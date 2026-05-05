21 Spiele mit Charaktererstellung, die du 2026 unbedingt ausprobieren solltest

Wenn du Spiele mit Charaktererstellung magst, kennst du sicher das Gefühl, wenn man 45 MinutenDeinen Charakter zu perfektionieren, noch bevor du überhaupt auf „Spielen“ klickst. Jedes noch so kleine Detail anzupassen oder sicherzustellen, dass deine Werte zu deinem Spielstil passen, ist Teil des Spaßes.

Ich habe eine Liste der besten Titel zusammengestellt, bei denen die Charakteranpassung nicht nur eine Funktion ist, sondern ein ganzer Spielplatz. Einige bieten ausgefallene optische Optionen, andere gehen tief in die Werte und die Hintergrundgeschichte ein. Bei einigen wenigen kannst du sogar Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte.

Wenn man also ein einzigartiger Charakter Das ist es, was dich begeistern wird – glaub mir, hier ist etwas dabei, das du spielen willst.

Unsere Top-Auswahl an Spielen mit Charaktererstellung

Kennst du das, wenn ein Spiel das Charaktererstellungssystem so gut hinbekommt, dass du schon gefesselt, noch bevor die Geschichte überhaupt beginnt? Das ist die Energie, die diese Titel vermitteln.

Das sind Spiele mit Charaktererstellung, die deine Zeit und Kreativität wirklich wertschätzen und es dir ermöglichen, jemanden zu erschaffen, der sich wie dein Held anfühlt – und nicht nur eine vorgefertigte Figur mit einer neuen Frisur:

Baldur’s Gate 3 (2023) – Wenn Sie ein echtes Rollenspiel Aus meiner Erfahrung ist das hier ein Meisterwerk. Du änderst nicht nur das Aussehen: Deine Klasse, deine Rasse und dein Hintergrund – all das Auswirkungen auf die eigentliche Geschichte haben. Es ist eines der wenigen Spiele, bei denen die Charaktererstellung die Welt um den Spieler herum wirklich prägt. Cyberpunk 2077 (2020) – Die visuelle Freiheit erreicht hier ein ganz neues Niveau. Dieses Spiel bietet dir die Möglichkeit, einen einzigartigen Charakter in einer düsteren, futuristischer Schauplatz. Außerdem fügt sich jede Änderung, die du vornimmst, perfekt in die Spielwelt ein. Dragon Age: Inquisition (2014) – Das ist einer von diesen Rollenspiele wo der Charakter-Editor sowohl flexibel als auch aussagekräftig ist. Gestalte dein Gesicht, wähle deine Rasse und Klasse aus und tauche dann in eine facettenreiche Geschichte ein, in der deine Entscheidungen zählen. Es hält unglaublich gut selbst nach Jahren. Dragon Age: Die Schleierwächter (2024) – Der Neuling auf dem Markt, der schon jetzt für Aufsehen sorgt. Es ist einschließlich, es ist mutig und gibt dir echte Kontrolle über Dinge wie den Klang, Stimme und Pronomen. Ideal, wenn du deine Figur ganz nach deinen Vorstellungen gestalten möchtest. Elden Ring (2022) –Man könnte meinen, dass einSoulslike Das Aussehen wäre mir eigentlich egal, aber nein, bei diesem Spiel kann man richtig in die Tiefe gehen Gesichtsformung und Körperbau. Klar, du wirst oft sterben, aber wenigstens siehst du dabei cool aus.

Nicht schlecht für den Anfang, oder? Nun, das ist noch lange nicht alles. Wenn du immer noch auf der Suche nach dem perfekten Spiel zur Charakteranpassung bist, scroll einfach weiter. Die vollständige Liste steckt voller Perlen!

21 Spiele mit Charaktererstellung – epische Welten und unzählige Stile

Hier sind 21 Titel mit unglaublichen Charakteranpassungsmöglichkeiten, facettenreichen Welten und einer Freiheit, die fesselt dich stundenlang. Manche sind tiefgründige Rollenspiele, andere reine visuelle Spielplätze.

Wie viele dieser Spiele mit Charaktererstellung hast du schon gespielt?

1. Baldur’s Gate 3 [Umfassende Anpassung von Rassen und Aussehen in D&D]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Larian Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 50–100+ Stunden / Ideal für RPG-Fans / Basierend auf D&D Metacritic-Bewertung 96

Baldur’s Gate 3 ist eines dieser Spiele, bei denen die Charaktererstellung die Spielweise wirklich verändert. Das ist ein Rollenspiel ein auf den Regeln von Dungeons & Dragons basierendes Spiel, was bedeutet, dass deine Klasse, Rasse und dein Hintergrund nicht nur dein Aussehen verändern, sondern auch das ganze Abenteuer neu gestalten!

Schon auf dem ersten Bildschirm wirkt der Charakter-Editor wie ein Kaninchenbau, in dem man sich gerne verliert. Man kann Gesichtszüge, Körper, Stimme und vieles mehr anpassen, doch das Wunderbare daran ist, wie sich diese Entscheidungen auf das die Handlung des Spiels. Wähle einen gerissenen Schurken, und dir stehen Dialogoptionen offen, die ein Paladin niemals zu sehen bekäme. Wähle einen Halbork-Barbaren, und plötzlich gleicht der Kampf dem reinen Chaos.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eines der wenigen Rollenspiele, bei denen die Anpassungsmöglichkeiten genauso wichtig sind wie deine Kampffähigkeiten und die Welt auf glaubwürdige Weise auf deinen Charakter reagiert.

Optisch ist es einfach umwerfend: detailreiche Umgebungen, ausdrucksstarke Gesichter und filmreife Zwischensequenzen, die deinem Charakter das Gefühl geben, ein echter Protagonist zu sein. Und weil es rundenbasiert… hast du Zeit, jeden Schritt in Ruhe zu überdenken, ohne dich zu beeilen.

Mein Fazit: Wenn du ein tiefgehendes, charakterorientiertes Spielerlebnis suchst, bei dem deine Entscheidungen einen echten Einfluss auf Missionen, Beziehungen und Kämpfe haben, Baldur’s Gate 3 ist ein Meisterwerk. Es ist die Art von Spiel, in der man stundenlang auf Entdeckungsreise geht, bevor man überhaupt in den ersten Kampf gerät.

Und wenn Sie neugierig auf andere tolle Spiele wie Baldur’s Gate 3 Es gibt jede Menge Perlen, die deine Zeit wert sind und ein ähnliches Gameplay sowie eine ähnliche Atmosphäre bieten.

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2. Cyberpunk 2077 [Harte kybernetische Körpermodifikation]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber CD Projekt Red (developer & publisher) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 40–60 Stunden / Ideal für Liebhaber futuristischer Welten und Freiheit / Charakteranpassung in Bezug auf Körper, Stimme und Cyberware Metacritic-Bewertung 87

Stell dir ein Videospiel vor, das eine düstere Atmosphäre perfekt einfängt Cyber-Zukunft und gibt dir gleichzeitig die Möglichkeit, deinen Avatar ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Nun, Cyberpunk 2077 macht genau das. Du betrittst Night City als V, ein Söldner mit einer ganz schön großen Klappe, und Du kannst alles anpassen: Körperbau, geschlechtsspezifische Stimme, Frisur, Hintergrund und vieles mehr. Mit den Anpassungswerkzeugen kannst du einen coolen Charakter erschaffen, der ganz und gar dein eigener ist.

Schon in der Mitte des Spiels hackst du dich durch, machst Doppelsprünge oder rast durch Gassen. Und dabei geht es nicht nur darum, cool auszusehen – die Entscheidungen, die du bei der Charaktererstellung triffst (wie zum Beispiel dein Lebensweg), wirken sich tatsächlich auf die Dialoge aus, darauf, wer dir vertraut, und darauf, wie die Welt um dich herum reagiert.

Außerdem bekommst du dank Updates wie dem Patch 2.2 jetzt coole Extras wie das „Von schlicht bis punkig“ Ein Schieberegler für das Aussehen oder sogar Optionen für zwei Augen – damit erreichen die Anpassungsmöglichkeiten ein ganz neues Niveau.

Pro-Tipp Möchtest du deine Anpassungsmöglichkeiten noch weiter ausbauen? Mods können Frisuren, Outfits und sogar neue Cyberware-Designs hinzufügen, die im Basisspiel nicht enthalten sind. Und wenn du Night City unterwegs spielen möchtest, läuft es auf einem soliden Gaming-Laptop macht die Neon-Atmosphäre mobil.

Kaum ein Ort strahlt so viel Leben aus wie Night City, ein von Neonlicht durchflutetes Meisterwerk: rau, pulsierend und voller Hochhäuser. Mit deinem individuell gestalteten Fahrzeug durch eine regennasse Straße rasen Cyberware Wenn es beleuchtet ist, versprüht es das pure „Sin City“-Flair.

Mein Fazit: Wenn du Science-Fiction-Welten liebst und stundenlang daran arbeiten möchtest, das Aussehen und die Identität deines Charakters individuell anzupassen, Cyberpunk 2077 ist ein tiefgründiger, stilvoller Spielplatz – mit all seinen Schwächen. Aber es gibt auch weitere Spiele wie Cyberpunk 2077 die genau dieses futuristische Verlangen stillen.

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3. Dragon Age: Inquisition [Gestalte deinen ganz persönlichen Inquisitionsanführer]

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber BioWare (Entwickler) / Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 80–100+ Stunden / Ideal für Fans epischer Fantasy-RPGs / Umfangreiche Charaktergestaltung mit Rasse, Klasse und Gesichtsmodellierung Metacritic-Bewertung 85

Wenn du auf ausufernde Fantasy stehst Rollenspiele withZeichenAnpassung,Dragon Age: Inquisition ist ein Klassiker, der auch heute noch überzeugt. Du schlüpfst in die Rolle des Inquisitors, des Protagonisten des Spiels, und führst ein Team an, um Thedas vor dem Chaos zu retten – doch schon vorher wirst du dich in einem äußerst gelungenen Charaktererstellungsmenü verlieren.

Du kannst aus verschiedenen Rassen (jede mit einer eigenen Hintergrundgeschichte) wählen, die Gesichtszüge individuell anpassen und deine Klasse auswählen, was sich direkt auf den Kampf und die Dialogoptionen auswirkt. Es geht nicht nur darum, cool auszusehen – NPCs reagieren je nach deiner Rasse und Herkunft unterschiedlich, was deinen Entscheidungen echte Bedeutung verleiht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verbindet eine tiefgründige Charaktererstellung mit Entscheidungen, die die Welt prägen, sodass sich jeder Durchgang anfühlt wie dein ein einzigartiges Abenteuer.

Sobald man draußen in der Welt ist, ist es eine Mischung aus taktischer Kampf, Erkundung durch wunderschöne offene Gebiete und das Absolvieren storybasierte Missionen die sich bei der Charaktererstellung ganz persönlich anfühlen. Die künstlerische Gestaltung besticht durch weitläufige Landschaften, detailreiche Rüstungssets und aufwendig gestaltete Städte, die Thedas lebendig wirken lassen. Deshalb gilt es nach wie vor als eines der die epischsten Fantasy-Spieleseiner Zeit.

Mein Fazit: Wenn du ein Fantasy-Epos suchst, bei dem das Aussehen, der Hintergrund und die Anpassungsmöglichkeiten deines Charakters die Geschichte tatsächlich beeinflussen, Dragon Age: Inquisition ist eine sichere Wahl. Es ist ein Rollenspiel, in das man Dutzende von Stunden investieren kann, ohne dass einem die Aufgaben ausgehen. Außerdem, wenn du ein Fan von magischen Abenteuern wie Hogwarts Legacy, Hier wirst du dich sofort wie zu Hause fühlen, wenn du deinen eigenen Helden erschaffst.

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4. Dragon Age: Die Schleierwächter [Moderner, stilvoller Charakter-Editor für Helden]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber BioWare (Entwickler) / Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 35–70 Stunden / Ideal für Fans von inklusiven Fantasy-Rollenspielen / Charaktererstellung mit Körper, Stimme und Pronomen Metacritic-Bewertung 82

Du stürzt dich inDragon Age: Die Schleierwächter als Rook, eine Figur, die du von Grund auf selbst gestaltest (Rasse, Körpergröße, Stimme und ja, sogar Pronomen(was im Vergleich zu früheren Teilen einen großen Fortschritt in Sachen Darstellung darstellt). Und das bleibt nicht nur oberflächlich: Deine Entscheidungen beeinflussen die Beziehungen innerhalb deiner Truppe und die Reaktion der Welt.

Das Gameplay verzichtet auf das Chaos der offenen Welt von Inquisition für kompaktere Zonen und ein Knotensystem, was weniger Umwege und mehr unterirdische Katakomben and magische Portale, ideal für schnelle, actionreiche Läufe.

Die Kämpfe sind schnell und flüssig und verbinden Echtzeit-Action mit taktischen Pausen, in denen du planen und dich mit deinen Gefährten abstimmen kannst. Und da sich deine Wahl der Rasse, des Hintergrunds und der Persönlichkeit tatsächlich in Gesprächen und Beziehungen widerspiegelt, ist jeder Durchgang wirkt persönlich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es setzt neue Maßstäbe für Inklusivität bei der Charaktererstellung und gibt den Spielern beispiellose Kontrolle darüber, wie sie sich in einer facettenreichen Fantasy-Welt darstellen.

Die Grafik ist einfach umwerfend: farbenfrohe Welten, detailreiche Charaktere und ein Soundtrack, der an Hans Zimmer erinnert. Klar, die Handlung wird unterschiedlich bewertet (manche sagen, sie sei weniger tiefgründig, als die Fans sie in Erinnerung haben), aber zu sehen, wie der eigene Charakter sowohl die großen Momente als auch die kleinen Gespräche mitgestaltet, ist wirklich befriedigend.

Mein Fazit: Wenn man einen Charakter erstellt mit umfassende Anpassung Die Auswahlmöglichkeiten sind dir genauso wichtig wie die Geschichte, Die Schleierwächter ist eine Welt, in die es sich zu tauchen lohnt.

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5. Elden Ring [Detaillierte, flexible Dark-Fantasy-Avatare]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber FromSoftware (Entwickler) / Bandai Namco Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 50–120+ Stunden / Ideal für Fans von Dark-Fantasy-RPGs / Umfangreiche Gesichts- und Körperanpassungen Metacritic-Bewertung 96

Man könnte meinen, dass einSoulslike würde mich die Charaktererstellung nicht sonderlich interessieren, aber Elden Ring überrascht schon von Anfang an. Im Charaktererstellungsmenü kannst du die Gesichtszüge feinabstimmen, deinen Körper anpassen und sogar winzige Details wie die Kinnform oder die Augenfarbe optimieren. Es ist eines dieser Menüs, in denen man leicht eine Stunde verbringen kann, bevor man das erste Mal das Schwert schwingt.

Sobald man die Zwischenlande betritt, ist es pures FromSoftware Magie: weitläufige offene Landschaften, gefährliche Verliese und eine Welt, die zu gleichen Teilen wunderschön und feindselig. Jedes Rüstungsteil, das du findest, verändert dein Aussehen, sodass dein Charakter immer sich im Laufe des Spiels visuell weiterentwickelt. Und hier ist es fast genauso wichtig, cool auszusehen, wie den Kampf zu beherrschen.

Pro-Tipp Mach dir nicht zu viele Gedanken über die Ausrüstung zu Beginn des Spiels, Mode in Elden Ring ist ein Spiel, das sich über einen langen Zeitraum erstreckt, und einige der besten Rüstungssets sind tief in optionalen Bereichen versteckt.

Das Spiel verbindet Erkundung, brutale Bosskämpfe und versteckte Missionen zu einem Spielablauf, der immer wieder neue Herausforderungen bietet. Selbst wenn man von einem riesigen Drachen vernichtet oder in einem Sumpf überfallen wird, ist die Tatsache, dass es dein Die ganze Welt da draußen macht jeden Sieg umso schöner.

Mein Fazit: Wenn du ein Rollenspiel suchst, bei dem das Erstellen eines coolen Charakters nur der Anfang eines unvergesslichen Abenteuers ist, Elden Ring bietet: Stil, Herausforderung und Freiheit – alles in einem epischen Paket.

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6. Die Sims 4 [Branchenweit führende Darstellung menschlichen Lebens]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Plattformen PC, macOS, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2014 Urheber Maxis, EA Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 20–40 Stunden Hauptspielzeit / Für Fans von kreativen, offenen Lebenssimulationen und Sandbox-Erzählungen / Emotionssystem, erweiterter „Create-A-Sim“-Modus, flexibler Bau-Modus, Mod-Unterstützung, Free-to-Play mit DLC Metacritic-Bewertung siebzig (PC)

Wenn es um die Charaktererstellung geht, gibt es nichts Besseres als Die Sims 4. In diesem Spiel kann ich im Grunde genommen Gott spielen; Ich kann jeden Charakter von Grund auf neu gestalten, von der Frisur über die Garderobe bis hin zu den ausgefallensten Persönlichkeitsmerkmalen. Dabei geht es nicht nur um das Aussehen; ich gestalte buchstäblich ihre Träume, Ängste und Lebenswege. Wenn du auf Lebenssimulationen stehst, in denen du die Kontrolle über alles hast, ist „Die Sims“ der ultimative Spielplatz.

Was es so fesselnd macht, ist wie persönlich sich das anfühlt. Ich kann Stunden damit verbringen, an den kleinsten Details zu feilen, und dann meinen Sim in chaotische soziale Experimente stürzen, nur um zu sehen, wie er reagiert. Manchmal erschaffe ich das Traumleben, manchmal sperre ich ihn in einen Pool ohne Leiter (verurteilt mich nicht). Klar, die Erweiterungen können sich manchmal wie reine Geldschneiderei anfühlen, aber das Basisspiel ist kostenlos, und die schiere Menge an Kreativität macht das wieder wett.

Optisch schafft es das Spiel eine Balance zwischen Realismus und Spielspaß. Die Animationen sind zwar etwas albern, aber dennoch so ausdrucksstark, dass sich jeder Sim lebendig anfühlt. Auch der Soundtrack hat diesen skurrilen Charme; es ist die Art von Musik, die einem noch lange nach dem Beenden des Spiels im Kopf bleibt. Wenn du auf Lebenssimulationen stehst, in denen du die volle Kontrolle hast, Die Sims 4 ist der ultimative Spielplatz.

Spieler, die sich für diese Art von detaillierter Lebenssimulation begeistern, könnten auch das inZOI Übersicht einen Blick wert, da es eine ähnlich fesselnde Herangehensweise an charakterbasiertes Gameplay bietet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es besticht durch seine unglaublich umfangreichen Charaktererstellungswerkzeuge, sein gemütliches und zugleich chaotisches Lebenssimulations-Gameplay sowie seinen unendlichen Wiederspielwert, der durch Mods und Erweiterungen noch gesteigert wird.

Mein Fazit: „Die Sims 4“ ist eine digitale Sandbox, in der das Leben selbst nachgebildet wird. Wenn du nach grenzenloser Kreativität suchst, bist du hier genau richtig. Und wenn du auf der Suche nach ähnlichen Spielelementen bist, schau dir auch andere Spiele wie Die Sims.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 40–80 Stunden / Ideal für Fans von Action-RPGs, die Wert auf realistische Gestaltung legen / Physikbasierte Körper-Schieberegler, die das Gameplay beeinflussen Metacritic-Bewertung 77

Dragon’s Dogma 2ist dasAction-RPG wo die Freiheit, deinen eigenen Charakter zu gestalten, weit über das Aussehen hinausgeht. Du beginnst mit der Erstellung des „Arisen“, und das tiefgründige Charaktererstellungssystem ist hier wirklich clever: Schieberegler für Größe, Gewicht und sogar Körperbau verändern nicht nur dein Aussehen, sondern wirken sich auch direkt darauf aus, wie du dich bewegst, kämpfst und mit der Welt interagierst. Ein größerer Held hat im Kampf eine größere Reichweite, während ein schwererer Körperbau dazu führen kann, dass du langsamer klettern oder deine Ausdauer schneller verbrauchen.

Sobald du in der Welt von Dragon’s Dogma, es geht vor allem um Erkundung, Kampfund gemeinsam mit deinem KI-Begleiter (auch „Pawns“ genannt). Die Landschaften vereinen schroffe Berge, antike Ruinen und weitläufige Städte und vermitteln so das Gefühl einer „lebendigen Fantasiewelt“.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es gibt nur wenige Charaktererstellungsspiele, bei denen die Schieberegler für den Körperbau Ausdauer, Kletterfähigkeit und Kampfkraft beeinflussen, sodass sich jeder Charakteraufbau wie ein ganz eigenes Erlebnis anfühlt.

Die Kämpfe wirken dynamisch, vor allem, weil die körperliche Statur deines Charakters die Animationen und den Kampfstil beeinflusst. Und da sich deine Pawns an deinen Spielstil anpassen, fühlt sich jedes Abenteuer wie eine Teamleistung an – eine, die sich je nach dem von dir erstellten Charakter verändert.

Mein Fazit: Few Hervorragende RPG-Action-Spiele sorgt dafür, dass Ihre Zeit im Editor sich wirklich lohnt. In Dragon’s Dogma 2… die Art und Weise, wie du deinen Charakter gestaltest, prägt buchstäblich den Kampf, die Erkundung und das gesamte Abenteuer.

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8. Divinity: Original Sin 2 [Entstehungsgeschichten treffen auf umfassende Anpassungsmöglichkeiten]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Larian Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 70–150+ Stunden / Ideal für Fans von Strategie-RPGs / Umfangreicher Charakter-Editor mit flexiblem Klassen- und Herkunftssystem Metacritic-Bewertung 93

Das hier ist einklassisch. Divinity: Original Sin 2 Man kann hier nicht nur einen Helden erstellen, das Spiel fordert einen geradezu heraus, viel zu viel Zeit im Charakter-Editor zu verbringen. Man kann eine Herkunftsgeschichte mit vorgefertigter Hintergrundgeschichte wählen oder einfach einen eigenen Charakter von Grund auf neu erstellen: Rasse, Klasse, Stimme – einfach alles. Und das Coole daran? Die NPCs reagieren tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wer man ist. Es geht also nicht nur darum, das Aussehen zu verändern, sondern die Geschichte passt sich einem an.

Der Kampf ist rundenbasiert, aber viel spannender, als es klingt. Man tauscht nicht nur Schläge aus, sondern Stromführende Pfützen, Fässer in die Luft jagen, Gegner einfrieren… und Kombos hinzulegen, die sich wie echte Genialitäten anfühlen. Es ist taktisch, macht aber unglaublich viel Spaß, sobald man den Dreh raus hat.

Pro-Tipp Probier es doch mal ernsthaft mit einer anderen Rasse oder Klasse. Durch die veränderten Quests und Dialoge wird es sich wie ein ganz neues Spiel anfühlen.

Optisch besticht es durch diese farbenfrohe Fantasy-Atmosphäre, mit geschäftigen Städten, sumpfigen Gefahrenzonen und leuchtenden Ruinen – und alles wirkt so lebendig. Kein Wunder, dass die Leute es immer noch zu den Die besten CRPG-Spiele die je gebaut wurden, direkt daneben Baldur’s Gate 3.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem Rollenspiel bist, in dem deine Entscheidungen und deine Charakterausrichtung tatsächlich beeinflussen, wie andere dich behandeln, Divinity: Original Sin 2 ist eine gute Wahl, in die du wahrscheinlich Hunderte von Stunden investieren wirst.

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Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Plattformen PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Bethesda Game Studios (Entwickler) / Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 100–300+ Stunden / Ideal für Fans von Fantasy-RPGs / Kultiger Charakter-Editor und uneingeschränkte Erkundungsfreiheit Metacritic-Bewertung 94

Man kann nicht über Videospiele mit Charaktererstellung sprechen, ohne dabei Skyrim. DiesThe Elder Scrolls„Giant“ ist im Grunde genommen die Blaupause für Open-World-RPGs. Schon beim Charakterersteller wählst du deine Rasse aus, passt dein Aussehen an und gestaltest einen individuellen Charakter, der sich wie dein eigener anfühlt. Willst du ein hinterhältiger Khajiit-Dieb sein? Ein schwer gepanzerter Ork-Tank? Lass deiner Fantasie freien Lauf, das Spiel schränkt dich nicht ein.

Sobald man Tamriel betritt, erwartet einen endlose Freiheit. Man wählt Quests aus, tritt Gilden bei, jagt Drachen oder streift einfach in die Berge, weil einem etwas Glänzendes ins Auge gefallen ist. Jede Fertigkeit, die man einsetzt – vom Schmieden bis zum Schleichen –, steigt im Laufe des Spiels im Level auf, sodass die Anpassungen am Charakter nicht nur kosmetischer Natur sind, sondern fest in den Spielfortschritt eingebunden sind.

Pro-Tipp Ignoriere die Gildenquests nicht (Diebesgilde, Dunkle Bruderschaft, Akademie von Winterhold). Jede davon fühlt sich wie ein eigenes Minispiel an, dessen Belohnungen deinen Charakter wirklich aufpeppen.

Ja, die Grafik mag zwar etwas in die Jahre gekommen sein, aber mit Mods kann man alles anpassen – von der Kleidung bis zum Wetter –, sodass es sich wie ein ganz neues Spiel anfühlt. Das ist zum Teil der Grund, warum Skyrim führt weiterhin die Listen an tolle Open-World-Spiele mehr als ein Jahrzehnt später.

Mein Fazit:Was machtSkyrim Das Besondere daran ist die Freiheit: Dein Charakter ist nicht nur reine Kosmetik, sondern er schreibt die Geschichte, während du spielst. Die Tatsache, dass die Leute das immer noch erkunden more mehr als ein Jahrzehnt später spricht Bände.

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10. Mass Effect: Legendary Edition [Gestalte deinen legendären Commander Shepard ganz nach deinen Wünschen]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One (verbesserte Version für PS5/Series X|S) Erscheinungsjahr 2021 Urheber BioWare (Entwickler) / Electronic Arts (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 80–150+ Stunden / Ideal für Science-Fiction-Fans / Ein einziger Spielstand für alle drei Spiele, verbesserte Grafik, flüssigeres Spiel Metacritic-Bewertung 90

Falls du jemals einen Beweis dafür gesucht hast, dass Rollenspiele eine riesige, zusammenhängende Geschichte, Mass Effect: Legendary Edition So ist es. Du startest im Charakter-Editor, gestaltest deinen Shepard von Grund auf neu, und derselbe selbst erstellte Charakter begleitet dich dann durch drei komplette Kampagnen. Jede Entscheidung, die du triffst – von der Wahl deiner Romanze bis hin zum Umgang mit großen Konflikten – bleibt dir erhalten. Es ist unglaublich, wie sich deine Entscheidungen aus dem ersten Spiel auswirken durch und durchbis zum Finale.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Serien respektieren die Entscheidungen der Spieler so sehr. Shepard fühlt sich die ganze Zeit über wie dein Held an, und dank der verbesserten Grafik war es noch nie so einfach, wieder einzusteigen.

Es verbindet teamorientiertes Shooter-Gameplay mit verzweigten Dialogen und jeder Menge Spielraum zum Experimentieren mit Fähigkeiten. Jeder Charaktertyp verändert deine Kampfweise: Biotiker für spektakuläre Weltraummagie, Soldaten für schwere Feuerkraft oder Ingenieure, wenn du gerne mit Gadgets spielst. Und dank der Remaster-Version sieht die gesamte Trilogie schärfer, lädtschneller, und es fühlt sich einfach so an gleichmäßigerzum Spielen.

Mein Fazit: Für alle, die noch auf den Beweis warten, dass Entscheidungen in Rollenspielen wirklich zählen, ist diese Sammlung genau das Richtige. Shepard ist nicht nur ein vorgefertigter Held, sondern deine eigene Schöpfung, und genau diese Kontinuität über alle drei Spiele hinweg macht diese Remaster-Edition zu einer so guten Wahl.

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Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Bethesda Game Studios (Entwickler) / Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 60–150+ Stunden / Ideal für Sci-Fi-Entdecker / Schiffsbau, Hunderte von Planeten, Mod-Unterstützung Metacritic-Bewertung 83

Starfield is BethesdaDas erste neue Universum seit Ewigkeiten, und diese Ambition trägt es mit Stolz. Man taucht in den Charakter-Editor ein, stellt seinen Weltraumfahrer zusammen, und dann dreht sich alles um Galaxien erkunden ganz nach deinen Vorstellungen. Von der Erkundung von Planeten bis hin zum Bau von Schiffen und Außenposten – es ist ein riesige Sandkiste Je tiefer man vordringt, desto persönlicher wirkt es.

Pro-Tipp Konzentriere dich frühzeitig auf Schiffsverbesserungen. Eine gute Reaktor- und Schildkonfiguration kann einen Kampf im Handumdrehen von aussichtslos zu gewinnbar machen. Außerdem ist es ein ganz besonderes Erlebnis, auf einem gestochen scharfen Bildschirm durch den Weltraum zu fliegen – es lohnt sich also auf jeden Fall, sich das einmal anzusehen. Gaming-Monitor Möglichkeiten, es zum Strahlen zu bringen.

Das Spektrum ist riesig: Hunderte von Planeten, jede Menge Nebeninhalte und viel Freiheit, um dein eigenes Abenteuer zu gestalten. Manche Spieler vergleichen es mit einem alten Western im Weltraum (lange Phasen ruhiger Reise, unterbrochen von plötzlichen Action-Ausbrüchen). Sicher, es hat seine Ecken und Kanten, aber es ist einer jener Titel, die erst dann richtig zur Geltung kommen, wenn man sich intensiv auf ihre Spielmechaniken einlässt.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem Science-Fiction-Epos bist, das wirklich groß angelegt ist und dir die Möglichkeit bietet, deine Reise von Grund auf selbst zu gestalten, Starfield ist eine der herausragendsten Neuerscheinungen dieser Generation.

★ Hightech-Hintergrund und Charakterentwicklung Starfield Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch (Cloud) Erscheinungsjahr 2021 Urheber Owlcat Games (Entwickler) / META Publishing (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 100–200+ Stunden / Ideal für eingefleischte Fans von Strategie-RPGs / „Mythic Paths“-System, rundenbasierte + Echtzeit-Hybridkämpfe Metacritic-Bewertung 83

Das ist nicht einfach nur ein weiteresFantasy-Rollenspiel… es ist die Art von Spiel, bei der ein einziger Punkt in deinem Build über Sieg oder Niederlage in einem Kampf entscheiden kann. Pathfinder: Der Zorn der Gerechten Das Spiel beginnt mit einem überraschend umfangreichen Charakter-Editor, mit dem man eine Figur gestalten kann, die sich in der Geschichte tatsächlich lebendig anfühlt und nicht nur eine generische Vorlage ist. Von Werten und Klassen bis hin zur Hintergrundgeschichte fühlt es sich an, als würde man einen Helden direkt aus einer Tabletop-Kampagne erschaffen.

Der eigentliche Star ist jedoch das „Mythic Paths“-System. Es ist wie ein auf- und zuklappbarer Baum der Schicksale: Wähle zwischen Engel, Dämon, Lich oder Trickster, und das gesamte Spiel dreht sich um diese Entscheidung. Dabei geht es nicht nur um kosmetische Aspekte – sie verändert Beziehungen, Fähigkeiten und sogar die Art und Weise, wie die Fraktionen dich behandeln. Wenn du tief in Akt II eingetaucht bist, wirst du erkennen, wie sehr sich diese Entscheidungen auf die gesamte Geschichte auswirken.

Pro-Tipp Probier die mythischen Pfade unbedingt in verschiedenen Durchläufen aus. Sie verändern das Spielerlebnis komplett, sodass es sich schon allein deshalb lohnt, noch einmal anzufangen, um zu sehen, wie anders alles wird.

Klar, es ist manchmal knifflig und überwältigend, aber genau darum geht es ja. Es ist so konzipiert, dass die Spieler voll und ganz in Zauberlisten, taktische Entscheidungen und verzweigte Handlungsverläufe. Ein großartiges Beispiel für ein modernes Rollenspiel, das deine Zeit und deine Intelligenz respektiert.

Mein Fazit: Wenn du ein Spiel suchst, das sich wie eine digitale D&D-Kampagne anfühlt (mit unzähligen Entscheidungen und der Freiheit, dein eigenes Schicksal zu gestalten), dann ist „Pathfinder“ so episch, wie es nur sein kann.

★ Ultimative klassenbasierte Spieltiefe Pathfinder: Der Zorn der Gerechten Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung Enebameter 7,7/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Capcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 70–200+ Stunden / Ideal für Koop-Fans / Riesige Monster, jede Menge Beute, weiterentwickelbare Ausrüstung und Optik Metacritic-Bewertung 90

Dies ist dieder erste Teil der Reihe das weltweit für Furore gesorgt hat, und es ist leicht zu verstehen, warum. Monster Hunter: World versetzt dich in ein üppiges Ökosystem voller riesiger Kreaturen, in dem sich jede Jagd wie ein Kampf gegen einen Miniboss anfühlt.

Bevor du losziehst, kannst du stundenlang im Charakter-Editor das Aussehen deines Jägers optimieren, Kleidung auswählen und sogar deinen Palico-Begleiter gestalten (ja, deinen Katzenkumpel (erhält ebenfalls eigene Anpassungsmöglichkeiten)..

Es dreht sich alles darum, Monster aufzuspüren, zu bekämpfen und zu zerlegen, um bessere Ausrüstung herzustellen. Der Spielablauf macht süchtig: Besiege einen Drachen, schmiede neue Rüstung und zieh wieder los – jetzt noch cooler und mit noch mehr Schlagkraft. Dank unzähliger Waffen und Spielstile fühlt sich jede Jagd anders an.

Es hat das Genre im Grunde neu definiert und dominiert nach wie vor die Diskussionen über Die besten Jagdspiele. Außerdem ist es der absolute Hammer, diese Bestien online gemeinsam mit anderen Spielern zu bekämpfen Koop-Spaß: Fallen koordinieren, Gegenstände teilen und feiern, wenn das Ding endlich fällt.

Pro-Tipp Beschränke dich nicht nur auf eine Waffe. Das Spiel bietet im Grunde genommen 14 Kampfstile, und schon ein kleiner Wechsel kann das Erlebnis völlig verändern.

Optisch kann es sich immer noch sehen lassen lebendige Dschungel, WüstenundKorallenwälder. Und die Art und Weise, wie die Monster mit der Umgebung interagieren, lässt die Welt lebendig wirken – als würde man Naturdokumentationen mit viel mehr Kämpfen sehen.

Mein Fazit: Monster Hunter: World ist eine gute Wahl, wenn du ein Spiel suchst, in dem sich dein selbst erstellter Charakter nicht nur durch das Erreichen neuer Level weiterentwickelt, sondern auch durch die Ausrüstung und Fähigkeiten, die du gemeinsam mit Freunden freischaltest. Und es gehört zudem zu den Die besten Koop-Spiele, ideal, wenn dir Teamwork genauso wichtig ist wie dein Build.

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14. Fallout 4 [Gesichtsmodellierung und Gesichtszüge in postapokalyptischen Welten]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Bethesda Game Studios (Entwickler) / Bethesda Softworks (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale Über 100 Stunden / Ideal für Sandbox-Entdecker / Siedlungsaufbau, verzweigte Dialoge, Mod-Unterstützung Metacritic-Bewertung 84

Einstieg inFallout 4 ist, als würde man in einem Ödland wo jeder Punkt, den du für Perks ausgibst, tatsächlich Einfluss darauf hat, wie du überlebst. Mit den Anpassungsoptionen zu Beginn kannst du das Aussehen deines Sole Survivor bis ins Detail gestalten, und später im Spiel kannst du sogar einen Facharzt für Gesichtsrekonstruktion aufsuchen, um dein Aussehen erneut zu verändern. Es geht jedoch nicht nur um das Aussehen – Dialogentscheidungen, Fraktionen und Spielstile prägen deine Reise durch die Ruinen von Boston.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist nicht nur ein weiterer Teil der Reihe, Fallout 4 wurde zu einer Kultklassiker, weil man so viel Kontrolle sowohl über den eigenen Charakter als auch über die Ödnis um einen herum hatte.

Die Schleife ist ein Klassiker Fallout: Erkunde verstrahlte Gebiete, plündere alles, was nicht niet- und nagelfest ist, und entscheide, ob du der Retter der Ödnis oder ihr größter Albtraum sein willst. Der Aufbau von Siedlungen sorgt für eine kreative Abwechslung: In einem Moment verkabelst du Geschütztürme und Anbauflächen, im nächsten verteidigst du dich gegen Räuber. Es fühlt sich an wie Bethesda hat die besten Elemente ihres Sandbox-Konzepts aufgegriffen und weiterentwickelt.

Mein Fazit: Fallout 4 ist zwar nicht perfekt, trifft aber genau die postapokalyptische Atmosphäre und gibt dir gleichzeitig die Mittel an die Hand, es auf deine eigene Art zu spielen. Und als eines der Die besten Einzelspieler-Spiele… das beweist, dass man keinen Koop-Modus braucht, um ein gewaltiges, fesselndes Abenteuer zu erleben.

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15. Soulcalibur VI [Unendlicher, verrückter „Create-A-Soul“-Kämpfer]

Unsere Bewertung Enebameter 7,3/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Bandai Namco Studios (Entwickler) / Bandai Namco Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale Über 40 Stunden / Ideal für Fans von Kampfspielen / Waffenbasierte Kämpfe, umfangreicher Charakter-Editor Metacritic-Bewertung 84

Soulcalibur VI Es geht nicht nur um spektakuläre Schwertduelle – der Bearbeitungsmodus ist ein Spielplatz für Kreativität. Du kannst einen Kämpfer von Grund auf neu erstellen, seinen Kampfstil anpassen und ihn sogar in die Story-Modi einbinden, als wäre er schon immer Teil der Charakterauswahl gewesen. Es ist ein System, bei dem schon ein einziger zusätzlicher Punkt für Größe, Ausrüstung oder Haltung das Aussehen und die Kampfweise deines Charakters verändert.

Pro-Tipp Stürze dich mit deinem individuell gestalteten Krieger in die Online-Lobbys. Es gibt nichts Schöneres, als die verrückten Kreationen anderer Spieler zu bewundern und dann deine eigenen in echten Kämpfen auf die Probe zu stellen.

Natürlich,Soulcaliburhat schon immer etwas Besonderes an sich gehabt und wurde manchmal für übertriebene Outfits kritisiert, die an sexuelle Anspielungen grenzen, oder für Dialoge, die mit unangebrachter Sprache gespickt sind. Aber für viele Spieler ist das einfach Teil des wilden, Identität ohne Filter der Serie. Im Kern trifft das Spiel genau den Punkt rasante, waffenbasierte Duelle und dir gleichzeitig die Freiheit zu geben, einen Krieger zu erschaffen, der sich wie dein eigener anfühlt.

Mein Fazit: Wenn du dir schon immer einen Kampfspiel-Titel gewünscht hast, bei dem deine Fantasie genauso wichtig ist wie deine Kombos, Soulcalibur VI ist der perfekte Mittelweg. Es ist stilvoll, chaotisch, und allein schon der Charakter-Editor ist die investierte Zeit wert.

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16. Saints Row IV [Urkomischer Schöpfer von Superhelden, bei denen „alles erlaubt ist“]

Unsere Bewertung Enebameter 7,2/10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 Urheber Volition (Entwickler) / Deep Silver (Publisher) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale Über 30 Stunden Spielzeit / Ideal für Fans von Open-World-Chaos / Übertriebene Kräfte, eine Parodie auf Superhelden- und Sci-Fi-Klischees Metacritic-Bewertung 76

Wenn Sie sich schon einmal GTA und dachte: „Ja, aber was wäre, wenn ich der Präsident mit Superkräften wäre, der gegen Außerirdische kämpft?“ Nun, genau das ist die Stimmung in Saints Row IV. Das Spiel treibt das Sandbox-Chaos auf die Spitze und lässt dich springen, gleiten und dich durch eine Invasion durch Außerirdische während der Regierungszeit…und das auf die absurdeste Art und Weise, die man sich vorstellen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Keine andere Franchise hat sich so intensiv der Parodie verschrieben. Saints Row IV Man hat das Gefühl, die Entwickler hätten jede noch so verrückte Idee in den Mixer geworfen, und irgendwie funktioniert es.

Der Charakter-Editor hier ist legendär. Man kann buchstäblich alles bearbeiten: Gesicht, Stimme, Kleidung und sogar Schieberegler so verstellen, dass jeglicher Sinn für „Normalität“ verloren geht. Die Menüs sind randvoll, fast wie ein „Ein- und Ausklapp“-Menü, mit Optionen, die in weiteren Optionen versteckt sind. Und sobald man fertig ist, macht einen jeder Punkt, den man für Kräfte und Upgrades ausgibt, zu einem noch lächerlicheren Kraftpaket.

Mein Fazit: Saints Row IVist reinWahnsinn im besten Sinne. Wenn du ein Open-World Ein Spiel, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt und dir wahnsinnige Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen du spielen kannst, wie du willst – das ist ein Abenteuer, das sich lohnt.

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Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Tactical Adventures (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale Über 60 Stunden / Ideal für Tabletop-Fans / Strikte D&D 5e-Regeln, Würfelwürfe und taktische Kämpfe Metacritic-Bewertung 77

Wenn du schon immer von einem Videospiel geträumt hast, das sich wie ein echtes Dungeons & Dragons Kampagne, dannSolasta: Die Krone des Magisters ist im Grunde genommen diese Fantasie, die zum Leben erweckt wurde.

Du stellst deine Gruppe von Grund auf zusammen, wählst Rassen und Hintergründe aus und stürzt dich dann in ein taktisches Abenteuer voller Würfelwürfe, kritische Treffer und chaotische Überraschungen.

Pro-Tipp Sorgt für eine ausgewogene Gruppe. Solasta verzeiht keine unüberlegten Builds. Ein Heiler, ein Schadensverursacher und ein Unterstützer können den Unterschied zwischen Sieg und einem kompletten Party-Wipe ausmachen.

Die Menüs wirken vielleicht wie eine ausklappbare Optionsstruktur, aber genau das macht den Reiz aus: Jede Entscheidung zählt, von der Wahl der Zaubersprüche bis hin zum Lichtmanagement in dunklen Verliesen. Das rundenbasierte System erinnert vielleicht an klassische Taktische RollenspielegleichBaldur’s Gateoder sogar wieGuild Wars ausgewogene Spielmechanik, doch hier liegt der Fokus ganz klar auf taktischer Tiefe.

Mein Fazit: Wenn du Spiele magst, die das Gefühl eines Rollenspielabends mit Freunden am Tisch einfangen, dann ist „Solasta“ genau das Richtige für dich. Es hat vielleicht nicht die auffälligste Grafik, aber es ist eines der treue Adaptionen der D&D-Regelnwirst du feststellen.

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18. Nioh 2 [Wunderschöner, detailreicher Designer im japanischen Stil]



Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2020 (PS4), 2021 (Complete Edition) Urheber Team Ninja (Entwickler) / Koei Tecmo (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 40–100+ Stunden / Ideal für Hardcore-Actionfans / Samurai-Setting, Yokai-Shift-Verwandlungen, umfangreiches Beutesystem Metacritic-Bewertung 85

Nioh 2 macht keine halben Sachen. Sobald du deinen Krieger erstellt hast, stürzt dich das Spiel direkt in gnadenlose Kämpfe, in denen jeder Ausweichmanöver, jeder Block und jeder Hieb zählt.

Die Handlung spielt in einemeine von Dämonen heimgesuchte Version des alten Japans, vermischenSamurai-Präzisionmit wildübernatürliche Kräfte. Der „Yokai Shift“, bei dem du dich selbst in einen Dämon verwandelst, ist in schwierigen Kämpfen ein echter Game-Changer.

Pro-Tipp Wenn du die Ki-Impulse beherrschst und den Zeitpunkt deiner Yokai-Verwandlung richtig wählst, rettet dir das öfter das Leben als jede noch so ausgefallene Ausrüstung. Lerne es frühzeitig – du wirst es dir später danken.

Was die Menüs angeht, wirkt das Ganze zunächst wie ein Labyrinth aus Ein- und Ausklappmenüs (Waffen, Kampfhaltungen, Schutzgeister, Set-Boni), aber sobald man den Dreh raus hat, macht es richtig süchtig. Die Jagd nach der besten Ausrüstung ist echt, und das Herumprobieren mit Waffen, um „das Richtige“ zu finden, macht den halben Spaß aus. Und mit einem OpenCritic Mit einer Bewertung von über 85 Punkten sind sich Fans und Kritiker offenbar einig, dass dieser Film ein Juwel ist.

Mein Fazit: Wenn du ein Spiel suchst, das deine Geduld auf die Probe stellt und dich dafür mit einigen der befriedigendsten Siege belohnt, die du je erringen wirst, Nioh 2 ist es auf jeden Fall wert, sich damit zu beschäftigen.

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19. Octopath Traveler [Hervorragend: Wähle deinen eigenen Retro-Protagonisten]

Unsere Bewertung Enebameter 6,8/10

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Plattformen Nintendo Switch, PC, Xbox One, Stadia Erscheinungsjahr 2018 Urheber Acquire (Entwickler) / Square Enix (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 50–80 Stunden / Ideal für JRPG-Fans / Acht Protagonisten, deren Wege sich kreuzen, rundenbasierte Kämpfe, HD-2D-Grafik Metacritic-Bewertung 83

Octopath Traveler macht etwas, was die meisten Die besten JRPGs von dem man nur träumen kann: Es stehen dir acht verschiedene Helden zur Auswahl, jeder mit seiner eigenen Hintergrundgeschichte, seinen Fähigkeiten und seinem eigenen Werdegang. Du beginnst mit einem und rekrutierst nach und nach die anderen, wobei du ihre Wege miteinander verwebst, während du durch eine atemberaubende Fantasiewelt reist, die in jenem charakteristischen „HD-2D“-Stil gestaltet ist, Retro-Pixelkunst gemischt mitmoderne Beleuchtung.

Warum wir uns dafür entschieden haben In den meisten Rollenspielen bekommst du einen Helden, hier hingegen gleich acht! Dank dieser Freiheit wird dein Spielerlebnis ganz anders aussehen als das deines Freundes – ein Paradebeispiel für gelungenes verzweigtes Design.

Die Kämpfe sind klassisch rundenbasierte Rollenspiele, aber mit einem Clou: Dank des „Boost“-Systems kannst du Aktionen kombinieren, um riesige Gewinne zu erzielen, sodass sich die Kämpfe nie langweilig anfühlen. Was das Spiel wirklich auszeichnet, ist, wie du deinen Spielverlauf selbst gestaltest, je nachdem, welchen Charakter du zuerst wählst – das verändert den Spielablauf komplett.

Und Kritiker heben seine Stärke hervor OpenCritic Bewertung, in der hervorgehoben wird, wie die vielschichtige Erzählweise und die taktischen Kämpfe das Spiel über Dutzende von Stunden hinweg spannend halten.

Mein Fazit: Wenn du dich schon lange nach einer frischen Interpretation klassischer Rollenspiele sehnst, Octopath Traveler ist die Art von Abenteuer, die Geduld und Entdeckergeist belohnt. Es ist ein moderner Callback an das goldene Zeitalter des Genres anknüpft, aber mit genügend neuen Kniffen aufwartet, um selbst Veteranen bei Laune zu halten.

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20. Conan Exiles [Realistische, auf die Savage-World abgestimmte Überlebensanpassungen]

Unsere Bewertung Enebameter 6,7/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Funcom (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 40–150 Stunden / Ideal für eingefleischte Survival-Fans / Basisbau, brutale Survival-Mechaniken und eine Option zum Ein- und Ausschalten der Nacktszenen Metacritic-Bewertung 68

Du kennst doch dieseÜberlebensspiele die einen wirklich in die Wildnis werfen, wo man nichts als seinen Überlebenswillen hat? Conan Exiles Genau das ist es. Keine Anleitungen, kein sanfter Einstieg. Du beginnst in der brutalen alten Welt von Hyboria – verbannt, halbnackt und darauf angewiesen, dich schnell zurechtzufinden. Vom Fällen von Bäumen bis zum Bau gewaltiger Festungen geht es darum, dir deinen Platz in einer Welt zu erkämpfen, der es völlig egal ist, ob du es schaffst oder nicht.

Was hier wirklich das Besondere ist, ist die Art und Weise, wie die Umgebung selbst es auf dich abgesehen hat: Sandstürme, Hunger, Durst,und ja,andere Spieler wenn du auf einem PvP-Server spielst. Und statt endlosem Grinden, Conan Exiles bietet epische Momente wie den Sturz von Riesenbosseoder sich inDungeons wie aus einer düsteren Fantasy-Geschichte

Pro-Tipp Spiel mit Freunden, wenn du kannst. Conan Exiles wurde speziell für chaotische Multiplayer-Spiele entwickelt, und das Überfallen oder Verteidigen von Stützpunkten mit mehreren Spielern macht das gesamte Erlebnis um einiges intensiver.

Die Charaktererstellung geht weiter, als die meisten erwartet hätten. Du kannst deinen Verbannten zu Beginn bis ins Detail gestalten, doch erst die Art und Weise, wie du deinen Clan, deine Festung und sogar deine Bündnisse formst, bestimmt wirklich, wer du in dieser Welt bist. Es ist chaotisch, es ist hart, aber genau darum geht es ja. Nur wenige Titel fangen die rohe, gewalttätige Atmosphäre des Überlebens so gut ein wie dieses Spiel.

Mein Fazit: Wenn du schon immer mal ein Survival-Spiel haben wolltest, das sich anfühlt wie Conan der Barbar Wenn Sandbox auf Chaos trifft – genau das ist es.

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21. Code Vein [Eine äußerst tiefgründige Ästhetik im Anime-Stil]

Unsere Bewertung Enebameter 6,5/10

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bandai Namco Studios (Entwickler) / Bandai Namco Entertainment (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit / Am besten geeignet für / Besondere Merkmale 30–70 Stunden / Ideal für Fans von Soulslike-Spielen und Anime / Umfangreicher Charakter-Editor mit ausgefallener Kleidung und Ausrüstung Metacritic-Bewertung 70

Wenn du schon immer mal einen ein Spiel im Stil von Souls mit einem Hauch von Anime, Code Vein Das ist buchstäblich so. Schon von Anfang an spielt der Charakter-Editor in einer ganz anderen Liga.

Wir reden hier von Schiebereglern, Frisuren, Accessoires, verrückten Outfits und unzähligen Möglichkeiten, dein Aussehen anzupassen, bis du einen Charakter erschaffen hast, der aussieht, als wäre er direkt aus einem Manga entsprungen.

Das Gameplay kommt einem bekannt vor, wenn man schon einmal Dark Souls: knifflige Bosse, das Erlernen von Angriffsmustern und das Managen der Ausdauer. Aber hier gibt es auch das Fertigkeitensystem namens „Blood Codes“, mit dem du deine Klasse im Handumdrehen wechseln kannst. Das heißt, du bist nicht festgelegt, sondern kannst in einem Moment noch ein harter Nahkämpfer sein und im nächsten schon zum Zauberer wechseln. Das sorgt für Abwechslung im Kampf und viel flexibler als die meisten Rollenspiele.

Pro-Tipp Mach dir wegen deines ersten Bauprojekts nicht zu viele Gedanken. Das Erweitern/Reduzieren Dank des „Blood Codes“-Systems kannst du so lange experimentieren, bis du einen Spielstil findest, der dir liegt.

Die Grafik besticht durch eine klare Anime-Ästhetik: postapokalyptische Ruinen, leuchtende Kräfte und stylische Finisher, die selbst das Grinden zum Vergnügen machen. Manche sagen, das Spiel werde unterschätzt, während andere der Meinung waren, es sei der perfekte Einstieg in anspruchsvollere Spiele wie Elden Ring.

Mein Fazit: Wenn du auf ein stilvolles Soulslike wartest, bei dem du sowohl dein Aussehen als auch deine Fähigkeiten ganz individuell anpassen kannst, Code Vein ist eine gute Wahl, die mehr Anerkennung verdient, als sie bekommt.

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Häufig gestellte Fragen