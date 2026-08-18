I 7 migliori tablet per Roblox nel 2026

Trovare il tablet migliore per Roblox non è così semplice come scegliere l’opzione più economica. Roblox funziona su PlayStation, Xbox, Windows, Mac, Android e iPadOS, ma non tutti i tablet lo gestiscono senza intoppi. Servono un processore veloce, una scheda grafica potente, RAM sufficiente e spazio di archiviazione per gli aggiornamenti costanti.

Ho testato 7 tablet per verificare le loro prestazioni con Roblox, valutando velocità, fluidità di gioco, tempi di caricamento e durata della batteria. Questa guida presenta opzioni per ogni budget, comprese scelte convenienti per i bambini e tablet ad alte prestazioni per i giocatori più esigenti.

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Le nostre migliori scelte per i tablet da Roblox

Esistono molti tablet in grado di eseguire Roblox, ma alcuni si distinguono davvero dagli altri. Li abbiamo selezionati in base alla fluidità di esecuzione del gioco, alla velocità di caricamento, alla qualità grafica, alla durata della batteria e al rapporto qualità-prezzo complessivo.

Ciascuno di essi è stato testato per verificare la sua capacità di gestire gli ultimi aggiornamenti di Roblox, anche nei momenti più intensi e ricchi di azione. Che tu stia cercando un’opzione economica o un dispositivo di fascia alta, questi tablet ti garantiranno un’esperienza di gioco con Roblox divertente e senza rallentamenti.

Lenovo Tab Plus – perfetto se vuoi giocare a Roblox, guardare film, ascoltare musica in streaming o passare da un’app all’altra. Davvero, questo tablet è ottimo per tantissime cose. Inoltre, la nuova versione ha più memoria e velocità più elevate, quindi Roblox ora funziona in modo ancora più fluido. Amazon Fire HD 10 (13ª generazione) – il miglior tablet economico per Roblox, ora più veloce del 25% rispetto al modello precedente. Prestazioni solide con Roblox, una batteria da 13 ore e il resistente vetro alluminosilicato lo rendono una scelta intelligente senza spendere una fortuna. Apple iPad Mini (A17 Pro) – se vuoi puntare al massimo con un tablet, tanto vale optare per un iPad, specialmente con il chip A17 Pro.

Sebbene questi siano i migliori in assoluto, ce ne sono molti altri oltre a quelli citati in questa breve rassegna!

Recensioni dei 7 migliori tablet per Roblox

Questa lista dei 7 migliori tablet per Roblox si basa su alcuni fattori chiave: budget, specifiche tecniche, display/audio e durata della batteria.

Potrebbero sembrare piuttosto ovvie, ma in realtà sono le uniche considerazioni fondamentali da tenere presenti quando si sceglie un tablet per Roblox. Tutti questi tablet offrono ottime prestazioni in rapporto al prezzo, dispongono di ampie funzionalità audio e video e garantiscono una buona autonomia della batteria. Ce n’è per tutti i gusti, sia che stiate cercando un tablet di fascia alta sia che ne abbiate bisogno di uno non troppo costoso.

1. Lenovo Tab Plus [Miglior tablet in assoluto per Roblox]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Processore MediaTek Dimensity 9000 Sistema operativo Android 12L o versioni successive GPU Mali-G57 MC2 RAM 8 GB Capacità di archiviazione 256 GB integrati, espandibili fino a 1 TB Capacità della batteria 8600 mAh Risoluzione 11,5 pollici / 2000 x 1200 Peso 1,43 libbre/0,65 kg

Cominciamo dalle specifiche tecniche. Il Lenovo Tab Plus è uno dei migliori tablet per Roblox perché offre ottime caratteristiche senza costare troppo. È dotato di un processore MediaTek Dimensity 9000 progettato appositamente per i giochi, quindi è in grado di gestire azioni veloci e una grafica dettagliata senza rallentamenti.

Grazie agli 8 GB di RAM, il tablet può eseguire contemporaneamente numerose app e giochi senza ritardi o blocchi, anche nei momenti di maggiore attività su Roblox. I 256 GB di spazio di archiviazione offrono spazio più che sufficiente per salvare gli aggiornamenti di Roblox e altri giochi, così non rimarrai mai a corto di spazio.

Se hai bisogno di più spazio, puoi sempre aggiungere una scheda SD per archiviare facilmente altri giochi e file. Tutte queste caratteristiche si combinano per offrirti un’esperienza di gioco su Roblox fluida e divertente mentre esplori, costruisci o combatti.

Sebbene questo tablet garantisca un’esperienza di gioco straordinaria, è soprattutto nell’audio e nel display che dà il meglio di sé. Gli 8 altoparlanti JBL producono un suono chiaro e ricco che rende giochi e video ancora più coinvolgenti. Il display è luminoso e nitido, con colori vivaci che danno vita ai mondi di Roblox.

Il tutto è supportato da un’autonomia della batteria sorprendentemente lunga, che ti permette di giocare per ore senza bisogno di ricaricare. Inoltre, il supporto integrato ti aiuta a posizionare il tablet con un’angolazione comoda per giocare o guardare contenuti, e bilancia anche il peso aggiuntivo degli altoparlanti, rendendolo più facile da tenere in mano o da usare su un tavolo.

Pro Contro ✅ Specifiche tecniche ben bilanciate a un prezzo



ragionevole ✅ Prestazioni audio eccellenti grazie agli 8 altoparlanti



JBL ✅ Durata



della batteria molto lunga ✅ Il supporto integrato è estremamente pratico



✅ Aggiornamenti di sicurezza garantiti fino al 2028 ❌ Il rigonfiamento dovuto agli altoparlanti rende il dispositivo un po’ ingombrante



















Verdetto finale: Il Lenovo Tab Plus è un tablet eccellente nella sua fascia di prezzo. Che sia per giocare a Roblox, ad altri giochi online o per la fruizione di contenuti multimediali, questo tablet non vi deluderà!

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2. Amazon Fire HD 10 (13ª generazione) [Il miglior tablet economico per Roblox]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Processore MediaTek MT8186A (Octa-Core: 2x Cortex-A76 a 2,05 GHz, 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz) Sistema operativo Fire OS 8 GPU ARM Mali-G52 MC2 a 1 GHz RAM 3 GB Capacità di archiviazione 32/64 GB integrati, espandibili fino a 1 TB Capacità della batteria ~6500 mAh (13 ore di autonomia) Risoluzione 10,1''/1920×1200 Peso 0,96 libbre/0,434 kg

L'Amazon Fire HD 10 (13ª generazione) è il miglior tablet economico per Roblox: è più veloce del 25% rispetto al modello precedente e noterai subito la differenza. I tempi di caricamento sono più rapidi e il gameplay rimane stabile anche nei mondi più affollati. Il chip MT8186A abbina due core Cortex-A76 più veloci a sei efficienti core A55, garantendo un vantaggio significativo rispetto ai vecchi tablet economici per l’uso quotidiano nel gaming.

Con 3 GB di RAM, gestisce Roblox senza problemi nella maggior parte dei casi. Non è in grado di supportare le impostazioni grafiche più elevate, ma per i mondi Roblox occasionali e di media complessità regge bene. Lo spazio di archiviazione parte da 32 GB ed è espandibile fino a 1 TB tramite microSD, quindi rimanere senza spazio non è un vero problema.

Il display Full HD da 10,1" è abbastanza luminoso e nitido da garantire una buona resa grafica su Roblox, mentre i doppi altoparlanti stereo con jack da 3,5 mm ti consentono di non dover ricorrere alle cuffie. Se stai cercando il miglior tablet per Roblox con un budget limitato, il vetro alluminosilicato è anche 2,7 volte più resistente rispetto ai tablet economici della generazione precedente: un vero vantaggio per un dispositivo che probabilmente subirà qualche urto.

È possibile giocare a Roblox sui tablet Amazon Fire?

Sì, ma c’è un inconveniente. I tablet Fire utilizzano Fire OS, non Android standard, quindi Google Play Store non è preinstallato. Dovrai installarlo manualmente o utilizzare uno store di terze parti come Aptoide per scaricare Roblox. Una volta installato, funziona senza intoppi sul Fire HD 10. I tempi di caricamento possono essere leggermente più lunghi rispetto ai tablet Android standard, ma l’esperienza di gioco rimane stabile nella maggior parte dei casi.

L’autonomia della batteria di 13 ore è davvero ottima per un tablet economico, e la struttura leggera, con un peso inferiore a 1 lb, lo rende facile da tenere in mano durante le sessioni prolungate. Basta mantenere aspettative realistiche: si tratta di un dispositivo economico, e i giochi Roblox più pesanti o graficamente più complessi funzioneranno meglio su un dispositivo di fascia superiore.

Pro Contro ✅ Prezzo molto accessibile



✅ Più veloce del 25% rispetto alla generazione



precedente ✅ Autonomia



della batteria di 13 ore ✅ Schermo



resistente in vetro alluminosilicato ✅ Memoria espandibile fino a 1 TB ❌ I 3 GB di RAM limitano i giochi



più pesanti ❌ Google Play non è preinstallato



❌ Pubblicità sulla schermata di blocco, a meno che non vengano rimosse



Verdetto finale: Il Fire HD 10 di 13ª generazione è la scelta più vantaggiosa in termini di rapporto qualità-prezzo per Roblox. Il chip più veloce, la batteria a lunga durata e la struttura resistente lo rendono un acquisto intelligente per i giocatori occasionali che non vogliono spendere molto.

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3. Apple iPad Mini (A17 Pro) [Il miglior tablet portatile per Roblox]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Processore CPU hexa-core Apple Sistema operativo iPad OS 18 GPU GPU Apple a 5 core RAM 8 GB Capacità di archiviazione 128/256/512 GB, a seconda del modello Capacità della batteria 5078 mAh Risoluzione 8,3 pollici/2266 x 1488 Peso 0,65 libbre/0,29 kg (leggermente superiore per i modelli Wi-Fi + Cellular)

Non dovrebbe sorprendere affatto che gli iPad di Apple siano tra i migliori non solo quando si tratta dei migliori tablet per Roblox, ma anche per quanto riguarda i tablet di fascia alta.

L'iPad Mini con chip A17 Pro offre prestazioni elevate in un formato compatto. La sua CPU a 6 core e la GPU a 5 core sono in grado di gestire senza problemi la maggior parte dei giochi per dispositivi mobili, compresi i titoli più impegnativi, consentendoti di godere di frame rate costanti senza rallentamenti. Grazie agli 8 GB di RAM, il multitasking, come il passaggio da un gioco a un’app di chat, risulta veloce e reattivo.

Il display Liquid Retina da 8,3 pollici offre immagini straordinarie e colori brillanti, che rendono i giochi più dettagliati e coinvolgenti. Gli altoparlanti stereo posizionati in ogni angolo garantiscono un suono bilanciato, rendendo più facile ascoltare gli effetti sonori e i dialoghi del gioco senza bisogno di cuffie. Apple ha inoltre integrato un software per ridurre il “jelly scrolling”, che contribuisce a rendere più fluide le scene in rapido movimento durante la lettura di testi o lo scorrimento delle mappe di gioco.

Le sue dimensioni ridotte lo rendono facile da trasportare, così potrai portare i tuoi giochi ovunque, che si tratti di una partita veloce in un bar o di una lunga sessione durante un viaggio. Nonostante tutto ciò, l’Apple iPad Mini A17 Pro non è né grande né pesante. Con un peso di appena 0,65 libbre, questo tablet è una delle scelte migliori quando si tratta di giocare in modo potente mentre si è in viaggio.

Pro Contro ✅ Specifiche



tecniche incredibilmente potenti ✅ Piccolo, leggero e molto portatile



✅ Ottima capacità



di archiviazione interna ✅ Display Liquid Retina visivamente sbalorditivo con regolazioni per lo scorrimento



fluido ✅ Dispone di Apple Intelligence ❌ Eccessivo se lo userete solo per giocare a Roblox



















Verdetto finale: Se desideri un iPad di fascia alta per il gaming, l’Apple iPad Mini A17 è un’ottima scelta. Il suo chip A17 Pro gestisce senza problemi anche i giochi più esigenti, mentre il display Liquid Retina da 8,3 pollici con altoparlanti stereo garantisce immagini nitide e un audio cristallino.

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4. Google Pixel Tablet [Il miglior tablet con lunga autonomia per Roblox]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Processore Google Tensor G2 (ottacore: 2x Cortex-X1 a 2,85 GHz, 2x Cortex-A76 a 2,35 GHz, 4x Cortex-A55 a 1,80 GHz) Sistema operativo Android 13 (aggiornabile ad Android 16) GPU Mali-G710 MP7 RAM 8 GB Capacità di archiviazione 128/256 GB, a seconda del modello Capacità della batteria 7020 mAh (~27 Wh) Risoluzione 10,95''/2560×1600 Peso 1,09 libbre/0,493 kg

Google non si è limitata a osservare la crescita del mercato dei dispositivi mobili: è entrata in scena con gli smartphone Pixel e, successivamente, con il Google Pixel Tablet. Non è un portatile da gaming né all’avanguardia come gli iPad di Apple, ma è una scelta valida come miglior tablet per Roblox per il gaming occasionale e ottimizzato per dispositivi mobili, soprattutto se la durata della batteria è la tua priorità.

Grazie al chip Tensor G2 con 8 GB di RAM e alla GPU Mali-G710 MP7, garantisce un funzionamento stabile di Roblox a 50–60 FPS anche in mondi moderatamente impegnativi. Il display da 10,95" con risoluzione 2560×1600 è nitido e luminoso, garantendo una resa eccellente sia nei coloratissimi mondi di Roblox che su YouTube tra una sessione e l’altra.

La durata della batteria è uno dei motivi principali per cui questo dispositivo è nella nostra lista dei migliori tablet per Roblox. La batteria da 7020 mAh dura fino a 10–12 ore con titoli meno impegnativi come Roblox e circa 7–8 ore con giochi più esigenti. Le impostazioni della batteria adattiva di Google aiutano a sfruttarla al massimo, rendendola ideale per lunghe sessioni di gioco senza dover cercare una presa di corrente.

Il dock di ricarica con altoparlanti opzionale – venduto separatamente – potenzia notevolmente l’audio, trasformando il Pixel Tablet in un vero e proprio centro multimediale quando non si gioca. Senza il dock, gli altoparlanti integrati sono discreti ma non eccezionali. La frequenza di aggiornamento dello schermo è fissata a 60 Hz, il che va bene per Roblox ma potrebbe risultare lento se siete abituati a display con frequenze di aggiornamento più elevate.

Android 13 preinstallato con supporto per l’aggiornamento fino ad Android 16, oltre a 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, garantisce che questo tablet rimarrà al passo con i tempi e sicuro per gli anni a venire.

Pro Contro ✅ Batteria



resistente e di lunga durata ✅ Ampia memoria



interna ✅ In dotazione con Gemini



✅ Display



nitido da 2560×1600 ✅ 5 anni di aggiornamenti di sicurezza ❌ Frequenza



di aggiornamento di soli 60 Hz ❌ Dock venduto separatamente



❌ Più pesante rispetto ad alcuni concorrenti

Verdetto finale: Se il tuo budget te lo consente, il Google Pixel Tablet è il miglior tablet per giocare a Roblox durante sessioni prolungate: ottima batteria, display nitido e Android in versione pulita lo rendono una scelta a tutto tondo.

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5. Lenovo Idea Tab Pro [Il miglior tablet per Roblox per sessioni di gioco prolungate]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Processore MediaTek Dimensity 8300 (Octa-Core: 1x Cortex-A715 a 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 a 3,2 GHz, 4x Cortex-A510 a 2,0 GHz) Sistema operativo Android 14 (aggiornabile ad Android 16) GPU ARM Mali-G615 MC6 RAM 8 GB LPDDR5X Capacità di archiviazione 128 GB UFS 4.0, espandibile fino a 1 TB Capacità della batteria 10.200 mAh Risoluzione 12,7''/2944 x 1840 (3K) Peso 1,37 libbre/0,620 kg

Se stai cercando il miglior tablet per Roblox per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni, il Lenovo Idea Tab Pro è un serio contendente. La batteria da 10.200 mAh, abbinata alla ricarica rapida da 45 W, ti permette di giocare per ore senza preoccuparti della carica residua; e quando devi ricaricare, il processo è rapidissimo.

Il chip MediaTek Dimensity 8300 rappresenta un passo avanti rispetto al precedente Dimensity 7050, è realizzato con un processo a 4 nm e totalizza oltre 1.400.000 punti in AnTuTu v10. Gestisce Roblox senza alcuno sforzo e offre margini di prestazione anche per titoli molto più impegnativi. La GPU Mali-G615 MC6 mantiene fluidi i frame rate anche nei mondi di Roblox più affollati e ricchi di azione, dimostrando di poter gestire giochi più impegnativi oltre a Roblox.

Il display 3K da 12,7" a 144 Hz è uno degli schermi più nitidi e fluidi di questa lista: la risoluzione di 2944×1840 rende i mondi di Roblox nitidi e dettagliati, mentre la frequenza di aggiornamento di 144 Hz garantisce uno scorrimento e movimenti fluidi come il burro. I quattro altoparlanti JBL Dolby Atmos completano l’esperienza multimediale con un suono davvero impressionante per un tablet.

Google Gemini è integrato, e la Tab Pen Plus e la custodia Folio incluse aggiungono un valore reale fin dal primo utilizzo – non sono necessari acquisti aggiuntivi. Il Wi-Fi 6E garantisce sessioni online su Roblox stabili e veloci.

L’unico vero neo: con un peso di 1,37 libbre, è uno dei tablet più pesanti di questa lista, quindi un utilizzo prolungato tenendolo in mano potrebbe risultare stancante. Appoggiarlo sulla custodia folio inclusa risolve in gran parte il problema.

Pro Contro ✅ Enorme batteria da 10.200 mAh con ricarica



rapida da 45 W ✅ Display 3K a 144 Hz – lo schermo più nitido di questa lista



✅ Dimensity 8300 – potente chip



a 4 nm ✅ Penna e custodia a libro incluse nella confezione



✅ Quattro altoparlanti JBL Dolby Atmos ❌ Più pesante della maggior parte dei tablet di questa lista



❌ Limite a 60 fps in alcune esperienze su Roblox

Verdetto finale: Il Lenovo Idea Tab Pro è il miglior tablet per Roblox se ti piacciono le sessioni maratona. Una batteria mostruosa, uno straordinario display 3K a 144 Hz e un chip potente lo rendono una delle scelte più complete di questa lista.

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6. Samsung Galaxy Tab A9+ [Il miglior tablet di fascia media per Roblox]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Processore Octa-core (2x Kryo 660 Gold@2.2GHz, 6x Kryo 660 Silver@1.8GHz) Sistema operativo Android 13 (aggiornabile alla versione 14), One UI 6.1 GPU Adreno 619 RAM 4 GB/8 GB Capacità di archiviazione da 64 GB a 128 GB, espandibile fino a 1 TB Capacità della batteria 7040 mAh Risoluzione 11 pollici / 1920 x 1200 Peso 1,32 libbre/0,6 kg

Il Galaxy Tab A9+ si colloca nella fascia media-economica. È più potente dei tablet entry-level economici, pur rimanendo molto conveniente. Offre prestazioni fluide per le attività quotidiane, lo streaming e i giochi leggeri senza un prezzo elevato.

Nonostante il suo costo relativamente contenuto, questo tablet offre prestazioni ben superiori alla sua fascia di prezzo. Le CPU Kryo conferiscono al Galaxy A9+ un vantaggio, seppur modesto ma percepibile, nei giochi, e la possibilità di scegliere tra 4 o 8 GB di RAM è sicuramente apprezzabile. Tieni presente che alcuni utenti hanno segnalato che la versione da 4 GB è notevolmente più lenta di quella da 8 GB: quindi, se intendi acquistare un tablet una volta sola, opta per la versione da 8 GB.

Questo tablet è ottimo per i giochi, ma è fantastico anche per la riproduzione multimediale o la lettura. Ha un display sorprendentemente vivace: non è di prim’ordine, ma per un tablet in questa fascia di prezzo è eccellente. I quattro altoparlanti Dolby Atmos completano l’esperienza multimediale con un suono ricco e coinvolgente e, infine, i 128 GB di spazio di archiviazione ti consentono di riempire questo tablet con tantissimi film, musica e libri da leggere!

Pro Contro ✅ Prestazioni eccellenti per il prezzo



✅ Display fantastico con una grafica



straordinaria ✅ Suono



molto ricco ✅ Disponibile nelle varianti



con 4/8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria ✅ Espansione di memoria tramite microSD ❌ Lo schermo potrebbe risultare un po’ piccolo per i giocatori

















più accaniti

Verdetto finale: Che tu stia cercando un buon tablet da gioco o un tablet multimediale decente, il Galaxy Tab A9+ di Samsung è un fantastico tuttofare.

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7. Amazon Fire HD 10 Kids Pro [Il miglior tablet a misura di bambino per Roblox]

Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Processore Octa-Core (2x A76@2.05GHz, 6x A55@2.0GHz) Sistema operativo Fire OS GPU Non specificata, ma probabilmente Mali-G52 MP2 RAM 3 GB Capacità di archiviazione 32 GB integrati, espandibili fino a 1 TB Capacità della batteria Non specificata, ma probabilmente 6500 mAh Risoluzione 10,1 pollici / 1920 x 1200 Peso 1,45 libbre/0,66 kg

Infine, arriviamo a questo fantastico tablet da gioco pensato appositamente per i bambini. Se il nome vi sembra familiare, non state vedendo cose strane: si tratta praticamente dello stesso tablet dell’Amazon Fire HD 10 di tredicesima generazione, che occupa il secondo posto in questa classifica.

Questo tablet Amazon Fire è quasi identico al Fire HD 10, quindi offre la stessa velocità e le stesse prestazioni fluide. Dispone di 32 GB di spazio di archiviazione per giochi, video e app scolastiche, ed è possibile espanderlo con una scheda microSD. Lo schermo e la grafica sono fluidi e colorati, rendendolo perfetto sia per l’apprendimento che per il gioco, e dovrebbe durare per lunghi viaggi senza rimanere senza batteria.

A differenza del Fire HD 10, però, questo è un tablet da gioco pensato appositamente per i bambini e, pertanto, è dotato di alcune importanti funzionalità aggiuntive. La prima di queste è una custodia elegante e resistente che protegge il tablet. Seguono i controlli parentali, che consentono un facile monitoraggio anche ai genitori meno esperti di tecnologia. In terzo luogo ci sono gli abbonamenti: di default, l’Amazon Fire HD 10 Kids include un abbonamento annuale ad Amazon Kids+ per giochi, libri e video adatti ai bambini. Ultimo, ma sicuramente non meno importante, è la garanzia di sostituzione completa di 2 anni, che la dice lunga sulla fiducia di Amazon in questo tablet da gioco!

Pro Contro ✅ Ottimo quanto l’originale Amazon Fire HD 10



✅ Include un abbonamento di un anno ad Amazon Kids+



già preinstallato ✅ Controlli parentali preinstallati



✅ Custodia



protettiva elegante ma robusta ✅ Ha una garanzia di sostituzione completa di 2 anni ❌ Facile da confondere con la versione per bambini dai 3 ai 7 anni; assicurati di scegliere il modello giusto!





















Verdetto finale: se stai cercando un tablet per far giocare un bambino a Roblox, l’Amazon Fire HD 10 Kids Pro è la scelta vincente sia per gli adulti che per i bambini.

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Si può giocare a Roblox su un tablet? Spiegazione dei requisiti di sistema

Sì, la maggior parte dei tablet moderni è in grado di eseguire Roblox senza problemi. Tuttavia, i tablet più vecchi o economici potrebbero avere difficoltà in termini di prestazioni se non soddisfano i requisiti minimi.

Requisiti di sistema:

Componente Requisiti minimi Consigliato Processore 1,6 GHz+ 2,0 GHz+ Octa-core RAM 1 GB 4 GB+ Spazio di archiviazione da 500 MB a 1 GB (con cache) Dispositivo da 32 GB, ideale da 64 GB+ Sistema operativo Android 8.0+ / iOS 13+ Android 13+ / iOS 15+ Grafica OpenGL ES 3.0 (Android) / Integrata GPU dedicata ai giochi Internet 4-8 Mb/s Si consiglia il Wi-Fi

I tablet Android devono avere Android 8.0 o versioni successive con supporto per OpenGL ES 3.0. I tablet Fire funzionano, ma richiedono l’installazione di Google Play Store. La maggior parte dei tablet dal 2019 in poi soddisfa questi requisiti.

I tablet iOS devono avere almeno iOS 13 o iPadOS 13. I dispositivi compatibili includono iPad Air 2, iPad mini 4, iPad (5ª generazione) e modelli più recenti. I modelli più vecchi , come l’iPad 3 o 4 , non supportano Roblox.

I tablet con chip Tegra 2 o processori precedenti ad ARMv7 non possono eseguire Roblox. I dispositivi con meno di 2 GB di RAM presenteranno gravi rallentamenti o si bloccheranno durante il gioco, quindi controlla le specifiche del tuo tablet prima di effettuare il download.

Guida all’acquisto di tablet per Roblox

Sebbene la selezione di tablet da gioco sopra riportata offra numerose opzioni eccellenti, potresti voler fare anche una ricerca per conto tuo. In tal caso, ecco cosa devi sapere per trovare il miglior tablet da gioco per Roblox!

1. Prestazioni della CPU e della GPU

Che si tratti di Roblox, giochi online o giochi offline particolarmente impegnativi, un'esperienza di gioco ottimale richiede sia una CPU che una GPU potenti.

La CPU è il "cervello" del tablet che elabora i dati. I fattori chiave includono il modello del processore (ARM Cortex, Snapdragon o serie Apple A/M), il numero di core (hexa-core, octa-core) e la velocità di clock misurata in gigahertz (GHz). Roblox richiede almeno 1,6 GHz, una velocità che la maggior parte dei tablet moderni supera facilmente. Velocità di clock più elevate significano prestazioni migliori, ma consumano la batteria più rapidamente.

La GPU gestisce il rendering grafico. GPU più potenti garantiscono un'esperienza di gioco più fluida con meno ritardi. Sebbene Roblox non sia particolarmente esigente dal punto di vista grafico, una GPU migliore è utile se si intende giocare ad altri titoli più impegnativi.

2. Display

Passiamo ora agli aspetti visivi. Ci sono due fattori chiave da considerare: le dimensioni dello schermo (e la risoluzione) e la frequenza di aggiornamento.

Le dimensioni dello schermo si riferiscono alle dimensioni fisiche dello schermo del tablet, mentre la risoluzione indica la nitidezza delle immagini sullo schermo. Questo aspetto dipende interamente dal modo in cui giochi: chi ha le mani più grandi potrebbe preferire uno schermo più ampio (circa 10 pollici), mentre i giocatori che desiderano una migliore qualità dello schermo opteranno per risoluzioni più elevate, come 1920×1200. Tieni presente che risoluzioni più elevate richiederanno un maggiore sforzo da parte della GPU del tablet.

La frequenza di aggiornamento indica la frequenza con cui lo schermo si aggiorna per mostrare ciò che sta accadendo. Per giochi dal ritmo più lento come Roblox, una frequenza compresa tra 60 e 90 Hz dovrebbe essere più che sufficiente.

3. RAM e memoria di archiviazione

Se la CPU è il cervello del tablet, la RAM è la sua memoria a breve termine. La quantità di RAM di cui dispone un tablet determina la sua capacità di mantenere le attività in memoria, il che significa che giochi come Roblox funzioneranno molto meglio e il tablet potrà gestire più app con un multitasking senza interruzioni. Ora, Roblox richiede solo 1 GB di RAM, ma più RAM c’è, meglio è.

Anche lo spazio di archiviazione si misura in GB. Lo spazio di archiviazione indica la quantità di dati che un dispositivo può memorizzare. Maggiore è lo spazio di archiviazione di un dispositivo, più contenuti è possibile memorizzarvi. Si noti che lo spazio di archiviazione non influisce direttamente sulle prestazioni!

Quanto spazio di archiviazione serve a Roblox?

Roblox di per sé è leggero. Il download iniziale è di circa 220-240 MB su iOS e 110-170 MB su Android, quindi si installa rapidamente sulla maggior parte dei tablet.

Ti servirà spazio aggiuntivo per gli aggiornamenti, la cache e i dati di gioco. Prevedi da 500 MB a 1 GB in totale, in modo che Roblox possa aggiornarsi senza intoppi e salvare le tue partite senza avvisi di spazio insufficiente.

Per i tablet, 32 GB sono il minimo indispensabile, ma 64 GB o più sono decisamente meglio. Questo ti garantisce spazio per Roblox, altri giochi, app e contenuti multimediali senza dover gestire costantemente lo spazio di archiviazione.

4. Durata della batteria e connettività

La durata della batteria è un fattore importante per qualsiasi dispositivo mobile. Controlla sia la capacità della batteria (misurata in milliampere-ora, o mAh) sia la potenza del cavo di ricarica. Un valore mAh più alto significa che il tablet può immagazzinare più energia, ma più lo si utilizza intensamente, più velocemente si scaricherà.

I cavi, d’altra parte, hanno una potenza nominale che determina il flusso di energia dal caricabatterie al tablet. Più è alta, meglio è, anche se, ovviamente, è sempre più costosa. Consiglio inoltre di utilizzare caricabatterie della stessa marca del tablet.

La connettività non rappresenta praticamente un problema, poiché tutti i tablet possono connettersi sia al Wi-Fi che al Bluetooth. Molti tablet possono anche connettersi alle reti mobili tramite una scheda SIM: se questo aspetto è importante per te, verifica con il produttore.

5. Audio

La maggior parte dei tablet ha altoparlanti standard integrati, quindi avrai sempre l’audio per i film e i giochi online. Tuttavia, alcuni tablet, come il Lenovo Tab Plus, fanno un passo in più con i loro altoparlanti, che, in alcuni casi, possono quasi eguagliare un impianto dedicato.

Se stai cercando un tablet con un audio eccezionale, dovrai valutare attentamente il numero, il tipo e le marche degli altoparlanti inclusi. Tieni presente che un numero maggiore di altoparlanti comporta un aumento di peso e dimensioni!

6. Portabilità e resistenza

Infine, ma non meno importante, ci sono le considerazioni relative alla portabilità e alla resistenza.

Più piccolo è un tablet, più è facile da trasportare, ma più piccolo sarà lo schermo. Assicurati di valutare attentamente quali sono le dimensioni e la risoluzione dello schermo che ritieni accettabili!

La maggior parte dei tablet è molto resistente, ma gli incidenti possono sempre capitare. Se temi che il tuo tablet possa cadere, potresti valutare l’acquisto di custodie protettive per questi dispositivi. Alcuni, come l’Amazon Fire HD 10 Kids Pro, sono dotati anche di garanzia, quindi ti consiglio di considerare anche questo aspetto.

Il mio verdetto finale sui migliori tablet per Roblox

La scelta del miglior tablet per Roblox dipende dal budget, dalla durata della batteria e da quanto sei appassionato di questo gioco. Ecco una breve sintesi:

Qualunque sia il tuo budget o il tuo stile di gioco, in questa lista troverai sicuramente un tablet che ti garantirà sessioni di Roblox fluide e senza lag.

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