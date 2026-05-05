La mejor VPN para varios dispositivos: 10 servicios que cubren todas las pantallas en 2026

Elegir la mejor VPN para varios dispositivos es un poco como intentar mantener la paz en una casa con mucha actividad: todo el mundo quiere ver contenidos en streaming, navegar, jugar, comprar o trabajar en línea al mismo tiempo, y necesitas algo lo suficientemente potente como para proteger todas las pantallas sin ralentizar tu conexión a Internet. Yo mismo he pasado por ese caos tecnológico, haciendo malabarismos con teléfonos, portátiles, consolas, tabletas y un televisor inteligente.

Después de lidiar con un sinfín de contraseñas, desconexiones aleatorias y un router que en una ocasión estuvo a punto de dejar de funcionar, por fin me di cuenta de que Una buena VPN para varios dispositivos facilita mucho la vida en casa. Garantiza una conexión a Internet fluida y segura para varios usuarios que conviven bajo el mismo techo.

Esta lista te presenta las mejores soluciones diseñadas para mantener todos tus dispositivos seguros, organizados y funcionando a la perfección.

Mi selección de las mejores VPN para varios dispositivos

Aunque mi lista incluye 10 proveedores de VPN, creo que los tres primeros son, sin duda, los mejores a la hora de proteger varios dispositivos en tu hogar. Son excelentes tanto para uso doméstico como para equipos pequeños o usuarios avanzados.

NordVPN – Un excelente servicio de VPN que ofrece una gran seguridad, velocidades estables para el streaming y un número de conexiones simultáneas más que suficiente para la mayoría de los casos de uso. ExpressVPN – Una marca de renombre en el sector, que ofrece velocidades excelentes y un soporte técnico fiable para una amplia gama de plataformas, lo que la convierte en una opción destacada para quienes buscan un rendimiento de primera categoría. Proton VPN – Una VPN centrada en la privacidad con un plan gratuito excepcional, que ofrece una gran seguridad gracias a funciones como Secure Core y una estricta política de no registro de datos, además de velocidades fiables para la navegación diaria y el streaming.

Estos tres son solo un adelanto de lo que encontrarás en esta guía, así que echemos un vistazo a mi lista completa de los mejores servicios de VPN para conexiones múltiples.

Las 10 mejores VPN para conectar varios dispositivos con una protección sencilla y completa para todo el hogar

¡Vamos directamente a la lista completa! Tras probar cada red privada virtual en todos mis dispositivos personales, he seleccionado las que realmente destacan. Estos proveedores destacan por su compatibilidad con distintos dispositivos, ofrecen un montón de ubicaciones de servidores y facilitan eludir las restricciones geográficas, todo ello sin dejar de garantizar la seguridad de tu conexión a Internet. Aquí tienes la selección de las mejores VPN para múltiples dispositivos en la actualidad.

1. NordVPN [La mejor VPN en general para varios dispositivos]

Característica Detalles Conexiones simultáneas Hasta 10 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, extensiones de navegador (Chrome/Firefox/Edge), Android TV, Apple TV, Apple Vision Pro, Oculus Quest, routers; consolas a través del router o SmartDNS Número de servidores Más de 9 000 Velocidad Excelente Funciones de seguridad NordLynx, AES-256, Protección contra amenazas, Double VPN, Onion sobre VPN, Kill Switch Ideal para Servicios de streaming, navegación y privacidad Lo que me gustó NordLynx, que ayuda a mejorar la velocidad y el rendimiento

Empiezo esta lista con NordVPN, un servicio que lleva en el mercado el tiempo suficiente como para ser una de las opciones más populares del sector. Equilibrio entre velocidad, seguridad y facilidad de uso es por lo que se conoce, lo que lo convierte en la opción preferida de la mayoría de los usuarios.

Para más información Instálalo en tu router para proteger todos los dispositivos a la vez, en lugar de agotar tus 10 conexiones una por una. De esta forma, incluso los televisores inteligentes y las consolas estarán protegidos sin necesidad de iniciar sesión adicionalmente.

Las principales funciones de protección de este servicio incluyen la protección contra amenazas, la doble VPN y Onion sobre VPN, todas ellas diseñadas para protegerte frente a las amenazas cibernéticas. Una característica destacada que merece la pena mencionar es NordLynx, que es una implementación del protocolo WireGuard, que ofrece una mayor velocidad y un mejor rendimiento en las conexiones VPN en comparación con los protocolos anteriores. También es uno de los Los mejores protocolos VPN para descargar torrents, gracias a su equilibrio entre velocidad y seguridad.

En cuanto a las conexiones, Tienes 10 conexiones simultáneas, lo que significa que no es la opción más flexible de esta lista. Dicho esto, es bastante buena para un equipo pequeño o un hogar sin demasiados dispositivos. Más información aquí Guía sobre qué es una VPN te ayudará a mantener tu seguridad en Internet.

La compatibilidad de esta VPN con las distintas plataformas es excelente. Hay aplicaciones VPN para todos los sistemas operativos de ordenadores y dispositivos móviles, además de extensiones para los navegadores más populares. Además, hay aplicaciones para consolas de videojuegos y algunos otros dispositivos domésticos. Tengo que decir que esta es mi Mi VPN favorita para Mac, sobre todo porque cuenta con la aplicación más pulida, que se integra perfectamente con el sistema operativo.

Ventajas Contras ✅ Amplia variedad de plataformas compatibles ✅ Numerosas funciones de seguridad ✅ Protocolo NordLynx para un mejor rendimiento ✅ Velocidades estables para los servicios de streaming ✅ Fácil de usar ❌ Todas estas características tienen un precio ligeramente superior al de algunos de sus competidores

Veredicto final: NordVPN es el proveedor más flexible del sector, ya que ofrece un equilibrio óptimo entre velocidad, seguridad y prestaciones, ideal para quienes no necesitan conexiones ilimitadas.

★ La mejor VPN en general para varios dispositivos NordVPN Visita NordVPN

2. ExpressVPN [Router VPN de gama alta para una velocidad máxima de Internet]

Característica Detalles Conexiones simultáneas Hasta 14 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, extensión de Chrome, Android TV, Apple TV, Samsung TV (a través de MediaStreamer), Xbox/PlayStation (a través de MediaStreamer o un router) Número de servidores Más de 3.000 Velocidad Excelente Funciones de seguridad Lightway, AES-256, Gestor de amenazas, Servidores solo RAM, Interruptor de emergencia, Túnel dividido Ideal para Usuarios que buscan un rendimiento constante Lo que me gustó Las conexiones VPN estables y rápidas se deben a Lightway

Otro actor importante en el sector de las VPN es ExpressVPN, a un proveedor que ofrece mucho en cuanto a seguridad y rendimiento a un precio razonable, por supuesto. Al tratarse de una opción de gama alta, no debes esperar que tenga el precio más competitivo, pero sí que esté repleta de funciones, y yo la consideraría la la mejor VPN para jugar, al menos en la lista de hoy.

Para más información Utiliza su aplicación específica para routers o MediaStreamer para ampliar la protección de la VPN a dispositivos que no admiten aplicaciones (como las consolas), maximizando así la cobertura sin alcanzar los límites de dispositivos.

El proveedor cuenta con una amplia red que abarca numerosas localidades, y el protocolo Lightway ayuda a mantener el rendimiento. Además, cuenta con funciones como Threat Manager, que ayuda a bloquear rastreadores y dominios maliciosos, y Smart DNS, que te permite utilizarlo en dispositivos que no admiten VPN. Esto lo convierte en un una VPN potente paraGenshin Impact además, sobre todo si buscas conexiones estables entre distintas regiones.

En lo que respecta a las conexiones, ExpressVPN no es tan flexible como algunas de las otras opciones de esta lista. Puedes elegir entre 10, 12 y 14 conexiones, dependiendo del paquete que elijas. No es lo ideal, pero para la mayoría de los casos de uso doméstico o en pequeñas empresas, debería bastar.

Si hay algo que no le falta a este proveedor es la compatibilidad con dispositivos, en general. Los dispositivos de escritorio y móviles están totalmente cubiertos, lo cual es una gran ventaja. También es compatible con consolas de videojuegos, sistemas operativos de televisores y algunos routers. La única pequeña limitación es la compatibilidad con navegadores, ya que esta VPN solo está disponible para Chrome.

Ventajas Contras ✅ Lightway para un rendimiento estable y constante ✅ Una amplia red de servidores ✅ Servidores solo con RAM ✅ Herramientas de privacidad disponibles, como MediaStreamer y Threat Manager ✅ Excelente compatibilidad con las plataformas ❌ El precio no es tan competitivo como el de otros productos

Veredicto final: Si buscas un proveedor de alta gama con cifrado y funciones líderes en el sector, ExpressVPNes justo lo que necesitamos.

★ Router VPN de gama alta para disfrutar de la máxima velocidad de Internet ExpressVPN Visita ExpressVPN

3. Proton VPN [La mejor VPN freemium para hogares que dan prioridad a la privacidad]

Característica Detalles Conexiones simultáneas Hasta 10 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Chromebook, Apple TV, Android TV, Fire TV Número de servidores Más de 15 000 Velocidad Muy bien Funciones de seguridad Secure Core multi-hop, bloqueador NetShield, aplicaciones de código abierto Ideal para Los usuarios preocupados por la privacidad y aquellos que deseen utilizar una versión gratuita Lo que me gustó Secure Core Multi-Hop y un paquete de VPN gratuito e ilimitado

Proton VPN combina muchos de los puntos fuertes que se encuentran en otros proveedores de la lista, y eso es, de hecho, una ventaja. Es uno de los los mejores servicios de VPN ahí fuera, firmemente comprometidos con la privacidad y la protección de los usuarios

Para más información Asigna Secure Core únicamente a los dispositivos que contengan información confidencial (como los ordenadores portátiles) y utiliza servidores estándar para el resto, a fin de lograr un equilibrio entre la privacidad y la velocidad en todo tu hogar.

En cuanto a las características, Proton VPN cubre todos los aspectos importantes. Incluye Secure Core, asegurándonos de que tu tráfico pase por servidores que respeten la privacidad, así como NetShield, que ayuda a bloquear anuncios, rastreadores y malware. Además, ofrece compatibilidad con protocolos como OpenVPN y WireGuard, así como auditorías periódicas. También es una opción fiable si lo que buscas es Juegos baratos de Steam con una VPN, ya que su lista global de servidores permite cambiar de región de forma fluida y fiable.

En cuanto al número de dispositivos que se pueden conectar a la vez, es posible que se quede un poco por detrás de algunos de sus competidores. Si te decantas por las opciones de pago, puedes tener hasta 10 conexiones, mientras que el paquete gratuito solo te permite conectar un dispositivo. No es lo ideal, pero tampoco es tan malo, al menos para usos más modestos.

La compatibilidad con dispositivos es bastante buena, lo que significa que Proton VPN es compatible con todos los sistemas operativos tanto para ordenadores como para teléfonos, además de algunos modelos de televisor. En cuanto al navegador, no es el más flexible, pero Chrome y Firefox son los dos más habituales, por lo que a la mayoría de los usuarios no les supondrá ningún problema.

Ventajas Contras ✅ Paquete gratuito ilimitado ✅ La red de servidores más grande de la lista ✅ Secure Core multi-hop para una mayor privacidad ✅ Integración con otros servicios de Proton ✅ Bloqueador NetShield ✅ Aplicaciones de código abierto ❌ El rendimiento del plan gratuito no es tan bueno como el del plan de pago

Veredicto final: Proton VPN Quizá no sea el proveedor que lo ofrece todo, pero sí es el que lo hace todo bien, lo que significa que no te faltará ni en prestaciones ni en rendimiento.

★ La mejor VPN freemium para hogares que dan prioridad a la privacidad Proton VPN Visita Proton VPN

4. CyberGhost [La mejor opción para la cobertura de grupos]

Característica Detalles Conexiones simultáneas Hasta 7 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, consolas, Fire TV, Android TV, Apple TV Número de servidores Más de 11 500 servidores en más de 100 países Velocidad Bien Funciones de seguridad WireGuard/OpenVPN/IKEv2, AES-256, función de desconexión automática, servidores que utilizan únicamente memoria RAM Ideal para Hogares con uso ocasional de varios dispositivos y consumo ocasional de streaming Lo que me gustó Un servicio relativamente fácil de usar que ofrece un buen conjunto de funciones para mantener todos tus dispositivos protegidos

En cuanto a la accesibilidad y la facilidad de uso, no hay muchos proveedores de VPN que lo hagan tan bien como CyberGhost. Sí, no es la opción más flexible de esta lista, pero te permitirá proteger varios dispositivos en tu hogar sin demasiado esfuerzo. También lo puedes encontrar en mi lista de los las mejores VPN paraPS5, si esa es la consola que prefieres.

Para más información Utiliza sus servidores especializados (streaming, videojuegos) en dispositivos específicos, en lugar de conexiones genéricas, para optimizar el rendimiento entre varios usuarios.

Lo que mejor hace este proveedor es que Ofrece servidores VPN especializados en función de tus necesidades.. Como es de esperar, ofrece compatibilidad con los protocolos OpenVPN, WireGuard e IKEv2, así como auditorías independientes que avalan la política de no guardar registros de este proveedor.

El uso del dispositivo es un poco limitado en comparación con algunos de los otros dispositivos de esta lista, pero no está tan mal. CyberGhost te permite conectar hasta 7 dispositivos con una sola suscripción, lo cual no es demasiado flexible. Dicho esto, puedes configurarlo en tu router, si es compatible, y no tendrás que preocuparte por este tema.

Hablando de dispositivos, CyberGhost tiene una aplicación para casi todos los dispositivos de tu hogar. Puedes configurarlo en cualquier ordenador de sobremesa o portátil, teléfono móvil o tableta, así como en consolas de videojuegos o televisores inteligentes. Además, es compatible con Chrome y Firefox, por lo que la cobertura de navegadores es bastante buena.

Ventajas Contras ✅ Amplia red de servidores ✅ Las aplicaciones son fáciles de usar ✅ Compatibilidad con diversos protocolos ✅ Servidores VPN específicos para juegos o servicios de streaming ✅ Cifrado AES-256 ❌ Aunque suele ser lo suficientemente rápido, algunos servidores o regiones pueden ser más lentos o menos estables

Veredicto final: En lo que respecta a los servicios de VPN que cualquiera puede aprender a usar, pocos lo hacen tan bien como CyberGhost, un proveedor que ofrece todo lo necesario para proteger tus dispositivos domésticos.

★ Ideal para la cobertura de grupos CyberGhost Visita CyberGhost

5. Acceso privado a Internet (PIA) [Cobertura de alto rendimiento para todos tus dispositivos]

Característica Detalles Conexiones simultáneas Conexiones ilimitadas de dispositivos Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Android TV, Apple TV, consolas, routers, televisores inteligentes Número de servidores Más de 35 000 Velocidad Muy bien Funciones de seguridad WireGuard/OpenVPN, bloqueador de anuncios y rastreadores MACE, reenvío de puertos, interruptor de seguridad, aplicaciones VPN de código abierto Ideal para Usuarios que buscan transparencia y personalización Lo que me gustó Las opciones de configuración avanzadas y los clientes de código abierto

Si los límites de conexión han sido un punto conflictivo en las entregas anteriores, Acceso privado a Internet eso se soluciona de inmediato – conexiones simultáneas ilimitadas, gran transparencia y una opción ideal para hogares con muchos miembros o usuarios avanzados.

Para más información Aprovecha las conexiones ilimitadas personalizando la configuración (como el túnel dividido) para cada dispositivo: reproduce contenido en streaming en uno, descarga torrents en otro y navega por Internet en un tercero sin que se produzcan conflictos.

PIA ofrece múltiples funciones, como el reenvío de puertos o el túnel dividido, así como MACE, una herramienta en la que querrás confiar para bloquear anuncios y rastreadores. Además, cuenta con WireGuard y OpenVPN, que esto no hace más que consolidar a este proveedor como uno de los favoritos entre los usuarios avanzados. También es uno de nuestros las mejores VPN paraValoración.

Al igual que la entrada anterior de esta lista, Esta opción ofrece conexiones simultáneas ilimitadas con una sola suscripción, y eso es precisamente lo que lo hace tan popular. No importa si se trata de un hogar pequeño o de una pequeña empresa, PIA te ofrece cobertura tanto a ti como a tus múltiples dispositivos.

PIA funciona con casi todo, y no tendrás que estar rebuscando en guías de resolución de problemas para instalarlo. Es compatible con sistemas operativos de escritorio y móviles, así como con televisores inteligentes, consolas de videojuegos y routers, PIA es el tipo de servicio que te garantiza la protección total.

Ventajas Contras ✅ Conexiones simultáneas ilimitadas ✅ Una amplia red de servidores ✅ Bloqueador de MACE integrado ✅ Configuración avanzada ✅ Aplicaciones de código abierto ❌ No es la opción más adecuada para principiantes

Veredicto final: El carácter de código abierto de Acceso privado a Internet, junto con el control avanzado de la configuración y la posibilidad de conectar un número ilimitado de dispositivos, hace que este proveedor sea una opción que sin duda deberías tener en cuenta.

★ Cobertura de alto rendimiento para todos tus dispositivos Acceso privado a Internet (PIA) Visita PIA

6. Surfshark [La VPN más rápida con una excelente relación calidad-precio]

Característica Detalles Conexiones simultáneas Conexiones ilimitadas de dispositivos Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, routers (a través de Smart DNS) Número de servidores Más de 4.500 Velocidad Muy bien Funciones de seguridad WireGuard, MultiHop, bloqueador de anuncios y malware CleanWeb, ofuscación, kill switch Ideal para Hogares numerosos o pequeñas empresas que deseen acceso ilimitado Lo que me gustó Proveedor económico sin límite en el número de dispositivos conectados

Mi siguiente elección en esta lista es un proveedor muy popular entre quienes buscan una oferta sin limitaciones. Por supuesto, me refiero a Surfshark, un proveedor que ofrece todo lo que necesitas de un servicio VPN, que abarca una amplia gama de necesidades y casos de uso.

Para más información Aprovecha su compatibilidad ilimitada con dispositivos para mantener todos ellos conectados en todo momento, sin necesidad de iniciar o cerrar sesión, lo que resulta ideal para familias o hogares compartidos.

Este proveedor destaca por su seguridad y velocidad, y cuenta con funciones como MultiHop, IP Rotator, CleanWeb y túnel dividido, puedes estar seguro de que todos tus dispositivos estarán bien protegidos. Además, se trata de una VPN muy buena para servicios de streaming, algo que puede resultar esencial para algunos.

¿Qué es lo que hace queSurfshark Lo que lo hace tan atractivo es que ofrece conexiones simultáneas ilimitadas, independientemente del plan que elijas. Se trata de una característica fundamental para hogares con muchos miembros y múltiples dispositivos, o incluso para equipos más pequeños que podrían beneficiarse de la protección que ofrece este servicio.

Es posible que la compatibilidad con dispositivos no sea tan flexible como en el modelo anterior, pero sigue siendo bastante bueno. Se puede instalar en cualquier ordenador o dispositivo móvil, y es compatible con la mayoría de los navegadores más populares actualmente. Además, puedes utilizar Smart DNS y proteger toda una red a través de tu router. Usando el Los mejores routers con VPN hace que esta configuración sea aún más eficaz.

Ventajas Contras ✅ Compatibilidad con Smart DNS y routers ✅ Precios competitivos ✅ Número ilimitado de dispositivos ✅ Funciones MultiHop, IP Rotator, CleanWeb y túnel dividido ✅ Buen rendimiento en la mayoría de los casos de uso ❌ No es la opción que más respeta la privacidad de esta lista

Veredicto final: Surfshark es el tipo de proveedor de VPN que ofrece muchas ventajas, sobre todo en cuanto a conexiones ilimitadas, junto con excelentes funciones de seguridad y un gran rendimiento.

★ La VPN más rápida con una excelente relación calidad-precio Surfshark Visita Surfshark

7. TunnelBear [La configuración más sencilla para varios dispositivos]

Característica Detalles Conexiones simultáneas Conexiones ilimitadas de dispositivos (en los planes de pago) Plataformas compatibles Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge Número de servidores Más de 8 000 Velocidad Bien Funciones de seguridad WireGuard/OpenVPN/IKEv2, AES-256, función de desconexión automática VigilantBear, protección contra fugas de DNS Ideal para Principiantes que necesitan una VPN para tareas sencillas y ocasionales Lo que me gustó Aplicaciones fáciles de usar y la posibilidad de utilizar el servicio VPN gratuito con algunas limitaciones

Quienes busquen la sencillez deberían echar un vistazo a TunnelBear. Aunque las VPN suelen ser fáciles de gestionar, Este servicio lleva la comodidad a un nuevo nivel, incluso para quienes no lo conocen Cómo configurar una VPN.

Para más información Resérvalo para dispositivos de uso ligero (teléfonos, tabletas) y evita el streaming intensivo en varios dispositivos a la vez para prevenir caídas en el rendimiento.

A pesar de su sencillez, Este proveedor no se queda atrás en ninguna característica esencial. En cuanto a los protocolos, es compatible con IKEv2, OpenVPN o WireGuard, además de contar con cifrado AES-256. Además de eso, TunnelBear también incluye VigilantBear, un «kill switch» diseñado para evitar fugas.

Aquí las cosas son un poco diferentes en lo que respecta a la conexión de varios dispositivos. El plan gratuito de la VPN te limita a solo 5 conexiones, lo que puede estar bien para hacer pruebas o para un uso muy ocasional. Si necesitas más, tendrás que optar por uno de los planes de pago.

La compatibilidad con dispositivos no es tan flexible como la de otras opciones de esta lista, pero sigue siendo bastante bueno. Los sistemas operativos móviles están cubiertos, pero para los de escritorio no hay ninguna aplicación para Linux. En cuanto a los navegadores, es compatible con Chrome, Edge y Firefox, lo cual está bastante bien.

Ventajas Contras ✅ Paquete gratuito disponible ✅ Compatibilidad con protocolos modernos ✅ Intuitivo y fácil de usar ✅ Auditorías independientes ✅ Interruptor de emergencia VigilantBear ❌ No es la opción más adecuada para el streaming intensivo

Veredicto final: TunnelBear es una opción muy recomendable si buscas una buena protección VPN para navegar o ver contenido en streaming de forma ocasional y no necesitas cubrir un gran número de dispositivos.

8. Windscribe [La segunda mejor VPN freemium para múltiples dispositivos]

Característica Detalles Conexiones simultáneas Conexiones ilimitadas de dispositivos Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Fire TV, Android TV, Apple TV, routers Número de servidores Más de 100 Velocidad Bien Funciones de seguridad WireGuard/OpenVPN/IKEv2, bloqueador R.O.B.E.R.T., opciones de ocultación (WStunnel), interruptor de seguridad Ideal para Usuarios con horarios flexibles o que viajan, así como aquellos que desean un plan gratuito Lo que me gustó Una estructura de precios flexible y un generoso paquete gratuito

En cierto modo,Windscribe es bastante similar a la entrada anterior de esta lista. Es una opción muy popular para uso doméstico, además de que ofrece un plan gratuito y conexiones ilimitadas. Esto es lo que lo convierte en una opción tan popular para hogares con varios dispositivos. También figura en nuestra lista de los Las mejores VPN sin registros, lo que ya dice bastante sobre su rendimiento.

Para más información Utiliza el filtro R.O.B.E.R.T. de forma diferente según el dispositivo (por ejemplo, con un nivel estricto en los dispositivos de los niños y más flexible en los tuyos) para personalizar la protección en toda tu red.

Windscribe has una red bastante amplia de servidores VPN, y muchas de las ubicaciones ofrecen velocidades de conexión VPN de gigabit, lo que significa que el rendimiento no es un problema. Además, también dispones de R.O.B.E.R.T., una función que te permite personalizar el bloqueador y los filtros, y es compatible con todos los protocolos que puedas necesitar.

Lo que seguramente más te interesa saber es el número de conexiones admitidas, y estoy aquí para contártelo no hay límite. De WindscribeSegún la política, no hay ningún límite al respecto, pero es probable que se den cuenta si empiezas a utilizar muchos dispositivos, por lo que quizá no sea la opción más adecuada para uso empresarial.

El soporte técnico de la plataforma es bastante bueno y está a la altura de los mejores de la lista actual. Se admiten todos los principales sistemas operativos, tanto para ordenadores de sobremesa como para dispositivos móviles. Además, es compatible con múltiples navegadores y con algunos sistemas operativos para televisores.

Ventajas Contras ✅ El plan VPN gratuito ofrece 10 GB de ancho de banda ✅ Una estructura de precios flexible ✅ Compatible con la mayoría de las plataformas ✅ Bloqueador R.O.B.E.R.T. ✅ Conexiones ilimitadas ❌ La cobertura de la red no es tan amplia como la de otras opciones de esta lista

Veredicto final: Windscribe es una opción excelente para quienes buscan un proveedor flexible y de gran rendimiento que, además, ofrezca un paquete de VPN gratuito.

9. IVPN [VPN multidispositivo centrada en la seguridad]

Característica Detalles Conexiones simultáneas Hasta 7 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers, NAS Número de servidores 77 servidores en 31 países Velocidad Muy bien Funciones de seguridad WireGuard/OpenVPN, función de desconexión automática del cortafuegos, AntiTracker, identificadores de cuenta anónimos Ideal para Hogares con pocos dispositivos y usuarios que valoran la privacidad Lo que me gustó El proceso de registro anónimo, en el que no tendrás que introducir una dirección de correo electrónico

Muchas de las propuestas que se han presentado hasta ahora tienen mucho que ofrecer, pero eso tiene un precio, algo que Red privada de Internetparece que lo soluciona. Se trata de un proveedor sin florituras, lo que significa que ofrece una VPN sencilla diseñada para funcionar, y lo hace tal y como cabría esperar.

Para más información Dado que las conexiones son limitadas, da prioridad a los dispositivos que están siempre conectados (como tu ordenador portátil o teléfono principal) y utiliza la configuración del router para ampliar aún más la cobertura.

Una de las cosas por las que es famoso es su aplicaciones VPN sencillas y ligeras, que resultan especialmente útiles para dispositivos más antiguos. La red no es muy extensa, pero ofrece velocidades consistentemente buenas. Además, incluye compatibilidad con los protocolos OpenVPN y WireGuard, así como la función multihop.

En cuanto al número de conexiones en paralelo, Red privada de Internetno es un proveedor que pueda presumir de ello. Tienes dos opciones: 2 o 7 dispositivos, dependiendo del paquete que elijas. Para ser justos, es suficiente para usuarios ocasionales o hogares pequeños, pero no será la opción ideal para los grandes consumidores.

La compatibilidad con dispositivos es aceptable, pero nada del otro mundo. Dispone de compatibilidad con todos los sistemas operativos que pueda necesitar, además de la posibilidad de configurarlo en un router o un NAS. No obstante, Red privada de Internetes uno de losLas mejores VPN para la seguridad de la red, y protegerá a toda tu familia de forma excelente.

Ventajas Contras ✅ Aplicaciones de código abierto ✅ Interruptor de seguridad basado en un cortafuegos ✅ Multihop disponible ✅ Opciones de pago flexibles ✅ Registro anónimo ❌ No es la opción más flexible en cuanto al tamaño de la red

Veredicto final: Red privada de Internetes el tipo de proveedor que te conviene si buscas una opción fiable y de código abierto que ofrezca un rendimiento sólido sin consumir demasiados recursos en tus dispositivos.

10. Mullvad [VPN anónima para múltiples dispositivos]

Característica Detalles Conexiones simultáneas Hasta 5 Plataformas compatibles Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routers Número de servidores Más de 730 servidores en 49 países Velocidad Bien Funciones de seguridad WireGuard/OpenVPN, defensas de análisis de tráfico DAITA, servidores que solo utilizan RAM, Kill switch Ideal para Los usuarios que dan prioridad al anonimato, así como a una estructura de precios sencilla Lo que me gustó Número de 16 dígitos generado aleatoriamente como identificador de cuenta

Por último, pero no por ello menos importante, está un proveedor muy popular entre los usuarios preocupados por la privacidad. Topoes el tipo de proveedor que no compite con las opciones más populares, pero tampoco era esa su intención. Este proveedor tiene como objetivo reducir al mínimo la recopilación de datos, garantizando que tu privacidad no se vea comprometida. Es uno de los las mejores VPN para la privacidad… y las conexiones simultáneas son solo la guinda del pastel.

Para más información Utiliza su sistema de cuentas anónimas en dispositivos compartidos (sin necesidad de correo electrónico) para distribuir el acceso de forma segura sin vincular datos personales.

La política de no guardar registros, junto con las auditorías periódicas, corrobora esta afirmación, y eso es precisamente lo que lo hace tan atractivo. En cuanto a los protocolos, cuenta con WireGuard y OpenVPN, además de permitirte disfrutar de funciones como DAITA y un «kill switch» protegido por un cortafuegos, lo que refuerza aún más tu protección.

La flexibilidad no es el punto fuerte de este proveedor, pero sí es compatible con varios dispositivos, así que merece estar aquí. El número de la suerte es el 5 y, dado que tiene una estructura de precios de tarifa plana, no hay paquetes entre los que elegir. No es mucho, pero debería bastar para un uso individual a pequeña escala.

La compatibilidad con las plataformas es lo suficientemente buena como para cubrir la mayoría de los casos de uso. Es compatible con todos los principales sistemas operativos y ofrece la opción de configurarlo en un router. En ese caso, podrás conectar más de 5 dispositivos. No hay ninguna extensión para el navegador, pero Topo ofrece un navegador independiente, así que quizá te interese pasarte a él.

Ventajas Contras ✅ La opción más anónima de esta lista ✅ Precio fijo ✅ Servidores VPN que solo utilizan memoria RAM ✅ Defensas de DAITA ✅ Buen rendimiento general ❌ Admite hasta 5 dispositivos, lo que es menos que muchos de sus competidores

Veredicto final: Topoes una opción excelente para quienes buscan un proveedor que ofrezca anonimato y respete la privacidad, con una estructura de precios de tarifa plana.

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