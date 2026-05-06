Die 28 besten Open-World-Spiele, die du 2025 nicht verpassen solltest

Die besten Open-World-Spiele haben die einzigartige Fähigkeit, einen in ihren Bann zu ziehen. Es hat einfach etwas Besonderes, die Freiheit zu haben, riesige Welten zu erkunden, in epische Geschichten einzutauchen und seine Reise selbst zu gestalten. Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, mich in diesen gewaltigen Landschaften zu verlieren – sei es beim Erklimmen von Bergen, beim Kampf gegen furchterregende Gegner oder einfach beim Herumstreifen, um zu sehen, was es zu entdecken gibt. Es ist diese Mischung aus Abenteuer, Freiheit und Spannung Das macht Open-World-Spiele so besonders.

In diesem Leitfaden stelle ich dir meine persönliche Auswahl der besten Open-World-Spiele vor. Dabei handelt es sich nicht einfach um beliebige Titel, sondern um Spiele, die ich selbst gespielt und erlebt habe (oder von engen Freunden ausführlich beschrieben bekommen habe). Du erhältst einen Einblick darin, was jedes einzelne Spiel auszeichnet – vom Umgebungsdesign bis hin zur Spielmechanik.

Egal, ob du Waffen oder Zauberei in Aktion erleben, eine fesselnde Geschichte erleben oder dich in einer offenen Welt verlieren möchtest – auf dieser Liste ist für jeden Spielertyp etwas dabei.

Our Die besten Open-World-Spiele

Nachdem ich die weiten Welten der Open-World-Spiele erkundet habe, stelle ich euch die besten Abenteuer dieses Genres vor. Von Blockbustern, die die Charts anführen, bis hin zu Indie-Meisterwerken, die die Grenzen der Kreativität erweitern. Diese Auswahl würdigt die Vielfalt und Innovation, die Open-World-Spiele so spannend machen. Egal, ob ihr Fans weitläufiger Landschaften oder kooperativer Abenteuer seid – auf dieser Liste ist für jeden Spieler etwas dabei.

Freust du dich schon darauf, in das Spiel einzutauchen? Scrolle weiter, um unsere vollständige Liste der absolut besten Open-World-Spiele zu sehen.

Wie wir die besten Open-World-Spiele ausgewählt haben

Die besten Open-World-Spiele auszuwählen, ist keine leichte Aufgabe, vor allem angesichts der vielen verschiedenen Möglichkeiten, diese riesigen virtuellen Welten zu erleben. So habe ich die Auswahl eingegrenzt:

Weltdesign

Zuallererst habe ich mir das Weltdesign angesehen, denn es ist das Herzstück jedes Sandbox-Spiels. Ein Titel kann zwar mit atemberaubenden Spielmechaniken oder einer epischen Handlung aufwarten, aber wenn sich seine Welt nicht lebendig anfühlt und es sich nicht lohnt, sie zu erkunden, ist das ein Ausschlusskriterium. Von hoch aufragenden Städten bis hin zu üppigen Wäldern – es ist die Gestaltung der Welt, die mich dazu bringt, immer weiter durch sie zu streifen.

Erzählung

Als Nächstes habe ich mir die Handlung angesehen. Eine fesselnde Geschichte verleiht dem Erkunden Sinn und spornt dazu an, die Geheimnisse des Spiels zu ergründen. Ohne eine solide Handlung kann sich die Welt wie eine riesige, leere Sandkiste anfühlen.

Spielmechanik

Ich habe auch die Spielmechaniken unter die Lupe genommen – wie die Welt auf dich reagiert und umgekehrt. Die besten Open-World-Spiele ermöglichen es dir, Herausforderungen auf deine eigene Art zu meistern, und bieten dir Freiheit, ohne dich zu überfordern.

Wiederspielwert

Zu guter Letzt habe ich mir die Wiederspielbarkeit angesehen. Ein Spiel, das mich auch nach Dutzenden von Stunden immer wieder in seinen Bann zieht, ist wirklich etwas Besonderes.

Jeder Titel auf meiner Liste hat diese Kriterien mehr als erfüllt. Von der Begeisterung der Fans bis hin zu den begeisterten Kritiken haben sich diese Spiele ihren Platz in der Open-World-Ruhmeshalle redlich verdient.

Die 28 besten Open-World-Spiele aller Zeiten

Nachdem ich die weiten Weiten der Open-World-Spiele erkundet habe, präsentiere ich euch die besten Abenteuer dieses Genres. Von Blockbustern, die die Charts dominieren, bis hin zu Indie-Meisterwerken, die die Grenzen der Kreativität erweitern. Diese Auswahl zelebriert die Vielfalt und Innovation, die Open-World-Spiele so spannend machen. Egal, ob ihr Fans weitläufiger Landschaften oder kooperativer Abenteuer seid – auf dieser Liste ist für jeden Spieler etwas dabei. Taucht ein in moderne Klassiker und startet euer nächstes episches Abenteuer.

1. Elden Ring

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Entwickler FromSoftware Besondere Merkmale Riesige offene Welt mit dynamischem Wetter, Reitkämpfen und Koop-Multiplayer

Das hat seinen Grund Elden Ring hat die Gaming-Welt im Sturm erobert. Die Welt ist groß, beängstigend und wunderschön – voller Geheimnisse, mächtiger Endgegner und komplexer Mythologien. Die Freiheit, das Spiel in seinem eigenen Tempo zu erkunden, ist etwas ganz Besonderes an diesem Spiel und sorgt dafür, dass sich jeder Winkel des Landes lohnenswert anfühlt. Anspruchsvolle Kämpfe, lohnende Quests und eine tiefgründige Weltgestaltung machen dieses Spiel zu einem Erlebnis, das einem noch lange nach dem Durchspielen in Erinnerung bleibt.

Why Elden Ring Was ist anders? In erster Linie handelt es sich um ein Open-World-Spiel, das Raum für Entdeckungen und Überraschungen bietet. Wie viele Spiele, die einem an die Hand nehmen, Elden Ring ermutigt dich, abseits der ausgetretenen Pfade zu wandeln und Dinge selbst herauszufinden. Es ist nicht nur ein Spiel; Es ist eine Erfahrung, die einen dazu zwingt, sich der Situation gewachsen zu zeigen… und für mich ist es genau das, was es zum besten Open-World-Spiel macht.

2. The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs

Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Nintendo Besondere Merkmale Vertikale Erkundung, „Sky Islands“, innovatives Handwerkssystem

Ein Spiel, das meiner Meinung nach wirklich Anerkennung verdient, ist The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs. Als Fortsetzung von Breath of the Wild… hebt das Spiel auf ein ganz neues Niveau. Die Welt von Hyrule ist ebenso beeindruckend, und neue Technologien, wie die Fähigkeit, die Zeit und die Umgebung zu beeinflussen, eröffnen ganz neue Möglichkeiten der Erkundung.

Ob man nun Rätsel löst, gegen Endgegner kämpft oder durch die Lüfte schwebt – dieses Spiel bietet keinen einzigen enttäuschenden Moment. Was es auszeichnet Tränen des KönigreichsvonBreath of the Wild is die Tiefe seiner Weltgestaltung und Rätsellösung. Während es früher im Spiel um Erkundung ging, dreht sich in diesem Spiel alles um Entdeckungen – mit Geheimnissen, alter Technologie und Mythologie.

3. Grand Theft Auto V

Plattformen PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2013 Entwickler Rockstar North Besondere Merkmale Drei spielbare Charaktere, riesige Sandbox-Welt, GTA Online

Grand Theft Auto V ist ein Meisterwerk des Open-World-Spieldesigns. Die Liebe zum Detail in Los Santos ist beeindruckend. Von Banküberfällen bis hin zu gemütlichen Spaziergängen macht jede Aktivität Spaß. Die Geschichte dreht sich um drei Charaktere: Michael, Trevor und Franklin; alle drei haben unterschiedliche Geschichten (das wirst du herausfinden, wenn du das Spiel spielst). Die Welt strotzt nur so vor Leben, und mit geheimen Missionen und versteckten Bereichen gibt es immer etwas zu entdecken.

WährendRed Dead Redemption 2 könnte eine realistischere Geschichte bieten, GTA V bietet dir eine Welt, in der alles möglich ist. Sie ist chaotisch, aufregend und verspielt – und dieser Reiz scheint nie nachzulassen. Im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen, GTA VDie lebendige Welt, die Geschichten und die unglaublichen Aktivitäten machen es zu einem der besten.

4. Red Dead Redemption 2

Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Rockstar Games Besondere Merkmale Realistische offene Welt, Ehrensystem, fesselnde Handlung

Red Dead Redemption 2 ist ein Meisterwerk der Weltgestaltung. Jeder Zentimeter der offenen Welt ist akribisch ausgearbeitet, und ich verliere mich immer wieder in den Details: der Tierwelt, den kleinen Interaktionen, den Wettersystemen. Wenn man als Arthur Morgan spielt, geht die Geschichte unter die Haut, und die Charakterentwicklung sorgt dafür, dass man sich persönlich in die Handlung hineinversetzt fühlt. Die Schießereien sind intensiv, und die Geschichte rührt mich auf eine Weise, wie es nur wenige Spiele tun.

Im Gegensatz zu anderen Open-World-Spielen, Red Dead Redemption 2 bietet dir nicht nur eine Sandbox, Es bietet dir eine lebendige, pulsierende Welt. Die Geschichte ist nicht nur ein Teil des Spiels, sie ist das Spiel. Wenn du auf der Suche nach einem Erlebnis bist, das sowohl weitreichend als auch zutiefst emotional ist, dann bist du hier genau richtig.

5. Forza Horizon 5

Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Spielplatzspiele Besondere Merkmale Ein pulsierendes Mexiko in einer offenen Welt, eine riesige Auswahl an Fahrzeugen, Rennspaß im Arcade-Stil und ein sich ständig weiterentwickelnder Live-Service

Es gilt als eines der besten Rennspiele aller Zeiten, Forza Horizon 5 verbindet die adrenalingeladene Action eines gut durchdachten Rennspiels mit der Weite eines Open-World-Titels. In einer Landschaft, die sich über mehrere Gebiete erstreckt – von schneebedeckten Gipfeln bis hin zu weitläufigen Wüsten – kannst du fahren jedes Auto überall.

Dank der DLCs, die für noch mehr Abwechslung sorgen, kannst du alte Klassiker und moderne Supersportwagen auf denselben Strecken fahren. Es ist eines der Die besten Koop-Spiele für den PC außerdem, weil du während des Spiels Termine mit deinen Freunden vereinbaren kannst.

FH5 ist eindeutig teilweise von Franchises wie Midnight Club and Need for Speed. Man findet hier eine ähnliche Topografie und einen Schwerpunkt auf KI-Gegnern, wie man sie an bestimmten Orten antrifft. Das Spiel hat die bestehende Formel jedoch deutlich verbessert und bemüht sich nach Kräften, sowohl bei den Karten als auch bei der Fahrzeugauswahl für Abwechslung zu sorgen.

6. The Witcher 3: Wild Hunt

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2015 Entwickler CD Projekt Red Besondere Merkmale Eine weitläufige, storybasierte Welt, eine auf Entscheidungen basierende Erzählung, ein reichhaltiges Hintergrunduniversum

Ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal in Geralts Haut geschlüpft bin. The Witcher 3: Wild Hunt ist eines der fesselndsten Open-World-Erlebnisse, die ich je hatte, und das Remake macht es nur noch besser. Von den detailreichen Charakteren bis hin zur atemberaubenden Grafik, Das Redesign verbessert jeden Aspekt des Spiels. Und angesichts der neuen Funktionen und Lebensstile gibt es keinen Grund, nicht in diese Welt zurückzukehren.

Im Vergleich zu anderen Open-World-RPGs wie Elden Ring, The Witcher 3 fühlt sich viel persönlicher an. Die Geschichte wird von den Entscheidungen der Charaktere und ihren Beziehungen vorangetrieben, und obwohl die Kämpfe beeindruckend sind, sind es vor allem die Dialoge und das Erkunden, die mich wirklich fesseln.

7. The Elder Scrolls V: Skyrim

Plattformen PC, PS3, Xbox 360 (Original); PS4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X/S (Remaster/Neuauflagen) Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Bethesda Game Studios Besondere Merkmale Weite offene Welt, Drachenbegegnungen, tiefgründige Hintergrundgeschichte, enorme Spielfreiheit, riesige Modding-Community

The Elder Scrolls V: Skyrim gilt als das einflussreichste Open-World-Rollenspiel, das je entwickelt wurde, und hat einen Maßstab gesetzt, an dem sich viele Entwickler bis heute orientieren. Sobald man Helgen verlässt, kann man eine weitläufige, nordisch inspirierte Landschaft erkunden, die voller uralter Drachenhöhlen, geheimnisvoller Ruinen und geschäftiger Städte mit ihren eigenen sozialen Dynamiken und politischen Intrigen ist.

Das Schöne an der offenen Welt von Skyrim So kannst du deine Geschichte durch das komplexe Klassensystem gestalten. Du kannst als Krieger beginnen oder stattdessen Magier werden. Oder du beschreitest einen dunkleren Pfad und entwickelst dich zu einem Meisterassassinen.

Die Unvorhersehbarkeit von Skyrim, gepaart mit einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte und unendlichen Möglichkeiten, macht es zu einem absoluten Muss für jeden, der diese schneebedeckten Gipfel auch Jahre nach Erscheinen des Spiels noch nicht erkundet hat. Tatsächlich liegt der Reiz von Spiele wieSkyrim liegt in ihrer einzigartigen Mischung aus Freiheit, tiefgründiger Hintergrundgeschichte und Erzählkunst.

8. Starfield

Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Bethesda Game Studios Besondere Merkmale Weltraumerkundung, individuell anpassbare Raumschiffe, über 1000 Planeten

Starfield könnte genau das Weltraum-Spiel sein, auf das du gewartet hast. Es spielt in einem wunderschön gestalteten Universum, Starfield verbindet die Erkundung einer offenen Welt mit Skyrim mit der Weite des Weltraums. Es gibt so viel zu entdecken: neue Planeten, außerirdische Lebensformen, antike Ruinen und vieles mehr.

Die individuell gestalteten Schiffe und Sonden sind detailreich, und während man durch die Weiten des Weltalls reist, verspürt man ein echtes Gefühl von Pracht. Was Starfield abgesehen von anderen Science-Fiction-Spielen wie Mass Effect ist pure Freiheit. Du kannst einem Team beitreten, dein eigenes Raumschiff bauen oder einfach das Universum ganz nach deinen eigenen Vorstellungen erkunden.

9. Horizon: Forbidden West

Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Guerrilla Games Besondere Merkmale Roboter-Dinosaurier, Unterwasserforschung, dynamische Umgebungen

Eine Fortsetzung, die ihren Vorgänger in jeder Hinsicht übertrifft, Horizon: Forbidden West setzt Aloys Reise durch eine üppige, postapokalyptische Welt fort. Die atemberaubende Grafik und die abwechslungsreichen Umgebungen machen das Erkunden noch spannender, und die Kämpfe gegen Roboterwesen sind so fesselnd wie eh und je. Es ist eines dieser Spiele, bei denen Die Welt fühlt sich lebendig an, und an jeder Ecke wartet ein neues Abenteuer.

Was ich an Das verbotene Westen ist die Art und Weise, wie es intensive Action mit einer durchdachten, realistischen Geschichte in Einklang bringt. Während Spiele wie The Witcher 3 können sich auf epische Erzählungen konzentrieren, Horizont bietet eine viel persönlichere, emotionalere Geschichte. Die Fortsetzung enthält so viele kleine Verbesserungen, dass sie für jeden Fan des ersten Teils einen Besuch wert ist.

10. Far Cry 6

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Ubisoft Toronto Besondere Merkmale Mechaniken des Guerillakriegs, Supremo-Rucksäcke, Begleittiere

Far Cry 6 ist eine absolute Gewaltfabrik, und genau dafür liebe ich es. Man landet im ländlichen Montana und gerät dort in einen Kampf mit einer Weltuntergangssekte. Die Welt ist riesig, voller Fahrzeuge, die man kapern kann, Waffen, mit denen man schießen kann, und Orte, die es zu erkunden gilt. Die Missionen und der echte Open-World-Ansatz geben dir die Freiheit, so zu spielen, wie du willst.

Was ich daran liebe, Far Cry 6 ist, dass es sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Im Gegensatz zu Red Dead Redemption 2, das stark an der Realität orientiert ist, Bei diesem Spiel kannst du dich richtig austoben. Egal, ob du mit einem Flugzeug in die Lüfte steigst oder mit einem Lkw über NPCs fährst – es ist von Anfang bis Ende ein actiongeladenes Vergnügen ohne Kompromisse.

11. Bergbau, Handwerk

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2011 Entwickler Mojang Studios Besondere Merkmale Blockbasiertes Bauen, unendliche, prozedural generierte Welt, Redstone-Mechanik

Bergbau, Handwerkmag auf den ersten Blick wie ein Spiel für Kinder wirken, aber sobald man sich darauf einlässt, wird klar, warum es zu den besten Open-World-Spielen auf dem Markt gehört. Die Schlichtheit der Grafik täuscht – das Gameplay ist tiefgründig und kreativ, damit die Spieler alles tun können, was man sich nur vorstellen kann. Egal, ob du aufwendige Burgen baust, tiefe Höhlen erkundest oder nachts Zombieangriffe überlebst – es gibt immer etwas zu tun in Bergbau, Handwerk.

Im Vergleich zu anderen Sandkasten-Spiele, Bergbau, Handwerkzeichnet sich durch seine Kreativität aus. Es gibt kein Ziel, bis man sich selbst eines setzt, und genau darin liegt der Reiz. Dies ist ein echtes Beispiel für eine Welt, die nur durch die eigene Vorstellungskraft begrenzt ist.

12. Fallout 4

Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Bethesda Game Studios Besondere Merkmale Postapokalyptische Kulisse, Aufbau von Stützpunkten, VATS-Kampfsystem

Fallout 4 ist das ultimative postapokalyptische Sandbox-Spiel. Dieses Open-World-Spiel ist riesig, und die Geschichte steckt voller Entscheidungen, die sich auf die Welt um dich herum auswirken. Das Ballspiel läuft flüssig, das Grafikdesign ist raffiniert, und die Umgebungen, die du erschaffst, wirken fantastisch. In jedem Winkel des Commonwealth gibt es etwas zu entdecken, sei es eine versteckte Bank, ein Angriffslager oder ein vergessenes Relikt aus der alten Welt.

Was zeichnetFallout 4 abgesehen von anderen postapokalyptischen Spielen wie Metro Exodus is die Freiheit, die dir das bietet. Die Möglichkeit, Kolonien zu gründen und im Verlauf der Geschichte logische Entscheidungen zu treffen, verleiht dem bereits erwähnten Spielerlebnis eine weitere Dimension. Es ist ein Spiel, in dem man in einer zerbrochenen Welt seinen eigenen Weg gehen kann.

13. Marvel’s Spider-Man 2

Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Insomniac Games Besondere Merkmale Gameplay mit zwei Spinnenhelden (Peter Parker & Miles Morales), verbesserte Fortbewegung, dynamische Kämpfe, eine detailreiche offene Welt in New York City

Ich bin ein riesiger Fan von Marvel’s Spider-Man! Ich war total begeistert von der Geschichte, der Grafik und dem Gameplay. Nach der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Marvel’s Spider-Man 2, und ich kann mit Freude sagen, dass ich nicht enttäuscht wurde. Das Schwingen durch die Welt ist flüssiger denn je, und die Geschichte dreht sich um Peter Parker und Miles Morales, die mit neuen Kräften und Gegenständen ausgestattet sind, um das Ganze noch zu steigern.

Was zeichnetSpider-Man 2 Was dieses Spiel von anderen Superhelden-Spielen unterscheidet, ist die nahtlose Verknüpfung der Geschichten beider Charaktere. Der erbitterte Kampf zwischen Peter und Miles bietet uns einen einzigartigen Einblick in die Zusammenarbeit von Superhelden. Außerdem ist die Möglichkeit, sofort zwischen den beiden zu wechseln, ein absoluter Meilenstein.

14. Genshin Impact

Plattformen PC, PS4, PS5, iOS, Android Erscheinungsjahr 2020 Entwickler miHoYo (jetzt HoYoverse) Besondere Merkmale Gacha-Mechanik, Elementarkampfsystem, weitläufige Fantasy-Open-World, plattformübergreifendes Spielen

Genshin Impact lädt dich ein, Teyvat zu erkunden – eine Welt voller wundersamer Elementarmagie, erhabener Landschaften und verborgener Geheimnisse. Wenn du ein Anime-Fan bist, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Als Abenteurer begibst du dich auf die Suche nach deinem verschollenen Bruder und lüftest dabei die Geheimnisse dieses riesigen Open-World-RPGs. Jede Region strotzt vor Leben, von geschäftigen Kleinstädten bis hin zu ruhigen Bergen, voller Entdeckungen und bewegender Geschichte. Dank dynamischer Kämpfe können Charaktere mitten im Kampf gewechselt werden, und es ist eine einzigartige Elementarkombination, die die Kämpfe spannend macht.

Genshin Impact vermittelt ein Gefühl von Freiheit. Du kannst von Klippen springen, Dungeons nach einzigartigen Gegenständen durchsuchen oder einfach die Welt erkunden. Der Koop-Modus wird freigeschaltet, sobald du Level 16 erreicht hast. Bis dahin hast du die Grundlagen des Kampfes und des Zauberns erlernt. Dieses Open-World-Spiel ist ein Abenteuer, das Spaß und Entdeckungen verspricht!

15. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler CD Projekt Red Besondere Merkmale Erweiterungspaket mit einer neuen Spionage-Story, verbesserten Spielmechaniken und dem neuen Stadtteil „Night City“

Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich danach keine Zweifel gehabt hätte Cyberpunk 2077…s holpriger Start. Aber Phantom Liberty hat für mich alles verändert. Diese Erweiterung fühlt sich genau so an, wie wir es uns erhofft hatten; spannende Raubzüge, fesselnde Geschichten und ein faszinierendes neues Gebiet, das es zu erkunden gilt. Night City war schon immer eine faszinierende Welt, aber Phantom Liberty verleiht dem Spiel eine zusätzliche Tiefe und Faszination, die es unmöglich macht, mit dem Spielen aufzuhören.

Im Gegensatz zu anderen Open-World-Titeln, Phantom Liberty bietet ein Cyberpunk-Abenteuer im Noir-Stil. Hier gibt es keine auffälligen Jedi-Kräfte, sondern nur raue Action auf Straßenebene, Entscheidungen mit hohem Einsatz und Charaktere, die so wirken, als könnten sie in der realen Welt existieren. Wenn du fesselnde Geschichten liebst, wird dich diese Erweiterung in ihren Bann ziehen.

16. No Man’s Sky

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Hallo, liebe Spieler Besondere Merkmale Prozedural generiertes Universum, Basisbau, Multiplayer, Erkundung unzähliger Planeten

WennNo Man’s Sky Als es auf den Markt kam, war es noch nicht ganz ausgereift. Doch dank ständiger Updates und Verbesserungen ist es mittlerweile eines der aufregendsten Erlebnisse in der offenen Welt. Die Weite des Universums mit seinen detailreich gestalteten Planeten lässt mich stundenlang auf Entdeckungsreise gehen. Ich finde es faszinierend, Planeten zu entdecken und sie zu meinen eigenen zu machen (auch wenn es nur im Spiel ist).

Während viele andere Open-World-Spiele eine fesselnde Geschichte bieten, No Man’s Sky bietet jede Menge Entdeckungsmöglichkeiten. Das Wunderbare an diesem Spiel ist, dass es dir erlaubt, deinen eigenen Weg zu gehen – sei es beim Erkunden unentdeckter Welten, beim Tauschen von Gegenständen oder einfach beim Durchstreifen der Galaxis. Diese völlige Freiheit, deine eigene Weltraumgeschichte zu schreiben, ist es, was Spiele wieNo Man’s Sky so besonders.

17. Hollow Knight: Silksong

Plattformen PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr Wird noch bekannt gegeben (in Kürze) Entwickler Team Cherry Besondere Merkmale Fortsetzung von „Hollow Knight“, neuer Protagonist Hornet, verfeinertes Metroidvania-Gameplay, neue Gegner und Umgebungen

Nach dem Erfolg des Originals Hollow Knight, Seidenliedsetzt die Reise mit noch mehr Tiefe und Herausforderungen fort. Du schlüpfst in die Rolle des Hornet und erkundest eine wunderschön gestaltete Welt voller Gefahren. Neue Technologien, lebendige Umgebungen und tief verwurzelte Traditionen machen dieses Spiel zu einem absoluten Highlight. Das Plattform- und Kampfsystem läuft flüssig und macht Spaß, und die Quests bieten bei jedem Schritt lohnende Belohnungen.

Was zeichnetSeidenliedWas dieses Spiel von anderen Erkundungs-Plattformern unterscheidet, ist die Verbindung von intensiven Kämpfen und emotionaler Erzählkunst. Es fordert nicht nur dein Können heraus, sondern rührt auch dein Herz! Wenn du nach einem Spiel suchst, das Schwierigkeitsgrad und Schönheit perfekt in Einklang bringt, dann ist das genau das Richtige für dich.

18. The Elder Scrolls Online: Nekromant

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Entwickler ZeniMax Online Studios Besondere Merkmale Neue Klasse „Nekromant“, tiefgehende RPG-Elemente, umfangreiches MMO mit der Welt von „The Elder Scrolls“

Necrom hat mich dazu gebracht, wieder in die weitläufige Welt von Tamriel einzutauchen (der Kontinent, der in The Elder Scrolls Online), und ich könnte nicht glücklicher sein. Ob ich nun mit meiner Gilde Dungeons erkundet habe oder einen Drachenangriff auf offenem Feld abgewehrt habe, Das Spiel wirkte lebendig. ESO besticht durch seine Fähigkeit, jeden Winkel der Karte bedeutungsvoll wirken zu lassen, und Necrom verleiht seiner epischen Geschichte noch mehr Tiefe.

MMORPGs wie World of Warcraft kann sich manchmal etwas mühsam anfühlen, aber ESO sorgt mit seinen fesselnden Geschichten und kooperativen Spielmechaniken für Abwechslung. Es ist die Art von Spiel, bei der Teamwork entscheidend ist – und im Chat „Heil mich!“ zu rufen, wird nie langweilig.

19. Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Sucker Punch Productions Besondere Merkmale Samurai-Action in einer offenen Welt, verbesserte PS5-Funktionen, Erweiterung „Iki Island“

Nur wenige Spiele haben mich so beeindruckt wie Ghost of Tsushima. DieDirector’s Cut steigert ein ohnehin schon atemberaubendes Erlebnis durch noch beeindruckendere Grafik und das fesselnde Erweiterung der Insel Iki. Sich durch hohes Gras zu schleichen und mongolische Lager zu überfallen, ist aufregend, aber die Momente der Stille, das Streifen durch goldene Wälder oder das Finden eines ruhigen Plätzchens zum Entspannen sind ebenso unvergesslich.

Was es von anderen Action-Adventure-Spielen wie Assassin’s Creed ist sein einzigartiges Spielgefühl. Während Ezios Parkour spektakulär ist, geht Jins Geschichte von Ehre und Rache tiefer unter die Haut. Das ist der Zauber, den man in Spiele wieGhost of Tsushima. Außerdem ist es in diesem Spiel einfach… glaub mir, das ist das reinste Vergnügen, einen Fuchs zu seinem Bau zu führen.

20. Assassin’s Creed: Odyssey

Plattformen PC, PS4, Xbox One, Stadia Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Ubisoft Quebec Besondere Merkmale Handlungsort im antiken Griechenland, RPG-Elemente, Auswirkungen der Spielerentscheidungen, Seeschlachten

Wenn du schon immer einmal die Wunder des antiken Griechenlands erleben wolltest, während du ein Schwert schwingst und es mit Fabelwesen aufnimmst, Assassin’s Creed: Odyssey ist genau das Richtige für dich. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Söldners mit einer individuell anpassbaren Geschichte, bei der du voll und ganz selbst bestimmst, wie sich die Handlung entwickelt. Die Welt ist riesig, und die Quests werden dich stundenlang beschäftigen.

Was mir am besten gefällt an der OdysseeDas Besondere daran sind die RPG-Elemente, die es in das Assassin’s Creed Formel. Es ist mehr als nur Parkour und Stealth; Es geht darum, deinen Weg und deinen Kampfstil zu wählen und zu entscheiden, wie du mit der Welt interagierst. Im Gegensatz zu anderenAssassin’s Creed Bei Spielen dieser Art setzt man gewissermaßen sein Schicksal aufs Spiel.

21. Destiny 2: Die endgültige Gestalt

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia Erscheinungsjahr Voraussichtlich 2024 Entwickler Bungie Besondere Merkmale Letzte Erweiterung der „Destiny 2“-Story, neue Raids, Endgame-Inhalte

Ich bin total begeistert von Destiny 2seit Jahren, undDie endgültige Form Die Erweiterung hat dieses Erlebnis auf ein neues Niveau gehoben. Mit neuen Funktionen, die die Handlung des Spiels verändern und neue Herausforderungen bieten, ist dies ein absolutes Muss für Fans der Reihe. Ganz gleich, ob du dich in eine neue Kampagne stürzt oder eine überarbeitete Welt erkundest, Jede Mission fühlt sich wichtig an. Die rasanten Kämpfe, die atemberaubende Grafik und die enge Verbundenheit mit meinem Feuerwehrteam haben mich an den Bildschirm gefesselt.

Was machtDestiny 2 herausstechen, vor allem mit Die endgültige Form, ist seine Fähigkeit, jedes Update wie einen entscheidenden Moment in einem pulsierenden Universum wirken zu lassen. Im Gegensatz zu manchen anderen Shootern, SchicksalDie Geschichte und die Weltgestaltung machen das Spiel zu etwas Besonderem, und dank der sich ständig weiterentwickelnden Handlung geht es um weit mehr als nur um Schießereien. Außerdem ist es ein ganz besonderes Erfolgserlebnis, nach monatelangen gemeinsamen Spielstunden gemeinsam mit Freunden einen Endgegner zu besiegen.

22. Subnautica: Below Zero

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Unknown Worlds Entertainment Besondere Merkmale Unterwassererkundung, Überlebens-Crafting, eisiges Biom, Nachfolger von Subnautica

Subnautica: Below Zero Es greift all das auf, was das Original so großartig gemacht hat, und versetzt es in eine neue, eisige Welt. Die Erkundung der Tiefsee ist nach wie vor genauso fesselnd wie eh und je, doch nun musst du dich mit der eisigen Kälte eines fremden Planeten auseinandersetzen, wo jeder Tauchgang zu etwas Gefährlichem oder Wunderschönem führen kann.

Was dieses Spiel wirklich auszeichnet, ist sein Tempo. Das Gefühl der Isolation und der stillen Verwunderung findet man in Survival-Spielen nicht oft. Während andere Titel vielleicht den Schwerpunkt auf Action legen, Unter Null lässt dich in der unheimlichen Stille der Tiefen entspannen. Es ist eines dieser Spiele, bei denen du dich auf faszinierende Weise ganz klein fühlst.

23. Valheim

Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Iron Gate Studio Besondere Merkmale Viking-Survival-Sandbox, prozedural generierte Welten, Koop-Multiplayer, Bauen und Handwerk

Valheim ist eines dieser seltenen Survival-Spiele, bei denen man das Spielerlebnis individuell gestalten kann und das Gefühl hat, Teil von etwas Größerem zu sein. In einer von der nordischen Mythologie inspirierten Welt schlüpfst du in die Rolle eines jenseitigen Wikingers, dessen Aufgabe es ist, mythische Kreaturen zu besiegen und in einer wilden Welt zu überleben. Die Grafik und Architektur sind atemberaubend, und die kooperativen Elemente im Spiel machen es zu einem großartigen Erlebnis, das man mit Freunden teilen kann. Um eine möglichst reibungslose kooperative Reise durch das zehnte nordische Reich zu gewährleisten, entscheiden sich viele Spieler für die am bestenValheimWebhosting um ihrem Clan ein stabiles Umfeld zu sichern.

Was treibt mich dazu, Valheim ist die Verbindung von Gruppenüberleben mit kreativem Gameplay. Im Gegensatz zu anderen Survival-Spielen, bei denen der Kampf im Vordergrund steht, kannst du hier den Spaß am Bauen, Basteln und Entdecken in der Gruppe genießen. Ob du nun dein Wikinger-Langhaus baust oder dich einem großen Boss stellst – es kommt immer auf Teamwork an.

24. Star Wars: Outlaws

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr Voraussichtlich 2024 Entwickler Massive Work Studio Besondere Merkmale Ein „Star Wars“-Erlebnis in einer offenen Welt, Kopfgeldjagd, Weltraum- und Bodenkämpfe

Wenn es für dich wie ein Traum klingt, Schmuggler in einer weit, weit entfernten Galaxis zu sein, Star Wars: Outlaws bietet Stil pur. Dank der Wahl zwischen heimlicher Vorgehensweise und Action kannst du das Spiel ganz nach deinem Geschmack gestalten, und die Planeten in der offenen Welt sind vollgepackt mit Star Wars Nostalgie. Als ich mein Schiff zum ersten Mal steuerte, kam es mir vor, als würde ich in Han Solos Fußstapfen treten – nur ohne den Wookiee als Copiloten.

Im Gegensatz zu Spielen wie Jedi: Survivor die sich auf Lichtschwertkämpfe und die Macht konzentrieren,Gesetzloseführt dich tief in die raue, gesetzlose Seite der Galaxis. Es geht nicht darum, ein Held zu sein, sondern alle zu überlisten, um zu überleben. Das ist für mich Star Wars Abenteuer pur.

25. Baldur’s Gate 3

Plattformen PC, PS5 Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Larian Studios Besondere Merkmale Umfassende RPG-Mechaniken, rundenbasierte Kämpfe, D&D-5e-Regelsatz, umfangreiche Handlung

Baldur’s Gate 3 ist ein Rollenspiel, das nicht jedermanns Sache ist. Es verbindet die besten Elemente des Tabletop-Spiels „D&D“ mit modernen Spielelementen, und die Spieler können wichtige Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Die Charakterentwicklung, die Teamdynamik und die Bewegungsfreiheit bei der Lösung von Quests heben es von anderen Rollenspielen ab. Dialogoptionen, verzweigte Handlungsstränge und ein enormer Wiederspielwert verleihen dem Spiel eine ganz neue Dimension.

Im Gegensatz zu vielen anderen bemerkenswerte RPG-Spiele, wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass meine Entscheidungen kaum etwas bewirkten, Baldur’s Gate 3 lässt jede Handlung bedeutungsvoll erscheinen. Es ist eine Erfahrung, die einen dazu bringt, über jede eigene Bewegung nachzudenken. Dieses Spiel verdeutlicht, wie wichtig deine Entscheidungen sind.

26. Der Planetenbauer

Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Miju Games Besondere Merkmale Terraforming, Überleben und Handwerk, Basisbau, Erkundung

Terraforming hat noch nie so viel Freude bereitet. Der Planetensimulator versetzt dich auf einen kargen, lebensfeindlichen Planeten und sagt: „Bring das in Ordnung“. Nach und nach wirst du mit cleverem Design, Materialien und purer Entschlossenheit eine Ödnis in ein blühendes Ökosystem verwandeln. Es ist, als würde man Gott spielen – nur mit einem Science-Fiction-Flair und weniger Beschwerden von Nachbarn.

Während Spiele wie Unter Wasseror No Man’s Sky bieten zudem einige Überlebensfunktionen, Der Planetenbauer legt den Schwerpunkt eher auf den stillen Genuss, aus allem etwas zu erschaffen. Dank seines ganzheitlichen Ansatzes ist es perfekt für Gelegenheitsspieler, die sich mit Freunden entspannen und dabei eine ganz neue Welt erschaffen möchten. Erhalte dein eigenes Stück vom Universum.

27. Söhne des Waldes

Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Entwickler Endnight Games Besondere Merkmale Survival-Horror, offene Welt, Crafting, dynamische KI-Gegner

Die beklemmende Atmosphäre von Söhne des Waldes Das werde ich so schnell nicht vergessen. Es entsteht eine innere Anspannung, wenn man zusammen mit seinen Freunden ums Überleben gegen Kannibalen und Kreaturen kämpft, die direkt aus einem Albtraum zu stammen scheinen. Koop? Oh ja, das ist buchstäblich das Beste daran. Meine Gruppe und ich haben einmal eine Stunde lang darüber diskutiert, wie wir uns ein Baumhaus sichern könnten, nur um dann mit anzusehen, wie es zusammenbrach, als uns ein Mutant angriff lol.

Im Vergleich zu anderen Survival-Spielen wie Der Wald oder die Grüne Hölle, Es trifft genau die richtige Balance zwischen Horror und Erkundung. Außerdem vermittelt das Handwerkssystem einem wirklich ein Erfolgserlebnis, wenn man endlich diese uneinnehmbare Festung errichtet hat – oder zumindest hofft man das.

28. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Hideo Kojimas Meisterwerk, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, wirkt wie eine schier unerschöpfliche Spielwiese voller kreativer Möglichkeiten, eine Basis zu infiltrieren. Von ernsthaften Methoden wie Schleichpistolen und Scharfschützengewehren bis hin zu eher komischen Ansätzen wie dem Einsperren von Leuten unter einer Kiste und deren Abtransport mit einem Heißluftballon, Metal Gear Solid Vhat viel zu bieten.

Zwar ist es keinoffene Welt im herkömmlichen Sinne einer riesigen, weitläufigen Karte, Metal Gear Solid Vbietet jede Menge Erkundungsmöglichkeiten und verzichtet völlig auf einen linearen Ablauf, sobald man sich mitten in einer Mission befindet. Man kann den Boss besiegen, indem man schon vor Beginn einer Zwischensequenz Fallen plant, oder sich heimlich und unbemerkt durch die gesamte Mission schleichen.

Kojima hat ganz offensichtlich darauf geachtet, dass die „Was-wäre-wenn“-Fragen, die einem im Kopf herumschwirren – sei es in Bezug auf eine Mission oder deren Umsetzung –, nicht unbeantwortet bleiben. Wenn du ein Fan echter Sandbox-Spiele bist, Metal Gear Solid Vist ein absolutes Muss, vor allem, weil wir wohl so schnell keine Fortsetzung davon zu sehen bekommen werden.

The Die Entwicklung der Open-World-SpieleMechanik

Open-World-Spiele haben sich enorm weiterentwickelt, und ehrlich gesagt war es einfach großartig, diese Entwicklung mitzuerleben. Die ersten Spiele boten uns riesige Karten mit einfachen Erkundungsmöglichkeiten, aber heute, Die Freiheit und Kreativität, die diese Spiele bieten, sind einfach umwerfend. Funktionen wie wechselndes Wetter und Tag-Nacht-Zyklen lassen die Welt lebendig wirken – etwa wenn Regen den Kampf beeinflusst oder man nach einer harten Quest einen Sonnenuntergang beobachten kann, das ist einfach unglaublich cool. NPCs reagieren jetzt sogar auf das, was du tust. Ich meine, wie toll (und peinlich) ist es, wenn sie dich zur Rede stellen, sobald du mit ihnen in Kontakt kommst.

Was mich wirklich begeistert ist, wie interaktiv mittlerweile alles geworden ist. Mauern durchbrechen, knifflige Rätsel lösen oder beobachten, wie Tiere auf ihre Umgebung reagieren – das alles ist einfach toll. Spiele wieSleeping Dogs, Red Dead Redemption 2 and The Legend of Zelda: Atem der Wildnis Das trifft den Nagel wirklich auf den Kopf – diese kleinen Details, bei denen man innehalten und sagen muss: „Wow, das fühlt sich echt an.“

Und das Beste daran?In diesen Spielen kannst du deine Geschichte selbst gestalten. Du folgst nicht einfach nur einem Drehbuch, sondern gestaltest dein eigenes Abenteuer in einer Welt, die dir zuhört und auf dich reagiert. Ob du nun Felsen erklimmst oder einfach nur mit der Umgebung herumspielst – jeder Moment fühlt sich besonders an. Open-World-Spiele? Die werden immer besser.

Die Gestaltung fesselnder Welten: Die Rolle von Handlung und Erkundung

Ich war schon immer der Meinung, dass es bei einem guten Open-World-Spiel nicht nur darauf ankommt, wie es aussieht – Es geht darum, sich als Teil der Geschichte zu fühlen, die man selbst entdecken darf. Es ist diese Mischung aus Handlung und Erkundung, die mir diese Abenteuer auch noch lange nach dem Spielen im Gedächtnis bleiben lässt. Eine fesselnde Handlung gibt einem einen Grund, weiterzumachen, während das Erkunden die Welt lebendig und real wirken lässt. The Witcher 3: Wild Hunt Das zeigt das so gut. Jede Mission fühlt sich wichtig an, nicht nur wegen der Geschichte, sondern auch wegen der kleinen Details in dieser Welt.

Was diese Spiele wirklich so besonders macht, ist, wie realistisch sich die Welt anfühlt. Spiele wie Red Dead Redemption 2 sind voller spannender Geschichten, bewegender Momente und Charaktere, die einem ans Herz wachsen. Elden Ring… belohnt hingegen die Neugier, indem es dir ermöglicht, seine Geheimnisse durch Erkundung zu lüften – wie cool ist das denn?

Für mich ist das Beste an Open-World-Spielen wie sie dich zu einem Teil der Geschichte machen. Wenn man durch atemberaubende Landschaften wandert und dabei Hinweise sammelt, fühlt es sich ganz persönlich an. Ganz gleich, ob man sich auf epische Abenteuer begibt oder unterwegs Überraschungen entdeckt, Es ist diese Mischung aus Handlung und Freiheit, die diese Spiele unvergesslich macht.

Open-World-Spiele verschiedener Genres

Mir ist aufgefallen, dass Open-World-Gameplay mittlerweile überall auftaucht – und ich finde es toll, wie jedes Genre daraus seinen eigenen Spielplatz macht:

Action-Abenteuer (z. B.Assassin’s Creed)

Das Erkunden wird zu einer echten Entdeckungsreise durch weitläufige Städte und atemberaubende Landschaften. Jede versteckte Gasse und jede Kapelle auf einem Berggipfel steckt voller Überraschungen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.

(z. B.Assassin’s Creed) Das Erkunden wird zu einer echten Entdeckungsreise durch weitläufige Städte und atemberaubende Landschaften. Jede versteckte Gasse und jede Kapelle auf einem Berggipfel steckt voller Überraschungen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. RPG-Epen (z. B.The Witcher 3, Elden Ring)

Diese Welten wirken wahrhaft riesig und laden dazu ein, sie in deinem eigenen Tempo zu erkunden. Unterwegs sammelst du Hintergrundwissen, Ausrüstung und entdeckst neue Wege, die es zu erkunden gilt.

(z. B.The Witcher 3, Elden Ring) Diese Welten wirken wahrhaft riesig und laden dazu ein, sie in deinem eigenen Tempo zu erkunden. Unterwegs sammelst du Hintergrundwissen, Ausrüstung und entdeckst neue Wege, die es zu erkunden gilt. Überlebenswelten (z. B.Minecraft, Subnautica)

An jeder Ecke der Karte lauern Ressourcen, Biome oder Gefahren, die dich auf Trab halten. Durch Bauen, Plündern und Anpassen fühlt sich jede Spielsitzung wie neu an.

Das Beste daran ist für mich, wie viel Spaß offene Welten in allen Genres machen. Egal, ob ich in einem Rollenspiel Berge erklimme oder in einem Survival-Spiel tauche, Die Freiheit, Neues zu entdecken, macht jeden Augenblick zu etwas Besonderem. Die Open-World-Konzepte eröffnen neue Spielmöglichkeiten und Wege, Geschichten zu entdecken. Es macht Spaß, dass man damit seine eigenen Abenteuer gestalten kann, und genau das ist es, was mich immer wieder zurückkommen lässt.

Mehrspieler-Modus und gemeinsame Welten

Multiplayer-Spiele mit offener Welt haben unsere Art zu spielen verändert. Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam mit Freunden riesige Welten zu erkunden oder auf Fremde zu treffen, die einem helfen oder einen auf den Arm nehmen (das haben wir alle schon erlebt). Spiele wieDestiny 2 and Grand Theft Auto Online Macht diese gemeinsamen Erlebnisse zu einem Riesenspaß. Egal, ob ihr außerirdische Schiffe überfallt oder Raubzüge durchführt – der Spaß hört nie auf.

BerühmtMassive Multiplayer-Online-Rollenspiele gleichWorld of Warcraft and Final Fantasy XIV beherrschen gemeinsame Spielwelten schon seit Jahren. Jetzt gehen Live-Service-Spiele noch einen Schritt weiter – mit regelmäßigen Updates und Events. Diese Spiele bieten dir nicht nur eine Welt, sondern erweitern sie ständig, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Stell dir das wie ein Gaming-Buffet vor, das niemals leer wird.

Für mich sind diese Spiele Chaos und Spaß in einem. Meine Freunde trollen oft in Grand Theft Auto Online, wo sie uns im Namen der Hilfe mit einem Raketenwerfer in die Luft jagen. Ist Teamwork nicht toll? Das ist der Zauber von Multiplayer-Welten. Das gemeinsame Erkunden mit anderen macht jeden Moment unvorhersehbar und urkomisch. Und mal ehrlich: Geht es beim Gaming nicht genau darum?

Erste Schritte: Empfehlungen für Einsteiger in Open-World-Spiele

Behalte zunächst Folgendes im Hinterkopf: „Es ist gar nicht so überwältigend, wie es klingt.“ Beginne mit Spielen wie „The Legend of Zelda: Atem der Wildnis“, „Spider-Man: Miles Morales“ oder „GTA V“. Diese eignen sich hervorragend für Anfänger, da sie eine gute Anleitung bieten. Wenn du eher auf Fantasy-Abenteuer aus bist, kannst du dir auch einige der Top-Spiele wieFabel. Nimm dir Zeit zum Erkunden, zum Annehmen von Quests und – natürlich – zum Nerven von NPCs.

Mein Rat?Überstürze nichts. Folge den Hauptquests, aber nimm dir auch Zeit zum Erkunden. In verschiedenen Teilen der Karte erwarten dich Überraschungen, wie zum Beispiel versteckte Schätze oder geheime Nebenquests. Profi-Tipp: Schau immer auf deine Karte; Es ist wie dein bester Freund in der offenen Welt der Videospiele. Als ich zum ersten Mal ein Open-World-Spiel gespielt habe, war ich total begeistert, als mir klar wurde, dass ich überall hingehen konnte. Klar, man kann versehentlich in feindliches Gebiet geraten und dort Chaos anrichten (das ist mir schon passiert), aber genau das macht den Spaß aus! Nimm dir einfach Zeit und genieße die Reise, bevor du andere weite Welten erkundest.

Tipps für ein optimales Open-World-Erlebnis

Die meisten Open-World-Spiele wirken riesig – aber genau darum geht es ja. Sie leben von Freiheit, Erkundung und dem Reiz des Entdeckens. Damit es Spaß macht (und nicht zu viel wird), ist es hilfreich, mit einem Plan langsam anzufangen.

1. Beginne mit den Hauptquests

Sie fungieren als dein persönlicher Reiseführer. Sie führen dich in die offene Welt des Spiels, seine Spielmechaniken und die wichtigsten Ziele ein und helfen dir dabei, eine solide Grundlage zu schaffen. Betrachte sie als das Rückgrat deines Abenteuers.

2. Erweitern Sie Ihr Angebot um zusätzliche Inhalte

Sobald du dich eingewöhnt hast, solltest du anfangen, Nebenquests zu erkunden. Dort verbergen sich oft die besten Momente – unterhaltsame Charaktere, überraschende Handlungsstränge und sogar mächtige Ausrüstung. Das Einbinden von Nebeninhalten sorgt dafür, dass das Spiel abwechslungsreich und lohnenswert bleibt, ohne dass man den Fokus verliert.

3. Entdecken Sie die Gegend ganz nach Ihrem eigenen Tempo

Hier entfaltet sich der wahre Zauber. Nimm dir Zeit, die Welt zu erkunden. Erklimme geheimnisvolle Türme, stöbere in versteckten Höhlen herum oder schlendere einfach ziellos umher. Schnellreisen sind zwar praktisch, aber nichts geht über das Entdecken eines geheimen Ortes aus purer Neugier.

4. Lass dich von deiner Neugier leiten

Siehst du etwas Interessantes in der Ferne? Dann probier es einfach aus. So entstehen die schönsten Momente. Denk nur daran: Speichere deinen Spielstand regelmäßig – denn wenn du in einer Gefahrenzone zu mutig wirst, kann das böse enden (frag mich nicht, woher ich das weiß).

Häufig gestellte Fragen

Was macht ein Open-World-Spiel aus?

In einem Open-World-Spiel kannst du dich ohne strenge Einschränkungen frei bewegen. Du kannst Quests in beliebiger Reihenfolge absolvieren und mit KI-Elementen wie NPCs, der Umgebung, dem Wetter usw. interagieren.

Welches Open-World-Spiel hat die größte Karte?

No Man’s Sky soll die größte Open-World-Karte haben, wobei das Universum bis zu 18 BilliardenPlaneten.

Sind Open-World-Spiele für Gelegenheitsspieler geeignet?

Ja! Spiele wie Genshin Impact, GTA V und Minecraft bietet die Möglichkeit, das Angebot ganz ohne Druck zu entdecken.

Kann ich Open-World-Spiele offline spielen?

Ja! Fast alle in dieser Liste aufgeführten Spiele können offline gespielt werden, mit Ausnahme von Marvel’s Spider-Man 2, Genshin Impact und Destiny 2. Für diese drei Funktionen ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.

Welche Open-World-Spiele eignen sich gut für Anfänger?

Zu den einsteigerfreundlichen Spielen aus der Liste gehören GTA V, Minecraft, Far Cry 6, and Assassin’s Creed: Odyssey.