierten Fallen und versteckten Gefahren, das dein Gedächtnis, deine Reflexe und deine Geduld auf die Probe stellt. Zwei Treffer – und schon bist du weg.

Das Kern-Gameplay besteht aus pixelgenauer Plattformaktion kombiniert mit Erkundung; man weiß nie, wann ein falscher Boden oder eine fliegende Axt den Lauf beendet. Die Ästhetik ist eine nostalgische Reminiszenz an Abenteuerspiele der 80er Jahre, mit farbenfroher Pixelkunst und einfachen Animationen, doch hinter dieser charmanten Oberfläche verbirgt sich eine gnadenlose Designphilosophie.

Reddit-Spieler merken oft an, dass es die Art von Spiel ist, die „Ausfälle des Muskelgedächtnisses sofort bestraft“, was jeden Tod sowohl ärgerlich als auch lehrreich macht. Auf Metacritic loben Fans das Leveldesign und den Schwierigkeitsgrad, warnen jedoch, dass es ein Spiel für Masochisten ist, die Spaß an körperlichen Reflexherausforderungen und geistiger Ausdauer haben.

Pro tip Nimm dir jeden Abschnitt Zeit und präge dir die Fallenmuster ein, um länger zu überleben.

Fazit: „1001 Spikes“ ist pure Old-School-Brutalität in Pixel-Perfektion mit Herz. Wenn du darauf aus bist, durch wiederholtes Scheitern zu lernen, und präzises Plattformspiel schätzt, belohnt dieses Spiel deine Hartnäckigkeit mit seltener Befriedigung.

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17. Crusader Kings III [Das schwierigste Videospiel rund um mittelalterliche Intrigen und Verrat]

Unsere Bewertung Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Großstrategiespiel / Rollenspiel Plattformen PC, Mac Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Paradox Development Studio (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden pro Kampagne, unbegrenzte Sandbox-Möglichkeiten

In „Crusader Kings III“ schlüpfst du in die Rolle mittelalterlicher Herrscher, wobei deine größte Bedrohung möglicherweise nicht in einfallende Armeen besteht, sondern in deiner eigenen Familie. Du verwaltest Titel, Ehen, Vasallen und Intrigen in einer äußerst reaktiven Welt. Jede Entscheidung wirkt sich über Generationen hinweg aus – die Ernennung des falschen Thronfolgers oder das Vertrauen in einen intriganten Geschwisterteil kann Jahrhunderte der Bemühungen im Handumdrehen zunichte machen.

Spielmechanisch geht es in diesem Spiel darum, Persönlichkeitsmerkmale, Allianzen und List in Einklang zu bringen. Du verhandelst Ehen nicht aus Liebe, sondern um Land und Loyalität. Du entscheidest, ob du durch Diplomatie Allianzen schmiedest oder blutige Verratstaten inszenierst. Die Grafik ist stilisiert und übersichtlich, mit einer klar strukturierten Kartenansicht und Charakterporträts, die die Adligen zum Leben erwecken und selbst politische Ereignisse persönlich wirken lassen.

Das Feedback der Community unterstreicht, wie sehr das Spiel dich an deiner Dynastie teilhaben lässt: Spieler berichten von Tragödien ohne Erben, Verrat in letzter Minute und wundersamen Comebacks. Es ist ein Spiel, bei dem es ebenso sehr um Geschichten wie um Strategie geht.

Pro tip Behalte Erben und Bündnisse im Blick, um Rückschläge über Generationen hinweg zu verhindern.

Fazit: „Crusader Kings III“ ist eine Sandbox voller mittelalterlichem Chaos, in der jede neue Generation neue Herausforderungen mit sich bringt. Wenn du es liebst, mit List zu herrschen, ein dynastisches Vermächtnis aufzubauen und Familiendramen zu überstehen, wird dich diese mittelalterliche Sandbox Hunderte von Stunden lang mit Intrigen beschäftigen.

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18. Sifu [Das schwierigste Videospiel für Kung-Fu-Meister]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Action-Beat-’em-Up / Kampfsport Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Sloclap (Entwickler und Publisher) Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden (Hauptgeschichte) mit hohem Wiederspielwert

„Sifu“ verbindet atemberaubende Kung-Fu-Choreografien mit anspruchsvollem Gameplay. Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Kampfkünstlers auf Rachefeldzug. Jedes Mal, wenn du stirbst, alterst du erheblich – deine Schläge verlieren an Kraft, dein Körper wird langsamer, doch deine Entschlossenheit wird stärker. Das Kampfsystem belohnt flüssige Kombos, Paraden und präzises Timing. Jede Begegnung wird zu einer Lektion in Risiko und Erholung.

Optisch verbindet „Sifu“ realistische Umgebungen mit filmreifer Beleuchtung und Bewegung. Zu den Kampfschauplätzen gehören enge Kung-Fu-Studios, Antiquitätenläden und offene Dachterrassen, die in Neonlicht getaucht sind. Die Animationen sind flüssig, eindrucksvoll und kraftvoll; jeder Schlag und Tritt wirkt, als entspringe er echter menschlicher Kraft.

Spieler heben oft hervor, wie die Alterungsmechanik Misserfolge in Strategie verwandelt. Ein Reddit-Spieler sagte, dass er sich nach mehreren Toden wie ein „Großmeister anfühlte, der aus jahrhundertelangem Leid schöpft“. Auf Metacritic loben Nutzer, wie Sifu dem Tod Bedeutung verleiht und gleichzeitig mit jedem Durchlauf Kompetenz und Klarheit aufbaut.

Pro tip Lerne die Angriffs-Windows der Gegner kennen und konzentriere dich auf Konter, um die Alterungsstrafen zu minimieren.

Fazit: „Sifu“ ist eine Meisterklasse im Kampfdesign, die jeden Tod eher zu einer Lektion als zu einem Rückschlag macht. Für Spieler, die Herausforderungen und Meisterschaft gleichermaßen schätzen, ist es eine unvergessliche Kampfkunst-Reise.

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19. LISA: Das Schmerzvolle [Das schwierigste Videospiel für emotionale Traumata]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Postapokalyptisches Rollenspiel Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 (Definitive Edition im Jahr 2023) Entwickler Dingaling Productions Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden (Hauptgeschichte), mit hohem Wiederspielwert

LISA: Das Schmerzvolle ist eines der düstersten und verstörendsten Action-RPGs, das sich mit Themen wie Trauma, Sucht und den Folgen des eigenen Handelns auseinandersetzt. Die Spieler steuern Brad Armstrong, einen Mann mittleren Alters in einer postapokalyptischen Welt, der sich auf die Suche nach seiner Adoptivtochter Buddy begibt. Unterwegs rekrutiert Brad verschiedene Gefährten mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten, doch das Spiel führt eine brutale Mechanik ein: der dauerhafte Tod von Party-Mitgliedern. Die Wahlmöglichkeiten sind schwerwiegend, und jede Entscheidung hat schwerwiegende Folgen.

Das Gameplay kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit Side-Scrolling-Erkundung. Brads Sucht nach einer Droge namens „Joy“ sorgt für zusätzliche Komplexität und beeinflusst sowohl die Spielmechanik als auch die erzählerischen Entscheidungen. Der Grafikstil des Spiels erinnert an 16-Bit-RPGs und schafft eine düstere und beunruhigende Atmosphäre, die die dunklen Themen perfekt ergänzt.

Rezensionen auf Metacritic heben die einzigartige Erzählweise und die emotionale Tiefe des Spiels hervor. Ein Rezensent bemerkte: „Ein ungeschliffener Diamant, eine einzigartige postapokalyptische Welt voller schwarzem Humor, skurriler Situationen und einer intensiven zentralen Geschichte.“

Why we chose it „Lisa“ fordert die Spieler mit dauerhaften Charaktertoten und emotional belastenden Entscheidungen heraus. Die Erzählweise und der Schwierigkeitsgrad machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis unter den besten RPG-Spielen.

Fazit: „LISA: Die Schmerzvolle“ ist eine erschütternde Reise, die die Spieler emotional und moralisch herausfordert. Seine gnadenlosen Spielmechaniken und seine tiefgründige Erzählung machen es zu einem Highlight unter den Indie-RPGs.

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20. Spelunky 2 [Das schwierigste Videospiel mit „fairer“ Unfairness]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genre Roguelike / Plattformspiel Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Mossmouth, BlitWorks Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden pro Durchgang, endloser Wiederspielwert

„Spelunky 2“ baut auf den Grundlagen seines Vorgängers auf und bietet ein herausforderndes Roguelike-Plattformer-Erlebnis. Die Spieler steuern Ana, die Tochter des Protagonisten aus dem ersten Teil, auf ihrer Reise zum Mond, auf der Suche nach ihren vermissten Eltern. Das Spiel bietet prozedural generierte Level voller Fallen, Gegner und Schätze, wodurch jeder Durchlauf zu einem einzigartigen Erlebnis wird.

Im Mittelpunkt des Gameplays stehen Erkundung, Ressourcenmanagement und schnelle Reflexe. Die Spieler müssen sich durch verschiedene Umgebungen bewegen und dabei Gefahren wie Pfeilfallen, Bärenfallen und Umweltgefahren ausweichen. Die Einführung neuer Mechaniken, wie beispielsweise Flüssigkeitsphysik und reitbare Tiere, verleiht dem Gameplay zusätzliche Tiefe.

Visuell präsentiert „Spelunky 2“ im Vergleich zum Vorgänger einen ausgefeilteren Grafikstil. Die Umgebungen sind detailreich gestaltet, mit dynamischen Lichteffekten und ausdrucksstarken Animationen, die die Welt zum Leben erwecken. Die Ästhetik des Spiels schafft eine Balance zwischen Retro-Charme und modernem Design.

Pro tip Bewegt euch vorsichtig, beobachtet die Muster der Fallen und habt immer Bomben oder Seile dabei, um sicher voranzukommen.

Fazit: „Spelunky 2“ ist ein Meisterwerk des Roguelike-Designs und bietet ein herausforderndes, aber lohnendes Spielerlebnis. Die Mischung aus präziser Plattform-Mechanik, strategischer Tiefe und charmanter Optik macht es zu einem Muss für Fans des Genres.

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Häufig gestellte Fragen