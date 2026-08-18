I 5 migliori iPad per i videogiochi: un’esperienza di gioco senza limiti nel 2026

Avrai l’imbarazzo della scelta tra tanti validi candidati quando si tratta di scegliere il miglior iPad per i videogiochi, dato che Apple ci ha presentato nel corso degli anni diversi dispositivi touchscreen portatili all’avanguardia.

Realizzati con componenti ultra-potenti e di alta qualità, questi moderni iPad sono in grado di fare praticamente qualsiasi cosa, dallo sbrigare attività di produttività all’eseguire giochi graficamente impegnativi.

Da appassionato di videogiochi e fan di Apple che ha seguito da vicino le uscite del marchio nel corso degli anni – dai prodotti fenomenali a quelli più deludenti – mi sono preso la libertà di selezionare cinque dei migliori iPad che vi offriranno la migliore esperienza di gioco rispetto a tutti gli altri dispositivi del loro catalogo.

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Le nostre scelte migliori per l’iPad da gaming

Ecco le scelte migliori del nostro team per i migliori iPad da gioco, basate su vari fattori, ovvero specifiche tecniche complessive, convenienza e dimensioni dello schermo:

iPad Pro da 11 pollici (M4) – l’iPad più completo di questa lista dal punto di vista delle specifiche tecniche. È in grado di eseguire giochi di fascia alta, modificare foto e video senza intoppi e svolgere con facilità molte altre attività legate alla produttività, grazie al suo potente processore e ai componenti di supporto. iPad (10ª generazione) – un acquisto fantastico per i giocatori con un budget limitato, che consente di giocare con un elevato numero di FPS su uno splendido schermo OLED senza spendere una fortuna. iPad Pro da 13 pollici (M4) – offre prestazioni altrettanto impressionanti rispetto alla versione da 11 pollici grazie alle specifiche simili, pur con uno schermo più ampio che consente sessioni di gioco più coinvolgenti.

Questi tre modelli sono di gran lunga le opzioni più straordinarie della gamma iPad di Apple a cui dovresti prestare maggiore attenzione. Eccellono praticamente in ogni parametro che conta, rendendoli acquisti assolutamente imperdibili per qualsiasi giocatore o appassionato di Apple.

Non sei ancora convinto? Continua a scorrere: ti spiegherò esattamente perché questi iPad sono considerati il meglio del meglio per il gaming, oltre a presentarti altri due fantastici modelli che potrebbero soddisfare meglio i tuoi gusti.

I migliori iPad per i videogiochi: i cinque modelli che vale la pena acquistare

1. iPad Pro da 11 pollici (M4) [Il miglior iPad in assoluto]

Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Chipset Apple M4 Schermo Display Ultra Retina XDR da 11 pollici (Tandem OLED) Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento 2420 x 1668 pixel a 264 ppi, 120 Hz RAM 8 GB / 16 GB Spazio di archiviazione 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Capacità della batteria 31,9 Wh Colori disponibili Argento / Nero spaziale Fotocamera frontale 12 MP Fotocamera posteriore 12 MP

L'iPad Pro da 11 pollici (M4) si afferma 2026come l'iPad più potente e versatile, con le ultime funzionalità software che ne potenziano l'utilità nella vita di tutti i giorni.

Prestazioni

Il chip M4 offre velocità della CPU fino al 50 per cento più elevate e prestazioni della GPU 4 volte superiori rispetto all’M2. In sostanza, garantisce frame rate più fluidi e una grafica più ricca nei giochi per dispositivi mobili più impegnativi e nelle app creative. A metà del 2025, iPadOS 26 ha introdotto un nuovo sistema a finestre che consente di ridimensionare liberamente le finestre delle app, offre una barra dei menu e persino funzionalità multitasking simili a quelle di macOS. Ciò rende molto più facile giocare sull’iPad mentre si consultano guide o si chatta.

Valutazione del rapporto qualità-prezzo

Pur avendo un prezzo di fascia alta, giustifica il proprio costo grazie a prestazioni costanti. Gli utenti di lunga data non segnalano alcun rallentamento nemmeno dopo un anno di utilizzo! Le offerte del Prime Day dell’estate del 2025 hanno reso alcuni modelli M4 più accessibili, aumentando il valore per chi cerca longevità e velocità.

Posizione sul mercato

Questo modello supera nettamente i tablet basati su M3 sia in termini di grafica che di potenziale multitasking. È più compatto rispetto alla sua controparte da 13 pollici, ma mantiene prestazioni di altissimo livello. Se desiderate la massima potenza in un formato comodo da portare in viaggio, questa è la scelta giusta. Gli acquirenti attenti al budget potrebbero prendere in considerazione alternative di fascia media, ma si perderebbero questo livello di affidabilità.

Usabilità

Appena tolto dalla confezione, la configurazione è immediata: basta effettuare l’accesso, accoppiare gli accessori e immergersi nelle app. Il display OLED mantiene una resa brillante anche durante sessioni prolungate, mentre il peso rimane gestibile per l’uso tenendolo in mano. L’accoppiamento con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard lo rende ideale per un utilizzo ibrido tra tablet e laptop. Il multitasking di iPadOS 26 risulta fluido e intuitivo. Puoi dedicarti al lavoro e al divertimento con il minimo sforzo.

Why we chose it Il chip M4 offre prestazioni ai vertici del settore per i giochi e l’uso creativo

iPadOS 26 introduce il multitasking a finestre, la barra dei menu e un controllo più intelligente delle app

Lo schermo OLED e il design leggero garantiscono un equilibrio tra portabilità e qualità dello schermo

La comprovata velocità nel lungo periodo e le nuove offerte lo rendono una scelta duratura

Verdetto finale: nel 2026, l’iPad Pro da 11 pollici (M4) rimane il miglior iPad a tutto tondo disponibile sul mercato. Offre fluidità e potenza senza pari ed è potenziato da iPadOS 26 e da un valore a lungo termine ancora maggiore. Questo iPad è l’ideale per gli utenti che desiderano un dispositivo pronto per il futuro, sia per il gaming che per la produttività.

Cosa ne pensano gli utenti?

PixelPioneer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Still going strong after a year. iPadOS 26 really made multitasking feel like a mini workstation. No lag.

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2. iPad (10ª generazione) [La scelta migliore per chi ha un budget limitato]

Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Chipset Apple A14 Bionic Schermo Display Liquid Retina da 10,9 pollici (IPS) Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento 2360 x 1640 pixel a 264 ppi, 60 Hz RAM 4 GB Spazio di archiviazione 64 GB / 256 GB Capacità della batteria 28,6 Wh Colori disponibili Blu / Rosa / Argento / Giallo Fotocamera frontale 12 MP Fotocamera posteriore 12 MP

L'iPad (10ª generazione) rimane la scelta intelligente ed economica per i giochi di base e le attività quotidiane.

Prestazioni

Il chip A14 Bionic offre buone prestazioni per il gaming occasionale, lo streaming e il multitasking su iPadOS 18. Non è progettato per il gaming a 120 Hz o per app creative particolarmente esigenti, ma funziona in modo affidabile per gli utilizzi standard.

Valutazione del rapporto qualità-prezzo

Il prezzo dichiarato è sceso all’inizio del 2025. Un utente ha rilevato una differenza di 180 dollari tra il prezzo di acquisto e quello post-aggiornamento, il che rende l’acquisto di questo modello ancora più conveniente per gli acquirenti attenti ai costi. Ciò lo rende una valida soluzione provvisoria per chi si avvicina per la prima volta al mondo Apple o per chi ha un budget limitato.

Posizione sul mercato

Supera molti tablet Android di fascia bassa in termini di prestazioni delle app e integrazione nell’ecosistema. È inferiore ai modelli iPad Air e Pro sia in termini di potenza che di funzionalità, ma colma il vuoto per chi non ha bisogno di grafica avanzata o funzionalità dello stilo.

Usabilità

La configurazione rimane semplice: basta effettuare l’accesso per poter utilizzare tutte le funzionalità in pochi minuti. Lo schermo da 10,9 pollici offre immagini luminose e nitide. È abbastanza leggero per i bambini e per l’uso in contesti rurali, pur supportando funzionalità Apple come Touch ID e l’uso della fotocamera. I minori miglioramenti al multitasking in iPadOS 18 limitano la produttività, ma ciò è accettabile per gli utenti meno esperti.

Why we chose it Un dispositivo economico che riesce comunque a gestire lo streaming, le app e i giochi poco impegnativi

Le riduzioni di prezzo nel 2025 ne hanno migliorato il rapporto qualità-prezzo per gli utenti comuni

Ottimo punto di ingresso nell’ecosistema Apple senza bisogno di un investimento ingente

Verdetto finale: l’iPad di decima generazione si conferma la scelta migliore in termini di rapporto qualità-prezzo. Se cerchi prestazioni affidabili senza fronzoli e a un costo contenuto, questo rimane il modo più pratico per entrare nel mondo Apple.

Cosa ne pensano gli utenti?

BudgetBuddy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Purchased it for remote schooling and casual games, and it’s held up well. Solid pick for those on a budget.

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3. iPad Pro da 13 pollici (M4) [Il miglior iPad per la visualizzazione su schermo grande]

Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Chipset Apple M4 Schermo Display Ultra Retina XDR da 13 pollici (Tandem OLED) Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento 2752 x 2064 pixel a 264 ppi, 120 Hz RAM 8 GB / 16 GB Spazio di archiviazione 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Capacità della batteria 38,99 Wh Colori disponibili Argento / Nero spazio Fotocamera frontale 12 MP Fotocamera posteriore 12 MP

L'iPad Pro da 13 pollici (M4) definisce lo standard per un'esperienza visiva coinvolgente grazie al suo design elegante e alle prestazioni eccezionali.

Prestazioni

Dal punto di vista delle prestazioni, può essere considerato alla pari con alcuni dei migliori laptop da gaming disponibili sul mercato. Il chip M4 offre notevoli miglioramenti in termini di efficienza e potenza. Questo modello è dotato di display OLED dinamico, ray tracing, mesh shading e un'eccellente fedeltà grafica complessiva. È più leggero e sottile rispetto alle generazioni precedenti e offre al contempo portabilità e prestazioni.

Valutazione del rapporto qualità-prezzo

Il costo elevato rimane un ostacolo. Detto questo, i professionisti creativi e i giocatori accaniti alla ricerca di portabilità su grande schermo lo trovano più allettante rispetto a una configurazione composta da laptop e dock. Premi come il GQ Tech Award del 2025 ne hanno riconosciuto senza riserve il design e le prestazioni di alto livello.

Posizionamento sul mercato

Nessun altro tablet combina uno schermo di queste dimensioni con una portabilità così leggera. Supera le varianti di iPad da 11 pollici in termini di esperienza immersiva e lascia di gran lunga indietro i tablet economici dal punto di vista visivo. Per chi non ha bisogno di un dispositivo ultraleggero, l’iPad Air o il Mini potrebbero offrire un rapporto qualità-prezzo migliore a seconda delle esigenze.

Usabilità

Sebbene sia il più grande di questa lista, pesa poco meno di 580 grammi. È abbastanza leggero per un uso prolungato sulla scrivania o sulle ginocchia. Il pannello OLED offre dettagli straordinari nei giochi e nei contenuti multimediali. Il formato più ampio supporta flussi di lavoro con più app, anche se l’uso con una sola mano diventa impegnativo. La durata della batteria è ottima per le sue dimensioni, in quanto consente lunghe sessioni di progettazione e di gioco.

Why we chose it Ampio display OLED che migliora la nitidezza e l'immersività

Il chip M4 garantisce prestazioni affidabili anche sotto carico prolungato

Il design elegante e ultrasottile rende l'utilizzo dello schermo di grandi dimensioni sorprendentemente portatile

Il riconoscimento del settore ne conferma lo status premium

Verdetto finale: l’iPad Pro da 13 pollici (M4) rimane la scelta definitiva per chiunque cerchi un’esperienza immersiva in mobilità2026. Il suo connubio tra dimensioni dello schermo e prestazioni surclassa sia i laptop che i tablet di dimensioni maggiori.

Cosa ne pensano gli utenti?

ScreenFiend ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Games and art really shine on this screen. Lightweight enough to carry easily but huge enough for notebook-level creativity.

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4. iPad Air da 11 pollici con chip M3 [Il miglior rapporto qualità-prezzo]

Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Chipset Apple M3 Schermo Display Liquid Retina da 11 pollici (IPS) Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento 2360 x 1640 pixel a 264 ppi, 60 Hz RAM 8 GB Spazio di archiviazione 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Capacità della batteria 28,93 Wh Colori disponibili Grigio siderale / Blu / Viola / Starlight Fotocamera frontale 12 MP Fotocamera posteriore 12 MP

L'iPad Air da 11 pollici (chip M3) si guadagna a pieno titolo il titolo di "Miglior rapporto qualità-prezzo"2026, grazie a una velocità impressionante, un tocco creativo e uno degli aggiornamenti hardware più recenti della gamma Apple.

Prestazioni

Con la sua CPU a 8 core e la GPU a 9 core, il chip M3 aumenta la velocità grafica fino al 40% rispetto all’M1 e migliora le prestazioni multithread di circa il 35%. Raddoppia ampiamente il potenziale creativo di un tablet di fascia media. Introduce inoltre il ray tracing e il mesh shading con accelerazione hardware. Ciò porta la grafica a un nuovo livello quando si utilizzano app come Procreate o si gioca con impostazioni più elevate.

Il multitasking risulta fluido e naturale grazie a iPadOS 18 e alle funzionalità di Apple Intelligence come la Traduzione in tempo reale.

Valutazione del rapporto qualità-prezzo

Lanciato a marzo 2025, l’M3 Air arriva con un prezzo di listino in linea con quello del suo predecessore. Tuttavia, questo iPad offre miglioramenti prestazionali che superano di gran lunga i modelli precedenti di iPad Air. Le offerte stagionali (ad esempio su Walmart o Amazon) hanno già fatto scendere il prezzo di 50–65 dollari. Per chiunque cerchi funzionalità potenti a un prezzo equo, questo modello è un'ottima scelta sotto ogni punto di vista.

Posizionamento sul mercato

Sebbene non eguagli l’iPad Pro M4 in termini di potenza pura o brillantezza del display OLED, l’M3 Air offre un equilibrio tra rapporto qualità-prezzo e prestazioni che non ha eguali nel suo segmento. È ideale per artisti, studenti, professionisti e giocatori occasionali che non necessitano della potenza extra del modello Pro. Se la portabilità e il rapporto qualità-prezzo sono le vostre priorità, l’M3 Air si distingue rispetto alla precedente serie A e agli iPad di fascia base.

Usabilità

Puoi estrarlo dalla confezione, effettuare l’accesso, iniziare a disegnare o giocare in pochi minuti. Il display Liquid Retina da 11 pollici offre colori vividi e reattività, e il peso rimane al di sotto di una libbra. La leggerezza è un vantaggio per l’uso in mano. Supporta le funzionalità di hover dell’Apple Pencil e si integra perfettamente con la Magic Keyboard.

Il design e la durata sono stati studiati con cura, grazie all’uso di materiali ecocompatibili e ai miglioramenti apportati dall’Apple Intelligence. Una combinazione perfetta per la produttività e l’intrattenimento.

Why we chose it Il chip M3 offre notevoli miglioramenti in termini di velocità e grafica allo stesso prezzo dell’M1 Air

Il ray tracing hardware e il mesh shading potenziano le app creative per la grafica

Appena scontato, è una scelta di grande valore tra i tablet

Perfetto per i creativi, gli studenti e chiunque desideri prestazioni elevate senza il prezzo della versione Pro

Verdetto finale: l’iPad Air da 11 pollici (M3) 2026è il leader nella categoria del miglior rapporto qualità-prezzo. Grazie alla tecnologia dei chip di ultima generazione, alle funzionalità intelligenti basate sull’intelligenza artificiale e alle offerte più vantaggiose, soddisfa con facilità e stile sia le esigenze di produttività che quelle di gaming.

Cosa ne pensano gli utenti?

CreativeCoder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Switched from an M1 Air and the M3 feels noticeably faster in Blender and games. Plus, those discounts made it feel like a steal.

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Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★

Specifiche Dettagli Chipset A17 Pro Schermo Display Liquid Retina da 8,3 pollici (IPS) Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento 2266 x 1488 pixel a 326 ppi, 60 Hz RAM 8 GB Spazio di archiviazione 128 GB / 256 GB / 512 GB Capacità della batteria 19,3 Wh Colori disponibili Grigio siderale / Blu / Viola / Starlight Fotocamera frontale 12 MP Fotocamera posteriore 12 MP

L'iPad Mini (A17 Pro) si aggiudica il titolo di "Miglior iPad portatile" grazie2026 a prestazioni sorprendentemente elevate e a una praticità senza pari racchiuse in un corpo compatto.

Prestazioni

Nonostante le dimensioni ridotte, il chip A17 Pro offre prestazioni solide che consentono di gestire con facilità giochi ad alta intensità grafica e attività creative, pur garantendo un basso consumo energetico. In combinazione con il nuovo sistema a finestre di iPadOS 26, offre un assaggio del multitasking, anche se i limiti dello schermo fanno sì che le finestre multiple possano apparire di piccole dimensioni. Ciononostante, la navigazione basata sul tocco lo rende ideale per attività veloci e per l’uso con una sola mano.

Valutazione del rapporto qualità-prezzo

Sebbene non siano ancora stati annunciati nuovi sconti, la combinazione di portabilità, praticità, potenza e durata (rafforzata dai costanti aggiornamenti software di Apple fino al 2025) lo rende un investimento che vale la pena.

Posizionamento sul mercato

Questo modello è in una categoria a sé stante. Gli iPad più grandi offrono più spazio sullo schermo; i concorrenti Android compatti non possono eguagliare la potenza dell’A17 Pro né la raffinatezza dell’ecosistema iOS. È fatto su misura per i giocatori che apprezzano la facilità d’uso e la portabilità, anche se ciò comporta una leggera riduzione dello spazio sul display.

Usabilità

È possibile avviare giochi, app, sessioni di lavoro o di disegno in pochi secondi. Si tiene comodamente in una mano e funge sia da taccuino da disegno portatile che da telecomando per le serate cinema in famiglia. Lo schermo ridotto limita l’esperienza in modalità Split View e il comfort dell’interfaccia utente, ma in compenso si guadagna in autonomia della batteria e facilità di trasporto. Per molti utenti è l’unico iPad che sta regolarmente nella tasca della giacca.

Why we chose it Prestazioni di altissimo livello dell'A17 Pro nel formato più compatto di iPad

iPadOS 26 e supporto software continuo

Ideale per il gaming portatile, i viaggi e i flussi di lavoro minimalisti

Una combinazione unica di potenza, durata, portabilità e raffinatezza dell’interfaccia utente Apple

Verdetto finale: l’iPad Mini (A17 Pro) rimane il tablet compatto per eccellenza. Offre potenza dove serve e praticità dove non serve. Questo iPad è la scelta perfetta per chi desidera la portabilità senza rinunciare alle prestazioni.

Cosa ne pensano gli utenti?

OnTheGoGamer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 I take this mini everywhere—flights, commutes, even on hikes. It runs everything I play at great FPS and fits in my jacket pocket.

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Il miglior iPad per i giocatori: cosa cercare in un iPad da gaming?

Non tutti i prodotti Apple sono uguali. Alcuni modelli di iPad più semplici sono progettati semplicemente per gestire le attività quotidiane, i comuni compiti creativi e, al massimo, per giocare a giochi casual, mentre altri possono fare tutto questo oltre a gestire con facilità molti giochi.

Ma come si fa a distinguere un iPad di buona qualità da un iPad da gaming ad alte prestazioni? È semplice. Quando si parla di tecnologia, tutto dipende dalle specifiche dei componenti.

E qui vi mostrerò tutte le specifiche che dovreste cercare in un iPad, proprio per ottenere il massimo rapporto qualità-prezzo come giocatori:

1. Processore (chip)

Il processore del tuo iPad è il componente più importante da tenere in considerazione, poiché determina la fluidità di esecuzione dei giochi e la capacità di gestire altre attività, come il montaggio video o la navigazione con più app aperte contemporaneamente.

Per quanto riguarda i dispositivi Apple in generale, ci sono due tipi di CPU mobili (ovvero chip/chipset) che dovreste conoscere:

I chip Apple della serie A sono progettati principalmente per dispositivi più piccoli come iPhone, iPad e iPod Touch.

I chip Apple della serie M sono generalmente più potenti e vengono comunemente installati nei MacBook.

Come puoi vedere dalla mia lista, tuttavia, alcuni iPad sono ora dotati di chip della serie M che li rendono l'opzione migliore per i giochi, con prestazioni paragonabili persino a quelle dei MacBook di fascia alta.

Ciò non significa però che gli iPad con processori della serie A siano obsoleti, poiché, oltre a poter ancora eseguire comodamente i giochi moderni, rappresentano anche ottime opzioni economiche o di fascia media che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Per tutti i tablet da gioco in generale (non solo gli iPad), la migliore CPU per il gaming al momento è il chipset Apple M4 installato nell’iPad Pro da 11 pollici (M4) e nell’iPad Pro da 13 pollici (M4) – entrambi inclusi nella mia lista. Probabilmente la situazione rimarrà invariata fino alla fine di quest’anno, quando verrà rilasciato il chipset Apple di nuova generazione.

2. Display

L’importanza di fattori relativi al display come le dimensioni dello schermo, la risoluzione massima, il PPI (pixel per pollice) e la frequenza di aggiornamento dipende principalmente dalle preferenze personali. Tuttavia, personalmente, consiglierei un iPad con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, in particolare se siete disposti a spendere un po’ di più per immagini fluide come il burro durante i giochi o la visione di video.

D’altra parte, se sei preoccupato per la qualità dell’immagine di un iPad a causa delle risoluzioni massime e del PPI, non preoccuparti. Dopotutto, è un prodotto Apple. Gli iPad moderni sono dotati di display OLED o IPS di alta qualità, che garantiscono una fedeltà visiva eccezionale.

Per quanto riguarda le dimensioni dello schermo, direi che 11 pollici rappresentano il compromesso ideale per un iPad, ma, ancora una volta, tutto dipende dalle tue preferenze. Un iPad con schermo da 8 pollici, ad esempio, potrebbe essere più adatto a chi viaggia spesso, poiché occupa meno spazio, senza contare che è più comodo da tenere in mano durante le lunghe sessioni di gioco.

3. RAM e memoria

La RAM è un altro componente fondamentale per gli iPad, come del resto per qualsiasi altro dispositivo elettronico. La RAM (ovvero la memoria) influisce sulle capacità multitasking del tuo iPad. Maggiore è la RAM, più app puoi eseguire contemporaneamente senza rallentamenti o blocchi.

Consiglio di acquistare un iPad con almeno 8 GB di RAM, in modo da incontrare raramente problemi durante il gioco. Per gli iPad economici, 4 GB di RAM dovrebbero essere sufficienti, a patto di limitarsi a impostazioni da basse a medie per i giochi che richiedono maggiore memoria.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione dell’iPad, una memoria interna da 64 GB dovrebbe rappresentare il minimo indispensabile, poiché gli iPad non dispongono di uno slot dedicato per schede SD, il che ne limita l’espandibilità. L’ideale sarebbe che il tuo iPad avesse 128 GB di memoria interna, in modo da avere spazio a sufficienza non solo per i giochi, ma anche per foto, video e altre app non legate al gaming.

4. Durata della batteria e connettività

La durata della batteria determina per quanto tempo potrai giocare prima di dover ricaricare il dispositivo, quindi dovresti sempre prestare attenzione a questa specifica. La maggior parte degli iPad viene generalmente pubblicizzata come in grado di durare almeno 10 ore, ma tieni presente che questo dato solitamente non tiene conto delle lunghe sessioni di gioco.

Il modo più semplice per capire se un iPad ha una batteria a lunga durata è verificarne i Wh, ovvero la quantità totale di energia che la batteria è in grado di immagazzinare. Ad esempio, un iPad da 30 Wh supererà quasi sempre un iPad da 19 Wh in termini di durata della batteria, ma questo dato può essere influenzato anche da fattori quali il tipo di schermo e la gestione del calore, quindi è bene prestare attenzione.

Per quanto riguarda la connettività, assicurati semplicemente che il tuo iPad sia in grado di accedere al Wi-Fi 6E e alle connessioni dati mobili 5G, poiché specifiche tecniche eccellenti non avranno molta importanza se stai giocando online con una velocità di Internet non proprio ideale.

5. Audio e accessori

Se vuoi davvero sfruttare al massimo il potenziale di gioco del tuo iPad, ti consiglio vivamente di optare per modelli compatibili con una vasta gamma di accessori da gioco, come i controller Bluetooth e le Magic Keyboard. Dopotutto, giocare sul touchscreen può andare bene, ma alcuni giochi, come gli sparatutto in prima persona (FPS) o altri titoli competitivi, offrono un’esperienza decisamente migliore se utilizzati con periferiche da gioco.

A questo proposito, suggerisco anche di optare per iPad che supportino un audio di alta qualità, per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente sia con gli altoparlanti integrati che con gli AirPods. Questo però non dovrebbe rappresentare un grosso problema, dato che quasi tutti gli iPad odierni supportano il codec audio Lossless di Apple (ALAC), ottimo per l’audio hi-fi.

6. Sistema operativo e compatibilità futura

Tutti gli iPad prodotti dopo il 2019 sono dotati di iPadOS, ottimizzato per il gaming tanto quanto per ogni tipo di attività di creazione di contenuti. Apple è nota per gli aggiornamenti frequenti e il supporto a lungo termine del sistema operativo, quindi, acquistando un iPad con questo sistema operativo, si è praticamente al sicuro in termini di compatibilità futura.

iPadOS offre inoltre una vasta libreria di giochi scaricabili dall’App Store e altre ottime funzionalità di gioco, come la “Modalità Gioco”, che migliora le prestazioni di gioco, e Apple Arcade, un servizio in abbonamento esclusivo di Apple dove puoi trovare tantissimi giochi divertenti a cui giocare, sia online che offline.

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