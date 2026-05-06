Die 25 besten Survival-Spiele für 2026

Die besten Survival-Spiele versetzen dich in prekäre Situationen, in denen sich zeigt, aus welchem Holz du wirklich geschnitzt bist, und stellen deine Kreativität, deinen Einfallsreichtum und deine Nerven auf die Probe. Das Genre hat sich von einfachen Handwerkssystemen zu weitläufigen offenen Welten entwickelt, und dieser Leitfaden stellt die wahren Highlights vor – Spiele, die Planung, Improvisation und Ausdauer belohnen.

Ganz gleich, ob du ruhiges Basis-Bauen, brutales PvP, gruseligen Survival-Horror oder storygetriebene Abenteuer bevorzugst – diese Auswahl deckt verschiedene Subgenres und Schwierigkeitsgrade ab, sodass du die richtige Herausforderung für dich finden kannst. Tauche ein in unsere sorgfältig zusammengestellten Empfehlungen, bei denen Wiederholwert, Atmosphäre und der pure Nervenkitzel, gegen alle Widrigkeiten zu überleben, im Vordergrund stehen.

Top-Auswahl: Survival-Spiele

Bevor wir loslegen, hier drei herausragende Titel, die du unbedingt ausprobieren solltest – jeder vermittelt eine andere Facette des Überlebens. Diese Titel wurden sorgfältig nach Design, Wiederspielwert und der Fähigkeit ausgewählt, grundlegende Überlebensfähigkeiten zu vermitteln. Egal, ob du neu in diesem Genre bist oder ein erfahrener Veteran – einer davon wird dir sicher gefallen.

Ausgesetzt (2020) – Schrumpfe auf die Größe eines Insekts und überlebe in einem Garten voller Gefahren. Umfangreiche Handwerksmöglichkeiten, clever gestaltete Gegner und ein spannender Koop-Modus machen dieses Spiel zu einem frischen, fantasievollen Überlebenserlebnis. DayZ (2013) – Ein knallhartes, dynamisches Online-Zombie-Survival-Spiel, in dem jede Begegnung mit anderen Spielern zählt. Plündere, bastle und wähle deine Verbündeten mit Bedacht aus – Spannung und Unvorhersehbarkeit stehen hier im Vordergrund. The Long Dark (2014) – Ein langsames, karges und meditatives Überlebensspiel in der Wildnis, bei dem Realismus im Vordergrund steht. Plane Routen, achte auf Wärme und Kalorienzufuhr und genieße die ruhige, aber risikoreiche Erkundung.

Diese drei Titel zeigen ganz unterschiedliche Überlebensstile – Koop im Kleinen, pure Multiplayer-Spannung und ruhiges Solo-Durchhalten –, sodass für jeden Überlebenskünstler etwas dabei ist. Probier einen aus, der zu deinem Spielstil passt, und nutze ihn dann als Ausgangspunkt, um in der vollständigen Liste unten weitere Spiele zu finden, die deinem Geschmack entsprechen.

Die 25 besten Survival-Spiele – Koop-, Horror- und Open-World-Hits

Survival-Spiele sind in der gesamten Gaming-Community sehr beliebt, und ein wichtiger Grund dafür ist, dass man unzählige Stunden in dieses Genre investieren kann, ohne dass es langweilig wird. In einem Moment sammelt man Ressourcen für das nächste Gebäude, im nächsten wehrt man Angriffe ab – und genau dieses spannende Chaos sorgt dafür, dass man wie gebannt vor dem Bildschirm sitzt.

Von Open-World-Survival-Spielen bis hin zu Zombie-Survival-Spielen gibt es unzählige Titel, doch nur wenige schaffen es an die Spitze. Heute werfen wir einen Blick auf die besten Survival-Spiele.

1. Ausgesetzt [Überleben und Handwerk im Kleinen]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Überleben und Handwerk im Kleinen Plattformen PS5, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2020 Urheber Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden (konzentriertes Spielen/Koop-Modus; länger für Perfektionisten) Metacritic-Bewertung 83

Stell dir vor, du wachst auf und bist plötzlich nur noch 6 cm groß statt 1,80 m – und musst nun unter Ameisen, Käfern und all den anderen Krabbeltieren im Garten ums Überleben kämpfen. Klingt nach einem Albtraum, oder? Nun, genau das ist dieses wilde Überlebensabenteuer Ausgesetztin die du hineingeworfen wirst. Gleich zu Beginn musst du Werkzeuge für dein Überleben herstellen, unterwegs ein paar Ameisen und Milben erledigen und Aufgaben erfüllen – und dabei in dieser verrückten Welt den Verstand bewahren.

Pro-Tipp Leg frühzeitig den Schwerpunkt auf Rüstung und Deckung; das Verhalten der Insekten folgt bestimmten Mustern. Lerne die Angriffszeitfenster kennen und nutze die Umgebung zu deinem Vorteil. Schließe dich für schwierigere Bosse mit anderen zusammen.

Für jemanden, der sich mit Survival-Spielen nicht so gut auskennt, Ausgesetztist für Anfänger nicht der beste Einstieg, da es hier viele verschiedene Aspekte gibt und es ziemlich kompliziert sein kann, sich mit all den Spielmechaniken vertraut zu machen. Wenn du hingegen ein Fan von Survival-Spielen bist und dich komplexe Spielmechaniken nicht abschrecken, wirst du es lieben Ausgesetzt. Egal, ob man Werkzeuge herstellt oder es mit riesigen Heuschrecken aufnimmt – es macht einfach riesigen Spaß, und ich kann es nur wärmstens empfehlen.

Mein Fazit: Einfallsreiches Überlebensspiel in einer Miniaturwelt mit cleverem Gegnerdesign und befriedigendem Koop-Fortschritt.

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Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Hardcore-Zombie-PvP-Überleben Plattformen PS4, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2013 Urheber Bohemia Interactive Durchschnittliche Spielzeit 20–300+ Stunden (sehr variabel; erfahrene Spieler kommen auf Hunderte) Metacritic-Bewertung 31

DayZ ist ein Online-Zombie-Survival-Spiel, das es schon seit mehr als einem Jahrzehnt gibt und das nach wie vor eine riesige Community vorweisen kann, die dieses Spiel täglich spielt. Es bietet Online-Gameplay, bei dem man in eine von Zombies befallene Stadt versetzt wird, wo man Nahrung finden, Waffen, Medikamente und Unterkünfte herstellen muss – und das alles, während man gegen Zombies und andere Spieler auf den Servern kämpft.

Pro-Tipp Beweg dich unauffällig, meide größere Städte in der Anfangsphase und lerne die Grundlagen der medizinischen Handwerkskunst; vertrauenswürdige Verbündete sind wertvoller als Beute. Betrachte jede Begegnung mit anderen Spielern als risikoreich.

Mit seinem jüngsten Vanilla-Update, DayZ bot neue Inhalte und stärkere Zombies, was dem Spiel neuen Schwung verlieh, und es strömten unzählige neue Spieler herbei. Wenn du außerdem auf der Suche nach einem Survival-Spiel im Stil eines Third-Person-Shooters mit ARs und allerlei modernen Waffen bist, DayZ ist sehr zu empfehlen.

Mein Fazit: Ein hartes, dynamisches Online-Überlebensspiel, in dem Spannung und Interaktion zwischen den Spielern unvergessliche Momente schaffen.

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3. The Long Dark [Realistisches Überleben in der Wildnis & Einsamkeit]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Realistisches Überleben in der Wildnis & Einsamkeit Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2014 Urheber Hinterland Studio Durchschnittliche Spielzeit 15–100+ Stunden (Hauptstory ca. 15–25; Sandbox-Spiele können deutlich länger dauern) Metacritic-Bewertung 77

Ob Sie nun auf die Küstenstraße abbiegen oder tief in das stille Flusstal hinabfahren – an jeder Ecke erwartet Sie eine Herausforderung The Long Dark. Es ist eines der wenigen Überlebensspiele, bei denen man nur eine einzige Aufgabe hat: zu überleben. Das gesamte Spielprinzip basiert darauf, die Karte zu erkunden und an den unerwartetsten Orten Vorräte zu finden.

Pro-Tipp Achte vor allem auf Wärme, Kalorien und Ruhe. Kleine Annehmlichkeiten (Unterkunft, Feuer) sind besser als riskante Plünderungszüge. Plane deine Touren unter Berücksichtigung des Wetters und der Dunkelheit.

Zwar lauern hier und da ein paar Wölfe und Bären auf dich, doch triffst du unterwegs weder auf Untote noch auf andere mysteriöse Wesen. Wenn du also lediglich ein einfaches Überlebensspiel mit guter Grafik und ohne Drama erwartest, The Long Dark ist ein guter Einstieg. Zudem gibt es einen Story-Modus, der das Spielerlebnis noch intensiver macht und dieses Spiel zu einer lohnenden Investition Ihrer Zeit und Ihres Geldes macht.

Mein Fazit: Ruhig, gnadenlos und meditativ – Überleben, reduziert auf das Wesentliche.

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4. Ruhe [Brutales PvP, Überleben & Raids]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Online-PvP: Überleben & Raids Plattformen PS4, PS5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2013 Urheber Facepunch Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–200+ Stunden (auf PvP-Servern verlängert sich die Spielzeit erheblich) Metacritic-Bewertung 69

Wann immer von den härtesten und brutalsten Survival-Spielen unserer Zeit die Rede ist, Ruhewird immer den ersten Platz belegen. In diesem brutalen Überlebensspiel befindest du dich in einer rauen Welt, in der du fast nichts hast, und musst Unterkünfte bauen und Ressourcen sammeln, während du diese gleichzeitig vor deinen Gegnern schützen musst.

Pro-Tipp Verhalte dich zunächst zurückhaltend: Vermeide laute Kämpfe, bis du über eine raidtaugliche Basis und Verbündete verfügst; kleine, kluge Raids sind besser als rücksichtsloses Vorgehen. Lerne, das Verhalten der anderen Spieler einzuschätzen.

Und daRuheist ein Online-PvP In diesem Survival-Spiel, in dem Faktoren wie Hunger, Durst und Wetter deine Existenz bedrohen, musst du entweder Allianzen mit anderen Spielern schließen oder sie überlisten und ihre Ressourcen stehlen. Wenn du auf Teamkämpfe und Basisüberfälle stehst, stöbere in unseren Empfehlungen für die Die besten Multiplayer-Survival-Spiele.

Wie du sehen kannst, Ruhekann manchmal ziemlich gnadenlos sein, und genau das macht es zu einem der spannendsten Survival-Spiele der letzten Zeit. Wenn du deine Überlebensfähigkeiten gegen die Besten auf die Probe stellen willst, solltest du dir unbedingt Ruhe.

Mein Fazit: Brutales und gnadenloses PvP-Überlebensspiel, bei dem sich List, Bündnisse und kühle Strategie auszahlen.

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Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Brutaler Amazonas-Überlebenssimulator Plattformen PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber Gruselige Dose Durchschnittliche Spielzeit 20–80 Stunden (Überlebenssimulation mit ausgedehnten Spielrunden zum Erlernen der Spielmechaniken) Metacritic-Bewertung 78

Grüne Hölleist eine brutale Überlebenssimulation, die im tödlichen Amazonas-Regenwald spielt. Von giftigen Bäumen bis hin zu den wütenden Bewohnern des Dschungels lauert an jeder Ecke Gefahr. Grüne Hölle erzählt die Geschichte von Jake Higgins, der sich auf die Suche nach seiner vermissten Frau begibt, jedoch mit einer grausamen Realität konfrontiert wird, als amazonische Kannibalen sein Boot überfallen, seinen Fahrer töten und ihn den Schlangen überlassen.

Sobald du wieder zu Bewusstsein kommst, beginnt deine Reise sofort, denn du musst Vorräte sammeln, um eine Unterkunft zu bauen, und nach Nahrung suchen. Der psychische Zustand der Figur und die allgemeine Gesundheit des Protagonisten spielen eine zentrale Rolle, was dem Spiel eine zusätzliche Ebene an Realismus und Eintauchgefühl verleiht.

Pro-Tipp Beherrsche die Grundlagen der Gesundheitsvorsorge: Sorge für sauberes Wasser, behalte deine Kalorienzufuhr im Blick und behandle Infektionen sofort – Unwissenheit tötet schneller als Raubtiere. Lerne einfache Rezepte.

Die üppig grüne Umgebung mit ihren wunderschönen Seen und abwechslungsreichen Landschaften machtGrüne Hölle eines der grafisch ansprechendsten Survival-Spiele, die es gibt. Außerdem, währendGrüne Hölleist zwar hauptsächlich für Einzelspieler gedacht, aber du kannst dich mit deinen Freunden zusammentun und im Koop-Modus spielen, was den Spielspaß erheblich steigert.

Mein Fazit: Eine gnadenlos realistische Dschungel-Überlebenssimulation, die umsichtiges, durchdachtes Spielen belohnt.

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Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Dinosaurier zähmen & Überleben in einer offenen Welt Plattformen PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Urheber Studio Wildcard Durchschnittliche Spielzeit 50–200+ Stunden (das Zähmen von Tieren und das Endgame verlängern die Spielzeit) Metacritic-Bewertung 70

Auf einer Insel voller Dinosaurier aufwachen und nichts als deine Fäuste zur Verteidigung haben, ARK: Survival Evolved Hier werden deine wahren Überlebensfähigkeiten auf die Probe gestellt. Ganz allein auf einer geheimnisvollen Insel musst du Waffen herstellen, Ressourcen sammeln und sobald du mit den richtigen Werkzeugen ausgerüstet bist, tauchst du ein in die Welt von Dinosaurier zähmen, und hier fängt der ganze Spaß erst richtig an.

Pro-Tipp Zähme ein paar zuverlässige Dinosaurier für den Transport und das Sammeln von Ressourcen, bevor du dich in gefährliche Gebiete wagst; nimm Zähmungswerkzeuge und Futter mit. Reise niemals mit leichtem Gepäck.

Sobald du ein paar Dinosaurier und wilde Tiere gezähmt hast, kannst du sie für verschiedene Zwecke einsetzen. Von Ausflügen über die Insel bis hin zu Überfällen auf andere Gruppen, ARK: Survival Evolved bietet durch sein Sandbox-Gameplay ein wahrhaft fesselndes Erlebnis.

Einrichten desam bestenARKWebhosting ermöglicht es dir, eine stabile Umgebung zu schaffen, in der deine Fortschritte und dein prähistorischer Stamm rund um die Uhr geschützt sind.

Mein Fazit: Ehrgeizig und wild – das Zähmen von Dinosauriern und das Überfallen von Stützpunkten machen jede Spielsitzung zu einem unvergesslichen (und chaotischen) Erlebnis. Es zählt zu den Die besten Sandbox-Spiele für Spieler, die Dinosaurier zähmen, züchten und auf ihnen Imperien errichten wollen.

★ Dinosaurier zähmen & Überleben in einer offenen Welt ARK: Survival Evolved Bei Eneba einkaufen

7. Verhungere nicht [Skurriles Roguelike-Spiel mit Überleben und Handwerk]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Ein schrulliges Roguelike-Spiel rund um Überleben und Handwerk Plattformen Nintendo Switch, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Wii U, Microsoft Windows, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2013 Urheber Klei Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 20–100+ Stunden (Roguelike-Durchläufe + Erweiterungen/Mods) Metacritic-Bewertung 78

Suchst du nach einer neuen Perspektive auf Survival-Spiele? Don’t Starve, mit seinem gruseligen Gameplay wird dich sicher umhauen. Es bietet ein cartoonartiges Spielerlebnis in einer seltsamen Landschaft, in der du Dinge basteln und in der Wildnis überleben musst. Von wütenden Honigbienen bis hin zu bösartigen Büffeln – da draußen lauern alle möglichen Feinde, die dich auf Trab halten werden.

Pro-Tipp Mache dir die Jahreszeiten zunutze und lege den Schwerpunkt auf einen zuverlässigen Nahrungszyklus (Landwirtschaft + Slow Cooker), um langfristig zu überleben. Nimm auf Expeditionen Fackeln und Rüstung mit.

Die Handwerksmechanik ist ziemlich umfangreich, da man in diesem Spiel alle möglichen Dinge tun kann. Angefangen beim Aufstellen von Fallen für Kaninchen über den Bau von Bauernhöfen bis hin zum Zubereiten von Essen, Verhungere nicht sorgt dafür, dass du immer etwas zu tun hast.

Wer gruselige Spiele mag, sollte sich das unbedingt ansehen Verhungere nicht; das könnte für dich der nächste große Hit werden. Lust auf noch mehr Spannung rund ums Laufen? Schau dir unsere Liste der Die besten Roguelike-Spiele.

Mein Fazit: Charmant, brutal und unendlich überraschend – ein Survival-Spiel mit einem schrägen, cleveren Design.

★ Ein skurriles Roguelike-Spiel rund um Überleben und Handwerk Verhungere nicht Bei Eneba einkaufen

8. Eingehüllt [Überleben und Erkundung im RPG-Stil]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Überleben und Erkundung im RPG-Stil Plattformen PS5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Keen Games Durchschnittliche Spielzeit 30–100 Stunden (RPG-Survival; variiert je nach Grad der Vollständigkeit) Metacritic-Bewertung tbd

Eingehülltverbindet rasante Action-RPG-Kämpfe mit ausgefeilten Überlebensmechaniken zu einer seltenen Mischung: einem Open-World-Survival-Spiel, das sich tatsächlich wie ein RPG anfühlt. Weitere riesige Welten, die du in deinem eigenen Tempo erkunden kannst, findest du unter Die besten Open-World-Spiele.

Von seinem hervorragenden Nahkampf, der dich an Elden Ring bis hin zum Herstellen von Ressourcen aus dem Nichts, Eingehülltbietet etwas Neues, das wir in keinem anderen Open-World-Survival-Spiel bisher gesehen haben.

Was die Handlung betrifft, Eingehülltzeigt die Folgen einer zerstörten Zivilisation, nachdem ein tödlicher Nebel fast alle Menschen bis auf wenige Ausnahmen getötet hat. Deine Aufgabe ist es, den Frieden in der Welt wiederherzustellen, indem du dich feindlichen Kräften stellst, verschollene Überlebende rettest und im Laufe deines Abenteuers verschiedene Quests im RPG-Stil absolvierst.

Pro-Tipp Behandle es wie ein Action-RPG: Verbessere Waffen und Mobilität und halte ein Gleichgewicht zwischen Erkundung und Aufenthalten in der sicheren Basis, um Beute und Handwerksmaterialien zu sammeln. Konzentriere dich auf die Nahkampfmechanik.

Eingehüllthebt sich durch seine reichhaltige Erzählung und den starken Fokus auf Erkundung und Interaktion mit der Umgebung von den üblichen Survival-Spielen ab. Es bietet ein zutiefst fesselndes Erlebnis, bei dem man nur allzu leicht das Zeitgefühl verliert, wenn man in seine Welt eintaucht.

Mein Fazit: Eine herausragende Hybride, die Elden Ring– Nahkampf im Stil von [Spielname] mit sinnvollen Überlebensmechaniken – ideal für Spieler, die actiongeladene Kämpfe, umfangreiche Erkundungsmöglichkeiten und eine narrative Motivation suchen, um immer weiter voranzukommen.

★ Überleben und Erkundung im RPG-Stil Eingehüllt Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Überleben der Wikinger – Koop, Handwerk & Bosskämpfe Plattformen Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2021 Urheber Iron Gate Studio / Coffee Stain Publishing Durchschnittliche Spielzeit 30–200+ Stunden (Aufbau der Basis und Boss-Fortschritt) Metacritic-Bewertung tbd

Wenn du genug von Science-Fiction-Survival-Spielen hast, dann Valheim könnte deine wahre Berufung sein. Es ist ein von den Wikingern inspiriertes Überlebensspiel mit hier und da ein paar magischen Kreaturen. Wie bei vielen anderen Überlebensspielen wirst du mitten im Nirgendwo abgesetzt und musst dich sofort an die Arbeit machen. Fälle ein paar Bäume, sammle ein paar Steine und baue einen Werkbank – den Rest kennst du ja.

Pro-Tipp Richte dir vorrangig eine geschützte, gut beleuchtete Basis in der Nähe verschiedener Biome ein, damit du Ressourcen sammeln kannst, ohne lange Wege zurücklegen zu müssen. Verbessere dein Boot frühzeitig – Erkundung bedeutet bessere Beute und Vorbereitung auf Bosse.

Was jedoch Valheim Das Besondere daran ist, dass es dir auf deiner Reise eine Vielzahl von Gegnern und Herausforderungen bietet und es dir ermöglicht, dich im Koop-Modus mit Freunden und Familie zusammenzuschließen. Wenn du eine Crew zusammenstellst, wirst du die größere Auswahl an Charakteren im Die besten Koop-Spiele. Insgesamt überzeugt das Spiel mit seiner ausgefallenen Spielmechanik und seiner von den Wikingern inspirierten Kulisse, Valheim ist Ihr hart verdientes Geld wert.

Mein Fazit: Ein genial fesselndes Koop-Survival-Spiel mit befriedigendem Fortschritt und Bosskämpfen, die Teamwork belohnen.

★ Wikinger-Koop-Handwerk & Boss-Raids Valheim Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Sandbox: Überleben / Kreativmodus Plattformen Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2009 Urheber Mojang Studios Durchschnittliche Spielzeit 100–1000+ Stunden (riesige Sandbox; hängt vom Spieler ab) Metacritic-Bewertung 93

Bergbau, Handwerkgilt als wegweisendes Spiel seines Genres und bietet unendliche Möglichkeiten zum Überleben. Egal, ob du im Überlebensmodus spielst oder mit deinen Freunden auf deren Servern, Bergbau, Handwerkwird Ihre innere Kreativität herausfordern.

Hier kannst du alles bauen. Vom Bau von Wolkenkratzern bis hin zu Bauernhöfen mit Vieh und kompletter landwirtschaftlicher Ausrüstung – es gibt nichts, was du hier nicht tun kannst. Bergbau, Handwerk… was es für viele Spieler zu einem absoluten Favoriten macht. Bergbau, Handwerkist die naheliegende Wahl für eine Die besten Multiplayer-Spiele Liste – seine riesigen Server, kreativen Koop-Konstruktionen und modifizierten Minispiele sorgen für endlosen Spielspaß und machen es zu einem großartigen Erlebnis mit Freunden.

Pro-Tipp Lerne frühzeitig, einfache Ressourcenketten (Farmen, Schmelzöfen) zu automatisieren – das spart Zeit und eröffnet dir neue kreative Möglichkeiten. Nimm auf Erkundungstouren immer ein Bett und eine Ender-Truhe mit.

Mit verschiedenen Varianten und Unterstützung für Echtzeit-Raytracing sieht das Spiel besser aus denn je, und da die Community jedes Jahr massiv wächst, wird dir der Inhalt nie ausgehen Bergbau, Handwerk, was es zu einem zeitlosen Favoriten macht.

Mein Fazit: Die ultimative Sandbox – grenzenlose Kreativität und tiefgehende Überlebensmechaniken machen sie zeitlos.

★ Unbegrenzte Sandbox-Kreativität & Überleben Bergbau, Handwerk Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Unterwasserforschung und Überleben Plattformen PS5, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2018 Urheber Unknown Worlds Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 20–80 Stunden (Hauptstory + Erkundung/tiefere Durchläufe) Metacritic-Bewertung 87

Nachdem du auf einem fremden Planeten abgestürzt bist, der vollständig aus einem Ozean besteht, musst du in die Tiefen des Meeres tauchen, um zu überleben. Von der Herstellung verschiedener Werkzeuge bis hin zum Kampf gegen geheimnisvolle Kreaturen der Unterwelt, Unter Wasserhält dich jederzeit auf Trab und ist damit ein echter Fan-Favorit im Survival-Genre. Wenn dich das Überleben im Weltraum als Nächstes reizt, nimm Kurs auf die Die besten Weltraumspiele.

Pro-Tipp Baue dir frühzeitig ein Seamoth und lege den Schwerpunkt auf Sauerstoff- und Thermomodule – Verbesserungen bei Mobilität und Tauchtiefe machen die Erkundung wesentlich sicherer. Merke dir interessante Wracks auf deiner mentalen Karte.

Die Grafik des Spiels ist einfach wunderschön, und dank der phänomenalen Liebe zum Detail verliert man leicht das Zeitgefühl. Je tiefer man in das Spiel eintaucht, desto härtere Herausforderungen und komplexere Spielmechaniken werden einem zudem entgegengeworfen. Da es sich jedoch um ein Solo-Abenteuer handelt, sorgt jede neue Entdeckung für Spannung, sodass Langeweile keine Chance hat. Es ist zweifellos eine der besten Überlebenssimulationen, die es gibt.

Mein Fazit: Eine der besten Solo-Survival-Simulationen – wunderschön, spannend und beim Erkunden unermüdlich lohnend.

★ Unterwassererkundung & Überleben Unter Wasser Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Verfahren zum Überleben und zur Erkundung im Weltraum Plattformen PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2017 Urheber Hallo, liebe Spieler Durchschnittliche Spielzeit 50–300+ Stunden (unbegrenzte Erkundungsmöglichkeiten & Updates) Metacritic-Bewertung 71

An alle Weltraumbegeisterten da draußen, No Man’s Sky erschien wie ein Lichtblick auf der Bildfläche. Es bot alles, was wir uns nur wünschen konnten, und obwohl hier und da ein paar Updates nötig waren, gelang es Hello Games, eines der besten Weltraum-Überlebensspiele unserer Zeit zu entwickeln.

Da es Milliarden von Planeten zu entdecken gibt, No Man’s Sky Du schlüpfst in einen Raumanzug, bekommst ein Raumschiff und alle notwendigen Werkzeuge, um in den Weiten des Weltraums zu überleben. Nicht nur Sauerstoff- und Energiemangel können dir zum Verhängnis werden; es gibt jede Menge Monster und andere Gefahren, die es auf dich abgesehen haben – und genau das macht das Spiel so spannend.

Pro-Tipp Nutze den Aufbau deiner Basis, um eine mobile Drehscheibe zu schaffen, und konzentriere dich vorrangig auf die Verbesserung der Ausrüstung deines Exoanzugs; setze auf Technologien, die das Spiel angenehmer machen, um die Erkundungsmöglichkeiten zu erweitern. Nimm an Community-Missionen teil, um schnell an Ressourcen zu kommen.

Dank regelmäßiger Aktualisierungen im Laufe der Jahre, No Man’s Sky hat sich enorm weiterentwickelt, und wenn du auf der Suche nach einem Spiel mit gutem Gameplay und einer freundlichen Community bist, solltest du dir dieses unbedingt ansehen. Wenn du darüber hinaus noch mehr Science-Fiction suchst, stöbere doch mal in der Die besten Science-Fiction-Spiele.

Mein Fazit: Von einem holprigen Start zu einem äußerst fesselnden Weltraum-Survival-Sandbox-Spiel – weitläufig und mit unendlichen Entdeckungsmöglichkeiten.

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13. Palworld [Monster-Zähmung, Überleben & Multiplayer]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Überleben & Multiplayer mit Monster-Bändigung Plattformen PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Taschenpaar Durchschnittliche Spielzeit 30–150 Stunden (Monster-Zähmung plus Basis-/Multiplayer-Zeit) Metacritic-Bewertung tbd

Die Handlung spielt auf der blühenden Insel Palpagos, Palworld ist das Open-World-Survival-Spiel, das wir uns schon immer gewünscht haben. Von Anfang an bot es uns die Freiheit, die wunderschön gestaltete Insel zu erkunden und unsere Überlebensreise zu beginnen. Die Welt ist wunderschön und voller Möglichkeiten, und man kann damit beginnen, Holz zu verarbeiten und „Pals“ zu fangen – Pokémon-ähnliche Kreaturen, die man mit Pokémon-ähnlichen Bällen einfangen kann.

Pro-Tipp Sichere dir frühzeitig ein paar nützliche Helfer (Sammler/Handwerker), um Routineaufgaben zu automatisieren, damit du dich auf Erkundung und Kämpfe konzentrieren kannst. Achte auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Zähmen von Tieren und der Verteidigung deiner Basis.

Sobald du Pals eingefangen hast, kannst du ihnen verschiedene Aufgaben zuweisen, sie in den Kampf schicken und sie in Notlagen sogar zu einer besonderen Mahlzeit zubereiten. Dank der Grafik, der soliden Spielmechanik und dem unterhaltsamen Mehrspielermodus dauerte es nicht lange, bis Palworld sich zu einem Publikumsliebling im Survival-Genre zu entwickeln.

Mein Fazit: Ein unterhaltsames, schräges Mix-Spiel – Monsterzähmung trifft auf Überleben, mit überraschender Tiefe und chaotischem Mehrspielermodus.

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14. Der Wald [Horror-Überlebens- und Rettungsmission]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Horror-Überlebens- und Rettungsmission Plattformen PS4, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2014 Urheber Endnight Games Durchschnittliche Spielzeit 20–60 Stunden (Handlungsmodus + erweiterter Überlebensmodus) Metacritic-Bewertung tbd

Der Waldist ein Horror-Survival-Spiel, das dir garantiert eine Heidenangst einjagt. Nachdem du auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet bist und mit ansehen musstest, wie eine dunkle Gestalt deinen Sohn entführt hat, bist du der einzige weitere Überlebende des Flugzeugabsturzes und musst dich gegen mysteriöse Feinde, Kannibalen und fast jedes Wildtier, das man sich vorstellen kann, behaupten.

Irgendwann wirst du die nötigen Ressourcen zusammenhaben, dein Baumhaus bauen – und dann geht der richtige Spaß erst richtig los. Du musst deinen Sohn finden und ihn retten, was dir ein echtes Ziel im Spiel gibt.

Pro-Tipp Errichte mehrere versteckte Verstecke und einen Wachturm; Heimlichkeit und Fallen sind besser als direkte Kämpfe mit Kannibalen. Erkunde Höhlen mit Vorsicht – sie sind reich an Beute, aber lebensgefährlich.

In vielen Survival-Spielen wird man einfach in die Wildnis geworfen, um dort zu überleben. Wenn es jedoch eine fortlaufende Handlung gibt, der man folgen kann, wird es viel interessanter und fesselt einen richtig. Der WaldGenau das tut es: Es bietet dir eine fesselnde Geschichte, die dich dazu motiviert, stundenlang in das Spiel einzutauchen, was es zu einem hervorragenden Titel macht.

Mein Fazit: Eine perfekte Mischung aus Horror und Überleben – spannungsgeladene Atmosphäre und eine fesselnde, auf Rettung ausgerichtete Handlung. Es zählt zu den bester Survival-Horror, dank seiner unerbittlichen Spannung und der gekonnten Balance zwischen Entdeckungslust und Angst.

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15. Resident Evil: Requiem [Klassischer Survival-Horror: Rückkehr nach Raccoon City]

Unsere Bewertung TBD Art des Spiels Storybasierter Survival-Horror Plattformen PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2026 (geplant: 27. Februar 2026) Urheber Capcom Co., Ltd. Durchschnittliche Spielzeit noch offen (Kampagnen der Serie dauern in der Regel ca. 10–20 Stunden; dies hängt vom Schwierigkeitsgrad und den Sammelobjekten ab) Metacritic-Bewertung tbd

Capcoms neunte Hauptserie Resident Evil schickt dich mit einem neuen Protagonisten, einem FBI-Analysten, zurück nach Raccoon City Grace Ashcroft, für eine spannende Ermittlung in einem verlassenen Hotel – mit viel Ressourcenmanagement, Rätseln und sich langsam aufbauender Beklemmung. Du kannst frei zwischen der Ich- und der Er-Perspektive wechseln, was dir Präzision bei Kämpfen in engen Gängen und ein besseres Umfeldbewusstsein beim Erkunden bietet.

Pro-Tipp Nutzen Sie die Überlebenselemente der Serie: Halten Sie Ihren Vorrat klein, merken Sie sich die Raumaufteilung, um sichere Rückwege zu sicheren Räumen zu schaffen, und wechseln Sie je nach Situation die Perspektive – zur First-Person-Ansicht für präzise Schüsse, zur Third-Person-Ansicht für einen besseren Überblick und zum Spähen um Ecken.

Es startet27. Februar 2026,überPS5, Xbox Series X/S, PC undNintendo Switch 2und hat auf den Vorpremieren bereits für Aufsehen bei den Preisverleihungen gesorgt.

Mein Fazit: Ein ausgefeiltes, auf das Wesentliche reduziertes Resident Evil das klassische Survival-Horror-Spannung mit moderner Präsentation und zwei Perspektiven verbindet. Wenn du lineares, storybasiertes Survival mit knapp bemessenen Ressourcen magst, solltest du dir dieses Spiel für den ersten Tag vormerken.

★ Klassischer Survival-Horror: Rückkehr nach Raccoon City Resident Evil: Requiem Bei Eneba einkaufen

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Ein storybasiertes Überlebensdrama Plattformen PS3, PS4, PS4, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2013 Urheber Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Stunden (storybasierte Kampagne; Extras verlängern die Spielzeit) Metacritic-Bewertung 95

Bei Survival-Spielen geht es nicht nur darum, Werkzeuge und Unterkünfte aus Holz und Steinen zu bauen und es dabei zu belassen; einige epische, storybasierte Spiele wie The Last of Us Sie werden dich mit ihrer unglaublichen Handlung und ihrem atemberaubenden Gameplay umhauen und in jeder Hinsicht überzeugen.

The Last of Us erzählt eine düstere Geschichte über die Folgen eines Ausbruchs einer Pilzinfektion, die Menschen in untote Wesen verwandelt, wodurch sie sich von den Spiele mit den besten Geschichten. Das Spiel erzählt die Geschichte von Joel und Ellie, die versuchen, sich aus dem Gebiet hinauszuschleichen und ihr Ziel zu erreichen. Ihre Reise ist jedoch mit allerlei Gefahren gespickt.

Pro-Tipp Spar mit der Munition, greife deine Gegner heimlich an und bastle geräuschlos – Improvisation bringt dir mehr Siege ein als rohe Gewalt. Halte Ausschau nach Materialien zum Basteln in deiner Umgebung.

Die Handlung ist hervorragend geschrieben, und angesichts der makellosen Grafik und der insgesamt gelungenen Spielmechanik ist es ein Kinderspiel, das Spiel als TLOUS eines der besten Survival-Spiele, die es gibt.

Mein Fazit: Ein filmisches, emotional erschütterndes Überlebensdrama – Erzählkunst und Spannung auf höchstem Niveau.

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Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Postapokalyptischer Survival-Shooter Plattformen PS5, PS4, Microsoft Windows, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber 4A Games Durchschnittliche Spielzeit 15–30 Stunden (Hauptkampagne; durch Erkundung verlängert sich die Spielzeit) Metacritic-Bewertung 82

Metro Exodusist einEgo-Shooter mit einem starken Fokus auf Überlebensmechaniken. Das Spiel spielt im postapokalyptischen Russland, Metro Exodus begleitet eine Gruppe von Überlebenden auf ihrem Weg durch das raue Gelände, das voller Schrecken aller Art ist. Unterwegs bist du auf Vorräte angewiesen, um Waffen, Munition und andere nützliche Werkzeuge herzustellen.

Pro-Tipp Plündere alles, stelle unterwegs Munition her und lerne den Umgang mit Gasmasken und Filtern; durch heimliches Vorgehen lassen sich oft kostspielige Feuergefechte vermeiden. Erkunde Nebengebiete nach wertvollen Upgrades.

Die Handlung ist einfach umwerfend, und wenn du frühere Spiele der Reihe gespielt hast, weißt du, wie gut die Story in jedem Teil ist. Außerdem ist jeder Aspekt des Gameplays auf seine eigene Weise außergewöhnlich, und wenn du ein Fan von Horror-Survival-Spielen mit guten Handlungssträngen bist, kann ich dir dieses Spiel nur wärmstens empfehlen Metro Exodusgenug.

Mein Fazit: Ein spannender, wunderschön umgesetzter postapokalyptischer Ego-Shooter mit Überlebensmechaniken, die jede Begegnung noch intensiver machen.

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18. Firewatch [Erlebnis: Ein geheimnisvoller Ausflug in die Wildnis]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Ein erzählerisches Abenteuer in der Wildnis Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2016 Urheber Campo Santo / Campo Santo Durchschnittliche Spielzeit 4–8 Stunden (übliche Länge einer Geschichte) Metacritic-Bewertung 81

Wenn du auf der Suche nach einem Survival-Spiel bist, in das du dich für ein paar Stunden vertiefen kannst, Firewatch ist ein großartiger Ort dafür. Da die Aktion nur wenige Stunden dauert, Firewatch bietet dir Überleben, Handwerk, Geschichtenerzählen und ein unvergessliches, fesselndes Erlebnis in einer einzigen Umgebung.

Pro-Tipp Spiele mit eingeschaltetem Ton und achte auf die Dialogoptionen – sie bestimmen die emotionale Stimmung und das Tempo der kurzen Kampagne. Genieße die Kulisse.

Firewatch Die Handlung spielt in der Wildnis von Wyoming Ende der 80er Jahre, wo der Protagonist als professioneller Waldbrandbeobachter arbeitet. Doch als sich plötzlich mysteriöse Ereignisse zu entfalten beginnen, wirst du alles um dich herum in Frage stellen. Firewatch, Mit seiner fesselnden Handlung wird es dich jederzeit in Atem halten. Wenn du nicht stundenlang mit einem Survival-Spiel verbringen möchtest und einfach nur etwas für einen kurzen Spieldurchgang suchst, solltest du dir Firewatch.

Mein Fazit: Kurz, aber eindringlich – ein erzählerisches Überlebenserlebnis, bei dem Spielmechanik zugunsten von Atmosphäre und Handlung in den Hintergrund tritt.

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19. State of Decay 2 [Basisbau & Überleben in der Gemeinschaft]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Basisaufbau & Überleben der Gemeinschaft Plattformen Xbox One, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber Undead Labs / Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 30–120+ Stunden (Laufzeit der Community-Playloops) Metacritic-Bewertung 66

Im Laufe der Jahre gab es schon eine ganze Reihe von postapokalyptischen Überlebensspielen, aber State of Decay 2, mit seiner ganz eigenen Interpretation von untoten Zombies ist eine Klasse für sich. In einer wunderschön gestalteten Stadt schlüpfst du in die Rolle des Anführers der Gruppe, dessen Aufgabe es ist, Vorräte zu beschaffen, Unterkünfte zu errichten und die Überlebenden am Leben zu halten – und das alles, während du gegen untote Kreaturen kämpfst, die hinter jeder Ecke lauern.

Mit einem Einzelspieler- und einem Mehrspielermodus, State of Decay 2 hält dich mit verschiedenen Einstellungen auf Trab. Auch wenn es im Koop-Modus mit deinen Freunden besonders viel Spaß macht, kannst du dich darauf verlassen, dass dich der Einzelspieler-Modus für einige Stunden beschäftigen wird.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig in eine nachhaltige Infrastruktur und baue vielfältige Überlebensfähigkeiten auf; wechselnde Aufgaben sorgen für Stabilität in deiner Gemeinschaft. Halte die Moral aufrecht.

Was mir daran am besten gefallen hat, war State of Decay 2 Das Besondere daran ist, dass die Spielmechanik im Gegensatz zu anderen Survival-Spielen sehr leicht verständlich bleibt. Man kann verschiedene Werkzeuge und Unterkünfte herstellen, ohne dass dies allzu viel Aufwand erfordert. Alles in allem ist es ein weiteres hervorragendes Zombie-Survival-Spiel, das genau denselben Nerv trifft wie das Die besten Zombie-Spiele.

Mein Fazit: Ein zugängliches und unterhaltsames Community-Survival-Spiel mit intensivem Basisaufbau und spontan entstehenden Dramen.

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Unsere Bewertung 7.3

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Art des Spiels Zombie-Action und Story in einer offenen Welt Plattformen PS4, PS5, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bend Studio / Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 25–60 Stunden (Hauptstory + Nebeninhalte in der offenen Welt) Metacritic-Bewertung 71

Days Gone gilt als das beste Spiel aller Zeiten unter den storybasierten Survival-Spielen, und daran gibt es keinen Zweifel. Egal, ob du nur hier bist, um Horden von Zombies zu erledigen, oder einfach nur ein TPS-Spiel mit einer guten Handlung spielen möchtest, Days Gone ist einer der besten AAA-Titel auf dem Markt. Und während wir weiter auf die Fortsetzung warten, bleibt uns nichts anderes übrig, als noch einmal das von Zombies wimmelnde Oregon zu besuchen.

Im Kern,Days Gone ist ein Open-World-Survival-Spiel mit einer fesselnden Geschichte, unvergesslichen Charakteren und Zombies. In einer postapokalyptischen Welt, die von Freakern (Zombies) überrannt wurde, musst du dich durch die Stadt bewegen, alle Ressourcen sammeln, verschiedene Quests erfüllen und dein Waffenarsenal sowie dein Motorrad in optimalem Zustand halten.

Pro-Tipp Rüste dein Fahrrad auf und halte deine Vorräte bereit; bei großen Horden sind Heimlichkeit und Beweglichkeit oft die sicherste Vorgehensweise. Nutze Fallen in der Umgebung.

Zudem besticht es durch sein abwechslungsreiches Wetter und seine sich ständig verändernde Umgebung, Days Gone bietet ein Überlebenserlebnis, wie es kein anderes Spiel tut. Wenn du auf der Suche nach einem storybasierten Spiel bist, das in vielerlei Hinsicht überzeugt, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, dir Days Gone.

Mein Fazit: Ein solides Open-World-Zombie-Survival-Spiel mit einer fesselnden Handlung und überzeugenden Bewegungsmechaniken.

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21. Raft [Überleben auf See & Ressourcenmanagement]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Überleben auf See und Ressourcenmanagement Plattformen PS5, Xbox Series X/S, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber Redbeet Interactive / Axolot Games Durchschnittliche Spielzeit 20–100+ Stunden (Koop- und Sandbox-Modus verlängern die Spielzeit) Metacritic-Bewertung tbd

Mitten auf dem Ozean gestrandet, nur mit einem Floß und einem Angelgerät ausgestattet, musst du das Beste aus dem machen, was du hast. Zum Glück treiben jede Menge Trümmer um dich herum, sodass es nicht ganz so schwierig ist wie einige andere brutale Überlebenssituationen, die wir auf unserer Liste aufgeführt haben.

Da dich jedoch immer wieder eine Haifischfamilie angreift, musst du jedes Mal, wenn du schwimmen gehst, um neue Vorräte zu holen, mit angehaltenem Atem zusehen. Raft hält das Spiel einfach und spornt dich dazu an, Vorräte zu sammeln und dein Floß auszubauen, indem du Holzbretter, Werkbänke, Antennen und alles Mögliche sammelst.

Pro-Tipp Erweitere dein Floß systematisch, baue modulare Stationen (Landwirtschaft, Wasserversorgung, Handwerk) und halte ein Netz bereit, um ständig Schrott zu sammeln. Achte darauf, dass deine Hai-Abwehr immer auf dem neuesten Stand ist.

Für alle, die noch nicht unzählige Stunden mit Survival-Spielen verbracht haben und nach einem guten Einstieg suchen, gibt es keine bessere Möglichkeit, in die Welt der Survival-Simulationen hineinzuschnuppern, als Raft. Wenn dich gemütliche, sich wiederholende Melodien in ihren Bann ziehen, schau doch mal bei Die besten Simulationsspiele.

Mein Fazit: Einfache Idee, raffinierte Umsetzung – entspanntes Koop-Survival mit fesselndem Spielverlauf und spannungsgeladener Atmosphäre auf hoher See.

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Unsere Bewertung 6.8

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Art des Spiels Hardcore-Überlebenssimulation & PvP Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber Gamepires Durchschnittliche Spielzeit 15–40+ Stunden (Hardcore-PvP/Simulation; bei Langzeitspielern deutlich mehr) Metacritic-Bewertung tbd

SCUM war eine meiner ersten Erfahrungen mit einem Early-Access-Spiel auf Steam im Survival-Genre, und es hat bis heute nichts von seinem Reiz verloren. Es ist eine Mischung aus „The Running Man“ und „Battle Royale“, denn man schlüpft in die Rolle eines Sträflings, der für blutige Kämpfe auf einer Insel ausgesetzt wird.

Die Handlung inSCUMfindet statt amServer für 80 Personen wo die Spieler plündern, bauen und versuchen zu überleben. Das Herstellen von Gegenständen ist entscheidend für das Überleben, ebenso wie der Gang zur Toilette. Wie und wann du auf die Toilette gehst, wirkt sich auf das Gameplay aus, ebenso wie andere Werte wie Stoffwechsel und Blutdruck. Der BCU-Monitor hilft dir dabei, diese Werte im Blick zu behalten, kann dich aber nicht davor bewahren, abgeschlachtet zu werden.

Pro-Tipp Behalte deinen Stoffwechsel und deine Vitalwerte ständig im Auge – schon kleine Entscheidungen (Essen, Toilettengang, Schlaf) beeinflussen deine Leistung; lerne die Karte kennen und gehe im PvP clever vor. Unterschätze die Sicherheit deiner Basis nicht.

Zwischen anderen Spielern, tödlichen Mechs und dem Überlebenssystem bist du ständig in Gefahr. Außerdem musst du deine Ruhmespunkte hoch halten, wenn du wieder ins Spiel zurückkehren willst. Es ist ein Videospiel, das Neulingen gegenüber gnadenlos ist, das du aber auch alleine spielen kannst, wenn du Nerven aus Stahl hast und den richtigen Server findest.

Mein Fazit: Ein brutales, simulatororientiertes Überlebensspiel, bei dem Details und das Können des Spielers das Spielerlebnis bestimmen.

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23. Don’t Starve Together [Das beste Multiplayer-Spiel, um Freundschaften auf die Probe zu stellen]

Unsere Bewertung 6.7

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Art des Spiels Multiplayer-Überlebens-Koop (skurril/chaotisch) Plattformen Windows, PS3, PS4, Wii U, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2015 Urheber Klei Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 35–200+ Stunden (die Dauer des Praktikums variiert) Metacritic-Bewertung 83

Wenn du bereit bist für eine Cartoon-Variante von Survival-Spielen, Don’t Starve Together sollte ganz oben auf deiner Liste stehen. Dieses Indie-Spiel von Klei begeistert die Spieler schon seit einem Jahrzehnt, und mit DST kannst du den Kampf gemeinsam mit Freunden genießen. Der skurrile, handgezeichnete Grafikstil in Don’t Starve Togetherversteckt sich einfachwie brutal dieses Videospiel sein kann.

In der skurrilen Welt im Stil von Tim Burton Verhungere nichtDu schlüpfst in die Rolle von Wilson, einem heimatlosen Wissenschaftler, der in eine Parallelwelt verschleppt wurde, in der das Herstellen von Gegenständen und das Plündern entscheidend für das Überleben sind. Der Aufbau von Stützpunkten ist hier aufgrund des Spielstils etwas anders, aber genauso fesselnd. Stützpunkte sind im Spiel der Schlüssel zum Überleben, besonders während der tödlichen Nächte in der „Constant“.

Pro-Tipp Verteilt die Rollen in der Kooperative (Bauer, Plünderer, Baumeister) und errichtet gemeinsame Kochstellen und Bauernhöfe, um die Versorgung zu sichern. Teilt eure Ressourcen, bevor der Winter einsetzt.

Außerdem musst du Hunger, geistige Gesundheit und Gesundheit im Auge behalten, während du Monster und alle saisonalen Schrecken abwehrst, die die Welt auf dich loslässt. Die Dunkelheit ist nicht nur ein visuelles Hindernis, sondern eine Bedrohung, die dich umbringen wird, wenn du nicht darauf vorbereitet bist. Don’t Starve Together erweitert das Originalspiel um ein Koop-Erlebnis für mehrere Spieler.

Mein Fazit: Der Multiplayer-Survival-Twist, der aus dem chaotischen Einzelspieler-Modus eine urkomische und spannende Koop-Erzählung macht. Wenn dir Kleis schrulliges Design gefällt, wirst du in unserem Spiel jede Menge dieser kreativen Risikobereitschaft wiederfinden Die besten Indie-SpieleZusammenfassung.

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24. Dune: Das Erwachen [Ein von Sandgewehten geprägtes Open-World-Survival-MMO]

Unsere Bewertung 6.5

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Art des Spiels Ein von Sandgewehten geprägtes Open-World-Survival-MMO Plattformen Windows, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Funcom Durchschnittliche Spielzeit Variiert (Live-Service-MMO) – 50–500+ Stunden sind typisch für Live-MMOs Metacritic-Bewertung 78

In den unwirtlichen Wüsten von Arrakis, Dune: Das Erwachen ist ein persistentes Survival-MMO, das groß angelegtes PvP, Fraktionspolitik und Umweltgefahren zu einer einzigen, gnadenlosen Sandbox-Welt verschmilzt. Du wirst nach Gewürz suchen, Siedlungen errichten und befestigen, Ornithopter steuern und Versorgungslinien verwalten – und das alles, während Sandstürme, rivalisierende Spieler und die stets drohende Gefahr kolossaler Sandwürmer dich zwingen, Risiko und Gewinn gegeneinander abzuwägen.

Pro-Tipp Schließe dich schnell einer Fraktion an oder gründe eine eigene – die Kontrolle über Gebiete und der Handel sind entscheidend; plane Gewürzexpeditionen stets unter Berücksichtigung der Wurmwege und der Wetterbedingungen. Verstärke deine Karawanen.

Das Spiel setzt stark auf Zusammenarbeit und Konflikt zwischen den Spielern: Allianzen können wertvolle Gebiete kontrollieren, doch Überfälle und Infiltration stellen ständige Risiken dar, was jeden Sieg bedeutungsvoll und jede Niederlage kostspielig macht. Zum Start konzentrierte sich die PC-Version auf ausgefeilte Überlebensmechaniken und Live-Service-Inhalte (Konsolenversionen sind geplant), und erste Updates nach der Veröffentlichung haben bereits damit begonnen, die Fahrzeug- und Wiederherstellungssysteme zu optimieren, um den langfristigen Spielspaß zu gewährleisten.

Mein Fazit: Ein ambitioniertes MMO-Survival-Spiel, das die Spannung von Arrakis perfekt einfängt – Politik und Umwelt machen jede Spielsitzung zu einem bedeutungsvollen Erlebnis.

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25. Projekt Zomboid [Deep-Sandbox-Zombie-Survival & gnadenlose Simulation]

Unsere Bewertung 6.4

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Art des Spiels Ein tiefgehendes Zombie-Survival-Spiel mit Sandbox-Elementen und einer gnadenlosen Simulation Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2013 Urheber The Indie Stone Durchschnittliche Spielzeit 50–400+ Stunden (umfangreiches Sandbox-Spiel mit langen Überlebenskampagnen) Metacritic-Bewertung tbd

Projekt Zomboid ist das beste Survival-Videospiel für den PC, wenn du Romero oder „The Walking Dead“ magst. Es spielt in Kentucky nach dem „Knox-Ereignis“, und in dieser düsteren isometrischen Sandbox-Welt kämpfst du ums Überleben und stirbst dabei häufig.

Das Ziel dieses Spiels ist es, einfach am Leben zu bleiben – was leichter gesagt als getan ist. Du musst Ressourcen sammeln, Verletzungen behandeln, Infektionen vermeiden und Behalte deine mentale Verfassung im Blick. Ein kleiner Fehler, wie zum Beispiel Lärm zu machen oder ein Fenster offen zu lassen, kann deinem Auslauf ein jähes Ende bereiten. Langeweile, Depressionen, Hunger und die jahreszeitlichen Wetterbedingungen beeinflussen alle deine Überlebenschancen.

Pro-Tipp Errichte mehrere Verstecke und lerne, deine Nutzpflanzen abzuwechseln; langsames, geduldiges Spielen und das Erlernen von Handwerksrezepten sind nachhaltiger als jeder Glückssprint. Betrachte Lärm als deinen tödlichsten Feind.

Die Detailtreue und der Realismus sind beeindruckend: Man kann Fenster und Türen verbarrikadieren, Getreide für die langfristige Versorgung anbauen oder sogar Bücher lesen, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Mit einem umfangreichen Fertigkeitensystem, anpassbaren Sandbox-Optionen und Multiplayer-Unterstützung, Projekt Zomboid bietet Spielern ein anspruchsvolles Spielerlebnis, bei dem sich Geduld und Vorausdenken auszahlen.

Mein Fazit: Ein tiefgehendes, gnadenloses Zombie-Survival-Spiel im Sandbox-Stil – die beste Wahl für Spieler, die auf spontane Entwicklungen und sinnvolle Konsequenzen stehen.

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Mein Gesamtfazit zu den besten Survival-Spielen

Survival-Spiele stellen Geduld, Planungsgeschick und Nervenstärke auf die Probe – diese Liste stellt Titel vor, die unterschiedliche Spielstile belohnen, anstatt so zu tun, als gäbe es ein Spiel, das für alle passt. Im Folgenden findest du klare Einstiegsmöglichkeiten, je nachdem, was du von diesem Genre erwartest, damit du den richtigen Titel auswählen und gleich loslegen kannst.

For Neulinge → Unter Wasser .

Ein zugängliches Einzelspieler-Survival-Spiel, das die grundlegenden Spielmechaniken eher durch Staunen und Erkundung vermittelt als durch übermäßigen Schwierigkeitsgrad.

→ Ein zugängliches Einzelspieler-Survival-Spiel, das die grundlegenden Spielmechaniken eher durch Staunen und Erkundung vermittelt als durch übermäßigen Schwierigkeitsgrad. For Koop-Spieler → Valheim .

Leichte Systeme, ein klarer Spielverlauf und kooperative Bosskämpfe machen es ideal, um gemeinsam mit Freunden die Grundlagen des Überlebens zu erlernen.

→ Leichte Systeme, ein klarer Spielverlauf und kooperative Bosskämpfe machen es ideal, um gemeinsam mit Freunden die Grundlagen des Überlebens zu erlernen. For Fans von Survival-Horror-Spielen → Der Wald .

Spannungsgeladene Momente, plötzliche Schreckmomente und eine zielgerichtete Handlung verbinden handwerkliches Können mit Beklemmung auf eine Weise, die sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler zu schätzen wissen.

→ Spannungsgeladene Momente, plötzliche Schreckmomente und eine zielgerichtete Handlung verbinden handwerkliches Können mit Beklemmung auf eine Weise, die sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler zu schätzen wissen. For Strategie-/Management-Spiele (im Frostpunk-Stil) → State of Decay 2 .

Gemeinschaftsbildung, Überlebensrollen und Basisverwaltung bieten dir genau die systemische Problemlösung, nach der sich „Frostpunk“-Spieler sehnen – nur mit mehr Action.

(im Frostpunk-Stil) → Gemeinschaftsbildung, Überlebensrollen und Basisverwaltung bieten dir genau die systemische Problemlösung, nach der sich „Frostpunk“-Spieler sehnen – nur mit mehr Action. For Fans von Hardcore-Simulationen und Realismus → Projekt Zomboid.

Komplexe, gnadenlose Spielmechaniken und weitreichende Konsequenzen sorgen dafür, dass jede Entscheidung zählt – ideal, wenn du einen echten Überlebenssimulator suchst.

Wähle den Charakter, der zu deinem Spielstil passt, und fang damit an – jede Empfehlung trainiert Fähigkeiten, die du im gesamten Genre wiederverwenden kannst.

Häufig gestellte Fragen