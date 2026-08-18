I 7 migliori PC da gaming sotto i 1000 dollari nel 2026

Se sei alla ricerca del miglior PC da gaming sotto i 1000 dollari, allora sei fortunato! Dopo aver condotto ricerche approfondite, setacciato il mercato alla ricerca di prodotti pertinenti e consultato i miei amici gamer sulle loro esperienze con i PC da gaming economici, ho individuato alcuni dei desktop da gaming con il miglior rapporto qualità-prezzo che dovresti prendere in considerazione di acquistare al più presto.

Questi PC da gaming non solo sono relativamente economici, ma offrono anche prestazioni potenti, rendendoli un must assoluto per i giocatori con un budget limitato che cercano opzioni convenienti senza rinunciare alla qualità. Ne ho avuto esperienza in prima persona, dato che sono sempre alla ricerca di un PC con ottime specifiche che non mi costi un occhio della testa. Al giorno d’oggi questa può essere una vera sfida, vista la persistente carenza di GPU.

Detto questo, ho elencato qui di seguito sette dei migliori PC da gaming che puoi acquistare a meno di 1000 dollari, che ti consentiranno di vivere la migliore esperienza di gioco a prezzi più accessibili.

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Le nostre scelte migliori per i PC da gaming sotto i 1000 dollari

Ecco le scelte migliori del nostro team per i migliori PC da gaming sotto i 1000 dollari che offrono un rapporto qualità-prezzo eccezionale in termini di dollari per FPS. Se pensate di non poter acquistare un PC in grado di gestire senza intoppi tutti i titoli AAA più popolari rimanendo nel budget, questi desktop da gaming già assemblati vi dimostreranno sicuramente che vi sbagliate:

MSI Codex R2 – un computer straordinariamente completo che nasconde sotto il cofano una combinazione mostruosa composta da CPU Intel Core i5-14400F e GPU NVIDIA GeForce RTX 4060. NOVATECH Phantom 2.0 – uno dei PC da gaming preassemblati più convenienti sul mercato, dotato di una combinazione di tutto rispetto tra NVIDIA GeForce RTX 3050 e Intel Xeon i7, in grado di far girare la maggior parte dei giochi senza intoppi alla risoluzione FHD 1080p. CyberPowerPC Gamer Xtreme – il PC preassemblato di riferimento per i giocatori competitivi grazie alla combinazione di CPU Intel Core i5-13400F e GPU GeForce RTX 4060, in grado di dominare qualsiasi titolo di eSport, e alle periferiche da gioco incluse nella confezione.

Vuoi altri consigli sui PC economici? Non preoccuparti! Di seguito ho elencato altri quattro candidati al titolo di miglior PC da gaming sotto i 1000 dollari, ognuno dei quali eccelle in diverse categorie e possiede caratteristiche uniche che ti lasceranno a bocca aperta!

I 7 migliori PC da gaming sotto i 1000 dollari per i giocatori

Dopo aver vagliato decine di opzioni, ho selezionato sette PC da gaming eccezionali che mi hanno davvero impressionato: ognuno offre prestazioni solide, scelte di design intelligenti e un ottimo rapporto qualità-prezzo per meno di 1000 $.

Allora, cominciamo!

1. MSI Codex R2 [Il miglior PC da gaming in assoluto sotto i 1000 dollari]

Specifiche Dettagli Processore (CPU) Intel Core i5-14400F Scheda grafica (GPU) GeForce RTX 4060 (8 GB di VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (2×8 DDR5) Archiviazione SSD m.2 NVMe da 1 TB Alimentatore (PSU) 650 W Gold Periferiche incluse Tastiera e mouse Sistema operativo Windows 11 Home

MSI Codex R2 è un fantastico PC da gaming di fascia media e uno dei migliori PC da gaming sotto i 1000 $. In base alle mie osservazioni, questo PC è uno degli acquisti più convenienti che si possano fare nel panorama dei desktop da gaming preassemblati. Include persino una delle migliori schede grafiche per configurazioni a basso costo – la NVIDIA GeForce RTX 4060 – abbinata a un potente processore Intel Core i5-14400F che gestisce i titoli moderni alla grande.

In poche parole, è un computer estremamente affidabile in grado di garantire un numero di FPS sbalorditivo con impostazioni elevate in qualsiasi gioco, grazie alla sua fenomenale combinazione di GPU e CPU. Anche la combinazione ultraveloce di 16 GB di DDR5 e un SSD m.2 da 1 TB è un bel tocco, considerando che in un PC da gaming si vorrebbe sempre massimizzare la velocità della RAM e dello spazio di archiviazione. E non dimentichiamo gli extra: viene fornito in bundle con un mouse e una tastiera da gaming MSI, perfetti per chi sta mettendo insieme un sistema da zero.

Se si considerano le specifiche consigliate anche dei giochi AAA più esigenti in termini di risorse oggi disponibili, l’aggiornamento a 32 GB di RAM o l’aggiunta di ulteriori TB di spazio di archiviazione su questo sistema non sarebbero affatto necessari fino a molto tempo in futuro, figuriamoci la sostituzione della sua GPU compatibile con RTX. Questo lo rende anche una delle opzioni più sicure, a mio avviso, quando si tratta di PC preassemblati a prova di futuro. Punti bonus per stile e prestazioni: dispone di illuminazione RGB personalizzabile con cambio di profilo senza interruzioni, un robusto dissipatore ad aria RGB per la CPU, quattro ventole di raffreddamento del sistema per il flusso d’aria e un alimentatore Gold da 650 W che garantisce un’eccellente efficienza energetica e una dispersione termica minima.

Pro Contro ✅ È dotato di una delle migliori schede grafiche per configurazioni a basso costo: la NVIDIA GeForce RTX 4060



✅ Vanta un potente processore Intel Core i5-14400F e una RAM



DDR5 ultraveloce da 16 GB ✅ Offre un alimentatore Gold da 650 W, il che significa che funziona in modo efficiente e spreca meno energia sotto forma di calore



✅ Viene fornito in bundle con un mouse e una tastiera



da gioco MSI ✅ Dispone di illuminazione RGB personalizzabile che consente di passare da un profilo all’altro senza



interruzioni ✅ Offre un raffreddamento adeguato grazie al suo dissipatore ad aria RGB per CPU e alle quattro ventole di raffreddamento del sistema ❌ È più costoso di tutti i PC da gaming elencati qui, ma il suo costo è decisamente compensato dal valore che offre





























Verdetto finale: se dovessi consigliare un PC da gaming preassemblato economico tra tutti gli altri, sarebbe proprio questo – senza dubbio il miglior PC da gaming sotto i 1000 dollari – semplicemente perché soddisfa tutti i requisiti in termini di specifiche rispetto al suo costo.

2. NOVATECH Phantom 2.0 [Il miglior PC da gaming economico sotto i 1000 $]

Specifiche Dettagli Processore (CPU) Intel Xeon i7 Scheda grafica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB di VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (2×8 DDR4-2666 MHz) Archiviazione SSD m.2 NVMe da 512 GB Alimentatore (PSU) 550 W Bronze Periferiche incluse Nessuna Sistema operativo Windows 11 Pro

Hai un budget davvero limitato? In tal caso, NOVATECH Phantom 2.0 fa proprio al caso tuo. Non solo è dotato di un eccellente processore Intel Xeon i7, in grado di gestire senza problemi qualsiasi attività legata alla produttività o giochi che richiedono un uso intensivo della CPU, ma può anche contare su un solido supporto grazie alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050.

Il marchio NOVATECH, in particolare, vanta PC da gaming preassemblati di alta qualità, realizzati negli Stati Uniti, quindi la qualità costruttiva sarebbe l’ultima delle tue preoccupazioni se decidessi di acquistare questo sistema. La gestione dei cavi sarà sempre impeccabile, così come la configurazione RGB. Inoltre, il sistema viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato, quindi sarai pronto all’uso fin da subito, senza dover acquistare o installare separatamente un sistema operativo.

In caso di problemi, sei coperto da una garanzia di 1 anno, che aggiunge tranquillità al tuo acquisto. Nei rari casi in cui dovessero verificarsi problemi con il tuo sistema, il marchio dispone anche di un team di assistenza clienti molto attivo, pronto ad aiutarti nella risoluzione dei problemi e, se necessario, nella sostituzione del prodotto.

Il Phantom 2.0 non include alcuna periferica nella confezione, ma è facile rimediare, soprattutto considerando la vasta scelta di ottimi mouse da gioco economici disponibili al giorno d’oggi.

Pro Contro ✅ È uno dei PC da gaming preassemblati più economici che si possano trovare, dotato di una buona GPU



dedicata ✅ Viene fornito con Windows 11 Pro



preinstallato ✅ È alimentato da un processore Intel Xeon i7 in grado di gestire con facilità



sia attività di produttività che richiedono un uso intensivo della CPU sia giochi ✅ Si ottiene una garanzia di 1 anno con un team di assistenza Novatech dedicato sempre a disposizione



✅ È dotato di cavi intrecciati su misura e luci RGB personalizzabili ❌ Non viene fornito con accessori come mouse o tastiera, ma basta una rapida ricerca tra le opzioni economiche per risolvere il problema.



























Verdetto finale: sulla base di innumerevoli ore di ricerca per individuare il PC preassemblato più economico e con il miglior rapporto qualità-prezzo, posso affermare con sicurezza che il NOVATECH Phantom 2.0 è uno dei migliori – se non il migliore – PC da gaming economico che si possa acquistare.

3. CyberPowerPC Gamer Xtreme [Il miglior PC da gaming per giocatori competitivi sotto i 1000 dollari]

Specifiche Dettagli Processore (CPU) Intel Core i5-13400F Scheda grafica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB di VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (2×8 DDR5) Archiviazione SSD PCIe Gen4 da 1 TB Alimentatore (PSU) 600 W Periferiche incluse Tastiera e mouse Sistema operativo Windows 11 Home

Il CyberPowerPC Gamer Xtreme è il modello più simile all’MSI Codex R2 in termini di specifiche, con una CPU leggermente meno potente, ma è disponibile a un prezzo inferiore. Questo dovrebbe dirvi tutto ciò che c’è da sapere sulla sua eccellente qualità costruttiva.

Sotto il cofano, è alimentato da un processore Intel Core i5-13400F, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 e 16 GB di RAM DDR5, che gli conferiscono tutta la potenza necessaria per un'esperienza di gioco fluida. Include inoltre un mouse FPS e una tastiera da gioco di alta qualità, il che rende l’acquisto ancora più allettante per i giocatori competitivi. Inoltre, se sei stanco dei PC con pannelli frontali in rete, i pannelli in vetro in stile acquario di questo modello sono decisamente migliori per mettere in mostra i tuoi componenti, o semplicemente per ammirare meglio le bellissime luci RGB quando il sistema è inattivo.

Include anche una garanzia di un anno su parti e manodopera, oltre all’assistenza gratuita a vita, così sarai coperto anche molto tempo dopo la tua prima partita. Tutto sommato, considererei questo PC preassemblato una valida alternativa all’MSI Codex R2 se non ti dispiace accettare una leggerissima penalizzazione in termini di prestazioni della CPU. È pronto per la realtà virtuale con Oculus Rift e HTC Vive, per non parlare del fatto che è in grado di garantire un numero incredibile di FPS praticamente in qualsiasi gioco competitivo vi venga in mente.

Pro Contro ✅ È dotato di una potente combinazione



di processore Intel Core i5-13400F, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 e 16 GB di DDR5 ✅ Include gratuitamente mouse e tastiera



da gioco ✅ Presenta un pannello laterale in vetro temperato, che ti permette di ammirare l’interno del tuo PC in



qualsiasi momento ✅ Ha una garanzia di un anno su parti e manodopera con assistenza gratuita a vita ❌ Il suo prezzo si avvicina parecchio alla soglia dei 1.000 dollari, ma si ottiene comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo considerando quanto siano





















straordinari i suoi componenti

Verdetto finale: il CyberPowerPC Gamer Xtreme dovrebbe essere un ottimo acquisto per i giocatori competitivi, grazie alle periferiche da gioco di prim’ordine incluse con il desktop. Se l’MSI Codex R2 è appena fuori dalla tua portata in termini di budget, questa è senza dubbio l’alternativa che dovresti prendere in considerazione: si guadagna facilmente un posto tra i migliori PC da gaming sotto i 1.000 dollari.

4. iBUYPOWER Scale Orange [Il miglior PC da gaming per velocità sotto i 1000 $]

Specifiche Dettagli Processore (CPU) AMD Ryzen 7 5700 Scheda grafica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB di VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (2×8 DDR4-3200 MHz) Archiviazione SSD NVMe da 512 GB Alimentatore (PSU) 600 W Periferiche incluse Tastiera e mouse Sistema operativo Windows 11 Home

Sulla base della mia esperienza personale con PC da gaming “ibridi” dotati di processore AMD e scheda grafica NVIDIA, posso affermare con certezza che l’iBUYPOWER Scale Orange presenta una combinazione di CPU e GPU davvero ottima, in grado di eseguire senza problemi qualsiasi titolo moderno con impostazioni “ultra”. Nello specifico, è equipaggiato con un AMD Ryzen 7 5700 e una NVIDIA GeForce RTX 4060, più che in grado di garantire frame rate elevati nei più recenti titoli AAA.

Sono anche un grande fan del tema RGB incentrato sull’arancione, che rappresenta una gradita novità rispetto all’arcobaleno predefinito che si vede comunemente nei PC da gaming. Ancora meglio, viene fornito con una tastiera e un mouse da gaming RGB gratuiti, risparmiandovi la fatica di acquistare le periferiche separatamente.

Il pannello frontale a rete favorisce il flusso d’aria ed è facilissimo da pulire, mentre il sistema di raffreddamento è abbastanza efficiente da tenere sotto controllo la temperatura anche durante lunghe sessioni di gioco. Inoltre, è dotato di un numero minimo di bloatware e di Windows 11 Home preinstallato con tutti i driver già installati e aggiornati: potrai così iniziare subito a giocare senza ulteriori configurazioni.

Pro Contro ✅ Presenta un'illuminazione RGB arancione, un tema del case in tinta e un pannello



laterale in vetro temperato ✅ Dispone di una combinazione AMD Ryzen 7 5700 e NVIDIA GeForce RTX 4060 in grado di garantire facilmente frame rate elevati in qualsiasi gioco



✅ Include una tastiera e un mouse



da gioco RGB in omaggio ✅ Dispone di un efficiente sistema di raffreddamento e di un pannello frontale in rete facile da pulire



✅ Vanta un numero minimo di programmi preinstallati non necessari e Windows 11 Home preinstallato con tutti i driver già installati e aggiornati ❌ La sua capacità di archiviazione di 512 GB potrebbe essere migliore, anche se è sempre possibile risparmiare e aggiungere in



























seguito numerosi SSD o HDD secondari

Verdetto finale: se desideri un tema più “uniforme” per l’illuminazione RGB e il colore del case, oltre a un computer velocissimo in grado di eseguire i giochi a risoluzioni e fps più elevati, allora l’iBUYPOWER Scale Orange è un serio contendente al titolo di miglior PC da gaming sotto i 1000 $.

5. iBUYPOWER Trace 7 Mesh [Il miglior PC da gaming espandibile sotto i 1000 dollari]

Specifiche Dettagli Processore (CPU) AMD Ryzen 7 5700 Scheda grafica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB di VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (2×8 DDR4-‎3200 MHz) Archiviazione SSD NVMe da 1 TB Alimentatore (PSU) 600 W Periferiche incluse Tastiera e mouse Sistema operativo Windows 11 Home Advanced

Se stai cercando uno dei migliori PC da gaming sotto i 1000 dollari, l’iBUYPOWER Trace 7 Mesh è un’ottima scelta: si tratta di un’alternativa più conveniente all’iBUYPOWER Scale Orange, facilmente potenziabile grazie alla sua scheda madre ATX di fascia alta. Supponiamo che, in futuro, la combinazione già impressionante di NVIDIA GeForce RTX 3050 e AMD Ryzen 7 5700 non sia più all’altezza delle tue esigenze. In tal caso, potrete sostituire i componenti di questo sistema senza alcun problema di compatibilità. Il pacchetto include in omaggio un mouse e una tastiera da gioco RGB, un ottimo vantaggio se state iniziando da zero.

Il sistema presenta inoltre luci RGB personalizzabili e un elegante case nero, che gli conferiscono un aspetto pulito e moderno, adatto a quasi qualsiasi ambiente. Il sistema di raffreddamento è efficiente e il pannello frontale in rete favorisce il flusso d’aria, risultando al contempo semplicissimo da pulire.

Certo, la VRAM della GPU potrebbe essere leggermente superiore, ma offre comunque prestazioni sufficienti per eseguire senza intoppi molti dei titoli AAA più recenti.

Pro Contro ✅ Include in omaggio un mouse e una tastiera



da gaming RGB ✅ Vanta una combinazione piuttosto solida di AMD Ryzen 7 5700 e NVIDIA GeForce RTX 3050, eccellente per il gaming



a 1080p ✅ Dispone di un sistema di raffreddamento efficiente e di un pannello frontale in rete facile da pulire



✅ È dotato di luci RGB personalizzabili e di un elegante case nero ❌ La VRAM della GPU potrebbe essere leggermente superiore, ma offre comunque prestazioni sufficienti per eseguire alcuni dei giochi



















AAA più recenti

Verdetto finale: l’iBUYPOWER Trace 7 Mesh è un buon acquisto per gli appassionati di PC alle prime armi che non hanno alcuna conoscenza in materia di assemblaggio di PC. È facilmente aggiornabile e presenta una combinazione di GPU e CPU di fascia economica piuttosto valida, che non risulterà obsoleta per almeno altri quattro anni circa.

6. Skytech Arcangelo [Il miglior PC da gaming per potenza e multitasking sotto i 1000 dollari]

Specifiche Dettagli Processore (CPU) AMD Ryzen 5 5500 Scheda grafica (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB di VRAM) Memoria (RAM) 16 GB (8×2 DDR4-3200 MHz) Archiviazione SSD da 1 TB Alimentatore (PSU) 650 W Gold Periferiche incluse Tastiera e mouse Sistema operativo Windows 11 Home

Skytech Arcangelo è sicuramente all’altezza del suo nome, essendo di gran lunga uno dei PC preassemblati più appariscenti di questa lista, con un elegante design esterno bianco impreziosito da numerosi LED RGB personalizzabili. Ma non è solo l’aspetto esteriore a stupire: monta infatti un processore AMD Ryzen 5 5500 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, in grado di far girare i giochi a un numero di fps rispettabile con impostazioni da medie ad alte. Vale la pena notare che la scheda ha solo 6 GB di VRAM, il che potrebbe rappresentare una leggera limitazione per alcuni giochi AAA, ma rimane comunque una scheda molto performante per un'esperienza di gioco fluida con i titoli moderni.

Ciò che distingue davvero questa configurazione è l’attenzione alla qualità. È assemblato negli Stati Uniti utilizzando esclusivamente componenti di marchi affidabili e vanta un eccellente sistema di raffreddamento ad aria per mantenere il sistema al massimo delle prestazioni. È inoltre dotato di un alimentatore Gold da 650 W, il che significa che funziona in modo più efficiente e genera meno calore risparmiando energia: perfetto per sessioni di gioco che si protraggono a lungo.

Pro Contro ✅ Presenta una combinazione conveniente, ma comunque eccezionale, di NVIDIA GeForce RTX 3050 e AMD Ryzen 5 5500.



✅ Dispone di un accattivante case bianco con illuminazione RGB che aggiunge un tocco di eleganza alla tua configurazione da gioco.



✅ Vanta un eccellente sistema di raffreddamento ad aria.



✅ È assemblato negli Stati Uniti e utilizza esclusivamente componenti di marchi rinomati.



✅ L’alimentatore Gold da 650 W garantisce un’erogazione efficiente dell’energia e contribuisce a ridurre lo spreco energetico e il calore ❌ Non mi convince molto la mancanza di VRAM, ma la RTX 3050 rimane comunque una scheda molto potente in grado di far girare i giochi moderni senza intoppi.





















Verdetto finale: in base alla mia esperienza con configurazioni mid-tower come questa, lo Skytech Arcangelo è una scelta facile da consigliare a tutti i giocatori che desiderano distinguersi dai più comuni case per computer neri.

7. Beelink SER8 [Il miglior mini PC da gaming sotto i 1000 dollari]

Specifiche Dettagli Processore (CPU) Ryzen 7 8745HS GPU integrata (iGPU) AMD Radeon 780m Memoria (RAM) 32 GB (16×2 DDR5-5600 MHz) Archiviazione SSD m.2 PCIe Gen 4 da 1 TB Alimentatore (PSU) Nessuno Periferiche incluse Nessuna Sistema operativo Windows 11 Pro

Il Beelink SER8 è uno dei migliori mini PC da gaming sul mercato ed è sicuramente un acquisto di alto livello se siete alla ricerca di PC compatti che siano anche portatili e richiedano poca manutenzione. Oltre alla sua iGPU AMD Radeon 780m sorprendentemente affidabile, dispone anche di una potente combinazione di processore e RAM che renderà le vostre sessioni di gioco fluide come il burro.

Naturalmente, non dimentichiamo la sua mostruosa RAM DDR5 da 32 GB, che non si vede spesso nei PC già assemblati che non abbiano prezzi assurdamente alti. Con questa piccola bestia, è praticamente impossibile che il gioco subisca rallentamenti o si blocchi a causa di problemi di memoria, figuriamoci se stai semplicemente navigando su più schede di Chrome o eseguendo più attività contemporaneamente con diverse app.

Pro Contro ✅ Economico e perfetto per configurazioni minimaliste.



✅ Dispone di una RAM DDR5-5600Hz da 32 GB ultraveloce e ad alta capacità.



✅ Molto portatile grazie alle sue dimensioni ridotte, che ti consentono di giocare praticamente ovunque.



✅ È dotato di un potente processore Ryzen 7 8745HS con scheda grafica integrata AMD Radeon 780m. ❌ Non dispone di una scheda grafica dedicata, ma la sua iGPU è sufficiente per un'esperienza di gioco piacevole a 1080p.



















Verdetto finale: Oggigiorno è raro trovare PC da gaming validi sotto i 500 $, ma se non ti dispiace rinunciare a una GPU dedicata, il Beelink SER8 ti offrirà un’esperienza di gioco piuttosto solida a un prezzo davvero conveniente.

Quali specifiche dovrebbe avere un PC da gaming?

Dato che i requisiti grafici dei giochi moderni aumentano di anno in anno, dovresti sempre verificare che il PC da gaming che stai per acquistare abbia potenza sufficiente per stare al passo, soprattutto se opti per un modello già assemblato invece di costruire tu stesso un desktop da gaming.

A tal proposito, scegliere il miglior PC da gaming sotto i 1000 dollari dovrebbe essere abbastanza semplice se sai a cosa prestare attenzione per quanto riguarda i componenti hardware. Per aiutarti in questo, ho elencato tutte le specifiche che un PC da gaming dovrebbe avere, soprattutto se desideri ottenere prestazioni elevate a un prezzo più contenuto.

1. Processore (CPU)

Dipende dal tuo budget esatto, ma la migliore CPU per PC da gaming sotto i 1000 dollari sarebbe, come minimo, un processore della serie Intel Core i5 o della serie AMD Ryzen 5. Entrambi offrono un eccellente equilibrio tra prestazioni e convenienza, rendendoli ideali per configurazioni da gaming di fascia media. È possibile optare per modelli leggermente inferiori, purché siano compatibili con gli altri componenti, ma sconsiglio di risparmiare sulla CPU, poiché ciò influirà negativamente sulla capacità del PC da gaming di stare al passo con le evoluzioni future.

Un altro aspetto da evitare è una combinazione inadeguata di CPU e GPU, poiché ciò porta spesso a un fenomeno chiamato “colli di bottiglia”. Ciò si verifica quando la potenza di elaborazione della GPU è limitata da una CPU più debole, il che a sua volta influisce negativamente sulle prestazioni nei giochi e in altri ambiti.

Verifica sempre online che la tua CPU non costituisca un collo di bottiglia per la tua GPU, oppure, meglio ancora, dedica una parte consistente del tuo budget alla CPU o acquista un PC già assemblato con una buona CPU, poiché questo ti garantirà ampio margine per futuri aggiornamenti.

2. Scheda grafica (GPU)

La scelta della scheda grafica è innegabilmente la più importante se vuoi ottenere il miglior PC da gaming che il tuo budget ti consenta. Il tuo PC può avere i componenti con le specifiche più elevate sul mercato, ma senza una buona scheda grafica a supportarlo, continuerà comunque a far girare malissimo i giochi moderni che richiedono un uso intensivo della GPU.

Per aiutarti a scegliere le migliori GPU per il tuo PC da gaming assemblato o preconfigurato, ho elencato qui le migliori schede grafiche economiche che puoi acquistare se il tuo budget è inferiore a 1000 dollari:

Le migliori schede grafiche economiche VRAM Prezzo consigliato Intel Arc A580 8 GB 179 $ Intel Arc B580 12 GB 249 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 249 NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 299 AMD Radeon RX 7600XT 16 GB 329 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB 329 AMD Radeon RX 6600XT 8 GB 379

Si noti che i prezzi di listino (MSRP) non riflettono i prezzi effettivi delle GPU, che sono fortemente influenzati da numerosi fattori quali la località, la disponibilità e la data di lancio. Ciononostante, tutte le schede sopra elencate sono tra le migliori in termini di FPS per dollaro, rendendole indispensabili per PC da gioco economici ma potenti.

3. Memoria (RAM)

Dotare il proprio PC da gioco di moduli RAM di buona qualità non solo garantisce un'esperienza di gioco fluida, ma rende il PC adatto anche all'uso quotidiano o alle attività legate alla produttività. Con più spazio di RAM, il desktop da gioco avrà una maggiore reattività del sistema, migliori capacità di multitasking e sarà meno soggetto a rallentamenti e arresti anomali.

Per un'esperienza di gioco fluida, ti serviranno almeno 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz: assicurati che la tua CPU e la scheda madre supportino lo standard DDR4, poiché le configurazioni più recenti potrebbero richiedere invece la DDR5. Inoltre, assicurati di overcloccare la RAM passando ai profili DOCP (schede madri AMD) o XMP (schede madri Intel) nel BIOS per ottimizzare le prestazioni di gioco.

4. Archiviazione

Esistono due tipi principali di archiviazione per i PC:

Dischi rigidi (HDD)

Unità a stato solido (SSD)

Per i PC da gaming economici, consiglio di optare almeno per un SSD NVMe da 512 GB. Dopotutto, 512 GB dovrebbero essere sufficienti, a patto di non accumulare troppi giochi o altri file sul disco; tuttavia, 1 TB rappresenta la scelta ideale se si è disposti a sostenere il costo aggiuntivo.

Inoltre, se desiderate ottenere le massime velocità di caricamento mentre giocate ai vostri titoli preferiti, prendete in considerazione l’acquisto di un SSD con velocità di lettura e scrittura di almeno 1200 MB/s.

5. Alimentatore (PSU)

Quando scegli un buon alimentatore per il tuo PC da gaming, la cosa più importante da fare è verificare la potenza in watt richiesta dal processore e dalla scheda grafica. Per la maggior parte dei PC da gaming sotto i 1000 $, un alimentatore da circa 600 W rappresenta la scelta ideale. Tuttavia, consiglio di optare per un alimentatore con una potenza maggiore se prevedi di potenziare la tua GPU in futuro.

In generale, è consigliabile affidarsi a marchi noti di alimentatori come Seasonic, EVGA e Corsair, poiché alimentatori inaffidabili possono danneggiare irreparabilmente i componenti. Inoltre, gli alimentatori sono classificati in base alla loro efficienza energetica: Platinum (la più alta), Gold, Silver e Bronze (la più bassa). Se volete risparmiare sull’elettricità nel lungo periodo, ricordate che maggiore è il livello di efficienza dell’alimentatore del vostro PC da gaming, meglio è.

Puoi garantire la longevità e la stabilità del sistema scegliendo un alimentatore di fascia alta per PC da gaming in grado di gestire con facilità le fluttuazioni di tensione. Questo componente fondamentale funge da cuore del tuo sistema e protegge i tuoi costosi dispositivi elettronici dai danni, mantenendo al contempo livelli di prestazioni ottimali.

In breve, scegliere il miglior PC da gaming sotto i 1000 dollari non significa trovare il sistema più appariscente, ma capire cosa conta davvero sotto il cofano. Con la CPU, la GPU, la RAM, lo spazio di archiviazione giusti e un alimentatore affidabile, puoi assicurarti una configurazione potente senza sforare il tuo budget. Tieni a mente questi elementi essenziali e otterrai un computer in grado di garantire un'esperienza di gioco fluida, tempi di caricamento rapidi e margini di espansione.

Domande frequenti

Qual è il miglior PC da gaming sotto i 1000 dollari?

Il miglior PC da gaming che puoi acquistare sotto i 1000 dollari è l’MSI Codex R2. Si tratta di un desktop da gaming molto potente dotato di un processore Intel Core i5-14400F, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 e 16 GB di RAM DDR5: una combinazione eccezionale che vi consentirà di giocare a tutti i titoli più recenti con le impostazioni al massimo.

Quali sono le migliori specifiche per un PC da gaming economico?

Se desideri un PC da gaming economico e aggiornato in grado di eseguire i giochi AAA più recenti con risoluzioni e FPS soddisfacenti, idealmente dovrebbe avere almeno una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 o una AMD Radeon RX 6600XT. Per quanto riguarda il processore, prendi in considerazione una CPU della serie AMD Ryzen 5 o un Intel Core i5.

1000 dollari sono sufficienti per un PC da gaming?

Sì, 1000 $ sono più che sufficienti per acquistare anche un PC da gaming di fascia media. Assicurati solo di acquistarne uno che abbia una buona combinazione di CPU e GPU, poiché questi due componenti sono di gran lunga i più cruciali nella scelta di un PC da gaming potente.

Quanto costa un buon PC da gaming?

Se hai un budget limitato, una fascia di prezzo compresa tra i 500 e i 1000 dollari dovrebbe essere adeguata per un PC da gaming a 1080p. Alcuni PC già assemblati che si avvicinano alla soglia dei 1.000 dollari possono persino far girare giochi a 1440p con un frame rate rispettabile; ne abbiamo inclusi alcuni nell’elenco qui sopra.

È possibile utilizzare un PC da gaming per il lavoro?

Sì, è possibile utilizzare i PC da gaming per il lavoro. I migliori PC da gaming sotto i 1.000 dollari possono essere facilmente utilizzati come workstation sostitutive per ogni tipo di creazione di contenuti, come il montaggio video, lo streaming e lo sviluppo di software, grazie ai loro componenti ad alte prestazioni.