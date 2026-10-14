Die 10 besten Dinosaurier-Spiele für Fans der prähistorischen Welt im Jahr 2025

Die besten Dinosaurier-Spiele sind wirklich etwas ganz Besonderes. Sicher, dieses Genre wird vielleicht oft zu wenig beachtet und unterschätzt, aber wenn die Entwickler den richtigen Ton treffen, ist es einfach großartig.

Diese Wesen haben einfach etwas an sich, das sie perfekt für Videospiele macht. Dinosaurier sind riesig, geheimnisvoll, furchterregend und unendlich faszinierend. Kombiniert man das mit den Möglichkeiten der Gaming-Welt, ergibt sich ein Rezept für einige der aufregendsten Erlebnisse, die man sich vorstellen kann.

Egal, ob du jung oder alt bist, ob du mit Freunden in einer tödlichen Welt überleben, ganz allein deinen eigenen Dinosaurierpark errichten oder als T-Rex durch eine LEGO-Welt stampfen möchtest – es gibt das passende Spiel für dich. Natürlich kann es eine Herausforderung sein, in dieser riesigen Auswahl an Videospielen selbst den besten Titel zu finden. Aber keine Sorge, ich habe alles für dich im Griff.

Ich habe meine Zeit darauf verwendet, diese Welten zu erkunden, damit ich euch das Beste vom Besten präsentieren kann. Bleibt dran, und ich verspreche euch, dass ihr in wenigen Augenblicken genau das finden werdet, wonach ihr sucht.

Unsere Top-Auswahl an Dinosaurier-Spielen

Wenn es um Dinosaurier-Spiele geht, denken die meisten Menschen meist zuerst an Dinosaurier-Weltbau-Spiele. Und obwohl einige dieser Titel zweifellos einen Platz auf der Liste verdienen, gibt es viel mehr Vielfalt, als manche vielleicht denken. Hier sind zum Beispiel die Top-Titel aus unserer Liste:

Jurassic World Evolution 2 (2021): Errichte und pflege deinen ultimativen Dinosaurierpark im stets faszinierenden Universum von Jurassic World. ARK: Survival Evolved (2017): Kämpfe um dein Überleben in einer simulierten Welt voller Dinosaurier, Fabelwesen und purer Gefahr. Raubtiere: Dinosaurierjagd (2021): Verfolge, jage und überlebe, während du in einer Welt voller lebensechter Dinosaurier die Rolle des Jägers und der Beute unter einen Hut bringst. Das prähistorische Königreich (2022): Genieße völlige kreative Freiheit in diesem Dinosaurierpark-Simulator, in dem deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Die Insel (2015): Lebe, jage und überlebe als Dinosaurier in einer prähistorischen Welt, in der du alles geben musst, um am Leben zu bleiben.

Denk daran, dass dies nur ein kleiner Vorgeschmack auf die vollständige Liste ist, die ich für dich zusammengestellt habe. Ich habe insgesamt 10 Titel und jede Menge weitere Details, die ich dir gerne vorstellen möchte. Scrolle nach unten, denn wahrscheinlich ist dein perfektes Dinosaurier-Spiel schon ganz in der Nähe.

Die 10 besten Dinosaurier-Spiele – Entdecke die Welt der Dinosaurier

Ich könnte wahrscheinlich ewig darüber reden, was diese Spiele so großartig macht, ohne jemals wirklich darauf einzugehen. Aber darum geht es hier ja nicht, oder? Also lassen Sie uns ohne weitere Umschweife in die vollständige Liste eintauchen und herausfinden, worum es bei diesen Spielen eigentlich geht!

1. Jurassic World Evolution 2

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Frontier Developments

Hast du dir schon einmal die Jurassic World Filme gesehen und dich gefragt, wie es wohl wäre, einen eigenen Dinosaurierpark zu leiten? Dann schau dir doch mal Jurassic World Evolution 2 denn es bietet alles, was man sich von einem Dinosaurierpark-Baukasten.

Es ist einfach unglaublich. Die Dinosaurier wirken so lebendig, mit über 75 Arten die umherstreifen, jagen und sogar gemeinsam in Rudeln jagen. Und mit dem neu eingeführten Chaostheorie-Modus, kannst du nun die Geschichte neu schreiben und dabei die gleichen Fehler aus den Filmen korrigieren (oder begehen).

At etwa 6 Stunden, die Kampagne ist zwar etwas kurz und die KI wirkt manchmal etwas holprig, aber die pure Freude daran, einen eigenen prähistorischen Zoo zu leiten, macht das wieder wett und steigert das Spielerlebnis um das Zehnfache. Das Spiel bietet 89 % positive Bewertungen auf Steam, was ein klares Zeichen dafür ist, dass, wenn man Dinosaurier liebt und epische Strategiespiele… das hier ist ein absolutes Muss.

2. ARK: Survival Evolved

Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Studio Wildcard

Wenn es sich um ein chaotisches Überlebensspiel Was auch immer du suchst, es gibt nichts Besseres als ARK: Survival Evolved. Du wachst hilflos und orientierungslos auf einer riesigen Insel voller Dinosaurier auf. Es ist brutal, aber genau das macht es so fesselnd.

Das Zähmen von Dinosauriern ist der eigentliche Reiz. Das Spiel bietet Über 100 Kreaturen zum Zähmen, jede mit einzigartigen Fähigkeiten. Die Welt ist riesig, das Handwerkssystem ist komplex und der Mehrspielermodus ist der absolute Wahnsinn.

AllerdingsARK ist nichts für schwache Nerven. Es kann fehlerhaft sein, es ist definitiv zermürbend, und die Überlebensmechaniken sind oft gnadenlos. Doch mit 84 % positive Bewertungen von über 540.000 Steam-Spielern… es ist klar, dass es immer etwas gibt, zu dem man zurückkehren kann.

Und als jemand, der weit über hundert Stunden Nachdem ich das Spiel selbst ausprobiert habe, kann ich dem nur zustimmen. Probier es doch mal aus!

3. Fleischfresser: Dinosaurierjagd

Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Digital Dreams Entertainment, Tatem Games

Raubtiere: Dinosaurierjagd ist ein Spiel, das genau weiß, was es ist – eine reine, schnörkellose Dinosaurier-Jagd-Simulation. Keine übertriebene Action, kein Crafting, nur du, dein Gewehr und eine prähistorische Welt, in der du nicht immer der Spitzenprädator bist.

Es mag wie ein gewöhnlicher Titel aussehen, aber lass dich nicht täuschen – dieses ein unglaubliches FPS-Spiel Hier dreht sich alles um das Aufspüren, die Jagd und das Überleben. Die Dinosaurier wirken tatsächlich wie wilde Tiere. Sie reagieren auf Geräusche, Bewegungen und sogar auf die Windrichtung. Man kann nicht einfach mit gezückten Waffen hineinstürmen – Diskretion ist entscheidend.

Einem Triceratops durch einen dichten Dschungel zu folgen, lässt dein Herz garantiert höher schlagen – und das ist ein absolut unglaubliches Gefühl.

Natürlich ist das Spiel nicht perfekt. Es gibt eine Reihe von Punkten, in denen es besser sein könnte, wie zum Beispiel Grafik, KI und Abwechslung. Wenn es dir jedoch um den Nervenkitzel der Dinosaurierjagd geht, bietet dir dieses Spiel ein gutes 10–15 Stunden Das macht richtig Spaß. Probier es doch mal aus – es könnte dich überraschen.

4. Das prähistorische Königreich

Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Blauer Meridian

Für Dinosaurierfans, die gerne Parks bauen, aber das Gefühl haben, dass Jurassic World Evolution Da Titel nicht genügend Freiheit bieten, stelle ich die Das prähistorische Königreich.

Die Dinosaurier und andere prähistorische Lebewesen in diesem ein bemerkenswertes Indie-Spiel sind einfach atemberaubend. Die Detailgenauigkeit ihrer Federn und Schuppen ist einfach unglaublich. Was dieses Spiel jedoch wirklich auszeichnet, ist die Steuerung. Du kannst alles individuell anpassen, vom Verlauf der Wege bis hin zur Platzierung jedes einzelnen Steins. Im Grunde genommen ist es ein Park-Bauprogramm für Perfektionisten.

Allerdings befindet sich das Spiel noch im Early Access, sodass der Inhalt noch etwas dünn ist und sich manche Spielmechaniken noch unausgereift anfühlen. Dennoch bietet es 86 % positive Bewertungen auf Steam, was ein deutlicher Hinweis darauf ist, in welche Richtung es geht.

Wenn einDinosaurierpark-Baukasten Klingt spannend, das solltest du dir unbedingt mal ansehen. Denk aber daran, dass es sich noch in der Entwicklung befindet.

5. Die Insel

Plattformen PC Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Afterthought LLC, das Isle-Entwicklungsteam

Ein weitererEin Juwel im Early Accessauf dieser Liste,Die Insel, ist einDinosaurier-Simulator-Survival-Spiel wie kein anderes – und das im besten Sinne. Es gibt wirklich nichts Vergleichbares.

Die Welt ist riesig, fesselnd und wirkt lebendig, wobei andere Spieler ein echtes Gefühl von Gefahr und Spannung vermitteln. Du beginnst als kleiner Dinosaurier auf der prähistorischen Erde und musst alles tun, um zu überleben.

Je nach der von dir gewählten Spezies gibt es viele verschiedene Wege, wie du versuchen musst, dieses Ziel zu erreichen, was Jedes Durchspielen ist anders.

Auch wenn sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet, sorgt es bereits für 81 % positive Bewertungen bei über 80.000 Rezensionen auf Steam. DieLiebe zum Detail und die brutalen Überlebensmechaniken gibt einem das Gefühl, wirklich Teil der prähistorischen Nahrungskette zu sein. Es ist Hardcore, klar, aber wenn das dein Ding ist, musst du es unbedingt probieren.

6. Primal Carnage: Extinction

Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Circle 5 Studios, Pub Games, Panic Button

Primal Carnage: Extinction ist eine ganz besondere und interessante Variante des moderner, rasanter Multiplayer-Shooter. Hier gibt es keine gewöhnlichen Teams aus Soldaten oder Einsatzkräften, Menschen stehen Dinosauriern gegenüber.

Ehrlich gesagt ist der Nervenkitzel, als Tyrannosaurus rex oder Raptor Überlebende zu jagen, einfach unvergleichlich. Es macht unglaublich viel Spaß, die Dinosaurier zu steuern. Jeder hat seinen eigenen Spielstil– von der Wendigkeit des Raubvogels bis zur rohen Kraft des Spinosaurus.

Andererseits geht es beim Spielen als Mensch nicht nur ums Schießen – es geht darum, Teamarbeit und Strategie. Ihr müsst euch gegenseitig den Rücken freihalten, während ihr versucht zu fliehen oder die Dino-Bedrohung zu besiegen.

Die Spielerbasis ist vielleicht etwas klein, sodass es eine Weile dauern kann, bis man ein Spiel findet, aber das Spiel liegt bei 84 % positive Bewertungen auf Steam, und es bietet fantastische Karten und eine perfekte Atmosphäre. Wenn du auf chaotische Dino-Kämpfe stehst, ist das ein Riesenspaß. Auf jeden Fall einen Versuch wert.

7. Lego Jurassic World

Plattformen PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, 3DS, Wii U, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2015 Entwickler TT Fusion

Wenn es um puren Dinosaurier-Spaß geht, gibt es keinen besseren Titel als Lego Jurassic World.Es ist voller Chaos, Humor und einiger nicht allzu komplizierter Rätsel – egal, wie alt du bist, es ist ein absoluter Riesenspaß, den man besonders gerne in Genossenschaft.

Das Spiel lässt dich das gesamte Jurassic ParkTrilogy PlusJurassic World Film, neu interpretiert mit dem legendären LEGO Charme. Das Tolle daran ist, dass Man spielt als Dinosaurier, nicht nur als Menschen. Du kannst als T-Rex alles kurz und klein schlagen oder als schlauer Velociraptor die Sicherheitssysteme des Parks überlisten.

Das Spiel ist bei den Spielern sehr beliebt, da 91 % positive Bewertungen auf Steam. Es ist vielleicht nicht der ernsthafteste oder actionreichste Titel auf dem Markt, aber das sollte man von LEGO Spiel auf jeden Fall. Wenn du Lust auf ein unterhaltsames, unbeschwertes Dinosaurier-Abenteuer mit viel Charme hast, Lego Jurassic WorldGenau das ist es.

8. Speer

Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Nintendo 64 Erscheinungsjahr 1997 Entwickler Iguana Entertainment

The 1997klassisch,Spike, ist einer von jenen einzigartige Perlen, die Dinosaurier mit rasanten Actionsequenzen verbinden. Du schlüpfst in die Rolle eines zeitreisenden Kriegers in einer Welt voller Dinosaurier, mutierter Kreaturen und natürlich jeder Menge Waffen. Was könnte spannender sein als das?

Das Spiel verbindet Ego-Shooter-Elemente mit Erkundung in einem prähistorischen Dschungel voller Überraschungen, und es ist wunderbar unvorhersehbar. Das Wechselspiel zwischen dem Gefühl, Jäger und Beute zu sein, kann sich innerhalb von Sekunden ändern, und genau das macht den Reiz aus.

Trotz der veralteten Grafik und der etwas schwergängigen Steuerung hat das Spiel auch heute noch nichts von seinem Reiz verloren, und die 94 % positive Bewertungen auf Steam gibt es einen Beweis dafür. Um etwa 8–10 Stunden, es ist zwar nicht der längste Titel, aber unerbittliche Action und brutale Begegnungen mit Dinosauriern das leicht wieder wettmachen. Wenn du pure, ungefilterte Dino-Verrücktheit willst, Spikeliefert.

9. Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Plattformen Super NES, Game Boy Advance Erscheinungsjahr 1995 Entwickler Nintendo

Ein weiterer großartiger Titel für Spieler jeden Alters – Super Mario World 2: Yoshi’s Island. Es ist nicht nur eines der besten Dinosaurier-Spiele, sondern auch eines der besten Plattformspiele, die je entwickelt wurden, und genau deshalb lohnt es sich, sich die Zeit dafür zu nehmen.

Du spielst als Marios treuer Dinosaurier-Kumpel Yoshi und begibst dich auf eine Mission, um Baby Mario wieder mit seinem entführten Bruder Baby Luigi zu vereinen. Jedes Level ist vollgepackt mit knifflige Rätsel, spannende Plattform-Action und versteckte Geheimnisse, sodass dir jede Menge zu tun bleibt.

Der handgezeichnete Grafikstil des Spiels sieht nach wie vor atemberaubend aus, und der Soundtrack ist ein absolutes Meisterwerk. Der 91/100 Metacritic-Bewertung ist der Beweis dafür, dass für 10–12 Stunden was nötig ist, um zu gewinnen Yoshis Insel, wirst du die ganze Zeit jede Menge Spaß haben.

Ursprünglich war das Spiel nur für Super NES and Game Boy Advance Konsolen, wodurch der Zugriff recht eingeschränkt ist. Glücklicherweise gehört dies heutzutage auch zum Nintendo Switch Online Abonnement, auf das Sie über einen Umschalten Konsole. Wenn du also eine solche Gelegenheit hast, solltest du es auf jeden Fall mal (aus)probieren [Er sticht auf ihn ein.]

10. Peter Jacksons King Kong: Das offizielle Spiel zum Film

Plattformen PC, PS2, PSP, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS, Game Boy Advance, GameCube Erscheinungsjahr 2005 Entwickler Ubisoft

Peter Jacksons King Kong: Das offizielle Spiel zum Film ist ein weiteres verstecktes Juwel, das viele Menschen übersehen. Dabei ist es Ihre Aufmerksamkeit absolut wert.

Das Spiel kann auf zwei Arten gespielt werden: als Jack Driscoll, ein Mensch, der ums Überleben kämpft gegen Raubvögel, Venatosaurus und furchterregende T. rexes, und als King Kong, der alles zerschmettert, was ihm im Weg steht. Die Atmosphäre ist intensiv, und da kein HUD die Immersion stört, wirkt jede Begegnung wie im Kino.

Die Kämpfe aus der Ego-Perspektive sind brutal und verzweifelt und basieren oft auf Speeren und Waffen mit begrenzter Munition. Wenn man jedoch als Kong spielt, wird es zu einem reinen Kraftakt – klettern, kämpfen und sogar mehrere Dinosaurier gleichzeitig bekämpfen.

Gegen6–8 StundenDas Spiel ist zwar nicht besonders lang, aber das Erlebnis ist es absolut wert. Der größte Nachteil ist, dass es nie eine richtige digitale Neuauflage gab, sodass es etwas schwierig sein könnte, eine Möglichkeit zu finden, es zu spielen. Nichtsdestotrotz ist es ein legendäres Spiel, und wenn du die Gelegenheit dazu hast, solltest du es unbedingt ausprobieren.

Häufig gestellte Fragen

Welches Videospiel gibt es, in dem man einen Dinosaurier spielt?

Wenn du als Dinosaurier herumstampfen möchtest, schau dir doch mal Die Insel, Primal Carnage: ExtinctionoderLego Jurassic World. In jedem davon kannst du deinen inneren Dino auf unterschiedliche Weise ausleben – vom Überlebensspiel bis hin zu chaotischen Kämpfen.

Was sind die beliebtesten Dinosaurier-Spiele für Kinder?

Lego Jurassic World and Super Mario World 2: Yoshi’s Island sind kinderfreundliche Dinosaurier-Abenteuer voller Spaß, Rätsel und unvergesslicher Figuren. Die perfekte Wahl für junge Spieler!

Gibt es „Jurassic World“ als Handyspiel?

Ja, Fans von „Mobile Dino“ können eintauchen in Lego Jurassic World, Jurassic World AliveundJurassic World: Das Spiel. Jedes bietet eine ganz eigene Interpretation der Reihe, von der Parkverwaltung bis hin zu AR-basierten Begegnungen mit Dinosauriern.