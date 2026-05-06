Die 16 besten Spiele im Stil von „Rust“ für Fans von Survival-Sandbox-Spielen im Jahr 2025

Wenn du ein Fan von Spielen wie RuheDu weißt ja, wie aufregend das Überleben in der offenen Welt sein kann: Raids, PvP, Handwerk und ein ständiger Kampf um Ressourcen.

Was aber, wenn du den Klassiker satt hast und ähnliche Spiele mit neuen Spielmechaniken und Schauplätzen ausprobieren möchtest?

In dieser Liste findest du 16 zu den besten Spielen wie Ruhe, wo du Stützpunkte errichten, die offene Welt erkunden, Ressourcen sammeln und ums Überleben kämpfen musst. Von postapokalyptischen Ödlanden bis hin zu Dinosauriern, Zombies und sogar Vampiren – Wähle dein perfektes Spiel und beweise, dass du der ultimative Überlebenskünstler bist.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Rust

Auf der Suche nach dem Besten Ruhe-ähnliche Spiele? In dieser Liste haben wir die besten Spiele mit Überlebensmechaniken zusammengestellt, in denen du Ressourcen sammeln, Waffen herstellen und gemeinsam mit anderen Spielern oder alleine in einer feindlichen Umgebung überleben musst.

DayZ (2018) – Eine knallharte, postapokalyptische Zombie-Welt mit knallharten Überlebensmechaniken und Gefahren an jeder Ecke. ARK: Survival Evolved (2017) – Versuche, in einer Welt voller Dinosaurier zu überleben und riesige Kreaturen zu zähmen. Natürlich gehört auch der Aufbau einer Basis zum Spiel. 7 Days to Die (2013) – eine gelungene Mischung aus Survival, Zombie-Horror und Crafting. Tu alles, was du kannst, um in einer von Zombies heimgesuchten Welt zu überleben 7Tage.

Wenn du Lust auf ein Überlebensabenteuer mit hohem Einsatz und von Spielern ausgelöstes Chaos hast, bist du hier genau richtig. Stöbere in der vollständigen Liste unten und wähle die nächste Welt aus, die du erobern möchtest.

Die 16 besten Spiele wie „Rust“ für Handwerk, Kampf und Überleben

Als Nächstes werden wir uns jedes Spiel in unserer Rangliste genauer ansehen und dabei seine wichtigsten Merkmale, einzigartigen Spielmechaniken sowie die Gründe hervorheben, warum es eine hervorragende Wahl für RuheFans. Finde heraus, welche Survival- und Open-World-Spiele deine neuen Favoriten werden könnten.

1. DayZ [Das beste Hardcore-Zombie-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Urheber Bohemia Interactive Durchschnittliche Spielzeit ~51 Stunden

DayZ ist ein Spiel, das das Survival-Genre perfekt verkörpert. Mach dich also darauf gefasst, dass hier jeder falsche Schritt dein letzter sein könnte. In diesem Spiel geht die Gefahr nicht nur von Zombies aus, sondern auch von anderen Spielern, die für wertvolle Ressourcen und ihr Überleben zu allem bereit sind. Diese ständige Paranoia – nie zu wissen, ob der Nächste, dem du begegnest, mit dir tauschen oder auf dich schießen wird – macht jede Begegnung unvergesslich.

Die realistische Grafik, die einzigartige Spielmechanik und die mit Gefahren gespickten Spielrunden machen dieses Spiel zu einem der besten beeindruckende TPS-Spiele. Falls Sie bereits Erfahrungen damit gemacht haben Ruhe, dann ist dieses Spiel ein absolutes Muss. Es kann manchmal frustrierend sein, aber genau das macht das Überleben so authentisch. Es ist, als ob Ruhe…s rauere Variante, in der das Überleben noch gnadenloser erscheint und jede Kugel, jede Konservendose und jeder Verband von unschätzbarem Wert ist.

Die Grafik verstärkt das Eintauchen in die Spielwelt. Nebelverhangene Wälder, zerstörte Städte und verlassene Scheunen sorgen für die perfekte Atmosphäre. Das Sounddesign hält mich in Atem – entfernte Schüsse oder Knurren lassen mich innehalten.

Pro-Tipp Bleib in DayZ. Ein gutes Team kann dir dabei helfen, Beute schneller zu finden und dich sowohl gegen Zombies als auch gegen hinterhältige Spieler zu verteidigen.

Mein Fazit: Wenn du auf Hardcore-Survival mit unvorhersehbaren PvP-Begegnungen stehst, DayZ ist zweifellos eines meiner Lieblingsspiele in diesem Bereich.

Was meinen die Spieler dazu?

_Steve_French_

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DayZ ist heute besser als der Mod es je war.

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Urheber Studio Wildcard Durchschnittliche Spielzeit ~68 Stunden

ARK ist eine echte Herausforderung für Genre-Fans. Hier verbinden sich Überlebensaspekte in der brutalen Welt der Dinosaurier perfekt mit dem Aufbau einer Basis und dem Kampf um Ressourcen gegen andere Spieler. Ich würde dieses Spiel in die Rangliste der die Spiele mit der größten offenen Welt. Die schiere Größe ist überwältigend; man kämpft nicht nur ums Überleben, sondern erobert sich seinen Platz in einer Welt, die voller Gefahren und Wunder ist.

Außerdem hat mir gefallen, dass man einen Tyrannosaurus und einen Pteranodon zähmen konnte. Das Zähmen von Kreaturen verändert alles und macht die furchterregendsten Raubtiere der Welt zu deinen Verbündeten und Transportmitteln. Die Spielmechanik verlangt vom Spieler nicht nur Überlebensfähigkeiten, sondern auch die richtige Strategie, um in einer Welt voller wilder Kreaturen zu überleben.

Was die Grafik angeht, ARK setzt auf Realismus. Die üppigen Dschungel, tosenden Flüsse und detailreichen Dinosaurier sehen unglaublich aus. Die Umgebungsgeräusche der Kreaturen in der Nähe halten mich stets in Alarmbereitschaft. Es wirkt weniger ausgefeilt als manche neuere Titel, aber kein anderes Survival-Spiel erweckt Dinosaurier so gut zum Leben.

Pro-Tipp Wenn du fliegende Kreaturen wie den Pteranodon frühzeitig zähmst, wird das deinen Überlebenslauf völlig verändern. Du kannst leichter auf Erkundung gehen, Stützpunkte aus der Luft überfallen und fiesen Hinterhalten entkommen.

Mein Fazit: ARK: Survival Evolved ist eines meiner Lieblingsspiele, wenn es um langfristige Überlebensprojekte geht. Wenn du Survival, den Aufbau von Stützpunkten und Dinosaurier liebst, ist dies eines dieser großartigen Spiele, das du dir nicht entgehen lassen solltest. Unter den Spielen, die ähnlich sind wie Ruhe, ARK ist das pure Chaos und der pure Wahnsinn – und ich würde es nicht anders haben wollen.

Was meinen die Spieler dazu?

mattmaintenance

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„Ark“ ist das tollste Spielerlebnis, das ich je hatte. Es hat mich über acht Jahre lang und mehr als 8.000 Stunden lang unterhalten. Kein anderes Spiel hat das bei mir geschafft, wobei die Pokémon-Reihe vor Jahrzehnten noch ganz nah dran war.

3. 7 Days to Die [Das beste Zombie-Survival-Spiel]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2013 Urheber Die Fun Pimps Durchschnittliche Spielzeit ca. 100 Stunden

7 Days to Dieist nicht nur ein ein intensives Zombie-Spiel. Es geht darum, Ressourcen zu sammeln und eine sichere Unterkunft zu errichten. Du hast nur 7 Tage Zeit, um deine Basis auf die Invasion der Zombiehorde vorzubereiten. Dieser Countdown sorgt für höchste Spannung, wodurch jeder einzelne Tag und jede einzelne Entscheidung von entscheidender Bedeutung ist.

Ich habe viele Nächte mit diesem Spiel verbracht – die Mechaniken rund um das Bauen und das Sammeln von Ressourcen sind wirklich fesselnd. Die eigene Basis zu befestigen, Stacheln zu verlegen und Mauern zu verstärken, ist immer ein befriedigendes Gefühl, wenn man hört, wie die Untoten um Mitternacht heranstürmen. Wenn du auf der Suche nach dem Die besten Spiele mit Schwerpunkt auf Basisverteidigung und Koop-Spiel… dann wird dir dieses Spiel bestimmt gefallen. Mit Freunden macht es noch mehr Spaß, denn Teamwork und gute Planung entscheiden darüber, ob man die Stellung halten kann oder überrannt wird.

Optisch mag es im Vergleich zu neueren First-Person-Shooter-Survival-Hybriden vielleicht nicht gerade umwerfend sein, aber die unheimliche Atmosphäre ist genau richtig. Der Soundtrack trägt zur Spannung bei, und das Stöhnen einer Zombiehorde, die nachts deine Wände durchbricht, ist der perfekte Stoff für Albträume.

Pro-Tipp Nutze die ersten Tage, um unterirdische Bunker zu graben. Sie sind lebensrettend, wenn die siebte Nacht hereinbricht und Zombies schwächere Verteidigungsanlagen durchbrechen.

Mein Fazit: 7 Days to Die steht ganz oben auf meiner Liste der Lieblingsspiele, bei denen es um das nackte Überleben geht. Optisch mag es nicht perfekt sein, aber die Spieltiefe und der Spaß im Koop-Modus machen es zu einem der interessantesten Spiele, wenn man auf der Suche nach Titeln ist, die Rust ähneln und einen Horror-Touch haben.

Was meinen die Spieler dazu?

Oh schwarzer Regen, oh

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Meiner Meinung nach ist es das beste Survival-/Crafting-Spiel

4. Bergbau, Handwerk [Das beste kreative Überlebensspiel]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2011 Urheber Mojang Studios; Microsoft Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 64 Stunden

Bergbau, Handwerkist eine ganze Welt, in der man aus Bausteinen alles Mögliche bauen kann.

Außerdem kannst du die weite Welt erkunden, ums Überleben kämpfen, gegen Monster antreten und nach wertvollen Ressourcen suchen. Diese Mischung aus Kreativität und Überlebenskampf ist der Grund, warum Minecraft zeitlos geworden ist. Du kannst selbst entscheiden, ob du heute Diamanten abbauen oder dich durch den Nether kämpfen möchtest. Wenn du außerdem nach Handyspielen suchst, mit denen du ein paar Stunden verbringen kannst, ist dies eine großartige Option. Die mobile Version unterscheidet sich nicht von der Hauptversion.

Es ist eine tolle Alternative zu Ruhewenn du genug von knallhartem Überleben hast und lieber die kreativen Aspekte genießen möchtest. Anstelle ständiger Paranoia bietet dir Minecraft den nötigen Freiraum, um zu träumen, zu bauen und die Welt ganz nach deinen Vorstellungen zu gestalten.

Optisch dreht sich alles um Charme. Der kantige Stil mag schlicht wirken, ist aber kultig. Mods und Shader können es in eine atemberaubende Open-World-Umgebung mit realistischer Beleuchtung verwandeln. Dazu kommt noch der ruhige Soundtrack, und schon entsteht eine Spielatmosphäre, die je nach Stimmung von gemütlich bis intensiv wechseln kann.

Pro-Tipp Probier doch mal den Hardcore-Modus aus, wenn du das möchtest Ruhe-Intensität. Ein Leben, und es ist vorbei. Dann ist es soweit Bergbau, Handwerk reicht von entspannt bis regelrecht nervenaufreibend.

Mein Fazit: Bergbau, Handwerk ist mehr als nur Nostalgie, es ist nach wie vor eines der beliebtesten Spiele aller Zeiten. Wenn du Spiele suchst, die ähnlich sind wie Ruhe Doch dank seiner unendlichen kreativen Freiheit sollte dieses eine Spiel immer auf deinem Radar bleiben. Bauen, überleben, erkunden – du hast die Wahl.

Was meinen die Spieler dazu?

Flüsternder_Wolf

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Es ist das meistverkaufte Spiel aller Zeiten, und jede Menge Leute spielen es immer noch jeden Tag. Also ja, es ist immer noch ein großartiges Spiel.

5. Kubische Odyssee [Ideal für Fans von entspannten Survival-Spielen im Block-Stil]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PS5, PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Atypical Games, Gaijin Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~24 Stunden

Kubische Odyssee ist ein Überlebensspiel für Spieler, die die Kreativität von Blockwelten lieben, aber dennoch den Nervenkitzel beim Sammeln von Ressourcen, beim Basteln und beim Überleben suchen. Es bietet einige Ruhe DNA, tauscht jedoch den schonungslosen Realismus gegen etwas ein, das zugänglicher und visuell ansprechender ist.

Beim Spielen wirkt es zunächst ruhig, doch der Überlebenszyklus nimmt schnell Fahrt auf. Man ist immer nur einen Schritt davon entfernt, Nahrung, Unterkunft oder bessere Ausrüstung zu benötigen, und genau dieses Gefühl des Fortschritts sorgt dafür, dass man nicht mehr aufhören kann. Für Neulinge ist das Spiel ideal, doch erfahrene Survival-Spieler werden feststellen, dass es einigen Systemen im späteren Spielverlauf an Tiefe mangelt.

Pro-Tipp Baue dir vor Sonnenuntergang eine kleine Unterkunft, auch wenn sie nur ganz einfach ist, damit du nicht in Panik gerätst, wenn feindliche Kreaturen auftauchen.

Die Welt selbst sieht in Bewegung großartig aus, mit kantigen Wäldern, schimmernden Seen und niedlichen, aber tödlichen Kreaturen, die umherstreifen. Der Tag-Nacht-Zyklus sorgt für genau die richtige Atmosphäre, um die Dinge interessant zu halten, und der Soundtrack besteht aus sanften Ambient-Stücken, die das Erkunden auch dann noch entspannend wirken lassen, wenn die Lebensenergie knapp wird.

Mein Fazit: Kubische Odyssee ist eine gute Wahl, wenn du ein leichteres, entspannteres Survival-Erlebnis suchst, das dir dennoch den typischen „Sammeln, Basteln, Überleben“-Spielablauf bietet. Perfekt für Spieler, die Spaß daran haben, Ruhe-ähnliche Systeme ohne den Druck von PvP oder Hardcore-Mechaniken.

6. Der Wald [Das beste Horror-Survival-Spiel im Wald]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2014 Urheber Endnight Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 58 Stunden

Der Waldversetzt dich sofort in eine gruseliges Horrorspiel Handlung – Du stürzt mit deinem Sohn ab und landest auf einer geheimnisvollen Insel voller Kannibalen.

Jage, richte deine Basis ein und stelle gefährliche Fallen für deine Feinde auf. Die Spannung lässt nie nach, denn man ist sich stets bewusst, dass einen etwas aus dem Waldrand heraus beobachten könnte. Erkunde in deiner Freizeit die geheimnisvolle Insel, um deinen Sohn zu finden. Diese Mischung aus purem Überlebenskampf und einem persönlichen, emotionalen Ziel macht Der Wald eine der eindringlichsten Überlebenserfahrungen, die es gibt.

Pro-Tipp Baue schon früh Baumhäuser. Sie bieten einen sicheren Rückzugsort über dem Boden und ermöglichen es dir, die Lage auszukundschaften, ohne überfallen zu werden.

Mein Fazit:Der Wald verdient einen Spitzenplatz, wenn es um Spiele geht, die ähnlich sind wie Ruhe mit einem Hauch von Horror. Wenn du Spiele magst, die Überleben und Storytelling gekonnt miteinander verbinden, ist dies einer meiner absoluten Favoriten. Gruselig, spannend und unvergesslich.

Was meinen die Spieler dazu?

Nein, ich bin kein Roboter.

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Der Wald hat mir Spaß gemacht, bis mir klar wurde, dass Zeitdruck im Spiel war. Der Gedanke, dass ich nicht in meinem eigenen Tempo sammeln und erkunden kann, stresst mich.

7. SCUM [Das beste Survival-Spiel mit maximaler Detailtreue]

Unsere Bewertung 7.7

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Gamepires, Croteam Durchschnittliche Spielzeit ~24 Stunden

SCUM ist eines der realistischsten Überlebensspiele, bei dem jedes Detail zählt – von den Kalorien in der Nahrung bis hin zum Stresslevel. Im Gegensatz zu anderen Survival-Spielen liegt der Schwerpunkt hier auf Realismus. Man verfolgt buchstäblich Makronährstoffe, Vitamine und die Biologie seines Charakters auf eine Weise, die eher an einen Überlebenssimulator als an ein herkömmliches Spiel erinnert.

Ich habe versucht, das Spiel zu spielen, und manchmal ist es wirklich schwierig, die körperliche Verfassung der Figur aufrechtzuerhalten. Schon Kleinigkeiten wie übermäßiges Essen oder das Vernachlässigen der Flüssigkeitszufuhr können dich völlig aus dem Gleichgewicht bringen und dich hart bestrafen. Ein einziges übersehenes Detail, und du musst von vorne anfangen. Wenn du auf Survival-Spiele mit realistischen Elementen stehst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich.

Optisch,SCUM setzt auf schonungslosen Realismus. Die Umgebungen wirken rau und realistisch, und das Wettersystem sorgt für zusätzliche Spannung; klarer Himmel kann sich plötzlich in Stürme verwandeln, die die Sicht beeinträchtigen und dich zwingen, dich spontan anzupassen.

Pro-Tipp Ignoriere den Reiter „Stoffwechsel“ nicht; er ist quasi deine Lebensader.

Mein Fazit: SCUM ist brutal, aber wenn man den harten Kampf ums Überleben liebt, wie er im echten Leben ist, kommt nichts anderes auch nur annähernd daran heran.

Was meinen die Spieler dazu?

Sandmann-Anästhesie

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Ich bevorzuge Scum. Das Spiel wird dir zumindest Hunderte von Stunden voller Spielspaß bieten.

8. Grüne Hölle [Das beste Dschungel-Überlebensspiel]

Unsere Bewertung

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Gruselige Dose Durchschnittliche Spielzeit Etwa 18 Stunden

Grüne Hölleist ein echter Test für die Überlebensfähigkeiten in der Wildnis. Dein Hauptziel ist es, im Amazonas-Dschungel am Leben zu bleiben. Hier muss man nicht nur Ressourcen finden, sondern auch psychische Herausforderungen bewältigen.

Einsamkeit, Angst und Halluzinationen setzen einem genauso zu wie Hunger oder Durst, und dieser psychische Kampf macht das Überleben doppelt so schwer. Die Spielmechanik ist realistisch, und Jeder falsche Schritt führt zum Tod. Jede Handlung fühlt sich wie ein Glücksspiel an: Isst man die falsche Pflanze oder schneidet sich an der falschen Stelle, gerät man schnell in eine Abwärtsspirale.

Die Atmosphäre? Sie ist das A und O. Der Dschungel ist üppig, aber bedrückend, und das dichte Blattwerk verbirgt an jeder Ecke Gefahren. Das Sounddesign – zirpende Insekten, entfernte Tierlaute und das Rascheln der Blätter – lässt den Amazonas lebendig und stets in Bewegung wirken.

Pro-Tipp Stelle immer erst Verbandsmaterial her, bevor du tiefer in den Dschungel vordringst. Du wirst es dir später danken.

Mein Fazit: Wenn du gerne Spiele spielst, die dein körperliches und psychisches Durchhaltevermögen auf die Probe stellen, Grüne Hölle Das ist deine Entscheidung. Es macht jede Trainingseinheit zu einer echten Willensprobe.

Was meinen die Spieler dazu?

Marcel van Basten

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Denn „Green Hell“ ist, kurz gesagt, das beeindruckendste Survival-Spiel, das ich bisher gespielt habe – was die Spieltiefe, den Umfang und, was noch überraschender ist, die fesselnde Handlung angeht.

9. Falsch erschaffen [Das beste postapokalyptische Überlebensspiel]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Interaktiver Eintrag Durchschnittliche Spielzeit Etwa 32 Stunden

Falsch erschaffen ist ein knallhartes Survival-Spiel, in dem du nicht nur Horden von Zombies, sondern auch feindlichen Spielern gegenüberstehst.

Realistisches Wetter, großartige Überlebensmechaniken und eine offene Welt – all diese Faktoren heben das Spiel von anderen Titeln dieses Genres ab. Sandstürme, Regen und Strahlungszonen sind nicht nur reine Augenwischerei; sie beeinflussen die Spielweise und sogar, wohin man sich überhaupt bewegen kann.

Wenn du Herausforderungen liebst, ist dieses Spiel mit Die RPG-Elemente werden dich lange fesseln. Die Mischung aus Handwerk, Plündern und der Abwehr von Mutanten (und anderen Überlebenden) sorgt dafür, dass sich jeder Durchgang unvorhersehbar anfühlt.

Grafisch gesehen,Falsch erschaffenhat dasdüstere, postapokalyptische Atmosphäre. Wetterphänomene wie Nebel und Stürme steigern die Spannung, wenn die Sicht schlechter wird. Für mich wirkt die Welt gnadenlos, und die verwüsteten Landschaften sorgen für die passende Atmosphäre.

Pro-Tipp Errichte deine Basis an einem versteckten Ort abseits der Hauptstraßen. In diesem Spiel bedeutet Sichtbarkeit den Tod.

Mein Fazit:Falsch erschaffen Es nimmt dir vielleicht nicht die Arbeit ab, aber genau deshalb ist es eines der lohnendsten Überlebenserlebnisse.

Was meinen die Spieler dazu?

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Ich habe gerade meinen ersten PC bekommen und mir „Miscreated“ gekauft, weil mir die Ideen dahinter einfach super gefallen – das Konzept ist genau das Spiel, von dem ich schon immer geträumt habe.

10. Valheim [Das beste Wikinger-Survival-Spiel in offener Welt]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Iron Gate Studio; Coffee Stain Studios Durchschnittliche Spielzeit Etwa 80 Stunden

Valheim ist ein Überlebensspiel, das in einer Wikingerwelt spielt, in der du baust, kämpfst und weitläufige Schauplätze erkundest, die der nordischen Mythologie entnommen sind.

Das Spiel hat mir wegen seiner beeindruckenden Atmosphäre gefallen, in der jeder Boss sorgfältig gestaltet ist und jedes Abenteuer entscheidend für dein Überleben sein kann. Die Welt wirkt lebendig, von stillen Wiesen bis hin zu stürmischen Meeren, und jedes Biom erfordert neue Strategien. Das Spiel wird Fans des kooperativen Spielens ansprechen. Der Bau von Langhäusern mit Freunden, das Segeln über unbekannte Ozeane und die Vorbereitung auf gewaltige Bosskämpfe – genau darin liegt die wahre Stärke von Valheim.

Das Teilen dieser Wikinger-Abenteuer wird viel zuverlässiger, wenn man eine feste Basis für seinen Clan hat, weshalb viele Spieler auf top-tier ValheimWebhosting um ihre kooperativen Welten zu verwalten.

ValheimBei dem Grafikstil geht es nicht um Realismus, sondern um Stimmung. Die stilisierte Grafik, die dynamische Beleuchtung und der eindringliche Soundtrack schaffen gemeinsam eine Atmosphäre, die sich zugleich mystisch und einladend anfühlt – selbst wenn die Welt an sich brutal ist.

Pro-Tipp Überstürze nichts, Boss: Rüste dich erst aus und mach dich mit dem Biom vertraut, bevor du loslegst.

Mein Fazit:Valheim ist ein Überlebensspiel, verpackt in eine Wikinger-Legende – perfekt für alle, die Entdeckungslust mit einem Schuss Mythologie verbinden möchten.

Was meinen die Spieler dazu?

Sätze-

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Eines der besten Crafting-Survival-Abenteuerspiele, die ich seit langem gespielt habe.

11. Conan Exiles [Das beste Survival-Spiel zum Thema Conan]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Funcom Durchschnittliche Spielzeit ca. 120 Stunden

Conan Exiles führt uns zum spannendes Mittelalter-SpielWelt vonConan, in dem Überlebenselemente perfekt mit Kämpfen und Fabelwesen verwoben sind.

Im Spiel wirst du die Gelegenheit sicher genießen, an groß angelegten Schlachten um die Kontrolle über die Ländereien anderer Spieler teilnehmen. Diese Auseinandersetzungen können gewaltige Ausmaße annehmen, wobei Belagerungen, Überfälle und Verrat im Kampf um die Vorherrschaft eine Rolle spielen.

Das ist die Art von Spiel, bei der Du kannst dein eigenes Imperium aufbauen in der Wüste und schicke deine Armee in den Kampf gegen die gefährlichsten Kreaturen dieser Länder. Die Freiheit, zu expandieren, zu erobern und deine eigene Legende zu schmieden, lässt jede Spielsitzung wie ein brutales Kapitel deiner ganz persönlichen Conan-Geschichte anmuten.

Optisch,Conan Exiles fängt die Brutalität dieser Welt mit weiten Wüsten, hoch aufragenden Festungen und blutroten Himmeln ein. Die Atmosphäre wirkt wild und doch majestätisch: Ich habe das Gefühl, dass sich jeder Kampf und jede Erkundung einfach gigantisch anfühlt.

Pro-Tipp Tritt frühzeitig einem Clan bei – so bleibst du länger im Spiel und eroberst schneller.

Mein Fazit: Conan Exiles verbindet das reine Überleben mit dem Aufbau eines Imperiums, sodass du sowohl den Nervenkitzel des Überlebens als auch den Reiz der Eroberung erlebst.

Was meinen die Spieler dazu?

Der Elch

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Das Spiel macht unglaublich viel Spaß. Es bietet einen hohen Wiederspielwert und ist sowohl mit Freunden als auch alleine ein Riesenspaß. Hör nicht auf die verbitterten Nörgler. Wenn du „Conan Exiles“ noch nicht gespielt hast, solltest du es unbedingt tun. Das Spiel ist es auf jeden Fall wert.

12. V Rising [Das beste Vampir-Überlebensspiel]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Stunlock Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 64 Stunden

Ein ungewöhnliches Spiel in unserer Auswahl, in dem dich eine offene Welt erwartet, in der du deine eigene Burg errichten, epische Schlachten gegen Feinde bestreiten und dich auf ein Vampir-Thema freuen kannst. Dieser Titel gehört definitiv zu den Die gruseligsten Vampirspiele Ein Spiel mit einer düsteren, stilvollen Atmosphäre, einem großartigen System zum Herstellen von Gegenständen und einer spannenden Kampfmechanik. Eine hervorragende Wahl für Vampir-Fans.

Sobald ich ins Spiel einstieg, spürte ich diese Mischung aus RTS-ähnlichem Management und Action-RPG-Kämpfen. Sich von Menschen zu ernähren, um die eigene Kraft zu stärken, verleiht dem Ganzen eine unheimliche Note, und die Kämpfe gegen Bosse fühlen sich dank der einzigartigen Vampirkräfte besonders intensiv an. Auf der anderen Seite kann das Spielen im Alleingang ziemlich anstrengend sein, daher kommt dieses Spiel erst richtig zur Geltung, wenn man sich mit anderen zusammentut.

Optisch orientiert sich die künstlerische Gestaltung an der Gothic-Fantasy: blutrote Himmel, hoch aufragende Burgen und Wälder voller Atmosphäre. Der Soundtrack ist stimmungsvoll und episch und versetzt dich in die Welt der dunklen Herrscher.

Pro-Tipp Sammle frühzeitig Eisen – es ist die Grundlage für stärkere Waffen und Burgverbesserungen.

Mein Fazit: V Rising ist für alle, die mehr wollen als nur Ruhe-ähnliche Spiele: Überleben, Strategie und eine Vampir-Power-Fantasie in einem. Beißt euch fest hinein und findet heraus, ob ihr das Zeug dazu habt.

Was meinen die Spieler dazu?

picknicksje85

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Ich finde, es ist ein großartiges AA-Spiel, in das man viele Stunden investieren kann, und deshalb ist es seinen Preis wert. Es ist von Vorteil, wenn man auf düstere Settings steht und Vampire liebt! Ich habe es bisher nur alleine gespielt.

13. Raft [Das beste Überlebensspiel auf dem Meer auf einem Floß]

Unsere Bewertung 8.3

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Redbeet Interactive; Axolot Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 27 Stunden

Mach dich darauf gefasst, mitten auf dem offenen Meer ganz auf dich allein gestellt zu sein. Du hast nichts außer einer kleinen Plattform und den Ressourcen, die vorbeischwimmen. Das Spiel erzeugt eine ganz andere Art von Spannung als viele andere Titel dieses Genres: Es geht weniger um Horden und mehr über die Umwelt selbst Das zehrt langsam an deinen Kräften. Ich fand es toll, dass man solche Spiele in seinem eigenen Tempo spielen kann.

Richte deine Basis auf dem Floß ein und mach dich bereit, gegen echte Meeresräuber zu kämpfen.Ich habe gespieltRaft, und mir gefiel sowohl die entspannte Atmosphäre beim Bauen als auch die ständige Spannung durch die Bedrohung durch Haie. Genau diese Balance aus entspannter Kreativität und lauernder Gefahr macht Raft Ein echter Hit. Man ist ständig auf der Suche nach Fundstücken, baut seine schwebende Festung aus und verwandelt Fundstücke in Überlebenswerkzeuge.

Optisch,Raft besticht durch einen hellen, cartoonartigen Look, der einen Kontrast zu seiner tödlichen Meereskulisse bildet. Die ruhigen Sonnenuntergänge am Horizont wirken fast schon zu friedlich, bevor ein Raubtier zuschlägt, und die Wassereffekte lassen das Meer lebendig und unberechenbar wirken.

Pro-Tipp Halte immer einen Speer bereit. Haie lieben es, deine harte Arbeit zunichte zu machen, wenn du es am wenigsten erwartest.

Mein Fazit: Raft ist genau das Richtige, wenn du Lust auf ein Überlebensabenteuer in einer neuen Umgebung hast. Klar, es ist nicht diese Welt, die von Zombies überrannt wird, aber du wirst dich mit nichts als Durchhaltevermögen und Einfallsreichtum dem endlosen Ozean stellen müssen.

Was meinen die Spieler dazu?

BarracudaJazzlike730

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Es gibt keine Rezensionen und überhaupt keine Einblicke, und ich muss sagen … dieses Spiel ist einfach unglaublich. Man beginnt ohne Hintergrundgeschichte, gestrandet mitten auf dem Ozean mit vier Grundbausteinen.

14. Ikarus [Das beste Weltraum-Überlebensspiel]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber RocketWerkz Durchschnittliche Spielzeit ca. 28 Stunden

Ikarusist ein spannendes Überlebensspiel auf einem lebensfeindlichen Planeten, auf dem jeder falsche Schritt tödlich enden kann. Was Ikarus Das Besondere daran ist das sessionsbasierte Spielprinzip: Man stürzt sich ins Geschehen, sammelt, was man kann, und versucht, es zurückzuschaffen, bevor die Zeit abläuft. Dieser Wechsel zwischen Risiko und Belohnung macht jede Mission zu einem spannenden Erlebnis.

Du begibst dich auf Missionen, erkundest fremde Welten und versuchst, in einer feindlichen Umgebung zu überleben. Gefahren lauern an jeder Ecke, selbst wenn es so aussieht, als wärst du in völliger Sicherheit. Als ich das Spiel gespielt habe, wirkte die fremde Wildnis in einem Moment friedlich und im nächsten tödlich. Im Einzelspielermodus kann es brutal sein, aber im Team fühlen sich die Einsätze wie epische Expeditionen an. Es ist nicht so nachsichtig wie Einzelspieler-Spiele wie Bergbau, Handwerk, aber es bestraft Fehler hart, und genau diese Herausforderung liebe ich.

Grafisch gesehen,Ikarus ist einer der schönsten Survival-Titel, die es gibt. Eiskalte Tundren und dynamische Stürme stellen dein Fahrzeug auf eine harte Probe, sorgen aber für unvergessliche Momente. Es ist eine großartige Mischung aus Survival-Elementen, Science-Fiction und PvE. Wenn du Weltraum-Inhalte liebst, wird dich dieses Spiel garantiert stundenlang fesseln.

Pro-Tipp Stelle vor der Landung immer Erste-Hilfe-Sets bereit. Eine einfache Wunde kann eine ganze Mission zunichte machen, wenn sie ignoriert wird.

Mein Fazit: Ikarus findet genau die richtige Balance zwischen Überlebenskampf und Science-Fiction-Abenteuer. Wenn du andere Spiele mit Risiko-Ertrags-Dynamik magst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

Was meinen die Spieler dazu?

RPZcool

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Ich hatte unglaublich viel Spaß beim Spielen dieses Spiels. Es macht richtig Spaß, aber sei gewappnet: Man muss viel grinden, und ich meine WIRKLICH VIEL.

15. Geerdet: Vollständig verbunden [Das beste Open-World-Survival-Spiel mit Insekten]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber Obsidian Entertainment; Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit ~102 Stunden

Ausgesetztist ein ungewöhnliches Überlebensspiel, in dem du auf die Größe einer Ameise geschrumpft wirst und in deinem eigenen Garten ums Überleben kämpfen musst. Das Spiel eignet sich hervorragend, um es mit Freunden zu spielen. Das Konzept stellt das Überleben auf den Kopf: Es sind Ameisen, Bienen und Spinnen in einer Welt, in der ein Grashalm wie ein Baum emporragt. Dieses Spiel ist eine unterhaltsame Abwechslung, wenn du ein Fan von Multiplayer-Spielen bist und etwas Unbeschwertes und doch Intensives suchst.

Erkunde die Umgebung, baue dir Unterschlupfe im Gras und verteidige dich gegen größere Insekten wie Riesenspinnen. Das Spiel macht Spaß, bietet einzigartige Spielmechaniken, und die Erkundung dieser Miniaturwelt wird sicher sehr interessant sein. Für mich, Ausgesetzt Es fühlt sich gleichermaßen wie ein Überlebensspiel und wie eine Zeichentrickserie am Samstagmorgen an. Ich fand es toll, mich mit meinen Freunden zusammenzuschließen, um Tautropfen zu sammeln, Ressourcen abzubauen und Wellen von Insekten abzuwehren. Der Koop-Charakter ist stark ausgeprägt, aber im Alleingang kann es schwierig werden, wenn man unter echter Spinnenphobie leidet.

Optisch,Der verkleinerte Hinterhof sieht unglaublich aus: Riesige Pilze, Getränkedosen und Spielzeug werden in dieser offenen Spielwelt zu Wahrzeichen. Die Atmosphäre ist verspielt und doch unheimlich, wenn man hinter sich im hohen Gras etwas rascheln hört. Wenn du auf der Suche nach etwas Einzigartigem und Kreativem bist, ist dies die perfekte Wahl.

Pro-Tipp Baue hoch im Gras, um ständigen Insektenangriffen zu entgehen. Die Höhe ist deine beste Verteidigung.

Mein Fazit:Ausgesetzt: Vollständig verbundenist eines der interessantesten Spiele, die ich in diesem Genre gespielt habe. Perfekt für alle, die Survival-Spiele lieben, sich aber etwas Ausgefallenes und Frisches wünschen.

Oh je!

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Die Ausgereiftheit von „Grounded“ ist unübertroffen. Es bietet genau das Maß an Anleitung, das ich mir von einem Open-World-Spiel wünsche, sowie ein wirklich gutes Kampfsystem in einem Genre, in dem es meist entweder gar keine Kämpfe gibt oder nur ein paar vereinzelte Kämpfe eingebaut sind.

16. Söhne des Waldes [Das beste Survival-Horror-Spiel]

Unsere Bewertung 8.5

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Plattformen PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Endnight Games; Newnight Durchschnittliche Spielzeit ~126 Stunden

Söhne des Waldes ist die Fortsetzung des beliebten Spiels Der Wald, wo du erneut auf die geheimnisvolle Insel zurückkehren musst. Die Ausgangslage ist klassisch: ein Flugzeugabsturz, eine vermisste Person, die es zu finden gilt, und eine feindselige Insel, auf der es von Kannibalen und Mutanten nur so wimmelt. Das Spiel baut auf dem ersten Teil auf, legt aber in Sachen Horror und Überlebensdynamik noch eine Schippe drauf.

Es erwarten dich überarbeitete Überlebensmechaniken sowie eine noch intensivere und furchteinflößendere Atmosphäre. Das Bauen von Fallen, das Sammeln von Nahrung und der Kampf um den Erhalt der geistigen Gesundheit ließen jeden Tag wie einen Kampf ums Überleben erscheinen. Im Vergleich zu anderen Spielen wirkt die KI hier intelligenter und die Insel wirkt lebendig. Das Spiel kann einem manchmal durchaus Angst einjagen und wird Horrorfans des Survival-Genres begeistern.

Optisch, Söhne des Waldes ist gruselig. Die Wälder sind tagsüber dicht und wunderschön, aber nachts? Ein absoluter Albtraum. Dynamische Beleuchtung und unheimliches Sounddesign machen selbst einen Ein einfaches Lagerfeuer fühlt sich an wie ein zerbrechlicher Rettungsanker.

Pro-Tipp Unterschätze die Verteidigung deiner Basis nicht: Befestige sie frühzeitig, bevor die Mutanten in Scharen anrücken.

Mein Fazit: Söhne des Waldes Es nimmt alles, was die Fans am ersten Teil geliebt haben, und legt noch eine Schippe drauf – wirklich eine der besten Survival-Horror-Fortsetzungen, die ich je gespielt habe.

Was meinen die Spieler dazu?

Psychokult

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Das Spiel ist sein Geld zu 100 % wert, auch wenn die Updates nur langsam erscheinen. So sehr ich „The Forest“ auch geliebt habe – seit ich mit „Söhne des Waldes“ angefangen habe, kann ich mir wirklich kein anderes Survival-Spiel mehr vorstellen. Es macht einfach süchtig, egal ob man alleine spielt oder mit Freunden.

Weitere Überlebensspiele

Wenn Sie noch mehr entdecken möchten harte Überlebensspiele… gibt es noch viele andere spannende und fesselnde Spiele, die einen Blick wert sind. Ganz gleich, ob du dir lieber den Weg zum Sieg bastelst, gegen raue Umgebungen kämpfst oder unerbittliche Feinde abwehren musst – diese Titel werden dich auf Trab halten.

Von der Ressourcenverwaltung bis hin zu hochspannenden Kämpfen – diese Spiele stellen deine Instinkte auf die Probe und bringen deine Überlebensfähigkeiten an ihre Grenzen. Entdecke weiter, und du wirst bestimmt einen neuen Favoriten finden! Für ein noch besseres Spielerlebnis solltest du in Erwägung ziehen, RuheWebhosting.

Mein Fazit

Survival-Spiele sprechen jeden auf unterschiedliche Weise an. Manche Spieler wollen volles Chaos und hochintensives PvP, andere einfach nur eine harte Welt, durch die sie sich alleine kämpfen können, und wieder andere bevorzugen komplexe Spielsysteme, die sie in ihrem eigenen Tempo meistern können. Ganz gleich, welchen Stil du bevorzugst – hier findest du einen herausragenden Titel, der dein Verlangen nach „Rust“ stillen kann.

Für Spieler, die einen strukturierten Spielverlauf mit kreativem Touch lieben → Cubic Odysse y . Es ist eine hervorragende Wahl, wenn du Survival-Spiele magst, die Erkundung und Handwerk belohnen, ohne dich gleich zu Beginn zu überfordern.

→ . Es ist eine hervorragende Wahl, wenn du Survival-Spiele magst, die Erkundung und Handwerk belohnen, ohne dich gleich zu Beginn zu überfordern. Für Hardcore-Überlebenskünstler, die Spannung, Knappheit und unvorhersehbare Begegnungen suchen → DayZ . Jeder Ausflug in die Stadt fühlt sich wie ein Glücksspiel an, und die ständige Bedrohung durch andere Spieler sorgt für einen Adrenalinkick, wie ihn sonst nur die besten Survival-Spiele bieten.

. Jeder Ausflug in die Stadt fühlt sich wie ein Glücksspiel an, und die ständige Bedrohung durch andere Spieler sorgt für einen Adrenalinkick, wie ihn sonst nur die besten Survival-Spiele bieten. Für Basisaufbauer, die lange Nächte, Fallen und die Vorbereitung lieben → 7 Days to Die . Sein Tag-Nacht-Rhythmus sorgt für einen natürlichen Druck, und der ständige Drang, die eigenen Abwehrkräfte zu stärken, verleiht jeder Trainingseinheit einen Sinn.

→ . Sein Tag-Nacht-Rhythmus sorgt für einen natürlichen Druck, und der ständige Drang, die eigenen Abwehrkräfte zu stärken, verleiht jeder Trainingseinheit einen Sinn. Für Spieler, die sich ein umfangreiches Überlebenssystem und Charaktermanagement wünschen → SCUM. Das Stoffwechselsystem, das Eintauchen in die Spielwelt und die komplexe Spielmechanik machen es perfekt für alle, die eine detailliertere, simulationsorientierte Überlebensherausforderung suchen.

Egal, für welchen Überlebensweg du dich entscheidest – jedes dieser Spiele bereichert das Genre um etwas Fesselndes.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt Rust?

DayZ ist das Spiel, das dem am ähnlichsten istRuhe. Es bietet eine offene Welt, großartige Überlebensmechaniken und die Möglichkeit, ein Team für den Koop-Modus zusammenzustellen.

Ist Rust dasselbe wie ARK?

No, Ruhe and ARK sind völlig unterschiedliche Spiele. ARK konzentriert sich auf Dinosaurier und das Zähmen von Kreaturen, während Ruhelegt den Schwerpunkt auf den Aufbau von Stützpunkten und den ständigen Überlebenskampf zwischen den Spielern.

Ist Rust eine Kopie von DayZ?

Ruheist keine vollständige Kopie von DayZ, obwohl beide Spiele Überlebensmechaniken und eine offene Welt mit Zombies bieten. Ruhelegt den Schwerpunkt eher auf Handwerk und Bauen, während DayZ handelt vom Überleben in einer Zombie-Welt mit Horrorelementen.