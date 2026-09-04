¿Es KrispCall de fiar? Una reseña sincera

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Si te estás preguntando si KrispCall es de fiar, la respuesta corta es sí. KrispCall es una plataforma legítima de telefonía empresarial basada en la nube que te permite adquirir un número virtual, gestionar llamadas y SMS a través de un navegador o de un marcador de la aplicación, y conectar el servicio a un CRM.

Los precios comienzan con una suscripción mensual por usuario, mientras que las llamadas y los SMS se facturan por separado en función del uso. KrispCall ofrece números virtuales en más de 100 países, una demostración en directo gratuita y un plazo de reembolso de 14 días, pero no hay periodo de prueba gratuito.

REGÍSTRATE AHORA 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. KrispCall Plataforma de telefonía empresarial en la nube Gestionada por KrispCall Pte. Ltd. desde enero de 2022 con sede en Singapur, la plataforma cuenta con una valoración de 4,2 estrellas en Trustpilot basada en 610 opiniones y cuenta con la certificación ISO 27001:2022. Los precios parten de 12 $ al mes por usuario, a lo que hay que sumar las llamadas y los SMS, que se facturan por separado. Ventajas Números gratuitos de EE. UU., Reino Unido y Canadá sin necesidad de identificarse

Prácticas de seguridad certificadas según la norma ISO 27001:2022

Más de 100 integraciones con sistemas CRM y un IVR de varios niveles Desventajas Las llamadas interrumpidas y las quejas sobre la calidad de las llamadas son el problema más mencionado

Las tasas de uso que se cobran además de la suscripción pueden pillar por sorpresa a los compradores

No hay prueba gratuita, solo una demostración en directo gratuita

Para quienes se pregunten si KrispCall es de fiar, la plataforma es ideal para pequeños equipos de ventas y atención al cliente o centros de llamadas que busquen un número en la nube sin necesidad de hardware adicional. No es tan adecuada para quienes busquen una tarifa plana con todo incluido. Un equipo de cinco personas tiene un coste inicial de unos 60 dólares al mes con el plan Essential, mientras que, según un análisis de KrispCall de la página de precios en tiempo real, las tarifas de uso aumentan con el volumen de llamadas.

¿Es seguro KrispCall?

Sí. KrispCall es seguro. Se trata de una empresa real constituida en Singapur, fundada en enero de 2022 por unos codirectores generales identificados, con más de 150 empleados y 9.000 clientes empresariales. Su perfil en Trustpilot muestra actualmente una valoración de 4,2/5 («Excelente») basada en 610 opiniones.

Para registrarse es necesario disponer de un correo electrónico profesional y facilitar los datos de la empresa. Si se conecta un CRM, la información de contacto y los registros de llamadas se comparten a través de la API. Las grabaciones de llamadas, las transcripciones y el contenido de los SMS se almacenan en la plataforma de KrispCall, que funciona con la infraestructura de Twilio. Los números de teléfono también pasan por la red del operador de KrispCall cuando se conectan las llamadas o los mensajes.

¿Es KrispCall una estafa? No. Se trata de una empresa real en funcionamiento que cuenta con la certificación ISO 27001:2022 y miles de reseñas que confirman que los números y las llamadas funcionan. Se requiere una verificación de identidad para eliminar algunos límites de la cuenta, mientras que los números fuera de EE. UU., el Reino Unido y Canadá requieren un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno. Esa verificación adicional puede sorprender a quienes compran por primera vez y es una de las razones por las que la gente se pregunta si KrispCall es de fiar. Las llamadas perdidas y los problemas de calidad de las llamadas son quejas legítimas sobre el producto, pero no son prueba de fraude.

Registrarse en KrispCall

Si te preguntas «¿es KrispCall de fiar?» antes de crear una cuenta, el registro en sí es gratuito y solo lleva unos minutos. Aún así, necesitas un plan de pago para utilizar un número, ya que KrispCall no ofrece un plan gratuito indefinido.

Crea una cuenta con una dirección de correo electrónico de trabajo y el nombre de tu empresa. Elige un plan —Essential, Standard o Enterprise— y añade usuarios o licencias. Solicita un número gratuito de EE. UU., Reino Unido o Canadá incluido en el plan, o compra un número en cualquiera de los más de 100 países disponibles. Completa la verificación de identidad si utilizas un número que no sea de EE. UU., Reino Unido o Canadá. Conecta un CRM y empieza a llamar o enviar mensajes desde la web, el ordenador o la aplicación móvil.

KrispCall no ofrece una prueba gratuita tradicional. Ofrece una demostración en directo gratuita, además de una política de reembolso de 14 días sobre la cuota de suscripción si se cancela dentro de ese plazo.

Configura una línea empresarial en cuestión de minutos KrispCall 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue un número empresarial en la nube y empieza a llamar en cuestión de minutos: sin necesidad de hardware ni líneas telefónicas. REGÍSTRATE AHORA

Mi experiencia con KrispCall

Empecé esta reseña de KrispCall esperando las típicas dificultades de configuración que suelen acompañar a un sistema telefónico empresarial, pero pude realizar mi primera llamada en cuestión de minutos.

Conectar un CRM fue muy sencillo, y los contactos y los registros de llamadas se sincronizaron automáticamente. Lo más útil fue configurar un IVR de varios niveles para un pequeño equipo de ventas. Facilitó la gestión del enrutamiento de llamadas, aunque ese resultado dependerá de cómo configure el sistema cada equipo.

La calidad de las llamadas y el funcionamiento de las aplicaciones para ordenador y móvil resultaron fiables durante el uso habitual. Las interrupciones en las llamadas durante las horas de mayor tráfico aparecen como una queja recurrente, aunque minoritaria, en las reseñas de KrispCall. El mayor inconveniente es la facturación por servicio. Las tarifas de llamadas y SMS se suman a la cuota de suscripción, y también pueden aplicarse costes únicos, como el registro de la marca. Varios usuarios señalan que esos costes adicionales no quedaban lo suficientemente claros en las páginas de marketing.

Descripción general de KrispCall

Si aún te preguntas «¿KrispCall es de fiar?», la descripción general que figura a continuación reúne los detalles principales en un solo lugar. KrispCall tiene un precio a partir de 12 dólares al mes por usuario con facturación anual, ofrece números virtuales en más de 100 países y aplica tarifas de uso independientes para llamadas y SMS.

📱 Nombre de la aplicación KrispCall ⭐ Nuestra valoración 4,2/5 (Trustpilot) 🛍️ Categoría VoIP empresarial en la nube / sistema telefónico virtual 🎯 Plataformas Aplicación web, escritorio (Windows/Mac/Linux), aplicaciones para Android/iOS, extensión para navegador 💰 Precio Essential: 12 $/usuario/mes (anual); Standard: 32 $/usuario/mes (anual); Enterprise: a medida 🚀 Rapidez Los números se activan inmediatamente tras el registro (pendiente de verificación de identidad [KYC] para usuarios fuera de EE. UU., Reino Unido y Canadá) 🌍 Disponibilidad Números virtuales en más de 100 países 👤 Programa de recomendación A fecha de esta reseña, no se publicita claramente en la propia web de KrispCall 👍 Ideal para Pequeños equipos de ventas o de atención al cliente y centros de llamadas que buscan un número en la nube sin necesidad de hardware

Señales comunes de estafa: ¿Es KrispCall de fiar o deberías evitarlo?

Sí. KrispCall es una plataforma legítima. La empresa da a conocer los nombres de sus cofundadores, cuenta con la certificación ISO 27001:2022 y presta servicio a más de 9.000 clientes empresariales. Estos son indicios claros de que se trata de un servicio real y no de una estafa.

No obstante, el modelo de precios puede hacer que los compradores se muestren cautelosos. Las llamadas y los SMS se facturan según el consumo, además de la cuota de suscripción, lo que resulta menos predecible si estás acostumbrado a una factura telefónica de tarifa plana. Los números VoIP también tienen mala reputación, ya que los estafadores pueden utilizar la misma tecnología subyacente para crear números falsos o desechables.

La propia KrispCall presenta indicios más claros de legitimidad. Está gestionada por una empresa registrada en Singapur, cuenta con una certificación de seguridad reconocida y mantiene un perfil activo en Trustpilot, donde la empresa responde a los comentarios de los clientes.

¿Por qué la gente se pregunta: «¿Es KrispCall de fiar?»

La gente se pregunta si KrispCall es de fiar principalmente porque los números de VoIP también se utilizan para la suplantación de identidad, mientras que las tarifas basadas en el uso de KrispCall pueden resultar extrañas a los compradores que esperan una factura mensual plana.

Las pruebas que avalan la propia plataforma son mucho más claras. KrispCall presta servicio a más de 9.000 clientes empresariales y cuenta con la certificación ISO 27001:2022. Además, está gestionada por una empresa registrada en Singapur con cofundadores identificados, mientras que su perfil en Trustpilot cuenta con 610 opiniones y respuestas activas por parte de la empresa.

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Preocupaciones sobre la seguridad de KrispCall: lo que deben saber los usuarios

Para responder a la pregunta «¿Es KrispCall de fiar?», no basta con comprobar si la empresa existe realmente. También hay que saber qué información recopila KrispCall, cuándo se requiere la verificación de identidad y qué ocurre al conectar servicios de terceros.

Requisitos de información personal

Para registrarse se requiere una dirección de correo electrónico laboral, el nombre de la empresa y un número de teléfono de contacto. No es necesario facilitar el número de la Seguridad Social ni una cuenta bancaria para los planes Essential o Standard. Se requiere un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno al comprar un número fuera de EE. UU., el Reino Unido o Canadá.

Operadores externos y socios de integración

KrispCall gestiona su servicio global de llamadas y mensajería a través de la infraestructura de comunicaciones de Twilio, por lo que la entrega de las llamadas también depende de la red del operador disponible en cada país. Al conectar un CRM, se comparte la información de contacto y los registros de llamadas con dicho servicio, sujeto a sus propias condiciones de privacidad.

Prácticas recomendadas para la seguridad de la cuenta

Utiliza una contraseña única y activa la autenticación de dos factores si está disponible en tu cuenta. Limita el acceso de administración y facturación a las personas que lo necesiten, y revisa periódicamente los usuarios conectados y las integraciones para que los accesos antiguos no permanezcan activos.

Restricciones de KYC y de región de llamadas

Los números de EE. UU., Reino Unido y Canadá están incluidos en todos los planes y no requieren identificación. La mayoría de los demás países exigen un documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno antes de que se pueda activar un número local. La verificación se aplica al número que estás comprando, no a la ubicación de tu empresa.

Resumen de la letra pequeña

KrispCall no ofrece una prueba gratuita, solo una demostración en directo gratuita. La suscripción incluye un plazo de reembolso de 14 días, mientras que las llamadas y los SMS se cobran por separado según el uso. También pueden aplicarse tasas de cumplimiento únicas, por lo que el precio anunciado por usuario no siempre es el coste mensual definitivo.

Atención al cliente

Sí, KrispCall ofrece atención al cliente a través de chat en directo y correo electrónico o sistema de tickets en todos los planes. También hay un centro de ayuda de autoservicio, mientras que los clientes Enterprise cuentan con un gestor de cuentas dedicado.

Muchas opiniones sobre KrispCall describen al equipo de atención al cliente como amable y rápido a la hora de resolver problemas sencillos. Las incidencias técnicas complejas pueden tardar más en resolverse, y las respuestas más lentas durante esas escalaciones parecen ser una queja recurrente.

Cómo funciona la estructura de precios de KrispCall

El aspecto más destacado en cuanto a precios de esta reseña de KrispCall es que no hay un plan gratuito. El plan «Essential» cuesta a partir de 12 dólares al mes por usuario con facturación anual, mientras que las llamadas y los SMS se cobran por separado por minuto o por segmento.

El plan «Standard» cuesta 32 dólares al mes por usuario con facturación anual e incluye funciones como la grabación de llamadas, la transcripción y el «Power Dialer». El plan «Enterprise» ofrece precios personalizados para equipos de 50 o más usuarios. En todos los planes se aplican cargos basados en el uso, y también pueden aplicarse costes únicos, como el registro de la marca.

Funcionalidades y calidad de las llamadas

Para los lectores que se preguntan si KrispCall es de fiar, el conjunto de funciones ayuda a demostrar que se trata de una plataforma de telefonía empresarial que funciona. KrispCall admite números virtuales en más de 100 países, grabación de llamadas, IVR multinivel, Power Dialer, colas y transferencia de llamadas, SMS y MMS, y más de 100 integraciones con CRM.

La mayor preocupación es la calidad de las llamadas. Las llamadas cortadas y los problemas de conexión son las quejas más frecuentes sobre el producto en comparación con competidores de mayor envergadura. Prueba el servicio en la red real de tu equipo antes de implantarlo en toda la empresa.

Consejos para sacar el máximo partido a KrispCall

Una vez aclarada la duda de si KrispCall es de fiar, el siguiente paso es comprobar si el servicio funciona bien para tu equipo. Utiliza la demo gratuita para probar la calidad de las llamadas en la misma red que tu equipo utilizará realmente antes de contratar un plan.

Completa inmediatamente el proceso completo de KYC para cualquier número que no sea de EE. UU., Reino Unido o Canadá, a fin de evitar el límite de SMS y la reducción de los límites diarios.

Empieza con el plan Essential y pasa al plan Standard solo cuando tu equipo necesite la grabación de llamadas o el Power Dialer.

Tenga en cuenta en su presupuesto las tarifas de uso que se aplican además del precio por usuario anunciado.

Configura el IVR de varios niveles y conecta un CRM desde el principio.

Si eres un autónomo que gestiona la comunicación con los clientes, combinar la configuración de un teléfono virtual con consejos prácticos para autónomos puede ayudarte a optimizar tus operaciones diarias.

¿Funciona KrispCall realmente tal y como promete?

Sí. Para quienes aún se preguntan si KrispCall es de fiar, la plataforma ofrece el servicio principal que anuncia. KrispCall ha prestado servicio a más de 9.000 empresas en más de 100 países desde enero de 2022, y su infraestructura de llamadas funciona con Twilio. La empresa también mantiene un perfil activo en Trustpilot y responde a los comentarios de los clientes.

No existe un plan gratuito para toda la plataforma. El plan «Essential» tiene un precio a partir de 12 dólares al mes por usuario con facturación anual, y las llamadas y los SMS se cobran por separado. Trustpilot muestra actualmente una valoración de 4,2/5 («Excelente») basada en 610 opiniones. Las quejas más habituales se centran en la calidad de las llamadas y en facturas inesperadas, no en que los clientes no reciban el servicio en absoluto.

¿Cuánto puedes ahorrar cambiándote a KrispCall?

Un equipo de ventas de cinco personas con el plan Essential tiene un coste de suscripción básico a partir de unos 60 dólares al mes, con números de EE. UU. incluidos, lo que lo convierte en una opción asequible para pequeñas empresas. Una centralita tradicional (PBX) también puede implicar gastos de hardware y tarifas de operadores independientes, por lo que la configuración en la nube puede reducir los costes iniciales.

Si te surge la duda de «¿es KrispCall de fiar?» porque esa cifra de 60 dólares te parece inusualmente baja, recuerda que solo cubre el plan básico. Tu factura real depende en gran medida del volumen de llamadas y del sistema que estés sustituyendo. Considera la cifra de 60 dólares como un ejemplo de punto de partida, no como un total mensual garantizado.

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¿Es KrispCall una empresa fiable en EE. UU.? ¿Dónde se puede utilizar KrispCall?

Sí. KrispCall es de fiar y está disponible mucho más allá de EE. UU., con números virtuales disponibles en más de 100 países. EE. UU., el Reino Unido y Canadá son los mercados en los que es más fácil empezar, ya que todos los planes incluyen un número de esos países sin necesidad de identificación.

País ¿Disponible? Notas EE. UU. 🟩 Mercado principal; número gratuito incluido en todos los planes; no se requiere identificación Reino Unido 🟩 Número gratuito incluido en todos los planes; no se requiere identificación Australia 🟩 Disponible; se requiere un documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno para obtener un número local Canadá 🟩 Número gratuito incluido en todos los planes; no se requiere identificación DE 🟩 Disponible; se requiere un documento de identidad con fotografía y, posiblemente, un justificante de domicilio FR 🟩 Disponible; se requiere un documento de identidad con fotografía y, posiblemente, un justificante de domicilio BR 🟨 (sin confirmar) No está claramente confirmado en las comprobaciones en tiempo real; compruébalo directamente con KrispCall

¿Merece la pena KrispCall?

La pregunta «¿es KrispCall de fiar?» es independiente de si merece la pena pagar por el servicio. Eso depende del modelo de suscripción más tarifa por uso de KrispCall. El bajo precio inicial solo cubre el plan básico, mientras que las llamadas y los SMS se suman a la factura final.

Para equipos de ventas o de atención al cliente pequeños y medianos, KrispCall puede merecer la pena si te sientes cómodo con el pago por consumo y compruebas primero la calidad de las llamadas. A los equipos que esperan una tarifa plana mensual les puede resultar más difícil predecir la factura.

Opiniones de los usuarios: lo que dicen los usuarios reales de KrispCall

Actualmente, Trustpilot otorga a KrispCall una puntuación de 4,2/5 («Excelente») basada en 610 opiniones. Los comentarios positivos suelen destacar la sencillez de la interfaz, la rapidez de la configuración y la fiabilidad de la calidad de las llamadas en el día a día.

Un usuario comentó que configurar un número virtual de EE. UU. para las llamadas de los clientes fue fácil y funcionó de inmediato. A otro le gustó el Power Dialer para desplazarse por la lista de llamadas, aunque consideraba que la interfaz de la lista necesitaba mejoras. Un tercero elogió al equipo de atención al cliente por su paciencia y por confirmar que el sistema funcionaba antes de finalizar la llamada.

También conviene tomarse en serio las críticas. Las llamadas interrumpidas y los problemas de calidad de las llamadas aparecen con más frecuencia en los comentarios de Capterra y G2, por lo que la buena puntuación de Trustpilot no significa que todos los usuarios tengan una experiencia satisfactoria.

Alternativas a KrispCall

2.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Aircall Pairs deep CRM integrations with call-center features built for larger sales and support teams, at a higher entry price than KrispCall. SIGN UP NOW

3.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. OpenPhone (Quo) Rebranded from OpenPhone to Quo in 2025, it keeps shared numbers and team texting simple for small teams that don’t need deep call-center features. SIGN UP NOW

2.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Grasshopper Layers a professional virtual number onto an existing phone – a lighter-weight fit for solo users than KrispCall’s call-center features. SIGN UP NOW

Una reseña útil de KrispCall también debería analizar las alternativas, ya que el mejor sistema telefónico empresarial depende del tamaño y las necesidades de tu equipo.

Aircall se adapta mejor a equipos de ventas y atención al cliente más grandes que pueden permitirse un precio inicial más elevado. OpenPhone, ahora Quo, simplifica el uso compartido de números y la mensajería en equipo para las empresas más pequeñas. Grasshopper es la opción más ligera de las tres y resulta más adecuada para usuarios individuales que no necesitan herramientas de centro de llamadas más avanzadas.

¿Es fiable KrispCall? Las pruebas que respaldan nuestro veredicto

KrispCall es una plataforma de telefonía empresarial legítima. La empresa está constituida en Singapur, fue fundada en enero de 2022 por unos codirectores generales cuyos nombres se conocen, cuenta con la certificación ISO 27001:2022 y presta servicio a más de 9.000 empresas en más de 100 países utilizando una infraestructura basada en Twilio.

Una reseña equilibrada sobre KrispCall también debe tener en cuenta los inconvenientes. Su puntuación de 4,2/5 en Trustpilot va acompañada de quejas sobre llamadas interrumpidas, calidad de llamada irregular y cargos de uso inesperados. Se trata de auténticas deficiencias del producto, pero no indican que se trate de una estafa.

Esto explica por qué la gente sigue preguntándose si KrispCall es de fiar, incluso con la trayectoria consolidada de la empresa. La respuesta breve a «¿es KrispCall de fiar?» es sí.

Configura una línea de empresa en cuestión de minutos KrispCall 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue un número empresarial en la nube y empieza a llamar en cuestión de minutos: sin necesidad de hardware ni líneas telefónicas. REGÍSTRATE AHORA

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