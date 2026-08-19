I 20 migliori giochi di sopravvivenza multiplayer da provare nel 2026

Se ti sei mai cimentato in alcuni dei migliori giochi di sopravvivenza multiplayer, sai bene che non si tratta solo di semplici sfide. Sono avventure mozzafiato in cui ogni decisione conta. Ho passato ore a raccogliere risorse, costruire basi e cercare di non farmi massacrare dagli zombie o dagli altri giocatori.

Ciò che rende questi giochi così avvincenti è il mix tra il lavoro di squadra con gli amici, la tensione costante e la libertà di esplorare universi immensi. Dalla costruzione del rifugio perfetto alla lotta in territori ostili o semplicemente al sopravvivere un’altra notte, questi 20 giochi dimostrano che sopravvivere è difficile, ma molto più divertente in compagnia.

La nostra selezione dei migliori giochi di sopravvivenza multigiocatore

Hai presente quei giochi che ti catturano fin dall’inizio e non ti lasciano più andare? È proprio questa l’energia che trasmettono questi cinque titoli. Sono quel tipo di giochi multiplayer che rispettano il tuo tempo, mettono alla prova le tue abilità e mantengono le cose imprevedibili (soprattutto quando giochi con gli amici). Ho provato un sacco di mondi, ma questi si distinguono per come riescono a combinare alla perfezione creazione, avventura e il brivido della sopravvivenza:



Ark: Survival Evolved (2017) – Dinosauri e sopravvivenza sono già una combinazione vincente, ma se ci aggiungi la costruzione di basi e le enormi tribù online, ottieni il caos allo stato puro, nel senso migliore del termine. Rust (2018) – Probabilmente il gioco più spietato della lista. Si parte dal nulla, ci si dà da fare per procurarsi le risorse e si spera che i prossimi giocatori che si incontrano non facciano irruzione nel proprio accampamento. È brutale, ma è proprio per questo che è una leggenda su PC. Minecraft (2011) – Ancora imbattibile quando si tratta di creatività. Dalle rilassanti sessioni in cooperativa alle sfide con le mod, Minecraft è il parco giochi perfetto per costruire, creare oggetti ed esplorare insieme.

Niente male come punto di partenza, vero? Ognuno di questi giochi offre un’esperienza diversa (dinosauri, zombie o PvP spietato). E credimi, la lista completa riserva ancora più mondi imperdibili. Continua a scorrere, perché i migliori giochi di sopravvivenza multiplayer non finiscono qui.

I 20 migliori giochi di sopravvivenza multiplayer – Costruisci, combatti e sopravvivi insieme agli amici

Bene, ecco la lista completa: venti mondi che uniscono creazione, combattimento e puro caos quando ci si lancia nell’avventura con gli amici. Alcuni puntano sul realismo, altri sulla creatività sfrenata, ma sono tutte avventure multigiocatore indimenticabili. Pronti a scoprire quali titoli ce l’hanno fatta? Questi sono i migliori giochi di sopravvivenza multigiocatore. A quanti di questi avete giocato?

1. Ark: Survival Evolved [Il miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore a tema dinosauri]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2017 Creatore/i Studio Wildcard (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 50–500+ ore Punteggio Metacritic 70

Immergersi in Ark: Survival Evolved è come risvegliarsi nel bel mezzo di un mondo preistorico dove tutto vuole ucciderti (o mangiarti). Si inizia quasi nudi su una spiaggia, affannandosi a raccogliere legna, pietre e bacche mentre i raptor volteggiano nelle vicinanze. Nel momento in cui si addomestica il primo dinosauro o si costruisce la prima base fortificata con gli amici, il gioco acquista tutto il suo senso.

Il ciclo di gioco è semplice ma coinvolgente: raccogliere risorse, creare equipaggiamento, costruire e poi mettersi alla prova sia contro l’ambiente che contro gli altri giocatori. L’isola è enorme, piena di biomi che vanno dalle giungle lussureggianti alle montagne innevate, ognuno pieno di pericoli, il che lo rende uno dei migliori giochi open-world.

Pro tip In alcuni dei migliori giochi di sopravvivenza come Ark, il lavoro di squadra fa la differenza, quindi unisciti presto a una tribù per condividere le risorse, accelerare i progressi e sopravvivere insieme agli attacchi dei dinosauri.

Un attimo prima stai cacciando per procurarti del cibo, quello dopo stai scappando per salvarti la vita da un T-Rex. È proprio questa costante imprevedibilità a rendere questo titolo un’avventura multiplayer davvero memorabile.

E, onestamente, dà il meglio di sé quando fai parte di una tribù. Giocare da soli è possibile, ma la routine è estenuante. Con un gruppo in modalità cooperativa, puoi dividere i compiti, fare incursioni nelle basi nemiche o semplicemente divertirti cavalcando dinosauri giganti.

Ho visto persone creare intere città online, con difese, recinzioni e persino eserciti addomesticati. Le mod aggiungono inoltre una varietà incredibile, dalla tecnologia futuristica alle nuove mappe, mantenendo il gioco sempre fresco anche anni dopo l’uscita.

Verdetto finale: se stai cercando un gioco di sopravvivenza multiplayer che ti catapulti in un mondo imprevedibile pieno di dinosauri, crafting e battaglie brutali, questo è un titolo che consiglio senza esitazione. È caotico, è selvaggio, ma con gli amici giusti è indimenticabile.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

2. Rust [Miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore PvP hardcore]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One Anno di uscita 2018 (versione completa) Creatore/i Facepunch Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco Oltre 100 ore Punteggio Metacritic 69

Rust ti catapulta in un mondo in cui non hai altro che una pietra e una torcia. Niente tutorial, nessuno che ti tenga per mano. Solo una lotta per sopravvivere contro la fame, il freddo e, soprattutto, gli altri giocatori. È questa la magia e la follia di Rust: la minaccia più grande non è mai l’ambiente circostante, ma il tizio che ti si avvicina di soppiatto alle spalle.

In sostanza, Rust ruota attorno alla raccolta di risorse e alla costruzione di basi, ma la particolarità è che nulla è al sicuro. Ogni struttura che erigi può essere (e probabilmente sarà) saccheggiata. Passerai ore a costruire difese, piazzare trappole e potenziare le mura, solo per svegliarti il giorno dopo e scoprire che è sparito tutto. È dura, ma è proprio questo che rende le vittorie così dolci.

Pro tip Se sei alle prime armi, non affrettarti a costruire subito una base enorme. Punta su qualcosa di piccolo, resta nascosto e nascondi il bottino in più punti. In Rust, è meglio essere furtivi che appariscenti (le grandi basi sono praticamente inviti a un'incursione).

La grafica è cruda e realistica, con foreste, deserti e montagne innevate che fungono da campo di battaglia. Potresti passare un’ora a raccogliere tranquillamente legna e pietra, poi, dal nulla, una squadra di giocatori ti tende un’imboscata per rubarti il bottino. È proprio questa imprevedibilità a rendere Rust un’esperienza di sopravvivenza multiplayer così selvaggia. E la community? Puro caos. Alcuni server sono pieni di squadre cooperative amichevoli che formano villaggi, mentre altri sono Warzone dove la fiducia non conta nulla.

Verdetto finale: Rust è uno dei migliori giochi multiplayer se cerchi tensione, tradimenti e il brivido di lottare contro gli altri per ogni singolo pezzo di equipaggiamento. È spietato, ma se hai la grinta (e magari una squadra affiatata), nessun altro gioco ti farà sentire così vivo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

3. Minecraft [Miglior gioco di sopravvivenza multiplayer creativo]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2011 Creatori Mojang Studios (sviluppatore), Xbox Game Studios (editore) Durata media di gioco Ore infinite Punteggio Metacritic 93

Minecraft è uno di quei titoli che non ha bisogno di presentazioni. È l’avventura di sopravvivenza in stile sandbox che ha segnato un’intera generazione di giocatori. Ti ritrovi in un mondo fatto di blocchi con nient’altro che le tue mani, e da lì tutto dipende da ciò che riesci a creare. Taglia la legna, estrai la pietra, crea attrezzi e, in un attimo, ti ritroverai a costruire un castello o a scavare in caverne piene di pericoli.

Ciò che ti tiene incollato al gioco è la libertà. Puoi giocarci in modo rilassato, dedicando ore a raccogliere risorse e decorare un villaggio accogliente, oppure aumentare la difficoltà e vedere quanto riesci a resistere contro creeper e scheletri. Il bello è che Minecraft si adatta al tuo umore: può essere rilassante, teso o decisamente caotico.

Pro tip Nei giochi di sopravvivenza come Minecraft, superare indenne la prima notte è fondamentale. Crea rapidamente degli attrezzi, costruisci un rifugio e illuminalo per tenere lontani i mob.

E non dimentichiamoci delle mod. Trasformano Minecraft in una serie quasi infinita di altri giochi, da imponenti avventure RPG a paesaggi fantascientifici che sembrano un vero e proprio sequel. Aggiungici il fatto che è completamente online con una modalità cooperativa intuitiva, e avrai un titolo di cui è praticamente impossibile stancarsi. Ho perso il conto di quante volte mi sono collegato a un server di sopravvivenza con una squadra di amici e ho finito per stare sveglio fino a tarda notte. Tutte queste caratteristiche rendono Minecraft uno dei migliori giochi gratuiti con crossplay a cui puoi divertirti.



Verdetto finale: Minecraft è l’avventura di sopravvivenza multiplayer per eccellenza. Che si tratti di creare costruzioni epiche, combattere i mob o semplicemente passare il tempo in un mondo infinito con gli amici, rimane uno dei migliori giochi in assoluto.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. DayZ [Il miglior gioco di sopravvivenza multiplayer realistico]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 (versione completa) Sviluppatore/i Bohemia Interactive (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 50–200+ ore Punteggio Metacritic 61

DayZ non è il tipo di gioco di sopravvivenza in cui ci si lancia con disinvoltura; è un'esperienza che richiede pazienza e grinta. Ti svegli in un immenso mondo post-apocalittico, affamato, malato e completamente disarmato. Da quel momento in poi, sta a te procurarti del cibo, cacciare animali, medicare le ferite ed evitare di essere ucciso a vista.

Il ritmo è lento ma ponderato, ed è proprio questo il suo fascino. Ogni passo sembra un'avventura perché la morte è definitiva e ricominciare da capo è brutale. Gli ambienti sono desolati ma ricchi di dettagli: villaggi abbandonati, fitte foreste e città in rovina che esplorerai con cautela, tenendo sempre d'occhio le minacce.

Pro tip Non fidarti troppo in fretta degli sconosciuti. In DayZ, anche un cordiale «ciao» può trasformarsi in un proiettile alla nuca. Gioca in modalità cooperativa solo con persone che conosci davvero, e resisterai molto più a lungo.

Sarò sincero: passerai la maggior parte del tempo a prendere decisioni difficili. Ti rischi di andare in città a cercare provviste, sapendo che qualcuno potrebbe averla occupata? Oppure rimani nei boschi, sopravvivendo con ciò che riesci a costruire? È proprio questa tensione costante a conferire a DayZ quel senso unico di terrore ed eccitazione.

Verdetto finale: se cercate un’esperienza di sopravvivenza cruda che sembri più una simulazione che un gioco tradizionale, DayZ rimane ancora impareggiabile. Sopravvivere qui non è facile, ma quando voi e la vostra squadra riuscite finalmente a superare la notte, la sensazione è incredibile.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Valheim [Miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore vichingo]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 (versione in accesso anticipato) Creatori Iron Gate Studio (sviluppatore), Coffee Stain Publishing (editore) Durata media di gioco 50–200+ ore Punteggio Metacritic 85

Valheim ti catapulta direttamente in un aldilà vichingo che sembra un mix a parti uguali tra un’avventura e una simulazione di sopravvivenza. Inizi nel bel mezzo di una foresta misteriosa con poco più che alcuni strumenti di base e, da lì, devi abbattere alberi, cacciare, fabbricare equipaggiamento e, alla fine, costruire la tua longhouse. Il problema? Ogni volta che ti addentri nella mappa, incontri nemici più agguerriti e boss ancora più letali.

Ciò che rende Valheim davvero speciale è quanto sia bello giocarci con gli amici. Giocare da soli va bene per un po’, ma questa è fondamentalmente un’esperienza cooperativa. Sconfiggere un troll gigantesco o solcare mari in tempesta su una nave vichinga fatta in casa è un’esperienza completamente diversa quando si è in squadra. È per questo che Valheim si distingue tra i migliori giochi PvE.

Pro tip Progredisci più velocemente sconfiggendo i boss in ordine; ognuno sblocca nuove ricette di creazione e equipaggiamento essenziale per i biomi più difficili.

Dal punto di vista visivo, presenta un look low-poly unico che in qualche modo risulta allo stesso tempo semplice ed epico. E poiché è completamente online, puoi unirti a server condivisi, esplorare enormi mondi generati proceduralmente e costruire insieme intere città vichinghe. È facile capire perché questo gioco abbia spopolato su Reddit: i giocatori hanno davvero apprezzato il suo equilibrio tra la piacevole costruzione di basi e i combattimenti contro i boss ad alta tensione.

Verdetto finale: pochi titoli di sopravvivenza catturano lo spirito dell’avventura come Valheim. Con la sua ambientazione ispirata ai vichinghi, le epiche battaglie contro i boss e la libertà di costruire e navigare attraverso vasti mondi con gli amici, è una saga di sopravvivenza che in modalità cooperativa risulta davvero indimenticabile.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. V Rising [Il miglior gioco multiplayer di sopravvivenza con vampiri]



Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2022 (versione in accesso anticipato) Creatore/i Stunlock Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 50–150+ ore Punteggio Metacritic 80

V Rising ti mette nei panni (o nelle zanne) di un vampiro appena risvegliato in un mondo fantasy oscuro. Invece di iniziare come un sopravvissuto indifeso, puoi subito attingere ai poteri del sangue, dare la caccia agli umani e costruire pian piano il tuo impero gotico. È una rivisitazione originale del genere survival, che si presenta ben curata fin dall’inizio.

Il gameplay ruota attorno alla raccolta di risorse, alla costruzione di una fortezza e alla lotta contro i signori rivali in un ambiente online aperto. Il combattimento si avvicina più a un RPG d’azione, con schivate, incantesimi e combo di armi che rendono ogni scontro dinamico. Inoltre, il gioco premia le strategie intelligenti: dovrai difendere la tua base durante le incursioni, ma anche colpire per primo se vuoi mantenere il controllo del tuo territorio.

Pro tip Non limitarti a un unico stile di gioco. Sperimenta con i diversi tipi di sangue che puoi estrarre dai nemici: ti conferiscono abilità uniche in grado di cambiare completamente il tuo modo di combattere e sopravvivere.

Un altro aspetto che contraddistingue V Rising è il mix di modalità cooperativa e PvP. Puoi giocare con gli amici per formare un clan, potenziare il tuo castello e affrontare i boss vaganti, oppure trasformarti in un vero e proprio predatore e dominare i server. Le discussioni della community su Reddit sottolineano spesso come l’atmosfera sembri un incrocio tra Diablo e un sandbox di sopravvivenza, il che, onestamente, è perfettamente azzeccato.

Verdetto finale: V Rising trasforma la sopravvivenza in un'elegante saga di vampiri. Con il suo mix di costruzione di basi, PvP brutale e la libertà di gestire un clan in modalità cooperativa, è un mondo fantasy oscuro che affonda i denti in te e non ti lascia più andare.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

7. Project Zomboid [Miglior gioco di sopravvivenza multiplayer con zombie]

Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2013 (versione in accesso anticipato) Creatore/i The Indie Stone (sviluppatore e editore) Durata media di gioco Oltre 100 ore Punteggio Metacritic N/A (recensioni molto positive su Steam)

Project Zomboid è quel tipo di gioco di sopravvivenza che non perde tempo a farti credere che ne uscirai vivo. Si apre letteralmente con la frase: «Ecco come sei morto». Da lì, ti ritrovi catapultato in un Kentucky post-apocalittico pieno di zombie, e la sfida è vedere per quanto tempo riesci a sopravvivere prima dell’inevitabile.

Ciò che ti cattura è quanto ti sembri realistico. Non sei un supereroe, sei solo una persona normale che cerca di restare in vita. Ciò significa affrontare la fame, la sete, la stanchezza e persino la depressione. Dimenticare di chiudere a chiave una porta o lasciare una finestra aperta può fare la differenza tra morire da solo e sopravvivere per un’altra settimana.

E quando si gioca in modalità cooperativa, le cose migliorano ulteriormente. Ho partecipato a sessioni in cui il mio gruppo si è diviso i compiti: una persona ha cercato di creare una fattoria, un’altra è andata a cercare rifornimenti e qualcuno è rimasto indietro per difendere il nostro rifugio. Sembra caotico, ma nel senso migliore del termine, specialmente quando si gioca su server online dove la comunità condivide storie di sopravvivenza che sono in egual misura esilaranti e tragiche.

Pro tip Non limitarti ad accumulare cibo in scatola; impara a cucinare. Pasti adeguati rendono il tuo personaggio più felice, più sano e meno incline alla depressione, il che può fare la differenza per sopravvivere a un’altra notte.

Visivamente è piuttosto semplice, con la sua grafica isometrica, ma la profondità che si nasconde sotto la superficie è incredibile. Ogni piccolo errore si somma agli altri, e ogni decisione intelligente sembra una piccola vittoria. È un gioco impegnativo, ma è proprio per questo che crea dipendenza ed è senza dubbio uno dei migliori giochi di zombi per gli appassionati più accaniti.

Verdetto finale: Project Zomboid è un simulatore di sopravvivenza in cui la tensione non cala mai. Tra permadeath, meccaniche di gioco complesse e una modalità cooperativa brutale, è un gioco che ti tiene costantemente con il fiato sospeso, chiedendoti per quanto tempo riuscirai a resistere.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

8. Miscreated [Miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore post-apocalittico]



Il nostro punteggio Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2018 Creatore/i Entrada Interactive (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 60–150+ ore Punteggio Metacritic N/A (recensioni su Steam molto positive)

Miscreated ti catapulta in un cupo mondo post-apocalittico dove la sopravvivenza è tutt'altro che garantita. L'atmosfera è opprimente: tempeste possono abbattersi dal nulla, inondando il territorio, mentre mutanti vagano per le strade e le foreste. Sembra di vivere in un cataclisma costante, dove persino il tempo stesso sembra volerti mettere i bastoni tra le ruote.

Il meccanismo di gioco è familiare: dovrai cercare risorse, costruire rifugi e agire con cautela mentre cerchi di restare in vita. Ma Miscreated ti tiene con il fiato sospeso grazie alla sua imprevedibilità. Una giornata serena può trasformarsi improvvisamente in un temporale, costringendoti a difendere il tuo accampamento mentre la visibilità scende quasi a zero. È un tocco davvero unico che lo distingue dagli altri titoli di sopravvivenza.

Pro tip Tieni d’occhio la superficie di fiumi e laghi. I temporali possono far salire rapidamente il livello dell’acqua e ciò che prima era un luogo sicuro può allagarsi in un attimo. Costruisci su terreni più elevati ogni volta che puoi.

Ed è proprio nella modalità cooperativa online che il gioco dà il meglio di sé. Unisciti agli amici, metti in comune le risorse e fortifica le basi per difenderti sia dagli attacchi dei mutanti che dai predoni umani. Il sistema permette scontri PvP molto intensi, e il fatto che la perdita dell’equipaggiamento sia un duro colpo aggiunge peso a ogni scelta. Non si tratta di un sandbox di sopravvivenza casuale; è un gioco duro, impegnativo e più adatto a chi ama le sfide.

Verdetto finale: Miscreated si distingue come un gioco di sopravvivenza grezzo che mescola pericoli ambientali con minacce mutanti e un PvP teso. Se ti piacciono i mondi cooperativi online crudi in cui ogni decisione conta, questo gioco ti terrà incollato allo schermo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Conan Exiles [Miglior gioco di sopravvivenza fantasy multigiocatore]



Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Funcom (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 80–200+ ore Punteggio Metacritic 68

Conan Exiles ti catapulta nelle Terre degli Esiliati, un deserto spietato dove l’unica via per andare avanti è agire con intelligenza e adattarsi rapidamente. Inizi senza nulla, costretto a rovistare tra i detriti per sopravvivere mentre bestie pericolose e condizioni ambientali estreme mettono costantemente alla prova i tuoi limiti.

Ciò che rende il gioco avvincente è la progressione legata al tuo sviluppo personale. Man mano che sopravvivi più a lungo, sblocchi abilità, forgi armi più potenti e trasformi il tuo personaggio in qualcuno in grado di dominare davvero questo brutale mondo open-world. Non è mai una scalata facile; il mondo tende a mandare all’aria i tuoi piani se ti adagi troppo.

Pro tip Costruisci la tua base vicino alle risorse, ma in un posto non troppo evidente. I punti nascosti o sopraelevati rendono più difficile un’incursione da parte dei nemici, pur garantendoti l’accesso alla pietra, al legno e all’acqua di cui avrai bisogno nelle prime fasi.

E il vero divertimento inizia con la modalità cooperativa. Unirsi agli amici per esplorare, compiere incursioni o costruire imponenti roccaforti conferisce all’intera esperienza un tocco di novità. E se ti piace il PvP, i server possono diventare davvero frenetici: le alleanze cambiano, avvengono tradimenti e una singola incursione su larga scala può ribaltare gli equilibri da un giorno all’altro. Alcune comunità utilizzano persino delle mod per aggiungere nuovi dungeon o sistemi, il che mantiene l’esperienza sempre nuova anche per i veterani.

È un mondo duro, ma anche sorprendentemente flessibile. Vuoi concentrarti sulla sopravvivenza in modalità PvE? Fai pure. Cerchi un server dove regna il caos? C’è anche quello. Con una tale varietà di approcci possibili, Conan Exiles si presenta come uno dei titoli di sopravvivenza più versatili in circolazione.

Verdetto finale: Conan Exiles è brutale, spietato e offre una rigiocabilità infinita. Dalle avventure in modalità cooperativa al PvP senza pietà, è un mondo di sopravvivenza che premia l’impegno e punisce la debolezza.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. SCUM [Miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore con simulazione realistica]



Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2018 (Accesso anticipato) / Uscita completa – 2025 Sviluppatore/i Gamepires & Croteam (sviluppatore), Devolver Digital (editore) Durata media di gioco 50–200+ ore Punteggio Metacritic N/A (recensioni Steam molto positive)

SCUM è un gioco di sopravvivenza trasformato in una simulazione hardcore. Invece di limitarsi a preoccuparsi della fame e della sete, questo titolo offre un'esperienza di realtà totale con sistemi che monitorano il metabolismo, le vitamine e persino il peso corporeo. Ogni scelta (cosa si mangia, quanto si corre, quanto si combatte) influisce sulle statistiche e può determinare l’esito di una partita.

Visivamente, il gioco appare crudo e realistico, con vasti ambienti pieni di città abbandonate, foreste e basi militari. L’atmosfera non ruota solo attorno agli zombie o agli altri sopravvissuti; riguarda piuttosto per quanto tempo riesci a mantenere il tuo corpo in funzione quando tutto ciò che ti circonda cerca di distruggerlo.

Pro tip Non trascurare vitamine e minerali. Trascurarli indebolisce rapidamente il tuo personaggio e, in SCUM, debolezza significa morte. Bilancia la tua dieta se vuoi resistere a lungo.

Il punto di forza del gioco è il mix tra sopravvivenza in modalità cooperativa e tensione PvP. Puoi giocare con gli amici per razzolare rifornimenti, potenziare il tuo personaggio e prepararti agli scontri (oppure tuffarti in server caotici dove una mossa sbagliata significa perdere ore di progressi). Le community di Reddit sottolineano spesso quanto possano diventare intensi gli scontri a fuoco, dato che la resistenza e le meccaniche di tiro sono direttamente legate alla tua condizione fisica.

La curva di apprendimento può risultare un po’ impegnativa, ma se sei il tipo di persona che ama i sistemi complessi, questo titolo ti conquisterà. Non si tratta tanto di divertimento occasionale, quanto piuttosto di spingerti oltre i tuoi limiti per padroneggiare ogni minimo dettaglio. Verdetto finale: SCUM offre una miscela unica di sopravvivenza e simulazione in cui piccole decisioni si trasformano in conseguenze enormi. Per gli appassionati di sistemi profondi e realismo spietato, è uno dei titoli più ambiziosi in circolazione.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Don’t Starve Together [Miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore dal punto di vista artistico]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Creatore/i Klei Entertainment (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 40–200+ ore Punteggio Metacritic 79

Don’t Starve Together è un gioco di sopravvivenza dall’umorismo contorto. Anziché puntare su un realismo crudo, ti catapulta in un incubo disegnato a mano dove le regole sono semplici: gioca con intelligenza, gestisci le risorse e cerca di non morire di fame. Lo stile grafico inquietante, simile a un cartone animato (immagina un incrocio tra Tim Burton e un simulatore di sopravvivenza), rende stranamente divertenti da guardare anche i momenti più brutali.

In sostanza, dovrai raccogliere cibo, mantenere la sanità mentale sotto controllo e sperimentare con sistemi bizzarri mentre le stagioni cambiano. Gli inverni ti congelano, le estati ti bruciano e i nemici sovrapotenti che incontri (ragni giganti, segugi o persino mostri dell’ombra) rendono ogni partita imprevedibile. È duro, ma il design ti spinge sempre a correre dei rischi.

Pro tip Preparatevi sempre per l’inverno con largo anticipo. Fate scorta di cibo, preparate abbigliamento pesante e sistemate gli stendini prima che arrivi il freddo. Affrettarsi all’ultimo minuto di solito porta a cadaveri congelati e a un falò spento.

La parte migliore? Il caos cooperativo. Giocare con gli altri cambia tutto: una persona potrebbe andare a caccia mentre un’altra mantiene vivo il fuoco, e se qualcuno commette un errore stupido, l’intero gruppo può andare a rotoli. La community spesso sostiene che imparare ad adattarsi e a sostenersi a vicenda sia ciò che rende il gioco così avvincente nel lungo periodo.

Verdetto finale: Don’t Starve Together è spietato ma stranamente coinvolgente, e fonde sistemi di sopravvivenza spietati con un’identità artistica sorprendente. È perfetto per chiunque desideri un’esperienza di sopravvivenza cooperativa con carattere.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

12. Empyrion – Sopravvivenza galattica [Miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore a tema spaziale]



Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2020 Creatore/i Eleon Game Studios (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 60–200+ ore Punteggio Metacritic N/A (recensioni su Steam prevalentemente positive)

Empyrion – Sopravvivenza galattica è il risultato dell’incontro tra il genere survival e il sandbox spaziale. Si precipita su un pianeta alieno e, da quel momento in poi, tutto dipende da come si gestisce la situazione: si raccolgono risorse, si costruisce e ci si espande mentre si respingono le minacce aliene. A differenza di molti titoli di sopravvivenza, questo offre la possibilità di costruire effettivamente navi e basi che sembrano davvero imponenti, per poi portarle in orbita.

Gli ambienti sono meravigliosi ma ostili. Un attimo prima stai esplorando giungle aliene, quello dopo ti ritrovi a respingere droni o a ingaggiare uno scontro a fuoco inaspettato con NPC ostili. Il tempo, l’ossigeno e le risorse ti costringono costantemente a stare all’erta. E quando si aggiunge la modalità cooperativa, il caos assume una struttura: dividersi i compiti come l’estrazione mineraria, la difesa della base o il pilotaggio delle astronavi rende le lunghe sessioni di gioco più fluide.

Pro tip Concentrati fin dall’inizio sulla mobilità. Una piccola nave solida ti offre la libertà di fuggire, esplorare ed espanderti, mentre puntare tutto su una base troppo presto può renderti vulnerabile.

La community sottolinea spesso come le mod contribuiscano a mantenere il gioco sempre fresco, che si tratti di pianeti personalizzati o di nuove armi. Anche il costante supporto degli sviluppatori, attraverso aggiornamenti e patch, ha aiutato il gioco a rimanere competitivo rispetto ad altri titoli di sopravvivenza spaziale (sì, persino rispetto a No Man’s Sky). È una di quelle esperienze in cui la vastità del mondo può sembrare travolgente, ma in senso positivo: c’è sempre un altro orizzonte da raggiungere!

Verdetto finale: Empyrion – Sopravvivenza galattica unisce la sopravvivenza hardcore al brivido dell’esplorazione spaziale, offrendoti uno spazio illimitato per sperimentare. Per gli appassionati di fantascienza che cercano sia tensione che creatività, questo è un titolo imperdibile.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

13. Deadside [Miglior gioco di sopravvivenza tattico multigiocatore]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Bad Pixel (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 50–150+ ore Punteggio Metacritic N/A (recensioni su Steam prevalentemente positive)

Deadside punta più sul realismo tattico che sulla sopravvivenza caotica. Anziché mutanti o nemici soprannaturali che ti attaccano, il gioco si concentra su combattimenti realistici, con particolare attenzione alle armi, alla resistenza e alla consapevolezza della situazione. Ti muoverai su una mappa enorme costellata di foreste, villaggi e zone industriali abbandonate, dove ogni scontro può cambiare in pochi secondi.

Ciò che lo distingue davvero è il suo approccio alle armi da fuoco. Le meccaniche di tiro risultano realistiche e dettagliate, con una personalizzazione che fa davvero la differenza negli scontri a fuoco, rendendo Deadside uno dei migliori giochi FPS. Gli accessori modificano il rinculo, i mirini alterano la precisione e i tipi di munizioni possono fare la differenza tra abbattere rapidamente un avversario o ritrovarsi bloccati a ricaricare nel momento sbagliato.

Pro tip Non correre dappertutto. La gestione della resistenza è una questione di vita o di morte. Risparmia le energie per i combattimenti o per fughe veloci, perché esaurirle nel bel mezzo di uno scontro a fuoco di solito ti porta a guardare la schermata di respawn.

Sebbene le zone PvP siano intense, c’è spazio anche per momenti più tranquilli (saccheggiare, viaggiare o prepararsi alla prossima missione). L’economia del gioco e il sistema di scambio ti consentono di progredire al di fuori del combattimento costante, e il supporto degli sviluppatori ha garantito aggiornamenti costanti. Molti thread su Reddit sottolineano come il ritmo più lento sia una ventata di freschezza rispetto ai titoli di sopravvivenza che sembrano più dei battle royale.

Verdetto finale: Deadside offre un'esperienza di sopravvivenza con un tocco da simulatore militare. Se cercate un'esperienza cruda e senza fronzoli in cui la pazienza e la precisione vengono premiate, questo è un titolo in cui vale la pena investire ore di gioco.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

14. State of Decay 2 [Miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore guidato dalla community]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2018 (Edizione Juggernaut 2020) Sviluppatore/i Undead Labs (sviluppatore), Xbox Game Studios (editore) Durata media di gioco 40–120+ ore Punteggio Metacritic 69

Invece di limitarti a sopravvivere da solo, qui dovrai gestire una comunità di sopravvissuti. Ogni decisione (chi reclutare, quali risorse procurarti, quando trasferirti in una nuova base) comporta conseguenze concrete. L’equilibrio tra la sopravvivenza quotidiana e la pianificazione a lungo termine rende ogni sessione di gioco intensa e gratificante.

Il tono è più realistico rispetto alla maggior parte dei titoli sugli zombie. Dovrai setacciare i quartieri alla ricerca di cibo e medicinali, procurarti veicoli per spostarti tra le zone sicure e coordinarti in modalità cooperativa con gli altri per mantenere alto il morale. Ogni sopravvissuto possiede abilità uniche, e perdere qualcuno a causa di un’orda o di una missione fallita è doloroso perché cambia per sempre il tuo gruppo.

Pro tip Non sottovalutare il morale. I sopravvissuti con il morale basso ottengono risultati peggiori nelle attività e possono persino causare problemi all’interno dell’accampamento. Mantieni alto il morale con risorse, riposo sicuro e missioni portate a termine con successo.

Dal punto di vista visivo, non è lo sparatutto di sopravvivenza più appariscente, ma l’atmosfera funziona, specialmente quando cala la notte e il silenzio viene rotto dai gemiti dei non morti. Molti fan su Reddit sottolineano come il mix di sistemi di gestione e combattimento conferisca al gioco una profondità maggiore rispetto al titolo medio dedicato agli zombie. Gli aggiornamenti e le patch rilasciati nel corso degli anni dimostrano il supporto costante degli sviluppatori, che ha mantenuto viva la community.

Verdetto finale: l’equilibrio tra sopravvivenza e leadership è ciò che rende speciale questo titolo. Non si tratta solo di far saltare in aria gli zombie, ma di guidare una comunità attraverso l’apocalisse, e questa svolta mantiene il gioco fresco anche dopo lunghe ore di gioco. Inoltre, è una delle scelte di spicco tra i migliori giochi di sopravvivenza su Xbox grazie alla sua attenzione incentrata sulla comunità.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

15. Fallout 76 [Miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore in un mondo post-nucleare]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Bethesda Game Studios (sviluppatore), Bethesda Softworks (editore) Durata media di gioco 60–200+ ore Punteggio Metacritic 52

Lasciare il Vault in Fallout 76 ti catapulta nell’Appalachia, una terra desolata che sembra prendere vita ogni volta che giochi. La mappa è enorme, piena di fazioni, eventi casuali e creature mutanti che ti tengono sempre sulle spine. La sicurezza è precaria e un passo falso può vanificare un’ora di progressi.

La progressione è legata alla raccolta di materiali e al potenziamento dell’equipaggiamento. Anche se all’inizio disponi solo di rottami, le missioni e gli eventi stagionali spesso offrono ricompense gratuite che ti danno una piccola spinta. Alcuni dei contenuti migliori provengono dalle espansioni e dagli eventi a tempo limitato, che sembrano storie secondarie tratte da un’altra pagina della storia di Fallout, mantenendo il gioco fresco anche anni dopo l’uscita.

Pro tip Non accumulare cianfrusaglie; impara cosa smantellare. Il peso in eccesso ti rallenta, e il sistema di creazione rende quasi ogni oggetto rotto più prezioso come materia prima che come ingombro nel tuo deposito.

La combinazione di sistemi di gioco di ruolo e meccaniche di sopravvivenza fa sì che le tue scelte abbiano ripercussioni su tutta l’esperienza. Le mod e i cambiamenti di equipaggiamento risultano significativi, e ogni missione comporta rischi specifici: radiazioni, imboscate o persino l’esaurimento delle scorte di cibo durante il viaggio. Non è rifinito come altri titoli del genere, ma la sua ambizione lo fa comunque risaltare.

Verdetto finale: gli Appalachi post-nucleari sono spietati, ma per gli appassionati di giochi di ruolo che desiderano un'esperienza di sopravvivenza integrata in una serie leggendaria, Fallout 76 è una scommessa che alla fine ripaga. E per i giocatori su console, vale anche la pena notare che Fallout 76 occupa un posto tra i migliori giochi di sopravvivenza per PS5.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

16. Icarus [Miglior gioco di sopravvivenza multiplayer a sessioni]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Autore/i RocketWerkz (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 20–100+ ore Punteggio Metacritic 70

Atterrare sulla superficie di Icarus non è una questione di tenacia senza fine; dipende piuttosto dalla tua capacità di giocare al meglio entro rigidi limiti di tempo. Ogni missione ti catapulta su un pianeta ostile dove tempeste, fauna selvatica e carenza di ossigeno mettono costantemente alla prova la tua capacità di pianificazione. Una volta scaduto il tempo, o ce la fai e torni in orbita, oppure fallisci e perdi i progressi fatti. Questo ciclo basato sulle sessioni lo rende molto diverso dagli altri titoli di sopravvivenza.

Visivamente è mozzafiato, con foreste, vette ghiacciate e deserti che possono diventare letali in un batter d’occhio. Il design ti costringe ad adattarti: una fase della tua corsa potrebbe essere dedicata alla raccolta tranquilla di risorse, mentre quella successiva potrebbe trasformarsi in una corsa disperata per raggiungere un riparo prima che la tempesta si scateni. La sensazione di pressione mantiene il ritmo serrato, quindi nessuna delle due sessioni è uguale all’altra.

Pro tip Non essere avido. Pianifica sempre in anticipo una via di fuga per tornare alla tua navicella. Rimanere troppo a lungo in una zona è il modo più veloce per mandare all’aria una missione.

RocketWerkz continua a rilasciare aggiornamenti, aggiungendo biomi e nuove sfide, e ci sono persino eventi gratuiti nel fine settimana che permettono ai nuovi giocatori di provare i contenuti prima di impegnarsi. Dando un’occhiata al sito ufficiale si vede quanto sia ancora attiva la roadmap di sviluppo, il che è un buon segno per i fan di lunga data.

Verdetto finale: Teso, bellissimo e spietato, Icarus incarna alla perfezione l’idea di sessioni di sopravvivenza brevi ma intense. Perfetto per i giocatori che vogliono una sfida ad alto rischio senza dover dedicare settimane a un unico salvataggio.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

17. 7 Days to Die [Il miglior gioco di sopravvivenza multiplayer contro orde di zombie]

Il nostro punteggio Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i The Fun Pimps (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 100–300+ ore Punteggio Metacritic 68

Immaginate Minecraft mescolato a un'apocalisse zombie: questo è il modo più semplice per descrivere 7 Days to Die. Si tratta di un'esperienza di sopravvivenza in stile sandbox in cui ogni sessione di gioco è caratterizzata dalla ricerca di risorse, dal rafforzamento delle difese e dalla preparazione all'inevitabile: un massiccio assalto dei non morti che si verifica ogni settima notte.

Il meccanismo di gioco è semplice ma coinvolgente: saccheggia le città abbandonate alla ricerca di armi e rifornimenti, rinforza i tuoi rifugi e sperimenta con le trappole per tenere lontani i non morti. Gli ambienti distruttibili rendono il gioco imprevedibile e gli zombie non si limitano ad ammassarsi davanti alle porte, ma sfondano i muri e fanno crollare le strutture, quindi nulla sembra completamente al sicuro.

Pro tip Utilizza le impostazioni di gioco per regolare le dimensioni e la frequenza delle orde. Modificarle prima di un nuovo salvataggio può rendere l’esperienza meno opprimente per i principianti o brutalmente intensa per i veterani.

Su PC, la scena del modding aggiunge una varietà incredibile, con modifiche radicali che possono far sembrare il gioco quasi un titolo nuovo. I fan su Reddit lo paragonano spesso a Terraria per come incoraggia la creatività e gli obiettivi a lungo termine (solo con molta più tensione, dato che la morte può costarti i progressi fatti).

Verdetto finale: Il mix di ambienti distruttibili, notti tese contro le orde e sistemi di sopravvivenza approfonditi rende 7 Days to Die uno dei titoli di zombi più rigiocabili in circolazione. Ogni partita sembra una nuova sfida con nuovi modi per sopravvivere (o fallire).

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

18. Grounded [Miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore in un mondo in miniatura]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Obsidian Entertainment (sviluppatore), Xbox Game Studios (editore) Durata media di gioco 30–120+ ore Punteggio Metacritic 82

Rimpicciolito fino alle dimensioni di una formica, non ti ritroverai ad attraversare terre desolate o lo spazio; sarai bloccato in un giardino, dove i fili d’erba svettano come alberi e le formiche si comportano come vicini curiosi. È questo il fascino di Grounded: ogni sessione di gioco trasforma l’ordinario in qualcosa di pericoloso e bizzarro.

Il ciclo di sopravvivenza mescola la raccolta e la difesa con l’esplorazione di giardini, labirinti di siepi e persino formicai sotterranei. Affrontare ondate di ragni e coleotteri spesso sembra una variante dei migliori giochi di difesa della torre, solo che in un giardino, e i thread su Reddit sono pieni di giocatori che ammettono di aver dovuto attivare la modalità “Aracnofobia” perché i ragni sono da incubo.

Pro tip Costruisci la tua base vicino a una fonte d’acqua sin dall’inizio. Riduce il tempo dedicato alla raccolta e ti offre un punto di appoggio più sicuro su cui ripiegare quando ragni o cimici puzzolenti irrompono nella festa.

È un gioco che si apprezza al meglio in modalità cooperativa. Dividersi i compiti (cercare cibo, esplorare gallerie o potenziare l’equipaggiamento) rende più scorrevoli le sessioni lunghe e conferisce all’avventura un ritmo divertente.

I fan paragonano spesso la creatività di questo gioco a quella di Terraria, poiché entrambi trasformano ambienti semplici in luoghi ricchi di segreti e pericoli. E se siete semplicemente curiosi, Obsidian ha rilasciato aggiornamenti gratuiti che, nel corso del tempo, aggiungono biomi, equipaggiamento e contenuti narrativi.

Verdetto finale: trasformare un giardino di casa in un’arena letale era un’idea audace, ma Grounded ci riesce alla grande. È eccentrico, ricco di tensione e un vero spasso da giocare con la propria squadra.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

19. The Forest [Miglior gioco horror di sopravvivenza multigiocatore]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4 Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Endnight Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 30–150+ ore Punteggio Metacritic 83

Incidente aereo, foresta fitta e cannibali che ti osservano dal margine del bosco: ecco l’ambientazione, che non perde tempo e ti catapulta subito nel survival horror. The Forest fonde un’esplorazione ricca di tensione con un disagio psicologico, costringendoti a destreggiarti nella gestione delle risorse mentre sveli il mistero della scomparsa di tuo figlio.

Ciò che lo rende eccezionale è l’IA dei nemici. I cannibali non si limitano ad attaccarti; ti seguono, si ritirano e ti ingannano persino, creando un senso di paranoia che pochi titoli di sopravvivenza riescono a trasmettere. Molti giocatori su Reddit sottolineano quanto gli incontri sembrino imprevedibili. A volte ti osservano da lontano, altre volte ti assalgono senza preavviso. Si tratta tanto di paura quanto di sopravvivenza.

Pro tip Porta sempre con te torce o razzi di segnalazione di riserva prima di addentrarti nelle caverne. L’oscurità è il vero killer laggiù, e la luce fa la differenza tra trovare indizi o essere aggredito.

Le inquietanti caverne nascondono i segreti più oscuri del gioco, e avanzare al loro interno è come addentrarsi in un mondo irreale, popolato da mutanti grotteschi e frammenti di storia che spiegano gradualmente cosa sta realmente accadendo sull’isola. Sia in modalità solitaria che in cooperativa, la tensione non si allenta mai veramente.

Verdetto finale: inquietante, suggestivo e imprevedibile, The Forest è il survival horror nella sua forma migliore. Se vi piacciono le esperienze di sopravvivenza caratterizzate da una tensione autentica, questo titolo continua a soddisfare le aspettative anche a distanza di anni dalla sua uscita.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

20. Raft [Il miglior gioco di sopravvivenza multigiocatore ambientato nell'oceano]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Redbeet Interactive (sviluppatore), Axolot Games (editore) Durata media di gioco 50–150+ ore Punteggio Metacritic 75

Andare alla deriva in un oceano infinito su un paio di assi di legno sembra rilassante… finché non ti rendi conto che ogni goccia d’acqua e ogni pezzo di spazzatura fanno la differenza tra la vita e la morte. Raft ti cattura fin dall’inizio, facendoti percepire anche il più piccolo potenziamento come un progresso.

La maggior parte delle sessioni inizia con la raccolta di rifiuti dalle onde, l’assemblaggio di strumenti e l’espansione della propria base galleggiante, il tutto mentre si respinge lo squalo sempre affamato. L’oceano non è nemmeno vuoto: ci sono isole da esplorare, barriere coralline in cui immergersi e bottini rari da cercare che spingono a correre dei rischi. Molti giocatori su Reddit sostengono che la modalità cooperativa sia il vero punto di forza del gioco, perché la suddivisione dei compiti – come governare la zattera, difendersi e raccogliere oggetti – mantiene il ritmo costante e rende le sessioni lunghe molto più divertenti.

Pro tip Dai la priorità alla costruzione di un semplice depuratore d’acqua e di una griglia sin dall’inizio. Mantenersi idratati e ben nutriti ti permette di concentrarti sull’esplorazione e sulla difesa dagli squali, invece di dover lottare per la sopravvivenza di base, specialmente durante le tempeste o quando ti avventuri lontano dalla tua zattera.

Lo stile grafico in stile cartone animato rende l’atmosfera ingannevolmente accogliente, ma la tensione è sempre presente: una sola tempesta violenta o una raccolta di risorse mancata possono vanificare ore di progressi. È proprio questo mix tra il rilassante andare alla deriva e le decisioni ad alto rischio che spinge i giocatori a tornare a giocare.

Verdetto finale: galleggiare su mari infiniti con nient’altro che la propria zattera è allo stesso tempo rilassante e snervante. Se cercate una versione diversa del genere survival, questo è un titolo che ricorderete. Su PC, funziona senza intoppi anche su configurazioni modeste, ma se volete l’esperienza completa, date un’occhiata ai migliori PC da gaming per garantire sessioni di gioco impeccabili.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

Il mio verdetto complessivo sui migliori giochi di sopravvivenza multiplayer

Dopo aver dato un’occhiata alla line-up completa, tre titoli spiccano come imperdibili. Minecraft è intramontabile; non smette mai di sorprenderti. Valheim si guadagna un posto nella lista per l’emozione pura di solcare mari in tempesta e affrontare imponenti boss nordici. E se cerchi qualcosa di davvero intenso, Rust è la prova definitiva di grinta, dove ogni scontro potrebbe significare perdere tutto (o mettere a segno una rimonta indimenticabile).

Ognuno di questi giochi offre un tipo diverso di divertimento: creatività senza limiti, epiche avventure in modalità cooperativa e caos spietato nel PvP. Se ti stai chiedendo da dove iniziare, scegli uno di questi tre e tuffati nell’azione; capirai perché sono tra i videogiochi più divertenti da giocare2026.

Domande frequenti